2025'in en iyi 10 AI basın bülteni oluşturma aracını keşfedin

🧠 İlginç Bilgi! Gazetecilerin %74'ü halkla ilişkiler uzmanlarından daha kaliteli basın bültenleri almak istiyor.
Ancak çoğu PR takımı bunu başarmakta zorlanır. Neden? Çünkü mükemmel bir basın bülteni hazırlamak zaman, çaba ve biraz da hikaye anlatma sihrini gerektirir.
Neyse ki AI yardımınıza koşuyor. Bu akıllı AI basın bülteni oluşturma araçları işinizi kolaylaştıracak. Bugün, piyasadaki en iyi 10 aracı keşfediyoruz!
Bir AI basın bülteni oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?
Gazeteciler her ay yüzlerce haber önerisi alır. Basın bülteniniz, sıfatları yeni keşfetmiş aşırı hevesli bir AI tarafından yazılmış gibi görünüyorsa, şansınız yok demektir!
Ancak bunu kendiniz için nasıl değiştirebileceğinizi burada bulabilirsiniz.
- İçerik kalitesi: Doğal ve profesyonel bir üsluba sahip, gramer açısından doğru ve iyi yazılmış metinler üreten bir basın bülteni yazarı seçin
- Özelleştirme: Markanızın sesine ve sektörünüze özgü terminolojiye uyum sağlayabilen paragraf oluşturucular arayın
- Düzenleme özellikleri: Gereksinimlerinize uyacak şekilde AI içeriğini düzenlemenize olanak tanıyan bir araç bulun
- Medya dağıtımı: Aracın PR Newswire veya Business Wire bağlantıları sunup sunmadığını kontrol edin
- Kullanıcı arayüzü: Anahtar mesajlarınızı ve şirket bilgilerinizi kolayca girebileceğiniz sezgisel kontrollere sahip bir platform tercih edin
- Entegrasyon: Aracın mevcut pazarlama yığınınızla çalışıp çalışmadığını değerlendirin
Bu faktörler, basın bülteni oluşturmak için güvenilir bir AI metin yazma aracını oluşturur.
💡Pro İpucu: Bulduğunuz ilk AI basın bülteni oluşturucu ile yetinmeyin. Aynı basın bülteni içeriğini farklı platformlarda yayınlayarak markanızın sesine en uygun ve en az düzenleme gerektiren içeriği bulun.
En İyi AI Basın Bülteni Oluşturucularına Genel Bakış
Başlamanıza yardımcı olacak hızlı bir karşılaştırma özeti:
|Araç
|En iyisi
|Anahtar Özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Kapsamlı basın bülteni oluşturma ve ş Akışı yönetimi
|AI destekli yazma, gerçek zamanlı işbirliği, 1000'den fazla entegrasyon, görev izleme ve otomasyonlar
|Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar değişiklik gösterir
|Originality. ai
|Kişiselleştirilmiş ve çok dilli basın bültenleri
|Marka sesi özelleştirme, çok dilli destek, ton ayarlama ve ince ayar istemleri
|Kullandıkça öde: 2 yıl için 30 $, Pro: 14,95 $/ay, Enterprise: 179 $/ay
|Hypotenuse AI
|SEO için optimize edilmiş basın bültenleri
|Birden fazla taslak, doğal anahtar kelime entegrasyonu ve SEO optimizasyonu
|Temel: 150 $/ay, Pro ve Enterprise planları için özel fiyatlandırma
|Çok kolay. AI
|Yeni başlayanlar için basın bülteni oluşturma
|GPT-4 ve Claude 3 Opus, çok dilli destek, özelleştirilebilir üslup ve 90'dan fazla şablon
|Başlangıç: Aylık 16 $, Sınırsız 50: Aylık 24 $, Sınırsız: Aylık 32
|Copy. ai
|Basın bültenleri için yaratıcı girişler
|Eşsiz girişler, ton ayarı, SEO optimizasyonu ve "Buna benzerler" özelliği
|Sonsuza kadar ücretsiz, Başlangıç: 49 $/ay, Gelişmiş: 249 $/ay, Kurumsal: Özel fiyatlandırma
