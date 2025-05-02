2025'in en iyi 10 AI basın bülteni oluşturma aracını keşfedin

Ancak çoğu PR takımı bunu başarmakta zorlanır. Neden? Çünkü mükemmel bir basın bülteni hazırlamak zaman, çaba ve biraz da hikaye anlatma sihrini gerektirir.

Neyse ki AI yardımınıza koşuyor. Bu akıllı AI basın bülteni oluşturma araçları işinizi kolaylaştıracak. Bugün, piyasadaki en iyi 10 aracı keşfediyoruz!

Bir AI basın bülteni oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Gazeteciler her ay yüzlerce haber önerisi alır. Basın bülteniniz, sıfatları yeni keşfetmiş aşırı hevesli bir AI tarafından yazılmış gibi görünüyorsa, şansınız yok demektir!

Ancak bunu kendiniz için nasıl değiştirebileceğinizi burada bulabilirsiniz.

İçerik kalitesi: Doğal ve profesyonel bir üsluba sahip, gramer açısından doğru ve iyi yazılmış metinler üreten bir basın bülteni yazarı seçin

Özelleştirme: Markanızın sesine ve sektörünüze özgü terminolojiye uyum sağlayabilen Markanızın sesine ve sektörünüze özgü terminolojiye uyum sağlayabilen paragraf oluşturucular arayın

Düzenleme özellikleri: Gereksinimlerinize uyacak şekilde Gereksinimlerinize uyacak şekilde AI içeriğini düzenlemenize olanak tanıyan bir araç bulun

Medya dağıtımı: Aracın PR Newswire veya Business Wire bağlantıları sunup sunmadığını kontrol edin

Kullanıcı arayüzü: Anahtar mesajlarınızı ve şirket bilgilerinizi kolayca girebileceğiniz sezgisel kontrollere sahip bir platform tercih edin

Entegrasyon: Aracın mevcut pazarlama yığınınızla çalışıp çalışmadığını değerlendirin

Bu faktörler, basın bülteni oluşturmak için güvenilir bir AI metin yazma aracını oluşturur.

💡Pro İpucu: Bulduğunuz ilk AI basın bülteni oluşturucu ile yetinmeyin. Aynı basın bülteni içeriğini farklı platformlarda yayınlayarak markanızın sesine en uygun ve en az düzenleme gerektiren içeriği bulun.

En İyi AI Basın Bülteni Oluşturucularına Genel Bakış

Başlamanıza yardımcı olacak hızlı bir karşılaştırma özeti:

