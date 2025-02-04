2025'te Küçük İşletmeler için En İyi 10 Pazarlama Yönetimi Yazılımı

Birçok pazarlama yazılımı platformu, trafiği artırmak için gelen pazarlama araçları veya daha fazla potansiyel müşteriyi satışa dönüştürmek için giden pazarlama yazılımı gibi pazarlama stratejinizin belirli yönlerine odaklanır.

Tam bir pazarlama yönetimi çözümü daha da ileri gider ve pazarlama planlarınızı takip etmenizi, trafiğinizi ve potansiyel müşterilerinizi yönetmenizi, kampanyalarınızın ROI'sini izlemenizi ve hatta kampanyalarınızın planlama ve yürütülmesini proje yönetimi ile gerçekleştirmenizi sağlayan kapsamlı bir yol sunar.

Genel pazarlama stratejinizin tüm hareketli parçalarını bir arada yürütmekte zorlanan bir küçük işletmeyseniz, pazarlama yönetim yazılımını operasyonlarınıza entegre etmenin zamanı gelmiştir. Ancak doğru aracı seçmek önemlidir. Bu makalede, küçük işletmeler için en iyi pazarlama yazılımlarını (ve seçtiğiniz herhangi bir pazarlama yazılımında aramanız gereken özellikleri) inceleyeceğiz.

Küçük İşletmeler için Pazarlama Yönetimi Yazılımı Nedir?

Pazarlama yönetimi yazılımı, arka planda yapılması gereken tüm monoton (ancak önemli) görevleri kolaylaştırırken, zamanınızın ve becerilerinizin gerekli olduğu anahtar alanlara odaklanmanızı sağlar.

Modern pazarlama stratejisinin üç temel unsuruna yönelik üç tür pazarlama yönetimi yazılımı bulunmaktadır:

Pazarlama iş akışı araçları , e-posta kampanyaları oluşturma, geliştirme ve planlama platformları gibi

Pazarlama zekası platformları , tüketici eğilimleri ve web sitesi ziyaretçilerinin davranışları gibi anahtar alanlarda eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak için verileri toplayan ve analiz eden , tüketici eğilimleri ve web sitesi ziyaretçilerinin davranışları gibi anahtar alanlarda eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak için verileri toplayan ve analiz eden analiz araçları gibi

Yinelenen pazarlama görevlerini ve tetikleyicileri kolaylaştıran ve otomatikleştiren pazarlama otomasyon araçları

Bu yazılım, kullanıcıların pazarlama kampanyalarını denetlemelerine ve küçük işletmelerinin kaynaklarını ve zamanını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. En iyi pazarlama yönetimi yazılımlarından bazıları, yukarıdaki üç kategoriyi kapsamlı bir platformda birleştirerek, çok sayıda pazarlama KPI'sını ve faaliyetini tek bir yerden izlemenizi ve yönetmenizi sağlar:

Pazarlama verisi toplama ve veri analizi

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), potansiyel müşteri oluşturma, potansiyel müşteri puanlama ve potansiyel müşteri geliştirme dahil

Markalaşma, içerik oluşturma ve paydaşlardan onay alma dahil olmak üzere belirli pazarlama kampanyalarını planlama, oluşturma ve etkinleştirme

Pazarlama faaliyetlerinin silolar halinde kalmaması, tüm iş genelinde görünür ve entegre olması için takım işbirliği

Küçük İşletmeler için Pazarlama Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Küçük işletmeniz için doğru pazarlama yönetimi yazılımını seçmek, pazarlama takımınızın mümkün olduğunca verimli çalışmasına yardımcı olur, ancak her küçük işletmenin kendine özgü ihtiyaçları ve bütçeleri vardır. Seçeneklerinizi incelerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar şunlardır:

Pazarlama otomasyonu: Pazarlama otomasyonu araçları, sosyal medya kampanyaları ve e-posta pazarlama otomasyonunu mümkün kılar

Kapsamlı özellikler: İyi bir platform, dijital pazarlama ve e-posta pazarlama araçları ile sosyal medya yönetimi platformu işlevlerini bir arada sunar

CRM entegrasyonu: İyi bir CRM, daha fazla satışla sonuçlanır. Yazılımın, tüm müşteri yolculuğunu izlemek için İyi bir CRM, daha fazla satışla sonuçlanır. Yazılımın, tüm müşteri yolculuğunu izlemek için CRM araçlarıyla iyi bir şekilde entegre olduğundan emin olun

Analitik: Google Analytics ve diğer analitik araçlarla entegrasyon, pazarlama performansını doğru bir şekilde ölçer ve yararlı bilgiler sağlar

