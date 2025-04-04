açık Kaynak Proje Yönetimi için En İyi 10 AppFlowy Alternatifi

AppFlowy, popüler Notion alternatifleri arasında yer almaktadır. AI, Projeler, Görevler, Şablonlar ve Siteler gibi özellikleriyle, Notion ile neredeyse aynı işbirliğine dayalı çalışma alanı deneyimi sunar.

Tek farkı nedir? AppFlowy açık kaynaklıdır. Notion'dan farklı olarak, kullanıcıların verilerini kontrol etmelerini sağlayan kendi kendine barındırma özelliklerine sahiptir.

Ancak bu, iki ucu keskin bir kılıçtır. Yerleşik bulut senkronizasyonu olmadan, AppFlowy'yi kurmak ve üzerinde işbirliği yapmak zorlaşır. Ek olarak, araç temel yazılım entegrasyonlarından yoksundur ve sorunsuz bir mobil deneyim sunamaz.

Dolayısıyla, gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir proje yönetimi deneyimi sunan araçlar arıyorsanız, bu 10 AppFlowy alternatifine göz atın.

Favorilerimizden birine göz atmak ister misiniz? Bu videoyu izleyin! 👇🏻

⏰ 60 saniyelik özet İşte dikkate alabileceğiniz en iyi 10 AppFlowy alternatifinin listesi: ClickUp: AI destekli işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi

Notion : Özelleştirilebilir bir çalışma alanında projeleri ve notları yönetmek için en iyisi

Obsidian : Derin bağlantılı, yerel öncelikli notlarla projeleri düzenlemek için en iyisi

Trello : Görsel proje yönetimi ve basit görev organizasyonu için en iyisi

Airtable : Veritabanı tarzı organizasyon ve not alanları ile projeleri izlemek için en iyisi

Monday. com : Takım işbirliği ve dokümantasyon ile karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi

Asana : Yapılandırılmış görevler ve ayrıntılı notlarla projeleri yönetmek için en iyisi

Todoist : Basit proje görevlerini yönetmek ve hafif notlar almak için en iyisi

Coda : Proje yönetimi, notlar ve veritabanlarını etkileşimli belgelere birleştirme için en iyisi

Taskade: Entegre notlar ve görev izleme ile işbirliği içinde projeler planlamak için en iyisi

AppFlowy Sınırlamaları

AppFlowy, kendisini Notion'un alternatifi olarak pazarlıyor. Fonksiyonellik açısından, not alma uygulaması olarak da kullanılabilen bir proje yönetimi aracıdır.

Avantajları olsa da, bazı önemli eksiklikleri de bulunmaktadır:

Karmaşık kurulum: AppFlowy, teknik uzmanlığı olmayan kullanıcılar için kurulumu zor olabilir. AppFlowy, teknik uzmanlığı olmayan kullanıcılar için kurulumu zor olabilir. Açık kaynaklı bir proje yönetimi aracı olduğu için, kullanıcıların kendi sunucu ortamlarını oluşturmaları gerekir ve bu da karmaşık bağımlılıkların yapılandırılmasını gerektirir

Yerleşik bulut senkronizasyonu yoktur: Kendi kendini barındıran bir platform olduğu için, dosya veya not gibi tüm veriler yerel olarak bir sunucuda depolanır. Bu, kullanıcıların verilerinin kontrolünü kaybetmelerini önlediği için güvenlik açısından harika olsa da, diğer takım üyeleriyle işbirliğini karmaşık hale getirir

Sınırlı işbirliği özellikleri: AppFlowy işbirliği özellikleri sunsa da, rakipleri kadar gelişmiş ve sezgisel değildir. Ayrıca, birçok kullanıcı gerçek zamanlı işbirliği sırasında gecikmeler yaşadıklarından şikayet etmektedir

➡️ Daha Fazla Bilgi: İşletmeler için En İyi Hepsi Bir Arada Yazılım Çözümleri

AppFlowy Alternatiflerine Genel Bakış

İşte bu blog yazısında bahsedilen tüm AppFlowy alternatiflerine genel bir bakış. Öne çıkan özelliklerini ve uygunluklarını bir bakışta inceleyin:

