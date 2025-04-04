açık Kaynak Proje Yönetimi için En İyi 10 AppFlowy Alternatifi

AppFlowy, popüler Notion alternatifleri arasında yer almaktadır. AI, Projeler, Görevler, Şablonlar ve Siteler gibi özellikleriyle, Notion ile neredeyse aynı işbirliğine dayalı çalışma alanı deneyimi sunar.
Tek farkı nedir? AppFlowy açık kaynaklıdır. Notion'dan farklı olarak, kullanıcıların verilerini kontrol etmelerini sağlayan kendi kendine barındırma özelliklerine sahiptir.
Ancak bu, iki ucu keskin bir kılıçtır. Yerleşik bulut senkronizasyonu olmadan, AppFlowy'yi kurmak ve üzerinde işbirliği yapmak zorlaşır. Ek olarak, araç temel yazılım entegrasyonlarından yoksundur ve sorunsuz bir mobil deneyim sunamaz.
Dolayısıyla, gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir proje yönetimi deneyimi sunan araçlar arıyorsanız, bu 10 AppFlowy alternatifine göz atın.
Favorilerimizden birine göz atmak ister misiniz? Bu videoyu izleyin! 👇🏻
⏰ 60 saniyelik özet
İşte dikkate alabileceğiniz en iyi 10 AppFlowy alternatifinin listesi:
- ClickUp: AI destekli işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi
- Notion: Özelleştirilebilir bir çalışma alanında projeleri ve notları yönetmek için en iyisi
- Obsidian: Derin bağlantılı, yerel öncelikli notlarla projeleri düzenlemek için en iyisi
- Trello: Görsel proje yönetimi ve basit görev organizasyonu için en iyisi
- Airtable: Veritabanı tarzı organizasyon ve not alanları ile projeleri izlemek için en iyisi
- Monday. com: Takım işbirliği ve dokümantasyon ile karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi
- Asana: Yapılandırılmış görevler ve ayrıntılı notlarla projeleri yönetmek için en iyisi
- Todoist: Basit proje görevlerini yönetmek ve hafif notlar almak için en iyisi
- Coda: Proje yönetimi, notlar ve veritabanlarını etkileşimli belgelere birleştirme için en iyisi
- Taskade: Entegre notlar ve görev izleme ile işbirliği içinde projeler planlamak için en iyisi
AppFlowy Sınırlamaları
AppFlowy, kendisini Notion'un alternatifi olarak pazarlıyor. Fonksiyonellik açısından, not alma uygulaması olarak da kullanılabilen bir proje yönetimi aracıdır.
Avantajları olsa da, bazı önemli eksiklikleri de bulunmaktadır:
- Karmaşık kurulum: AppFlowy, teknik uzmanlığı olmayan kullanıcılar için kurulumu zor olabilir. Açık kaynaklı bir proje yönetimi aracı olduğu için, kullanıcıların kendi sunucu ortamlarını oluşturmaları gerekir ve bu da karmaşık bağımlılıkların yapılandırılmasını gerektirir
- Yerleşik bulut senkronizasyonu yoktur: Kendi kendini barındıran bir platform olduğu için, dosya veya not gibi tüm veriler yerel olarak bir sunucuda depolanır. Bu, kullanıcıların verilerinin kontrolünü kaybetmelerini önlediği için güvenlik açısından harika olsa da, diğer takım üyeleriyle işbirliğini karmaşık hale getirir
- Sınırlı işbirliği özellikleri: AppFlowy işbirliği özellikleri sunsa da, rakipleri kadar gelişmiş ve sezgisel değildir. Ayrıca, birçok kullanıcı gerçek zamanlı işbirliği sırasında gecikmeler yaşadıklarından şikayet etmektedir
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AppFlowy Alternatiflerine Genel Bakış
İşte bu blog yazısında bahsedilen tüm AppFlowy alternatiflerine genel bir bakış. Öne çıkan özelliklerini ve uygunluklarını bir bakışta inceleyin:
|AppFlowy alternatifleri
|Öne çıkan özellik
|En iyisi
|ClickUp
|Son derece özelleştirilebilir görev görünümleri, belgeler, hedefler ve zaman takibi ile hepsi bir arada verimlilik paketi sunar
|Takımlar, kurumsal, verimlilik odaklı işler
|Notion
|Kullanıcıların veritabanları, wikiler ve notlar oluşturabileceği, özelleştirebileceği ve birbirine bağlayabileceği modüler bir çalışma alanı sağlar
