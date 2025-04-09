2025'te Hedefinizden Sapmamak için En İyi 12 Proje Maliyet Yönetimi Yazılımı

Bir proje yöneticisi olarak, aşağıdaki durumlardan herhangi biriyle karşılaştınız mı?

Yanlış proje bütçe tahminleri, genel bütçeye eklenen küçük hatalar

Giderlerin öngörülen toplam bütçenizi aşmasını izleyin

Belirli kaynaklara aşırı harcama ve ek fon bulmakta zorlanma

Cevabınız evet ise, ihtiyaçlarınıza uygun proje bütçe yazılımını bulmanın zamanı geldi.

Proje maliyet yönetimi yazılımınız, iyi zamanlarda ve stresli zamanlarda bütçeleri yönetmenize yardımcı olmalıdır. Öngörülemeyen giderler ve maliyet aşımlarıyla karşılaştığınızda rotayı düzeltmenize ve buna göre ayarlamalar yapmanıza yardımcı olacak bir çözüme ihtiyacınız vardır.

İyi haber şu ki, biz sizin için her şeyi hallettik. Bütçe yönetimi yazılımlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini, mevcut en iyi 12 aracı, bunların özelliklerini, sınırlarını ve fiyatlarını araştırdık.

En uygun seçeneği belirlemenize yardımcı olalım.

Bir Proje Maliyet Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir proje bütçe yönetim aracında aramanız gereken temel özelliklerden bazıları şunlardır:

Sezgisel arayüz: Kaynak planlama ve Kaynak planlama ve tahsis etme , verimliliği artırmak için giderleri yönetme gibi bütçeleme sürecini kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir arayüz ve sorunsuz gezinme özelliğine ihtiyacınız var

Takımlar arası işbirliği: Proje takımlarının işbirliği yapması ve bütçeleri izlemesi için tek bir bilgi kaynağına ihtiyacınız var

Otomasyon: Otomasyonu kullanarak bütçeleme iş akışlarınızı kolaylaştırın, görevleri atayın ve ilerlemeyi izleyin

Güvenlik : Güçlü şifreleme ve güvenlik sertifikalarına uygun bulut tabanlı bir yazılım, hassas finansal verileri koruyacaktır

Üçüncü taraf entegrasyonu: Aracın mevcut finans araçlarınız ve muhasebe platformunuzla entegre olup olmadığını kontrol edin. Muhasebe ve İK sistemleri dahil olmak üzere arka uç sistemlerinizle entegrasyon, bütçe işbirliği yapanların en son verilere erişebilmesi için iki yönlü bilgi akışı sağlar

Güçlü raporlama: Proje bütçelerini yönetin ve paydaşların derinlemesine inceleme yapabilmesi ve kapsamlı finansal analiz ve bilinçli karar verme süreçlerine yardımcı olabilmesi için ayrıntılı, özelleştirilebilir raporlar oluşturun

Bütçe Şablonları: Önceden oluşturulmuş Önceden oluşturulmuş proje bütçe şablonlarıyla teslimatlarınızda bir adım önde olun

Kullanılacak En İyi 12 Proje Maliyet Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, proje yöneticilerinin proje finansmanını zahmetsizce izlemek için kullandıkları bütçe araçları listemizin başında yer alıyor. Yazılım, bütçe şablonları, sağlam işbirliği özellikleri ve uyarlanabilirlik dahil olmak üzere, sizin gibi proje yöneticilerinin aradığı birçok özelliği sunuyor.

Bu kullanımı kolay şablonla görevleri ve durumları yönetirken projenizin bütçesine ilişkin genel bir bakış elde edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tamamen özelleştirilebilir finans gösterge panelleriyle bütçe tahsisi ve harcamalar için gerçek zamanlı ilerlemeyi izleyin

ClickUp görevleri ile yaklaşan ödemeler için hatırlatıcılar veya proje kaynaklarının faturalandırılması gibi günlük veya iki haftada bir tekrarlanan eylemleri otomatikleştirin

