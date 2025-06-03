Pazarlama Takımları için En İyi 10 Pazarlama Uyumluluk Yazılımı

Pazarlama tamamen yaratıcılıkla ilgilidir, peki ya uyumluluk? Bu biraz zor olabilir. Tek bir yanlış adım ve bir anda kendinizi düzenleyici kurumların cezalarıyla karşı karşıya bulabilirsiniz.

Bu nedenle, sağlam bir pazarlama uyumluluk yazılımı şarttır. Bunu, takımınızın yasal güvenlik ağı olarak düşünün; potansiyel hataları, maliyetli ihlallere dönüşmeden yakalayın.

Ve işte iyi haber: AI ve otomasyon, uyumluluk yönetimini dönüştürüyor.

Accenture'un Uyumluluk Riski Araştırmasına göre, profesyonellerin %93'ü AI'nın insan hatalarını azaltmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olduğu konusunda hemfikir.

Modern pazarlama araçları, yalnızca kutuları işaretlemekten daha fazlasını yapar: pazarlama uyumluluğunu kolaylaştırır, uyumluluk incelemelerini kolaylaştırır, politika güncellemelerini gerçek zamanlı olarak izler ve her reklam, e-posta ve sosyal medya gönderisinin sektör standartlarına uygun olmasını sağlar.

Takımların hızlı, yaratıcı ve yasalara uygun çalışmasını sağlayan en iyi ve en gelişmiş 10 pazarlama uyumluluk yazılımı.

Pazarlama Uyumluluk Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru pazarlama uyumluluk yazılımı, güvenilir bir iş ortağı gibi olmalı, takımınızın yolunda ilerlemesine yardımcı olurken hayatınızı kolaylaştırmalıdır. Arayın:

Otomasyon: Her sosyal medya gönderisini manuel olarak kontrol etmek gereksizdir. Doğru yazılım, içerik incelemelerini, gizlilik kontrollerini ve onayları otomatikleştirir. Kontrol etmek yerine oluşturmaya odaklanabilirsiniz

Gerçek zamanlı güncellemeler: Düzenlemeler hızla değişir, bu nedenle yazılımınız da buna ayak uydurmalıdır. Önde olmak için en son uyumluluk kurallarına anında erişmeniz gerekir

İşbirliği araçları: Pazarlama araçlarınız sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmalıdır. Uyumluluk yazılımının CRM, otomasyon platformu ve anahtar sistemlerinizle entegre olmasını sağlayarak iş akışlarının sorunsuz ve verilerin bağlantılı olmasını sağlayın

Kullanıcı dostu: Yazılımı kullanmak için doktora derecesi gerekiyormuş gibi hissediyorsanız, bu yazılım size uygun değildir. Temiz ve sezgisel tasarım, yeni başlayanların ve profesyonellerin yazılımı kolayca kullanabilmesini sağlar

En İyi Pazarlama Uyumluluk Yazılımlarına Genel Bakış

İşte sizin için hazırladığımız hızlı karşılaştırma tablosu:

Araç En iyi özellikler İdeal kullanım alanları Fiyat ClickUp Merkezi görev ve uyumluluk yönetimi, otomatik onay iş akışları, yapay zeka destekli uyumluluk kontrolleri, entegrasyonlar, kurumsal güvenlik Tüm pazarlama ekipleri, özellikle sağlam görev yönetimi ve uyumluluk izleme ihtiyacı olanlar Ücretsiz; Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlar AuditBoard Otomatikleştirilmiş denetim iş akışları, risk haritaları, AI destekli belge düzeltme, gerçek zamanlı uyarılar, denetim izleri Büyük kurumsal, risk ve uyumluluk takımları Özel fiyatlandırma (ücretsiz plan yok) Filestage Sürüm kontrolü, dosya düzeltme, dosya geri bildirimi, entegrasyonlar, gerçek zamanlı gösterge panelleri Yaratıcı, pazarlama ve uyumluluk takımları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 129 $'dan başlar Ziflow Merkezi prova, markalı deneyim, Adobe entegrasyonu, gerçek zamanlı geri bildirim, denetim izleri Kolaylaştırılmış onaylara ihtiyaç duyan yaratıcı ve pazarlama takımları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 199 $'dan başlar Brandfolder Varlık organizasyonu, erişim kontrolleri, otomatik süre dolumu, marka politikası depolama, meta veri etiketleme Marka, kreatif ve pazarlama takımları Özel fiyatlandırma (ücretsiz plan yok) Aprimo Pazarlama kaynak yönetimi, ş Akışı otomasyonu, varlık yönetimi, kampanya izleme, raporlama Büyük pazarlama ekipleri, ajanslar, kurumsal Özel fiyatlandırma (ücretsiz plan yok) Fintel Connect Bağlı kuruluş yönetimi, yapay zeka destekli uyumluluk, iş akışı otomasyonu, kampanya analizi Finansal pazarlama ve bağlı kuruluş takımları Özel fiyatlandırma (ücretsiz plan yok) Adzooma Çok kanallı reklam yönetimi, otomatik raporlar, entegrasyonlar, kullanıcı dostu arayüz Küçük ve orta ölçekli pazarlama takımları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 69 $'dan başlar Complyon Otomatik hatırlatıcılar, uyumluluk belgesi yönetimi, risk değerlendirme araçları, özel iş akışları Düzenlemelere tabi sektörler, uyumluluk yükü ağır takımlar Özel fiyatlandırma (ücretsiz plan yok) LogicGate Özel gösterge panelleri, yapay zeka destekli içgörüler, kod gerektirmeyen otomasyon, rol tabanlı erişim, gelişmiş raporlama Özelleştirilebilir GRC çözümlerine ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler Özel fiyatlandırma (ücretsiz plan yok)

