2025'in en iyi 10 politika yönetim yazılımı

Politika oluşturma ve uyum, tek tip bir yaklaşımla yapılamaz. Bunun yerine, işinizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan çerçeveler oluşturmaya odaklanmanız ve tüm kuruluşunuzun bu politika ve prosedürlere aynı şekilde uymasını sağlamanız gerekir.

Peki, bunu basit ve etkili bir şekilde nasıl yapabilirsiniz?

İşte burada politika yönetim yazılımını devreye sokardım.

Bir politika yönetim platformu, yasal değişikliklere uymanıza ve belirli yönetişim standartlarına bağlı kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Politika oluşturma ve dağıtımını basitleştirir ve kuruluşunuzun uyumluluk programlarını yönetmesine ve riskleri azaltmasına yardımcı olabilecek çok sayıda özellik ve prosedür şablonu sunar.

Politika ve prosedür yönetim yazılımını, herkesin erişebileceği veya başvurabileceği, kuruluşunuzun politika belgelerini, uyumluluk politikalarını ve politika yönetim prosedürlerini depolamak için merkezi bir depo olarak düşünün.

Kapsamlı araştırmaların ardından, bu blogda 2025 için en iyi 10 politika yönetimi yazılımı çözümünün bir listesini derledim. Bir göz atalım!

Bir politika yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Yaygın olarak kullanılan kurumsal politika yönetim sistemlerinden bazılarını test ettim ve öne çıkan birkaç ortak özellik buldum. Uyumluluğu sağlamak için bu özellikleri sunan bir aracı değerlendirmenizi öneririm.

Merkezi belge deposu : Politika yönetim aracı, kritik belgeleri, politikaları ve çerçeveleri güvenli bir şekilde depolamak için tek bir merkeze sahip olmalıdır

Otomatikleştirilmiş iş akışları : Politika yöneticileri için politika oluşturma, dağıtım ve onay gibi görevleri otomatikleştirmek için bulut tabanlı bir platform arayın

İzleme : Politika yönetimi çözümünüz, çalışanların politikalara nasıl uyduğunu anlamanıza yardımcı olmalıdır. Politika anormalliklerini ve uyumluluk sorunlarını tespit etmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olacak uyumluluk raporları, otomatik bildirimler ve gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturabilmelisiniz

Maliyet: Bütçenize uygun bir politika yönetim sistemi belirleyin. Aracın fiyatını sağladığı değerle karşılaştırarak politika yönetimi çözümünün ROI'sini tahmin edin

AI destekli yardım: En iyi politika yönetimi araçları, prosedür şablonlarını doldurma, karşılaştırmalı analizleri kolaylaştırma, aynı belgenin farklı sürümleri arasında sürüm kontrolü, iç denetimler için hatırlatıcıları otomatikleştirme ve politika belgesi veya raporunun kısa bir özetini oluşturma gibi En iyi politika yönetimi araçları, prosedür şablonlarını doldurma, karşılaştırmalı analizleri kolaylaştırma, aynı belgenin farklı sürümleri arasında sürüm kontrolü, iç denetimler için hatırlatıcıları otomatikleştirme ve politika belgesi veya raporunun kısa bir özetini oluşturma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için AI asistanlarıyla birlikte gelir

Kullanıcı dostu arayüz: Kullanmaya alışmak için kapsamlı eğitim gerektirmeyen bir politika yönetimi yazılımı seçin. Karmaşık bir arayüz, çalışanlarınızın bilişsel yükünü artırır. Politika yöneticileriniz ve ilgili çalışanlarınız platformu potansiyelinin tamamını kullanmazsa, politika yönetimi çözümü uygulamanın tüm amacı boşa gider

2025'in en iyi 10 politika yönetim yazılımı

Söz verdiğimiz gibi, test ettiğim ve incelediğim politika yönetim platformlarının bir özetini sunuyoruz. Her araç için, G2 ve Capterra gibi inceleme sitelerinden en iyi özellikleri, sınırlamaları ve puanları ele aldım.

Doğru politika yönetim aracını ararken bu listeyi faydalı bulacağınızı umuyorum.

