kolay İş Anlaşmaları için 10 Ücretsiz Ortaklık Sözleşmesi Şablonu

Ortaklık, iki eşit kişi arasında yapılan yasal bir sözleşme değildir. Birbirlerinin başarısına kendini adamış iki kişi arasında kurulan duygusal bir ittifaktır.

Ortaklık, iki eşit birey arasında yapılan yasal bir sözleşme değildir. Birbirlerinin başarısına kendini adamış iki kişi arasında kurulan duygusal bir ittifaktır.

Ortaklıklar, bir startup kuruyor, yeni bir proje sponsoru arıyor veya yeni pazarlara açılıyor olsanız da iş büyümesinin bel kemiğidir. Ancak bir sorun var: En umut verici işbirlikleri bile net kurallar olmadan başarısız olabilir.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, işletmelerin %76'sı ortaklık ekosistemleri nedeniyle iş modellerinde önemli değişiklikler olacağını öngörüyor.

İşte bu noktada ortaklık sözleşmesi şablonları devreye girer. Bu belgeler, rolleri tanımlayarak ve beklentileri ayarlayarak takımın sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.

"Ama yasal sözleşmeler hazırlamak karmaşık görünüyor" diye düşünüyorsanız endişelenmeyin. Biz size yardımcı olacağız!

Süreci basitleştirmek için tasarlanmış 10 ücretsiz, özelleştirilebilir ortaklık sözleşmesi şablonunu inceleyelim.

Ortaklık Sözleşmesi Şablonları Nedir?

Ortaklık sözleşmesi şablonları, ortak bir hedef için birlikte çalışan iki veya daha fazla tarafın koşullarını ve şartlarını özetleyen önceden tasarlanmış belgelerdir

Özel bir ortaklık sözleşmesi, roller, sorumluluklar, kâr paylaşımı düzenlemeleri ve uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını tanımlamak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak ortaklığın resmileştirilmesini basitleştirir.

Bu şablonlar, projeleri yönetmek veya şeffaflığı korumak için müşteri işbirliği yazılımı kullanmak gibi net iletişimin anahtar rol oynadığı senaryolarda özellikle yararlıdır.

Bu şablonlar, genel ve sınırlı sorumluluk ortaklıklarından ortak geliştirme ve iş ortaklığı sözleşmelerine kadar çeşitli sözleşme türlerine uyarlanabilir.

İyi bir ortaklık sözleşmesi şablonu nedir?

Genel ortaklık sözleşmesi şablonu, sadece bir belge değildir; netlik, adalet ve işbirliği için sağlam bir temel sağlayan bir araçtır. Aşağıda dikkat etmeniz gerekenler yer almaktadır:

Kapsamlı yapı : Özellikle işbirliği sözleşmelerinde ortakların rolleri, sorumlulukları, kâr paylaşımı ve karar alma süreçleri gibi temel ortaklık ayrıntılarını kapsar

Açık dil : Anlaşılması kolay terimler kullanılır, aşırı karmaşık hukuk jargonu kullanılmamıştır

Özelleştirilebilirlik : Ortaklık kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına uyarlanabilir

Çatışma çözümü maddeleri : Uzun süren anlaşmazlıkları önlemek için uyuşmazlıkların nasıl ele alınacağını özetler

Fesih koşulları : Pazarlama sözleşmesi şablonlarında olduğu gibi, sözleşmeyi sonlandırmak veya ortaklığı feshetmek için net koşullar içerir

Yasal uyumluluk : Yerel ve sektöre özgü yasal standartları karşılar

Sermaye dağıtımı : Sahiplik faizi veya kârın nasıl bölüneceğinin ayrıntıları

Gizlilik hükümleri: İş teklifi şablonlarında olduğu gibi, ortaklar arasında paylaşılan hassas iş bilgilerini korur

🧠 İlginç Bilgi: Ortaklık sözleşmeleri modern bir icat değildir! Kökenleri, tüccarların ortaklıklarını kil tabletlere yazarak resmileştirdikleri eski Mezopotamya'ya kadar uzanır.

10 Ücretsiz Ortaklık Sözleşmesi Şablonu

İşiniz için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplayan tek bir platformun olması harika olmaz mıydı? Belgeler, görevler, sohbet, entegrasyonlar ve hatta önceden oluşturulmuş şablonlar?

İşte iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ın yapacağı tam da budur.