|Notion AI
|İşbirliğine dayalı basın bülteni yazma ve ş Akışı entegrasyonları
|AI destekli taslak oluşturma, üslup iyileştirme, gerçek zamanlı paylaşım ve PR izleyicilere bağlantı
|Sonsuza kadar ücretsiz, Plus: 10 $/ay/kullanıcı, Business: 15 $/ay/kullanıcı, Enterprise: Özel fiyatlandırma
|LogicBalls
|Beyin fırtınası ve kapsamlı basın bülteni oluşturma
|200'den fazla içerik aracı, ton/stil ayarı, lider alıntıları ve CRM/PR aracı entegrasyonları
|Sonsuza kadar ücretsiz, Pro: 9,99 $/ay, Premium: 19,99 $/ay, İş: Özel fiyatlandırma
|EIN Presswire
|Basın bültenlerinin dağıtımını en üst düzeye çıkarın
|Anahtar kelime optimizasyonu, çok dilli destek ve binlerce gazeteciye ve platforma dağıtım
|Ücretsiz: 25 basın bülteni/gün, Temel: 149 $/bülten, Pro+: 499 $/7 bülten, Kurumsal: 999 $/20 bülten
|MarketersMEDIA
|Dağıtım ile ayrıntılı basın bülteni oluşturma
|Medya dostu bültenler, 580'den fazla satış noktasına dağıtım, bağlam tabanlı oluşturma ve 400.000'den fazla basın bülteniyle eğitilmiş AI
|Profesyonel: 189 $/bülten, Yönetici: 389 $/bülten, Direktör: 899 $/bülten, Ajans: Özel fiyatlandırma
|Article Forge
|SEO için optimize edilmiş, uzun formlu basın bültenleri
|Uzun form içerik oluşturma, gerçek zamanlı araştırma, toplu oluşturma ve intihal/gramer kontrolleri
|Ücretli: Aylık 27 $'dan başlayan fiyatlarla, İş: Özel fiyatlandırma
En İyi 10 AI Basın Bülteni Oluşturucu
Şimdi heyecan verici kısma geçelim ve en iyi basın bülteni oluşturucu seçeneklerini keşfedelim.
1. ClickUp (Kapsamlı basın bülteni oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi)
İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp,* öncelikle bir proje yönetimi yazılımıdır. Ancak AI metin oluşturucularla rekabet söz konusu olduğunda, rakipsizdir.
Profesyonel bir basın bülteni hazırlamak sadece yazmakla ilgili değildir — işbirliği, zamanlama ve mesajınızın doğru medya kuruluşlarına ulaşmasını sağlamakla da ilgilidir. Medya Takımları için ClickUp, basın bülteni oluşturma sürecini basitleştirilmiş, stressiz bir deneyime dönüştürür.
Peki bu iş tam olarak nasıl yapılıyor? ClickUp Brain, dağınık fikirleri saniyeler içinde iyi hazırlanmış bir basın bültenine dönüştürür.
Anahtar bilgilerinizi (etkinlik, hedef kitle ve istenen üslup) girin ve AI'nın medya kapsamı ve arama motorları için optimize edilmiş yüksek kaliteli basın bültenleri oluşturmasına izin verin. Artık her cümleyi tekrar tekrar düşünmenize gerek yok!
Sağlam bir taslak hazırladıktan sonra, ClickUp Docs ile ekip çalışması çok kolay hale gelir. Birden fazla paydaş gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, yorum bırakabilir ve @bahsetme özelliğini kullanarak birbirlerini etiketleyebilir.
Farklı sürümler oluşturmak veya son belgeye kimlerin değişiklik yaptığını sormak konusunda endişelenmenize gerek yok. ClickUp'ın sürüm geçmişi kontrolü, belgenizde neler olup bittiği üzerinde tam kontrol sağlar.
Düzenleyiciden veya hukuk takımından geri bildirim mi gerekiyor? Sorun değil. Belgeyi onlarla paylaşın, böylece her şey tek bir yerde düzenli bir şekilde kalır. Sonsuz e-posta zincirlerine elveda!
