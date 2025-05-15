2025'te Yaratıcı Profesyoneller için En İyi 10 Adobe Firefly Alternatifi

Çekici dijital görüntüler oluşturmak için derin teknik beceriler, pahalı yazılımlar ve saatler süren özenli işler gerektiği zamanları hatırlıyor musunuz? Geleneksel CGI, Star Wars ve Jurassic Park gibi filmlerde fantastik dünyaları hayata geçirirken, karmaşıklığı erişimi sınırlıyordu.

Günümüzde, üretken Yapay Zeka (AI), görüntü oluşturmayı demokratikleştirerek güçlü araçları her yerdeki oluşturucuların eline teslim etti.

Adobe Firefly, metinden görüntüler oluşturmak için popüler bir araçtır, ancak tek seçeneğiniz değildir. Adobe Firefly'a alternatif arıyorsanız, bu liste farklı ihtiyaçlara uygun benzersiz özelliklere ve yaratıcı iş akışlarına sahip 10 güçlü AI aracını keşfediyor. 🎨

🔍 Biliyor muydunuz? Bilgisayarları görüntü oluşturmak için kullanmaya 1970'lerde başladık.

Bir Bakışta: En İyi Adobe Firefly Alternatifleri

İşte en iyi 10 Adobe Firefly alternatifine hızlı bir genel bakış:

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli içerik oluşturma ve proje yönetimiTakım boyutu: İş akışlarına hızlı tasarım çözümleri eklemek isteyen bireyler, orta ölçekli takımlar ve büyük kurumsal şirketler için idealdir İK yönetimi için özel görünümler, yapay zeka destekli performans içgörüleri, sorunsuz görev yönetimi ve işbirliği, işe alım, oryantasyon ve performans değerlendirme şablonları Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur MidJourney Yüksek kaliteli görüntü oluşturmaTakım boyutu: Özel grafik tasarımcıları olmayan küçük takımlar için ideal Metin komutlarından ayrıntılı, fotogerçekçi veya stilize görüntüler üretin Ayda 10 $'dan başlayan fiyatlarla DALL·E 3 Ayrıntılı metin-görüntü oluşturmaTakım boyutu: Özel grafik tasarımcıları olmayan takımlar için ideal Özellikle pazarlama ve reklamlar için açıklayıcı metinlerden yaratıcı görseller oluşturun Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla (ChatGPT Plus aracılığıyla) Stable Diffusion Açık kaynaklı AI görüntü oluşturmaTakım boyutu: Özel model eğitimi ve gelişmiş komut istemine dayalı görüntü oluşturma Özelleştirilebilir, açık kaynaklı, yapay zeka ile sanat eserleri oluşturma, özel modeller eğitebilme Aylık 7 $'dan başlayan fiyatlarla (Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur) Runway Gen-2 Video ve görüntü oluşturmaTakım boyutu: Yerleşik düzenleme özelliği ile metin komutlarını kullanarak kısa video klipler ve görüntüler oluşturun Görüntü ve video oluşturma, metinden görüntüye, görüntüden videoya ve gelişmiş video düzenleme özellikleri Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Canva Kolay, yeni başlayanlar için uygun grafik tasarımTakım boyutu: Orta ölçekli şirketler ve büyük kurumsal şirketler için idealdir; tam olarak kullanmak için biraz tasarım uzmanlığı gerektirir Tasarımcı olmayanlar için şablonlar ve AI tarafından oluşturulan görsellerle tasarımlar oluşturun Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 12,99 $'dan başlar DreamStudio Özelleştirilebilir üretken AI sanat oluşturmaTakım boyutu: Hızlı değişkenler ve stil üzerinde kontrol ile yüksek çözünürlüklü görüntüler üretme Özelleştirilebilir özelliklere sahip görüntü oluşturma, iç boyama/dış boyama ve yüksek çözünürlüklü AI tarafından oluşturulan sanat eserleri Ücretsiz deneme (100 kredi); 1000 kredi için aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla Leonardo AI Karmaşık AI modelleri ve tasarımlarıTakım boyutu: Hızlı kontrol ile oyun varlıkları, konsept sanat ve stilize illüstrasyonlar oluşturun Gerçek zamanlı görüntü oluşturma, yükseltme ve çeşitli sanatsal stiller; görüntü özelleştirme seçenekleri Ayda 12 $'dan başlayan fiyatlarla Craiyon Hızlı ve ücretsiz AI görüntü oluşturmaTakım boyutu: Deneyler veya fikir üretimi için hızlı ve ücretsiz temel AI görüntüleri oluşturun Metin komutlarından hızlı bir şekilde temel görüntüler oluşturun, hızlı beyin fırtınası ve fikir üretimi için idealdir Ayda 12 $'dan başlayan fiyatlarla Piktochart Görsel olarak çekici infografikler ve sunumlarTakım boyutu: Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak infografikler, raporlar ve sunumlar tasarlayın İnfografikler, sunumlar ve raporlar oluşturun; tasarım için AI destekli özellikleri entegre edin Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Adobe Firefly alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Adobe Firefly'a alternatif bir araç seçerken, yaratıcı ihtiyaçlarınıza uygun özelliklere öncelik vermeniz çok önemlidir.