En İyi 10 Pazarlama Uyumluluk Yazılımı

1. ClickUp (Görev yönetimi, iş akışlarını düzenleme ve uyumluluk izleme için en iyisi)

Hemen deneyin ClickUp'ı kullanarak tüm pazarlama uyumluluk yönergelerinizi birleştirin ve kontrol altında tutun

Pazarlama ekipleri hızlı hareket eder. Pazarlama Ekipleri için ClickUp, uyumluluğun sizi yavaşlatmamasını sağlar.

ClickUp'ın esnek yapısını kullanarak pazarlama kampanyaları ve uyumlulukla ilgili belgeler için özel Alanlar veya Klasörler oluşturun. Bu birleşik ortamda tüm içeriği ve geri bildirimleri merkezileştirebilirsiniz.

Pazarlama varlıklarını doğrudan görevlere ekleyin ve ClickUp'ın sağlam yorumlama özelliklerini kullanarak net, bağlamsal geri bildirim sağlayın, böylece herkesin aynı sayfada olmasını ve uyumluluk sorunlarının doğrudan varlık üzerinde ele alınmasını sağlayın.

ClickUp Belgeleri 'ne doğrudan yorum ekleyerek sorunları işaretleyin ve işlerinizi bağlam içine yerleştirin

Bu, dağınık iletişimi ortadan kaldırır ve tüm tartışmaları belirli içerikle bağlantılı tutar. Ayrıca, ClickUp'ın Özel Durumları ve ClickUp Otomasyonları ile yapılandırılmış onay iş akışları oluşturabilirsiniz.

Bu güçlü özellikleri bir arada kullanarak, yasal inceleme, marka uyumluluğu veya düzenleyici kontroller gibi gereksinimlerinize özel onay aşamaları tanımlayın. Her aşamada inceleme görevlerini uygun paydaşlara otomatik olarak atamak için tetikleyiciler ayarlayın ve herhangi bir içerik yayınlanmadan önce sistematik ve denetlenebilir bir süreç sağlayın.

Platform ayrıca, tüm pazarlama varlıklarınız için sürüm kontrolünü ve net denetim izlerini korumanıza yardımcı olur. Ayrıntılı etkinlik günlükleri aracılığıyla içeriğinizin her yinelemesini izleyin. Bu, uyumluluğu kanıtlamak için çok önemli olan değişikliklerin, geri bildirimlerin ve onayların kapsamlı bir kaydını sağlar.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bu özelliği daha da güçlendirir. AI destekli bu asistan, Çalışma Alanınızda bulunur, görevlerinizi anlar ve son derece alakalı içgörüler sunar; sekme arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

ClickUp Brain ile uyumluluğu sağlarken pazarlama kampanyalarınızı hızlandırın

Tüm MarTech araçlarınız için tek bir bilgi kaynağı oluşturmaya ne dersiniz? ClickUp Entegrasyonları, Hubspot ve Zapier gibi platformlarla bağlantı kurarak sorunsuz varlık yönetimi, uyumluluk izleme ve sürüm kontrolü sağlar.

