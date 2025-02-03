2025'in en iyi 10 uyumluluk yönetimi aracı ve yazılımı

Çoğu işletme gibiyseniz, muhtemelen uyumlulukla ilgili süreç iyileştirme tekniklerine ayak uydurmakta zorlanıyorsunuzdur.

Günümüzde şirketler, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için uyumluluk ve risk yönetimi araçlarına giderek daha fazla yatırım yapmaktadır.

Bir uyumluluk otomasyon yazılımı çözümü, verimsiz süreçleri ve evrak işlerini ortadan kaldırırken, en son yasal gereklilikleri takip etmenizi sağlar.

İş ihtiyaçlarınıza en uygun uyumluluk yönetimi yazılım araçlarını bulmak için şu adımları izleyin:

İşinizin ve sektörünüzün bağlamında uyumluluk ve risk yönetimine genel bir bakışla başlayın

Tüm iş paydaşlarıyla yaptığınız görüşmelerde ilgili gereklilikleri belirleyin

Son olarak, optimize edilmiş bir risk azaltma süreci ve altyapısı oluşturun

İyi haber şu ki, zor işi sizin için yaptık ve aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi yasal uyumluluk yazılım çözümlerini özenle seçtik.

Hemen başlayalım! ?

Uyum yönetimi araçları, işletmelerin iç politikalara, sektör gerekliliklerine ve yasal ve düzenleyici protokollere uymasına yardımcı olur. Bazen düzenleyici uyum yönetimi araçları olarak da adlandırılan bu araçlar, işletmelerin bir dizi risk yönetimi görevini otomatikleştirmesine, denetim ritmini yürütmesine ve etik uygulamaları takip etmesine yardımcı olur.

Kalite iyileştirme ve işgücü politikaları için endüstri standartlarına uyarak, bir işletme itibarını koruyabilir ve uyumsuzluk riskini önleyebilir.

Ölçeklenebilir bir uyumluluk yönetim aracı, şirketinizin risk değerlendirmesini önemli ölçüde iyileştirebilir ve risk yönetimi standartlarına uyumu sağlayabilir.

İşiniz için doğru uyumluluk yönetimi çözümünü bulmak, piyasada her biri farklı özelliklere ve avantajlara sahip birçok seçenek olması nedeniyle zor olabilir.

Diğer tüm B2B kurumsal yazılımlar gibi, pazarlık edilemez parametrelerinizi tanımlayarak kuruluşunuz için en iyi uyumluluk yönetimi çözümünü bulun. Her uyumluluk yönetimi yazılımında bulunması gereken özelliklerin bir listesini derledik:

Veri sınıflandırma özelliği: Seçtiğiniz aracın GDPR gibi veri gizliliği düzenlemelerine uymanıza yardımcı olduğundan emin olun. Bu, verilerinizi hassasiyetine göre sınıflandırabilmesi ve bunları korumak için uygun güvenlik önlemlerini uygulayabilmesi anlamına gelir

Gerçek zamanlı uyarılar: Ayarlamış olduğunuz eşik değerlere göre şirketinizde bir uyumluluk ihlaliyle hazırlıksız yakalanmak istemezsiniz. İyi bir araç, kritik bir etkinliğe en kısa sürede yanıt verebilmeniz ve müdahale edebilmeniz için gerçek zamanlı kırmızı uyarılar gönderir

Teknoloji yığınınızla entegrasyon: Diğer yazılım platformlarınızla senkronizasyon sağlayan bir uyumluluk yazılımı, tüm iş faaliyetlerinizi takip etmenizi kolaylaştıracaktır

Kapsamlı raporlama yetenekleri: Yasal düzenlemeler ve uyumluluk konuları genellikle küçük ayrıntılarla ilgilidir. Bu nedenle, aracınızın risk durumları, uyumluluk, çalışan faaliyetleri vb. hakkında sektöre özel raporlar hazırlayabildiğinden emin olun.