İster yüksek kaliteli AI görüntüleri oluşturuyor ister grafik tasarım iş akışınızı kolaylaştırıyor olun, AI sanat oluşturucu aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

Gerçekçi görüntü oluşturma: Araç, çok çeşitli stillerde metin komutlarından keskin ve ayrıntılı görseller üretmelidir

Başlangıç seviyesine uygun deneyim: Temiz ve sezgisel arayüz, tasarımcı veya geliştirici olmasanız bile hızlı bir şekilde kullanmaya başlamanıza yardımcı olur

Yaratıcı kontrol: Çıktınızı tam olarak istediğiniz gibi şekillendirmek için hızlı ayar, stil düzenlemeleri ve yükseltme seçeneklerini keşfedin

Destekleyici topluluk: Aktif forumlar, öğreticiler ve duyarlı destek, yaratıcı veya teknik bir engelle karşılaştığınızda büyük fark yaratabilir

Uygun fiyatlı planlar: Kullanım sınırlarını, fiyatlandırma kademelerini ve aracın iş akışınıza uygun olup olmadığını karşılaştırın, özellikle de büyük ölçekli içerik oluşturuyorsanız

Ş Akışı entegrasyonu: En iyi araçlar, proje yöneticileri veya bulut sürücüleri gibi halihazırda kullandığınız araçlarla birlikte çalışır, böylece sürekli sekme arasında geçiş yapmanız gerekmez

💡 Profesyonel İpucu: Grafik tasarım için AI kullanırken, net bir vizyon ve ayrıntılı talimatlarla başlayın. Dahil etmek istediğiniz renkleri, stilleri ve ruh hallerini tanımlayın, böylece üretken AI'dan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

En İyi 10 Adobe Firefly Alternatifi

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, 2025'in en iyi 10 Adobe Firefly alternatifini keşfedelim. Her AI sanat oluşturucu, özellikleri, fiyatı ve yaratıcı ihtiyaçlara uygunluğu temelinde değerlendirilmiştir.

1. ClickUp (AI destekli içerik oluşturma ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin AI'yı kullanarak ClickUp Beyaz Tahtalarında görüntüler oluşturun ve bunları stil tercihlerinize göre özelleştirin

ClickUp, görüntü ve video üretimi için yapay zeka ve üretken AI'nın ötesinde birçok şekilde yapay zeka kullandığı için Adobe Firefly'ın etkili bir alternatifi olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamlı araç, AI destekli işlevlerle iş akışlarını geliştirmek isteyen yaratıcı profesyoneller için bir merkezdir.

Yalnızca görüntü oluşturmaya odaklanan Firefly'ın aksine, ClickUp beyin fırtınasından senaryo yazımına, uygulamadan teslimata kadar tüm yaratıcı süreci destekler. Güçlü AI özelliklerini sezgisel görev yönetimi ile birleştirerek verimliliği artırır ve yaratıcı kontrolü sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtalar: Artık AI görüntü oluşturma özelliği ile

ClickUp Beyaz Tahtalar, görsel beyin fırtınasının ötesine geçer; yerleşik AI görüntü oluşturma özelliği ile fikirlerinizi anında görsellere dönüştürmenizi sağlar. Beyaz Tahtanıza doğrudan bir komut yazabilir ve ClickUp'ın saniyeler içinde sizin için bir görüntü oluşturmasını izleyebilirsiniz. Ekstra araç veya sekme gerekmez.

Takımınıza nasıl yardımcı olur:Kullanıcı akışlarını haritalandırıyor, konseptler üzerinde çalışıyor veya takım beyin fırtınası sırasında görseller ekliyor olsanız da, Beyaz Tahtalar her şeyi tek bir yerde tutar. Bağlantılar çizebilir, yapışkan notlardan görevler atayabilir ve artık AI tarafından oluşturulan görüntüleri ekleyerek fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz.

ClickUp Brain ile özel görüntü oluşturma

ClickUp, ilk beyin fırtınasından son uygulamaya kadar yaratıcı süreçte size yardımcı olur, beyin fırtınasını daha sorunsuz ve daha işbirlikçi hale getirir.

ClickUp Brain ile AI destekli metin ve içerik desteği

Ancak daha ayrıntılı bir şey arıyorsanız, ClickUp bu konuda da size yardımcı olabilir! ClickUp AI'yı kullanarak ayrıntılı bir komut istemi oluşturup bu komut istemini özel bir görüntü oluşturmak için nasıl kullanabileceğinize dair bir örnek ş Akışı aşağıda verilmiştir.

Adım 1: AI görüntü istemini oluşturun.

Adobe Firefly alternatifi olarak görüntü oluşturma için ClickUp Brain

Adım 2: Ardından, Brain'de aynı komutu kullanarak test ettiğimizde, ortaya çıkan görüntü şöyleydi. Çok basit, değil mi?

