AI İş Gücü Yönetimi Araçları Verimliliği Nasıl Artırır?

Yöneticiler, 2028 yılına kadar çalışanların %70'inin günlük iş kararları, iş akışları ve hatta büyük resme yönelik planlamalarda yapay zeka kullanacağını öngörüyor.

Ve çoğumuz bu gerçeği her gün yaşıyoruz.

Ancak bizi bu noktaya getiren eski işgücü yönetimi araçları ve manuel planlama sistemleri artık eskimeye başladı. Değişen müşteri ihtiyaçlarına ayak uyduramıyor ve çalışanların tükenmişlik belirtilerini erken aşamada fark edemiyorlar. Çoğu, günümüzün hızına uygun olarak tasarlanmamış.

İşgücü yönetimi sektöründe çalışıyorsanız ve rakiplerinizin bir adım önünde olmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Modern AI işgücü yönetimi araçlarının yüksek performanslı takımlar oluşturmaya nasıl yardımcı olduğunu ve bunu nasıl başarabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

AI İş Gücü Yönetimi Nedir?

AI işgücü yönetimi, yapay zeka, makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik kullanarak, planlama ve görev dağılımından eğitim, performans izleme ve çalışan desteğine kadar işgücü yönetiminin her alanını optimize eder.

İşte nasıl çalıştığı:

İş trendlerine ve gerçek zamanlı verilere göre kaç çalışana ihtiyaç duyulacağını tahmin edin

Çalışanların uygunluk durumuna ve iş ihtiyaçlarına göre vardiya planlamasını otomatikleştirin

Veri içgörüleriyle çalışan performansını ve verimliliğini izleme

Beceri eksikliklerine göre kişiselleştirilmiş eğitim ve gelişim imkanı sunun

Zaman takibi, bordro ve izin yönetimi gibi tekrarlayan İK görevlerini otomatikleştirin

Yapay Zeka İş Gücü Yönetimi Hangi Zorlukları Çözüyor?

AI işgücü yönetimi araçları, işletmelere zaman, para ve takım moraline mal olan zorlu günlük zorlukları çözmek için geliştirilmiştir.

İşte bu çözümün üstesinden geldiği bazı zorluklar:

Fazla personel ve personel eksikliği: Bir İK lideri olarak, personel eksikliği, fazla personel veya planlama çakışmaları gibi durumlarla karşılaşmak istemezsiniz. AI algoritmalarını kullanarak işgücü arzını gerçek zamanlı iş talebiyle dinamik olarak eşleştirebilirsiniz

Manuel vardiya planlama: Takım yöneticileri ve iş liderleri için AI, çalışanların uygunluk durumuna, becerilerine, iş kanunlarına ve iş talebine göre vardiya planlarını otomatik olarak oluşturur. AI, gereksiz görevleri otomatikleştirirken, siz stratejik işgücü planlamasına daha fazla zaman ayırabilirsiniz

Uyum riskleri: Fazla mesai kurallarından dinlenme sürelerine kadar, AI araçları potansiyel iş hukuku ihlallerini gerçekleşmeden önce işaretler. Bu, sürekli manuel kontroller yapma ihtiyacını ortadan kaldırırken, takımlarınızın bölgesel ve sektöre özgü düzenlemelere uyumlu kalmasına yardımcı olur

Son dakika devamsızlık: Takım üyeniz hastalık nedeniyle işe gelemeyeceğini bildirdiğinde, yapay zeka destekli işgücü yönetimini kullanarak uygunluk, geçmiş performans ve mevcut iş yüküne göre en iyi yedeği önerebilirsiniz

Operasyonlarda gerçek zamanlı görünürlük eksikliği: Bir yönetici olarak, eski bilgilerle çalışmanın ve bunun yavaş tepkilere yol açmasının zorluğunu bilirsiniz. AI destekli gösterge panelleriyle, personel seviyeleri, vardiya performansı, talep artışları vb. hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edersiniz

Eyleme geçirilebilir içgörüler olmadan veri yüklemesi: AI işgücü yönetimi araçları çok fazla veri üretir. Ayrıca, bordro, zaman takibi, performans ve İK sistemlerinden de veri alırlar. Ancak bu içgörülerden anlam çıkarmak liderlerin görevidir. AI, işgücü verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür

AI İş Gücü Yönetimini Nasıl Değiştiriyor?

