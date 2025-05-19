Sling Schedule İncelemesi: Özellikler, Fiyatlandırma, Artılar ve Eksiler

Cuma gecesi olduğunu ve sonunda bir kutu dondurma ve en sevdiğiniz dizinin bir bölümü (tamam, bir sezon) ile rahatlamaya hazır olduğunuzu hayal edin, tam o sırada telefonunuz çalar.

"Hey, yarın iş var mı?"

"Vardiyamı Jake'inkiyle değiştirebilir miyim?"

"Oops, çift rezervasyon yaptım, yardım edin!"

Huzurlu akşamınız, artık tam bir planlama krizine dönüştü. Ancak bu durumda yalnız değilsiniz. Vardiyalarla uğraşmak yerine işinizi yürütmek için bu zamanı kullanabilirsiniz.

Sizi bu kaostan kurtaracağını vaat eden araç Sling'i keşfedin. Peki, buna değer mi? Bu Sling Schedule incelemesinde öğrenelim!

👀 Biliyor muydunuz? Yöneticiler, takımlarının planlaması ve görev yönetimi için haftada beş saat harcıyor.

Sling nedir?

sling aracılığıyla

Sling, iş sahiplerinin, İK takımlarının ve yöneticilerin vardiya planlamasını düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan planlama ve iş gücü yönetim yazılımıdır. Ayrıca, takım iletişimi geliştirir ve iş gücü maliyetlerini optimize eder; tüm bunları, planlamanın getirdiği olağan zorluklar olmadan yapar.

Hiç bir çalışanınız saat 22:00'de size "Üzgünüm patron, yarın maç biletim olduğunu unuttum" diye bir metin mesajı gönderdi mi? Daha da kötüsü, iki çalışan aynı vardiyaya gelirken, asıl atanan kişi ortadan kaybolur.

Planlama temelde bir Tetris oyunudur, ancak parçalar sürekli fikir değiştirir.

Sling, karmaşık tüm parçaları otomatik bir süreçle yönetilebilir hale getirir. Dakikalar içinde programlar oluşturmanıza, çalışanların uygunluk durumlarını izlemenize, izin taleplerini onaylamanıza ve çakışan rezervasyonları önlemenize olanak tanır.

Ayrıca, bir takım mesajlaşma merkezi, zaman ve devam yazılımı ve bordro asistanıdır. Perakende işini veya restoranı yönetiyor olun, Sling ekstra göz ve ellerinizdir (ekstra bordro maliyeti olmadan).

🧠 İlginç Bilgi: İş programı uygulamalarını kullanan işletmeler, program oluşturma hızında %30 artış ve hatalarda %55 azalma olduğunu bildiriyor.

Anahtar Sling Özellikleri

Sling, tek bir platformda çeşitli işgücü yönetimi araçları sunarak işler için verimli planlamayı erişilebilir hale getirir. Ayrıca, işverenlerin iş kanunlarına uymalarına da yardımcı olur. İşte öne çıkan özellikler:

Özellik #1: Vardiya planlama

Program oluşturmak, gece yarısı çözmeniz gereken bir bulmaca değil, hızlı bir iş olmalıdır. Sling'in görsel takvimi, yöneticilerin vardiyaları sürükleyip bırakmasına, vardiya şablonları uygulamasına ve yerleşik uyarılarla çakışan vardiyaları yönetmesine olanak tanır.

sling aracılığıyla

Çalışanlar, mobil cihazlarından mevcut vardiyaları talep edebilir, yaklaşan iş günlerini kontrol edebilir ve uygun olmadıkları günleri işaretleyebilir. Erişilebilir dinamik bir programa sahip olmanın kolaylığı, yönetim sürecini tüm ilgili kişiler için daha az zahmetli hale getirir.