Her türlü kullanım ve sektör için 1.000'den fazla şablonla, hiçbir şeyi sıfırdan yapmanız gerekmez ve çoğu proje görevinde tahmin yürütmek zorunda kalmazsınız.

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olacak bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olacak bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya bunları gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

ClickUp'ın sizin için seçtiği ücretsiz ortaklık sözleşmesi şablonlarını tek tek inceleyelim.

1. ClickUp Ortaklık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Ortaklık Sözleşmesi Şablonu ile ortaklık temsilcilerinin şartlarını, her bir tarafın yükümlülüklerini ve mali katkıları ile yükümlülükleri tanımlayın

Ortaklık sözleşmesi, başkalarıyla işbirliği yapan işletmeler için çok önemli bir yasal belgedir. ClickUp Ortaklık Sözleşmesi Şablonu, kapsamlı ve yasal olarak geçerli bir sözleşme oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu iş sözleşmesi şablonu ile ortaklık sözleşmesi sürecini basitleştirebilir, yasal riskleri en aza indirebilir ve işbirliği girişiminiz için sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

Şablonun bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Düzenli iş akışı: Anlaşmanın taslağını hazırlama, gözden geçirme ve son halini verme ile ilgili görevleri verimli bir şekilde düzenleyin

İşbirliği merkezi: Sözleşme taslaklarını kolayca paylaşın, geri bildirim toplayın ve tüm paydaşların uyumlu olmasını sağlayın

Sürüm kontrolü: Süreç boyunca sözleşmede yapılan değişiklikleri ve düzeltmeleri izleyin

Otomatik hatırlatıcılar: Son teslim tarihlerini takip etmek ve görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için bildirimler ayarlayın

🔑 İdeal kullanım: Ortaklık sözleşmesini hızlı bir şekilde hazırlamak isteyen iş ortakları

💡 Profesyonel İpucu: Ortaklık sözleşmelerinize her zaman gelecekteki değişikliklere ilişkin bir madde ekleyin. Sözleşmeyi güncellemeye yönelik yerleşik bir hüküm, yeni ortakların eklenmesi, ortakların sermaye katkılarının değiştirilmesi veya sorumlulukların yeniden tanımlanması gibi değişikliklere sıfırdan başlamadan uyum sağlamanıza olanak tanır.

2. ClickUp 50/50 Ortaklık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp 50/50 Ortaklık Anlaşması Şablonu ile karar alma sürecini tanımlayın, kâr paylaşımını düzenleyin ve sorumluluklarla birlikte rolleri belirtin

50/50 Ortaklık Sözleşmesi, her iki tarafın da işin yürütülmesi, hak ve sorumlulukların belirlenmesi ve kar ve zararların paylaşımı konusunda aynı sayfada olduğunu garanti eden bağlayıcı bir sözleşmedir.

ClickUp 50/50 Ortaklık Sözleşmesi Şablonu, bu süreci basitleştirerek ortaklığınızı resmileştirmek için yapılandırılmış ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

Bu örnek ortaklık sözleşmesi ile yapabilecekleriniz şunlardır:

Ortakların rollerini, yükümlülüklerini, haklarını ve kar-zarar dağılımını açıkça belirtir

Sözleşmenin eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için gerekli bilgileri doldurun

ClickUp'ın Pano Görünümü'nü kullanarak rolleri ve sorumlulukları görselleştirin ve atayın

Özel Alanları kullanarak finansal tahsisleri izleyin

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak anahtar dönüm noktalarını ve kararları planlayın

🔑 İdeal: İşlerinde rol, sorumluluk ve kâr paylaşımını eşit olarak bölüşmek isteyen ortaklar

👀 Biliyor muydunuz? B2B liderlerinin büyük çoğunluğu ortaklıklarını genişletmeyi planlıyor. %82'si yeni ortaklar eklemeyi, %70'e yakını ise kanal programı bütçelerini artırmayı planlıyor.

3. ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu ile ortaklığın kapsamını ve ayrıntılarını, kâr paylaşım koşullarını ve her bir tarafın rollerini planlayın

ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu, açık ve öz sözleşmeler oluşturarak anlaşma sürecinizi basitleştirir.

Basit bir iş sözleşmesi şablonu olarak, proje ayrıntılarını özetler, sorumlulukları netleştirir ve tüm tarafların başlangıçtan itibaren ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlar.