1. Tahmine dayalı katılım planlaması

İşgücü verimsizliğinin en çok gözden kaçan nedenlerinden biri plansız devamsızlıktır. AI, reaktif planlamadan öngörücü katılım modellerine geçerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Bu sistemler, katılım kalıplarını belirlemek için makine öğrenimi algoritmaları, özellikle zaman serisi tahmin ve sınıflandırma modellerini kullanır. Geçmiş katılım verilerini, takıma özgü eğilimleri, tatilleri, bireysel çalışanların geçmiş davranışlarını ve hatta hava durumu verileri veya halka açık etkinlikler gibi dış değişkenleri hesaba katar.

Burada, AI algoritmaları devamsızlığın artabileceği dönemleri veya plansız izin riski taşıyan belirli takım üyelerini işaretler.

📍 Örnek: 1.000'den fazla ön saflarda çalışan depo işçisi bulunan, ülke çapında faaliyet gösteren bir lojistik şirketi düşünün. Şirket, belirli bölgelerdeki bölgesel festivaller sırasında işe gelmeme oranlarında olağandışı bir artış fark eder. Şirket, katılım kayıtları, yerel takvimler ve vardiya programları gibi geçmiş verilerle eğitilmiş yapay zeka kişisel asistanları kullandı. Katılımcıların gelmeyeceği durumlar önceden bildirildiğinden, operasyon liderleri vardiyaları yeniden atamak, teşvikler sunmak veya mevcut personel sayısını artırmak için yeterli zamana sahip oldu. Bu tür tahminler, görünürlük zaten sınırlı olan ve dış faktörler nedeniyle manuel planlamanın genellikle geciktiği operasyonlar ve emek yoğun sektörler için özellikle önemlidir.

ClickUp ile işgücü yönetimini kolaylaştırın

Kurumsal takımlar, silo halindeki planlama araçlarında tahmine dayalı yapay zekayı keşfetmeye başlarken, gerçek güç, işin yapıldığı daha geniş sisteme entegre edildiğinde ortaya çıkıyor.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a giriş yapın.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, takım liderlerinin bireysel kapasiteyi, izinleri ve zaman dilimleri ve takımlar arasında iş dağıtımını görselleştirmesine olanak tanır.

ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanarak renk kodlu çubuklarla takım üyelerinin görevlerini ve kapasitelerini görselleştirin

ClickUp Brain ile birlikte kullanarak kapasitenin neden düşük olduğunu, hangi kalıpların ortaya çıktığını ve önümüzdeki haftalarda hangi risklerin olabileceğini anlayabilirsiniz. Ayrıca, AI'yı İK'da kullanarak, Brain işleri özetler, sonraki adımları önerir ve projeye özgü soruları yanıtlar, böylece takımlarınız daha hızlı hareket edebilir.

ClickUp Brain'i kullanın ve farklı görevlerin durumu hakkında anında içgörüler elde edin

2. Daha akıllı işe alım ve yetenek kazanımı

İşe alım, şirketler için her zaman en fazla kaynak gerektiren süreçlerden biri olmuştur. Manuel özgeçmiş taraması, çoklu mülakat turları ve öznel değerlendirmeler gibi geleneksel yöntemler zaman alıcıdır ve genellikle bilinçsiz önyargılardan etkilenir.

İşyerinde yapay zeka, erken aşama taramayı otomatikleştirerek ve adaylar hakkında veriye dayalı içgörüler sağlayarak bunu değiştiriyor.

📍 Örnek: Unilever, manuel özgeçmiş eleme sürecini oyunlaştırılmış bilişsel değerlendirmeler ve otomatik video görüşmelerle değiştiren AI destekli bir sistem kullanarak erken yetenek işe alım sürecini yeniledi. Adaylar, risk toleransı ve problem çözme becerileri gibi özellikleri ölçen sinirbilim temelli oyunlar oynadılar. Ardından, kısa video cevaplar kaydettiler ve AI bu cevapları ton, kelime seçimi ve hatta mikro ifadeler açısından analiz etti. Bu dijital dönüşüm süreci, AI'nın insan değerlendirmesinde ortaya çıkan birçok geleneksel önyargıyı ortadan kaldırması sayesinde, kaliteyi korurken ve çeşitliliği artırırken işe alım süresini %75 oranında kısalttı.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzü ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

ClickUp ile işgücü yönetimini kolaylaştırın

İşe alım iş akışlarını organize etmek, aday bilgilerini yönetmek ve daha akıllı yetenek kararları almak söz konusu olduğunda, ClickUp Brain ve ClickUp Bilgi Yönetimi güçlü müttefiklerinizdir.

