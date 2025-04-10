2025'te DEHB için en iyi 10 AI aracı

Yasal Uyarı: Bu makale, verimlilik araçları ve stratejileri hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. DEHB veya başka herhangi bir sağlık durumunun profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmez.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), kişisel ve profesyonel yaşamınızda benzersiz zorluklar yaratabilir. Bu zorluklar arasında yarım kalan projeler, erteleme nedeniyle kaçırılan son teslim tarihleri, konsantrasyon sorunları ve zamanınızı ve enerjinizi daha iyi yönetmenin yollarını sürekli aramak sayılabilir.

Öte yandan, DEHB'li kişiler yoğun hiperodaklanma dönemleri, şaşırtıcı yaratıcılık patlamaları ve olağanüstü sosyal beceriler sergileyebilir. Hatta bazıları bunu bir süper güç olarak görür!

Semptomları yönetmenize ve güçlü yönlerinizi kullanmanıza yardımcı olmak için, görevleri otomatikleştirmek, hedeflerinize ulaşmak için sizi doğru yolda tutmak ve umarız hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için ADHD için AI araçlarının bir listesini hazırladık.

Bu ADHD araçları listesi, önemli görevleri düzenlemenize, odaklanmanızı sürdürmenize ve hızlı notlar almanıza yardımcı olabilir. Dahası, bu ADHD verimlilik uygulamalarını iş veya ev hayatınızın neredeyse her alanına entegre edebilirsiniz.

ADHD için en iyi AI araçlarına göz atalım!

En iyi AI ADHD uygulamaları, görevleri yönetmeyi kolaylaştırır ve odaklanmayı artırırken benzersiz ihtiyaçlarınızı da karşılar.

AI ADHD araçlarını ararken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Basitlik: DEHB ile beyniniz sürekli aşırı çalışmış gibi hissedebilir. Sizi aşırı uyarmayan, etkileşimli bir kullanıcı arayüzüne sahip basit araçlar arayın

Özelleştirme: Özel iş akışınıza ve tercihlerinize uyum sağlayabilecek araçları arayın. Bu, yazı tipi ve renk (daha iyi okunabilirlik için), takvim görünümleri, hatırlatıcı bildirimleri ve temalar için özelleştirme seçeneklerini içerir

Odaklanma özellikleri: Tarama alışkanlıklarınızı analiz eden ve dikkatinizi dağıtan unsurları bloke eden AI ADHD araçları, görevlerinizi tamamlamanıza ve odaklanmanıza yardımcı olur. Aracın beyin odaklanma zamanlayıcıları varsa ekstra puan kazanırsınız

Görev otomasyonu: DEHB'li beyinler bir yerden bir yere atlamayı sever. Not alma, alışkanlık izleme, hedef belirleme, görev yönetimi ve öz yansıtma gibi DEHB'li beyinler bir yerden bir yere atlamayı sever. Not alma, alışkanlık izleme, hedef belirleme, görev yönetimi ve öz yansıtma gibi birden fazla görevi otomatikleştirebilen araçlar en iyileridir

Uygun fiyat: Her iyi araç gibi, bir AI ADHD aracı da ödediğiniz paranın karşılığını vermelidir. Abone olmadan önce premium özellikleri keşfedebilmeniz için ücretsiz bir sürüm veya en azından ücretsiz deneme sürümü sunan araçları seçmeniz daha iyidir

ADHD nedir? DEHB, "her şey kafanızda" gibi hissettirebilir. Ancak öyle değildir. İşte bu konuda önde gelen bir otorite olan Dr. Russell Barkley'in bu konuda söyledikleri: Beyin temelli bir bozukluk olarak DEHB: Dr. Barkley, DEHB'nin yürütme fonksiyonlarını ve diğer öz düzenleme süreçlerini kontrol eden bir nörogelişimsel bozukluk olduğunu vurgulamaktadır

Yürütme fonksiyon bozuklukları: DEHB'nin en büyük etkisi, planlama, organize etme, odaklanma ve zaman yönetimi gibi becerileri etkileyen yürütme fonksiyonları üzerindedir.

