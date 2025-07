aDHD'yi Yönetmenize Yardımcı Olabilecek En İyi 10 Kitap

Yasal Uyarı: Bu makale, verimlilik araçları ve stratejileri hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. ADHD veya başka herhangi bir sağlık durumunun profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmez.

ADHD, veya dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, genellikle çocukları etkileyen yaygın bir zihinsel bozukluktur. Çocukların %8,4'ünün ve yetişkinlerin %2,5'inin ADHD'si olduğu tahmin edilmektedir.

ADHD'nin bireyin kişisel ve profesyonel yaşamını etkilediği bilinmektedir. Yaygın semptomlardan bazıları şunlardır:

Hareketsiz oturamama

Sürekli kıpırdanma

Görevlere odaklanamama

Aşırı konuşma veya fiziksel hareket

Sırasını bekleyememe

Dürtüsel davranış

ADHD ile yaşamak, genellikle karmaşık bir yapbozu bir araya getirmek gibi hissettirebilir. Ancak, ADHD ile daha iyi başa çıkmak ve yönetmek için teselli ve stratejiler sunan basit ama güçlü bir araç var.

Kitaplar. 📚

ADHD için en iyi 10 kitabı içeren bir liste hazırladık. Bu kitaplar, daha iyi fonksiyon görebilmeniz için bilimsel olarak desteklenen stratejiler sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Uzmanlar tarafından yazılan bu kitaplar, ADHD ile sadece başa çıkmakla kalmayıp, bu durumdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için bir rehber niteliğindedir.

Bunlar, her zamanki kişisel gelişim kitaplarından daha iyidir. Pratik tekniklerden içgörülü bakış açılarına ve kendinizle özdeşleştirebileceğiniz hikayelere kadar, her bölüm dikkatinizi geri kazanmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olur.

ADHD'li Yetişkinler İçin En İyi Kitaplar

ADHD'yi daha iyi anlamak ve yönetmek için bilgi edinmek başlangıç noktası olmalıdır. Bu kitaplar, ADHD'li yetişkinler için yararlı bilgiler sunar.

1. Dikkat Dağınıklığına Kapılmak: Çocukluktan Yetişkinliğe Dikkat Eksikliği Bozukluğunu Tanımak ve Başa Çıkmak, Edward M. Hallowell

Kitap hakkında

Yazarlar: Edward M. Hallowell, John R. Ratey

Sayfa sayısı: 319

Yayınlanma Yılı: 1995

Tahmini Okuma Süresi: 6 saat

Puanlar: Amazon: 4,7/5 Goodreads: 4,1/5

Bu kılavuz, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (ADHD) olan kişiler için mükemmel bir kaynaktır. Her ikisi de deneyimli psikiyatrist olan yazarlar, klinik uzmanlıklarını ve empatik anlayışlarını bir araya getiriyor.

Kitap, dikkat eksikliği bozukluğunu bir zorluk olarak değil, potansiyel bir enerji ve yaratıcılık kaynağı olarak görmektedir.

Bu kitap, okurların kendileriyle özdeşleştirebilecekleri hikayeler ve pratik tavsiyelerle, ADHD yolculuğunu kucaklamanıza ve daha odaklı ve doyurucu bir yaşam için bir yol çizmenize yardımcı olur.

Yazarlar, çok sayıda araştırma ve kişisel deneyimlerini kullanarak, stereotipleri yıkıyor ve her yaştan insana ADHD hakkında şefkatli bir görünüm sunuyor.

Kitaptan alıntı

Hepimiz hayatımızda bir dereceye kadar öngörülebilirlik, rutin ve organizasyon gibi dışsal yapıya ihtiyaç duyarız, ancak DEHB'si olan kişiler bu ihtiyacı çoğu insandan çok daha fazla hisseder. İçsel yapıdan yoksun oldukları için dışsal yapıya çok daha fazla ihtiyaç duyarlar.

Dikkat Dağınıklığına Yol Açan Anahtar Noktalar:

ADHD'nin etkisi: Çocukluktan yetişkinliğe kadar ADHD'nin etkisini kapsamlı bir şekilde keşfedin

ADHD'yi Yönetmek: Hayatın çeşitli alanlarında ADHD'yi yönetmek için Glean stratejileri

Zorlukları güce dönüştürün: DEHB zorluklarını olumluya çevirmeyi öğrenin

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitap hayatımda bir dönüm noktası oldu... Bu kitabı okuduktan sonra, nihayet bir yetişkin olarak adım atmam ve resmi olarak Yetişkin DEHB tanısı alıp ilaç tedavisini denemem gerektiğine karar verdim... Mesleki hayatım çok daha iyiye gitti ve kişisel hayatım da düzeldi."

