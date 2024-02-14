word ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Pazarlama Sözleşmesi Şablonu

Pazarlama sözleşmesi şablonları, bir müşteri veya iş ortağıyla iş ilişkisi şartları üzerinde anlaşma yapmanın zorluklarını ortadan kaldırır.

Şablon kullanarak anlaşmanın tamamını özetleyebilir ve başlangıç noktası oluşturabilirsiniz. Şablonu özelleştirip anlaşmanın şartlarını belirledikten sonra hukuk danışmanınızla birlikte gözden geçirebilirsiniz. Ardından anlaşma imzalanmaya ve yürürlüğe girmeye hazırdır.

Kulağa zor gelebilir, ancak endişelenmeyin, biz size yardımcı olmak için buradayız.

Pazarlama projenizi daha hızlı ilerletmenize yardımcı olmak için Word ve ClickUp için en iyi 10 pazarlama sözleşmesi şablonunu bir araya getirdik.

İyi sözleşmeler! ✍️?

Pazarlama Sözleşmesi Şablonu nedir?

Pazarlama sözleşmesi şablonu, bir sözleşmenin örnek taslağıdır. Şablonlar genellikle, sözleşmenizin ayrıntılarını girmenizi isteyen boş alanlar veya özelleştirebileceğiniz genel bölümler içerir.

Sözleşme şablonları, yasal taahhütleri tanımlamanıza yardımcı olabilir ve aşağıdakiler gibi hususları netleştirir:

Teslim Edilecekler

Ödeme koşulları

Münhasırlık maddeleri

Tahkim anlaşmaları

İşin kapsamı

Fiyat

Değişiklik maddesi

Ayrılabilirlik maddesi

Kalan hükümler maddesi

Pazarlama sözleşmesi şablonları genellikle diğer iş sözleşmesi şablonlarıyla (ör. gizlilik sözleşmeleri) birlikte kullanılır.

Bonus olarak, bu tür şablonlar, belgenizi incelemeye sunduğunuzda hukuk danışmanınızın yapacağı işi en aza indirerek avukatlık ücretlerini azaltır. Ayrıca, yasal işlem durumunda tüm tarafları korur.

İyi bir Pazarlama Sözleşmesi Şablonu'nu ne yapar?

İyi bir pazarlama sözleşmesi şablonu bulduğunuzda, bu şablon gelecekteki birçok iş ilişkinizde size iyi hizmet edebilir.

Aradığınızı biliyorsanız, doğrudan ilerleyebilirsiniz. ?

En iyi 10 ücretsiz pazarlama sözleşmesi şablonunu seçerken aradığımız bazı özellikler şunlardır:

Yapay zeka: AI yazma araçları içeren bir seçenek arayın — sözleşmenizi hazırlarken zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan özelliklere sahiptir AI yazma araçları içeren bir seçenek arayın — sözleşmenizi hazırlarken zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan özelliklere sahiptir

Açık dil: Hukuk dili kafa karıştırıcı olabilir, bu nedenle herkesin anlayabileceği basit bir dil kullanılan bir sözleşme seçin

Özelleştirme : Her pazarlama hizmetleri sözleşmesi farklıdır; sözleşmenin tamamını özelleştirmenize olanak tanıyan şablonları arayın

Şablon kitaplığı: Diğer sözleşme ve Diğer sözleşme ve pazarlama planı şablonları için seçenekler sunan bir platform seçin, böylece tüm belgelerinizi tek bir yerde saklayabilirsiniz

Söz konusu proje veya kampanyaya bağlı olarak, pazarlama sözleşmesi şablonunuzda başka unsurlara da ihtiyacınız olabilir. Örneğin, bir sosyal medya pazarlama sözleşmesi, bir SEO pazarlama danışmanıyla yapılan sözleşmeden farklı olacaktır.

Sizin için ideal şablon, karşı tarafın kim olduğuna da bağlıdır. Bir alt yükleniciyle çalışmak, bir pazarlama danışmanlık ajansıyla çalışmaktan farklıdır.

2024'te Kullanabileceğiniz 10 Pazarlama Sözleşmesi Şablonu

Pazarlama planlama sürecinizi ilerletmeye hazır mısınız? Yeni bir pazarlama uzmanıyla iyi bir iş ilişkisi kurmak mı istiyorsunuz?

Her şeyi biz hallederiz!

Bu pazarlama sözleşmesi şablonları, yasal belgenizin ayrıntılarını belirlerken zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

1. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

ClickUp'ın kapsamlı İş Sözleşmesi Şablonu ile iş akışınızı optimize edin

ClickUp'ın İş Sözleşmesi Şablonu, her türlü işletmenin müşterileri veya ortaklarıyla sözleşmeler oluşturmasını, imzalamasını ve yürütmesini kolaylaştırır.