Bütünsel tedavi: Dr. Barkley, ADHD tedavisinde çok modal pencere yaklaşımını savunmaktadır. Bu yaklaşım ilaç tedavisi, davranış terapisi, eğitim desteği ve beceri eğitimi gibi unsurları içerebilir. Doğru araçlar, odaklanma için yararlı başa çıkma stratejileri geliştirmenize yardımcı olabilir

Sürekli DEHB: DEHB'nin yetişkinliğe kadar devam ettiğini ve sürekli yönetim stratejileri gerektirdiğini vurgulamaktadır ADHD'nin arkasındaki bilim hakkında daha fazla bilgi edinmek, nasıl fonksiyon ettiğinize dair benzersiz bir bakış açısı oluşturmanıza ve bunu sürdürmenize yardımcı olabilir

Bunu akılda tutarak, daha verimli olmanıza yardımcı olacak en iyi DEHB uygulamalarının listesine geçelim.

1. ClickUp: Yapay zeka destekli proje yönetimi için en iyisi

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp Brain, görevleri düzenleyerek, yazım hatalarını düzelterek ve zaman bloklamasıyla odaklanmaya yardımcı olarak ADHD'ye yardımcı olur.

ClickUp sadece bir proje yönetimi aracı değildir. DEHB yönetimine de yardımcı olabilecek güçlü bir platformdur. Benzersiz özelleştirme seçenekleri, sezgisel bir arayüz ve kapsamlı proje izleme özelliği sunarak işleri daha iyi organize etmenize ve takip etmenize yardımcı olur.

ClickUp, projelerde işbirliği yapma, organize etme ve yürütme şeklinizi değiştirir. Esnekliği ve görsel netliği, görevleri yönetilebilir adımlara ayırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, net öncelikler ve son tarihler belirlemenize yardımcı olur ve hepsi bir arada bir uygulama olduğu için işinizi yaparken dikkatinizin dağılmasını en aza indirirsiniz.

Yapay Zeka özellikleriyle donatılmış ClickUp Brain, düzenli kalmak için en iyi AI destekli ADHD araçlarından biridir. ClickUp Brain'i kullanarak iş akışınızı otomatikleştirebilirsiniz:

Dakikalar içinde bir proje planı hazırlayın

Görevleri net listeler halinde düzenleyin

Son tarihler için hatırlatıcılar ayarlayın

Büyük projeleri daha küçük adımlara bölün

Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için gerçek zamanlı proje ilerleme özetleri oluşturun

Renk kodlarıyla öncelikli görevleri yönetin

ClickUp'ın AI Notetaker ile toplantılardaki önemli notları bir daha asla kaçırmayın

Daha Fazla Bilgi ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin

Sizi sorumlu tutacak bir AI asistanıyla, bir sonraki adım ertelemeyle başa çıkmaktır. Hepimiz ADHD'nin kutsal kuralını biliyoruz: listeler yapın! Ancak, ne kadar yararlı olsalar da, çok fazla liste veya çok uzun listeler bunaltıcı olabilir. ClickUp burada yardımcı pilotunuz olabilir:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, nörolojik çeşitliliğe sahip kişilerin işlerini takip etmek ve verimli bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları tüm özelliklere sahiptir. ClickUp'ın kapsamlı platformunun sunduğu özelliklere hızlıca göz atın:

İş akışlarını otomatikleştirin: Alt görevler oluşturmak, yorumları özetlemek ve hatta size proje hakkında bilgiler vermek gibi tekrarlayan işleri ClickUp Brain'e bırakın, böylece siz büyük resme odaklanabilirsiniz

Birlikte daha fazlasını yaratın: ClickUp Belgeleri ile bilgi tabanları ve proje planları oluşturun ve paylaşın

Kaynakları verimli bir şekilde planlayın: ClickUp'ın ClickUp'ın kaynak planlama şablonlarıyla iş yüklerini sorunsuz bir şekilde yönetin

Kolayca iletişim kurun: ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile iş iletişimi konuları oluşturun, anında güncellemeler alın, bağlantıları paylaşın, görevler atayın ve projenizi ilerletin

