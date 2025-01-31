2025'te Kullanılacak En İyi 10 Seyahat ve Gider Yazılımı

Manuel seyahat ve gider geri ödemeleri zahmetlidir. Elektronik tablolar tutmanız, çalışanlardan tüm seyahat gider makbuzlarını toplamanız, bunları doğrulamanız, verileri kaydetmeniz ve geri ödemeleri onaylamanız gerekir. Ayrıca hatalara da yol açar.

Seyahat ve gider yönetimi yazılımı ile bu süreci otomatikleştirebilecekken neden tüm bu gider verileriyle uğraşasınız?

Yüzlerce fiziksel makbuzu ve uzun çalışan gider satırlarını kaydetmek yerine, makbuzları tarayarak giderleri kaydedebilir ve tanımlanmış iş akışları aracılığıyla onay süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz. Böylece kurumsal seyahat yönetimi hiç olmadığı kadar kolay hale gelir.

İş seyahat ihtiyaçlarınızı desteklemek için en iyi 10 seyahat ve gider yönetimi yazılımını, anahtar özelliklerini ve fiyatlarını keşfedin.

Seyahat ve Gider Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir seyahat ve gider yazılımı, rezervasyonları, faturalandırmayı ve geri ödemeleri basitleştirmelidir. İşte, geri ödeme sürecini kolaylaştıran bazı özellikler:

Sezgisel gösterge paneli : Sezgisel bir gösterge paneli, çalışanlarınız dijital gider raporlarını gönderdiğinde her birinin seyahat giderlerini kolayca izlemenize yardımcı olur. Özelleştirilebilir görünümler, uygulama entegrasyonları ve gerçek zamanlı izleme özelliklerini keşfedin

Otomasyon : Yazılım, kurumsal kartlardan işlem ayrıntılarını otomatik olarak doldurmalı ve gider geri ödemelerini hesaplamalıdır

Dijital makbuz yakalama : Dijital makbuzlardan verileri çıkarabilmeli ve gider alanlarını doldurabilmeli, böylece manuel veri girişi gerekliliğini ortadan kaldırmalıdır

Gelişmiş analitik: En iyi gider yönetimi platformları, işletmelerin seyahat giderlerini analiz etmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için ayrıntılı raporlama ve analitik özellikler sunar

Maliyet etkinliği: Yazılım, iş ihtiyaçlarınıza göre özel ve makul fiyatlandırma sunmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Seyahat ve Gider Yazılımı

Seyahat rezervasyonundan gider yönetimine, bütçe izlemeye ve makbuz yönetimine kadar uçtan uca iş seyahati ihtiyaçlarınızı yönetebilen en iyi 10 seyahat ve gider yazılımı.

1. TravelPerk

via TravelP erk

TravelPerk, sorunsuz seyahat ve gider raporlama yönetimi sunan bir platformdur. Şirket dışı grup seyahat rezervasyonları, seyahat yönetimi, gider yönetimi ve merkezi faturalandırma gibi birçok kullanım alanını destekler.

Yerleşik seyahat takip sistemi sayesinde, İK yöneticileri çalışanların seyahatlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve seyahat giderleri politikasına ve uyumluluk kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edebilir.

TravelPerk'in en iyi özellikleri

Etkileşimli TravelPerk gösterge panelinden gerçek zamanlı bilgilerle seyahat bütçenizi kontrol edin

Tek bir tıklama ile güçlü entegrasyonlar ekleyerek tüm giderlerinizi tek bir yerden yönetin

Flexi Perk ile rezervasyonlarınızı istediğiniz zaman değiştirin. Flexi Perk, tek bir dokunuşla herhangi bir fiyattan uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmanızı ve bunları istediğiniz zaman iptal etmenizi sağlayan bir çözümdür

Etkileşimli bir harita ile gerçek zamanlı seyahat durumunu görüntüleyin

Sürdürülebilir seyahat çözümleri uygulamak için seyahatlerin karbon ayak izi hakkında en önemli bilgileri edinin

