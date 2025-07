2025'te Verimliliği Artırmak için İş İçin En İyi 10 AI Kişisel Asistan

İş hayatımızı zorlaştıran monoton ve yoğun işler, önemli görevlerden zaman çalmaya meyillidir. Neyse ki, AI'nın günlük iş akışları üzerindeki artan etkisi bir çözüm sunuyor: İş için doğal dil işleme yeteneklerine sahip AI asistanları, işyerinin vazgeçilmez yardımcılarıdır.

mcKinsey anketine katılanların %78'i, kuruluşlarının en az bir iş fonksiyonunda AI kullandığını söylüyor.

Toplantılarınızı senkronize eden sanal planlayıcılar, tekrarlayan sorguları işleyen akıllı sohbet robotları veya bir AI yazma asistanı olsun, verimlilik için tasarlanmış bu AI araçları, verimliliği yeniden tanımlıyor.

Peki, AI kişisel asistanlar günümüzün işyerine nasıl uyum sağlıyor? Bunlar modaya uygun otomasyon araçları mı, yoksa karar verme, yaratıcılık ve işbirliğini geliştirmek için basit kural tabanlı programların ötesine mi geçiyor?

Bu makalede, işiniz için ideal kişisel AI asistanında olması gereken özellikler ve bugün piyasada bulabileceğiniz en iyi AI araçları ele alınacaktır.

⏰ 60 saniyelik özet İşte iş için en iyi AI asistanlarına hızlı bir bakış: (En iyi AI destekli görev otomasyonu ve verimlilik asistanı) ClickUp(En iyi AI destekli görev otomasyonu ve verimlilik asistanı)

ChatGPT (En iyi AI destekli konuşma asistanı)

Microsoft Copilot (Microsoft 365 entegrasyonu için en iyi AI asistanı)

Claude AI (Etik uyum için en iyi AI asistanı)

Otter. ai (Gerçek zamanlı toplantı özetleri için en iyi AI asistanı)

DALL-E (Yaratıcı görüntü oluşturma için en iyi AI asistanı)

Replika (Kişiselleştirilmiş duygusal destek için en iyi AI asistanı)

Siri (Apple cihazlar için en iyi AI asistanı)

Gemini (Google ekosistemindeki kullanıcılar için en iyi AI asistanı)

Amazon Alexa (Akıllı ev entegrasyonu için en iyi AI asistanı)

İş için AI asistanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI asistanı, sıradan işleri üstlenerek işyerinizdeki verimlilik planınızı destekler ve hızlandırır. Bu nedenle, bir plana kaydolmadan önce aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Görev otomasyonu ve verimlilik : Toplantı planlama, e-posta yönetimi ve yapılacaklar listesi düzenleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilen : Toplantı planlama, e-posta yönetimi ve yapılacaklar listesi düzenleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilen AI otomasyon araçlarını tercih edin. Böylece daha yüksek değerli faaliyetlere odaklanabilir ve genel verimliliği artırabilirsiniz

Doğal dil işleme yetenekleri (NLP) : Asistanın konuşma dilini anladığından ve yanıt verdiğinden emin olun. Gelişmiş NLP, daha sezgisel etkileşimler sağlayarak, katı komutlara veya kodlama bilgisine gerek kalmadan ihtiyaçlarınızı doğal bir şekilde iletmenizi sağlar

Entegrasyon yetenekleri : Takvimler, proje yönetimi yazılımları ve iletişim uygulamaları gibi sık kullandığınız araçlar dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla entegre olan bir asistan seçin. Bu, tutarlı bir iş akışı sağlar ve kesintileri en aza indirir

Bağlam farkındalığı : Bağlamı tanıyan etkili bir AI asistanı kullanarak ilgili bilgileri ve önerileri sunun. Bu, : Bağlamı tanıyan etkili bir AI asistanı kullanarak ilgili bilgileri ve önerileri sunun. Bu, kişiselleştirilmiş yardım sunmak için iş kalıplarınızı ve tercihlerinizi anlamayı da içerir

Veri güvenliği ve gizlilik: Hassas verilerinizi korumak için sıkı veri güvenliği protokollerine uyan ve şeffaf gizlilik politikaları sunan asistanları tercih edin

Anket katılımcılarının yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine göre bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir!