Adobe Firefly alternatifi olarak görüntü oluşturma için ClickUp Brain

ClickUp Brain sadece yazmak ve özetlemek için değildir; beyin fırtınası yapmak, görüntüler oluşturmak ve iş akışlarını otomatikleştirmek için hepsi bir arada AI asistanınızdır. İster içerik oluşturuyor, ister projeleri yönetiyor veya fikirleri görselleştiriyor olun, ClickUp Brain size şunları yapma olanağı sunar:

Yaratıcılığınızı harekete geçirmek ve planlarınızı yapılandırmak için AI destekli önerilerle kampanya fikirleri veya proje konseptleri üzerinde beyin fırtınası yapın

Detaylı yaratıcı özetler, pazarlama metinleri, sosyal medya gönderileri veya video senaryo taslakları oluşturarak fikirlerinizi hayata geçirin

Etkili AI görüntü komutları oluşturun ve sunumlar, pazarlama materyalleri veya görsel hikaye anlatımı için AI tarafından oluşturulan çarpıcı görüntüler oluşturun. Örneğin, bir ürün konseptini görselleştirmek veya bir kampanya fikrini açıklamak için özel bir görüntü oluşturun AI görüntü komutlarıAI tarafından oluşturulan çarpıcı görüntüler oluşturun. Örneğin, bir ürün konseptini görselleştirmek veya bir kampanya fikrini açıklamak için özel bir görüntü oluşturun

Uzun belgeleri, araştırmaları veya geri bildirim konularını anında özetleyin , zamandan tasarruf edin ve netlik sağlayın

Planlarınıza göre görevlerin oluşturulmasını otomatikleştirin ve fikirlerinizi sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürün

ClickUp Görevleri ile yapılandırılmış proje ve görev yönetimi

Karmaşık yaratıcı projeleri hassas bir şekilde düzenleyin ve anlamlı görevler atayın. Çıktıları alt görevlere ayırın, sahipler atayın, bağımlılıkları ayarlayın, başlangıç ve son teslim tarihlerini kullanarak son teslim tarihlerini belirleyin ve özelleştirilebilir aşamalar (ör. Brifing, Konsept Oluşturma, Tasarım, İnceleme ve Son) aracılığıyla ilerlemeyi izleyin. Liste, Pano, Takvim veya Zaman Çizelgesi görünümlerini kullanarak iş akışlarını görselleştirin.

Merkezi işbirliği ve geri bildirim

ClickUp, e-postalar ve sohbetler arasında dağınık geri bildirimleri ortadan kaldırır.

Görevler, Belgeler veya Beyaz Tahta öğeleri üzerinde doğrudan Yorumlar kullanın. Yorumları eylem öğeleri olarak atayın

Proofing özelliğini kullanarak, görüntü yüklemelerine veya PDF'lere doğrudan belirli açıklamalar ekleyin

Entegre ClickUp Sohbet ile iletişimin akışını sağlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Beyaz Tahtalarında yaratıcı fikirleri görselleştirin ve geliştirin — AI tarafından oluşturulan görüntüleri ekleyin, kavramları haritalandırın ve her şeyi görevlere bağlayın

Sosyal medya gönderileri, pazarlama metinleri, e-posta taslakları ve daha fazlası için metin önerileri oluşturmaktan çeşitli yaratıcı gereksinimlere kadar ClickUp Brain'i kullanın

Ayrıntılı zaman çizelgelerini, kontrol listelerini ve iş akışlarını izlemenizi sağlayan ClickUp Görevleri ile yaratıcı projeleri düzenleyin

ClickUp Otomasyonlarında , fikir üretmeden son teslimata kadar yaratıcı sürecinize uygun iş akışları oluşturun ve süreçleri otomatikleştirin

ClickUp Sohbet'i kullanarak yorumlar, bahsetmeler ve bildirimler gibi özelliklerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Grafik tasarım, video prodüksiyonu ve içerik planlama dahil olmak üzere yaratıcı takımlar için özel olarak tasarlanmış çeşitli şablonlara erişin

Yerleşik dosya yönetimi ile ClickUp Belgeleri'nde tasarım dosyalarını depolayın, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın, yaratıcı çalışmalarınızın her sürümüne kolayca erişin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların ClickUp'ın kapsamlı özelliklerine alışması biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin! İşte kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri:

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde sunan hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Diğer platformlarla entegrasyon, diğer platformlardan daha kolay geçişe yardımcı olur ve AI özelliği, görev açıklamasını özetleyip oluşturabilir, bu da geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde barındıran hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Diğer platformlarla entegrasyon, diğer platformlardan geçişi kolaylaştırır ve AI özelliği, görev tanımını özetleyip oluşturabilir, bu da geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Fikir panolarını kullanarak yeni fikirler üretin, bunların uygulanmasını izleyin ve genel sürecinize nasıl uyduğunu anlayarak yaratıcı sürecinizi hızlandırın.

2. MidJourney (Yüksek kaliteli görüntü oluşturmak için en iyisi)

via Midjourney

Midjourney, çarpıcı ve yaratıcı görüntüler oluşturma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip, tanınmış bir AI sanat üreticisidir. Fotogerçekçi görüntüler, karmaşık ayrıntılar ve çeşitli sanatsal stiller üretmede mükemmeldir.