Ancak basın bültenlerinin zamanında oluşturulduğunu nasıl bilebilirsiniz? Basitçe ClickUp Görevleri oluşturun ve Özel Durumlar ile bunları takip ederek hangi basın bültenlerinin Tamamlandı, İlerleme Aşamasında veya Henüz Başlamadı olduğunu öğrenin.
İş akışı yönetiminizi bir adım daha ileriye taşımak istiyorsanız, ClickUp Otomasyonları ile eşleştirin ve ihtiyaç duyulduğunda medya kuruluşlarına ve paydaşlara e-postalar gönderen, takip görevleri atayan, hatırlatıcılar planlayan ve hatta tetikleyiciler oluşturan, ellerinizi hiç yormadan çalışan bir basın bülteni oluşturucuya sahip olun.
İşinizi daha da kolaylaştıralım! Kullanıma hazır ClickUp Basın Bülteni Şablonu, basın bültenlerini verimli bir şekilde oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olur. Etkili basın bültenleri oluşturma sürecini basitleştirir ve biçimlendirme, stil ve mesajların doğru olmasını sağlar.
AI tarafından oluşturulan taslaklardan kolay dağıtımına kadar, ClickUp her PR profesyonelinin ihtiyaç duyduğu değerli bir araçtır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain ile AI destekli yazma ve duygu analizi özelliği sayesinde saniyeler içinde yüksek kaliteli basın bültenleri yazın
- Tüm basın bültenlerinizi saklamak ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için merkezi bir ClickUp Belgeleri oluşturun
- Google Takvim ve Gmail gibi 1000'den fazla entegrasyon arasından seçim yapın ve tüm iş akışınızı tek bir yere taşıyın
- ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak ilerlemeyi izleyin ve PR ve tanıtım stratejiniz hakkında genel bir bakış elde edin
- E-posta Proje Yönetimi aracılığıyla doğrudan ClickUp içinde e-posta gönderin ve alın
ClickUp sınırlamaları
- Başlangıçta hafif bir öğrenme eğrisi vardır
- Yerleşik dağıtım ağı yok
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleriyle uğraşmak zorunda kalıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık
Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleri yapmakla uğraşıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık
2. Originality. ai (Kişiselleştirilmiş ve çok dilli basın bültenleri için en iyisi)
Size özel hissettiren yüksek kaliteli basın bültenleri oluşturmak söz konusu olduğunda, Originality.ai işinizi görür. İçeriği markanızın sesine göre uyarlar ve her duyurunun kusursuz, profesyonel ve markanıza uygun olmasını sağlar.
Bu AI içerik oluşturucu, küresel pazarlara açılan işletmeler veya mesajlarını etkili ve kesin bir şekilde iletmesi gerekenler için mükemmeldir.
Originality.ai'nin en iyi özellikleri
- Şirket bilgileri ve duyuru ayrıntıları gibi anahtar bilgilerinizi girerek, benzersiz bir bakış açısıyla hazırlanmış, iyi yazılmış bir basın bülteni oluşturun
- Dünya çapında farklı hedef kitlelere ulaşmak için birden fazla dilde basın bültenleri oluşturun
- Tonunu markanızın iletişim tarzına göre ayarlayın: resmi, samimi veya ikisinin arasında bir ton
- Finetune özelliğini kullanın ve tatmin edici sonuçlar elde edene kadar yazma komutlarını değiştirin
Özgünlük. ai sınırlamaları
- Arama motoru anahtar kelime optimizasyonu özellikleri yok
- Dağıtım ağı yok
Originality. ai fiyatlandırma
- Kullandıkça öde: 2 yıl için tek seferlik 30 $ ödeme
- Pro: 14,95 $/ay
- Enterprise: 179 $/ay
Originality.ai puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (25+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
👀 Biliyor muydunuz? PR profesyonellerinin %70'i yayınlanacak etkili içerik oluşturmakta zorlanıyor.