Bu tamamen özelleştirilebilir şablon, yeni bir ortaklık imzalamak veya mevcut bir sözleşmeyi güncellemek için sonsuz fayda sağlar. Sözleşme oluşturma ve imzalama süreçlerini kolaylaştırmak için bu şablonu kullanın.

İş sözleşmelerinde gerekli tüm yasal şartlar ve koşullar dahildir, örneğin:

Ödeme koşulları

Teslimat koşulları

Gizlilik maddeleri

Uyuşmazlık çözümü mekanizmaları

Ticari sırları koruyan fikri mülkiyet hakları

Yasal Uyarılar

Yürürlük tarihi ve bitiş tarihi

ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu, her türlü pazarlama ve genel iş anlaşmalarını kolaylaştırabilir. Pazarlama hedeflerinize ulaşmak için daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, kütüphanemizde bir dizi ilgili şablon bulabilirsiniz. ?⚽

ClickUp ayrıca, sözleşmeleri elektronik olarak imzalamanızı sağlayan bir e-imza özelliği de sunar. Bu, zaman tasarrufu sağlar ve belgeleri yazdırıp tarama ihtiyacını ortadan kaldırır.

2. ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu

ClickUp'ın Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu ile projelerinizi bir üst seviyeye taşıyın

ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu, müşteri veya proje yöneticisi olmanız fark etmeksizin, yasal olarak bağlayıcı bir proje yönetimi sözleşmesi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Müşteriye sağlanacak proje yönetimi hizmetlerinin şart ve koşullarını özetler, aşağıdakiler dahil:

İşin kapsamı

Konu

Proje zaman çizelgeleri

Bütçe

Ödeme koşulları

Uyuşmazlık çözümü

Sözleşmenin feshi

ClickUp'ın Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu, her iki tarafın da aynı sayfada olmasını ve kendi sorumluluklarını açıkça anlamasını sağlar. Yanlış anlaşılmaları ve anlaşmazlıkları en aza indirmek için anlaşılır bir dil kullandık.

Bağımsız yükleniciler, pazarlama ajansları ve diğer profesyonellerle çalışırken pazarlama proje yönetiminizde etkili bir şekilde kullanın.

3. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

ClickUp'ın İş Sözleşmesi Şablonu ile işbirliğini basitleştirin ve her profesyonel taahhütte netlik sağlayın

ClickUp'ın İş Sözleşmesi Şablonu, yeni bir çalışanla iş ilişkisi kurmak için ihtiyacınız olan her şeyi özetler.

Pazarlama hizmetleri sözleşmesi oluşturmak ve aşağıdakiler gibi gerekli tüm bölümleri kapsayacak şekilde kullanın:

İletişim bilgileri

Uygulanabilir yasal düzenlemeler

Revizyon kuralları

Sözleşme ihlali maddesi

Sorumluluk sınırlaması

ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu, çalışanın görevlerini, ücret oranlarını, çalışma saatlerini ve daha fazlasını kolayca özetlemenizi sağlar. Özel ihtiyaçlarınıza göre değiştirin ve tüm tarafların kendilerinden beklenenleri net bir şekilde anladığından emin olun.

İş sözleşmelerinizin kapsamlı ve yasalara uygun olmasını sağlamak için bu şablonu pazarlama kampanyası yönetiminizin bir parçası haline getirin.

4. ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu

ClickUp'ın Kampanya Teklifi Şablonu, sorunsuz planlama ve ikna edici sunumlar için anahtarınız

ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu, kapsamlı ve özelleştirilebilir bir belgedir. Başarılı kampanya teklifleri oluşturmak ve pazarlama stratejinizi en başından itibaren korumak için kullanın. ?️

Bu şablon, aşağıdakileri özetleyen bölümler sayesinde, önerdiğiniz tüm ifadeleri destekleyecek bilgileri sunmanızı kolaylaştırır:

Pazarlama kampanyası hedefleri

Hedef kitle

Mesaj ve üslup

Bütçe

Zaman çizelgesi

Kampanya stratejisi

Başarıyı ölçmek için metrikler

ClickUp'ın Kampanya Teklifi Şablonunu kullanarak tüm kampanyanın çerçevesini oluşturun. Ya da gizli bilgileri korumak ve başarılı pazarlama kampanyaları oluşturmak için pazarlama yol haritası şablonlarımızla birlikte kullanın.