Akıllı parola ve erişim yönetimi: Hassas uyumluluk verilerinizin yetkisiz kullanıcılar tarafından görülme riskini göze almak istemezsiniz. Uyumluluk yönetimi aracınızın rol tabanlı erişim sağlayabildiğinden ve etkin olmayan kullanıcı hesaplarının erişimini otomatik olarak kaldırabildiğinden emin olun

Basit arayüz: Kullanımı kolay bir araç, daha hızlı uyumluluk eğitimi ve takımlarınızda daha geniş bir benimsenme sağlayacaktır. Bu nedenle, uyumluluk yönetimini basitleştiren kullanıcı dostu bir tasarıma ve sezgisel özelliklere sahip bir araç arayın

Uzman desteği: Yasal uyumluluk yönetimi yazılımınızın erişilebilir ve duyarlı bir destek ekibi ile birlikte geldiğinden emin olun, böylece sorun giderme ve yasal güncellemeler halledilir

Değerlendirme parametrelerinizi belirlediğinize göre, işiniz için uyumsuzluk riskini azaltabilecek uyumluluk yönetimi araçlarının yer aldığı bu kısa listeye göz atın.

1. Resolver

resolver aracılığıyla

Resolver, risk değerlendirmesi, olay yönetimi ve denetim süreçleri gibi çeşitli uyumluluk yönetimi modüllerini bir araya getiren entegre bir platformdur. Tüm risk verilerini toplar ve iş bağlamınıza göre inceler, potansiyel tehditleri ve güvenlik açıklarını belirlemenize ve azaltmanıza yardımcı olur.

Resolver, önemli uygulama aşamasında sağladığı teknik destek ve özel kurulum ile öne çıkıyor. Ayrıca, destek ekibi kurumsal güvenlik önlemlerinizi güncellemek için düzenli olarak bilgi paylaşımı yapıyor.

Resolver'ın en iyi özellikleri

Tekrarlayan bilgi taleplerini ortadan kaldırarak uyumluluk yorgunluğunu azaltın. Resolver'ın tam entegre GRC platformu, Denetim, Risk ve Uyumluluk takımlarınız için veri paylaşımı ve görünürlük sağlar

Tek bir düğmeyle düzenleyiciler için ayrıntılı belgeler, raporlar ve kanıtlar hazırlayın

Platformun analiz ve raporlama yeteneklerinden yararlanarak mevcut uyumluluk durumu ve potansiyel risk alanları hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Resolver platformunu şirketinize özel yasal gerekliliklere göre yapılandırın ve özelleştirin

İşletmenizde herkesin uyumluluk ve yasal yükümlülükler için birlikte çalışması için iç takımlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve iletişim kurun

Resolver sınırlamaları

İlk kez kullanan kullanıcılar, platforma alışmak için biraz eğitime ihtiyaç duyabilir

Resolver fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Resolver derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

2. Predict360

predict360 aracılığıyla

Predict360, 360factors'ın amiral gemisi yazılım aracıdır. Uyumluluk riskleri ve kontrolleri, politikalar ve prosedürler, zorunlu çalışan eğitimi ve düzenleme gerekliliklerini ele alan bir SaaS platformu altında bir dizi uyumluluk aracını bir araya getirir.

Predict360, önleyici risk yönetiminde uzmanlaşmıştır ve işletmelerin operasyonel riskleri kolayca tahmin etmesine ve azaltmasına yardımcı olur. Ayrıca, yapay zeka ile güçlendirilmiş çözümü, tek bir bulut tabanlı platform aracılığıyla kuruluş genelinde uyumluluk için gerekli görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirir.