|Startup'lar, küçük işletmeler, uzaktan çalışan takımlar
|Obsidian
|Gelişmiş geri bağlantı ve grafik görselleştirme özelliklerine sahip, yerel öncelikli, markdown tabanlı bir bilgi yönetim sistemi sunar
|Araştırmacılar, yazarlar, bilgi çalışanları
|Trello
|Görev izlemeyi basitleştiren sezgisel bir Kanban panosu sistemi sunar
|Küçük takımlar, serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler
|Airtable
|Hesap tabloları ile veritabanı işlevselliğini birleştirir
|İşletmeler, kurumsal müşteriler, veri yoğun takımlar
|monday. com
|Özelleştirilebilir gösterge panelleri, entegrasyonlar ve şablonlarla kapsamlı bir süreç otomasyon sistemi sağlar
|Kurumsal, büyük takımlar, proje yöneticileri
|Asana
|Görev hiyerarşileri, iş yükü dengeleme ve ayrıntılı raporlama ile yapılandırılmış iş yönetimi sağlar
|Takımlar, girişimciler, büyüyen işletmeler
|Todoist
|Doğal dil girişi ve verimlilik izleme özelliğine sahip minimalist, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir görev yöneticisi sunar
|Bireyler
|Coda
|Etkileşimli belgeleri, kod gerektirmeyen otomasyonu ve ilişkisel veritabanlarını birleştirir
|Uzaktan çalışan takımlar, girişimciler, işlevler arası takımlar
|Taskade
|AI destekli beyin fırtınası, zihin haritaları ve takım işbirliğini tek bir çalışma alanına entegre eder
|Serbest çalışanlar, uzaktan çalışanlar, küçük takımlar
Kullanabileceğiniz en iyi 10 AppFlowy alternatifi
Açık kaynak kodlu uygulamalar işinize yaramıyorsa, işte en iyi 10 AppFlowy alternatifi:
1. ClickUp (AI destekli işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)
İşbirliğine dayalı proje yönetimi söz konusu olduğunda çoğu araç fazla vaatlerde bulunur ve beklentileri karşılayamaz. Ancak iş için her şeyi sunan uygulama ClickUp farklıdır.
ClickUp'ın Proje Yönetimi çözümü ile görevler oluşturun, sorumluluklar atayın ve ilerlemeyi takip ederek projelerinizin ilerlemesini sağlayın. İşbirliğini sorunsuz hale getirmek için kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır. Görevlerden belgelere kadar, platformun hemen her yerinden takımınızla birlikte çalışarak projenizi sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
En iyi yanı ne mi? Tüm ClickUp özellikleri, yerleşik AI yetenekleriyle hızlandırılmıştır. Yani, sadece yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda etkili de olurlar!
📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz?
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.
Şimdi, her bir özelliği ayrıntılı olarak ele alalım:
AI destekli proje yönetimi
ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri çok kapsamlıdır.
ClickUp Görevleri, tek bir tıklama ile e-postalarınızdan, sohbetlerinizden ve belgelerinizden eylem öğeleri oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, bunların kategorisini tanımlayabilir, öncelik düzeylerini ayarlayabilir, önemli bağımlılıkları vurgulayabilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için bunları takım üyelerine atayabilirsiniz.
ClickUp ve ClickUp Gösterge Panellerinde 15'ten fazla görünümle, her görevin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak kolayca takip edin. Tüm görevleri kuşbakışı görmek için Listelerden, görev aşamalarını izlemek için Kanban panolarından, zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar için Gantt Grafiklerinden ve daha fazlasından seçim yapın. Gösterge panellerindeki kapsamlı metrikler, proje kararlarını basitleştirmeye, iş yüklerini yönetmeye, tahmini varış zamanlarını tahmin etmeye ve maliyetleri takip etmeye yardımcı olur.
Peki, en güçlü özelliklerinden biri nedir? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik yapay zekası!