Araç En iyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Kapsamlı basın bülteni oluşturma ve ş Akışı yönetimi AI destekli yazma, gerçek zamanlı işbirliği, 1000'den fazla entegrasyon, görev izleme ve otomasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar değişiklik gösterir Originality. ai Kişiselleştirilmiş ve çok dilli basın bültenleri Marka sesi özelleştirme, çok dilli destek, ton ayarlama ve ince ayar istemleri Kullandıkça öde: 2 yıl için 30 $, Pro: 14,95 $/ay, Enterprise: 179 $/ay Hypotenuse AI SEO için optimize edilmiş basın bültenleri Birden fazla taslak, doğal anahtar kelime entegrasyonu ve SEO optimizasyonu Temel: 150 $/ay, Pro ve Enterprise planları için özel fiyatlandırma Çok kolay. AI Yeni başlayanlar için basın bülteni oluşturma GPT-4 ve Claude 3 Opus, çok dilli destek, özelleştirilebilir üslup ve 90'dan fazla şablon Başlangıç: Aylık 16 $, Sınırsız 50: Aylık 24 $, Sınırsız: Aylık 32 Copy. ai Basın bültenleri için yaratıcı girişler Eşsiz girişler, ton ayarı, SEO optimizasyonu ve "Buna benzerler" özelliği Sonsuza kadar ücretsiz, Başlangıç: 49 $/ay, Gelişmiş: 249 $/ay, Kurumsal: Özel fiyatlandırma Notion AI İşbirliğine dayalı basın bülteni yazma ve ş Akışı entegrasyonları AI destekli taslak oluşturma, üslup iyileştirme, gerçek zamanlı paylaşım ve PR izleyicilere bağlantı Sonsuza kadar ücretsiz, Plus: 10 $/ay/kullanıcı, Business: 15 $/ay/kullanıcı, Enterprise: Özel fiyatlandırma LogicBalls Beyin fırtınası ve kapsamlı basın bülteni oluşturma 200'den fazla içerik aracı, ton/stil ayarı, lider alıntıları ve CRM/PR aracı entegrasyonları Sonsuza kadar ücretsiz, Pro: 9,99 $/ay, Premium: 19,99 $/ay, İş: Özel fiyatlandırma EIN Presswire Basın bültenlerinin dağıtımını en üst düzeye çıkarın Anahtar kelime optimizasyonu, çok dilli destek ve binlerce gazeteciye ve platforma dağıtım Ücretsiz: 25 basın bülteni/gün, Temel: 149 $/bülten, Pro+: 499 $/7 bülten, Kurumsal: 999 $/20 bülten MarketersMEDIA Dağıtım ile ayrıntılı basın bülteni oluşturma Medya dostu bültenler, 580'den fazla satış noktasına dağıtım, bağlam tabanlı oluşturma ve 400.000'den fazla basın bülteniyle eğitilmiş AI Profesyonel: 189 $/bülten, Yönetici: 389 $/bülten, Direktör: 899 $/bülten, Ajans: Özel fiyatlandırma Article Forge SEO için optimize edilmiş, uzun formlu basın bültenleri Uzun form içerik oluşturma, gerçek zamanlı araştırma, toplu oluşturma ve intihal/gramer kontrolleri Ücretli: Aylık 27 $'dan başlayan fiyatlarla, İş: Özel fiyatlandırma

En İyi 10 AI Basın Bülteni Oluşturucu

Şimdi heyecan verici kısma geçelim ve en iyi basın bülteni oluşturucu seçeneklerini keşfedelim.

1. ClickUp (Kapsamlı basın bülteni oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

Ücretsiz deneyin Basın bültenlerini taslak haline getirmek ve düzeltmek için ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i kullanın

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp,* öncelikle bir proje yönetimi yazılımıdır. Ancak AI metin oluşturucularla rekabet söz konusu olduğunda, rakipsizdir.

Profesyonel bir basın bülteni hazırlamak sadece yazmakla ilgili değildir — işbirliği, zamanlama ve mesajınızın doğru medya kuruluşlarına ulaşmasını sağlamakla da ilgilidir. Medya Takımları için ClickUp, basın bülteni oluşturma sürecini basitleştirilmiş, stressiz bir deneyime dönüştürür.

Peki bu iş tam olarak nasıl yapılıyor? ClickUp Brain, dağınık fikirleri saniyeler içinde iyi hazırlanmış bir basın bültenine dönüştürür.

Anahtar bilgilerinizi (etkinlik, hedef kitle ve istenen üslup) girin ve AI'nın medya kapsamı ve arama motorları için optimize edilmiş yüksek kaliteli basın bültenleri oluşturmasına izin verin. Artık her cümleyi tekrar tekrar düşünmenize gerek yok!

Sağlam bir taslak hazırladıktan sonra, ClickUp Docs ile ekip çalışması çok kolay hale gelir. Birden fazla paydaş gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, yorum bırakabilir ve @bahsetme özelliğini kullanarak birbirlerini etiketleyebilir.

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak profesyonel basın bültenleri hazırlayın

Farklı sürümler oluşturmak veya son belgeye kimlerin değişiklik yaptığını sormak konusunda endişelenmenize gerek yok. ClickUp'ın sürüm geçmişi kontrolü, belgenizde neler olup bittiği üzerinde tam kontrol sağlar.