ClickUp Brain'in üretken AI'sı, aday profillerini, geçmiş mülakatları ve notları otomatik olarak özetleyerek net ve aranabilir bir bilgi tabanına dönüştürebilir. İK takımlarının mülakat geri bildirimlerini manuel olarak yeniden gözden geçirmesi yerine, ClickUp Brain tüm mülakatçı notlarından ortak temaları, güçlü yanları ve riskleri çıkararak özet bir görünüm sunabilir.

En gelişmiş iş yapay zekası ClickUp Brain'i kullanarak adayların güçlü yönleri, endişeleri ve becerileri hakkında kapsamlı yanıtlar alın.

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ClickUp içindeki AI Bilgi Yönetimi, her aday konuşmasının, özgeçmiş incelemesinin ve işe alım kararının doğru bir şekilde belgelenmesini, iş rolleriyle bağlantılandırılmasını ve daha sonra kolayca geriye dönük olarak incelenebilmesini sağlar.

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3. Kişiselleştirilmiş çalışan gelişimi ve öğrenimi

Çoğu kuruluşta eğitim programları standartlaştırılmıştır, reaktif niteliktedir ve genellikle gerçek zamanlı performansla bağlantılı değildir. AI ise her bireyin hedeflerine, mevcut beceri eksikliklerine ve hatta en iyi öğrenme yöntemlerine göre gelişim yollarını özelleştirir.

Örnek: Accenture, işgücü gelişimini iyileştirmek için yapay zeka destekli çözümler uygulamıştır. Bu araçlar, proje katkıları, sertifikalar, yönetici geri bildirimleri ve işbirliği modelleri dahil olmak üzere çeşitli veri noktalarını anlayarak çalışanlar için kapsamlı beceri profilleri oluşturur.

ClickUp ile işgücü yönetimini kolaylaştırın

Çalışanların gelişimini ve verimliliğini birleştirmek için ClickUp Brain, beceri gelişimini, performans notlarını ve geri bildirimleri kişiselleştirilmiş bir öğrenme gösterge paneline aktarmanıza ve özetlemenize yardımcı olur.

Şu soruyla başlayın: "[Kişinin adı] son iki proje retrospektifinde hangi beceri eksiklikleri gösterdi?" Brain, belgeleri, görevleri ve 1:1 notları analiz ederek size özet bir cevap verir. Bu bilgileri, çalışanlarınızı yönlendirmek ve motive etmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain'e çalışanların performansı hakkında sorular sorun ve saniyeler içinde ayrıntılı bilgiler elde edin

Teklifi daha cazip hale getirmek için:

Belgelere bağlı ClickUp Görevleri olarak özel büyüme izleri oluşturun, gömülü öğrenme materyalleri, son tarihler ve geri bildirim kontrol noktaları ekleyin

AI destekli Belgeler'i kullanarak, yeni görevler veya dönüm noktaları tamamlandıkça dinamik olarak güncellenen öğrenme günlükleri veya yansıma günlükleri barındırın

ClickUp içinde, beceri gruplarına göre düzenlenmiş, role özel kaynaklarla bir bilgi merkezi oluşturun

4. Tahmine dayalı iş gücü planlaması

Bir takım lideri olarak en son isteyeceğiniz şey, yaklaşan bir proje teslim tarihi varken personel eksikliğinin farkına varmaktır. AI'yı kullanarak bu eksiklikleri önceden tespit edebilirsiniz. AI araçları, mevcut takımınızın kapasitesini, işe alım zaman çizelgelerini, proje kapsamlarını ve hatta geçmişteki tükenmişlik sinyallerini inceleyerek hangi rollere ne zaman ihtiyaç duyacağınızı tahmin eder.

📍 Örnek: Beş eyalette yeni bir teşhis platformu kullanıma sunan bir sağlık teknolojisi şirketinde operasyonları yönettiğinizi varsayalım. AI modeliniz, kullanıma sunma hızı ve destek bileti hacmine göre, Temmuz ayına kadar New York'ta klinik işe alım personelinde eksiklik yaşanabileceğini tespit eder. Aynı zamanda, Chicago'da yeterince kullanılmayan destek temsilcilerini de işaretler. Bu içgörü, rolleri daha erken açmanıza veya çalışanları erkenden yeniden atamanıza olanak tanır.