– Rob Voss

2. Yetişkinlerde DEHB'yi Kontrol Altına Almak, Russell Barkley

Kitap hakkında

Yazar : Russell Barkley

Sayfa sayısı: 294

Yayınlanma Yılı: 2010

Tahmini Okuma Süresi : 5 saat

Puanlar: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 3,9/5

Yetişkinlerde ADHD ile karşılaşılan en yaygın sorunlar dikkat eksikliği ve zamanında planlama yapamama. Ünlü uzman Russell A. Barkley, semptomları yönetmek ve etkilerini azaltmak için pratik stratejiler sunuyor.

Kılavuz, öz değerlendirme araçları, beceri geliştirme alıştırmaları ve tedavi ile ilgili sık sorulan soruların yanıtlarını içerir. Hayatlarının kontrolünü yeniden ele almak isteyen yetişkinler için değerli bir kaynaktır.

Kitaptan alıntı

Çoğu zaman çocuklarımızın davranışlarına, sonuçlarını düşünmeden ve neyi başarmaya çalıştığımızı planlamadan, genellikle dürtüsel olarak tepki veririz. Bu örneklerde, bilinçli olarak hareket etmiyoruz, hareketlere maruz kalıyoruz.

Yetişkin DEHB'yi Yönetmek anahtar noktalar:

Kapsamlı anlayış: Yetişkin DEHB'nin yaşamın çeşitli alanlarındaki etkisini kapsamlı bir şekilde anlayın

Etkili yönetim: Semptomları ve zararlı etkilerini yönetmek için pratik stratejiler öğrenin

ADHD'den Yararlanma: Kişisel ve profesyonel ayarlarda ADHD'yi kendi yararınıza kullanma konusunda rehberlik edinin

Okuyucuların yorumları:

"Konuyu bilen birinden iyi bir kitap. Bence ADHD'nin "süper güçleri" hakkında konuşan insanlar yanılıyor. Yazar mesajını pamuklara sarmalamıyor, burada kucaklaşma psikolojisi arayanlar yanlış yerde. Sonunda her durumda uygulanabilir ipuçları içeren bir kitap."

– Jonas Forster

3. Dağınık Zihinler: Dikkat Eksikliği Bozukluğunun Kökenleri ve Tedavisi, Gabor Maté

Kitap hakkında

Yazar: Gabor Maté

Sayfa sayısı: 376

Yayınlanma Yılı: 2000

Tahmini Okuma Süresi: 6 saat

Puanlar: Amazon: 4,7/5 Goodreads: 4,4/5

Gabor Maté'nin "Scattered Minds" kitabında DEHB'nin kökenlerini keşfedin. Bu kitap, bu bozukluğa ilişkin ilgi çekici ve şefkatli bir bakış açısı sunuyor.

Doktor ve ünlü yazar Maté, ADHD'yi sadece nörolojik bir koşul olarak görmez. O, ADHD'yi biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörlerin karmaşık bir etkileşimi olarak görür.

Bu kitap, erken çocukluk deneyimlerinin DEHB'yi nasıl etkilediğini anlamak için faydalıdır.

Kitaptan alıntı*

Öyleyse kendini kabul etmek, hayatımızın her anında kendini hayranlıkla izlemek veya sevmek anlamına gelmez, ancak bizi rahatsız edenler de dahil olmak üzere tüm duygularımıza hoşgörü göstermek anlamına gelir.