1. ClickUp (Politika ve prosedür yönetimi ile proje yönetimi için en iyisi)

Başlayın Politika yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik platformu

ClickUp, politika yönetimi yazılımı olarak da kullanılabilen en iyi puan alan verimlilik platformlarından biridir.

Platform, politika ve prosedürlerin oluşturulmasını, dağıtımını ve bunlara uyumu kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüz ve sağlam özellikler sunar.

Örneğin, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak şirket politikalarını, çerçevelerini, İK belgelerini ve SOP'leri tek bir merkezden oluşturabilir ve merkezi olarak yönetebilirim.

ClickUp Belgesini şunlar için kullanabilirsiniz:

Neredeyse her tür bilgiyi yönetme ve içeriği tablolar, başlıklar, madde işaretleri ve daha fazlasını kullanarak biçimlendirme

Politika yönetiminden sorumlu paydaşları belgeler üzerinde işbirliği içinde çalışmaya davet edin

@bahsetmeler kullanarak takım üyelerini konuşmaya ekleyin, geri bildirim için yorumları kullanın ve eylem öğelerini doğrudan belgeden atayın

Erişim kontrollerini güvence altına alın ve politika belgenize kimlerin erişebileceğini ve düzenleyebileceğini yönetin

ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain ile politika yönetimi süreciniz için kılavuz ve prosedürlerin oluşturulmasını hızlandırın. ClickUp'ı en iyi politika yönetim sistemi yapan şey, ClickUp Brain'in politika oluşturma sürecinin zaman alıcı ve tekrarlayan kısımlarını otomatikleştirmesidir.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile politika belgelerinizi hızlandırın

ClickUp Brain size şu konularda yardımcı olur:

Talimatlarınıza göre açık ve tutarlı bir üslupla politika taslakları hazırlayın

Politika tartışmalarının ardından belgeleri özetleme

Uyum programları için ana hatlar oluşturma

İçeriğinizde gramer hataları için yazım denetimi yapın

Sıfırdan prosedürler oluşturmak için zaman harcamak istemiyorsanız, ClickUp'ın şirket politikası veya süreç belgeleme şablonlarını kullanarak başlayabilirsiniz.

Örneğin, tüm süreçlerinizi tek bir konumda belgelemek ve yönetmek için ClickUp Süreç ve Prosedürler Şablonu 'nu kullanın. Tutarlılığı korumak ve özel alanlar ve görünümler kullanarak her adımla ilgili önemli bilgileri kaydetmek için her süreç için adım adım kılavuzlar oluşturun.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Süreç ve Prosedürler Şablonunu kullanarak köklü süreçleri uygulayın

Bu şablonu nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Süreç Akış Şeması Görünümü'nü kullanarak sipariş sürecinin her adımını planlayın

Belgeleme Liste Görünümü'nü kullanarak belirli bir politikayla ilgili tüm belgeleri izleyin

Belgeleri tamamlanma aşamasına göre Dokümantasyon Aşaması Görünümü'nü kullanarak düzenleyin

Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak süreci görselleştirin ve işlerinizi takip edin

Ayrıca, ClickUp Çalışan El Kitabı, Politikalar ve Prosedürler Şablonu'nu kullanarak çalışanlarınızın uymasını istediğiniz tüm politikaları ve prosedürleri özetleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonunu kullanarak şirket politikalarını, değerlerini ve misyonlarını çalışanlara iletin

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Şirketinizin misyonunu, beklentilerini ve anahtar prosedürlerini çalışanlarınıza net bir şekilde iletin

Maaş bordrosundan izin politikalarından davranış kurallarına kadar her şeyi tek bir belgede kapsayın, böylece kolayca erişilebilir olsun

Farklı durumları nasıl ele alacağınızı ve özel durumları kullanarak farklı politikaların ilerlemesini nasıl izleyeceğinizi özetleyin

Bildirimleri kullanarak belgedeki içerikte değişiklik yapıldığında uyarılar alın

Süreçleri kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp Standart İşlem Prosedürleri Şablonu'nu kullanarak en iyi uygulamaları oluşturun ve görevlerin tutarlı bir şekilde tamamlandığından emin olun.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Standart İşlem Prosedürü Şablonu ile çok kısa sürede ayrıntılı SOP'lar oluşturun

Başlamak için farklı bölümlerin altına doğru bilgileri girmeniz yeterlidir. Görevlerinizi yönetmenize yardımcı olmak için son teslim tarihi, öncelik, potansiyel müşteri puanı ve daha fazlası gibi belirli bilgileri yakalamak için özel alanları kullanın.