Brain'i şu şekilde kullanın:
- Basit komutlarla eksiksiz proje belgeleri oluşturmak için bir AI Yazar
- Otomatik standup raporları yazan ve komutla görev faaliyetlerini özetleyen bir AI Proje Yöneticisi
- ClickUp çalışma alanınızdan anında bilgi alan bir AI Bilgi Yöneticisi
Sorunsuz işbirliği
Proje yönetimi ve sohbet araçlarınız ayrı olduğunda, takım iletişimi hızla karışabilir. Ancak ClickUp Sohbet sayesinde artık bu konuda endişelenmenize gerek yok. ClickUp'a entegre olduğu için, iş arkadaşlarınıza DM göndermek veya paylaşılan bir proje kanalında hızlı bir güncelleme yayınlamak için platformlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.
ClickUp Sohbet ile bağlamınız ve konuşmalarınız bağlantıda kalır. Sohbet'i şu amaçlarla kullanın:
- Konuşmaları ilgili görevlere ve belgelere bağlayın
- Doğrudan mesajlardan görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın
- Gerçek zamanlı sesli ve video görüşmelerine (SyncUps) katılın ve ekranınızı paylaşın
Verimli not alma özellikleri
Notlar, proje yönetiminin merkezi bir parçasıdır. Projeleri eyleme geçirilebilir görevlere ayırmaya ve ilerlemelerini izlemeye yardımcı olurlar. Bu nedenle, ClickUp'ta yerleşik bir not alma aracı da bulunur!
ClickUp Notepad ile notlarınızı, hatırlatıcılarınızı, beyin fırtınalarınızı, yapılacaklar listelerinizi, eylem planlarınızı vb. tek bir yerde düzenleyin. Ayrıca bir notu, uygun son teslim tarihleri, öncelikler ve atanan kişilerle bir göreve dönüştürebilirsiniz.
💡 Profesyonel İpucu: Toplantı notlarını manuel olarak almaktan bıktınız mı? ClickUp AI Notetaker ile tanışın. Toplantılarınızı kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, böylece siz konuşmaya odaklanabilirsiniz. Hatta hızlı uygulama ve takip için eylem öğeleri bile oluşturur!
Otomasyonlar
ClickUp Otomasyonları ile, görev durumu değiştiğinde görevin atanan kişisini değiştirmek veya bir görev acil hale geldiğinde güncelleme bildirimi tetiklemek gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için 100'den fazla özelleştirilebilir tetikleyiciye erişebilirsiniz.
Bu açıklayıcı videoda iş akışı otomasyonlarını nasıl oluşturacağınızı öğrenin:
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Docs ile belgeler üzerinde sorunsuz bir şekilde oluşturun ve etkili bir şekilde işbirliği yapın
- ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirler üretin ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
- ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takım hedeflerini izleyin ve ilerlemeyi zahmetsizce ölçün
- ClickUp şablonlarıyla süreçleri standartlaştırarak görevler arasında verimliliği sağlayın
- ClickUp Bağlantılı Arama ile herhangi bir görevi, belgeyi veya yorumu anında arayın
- Slack, Google Drive ve Zoom ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek ekip çalışmasını kolaylaştırın
- Özel masaüstü ve mobil uygulamalarla çapraz platform uyumluluğunun keyfini çıkarın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, geniş özellik yelpazesi nedeniyle bu aracı genellikle karmaşık bulur
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük ilerleme toplantılarına dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.
ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük ilerleme toplantılarına dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.
➡️ Daha Fazla Bilgi: Her Türlü Proje için Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonları
2. Notion (Özelleştirilebilir bir çalışma alanında projeleri ve notları yönetmek için en iyisi)
Notion, AppFlowy'nin oluşturulmasına ilham kaynağı olmuştur. Takımınızla wiki'ler, belgeler ve projeler üzerinde birlikte çalışmanıza olanak tanıyan gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur.
Platformda, bilgileri düzenleyebilir, görevler, yapılacaklar listeleri ve iş görselleştirmeleri oluşturabilir, böylece herkesin projeyle uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Notion ayrıca üçüncü taraf entegrasyonları, 100'den fazla yapı bloğu ve iş akışınızı kolaylaştırmak için otomasyonlar sunar. Yerleşik AI entegrasyonu, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve size zaman kazandıran bir başka profesyonel özelliktir.