Düzenleyiciden veya hukuk takımından geri bildirim mi gerekiyor? Sorun değil. Belgeyi onlarla paylaşın, böylece her şey tek bir yerde düzenli bir şekilde kalır. Sonsuz e-posta zincirlerine elveda!

Ancak basın bültenlerinin zamanında oluşturulduğunu nasıl bilebilirsiniz? Basitçe ClickUp Görevleri oluşturun ve Özel Durumlar ile bunları takip ederek hangi basın bültenlerinin Tamamlandı, İlerleme Aşamasında veya Henüz Başlamadı olduğunu öğrenin.

İş akışı yönetiminizi bir adım daha ileriye taşımak istiyorsanız, ClickUp Otomasyonları ile eşleştirin ve ihtiyaç duyulduğunda medya kuruluşlarına ve paydaşlara e-postalar gönderen, takip görevleri atayan, hatırlatıcılar planlayan ve hatta tetikleyiciler oluşturan, ellerinizi hiç yormadan çalışan bir basın bülteni oluşturucuya sahip olun.

İşinizi daha da kolaylaştıralım! Kullanıma hazır ClickUp Basın Bülteni Şablonu, basın bültenlerini verimli bir şekilde oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olur. Etkili basın bültenleri oluşturma sürecini basitleştirir ve biçimlendirme, stil ve mesajların doğru olmasını sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Basın Bülteni Şablonu ile basın bülteni oluşturma sürecinizi basitleştirin ve etkili mesajlar verin

AI tarafından oluşturulan taslaklardan kolay dağıtımına kadar, ClickUp her PR profesyonelinin ihtiyaç duyduğu değerli bir araçtır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile AI destekli yazma ve duygu analizi özelliği sayesinde saniyeler içinde yüksek kaliteli basın bültenleri yazın

Tüm basın bültenlerinizi saklamak ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için merkezi bir ClickUp Belgeleri oluşturun

Google Takvim ve Gmail gibi 1000'den fazla entegrasyon arasından seçim yapın ve tüm iş akışınızı tek bir yere taşıyın

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak ilerlemeyi izleyin ve PR ve tanıtım stratejiniz hakkında genel bir bakış elde edin

E-posta Proje Yönetimi aracılığıyla doğrudan ClickUp içinde e-posta gönderin ve alın

ClickUp sınırlamaları

Başlangıçta hafif bir öğrenme eğrisi vardır

Yerleşik dağıtım ağı yok

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleriyle uğraşmak zorunda kalıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleri yapmakla uğraşıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık

2. Originality. ai (Kişiselleştirilmiş ve çok dilli basın bültenleri için en iyisi)

Size özel hissettiren yüksek kaliteli basın bültenleri oluşturmak söz konusu olduğunda, Originality.ai işinizi görür. İçeriği markanızın sesine göre uyarlar ve her duyurunun kusursuz, profesyonel ve markanıza uygun olmasını sağlar.

Bu AI içerik oluşturucu, küresel pazarlara açılan işletmeler veya mesajlarını etkili ve kesin bir şekilde iletmesi gerekenler için mükemmeldir.

Originality.ai'nin en iyi özellikleri

Şirket bilgileri ve duyuru ayrıntıları gibi anahtar bilgilerinizi girerek, benzersiz bir bakış açısıyla hazırlanmış, iyi yazılmış bir basın bülteni oluşturun

Dünya çapında farklı hedef kitlelere ulaşmak için birden fazla dilde basın bültenleri oluşturun

Tonunu markanızın iletişim tarzına göre ayarlayın: resmi, samimi veya ikisinin arasında bir ton

Finetune özelliğini kullanın ve tatmin edici sonuçlar elde edene kadar yazma komutlarını değiştirin

Özgünlük. ai sınırlamaları

Arama motoru anahtar kelime optimizasyonu özellikleri yok

Dağıtım ağı yok

Originality. ai fiyatlandırma

Kullandıkça öde: 2 yıl için tek seferlik 30 $ ödeme

Pro: 14,95 $/ay

Enterprise: 179 $/ay

Originality.ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Hypotenuse AI (SEO için optimize edilmiş basın bültenleri için en iyisi)

hypotenuse AI aracılığıyla

Basın bülteni yazarken her seferinde boş bir sayfaya bakmaktan bıktıysanız, Hypotenuse AI size yardımcı olabilir. Bu AI basın bülteni oluşturucu, basın bülteninizin ayrıntılarını alır, anahtar bilgileri analiz eder ve dakikalar içinde birden fazla düzeltilmiş taslak oluşturur.

