2025'te Kullanılacak En İyi 10 Seyahat ve Gider Yazılımı

Manuel seyahat ve gider geri ödemeleri zahmetlidir. Elektronik tablolar tutmanız, çalışanlardan tüm seyahat gider makbuzlarını toplamanız, bunları doğrulamanız, verileri kaydetmeniz ve geri ödemeleri onaylamanız gerekir. Ayrıca hatalara da yol açar.
Seyahat ve gider yönetimi yazılımı ile bu süreci otomatikleştirebilecekken neden tüm bu gider verileriyle uğraşasınız?
Yüzlerce fiziksel makbuzu ve uzun çalışan gider satırlarını kaydetmek yerine, makbuzları tarayarak giderleri kaydedebilir ve tanımlanmış iş akışları aracılığıyla onay süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz. Böylece kurumsal seyahat yönetimi hiç olmadığı kadar kolay hale gelir.
İş seyahat ihtiyaçlarınızı desteklemek için en iyi 10 seyahat ve gider yönetimi yazılımını, anahtar özelliklerini ve fiyatlarını keşfedin.
Seyahat ve Gider Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Bir seyahat ve gider yazılımı, rezervasyonları, faturalandırmayı ve geri ödemeleri basitleştirmelidir. İşte, geri ödeme sürecini kolaylaştıran bazı özellikler:
- Sezgisel gösterge paneli: Sezgisel bir gösterge paneli, çalışanlarınız dijital gider raporlarını gönderdiğinde her birinin seyahat giderlerini kolayca izlemenize yardımcı olur. Özelleştirilebilir görünümler, uygulama entegrasyonları ve gerçek zamanlı izleme özelliklerini keşfedin
- Otomasyon: Yazılım, kurumsal kartlardan işlem ayrıntılarını otomatik olarak doldurmalı ve gider geri ödemelerini hesaplamalıdır
- Dijital makbuz yakalama: Dijital makbuzlardan verileri çıkarabilmeli ve gider alanlarını doldurabilmeli, böylece manuel veri girişi gerekliliğini ortadan kaldırmalıdır
- Gelişmiş analitik: En iyi gider yönetimi platformları, işletmelerin seyahat giderlerini analiz etmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için ayrıntılı raporlama ve analitik özellikler sunar
- Maliyet etkinliği: Yazılım, iş ihtiyaçlarınıza göre özel ve makul fiyatlandırma sunmalıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Seyahat ve Gider Yazılımı
Seyahat rezervasyonundan gider yönetimine, bütçe izlemeye ve makbuz yönetimine kadar uçtan uca iş seyahati ihtiyaçlarınızı yönetebilen en iyi 10 seyahat ve gider yazılımı.
1. TravelPerk
TravelPerk, sorunsuz seyahat ve gider raporlama yönetimi sunan bir platformdur. Şirket dışı grup seyahat rezervasyonları, seyahat yönetimi, gider yönetimi ve merkezi faturalandırma gibi birçok kullanım alanını destekler.
Yerleşik seyahat takip sistemi sayesinde, İK yöneticileri çalışanların seyahatlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve seyahat giderleri politikasına ve uyumluluk kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edebilir.