Notion'un en iyi özellikleri
- Çeşitli süreçler için veritabanlarına, Kanban panolarına, takvimlere ve tablolara erişin
- Sayfalar içinde zengin medya öğeleri (resimler, videolar vb.) eklemeyi basitleştirin
- Kolay gezinme için güçlü arama ve etiketleme özelliklerinden yararlanın
Notion sınırlamaları
- Kendi kendine barındırma özelliği yoktur, bu da tedarikçiye bağımlılık riskini artırır
- Kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle yeni kullanıcılar için zor olabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Koltuk başına aylık 10 $
- İş: Koltuk başına aylık 15 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Notion kullanımı çok kolay! Görevler, notlar veya projeler gibi her şeyi düzenlemek için ne kadar esnek olduğunu seviyorum. Hem kişisel kullanım hem de takım işbirliği için harika.
Notion'un kullanımı çok kolay! Görevler, notlar veya projeler gibi her şeyi düzenlemek için ne kadar esnek olduğunu seviyorum. Hem kişisel kullanım hem de takım işbirliği için harika.
➡️ Daha fazla bilgi: ClickUp vs. Notion: Seçebileceğiniz En İyi Belge Aracı
3. Obsidian (Derin bağlantılı, yerel öncelikli notlarla projeleri düzenlemek için en iyisi)
Proje özetlerinizi merkezileştirmek için özel bir not alma uygulaması istiyorsanız, Obsidian ilginizi çekebilir. Ayrıntılı proje belgeleri oluşturmayı kolaylaştıran, derin bağlantılı, markdown tabanlı notlar oluşturmanıza olanak tanır.
Obsidian ayrıca zengin düzenleme ve işbirliği özellikleri sunar. Paylaşılan dosyalar üzerinde takımınızla işbirliği yaparak fikir alışverişinde bulunabilir ve düzenlemeler önerebilirsiniz.
Tescilli dosyalar kullanmadığından, notlarınızın her biri bir veritabanına veya bulut sistemine kilitlenmek yerine, yerel cihazınızda düz metin Markdown dosyaları olarak saklanır. Windows, Linux ve Mac masaüstü bilgisayarlarına indirebilirsiniz.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş gizlilik ve bilgi kontrolü için yerel depolama alanından yararlanın
- Obsidian Publish gibi eklentilerle paylaşılan kayıtlar için kolayca işbirliği yapın
- Kolay bilgi erişimi için güçlü arama fonksiyonundan yararlanın
- Gelişmiş araştırma için GitHub, Google Drive ve Zotero gibi platformlarla entegre edin
Obsidian sınırlamaları
- Öncelikle not almaya odaklanmıştır; sağlam proje yönetimi özellikleri yoktur
- Gelişmiş özellikleri ve işbirliğini ayarlamak için teknik bilgi gerektirir
Obsidian fiyatlandırması
- Senkronizasyon: Aylık 5 $/kullanıcı
- Yayınlama: Aylık 10 $/site
- Catalyst: 25 $ (tek seferlik ödeme)
- Ticari: Yıllık 50 $/kullanıcı
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Obsidian vs. Notion: En iyi not alma aracı hangisi?
4. Trello (Görsel proje yönetimi ve basit görev organizasyonu için en iyisi)
Trello, temel işbirliği özelliklerine sahip bulut tabanlı bir görev yönetim aracıdır. Görevleri listeler, panolar ve kartlar şeklinde görselleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca son tarihlerini belirleyebilir, önceliklerini tanımlayabilir ve bunları takım üyelerine atayabilirsiniz.
Kod gerektirmeyen otomasyonlar sayesinde Trello, iş akışınızdaki tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, hazır not alma şablonları, projeleriniz için sağlam bir temel oluşturmanıza olanak tanır.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Görev izleme için kontrol listeleri, son teslim tarihleri ve öncelikler kullanın
- Kullanıcı dostu bir mobil uygulama ile görevleri hareket halindeyken yönetin
- Sürükle ve bırak özellikleriyle görevleri planlayın, zamanlayın ve ayarlayın
Trello sınırlamaları
- Karmaşık projeler için sınırlı not alma özellikleri
- Büyük takımları veya son derece karmaşık iş akışlarını yönetmek için ideal değildir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (13.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.300+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?