Doğruluk veya etkiden ödün vermeden hızlı bir şekilde yüksek kaliteli basın bültenlerine ihtiyaç duyan PR uzmanları ve pazarlamacılar için uygundur.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

Basın bülteninizin birden fazla sürümünü oluşturun, böylece hedef kitlenize en uygun olanı seçebilirsiniz

Anahtar kelimeleri doğal bir şekilde entegre ederek arama motorlarında görünürlüğünüzü artırın

Birden fazla basın bülteni oluşturun

Hypotenuse AI sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planda mevcuttur

Öğrenme eğrisi vardır

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Temel: 150 $/ay

E-ticaret Pro: Özel fiyatlandırma

E-ticaret Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Easy-Peasy. AI (Yeni başlayanlar için basın bülteni oluşturmaya en uygun)

AI ile başarılı bir şekilde metin yazmanıza yardımcı olacak, yeni başlayanlar için uygun bir araç arıyorsanız, bu araç sizin için uygun olabilir.

PR uzmanları, pazarlamacılar ve girişimciler için tasarlanan Easy-Peasy.AI, 90'dan fazla hazır şablon ve gelişmiş AI tarafından oluşturulan içerik ile basın bültenleri hazırlamayı çocuk oyuncağına dönüştürür.

Ürün lansmanlarını, şirketin dönüm noktalarını veya sektör haberlerini duyururken, çok dilli destek ve özelleştirilebilir üslup, basın bülteninizin doğru hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Çok kolay. AI'nın en iyi özellikleri

GPT-4 ve Claude 3 Opus ile saniyeler içinde yüksek kaliteli basın bültenleri oluşturun

40'tan fazla dil desteği ile küresel bir kitleye ulaşın

Tonunu markanızın sesine ve anahtar mesajlarına uyacak şekilde ayarlayın

İstediğiniz sonuçları elde etmek için 90 önceden oluşturulmuş şablona erişin

Çok kolay. AI sınırlamaları

Ücretsiz plan günde yalnızca 1 oluşturmaya izin verir

Harici medya dağıtım araçları gerektirir

Çok kolay. AI fiyatlandırma

Başlangıç: 16 $/ay

Sınırsız 50: 24 $/ay

Sınırsız: 32 $/ay

Çok kolay. AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

5. Copy. ai (Basın bültenleri için yaratıcı girişler oluşturmak için en iyisi)

Mükemmel basın bülteni girişini yazmak için hiç uğraştınız mı? Copy.ai bu sorunu çözüyor. AI destekli yaratıcılığıyla tanınan bu araç, dikkat çekici basın bültenleri oluşturmak isteyen PR uzmanları, pazarlamacılar ve markalar için oyunun kurallarını değiştiriyor.

Başlangıçtan itibaren gazetecilerin ilgisini çekmek istiyorsanız, Copy. ai size yeni bakış açıları bulmanıza ve dakikalar içinde ilgi çekici, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Şirket adınızı ve duyurunuzu girerek birden fazla benzersiz giriş metni oluşturun

Tonunu markanıza uygun şekilde ayarlayın: resmi, samimi veya heyecan verici

Daha Fazla Benzer Özellik ile beğendiklerinize benzer varyasyonlar oluşturarak girişinizi iyileştirin

SEO optimizasyonu ile basın bülteninizin sıralamasını iyileştirin

Copy.ai sınırlamaları

Araç tanıtımlara odaklandığından, kapsamlı manuel düzenleme gerekebilir

Copy. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: 49 $/ay

Gelişmiş: 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

6. Notion AI (İşbirliğine dayalı basın bülteni yazımı ve ş Akışı entegrasyonu için en iyisi)

notion aracılığıyla

Proje yönetimi için Notion'u seviyorsanız, basın bülteni yazımı için Notion AI'yı da seveceksiniz. Bu akıllı AI asistanı, basın bültenlerini beyin fırtınası yapmanıza, taslak oluşturmanıza, düzenlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olurken, belgelerinizi düzenli bir şekilde organize eder.