Kullanıcıların AI'nın görüntü oluşturmasına rehberlik etmek için MidJourney metin komutlarını girdikleri bir Discord sunucusu üzerinden çalışır.

Özel modeller eğitebilir, yaratıcı varyasyonları keşfedebilir ve hayal gücünüzü besleyen dinamik, işbirliğine dayalı bir alanda AI ile etkileşim kurabilirsiniz.

MidJourney'in en iyi özellikleri

Metin komutlarından çarpıcı, hiper gerçekçi görüntüler oluşturun, üst düzey yaratıcı projeler için mükemmel

Hiper gerçekçi, soyut veya stilize sanat eserlerine kadar, yaratıcı ihtiyaçlarınızı karşılamak için oluşturulan görüntülerin görsel stilini özelleştirin

Görüntülerinizi paylaşın ve canlı bir oluşturucu topluluğundan ilham alın, öneriler ve geri bildirimler alışverişinde bulunun

MidJourney sınırlamaları

Diğer üretken AI web uygulamalarının aksine, MidJourney son işlem için entegre düzenleme özelliklerini desteklemez

Özellikle karmaşık tasarımlarda, küçük ayrıntılar üzerinde hassas kontrol sağlamak zor olabilir

Discord komutlarına güvenmek bazı kullanıcılar için sezgisel olmayabilir

MidJourney fiyatlandırması

Temel : 10 $/ay

Standart : 30 $/ay

Pro : 60 $/ay

Mega: 120 $/ay

MidJourney puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: AI ile üretilen sanat eserleri kısa süre önce prestijli bir sanat yarışmasında ödül kazandı. 2022 yılında, Midjourney kullanılarak yaratılan bir sanat eseri, Colorado State Fair'in güzel sanatlar yarışmasının dijital sanat kategorisinde birinci oldu.

3. DALL-E 3 (Ayrıntılı metin-görüntü oluşturma için en iyisi)

OpenAI (ChatGPT'nin oluşturucuları) tarafından geliştirilen DALL-E 3, günümüzün en gelişmiş AI görüntü oluşturucularından biridir. Gelişmiş yaratıcılığı ve metin açıklamalarından görüntüler oluşturma yeteneği ile tanınan DALL-E 3, oluşturucular, pazarlamacılar ve sanatçılar için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Platformun derin öğrenme algoritmaları, istemlerden karmaşık ayrıntıları anlar ve bunları çarpıcı görüntülere dönüştürür. Özellikle belirli metin öğelerinin doğru bir şekilde işlendiği görüntüler oluşturmada çok güçlüdürler. Platform, konuşma istemleri için ChatGPT ile entegre edilmiştir, bu da onu sosyal medyadan reklam kampanyalarına kadar birçok alanda kullanım için ideal hale getirir.

DALL-E 3'ün en iyi özellikleri

Metin komutlarından ayrıntılı ve gerçeğe yakın görüntüler oluşturarak üst düzey yaratıcı işler için ideal hale getirin

Herhangi bir açıklayıcı metni hızlı ve sezgisel bir yaratıcı ş Akışı sunan güçlü bir görüntü veya videoya dönüştürün

Çeşitli konuları ve kavramları tek bir uyumlu görüntüde birleştirerek sınırsız yaratıcı keşiflerin kapılarını açın

Oluşturulan görsellerin sanatsal stilini, fotogerçekçilikten resim benzeri dokulara kadar belirli yaratıcı tercihlere uyacak şekilde ayarlayın

DALL-E 3 sınırlamaları

Oluşturulan görüntüler her zaman gerekli kalite standartlarını karşılamayabilir

Kullanıcılar, Photoshop veya Adobe Firefly ile karşılaştırıldığında özelleştirme seçeneklerini biraz kısıtlayıcı bulabilir

Erişim için genellikle abonelik gerekir (ChatGPT Plus/Takım veya Microsoft hizmetleri)

DALL-E 3 fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü

DALL-E 3 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: AI Görüntüleri Oluşturmak için Dall-E Alternatifleri

4. Stable Diffusion (Açık kaynaklı AI görüntü oluşturma için en iyisi)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion, metin komutlarından üstün kaliteli görüntüler oluşturmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir yapay zeka aracıdır.

Platform, tamamen özelleştirilebilir ve herkes tarafından erişilebilir olma esnekliği sunarak geliştiriciler ve yaratıcı profesyoneller için ideal hale getirir.

Oluşturma parametreleri (adımlar, rehberlik ölçeği, tohumlar) üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar ve belirli konular veya stiller üzerinde özel modellerin (LoRA'lar) eğitilmesini mümkün kılar. Geniş bir topluluk, önceden eğitilmiş modeller ve araçlar (Automatic1111 veya ComfyUI web arayüzleri gibi) sağlar.

Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri

Açık kaynak platformunu kullanarak özelleştirme ve diğer yaratıcı süreçlerle entegrasyon için uygun maliyetli bir çözüm elde edin

AI modelini özelleştirin ve eğitin, belirli yaratıcı stillere mükemmel uyum sağlayan benzersiz çıktılar oluşturun

Modeli kişisel donanımlarda çalıştırarak bulut hizmetlerine olan bağımlılığı azaltın ve kullanıcılara işleri üzerinde tam kontrol sağlayın

Etkileyici ayrıntılara sahip gerçekçi görüntüler oluşturun ve bunları çeşitli profesyonel yaratıcı projeler için uygun hale getirin

Stable Diffusion sınırlamaları

Uygulamayı yerel olarak kurmak ve çalıştırmak zor olabilir ve bazı teknik bilgi gerektirebilir

Çıktı kalitesi, kullanılan belirli modele, komutlara ve ayarlara büyük ölçüde bağlıdır

Stable Diffusion fiyatlandırması

Stability AI Platform: Görüntü başına 0,01 $ (1 kredi) — kullandıkça öde

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Stable Diffusion API Temel: 27 $/ay ~13.000 görüntü için Standart: 47 $/ay ~40.000 görüntü için Premium: 147 $/ay yüksek hacim + video/görüntü düzenleme için

Temel: 27 $/ay ~13.000 görüntü için

Standart: 47 $/ay ~40.000 görüntü için

Premium: 147 $/ay yüksek hacim + video/görüntü düzenleme

Wheelhouse Pro: 7 $/ay Maksimum: 14 $/ay

Pro: 7 $/ay

Maksimum: 14 $/ay

Amazon Bedrock 0,04–0,14 ABD doları , model ayarlarına bağlı olarak

Görüntü başına 0,04–0,14 ABD doları, model ayarlarına bağlı olarak

Temel: 27 $/ay ~13.000 görüntü için

Standart: 47 $/ay ~40.000 görüntü için

Premium: 147 $/ay yüksek hacim + video/görüntü düzenleme

Pro: 7 $/ay

Maksimum: 14 $/ay

Görüntü başına 0,04–0,14 ABD doları, model ayarlarına bağlı olarak

Stable Diffusion puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Tasarım Proje Yönetimi: Tasarım Takımları için Kapsamlı Kılavuz

5. Runway Gen-2 (Video ve görüntü oluşturma için en iyisi)

Runway, AI destekli video oluşturma ve düzenlemeye odaklanan yaratıcı bir pakettir. Gen-2 modeli, metinden videoya ve görüntüden videoya teknolojisinin ön saflarında yer almaktadır. Ayrıca görüntü oluşturma ve işleme araçları da içerir.

Metin komutlarından veya mevcut görüntüleri canlandırarak kısa video klipler oluşturur. Nesne kaldırma, ağır çekim, arka plan değiştirme ("yeşil ekran") ve stil aktarımı gibi AI video düzenleme özellikleri sunar. Metinden görüntü oluşturma özelliği de dahildir.

Runway Gen-2'nin en iyi özellikleri

Metin komutlarından veya mevcut çekimlerden doğrudan videolar oluşturun ve düzenleyin, video oluşturucular için benzeri görülmemiş bir esneklik sunun

Projeleri takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak paylaşın, yaratıcı projelerde işbirliğini kolaylaştırın ve anında geri bildirim alın

AI özelliklerini kullanarak görsel ve metin efektleri ekleyin, video kalitesini artırın veya girdilerinize göre tamamen yeni görsel öğeler oluşturun

Runway Gen-2 sınırlamaları

Nispeten yeni bir platform olan Runway Gen-2, özellik seti ve genel kararlılık açısından bazı sınırlamalara sahiptir

Runway, abonelik tabanlı bir model ile çalışır ve bu model tüm bütçeler için uygun olmayabilir

Öncelikle videoya odaklanan görüntü oluşturma, özel araçlara göre daha az gelişmiş olabilir

Runway Gen-2 fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 53 ABD doları

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 95 $ (kredi yok)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway Gen-2 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Canva (Kolay ve yeni başlayanlar için en uygun grafik tasarım aracı)

via Canva

Canva, profesyoneller ve yeni başlayanlar tarafından yaygın olarak kullanılan en popüler UX tasarım araçlarından biridir. Kullanıcı dostu arayüzü ve geniş şablon kitaplığı, zor öğrenme süreci olmadan hızlı ve yüksek kaliteli tasarımlar elde etmek için mükemmel bir araçtır.