Bazı özellikleri şunlardır:

Kapsamlı içerik : Proje kapsamını, ücretleri, maliyetleri ve her bir tarafın sorumluluklarını kapsar

Yapılandırılmış belgeler : ClickUp Belgeleri'ni kullanarak sözleşmenin amacını ve şartlarını taslak olarak hazırlayın

Görsel temsil : Anlaşmanın sezgisel bir özetini oluşturmak için Pano Görünümü'nü kullanın

Eyleme geçirilebilir görevler : Her bir tarafın beklentilerini ClickUp içinde yönetilebilir görevlere ayırın

Sorunsuz iletişim: Anlaşmayı tüm paydaşlarla zahmetsizce paylaşmak için otomatik e-postalar ve bildirimler ayarlayın

🔑 İdeal kullanım: İş ortaklıkları için bir anlaşma mektubu hazırlamak isteyen kurucular

4. ClickUp Çalışma Anlaşması Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Çalışma Anlaşması Şablonu ile aynı sayfada beyin fırtınası yapın, planlayın, izleyin ve ortakları yönetin

ClickUp'ın İş Sözleşmesi Şablonu ile işbirliğine dayalı ve verimli bir takım ortamı oluşturun.

Bu sezgisel Beyaz Tahta şablonu, takımların birlikte nasıl çalışmak istediklerini tanımlamalarına, güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmalarına ve yaratıcılık ve büyümeyi ortaya çıkarmak için net beklentiler belirlemelerine yardımcı olur.

İşte nasıl:

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak tercih edilen çalışma ortamlarını ve takım beklentilerini tanımlayın

İlerlemeyi izlemek için "Açık" ve "Tamamlandı" gibi Özel Durumlar ile görevler oluşturun

Sorunsuz yapılandırma için Başlangıç Kılavuzu ve Beyaz Tahta arasında geçiş yapın

Proje zaman çizelgelerini etkin bir şekilde yönetmek için son teslim tarihleri olan görevler oluşturun

Projenin başarısını tamamlanmasının ardından değerlendirmek için dönüm noktaları belirleyin

🔑 İdeal: Sorumlulukları tanımlamak ve görevleri verimli bir şekilde delege etmek isteyen takım liderleri

5. ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu ile iş sorumluluklarını tanımlayın ve ödeme, zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler ile ilgili beklentileri belirleyin

ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu, sözleşme sürecini basitleştirmek istiyorsanız ideal bir seçimdir.

Bağımsız yükleniciler ve müşteriler için tasarlanan bu şablon, net şartlar belirlemenize, faizleri korumanıza ve sorunsuz bir iş ilişkisi için beklentileri özetlemenize yardımcı olur.

Bu şablonla yapabilecekleriniz:

Bilgi toplama : Tazminatın belirlenmesi, kuralların tanımlanması ve beklentilerin özetlenmesi gibi anlaşmanın oluşturulması ve sonuçlandırılması için gerekli tüm ayrıntıları derlemek üzere : Tazminatın belirlenmesi, kuralların tanımlanması ve beklentilerin özetlenmesi gibi anlaşmanın oluşturulması ve sonuçlandırılması için gerekli tüm ayrıntıları derlemek üzere ClickUp Görevleri oluşturun

İşbirliğine dayalı düzenleme : Belge'yi kullanarak sözleşmeyi taslak haline getirin ve sözleşme şartlarını yükleniciyle birlikte belirlerken düzenlemeler yapın

Sorunsuz iletişim : ClickUp'taki E-posta özelliğini kullanarak sözleşmeyi doğrudan yükleniciye inceleme ve imzalanması için gönderin

Proje izleme : Gantt Grafiği'ni kullanarak bir zaman çizelgesi tasarlayın ve ilerlemeyi izleyin

Belge düzenleme: Kolay erişim için tüm ilgili belgeleri ve iletişimleri merkezileştirmek üzere Pano Görünümü'nü kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Anlaşmalar hazırlamak ve davranış kurallarını belirlemek isteyen işverenler ve çalışanlar

👀 Biliyor muydunuz? Teknoloji yöneticilerinin %94'ü, inovasyon ortaklıklarının stratejik hedefleri için çok önemli olduğunu düşünüyor.

6. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu ile sözleşmeleri, ödeme bilgilerini ve kişileri düzenleyin

ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu ile sözleşmelerinizi tek bir yerde merkezileştirin.