Bu da bizi güvenlik konusuna getiriyor. ClickUp Security, ISO sertifikası, SOC 2 ve PCI uyumluluğu ve uçtan uca AES-256 şifreleme dahil olmak üzere kurumsal düzeyde koruma sunar. Siz risk içermeyen, mükemmel kampanyalar yürütmeye odaklanırken verileriniz güvende kalır.

💟 Bonus: Tak ve çalıştır uyumluluk stratejisine mi ihtiyacınız var? ClickUp Uyumluluk Proje Planı Şablonu, onayları düzenlemenize, belgeleri izlemenize ve uyumluluk iş akışlarınızı zahmetsizce uyumlu tutmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Uyumluluk Proje Planı Şablonunu kullanarak proje uyumluluğunu planlayın ve yönetin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm pazarlama ve uyumluluk işlerini tek bir yerde merkezileştirin: Kampanyaları, belgeleri ve onayları özel alanlarda veya klasörlerde düzenli tutun

Onay iş akışlarını otomatikleştirin: Yasal, marka veya düzenleyici incelemeler için içeriği yönlendirmek üzere özel durumlar ve otomasyonlar ayarlayın

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın: Yorum ve belge atama özelliğini kullanarak uyumluluk sorunlarını işaretleyin ve geri bildirimleri bağlam içinde tutun

AI'dan yararlanarak uyumluluk risklerini yakalayın: ClickUp Brain ile reklam metinlerini yasal tuzaklara karşı tarayın ve politika güncellemelerini ve onayları otomatikleştirin

Kurumsal düzeyde güvenlik ile hassas verileri koruyun: Erişimi kontrol edin, değişiklikleri izleyin ve sağlam güvenlik özellikleriyle uyumluluğu sağlayın

Uyarılar ve hatırlatıcılarla işlerinizi takip edin: Risk yönetimi ve uyumluluk son tarihleri için otomatik bildirimler ayarlayın

Favori MarTech araçlarınızla entegre edin: ClickUp'ı HubSpot, Zapier ve GitHub gibi platformlarla entegre ederek uyumluluğu sorunsuz bir şekilde izleyin

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı özelleştirme seçenekleri, ilk kurulumun zaman alıcı olmasını sağlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Lüks özel catering ve konsiyerj hizmetleri sunuyoruz, bu yüzden her zaman hareket halindeyiz. Akıllı telefondan çalışmak ve ClickUp uygulamasını kullanmak, şimdiye kadar benim için kesinlikle en yararlı şeyler oldu. Örneğin, eve gidip beklemek zorunda kalmadan banka hesabımıza gelen ödemeleri kontrol edebiliyorum. Bu, benim için inanılmaz derecede yararlı olan şeylerden bir örnek.

Lüks özel catering ve konsiyerj hizmetleri sunuyoruz, bu yüzden her zaman hareket halindeyiz. Akıllı telefondan çalışmak ve ClickUp uygulamasını kullanmak, şimdiye kadar benim için kesinlikle en yararlı şeyler oldu. Örneğin, eve dönene kadar beklemek zorunda kalmadan banka hesabımıza gelen ödemeleri kontrol edebiliyorum. Bu, benim için inanılmaz derecede yararlı olan şeylerden bir örnek.

2. AuditBoard (Denetim iş akışlarını otomatikleştirmek, riskleri yönetmek ve uyumluluk görünürlüğünü iyileştirmek için en iyisi)

auditBoard aracılığıyla

Uyum ihlalleriyle mi uğraşıyorsunuz? AuditBoard, otomasyon, görev yönetimi ve yapay zeka destekli belge doğrulama ile karmaşık iş akışlarını basitleştirir.

Onayları merkezileştirir, anahtar öğeleri işaretler ve takımları gerçek zamanlı olarak uyarır, böylece e-postaları takip etmek zorunda kalmazsınız. Araçların görev yönetimi özellikleri kampanyaları ayrıntılı olarak gösterir, inceleme sürecini otomatikleştirir ve ilerlemeyi zahmetsizce izler.

Yapay zekası belgeleri tarar, uyumluluk sorunlarını tespit eder ve pazarlama içeriğini düzenlemelere göre kontrol ederek sorunları erken aşamada yakalar. Akıllı otomasyon, denetimlerin planlanması, hatırlatıcıların gönderilmesi ve raporların oluşturulması gibi rutin görevleri de yerine getirir. Yapay zeka, daha derinlemesine analizler için harici araçlarla entegre edilebilir.