Fikirlerinizi görselleştirin: ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak projelerden rastgele düşüncelere kadar her şeyi beyin fırtınası yapın, planlayın ve düzenleyin. Sürükle ve bırak özelliği ile görevler arasında ilişkiler kurun, iş akışları oluşturun ve büyük resmi görselleştirin

Görevleri zahmetsizce düzenleyin: Notları, Notları, yapılacaklar listelerini ve hatta tam teşekküllü görevleri ClickUp Not Defteri 'nde kaydedin. Zengin metin düzenleme özelliği, notlarınızı görsel olarak çekici ve kolay taranabilir hale getirmek için başlıklar, madde işaretleri, renkler ve daha fazlasını eklemenizi sağlar

Gelişmelerden haberdar olun: ClickUp'ın Ana Sayfa Görünümü ile yapılacaklarınızı kuşbakışı görün ve hatırlatıcılar ayarlayın, öncelikleri yeniden belirleyin ve hiçbir şeyi kaçırmayın ClickUp'ın Ana Sayfa Görünümü ile yapılacaklarınızı kuşbakışı görün ve hatırlatıcılar ayarlayın, öncelikleri yeniden belirleyin ve hiçbir şeyi kaçırmayın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın bazı görünümleri henüz mobil uygulamaya eklenmemiştir

ClickUp birçok özellik ile donatılmıştır, bu nedenle bazı kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Numo ADHD: DEHB öğrenimi ve öz yansıma için en iyisi

via Numo ADHD

Bu uygulama, cebinizde bir DEHB kendi kendine yardım kitabı taşımak gibidir. Memlerle (çünkü memleri kim sevmez ki?), destekleyici bir topluluk, pratik ipuçları ve günlük cesaretlendirme mesajlarıyla doludur.

En iyi yanı ne mi? Bu araç, ADHD'nin zorluklarını ilk elden bilen biri tarafından oluşturulmuştur. Bu nedenle, uygulama gerçek bir fark yaratabilecek, ilişkilendirilebilir içgörüler ve uygulanabilir ipuçları sunar.

Numo ADHD'nin en iyi özellikleri

ADHD'yi yönetmeyi daha az zor ve daha kolay hale getirecek eğlenceli içerikler edinin

Kişiselleştirilmiş yapılacaklar listeleri oluşturun ve ilerlemeyi izleyin

Destek, deneyim paylaşımı ve cesaret için ADHD'li diğer kişilerle bağlantı kurun

Pratik DEHB ipuçlarını öğrenin

Kişiye özel DEHB testleri ile öz farkındalığı ve anlayışı geliştirin

Numo ADHD sınırlamaları

Kaydolmadığınız sürece uygulama sınırlı bilgi sunar

Numo ADHD fiyatlandırması

15,99 $/ay

Yeni müşteriler 7 günlük ücretsiz deneme hakkına sahiptir

Numo ADHD puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

3. Kawaii Tasks: Görev verimliliğini artırmak için en iyisi

via Kawaii Tasks

Yapılacaklar listenizle uğraşmak sizi yatağa geri dönmek istemeye itiyorsa, Kawaii Tasks yeni en iyi arkadaşınız olabilir. Bu uygulama, Numo ADHD'yi yaratan takım tarafından geliştirilmiştir.

Kawaii Tasks, AI'yı kullanarak zorlu görevleri daha küçük, daha yönetilebilir adımlara ayırır ve hepsini kullanıcı dostu bir arayüz içinde sunar.

Kawaii Tasks'ın en iyi özellikleri

AI ile görevleri yönetilebilir alt görevlere bölün

IOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak kullanın

Basit ve kullanıcı dostu bir yerel uygulama deneyimi ile iş akışlarını basitleştirin

Kawaii Tasks sınırlamaları

Görev yönetimi ile sınırlıdır; kapsamlı bir ADHD destek araçları paketi sunmaz

Kawaii Tasks fiyatlandırması

Ücretsiz

Kawaii Tasks derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

4. ChatGPT: AI destekli otomasyon için en iyisi

via ChatGPT

ChatGPT, kişiselleştirilmiş bir ADHD uygulaması değildir, ancak genel verimliliği ve etkinliği artırır. Yapılacaklar listeleri oluşturmasını, fikirler üretmesini ve proje planları hazırlamasını isteyebilirsiniz.