TravelPerk'in en iyi özellikleri
- Etkileşimli TravelPerk gösterge panelinden gerçek zamanlı bilgilerle seyahat bütçenizi kontrol edin
- Tek bir tıklama ile güçlü entegrasyonlar ekleyerek tüm giderlerinizi tek bir yerden yönetin
- Flexi Perk ile rezervasyonlarınızı istediğiniz zaman değiştirin. Flexi Perk, tek bir dokunuşla herhangi bir fiyattan uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmanızı ve bunları istediğiniz zaman iptal etmenizi sağlayan bir çözümdür
- Etkileşimli bir harita ile gerçek zamanlı seyahat durumunu görüntüleyin
- Sürdürülebilir seyahat çözümleri uygulamak için seyahatlerin karbon ayak izi hakkında en önemli bilgileri edinin
TravelPerk sınırlamaları
- Sınırlı seyahat rezervasyon seçenekleri vardır
- Seyahat rezervasyonları için potansiyel kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri gerekiyor. Örneğin, otelleri doğrudan arayamazsınız ve tüm listeyi kaydırmanız gerekir
TravelPerk fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Premium: 99 $/ay + %3 rezervasyon ücreti
- Pro: Aylık 299 $ + %3 rezervasyon ücreti
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
TravelPerk puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1500+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (404 yorum)
2. Fyle
Fyle, kurumsal kart harcamalarının mutabakatını ve çalışanların gider geri ödemelerinin işlenmesini içeren gider ve geri ödeme süreçlerinizi otomatikleştiren bir gider yönetimi çözümüdür. Satıcı, proje ve departman giderlerini izlemek için muhasebe yazılımınızla bağlantı kurun.
Fyle'ı NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR ve QuickBooks ile entegre edebilirsiniz. Seyahat yönetimi özellikleri sunmasa da, TravelPerk ile entegre edilerek çalışanların seyahat giderlerini analiz edebilir ve raporlayabilirsiniz.
Fyle'ın en iyi özellikleri
- Konuşma yapabilen yapay zekayı kullanarak dijital gider raporlarını toplayın ve bunları kredi kartı işlemleriyle eşleştirin
- Gider formlarının doldurulmasını, rapor gönderimlerini otomatikleştirin ve giderleri Quickbooks, Sage ve Xero gibi muhasebe yazılımlarınızla senkronize edin
- Güçlü ve gelişmiş analiz gösterge paneli sayesinde harcama verileriniz hakkında gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
Fyle sınırlamaları
- Fyle'ın sınırlı gider kategorileri, tüm gider türlerini doğru bir şekilde kaydetmeyi zorlaştırır
- Öğrenme eğrisi oldukça diktir
Fyle fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 11,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Fyle puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (146 yorum)
3. WeGoPro (eski adıyla Travelstop)
WeGoPro, seyahat rezervasyonu ve yönetimi ile gider izleme yazılımıdır. İşletmeler için seyahat rezervasyonunu ve kontrolünü kolaylaştırmak için 800'den fazla havayolu ve 600.000'den fazla otel listelenmiştir.
WeGoPro ile şirket genelindeki giderleri tek bir gösterge panelinden gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, sık seyahat politikası ve uyum ihlallerinin kaydını tutmanıza da olanak tanır.
WeGoPro'nun en iyi özellikleri
- Otomatik gider raporlaması ile manuel evrak işlerinden saatler kazanın ve geri ödemeleri hızlandırın
- Anlık döviz kurlarıyla çoklu para birimindeki giderleri yönetin ve küresel iş giderlerini gecikme olmadan yönetin
- Gider kategorisine veya departmana göre tek bir yerden konsolide bir görünümle veriye dayalı içgörüler elde edin
- İş seyahatinde olanların verilerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve etkileşimli haritalar aracılığıyla güvenlik ve anında destek sağlayın
WeGoPro sınırlamaları
- Diğer seyahat yönetim platformlarına kıyasla sınırlı konaklama seçenekleri sunar
- Rezervasyon başına daha yüksek fiyatlar, özellikle küçük işletmeler için seyahat bütçesini etkileyebilir
WeGoPro fiyatlandırması
- Standart: 10 $/rezervasyon
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Giderler: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
WeGoPro puanları ve yorumları
- G2: 4,4 /5 (12 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (18 yorum)
4. Expensify
Expensify, sınırsız makbuz izleme yönetimine sahip bir gider yönetimi uygulamasıdır. SmartScan özelliği, tüm makbuzları tek bir tıklamayla tarar ve otomatik olarak gösterge paneline yükler.
Expensify'ı iş muhasebesi, İK ve seyahat yazılımlarıyla senkronize ederek tüm verileri bir araya getirebilir ve finansal denetim süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.