Kullanımının çok kolay olması çok hoşuma gitti, o kadar kolay ki teknolojiye pek aşina olmayan çalışanlarım bile kullanabildi ve hatalarını düzeltmek için arkalarından koşuşturmam gerekmedi.
Kullanımının çok kolay olması çok hoşuma gitti, o kadar kolay ki teknolojiye pek aşina olmayan çalışanlarım bile kullanabildi ve hatalarını düzeltmek için arkalarından koşuşturmam gerekmedi.
💡 Profesyonel İpucu: Bilinen güvenlik açıklarının istismar edilmesini önlemek için proje yönetimi araçlarınızı, uygulamalarınızı ve entegrasyonlarınızı her zaman en son güvenlik yamalarıyla güncel tutun! 🔒
5. Airtable (Veritabanı tarzı organizasyon ve not alanları ile projeleri izlemek için en iyisi)
Airtable, geleneksel bir proje yönetimi aracı olmasa da, elektronik tabloların esnekliğini veritabanı düzeyinde işlevsellikle birleştiren güçlü bir düşük kodlu alternatiftir. Katı, yapılandırılmış PM yazılımlarının aksine, Airtable, ilerlemeyi izlemek, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek veya takımlar arasında süreçleri standartlaştırmak gibi ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirmenize olanak tanır.
Airtable ayrıca, takım performansı ve proje durumu hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak daha iyi, veriye dayalı kararlar almanızı sağlar. Her şeye rağmen, uygulamanın en iyi yanı, çok temiz ve iyi yapılandırılmış kullanıcı arayüzüdür.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Büyük veri kümeleri için güçlü filtreleme, sıralama ve arama özelliklerine erişin
- İki yönlü veri bağlantısı ile proje öğeleri arasındaki ilişkileri kolayca izleyin
- Özel iş akışı otomasyonu oluşturmak için Google Takvim, Slack ve Zapier gibi araçlarla entegre edin
Airtable sınırlamaları
- Özellikle veritabanlarına aşina olmayan kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Basit bir görev yöneticisi veya yapılacaklar listesi arayanlar için sezgisel değil
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Koltuk başına aylık 20 $
- İş: Koltuk başına aylık 45 $
- Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi İş Akışı Otomasyon Yazılım Araçları
6. Monday. com (Takım işbirliği ve dokümantasyon ile karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi)
AppFlowy'nin esnekliğini, kendi sisteminizi barındırma ve bakımının getirdiği ek yük olmadan istiyorsanız, Monday.com yapılandırılmış, ölçeklenebilir ve daha kullanıcı dostu bir alternatif sunar.
Bu iş yönetimi aracı, son derece özelleştirilebilir bir arayüze sahiptir. İş akışlarını kişiselleştirebilir, ideal proje görünümünüzü seçebilir ve hatta gösterge panelinizin görünümünü değiştirebilirsiniz. Ayrıca, AI entegrasyonu tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, böylece rutin projeleri yönetmek için daha az zaman harcarsınız.
Monday. com'un en iyi özellikleri
- Paylaşılan çalışma alanları, görev yorumları ve belge paylaşımı ile takım işbirliğini etkinleştirin
- Takım ihtiyaçlarına uyacak şekilde birden fazla proje görünümünde (Kanban, Gantt, Takvim) görev ilerlemesini izleyin
- Yerleşik takım iletişimi, onaylar ve dosya paylaşımı ile herkesin uyumlu çalışmasını sağlayın
Monday. com sınırlamaları
- Belirli niş araçlar ve platformlarla yerel entegrasyon eksikliği
- Karmaşık görev akışlarını yöneten yeni kullanıcılar için zor olabilir
Monday. com fiyatlandırması
- Ücretsiz (en fazla 2 kullanıcı)
- Temel: Koltuk başına aylık 12 $
- Standart: Koltuk başına aylık 14 ABD doları
- Pro: Koltuk başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?
Projeleri küçük görevlere bölüp iş arkadaşlarımla kolayca işbirliği yapabilmeyi seviyorum.
Projeleri küçük görevlere bölüp iş arkadaşlarımla kolayca işbirliği yapabilmeyi çok seviyorum.