AppFlowy alternatifleri Öne çıkan özellik En iyisi ClickUp Son derece özelleştirilebilir görev görünümleri, belgeler, hedefler ve zaman takibi ile hepsi bir arada verimlilik paketi sunar Takımlar, kurumsal, verimlilik odaklı işler Notion Kullanıcıların veritabanları, wikiler ve notlar oluşturabileceği, özelleştirebileceği ve birbirine bağlayabileceği modüler bir çalışma alanı sağlar Startup'lar, küçük işletmeler, uzaktan çalışan takımlar Obsidian Gelişmiş geri bağlantı ve grafik görselleştirme özelliklerine sahip, yerel öncelikli, markdown tabanlı bir bilgi yönetim sistemi sunar Araştırmacılar, yazarlar, bilgi çalışanları Trello Görev izlemeyi basitleştiren sezgisel bir Kanban panosu sistemi sunar Küçük takımlar, serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler Airtable Hesap tabloları ile veritabanı işlevselliğini birleştirir İşletmeler, kurumsal müşteriler, veri yoğun takımlar monday. com Özelleştirilebilir gösterge panelleri, entegrasyonlar ve şablonlarla kapsamlı bir süreç otomasyon sistemi sağlar Kurumsal, büyük takımlar, proje yöneticileri Asana Görev hiyerarşileri, iş yükü dengeleme ve ayrıntılı raporlama ile yapılandırılmış iş yönetimi sağlar Takımlar, girişimciler, büyüyen işletmeler Todoist Doğal dil girişi ve verimlilik izleme özelliğine sahip minimalist, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir görev yöneticisi sunar Bireyler Coda Etkileşimli belgeleri, kod gerektirmeyen otomasyonu ve ilişkisel veritabanlarını birleştirir Uzaktan çalışan takımlar, girişimciler, işlevler arası takımlar Taskade AI destekli beyin fırtınası, zihin haritaları ve takım işbirliğini tek bir çalışma alanına entegre eder Serbest çalışanlar, uzaktan çalışanlar, küçük takımlar

Kullanabileceğiniz en iyi 10 AppFlowy alternatifi

Açık kaynak kodlu uygulamalar işinize yaramıyorsa, işte en iyi 10 AppFlowy alternatifi:

1. ClickUp (AI destekli işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)

İşbirliğine dayalı proje yönetimi söz konusu olduğunda çoğu araç fazla vaatlerde bulunur ve beklentileri karşılayamaz. Ancak iş için her şeyi sunan uygulama ClickUp farklıdır.

ClickUp'ı Ücretsiz Deneyin ClickUp Proje Yönetimi platformuyla görevler oluşturun, sorumluluklar atayın ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin

ClickUp'ın Proje Yönetimi çözümü ile görevler oluşturun, sorumluluklar atayın ve ilerlemeyi takip ederek projelerinizin ilerlemesini sağlayın. İşbirliğini sorunsuz hale getirmek için kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır. Görevlerden belgelere kadar, platformun hemen her yerinden takımınızla birlikte çalışarak projenizi sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Tüm ClickUp özellikleri, yerleşik AI yetenekleriyle hızlandırılmıştır. Yani, sadece yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda etkili de olurlar!

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

Şimdi, her bir özelliği ayrıntılı olarak ele alalım:

AI destekli proje yönetimi

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri çok kapsamlıdır.

ClickUp Görevleri, tek bir tıklama ile e-postalarınızdan, sohbetlerinizden ve belgelerinizden eylem öğeleri oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, bunların kategorisini tanımlayabilir, öncelik düzeylerini ayarlayabilir, önemli bağımlılıkları vurgulayabilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için bunları takım üyelerine atayabilirsiniz.

ClickUp ve ClickUp Gösterge Panellerinde 15'ten fazla görünümle, her görevin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak kolayca takip edin. Tüm görevleri kuşbakışı görmek için Listelerden, görev aşamalarını izlemek için Kanban panolarından, zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar için Gantt Grafiklerinden ve daha fazlasından seçim yapın. Gösterge panellerindeki kapsamlı metrikler, proje kararlarını basitleştirmeye, iş yüklerini yönetmeye, tahmini varış zamanlarını tahmin etmeye ve maliyetleri takip etmeye yardımcı olur.