İster yeni bir ortaklık kuruyor ister sözleşmenizi yenilemek istiyor olun, bu şablon hiçbir detayın atlanmamasını sağlar. Aşağıdaki özellikler sayesinde yenileme tarihlerini, müzakere durumunu ve departman atamalarını takip edin:

İlerleme izleme : Taslak, Müzakere, Kabul Edildi ve İnceleme gibi Özel Durumlar ile görevler oluşturarak her sözleşmenin yaşam döngüsünü izleyin

Veri düzenleme : İmza Tarihi, Departman ve Sözleşme Türü gibi Özel Alanları kullanarak önemli iletişim bilgilerini kategorilere ayırın ve görselleştirin

Çoklu görünüm erişimi : Başlangıç Kılavuzu, Sözleşme Ana Listesi, Sözleşme İlerleme Durumu ve Sözleşme Talep Formu gibi yapılandırmalar arasında geçiş yaparak sözleşme verilerine kolayca erişin ve bunları yönetin

Merkezi depolama: Tüm sözleşmeleri ve ilgili kayıtları tek bir düzenli alanda saklamak için ClickUp'ta bir tablo oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Tüm sözleşmelerini tek bir yerden yönetmek ve izlemek isteyen hukuk takımları

💡 Profesyonel İpucu: Şablonlar sözleşme taslakları hazırlarken zaman kazandırır, ancak AI de öyle. ClickUp Brain gibi AI asistanları, teklifler ve sözleşmeler gibi karmaşık yasal belgelerin oluşturulmasını hızlandırabilir. Hatta bunlar için özel şablonlar oluşturmanıza da yardımcı olabilir. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bu videoyu izleyin:

7. ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın Tüm takımlarınızı tek bir sayfada toplayın ve ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Satış ve müşteri kazanımından üretime kadar sorunsuz bir geçiş sağlamak mı istiyorsunuz? ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu bunun cevabıdır. Bu şablon sayesinde satış, müşteri kazanımı ve üretim takımları tek bir yerden yorumlar, görev güncellemeleri ve paylaşılan belgelerle iletişim kurabilir, böylece e-posta alışverişi ortadan kalkar.

Bu şablon, Satış ve Ürün takımlarınızı uyumlu hale getirerek müşteri deneyimini geliştiren ve uzun vadeli başarıyı destekleyen basitleştirilmiş bir süreç oluşturur:

Tüm müşteri bilgilerini, sözleşmeleri ve işe alım adımlarını tek bir paylaşımlı çalışma alanında saklayın, böylece geçiş sırasında hiçbir şey kaybolmaz

Otomatik görev atamaları ve durum güncellemeleriyle manuel takipleri azaltın, satıştan uygulamaya kadar sorunsuz bir ilerleme sağlayın

Pano Görünümü ile süreç aşamalarını görselleştirin ve her adımın hesaba katıldığından emin olun

Müşteri kabul görüşmeleri sırasında tutarlı bir iletişim için kılavuz belge/anket kullanın

Sektör, şirket boyutu, sözleşme imza tarihi, sözleşme süresi gibi önemli verileri ve ilk kullanıcı ve en aktif kullanıcı gibi anahtar müşteri kullanıcılarını izleyin

Görevler form gönderimleri yoluyla oluşturulduğunda Onay Aşamasını otomatik olarak Yeni Müşteri olarak ayarlayın

Projeleri zamanında tamamlamak ve takım genelinde hesap verebilirliği sağlamak için net teslimatlar ve zaman çizelgeleri belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tüm müşteri iletişim bilgilerini ve teslim edilecekleri tek bir yerde toplamak, yönetmek ve izlemek isteyen proje yöneticileri

8. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile hizmetleri, fiyat kartlarını ve ödeme koşullarını özetleyin

ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonunu kullanarak müşteri ilişkilerinizi netlik ve profesyonellikle başlatın.

Bu şablon, sunduğunuz hizmetleri, bunların nasıl sunulacağını ve sözleşme şartlarını tanımlamak için yapılandırılmış, kullanımı kolay bir çerçeve sağlar.