Predict360'ın en iyi özellikleri

Risk anketleriniz ve denetimleriniz için kapsamlı çerçeveler ve soru bankaları oluşturun

Uyum eşikleri belirleyin ve şüpheli kullanıcı davranışları eşik kriterlerini ihlal ettiğinde gerçek zamanlı uyarılar alın

Yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerinden yararlanarak, sürekli değişen uyumluluk ve yasal gerekliliklere yönelik güncellemeleri otomatikleştirin

Platformun entegre öğrenme yönetim sistemi (LMS) ile uyumluluk eğitimini ve kendi kendine sertifikalandırmayı geliştirin

Predict360 sınırlamaları

Aracın tüm potansiyelini ve özelliklerini en iyi şekilde kullanmak zaman ve eğitim gerektirebilir

Predict360 fiyatlandırması

İletişim

Predict360 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. CMW Tracker

cMV Tracker aracılığıyla

CMW Tracker, teknik bilgiye sahip olmayan profesyoneller için ideal olan, düşük kodlu bir uyumluluk yönetim aracıdır. Uyumluluk ve politika yönetimi ile ilgili iş süreçlerinizi ve iş akışlarınızı otomatikleştirmenize yardımcı olabilir.

CMW Tracker, iş kurallarını belirleyebilir, belgeleri güvenli bir şekilde yönetebilir ve iş fonksiyonları arasında iletişim sağlayarak sürekli uyumluluğu garanti eder ve kurumsal riskleri azaltır.

CMW Tracker'ın en iyi özellikleri

Verileri yönetin ve dijital belgeleri merkezi bir alanda kontrol edin

Denetim izlerini otomatik olarak oluşturun

Aracı, üçüncü taraf düzenleyici uyumluluk yönetimi yazılımlarıyla entegre edin

CMW Tracker sınırlamaları

Kullanıcılar ara sıra yavaşlama ve hatalarla karşılaşıyor

CMW Tracker fiyatlandırması

Kendiniz Yapın: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Omuz omuza: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Güvenilir İş Ortağı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

CMW Tracker derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (390+ yorum)

4. Risk Hawk

risk Hawk aracılığıyla

Risk Hawk, yasal uyumluluk süreçlerinizi otomatikleştirmek için önceden yapılandırılmış, özelleştirilebilir uyumluluk iş akışları sunar. Risk Hawk ile riskleri, olayları, politikaları, kontrolleri ve yasal uyumluluk denetimlerini kapsamlı bir şekilde yönetebilirsiniz.

Bulut tabanlı veya şirket içi bir çözüm olarak kurabilirsiniz. Kullanıcılar, uyumluluğu işyerindeki tüm bireylerin ortak sorumluluğu haline getiren anonim veya isimli ihbar özelliği nedeniyle Risk Hawk'ı çok seviyor.

Risk Hawk'ın en iyi özellikleri

Medya raporlarına dayalı etki değerlendirmelerini yönetin

İç ve dış şikayetler hakkında bildirim alın ve gerekli önlemleri alın

Uyum verileri ve dijital belgelerin güvenliğini sağlayın

Gelişen iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmeleri geliştirmek için 7/24 destek hizmetinden yararlanın

Risk Hawk sınırlamaları

Kullanıcılar bazen başlangıçta sorunlarla karşılaşabilir

Risk kaydını özelleştirme yeteneği sınırlıdır

Risk Hawk fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Risk Hawk derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

5. HIPAA One

hIPAA One aracılığıyla

HIPAA veya "Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası", Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HSS) tarafından düzenlenir ve Sivil Haklar Ofisi (OCR) tarafından uygulanır. HIPAA uyumluluğu, sağlık kuruluşlarının hasta verilerinin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için gereklidir.

HIPAA One, HIPAA güvenlik risk değerlendirmenizi hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olan otomatik bir çözümdür.

HIPAA One, risk analizi, düzeltme ve dokümantasyon konusunda adım adım yaklaşımıyla kullanıcılarının güvenini kazanmıştır. Ayrıca, panolar ve düzenleyiciler tarafından beğenilen ve kabul gören kapsamlı bir rapor oluşturur.