AuditBoard'un en iyi özellikleri

Kampanya metrikleri, risk haritaları ve denetim izleri hakkında içgörüler edinin

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanın veya kendi şablonlarınızı oluşturarak uyumluluk iş akışlarını standartlaştırın

Güvenlik ve hesap verebilirliği sağlamak için uyumluluk belgelerini görüntüleyebilecek, düzenleyebilecek veya onaylayabilecek kişileri kontrol edin

Kolay izleme ve şeffaflık için uyumluluk faaliyetlerinin net bir kaydını tutun

AuditBoard sınırlamaları

Sorunları yönetmek zor olabilir

Raporlar her zaman gerekli alanları en uygun şekilde göstermez

Kademeli fiyatlandırma, belirli özelliklere erişimi sınırlar

AuditBoard fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AuditBoard derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar AuditBoard hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

İşletmenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ve takım üyelerinin daha verimli çalışmasını sağlayan büyük bir esneklik ve uyarlanabilirlik vardır.

İşletmenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ve takım üyelerinin daha verimli çalışmasını sağlayan büyük bir esneklik ve uyarlanabilirlik vardır.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda yer alır, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin istemlerini anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

3. Filestage (Uyumluluk için içeriği gözden geçirme, onaylama ve izleme için en iyisi)

fileStage aracılığıyla

Filestage, geri bildirimleri tek bir yerde tutarak onayları basitleştirir. Yapılandırılmış iş akışları, her şeyin yayınlanmadan önce gözden geçirilmesini sağlayarak uyumluluk takımlarının sorunları erken tespit etmesine yardımcı olur.

Görev yönetimi ve düzeltme araçları revizyonları takip ederken, sürüm kontrolü hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Gerçek zamanlı gösterge panelleri proje durumunu, darboğazları ve onay süreci zaman çizelgelerini gösterir.

Her şey tek bir yerde olduğundan, pazarlama, yasal gereklilikler ve uyumluluk ekipleri arasındaki işbirliği sorunsuz ve stressizdir.

Filestage'in en iyi özellikleri

Net düzenlemeler, yorumlar ve onaylarla her dosya sürümünü takip edin

Slack, Trello ve Asana gibi araçlarla bağlantı kurarak iş akışlarınızı sorunsuz ve bağlantılı tutun

Dosyalara doğrudan yorum bırakarak geri bildirimleri net, kesin ve eyleme geçirilmesi kolay hale getirin

Filestage sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, platformda etkili bir şekilde gezinmek için başlangıç eğitimi almaları gerekebilir

Maliyet, serbest çalışanlar için bir husus olabilir

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 129 $/ay

Profesyonel: 369 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Filestage puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Filestage hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Capetrra kullanıcısı :

Dosya depolama ve müşteri onay sürecini inanılmaz bir deneyime dönüştürür.

Dosya depolama ve müşteri onay sürecini inanılmaz bir deneyime dönüştürür.

4. Ziflow (İçerik inceleme ve onay süreçlerini düzenlemek için en iyisi)

ziflow aracılığıyla

Yaratıcı içerik işbirliğini organize etmek ve provalar, geri bildirimler ve onaylar için merkezi bir hub aracılığıyla uyumluluğu artırmak mı istiyorsunuz? Ziflow size yardımcı olabilir.

Geri bildirimleri doğrudan varlıklar üzerinde merkezileştirerek, uyumluluğu göstermek için net bir denetim izi oluşturur. AI tabanlı olmasa da, yapılandırılmış yaklaşımı kapsamlı bir inceleme sağlayarak sorunları önler.

Düzeltme araçları sürüm kontrolünü basitleştirerek herkesin en son dosyaları kullanmasını sağlar ve eski materyallerin kullanılmasını önler. Son dakika değişiklikleri mi var? Ziflow bunları sorunsuz bir şekilde halleder.

Gösterge panelleri, onaylar hakkında içgörüler sağlayarak proje durumunu, darboğazları ve zaman çizelgelerini gösterir ve böylece optimize edilmiş, uyumlu iş akışları sağlar.