Sosyal medya pazarlaması: İyi bir sosyal medya yönetimi, kullanıcıların sosyal medya gönderilerini planlamasına, birden fazla sosyal medya kanalını yönetmesine ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurmasına olanak tanır

Ücretsiz sürüm veya deneme seçenekleri: Birçok pazarlama yazılımı sağlayıcısı, pazarlama bütçenizi harcamadan önce aracı test edebilmeniz için sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir plan veya deneme planı sunar

Küçük İşletmeler için En İyi 10 Pazarlama Yönetimi Yazılımı

İşleri kolaylaştırmak için, 2024'ün en iyi pazarlama otomasyon yazılımlarını ve pazarlama yönetim yazılımlarını içeren bir liste hazırladık. Her seçenek küçük işletmeler için harika işler çıkarır, ancak bu ürünlerin çoğu işiniz büyüdükçe kolayca ölçeklenebilir.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümde pazarlama projelerini ve günlük yapılacak işleri yönetin

Pazarlama stratejinizin yalnızca bir alanına odaklanan bazı yazılımların aksine, ClickUp pazarlama her şeyi yapan hepsi bir arada bir verimlilik paketidir.

Takımınızın pazarlama fikirleri üretmesi ve ardından bu fikirleri son teslim tarihleri ve atanan kişilerle birlikte eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesi mi gerekiyor? ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği tam da bunu yapar.

Zamanınız mı kısıtlı? ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu dahil olmak üzere çok sayıda pazarlama ve iş operasyonları şablonu, fikir aşamasından uygulamaya hızlı bir şekilde geçmenizi sağlar.

Acil bir gelen kampanya ile ilgili darboğazlarla mı uğraşıyorsunuz? ClickUp, ister basit bir kontrol listesi ister daha karmaşık bir Kanban panosu veya Gantt grafiği tercih edin, sadece birkaç tıklama ile bir projenin her dönüm noktasını görselleştirmenize ve harekete geçmenize olanak tanır.

ClickUp, sadece bir pazarlama platformu değil, aynı zamanda kapsamlı bir proje yönetimi platformu olduğu için, en karmaşık pazarlama planlarını bile yolunda tutar ve ihtiyacınız olan her proje, takım üyesi ve teslimatı aynı anda yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı proje yönetimi özellikleriyle pazarlama programları için beyin fırtınası yapın, planlayın ve uygulayın

Kaynak yönetimi özellikleriyle pazarlama kampanyalarınız için kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin ve yönetin

Uzmanlar tarafından tasarlanmış yapay zeka (AI) araçlarıyla pazarlama kampanyalarınızı ve içerik oluşturma süreçlerinizi hızlandırın

Görsel gösterge panelleriyle pazarlama hedeflerinize yönelik ilerlemeyi izleyin ve analiz edin

Gerçek zamanlı olarak birlikte çalışarak ve takım üyelerini aynı sayfada tutarak kolayca işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok sayıda özelliği nedeniyle arayüzü karmaşık bulmaktadır

Bazı müşteriler, mobil uygulamanın masaüstü sürümünün tüm işlevlerine sahip olmadığını söylüyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. HubSpot

HubSpot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama yazılımını her boyuttaki işletme için tasarladı. Adından da anlaşılacağı gibi, yazılım tüm pazarlama araçlarını ve verilerini tek bir merkezde birleştirerek pazarlama kanalları ve takımları arasındaki boşluğu doldurur.

Pazarlama yönetimi ve pazarlama otomasyonu platformu, e-posta pazarlaması, açılış sayfaları, sosyal medya ve potansiyel müşteri yönetimi için araçlar içerir ve tekrarlayan görevlerin otomasyonu, pazarlama ve satış takımlarının işini kolaylaştırır. Özellikle küçük işletmeler için, şirket başlamak için ihtiyacınız olan temel araçları içeren ücretsiz bir sürüm sunar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Takımları daha derin müşteri bağlantıları sağlayan bir platformda bir araya getiren Pazarlama Merkezi aracılığıyla araçları ve deneyimleri birbirine bağlayın

Daha iyi potansiyel müşteri oluşturma ve potansiyel müşterilerle iletişim için güçlü çevrimiçi form oluşturucuyu kullanın

Teknik gereksinimler olmadan HubSpot ve Salesforce arasında çift yönlü senkronizasyon

Makaleler, çevrimiçi kurslar ve sertifikalar dahil olmak üzere ücretsiz eğitim içeriği kitaplığına erişin