Peki, en güçlü özelliklerinden biri nedir? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik yapay zekası!

ClickUp Brain ile proje özetleri gibi proje belgeleri oluşturun

Brain'i şu şekilde kullanın:

Basit komutlarla eksiksiz proje belgeleri oluşturmak için bir AI Yazar

Otomatik standup raporları yazan ve komutla görev faaliyetlerini özetleyen bir AI Proje Yöneticisi

ClickUp çalışma alanınızdan anında bilgi alan bir AI Bilgi Yöneticisi

ClickUp Brain kullanarak ClickUp ve bağlantılı uygulamalardan bilgileri anında ortaya çıkarın

Sorunsuz işbirliği

Proje yönetimi ve sohbet araçlarınız ayrı olduğunda, takım iletişimi hızla karışabilir. Ancak ClickUp Sohbet sayesinde artık bu konuda endişelenmenize gerek yok. ClickUp'a entegre olduğu için, iş arkadaşlarınıza DM göndermek veya paylaşılan bir proje kanalında hızlı bir güncelleme yayınlamak için platformlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

ClickUp Sohbet aracılığıyla proje yönetimi aracınızda tüm takım üyelerinizle iletişime geçin

ClickUp Sohbet ile bağlamınız ve konuşmalarınız bağlantıda kalır. Sohbet'i şu amaçlarla kullanın:

Konuşmaları ilgili görevlere ve belgelere bağlayın

Doğrudan mesajlardan görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın

Gerçek zamanlı sesli ve video görüşmelerine (SyncUps) katılın ve ekranınızı paylaşın

Verimli not alma özellikleri

Notlar, proje yönetiminin merkezi bir parçasıdır. Projeleri eyleme geçirilebilir görevlere ayırmaya ve ilerlemelerini izlemeye yardımcı olurlar. Bu nedenle, ClickUp'ta yerleşik bir not alma aracı da bulunur!

ClickUp Not Defteri'ni kullanarak notlar alın, yapılacaklar listeleri oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp Notepad ile notlarınızı, hatırlatıcılarınızı, beyin fırtınalarınızı, yapılacaklar listelerinizi, eylem planlarınızı vb. tek bir yerde düzenleyin. Ayrıca bir notu, uygun son teslim tarihleri, öncelikler ve atanan kişilerle bir göreve dönüştürebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantı notlarını manuel olarak almaktan bıktınız mı? ClickUp AI Notetaker ile tanışın. Toplantılarınızı kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, böylece siz konuşmaya odaklanabilirsiniz. Hatta hızlı uygulama ve takip için eylem öğeleri bile oluşturur!

Otomasyonlar

ClickUp Otomasyonları ile yoğun iş yükünü azaltmak için kod gerektirmeyen otomasyonlar oluşturun

ClickUp Otomasyonları ile, görev durumu değiştiğinde görevin atanan kişisini değiştirmek veya bir görev acil hale geldiğinde güncelleme bildirimi tetiklemek gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için 100'den fazla özelleştirilebilir tetikleyiciye erişebilirsiniz.

Bu açıklayıcı videoda iş akışı otomasyonlarını nasıl oluşturacağınızı öğrenin:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Docs ile belgeler üzerinde sorunsuz bir şekilde oluşturun ve etkili bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirler üretin ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takım hedeflerini izleyin ve ilerlemeyi zahmetsizce ölçün

ClickUp şablonlarıyla süreçleri standartlaştırarak görevler arasında verimliliği sağlayın

ClickUp Bağlantılı Arama ile herhangi bir görevi, belgeyi veya yorumu anında arayın

Slack, Google Drive ve Zoom ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek ekip çalışmasını kolaylaştırın

Özel masaüstü ve mobil uygulamalarla çapraz platform uyumluluğunun keyfini çıkarın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, geniş özellik yelpazesi nedeniyle bu aracı genellikle karmaşık bulur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük ilerleme toplantılarına dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük ilerleme toplantılarına dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Her Türlü Proje için Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonları

2. Notion (Özelleştirilebilir bir çalışma alanında projeleri ve notları yönetmek için en iyisi)

via Notion

Notion, AppFlowy'nin oluşturulmasına ilham kaynağı olmuştur. Takımınızla wiki'ler, belgeler ve projeler üzerinde birlikte çalışmanıza olanak tanıyan gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur.