Canva düzenleyicisi içinde basit metin-görüntü oluşturma özelliği sunar. AI görüntü oluşturucu, platformun mevcut özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kullanıcıların AI tarafından oluşturulan görüntüleri tasarımlarına kolayca eklemelerine olanak tanır. Bu, onu platformda zaten bulunan pazarlamacılar, sosyal medya yöneticileri ve yaratıcı takımlar için popüler bir seçim haline getirir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Canva'nın AI araçlarını kullanarak tasarımları otomatik olarak ayarlayın, görüntüleri yeniden boyutlandırın veya görsel öğeler oluşturun, tasarımınızı daha hızlı ve verimli hale getirin

Sunumlardan sosyal medya gönderilerine kadar her proje türü için binlerce özelleştirilebilir şablona erişin

Web uygulaması veya mobil uygulaması ile tasarımları gerçek zamanlı olarak paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın, takımların birlikte çalışmasını kolaylaştırın

Tasarımlarınızı tek bir tıklama ile çeşitli biçimlerde indirin, sorunsuz yayınlama ve paylaşım sağlayın

Canva sınırlamaları

Gelişmiş üretken AI özellikleri, yalnızca ücretli planlara yükselttikten sonra kullanılabilir

Kullanım kolaylığı ve hazır şablonlar bazen özgünlüğün kaybolmasına neden olabilir

En iyi sonuçlar için Canva Pro aboneliği gerekir

Canva fiyatlandırması

Canva Ücretsiz

Canva Pro: Kişi başına aylık 15 $

Canva Teams: Kişi başına aylık 10 $ (en az üç kişi)

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Canva, AI görüntü oluşturucuya benzer bazı özellikleriyle grafik tasarımını herkes için basit ve erişilebilir hale getirir. Bir kullanıcı incelemesinde bundan şöyle bahsetmiştir :

Sihir Canva ile devam ediyor... Gerçekten, geçtiğimiz yıl boyunca sürekli güncellenerek, gelişerek ve kullanım kolaylığını her zaman bir üst seviyeye taşıdı! Artık, yaratıcılık ve profesyonel görünüm gerektiren her türlü materyali veya ihtiyacı en hızlı şekilde karşılayan ve kullanıma hazır hale getiren bir "kurumsal" platform haline geldi!

Sihir Canva ile devam ediyor... Gerçekten, geçtiğimiz yıl boyunca sürekli güncellenerek, gelişerek ve kullanım kolaylığını her zaman bir üst seviyeye taşıdı! Artık, yaratıcılık ve profesyonel bir görünüm gerektiren her türlü materyali veya ihtiyacı en hızlı şekilde karşılayan ve kullanıma hazır hale getiren bir "kurumsal" platform haline geldi!

➡️ Daha Fazla Bilgi: Pazarlamacılar İçin En İyi Sosyal Medya AI Araçları

7. DreamStudio (Özelleştirilebilir yapay zeka sanat oluşturma için en iyisi)

via DreamStudio

Stable Diffusion tarafından desteklenen DreamStudio, Stability AI tarafından geliştirilen resmi web arayüzüdür. En yüksek kalitede üretken AI görüntü çıktısı kullanarak hızlı sonuçlara ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlanmış premium bir araçtır.

Bu üretken AI aracı, yüksek kaliteli, gerçekçi görüntüler üreten güçlü AI modelleri kullanarak kolay bir kullanım deneyimi sunar. En boy oranı, stil ön ayarları, negatif komutlar ve görüntü sayısı için kontroller sağlar. Ayrıca, görüntüden görüntüye ve temel düzenleme/boyama gibi özellikler de içerir.

Önceden ayarlanmış modellere göre görüntülerin stilini değiştirmelerine olanak tanıyan üretken doldurma ve düzenleme özelliklerini keşfetmek isteyen oluşturucular için idealdir.

DreamStudio'nun en iyi özellikleri

Stable Diffusion AI teknolojisini kullanarak basit metin komutlarından yüksek kaliteli, gerçekçi görüntüler oluşturun

Oluşturmalarınızı düzenleyin ve ince ayarlarını yapın, oluşturulan görüntülerde ayrıntılı ayarlamalar ve iyileştirmeler yapın

Tek seferde birden fazla görüntü oluşturarak daha büyük projeler veya tasarım görevleri için verimliliği artırın

Model ayarlarını düzenleyerek ve farklı komut istemlerini kullanarak oluşturulan sanat eserlerini özelleştirin ve çeşitli sanatsal stiller yaratın

DreamStudio sınırlamaları

Kredi maliyeti ve kullanım sınırları yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

AI tabanlı görüntü oluşturma özelliği, önemli miktarda işlem gücü gerektirebilir

DreamStudio fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: Ön ödeme yapmadan görüntü oluşturmaya başlamak için 100 kredi

Kullandıkça öde: Fiyatlar kredi kullanımına göre belirlenir ve ek krediler 1000 kredi için aylık 10 $'dan başlar

DreamStudio puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir G2 kullanıcısının DreamStudio'nun doğru çıktıları hakkında söylediklerine bakın:

Dreamstudio, metin komutlarını kolayca girmenizi ve en doğru görüntüleri oluşturmanızı sağlar. Çıktıyı hızlı bir şekilde sunar. Aracın uygulanması ve entegrasyonu, başlıca rakiplerine kıyasla çok kolaydır.

Dreamstudio, metin komutlarını kolayca girmenizi ve en doğru görüntüleri oluşturmanızı sağlar. Çıktıyı hızlı bir şekilde sunar. Aracın uygulanması ve entegrasyonu, başlıca rakiplerine kıyasla çok kolaydır.