3. Hypotenuse AI (SEO için optimize edilmiş basın bültenleri için en iyisi)
Basın bülteni yazarken her seferinde boş bir sayfaya bakmaktan bıktıysanız, Hypotenuse AI size yardımcı olabilir. Bu AI basın bülteni oluşturucu, basın bülteninizin ayrıntılarını alır, anahtar bilgileri analiz eder ve dakikalar içinde birden fazla düzeltilmiş taslak oluşturur.
Doğruluk veya etkiden ödün vermeden hızlı bir şekilde yüksek kaliteli basın bültenlerine ihtiyaç duyan PR uzmanları ve pazarlamacılar için uygundur.
Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri
- Basın bülteninizin birden fazla sürümünü oluşturun, böylece hedef kitlenize en uygun olanı seçebilirsiniz
- Anahtar kelimeleri doğal bir şekilde entegre ederek arama motorlarında görünürlüğünüzü artırın
- Birden fazla basın bülteni oluşturun
Hypotenuse AI sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planda mevcuttur
- Öğrenme eğrisi vardır
Hypotenuse AI fiyatlandırması
- Temel: 150 $/ay
- E-ticaret Pro: Özel fiyatlandırma
- E-ticaret Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hypotenuse AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (70+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Easy-Peasy. AI (Yeni başlayanlar için basın bülteni oluşturmaya en uygun)
AI ile başarılı bir şekilde metin yazmanıza yardımcı olacak, yeni başlayanlar için uygun bir araç arıyorsanız, bu araç sizin için uygun olabilir.
PR uzmanları, pazarlamacılar ve girişimciler için tasarlanan Easy-Peasy.AI, 90'dan fazla hazır şablon ve gelişmiş AI tarafından oluşturulan içerik ile basın bültenleri hazırlamayı çocuk oyuncağına dönüştürür.
Ürün lansmanlarını, şirketin dönüm noktalarını veya sektör haberlerini duyururken, çok dilli destek ve özelleştirilebilir üslup, basın bülteninizin doğru hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Çok kolay. AI'nın en iyi özellikleri
- GPT-4 ve Claude 3 Opus ile saniyeler içinde yüksek kaliteli basın bültenleri oluşturun
- 40'tan fazla dil desteği ile küresel bir kitleye ulaşın
- Tonunu markanızın sesine ve anahtar mesajlarına uyacak şekilde ayarlayın
- İstediğiniz sonuçları elde etmek için 90 önceden oluşturulmuş şablona erişin
Çok kolay. AI sınırlamaları
- Ücretsiz plan günde yalnızca 1 oluşturmaya izin verir
- Harici medya dağıtım araçları gerektirir
Çok kolay. AI fiyatlandırma
- Başlangıç: 16 $/ay
- Sınırsız 50: 24 $/ay
- Sınırsız: 32 $/ay
Çok kolay. AI puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir.
ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.
5. Copy. ai (Basın bültenleri için yaratıcı girişler oluşturmak için en iyisi)
Mükemmel basın bülteni girişini yazmak için hiç uğraştınız mı? Copy.ai bu sorunu çözüyor. AI destekli yaratıcılığıyla tanınan bu araç, dikkat çekici basın bültenleri oluşturmak isteyen PR uzmanları, pazarlamacılar ve markalar için oyunun kurallarını değiştiriyor.
Başlangıçtan itibaren gazetecilerin ilgisini çekmek istiyorsanız, Copy. ai size yeni bakış açıları bulmanıza ve dakikalar içinde ilgi çekici, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olur.
Copy. ai'nin en iyi özellikleri
- Şirket adınızı ve duyurunuzu girerek birden fazla benzersiz giriş metni oluşturun
- Tonunu markanıza uygun şekilde ayarlayın: resmi, samimi veya heyecan verici
- Daha Fazla Benzer Özellik ile beğendiklerinize benzer varyasyonlar oluşturarak girişinizi iyileştirin
- SEO optimizasyonu ile basın bülteninizin sıralamasını iyileştirin
Copy.ai sınırlamaları
- Araç tanıtımlara odaklandığından, kapsamlı manuel düzenleme gerekebilir
Copy. ai fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: 49 $/ay
- Gelişmiş: 249 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
6. Notion AI (İşbirliğine dayalı basın bülteni yazımı ve ş Akışı entegrasyonu için en iyisi)
Proje yönetimi için Notion'u seviyorsanız, basın bülteni yazımı için Notion AI'yı da seveceksiniz. Bu akıllı AI asistanı, basın bültenlerini beyin fırtınası yapmanıza, taslak oluşturmanıza, düzenlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olurken, belgelerinizi düzenli bir şekilde organize eder.