Dahası, ChatGPT'nin anonimliği ve yargılamayan alanı, açık iletişimi ve kendini ifade etmeyi teşvik edebilir. İşte denenmiş ve test edilmiş bir ipucu: Beyin Dökümü Sentezi . Kendinizi bunalmış hissettiğinizde, tüm düşüncelerinizi ChatGPT'ye dökün.

Tamamladığınızda, araçtan düşüncelerinizi üç veya dört madde halinde özetlemesini isteyin. Bu, düşüncelerinizi netleştirmenize ve hemen yapılması gereken görevlere öncelik vermenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca ChatGPT'den "beyin fırtınası" sonuçlarından yapılacaklar listesi oluşturmasını da isteyebilirsiniz. Deneyin ve bize sonra teşekkür edin!

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Görev yönetimi ve organizasyon için yapay zeka destekli desteği kullanın

GenerativeAI ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve iş akışlarını kolaylaştırın

Stratejik karar verme için farklı plan ve fikirlerin artılarını ve eksilerini değerlendirin

Öğrenme kaynaklarına erişim sağlayarak beceri gelişimini hızlandırın

ChatGPT sınırlamaları

Diğer ADHD araçları gibi özel destek sağlamaz

Bazen yanlış veya önyargılı bilgiler verebilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz : Ücretsiz sürüm

Artı: Kullanıcı başına 20 $

Takım: Kullanıcı başına 30 $

Enterprise: Satışla iletişime geçin

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (513 yorum)

Capterra: 4,6/5 (45 yorum)

5. Jasper: İçerik oluşturmayı otomatikleştirmek için en iyisi

via Jasper AI

ADHD için özel olarak tasarlanmamış olsa da, Jasper AI, yapay zeka destekli yazma yardımıyla verimliliğinizi artırabilir. Jasper AI'yı fikir üretmek ve içerik oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Düşüncelerinizi yapılandırmak için kullanarak, yazar bloğunu aşabilir ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir, böylece ADHD semptomlarını yönetmeyi kolaylaştırabilirsiniz. İçerik pazarlaması veya içerik oluşturma alanında çalışanlar için Jasper, oyunun kurallarını değiştirebilir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

AI destekli içerik oluşturma özelliğini kullanarak ertelemeyi yenin

Ayrıntılı proje planları oluşturun ve görevleri bölün

Aracı Slack, Google E-Tablolar, Airtable, WordPress vb. gibi çeşitli platformlarla entegre ederek sorunsuz bir iş akışı sağlayın

Uygulamayı kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

30'dan fazla dilde içerik oluşturun

Jasper sınırlamaları

Öncelikle içerik oluşturmaya odaklanmıştır; ADHD'ye özgü ihtiyaçlarınızı yönetmek için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olmayabilir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

6. Leantime: Küçük proje yönetimi için en iyisi

Küçük bir takımı yönetiyorsanız veya tek başına bir girişimci olarak birden fazla projeyi aynı anda yürütüyorsanız, Leantime'ı mutlaka inceleyin. Karmaşık görevleri basit dönüm noktalarına bölerek bilişsel aşırı yüklemeyi azaltır.

AI entegrasyonu, kişiselleştirilmiş görev görünümleri, temalar, takvim entegrasyonları ve durum raporları sunarak, aşırı yükleme olmadan doğru bilgilere erişmenize yardımcı olur. Leantime ayrıca, daha büyük vizyonunuzu daha küçük hedeflere bölmenize olanak tanır. Bu hedeflere ulaşmak, görevleri tamamlamak için daha motive hissetmenize yardımcı olabilir.