Özellik #2: Zaman takibi ve raporlama

Vardiyaları seçmenin yanı sıra, çalışanlar akıllı telefonlarından doğrudan giriş ve çıkış yapabilirler. Çalışılan saatleri takip edebilir ve hatta mola sürelerini kaydedebilirsiniz. Bu özellik, özellikle takımınız birden fazla konuma yayılmışsa, zamanın doğru bir şekilde takip edilmesini sağlar.

sling aracılığıyla

Zaman çizelgelerini ödeme dönemine göre inceleyebilir, bordro işlemleri için dışa aktarabilir ve işgücü maliyetlerini optimize etmek için içgörüler elde edebilirsiniz. Dağınık elektronik tablolara ve zaman hırsızlığına veda edin!

Özellik #3: Takım iletişimi

Yapışkan notlara veya sonsuz grup sohbetlerine güvenmek artık geçmişte kaldı. Sling, yöneticilerin önemli bildirimleri, güncellemeleri ve duyuruları göndermesine olanak tanıyan yerleşik bir grup mesajlaşma sistemine sahiptir. Bu, vardiyaların değiştirilmesi taleplerini daha verimli bir şekilde yönetmelerini de sağlar.

sling aracılığıyla

İster doğrudan mesajlar ister grup sohbetleri aracılığıyla olsun, herkes aynı sayfada.

Özellik #4: Görev yönetimi

Vardiya planlaması bir şey, ama işin tamamlandığından emin olmak? İşte burada Sling'in görev yönetimi devreye giriyor.

sling aracılığıyla

Görevler atayabilir, takım projeniz için proje planları oluşturabilir ve tamamlanma oranlarını izleyerek önemli sorumlulukların gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz. Verimliliği artırmanıza ve proje çıktılarını yönetmenize yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? 2-2-3 programı, çalışanların iki haftada sadece yarısı kadar iş yapmalarını sağlayan ve verimliliği korurken daha fazla izin süresi sunan popüler bir dönüşümlü vardiya modelidir.

Özellik #5: Çalışan belgelerinin depolama

Sling'in Çalışan Belgeleri özelliği, sözleşmeleri, sertifikaları ve lisansları tek bir yerde güvenli bir şekilde saklar.

sling aracılığıyla

Yöneticiler, çalışan profillerine dosya yükleyebilir, son kullanma uyarıları ayarlayabilir ve erişimi kontrol edebilir; böylece her şey düzenli, uyumlu ve sorunsuz bir şekilde ilerler. Çalışanlar da kendi belgelerine erişebilir, böylece gidip gelme talepleri azalır ve zaman kazanılır.

Sling, planlama ve bordro verilerinizi birbirine bağlayan entegrasyonlar sunarak işgücü yönetimini basitleştirir. Toast, Shopify, Square ve Gusto gibi üçüncü taraf platformlarla entegrasyonlar oldukça kolaydır.

Bu, daha az manuel hata, daha kolay bordro işleme ve işgücü maliyetleri ile satış performansı hakkında daha iyi içgörüler anlamına gelir. Sling, vardiyaları planlamakla kalmaz, aynı zamanda zaman, işgücü ve takım verimliliğini tek bir akıllı pakette optimize eder.

Peki bu paketin fiyatı ne kadar? Hadi öğrenelim.

Sling Fiyatlandırma*

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 2 $

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $

*En son fiyatlar için her zaman aracın web sitesini kontrol edin

Sling Kullanmanın Avantajları

Sling, özellikle planlama işinin bitmek bilmeyen bir labirent gibi hissedilebildiği restoran, perakende ve konaklama sektörlerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Peki onu bu kadar iyi yapan nedir? Uygulamanın bazı avantajları şunlardır:

✅ Sling'in ücretsiz planında 30 kullanıcıya kadar izin verir

✅ Fazla mesai saatlerini izleyerek ve programları talebe göre uyarlayarak işgücü maliyetlerini kontrol etmeye yardımcı olur

✅ Hem mobil uygulamalarda hem de masaüstü bilgisayarlarda çalışır

✅ Farklı saat dilimlerinde faaliyet gösteren işletmeleri destekler

✅ Yeniden kullanılabilir haftalık iş programı şablonlarıyla zaman kazanın

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların zaman çizelgelerindeki hatalar ABD ekonomisine günlük 7,4 milyar dolar zarara yol açıyor ve bu da yıllık 50 milyon kayıp çalışma saatine denk geliyor.