Expensify'ın en iyi özellikleri
- SmartScan ile tüm makbuzları tek bir tıklamayla yakalayın ve giderlerinizi otomatik olarak içe aktararak hızlı geri ödemeler yapın
- 250.000 $ üzerindeki işlemlerde Expensify kartlarıyla %2'ye varan nakit iadesi kazanın
- Tekrarlanan ödemeleri otomatik olarak kategorilere ayırmak için gider kuralları oluşturun
Expensify sınırlamaları
- Kişisel ve iş kartları için ayrı ayrı gider raporları sunmak, çalışanlar için çok zor olabilir
- Makbuz tarama sürecinde sık sık yaşanan aksaklıklar, gider faturalarının manuel olarak gönderilmesini gerektirir
Expensify fiyatlandırması
- Toplama: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Kontrol: Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık olarak faturalandırılır
Expensify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (5100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1000'den fazla yorum)
5. Navan
Navan, çalışanların makbuzlarından ve iş kartı harcamalarından iş harcamalarının ayrıntılarını toplayan bir gider yönetimi otomasyon yazılımıdır. İşletmeler, çalışanların aşırı harcamalarını önlemek için kart kullanımını sınırlayabilir.
Navan'ı kullanarak 45 ülke ve 25 para biriminde iş seyahatinde bulunan çalışanlarınızın cepten yaptıkları harcamaları geri ödeyebilirsiniz. Ayrıca, Navan Rewards ile çalışanlarınız seyahatlerinden ödül kazanabilir.
Navan'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş gider raporlama ve analitik ile çalışanların seyahat harcamalarını izleyin
- Sürdürülebilir seyahat hedeflerinizi takip etmek için gerçek zamanlı karbon emisyon verilerini alın
Navan sınırlamaları
- Müşteri desteği ekibi, destek biletlerinize yanıt vermek için normalden daha uzun süre alabilir
- Çevrimdışı GPS desteğinin olmaması, çalışanlar uluslararası SIM kart olmadan başka bir ülkeye seyahat ederken seyahatleri kaydetmeyi zorlaştırır
Navan fiyatlandırması
- Büyüme: Ücretsiz
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
Navan puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (7500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (176 yorum)
6. Happay
Happay, seyahat ve gider yönetimi için kapsamlı bir platformdur. İş amaçlı seyahat biletleri ve otel rezervasyonları için Self Booking Tool (SBT) ve altı kaynaktan gelen giderleri otomatik olarak izlemek için Xpendite gibi çeşitli kullanım durumları için farklı gider yönetimi çözümleri sunar.
Akıllı denetim çözümü, yöneticilerin çalışanların seyahat politikası ihlallerini belirlemesine ve işaretlemesine yardımcı olur. Happay'in akıllı analitiği, çalışanların harcama alışkanlıkları hakkında değerli bilgiler sunarak iş harcamaları üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
Ayrıca, muhasebe sistemleriyle sorunsuz entegrasyonu, verimli finansal yönetim için nihai çözümdür.
Happay'in en iyi özellikleri
- Happay Xpendite ile 6'dan fazla kaynaktan %100 doğru gider raporlaması elde edin
- SmartAudit'i kullanarak yinelenen makbuzları ve politika ihlallerini tespit edin ve uyumluluğu sağlayın
- Tüm web özelliklerine sahip Happay mobil uygulamasıyla seyahatlerinizi ve giderlerinizi her yerden yönetin
- DeepAnalyze ile gerçek zamanlı seyahat ve gider bilgileri elde ederek bilinçli kararlar alın
Happay sınırlamaları
- Zaman alıcı olabilir ve hatalı raporlara yol açabilir
- Birden fazla gider kategorisi, proje ve para birimini içeren giderleri yönetmek zor olabilir
Happay fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Happay puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (305 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (829 yorum)
7. Emburse Certify
Emburse, giderleri oluşturmak, göndermek ve onaylamak için kullanılan bir başka popüler gider yönetimi yazılımıdır. Ayrıca, seyahat planlamasını, politika uyumluluğunu, gider kaydını ve yolcuların vize ve sağlık bilgilerinin toplanmasını kolaylaştıran bir seyahat ve gider yönetim sistemi de sağlar.
Daha iyi maliyet kontrolü için seyahat giderleri için ön onaylar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, gider raporu veya fiziksel makbuz sunma gibi manuel görevleri de ortadan kaldırır.
Emburse Certify'ın en iyi özellikleri
- Manuel raporlamanın sıkıcı işinden kurtulmak için ReportExecutive ile otomatik gider raporu oluşturmayı planlayın
- Embrace Audit'i kullanarak ihlalleri ve yinelemeleri yakalayın ve şeffaf bir geri ödeme ve gider yönetimi süreci elde edin
- Seyahat programları için ön onay sağlayarak nakit akışı darboğazlarını ortadan kaldırır
- Giderleri ve harcama alışkanlıklarını analiz ederek finansal karar verme sürecini iyileştirin
Emburse Certify sınırlamaları
- Karmaşık kullanıcı arayüzü, kullanıcıların uygulama içinde gezinmesini zorlaştırır
- Sınırlı entegrasyon özellikleri sunar
Emburse Certify fiyatlandırması
- Şimdi Sertifika Alın: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
Certify derecelendirmelerini ve yorumlarını inceleyin
- G2: 4,5/5 (2035 yorum)
- Capterra:4,7/5 (1279 yorum)
8. SAP Concur
SAP Concur, gider, seyahat ve fatura yönetimi için bir paket çözüm sunar. Çalışanların seyahat giderlerini ve faturalarını tek bir sistemde birleştirerek işlemlerde daha fazla görünürlük sağlar ve uyumluluğu garanti eder.
SAP Concur'un en iyi özellikleri
- Concur gider yönetimi ile harcama yönetim sistemini otomatikleştirin ve geri ödemeleri daha hızlı işleyin
- Kapsamlı gösterge panelleriyle iş giderlerinden ve fatura ödeme zaman çizelgelerinden elde edilen verileri ve içgörüleri analiz edin
- Concur Travel ile seyahatleri, yolcuları ve güzergâhları tek bir yerde birbirine bağlayarak iş seyahati ayrıntılarını kolaylaştırın
- Potansiyel dolandırıcılık ve uyumluluk risklerini azaltmak için ödenecek hesapların işlenmesini otomatikleştirin
SAP Concur sınırlamaları
- 90 günden eski gider raporlarını gösterememe
- Destek biletleri için yüksek işlem süresine sahiptir
SAP Concur fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
SAP Concur puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (6000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2030 yorum)
9. TravelBank
TravelBank, kart yönetimi, gider izleme ve seyahat yönetimi için başka bir kapsamlı çözümdür. TravelBank ile dijital gider raporları gönderebilir, onayları otomatikleştirebilir, seyahat harcamalarını optimize edebilir, kurumsal kart işlemlerini mutabakatlayabilir ve daha iyi veri görünürlüğü elde edebilirsiniz.
TravelBank'ın en iyi özellikleri
- İş giderlerini kontrol etmek için fonların tahsisini ve harcamalarını izleyin
- Gelecekteki giderleri tahmin edin ve seyahat bütçenizi buna göre planlayın
- Tüm sanal kurumsal seyahat kartlarını entegre edin ve işlemleri TravelBank gider yönetimi platformuna otomatik olarak senkronize edin
TravelBank sınırlamaları
- Rezervasyonlarınızı değiştirmek zor olabilir
- Tarama aracı, makbuz yüklemelerinden bazen yanlış bilgileri yakalar
TravelBank fiyatlandırması
- Seyahat: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Gider: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Seyahat ve Giderler: Özel fiyatlandırma
TravelBank puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (333 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (226 yorum)
10. Zoho Expense
Zoho Expense, işletmelerin gider raporlamasını otomatikleştirmek ve iş seyahati rezervasyonlarını basitleştirmek için bir seyahat ve gider yönetim aracıdır. Ayrıca, daha iyi mutabakat için kredi ve kurumsal kart işlemlerini makbuzlarla birlikte otomatik olarak tarar. Farklı bölgelerdeki çalışanlar için günlük harcırahlar da ayarlayabilirsiniz.