Aşağıdaki özellikler sayesinde iş ihtiyaçlarınız için uygulanabilir bir belge oluştururken müşterilerinizle şeffaflık ve uyum sağlayın:

Proje uygulaması : Hizmet sözleşmenizi verimli bir şekilde yönetmek için özel bir proje oluşturun

Paydaş işbirliği : Anlaşmayı birlikte inceleyin ve tartışarak şartlar üzerinde mutabakat sağlayın

Görev organizasyonu : Görevleri kategorilere ayırarak ilerlemeyi izleyin ve ş Akışlarını kolaylaştırın

Otomatik bildirimler : Gerçek zamanlı uyarılarla dönüm noktaları ve değişikliklerden haberdar olun

Düzenli kontrol toplantıları: İlerlemeyi ele almak ve sorunları hızlı bir şekilde çözmek için toplantılar planlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hizmetlerini ve ödeme koşullarını tanımlamak isteyen hizmet sağlayıcılar

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

9. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu ile yasal olarak bağlayıcı bir belge oluşturun, ödeme kurallarını belirleyin ve müşterilerinizin beklentilerini ayarlayın

ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu ile müşterileriniz için net beklentiler belirleyin ve danışman olarak faizlerinizi koruyun.

Kullanımı kolay bu şablon, şartları belgelendirmenize, sorumlulukları tanımlamanıza ve yasal hükümleri özetlemenize yardımcı olarak profesyonel ve organize bir danışmanlık hizmeti sunmanızı sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Şartları özetleyin: ClickUp'ta bir belge kullanarak sözleşmenin şartlarını, rolleri ve sorumlulukları özetleyin

Hizmetleri listeleyin: Sağlayacağınız hizmetleri listelemek için görevler oluşturun ve taahhüdünüzü yerine getirmek için son tarihler atayın

Ödemeleri izleyin: Tam şeffaflık için ücretler, ödeme planları ve ödeme yöntemleri gibi önemli ayrıntıları izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşterilerine hizmetlerini ve ödeme koşullarını açık bir şekilde tanımlamak isteyen hizmet sağlayıcılar

10. ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu ile tüm ticari mülk belgelerinizi tek bir yerde düzenleyin ve yönetin

ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu ile ticari kira sözleşmelerinizi oluşturmayı ve yönetmeyi basitleştirin.

Hem ev sahiplerini hem de iş sahiplerini korumak için tasarlanan bu şablon, kira sözleşmelerinin karmaşıklığını basitleştirerek şeffaflık ve uyumluluk sağlar.

Aşağıdaki özellikleri sunar:

Kapsamlı belgeler : ClickUp Doc'u kullanarak ilgili tarafları, iletişim bilgilerini ve anahtar kira şartlarını ayrıntılı olarak belirtin

Görsel temsil : ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak kira sözleşmesinin hüküm ve koşullarını haritalandırın ve görselleştirin

Ödeme izleme : Ödeme planlarını, depozito tutarlarını ve diğer finansal yükümlülükleri izlemek için görevler oluşturun

Yinelenen incelemeler: ClickUp'ta Yinelenen Görevler'i ayarlayarak kira sözleşmesini düzenli olarak inceleyin ve güncelleyin, böylece uyumluluğu sürdürün

🔑 İdeal kullanım alanları: Sözleşmeleri hızlı ve güvenli bir şekilde düzenlemek ve paylaşmak isteyen ticari gayrimenkul şirketleri

Ortaklık Mükemmelliği ClickUp ile Başlar

Ortaklıklar şöyledir: iyi bir tarif gibidirler — doğru dengeyi yakalarsanız, şefin öpücüğünü hak eden bir yemek elde edersiniz. Ama net talimatlar yoksa? Sonunda çok fazla çaba harcarsınız ve sonuç kimsenin damak tadına uymayabilir. 🍝

Paylaştığımız ücretsiz ortaklık sözleşmesi şablonları, herkesin faizlerini dengeleyen tarif kartlarınız gibi işlev görür. Kârı bölüşmek, sorumlulukları belirlemek veya herkesin bu işin içinde olduğunu bilmesini sağlamak için bu şablonları özelleştirerek istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Hiçbiri tek başına çalışmaz. Sohbetlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi ve yapay zekayı tek bir iş merkezinde birleştiren ve odaklanmanızı ve üretkenliğinizi sağlayan ClickUp'ın güçlü iş uygulaması tarafından desteklenirler.

Her şeye sahip olabilecekken, basit şablonlarla yetinmeyin. Bugün ClickUp'a kaydolun — ortaklarınız bile size teşekkür edecek.