Scattered Minds'ın anahtar çıkarımları:

Gelişimsel ve psikolojik bilgiler: DEHB'nin gelişimsel ve psikolojik yönleri hakkında bilgi edinin

Kişisel geçmiş bağlantısı: Kişisel geçmiş ile DEHB semptomları arasındaki bağlantıyı keşfedin

İyileştirme ve yönetim stratejileri: Duygusal iyilik ve Duygusal iyilik ve öz farkındalığa odaklanarak ADHD'yi iyileştirme ve yönetme stratejilerini keşfedin

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitabı okuduktan sonra çok etkilendim. Sanki günlüğümü okuyormuş gibiydim. Yetişkinlikte geç teşhis kondu ve bu kitap, DEHB'yi anlamama ve büyürken kendimi güvensiz hissetmeme neden olan özelliklerin bir nedeni olduğunu ve bunların tamamen normal olduğunu fark etmeme çok yardımcı oldu. "

– Nanda

4. ADHD 2. 0, Edward M. Hallowell

Kitap hakkında

Yazar: Edward M. Hallowell

Sayfa sayısı: 208

Yayınlanma Yılı: 2022

Tahmini Okuma Süresi: 4 saat

Puanlar: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4,1/5

Çoğu insan ADHD hakkında bilgi sahibi olsa da, genellikle gözden kaçan şey olumlu yönleridir. Bazı başarılı girişimciler ve yaratıcı zihinler, başarılarını ADHD'ye borçlu olduklarını belirtmektedir.

"ADHD 2. 0"da Edward M. Hallowell, ebeveynler ve yetişkinler için her yaşta zorlukları en aza indirgemek ve faydaları en üst düzeye çıkarmak için bilimsel olarak desteklenen stratejiler paylaşıyor. Doğru zorlukları bulma, ADHD dostu bir ortam yaratma, nörolojik eğilimleri belirleme ve kabul etme, olumlu bağlantılar kurma ve ilaç seçeneklerini anlama gibi ipuçları sunuyor.

Kitaptan alıntı

Bağışlama, zeka, disiplin, hayal gücü ve azim ile birlikte, sporcuların zihinsel dayanıklılık, savaşçıların ise cesaret olarak adlandırdığı özel bir psikolojik güce ihtiyaç duyar.

ADHD 2. 0 anahtar noktalar:

Doğru zorlukları bulmak: Davranış değerlendirmelerini kullanarak bireysel güçlü yönlere uygun görevleri keşfedin

Ortamı Yeniden Tasarlama: ADHD zihninde yaratıcılığı ve girişimci ruhu geliştirmek için çeşitli ayarlardaki belirli unsurları belirleyin

Bağlantının gücü: Olumsuzluğa karşı güçlü bir panzehir görevi gören olumlu bağlantılar kurmak ve sürdürmek için ipuçları

Okuyucuların yorumları:

"Bu, ADHD tanısı konmuş herkes için başvurulacak bir kitap. Yazarlar, ADHD'li kişilerin birçok özelliğinin ve davranışının ardındaki beyin bilimini, anlaşılır ve kolay bir şekilde açıklıyor. Eksikliklere değil, güçlü yönlere ve beynin işleyişinden nasıl yararlanılacağına odaklanılmasını takdir ediyorum. Bu kitap, ADHD'li çocukların ebeveynleri için özellikle yararlıdır, böylece çocuklarını daha iyi anlayabilir ve büyümelerine olumlu bir şekilde destek olabilirler. "

– Caroline Danda

5. Demek ki tembel, aptal ya da deli değilim?!: Dikkat Eksikliği Bozukluğu Olan Yetişkinler İçin Klasik Kendi Kendine Yardım Kitabı, Kate Kelly ve Peggy Ramundo

Kitap hakkında

Yazar: Kate Kelly ve Peggy Ramundo

Sayfa sayısı: 464

Yayınlanma Yılı: 1993

Tahmini Okuma Süresi: 7 saat

Puanlar: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 3,9/5

kate Kelly ve Peggy Ramundo'nun yazdığı "You Mean I'm Not Lazy, Stupid, or Crazy?!" (Yani Ben Tembel, Aptal veya Deli Değilim, Değil mi?!) adlı kitap, ADHD'li yetişkinler için basit tavsiyeler sunuyor. Yazarlar, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak doğru bilgiler, pratik ipuçları ve moral desteği sağlıyor.

Kitap, dengeyi sağlama, ilişkilerde yol bulma, hafızayı geliştirme ve profesyonel yardım arama konularını ele almaktadır. DEHB ile günlük olarak mücadele edenler için vazgeçilmez bir referans kaynağıdır.

Kitaptan alıntı

Odaklanma yeteneğinden yoksun olan birçok DEHB hastası, uyanıklık ve dikkatlerini korumak için yoğun uyarıcı durumlara ihtiyaç duyar. Bu uyarıcılar olmadan dikkatleri dağıtır ve çoğumuz motivasyonsuz olduğumuzu söyleriz.