ClickUp ile işgücü yönetimini kolaylaştırın

ClickUp Brain'i kullanarak görevleri, belgeleri ve güncellemeleri tarayarak proje zaman çizelgelerini, işe alım eksikliklerini ve kaynak darboğazlarını anında özetleyin. "Yaklaşan lansmanlara göre hangi alanlarda personel eksikliğimiz var?" diye sorabilir ve destekleyici verilere bağlantılarla birlikte yanıtını alabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak Çalışma Alanınızdaki görevleri, belgeleri ve güncellemeleri inceleyerek kaynak darboğazlarını ortaya çıkarın

Dahası, tüm işgücü varsayımlarını, işe alım planlarını ve takım yük verilerini ClickUp Belgeleri'nde görevlerle çapraz bağlantılı olarak düzenli tutun. Daha da iyisi, ClickUp Görünümleri'ni kullanarak hangi departmanların kapasite aşımına yaklaştığını veya hangi becerilerin yeterince kullanılmadığını tespit edin.

5. Rutin İK görevlerini otomatikleştirin

Bir İK takımı olarak, izin taleplerini onaylamak, işe alım kontrol listelerini atamak, bitmek bilmeyen politika sorularını yanıtlamak ve organizasyon şemalarını güncellemek gibi tekrarlayan görevlere muhtemelen istediğinizden daha fazla zaman harcıyorsunuz. Elbette, bunların hepsi gerekli. Ancak bunlar, daha önemli şeylere ayırabileceğiniz zamanı azaltıyor: daha güçlü bir insan kaynakları stratejisi oluşturmak ve iş büyümesini sağlamak.

📍 Örnek: 100 kişilik bir SaaS startup'ını büyütüyorsunuz. Her yeni çalışan işe başladığında, İK departmanından bir kişi manuel olarak yeni çalışana oryantasyon sunumunu gönderir, BT taleplerini ayarlar, takım karşılama belgesini günceller ve İK sistemine evraklarını kaydeder. Şimdi, tüm bunları AI'nın hallettiğini hayal edin. Yeni bir işe alım görevi oluşturulduğu anda, kontrol listesi öğelerini atayan, işe alım programını oluşturan ve ilgili takımları bilgilendiren bir iş akışı yönetimi süreci tetiklenir.

ClickUp ile işgücü yönetimini kolaylaştırın

İş akışı otomasyonundan yararlanmak için, insan kaynakları operasyonlarınızın merkezi bir beyin ve organize bir bilgi sistemine ihtiyacı vardır.

Önce ilkler. ClickUp Brain aracılığıyla AI Bilgi Yönetimi'ni kullanarak işe alım programları oluşturun, politika güncellemelerini özetleyin veya iç İK sorgularına gerçek zamanlı olarak yanıt verin. Bir takım üyesi "Ebeveyn izni politikamız nedir?" yazdığında, ClickUp Brain saniyeler içinde İK Belgelerinizden ilgili bölümü çıkarır.

ClickUp Brain'i kullanarak özetler, proje güncellemeleri veya yorumlar oluşturun

Dahası, şunları da yapabilirsiniz:

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak PTO onayları, belge teslimleri ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin

Birisi işe alım formunu doldurduğunda anında işe alım görevleri oluşturan form tetiklemeli otomasyonlar kurun

6. Çalışan bağlılığını ve deneyimini geliştirin

Hala yıllık anketlere güvenerek çalışan bağlılığını izliyorsanız, çoktan geride kalmışsınız demektir. AI ile, bağlılık kaybını anında tespit edebilir, hayal kırıklıkları birikmeden desteği kişiselleştirebilir ve çalışanlarınıza aylık veya üç aylık olarak dinlendiklerini gösteren gerçek zamanlı geri bildirim döngüleri oluşturabilirsiniz.

📍 Örnek: Qualtrics, yalnızca önemli etkinliklerden sonra değil, sürekli olarak çalışanların geri bildirimlerini izlemek için AI destekli duygu analizi kullanır. Sistemleri, anket yanıtlarını, toplantı notlarını ve hatta açık metin yorumlarını analiz ederek memnuniyetsizlik, stres veya bağlılık eksikliğinin erken belirtilerini tespit eder. AI, belirli bir departmandaki çalışanların liderlik iletişimi konusunda duygu durumlarında düşüş olduğunu tespit ederse, yöneticiler hızlı bir şekilde toplantılar, üst düzey toplantılar veya anonim geri bildirim forumları düzenleyerek müdahale edebilir.