Amacınız ne olursa olsun, Notion AI yazma sürecinizi hızlı, sezgisel ve zahmetsiz bir şekilde işbirliğine dönüştürür.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Anahtar ayrıntıları sağlayarak saniyeler içinde mükemmel bir basın bülteni oluşturun

Yerleşik AI araçlarıyla tonu iyileştirin, hataları düzeltin ve netliği artırın

Basın bültenlerini PR izleyicilere, medya listelerine ve etkinlik planlama varlıklarına bağlayın

Yorumlar aracılığıyla kolay revizyonlar için taslakları takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak paylaşın

Notion AI sınırlamaları

SEO optimizasyonu yok

Öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

Notion AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

7. LogicBalls (Beyin fırtınası ve kapsamlı basın bülteni oluşturma için en iyisi)

via LogicBalls

Yeni basın bülteni fikirleri bulmak yaratıcı bir blok gibi geliyorsa, LogicBalls sizin cevabınız. Bu AI içerik oluşturma aracı, 200'den fazla içerik aracı sunarak, markanızın sesine uygun basın bültenleri için beyin fırtınası yapmak, taslak hazırlamak ve basın bültenlerini iyileştirmek için mükemmel bir seçimdir.

Haber değeri olan bakış açıları oluşturmak ve duyuruların doğru notu vurmasını sağlamak isteyen PR uzmanları, pazarlamacılar veya girişimciler için idealdir.

LogicBalls'un en iyi özellikleri

Sektörünüze özel, yaratıcı ve veriye dayalı basın bülteni konuları oluşturun

Marka mesajınıza uygun ton, stil ve dili ayarlayın

Basın bülteninize liderlerin alıntılarını ekleyerek kalitesini artırın

CRM ve PR araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışın, iş akışınız kesintiye uğramasın

LogicBalls sınırlamaları

200'den fazla araçla, doğru özellikleri bulmak zaman alabilir

SEO optimizasyonu yoktur

LogicBalls fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 9,99 $/ay

Premium: 19,99 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

LogicBalls puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. EIN Presswire (Basın bültenlerinin dağıtımını en üst düzeye çıkarmak için en iyisi)

eIN Presswire aracılığıyla

Basın bülteninizin erişimini genişletmeniz gerekiyorsa, EIN Presswire geniş bir medya ağına sahip güçlü bir dağıtım platformudur. 25 yılı aşkın deneyimi ile haberlerinizi Google Haberler, Bloomberg Terminalleri, CBS iştirakleri ve binlerce gazeteci ve blog yazarına dağıtır. Ayrıca, bu araç tüm bunları uygun bir fiyata yapar.

EIN Presswire'ın en iyi özellikleri

Stratejik anahtar kelime yerleştirme ve meta verilerle arama motorlarında görünürlüğünüzü artırın

Altı dilde basın bültenleri yazarak küresel kitlelere ulaşın

Basın bülteninizi binlerce gazeteciye ve çevrimiçi platforma dağıtarak görünürlüğünüzü artırın

EIN Presswire sınırlamaları

Gelişmiş hedefleme ve analiz için ücretli bir plan gerekir

EIN Presswire fiyatlandırması

Ücretsiz: Günde 25 adede kadar basın bülteni oluşturun

Temel: 149 $/haber bülteni

Pro+: 7 haber bülteni için 499 $

Kurumsal: 20 haber bülteni için 999 $

EIN Presswire derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. MarketersMEDIA (Yerleşik dağıtım özelliği ile ayrıntılı basın bülteni oluşturmak için en iyisi)

via MarketersMEDIA

MarketersMEDIA, AI tarafından oluşturulan basın bültenlerini Google News, Yahoo ve Bloomberg Terminals gibi 500'den fazla önde gelen medya kuruluşuna sorunsuz bir şekilde dağıtımını sağlayan bir başka araçtır.