ClickUp'ın ayrıntılı İş Dağılım Yapısı (WBS) şablonu , karmaşık projeleri daha yönetilebilir bileşenlere ayırmanıza ve Kanban panoları ve maliyet tahminleri formunda faaliyetleri haritalandırmanıza destek olur

ClickUp AI'nın bütçe planlayıcıları için asistanı, proje kapsamının ayrıntılı dökümlerini yazmanıza ve günlük iş planlarını hızlı bir şekilde yapmanıza yardımcı olur

Basit veya gelişmiş formüller kullanarak sayısal, tarih ve saat alanları arasında hesaplamalar yapın

ClickUp Hedefleri , projeler için bütçe hedeflerini doğru bir şekilde izlemenize ve birden fazla Hedefteki ilerleme büyümesini tek bir görünümde görselleştirmenize yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları

Clickup AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Proje zaman çizelgesini izleme yeteneği sınırlıdır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir.

ClickUp puanları ve yorumları

2. Takım çalışması

teamwork aracılığıyla

Proje maliyetlerini ve bütçesini izlemek için basit bir proje yönetimi yazılımı arıyorsanız, TeamWork sizin seçiminiz olmalı.

TeamWork, raporlama gösterge paneli ile bir adım öteye gider. Proje finansmanı, iş yükü ve çok daha fazlasıyla ilgili metrikleri izlemek için özelleştirilmiş gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Ancak, aracın daha önemli özelliklerine erişmek için ücretli planlardan birine ihtiyacınız olacaktır.

Kaynakları ve iş yüklerini verimli bir şekilde yönetin

Faturalandırma, gider yönetimi ve faturalandırılabilir tutarların hesaplanması için zaman izleyici kullanarak zamanı takip edin

Alanlar, etiketler ve sürümler kullanarak görevleri ve alt görevleri düzenleyin

Yorumlar, mesajlar, belgeler ve kanıtlar aracılığıyla paydaşlarla işbirliği yapın

Ş Akışı otomasyonu kurun ve şablonlardan projeler oluşturun

Yöneticiler, birden fazla projeye erişimi yönetmekte zorlanabilir

Gerçek zamanlı sohbet desteği yoktur

Yazılımın ücretsiz sürümü diğer araçlara göre sınırlıdır

Ücretsiz

Teslimat: 13,99 $/ay kullanıcı başına

Büyüme: 25,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: Özel fiyatlandırma

G2: 4,4/5,0 (1.100+ yorum)Capterra: 4,5/5,0 (800+ yorum)

workstatus aracılığıyla

Çoğu işgücü yönetimi aracı zaman takibi ve verimlilik özellikleri sunarken, Workstatus coğrafi sınırlama yetenekleriyle öne çıkıyor. İster uzaktaki bir takımı yönetiyor ister saha personelini denetliyor olun, Workstatus size katılım, etkinlik düzeyleri ve proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Sezgisel gösterge paneli, çalışan verimliliği, görevlere harcanan zaman, boşta kalma süresi ve daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Workstatus'u kullanarak raporlar oluşturabilir, zaman çizelgelerini otomatikleştirebilir ve minimum çabayla maaş bordrolarını kolaylaştırabilirsiniz.

Bununla birlikte, ekran görüntüleri, GPS izleme veya verimlilik sınıflandırması gibi gelişmiş özelliklere erişmek için ücretli bir abonelik gerektiğini fark ettik.

İsteğe bağlı ekran görüntüleri, uygulama/URL izleme ve boşta kalma algılama ile otomatik zaman takibi

Gerçek zamanlı etkinlik izleme ve son tarih takibi ile akıllı proje ve görev yönetimi

İzlenen zaman ve proje bütçelerine dayalı özelleştirilebilir raporlar ve faturalandırma

Diğer araçlara kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Özellikler, yalnızca temel izleme arayan küçük takımlar için çok fazla olabilir

Ücretsiz sürüm daha az takım yönetimi özelliği sunar

Ücretsiz Plan

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Özel planlar mevcuttur

G2: 4,3/5,0 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (150+ yorum)

4. RodeoDrive

rodeoDrive aracılığıyla

RodeoDrive, kapsam belirleme aşamasından fiyatlandırmaya kadar tüm proje aşamalarında işletmeleri destekleyen kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Proje hedeflerinin izlenmesi, proje raporlama, kaynak yönetimi, etkileşimli gösterge panelleri ve faturaların kolaylaştırılması gibi özellikleriyle, takım liderlerinin ve finans ekiplerinin tüm proje maliyetlerini kontrol altında tutmasına yardımcı olur.