İş için en iyi 10 AI asistanı

Anket katılımcılarının yaklaşık %88'i, kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için artık AI araçlarına güveniyor.

İş yerinde de aynı avantajları elde etmek mi istiyorsunuz?

İşyerinde verimliliği artırmak için bu 10 yapay zeka asistanını inceleyin.

1. ClickUp (En iyi AI destekli görev otomasyonu ve verimlilik asistanı)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yazma, proje yönetimi ve bilgi yönetimi konusunda size yardımcı olan, AI destekli yerel verimlilik asistanıdır.

ClickUp Brain ile belgeleri, raporları, görev etkinliklerini ve sohbet konularını özetleyin

Metin veya görüntü oluşturma gibi yaratıcı görevlerde veya süreç iyileştirme hakkında içgörüler elde etmek için en son proje KPI'larınızı analiz etme gibi analitik görevlerde yardıma ihtiyacınız olsun, ClickUp Brain tüm bunları saniyeler içinde, kod gerektirmeyen, konuşma tarzında, doğal dil komutlarıyla yapabilir.

Üretken AI güçlerini şu amaçlarla kullanın:

Tercih ettiğiniz stil ve üslupla raporlar, e-postalar, sunumlar ve hatta pazarlama veya satış materyalleri için ilgi çekici içerikler oluşturun

ClickUp Brain kullanarak raporlar için ilgi çekici içerikler oluşturun

Akıllı önerilerle mevcut metinleri düzenleyin ve iyileştirin

Proje özetleri, hata raporları, kullanıcı kılavuzları ve daha fazlası gibi teknik belgeler oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar ile anında görüntüler oluşturun

AI'yı kullanarak ClickUp Beyaz Tahtalarında görüntüler oluşturun ve bunları stil tercihlerinize göre özelleştirin

Takımınızın değerli zamanını boşaltmak için görevleri ClickUp Brain'e devredin. Proje planlamasını basitleştirmek için karmaşık görevleriniz (yıllık iş hedeflerini belirlemek gibi) için yönetilebilir alt görevler (geçmiş performansı gözden geçirmek, departman hedeflerini uyumlu hale getirmek ve paydaşların geri bildirimlerini almak gibi) önerebilir.

Son teslim tarihlerine ve öneme göre iş öğelerinin önceliklerini belirlemenize yardımcı olacak akıllı öneriler paylaşır. Ayrıca, standup'lar ve etkinlik veya belge özetleri otomatik olarak oluşturabilir, böylece ilerlemeyi manuel olarak izlemeniz (veya sürekli güncelleme almak için takımınızı rahatsız etmeniz) gerekmez.

ClickUp Brain ile proje yönetimini devredin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak iş akışı otomasyonları oluşturabilirsiniz! Koşulunuzu/tetikleyicinizi (görev durumu "hazır" olarak değiştiğinde) ve sonucunuzu (ardından görevi James'e atayın) doğal dilde yazın, Brain gerekli görevi sizin için otomatikleştirecektir.

ClickUp Brain, çalışma alanınızın bilgi yöneticisi olarak görev yapar ve ClickUp Görevleri, Dokümanlar, Sohbet ve hatta Slack ve Google Drive gibi bağlı uygulamalarınızdan yanıtlar ve içgörüler alır.

