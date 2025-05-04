Kapsayıcı Teknoloji: 2025'te Nörolojik Farklılığı Olan Kişiler için En İyi 10 Yapay Zeka Aracı

Dünya, nörolojik farklılığa sahip bireylerin benzersiz ihtiyaçlarının ve güçlü yönlerinin giderek daha fazla farkına varıyor. Neyse ki teknoloji, verimliliği, iletişimi ve genel refahı artırmak için tasarlanmış yenilikçi AI araçlarıyla bu alanda adımlar atıyor.

Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmak, düşüncelerinizi düzenli tutmak veya sadece daha rahat iletişim kurmanın yollarını aramak istiyorsanız, günlük rutininizi kökünden değiştirebilecek 10 AI aracı burada.

Hayatı biraz daha kolaylaştırabilecek dijital yardımcıları keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım ve hangileri size en uygun olduğunu görelim!

⏰ 60 Saniyelik Özet ClickUp (AI destekli görev yönetimi ve hedef izleme için en iyisi) Goblin Tools (Görev bölünmesi ve zaman tahmini için en iyisi) Spectrums. ai (Yapay zeka destekli görev yönetimi ve verimlilik desteği için en iyisi) TickTick (Sezgisel görev yönetimi ve alışkanlık izleme için en iyisi) Habitica (Oyunlaştırılmış alışkanlık izleme ve verimlilik için en iyisi) Forest (Ertelemeyi yönetmek ve odaklanmayı sürdürmek için en iyisi) Brain in Hand (İsteğe bağlı destek ve öz yönetim için en iyisi) Grammarly (AI yazma yardımı için en iyisi) Notion (Esnek çalışma alanı organizasyonu ve bilgi yönetimi için en iyisi) Otter. ai (AI destekli transkripsiyon ve toplantı yardımı için en iyisi)

Doğru AI aracını seçmek, nörolojik farklılıkları olan kişiler için hayat değiştirici olabilir. Bu kişiler bilgileri farklı şekilde işledikleri için, aşırı yükü azaltarak ve odaklanmayı artırarak hayatlarını gerçekten kolaylaştıran çözümler aramak çok önemlidir.

Size en uygun aracı bulmak için şunları yapabilirsiniz:

Dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüzler : Gürültüyü ortadan kaldıran ve odaklanmanızı sağlayan basit, sezgisel bir kullanıcı arayüzü arayın

Özelleştirilebilir düzenler : Yazı tiplerini, renkleri, temaları ve hatta ekran parlaklığını bile ayarlama özgürlüğü sunan bir araç seçin. Bu, duyusal aşırı yüklenmeyi azaltmaya yardımcı olabilir

Akıllı görev yönetimi : Yapılacakları öncelik sırasına koymanıza ve hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanıyan bir araç bulun, böylece görevlerinizi her zaman kontrol altında tutun

Otomatik düzenleme : Görevlerinizi ve bilgilerinizi otomatik olarak sıralayan bir AI aracı arayın

Konuşmayı metne dönüştürme özellikleri: Konuşulan kelimeleri analiz ederek bunları eyleme geçirilebilir görevlere veya takip işlemlerine dönüştürebilen iletişim araçlarını tercih edin

🔎 Biliyor muydunuz? Bill Gates hem disleksi hem de DEHB hastasıdır ve genel eğitim sistemiyle yaşadığı zorlukları sık sık açıkça dile getirir.

Doğru özelliklere sahip bir AI aracı, dijital çalışma alanınızı daha konforlu hale getirmede büyük fark yaratabilir. Düşünme, organize etme ve çalışma şeklinize uyum sağlayan bir şeye ihtiyacınız var. İşte işlerinizi kolaylaştırmanıza ve zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak on araç.

1. ClickUp (AI destekli görev yönetimi ve hedef izleme için en iyisi)

Verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak, ancak katı yapılarla boğulmuş hissetmeyeceğiniz bir araç arıyorsanız, ClickUp kesinlikle listenizin en başında yer almalıdır.