TravelPerk sınırlamaları

Sınırlı seyahat rezervasyon seçenekleri vardır

Seyahat rezervasyonları için potansiyel kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri gerekiyor. Örneğin, otelleri doğrudan arayamazsınız ve tüm listeyi kaydırmanız gerekir

TravelPerk fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Premium : 99 $/ay + %3 rezervasyon ücreti

Pro : Aylık 299 $ + %3 rezervasyon ücreti

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TravelPerk puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (404 yorum)

2. Fyle

via Fyle

Fyle, kurumsal kart harcamalarının mutabakatını ve çalışanların gider geri ödemelerinin işlenmesini içeren gider ve geri ödeme süreçlerinizi otomatikleştiren bir gider yönetimi çözümüdür. Satıcı, proje ve departman giderlerini izlemek için muhasebe yazılımınızla bağlantı kurun.

Fyle'ı NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR ve QuickBooks ile entegre edebilirsiniz. Seyahat yönetimi özellikleri sunmasa da, TravelPerk ile entegre edilerek çalışanların seyahat giderlerini analiz edebilir ve raporlayabilirsiniz.

Fyle'ın en iyi özellikleri

Konuşma yapabilen yapay zekayı kullanarak dijital gider raporlarını toplayın ve bunları kredi kartı işlemleriyle eşleştirin

Gider formlarının doldurulmasını, rapor gönderimlerini otomatikleştirin ve giderleri Quickbooks, Sage ve Xero gibi muhasebe yazılımlarınızla senkronize edin

Güçlü ve gelişmiş analiz gösterge paneli sayesinde harcama verileriniz hakkında gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Fyle sınırlamaları

Fyle'ın sınırlı gider kategorileri, tüm gider türlerini doğru bir şekilde kaydetmeyi zorlaştırır

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

Fyle fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,99 $, yıllık faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 11,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fyle puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (146 yorum)

3. WeGoPro (eski adıyla Travelstop)

WeGoPro, seyahat rezervasyonu ve yönetimi ile gider izleme yazılımıdır. İşletmeler için seyahat rezervasyonunu ve kontrolünü kolaylaştırmak için 800'den fazla havayolu ve 600.000'den fazla otel listelenmiştir.

WeGoPro ile şirket genelindeki giderleri tek bir gösterge panelinden gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, sık seyahat politikası ve uyum ihlallerinin kaydını tutmanıza da olanak tanır.

WeGoPro'nun en iyi özellikleri

Otomatik gider raporlaması ile manuel evrak işlerinden saatler kazanın ve geri ödemeleri hızlandırın

Anlık döviz kurlarıyla çoklu para birimindeki giderleri yönetin ve küresel iş giderlerini gecikme olmadan yönetin

Gider kategorisine veya departmana göre tek bir yerden konsolide bir görünümle veriye dayalı içgörüler elde edin

İş seyahatinde olanların verilerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve etkileşimli haritalar aracılığıyla güvenlik ve anında destek sağlayın

WeGoPro sınırlamaları

Diğer seyahat yönetim platformlarına kıyasla sınırlı konaklama seçenekleri sunar

Rezervasyon başına daha yüksek fiyatlar, özellikle küçük işletmeler için seyahat bütçesini etkileyebilir

WeGoPro fiyatlandırması

Standart : 10 $/rezervasyon

Premium : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Giderler: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

WeGoPro puanları ve yorumları

G2 : 4,4 /5 (12 yorum)

Capterra: 4,3/5 (18 yorum)

4. Expensify

via Expe nsify

Expensify, sınırsız makbuz izleme yönetimine sahip bir gider yönetimi uygulamasıdır. SmartScan özelliği, tüm makbuzları tek bir tıklamayla tarar ve otomatik olarak gösterge paneline yükler.