HubSpot sınırlamaları

Birçok kullanıcı HubSpot'u pahalı buluyor, özellikle de ücretsiz planda sunulan sınırlı özelliklerden daha fazlasını isteyen küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler

Bazı müşteriler, kullandıkları araçlarla entegrasyon için daha iyi destek ister

Kullanıcılar, özellikle düşük seviyeli planlarda raporlama ve analiz yeteneklerindeki sınırlamalardan şikayetçi

HubSpot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 50 $/ay

Profesyonel: 800 $/ay

Enterprise: 3.600 $/ay

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)

3. Asana

Asana aracılığıyla

Asana, işbirliğini geliştiren ve kampanya sonuçlarını iyileştiren bir pazarlama yönetim yazılımıdır. Şirket, pazarlama takımlarının net hedefler belirlemesine ve bu hedeflere hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Asana, kampanya verilerini, iş yüklerini ve devretmeleri tek bir platformda izlemek için araçlar sağlar ve yazılım, 270'den fazla uygulama ile entegre olarak pazarlama araçlarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

İşbirliğini artırın ve kampanya üretimini hızlandırın, takımların daha iyi birlikte çalışmasını sağlayın

Pazarlama kampanyalarını genel iş hedeflerine bağlayarak takımların gelir getirici işlere odaklanmasını sağlayın

Pazarlamacıları ortak hedefler etrafında birleştirin ve merkezi bir merkezden girişimler genelinde ilerlemeyi izleyin

270'den fazla uygulama ile entegre olarak, pazarlamacıların birden fazla üründe bilgilere sorunsuz bir şekilde erişmesini sağlar

Asana sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle küçük ekranlarda mobil uygulamanın işlevselliğini sınırlayıcı buluyor

Bazı müşteriler, bir göreve birden fazla kullanıcı atayamamanın sinir bozucu olduğunu düşünüyor

Zaman takibi özellikleri tüm fiyatlandırma kademelerinde mevcut değildir

Asana fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ yorum)

4. Monday. com

Kendisini bir "iş yönetimi" platformu olarak tanıtan Monday.com, pazarlama sürecinin her adımını yönetmeye yardımcı olan pazarlama ve yaratıcı takımlar için benzersiz araçlar sunar. Yazılım, varlık yönetimi, kampanya izleme, içerik takvimi ve stratejik planlama özellikleri sunar.

Hedefleri belirlemek ve izlemek, takımınızın pazarlama çabalarının etkisini ölçmek için bile kullanabilirsiniz. Yazılım ayrıca Supermetrics, Google Ads ve HubSpot gibi araçlarla entegre olarak kapsamlı bir pazarlama çözümü sunar.

Monday. com en iyi özellikler

Maksimum verimlilik için pazarlama iş süreçlerini fikir aşamasından teslimata kadar kolaylaştırın ve optimize edin

Merkezi bir sistem aracılığıyla içerik ve tasarım taleplerini verimli bir şekilde yönetin

Pazarlama etkinliklerini sorunsuz bir şekilde düzenleyin ve yönetin

Gantt grafikleriyle kampanyaları görsel olarak planlayın ve izleyin

Monday.com sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformun yükleme hızının yavaş olabileceğini belirtiyor

Birçok kullanıcı öğrenme eğrisinin çok dik olduğunu düşünüyor

Bazı müşteriler ihtiyaç duydukları entegrasyonları bulamamıştır

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Dört koltuk için aylık 8 ABD doları

Standart: Üç koltuk için aylık 10 ABD doları

Artı: Üç koltuk için aylık 16 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

5. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft, iş verimliliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak için Microsoft Dynamics 365 platformunu tasarladı. Platform, insanları, verileri ve görevleri birbirine bağlayan bağlantılı bir ortam sunar ve satış ile pazarlamayı entegre etmeye odaklanan özel çözümler sağlar.

Microsoft Dynamics 365, kullanıcıların müşteri ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olur, potansiyel müşteri dönüşümlerini hızlandırır ve pazarlama stratejilerini takım görevleriyle uyumlu hale getirir. Platform ayrıca verimliliği artırmak için yapay zeka sağlar.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Güvenle buluta geçin ve hızlı AI benimsemeyle verimliliği artırın

Dynamics 365 uygulamalarıyla tüm işinizi birbirine bağlayarak birlikte çalışın

Müşterilerin ihtiyaçlarına ilişkin görünürlüğü artırarak müşterileri satış sürecinde daha hızlı ilerletin

Supermetrics ve Google Ads gibi entegrasyonlarla kampanya performansını analiz edin ve optimize edin

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Kullanıcı arayüzünün bazı alanları yeterince sezgisel değildir