Sling Kullanıcılarının Karşılaştığı Yaygın Sorunlar

Sling, kullanışlı özelliklerle dolu olsa da mükemmel değildir. Kullanıcıların iyileştirilebileceğini düşündüğü birkaç alan şunlardır:

❌ Gelişmiş raporlama, işgücü maliyeti optimizasyonu ve bordro entegrasyonu için ücretli planlara yükseltme gerekir

❌ Uygulama ve web sürümü arasında ara sıra senkronizasyon sorunları

Takımınızın izinlerini optimize etmek için kurallar belirlemek için sınırlı özelleştirme seçenekleri

❌ Vardiya atamaları yalnızca iş pozisyonu ve konuma göre sıralanır, bu da çalışanları beceri veya deneyime göre eşleştirmeyi zorlaştırır

Büyük takımlar için pahalı olabilir

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği, yapay zeka destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

Reddit'te Sling İncelemeleri

Sling hakkında her şeyi öğrendiğinize göre, şimdi gerçek kullanıcıların yazılım hakkında ne düşündüğünü görelim. Genel kanıyı öğrenmek için Reddit'e başvurduk:

R/restaurantowners sitesinde bir kullanıcı olan AmusedCindy, Sling'in planlama yapmayı ne kadar kolaylaştırdığını şöyle belirtiyor:

İşletme sahipleri/yöneticileri neden personelini aylık olarak planlamıyor merak ediyorum? Bar personelimizin ve yemek kamyonlarımızın planlamasını yapmak için ayda bir kez yaklaşık yarım saatimizi Sling'e ayırıyoruz. Şu anda 12 çalışanımız var, yani çok fazla değil, ancak hepsi aylık planlamayı yaptığımız için çok memnunlar, böylece başka işler yapabilir, çocuklarına bakabilir ve özel hayatlarını yaşayabilirler.

İşletme sahipleri/yöneticileri neden personelinin aylık planlamasını yapmıyor merak ediyorum? Bar personelimizin ve yemek kamyonlarımızın planlamasını yapmak için ayda bir kez muhtemelen yarım saatimizi Sling'e ayırıyoruz. Şu anda 12 çalışanımız var, yani çok fazla değil, ancak hepsi aylık planlamayı yaptığımız için çok memnunlar, böylece başka işler yapabilirler/çocuklarına bakabilirler/kendi hayatlarını yaşayabilirler.

R/ToastPOS'ta, Sling kullanıcısı lightbrightensight, hizmetin işini yaptığını ancak özelleştirme konusunda çok eksiklikler olduğunu şöyle açıklıyor:

Sling'i birden fazla konumda kullanıyoruz ve beğeniyoruz. Aylık 70 dolar, diğer birçok seçeneğe kıyasla makul bir fiyat. Ayarların, özellikle izin ve uygun olmama taleplerinin gönderilmesi açısından biraz daha özelleştirilebilir olmasını isterdim, ancak sağlam planlama, mesajlaşma ve raporlama özelliklerine sahip.

Sling'i birden fazla konumda kullanıyoruz ve beğeniyoruz. Aylık 70 dolar, diğer birçok seçeneğe kıyasla makul bir fiyat. Ayarların, özellikle izin ve uygun olmama taleplerinin gönderilmesi açısından biraz daha özelleştirilebilir olmasını isterdim, ancak sağlam planlama, mesajlaşma ve raporlama özelliklerine sahip.