Platformda, bilgileri düzenleyebilir, görevler, yapılacaklar listeleri ve iş görselleştirmeleri oluşturabilir, böylece herkesin projeyle uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Notion ayrıca üçüncü taraf entegrasyonları, 100'den fazla yapı bloğu ve iş akışınızı kolaylaştırmak için otomasyonlar sunar. Yerleşik AI entegrasyonu, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve size zaman kazandıran bir başka profesyonel özelliktir.

Notion'un en iyi özellikleri

Çeşitli süreçler için veritabanlarına, Kanban panolarına, takvimlere ve tablolara erişin

Sayfalar içinde zengin medya öğeleri (resimler, videolar vb.) eklemeyi basitleştirin

Kolay gezinme için güçlü arama ve etiketleme özelliklerinden yararlanın

Notion sınırlamaları

Kendi kendine barındırma özelliği yoktur, bu da tedarikçiye bağımlılık riskini artırır

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle yeni kullanıcılar için zor olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 10 $

İş: Koltuk başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Notion kullanımı çok kolay! Görevler, notlar veya projeler gibi her şeyi düzenlemek için ne kadar esnek olduğunu seviyorum. Hem kişisel kullanım hem de takım işbirliği için harika.

Notion'un kullanımı çok kolay! Görevler, notlar veya projeler gibi her şeyi düzenlemek için ne kadar esnek olduğunu seviyorum. Hem kişisel kullanım hem de takım işbirliği için harika.

3. Obsidian (Derin bağlantılı, yerel öncelikli notlarla projeleri düzenlemek için en iyisi)

via Obsidian

Proje özetlerinizi merkezileştirmek için özel bir not alma uygulaması istiyorsanız, Obsidian ilginizi çekebilir. Ayrıntılı proje belgeleri oluşturmayı kolaylaştıran, derin bağlantılı, markdown tabanlı notlar oluşturmanıza olanak tanır.

Obsidian ayrıca zengin düzenleme ve işbirliği özellikleri sunar. Paylaşılan dosyalar üzerinde takımınızla işbirliği yaparak fikir alışverişinde bulunabilir ve düzenlemeler önerebilirsiniz.

Tescilli dosyalar kullanmadığından, notlarınızın her biri bir veritabanına veya bulut sistemine kilitlenmek yerine, yerel cihazınızda düz metin Markdown dosyaları olarak saklanır. Windows, Linux ve Mac masaüstü bilgisayarlarına indirebilirsiniz.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş gizlilik ve bilgi kontrolü için yerel depolama alanından yararlanın

Obsidian Publish gibi eklentilerle paylaşılan kayıtlar için kolayca işbirliği yapın

Kolay bilgi erişimi için güçlü arama fonksiyonundan yararlanın

Gelişmiş araştırma için GitHub, Google Drive ve Zotero gibi platformlarla entegre edin

Obsidian sınırlamaları

Öncelikle not almaya odaklanmıştır; sağlam proje yönetimi özellikleri yoktur

Gelişmiş özellikleri ve işbirliğini ayarlamak için teknik bilgi gerektirir

Obsidian fiyatlandırması

Senkronizasyon: Aylık 5 $/kullanıcı

Yayınlama: Aylık 10 $/site

Catalyst: 25 $ (tek seferlik ödeme)

Ticari: Yıllık 50 $/kullanıcı

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

4. Trello (Görsel proje yönetimi ve basit görev organizasyonu için en iyisi)

via Trello

Trello, temel işbirliği özelliklerine sahip bulut tabanlı bir görev yönetim aracıdır. Görevleri listeler, panolar ve kartlar şeklinde görselleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca son tarihlerini belirleyebilir, önceliklerini tanımlayabilir ve bunları takım üyelerine atayabilirsiniz.