Her görev için belirli bir zaman çizelgesi ekleyin, böylece ilerlemeyi izlemek ve önemli faaliyetleri takip etmek daha kolay hale gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz işbirliği: ClickUp Belgeleri'ni politikaları depolamak ve yönetmek için merkezi bir konum olarak kullanın. Yönetişim ekibiniz ve denetim yöneticileriniz, düzenlenebilir Belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, ilgili takım üyelerini etiketleyebilir, tablolar, videolar ve elektronik tablolar gibi etkileşimli öğeler ekleyebilir ve ilgili belgelere erişim kontrolü verebilir

AI unsurunu kullanın: ClickUp'ın AI destekli yazma asistanı ve proje yöneticisini kullanarak politika belgesini taslak haline getirin, değişiklikleri izleyin, uzun belgelerden raporlar oluşturun ve farklı takım üyelerine görevler atayın

Önceden oluşturulmuş prosedür ve politika şablonlarını kullanın: ClickUp'ın ClickUp'ın uyumluluk politikası şablonlarıyla prosedürleri ve çerçeveleri yönetmek için bir çerçeve edinin ve görevlerin ve süreçlerin tutarlı ve güvenilir bir şekilde tamamlandığından emin olun

Görevleri verimli bir şekilde yönetin: ClickUp Görevleri'ni kullanarak her prosedür için görevler oluşturun ve atayın. Görev açıklamaları kullanarak bağlam ekleyin ve uyumluluk faaliyetlerinin tamamlanmasında gecikmeleri önlemek için son teslim tarihleri belirleyin. Görev türlerini kullanarak faaliyetleri takımınız için en mantıklı şekilde ayırın

Proje ilerlemesini izleyin: ClickUp Hedefleri'ni kullanarak politika ile ilgili görev ve etkinlikleri tamamlamak için hedefler belirleyin. İlgili hedeflerin ilerlemesini izleyerek bir hedefin ne kadarının tamamlandığını görün

Bilgilere kolayca erişin : ClickUp Evrensel Arama özelliğini kullanarak ClickUp , bağlı bir uygulama veya yerel sürücünüzden herhangi bir bilgiyi hızla bulun. Özel arama komutlarını kullanarak çalışanların birkaç basit tıklama ile belirli politikaları ve yasal belgeleri kolayca bulmasını sağlayın

Veri toplama işlemlerini kolaylaştırın: ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak politika belgeleri için gerekli ayrıntıları yakalayın. Her tür iş için formlar oluşturun ve yanıtları izlenebilir görevlere dönüştürün

Kapsamlı anketler oluşturmak veya geri bildirim toplamak için Özel Alanları Form görünümüne sürükleyip bırakın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡Profesyonel İpucu: Kuruluşunuz için etkili politikalar ve prosedürler hazırlamak için 5 W'yi (kim, ne, nerede, neden ve neden) takip edin.

2. PowerDMS (Politika dağıtımı ve uyumluluk izleme için en iyisi)

powerDMS aracılığıyla

PowerDMS, kamu ve sağlık sektörlerinde uyumluluğu sağlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir politika yönetim yazılımıdır.

Benzersiz yetenekleri arasında kritik belgeleri merkezileştirme ve düzenleme, onay ve inceleme için iş akışlarını otomasyon ve trendleri ve potansiyel riskleri belirlemek için sağlam analitik sağlama yer alır.

Yazılım ayrıca çalışanların eğitimini kolaylaştırır, sertifikaları izler ve hareket halindeyken politika güncellemelerine mobil erişim sağlar. Bu kapsamlı yaklaşım, kuruluşların riskleri azaltmasına, verimliliği artırmasına ve düzenlemelere uyumu sağlamasına olanak tanır.