Amacınız ne olursa olsun, Notion AI yazma sürecinizi hızlı, sezgisel ve zahmetsiz bir şekilde işbirliğine dönüştürür.
Notion AI'nın en iyi özellikleri
- Anahtar ayrıntıları sağlayarak saniyeler içinde mükemmel bir basın bülteni oluşturun
- Yerleşik AI araçlarıyla tonu iyileştirin, hataları düzeltin ve netliği artırın
- Basın bültenlerini PR izleyicilere, medya listelerine ve etkinlik planlama varlıklarına bağlayın
- Yorumlar aracılığıyla kolay revizyonlar için taslakları takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak paylaşın
Notion AI sınırlamaları
- SEO optimizasyonu yok
- Öğrenme eğrisi ile birlikte gelir
Notion AI fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
7. LogicBalls (Beyin fırtınası ve kapsamlı basın bülteni oluşturma için en iyisi)
Yeni basın bülteni fikirleri bulmak yaratıcı bir blok gibi geliyorsa, LogicBalls sizin cevabınız. Bu AI içerik oluşturma aracı, 200'den fazla içerik aracı sunarak, markanızın sesine uygun basın bültenleri için beyin fırtınası yapmak, taslak hazırlamak ve basın bültenlerini iyileştirmek için mükemmel bir seçimdir.
Haber değeri olan bakış açıları oluşturmak ve duyuruların doğru notu vurmasını sağlamak isteyen PR uzmanları, pazarlamacılar veya girişimciler için idealdir.
LogicBalls'un en iyi özellikleri
- Sektörünüze özel, yaratıcı ve veriye dayalı basın bülteni konuları oluşturun
- Marka mesajınıza uygun ton, stil ve dili ayarlayın
- Basın bülteninize liderlerin alıntılarını ekleyerek kalitesini artırın
- CRM ve PR araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışın, iş akışınız kesintiye uğramasın
LogicBalls sınırlamaları
- 200'den fazla araçla, doğru özellikleri bulmak zaman alabilir
- SEO optimizasyonu yoktur
LogicBalls fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: 9,99 $/ay
- Premium: 19,99 $/ay
- İş: Özel fiyatlandırma
LogicBalls puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. EIN Presswire (Basın bültenlerinin dağıtımını en üst düzeye çıkarmak için en iyisi)
Basın bülteninizin erişimini genişletmeniz gerekiyorsa, EIN Presswire geniş bir medya ağına sahip güçlü bir dağıtım platformudur. 25 yılı aşkın deneyimi ile haberlerinizi Google Haberler, Bloomberg Terminalleri, CBS iştirakleri ve binlerce gazeteci ve blog yazarına dağıtır. Ayrıca, bu araç tüm bunları uygun bir fiyata yapar.
EIN Presswire'ın en iyi özellikleri
- Stratejik anahtar kelime yerleştirme ve meta verilerle arama motorlarında görünürlüğünüzü artırın
- Altı dilde basın bültenleri yazarak küresel kitlelere ulaşın
- Basın bülteninizi binlerce gazeteciye ve çevrimiçi platforma dağıtarak görünürlüğünüzü artırın
EIN Presswire sınırlamaları
- Gelişmiş hedefleme ve analiz için ücretli bir plan gerekir
EIN Presswire fiyatlandırması
- Ücretsiz: Günde 25 adede kadar basın bülteni oluşturun
- Temel: 149 $/haber bülteni
- Pro+: 7 haber bülteni için 499 $
- Kurumsal: 20 haber bülteni için 999 $
EIN Presswire derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. MarketersMEDIA (Yerleşik dağıtım özelliği ile ayrıntılı basın bülteni oluşturmak için en iyisi)
MarketersMEDIA, AI tarafından oluşturulan basın bültenlerini Google News, Yahoo ve Bloomberg Terminals gibi 500'den fazla önde gelen medya kuruluşuna sorunsuz bir şekilde dağıtımını sağlayan bir başka araçtır.
Bir haber ajansı şirketi tarafından oluşturulan ilk AI basın bülteni oluşturucu olarak, dikkat çeken ve medyaya hazır içerik sağlar. Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, duyurularınızla ilgili lansman tarihi, hedef kitle aralığı ve daha fazlası gibi ayrıntıları ekleyebileceğiniz bağlam odaklı oluşturma özelliğidir.
MarketersMEDIA'nın en iyi özellikleri
- Özel olarak tasarlanmış bu PR içerik aracıyla yüksek kaliteli, medya dostu basın bültenleri hazırlayın
- Tek bir platformdan basın bültenleri oluşturun ve dağıtın, 580'den fazla medya kuruluşuna ulaşın
- Bağlam tabanlı modelle ayrıntılı, özelleştirilmiş sonuçlar elde edin
- 400.000'den fazla yayınlanmış basın bülteniyle eğitilmiş AI'dan yararlanarak optimize edilmiş, yüksek sıralamalı içerik oluşturun
MarketersMEDIA sınırlamaları
- Ücretsiz plan ile günde en fazla üç basın bülteni oluşturun
MarketersMEDIA fiyatlandırma
- Profesyonel: 189 $/bülten
- Yönetici: 389 $/basın bülteni
- Direktör: 899 $/bülten
- Ajans çözümleri: Özel fiyatlandırma
MarketersMEDIA puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Article Forge (SEO için optimize edilmiş, uzun formlu basın bültenleri oluşturmak için en iyisi)
Yazmaya saatler harcamadan uzun formlu basın bültenleri oluşturmak istiyorsanız, Article Forge tam size göre olabilir. Özel bir basın bülteni oluşturucuya sahip değildir, ancak yine de dakikalar içinde yapılandırılmış içerikler oluşturabilirsiniz.
Talimatlarınızı ekleyin, kelime sayısını seçin ve gerisini ona bırakın. Article Forge, maksimum görünürlük için SEO için optimize edilmiş etkili içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.
Article Forge'un en iyi özellikleri
- Yapılandırılmış bölümlerle uzun form basın bültenlerini anında oluşturun
- AI'nın gerçek zamanlı araştırmalarına erişerek alakalı ve zamanında içerik oluşturun
- Toplu oluşturucu ile aynı anda birden fazla basın bülteni oluşturun
- Yerleşik intihal ve gramer kontrol araçlarıyla doğruluğu garanti edin
Article Forge sınırlamaları
- Sonuçlar, özel bir basın bülteni oluşturucu kadar iyi olmayabilir
Article Forge fiyatlandırması
- Ücretli: Bir kullanıcı için aylık 27 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Özel fiyatlandırma
Article Forge puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (50+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
ClickUp ile PR oyunlarınızı bir üst seviyeye taşıyın
Bir basın bülteni oluşturucu, değerli zamanınızı koruyabilir, bilgilerin özlü olmasını sağlayabilir ve medya kapsamınızı artırabilir. Ancak, yazma, düzenleme ve görevleri yönetme gibi tüm bunları yapan bir AI basın bülteni oluşturucu arıyorsanız, ClickUp en iyi seçiminizdir.
ClickUp Brain'in yapay zeka yetenekleri, işbirliği merkeziniz olarak ClickUp Belgeleri ve kullanıma hazır şablonlarla, bir daha basın bültenleri hazırlarken zorlanmayacaksınız. Basın bültenlerinin ne zaman yayınlandığını izleyebilir ve takip hatırlatıcıları ayarlayabilirsiniz!
ClickUp, her şeyi düzenli tutarken ana mesajınızı etkili bir şekilde iletmenize yardımcı olur. Denemek ister misiniz? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!