Kod gerektirmeyen otomasyonlar sayesinde Trello, iş akışınızdaki tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, hazır not alma şablonları, projeleriniz için sağlam bir temel oluşturmanıza olanak tanır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görev izleme için kontrol listeleri, son teslim tarihleri ve öncelikler kullanın

Kullanıcı dostu bir mobil uygulama ile görevleri hareket halindeyken yönetin

Sürükle ve bırak özellikleriyle görevleri planlayın, zamanlayın ve ayarlayın

Trello sınırlamaları

Karmaşık projeler için sınırlı not alma özellikleri

Büyük takımları veya son derece karmaşık iş akışlarını yönetmek için ideal değildir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Kullanımının çok kolay olması çok hoşuma gitti, o kadar kolay ki teknolojiye pek aşina olmayan çalışanlarım bile kullanabildi ve hatalarını düzeltmek için arkalarından koşuşturmam gerekmedi.

Kullanımının çok kolay olması çok hoşuma gitti, o kadar kolay ki teknolojiye pek aşina olmayan çalışanlarım bile kullanabildi ve hatalarını düzeltmek için arkalarından koşuşturmam gerekmedi.

💡 Profesyonel İpucu: Bilinen güvenlik açıklarının istismar edilmesini önlemek için proje yönetimi araçlarınızı, uygulamalarınızı ve entegrasyonlarınızı her zaman en son güvenlik yamalarıyla güncel tutun! 🔒

5. Airtable (Veritabanı tarzı organizasyon ve not alanları ile projeleri izlemek için en iyisi)

via Airtable

Airtable, geleneksel bir proje yönetimi aracı olmasa da, elektronik tabloların esnekliğini veritabanı düzeyinde işlevsellikle birleştiren güçlü bir düşük kodlu alternatiftir. Katı, yapılandırılmış PM yazılımlarının aksine, Airtable, ilerlemeyi izlemek, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek veya takımlar arasında süreçleri standartlaştırmak gibi ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirmenize olanak tanır.

Airtable ayrıca, takım performansı ve proje durumu hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak daha iyi, veriye dayalı kararlar almanızı sağlar. Her şeye rağmen, uygulamanın en iyi yanı, çok temiz ve iyi yapılandırılmış kullanıcı arayüzüdür.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Büyük veri kümeleri için güçlü filtreleme, sıralama ve arama özelliklerine erişin

İki yönlü veri bağlantısı ile proje öğeleri arasındaki ilişkileri kolayca izleyin

Özel iş akışı otomasyonu oluşturmak için Google Takvim, Slack ve Zapier gibi araçlarla entegre edin

Airtable sınırlamaları

Özellikle veritabanlarına aşina olmayan kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Basit bir görev yöneticisi veya yapılacaklar listesi arayanlar için sezgisel değil

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Koltuk başına aylık 20 $

İş: Koltuk başına aylık 45 $

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi İş Akışı Otomasyon Yazılım Araçları

6. Monday. com (Takım işbirliği ve dokümantasyon ile karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi)

AppFlowy'nin esnekliğini, kendi sisteminizi barındırma ve bakımının getirdiği ek yük olmadan istiyorsanız, Monday.com yapılandırılmış, ölçeklenebilir ve daha kullanıcı dostu bir alternatif sunar.

Bu iş yönetimi aracı, son derece özelleştirilebilir bir arayüze sahiptir. İş akışlarını kişiselleştirebilir, ideal proje görünümünüzü seçebilir ve hatta gösterge panelinizin görünümünü değiştirebilirsiniz. Ayrıca, AI entegrasyonu tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, böylece rutin projeleri yönetmek için daha az zaman harcarsınız.

Monday. com'un en iyi özellikleri

Paylaşılan çalışma alanları, görev yorumları ve belge paylaşımı ile takım işbirliğini etkinleştirin

Takım ihtiyaçlarına uyacak şekilde birden fazla proje görünümünde (Kanban, Gantt, Takvim) görev ilerlemesini izleyin

Yerleşik takım iletişimi, onaylar ve dosya paylaşımı ile herkesin uyumlu çalışmasını sağlayın

Monday. com sınırlamaları

Belirli niş araçlar ve platformlarla yerel entegrasyon eksikliği

Karmaşık görev akışlarını yöneten yeni kullanıcılar için zor olabilir

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 2 kullanıcı)

Temel: Koltuk başına aylık 12 $

Standart: Koltuk başına aylık 14 ABD doları

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Projeleri küçük görevlere bölüp iş arkadaşlarımla kolayca işbirliği yapabilmeyi seviyorum.