HIPAA One'ın en iyi özellikleri

Çevrimiçi kurslarla çalışanlarınızın HIPAA ile ilgili politika bilgilerini artırın

Hassas veritabanınızda Gizlilik İhlali Değerlendirmesi yapın ve proaktif koruyucu önlemler alın

Uyumunuzu güçlendirmek için sistem tarafından oluşturulan risk derecelendirmeleri ve düzeltme önerileri alın

Gerektiğinde temsilcileri yönetin ve ekleyin. Otomatik hatırlatıcılarla onları bilgilendirin

HIPAA One'ın sektör uzmanlarından oluşan takımından yararlanarak karmaşık politika güncellemelerini takip edin

HIPAA One'ın sınırları

İlk kurulum bazı teknik uzmanlık gerektirebilir

HIPAA One fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

HIPAA One'ın derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

6. Ziflow

ziflow aracılığıyla

Ziflow, denetime hazır pazarlama uyumluluğu ve kontrolleri ile birlikte gelen kurumsal düzeyde bir çevrimiçi prova platformudur. Ziflow, kural tabanlı iş akışlarını uygulamaya koymanıza, ayrıntılı etkinlik günlükleri tutmanıza ve işiniz için güvenli işbirliği sağlamanıza yardımcı olur.

Ziflow, halka açık içerik varlıklarınız veya pazarlama materyallerinizle ilişkili tüm uyumluluk risklerini ortadan kaldırmak için harika bir araçtır. Çoğunlukla pazarlama takımları ve kreatif ajanslar tarafından işlerini ve müşterilerini korumak için kullanılır.

Ziflow'un en iyi özellikleri

Yaratıcı incelemeler için özelleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş onay süreçlerini yönetin

Gizli ve hassas projelere erişimi kontrol edin

Ziflow'un kontrol listeleri ve e-imzalarıyla yaratıcı geri bildirimler için hesap verebilirliği sağlayın

Ayrıntılı etkinlik günlükleri ile uyumluluğu etkin bir şekilde izleyin

Ziflow sınırlamaları

Kanıtların yüklenme sürelerinin uzadığı örnekler olmuştur

Ziflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 15 kullanıcı için aylık 249 ABD doları

Pro: 20 kullanıcı için aylık 399 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ziflow puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (380+ yorum)

7. Donesafe

donesafe aracılığıyla

Donesafe, modern şirketlerin uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirerek kendilerini raydan çıkarmalarına yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. Donesafe ile risk, hükümet, güvenlik ve işyeri düzenlemelerini tek bir çatı altında proaktif olarak kontrol edebilir ve bunlara uyabilirsiniz.

Donesafe, tüm risk yönetimi döngüsünü denetlemeye yardımcı olan uçtan uca entegre çerçevesi ile tanınır. Riskleri önceden otomatik olarak belirleyebilir, süreçler oluşturabilir, kontroller uygulayabilir ve kontrol kitaplıklarından yararlanabilirsiniz.

Donesafe'in en iyi özellikleri

Birden fazla veri kaynağından gerçek zamanlı veri toplama yoluyla riskleri yakalayın

Zamanında denetimleri, kontrol listelerini ve teftişleri sistematik olarak gerçekleştirin

Uyum süreçleri ve KRI'lara (Anahtar Risk Göstergeleri) karşı nedenleri, etkileri ve kontrolleri izleyerek risk kayıtlarını tutun ve yönetin

Düzenli olarak durum değerlendirmesi yapın ve uyumluluk süreçlerinizi iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Donesafe sınırlamaları

İlk kurulum ve eğitim zaman alır

Kullanıcılar ara sıra hatalar bildirdi

Donesafe fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Donesafe derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

8. Libryo

libryo aracılığıyla

Libryo platformu, yazılım uygulamaları, içerik, profesyonel hizmetler ve üçüncü taraf yazılım entegrasyonlarını içeren bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ekosisteminden oluşur. Küresel bir API tabanlı düzenleyici veri seti üzerine inşa edilmiştir.

Libryo, her türlü mevzuata erişiminizi ve bunları anlamanızı kolaylaştırır. İşinizin aşamasına ve konumuna göre uyum sağlamanız gerekenleri belirler ve tam uyum sağlamak için atmanız gereken adımlarda size yardımcı olur.