Ziflow'un en iyi özellikleri

Ziflow'un görünümünü ve hissini markanızla özelleştirin

Adobe Creative Cloud ve diğer temel araçlarla kolayca entegre edin

Platformu beyaz etiketleyerek müşterilere tamamen markalı bir deneyim sunun

Gerçek zamanlı, etkileşimli geri bildirim oturumlarıyla onayları hızlandırın

Ziflow sınırlamaları

Ziflow'un fiyatları, özellikle tam özellik seti için daha yüksek olabilir

Ziflow birçok aracı entegre etse de, bazı kullanıcılar daha fazla pazarlama platformuyla bağlantılı olmasını istemektedir

Ziflow fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: 199 $/ay

Pro: 329 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ziflow puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Ziflow hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısı :

Yaratıcı iş akışımız Ziflow ile tamamen değişti! Sürekli proje akışı olan bir takım olarak, inceleme ve onay süreçlerimizi kolaylaştıracak bir araca ihtiyacımız vardı ve Ziflow bizim için mükemmel bir iş çıkardı. Platform son derece kullanıcı dostu ve kullanımı kolay. Teknolojiye pek yatkın olmayan takım üyelerimiz bile kullanımı kolay buldu, bu da eğitim süresini neredeyse sıfıra indirdi.

Yaratıcı iş akışımız Ziflow ile gerçekten dönüştü! Sürekli proje akışı olan bir takım olarak, inceleme ve onay süreçlerimizi kolaylaştıracak bir araca ihtiyacımız vardı ve Ziflow bizim için harika iş çıkardı. Platform son derece kullanıcı dostu ve kullanımı kolay. Teknolojiye pek yatkın olmayan takım üyelerimiz bile kullanımı basit buldu, bu da işe alım sürecini neredeyse sıfıra indirdi.

👀 Biliyor muydunuz? Küresel uyumluluk yazılımı pazarının boyutu 36,22 milyar dolar olarak değerlenmektedir.

5. Brandfolder (Marka varlıklarını düzenlemek ve paylaşmak için en iyisi)

via Brandfolder

Pazarlama varlıklarının düzenlenmesi ve uyumluluğuna mı ihtiyacınız var? Brandfolder sizin çözümünüz olabilir. Tüm içerik sürecinizi düzenleyerek onaylanmış varlıkların kullanımını kolaylaştırır. Merkezi varlıklar ve erişim kontrolleri, yalnızca onaylanmış materyallerin kullanılmasını sağlar.

Kampanyaları ve onayları yönetmek de artık daha kolay: Yerleşik iş akışları ve görev izleme özelliği her şeyin planlandığı gibi ilerlemesini sağlarken, onay kayıtları uyumluluğu korumaya yardımcı olur. Brandfolder, organizasyon ve içerik optimizasyonunu basitleştirir.

Brandfolder'ın en iyi özellikleri

Pazarlama materyalleriniz için kontrol listeleri oluşturmak gibi, kolay erişim için ilgili varlıkları bir araya getirin

Eski varlıkları otomatik olarak son kullanma tarihine göre silerek içeriğinizi güncel ve uyumlu tutun

Marka politikalarını tek bir yerde saklayın , böylece herkes en son kurallara uyabilir

Özel etiketler ve meta veriler ekleyerek yaratıcı varlıkları daha kolay bulunur ve düzenlenebilir hale getirin

Brandfolder sınırlamaları

Brandfolder'ın fiyatları biraz yüksek olabilir

Brandfolder'ı kurmak, özellikle düzenlemeniz gereken büyük bir varlık kitaplığınız varsa, zaman alabilir

Brandfolder fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brandfolder derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Brandfolder hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısı :

Brandfolder'ı seçmemizin nedenlerinden biri, Adobe yazılımlarıyla entegre olabilmesiydi. Ancak CI Hub'ın kullanımı zor ve açıkçası kullanmaktan kaçınıyoruz. Çoğu zaman, ihtiyacımız olan varlıkları Brandfolder web kullanıcı arayüzünden indiriyoruz. Ya CI Hub'ın kullanıcı arayüzü yenilenmeli ya da Brandfolder uygulama entegrasyonu için başka bir tedarikçi aramalı.

Brandfolder'ı seçmemizin nedenlerinden biri, Adobe yazılımlarıyla entegre olabilmesiydi. Ancak CI Hub'ın kullanımı zor ve açıkçası kullanmaktan kaçınıyoruz. Çoğu zaman, ihtiyacımız olan varlıkları Brandfolder web kullanıcı arayüzünden indiriyoruz. Ya CI Hub'ın kullanıcı arayüzü yenilenmeli ya da Brandfolder uygulama entegrasyonu için başka bir tedarikçi aramalı.

👀 Biliyor muydunuz? Kuzey Amerika, düzenleyici uyumluluk yönetimi yazılımı pazarında lider konumda ve bu da onu sektörün en büyük bölgesi yapıyor!

6. Aprimo (İçerik uyumluluğu ve dijital varlık iş akışları dahil olmak üzere pazarlama operasyonlarını yönetmek için en iyisi)

via Aprimo

Kampanya planlama ve uyumluluğu yönetebilecek bir pazarlama platformu arıyorsanız, Aprimo tam da takımınızın ihtiyacı olan şey olabilir.