PowerDMS'nin en iyi özellikleri

Halka açık belgeleri taslak haline getirin ve paylaşın: Önemli politika bilgilerini oluşturun ve topluluğunuzla paylaşın. Her belge, web sitenize gömülebilen veya ihtiyaç duyan herkesle paylaşılabilen özel bir URL ile birlikte gelir

Kapsamlı veri analizi kullanın : Uyumluluk verileriyle şirketinizin politikalara nasıl uyduğunu gösteren önemli içgörüler elde edin

Politika inceleme ve onay sürecini otomatikleştirin: Belgeleri incelemek ve onaylamak için politika sahipleri ve inceleyiciler atayın, tutarlı süreç adımları için ş Akışı şablonlarını kaydedin ve geçici gereksinimler için belgelerde tek seferlik düzenleme hakları verin

PowerDMS sınırlamaları

Kullanıcılar, PowerDMS'nin sınırlı raporlama özellikleri sunduğunu ve özelleştirme imkanı sunmadığını düşünüyor

Özellikle büyük takımlar için politika yönetimi iş akışlarını kurmak zor olabilir

PowerDMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PowerDMS puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

3. SAI360 (Entegre risk ve uyumluluk yönetimi için en iyisi)

sAI360 aracılığıyla

SAI360, kuruluşların riskleri yönetmesi, etik uygulamaları takip etmesi ve iç ve dış yönetişim standartlarına uyması için tasarlanmış bir eğitim yazılımıdır.

Politika oluşturma, depolama ve onay gibi temel fonksiyonların ötesinde, diğer GRC modülleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak kurumsal risklerin bütünsel bir görünümünü sunar.

Aracın gelişmiş analitik özellikleri, işletmelerin kalıpları belirlemesine, güvenlik açıklarını değerlendirmesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır. SAI360, risk değerlendirmesi entegrasyonu, otomatik iş akışı optimizasyonu ve gerçek zamanlı raporlama gibi özelliklerle değerini daha da artırarak kuruluşların uyumluluk işlemlerini proaktif bir şekilde yönetmesini sağlar.

SAI360'ın en iyi özellikleri

Yönetişim, risk ve uyumluluğu yönetin : GRC modülüyle kurumsal politikaları yönetin, riskleri belirleyin ve uyumluluğu izleyin

Uyum programlarının etkinliğini değerlendirin: Kapsamlı raporlama ve analizleri kullanarak uyum risklerini değerlendirin

Uyum eğitim programlarına erişim: Çalışanlara 200'den fazla düzenleme ve uyumla ilgili içeriğe erişim sağlayarak farkındalığı artırın ve etkili öğrenme deneyimleri sunun.

SAI360 sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme için profesyonel hizmetler için ek ücret ödemeniz gerekir

AI destekli yardım sunmaz

SAI360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAI360 derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: SOP şablonları, standart çalışma prosedürlerini sıfırdan oluşturma çabasını ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Bu şablonları kullanarak kuruluşunuzdaki kritik iş süreçlerini kolaylaştırın ve standartlaştırın.

4. Strike Graph (Siber güvenlik uyumluluğu için en iyisi)

strike Graph aracılığıyla

Strike Graph, veri güvenliği protokollerine uymak ve hassas bilgileri korumak için kullanılan özelleştirilebilir bir siber güvenlik uyumluluk aracıdır.

Bu yazılım, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına uygun uyumluluk programları oluşturma seçeneği sunarak uyumluluk politikalarını ve prosedürlerini daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Platformun gücü, karmaşık güvenlik süreçlerini kolaylaştırma, bilgileri merkezi bir platformda birleştirme ve paydaşlar için kapsamlı raporlar oluşturma becerisinde yatmaktadır.