RodeoDrive'ın en iyi özellikleri

Harcamaları azaltmak için bütçelenmiş faaliyetleri ve proje giderlerini gerçek zamanlı olarak gerçek rakamlarla karşılaştırma yeteneği

Projeleri aşamalara ayırmanıza ve daha iyi planlama ve proje kontrolü için gerçeklere, avanslara veya tamamlanma yüzdesine göre ayrı ayrı faturalandırmanıza olanak tanır

Yerleşik proje zaman çizelgesi şablonları ve gider izleme özellikleri, projenin doğru şekilde bütçelenmesine yardımcı olur

RodeoDrive sınırlamaları

Platform, geliştirilme aşamasının ilk safhalarında olduğu için hatalar içermektedir

Ayrıntılı bütçe raporları indirilemez

RodeoDrive fiyatlandırması

Ücretsiz : Aylık tek kullanıcı başına 0 ABD doları

Achiever: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

RodeoDrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3 yorum)

5. Adobe Workfront

Adobe Workfront aracılığıyla

İşbirliğine dayalı bir proje yönetimi platformu olan Adobe Workfront, bütçeleri, planları ve gerçek harcamaları yönetmeye yardımcı olur. Yerel özellikler, paydaşlardan iç takımlara, tedarikçilere ve ağ takımlarına kadar bütçeleme sürecine dahil olan herkesin sabit ve değişken maliyetleri, sabit giderleri, proje maliyetlerini ve kaynak maliyetlerini yönetmesini ve izlemesini sağlar.

Pazarlamacılar, yöneticiler ve paydaşların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, projenin bütçesi ile yürütülmesi arasındaki uyumsuzluktur.

Bütçelenen, tahmin edilen ve gerçek maliyetler ile bunların performansına ilişkin gerçek zamanlı görünürlük gerekir. Proje, tahsis edilen bütçeyi veya gerçek saatleri aştığında, rota düzeltmesi gerekir. Bunu elektronik tablolarda manuel olarak yönetmek, hataya açık ve zaman alıcıdır.

Adobe Workfront'un en iyi özellikleri

Kolay erişilebilir bir gösterge panelinde mevcut performansın görünümü ile planlanan, tahmin edilen ve gerçek bütçenin gerçek zamanlı görünürlüğü

Planlanan maliyetleri, görev düzeylerini ve kaynak giderlerini yönetin ve izleyin

Adobe ürün grubu ile entegrasyon, proje takımlarını işin diğer bölümlerine bağlamaya ve gelir etkisini etkili bir şekilde belirlemeye yardımcı olur

Adobe Workfront sınırlamaları

Yazılımı kullanabilmek için kullanıcıların eğitim alması gerekir

Ücretsiz deneme sürümü yok

Workfront'un gösterge panelinde sınırlı özelleştirme seçenekleri

Adobe Workfront fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Adobe Workfront puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (920 yorum)

Capterra: 4,4/5 (1391 yorum)

6. Smartsheet

smartSheet aracılığıyla

Merkezi bir iş yönetimi platformu olan Smartsheet, proje bütçelemesinde tahminlere son verir. Üst düzey yöneticiler ve proje takımlarını planlama, izleme, veri depolama, dosya paylaşımı ve proje görevlerinin raporlanması için aynı sayfaya getirir.