💡 Profesyonel İpucu: AI araçlarını kullanarak yeni stilleri ve estetiği ana akım haline gelmeden denemek suretiyle grafik tasarım trendlerinin bir adım önünde olun. AI kullanarak birden fazla renk paleti, tipografi ve görsel efekt kullanarak öne çıkın.

8. Leonardo AI (Karmaşık AI modelleri ve tasarımları için en iyisi)

via Leonardo AI

Leonardo AI, özellikle oyun, konsept sanat ve sanatsal uygulamalar için yüksek kaliteli varlıklar oluşturan üretken bir AI platformudur. AI görüntü istemlerini kullanarak yüksek kaliteli ve görsel olarak çarpıcı görüntüler üretir. Gerçek zamanlı görüntü oluşturma, yükseltme ve keşfedilebilecek çeşitli sanatsal stiller dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş özellik sunar.

Belirli stiller (karakterler, ortamlar, öğeler) için optimize edilmiş önceden eğitilmiş modellerden oluşan bir kitaplık sağlar. Özellikleri arasında görüntü oluşturma, boyama/boyama için AI Canvas ve model eğitimi yetenekleri bulunur. Ayrıca, hızlı rehberlik ve görüntü boyutları için kontroller de sunar.

Leonardo AI'nın en iyi özellikleri

Belirli metin komutlarına göre hiper gerçekçi portrelerden dijital illüstrasyonlara kadar çeşitli sanat eserleri stilleri oluşturun

Ayrıntılı ve özelleştirilmiş görüntü oluşturma için karmaşık metin komutları girerek, hassas yaratıcı ihtiyaçlar için mükemmel sonuçlar elde edin

Yüksek çözünürlüklü sanat eserleri oluşturun ve bunları dijital portföyler, pazarlama materyalleri ve baskılar gibi profesyonel düzeydeki projelerinizde kullanın

Oluşturulan görüntülerde gerçek zamanlı ayarlamalar yapın ve sonuçları yaratıcı vizyonunuza daha iyi uyacak şekilde iyileştirin

Leonardo AI sınırlamaları

Ücretsiz sürümde günlük belirteç sınırları ve daha yavaş oluşturma hızları vardır

Odak daha sanatsaldır; fotogerçekçilik diğer araçlarda daha güçlü olabilir

Çeşitli modeller ve ayarlar nedeniyle yeni başlayanlar için karmaşık olabilir

Leonardo AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Çırak: Aylık 12 $

Artisan: 30 $/ay

Maestro: 60 $/ay

Leonardo for Teams: 24 $/koltuk

Leonardo AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Leonardo AI, hızlı, üstün görüntü oluşturma ve kullanıcı dostu tasarımıyla bilinir. Bir kullanıcı şöyle bahsetmektedir

Leonardo. Ai, iş akışınızı hızlandırabilecek yüksek kaliteli dijital varlıklar, görüntüler ve 3D modeller oluşturmada hızlıdır. Özelleştirme seçenekleri esnektir, böylece AI tarafından oluşturulan çıktıyı vizyonunuza göre ince ayar yapabilirsiniz. Kaliteden ödün vermeden benzersiz içerik oluşturmak isteyen oyun geliştiricileri, sanatçılar ve tasarımcılar için mükemmeldir.

Leonardo. Ai, iş akışınızı hızlandırabilecek yüksek kaliteli dijital varlıklar, görüntüler ve 3D modeller oluşturmada hızlıdır. Özelleştirme seçenekleri esnektir, böylece AI tarafından oluşturulan çıktıyı vizyonunuza göre ince ayar yapabilirsiniz. Kaliteden ödün vermeden benzersiz içerik oluşturmak isteyen oyun geliştiricileri, sanatçılar ve tasarımcılar için mükemmeldir.

9. Craiyon (Hızlı ve ücretsiz AI görüntü oluşturma için en iyisi)

via Craiyon

Craiyon (eski adıyla DALL-E Mini), metin komutlarından genellikle ilginç ve eğlenceli görüntüler oluşturma yeteneği ile viral üne kavuştu. Hızlı denemeler ve AI görüntü oluşturmayı keşfetmek için ideal, ücretsiz, web tabanlı bir araç olmaya devam ediyor. Bu araç, kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor ve karmaşık ayarlar olmadan hızlı bir şekilde AI görüntüleri oluşturmak için mükemmel bir seçim.

Görüntü kalitesi her zaman daha gelişmiş araçlar kadar yüksek olmayabilir, ancak Craiyon, AI sanat üretimi dünyasına değerli bir giriş sağlar.