Zoho Expense'in en iyi özellikleri
- Anlık analizler ve sezgisel gösterge panelleriyle çalışanlarınızın seyahat taleplerine ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin
- Veri güvenliğinden ödün vermeden kilometre izlemeyi otomatikleştirin
- Gider denetimini ve dolandırıcılık kontrolünü geliştirin, böylece her işlemi manuel olarak gözden geçirmek zorunda kalmazsınız
- 14'ten fazla dilde gelişmiş otomatik tarama özelliği ile iş makbuzlarının izlenmesini basitleştirin
Zoho Expense'in sınırları
- Makbuz tanıma özelliğindeki küçük tutarsızlıklar, gider raporlamasının etkisiz olmasına neden olur
- Sınırlı entegrasyonlara sahiptir
Zoho Expense'in fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Özel: Özel fiyatlandırma
Zoho Expense'in puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)
Diğer Seyahat Yönetimi Araçları
Seyahat ve gider yönetimi yazılımı, seyahat harcamalarının aşılmasını ve politika ihlallerini izlemenize yardımcı olabilir. Ancak, aşırı harcamaları önlemek için stratejik seyahat planlaması yapmanız gerekir. Akıllı seyahat planları oluşturmak için hepsi bir arada bir platform olan ClickUp'ı deneyin.
ClickUp
ClickUp ile düşük maliyetle ayrıntılı kişisel veya iş seyahat planları oluşturabilirsiniz. Seyahat yöneticileri ve bireyler için hepsi bir arada seyahat aracıdır. Bütçe planlamasıyla başlayın. Bunun için yapay zeka destekli bir muhasebe aracına ihtiyacınız yoktur. ClickUp'ın Belgeleri'ni kullanarak seyahat takımıyla işbirliği yapın, bütçeleri tartışın ve seyahat programları oluşturun.
ClickUp for Finance ile siz ve finans takımınız, kuruluşun finansal hedeflerini izleyebilir ve buna göre bir seyahat bütçesi belirleyebilirsiniz.
Ardından, sorunsuz bir iş seyahati planlamak için seyahat planı şablonlarına ihtiyacınız olacak.
ClickUp, farklı seyahat ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli seyahat planı şablonları sunar. Bu şablonlar, daha etkili planlama yapmanıza ve plandaki son dakika değişikliklerini yönetmenize yardımcı olur.
ClickUp'ın Seyahat Planlayıcı Şablonu ile iş veya kişisel seyahat planlamanızı da basitleştirebilirsiniz . Şablon, uçuş ve otel rezervasyonlarınızı izlemenize ve seyahat planlarınızı arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla paylaşmanıza yardımcı olur.
Seyahatinizi ve bütçenizi planladıktan sonra, ClickUp'ın Takvim Görünümü ile seyahat programınız için bir program oluşturmanın zamanı geldi. Dinlenme günleri ve seyahat süresi dahil olmak üzere tüm seyahat etkinliklerini planlayabilirsiniz.
ClickUp ile Seyahat Planlama ve Yönetimi Kolaylaştırın
Doğru seyahat ve gider yönetim yazılımını seçmek, uyumluluğu sağlamak, nakit akışını sürdürmek ve geri ödemeleri hızlı bir şekilde işlemek için çok önemlidir.
Ancak, genellikle seyahat planlama özelliklerinden yoksundur ve pahalı rezervasyon seçenekleri sunar.
ClickUp, bu boşluğu doldurmak için en iyi çözümdür. Seyahat ve gider yönetimi süreçlerinizi ClickUp ile birleştirerek iş seyahatlerinin planlamasını ve yürütülmesini basitleştirin, böylece daha iyi gider yönetimi elde edin.
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