Birbirinden bağımsız birçok uygulamada işleri yönetmenin karmaşasını ortadan kaldırır ve bilgi, konuşmalar ve projeler gibi önemli her şeyi tek bir bağlantılı çalışma alanına getirir. Sonuç mu? Zamanınızı çalan ve verimliliğinizi öldüren sonsuz sekme değiştirme derdinden kurtulursunuz.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun! Dahası, çalışma alanınızı özelleştirme esnekliği, nörodivergent kişilere özgü olanlar da dahil olmak üzere farklı çalışma stillerini ve ihtiyaçlarını destekler.

Nörodivergent bir bireyseniz ClickUp'ı şu şekilde kullanabilirsiniz:

Daha akıllı çalışın: ClickUp Brain ile daha az sürtüşmeyle çalışın. İşleri daha hızlı ilerletmek için verimliliğinizin en iyi arkadaşı olarak düşünün. Doğal Dil İşleme özelliğini kullanarak sorgularınızın anlamını, amacını ve bağlamını anlar ve en alakalı ve anlamlı cevapları verir.

Yaratıcı bir blokta mı takıldınız? ClickUp Brain size fikirler ve şablonlar önerebilir, hatta yazabilir. QA sürecinizin nasıl işlediğine dair bir tazeleme mi arıyorsunuz? Çalışma alanınızı tarar ve ilgili içgörüleri saniyeler içinde ortaya çıkarır. Metin duvarlarını sıralamak için sabrınız yok mu? ClickUp Brain uzun belgeleri özetler, anahtar noktaları vurgular ve hatta eylem öğelerini belirler ve atar.

ClickUp Brain ile proje teklifleri, e-postalar ve özetler anında oluşturun

En çok sevdiğimiz şey, bu AI tarafından oluşturulan özetleri görevlere ve proje planlarına bağlayabilmeniz, böylece bir yere kaydettiğinize yemin ettiğiniz o notu bulmak için asla uğraşmak zorunda kalmamanız!

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantıları uzun tartışmalardan eyleme odaklı verimli oturumlara dönüştürür. AI, kararlar, içgörüler ve eylem öğeleri gibi anahtar bilgileri otomatik olarak yakalar ve mevcut projelerle sorunsuz bir şekilde entegre olan açık ve özlü özetler oluşturur. Bu, her toplantının daha iyi iş akışlarına ve takım verimliliğine etkili bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar ve hiçbir şeyi kaçırma endişesi olmadan katılımınızı sürdürebilirsiniz.

Yoğun işlerinizi otomatikleştirin: ClickUp'ın Otomasyon özelliği ile rutin görevlerinizi halledin ve odaklanmanızı artırın. Böylelikle, proje güncellemelerini paylaşmak, görevleri atamak, e-postalar göndermek gibi tekrarlayan ancak kritik görevler arka planda saat gibi çalışmaya devam ederken, siz gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

100'den fazla hazır otomasyon arasından seçim yapabilir veya özel otomasyon oluşturucu ile ihtiyaçlarınıza uygun bir ş Akışı oluşturabilirsiniz.

Yoğun işlerinizi halletmek için ClickUp Otomasyonlarını kullanın

Özellikle , 9n (işletmeler için bir AI ve teknoloji çözümü) İnovasyon Direktörü Feisal Adams'ın, ClickUp Otomasyon ve AI sistemlerini kullanarak formlarından birini dolduran herkese otomatik olarak gönderilecek özel yanıtlar oluşturmasını çok beğendik. Adams, yanıtları kişisel ve akıllı hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda tüm sistemi kullanarak, girdilerine yaratıcı bir yaklaşım getirerek birçok tekrarlayan işi ortadan kaldırdı.

Dağınıklığı netliğe dönüştürün: Karmaşık projeleri eyleme geçirilebilir öğelere bölün ve ClickUp Görevleri ile uygun takım üyelerine atayın.

Her göreve renk kodlu öncelik etiketleri ve özel görev durumları eklemek, görevleri filtrelemenizi ve acil olarak ilgilenmeniz gereken şeylere odaklanmanızı kolaylaştırır.

Ayrıca, zaman çizelgelerini ve görev bağımlılıklarını net bir şekilde görebilirsiniz, bu da işlerinizi önceliklendirmenizi ve odaklanmanızı kolaylaştırır. Görevler arasındaki görsel ilişki, nereden başlayacağınızı bulma konusunda bunaltıcı bir hisse kapılmanızı önler.