Libryo'nun en iyi özellikleri

Çoklu dil işlevselliğini kullanarak küresel takımlarınız için karmaşık yasal sorunları çevirin ve özetleyin

Yeni düzenlemelerle ilgili bildirimlerle güncel kalın

Libryo'nun konuma özgü yasal izleme özelliğinden yararlanarak yerel politika ve uyumluluk gerekliliklerine uyun

Libryo'nun hukuk uzmanlarından veya destek ekibiyle canlı sohbet yoluyla istediğiniz zaman rehberlik alın

Libryo sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü biraz karmaşıktır ve gezinme zor olabilir

Libryo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Libryo puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

9. Netwrix

netwrix aracılığıyla

Netwrix, denetçilerinizi memnun edecek bir uyumluluk ve denetim yönetimi çözümüdür!

Netwrix, iç ve dış denetimler için elektronik tabloları incelemek, raporları derlemek ve günlükleri karşılaştırmak zorunda kalmayı ortadan kaldırarak denetim hazırlık süresini %85'e kadar azalttığını iddia ediyor.

Netwrix, uçtan uca güvenlik çözümüyle uyumluluğun ötesine geçer. Bu araç, veri ihlali riskini azaltmanıza ve hassas bilgilerinizin tehlikeye atılmasını önlemenize yardımcı olabilir.

Netwrix'in en iyi özellikleri

Netwrix Change Tracker'ın yardımıyla BT sistemlerinizin güvenliğini sağlayın

StealthAUDIT çözümünden yararlanarak hassas verileriniz için potansiyel riskleri belirleyin ve azaltın

Önceden ayarlanmış eşik seviyelerinin üzerindeki olağandışı davranışları gerçek zamanlı uyarı sistemi ile tespit edin

Ş Akışlarını otomatikleştirerek takımlarınızı tekrarlayan görevlerin yükünden kurtarın

Netwrix sınırlamaları

Özelleştirme yetenekleri nispeten sınırlıdır

Raporlama filtreleri kafa karıştırıcı olabilir

Netwrix fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Netwrix derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4 / 5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

10. Filestage

filestage aracılığıyla

Filestage, kapsamlı bir içerik inceleme ve onay platformudur. Filestage'i kullanarak, içerik onay döngülerinizi önemli ölçüde hızlandırmak için özel iş akışları ve inceleme grupları oluşturabilirsiniz.

Filestage, FCA düzenlemelerine uyumu sağlar ve pazarlama takımlarınızın promosyonlarını ve kampanyalarını güvenle yayınlamasına yardımcı olur.

Filestage'in en iyi özellikleri

Otomatik yorumlama, etiketleme ve bildirim sistemleri ile takımları kaotik inceleme süreçlerinden kurtarın

Kullanıma hazır şablonları kullanarak yeni projeleri hızlandırın ve süreçleri gözden geçirin

İnceleme ve onaylar için merkezi ve otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun

Diğer proje yönetimi araçlarınızla entegre ederek tüm görevleri bütünsel olarak yönetin

Filestage sınırlamaları

Kullanıcılar ara sıra hatalarla karşılaşıyor

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 59 $/ay

Profesyonel: 299 $/ay

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Filestage derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Uyum ve risk yönetimi her iş için çok önemlidir, ancak aynı zamanda zorlu ve maliyetli de olabilir.

Bu nedenle, risk ve uyumluluk yönetimi iş akışlarınızı basitleştirmek, işlevler arası işbirliğini iyileştirmek ve takımlarınızın verimliliğini artırmak için daha bütünsel bir AI destekli özellikler seti sunan bir proje yönetimi platformu olan ClickUp'a ihtiyacınız var.

ClickUp

ClickUp, risk ve uyumluluk yönetimi dahil olmak üzere tüm proje iş akışlarınızı oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

ClickUp ile rutin görevleri otomatikleştirebilir, önemli faaliyetlere öncelik verebilir, ilerlemenizi takip edebilir ve gerçek zamanlı raporlar oluşturabilirsiniz. Bunların tümü, başarılı bir risk yönetimi süreci için gerekli olan temel unsurlardır.