Herhangi bir yeni proje için, bütçenin tüm bileşenlerini barındıran, faturaları oluşturan ve paydaşların, muhasebecilerin ve proje yöneticilerinin bütçeleri özenle izlemesine ve gerektiğinde düzeltici önlemler almasına olanak tanıyan merkezi bir depoya ihtiyacınız vardır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Para birimi, gider türü veya para birimi birimine göre bütçeler oluşturmak ve izlemek için bütçe yönetimi yazılımına erişin

Satıcı teklifleri gibi destekleyici belgeleri tek bir konumda merkezileştirin

Birden fazla sayfadan gerçek zamanlı gösterge panellerinde konsolide anahtar finansal metrikleri tek bir görünümde birleştirin

Smartsheet sınırlamaları

Otomatik global zaman takibi sunmaz

Yerleşik e-posta desteği yok

Görev düzeylerinin kapsamlı görselleştirilmesi için liste görünümü yoktur

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15065 yorum)

Capterra: 4,5/5 (3057 yorum)

7. Harvest

harvest aracılığıyla

Herhangi bir proje için bütçe ayarlamak zordur, ancak iyi hazırlanmış bir proje bütçesi, etkili izleme için zemin hazırlar. Harvest'ın küçük işletmeler için proje yönetimi yazılımı, saatler ve ücretler için bir izleyici oluşturmayı kolaylaştırır.

Kullanılan proje bütçesine ve gerçek zamanlı olarak kalan tutara ilişkin görünürlük elde ederek, sorun haline gelmeden kapsamın genişlemesini önleyin. Gider yönetimi bilgileri , gelecekteki projelerinizin bütçesini daha doğru bir şekilde korumak için çok önemlidir.

Harvest, ekibinizin zamanını alan görevleri, sorun izleme süresini ve düzeltici önlemler almak için tahmini maliyetleri nasıl etkilediğini görüntülemek için özel raporlar sağlar.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Zaman çizelgesi verilerini gerçek zamanlı görsel raporlara dönüştürerek takım verimliliğini görselleştirin, tükenmişliği azaltın ve verimliliği artırın

Faturalandırılabilir iş saatlerini, devreden saatleri ve kullanım oranlarını bir bakışta izleyin ve faturalandırılabilir saatleri faturalara dönüştürün

Trello, Slack, Quickbooks ve Stitch gibi popüler araçlarla entegrasyon, proje yönetimi ve bütçe takımları için güncel veriler sağlar

Harvest sınırlamaları

Yazılımın başlangıçta kullanımı için kapsamlı destek gerekir

Erişim kontrolü ve izin özellikleri yoktur

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 10,80 dolar

Harvest puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (790 yorum)

Capterra: 4,6/5 (572 yorum)

8. Zoho Projeleri

Zoho Projects aracılığıyla

Dünyanın dört bir yanındaki proje yöneticileri, bütçelemenin sadece tasarruf değil, aynı zamanda kontrol ile de ilgili olduğunu bilir. Zoho gider entegrasyonu, projenizdeki gelir ve giderlerin durumunu gösteren bir karlılık özeti gösterge paneli oluşturmanıza olanak tanır.

Proje yöneticileri, bütçeleri oluşturmak, izlemek ve tahmin etmek, giderleri takip etmek ve raporları analiz etmek suretiyle finans kontrolünde yer alırlar. Bu görevlerin tümünü birbiriyle senkronizasyon olmayan farklı araçlarda yönetmek, projeye dahil olan herkes için izleme sürecini zorlaştırır. Zoho Projects ile bütçeleme sürecinizin her aşamasını tam olarak kontrol altına alın.

Bu proje yönetimi yazılımı, bütçeler, eşik ve aşım uyarıları ve planlanan ile gerçekleşen raporlar için gerçek zamanlı izleme yetenekleri sunar.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Bütçeleri oluşturarak, izleyerek ve tahmin ederek, müşterilere fatura keserek, sabit ve değişken giderleri izleyerek ve raporları analiz ederek finansmanı yönetin

Özel proje gösterge panelleri üzerinden projelere ayrılan tutar veya harcanan gerçek saatler, dönüm noktaları ve farklı görevlere göre proje bütçenizi izleyin

Bütçe planlanan eşiği aştığında paydaşlar için özel uyarılar

Zoho Projects sınırlamaları

Kullanıcıların görevler oluşturmasına, bunları takım üyelerine atamasına ve ilerlemelerini izlemesine izin vermez

Mobil uygulama yok

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz : Üç kullanıcı için iki projeye kadar 0 $

Premium : Sınırsız proje, 50 kullanıcıya kadar 4 $

Premium: Sınırsız proje için 9 $, kullanıcı sayısı sınırı yok

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (382 yorum)

Capterra: 4,3/5 (412 yorum)

9. Hubstaff

Bir takımın genellikle birden fazla proje üzerinde çalıştığı büyük kuruluşlarda, farklı projeler için bütçe eşikleri belirlemeli ve harcamaların aşılması durumunda uyarılar almalısınız.