Expensify'ı iş muhasebesi, İK ve seyahat yazılımlarıyla senkronize ederek tüm verileri bir araya getirebilir ve finansal denetim süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Expensify'ın en iyi özellikleri

SmartScan ile tüm makbuzları tek bir tıklamayla yakalayın ve giderlerinizi otomatik olarak içe aktararak hızlı geri ödemeler yapın

250.000 $ üzerindeki işlemlerde Expensify kartlarıyla %2'ye varan nakit iadesi kazanın

Tekrarlanan ödemeleri otomatik olarak kategorilere ayırmak için gider kuralları oluşturun

Expensify sınırlamaları

Kişisel ve iş kartları için ayrı ayrı gider raporları sunmak, çalışanlar için çok zor olabilir

Makbuz tarama sürecinde sık sık yaşanan aksaklıklar, gider faturalarının manuel olarak gönderilmesini gerektirir

Expensify fiyatlandırması

Toplama : Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık olarak faturalandırılır

Kontrol: Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık olarak faturalandırılır

Expensify puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (5100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000'den fazla yorum)

5. Navan

via Na van

Navan, çalışanların makbuzlarından ve iş kartı harcamalarından iş harcamalarının ayrıntılarını toplayan bir gider yönetimi otomasyon yazılımıdır. İşletmeler, çalışanların aşırı harcamalarını önlemek için kart kullanımını sınırlayabilir.

Navan'ı kullanarak 45 ülke ve 25 para biriminde iş seyahatinde bulunan çalışanlarınızın cepten yaptıkları harcamaları geri ödeyebilirsiniz. Ayrıca, Navan Rewards ile çalışanlarınız seyahatlerinden ödül kazanabilir.

Navan'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş gider raporlama ve analitik ile çalışanların seyahat harcamalarını izleyin

Sürdürülebilir seyahat hedeflerinizi takip etmek için gerçek zamanlı karbon emisyon verilerini alın

Navan sınırlamaları

Müşteri desteği ekibi, destek biletlerinize yanıt vermek için normalden daha uzun süre alabilir

Çevrimdışı GPS desteğinin olmaması, çalışanlar uluslararası SIM kart olmadan başka bir ülkeye seyahat ederken seyahatleri kaydetmeyi zorlaştırır

Navan fiyatlandırması

Büyüme : Ücretsiz

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

Navan puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (7500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (176 yorum)

6. Happay

happay aracılığıyla

Happay, seyahat ve gider yönetimi için kapsamlı bir platformdur. İş amaçlı seyahat biletleri ve otel rezervasyonları için Self Booking Tool (SBT) ve altı kaynaktan gelen giderleri otomatik olarak izlemek için Xpendite gibi çeşitli kullanım durumları için farklı gider yönetimi çözümleri sunar.

Akıllı denetim çözümü, yöneticilerin çalışanların seyahat politikası ihlallerini belirlemesine ve işaretlemesine yardımcı olur. Happay'in akıllı analitiği, çalışanların harcama alışkanlıkları hakkında değerli bilgiler sunarak iş harcamaları üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Ayrıca, muhasebe sistemleriyle sorunsuz entegrasyonu, verimli finansal yönetim için nihai çözümdür.

Happay'in en iyi özellikleri

Happay Xpendite ile 6'dan fazla kaynaktan %100 doğru gider raporlaması elde edin

SmartAudit'i kullanarak yinelenen makbuzları ve politika ihlallerini tespit edin ve uyumluluğu sağlayın

Tüm web özelliklerine sahip Happay mobil uygulamasıyla seyahatlerinizi ve giderlerinizi her yerden yönetin

DeepAnalyze ile gerçek zamanlı seyahat ve gider bilgileri elde ederek bilinçli kararlar alın

Happay sınırlamaları

Zaman alıcı olabilir ve hatalı raporlara yol açabilir

Birden fazla gider kategorisi, proje ve para birimini içeren giderleri yönetmek zor olabilir

Happay fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Happay puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (305 yorum)

Capterra: 4,6/5 (829 yorum)

7. Emburse Certify

Emburse, giderleri oluşturmak, göndermek ve onaylamak için kullanılan bir başka popüler gider yönetimi yazılımıdır. Ayrıca, seyahat planlamasını, politika uyumluluğunu, gider kaydını ve yolcuların vize ve sağlık bilgilerinin toplanmasını kolaylaştıran bir seyahat ve gider yönetim sistemi de sağlar.