İş akışlarını düzenleyen ve uyumluluğu sağlayan kapsamlı bir pazarlama kaynak yönetimi (MRM) aracı olan Aprimo, kampanyaların planlanması, atanması, izlenmesi ve onaylanmasında mükemmeldir.

Uyum için açıkça yapay zeka ile desteklenmese de, merkezi varlıklar, yönetilen iş akışları ve izlenen onaylar aracılığıyla sorunları önler.

Aprimo'nun proje yönetimi güçlüdür, görev ve prova araçları ise işbirliğini ve revizyonları basitleştirerek bir uyumluluk denetim izi oluşturur. Raporlama özelliği, performans içgörülerini sunar, metrikleri izler ve uyumluluk raporlarını iyileştirerek pazarlama sürecinizi baştan sona yönetir.

Aprimo'nun en iyi özellikleri

E-posta pazarlaması, sosyal medya paylaşımları ve potansiyel müşteri geliştirme gibi görevleri otomatikleştirin, böylece takımınız stratejiye odaklanabilir

Kaynakları optimize etmek ve darboğazları önlemek için insanları, bütçeleri ve varlıkları tek bir yerden yönetin

Kampanya performansı hakkında ayrıntılı bilgiler edinin, anahtar metrikleri izleyin ve pazarlama stratejinizi iyileştirin

Aprimo'yu CRM, ERP ve diğer iş araçlarına bağlayarak sorunsuz ve entegre bir iş akışı sağlayın

Aprimo sınırlamaları

Aprimo, özellikle yeni kullanıcılar için öğrenmesi zor bir yazılımdır

Özellikle büyük miktarda veriyi işlerken bazen yavaş hissedilebilir

Aprimo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aprimo puanları ve yorumları

G2: 4,3 / 5 (100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Aprimo hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Aprimo, dijital varlıkları yönetmek için tam zamanlı bir küratör/kütüphaneciye ihtiyaç duymadan kullanımı oldukça basittir. İzinleri uygulama şekli çok açık ve yönetimi kolaydır. Diğer DAM sistemlerinin zorlandığı InDesign paketlerinde özellikle yararlıdır. Vaka destek sistemi çok iyi işliyor.

Aprimo, dijital varlıkları yönetmek için tam zamanlı bir küratör/kütüphaneciye ihtiyaç duymadan kullanımı oldukça basittir. İzinleri uygulama şekli çok açık ve yönetimi kolaydır. Diğer DAM sistemlerinin zorlandığı InDesign paketlerinde özellikle yararlıdır. Vaka destek sistemi çok iyi işliyor.

7. Fintel Connect (Finansal bağlı kuruluş pazarlama uyumluluğunu izlemek ve optimize etmek için en iyisi)

fintel Connect aracılığıyla

Mevcut sisteminiz pazarlama hedeflerinize ulaşmanızı engelliyor mu? Fintel Connect, kampanya izleme, onay yönetimi, risk azaltma ve belge uyumluluk iş akışlarını basitleştirir.

AI destekli uyumluluk araçlarıyla takımlar yorumları ve onayları merkezileştirerek şeffaflık ve verimlilik sağlayabilir. Proje akış yönetimi ve dosya düzeltme işbirliğini organize ederken, otomasyon pazarlama çabalarını azaltır ve uyumluluk risklerini en aza indirir.

Otomasyon ve yapay zekayı entegre eden Fintel Connect, pazarlama ekiplerinin uyumluluk ve verimliliğini korumasını ve uyumluluk risklerinin önüne geçmesini sağlar.

Fintel Connect'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı izleme ve performans bilgileriyle iş ortaklarınızı ve bağlı kuruluşlarınızı kolayca yönetin

Takımınızın uyumlu çalışmasını sağlayan özelleştirilebilir iş akışlarıyla onayları basitleştirin

Veriye dayalı performans analitiği ile kampanyalarınızı optimize edin

Sorunsuz bir iş akışı için favori pazarlama araçlarınızla entegre edin

Fintel Connect sınırlamaları

Platform içinde daha geniş bir ortak aralığına duyulan ihtiyaç

Platformda yerleşik çoklu dil desteği yoktur

Fintel Connect fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Fintel Connect derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,8 / 5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Fintel Connect hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Fintel Connect ile bir kampanyada çalışmak harika bir deneyimdi. Bu, onların takımıyla ikinci kez çalışmamdı ve her zaman çok kolay ve sorunsuz bir süreçti. Çok nazik, bilgili, yardımsever ve uyumlu insanlar, bu da işimi çok daha kolay hale getiriyor! Gelecekteki projelerde de onlarla çalışmayı umuyorum.