Leantime'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi ve İşlerim gösterge paneli dahil kapsamlı proje yönetimi araçlarına erişin

Ücretsiz planda bile sınırsız kullanıcı ekleyin

Görev önceliklendirme ve üst düzey planlarda ayrıştırma için AI'yı entegre edin

Müşteri ve strateji yönetimi özellikleriyle verimliliği artırın

Strateji panoları, plan panoları ve iş modeli kanvasları kullanarak işinizi görselleştirin

Leantime sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Ücretsiz planda 150 görevle sınırlıdır

Leantime fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Leantime puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3 yorum)

Capterra: 4,3/5 (10 yorum)

7. Forest Uygulaması: Odaklanmayı artırmak için en iyisi

via Forest

Forest uygulaması, odaklanmayı eğlenceli hale getirir. Pomodoro yöntemini kullanarak, 25 dakika boyunca kesintisiz çalışıp ardından kısa bir mola vererek verimliliği oyunlaştırır. En iyi yanı ne mi? Uygulama, odaklanmanızı ödüllendirmek için sanal ağaçlar yetiştirmenizi sağlar!

Odaklanma zamanlayıcısını başlattığınızda, bir ağaç dikersiniz ve bu ağaç 30 dakika boyunca büyür. Uygulamadan çıkarsanız, ağaç ölür. Böylece Forest, telefonunuzda düşüncesizce gezinme dürtüsüne direnmenize yardımcı olur.

Forest'ın en şaşırtıcı özelliği, gerçek ağaç dikme kuruluşlarıyla olan ortaklığıdır. Forest, ağaç dikmek için kullandığınız sanal paraları, gerçek ağaç dikimi için ortaklarına bağışlar.

Forest Uygulamasının en iyi özellikleri

Oyunlaştırılmış bir yaklaşımla farkındalığı geliştirin, odaklanma ve verimliliği artırın

Zaman yönetimi becerilerini geliştirin ve telefon bağımlılığını azaltın

Arkadaşlarınız ve ailenizle işbirliği yaparak birlikte ağaç dikin

Gerçek ağaç dikme girişimlerine katkıda bulunun

Forest Uygulamasının sınırları

Pro sürümünü veya uygulama içi öğeleri satın almadan sınırlı işlevsellik

Forest Uygulama fiyatlandırması

iOS: 3,99 $ (tek seferlik ödeme)

Android: Ücretsiz, 1,99 $ karşılığında Pro sürümüne yükseltme seçeneği (tek seferlik ödeme)

Forest Uygulama puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

8. Brain. fm: Odaklanma, uyku ve rahatlamayı iyileştirmek için en iyisi

Brain. fm, ADHD'li kişiler için AI destekli bir müzik uygulamasıdır. Odaklanmanıza, rahatlamanıza ve hatta daha iyi uyumanıza yardımcı olmak için özel melodiler oluşturur. Bunu, verimlilik zamanınız ve ADHD'nin yaygın semptomlarının yönetimi için bir film müziği olarak düşünün.

Brain. fm, odaklanma gücünüzü artırmaya yardımcı olan beyniniz için en uygun ses frekansı üzerine yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Görevlerinizi yerine getirirken arka planda ince bir şekilde çalar.

Brain.fm'in en iyi özellikleri

Odaklanma, rahatlama ve uykuyu iyileştirmek için tasarlanmış yapay zeka tarafından üretilen müziği dinleyin

Kişisel tercihlere göre özelleştirilmiş çalma listelerine erişin

Bilimsel olarak desteklenen müzik tonlarıyla bilişsel performansı ve verimliliği artırın

Kesintisiz dinleme için çevrimdışı moda geçin

Brain.fm sınırlamaları

Tam erişim için abonelik gerekir

Etkinliği, müziğe kişisel tepkinize göre değişebilir

Brain.fm fiyatlandırma

Aylık: 9,99 $/ay

Yıllık: 69,99 $/yıl

Brain.fm puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

9. RescueTime: Dikkat dağınıklığını azaltmak için en iyisi

via RescueTime

ADHD'li birçok kişi zamanın nasıl geçtiğini fark etmez. Bir göreve saatlerce zaman ayırmış olsanız bile, genellikle görevin önemsiz bir kısmına çok fazla zaman ayırdığınız için hiçbir şey başaramamış gibi hissedebilirsiniz. RescueTime bu durumda hayat kurtarıcı olabilir.