Craiyon'un en iyi özellikleri

Bir metin komutu girin ve açıklamanızın görsel yorumunu saniyeler içinde alın; hızlı beyin fırtınası için mükemmeldir

Gerçekçi portrelerden soyut tasarımlara kadar çeşitli görüntü türleri oluşturun ve farklı yaratıcı ihtiyaçlar için çok yönlü bir araç elde edin

Craiyon'un hızlı görüntü oluşturma işlemcisini kullanarak kısa sürede birden fazla görüntü oluşturabilirsiniz

Craiyon sınırlamaları

Görüntüler, komutla alakalılık açısından farklılık gösterebilir ve istenen sonucu elde etmek için birden fazla deneme gerekebilir

Oluşturulan görüntülerin çıktısı, Adobe Firefly'ın diğer bazı alternatifleriyle aynı düzeyde değildir

Ücretsiz sürümde filigran ve reklamlar bulunur

Craiyon fiyatlandırması

Destekçi : 12 $/ay

Profesyonel : 24 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Craiyon puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Piktochart (Görsel olarak çekici infografikler ve sunumlar oluşturmak için en iyisi)

via Pikochart

Piktochart, kullanıcıların görsel olarak çekici sunumlar, infografikler ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu bir tasarım platformudur. Piktochart, AI görüntü oluşturmaya odaklanmasa da, tasarım sürecini önemli ölçüde geliştiren AI destekli özellikleri entegre eder.

Üretken AI görüntü oluşturucu, kullanıcıların gelişmiş grafik tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan görseller oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanır. Bu, basit komutlar kullanarak profesyonel AI tarafından oluşturulan görüntüler geliştirmek isteyen pazarlamacılar, eğitimciler ve iş sahipleri için idealdir. Veri temsil ve iletişimi için görseller oluşturmaya odaklanır.

Piktochart'ın en iyi özellikleri

Piktochart'ın kullanımı kolay sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak tasarımlar oluşturun ve özelleştirin; bu düzenleyici, ileri düzey tasarım uzmanlığı olmayan kullanıcılar için bile mükemmeldir

Infografikler, sunumlar, raporlar ve daha fazlası için geniş grafik tasarım şablonları kitaplığından seçim yapın ve her projenize şık bir görünüm kazandırın

Tasarımları paylaşarak ve gerçek zamanlı olarak düzenleyerek takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Tıklanabilir bağlantılar, animasyonlar ve gömülü içerik gibi etkileşimli öğeleri tasarımlarınıza ekleyerek ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sunun

Piktochart sınırlamaları

Daha büyük ve karmaşık tasarımlarla çalışırken, platformda gecikme veya yavaşlama yaşanabilir

Öncelikle bilgi tasarımı için grafiklere odaklanmıştır, bağımsız sanatsal görüntü oluşturma amaçlı değildir

Piktochart fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Eğitim : Kullanıcı başına aylık 39,99 $

Kampüs: Özel fiyatlandırma

Kâr amacı gütmeyen: 60 $/üye, yıllık olarak faturalandırılır

Piktochart puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

Piktochart, AI destekli özellikleriyle infografik ve sunum tasarımını basitleştirir. İşte bir kullanıcının bu konuda düşünceleri:

Bu araçta en çok beğendiğim şey, grafik oluştururken çok zaman kazandıran çok sayıda önceden hazırlanmış şablon içermesidir. Bu şablonlardan birini seçip, şablonun içindeki bilgileri doldurarak amacımıza uygun grafikleri oluşturmaya başlayabiliriz.

Bu araçta en çok beğendiğim şey, grafik oluştururken çok zaman kazandıran çok sayıda önceden hazırlanmış şablon içermesidir. Bu şablonlardan birini seçip, şablonun içindeki bilgileri doldurarak amacımıza uygun grafikleri oluşturmaya başlayabiliriz.

Üretken AI araçları gelişmeye devam ederken, diğer araçlar da en yüksek kalitede çıktı sağlamak için benzersiz stilleri ve algoritmaları benimsiyor. İşte keşfetmeye değer birkaç araç:

Deep Dream Generator : Nöral ağları kullanarak görüntüleri benzersiz desenlere sahip rüya gibi, sürreal sanat eserlerine dönüştürür

Artbreeder : Kullanıcıların portreleri, manzaraları ve soyut sanat eserlerini sezgisel kaydırıcılarla birleştirip geliştirmelerine olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir AI aracı

RunDiffusion : Kullanıcıların güçlü donanımlarla Stable Diffusion modellerini çalıştırmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir AI görüntü oluşturma platformu

Fotor AI Art Generator: Metin komutlarını özelleştirilebilir stillere sahip AI tarafından oluşturulan sanat eserlerine dönüştüren, yeni başlayanlar için uygun bir araç

En İyi Adobe Firefly Alternatifi ile Yüksek Kaliteli Görüntüler Oluşturun

Üretken AI modelleri sürekli geliştiği için, herhangi bir AI görüntü oluşturucu hala bir ilerleme aşamasındadır. Bunlar, temel metin-görüntü dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmenize ve hatta özel model eğitimi gibi özellikler sunarak teknoloji cephanenize harika bir katkı sağlar.

Adobe Firefly güçlü bir temel sağlar. Ancak, çarpıcı görüntüler oluşturmak, oluşturulan görüntüleri düzenlemek ve rekabetçi bir fiyata benzersiz özellikler sunmak için daha iyi alternatifler mevcuttur.

ClickUp, yaratıcı projeleri baştan sona yönetmek için AI destekli araçlar, proje yönetimi özellikleri ve işbirliğine dayalı beyaz tahta işlevleri sunar.

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