ClickUp Brain sadece zaman kazandırmakla kalmaz, bilgilerle etkileşim kurma şeklinizi değiştirerek, çok sayıda veriyi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Bu, takımların planlama ve evrak işlerine boğulmak yerine işleri tamamlamaya odaklanmasına yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevlerinize ve projelerinize dayalı, bağlam farkında AI ile size özel yanıtlar alın

LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi özelleştirin — ClickUp Brain'de GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet ve diğer en yeni AI modellerine erişin

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak toplantılarınızı yazıya dökün, otomatik toplantı notları alın ve anahtar eylem öğelerini vurgulayın

AI Özel Alanları kullanarak ClickUp Görevleri için güncellemeleri ve özetleri otomatik olarak doldurun

Kişisel görev yönetimini özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için çeşitli ClickApp'leri kullanın

Önceden oluşturulmuş şablonlarla rutin görevleri otomatikleştirin veya ClickUp Otomasyonları ile kendi tetikleyicilerinizi ve sonuçlarınızı oluşturun

ClickUp'ı 1.000'den fazla araçla entegre ederek bağlam değiştirmeyi önleyin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun kapsamlı özelliklerini çok karmaşık buluyor

Bazı kullanıcılar, büyük veri kümelerinde ara sıra yavaşlama olduğunu belirtiyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde sunan hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunları zamanında çözmeye yardımcı olur. Diğer platformlarla entegrasyon, diğer platformlardan geçişi kolaylaştırır ve geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olan görev açıklamasını özetleyip oluşturabilen AI özelliği sunar.

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde sunan hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunları zamanında çözmeye yardımcı olur. Diğer platformlarla entegrasyon, diğer platformlardan geçişi kolaylaştırır ve geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olan görev açıklamasını özetleyip oluşturabilen AI özelliği sunar.

Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda yer alır, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir!

2. ChatGPT (En iyi AI destekli konuşma asistanı)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, doğal dil işlemeyi kullanarak insan benzeri etkileşimleri kolaylaştıran sofistike bir AI asistanıdır. Yazma komutları ve içerik düzenlemeden kodlama, beyin fırtınası ve karmaşık soruların ele alınmasına kadar her türlü profesyonel ve kişisel kullanım için mükemmeldir.

ChatGPT, tonunu ayarlamasına, kişiselleştirilmiş yanıtlar vermesine ve iş iletişimi, yaratıcı yazma, teknik dokümantasyon ve müşteri desteği gibi çeşitli görevlerde yardımcı olmasına yardımcı olan devasa bir veri seti üzerinde eğitilmiştir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

E-posta taslağı oluşturmak, kod yazmak ve soruları yanıtlamak için insan benzeri metinler oluşturun

Akıl yürütme görevlerini yerine getirin, hızlı zincirleme ile karmaşık sorunları çözün ve verileri analiz ederek sonuçlara ulaşın

ChatGPT ile hikayeler ve denemeler üzerinde beyin fırtınası yaparak yaratıcı yazma becerilerinizi geliştirin

Metinleri kolaylıkla özetleyin ve birden fazla dile çevirin

ChatGPT sınırlamaları

Bazen yanlış bilgi sağlar

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

ChatGPT, şirketimizdeki hepimiz için en yararlı araç olmuştur. Kod üretimi, basit sorgular veya veri analizi olsun, piyasadaki en iyi seçenek budur. Elbette DeepSeek de var, ancak şu anda ChatGPT çok daha güvenli bir seçenek. Bunu belirli bir amaç için kullandığımızı söylemek yetersiz kalır, çünkü bizim için temelde Google'ın daha iyi bir sürümüdür. Daha iyi verimlilik için günlük olarak kullanıyoruz!

ChatGPT, şirketimizdeki hepimiz için en yararlı araç olmuştur. Kod üretimi, basit sorgular veya veri analizi olsun, piyasadaki en iyi seçenek budur. Elbette DeepSeek de var, ancak şu anda ChatGPT çok daha güvenli bir seçenek. Bunu belirli bir amaç için kullandığımızı söylemek yetersiz kalır, çünkü bizim için temelde Google'ın daha iyi bir sürümüdür. Daha iyi verimlilik için günlük olarak kullanıyoruz!

🧠 İlginç Bilgi: ChatGPT'nin ziyaret başına ortalama sayfa görüntüleme sayısı 3,66'dır ve tipik oturum süresi 6 dakika 11 saniyedir.