Daha iyi maliyet kontrolü için seyahat giderleri için ön onaylar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, gider raporu veya fiziksel makbuz sunma gibi manuel görevleri de ortadan kaldırır.

Emburse Certify'ın en iyi özellikleri

Manuel raporlamanın sıkıcı işinden kurtulmak için ReportExecutive ile otomatik gider raporu oluşturmayı planlayın

Embrace Audit'i kullanarak ihlalleri ve yinelemeleri yakalayın ve şeffaf bir geri ödeme ve gider yönetimi süreci elde edin

Seyahat programları için ön onay sağlayarak nakit akışı darboğazlarını ortadan kaldırır

Giderleri ve harcama alışkanlıklarını analiz ederek finansal karar verme sürecini iyileştirin

Emburse Certify sınırlamaları

Karmaşık kullanıcı arayüzü, kullanıcıların uygulama içinde gezinmesini zorlaştırır

Sınırlı entegrasyon özellikleri sunar

Emburse Certify fiyatlandırması

Şimdi Sertifika Alın: Kullanıcı başına aylık 12 $

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

Certify derecelendirmelerini ve yorumlarını inceleyin

G2 : 4,5/5 (2035 yorum)

Capterra:4,7/5 (1279 yorum)

8. SAP Concur

sAP Concur aracılığıyla

SAP Concur, gider, seyahat ve fatura yönetimi için bir paket çözüm sunar. Çalışanların seyahat giderlerini ve faturalarını tek bir sistemde birleştirerek işlemlerde daha fazla görünürlük sağlar ve uyumluluğu garanti eder.

SAP Concur'un en iyi özellikleri

Concur gider yönetimi ile harcama yönetim sistemini otomatikleştirin ve geri ödemeleri daha hızlı işleyin

Kapsamlı gösterge panelleriyle iş giderlerinden ve fatura ödeme zaman çizelgelerinden elde edilen verileri ve içgörüleri analiz edin

Concur Travel ile seyahatleri, yolcuları ve güzergâhları tek bir yerde birbirine bağlayarak iş seyahati ayrıntılarını kolaylaştırın

Potansiyel dolandırıcılık ve uyumluluk risklerini azaltmak için ödenecek hesapların işlenmesini otomatikleştirin

SAP Concur sınırlamaları

90 günden eski gider raporlarını gösterememe

Destek biletleri için yüksek işlem süresine sahiptir

SAP Concur fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP Concur puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2030 yorum)

9. TravelBank

via Tra velBank

TravelBank, kart yönetimi, gider izleme ve seyahat yönetimi için başka bir kapsamlı çözümdür. TravelBank ile dijital gider raporları gönderebilir, onayları otomatikleştirebilir, seyahat harcamalarını optimize edebilir, kurumsal kart işlemlerini mutabakatlayabilir ve daha iyi veri görünürlüğü elde edebilirsiniz.

TravelBank'ın en iyi özellikleri

İş giderlerini kontrol etmek için fonların tahsisini ve harcamalarını izleyin

Gelecekteki giderleri tahmin edin ve seyahat bütçenizi buna göre planlayın

Tüm sanal kurumsal seyahat kartlarını entegre edin ve işlemleri TravelBank gider yönetimi platformuna otomatik olarak senkronize edin

TravelBank sınırlamaları

Rezervasyonlarınızı değiştirmek zor olabilir

Tarama aracı, makbuz yüklemelerinden bazen yanlış bilgileri yakalar

TravelBank fiyatlandırması

Seyahat : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Gider : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Seyahat ve Giderler: Özel fiyatlandırma

TravelBank puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (333 yorum)

Capterra: 4,7/5 (226 yorum)

10. Zoho Expense

via Zoho Expense

Zoho Expense, işletmelerin gider raporlamasını otomatikleştirmek ve iş seyahati rezervasyonlarını basitleştirmek için bir seyahat ve gider yönetim aracıdır. Ayrıca, daha iyi mutabakat için kredi ve kurumsal kart işlemlerini makbuzlarla birlikte otomatik olarak tarar. Farklı bölgelerdeki çalışanlar için günlük harcırahlar da ayarlayabilirsiniz.