ClickUp kullanıcıları, ClickUp AI, ClickUp Otomasyonları ve eksiksiz bir ücretsiz proje yönetimi araçları paketine erişim elde eder, böylece ihtiyacınız olan her şeyi tek bir güvenli yerde tutabilirsiniz.

5. ClickUp Pazara Giriş Stratejisi Şablonu

ClickUp'ın Pazara Giriş Stratejisi Şablonu ile pazara girişinizin başarıya ulaşması için her fırsatı değerlendirin

ClickUp'ın Pazara Giriş Stratejisi Şablonu, bir pazara giriş stratejisi (GTM) planlamak ve yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Şablon, hedef müşterileri belirlemek, pazar fırsatlarını değerlendirmek ve bir pazarlama planı geliştirmek için stratejik bir çerçeve sağlar. Aşağıdaki bölümleri içerir:

Raporlama

Uygulama

Plan

Araştır

Analiz

Keşif

GTM stratejinizi şekillendirmek, hedef müşterilere nasıl ulaşacağınızı belirlemek ve rekabet avantajınızı korumak için kullanın. ClickUp'ın birçok aracından yararlanarak aşağıdakiler gibi konuları daha net hale getirin:

Ürün konumlandırma

Pazar segmentasyonu

Rekabet analizi

Fiyatlandırma stratejisi

Dijital pazarlama taktikleri

ClickUp Pazara Sunma Stratejisi Şablonu, diğer ClickUp özellikleriyle uyumludur. Özelleştirilebilir bir zaman çizelgesi oluşturun, son tarihler belirleyin, sorumlulukları atayın, ilerlemeyi izleyin ve özelleştirilebilir bir gösterge panelinden daha fazlasını yapın.

Kaydolduğunuzda, ClickUp'ın kapsamlı şablon kitaplığına, entegrasyonlarına ve proje yönetimi araçlarına erişebilirsiniz.

Her şeyi planlamayı kolaylaştırmak, zaman kazanmak ve başarı şansını artırmak için tasarladık.

6. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

ClickUp'ın Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile anlaşmayı güvenle imzalamak

ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu, hızlı ve kolay bir şekilde sözleşme oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Müşterilerinizle hizmetlerinizi başlatmak için genel bir sözleşme olarak kullanın. Hizmet Sözleşmesi Şablonumuz, müşterilerinizin takımlarınızı önceden anlamasını sağlar. Aşağıdaki gibi önemli noktaları kapsar:

Sağlanan hizmetlerin özeti

Ödeme koşulları

Proje tamamlanması için net beklentiler

Hizmetlerin kapsamı

Ücretler ve ödeme koşulları

Gizlilik

Garantiler

ClickUp'ın Hizmet Sözleşmesi Şablonu, tüm tarafların aynı sayfada kalmasını sağlarken, her iki tarafa da yasal olarak geçerli bir belge sunar.

Şablonumuzu kullandığınızda, müşterilerinizin imzalamadan önce ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için pratik tavsiyeler ve en iyi uygulamalar elde edersiniz.

Basit bir dil kullanmaya önem veren ClickUp, herkesin memnun kalacağı yasal belgeleri kolayca oluşturmanızı sağlar.

7. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

ClickUp'ın Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu'nu kullanarak danışmanlık ortaklıklarında stressiz bir şekilde ilerleyin

ClickUp'ın Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu, müşteriye sağlanan danışmanlık hizmetlerinin hüküm ve koşullarını özetler.

İster uzman yardımı, danışmanlık ister bilgi arıyor olun, bu sözleşme herkesin çıkarlarını korur. ?

Bir pazarlama danışmanıyla çalışan bir kuruluş, bu önemli belgeyi şu amaçlarla kullanabilir:

Net beklentiler belirleyin

Ödeme kurallarını özetleyin

Taraflar arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturun

ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu, üzerinde anlaşılması gereken yasal şart ve koşulları özetlemek için gerekli tüm önemli ayrıntıları içerir. Her iki tarafı ve paylaşılan tüm özel bilgileri korur.

Sorumlulukları ve beklentileri açıkça tanımlamak için tasarlanmıştır. Her yeni danışmanlık görevinin ihtiyaçlarına göre özelleştirin ve tüm yasal belgelerinizi güvenli bir şekilde saklamak için merkezi bir platformun keyfini çıkarın.

8. Signaturely tarafından hazırlanan Word Pazarlama Sözleşmesi Şablonu

signaturely aracılığıyla

Signaturely'nin Pazarlama Sözleşmesi Şablonu, pazarlama uzmanlarının yeni müşterilerle sözleşme imzalarken profesyonel bir görünüm sergilemelerini ve tüm tarafları korumalarını sağlar.