🔍 Biliyor muydunuz? AI sayesinde, ortalama bir iş gününün %40'ı otomasyon için hazır!
7. Asana (Yapılandırılmış görevler ve ayrıntılı notlarla projeleri yönetmek için en iyisi)
AppFlowy alternatifleri listesinin bir sonraki sırasında, karmaşık projeler üzerinde çalışan takımlar için uygun bir temel proje yönetimi yazılımı olan Asana yer alıyor. Projeleri yolunda tutmak için önceden oluşturulmuş iş akışları, görev bağımlılıkları, dönüm noktaları ve iş yükü dengelemeyi tek bir araçta sunar.
Proje görünümleri listesinden seçim yapabilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve ilerleme hakkında otomatik güncellemeler alabilirsiniz. Ayrıca, temel zaman takibi özellikleri, her bir görev için harcanan zamanı tahmin etmenizi ve gelecek için kapasite ve iş yükünü daha iyi planlamanızı sağlar.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Projeleri kolayca bölümlere ayırın. Gelişmiş izleme için etiketler ve özel alanlar kullanın
- Görev yorumları, ek dosya ve gerçek zamanlı bildirimler aracılığıyla takım işbirliğini etkinleştirin
- Kural tabanlı otomasyonlarla zaman kazanın, ayrıntılı raporlar oluşturun ve manuel güncellemeler olmadan ilerlemeyi takip edin
Asana sınırlamaları
- Mobil uygulamada verimli bir çevrimdışı mod sunmaz
- Uygun eğitim almamış yeni kullanıcılar için kullanımı karmaşık olabilir
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $
- Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (10.800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.300+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonları: Excel, Word ve ClickUp
8. Todoist (Basit proje görevlerini yönetmek ve hafif notlar almak için en iyisi)
Todoist, görev yöneticisi ve not alma uygulamasını bir arada sunar. Takımınızın proje beyin fırtınası aşamasını destekleyecek bir araca ihtiyacı varsa, bu uygulama tam size göre. Todoist, kullanıcıların notlarını ve fikirlerini tek bir yerde toplayarak kapsamlı özetler oluşturmalarına yardımcı olur.
Ayrıca, iyi bir görev izleyici görevi de görür. Büyük projeleri adım adım bölmek ve izlemek için hızlı ve kolay yapılacaklar listeleri oluşturun. Platformun arayüzü de çok sezgisel ve gezinmesi kolaydır.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Son teslim tarihleri, öncelikler ve görev atamaları ile görev işbirliğini bir bakışta etkinleştirin
- Bölümler, görevler ve alt görevlerle proje organizasyonu yapın
- Kişisel verimlilik için yinelenen görevleri ve günlük/haftalık hedef izlemeyi kullanın
Todoist sınırlamaları
- Gantt grafikleri veya görev bağımlılıkları gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur
- Büyük takımlar veya birçok hareketli parçaya sahip karmaşık projeler için ideal değildir
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç: Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?
Todoist ile önemli görevleri kolayca önceliklendirebiliyorum. Hiçbir görevi veya projeyi unutmamamı veya kaçırmamamı sağlayan bir hatırlatıcı özelliği var.
Todoist ile önemli görevleri kolayca önceliklendirebiliyorum. Hiçbir görevi veya projeyi unutmamamı veya kaçırmamamı sağlayan bir hatırlatıcı özelliği var.
9. Coda (Proje yönetimi, notlar ve veritabanlarını etkileşimli belgelere entegre etmek için en iyisi)
Takımınız için kapsamlı, işbirliğine dayalı bir çalışma alanı olarak fonksiyon gören bir yazılıma ihtiyacınız varsa, Coda'yı inceleyin. AppFlowy'nin standart not alma yapısından farklı olarak, Coda tabloları, düğmeleri ve entegrasyonları içeren etkileşimli belgeler oluşturmanıza olanak tanır ve takım işbirliğini daha dinamik hale getirir.
Coda'nın yerleşik otomasyon kuralları ve Paketleri (Slack, Jira, Google Takvim vb. ile entegrasyonlar) kullanarak iş akışlarını doğrudan belgelerinizde otomatikleştirebilir ve manuel işleri azaltabilirsiniz.
Coda'nın tabloları veritabanları gibi çalışır ve görünümleri filtrelemenize, bağlamanıza ve özelleştirmenize olanak tanır; bu da proje yönetimi, ürün yol haritaları veya CRM sistemleri için idealdir.
Coda'nın en iyi özellikleri
- İş akışları, tablolar ve görev yönetimi için güçlü özelleştirme özelliklerine sahip olun
- Kod gerektirmeyen bir arayüzle geleneksel belgeler ve karmaşık iş uygulamaları arasındaki boşluğu doldurun
- Düğmeler, onay kutuları ve düzenlenebilir tablolar gibi dinamik öğelerle gerçek zamanlı işbirliğini destekleyin
- Kesintisiz erişim için masaüstü uygulaması ile çevrimdışı çalışmayı etkinleştirin
Coda sınırlamaları
- Özelleştirilebilir yapısı nedeniyle öğrenme eğrisi daha dik
- Gelişmiş özelliklere tam erişim için ücretli bir plan gerekir
Coda fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Belge oluşturucu başına aylık 12 $
- Takım: Belge oluşturucu başına aylık 36 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Coda puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
10. Taskade (Entegre notlar ve görev izleme ile işbirliğine dayalı proje planlama için en iyisi)
Başka bir görev yönetimi aracı olan Taskade, görevleri otomatikleştirmenize ve takımınızla tek bir platformda işbirliği yapmanıza olanak tanır. Ancak, en önemli özelliği, kendi işyerine özgü yapay zekasıdır. Güçlü yapay zeka ajanları, projelerin ayarlanması, belgelerin sıfırdan yazılması, iş akışlarının oluşturulması ve görevlerin önceliklendirilmesi dahil olmak üzere bir dizi görevi zahmetsizce yerine getirmenizi sağlar.
Taskade ayrıca gerçek zamanlı güncellemeler ve senkronizasyon ile takımınızla işbirliği yapmanızı sağlar. Windows, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir.
Taskade'nin en iyi özellikleri
- Görev listeleri, zihin haritaları ve belge işbirliği ile proje planlamayı basitleştirin
- Görev önceliklendirme, son teslim tarihleri ve zaman çizelgesi görünümleri gibi özellikleri kullanarak düzenli bir yönetim sağlayın
- Takımlar için özel markalama ve işbirliğine dayalı belge paylaşımının keyfini çıkarın
Taskade sınırlamaları
- Kapsamlı not alma ve dokümantasyon için sınırlıdır
- Özel proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon eksikliği
Taskade fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 $
Taskade puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Taskade hakkında ne diyor?
Taskade, kullanıcı dostu arayüzü, gerçek zamanlı işbirliği ve özelleştirme seçenekleriyle mükemmeldir. İnsanların zahmetsizce birlikte çalışmasına ve düzenli kalmasına yardımcı olur.
Taskade, kullanıcı dostu arayüzü, gerçek zamanlı işbirliği ve özelleştirme seçenekleriyle mükemmeldir. İnsanların zahmetsizce birlikte çalışmasına ve düzenli kalmasına yardımcı olur.
✨ Özel Bahsetmeler
- Notesnook: Uçtan uca şifreli not alma ile projeleri yönetir
- Microsoft OneNote: Serbest biçimli not alma ve düzenleme ile projeleri yönetir
- Workflowy: Anahat tabanlı not alma sistemi ile projeleri yapılandırır
AppFlowy'yi unutun, ClickUp en iyi işbirliğine dayalı proje yönetimi aracıdır!
AppFlowy, Notion'a açık kaynaklı bir alternatif arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Gizlilik, kendi kendine barındırma ve özelleştirme özelliklerini bir araya getirerek, verileri üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen bireyler ve şirketler için idealdir.
Ancak, sınırlı işbirliği özellikleri, gerçek zamanlı iletişime güvenen takımlar için bir dezavantaj olabilir.
İşte burada ClickUp devreye giriyor: Notion ve AppFlowy'nin en iyi özelliklerini sunan, işbirliğine dayalı, kapsamlı bir proje yönetimi çalışma alanı. İster sorunsuz bir ekip çalışması, ister dinamik görev yönetimi veya esnek özelleştirme ihtiyacınız olsun, ClickUp tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.
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