ClickUp ile işgücü yönetimini kolaylaştırın

Bu tür gerçek zamanlı geri bildirim döngüsünün pratik düzeyde işe yaraması için anketlerin ötesine geçmeniz gerekir. Otomatik olarak dinleyen bir AI'ya ihtiyacınız var ve işte burada ClickUp AI Notetaker devreye giriyor.

ClickUp AI Notetaker, iç toplantıları, bire bir görüşmeleri ve takım check-in'lerini otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler. Örneğin, haftalık stand-up toplantılarında proje zaman çizelgeleriyle ilgili tekrarlanan şikayetler ortaya çıkarsa, AI Notetaker bu endişeleri yakalar ve liderlerin incelemesi için vurgular.

ClickUp AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri veya özetler alın

AI Notetaker'dan alınan özetler ClickUp Belgeleri'nde saklanabilir, böylece geri bildirimler yapılandırılmış, aranabilir bilgiye dönüştürülür ve bu bilgiler üç aylık bağlılık değerlendirmeleri veya acil eylem planları için mükemmel bir kaynak olur.

7. Gerçek zamanlı performans yönetimi

Performansı yönetmenin eski yöntemi olan yıl sonunda yapılan tek bir değerlendirme toplantısı hızla geçerliliğini yitirmektedir. Günümüzde takımlar sürekli geri bildirim, hızlı rota düzeltmeleri ve hedeflerine göre izleme konusunda gerçek görünürlük ihtiyaç duymaktadır.

Ş Akışı yönetimi için AI, artık gerçek zamanlı performans içgörülerine olanak tanıyarak yöneticilerinizin yıl boyunca anlamlı konuşmalar yapmasına yardımcı olur.

📍 Örnek: Adobe, yıllık performans değerlendirmelerini kaldırarak yerine "Check-Ins" adlı sürekli bir süreç getirdi. Yöneticiler, çalışanların daha fazla desteğe veya takdere ihtiyaç duyabileceğini belirten AI destekli araçların yardımıyla hedefler, büyüme ve geri bildirimler hakkında düzenli konuşmalar yapar. Bu değişikliği uyguladıktan sonra çalışan memnuniyetinde artış ve işten ayrılma oranlarında düşüş gözlemlediler.

ClickUp ile işgücü yönetimini kolaylaştırın

Gerçek zamanlı performans yönetimini günlük operasyonlara dahil etmek için görevler, hedefler, geri bildirimler ve öncelikler konusunda görünürlük gerekir. İşte ClickUp Gösterge Panelleri ve ClickUp Brain burada önemli bir rol oynar.

ClickUp'ta özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturarak proje performansını görselleştirin ve takımın iş yükünü izleyin

Gösterge panelleri, yöneticilerin görevlerin tamamlanma durumunu, hedef ilerlemelerini, proje durumunu ve bireysel iş yüklerini tek bir görünümde canlı olarak görmelerini sağlar. Örneğin, her takım üyesinin haftalık görev tamamlama oranlarını, gecikmiş öğelerini ve hedef dönüm noktalarını gösteren bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Bir bakışta kimin yardıma veya takdir edilmeye ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz.

Bu sırada, ClickUp Brain haftalık stand-up toplantıları, sprint incelemeleri ve bire bir görüşmelerden elde edilen performans notlarını otomatik olarak özetleyerek anahtar içgörüler haline getirir. Belgeleri veya görevleri araştırmak yerine, bir sonraki Check-In'iniz için hazır akıllı bir özet elde edersiniz.

Bunun da ötesinde:

Yöneticiler, gerçek zamanlı KPI'ları, OKR ilerlemelerini ve proje zaman çizelgelerini doğrudan gösterge paneline yerleştirebilir, böylece her performans konuşması veriye dayalı ve eyleme geçirilebilir hale gelir

Ayrıca, görev otomasyon yazılımı , performans eğilimlerine göre hatırlatıcılar veya uyarılar göndermek için tetikleyiciler sunar. Örneğin, bir hedef %20 oranında sapma gösterirse, yöneticiler erken müdahale etmek için otomatik bir uyarı alır

8. AI destekli bilgi saklama ve aktarma

Çalışanlar işten ayrıldığında veya takım değiştirdiğinde, genellikle yılların birikimini, süreç bilgisini ve know-how'ını da beraberinde götürür. Bu da yeni çalışanların işlere alışmasını yavaşlatan büyük boşluklara yol açar. Ayrıca, bu durum verimliliği de olumsuz etkiler. Geleneksel devir teslimleri veya geçici belgeler genellikle önemli bağlam bilgilerini içermez.