Yazılım, büyük veri kümeleriyle çalışırken bazen performans sorunları yaşayabilir

Bazı kullanıcılar gelişmiş özelleştirme özelliklerini tercih eder

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 70 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

6. Mailchimp

Mailchimp aracılığıyla

Mailchimp, e-postaları gelire dönüştüren lider bir e-posta pazarlama yazılımı aracıdır. Şirket, büyük bir e-posta pazarlama ve otomasyon markasına dönüşmüştür ve hem küçük işletmeler hem de büyük kurumsal şirketler tarafından kullanılmaktadır. Yazılım, davranış verilerine dayalı gelişmiş e-posta ve SMS otomasyonu sunarak müşterilerin ilgisini kolayca çekip onları dönüştürürken, üretken AI araçları kullanıcıların marka içeriğini hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

Daha fazla açılma, tıklama ve satış elde etmenizi sağlayan kişiselleştirilmiş e-postalar ve otomasyon ile yeni müşteriler kazanın

Davranış verilerine göre e-postaları ve SMS'leri kişiselleştirerek siparişleri ve müşteri yaşam boyu değerini artırın

Üretken AI araçlarıyla markanıza uygun içerik oluşturun ve uzmanlar tarafından tasarlanmış şablonlar arasından seçim yapın

Özel raporlar, huni görselleştirme ve diğer analiz verileriyle performansı analiz edin

Mailchimp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer e-posta pazarlama platformlarına kıyasla özelliklerin sınırlı olduğunu düşünüyor

Yazılım, e-posta pazarlamasına yeni başlayanlar için karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar, düşük seviyeli planların otomasyon özelliklerini çok kısıtlayıcı buluyor

Mailchimp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 13 $

Standart: Aylık 20 $

Premium: 350 $/ay

Mailchimp puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (16.000+ yorum)

7. Brevo

Via Brevo

Brevo, e-posta, SMS, WhatsApp ve sohbet gibi kanallarda pazarlama kampanyalarını otomatikleştiren hepsi bir arada bir platformdur. Zengin özelliklere sahip bir pazarlama platformu olan Brevo, kullanıcıların akıllı kampanyalar oluşturmasına, potansiyel müşterileri izlemesine ve satışları kapatmasına yardımcı olur. İşlem e-posta hizmeti ise daha hızlı posta teslimatı sağlar.

Brevo'nun en iyi özellikleri

Akıllı kampanyalar kullanarak ilişkiler kurun ve e-posta, SMS, WhatsApp ve sohbet gibi kanallar üzerinden pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin

Gerçek zamanlı sohbet özelliğini kullanarak müşterilerle anında iletişim kurun

CRM, içerik yönetim sistemleri ve e-ticaret dahil olmak üzere 150'den fazla önde gelen dijital pazarlama aracıyla entegre edin

Brevo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle kampanya oluştururken performansın yavaş olduğunu belirtiyor

Bazı müşteriler, Basit Posta Aktarım Protokolü ile sorun gidermeyi zor bulmaktadır

Brevo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 25 $/ay

İş: 65 $/ay

Brevo Plus: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Brevo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

8. BuzzSumo

Buzzsumo aracılığıyla

BuzzSumo, kullanıcılara medyada bahsedilenler ve içerik fikirleri hakkında içgörüler sunan ve 700.000'den fazla gazeteciyle bağlantı kurmalarını sağlayan bir pazarlama aracıdır. İçerik keşfi, araştırma ve izleme gibi özellikleri sayesinde sunumlar alakalı ve zamanında yapılır. Bu araç, kullanıcıların belirli nişlerde iyi performans gösteren içeriği hızlı bir şekilde belirlemelerine ve içerik pazarlama projelerine odaklanmalarına olanak tanır.

BuzzSumo'nun en iyi özellikleri

Milyarlarca makale ve gönderiyi indeksleyerek derinlemesine içerik analizi ve dijital pazarlama stratejileri oluşturun

Markanız için doğru influencer'ları belirleyin, potansiyel müşteri oluşturmayı ve sosyal medya etkileşimini artırın

Chrome uzantısı aracılığıyla tarayıcınızdan doğrudan hızlı içgörüler ve veri erişimi elde edin

Özel entegrasyonları kullanarak platformun güçlü uygulama programlama arayüzü aracılığıyla pazarlama otomasyon yeteneklerini geliştirin

BuzzSumo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ücretsiz sürümü çok sınırlı buluyor

Diğer SEO ve içerik araştırma araçları gibi, Buzzsumo'nun öğrenme eğrisi yeni kullanıcılar için sinir bozucu olabilir