ClickUp ile risk yönetimi

ClickUp, bir kuruluş veya takımla ilgili tüm işleri ve projeleri yönetmek için etkili bir risk yönetimi aracı olarak kullanılabilir. ClickUp Proje Yönetimi çözümünü kullanarak risk yönetimi iş akışlarınızı özelleştirebilirsiniz.

En iyi risk yönetimi planları, anahtar paydaşlarla işbirliği içinde formüle edilir. ClickUp Beyaz Tahta ile, önerilen risk azaltma sürecini takımınızla birlikte görselleştirebilir ve çevrimdışı veya gerçek zamanlı olarak onların görüş ve yorumlarını alabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın, organizasyonunuzun ihtiyaçlarına en uygun risk yönetimi planını oluşturun

Risk yönetimi planınız hazır olduğunda, ClickUp Görevleri'nin yardımıyla bunu uygulayabilirsiniz. Risk azaltma planınızı daha küçük görevlere bölebilir ve bunları sorumlu kaynaklara atayabilirsiniz. Ayrıca, belirlenen zaman çizelgelerine göre takımınızın her bir teslimatta kaydettiği ilerlemeyi de izleyebilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile risk azaltma planınızın ilerlemesini takip edin

ClickUp Gösterge Paneli ile risk yönetimi planınızı gerçek zamanlı olarak izleyerek operasyonel riskleri önleyin. Ayrıca, takım üyelerinizin işlerini takip etmelerini ve güncel kalmalarını sağlamak için otomatik hatırlatıcılar ve gerçek zamanlı etiketler ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Gantt görünümü ile risk yönetimi ile ilgili görevleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Veri güvenliği konusunda endişeleniyorsanız, endişelenmeyin.

ClickUp, ISO sertifikalı, SOC 2 ve PCI uyumludur ve AES-256 şifreleme kullanarak uçtan uca veri şifreleme sunar.

Kusursuz bir risk yönetimi süreci uygulamak zor olabilir. Size zaman kazandırmak ve işe başlamanıza yardımcı olmak için, ayrıntılı bir ClickUp Risk Yönetimi Şablonu hazırladık. Ayrıca, fikir edinmek için bu ayrıntılı ClickUp Uyumluluk Proje Planı'na da göz atabilirsiniz

Bunların risk ve uyumluluk yönetimi süreçlerinizi önemli ölçüde geliştireceğinden eminiz.

Bu şablonu indirin ClickUp Risk Yönetimi Şablonu ile bir risk yönetimi süreci başlatın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İç politikalar, düzenlemeler, uyumluluk gereksinimleri ve yönetişimle ilgili bilgileri takımlarınızla güvenli bir şekilde paylaşın

ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinden yararlanarak roller ve sorumluluklar atayın, zaman çizelgeleri oluşturun ve risk yönetimi planınızın ilerlemesini izleyin

Otomatik uyarılar ve hatırlatıcılar kullanarak takımınızı risk yönetimi çıktıları konusunda güncel ve yolunda tutun

ClickUp Görünümleri'ni kullanarak düzenli bir inceleme ritmi oluşturun ve gerçek zamanlı raporlama ile planlardaki ilerlemeyi tartışın

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullanan kullanıcılar, ClickUp'ın sunduğu birçok özelliğe alışmak için zamana ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Satış ile iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Uyum Gerekliliklerinizi Tamamen Kontrol Edin

Yasal uyumluluk söz konusu olduğunda hata yapma lüksü yoktur.

Yönetmeliklere uyum yükümlülüklerini yerine getirmek ve etik bir işyeri kültürü oluşturmak için uyum yönetiminin kolaylaştırılması çok önemlidir.

Sürekli değişen sektöre özgü politika ve düzenlemelere ayak uydurmak imkansızdır, bu da uyumluluk yönetim araçlarını modern bir şirketin teknoloji altyapısının vazgeçilmez bir parçası haline getirir.

Yasal uyumluluk süreçlerinizi yönetmek ve iyileştirmek için en iyi araçları seçtiğinizden emin olun. ClickUp, risk yönetimi yeteneklerinizi güçlendirirken işinizin her alanında size yardımcı olacak hepsi bir arada bir araçtır.

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