Ancak, herkes Sling'in mobil uygulamasının hayranı değil. Kullanıcı BarStain, r/BarOwners'da şöyle diyor:

…Masaüstü web sürümü, bir programı gerçekten ayarlamak için uygulama veya mobil web sürümlerinden (tabletlerde) çok daha üstündür. Uygulama bir çalışan olarak harika, ancak gerçekten sevdiğim sürükle ve bırak planlama özelliği yok.

…Masaüstü web sürümü, bir programı gerçekten ayarlamak için uygulama veya mobil web sürümlerinden (tablette) çok daha üstündür. Uygulama bir çalışan olarak harika, ancak gerçekten sevdiğim sürükle ve bırak planlama özelliği yok.

💡Profesyonel İpucu: Çalışanların manuel olarak atanmak yerine açık vardiyaları talep edebilecekleri bir vardiya teklif sistemi oluşturun. Bu yaklaşım, tüm vardiyaların karşılanmasını sağlarken esnekliği artırır.

Sling yerine alternatif çalışan planlama yazılımları

Sling, küçük bir takımınız varsa ve sadece planlamayı basitleştirmek istiyorsanız uygundur.

Ancak, tüm ş Akışı yönetimi gereksinimlerini karşılayan daha yetkin bir çözüm arayan daha büyük bir takımınız varsa, ClickUp gibi bir araç yoktur.

Görsel planlamaları zahmetsizce oluşturun

ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, planlamanın zorluklarını ortadan kaldırırken hayatınızı olabildiğince basitleştirir. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir; tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Peki, ClickUp'ta programlar nasıl oluşturulur?

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp'ın AI Takvimi ile vardiyalarınızı ve toplantılarınızı planlayın

Zaman ve toplantıları planlamak için ClickUp Takvim'i kullanın

ClickUp Calendar, iş yükünüzü yönetmek ve verimliliğinizi akıllıca artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir takvimdir. Sadece birikmiş işlerinizi analiz etmekle kalmayıp, görevlerinizi önceliklendiren ve optimum verimlilik için otomatik olarak zaman blokları oluşturan bir sanal asistanınız olduğunu hayal edin.

ClickUp'ın yapay zekası tam olarak bunu yapar: Sizin ve takımınızın en önemli işlere odaklanmak için en uygun zamanları akıllıca belirler ve önceliklerinizin yerine getirilmesini sağlar.

Takımınız veya tedarikçilerinizle sanal görüşmelere katılmanız gerekiyorsa, bunu doğrudan ClickUp Çalışma Alanı'ndan yapabilirsiniz.

Google Takvim, Apple Takvim ve Microsoft Outlook gibi entegrasyonlarla, ClickUp'ta yaptığınız tüm değişiklikler takımınızın takvimlerine yansıtılır. Çalışmaya devam ederken yanlış anlaşılmaları ve kaçırılan vardiyaları anında azaltın.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Görevler içinde zamanı izleyin

ClickUp Proje Zaman Takibi ile, tüm görevleri sizin için takip ettiği için zamanın nereye gittiğini merak etmenize gerek kalmaz. Çalışanlar saatlerini doğrudan görevler içinde kaydedebilir, böylece faturalandırılabilir saatleri, verimliliği ve maaş bordrosu doğruluğunu kolayca izleyebilirsiniz.

ClickUp Project Time Tracking ile çalışanların saatlerini gerçek zamanlı olarak takip ederek doğru verimlilik bilgileri edinin

En iyi yanı, mobil uygulama ile hareket halindeyken ClickUp Görevleri'nde zamanı takip edebilmenizdir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Ayrıca, bir vardiyada veya görevlerde harcanan zamanı manuel olarak ekleyebilir ve hesaplayabilirsiniz — artık zaman kaybı yok.

Son olarak, ClickUp Timesheets'i kullanarak takımınızın vardiyalarda geçirdiği tüm zamanı görünüm. Vardiya planlamasının net bir resmini sunar ve hatta işiniz sırasında onayları da halleder.