Strike Graph'ın anahtar özellikleri

Rutin sorgulara yanıtları otomatikleştirin : Strike Graph'ın AI güvenlik asistanı ile güvenlikle ilgili tüm sorularınıza anında yanıt alın. : Strike Graph'ın AI güvenlik asistanı ile güvenlikle ilgili tüm sorularınıza anında yanıt alın. AI asistanı , doğru yanıtlar vermek için politika belgeleri gibi birden fazla kaynaktan yanıtları alır

Güvenlik programlarını kolaylıkla denetleyin : Güvenlik programlarını denetlemek ve uyumluluğu izlemek için platform içi sertifikasyon sürecini kullanarak üçüncü taraf denetim firmalarını dahil etmenin zahmetinden kurtulun

Uyum faaliyetlerinin etkinliğini izleyin: Sezgisel gösterge panelleri kullanarak güvenlik programlarınızın etkinliğini görselleştirin, riskler hakkında içgörüler edinin ve politika kontrollerinin düzgün çalıştığından emin olun

Strike Graph sınırlamaları

Platformun ilk uygulaması karmaşıktır ve önemli miktarda zaman ve kaynak gerektirebilir

Raporlama yetenekleri sınırlıdır

Strike Graph fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sertifika : 9.000 $/yıl

Ölçek : 18.000 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Strike Graph puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. LogicGate Risk Cloud (Esnek siber risk yönetimi ve denetim için en iyisi)

logicGate aracılığıyla

Güvenli bir yönetişim, düzenleme ve uyumluluk (GRC) yönetim süreci oluşturmanıza yardımcı olacak çevik bir yazılım arıyorsanız, LogicGate Risk Cloud iyi bir seçimdir. Bulut tabanlı platform, riskleri belirlemek, düzenleyici uyumluluğu yönetmek ve veri güvenliğini izlemek için kullanıcı dostu, kod gerektirmeyen bir arayüz sunarak hızlı dağıtım ve yapılandırma sağlar.

LogicGate'in USP'si, etkileşimli gösterge panelleri ve analitik aracılığıyla risk ortamına gerçek zamanlı görünürlük sağlama yeteneğidir.

LogicGate Risk Cloud'un en iyi özellikleri

Siber riskleri yönetin : Siber riskleri belirleyin ve bunların işinizin kârlılığı üzerindeki etkisini değerlendirin. Anlamlı raporlar toplayın ve paydaşlarla paylaşın

Politika yönetimini otomatikleştirin : Taslak oluşturmadan onaylamaya kadar uyumluluk programınızın her yönünü otomatikleştirin

İç denetimleri kolaylaştırın: Önceden oluşturulmuş iş akışlarını kullanarak iç süreçleri denetleyin ve belge taleplerini uygun takım üyelerine atayın

LogicGate Risk Bulut sınırlamaları

LogicGate Risk Cloud, risk analizi yapmak için veri kaybı tahminlerini (risk yönetimi bağlamında bir kuruluşun yaşadığı finansal veya diğer tür kayıplarla ilgili veriler) neredeyse sıfıra indirir

LogicGate Risk Bulut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LogicGate Risk Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Daha fazla bilgi: 10 SOP Örneği: Verimlilik ve Uyumluluk için En İyi Uygulamalar

6. StandardFusion (Uyum yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi)

via StandardFusion

Kuruluşunuz sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, üretim, kamu veya otomotiv gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteriyorsa, kurumsal risk yönetimi ön planda olacaktır.

StandardFusion'un GRC yazılımı, GRC bileşenlerini entegre ederek güveni artırmanıza ve kuruluş genelinde operasyonları konsolide etmenize yardımcı olur. Yazılım, gerçek zamanlı düzenleme ve otomatik onay iş akışları aracılığıyla işbirliğini teşvik eder ve verimli politika geliştirme ve uygulama sağlar.

StandardFusion'un en iyi özellikleri

Olay yönetimi: Olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler edinin. Veri ihlallerini önleyin ve olayları proaktif olarak yönetin

Otomasyon: Otomatikleştirilmiş iş akışlarını kullanarak tüm uyumlulukla ilgili faaliyetlerinizi izleyin ve kaydedin, böylece politika uyumundaki düzensizlikleri tespit edin

Politika yönetimi: Platformun uygulama içi düzenleyicisini kullanarak politikalar oluşturun. Hızlı onay için otomatik onay iş akışlarını kullanın

StandardFusion sınırlamaları

Görev bildirimleri özelleştirilemez

StandardFusion fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

StandardFusion derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

7. NAVEX One (Birleşik yönetişim ve üçüncü taraf risk azaltma için en iyisi)

nAVEX aracılığıyla

NAVEX One, işletmelerin politika yönetimi yaşam döngüsünün çeşitli yönlerini yönetmeleri için entegre bir platform sunan bir politika yönetim yazılımıdır.