Fintel Connect ile bir kampanyada çalışmak harika bir deneyimdi. Bu, onların takımıyla ikinci kez çalışmamdı ve her zaman çok kolay ve sorunsuz bir süreçti. Çok nazik, bilgili, yardımsever ve uyumlu insanlar, bu da işimi çok daha kolay hale getiriyor! Gelecekteki projelerde de onlarla çalışmayı umuyorum.

8. Adzooma (Reklam kampanyası yönetimini basitleştirmek için en iyisi)

adzooma aracılığıyla

"Bu reklam metnini onaylayan var mı? Bu kampanya varlıklarının hangi sürümü nihai sürüm? Doğru metrikleri izliyor muyuz?" Bu sorular size tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz.

Adzooma işte burada devreye giriyor. Pazarlama uyumluluk yazılımı, kampanya yönetimini merkezileştirerek, onayları otomatikleştirerek ve risk kontrollerini güçlendirerek takımların daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.

Adzooma'nın en iyi özellikleri

Tek tıklamayla ayarlamalar yaparak saniyeler içinde birden fazla reklamı yönetin

Otomatik performans raporlarıyla gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Google, Facebook ve Microsoft Ads ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüzle reklam yönetimini basitleştirin

Adzooma sınırlamaları

Özellikle özel raporlama ve veri görselleştirme için ayrıntılı raporlama özelliklerine duyulan ihtiyaç

Bazı gelişmiş özelliklerin yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi vardır

Adzooma fiyatlandırma

Ücretsiz

Gümüş: 69 $/ay

Altın: 179 $/ay

Adzooma puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Adzooma hakkında ne diyor?

Trustpilot kullanıcısı şöyle diyor:

Adzooma, birden fazla kanalda birden fazla Ads hesabını yönetmek için harika bir araçtır. Google Ads ve Microsoft Ads'deki reklamları yönetmek için kullanıyorum ve kullanımı çok kolay, zaman kazanmamı sağlayan ve reklam hesaplarımızı çok daha verimli hale getiren net fırsatlar sunuyor. Birden fazla reklam hesabını yöneten herkese Adzooma'yı tavsiye ederim.

Adzooma, birden fazla kanalda birden fazla Ads hesabını yönetmek için harika bir araçtır. Google Ads ve Microsoft Ads'deki reklamları yönetmek için kullanıyorum ve zaman kazanmamı sağlayan ve reklam hesaplarımızı çok daha verimli hale getiren net fırsatlarla birlikte kullanımı çok kolay buluyorum. Birden fazla reklam hesabını yöneten herkese Adzooma'yı tavsiye ederim.

9. Complyon (Yasal uyumluluk görevlerini ve risk değerlendirmelerini otomatikleştirmek için en iyisi)

complyon aracılığıyla

Takımınızın hızını düşürmeden her reklam, e-posta ve sosyal medya gönderisinin uyumluluk standartlarını karşıladığından nasıl emin olabilirsiniz?

Complyon, onayları düzenleyerek, veri akışlarını izleyerek ve her kampanyanın düzenlemelere uygun olmasını sağlayarak uyumluluk çabalarını azaltır. Otomatik hatırlatıcıları, takımların işlerini takip etmelerini sağlayarak onayların kaçırılmasını ve son dakika uyumluluk sorunlarını önler.

Özel iş akışları ile içerik otomatik olarak doğru gözden geçirenlere yönlendirilir, gereksiz gidip gelmeler ortadan kalkar ve her şey tek bir yerde düzenli bir şekilde tutulur.

Onayların ötesinde, Complyon'un veri analiz araçları, kampanya etkinliklerinin, sistemlerin ve üçüncü taraf etkileşimlerinin uyumluluğu nasıl etkilediğini gösterir. Bu bağlantıları haritalayarak, takımlar potansiyel riskleri sorun haline gelmeden önce belirleyebilir.