Yani ben tembel, aptal ya da deli değil miyim?! anahtar noktalar:

Denge analizi: Dengeyi sağlamak için güçlü ve zayıf yönlerinizi anlayın

Sosyal uyum: Discord ve kaosu azaltarak gruplar, iş ve kişisel ortamlardaki ilişkileri iyileştirin

Organizasyon ve hafıza teknikleri: Organize olmak ve hafızayı geliştirmek için etkili yöntemler öğrenin

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitap, DEHB'li insanların tembel, deli veya aptal olduğu efsanesini çürütmektedir. DEHB ile yaşamın her yönüne dair içgörüler sunmaktadır. Bu kitabı, DEHB ile yaşamaya dair bir alan kılavuzu olarak tanımlayabilirim. DEHB ile yaşayanlar için bu kitapta çok sayıda aydınlatıcı ve içgörülü bilgi bulunmaktadır. "

– Diane

Kitap hakkında

Yazar: Susan C. Pinsky

Sayfa sayısı: 192

Yayınlanma Yılı: 2006

Tahmini Okuma Süresi: 3 saat

Puanlar: Amazon: 4,3/5 Goodreads: 3,9/5

Susan C. Pinsky'nin "Dikkat Eksikliği Bozukluğu Olan Kişiler için Düzenleme Çözümleri" kitabı, DEHB'nin kaosunu basit, takip etmesi kolay yaşam stratejilerine dönüştürmeyi konu alıyor. Bu kitap, liderlerin ve DEHB'li kişilerin karşılaştığı benzersiz organizasyonel zorluklara özel olarak hazırlanmıştır.

ADHD konusunda uzman bir organizasyon danışmanı olan Pinsky, uygulaması kolay pratik çözümler sunar. Hedef, ADHD'li zihinleri zorlamak değil, onlara yardımcı olmaktır.

Kitaptan alıntı

Eşyalarınıza kolayca erişin ve kolayca yerleştirin. DEHB'li bir evde, eşyaları kolayca yerleştirmek, kolayca bulmaktan daha önemlidir. Eşyaları kullandığınız yerde saklayın, eşyalarınızı aktivite alanları veya "bölgeler" içinde düzenleyin. Her şeye bir "yer" belirleyin.

Dikkat Eksikliği Bozukluğu Olan Kişiler için Düzenleme Çözümleri anahtar noktalar:

Özel düzenleme teknikleri: ADHD için özel olarak tasarlanmış pratik ve etkili düzenleme yöntemlerini öğrenin

Verimli alan yönetimi: Düzenleme ve alanı verimli bir şekilde yönetme stratejileri uygulayın

Zaman yönetimi: Ertelemeyi önlemek için zamanı dakikalara veya anlara bölmek gibi zaman yönetimi ipuçlarını öğrenin

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitabın bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Organizasyonun olağan yöntemleri, yeni yöntemlerin basit, hızlı ve etkili olması gerektiği, aksi takdirde tamamlanamayacağı anlayışıyla, ADHD perspektifinden sorgulanıyor ve yeniden değerlendiriliyor. Yakın zamanda teşhis konulan 18 yaşındaki oğlum için satın aldım, ancak aslında basit ve hızlı oldukları için tüm aile tarafından benimsenebilecek yöntemler. Gerçekten çok iyi bir satın alma!"

– Arthur Cadman

7. Kaostan Sipariş Verin: Yetişkin DEHB ile Düzenli Kalmanın Günlük Mücadelesi, Jaclyn Paul

Kitap hakkında

Yazar: Jaclyn Paul

Sayfa sayısı: 218

Yayınlanma Yılı: 2019

Tahmini Okuma Süresi: 4 saat

Puanlar: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4/5

Jaclyn Paul'un kitabı "Kaostan Sipariş Verin", beyin fonksiyonlarınızı anlamanıza ve engelleri kendi başınıza aşmanıza yardımcı olur.

ADHD blog yazarı olarak kişisel deneyimlerinden ve uzmanlığından yararlanan Paul, hayatınıza düzen getirmek için kişiselleştirilmiş bir sistem oluşturmanıza yardımcı olacak pratik tavsiyeler paylaşıyor.