Dahili ve harici iş risklerini ele almak ve uyumluluk önceliklerini tek bir platformda yönetmek için bu kurumsal politika yönetim sistemi, mevcut süreçleriniz, çalışanlarınız ve üçüncü taraf satıcılarınız hakkında 360 derecelik bir görünüm sunar

Gelişmiş analitiklerden yararlanarak NAVEX One, kuruluşların politika etkinliğini ölçmelerine, potansiyel güvenlik açıklarını belirlemelerine ve veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanır. Ayrıca, yazılımın kullanıcı deneyimi ve erişilebilirliğe verdiği önem, hem politika yöneticileri hem de çalışanlar için kullanılabilirliğini artırır.

NAVEX One'ın en iyi özellikleri

Merkezi uyumluluk merkezi: Çalışanların uyumluluk faaliyetlerini tek bir kaynaktan izleyin

Tedarikçi risk yönetimi : Üçüncü taraf tedarikçilerle ilişkili tüm riskleri ve olayları görselleştirin

Etik ve uyumluluk eğitimi: İlgi çekici öğrenme modülleriyle çalışanları anahtar risk ve uyumluluk senaryoları hakkında eğitin

NAVEX One sınırlamaları

Arayüz karmaşık ve kullanıcı dostu değil

Raporlama hantal ve sezgisel değildir, bu da ayrıntılı bilgileri elde etmeyi zorlaştırır

NAVEX One fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

NAVEX One puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Daha fazla bilgi: Belgeleme için AI nasıl kullanılır?

8. LogicManager (Kurumsal risk yönetimi için en iyisi)

logicManager aracılığıyla

Politika yönetimi araçlarını araştırırken, popüler bir kurumsal risk yönetimi yazılımı olan LogicManager'ı da test ettim. SaaS tabanlı bu ürün, işletmelerin birden fazla departmandaki yüksek riskli alanları izleyerek potansiyel sorunları ve riskleri önceden tahmin etmelerine olanak tanır.

Politikaları belirli risklere bağlama, iş akışlarını otomasyon ve içgörülü raporlar oluşturma yetenekleri, kuruluşların potansiyel sorunları proaktif olarak belirleyip çözmelerine olanak tanır.

LogicManager'ın en iyi özellikleri

İç denetimleri yönetin : Kuruluşunuzdaki farklı departmanları inceleyerek denetim alanlarını risk düzeylerine göre anlayın ve önceliklendirin

Finansal raporlamayı kontrol edin : Hataları, hileli işlemleri ve fonların yanlış yönetimini izleyerek finansal riskleri yönetin ve doğru finansal raporlama sağlayın

Görev atama ile hesap verebilirliği sağlayın: Tüm : Tüm proje uyumluluk görevlerini atayın, izleyin ve tamamlayın

LogicManager sınırlamaları

Yazılımda standart önceden oluşturulmuş şablonlar ve yapay zeka destekli yardım bulunmamaktadır

LogicManager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LogicManager puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. EisenVault (Kolaylaştırılmış belge yönetimi için en iyisi)

eisenVault aracılığıyla

EisenVault, çalışan el kitapları, davranış kuralları, iş lisansları ve yasal sözleşmeler gibi kritik iş belgelerini izlemek ve yönetmek için güvenli bir belge yönetim platformudur.

AutoCAD dosyaları, sözleşmeler ve kılavuzlar gibi büyük hacimli teknik belgeleri işleyebilir. Bu araç ayrıca SAP gibi ERP sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar ve uzaktaki takımlar için çevrimdışı erişim sunar.

Ayrıca EisenVault, belge sürüm kontrolü, arama fonksiyonları ve denetim izleri ile politika belgelerinin bütünlüğünü ve uyumluluğunu sağlar. Yalnızca bir politika yönetim aracı olmasa da, güçlü belge yönetimi altyapısı onu politika yönetimi için uygun hale getirir.