Farklı uygulamalarda, web sitelerinde ve hatta belgelerde ne kadar zaman harcadığınızı hesaplayan otomatik zaman takibi yazılımı. Böylece, zamanınızın nereye gittiğini ve ne zaman kısa molalar verdiğinizi bilirsiniz. RescueTime, etkinlikleri ve çalışma alışkanlıklarını izleyerek zamanınızı nasıl kullanmak istediğinize dair hedefler belirlemenize yardımcı olur.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi ve dikkat dağınıklığı yönetimini otomatikleştirin

Verimlilik hakkında ayrıntılı raporlar ve içgörüler alın

Verimlilik hedefleri belirleyin ve gerçek zamanlı dikkat dağınıklığı uyarıları alın, böylece işlerinizi aksatmayın

RescueTime'ı Gmail, Google Takvim, Evernote ve daha birçok uygulama ile entegre ederek verimliliğinizi artırın

Web sitesi uygulaması ve zaman bloklama ile odaklanma oturumları etkinleştirin

RescueTime sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler premium abonelik gerektirir

Uygulama, bireysel ihtiyaçlara uyum sağlamak için ilk kurulum ve özelleştirme gerektirebilir

RescueTime fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Premium: 12 $/ay

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (90 yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

via Goblin Tools

Goblin, kendinizi bunalmış hissettiğiniz ve çok fazla planlama veya düşünme yapmak istemediğiniz günler için idealdir. Goblin, daha büyük görevleri daha küçük öğelere ayırırken, siz Magic ToDo özelliğini kullanarak görevlerinizin genel bir özetini oluşturabilirsiniz.

Örneğin, bir pazarlama kampanyası planlamanız gerektiğini söylerseniz, sizin için alt görevler oluşturur ve bunları tek tek seçebilirsiniz. Ayrıca, yapmanız gerekenleri ve her görevi tamamlamak için ne kadar zamana ihtiyacınız olacağını bile tahmin eder.

Hatta görevlerin basitleştirilme düzeyini bile belirleyebilirsiniz. Böylece, isterseniz görevleri düzenleyebilir ve alt görevler ekleyebilirsiniz. Ancak her şeyin biraz fazla geldiği günlerde, Goblin'i kullanarak ağır işleri halledin ve zihinsel yükünüzü azaltın.

Formalizer ile kaba düşünceleri profesyonel mesajlara dönüştürün

Goblin'in yargılama özelliği ile aldığınız mesajların tonunu değerlendirerek aşırı düşünmenizi kontrol altına alın

Goblin Professor ile herhangi bir karmaşık konuda hızlı bir yoğun kurs alın

Görevlerinizin ne kadar zaman alacağını tahmin edin

Dikkatinizi dağıtan unsurları azaltmak için düşüncelerinizi listelere aktarın

Goblin, görev hatırlatıcıları sağlamaz veya görev ilerlemesini göstermez

Goblin'de hesap oluşturmak ve görevlerinizi kaydetmek zordur

Ücretsiz

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

ClickUp ile Görevlerinizi Takip Edin

ADHD ile yaşamak bazen duygusal bir rollercoaster gibi olabilir ve sizi bunaltıp yorgun düşürebilir. Ancak ADHD için doğru AI araçlarıyla, yolculuğunuzda size yardımcı olacak müttefiklere sahip olacaksınız.

ADHD uygulamaları, ADHD beyninin benzersiz ihtiyaçlarını (iyi ve kötü yanlarını) anlamak ve bunlara uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak ClickUp tüm komutlarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlarken neden bir sürü uygulamayı kullanmaya devam edesiniz? Zaman takipçisi, takvim, görev yöneticisi ve not alma arkadaşı olarak hizmet veren bu uygulama, tüm bu özellikleri şık ve görsel olarak çekici bir platformda bir araya getirir.

ClickUp ile ADHD zorluklarının üstesinden gelebilir ve sonunda yapılacaklar listenizi tamamlayabilirsiniz. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve verimliliğinizi artırın!