Complyon'un en iyi özellikleri

Uyum belgelerini tek bir merkezi platformda depolayın ve yönetin, böylece kolayca erişin

Sektör düzenlemeleri ve iç politikalarla entegrasyon için uyumluluk çerçevelerini özelleştirin

Gelişmiş risk değerlendirme araçlarıyla uyumluluk risklerini verimli bir şekilde belirleyin ve azaltın

İş akışı verimliliğini artırmak için mevcut iş araçlarıyla kolayca entegre edin

Complyon sınırlamaları

Küçük işletmeler veya sınırlı bütçeye sahip işletmeler fiyatlandırma yapısını zor buluyor

Complyon fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Complyon derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Complyon hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Yazılım, anlaşılması ve kullanımı kolaydır. Verilerin neden ve nasıl işlendiğine dair içgörü sağlarken, kuruluş genelindeki veri süreçlerine ilişkin basit ama etkili bir genel bakış oluşturur. Ayrıca, veri eşlemelerinizi güncel tutmak ve kuruluş genelinde sorumlulukları atamak için yönetişim uygulayabilirsiniz.

Yazılım, anlaşılması ve kullanımı kolaydır. Verilerin neden ve nasıl işlendiğine dair içgörü sağlarken, kuruluş genelindeki veri süreçlerine ilişkin basit ama etkili bir genel bakış oluşturur. Ayrıca, veri eşlemelerinizi güncel tutmak ve kuruluş genelinde sorumlulukları atamak için yönetişim uygulayabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Pazarlama uyumluluk yazılımı sadece cezaları önlemekle ilgili değildir, aynı zamanda güvenle de ilgilidir. Tüketicilerin %72'si, güvenmedikleri bir markadan alışveriş yapmayı bırakacaklarını söylüyor. Uyumluluk, güvenilirlik demektir!

10. LogicGate (Risk yönetimi süreçlerini özelleştirmek ve otomatikleştirmek için en iyisi)

logicGate aracılığıyla

LogicGate, pazarlama ekiplerinin uyumluluk süreçlerini kontrol altına almasını sağlayan bir yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) platformudur. Genellikle kaotik olan pazarlama uyumluluğu dünyasına sipariş getirir.

AI destekli yetenekleriyle LogicGate, geri bildirimleri otomatik olarak tek bir merkezi konumda toplayıp analiz ederek uyumluluk yönetimini basitleştirir.

Ayrıca, otomasyon özellikleri, API aracılığıyla diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak sıkıcı manuel görevleri ortadan kaldırır ve uyumluluk verilerinin sorunsuz ve verimli bir şekilde akışını sağlar.

LogicGate'in en iyi özellikleri

Gösterge panellerini özelleştirerek riskleri, onayları ve uyumluluk süreçlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Esnek ve ölçeklenebilir, kod gerektirmeyen bir platformla risk yönetimini merkezileştirin

Rol tabanlı erişim ve otomatik bildirimlerle işbirliğini teşvik edin

Daha iyi kararlar almak için AI destekli içgörülerle gelişmiş raporlar oluşturun

LogicGate sınırlamaları

Platformun karmaşık arayüzü, daha uzun bir onboarding sürecine yol açar

Risk yönetimi iş akışları özelleştirme seçeneklerinin yetersiz olduğunu düşünüyor

LogicGate fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LogicGate puanları ve yorumları

G2: 4,6 /5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 /5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar LogicGate hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Kullanımı kolay ve aradığımı hızlıca bulabiliyorum.

Kullanımı kolay ve aradığımı hızlıca bulabiliyorum.

Akıllı Uyumluluk ile Pazarlama Takımlarınızı Güçlendirin

Sürekli gelişen kuralların sınırları içinde kalarak etkili kampanyalar yürütmek her zaman zor olacaktır. Uyumsuzluğun maliyeti, ağır para cezalarından markanın itibar kaybına ve müşteri güveninin yitirilmesine kadar çok yüksektir.

İyi bir pazarlama uyumluluk yazılımı, verimliliği ve şeffaflığı korurken yasal ve düzenleyici standartlara uymanıza yardımcı olabilir.

ClickUp ile onayları yönetmek, uyumluluğu izlemek ve işbirliğini organize etmek için merkezi bir platform elde ederken, verilerinizin güvenliğini de sağlarsınız.

Sıkıcı iş akışlarını otomatikleştirin, kapsamlı kayıtlar tutun ve ekibinizin hızını düşürmeden her kampanyanın yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlayın. ClickUp, zaman kazanmanıza, marka tutarlılığını korumanıza ve yasal düzenlemelere uyum sağlamanıza yardımcı olan bir pazarlama uyumluluk yazılımıdır. Artık küçük yazıları okumadığınız için ceza almayacaksınız.

ClickUp ile uyumlu, verimli ve bir adım önde olun. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!