Bazı kullanıcılar, bu yazılımın bireyler ve küçük işletmeler için pahalı olduğunu düşünmektedir

BuzzSumo fiyatlandırması

İçerik Oluşturma: 1 kullanıcı için aylık 199 $

PR ve İletişim: Beş kullanıcı için aylık 299 $

Paket: 10 kullanıcı için aylık 499 $

Enterprise: 30 kullanıcı için aylık 999 $

BuzzSumo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

9. Jira

Atlassian aracılığıyla

Atlassian'ın Jira'sı, pazarlama ve yazılım geliştirme dahil olmak üzere çeşitli iş birimlerine hitap eden lider proje izleme yazılımıdır. Yazılım, iş yönetimi, raporlama ve otomasyon için özellikler sunar. Jira, Atlassian'ın ekosistemindeki 3.000'den fazla araçla entegre olarak, özelliklerin genişletilmesi için sonsuz olanaklar sunar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı hikayeleri, sorunlar ve görevler kullanarak büyük fikirleri takımlar arasında yönetilebilir parçalara ayırın

Scrum, Kanban, hata izleme ve DevOps gibi hazır şablonlarla başlayın

Takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlamak için iş akışınızı özelleştirin, böylece basit bir şekilde başlayıp gerektiğinde daha karmaşık hale gelebilirsiniz

Jira'nın küçük işletmelerden büyük kurumsal şirketlere kadar ölçeklenebilirliğinden yararlanın ve büyüyen takımların sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilmesini sağlayın

Jira sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yazılımın gezinmesinin veya ihtiyaçlarına göre yapılandırılmasının zor olduğunu düşünmektedir

Kullanıcılar, çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneğini zorlayıcı bulabilir

Bazı müşteriler, büyük projelerde veya örneklerde yavaş performans konusunda şikayetçi

Jira fiyatlandırması

Projeler: 10 kullanıcı için aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla

Geliştirme: 10 kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Service Desk: 10 kullanıcı için aylık 20 ABD doları

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

10. Creatio

Creatio aracılığıyla

Marketing Creatio, müşteri yolculuklarını iyileştiren ve pazarlamacıların müşterilerle daha iyi etkileşim kurmasını sağlayan çok kanallı bir satış ve pazarlama çözümüdür. Yazılım, potansiyel müşteri oluşturma iş akışlarını ve dijital reklamların etkinliğini iyileştirmek için çeşitli özelliklere sahiptir. Potansiyel müşteri yönetimi, kampanya yönetimi ve etkinlik yönetimi ile Marketing Creatio, pazarlama takımları için kapsamlı bir çözüm sunar.

Creatio'nun en iyi özellikleri

Creatio'nun kod gerektirmeyen platformuyla pazarlama iş akışlarını otomatikleştirin ve kod yazmadan uygulamalar oluşturun

Creatio'nun yerleşik otomasyon özellikleriyle pazarlama kampanyaları oluşturun ve potansiyel müşterileri yönetin

Otomatik satış süreçleri sayesinde daha iyi potansiyel müşteri oluşturma ve gelişmiş pazarlama stratejilerinin keyfini çıkarın

Küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için çoklu kanallarda müşteri hizmetleri ş akışlarını otomatikleştirin

Creatio sınırlamaları

Kullanıcılar Creatio'yu çok pahalı bulabilir

Bazı kullanıcılar, süreçleri ve ş akışlarını özelleştirmede zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

Gelişmiş raporlama ve analiz isteyen kullanıcılar, ürünün eksik olduğunu düşünüyor

Creatio fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $

Creatio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (19 yorum)

Pazarlama Çabalarınızı Bugün İyileştirin

Gördüğünüz gibi, bazı pazarlama yönetimi yazılım platformları, e-posta otomasyon araçları gibi pazarlama stratejinizin belirli bir alanına odaklanır. Ayrıca, her şeyi yapan daha kapsamlı çözümler de vardır. Çoğu durumda, ikisi arasında fiyat açısından bir fark yoktur.

Sizin için en iyi seçim, farklı araçlar kullanmak ve pazarlamanızın her bir alanı için farklı platformlar öğrenmek konusunda sorun yaşayıp yaşamadığınıza bağlıdır.

Ayrı araçlarla da entegre olan hepsi bir arada bir pazarlama yönetim platformu istiyorsanız, ClickUp'ı bugün deneyin! Pazarlama yönetiminin ötesine geçerek, takımınızın işbirliği yapmasına, iletişim kurmasına ve tüm kuruluş genelinde küçük işletmenizin hedeflerini gerçekleştirmesine olanak tanır.