📍 Örnek: Büyüyen bir fintech şirketinde operasyonları yönettiğinizi hayal edin. Raporlama sisteminizin tüm inceliklerini bilen baş analistiniz iki haftalık ihbar süresini verir. Aceleyle temel bir kontrol listesi verir, ancak belirli iş akışlarının ardındaki "nedenler", gizli risk noktaları ve müşteriye özgü nüanslar kaybolur. Şimdi, verimlilik için AI ajanlarının tüm bu süre boyunca sessizce en iyi uygulamalarını kaydettiğini, toplantı notlarını özetlediğini, proje geri bildirimlerini belgelediğini ve karar geçmişlerini birbirine bağladığını hayal edin. O ayrıldığında, bilgisi kaybolmaz. Bilgileri düzenli, aranabilir ve bir sonraki çalışan tarafından hiç zaman kaybetmeden kullanılabilir hale gelir.

ClickUp ile işgücü yönetimini kolaylaştırın

Kurumsal bilginin yakalanması ve aktarılması asla kaotik olmamalıdır. Bu sorunu çözmek için ClickUp Bilgi Yönetimi'ni kullanarak projeler, geriye dönük değerlendirmeler ve önemli görev tartışmaları hakkındaki güncellemeleri temiz, düzenli bilgi belgelerinde otomatik olarak saklayın.

Bir yönetici, "Son müşteri lansmanında en büyük zorluklar nelerdi?" diye sorduğunda, ClickUp Brain görevler, toplantı notları ve sprint incelemelerinden kullanıma hazır bir özet çıkarır.

İşinizle ilgili her şeyi sorun ve ClickUp Brain ile anında güncellemeler alın

Bir bakışta şunları bile yapabilirsiniz:

Takımlara özel kılavuzları, SSS'leri ve devir notlarını ClickUp Belgeleri içinde saklayarak, önemli bilgileri aranabilir hale getirin ve ilgili projelerle çapraz bağlantılandırın

ClickUp Brain'i kullanarak takıma özel belgeleri depolayın ve bir bilgi merkezi oluşturun

ClickUp Brain'i kullanarak belgelerdeki eksiklikleri proaktif olarak önerin; örneğin, son geriye dönük özet olmadan kapatılan projeleri işaretleyin

Takım, konu veya proje aşaması gibi etiketlerle düzenlenmiş, zamanla kabile bilgisinin büyüdüğü dinamik bir Bilgi Merkezi oluşturun

En İyi AI İş Gücü Yönetimi Yazılımı Seçenekleri

1. Yakında

via Soon

Soon'un AI Vardiya Planı Oluşturucu ile, dinlenme süreleri, roller, sayılar, zamanlama ve konumlar gibi takımınızın ihtiyaçlarını tanımlayın. Ve tek bir tıklama ile sizin için eksiksiz bir haftalık vardiya planı oluşturun.

Smart People Picker ile doğru takım üyelerini seçmek de daha kolay hale geliyor. Bu araç, çalışanları uygunluk, beceri ve tercihlere göre vardiyalara eşleştirir. Soon Pulse ile takımınızdan günlük geri bildirimler toplayarak çalışanlarınızın performansını net bir şekilde görebilirsiniz.

Anahtar özellikler

Personel planlama kurallarını kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına göre uyarlayarak uyumluluk ve verimlilik sağlayın

15 dakikalık, saatlik veya günlük aralıklarla işgücü talebini hassas bir şekilde tahmin edin

Doğru tahminler için API, doğrudan veritabanı bağlantıları veya CSV yüklemeleri yoluyla geçmiş verileri bağlayın

2. Quinyx

quinyx aracılığıyla

Quinyx, çalışanların vardiyalarını gerçek talebe göre eşleştirmenize yardımcı olurken, aynı zamanda programların iş kanunlarına ve iç kurallara uygun olmasını sağlar. Bu aracı canlı satışları izlemek için kullanabilirsiniz. Herhangi bir değişiklik olduğunda, personel seviyelerini ayarlamanıza yardımcı olur.