ClickUp'tan önce, şirketimiz proje yönetimi, zaman takibi, müşteri iletişimi ve kaynak tahsisi için dört farklı türde yazılım kullanıyordu. Bunlar arasında entegrasyon çok az olduğu ve bilgilerin manuel olarak birçok kez eklenmesi gerektiği için oldukça zaman alıcı bir işti.

ClickUp'tan önce, şirketimiz proje yönetimi, zaman takibi, müşteri iletişimi ve kaynak tahsisi için dört farklı türde yazılım kullanıyordu. Bunlar arasında entegrasyon çok az olduğu ve bilgilerin manuel olarak birçok kez eklenmesi gerektiği için oldukça zaman alıcıydı.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Program hatırlatıcılarını ve görevleri otomatikleştirin

Her ay planlama için saatler harcamak zorunda kalsanız, tüm bu özelliklerin pek bir faydası olmazdı, değil mi? Sling'den farklı olarak, ClickUp Otomasyonları tüm düzenli görevlerinizi üstlenerek üzerinizdeki baskıyı ortadan kaldırır.

ClickUp Otomasyonları ile vardiya atamalarını, güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirin

Vardiyaları otomatik olarak atamak, çalışanları değişikliklerden haberdar etmek ve hatta görevler tamamlandığında veya izin talepleri onaylandığında programları güncellemek için kurallar belirleyebilirsiniz.

Böylece, bir daha "Mesajı almadım" sorunuyla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

ClickUp'ın Bir Avantajı #4: Planlamanızdaki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin

Programınızın sorunsuz bir şekilde yürümesi için en önemli şey, çalışanlarınızın ne yaptığını ve iş yüklerinin ne kadar olduğunu bilmektir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile takım iş yüklerini ve verimliliğini takip edin

Takımların uygunluğu, vardiya kapsamı, işçilik maliyetleri ve genel verimlilik hakkında anında bilgi edinmek için ClickUp Dashboards'a güvenin.

Ayrıca, Özel Bileşenler en önemli metrikleri izlemenize olanak tanıyarak daha akıllı planlama kararları almanıza yardımcı olur. Ama tüm bunları ayarlamak için kimin zamanı var ki? İşte çözüm burada.

Kullanıma hazır şablonları planlamanıza entegre edin

ClickUp Çalışan Programı Şablonu

Hemen başlamak mı istiyorsunuz? ClickUp Çalışan Programı Şablonu, iş kanunlarına uyumu sağlarken çalışan programlarını oluşturmanıza, yönetmenize ve paylaşmanıza yardımcı olur.

Bu çalışan zaman çizelgesi şablonu, vardiya planlamasını basitleştirir, izin taleplerini izler ve işgücü verimliliğini optimize eder — hepsi tek bir yerden.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Çalışan Programı Şablonu ile programlama ve iş gücü yönetimini zahmetsizce optimize edin

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Zaman takibi özellikleri, etiketler, bağımlılık uyarıları, e-postalar ve daha fazlasıyla çalışanların planlamasını iyileştirin

Kolay planlama için İşçilik Maliyeti, Saatlik Ücret ve daha fazlası gibi Özel Alanları kullanarak uygunluk verilerini toplayın ve yönetin

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak vardiyaları hızla ayarlayın ve programları güncelleyin

ClickUp Dönüm Noktalarını kullanarak proje zaman çizelgenizdeki kritik son tarihleri veya hedefleri görsel olarak gösterin

ClickUp Vardiya Planı Şablonu

Günlük veya saatlik vardiyalarınızı yönetmek için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Vardiya Planlama Şablonu tam olarak aradığınız ve daha fazlasını sunar.

Swing vardiyaları, gece vardiyaları ve hafta sonu vardiyaları gibi karmaşık rotasyon modellerinde vardiyaya özgü ayrıntıları vurgular. 9/80 iş programı gibi geleneksel olmayan programlarla çalışan işletmeler için mükemmeldir.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Vardiya Planı Şablonu ile günlük vardiyaları yönetin ve takımınız için en uygun kapsama alanını sağlayın

Bu şablon size şu şekilde yardımcı olur:

Tamamlandı, Devam Ediyor ve Yapılacak gibi Özel Durumlar ile tüm görevlerin ilerlemesini izleyin

Vardiya zamanlamaları ve atanan çalışanlar hakkındaki tüm verileri toplayın ve Özel Alanlar ile derleyin

Vardiya Planı Görünümü'nü kullanarak takım üyelerinizin vardiyalarını düzenleyin ve planlayın

Vardiya programını takımınızla paylaşmak için ClickUp E-posta Yönetimi veya ClickUp Sohbet'i kullanın

ClickUp Takım Programı Şablonu

Takımınızın faaliyetlerini denetlemek mi istiyorsunuz? ClickUp Takım Programı Şablonu tam size göre. Bu görev yönetimi şablonu, tüm takım üyelerinin görev ve programlarının birleştirilmiş bir görünümünü sunarak, birden fazla katılımcının ayrıntılı izlemesi gereken ortak projeler için idealdir.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Takım Planı Şablonu ile takımınızın görevlerini ve planlarını tek bir görünümde planlayın, izleyin ve yönetin

Bu şablon size yardımcı olur:

Görev akışlarını basitleştirmek için ayrıntılı kontrol listeleriyle yeniden kullanılabilir süreçler oluşturun

Daha iyi organizasyon için görevleri belirli takım üyelerine atayın ve atanan kişilere göre gruplandırın

Karmaşık görevleri ayrıntılı izleme için alt görevlere bölün

Takvim Görünümü ile görevleri görüntüleyerek herkesin işlerini tek bir takım programında görebilirsiniz

ClickUp Brain

Hepsi bu kadar mı sandınız? ClickUp'ın anahtar özelliklerinden biri, kişisel AI asistanınız olan ClickUp Brain ile birlikte gelmesidir. İş yerinizde navigatörünüz, yazma asistanınız, beyin fırtınası ortağınız ve ihtiyacınız olan hemen hemen her şey olur.

ClickUp Brain ile anında yanıtlar, proje güncellemeleri ve akıllı içgörüler elde edin

Bir projenin ilerlemesi hakkında güncellemelere mi ihtiyacınız var? Brain'e sorun, görevlerden ve konuşmalardan bilgileri çekerek istediğinizi size sunacaktır. Daha iyisi olabilir mi?

Temel planlamaya odaklanan Sling'den farklı olarak, ClickUp, çalışanların görev çizelgeleme yazılımını verimli proje yönetimi ile birleştiren eksiksiz bir platform sunarak sizin için en iyi seçimdir.

ClickUp, tekrarlanan projeler için yapmamız gerekenleri düşünmemizi sağlayarak her hafta saatlerimizi kazandırıyor.

ClickUp, tekrarlanan projeler için yapılması gerekenleri düşünmemize gerek kalmadan her hafta saatlerimizi tasarruf etmemizi sağlıyor.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp ile Daha Akıllı ve Daha Hızlı Planlama

Sling'in planlama yetenekleri, basit vardiya yönetimi için gerekli tüm özellikleri karşılar. Ancak, verimlilik dalgasını yakalayabilecekken neden sadece başınızı su üstünde tutmakla yetinmek isteyesiniz? Bunun yerine ClickUp'ı deneyin.

Vardiya planlamasının ötesinde, ClickUp süreçlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur. Zamanı izler, takvimleri senkronize eder ve takımınızın kaos yaşamadan senkronize çalışmasını sağlar. Ayrıca, zaman yönetimi şablonlarından oluşan bir kitaplık ile birlikte gelir.

Güçlü işbirliği araçları ve daha derin iş akışı otomasyonu ile ClickUp, sadece planlamanın ötesine geçerek iş gücünüzü yönetme şeklinizi dönüştürür.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve farkı deneyimleyin.