Kitaptan alıntı

ADHD ile yaşam kaosa meyillidir ve bizi neredeyse sürekli bir rota düzeltme durumunda bırakır. Artık kendinizi bu hafta veya gelecek haftaki başarınızla değil, kaostan çıkıp düzenli bir hayata dönmeyi nasıl başardığınızla tanımlayacaksınız

Kaostan Sipariş Anahtar Noktalar:

Pratik organizasyon ipuçları: ADHD'li yetişkinler için özel olarak tasarlanmış günlük organizasyon için değerli ipuçları alın

Rutinler ve sistemler rehberliği: ADHD özelliklerine göre uyarlanmış rutinler ve sistemler oluşturma ve sürdürme konusunda rehberlik alın

Gerçek hayattan anekdotlar: Kişisel anekdotlar aracılığıyla dürüst ve samimi bir bakış açısı edinin

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitabı işaretledim. Yazarın DEHB'si olduğunu takdir ediyorum. Örnekler tamamen ilişkilendirilebilir. Önerileri gözden geçirmek için kitaba sürekli başvuruyorum. Bunlardan biri, gelen kutusunu birkaç günde bir 0'a boşaltmak. Bu zor bir iş! Ayrıca, her düşünce ve fikri hemen yazabilmek için evin her yerine not alma cihazları yerleştirdim. "

– Julie M San Diego

8. Yetişkin DEHB ile Başarılı Olmak: Yürütme Fonksiyonlarını Güçlendirme Becerileri, Phil Boissiere

Kitap hakkında

Yazar: Phil Boissiere

Sayfa sayısı: 147

Yayınlanma Yılı: 2018

Tahmini Okuma Süresi: 3 saat

Puanlar: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 3,8/5

ADHD'li yetişkinlerde yürütme fonksiyonlarını geliştirme, Phil Boissiere'nin "Yetişkin ADHD ile Başarılı Olmak" kitabının ana temasıdır

Bu içgörülü kitap, ADHD yönetimine yeni bir açıdan bakıyor: Yürütme fonksiyonlarının güçlendirilmesine odaklanmak, öz düzenleme ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilişsel süreçleri geliştirir.

Deneyimli bir terapist olan Boissiere, profesyonel bilgisini pratik ve gerçek hayattan uygulamalarla birleştiriyor. Bu, kitabı yürütme fonksiyonlarını geliştirmek isteyen herkes için değerli bir kaynak haline getiriyor.

Kitaptan alıntı

Görevi üç aşamaya bölerek başlayın. Aşama 1, hedef tamamlanma tarihine yansıtılan projenin tamamıdır. Aşama 2, büyük parçalar ve bunların hedef tamamlanma tarihleridir. Aşama 3, birlikte büyük parçaları oluşturan daha küçük alt görevlerdir

Yetişkin DEHB ile Başarılı Olmak anahtar noktalar:

Geliştirilmiş düşünme teknikleri: Hafıza, odaklanma ve organizasyon becerilerini geliştirme yöntemlerini keşfedin

Yürütme fonksiyonlarındaki zorlukların üstesinden gelme: ADHD'de yürütme fonksiyonlarıyla ilgili yaygın zorlukları ele alma yöntemlerini öğrenin

Kendi kendini yönetme egzersizleri: Günlük yaşamda daha iyi kendi kendini yönetmek için pratik egzersizler yapın

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitap, hayatımda harikalar yaratan yeni egzersizler içeriyor. Bu kitabı, sadece ADHD'den muzdarip olanlara değil, hemen hemen herkese şiddetle tavsiye ederim. "

– Sab

9. Yetişkin DEHB için Farkındalık Reçetesi: Dikkatinizi Güçlendirme, Duygularınızı Yönetme ve Hedeflerinize Ulaşma için 8 Adımlı Program, Lidia Zylowska

Kitap hakkında

Yazar: Lidia Zylowska

Sayfa sayısı: 224

Yayınlanma Yılı: 2012

Tahmini Okuma Süresi: 5 saat

Puanlar: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 4,1/5

Lidia Zylowska'nın "Yetişkin DEHB için Farkındalık Reçetesi" adlı kitabı, farkındalık tekniklerini geleneksel DEHB stratejileriyle 8 adımlık bir programda birleştirir. Bu kitap, dikkati artırmaya, duyguları düzenlemeye ve kişisel hedeflere ulaşmaya odaklanır.