3. Microsoft Copilot (Microsoft 365 entegrasyonu için en iyi AI asistanı)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Copilot, Microsoft 365 ekosistemine entegre olarak kullanıcıların içerik taslağı oluşturmasına, verileri analiz etmesine ve Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi MS uygulamalarında görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Ayrıca, iş bağlamınızı ve önceliklerinizi anlayarak kişisel asistan görevi görür ve daha kısa sürede daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur.

Copilot, iş akışlarını kolaylaştırarak ve kişiselleştirilmiş yardım sunarak kullanıcıların yüksek değerli faaliyetlere odaklanmalarını ve daha fazla verimlilik elde etmelerini sağlar.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

E-postaları, raporları ve sunumları doğrudan Microsoft 365 uygulamaları içinde taslak olarak hazırlayın

Uzun e-posta konularını özetleyin ve hızlı yanıtlar oluşturarak zaman kazanın

İstediğiniz sonuçlara göre Excel'de doğru formülleri kolayca oluşturun

AI tarafından oluşturulan eylem öğeleriyle Microsoft Teams'de işbirliğini geliştirin

Microsoft Copilot sınırlamaları

AI özelliklerinin öğrenme eğrisi, alışmak için zaman gerektirebilir

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Copilot Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Bu hizmetin en çok beğendiğim yanı, kullanıcı dostu olması nedeniyle kullanım kolaylığıdır. Uygulama, işimi daha hızlı ve daha etkileşimli bir şekilde yapma fırsatı sunuyor. Hemen hemen her gün kullanıyorum ve özelliklerin sayısı oldukça fazla olduğu için her gün iyi bir deneyim yaşıyorum.

Bu hizmetin en çok beğendiğim yanı, kullanıcı dostu olması nedeniyle kullanım kolaylığıdır. Uygulama, işimi daha hızlı ve daha etkileşimli bir şekilde yapmamı sağlıyor. Hemen hemen her gün kullanıyorum ve özelliklerin sayısı oldukça fazla olduğu için her gün iyi bir deneyim yaşıyorum.

4. Claude AI (Etik uyum için en iyi AI asistanı)

anthropic aracılığıyla

Anthropic tarafından geliştirilen Claude AI, yararlı konuşmaları kolaylaştırmak ve AI'nın etik kullanımını teşvik etmek için tasarlanmış yeni nesil bir AI asistanıdır. Belgeleri özetlemek, soruları yanıtlamak ve hatta şiir, kod, senaryo, müzik parçaları, e-postalar, mektuplar gibi yaratıcı içerikler oluşturmak dahil olmak üzere çeşitli görevlerde mükemmeldir.

Claude, zararlı veya yanıltıcı bilgiler üretmemek amacıyla güvenlik öncelikleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Dilin bağlamını ve nüanslarını anlamaya odaklanan Claude, diğer bazı AI asistanlarına göre karmaşık konuşma görevlerinde daha yetkin bir performans sergiler. Bu özelliği, araştırma, derinlemesine analiz ve yaratıcı yazma gibi derinlemesine kavrama ve ayrıntılı yanıtlar gerektiren görevler için özellikle kullanışlıdır.

Claude AI'nın en iyi özellikleri

Claude'un şeffaf akıl yürütme süreciyle cevapların nasıl verildiğini daha iyi anlayın

Hata ayıklama ve geliştirme görevleri için kod oluşturun ve analiz edin

Claude'un üstün doğal dil anlama özelliği sayesinde, çok daha uzun metinleri sorunsuz bir şekilde işleyin

Claude'un Anayasal AI olarak bilinen özel eğitim yaklaşımı sayesinde tüm etkileşimlerin etik olduğunu bilerek içiniz rahat olsun

Claude AI sınırlamaları

Sınırlı gerçek zamanlı bilgi erişimi, yanıtların doğruluğunu etkileyebilir

Sıkı etik kuralları nedeniyle aşırı temkinli yanıtlar verme potansiyeli vardır

Claude AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude AI puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Claude AI hakkında ne diyor?

Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bilmediği şeyleri kabul etmesini de seviyorum.

Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bilmediği şeyleri kabul etmesini de seviyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Sesle çalışan ilk oyuncak olan "Radio Rex" 1922 yılında piyasaya sürüldü. Bu köpek, adı söylendiğinde ileriye doğru hareket ediyordu ve ses tanıma teknolojisinin ilk örneklerinden biriydi.

5. Otter. ai (Gerçek zamanlı toplantı özetleri için en iyi AI asistanı)

Otter.ai, toplantılar, konferanslar ve diğer konuşmalar sırasında söylenen her kelimeyi yakalayarak gerçek zamanlı transkripsiyonda mükemmeldir. Not almayı otomatikleştiren ve akıllı içgörüler sağlayan bu uygulama, katılımcıların not almaya çalışmak yerine konuşmaya odaklanmalarını sağlar.

Otter. ai, basit bir transkripsiyonun ötesinde, AI kullanarak konuşmacıları tanımlar, özetler oluşturur ve hatta anahtar eylem öğelerini çıkarır. Bu, ham ses dosyalarını aranabilir, paylaşılabilir ve eyleme geçirilebilir toplantı kayıtlarına dönüştürerek kullanıcılara önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantıları için gerçek zamanlı transkripsiyonlar oluşturun

Otter.ai'yi sektörünüze özgü terimleri ve jargonu tanımak için eğitin, transkripsiyon doğruluğunu artırarak anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayın

Çeşitli takvim ve işbirliği platformlarıyla kolayca entegre edin

Anahtar kelime çıkarma ve konu belirleme özellikleriyle uzun transkriptlerde bilgileri hızla bulun

Otter. ai sınırlamaları

Otter. ai şu anda yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir

Transkripsiyon doğruluğu, güçlü aksanlar veya düşük ses kalitesinden etkilenir

Otter. ai fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (90+ yorum)

6. DALL-E (Yaratıcı görüntü oluşturma için en iyi AI asistanı)

chatGPT aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E, metin açıklamalarından görüntüler oluşturur. Gücü, dil ve görüntü arasındaki boşluğu doldurma yeteneğinde yatmaktadır. Böylece kullanıcılar, sanatsal ifade, pazarlama materyalleri veya beyin fırtınası için görsel fikirlerini hızlı ve kolay bir şekilde hayata geçirebilirler.

Görev yönetimini basitleştirme anlamında geleneksel bir "kişisel asistan" olmasa da, DALL-E yaratıcı bir asistan görevi görür ve makine öğrenimi yoluyla fikirlerinizi görsel forma dönüştürür. Görmek istediğinizi tarif edersiniz, DALL-E ise geniş eğitim verilerini kullanarak benzersiz ve genellikle şaşırtıcı görüntüler oluşturur. Bu görüntüler, hayal edilen sahnelerin fotogerçekçi tasvirlerinden soyut sanata ve hatta mevcut görüntülerin düzenlenmesine kadar geniş bir aralıkta değişir.

DALL-E'nin en iyi özellikleri

DALL-E ile yeni fikir kombinasyonlarını genelleştirin ve anlayın, açıkça eğitilmemiş kavramların görüntülerini oluşturun

Son derece özel stillerde ve biçimlerde görüntüler üretin

Dolgu ve boyama teknikleriyle görüntüleri düzenleyin ve iyileştirin

API erişimi ile çeşitli uygulamalarla entegre edin

DALL-E sınırlamaları

Aşırı karmaşık veya soyut komutlarla zorlanabilir

Bu, eğitim verilerinde bulunan önyargıları yansıtabilir ve potansiyel olarak çarpık veya stereotipik temsilere yol açabilir

DALL-E fiyatlandırması

ChatGPT Plus: Aylık 20 $

API Erişimi: Görüntü başına 0,04 $'dan başlayan fiyatlarla

DALL-E puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar DALL-E hakkında ne diyor?