Hubstaff işgücü yönetimi uygulaması, kullanıcıların bütçe sınırları belirlemelerine, kapsam genişlemesi ve maliyet aşımları için gerçek zamanlı bildirimler almalarına ve kaynaklar için zaman takibini otomatikleştirmelerine olanak tanır. Giderler hakkında gerçek zamanlı içgörülerle, bütçelerinizin kontrolünü kaybetmemenizi sağlayabilirsiniz.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Kaynak yönetimi veya bir projeye harcanan saat sayısına göre planlanan maliyetleri tahmin edin

Proje düzeyinde bütçe özelliği ile projelerinizin karlılığını izleyin ve proje ve kullanıcı başına maliyeti anlayın

Proje bütçeleri raporu, bütçe izlemeyi (toplam saat veya proje başına toplam gerçek maliyet açısından) ve kullanımı basitleştirir

Hubstaff sınırlamaları

Görev yönetimi için sınırlı seçenekler

Navigasyon sezgisel değildir

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 7,50 ABD doları

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Hubstaff derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (431 yorum)

Capterra: 4,6/5 (1432 yorum)

10. Wrike

wrike aracılığıyla

Bir projenin bütçesini oluşturmak, genellikle dünyanın dört bir yanına yayılmış ürün, pazarlama ve proje yönetimi gibi birden fazla takımdan paydaşların birlikte çalışmasını gerektirir.

Proje takımlarınız coğrafi olarak dağınık ise, para birimine göre özelleştirilebilen bir proje bütçeleme yazılımına ihtiyacınız vardır. İletişim gecikmelerini önlemek için, tüm ilgili belgeleri tek bir yerde saklamalıdır.

Çapraz fonksiyonlu takımlar bu belgelere erişebilir ve ilerlemeyi izleyerek e-posta ve diğer asenkron iletişim kanalları üzerinden takip işlemlerini ortadan kaldırabilir.

Wrike'ın proje yönetimi yazılımı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yeni kurulan şirketlerin ve büyük kurumsal şirketlerin bütçe sapmalarını yönetmelerine ve bir bütçe planı oluşturmalarına yardımcı olur.

Gerçek maliyetler planlanandan farklı olduğunda, yoğun proje yöneticilerinin bu farklılığın nedenlerini araştırmasına yardımcı olur. Proje yöneticileri, kaynakları yeniden tahsis ederek veya maliyet tasarrufu önlemleri uygulayarak bütçeyi etkin bir şekilde yönetmek için stratejiler belirleyebilir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Tercih edilen para birimi ayarlarıyla bütçeyi özelleştirin ve bütçe planlaması için ön tanımlı saatlik ücretleri belirleyin

Wrike, bütçelerin karşılanmasını sağlamak için görev atamalarını ve kaynak dağıtımını otomatikleştirir

Salesforce, Hubspot, Bynder, Zoom ve Slack gibi 400'den fazla uygulama ile entegrasyonlar sayesinde gelişmiş analitikler gerçekleştirin

Wrike sınırlamaları

Wrike, işlevler arası işbirliği için gerçek zamanlı sohbet özelliğine sahip değildir

Wrike'den doğrudan e-posta gönderemez veya alamazsınız

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : özel fiyatlandırma

Pinnacle: özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3499 yorum)

Capterra: 4,3/5 (2523 yorum)

11. Birdview PSA

birdview PSA aracılığıyla

Birdview PSA, kurumsal düzeyde güvenlik sunan çevrimiçi bir proje yönetimi aracıdır. Yöneticiler için, kuruluşun performansına ilişkin kapsamlı bir görünüm, pazar değişikliklerine hızlı yanıt verilmesini sağlar. Proje yöneticileri, projenin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamak için ilerlemeyi izleyebilir, darboğazları belirleyebilir, kaynakları tahsis edebilir ve görevlere öncelik verebilir.