Zoho Expense'in en iyi özellikleri

Anlık analizler ve sezgisel gösterge panelleriyle çalışanlarınızın seyahat taleplerine ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin

Veri güvenliğinden ödün vermeden kilometre izlemeyi otomatikleştirin

Gider denetimini ve dolandırıcılık kontrolünü geliştirin, böylece her işlemi manuel olarak gözden geçirmek zorunda kalmazsınız

14'ten fazla dilde gelişmiş otomatik tarama özelliği ile iş makbuzlarının izlenmesini basitleştirin

Zoho Expense'in sınırları

Makbuz tanıma özelliğindeki küçük tutarsızlıklar, gider raporlamasının etkisiz olmasına neden olur

Sınırlı entegrasyonlara sahiptir

Zoho Expense'in fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık olarak faturalandırılır

Özel: Özel fiyatlandırma

Zoho Expense'in puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Seyahat ve gider yönetimi yazılımı, seyahat harcamalarının aşılmasını ve politika ihlallerini izlemenize yardımcı olabilir. Ancak, aşırı harcamaları önlemek için stratejik seyahat planlaması yapmanız gerekir. Akıllı seyahat planları oluşturmak için hepsi bir arada bir platform olan ClickUp'ı deneyin.

ClickUp

ClickUp ile düşük maliyetle ayrıntılı kişisel veya iş seyahat planları oluşturabilirsiniz. Seyahat yöneticileri ve bireyler için hepsi bir arada seyahat aracıdır. Bütçe planlamasıyla başlayın. Bunun için yapay zeka destekli bir muhasebe aracına ihtiyacınız yoktur. ClickUp'ın Belgeleri'ni kullanarak seyahat takımıyla işbirliği yapın, bütçeleri tartışın ve seyahat programları oluşturun.

ClickUp'ın Belgeler özelliğini kullanarak seyahat fikirleri üzerinde işbirliği yapın

ClickUp for Finance ile siz ve finans takımınız, kuruluşun finansal hedeflerini izleyebilir ve buna göre bir seyahat bütçesi belirleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Finans özelliği ile finansmanınızı takip edin ve karınızı hesaplayın

Ardından, sorunsuz bir iş seyahati planlamak için seyahat planı şablonlarına ihtiyacınız olacak.

ClickUp, farklı seyahat ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli seyahat planı şablonları sunar. Bu şablonlar, daha etkili planlama yapmanıza ve plandaki son dakika değişikliklerini yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Seyahat Planlayıcı Şablonu ile iş veya kişisel seyahat planlamanızı da basitleştirebilirsiniz . Şablon, uçuş ve otel rezervasyonlarınızı izlemenize ve seyahat planlarınızı arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla paylaşmanıza yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Seyahat Planlayıcı Şablonlarını kullanarak düzenli kalın ve önemli görevlere öncelik verin

Seyahatinizi ve bütçenizi planladıktan sonra, ClickUp'ın Takvim Görünümü ile seyahat programınız için bir program oluşturmanın zamanı geldi. Dinlenme günleri ve seyahat süresi dahil olmak üzere tüm seyahat etkinliklerini planlayabilirsiniz.

ClickUp ile etkinlikleri takviminize sürükleyip bırakın

ClickUp ile Seyahat Planlama ve Yönetimi Kolaylaştırın

Doğru seyahat ve gider yönetim yazılımını seçmek, uyumluluğu sağlamak, nakit akışını sürdürmek ve geri ödemeleri hızlı bir şekilde işlemek için çok önemlidir.

Ancak, genellikle seyahat planlama özelliklerinden yoksundur ve pahalı rezervasyon seçenekleri sunar.

ClickUp, bu boşluğu doldurmak için en iyi çözümdür. Seyahat ve gider yönetimi süreçlerinizi ClickUp ile birleştirerek iş seyahatlerinin planlamasını ve yürütülmesini basitleştirin, böylece daha iyi gider yönetimi elde edin.

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