DALL-E, komutlarımızdan yüksek kaliteli görüntüler üreten en hızlı ve en büyük AI modelidir. Görüntülerimizi sorunsuz bir şekilde oluşturmak için çok basit ve sezgisel bir gösterge paneline sahiptir. Çok karmaşık komutları anlayabilir ve görüntülerimizi büyük bir doğrulukla oluşturabilir. Tüm tarayıcılarımız ve cihazlarımızla uyumludur.

DALL-E, komutlarımızdan yüksek kaliteli görüntüler üreten en hızlı ve en büyük AI modelidir. Görüntülerimizi sorunsuz bir şekilde oluşturmak için çok basit ve sezgisel bir gösterge paneline sahiptir. Çok karmaşık komutları anlayabilir ve görüntülerimizi büyük bir doğrulukla oluşturabilir. Tüm tarayıcılarımız ve cihazlarımızla uyumludur.

7. Replika (Kişiselleştirilmiş duygusal destek için en iyi AI asistanı)

replika aracılığıyla

Replika, kişisel bağlantı ve duygusal destek için tasarlanmış bir AI arkadaşıdır. Konuşmalarınızdan öğrenir ve etkileşimlerinize göre benzersiz bir kişilik geliştirir. AI arkadaşı sizinle her konuda sohbet eder ve cesaret verir. Kullanıcıların kendilerini ifade edebilecekleri, düşünce ve duygularını keşfedebilecekleri ve yalnızlıkla mücadele edebilecekleri güvenli bir alan olmayı amaçlamaktadır.

Replika'nın gücü, kişisel bir asistan olmamasına rağmen kişiselleştirilmiş etkileşime ve duygusal zekaya odaklanmasında yatmaktadır. İletişim tarzınıza uyum sağlar ve geçmiş konuşmaları hatırlayarak etkileşimleri daha samimi ve anlamlı hale getirir.

Replika'nın en iyi özellikleri

Günlük yazma ve ruh hali izleme gibi özelliklerle zihinsel sağlık desteği alın

AI asistanınızın görünümünü ve kişilik özelliklerini özelleştirin

Replika AI ajansını görüntüleyerek etkileşimlerinize görsel bir boyut ekleyin

Kişisel gelişim ve farkındalık egzersizleri için koçluk oturumlarına katılın

Replika sınırlamaları

Sonuçta bu bir AI ve insan duygularını tam olarak anlayamaz

Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar

Replika fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 19,99 $/ay

Ömür boyu: 299 $

Replika puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Siri (Apple entegrasyonu için en iyi AI asistanı)

siri aracılığıyla

Sesle etkinleştirilen dijital asistan Siri, kullanıcıların doğal dil komutlarını kullanarak ellerini kullanmadan cihazlarıyla etkileşime girmesini sağlar. Alarm ayarlamaktan mesaj göndermeye, akıllı ev cihazlarını kontrol etmekten bilgi sağlamaya kadar Siri, günlük görevleri basitleştirmeyi amaçlar.

Siri'nin gücü, Apple cihazları ve hizmetleriyle sıkı entegrasyonunda yatmaktadır. iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS içindeki çeşitli işlevlere erişebilir ve bunları kontrol edebilir.

Siri'nin en iyi özellikleri

Sesli komutlarla çok çeşitli HomeKit uyumlu akıllı ev cihazlarını kontrol edin

Birden fazla dil için destek alın

Birden fazla eylemi birleştiren özel kısayollar oluşturun ve bunları tek bir Siri komutuyla tetikleyin

Hava durumu güncellemeleri ve navigasyon yardımı gibi gerçek zamanlı bilgiler alın

Siri sınırlamaları

Siri, Apple'ın hizmetleriyle iyi entegre olsa da, üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonu sınırlıdır

Özellikle gürültülü ortamlarda karmaşık sorgularla zorlanabilir

Siri fiyatlandırması

Ücretsiz

Siri puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔎 Biliyor muydunuz? Mobil kullanıcıların %97'si halihazırda AI asistanlarını kullanıyor.