Projeleri küçük görevlere bölüp iş arkadaşlarımla kolayca işbirliği yapabilmeyi çok seviyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? AI sayesinde, ortalama bir iş gününün %40'ı otomasyon için hazır!

7. Asana (Yapılandırılmış görevler ve ayrıntılı notlarla projeleri yönetmek için en iyisi)

via Asana

AppFlowy alternatifleri listesinin bir sonraki sırasında, karmaşık projeler üzerinde çalışan takımlar için uygun bir temel proje yönetimi yazılımı olan Asana yer alıyor. Projeleri yolunda tutmak için önceden oluşturulmuş iş akışları, görev bağımlılıkları, dönüm noktaları ve iş yükü dengelemeyi tek bir araçta sunar.

Proje görünümleri listesinden seçim yapabilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve ilerleme hakkında otomatik güncellemeler alabilirsiniz. Ayrıca, temel zaman takibi özellikleri, her bir görev için harcanan zamanı tahmin etmenizi ve gelecek için kapasite ve iş yükünü daha iyi planlamanızı sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Projeleri kolayca bölümlere ayırın. Gelişmiş izleme için etiketler ve özel alanlar kullanın

Görev yorumları, ek dosya ve gerçek zamanlı bildirimler aracılığıyla takım işbirliğini etkinleştirin

Kural tabanlı otomasyonlarla zaman kazanın, ayrıntılı raporlar oluşturun ve manuel güncellemeler olmadan ilerlemeyi takip edin

Asana sınırlamaları

Mobil uygulamada verimli bir çevrimdışı mod sunmaz

Uygun eğitim almamış yeni kullanıcılar için kullanımı karmaşık olabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.300+ yorum)

8. Todoist (Basit proje görevlerini yönetmek ve hafif notlar almak için en iyisi)

via Todoist

Todoist, görev yöneticisi ve not alma uygulamasını bir arada sunar. Takımınızın proje beyin fırtınası aşamasını destekleyecek bir araca ihtiyacı varsa, bu uygulama tam size göre. Todoist, kullanıcıların notlarını ve fikirlerini tek bir yerde toplayarak kapsamlı özetler oluşturmalarına yardımcı olur.

Ayrıca, iyi bir görev izleyici görevi de görür. Büyük projeleri adım adım bölmek ve izlemek için hızlı ve kolay yapılacaklar listeleri oluşturun. Platformun arayüzü de çok sezgisel ve gezinmesi kolaydır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Son teslim tarihleri, öncelikler ve görev atamaları ile görev işbirliğini bir bakışta etkinleştirin

Bölümler, görevler ve alt görevlerle proje organizasyonu yapın

Kişisel verimlilik için yinelenen görevleri ve günlük/haftalık hedef izlemeyi kullanın

Todoist sınırlamaları

Gantt grafikleri veya görev bağımlılıkları gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Büyük takımlar veya birçok hareketli parçaya sahip karmaşık projeler için ideal değildir

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Todoist ile önemli görevleri kolayca önceliklendirebiliyorum. Hiçbir görevi veya projeyi unutmamamı veya kaçırmamamı sağlayan bir hatırlatıcı özelliği var.

Todoist ile önemli görevleri kolayca önceliklendirebiliyorum. Hiçbir görevi veya projeyi unutmamamı veya kaçırmamamı sağlayan bir hatırlatıcı özelliği var.

9. Coda (Proje yönetimi, notlar ve veritabanlarını etkileşimli belgelere entegre etmek için en iyisi)

via Coda

Takımınız için kapsamlı, işbirliğine dayalı bir çalışma alanı olarak fonksiyon gören bir yazılıma ihtiyacınız varsa, Coda'yı inceleyin. AppFlowy'nin standart not alma yapısından farklı olarak, Coda tabloları, düğmeleri ve entegrasyonları içeren etkileşimli belgeler oluşturmanıza olanak tanır ve takım işbirliğini daha dinamik hale getirir.

Coda'nın yerleşik otomasyon kuralları ve Paketleri (Slack, Jira, Google Takvim vb. ile entegrasyonlar) kullanarak iş akışlarını doğrudan belgelerinizde otomatikleştirebilir ve manuel işleri azaltabilirsiniz.