Bir haber ajansı şirketi tarafından oluşturulan ilk AI basın bülteni oluşturucu olarak, dikkat çeken ve medyaya hazır içerik sağlar. Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, duyurularınızla ilgili lansman tarihi, hedef kitle aralığı ve daha fazlası gibi ayrıntıları ekleyebileceğiniz bağlam odaklı oluşturma özelliğidir.

MarketersMEDIA'nın en iyi özellikleri

Özel olarak tasarlanmış bu PR içerik aracıyla yüksek kaliteli, medya dostu basın bültenleri hazırlayın

Tek bir platformdan basın bültenleri oluşturun ve dağıtın, 580'den fazla medya kuruluşuna ulaşın

Bağlam tabanlı modelle ayrıntılı, özelleştirilmiş sonuçlar elde edin

400.000'den fazla yayınlanmış basın bülteniyle eğitilmiş AI'dan yararlanarak optimize edilmiş, yüksek sıralamalı içerik oluşturun

MarketersMEDIA sınırlamaları

Ücretsiz plan ile günde en fazla üç basın bülteni oluşturun

MarketersMEDIA fiyatlandırma

Profesyonel: 189 $/bülten

Yönetici: 389 $/basın bülteni

Direktör: 899 $/bülten

Ajans çözümleri: Özel fiyatlandırma

MarketersMEDIA puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Article Forge (SEO için optimize edilmiş, uzun formlu basın bültenleri oluşturmak için en iyisi)

via Article Forge

Yazmaya saatler harcamadan uzun formlu basın bültenleri oluşturmak istiyorsanız, Article Forge tam size göre olabilir. Özel bir basın bülteni oluşturucuya sahip değildir, ancak yine de dakikalar içinde yapılandırılmış içerikler oluşturabilirsiniz.

Talimatlarınızı ekleyin, kelime sayısını seçin ve gerisini ona bırakın. Article Forge, maksimum görünürlük için SEO için optimize edilmiş etkili içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

Article Forge'un en iyi özellikleri

Yapılandırılmış bölümlerle uzun form basın bültenlerini anında oluşturun

AI'nın gerçek zamanlı araştırmalarına erişerek alakalı ve zamanında içerik oluşturun

Toplu oluşturucu ile aynı anda birden fazla basın bülteni oluşturun

Yerleşik intihal ve gramer kontrol araçlarıyla doğruluğu garanti edin

Article Forge sınırlamaları

Sonuçlar, özel bir basın bülteni oluşturucu kadar iyi olmayabilir

Article Forge fiyatlandırması

Ücretli: Bir kullanıcı için aylık 27 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Özel fiyatlandırma

Article Forge puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile PR oyunlarınızı bir üst seviyeye taşıyın

Bir basın bülteni oluşturucu, değerli zamanınızı koruyabilir, bilgilerin özlü olmasını sağlayabilir ve medya kapsamınızı artırabilir. Ancak, yazma, düzenleme ve görevleri yönetme gibi tüm bunları yapan bir AI basın bülteni oluşturucu arıyorsanız, ClickUp en iyi seçiminizdir.

ClickUp Brain'in yapay zeka yetenekleri, işbirliği merkeziniz olarak ClickUp Belgeleri ve kullanıma hazır şablonlarla, bir daha basın bültenleri hazırlarken zorlanmayacaksınız. Basın bültenlerinin ne zaman yayınlandığını izleyebilir ve takip hatırlatıcıları ayarlayabilirsiniz!

ClickUp, her şeyi düzenli tutarken ana mesajınızı etkili bir şekilde iletmenize yardımcı olur. Denemek ister misiniz? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!