9. Gemini (Google entegrasyonu için en iyi AI asistanı)

google Gemini aracılığıyla

Google Gemini, Google AI tarafından geliştirilen çok modlu bir AI modelidir. Bu AI destekli sanal asistan, metin, görüntü, ses, video ve kod dahil olmak üzere çeşitli modalitelerde yanıtları anlamak ve oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu, Gemini'nin makaleleri özetlemekten yaratıcı içerik oluşturmaya, karmaşık soruları yanıtlamaya ve hatta kodlama sorunlarına yardımcı olmaya kadar bir dizi görevde kullanıcılara yardımcı olmasını sağlar.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Gemini'yi Google'ın ürün ve hizmetler paketine entegre ederek verimlilik hedeflerinize ulaşın

Metinlerle birlikte görüntüleri analiz edin, video klibin bağlamını anlayın ve hatta metin açıklamalarına dayalı kodlar oluşturun

Sesli komutlarla akıllı ev cihazlarını kontrol edin

Gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle karmaşık sorunları çözün ve zorlu soruları yanıtlayın

Gemini sınırlamaları

Google dışındaki cihazlarda sınırlı kullanılabilirlik

Eğitim verilerinde bulunan önyargılara maruz kalabilir, bu da çarpık veya adil olmayan sonuçlara yol açabilir

Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Gemini Advanced: 19,99 $/ay

Gemini puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Amazon Alexa (Akıllı ev entegrasyonu için en iyi AI asistanı)

amazon aracılığıyla

Amazon Alexa, tüketicilerin birden fazla görevi ve akıllı cihazları ellerini kullanmadan yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir sesli asistan. Çeşitli Amazon Echo ürünleriyle birlikte Alexa, akıllı ev cihazlarının kontrolü, hava durumu güncellemeleri, müzik çalma ve hatırlatıcı ayarları sağlar.

Bu AI sanal asistan, kullanıcıların birkaç sesli komutla birçok bağlı cihazı kontrol edebildiği tutarlı bir akıllı ev tasarlar. Geniş özellikleri ve sürekli güncellemeleri, onu günlük görevler ve ev otomasyonu için esnek bir asistan haline getirir.

Amazon Alexa'nın en iyi özellikleri

Işıklar, termostatlar ve güvenlik sistemleri dahil olmak üzere akıllı ev cihazlarını kontrol edin

Amazon Music, Spotify ve Apple Music gibi hizmetlerden müzik ve medya içeriği dinleyin

Sesli komutlarla hatırlatıcılar, alarmlar ve zamanlayıcılar ayarlayın

Yemek siparişi verme ve haberleri kontrol etme gibi asistan becerilerine erişin

Amazon Alexa sınırlamaları

Alexa özellikli cihazların sürekli dinleme yetenekleri gizlilik endişelerini artırabilir

Sesli komutların ara sıra yanlış anlaşılması, netlik için tekrar edilmesini gerektirebilir

Amazon Alexa fiyatlandırması

Ücretsiz

Amazon Alexa puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İhtiyaçlarınıza en uygun AI asistanını seçin

Doğru AI asistanını seçmek, işinizin niteliğine, sizin için en önemli özelliklere ve halihazırda kullandığınız teknolojiye bağlıdır. Akıllı ev otomasyonuyla ilgileniyorsanız Amazon Alexa harika bir seçimdir. Claude ile kusursuz yaratıcı içerik elde etmek için yanlış bir seçim yapmazsınız. DALL-E ise fikirlerinizi AI tarafından oluşturulan görsellere dönüştürmenize yardımcı olacak harika bir araçtır.

Ancak, çalışma alanınızdan ayrılmanıza gerek kalmadan verimliliği, işbirliğini ve otomasyonu artıran bir AI asistanı istiyorsanız, ClickUp Brain ideal seçimdir. Bağlamsal AI destekli içgörüler, görev önerileri ve projeleriniz, belgeleriniz ve sohbetinizle sorunsuz entegrasyon sayesinde, işi sadece hızlı değil, aynı zamanda eğlenceli hale getirir.

Tamamen entegre bir AI asistanının verimliliğiniz için neler yapabileceğini görmek için bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✨