Coda'nın tabloları veritabanları gibi çalışır ve görünümleri filtrelemenize, bağlamanıza ve özelleştirmenize olanak tanır; bu da proje yönetimi, ürün yol haritaları veya CRM sistemleri için idealdir.

Coda'nın en iyi özellikleri

İş akışları, tablolar ve görev yönetimi için güçlü özelleştirme özelliklerine sahip olun

Kod gerektirmeyen bir arayüzle geleneksel belgeler ve karmaşık iş uygulamaları arasındaki boşluğu doldurun

Düğmeler, onay kutuları ve düzenlenebilir tablolar gibi dinamik öğelerle gerçek zamanlı işbirliğini destekleyin

Kesintisiz erişim için masaüstü uygulaması ile çevrimdışı çalışmayı etkinleştirin

Coda sınırlamaları

Özelleştirilebilir yapısı nedeniyle öğrenme eğrisi daha dik

Gelişmiş özelliklere tam erişim için ücretli bir plan gerekir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Belge oluşturucu başına aylık 12 $

Takım: Belge oluşturucu başına aylık 36 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

10. Taskade (Entegre notlar ve görev izleme ile işbirliğine dayalı proje planlama için en iyisi)

via Taskade

Başka bir görev yönetimi aracı olan Taskade, görevleri otomatikleştirmenize ve takımınızla tek bir platformda işbirliği yapmanıza olanak tanır. Ancak, en önemli özelliği, kendi işyerine özgü yapay zekasıdır. Güçlü yapay zeka ajanları, projelerin ayarlanması, belgelerin sıfırdan yazılması, iş akışlarının oluşturulması ve görevlerin önceliklendirilmesi dahil olmak üzere bir dizi görevi zahmetsizce yerine getirmenizi sağlar.

Taskade ayrıca gerçek zamanlı güncellemeler ve senkronizasyon ile takımınızla işbirliği yapmanızı sağlar. Windows, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir.

Taskade'nin en iyi özellikleri

Görev listeleri, zihin haritaları ve belge işbirliği ile proje planlamayı basitleştirin

Görev önceliklendirme, son teslim tarihleri ve zaman çizelgesi görünümleri gibi özellikleri kullanarak düzenli bir yönetim sağlayın

Takımlar için özel markalama ve işbirliğine dayalı belge paylaşımının keyfini çıkarın

Taskade sınırlamaları

Kapsamlı not alma ve dokümantasyon için sınırlıdır

Özel proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon eksikliği

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 $

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Taskade hakkında ne diyor?

Taskade, kullanıcı dostu arayüzü, gerçek zamanlı işbirliği ve özelleştirme seçenekleriyle mükemmeldir. İnsanların zahmetsizce birlikte çalışmasına ve düzenli kalmasına yardımcı olur.

Taskade, kullanıcı dostu arayüzü, gerçek zamanlı işbirliği ve özelleştirme seçenekleriyle mükemmeldir. İnsanların zahmetsizce birlikte çalışmasına ve düzenli kalmasına yardımcı olur.

✨ Özel Bahsetmeler Notesnook : Uçtan uca şifreli not alma ile projeleri yönetir

Microsoft OneNote : Serbest biçimli not alma ve düzenleme ile projeleri yönetir

Workflowy: Anahat tabanlı not alma sistemi ile projeleri yapılandırır

AppFlowy'yi unutun, ClickUp en iyi işbirliğine dayalı proje yönetimi aracıdır!

AppFlowy, Notion'a açık kaynaklı bir alternatif arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Gizlilik, kendi kendine barındırma ve özelleştirme özelliklerini bir araya getirerek, verileri üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen bireyler ve şirketler için idealdir.

Ancak, sınırlı işbirliği özellikleri, gerçek zamanlı iletişime güvenen takımlar için bir dezavantaj olabilir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor: Notion ve AppFlowy'nin en iyi özelliklerini sunan, işbirliğine dayalı, kapsamlı bir proje yönetimi çalışma alanı. İster sorunsuz bir ekip çalışması, ister dinamik görev yönetimi veya esnek özelleştirme ihtiyacınız olsun, ClickUp tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

İş akışınızı iyileştirmeye hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin.