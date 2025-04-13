Tactiq ve Otter AI: Hangi Toplantı Transkripsiyon Aracı Size En Uygun?

Arka arkaya Zoom görüşmeleri, yarı dinleyip yarı notlar alırken tamamen stres altında kalıyorsunuz. Daha sonra, düşünceleriniz dağınık ve hangi eylem öğelerinin kime ait olduğu konusunda hiçbir fikriniz yok.

İşte bu yüzden toplantı transkripsiyon araçları önemlidir. İş transkripsiyon pazarı yıllık %12,2 oranında büyürken, Tactiq ve Otter AI gibi AI araçları takviminiz kadar vazgeçilmez hale geliyor.

Ama hangisi size uygun? İsimleri doğru yazan, anahtar kararları yakalayan ve sizi takip kaosundan kurtaran hangisi?

Hadi ayrıntılara bakalım, böylece sanal toplantılar için en uygun olanı seçebilir ve zamanınızı geri kazanabilirsiniz. Tactiq ve Otter AI için hesaplaşma zamanı.

⏰ 60 saniyelik özet Tactiq ve Otter AI'nın hızlı bir karşılaştırması Tactiq ve Otter AI'nın anahtar özelliklerini özetleyen kullanışlı bir tablo: Özellik Tactiq Otter AI Gerçek Zamanlı Transkripsiyonlar Toplantılar sırasında canlı transkripsiyon yapar, anahtar noktaları vurgular Konuşmacı tanımlama özelliğine sahip AI destekli canlı transkripsiyonlar AI Destekli Özetler Toplantı özetleri ve eylem öğeleri oluşturur Toplantıları anahtar noktalar ve önemli noktalarla otomatik olarak özetler Otomatik Katılım Manuel başlatma, Chrome uzantısı olarak çalışır AI asistanı olarak toplantılara otomatik olarak katılır Entegrasyonlar Notion, Slack, Google Dokümanlar ve daha fazlasıyla bağlantı kurun Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve Dropbox ile entegre İşbirliği Önemli noktaları takımlarla anında paylaşın Paylaşılan çalışma alanları ile takım işbirliği sağlar Ancak, her ikisinin güçlü yönlerini birleştiren ve eksiklikleri gideren bir araç arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın!

Tactiq nedir?

via Tactiq

Tactiq, gerçek zamanlı transkripsiyonlar ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak toplantı verimliliğini artıran, yapay zeka destekli bir transkripsiyon aracıdır. Güçlü çağrı izleme özellikleriyle Tactiq, Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Her kelimeyi doğru bir şekilde yakalar, manuel not alma ile dikkatinizin dağılmadan tartışmaya odaklanmanızı sağlar.

Tactiq özellikleri

Tactiq, toplantılarda zor işleri sizin yerinize yapar. Özellikleri, tartışmaları düzenler, önemli noktaları vurgular ve hatta araçlarınız arasında eyleme geçirilebilir bilgileri senkronize eder. İşte onu öne çıkaran özellikler:

🌟 Özellik #1: Gerçek zamanlı transkripsiyonlar

via Tactiq

Tactiq, toplantıları canlı olarak transkripsiyonlayarak, botlar ve kesintiler olmadan hiçbir anahtar detayı kaçırmamanızı sağlar. 30'dan fazla dili destekleyen bu hizmet, çok dilli tartışmalarda bile konuşmaları doğru bir şekilde yakalar.

Ayrıca, konuşurken anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgular, böylece notlarınız pratik olarak kendiliğinden yazılır.

💡Profesyonel İpucu: Tactiq'in canlı vurgulama özelliğini kullanarak önemli karar noktalarını veya eylem öğelerini oluştukları anda işaretleyin

🌟 Özellik #2: AI tarafından oluşturulan içgörüler

via Tactiq

Transkripsiyonun ötesinde, Tactiq gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak ayrıntılı özetler, eylem öğeleri ve takip e-postaları oluşturur. Tek bir tıklama ile toplantı tartışmalarınızı yapılandırılmış içgörülere dönüştürebilir ve toplantı sonrası manuel görevlerin ihtiyacını azaltabilirsiniz.

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

🌟 Özellik #3: Sorunsuz entegrasyonlar

Tactiq, Google Drive, Notion, Slack ve daha fazlasıyla kolayca senkronizasyon sağlayarak iş akışınıza uyum sağlar. Ekstra adımlara gerek olmadan, takımınızın zaten birlikte çalıştığı yerlerde transkriptleri anında kaydedin ve paylaşın.

Otomatik transkripsiyonlu arama analizi ve AI destekli özetler sayesinde, toplantı bilgilerinizi parmağınızı bile kıpırdatmadan düzenli ve eyleme geçirilebilir halde tutabilirsiniz.

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Tactiq Alternatifleri ve Rakipleri

Tactiq fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ayda 10 transkripsiyona kadar

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $

Takım: 16,67 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

🧠 Biliyor muydunuz? Atlassian tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların %54'ü toplantılardan bir sonraki adımlar veya görevlerin kime ait olduğu konusunda net bir fikir sahibi olmadan ayrılıyor.

Otter AI nedir?

via Otter AI

Otter AI, toplantıları, röportajları ve dersleri daha verimli hale getiren güçlü bir AI tabanlı transkripsiyon aracıdır. Konuşmaları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak transkripsiyonlar, anahtar noktaları vurgular ve özetler oluşturur.

Ayrıca, otomatik konuşma tanıma özelliği sayesinde sesli konuşmaları en değerli arama yapılabilir veritabanına dönüştürür.

Otter AI özellikleri

Otter, basit transkripsiyonun ötesine geçerek, ses dosyalarınızı analiz etmek, düzenlemek ve önemli bilgileri çıkarmak için araçlar sağlar. İşte özelliklerine bir göz atın:

🌟 Özellik #1: AI destekli toplantı asistanı

via Otter AI

Her toplantıda yorulmak bilmeyen bir asistanınız olduğunu ve her kelimeyi ve nüansı kaydettiğini hayal edin. OtterPilot işte budur. Toplantı sırasında gerçek zamanlı transkriptler sağlar, önemli anları vurgular ve otomatik özetler oluşturur, böylece hiçbir şeyi kaçırmadan toplantıya tam olarak katılabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Otter.ai'nin özel kelime dağarcığı özelliğini sektörünüzün jargonuyla veya sık kullanılan isimlerle eğiterek transkripsiyon doğruluğunu önemli ölçüde artırın.

🌟 Özellik #2: Anlık toplantı sohbetleri

Otter Chat, toplantılarınızda size eşlik eden bir yardımcıdır. Sorular sorabilir ve geçmiş tartışmalardan anında içgörüler elde edebilirsiniz. Hızlı bir özet veya anahtar bir karar mı ihtiyacınız var? Otter Chat'ten ilgili ayrıntıları anında getirmesini isteyin.

Size yardımcı olur:

"Proje X'in son teslim tarihi neydi?" gibi geçmiş toplantılar hakkında bilgi edinin

Konuşma geçmişinizden doğrudan alınan anlık cevaplar alın

Transkriptin herhangi bir bölümüne yorum ekleyerek ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın

🌟 Özellik #3: Otomatik özetler

Zaman çok değerlidir ve her toplantı derinlemesine inceleme gerektirmez. Otter AI'nın otomatik özetleri, uzun tartışmaları kısa ve anlaşılır genel bakışlara dönüştürür. Anahtar kararları, eylem öğelerini ve önemli noktaları vurgulayarak toplantının özünü dakikalar içinde öğrenin. Toplantı tartışmalarını hızlıca gözden geçirmek veya paydaşlarla içgörüler paylaşmak için mükemmeldir.

🌟 Özellik #4: Bir bakışta eylem öğeleri

Otter AI'nın "Önemli Noktalar" özelliği, önemli kararları ve eylem adımlarını otomatik olarak çıkarır ve bunları açık, eyleme geçirilebilir bir biçimde sunar. Video toplantılarınız için kişisel bir görev yöneticisine sahip olmak gibidir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. AI içgörüleriyle konuşmaları zahmetsizce somut sonuçlara dönüştürün.

Otter AI fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

🌟 İlginç bilgi: Ortalama bir çalışan ayda 62 toplantıya katılır!

Tactiq ve Otter AI: Özelliklerin Karşılaştırması

Tactiq ve Otter AI , toplantılar için güçlü AI araçlarıdır, ancak farklı alanlarda öne çıkarlar. Tactiq, sorunsuz not alma ve gerçek zamanlı işbirliği için hafiftir, Otter AI ise AI destekli otomasyon, özetler ve keskin içgörüler sunar.

Öne çıkan özelliklerini karşılaştırarak hangisinin size en uygun olduğunu görün.

Özellik #1: Gerçek zamanlı transkripsiyonlar

Anahtar tartışmaları ve kararları kaydetmek için doğru transkripsiyonlar çok önemlidir. Hem Tactiq hem de Otter AI, not almayı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için gerçek zamanlı transkripsiyon özellikleri sunar.

Tactiq

Tactiq'in gerçek zamanlı transkripsiyonu, toplantınız içinde canlı, işbirliğine dayalı bir tuval gibidir. Kelimelerin anında göründüğünü, konuşmacıların vurgularıyla işaretlendiğini ve canlı açıklamalar için hazır olduğunu hayal edin.

Tactiq, pasif dinlemeyi doğrudan Google Meet, Zoom veya Microsoft Teams içinde aktif katılım haline dönüştürür. Toplantı sırasında her ayrıntıyı anında yakalayan kusursuz bir toplantı arkadaşıdır.

Otter AI

Otter AI'nın gerçek zamanlı transkripsiyonu, toplantı sonrası analiz için ayrıntılı kayıt amacıyla sesi daha yüksek doğrulukla yakalar. Canlı transkripsiyon sunarken, gücünü sesi işleme ve iyileştirme yeteneğinden alır ve daha sonra arama ve analiz için son derece hassas bir metin sürümü sağlar.

Otter AI'nın canlı özelliği, daha güçlü toplantı sonrası analizler için son derece doğru bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

🏆 Kazanan: Dinamik, toplantı içi işbirliği ve canlı açıklama özelliği ile Tactiq. Yüksek doğrulukta toplantı sonrası analiz ve ayrıntılı ses işleme özelliği ile Otter AI

Özellik #2: AI destekli özetler ve önemli noktalar

Toplantı sonrası netlik için kısa özetler ve eylem öğeleri otomatik olarak oluşturma yeteneği hayati önem taşır. Hem Otter AI hem de Tactiq bu amaç için AI destekli özellikler sunar.

Tactiq

Tactiq, mükemmel vurgular ve eylem öğesi etiketleme ile toplantı sonrası incelemeleri basitleştirir. Toplantı ilerledikçe, önemli kararları manuel olarak işaretleyebilir, takip işlemleri atayabilir ve yapılandırılmış notlar oluşturabilirsiniz. Tactiq tamamen otomatik özetler sunmasa da, her toplantıdan Google Dokümanlar, Notion veya Slack'te düzgün bir şekilde düzenlenmiş net sonuçlarla ayrılmanızı sağlar.

Otter AI

Otter AI, AI destekli Takeaways ile özetlemeyi bir üst seviyeye taşıyor. Manuel giriş yapmaya gerek kalmadan anahtar noktaları, eylem öğelerini ve kararları otomatik olarak çıkarır. AI tarafından oluşturulan bu özetler, takımların tartışmaları hızlı bir şekilde gözden geçirmesine yardımcı olarak tam transkriptleri incelemek zorunda kalma ihtiyacını azaltır. Otter AI ayrıca hızlı başvuru için akıllı anahtar kelimeler sağlayarak bilgi erişimini kolaylaştırır.

🏆 Kazanan: Tamamen otomatik AI destekli özetleri ve eylem öğeleriyle Otter AI. Ancak, vurgulanan öğeler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız, manuel etiketleme ve yapılandırılmış not alma için Tactiq daha iyi bir seçenektir

Özellik #3: Sorunsuz entegrasyonlar

Transkripsiyon hizmetlerini diğer uygulamalarla bağlantılandırma özelliği, genel verimliliği artırır. Hem Tactiq hem de Otter AI, sorunsuz entegrasyonlar için seçenekler sunar.

Tactiq

Tactiq Google Dokümanlar, Notion ve Slack gibi popüler verimlilik araçlarıyla kolayca entegre olur ve toplantı transkripsiyonlarınıza ve notlarınıza iş yerinizden anında erişmenizi sağlar.

Ayrıca, proje yönetimi araçlarına doğrudan dışa aktarmayı destekleyerek, takımların ekstra adımlar atmadan tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmelerine yardımcı olur.

Otter AI

Otter AI, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile derin bağlantı özelliği sayesinde standart entegrasyonların ötesine geçer; hatta toplantılara otomatik olarak katılarak kayıt ve transkripsiyon yapar.

Ayrıca Google Takvim ile senkronizasyon sağlar, böylece planlanmış aramaları kolayca izleyebilir ve transkripsiyonunu yapabilirsiniz. Ayrıca Otter AI, Dropbox ve Salesforce ile entegre olarak farklı iş fonksiyonları arasında işbirliğini geliştirir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Tactiq'in basitliği hızlı işbirliği için idealdir, Otter AI'nın derinliği ise gelişmiş analiz ve organizasyona ihtiyaç duyanlar için uygundur

Reddit'te Tactiq ve Otter AI karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, Tactiq ve Otter.ai hakkında görüşlerini paylaşarak, bu araçların güçlü ve zayıf yönlerine dair gerçek hayattan örnekler sunuyor. Transkripsiyon aracı arayışındaysanız, bu tartışmalar sizin için çok değerli bir kaynak olacaktır.

Bir Reddit kullanıcısı Tactiq'i överek şöyle dedi:

Tactiq'i denemenizi tavsiye ederim. Bu bir tarayıcı uzantısıdır, bu nedenle endişelenecek bir bot yoktur ve her şey gizli kalır. Yoğun toplantı programları için uygun fiyatlıdır ve gerçek zamanlı notları transkripsiyonlarla birleştirme konusunda harika bir iş çıkarır.

Tactiq'i denemenizi tavsiye ederim. Bu bir tarayıcı uzantısıdır, bu nedenle endişelenecek bir bot yoktur ve her şey gizli kalır. Yoğun toplantı programları için uygun fiyatlıdır ve gerçek zamanlı notları transkripsiyonlarla birleştirme konusunda harika bir iş çıkarır.

Buna karşılık, başka bir kullanıcı, anahtar noktaları özetlemesi nedeniyle Otter AI'yı tercih etti:

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Transkriptler, kayıt sonrası jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için biraz düzeltme gerektiriyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ondan benim için özetler hazırlamasını, takip için e-posta taslakları oluşturmasını, hatta kök nedenler gibi şeyler için konuşmaları analiz etmesini istiyorum.

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Transkriptler, kayıt sonrası jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için biraz düzeltme gerektiriyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ondan benim için özetler hazırlamasını, takip için e-posta taslakları oluşturmasını, hatta kök nedenler gibi şeyler için konuşmaları analiz etmesini istiyorum.

Reddit tartışmaları bir yana, hem Tactiq hem de Otter AI güçlü transkripsiyon özellikleri sunar. Ancak not almaktan daha fazlasını arıyorsanız, toplantı bilgilerini sorunsuz bir şekilde yakalamanıza, düzenlemenize ve bunlara göre hareket etmenize yardımcı olacak bir şey arıyorsanız, Tactiq ve Otter AI'dan daha iyi bir alternatif var.

Farklı araçlar arasında transkriptler, görevler ve takipler arasında gidip gelmekten bıktıysanız, okumaya devam edin.

🌟Eğlenceli bilgi: Toplantı tutanaklarındaki "dakika" terimi, Latince " minuta scriptura" kelimesinden gelir ve "küçük yazı" anlamına gelir. Başlangıçta, taslak notlar veya taslaklar anlamında kullanılırdı.

ClickUp ile tanışın — Tactiq ve Otter AI'ya en iyi alternatif

Toplantı aracınız konuşmaları sadece transkripsiyonlamakla kalmayıp, bunları yerine getirseydi ne olurdu?

Tactiq ve Otter AI kelimeleri yakalarken, ClickUp toplantı tartışmalarını görevlere, belgelere ve otomatikleştirilmiş iş akışlarına dönüştürür — hepsi tek bir yerde.

2 milyondan fazla takım tarafından kullanılan ClickUp, uygulama değiştirme karmaşasını ortadan kaldırır.

ClickUp, toplantılarınızı yönetme şeklinizi nasıl dönüştürüyor?

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp AI not alma özelliği ile toplantılarınızı basitleştirin

Toplantı notları, takipler ve eylem öğeleri arasında gidip gelmek, özellikle birden fazla araç arasında geçiş yaparken, hiç bitmeyen bir görev gibi hissettirebilir. ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, her şeyi tek bir yerden yöneterek kaosu ortadan kaldırır.

Konuşmaya odaklanırken notları ClickUp AI Notetaker'a bırakın!

ClickUp AI Notetaker ile konuşmaları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilirsiniz. İşte nasıl:

Toplantı notlarını otomatikleştirin : ClickUp AI, konuşmaları transkribe eder, özetler ve gizli bir belgeye kaydeder, böylece ayrıntılar için uğraşmanıza gerek kalmaz

Akıllı özetler ve eylem öğeleri: Anahtar kararları otomatik olarak çıkarır ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür — toplantı sonrası karışıklıklar sona erer

Kolay arama: CEO'nuzun gelecek çeyrek stratejisi hakkında söylediklerini hatırlamaya mı çalışıyorsunuz? ClickUp, konuşmacı, anahtar kelime veya konuya göre transkriptleri aramanızı sağlayarak sizi sonsuz tekrar izlemekten kurtarır

İş akışlarıyla sorunsuz entegrasyon: Bağımsız transkripsiyon araçlarının aksine, ClickUp AI Notetaker, Belgeler, Görevler ve canlı sohbet araçlarıyla bağlantı kurarak toplantı bilgilerinin ekstra manuel çaba gerektirmeden anında işinize akışını sağlar

📌 Örnek: Bir pazarlama takımı, beyin fırtınası oturumları sırasında ClickUp AI Notetaker kullanıyor. Bu uygulama, konuşmaları transkripsiyonlayarak kampanya temalarına, hedef kitle segmentlerine ve potansiyel eylem öğelerine göre kategorize ediyor ve toplantı sonrası analizlere harcanan saatleri azaltıyor

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Brain'in özetleme sihrini yapmasına izin verin

ClickUp Brain bunu daha da ileri götürerek toplantı transkriptlerinizi aranabilir, birbiriyle bağlantılı bir bilgi tabanına dönüştürür. ClickUp Brain'e "3. çeyrek bütçesi hakkında ne karar verdik?" diye sorduğunuzu ve birden fazla toplantı ve ilgili görevlerden alınan bilgileri içeren konsolide bir yanıtı anında aldığınızı hayal edin.

ClickUp Brain ile toplantı açıklamalarını zahmetsizce arayın ve analiz edin

ClickUp Brain, toplantı tartışmalarını nasıl daha verimli hale getirir?

Akıllı toplantı özetleri oluşturun ve toplantı notlarını çevirin

Toplantı biter bitmez eylem öğelerini ClickUp Görevleri olarak atayarak hesap verebilirliği sağlar

Toplantıda alınan önemli kararları ve konuları gözden geçirin

En iyi yanı, ClickUp Brain'in Gemini, ChatGPT ve Claude dahil olmak üzere birden fazla LLM ile ClickUp Çalışma Alanı'ndan arka planda çalışmasıdır.

💡Profesyonel İpucu: Uzun toplantı transkriptlerini özetlemek için ClickUp AI Notetaker'ı kullanın ve ardından ClickUp Brain'den özetin tüm eylem öğelerini almasını isteyin, böylece hızlı bir görev listesi oluşturun.

ClickUp'ın OneUp #3: ClickUp Meetings ile toplantıları eyleme dönüştürün

ClickUp Meetings, toplantılarınızı yapılandırılmış, eylem odaklı oturumlara dönüştürür ve her tartışma net bir sonuca ulaşır.

Platform, en iyi video konferans araçlarını entegre ederek iletişimi bir üst seviyeye taşıyan işbirliği özellikleri sunar ve aramalarınızın, notlarınızın ve görevlerinizin bağlantıda kalmasını sağlar.

ClickUp Meetings ile gündemleri, notları ve takipleri görevlere bağlayın

ClickUp Toplantılarının öne çıkan özellikleri şunlardır:

Canlı işbirliği: Takımınız uzakta veya ofiste olsun, ClickUp'ın Toplantılar merkezi herkesin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar. Takım üyeleri tartışma sırasında yorum ekleyebilir, görevler atayabilir ve ilerlemeyi güncelleyebilir

Eyleme geçirilebilir toplantı tutanakları: Tartışılan konular hakkında belirsiz bir izlenimle ayrılmak yerine, ClickUp toplantı bilgilerini son teslim tarihleri, sahipleri ve öncelikleri ile birlikte takip edilebilir görevlere dönüştürür

İş akışlarıyla sorunsuz entegrasyon: Toplantı gündemlerinden takiplere kadar her şey ClickUp Belgeleri, Görevleri ve Takvim ile bağlantılı kalır

📌 Örnek: Bir tasarım takımı, sprint planlamasını yapmak için ClickUp Meetings kullanıyor. Kullanıcı hikayelerini ve tasarım maketlerini doğrudan toplantı etkinliğine bağlayarak oturum sırasında gerçek zamanlı işbirliği ve geri bildirim sağlayabiliyorlar

ClickUp'ın OneUp #4: Gerçekten sonuç alan toplantı tutanakları

Toplantıdan "Tam olarak neye karar verdik?" diye düşünerek kaç kez çıktınız? Yapılandırılmış toplantı tutanakları olmadan, anahtar noktalar unutulur, eylem öğeleri kaybolur ve takip işlemleri tahmin oyununa dönüşür.

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, önemli her şeyi kaydetmek için net, yapılandırılmış ve eyleme geçirilebilir bir biçim sunarak kaosu ortadan kaldırır. Böylece takımınız hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan tartışmadan uygulamaya geçebilir.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile toplantı bilgilerinizi zahmetsizce yakalayın, düzenleyin ve harekete geçin

Bu şablonun öne çıkan özellikleri şunlardır:

Netlik için önceden yapılandırılmış biçim: ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, notlarınızı otomatik olarak yapılandıran temiz ve düzenli bir düzen sunarak önemli ayrıntıların tutarlı bir şekilde yakalanmasını sağlar

Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınız ofiste, uzakta veya karma bir ortamda çalışıyor olsun, herkes toplantı notlarına gerçek zamanlı olarak katkıda bulunabilir ve uyumu sağlayabilir

Yerleşik eylem öğesi atama: Bu şablon, kararları sadece listelemek yerine, görevleri doğrudan toplantı tutanaklarından atamanıza olanak tanır, böylece sonraki adımlar konusunda karışıklık olmaz

ClickUp belgeleri ve görevleriyle sorunsuz entegrasyon: Toplantı tutanaklarınız sadece statik bir belge değildir; görevleriniz, projeleriniz ve iş akışlarınızla doğrudan bağlantılıdır, böylece içgörüleriniz anında eyleme geçirilebilir

📮 ClickUp Insight: Toplantılarınızı "son derece etkisiz" olarak değerlendiren ankete katılanların %16'sından biri misiniz , yoksa toplantılarınızı "son derece etkili" olarak değerlendiren şanslı %12'lik kesimden biri misiniz ? Çoğu takım gibiyseniz, muhtemelen ortada bir yerdesiniz: Ankete katılanların %35'i toplantılara 3/5 gibi nötr bir puan vererek, toplantıların tamamen başarısız olmadığını, ancak maksimum değeri sağlamadığını da belirtmiştir. ClickUp, toplantıların her aşamasında etkinliği dönüştürür! İşbirliğine dayalı gündemlerle plan yapın, AI Notetaker ile kararları kaydedin ve tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün — hepsi tek bir platformda. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

ClickUp'ın One Up #5: Toplantı notlarını düzenli bir şekilde organize etmek için belgeler

Toplantı notlarını iyi almak işin sadece yarısıdır; bunları saklamak, düzenlemek ve gerektiğinde erişmek de aynı derecede önemlidir. Farklı araçlara dağılmış belgeler sürtüşmelere neden olur ve takımların önemli kararları ve eylem öğelerini aramakla zaman kaybetmesine yol açar.