EisenVault'un en iyi özellikleri

Belgeleri dijitalleştirin : Önemli belgeleri her seferinde yazdırmak yerine tarayın ve kopyalarını yükleyin

Rutin görevleri otomatikleştirin: RPA (robotik süreç otomasyonu) yardımıyla EisenVault'u CRM, ERP veya diğer eski sistemlerinizle entegre edin. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve gerçekten önemli görevleri tamamlamaya odaklanın

Politika belgelerinin görünürlüğünü artırın: Optik karakter tanıma özelliğini kullanarak dijital belgelerinizi tarayın ve ilgili bilgileri çıkarın

EisenVault sınırlamaları

EisenVault'un mobil uygulamasının sınırlı işlevselliği

EisenVault fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

EisenVault derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

💡Profesyonel İpucu: Çalışan el kitabı şablonlarını kullanarak şirket politikalarınız, vizyonunuz ve değerleriniz hakkında kapsamlı ve kolay anlaşılır belgeler oluşturun. Önceden tanımlanmış bölümlere doğru bilgileri girmeniz yeterlidir; çalışanlarınızın rollerinde başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları her şey merkezi bir belgede elinizin altında olacaktır.

10. RLDatix (Sağlık hizmetleri uyumluluğu ve risk yönetimi için en iyisi)

rLDatix aracılığıyla

RLDatix, riskleri belirleyen ve sağlık kuruluşlarının operasyonel verimliliğini artıran bir GRC platformudur. Platformu, hasta sağlık kayıtlarını güvence altına almak, olayları yönetmek ve hasta güvenliği ölçütlerini izlemek için kullanabilirsiniz.

Benzersiz yetenekleri arasında belge yaşam döngüsü yönetimine güçlü odaklanma, politikaların verimli bir şekilde oluşturulması, incelenmesi ve depolanması yer alır. Platform, merkezi, aranabilir bir depo sağlayarak kritik bilgilere kolay erişim sağlar.

RLDatix'in en iyi özellikleri

Sözleşmeleri tek bir konumdan yönetin: Sözleşme yönetimini merkezileştirin ve şablonları kullanarak sözleşmeleri ve anlaşmaları standartlaştırarak Sözleşme yönetimini merkezileştirin ve şablonları kullanarak sözleşmeleri ve anlaşmaları standartlaştırarak süreçleri standartlaştırın

Politika belgeleri oluşturun ve paylaşın: Takımınızla işbirliği içinde uyumluluk programları oluşturun ve bunları sağlık akreditasyon şirketleri tarafından belirlenen standartlara doğrudan bağlayın

Sağlık hizmetleri süreçlerini ve etkinliklerini analiz edin: Yerleşik raporlar ve gösterge panelleri kullanarak hasta bakımındaki eksiklikleri belirleyin ve etkinlikleri doğru şekilde yöneterek daha iyi sonuçlar elde edin.

RLDatix sınırlamaları

Platformun arka uç kurulumu karmaşıktır

RLDatix'te not alma özelliği vardır, ancak karakter sınırı 255'tir, bu da ayrıntılı bilgi eklemeyi zorlaştırır

RLDatix

Özel fiyatlandırma

RLDatix derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

Daha fazla bilgi: Word ve ClickUp'ta 10 Çalışan Davranış Kuralları Şablonu

ClickUp ile Politika Yönetimi Sürecinizi Kolaylaştırın

Politika yönetimi, kuruluşunuzun uygun iç ve dış yönetişim standartlarına uyarak güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamada önemli bir süreçtir.

Her şeyde olduğu gibi, politika yönetimi sürecini kolaylaştırmak ve önemli hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için biraz teknolojik yardım çok faydalı olabilir.

Politika yönetimi çabalarınızı merkezileştirmek ve birleştirmek için kapsamlı bir proje yönetimi ve politika yönetim sistemi olan ClickUp'ı öneririm.

ClickUp, politika yöneticilerinizin politika çerçeveleri oluşturması, onaylaması ve bunlara uyması için Belgeler, Görevler, AI destekli asistan, sürüm kontrolü ve önceden oluşturulmuş şablonlar gibi birçok özellik sunar.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve politika ve uyumluluk yönetimi sürecinizi yükseltin.