ADHD uzmanı psikiyatrist Zylowska, ADHD yönetimine bütünsel bir yaklaşım için ilaç tedavisi ve geleneksel terapilerin yanı sıra farkındalık çalışmalarının da kullanılmasını önermektedir.

Kitaptan alıntı

Rahatlatıcı ve yenileyici stratejiler, kişinin irade gücünü geri kazanmasına yardımcı olur ve bu nedenle DEHB'de faydalıdır. Bu stratejiler arasında meditasyon, olumlu duygular, cesaret verici iç konuşma, oyun zamanı, fiziksel egzersiz, yeterli molalar ve hatta kan şekerini artıran atıştırmalıklar gibi rahatlama zamanları yer alır. Görüntüleme gibi motivasyon stratejileri veya gelecekteki ödülleri hatırlatan fiziksel hatırlatıcılar ya da bu ödüller hakkında konuşmak da yardımcı olabilir.

Yetişkin DEHB için Farkındalık Reçetesi anahtar noktalar:

Farkındalık planı: ADHD'li yetişkinler için tasarlanmış yenilikçi 8 adımlı farkındalık planını keşfedin

Odaklanma geliştirme teknikleri: Odaklanmayı artırma, duyguları yönetme ve hedefler belirleme yöntemlerini öğrenin

Geleneksel tedavileri tamamlayıcı nitelikte: Farkındalığın geleneksel DEHB tedavilerini nasıl tamamlayıcı nitelikte olduğunu anlayın

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitap çok yardımcı oldu. Artık ADHD ile başa çıkmama yardımcı olacak görsel bir rehberim var. Bu adımları günlük hayatıma uydurmak için çalışıyorum. "

– Reggie

10. Çocuklarda ve Yetişkinlerde DEHB'ye Yeni Bir Bakış: Yürütme Fonksiyon Bozuklukları, Thomas E. Brown

Kitap hakkında

Yazar: Thomas E. Brown

Sayfa sayısı: 192

Yayınlanma Yılı: 2013

Tahmini Okuma Süresi: 3 saat

Puanlar: Amazon: 4,8/5 Goodreads: 4,2/5

Thomas E. Brown'un "Çocuklarda ve Yetişkinlerde DEHB'ye Yeni Bir Bakış: Yürütme Fonksiyon Bozuklukları" adlı kitabı, bu karmaşık koşulla ilgili çığır açan bir bakış açısı sunuyor. Bu ileri düzey kitap, DEHB'ye ilişkin mevcut bilgileri basitleştirerek anahtar fikirleri sunuyor ve bilimsel araştırmaları destekliyor.

ADHD'nin odaklanma, beyin gelişimi ve yaşlarla birlikte meydana gelen değişiklikler hakkındaki soruları yanıtlar. Klinik psikolog ve ADHD alanında önde gelen bir araştırmacı olan Dr. Brown, etkili tedavileri araştırır ve yaygın varsayımları çürütür. Kitap, tıp uzmanları ve ADHD'den etkilenen kişiler için değerli bir kaynaktır.

Kitaptan alıntı

Ebeveynler ve öğretmenler, özellikle sorun çıkarmayan öğrenciler söz konusu olduğunda, çok zeki öğrencilerin DEHB'den muzdarip olabileceğine inanmakta zorlanırlar.

Çocuklarda ve Yetişkinlerde DEHB'ye Yeni Bir Bakış anahtar noktalar:

Yürütme bozukluklarını inceleme: DEHB'de yürütme fonksiyon bozukluklarını ayrıntılı bir şekilde inceleyin

Yaşam Evrelerinde Bilişsel Etki: DEHB'nin çeşitli yaşam evrelerinde farklı bilişsel süreçleri nasıl etkilediğini anlayın

Pratik Tedavi Fikirleri: Bu yeni bilgilere dayalı olarak DEHB'yi tedavi etmek ve yönetmek için pratik fikirleri keşfedin

Okuyucuların yorumları:

"ADHD hakkında bazı şarlatan kitapların aksine, bu önemli alanda son zamanlarda yapılan araştırmaları geniş bir yelpazede ele alan mükemmel bir inceleme. Göz açıcı. (Yazar, (biraz) farklı vurgular içeren daha yeni kitaplar yayınladı, ancak bu kitap iyi bir başlangıç. "

– Dr. Robert J. Barker