Bu şablon, ödeme koşullarını, fikri mülkiyet haklarını ve diğer önemli ayrıntıları içerir. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Ortak girişim veya pazarlama kampanyasına dahil olan herkesi koruyun

Kampanyayla ilgili sorumlulukları ve beklentileri açıkça tanımlayın

Yasal danışmanınıza incelenmesi için sunmak üzere işbirliğine dayalı bir pazarlama anlaşması oluşturun

Taraflardan birinin sözleşmenin feshini kaç gün önceden yazılı olarak bildirmesi gerektiğini belirleyin

Bu sözleşme şablonunu MS Word'de ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve başarılı bir pazarlama ilişkisi sağlayın.

E-imza özelliğinden ve Signaturely'nin kapsamlı şablon kitaplığından yararlanın.

Signaturely'yi ücretsiz olarak deneyebileceğinizi, ancak hizmeti kullanmaya devam etmek isterseniz kişisel plan için aylık 20 $ veya iş planı için kullanıcı başına aylık 40 $ ödemeniz gerektiğini lütfen not edin.

9. Simul tarafından hazırlanan Word Pazarlama Anlaşması Şablonu

simul Docs aracılığıyla

Simul'ün Pazarlama Sözleşmesi Şablonu, bir pazarlama ajansının bir müşteriye sağladığı hizmetlerin hüküm ve koşullarını özetler.

Bu şablonu, pazarlama faaliyetleri başlamadan önce her bir tarafın sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ettiğini kaydetmek için kullanın. Bu, aşağıdakileri içerebilir:

Tarafların birinin veya her ikisinin üreteceği tüm pazarlama materyallerinin onayı

Reklam feragat maddeleri

Anlaşmazlık durumunda geçerli hukuk

Bu şablon, sorumlulukları ve beklentileri açıkça tanımlayarak pazarlama ajansını ve müşteriyi korumak için tasarlanmıştır.

Bu pazarlama sözleşmesi şablonunu özelleştirdiğinizde, Word ihtiyaçlarınıza göre değişiklikleri kolayca yapmanızı ve başarılı bir pazarlama ilişkisi kurmanızı sağlar.

Bu şablonu Simul ile 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle deneyebilirsiniz. Deneme dönemi sona erdikten sonra, fiyat planları kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar.

10. EasyLegalDocs tarafından hazırlanan Word Pazarlama Sözleşmesi Şablonu

easyLegalDocs aracılığıyla

EasyLegalDocs Pazarlama Sözleşmesi Şablonu, ilgili tüm tarafları korumak için bir pazarlama sözleşmesinin şartlarını özetler.

Bu ücretsiz pazarlama sözleşmesi şablonu aşağıdakileri tanımlamak için bölümler içerir:

Sağlanacak pazarlama hizmetlerinin kapsamı

Ödenecek tazminat

Sözleşmenin süresi

Pazarlama materyallerini edinmek veya pazarlama faaliyetlerine yatırım yapmak için yazılı onay

Dolaylı zararlar ve kar kayıpları nasıl hesaplanacak?

Bu pazarlama sözleşmesi şablonunu düzenlediğinizde, Word, işinizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmenizi ve düzenlemenizi kolaylaştırır.

Bonus olarak, EasyLegalDocs, basit yasal sözleşme şablonlarına ihtiyaç duyan işletmeler ve bireyler için %100 ücretsiz bir seçenektir. Kredi kartı bilgilerinizi girmeden kütüphanelerindeki tüm şablonları kullanabilirsiniz.

Anlaşmayı İmzalayın

İster influencer işbirlikleri, ister bağlı kuruluş pazarlaması veya geleneksel ortaklıklar ile ilgileniyor olun, iyi hazırlanmış bir sözleşme, başarılı ve karşılıklı olarak faydalı bir ilişkinin temel taşıdır.

Doğru pazarlama sözleşmesi şablonuna sahip olmak bir zorunluluktur. ✅

Unutmayın, bu şablonlar sadece yasal belgeler değil, beklentileri tanımlayan, varlıkları koruyan ve şeffaf iletişimi teşvik eden stratejik araçlardır.

Belirsizlik ve olası yanlış anlamalara razı olmayın. ClickUp ile en iyi pazarlama sözleşmesi şablonlarıyla kendinizi donatın.

Otomasyonlara, proje yönetimi araçlarına, 1.000'den fazla hazır şablona, 1.000'den fazla entegrasyona ve ClickUp AI'ya erişin.

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