İşbirliğine dayalı ClickUp Görevleri ile işlevler arası işleri kolayca yönetin

Kurulumu atlayın, doğrudan işe başlayın: Çoğu nörodivergent birey için yeni bir projeye başlamak en zor görevdir. ClickUp'ın 1000'den fazla özelleştirilebilir şablon içeren kitaplığıyla, kurulumu atlayıp planlama ve organize etme yükü olmadan projenize kolayca başlayabilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, görevlerini yönetmekte zorlanan herkes için harika bir araçtır.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Görev Yönetimi Şablonunu kullanarak günlük görevlerinizi kolaylıkla yönetin

İş akışlarını görselleştirmek, izlemek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir. Özel Alanlar ile bilgileri en ince ayrıntısına kadar düzenleyin, Takvim Görünümü'ndeki sürükle ve bırak işlevselliği ile görevleri kolayca planlayın ve İş Yükü Görünümü ile verimli kaynak kullanımı için takım ve bireysel iş yüklerini görselleştirin.

Günlerinizi maksimum verimlilik için planlamak için ADHD dostu bir şablon istiyorsanız, ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonuna göz atabilirsiniz.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu ile zamanınızı verimli bir şekilde yönetin

Enerjiniz tükenmeden karmaşık ve zorlu görevleri halletmek için en verimli olduğunuz zaman dilimlerini önceliklendirmeniz için idealdir. Şablon, anlamlı düşünceler için zaman bile bloklar. Böylece, bir sonraki göreve başlamadan önce her zaman birkaç dakika dinlenebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleri : ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesi, zaman çizelgeleri, bekleyen görevler ve dönüm noktaları ile ilgili her şeyi görüntüleyin. Renk kodlu grafikler, çizelgeler ve ilerleme çubukları kullanarak başarılarınızı, yapılacak işlerinizi ve son teslim tarihlerinizi vurgulayın

İzlenebilir hedefler : ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler belirleyin ve bunları daha küçük, ulaşılabilir hedeflere bölün. İlerleme özetlerini ve görev hedeflerini kullanarak hedefleri görsel olarak izleyin ve önemli görevleri gözden kaçırmamak için hatırlatıcılar ekleyin

Sorunsuz işbirliği: ClickUp Sohbet ile işinizin yanı sıra konuşmaları da yönetin. İletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için, Sohbet'in AI yetenekleri yanıtlar önerebilir, görevleri otomatik olarak oluşturabilir ve konuşma konularını özetleyebilir, böylece tüm paydaşlar önemli tartışmalar, eylem öğeleri ve güncellemelerden her zaman haberdar olur

ClickUp sınırlamaları

Bazen güncellemelerin yüklenmesi biraz daha uzun sürebilir, ancak genellikle basit bir yenileme ile düzelir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ın en büyük gücü esnekliğidir — görünümleri, durumları ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği, neredeyse her takımın sürecine uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Çok sayıda özellik, günlük görevlerden uzun vadeli yol haritalarına kadar her şeyi tek bir yerden yönetmemizi sağlar. Tüm işlerimizin tek bir yerde toplanması harika ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, raporlamayı netleştiriyor ve ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabiliyoruz. – G2 incelemesi

ClickUp'ın en büyük gücü esnekliğidir. Görünümleri, durumları ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği, neredeyse her takımın sürecine uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Çok sayıda özellik, günlük görevlerden uzun vadeli yol haritalarına kadar her şeyi tek bir yerden yönetmemizi sağlar. Tüm işlerimizin tek bir yerde toplanması harika ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, raporlamayı netleştiriyor ve ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabiliyoruz. – G2 incelemesi

goblin Tools aracılığıyla

Goblin Tools, karmaşık görevleri yönetilebilir adımlara dönüştürmek için tasarlanmış bir yapay zeka verimlilik araçları paketidir. Böylece zamanı tahmin etmek ve günlük sorumlulukları daha net ve daha az stresle yönetmek daha kolay hale gelir. Bu, rutin bir yaşam sürmek isteyen DEHB'li kişiler için özellikle yararlıdır.

Örneğin, Magic ToDo ile birden fazla görev oluşturabilirsiniz. Her görev için alt görevler, tahmini zaman çizelgeleri ekleyebilir ve hatta eylem öğelerinize bağlam eklemek için sesli notlar ekleyebilirsiniz. Her görev için, görev ayrıntılarının ne kadar ayrıntılı olmasını istediğinizi kontrol etmek için bir "zorluk" seviyesi ekleyin. Örneğin, "hafif" temel bir ayrıntı verir, "orta" daha fazla yapı ve ayrıntı ekler ve "zor" görevi ayrıntılı adımlara böler

Yazma yardımı : Goblin Tools'u kullanarak metninizin tonunu ve stilini değiştirin. Düşüncelerinizi (ne kadar kaotik olursa olsun) "Formalizer"a girin ve metninizin nasıl görünmesini istediğinizi seçin: profesyonel, teknik, alaycı, kibar, okunması kolay vb.

Zaman tahmini : Belirli bir görevin ne kadar süreceğini "Tahmin Edici"ye girerek öğrenin. Yapılması gerekenleri açıklayın, size gerçekçi bir zaman tahmini verilecektir

Metin yorumlama: Herhangi bir mesajın tonunu ve amacını analiz ederek, özellikle sosyal ipuçlarının belirsiz olduğu durumlarda metin iletişimini daha iyi anlayın

Görevlerin ayrıntılı bir şekilde bölünmesi, dikkat dağıtıcı olabilecek aşırı miktarda bildirimle sonuçlanabilir

Ücretsiz

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yaklaşık %88'i artık kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için AI araçlarına güveniyor. İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olabilir! ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, daha az toplantı, AI tarafından hızlı bir şekilde oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevler ile verimliliğinizi %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

3. Spectrums. ai (AI destekli görev yönetimi ve verimlilik desteği için en iyisi)

Spectrums. ai, kişiselleştirilmiş müdahale planları oluşturmak, ruh hali ve enerjiyi izlemek, davranış verilerini taramak ve nörodivergent bireyleri daha iyi desteklemek için veriye dayalı öneriler sunmak üzere tasarlanmış bir AI aracıdır.

AI'nın yardımıyla enerji seviyelerini, ruh halini, duyusal hassasiyetleri ve diğer semptomları düzenli olarak izleyerek işverenlerin, eğitimcilerin ve bakım verenlerin refahı etkileyen kalıpları ve tetikleyicileri belirlemelerine yardımcı olur.

Spectrums. ai en iyi özellikler

Kişiye özel başa çıkma mekanizmaları : İzlenen tüm semptomlara göre günlük zorlukları yönetmek için kişiselleştirilmiş stratejiler edinin

Sağlık raporları : Semptomlar, zorluklar, ilerleme ve zaman içindeki eğilimler hakkında ayrıntılı raporlar alın. Bu raporları doktorlar, terapistler ve eğitimcilerle paylaşarak onlara yeterli destek ve kaynakları sağlamalarına yardımcı olun

Veriye dayalı içgörüler: Davranış verilerini kullanarak : Davranış verilerini kullanarak nörolojik farklılığa sahip çalışanların ihtiyaçlarını anlayın ve daha kapsayıcı ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturun

Spectrums. ai sınırlamaları

Spectrums.ai büyük ölçüde kullanıcı girdilerine bağlı olduğundan, sonuçta ortaya çıkan analizler bazen kesin içgörüler için yeterince ayrıntılı olmayabilir

Spectrums. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Spectrums. ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔎 Biliyor muydunuz? JPMorgan Chase & Co., nörolojik çeşitlilik programı aracılığıyla teknoloji rollerine işe alınan çalışanların diğerlerine göre %90 ila %140 daha verimli olduğunu ve tutarlı, hatasız işler yaptığını tahmin ediyor.

4. TickTick (Sezgisel görev yönetimi ve alışkanlık izleme için en iyisi)

tickTick aracılığıyla

TickTick, "Akıllı Listeler", "Alışkanlık Galerisi", "Görev Hatırlatıcılar" ve daha birçok özellik ile zihinsel dağınıklığı azaltmaya yardımcı olan bir zaman yönetimi aracıdır.

"Eisenhower Matrisi", görevleri aciliyet ve öneme göre ayırarak nörolojik farklılığı olan kişilerin etkili bir şekilde öncelik belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, "Pomodoro zamanlayıcı", kısa ve verimli aralıklar teşvik ederek odaklanarak çalışmayı destekler ve bu özellikle dikkat sorunu olan kişiler için yararlı olabilir.

TickTick'in en iyi özellikleri

Planlama ve zamanlama : TickTick'in takviminde günlük ve aylık programınızı görselleştirin ve yapılması gereken her şeye hızlıca göz atın

Görev planlama : Önemli tüm yapılacaklarınızı etiketler ve hatırlatıcılarla birlikte görev listelerine not edin, böylece kritik eylem öğelerini kaçırmayın. Liste, Kanban veya zaman çizelgesi görünümünü kullanarak işi istediğiniz şekilde görselleştirin

Alışkanlık yönetimi: "Alışkanlık Takipçisi"ni kullanarak iyi alışkanlıklar geliştirin ve sürdürün. Yapılandırılmış hatırlatıcılar, ilerleme izleme ve görevlerle entegrasyon özelliklerini kullanarak günlük rutinlerinizi yerine getirin ve sorumluluk bilincini geliştirin

TickTick sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri oldukça sınırlıdır

TickTick fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Yıllık 35,99 $

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/4 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TickTick hakkında ne diyor?

TickTick'in sunduğu ayrıntılı kontrol listeleri oluşturma ve özel son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlama esnekliği gibi sofistike düzenleme araçlarının aralığını takdir ediyorum. Ayrıca, takvim bağlantısı etkinliklere genel bir bakış sağlar ve "Bugün" özelliği günlük görevlerin verimli bir şekilde önceliklendirilmesine yardımcı olur. – G2 incelemesi

TickTick'in sunduğu ayrıntılı kontrol listeleri oluşturma ve özel son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlama esnekliği gibi gelişmiş düzenleme araçlarının aralığını çok beğeniyorum. Ayrıca, takvim bağlantısı etkinliklere genel bir bakış sağlar ve "Bugün" özelliği günlük görevlerin verimli bir şekilde önceliklendirilmesine yardımcı olur. – G2 incelemesi

5. Habitica (Oyunlaştırılmış alışkanlık izleme ve verimlilik için en iyisi)

habitica aracılığıyla

Her zamanki alışkanlık izleme uygulamalarından sıkıldınız mı? Habitica harika bir alternatif olabilir.

Alışkanlık oluşturmayı eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için oyunlaştırılmış öğeler içerir. Kullanıcı arayüzü, motivasyonunuzu yüksek tutmak için ödüller içeren tanıdık arcade oyunlarına benzer. Habitica ayrıca, benzer düşünen insanlarla bağlantı kurmanıza ve sosyal destek sayesinde motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Alışkanlık izleme: Habitica'nın yapılacaklar listeleriyle günlük alışkanlıklarınızı takip edin ve yönetin. Kendinize karşı sorumlu olun ve kısa sürede iyi alışkanlıklar edinin

Teşvikler : Yapılacaklar listenizdeki bir görevi her tamamladığınızda ödüller kazanın. Avatarınızı seviye atlatın ve savaş zırhı, gizemli evcil hayvanlar ve sihirli yetenekler gibi eğlenceli küçük teşvikler kazanın

Sosyal ağlar: Diğer Habiticians kullanıcılarıyla iletişime geçin ve alışkanlık oluşturmayı eğlenceli ve işbirliğine dayalı hale getirin

Habitica sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

Habitica fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Grup planları: Aylık 9 $ + her ek üye için 3

Habitica puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Habitica hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Habitica dizüstü bilgisayarımda her zaman açıktır ve sürekli olarak yapılacakları kontrol ediyorum, bugün yapmak istediklerimi hatırlatmak, bu hafta veya bu ay için belirlediğim hedefleri hatırlamak ve partimin mevcut görevinde nasıl gittiğini görmek için. – Reddit yorumu

Habitica dizüstü bilgisayarımda her zaman açıktır ve sürekli olarak işleri tamamladığımı kontrol ediyor, bugün yapmak istediklerimi hatırlatmak, bu hafta veya bu ay için belirlediğim hedefleri hatırlamak ve partimin mevcut görevinde nasıl gittiğini görmek için bakıyorum. – Reddit yorumu

👀 Eğlenceli Bilgi: McDonald's Japonya'da yeni çalışanlar, hamburgerleri çevirmeyi ve patates kızartmasını yapmayı süper havalı, özel olarak tasarlanmış bir Nintendo oyunu ile öğreniyor! 🍔🍟🎮

6. Forest (Ertelemeyi yönetmek ve odaklanmayı sürdürmek için en iyisi)

via Forest

Forest, görev yönetimine biraz farklı bir yaklaşım sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Diyelim ki, tüm dikkatinizi gerektiren bir görev var. Görevi başlattığınızda, Forest uygulamasında bir ağaç da dikersiniz. Görevine odaklandıkça ağaç büyür ve yalnızca eylem öğesini tamamladığında olgunlaşır. Görevi yarıda bırakırsanız ağaç kurur ve ölür, bu da odaklanmanızı ve başladığınız görevleri bitirmenizi sağlar.

Forest'ın en iyi özellikleri

Teşvik edici alışkanlık oluşturma: Uygulamada her ağaç diktiğinizde sanal para kazanın. Bu paraları harcadığınızda, Forest gerçek ağaçlar dikecek bir ortağa bağışta bulunur. Böylece, her görevi tamamladığınızda, daha yeşil bir dünya için katkıda bulunmuş olursunuz

Kişilik testi: "Forest'ın Kişilik Testi"ni yaparak değerlerinizi ve bakış açınızı öğrenin. Hayali bir ormanda rehberlik edilecek ve deneyimlerinizle ilgili sorulara yanıt vererek odaklanma türünüzü keşfedecek ve benzer düşünen kişilerle bağlantı kurarak çalışma gibi grup etkinlikleri gerçekleştirebileceksiniz

Orman sınırlamaları

Tam teşekküllü bir verimlilik aracı değildir ve daha çok bir odak zamanlayıcıdır

Zamanlayıcıları duraklatamaz veya ayarlayamazsınız, bu da odaklanmayı oldukça stresli hale getirebilir

Forest fiyatlandırması

Ücretsiz

Forest değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Forest hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Özellikle dikkatin çok kolay dağıldığı çevrimiçi dersler sırasında gerçekten yararlı bir uzantıdır. Bu tür siteleri bloklayarak konsantrasyonu artırır. – Chrome Web Mağazası yorumu

Özellikle dikkatin çok kolay dağıldığı çevrimiçi dersler sırasında gerçekten yararlı bir uzantıdır. Bu tür siteleri bloklayarak konsantrasyonu artırır. – Chrome Web Mağazası yorumu

7. Brain in Hand (İsteğe bağlı destek ve öz yönetim için en iyisi)

via Brain in Hand

Yardımcı bir teknoloji olan Brain in Hand, pratik araçları ve sürekli insan desteğini bir araya getirerek zamanı organize etmek, görevleri hatırlamak ve sorunları çözmek için kişiye özel stratejiler sunar.

Kullanıcılar, duygusal düzenleme ve arkadaşlık için gerçek zamanlı destek aracılığıyla ruh hallerini izleyebilir ve rehberlik alabilir. Ayrıca platform, çalışanlarını ve öğrencilerini desteklemek için işverenler, eğitim kurumları ve sağlık hizmetleri için kaynaklar da sunmaktadır.

Brain in Hand'in en iyi özellikleri

Kişilik değerlendirmeleri : Brain in Hand'in "Assessor Toolkit"ini kullanarak nörodivergent bireyleri analiz etmek ve ihtiyaçlarına göre önerilerde bulunmak için gerekli kaynakları ve araçları bulun

Ruh halinizi izleyin : Hissettiklerinizi özüyle yakalayın ve kaygıyla mücadele edin, böylece tetikleyicileri yönetebilir ve zorlukların üstesinden gelebilirsiniz

Görev organizasyonu: Zamanınızı organize etmek, hatırlatıcılar ayarlamak ve görevleri tamamlamak için basit araçlar kullanarak günlük aktivitelerinizi yönetmek için adım adım rutinler oluşturun

Brain in Hand sınırlamaları

Bazı kullanıcılar takvim senkronizasyonunda sorunlar yaşadığını bildirdi

Brain in Hand fiyatlandırması

Yıllık lisans : 2404,40 $/yıl

Aylık lisans: 226 $. Aylık 17 $

Brain in Hand puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Brain in Hand hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bire bir oturumlara katılmak, hedeflerimi planlamak ve ardından bunları gerçekleştirmek için uygulamayı kullanmak, son derece basit ama etkili bir deneyim. – Apple App Store yorumu

Bire bir oturumlar, hedeflerimi planlama ve ardından bunları gerçekleştirmek için uygulamayı kullanma deneyiminin tamamı son derece basit ama etkili. – Apple App Store yorumu

8. Grammarly (AI yazma yardımı için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Nörodivergent çalışanlar genellikle düşüncelerini yapılandırmak, üslubunu ayarlamak ve yazarken hataları yakalamakta zorluk yaşayabilir.

Grammarly'nin yapay zeka platformu, yazma sürecini daha az stresli hale getirerek nörolojik farklılığa sahip bireylere destek olur. Yerleşik gramer ve yazım denetimi, cümle yeniden ifade etme ve sesli okuma seçenekleriyle bu araç, yazılı iletişimi iyileştirmeye yardımcı olur.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Stratejik yazma yardımı : Fikirlerinizi kelimelere dökmekte zorlandığınızda, yazdığınız metnin bağlamına göre kişiselleştirilmiş öneriler alın

Mantıklı geri bildirim : Grammarly'nin AI uygulamasıyla anahtar fikirlerinizi geliştirin. Metni analiz eder, önemli noktaları belirler ve geri bildirim sağlar, böylece fikirlerinize içerik katabilir ve her cümlenin mantıklı bir akış içinde olmasını sağlayabilirsiniz

Bilgi paylaşımı: Nörodivergent çalışanlarınızı kolayca işe alın ve şirketin jargonuna ve know-how'larına alışmalarına yardımcı olun. Takım veya şirket jargonunda yeni bir terim çıktığında, takım arkadaşlarınız terimin üzerine gelerek tanımını, ilgili belgeleri ve anahtar kişileri kapsamlı bir arama yapmadan hemen görebilirler

Grammarly sınırlamaları

Grammarly her zaman gayri resmi bir üslubu hesaba katmaz ve aslında hata olmayan şeyleri düzeltebilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Grammarly hakkında ne diyor?

Grammarly, e-postaların, raporların ve mesajların açık, hatasız ve iyi yapılandırılmış olmasını sağlayarak hızlı ve profesyonel iletişim için özellikle kullanışlıdır. Ton önerileri doğru resmiyet düzeyini korumaya yardımcı olurken, gerçek zamanlı düzeltmeler hataları anında yakalayarak zaman kazandırır. – G2 incelemesi

Grammarly, e-postaların, raporların ve mesajların açık, hatasız ve iyi yapılandırılmış olmasını sağlayarak hızlı ve profesyonel iletişim için özellikle kullanışlıdır. Ton önerileri doğru resmiyet düzeyini korumaya yardımcı olurken, gerçek zamanlı düzeltmeler hataları anında yakalayarak zaman kazandırır. – G2 incelemesi

9. Notion (Esnek çalışma alanı organizasyonu ve bilgi yönetimi için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, görevleri izlemek, notlar almak ve bilgileri bilişsel tarzınıza uygun bir şekilde düzenlemek için harika bir araçtır. Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli özelleştirilebilir düzenler vardır, böylece her şeyi anlaşılması kolay bir şekilde düzenli, bağlantılı ve yapılandırılmış halde tutabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş şablonlar, zaman kazandıran otomasyon ve görevleri görselleştirmeye ve önceliklendirmeye yardımcı olan fikir panoları kullanarak, proje yönetiminde ADHD'nin engellerini aşmanıza yardımcı olur.

Notion'un en iyi özellikleri

Entegre AI yardımı : Notion'un yapay zeka özelliklerini kullanarak çalışma alanınızdan ve bağlı uygulamalardan bilgi aktarın

Proje yönetimi : Karmaşık projeleri alt görevlere, kontrol listelerine ve bağlantılı notlara ayırarak ertelemeyi önleyin.

Bilgi yönetimi: Notion'un Wiki'sini kullanarak bilgileri erişimi kolay, merkezi bir hub'da düzenleyin

Notion sınırlamaları

Araç, görevlerin ve dönüm noktalarının son teslim tarihlerini birbirine göre toplu olarak değiştirme özelliğinden yoksundur; bu işlem manuel olarak yapılmalıdır

Ücretsiz planın sınırlı Notion AI sorguları, özellikle beyin fırtınası özellikleri veya belgeleri iyileştirirken kısıtlayıcı hissettiriyor.

Notion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Herhangi bir plana kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Notion AI'nın verileri ve yansıma notlarını gözden geçirme ve ardından anahtar temalar, kalıplar ve içgörüler hakkında raporlama yeteneği inanılmaz. Çalıştırdığım raporlara dayanarak alışkanlıklarımda değişiklikler yaptım ve başka türlü elde edemeyeceğim önemli faydalar elde ettim. – G2 incelemesi

Notion AI'nın verileri ve yansıma notlarını gözden geçirme ve ardından anahtar temalar, kalıplar ve içgörüler hakkında raporlama yeteneği inanılmaz. Çalıştırdığım raporlara dayanarak alışkanlıklarımda değişiklikler yaptım ve başka türlü elde edemeyeceğim önemli faydalar elde ettim. – G2 incelemesi

10. Otter. ai (AI destekli transkripsiyon ve toplantı yardımı için en iyisi)

otter AI aracılığıyla

Otter. ai, kişisel kullanım için AI araçları listenize kesinlikle ekleyebileceğiniz kullanışlı bir çözümdür.

Toplantılara otomatik olarak katılmaya izin verdiğinizde, toplantı notlarını kaydeder ve anahtar bilgileri yakalar. Bir şeyi unutsanız bile, Otter. ai 30 saniyelik özetler oluşturabilir, böylece kritik eylem öğeleri hakkında her zaman bilgilendirilirsiniz. Toplantılar bittiğinde, Otter. ai notları derleme, eylem öğelerini atama ve e-postaları gönderme işlemlerini halleder.

Otter. ai en iyi özellikler

AI destekli sohbet : Toplantılar sırasında Otter AI Chat'i kullanarak e-postalar, durum güncellemeleri ve görevler oluşturun. Ayrıca tüm konuşmalarınızdan anahtar noktalar, kararlar ve özetler alın

Transkripsiyonlar : Toplantıları, dersleri ve diğer ses kayıtlarını zaman damgalı, tamamen tutarlı transkriptlere dönüştürün. İletişimi kolaylaştırmak için canlı altyazılar sağlamaya yardımcı olduğu için işitme güçlüğü çeken kişilere destek olmak için özellikle yararlıdır

İçerik düzenleme: Arama yapılabilir bir veritabanından tüm toplantı notlarınıza ve transkriptlerinize kolayca erişin

Otter. ai sınırlamaları

Bazen ağır aksanlar veya arka plan gürültüsü nedeniyle transkripsiyon doğruluğu düşebilir

Otter. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Daha fazla bilgi: Verimliliği Artırmak için En İyi Yapay Zeka Sanal Asistanları

ClickUp ile Kaosu Ortadan Kaldırın ve Verimliliği Artırın

Nörodivergent bir kişiyseniz, beyninizin fonksiyonlarını tamamlayacak doğru aracı bulmak büyük bir fark yaratabilir.

AI verimlilik araçları, rutin görevlerinizin arka planda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar, böylece kaçan son tarihler, unutulan görevler veya zihninizi yoran dağınıklıklar konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

İş akışınızı uçtan uca yönetmenize yardımcı olacak bir şey arıyorsanız, ClickUp'a güvenebilirsiniz. AI destekli görev yönetiminden özelleştirilebilir otomasyonlara ve etkili hedef izlemeye kadar, ClickUp işinize tamamen uyarlanabilir.

🚀 Verimliliğinizi artırmaya hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve iş akışınızı bugün kontrol altına alın.