Profesyonel hizmet kuruluşunda (PSO) proje yöneticisi olarak, proje başarısını ölçmek, projenin tamamlanması ve müşterilere teslim edilmesine dayanır.

Projeyi önerilen teslim tarihinden önce müşteriye teslim ettiğiniz halde bütçeyi %15 aştıysa ne yapardınız? Bunu bir başarı olarak değerlendirir miydiniz? Harvard Business Review araştırmasına göre, her boyuttaki projelerin ortalama %200'ü maliyet aşımı, %70'i ise zaman aşımı yaşıyor.

Bu haberi müşterilerinizle paylaştığınızda, ekstra maliyeti onlar üstlenmek zorunda kalacağı için kötü sonuçlar doğabilir.

Birdview'un en iyi özellikleri

Bütçeyi oluşturmak için sayıları, zaman çizelgelerini veya proje kapsam verilerini elde etmek için merkezi belge yönetimi

Tüm proje iletişimlerini ve işbirliğini tek bir platformda gerçekleştirin ve müşterileri misafir portalı ile işbirliği yapmaya davet edin

Birdview'un yapay zeka asistanı, etkili bütçe planlaması için proje yönetimi, kaynak tahsisi ve tahminleri hızlandırmaya yardımcı olur

Birdview sınırlamaları

Takım yönetimi sezgisel değildir

Gantt grafikleri ve planlama görünümleri yoktur

Birdview fiyatlandırma

Lite : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: özel fiyatlandırma

Birdview puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (354 yorum)

Capterra: 4,4/5 (287 yorum)

12. Runrun

Müşterilerin daha gelişmiş araçları kullanmaktan çekindiği orta ölçekli işletmeler için Runrun. it, kullanımı kolay bir proje işbirliği aracıdır. Etkileşimli görünümler ve Gantt grafikleriyle proje verilerinizi anlayın ve sezgisel bir izleyici ile ilerlemenizi takip edin.

Uzun raporlar yerine görsel grafikler kullanarak müşterilere projenin başarısını iletin. iOS, web tabanlı ve Android uygulamaları ile takımlar ve müşteriler konumlarından bağımsız olarak bu platformda işbirliği yapabilirler.

Runrun'un en iyi özellikleri

Akıllı panolar, takım üyeleri ve müşterilerin proje güncellemelerini izlemesine ve görevleri yönetmesine yardımcı olur

Önceden oluşturulmuş şablonlarla bütçe talep formları oluşturun

Daha iyi bütçe kararları almak için karar geçmişini, ek dosyaları ve iç veya dış kullanıcılarla yapılan konuşmaları tek bir yerde kaydedin

Runrun. it sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve analiz özellikleri

Takvim arayüzü anlaşılması zor

Runrun. it fiyatlandırma

Ücretsiz : 5 kullanıcıya kadar 0

İş : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Runrun. it puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1066 yorum)

Capterra: 4,8/5 (141 yorum)

Mükemmel Proje Bütçesini Oluşturmaya Hazır mısınız?

Bir proje yöneticisi olarak, manuel veya elektronik tablo tabanlı bütçe yönetiminin verimsizliklerini bilirsiniz.

Maliyet tasarrufu fırsatlarını belirlemek ve paydaşlarınızla kolay anlaşılır bir biçimde iletişim kurmak için daha iyi bir yol.

ClickUp'ın proje maliyet yönetimi yazılımı, gerçekçi bir bütçe planı oluşturmayı, riskleri izlemeyi ve aşırı harcamaları önlemek için iş ihtiyaçlarınıza göre maliyetleri ayarlamayı kolaylaştırır. Diğer proje yönetimi bütçeleme araçlarıyla 100'den fazla entegrasyon kullanarak tüm işlerinizi tek bir gösterge paneline taşıyın.

Farklı şablonlara, görünümlerine ve özelleştirme seçeneklerine erişmek için ClickUp'ı ücretsiz deneyin.