ClickUp Belgeler ile toplantı notlarınız, eylem öğeleriniz ve takipleriniz, görevleriniz ve iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantılı tek bir alanda bulunur.

ClickUp Belgeleri ile konuşmaları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün — transkripsiyonlarınız, toplantı notlarınız ve takipleriniz tek bir dinamik çalışma alanında

ClickUp Belgeleri'nin en iyi yardımcınız olmasının nedenleri:

Tek bir doğru kaynak: Sonsuz e-postaları veya birden fazla uygulamayı taramak yerine, tüm toplantı notlarınızı ve kararlarınızı ClickUp içinde tek bir arama yapılabilir konumda saklayın

Gerçek zamanlı işbirliği: Uzak, karma veya ofis içi bir takımda çalışıyor olun, ClickUp Belgeler canlı düzenleme, yorumlama ve geri bildirim imkanı sunarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar

İş akışlarına otomatik olarak bağlanır: Statik not alma uygulamalarının aksine, ClickUp Belgeleri doğrudan ClickUp Görevleri ve Toplantıları ile entegre olur, böylece toplantı notlarını anında izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve unutulan eylem öğelerinin riskini ortadan kaldırabilirsiniz

Kolay arama ve düzenleme: Geçen ayki strateji toplantısında ne karar verildiğini hatırlayamıyor musunuz? Sorun değil. ClickUp'ın güçlü arama fonksiyonu, belirli notları, kararları veya eylem öğelerini saniyeler içinde bulmanıza yardımcı olur

🧠 Biliyor muydunuz? 100'den fazla çalışanı olan kuruluşlar , verimsiz toplantılar nedeniyle yılda ortalama 420.000 dolar kaybediyor.

Toplantıları daha da etkili hale getirmek için ClickUp, her tartışmanın yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir ve verimli olmasını sağlayan önceden oluşturulmuş toplantı şablonları sunar.

📖 Daha fazla bilgi: Toplantı Notları için AI Nasıl Kullanılır?

ClickUp Toplantı Şablonu

Son olarak, ClickUp Toplantı Şablonu, tek bir belgede gündemler oluşturmanıza, anahtar noktaları izlemenize ve görevler atamanıza yardımcı olur. Bu dinamik şablon, özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Şablonu ile düzenli kalın ve her toplantıyı yolunda tutun

ClickUp Toplantı Şablonunu kullanarak, toplantı tutanaklarını sıfırdan oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır, değerli zamandan tasarruf eder ve tüm anahtar bilgilerin kaydedilmesini sağlarsınız.

🌟 İlginç bilgi: Araştırmalar, çalışanların ayda ortalama 31 saatini verimsiz toplantılarda geçirdiğini gösteriyor. Otomatik özetler ve eylem öğesi izleme ile bu boşa harcanan zamanı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

ClickUp: Tactiq ve Otter AI Tartışmasına Mükemmel Çözüm

Tactiq ve Otter AI, her ikisi de güçlü araçlardır, ancak konuşmaları eyleme dönüştürmede hala eksiklikleri vardır. Takımınız toplantı notları için birden fazla araçla uğraşmak, parçalı iş akışlarıyla mücadele etmek veya görevleri manuel olarak takip etmek zorunda kalıyorsa, bu sınırlamalar işlerinizi yavaşlatabilir.

İşte bu noktada ClickUp, transkripsiyon ve not alma için devreye giriyor. Transkripsiyonun ötesine geçen kapsamlı bir destek sistemidir.

ClickUp ile gerçek zamanlı toplantı özetleri, otomatik eylem öğeleri, zamanlama, takipler, akıllı görev otomasyonu ve daha fazlasını elde edersiniz. Artık dağınık notlar yok. Artık kaybolan eylem öğeleri yok. Tek bir yerde sorunsuz işbirliği, verimlilik ve uygulama.

Toplantılarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve verimli toplantıların geleceğini deneyimleyin.