Quinyx, ayak trafiği, işlemler, gelir ve hatta hava durumu gibi verileri birleştirerek her konumda kaç kişiye ihtiyacınız olacağını tahmin eder.

Anahtar özellikler

Quinyx'in mobil uygulaması aracılığıyla çalışanların giriş ve çıkış saatlerini, molalarını ve izin taleplerini doğrudan takip edin, tüm devam kayıtlarını doğru ve merkezi bir şekilde tutun

İş akışı analitiğini kullanarak eğilimleri görselleştirin, performansı karşılaştırın ve birimler ve konumlar genelinde anahtar metrikleri izleyin

Personel senaryolarını simüle edin, işgücü maliyetlerini tahmin edin ve gelecekteki işe alım veya eğitim ihtiyaçlarını planlayın

3. Scheduly. ai

Scheduly. ai, bir işgücü yönetimi aracı olarak, gelişmiş analitik ve büyük dil modellerini kullanarak personel ihtiyaçlarını tahmin eder. Mağaza trafiğinin yoğun olduğu saatler, sezonluk promosyonlar ve ürün lansmanları gibi gerçek dünya faktörlerini kullanır. AI destekli planlama ve önceden oluşturulmuş şablonlarla, talep tahminlerine göre doğru kişileri otomatik olarak atayan vardiya planlarını daha hızlı oluşturabilirsiniz.

Personel seviyelerini, vardiya kapsamını, işgücü maliyetlerini ve işgücü yönetimi KPI'larını tek bir yerde gösteren, gerçek zamanlı ve özelleştirilebilir gösterge panellerine de erişebilirsiniz.

Anahtar özellikler

Scheduly.ai'nin mobil self servis aracı ile takımınıza programlarını bağımsız olarak yönetme esnekliği sağlayın

Çalışma programlarını iş kanunları, sendika kuralları ve şirket politikalarıyla otomatik olarak uyumlu hale getirerek mevzuata uygunluğu sağlayın ve yasal sorunları önleyin

Veri güvenliği ve özel erişim sağlamak için rol tabanlı kontrollerle farklı düzeylerdeki çalışan hesaplarını yönetin

4. Japfu. ai

Yapay zeka destekli bir işgücü yönetimi aracı olan Japfu. ai, gereksiz İK görevlerini otomatikleştirmenize yardımcı olur. Yapay zeka destekli zaman çizelgesi, takımınızın çalışma saatlerini kaydetmesini sağlarken, sistem hataları otomatik olarak kontrol eder ve onayları hızlandırır.

Japfu. ai, AI tarafından incelenen doğrulukla tüm projelerinizdeki ücretleri, kesintileri ve geri ödemeleri yöneterek maaş bordrosunu da otomatikleştirir. Dahası, Japfu. ai, işgücü geçişleri için işe alım, rol değişiklikleri ve işten ayrılma sırasında rol atamalarını ve görev devrini otomatikleştirir.

Anahtar özellikler

Japfu.ai'nin AI asistanı Mivi ile İK sorgularını yanıtlayın ve belge takibi, zaman çizelgesi hatırlatıcıları ve işe alım güncellemeleri gibi görevleri otomatikleştirin

Japfu ile işe alım sürecinde çalışanların uygunluğunu kolayca doğrulayın. ai'nin USCIS E-Verify sistemi ile doğrudan entegrasyonu

Daha iyi izleme ve uyumluluk için sözleşmelerden işe alım ve çıkış formlarına kadar tüm işgücü belgelerini merkezi, kolay erişilebilir bir sistemde yönetin

ClickUp ile İş Gücü Yönetiminizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Büyüyen, dağıtılmış bir işgücünü yönetmek, sonsuz manuel görevler, reaktif planlama veya dağınık operasyonlar anlamına gelmek zorunda değildir.

AI destekli işgücü yönetimi araçlarıyla, operasyonları kolaylaştırabilir, işgücü ihtiyaçlarını tahmin edebilir, çalışan bağlılığını artırabilir ve her düzeyde daha akıllı ve daha hızlı kararlar alabilirsiniz.

ClickUp bu geçişi kolaylaştırır. İş Yükü Görünümü, Gösterge Panelleri, Bilgi Yönetimi, Beyin ve Otomasyonlar gibi güçlü araçlarla ClickUp, takımınızın çalışma şekline görünürlük ve yapı kazandırır.

AI ile iş gücünüzü otomatikleştirmeye, optimize etmeye ve tam potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.