google Slaytlar için 8 Ücretsiz Organizasyon Şeması Şablonu (+Alternatifler)

Organizasyon şeması (org şeması), bir şirketin yapısını görsel olarak gösterir ve rolleri, sorumlulukları ve raporlama hiyerarşisini anlamayı kolaylaştırır.

İyi tasarlanmış bir organizasyon şeması, iletişimi iyileştirir, karar vermeyi kolaylaştırır ve iş akışı verimliliğini artırır. İster bir startup ister büyük bir şirketi yönetin, organizasyon şeması çalışanların takım içindeki yerlerini bilmelerine yardımcı olur.

Önceden tasarlanmış şablonlar, iş ihtiyaçlarınıza uygun profesyonel organizasyon şemalarını hızla oluşturmanıza olanak tanır. Doğru çerçeve, netlik, kolay güncelleme ve gelecekteki değişikliklere uyarlanabilirlik sağlar.

Bugün, Google Slides için en iyi organizasyon şeması şablonlarını ve ClickUp'ın sunduğu en iyi alternatifleri inceleyelim!

🔍 Biliyor muydunuz? Rolleri net bir şekilde anlamak, iş performansını %25 artırır .

İyi bir organizasyon şeması şablonu nedir?

Bir organizasyon şablonu, iş akışının netliğini korur. İyi bir organizasyon şeması şablonu aşağıdakileri içermelidir:

Net hiyerarşi : Şablon, raporlama ilişkilerini gösteren ve hiyerarşiyi mantıklı bir şekilde seçmenize olanak tanıyan mantıklı bir yapıya sahip olmalıdır. Her türlü bilgiyi karmaşık bir şekilde aktarmadan, sorunsuz bir organizasyon şeması oluşturma süreci sağlar

Özelleştirme seçenekleri : Şablondaki rolleri, isimleri ve departmanları kolayca düzenleyebilmeli ve şablon, markanızı yansıtacak şekilde yeterince özelleştirilebilir olmalıdır

Görsel netlik : Okunabilir yazı tipleri ve dolgu renkleri ile iyi aralıklı öğeler netlik sağlar. Çerçevenin öğeleri, takım üyeleri akışı kolayca kavrayabilmesi için uygun şekilde düzenlenmelidir

İşbirliği özellikleri : Grafik, takım üyelerinin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak sağlamalıdır. Üyeler, bilgileri izleyebilmeli veya güncelleyebilmeli ve anahtar noktaları karışıklık olmadan tartışabilmelidir

Ölçeklenebilirlik: Ekibiniz büyüdükçe, seçtiğiniz şablon bu büyümeyi desteklemeli ve gerektiğinde genişletme veya değişiklik yapmanıza olanak sağlamalıdır

💡 Profesyonel İpucu: Organogramlar oluşturarak ve optimize ederek kuruluşunuzun yapısını görselleştirin. Organogramlar, şirketinizin hiyerarşisini anlamanıza yardımcı olur ve özellikle yeni çalışanların raporlama ilişkilerini anlamaları için çok yararlıdır.

Google Slaytlar Organizasyon Şeması Şablonları

Yapılandırılmış bir hiyerarşi sağlamak için kullanabileceğiniz en iyi Google Slaytlar organizasyon şeması şablonları şunlardır:

1. Slides Carnival tarafından hazırlanan Google Slides Takım Hiyerarşisi Şablonu

via Slides Carnival

Slides Carnival'ın Google Slides takım Hiyerarşi Şablonu ile takım rollerini, raporlama hatlarını ve organizasyon şemalarını sunun.

Bu şablon, şirketin hiyerarşisini kolay takip edilebilir ve görsel olarak çekici bir biçimde aktarmanıza olanak tanır. Google Slides'ın yanı sıra Microsoft PowerPoint ve Canva ile de uyumludur.

Bu grafiğin minimalist stili ve yapılandırılmış akışı, her rol ve atamanın doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Neden beğeneceksiniz: Her infografik için animasyonlar ve geçiş özellikleri uygulayın

Kullanıma hazır A4 infografikleri, organizasyon yapınıza uyacak şekilde özelleştirin

Grafikler, çerçeveler ve çizgiler kullanarak rollerle ilgili ayrıntılar ekleyin

İdeal kullanım alanları: İK uzmanları ve yöneticiler, raporlama yapılarını, takım rollerini ve organizasyon şemalarını sunmak için.

💡 Profesyonel İpucu: Fikirlerinizi basitleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanın ve fikirlerinizi gerçeğe dönüştürün. Bu özelliğin yardımıyla şunları yapabilirsiniz: Karmaşık fikirleri ve hiyerarşileri parçalara ayırarak ş Akışı'nı kolaylaştırın

Farklı görevler arasındaki bağlantıları çizin ve bağımlılıkları açıklayın

İşleri daha hızlı tamamlamak için iş akışlarını haritalandırın

Dağınık düzenleri organize ederek herkesi değişiklikler ve görevler hakkında bilgilendirin

2. Slide Carnival tarafından hazırlanan Google Slides Infographic Org Chart Template

via Slides Carnival

Slides Carnival'ın Google Slaytlar Infografik Organizasyon Şeması Şablonu ile açık ve öz bir infografik oluşturun.

Bu infografik şablonu, organizasyonel hiyerarşiyi basitleştirerek bir bakışta anlaşılmasını sağlar. Özelleştirilebilir çerçeve, tüm bilgilerin merkezileştirilmesini sağlar.

Organizasyon şemaları hazırlarken veya verileri özetlerken, şablon bilgileri kolay anlaşılır bir biçimde sunmanızı sağlar.

Neden beğeneceksiniz: Organizasyonel hiyerarşinize göre organizasyon şemalarını özelleştirerek eksiksiz bir genel bakış sunun

Tasarım öğelerini ve simgeleri kullanarak ayrıntıları ve görsel sunumları geliştirin

Kolay tanımlama için resimlerin yanı sıra görev tanımlarını da ekleyin

İdeal kullanım: Liderlik takımlarının, organizasyonel hiyerarşiyi korumak için ilgi çekici görsel organizasyon şemaları oluşturması.

3. Slidesgo'nun Google Slides Organizasyon Şemaları Şablonu

via Slidesgo

Slidesgo'nun Google Slaytlar Organizasyon Şemaları Şablonu ile yapılandırılmış bir organizasyon hiyerarşisi oluşturun

Kimin neyden sorumlu olduğunu ve kimin kime rapor verdiğini belirlemek, özellikle büyük veya matris yapılı kuruluşlarda kafa karıştırıcı olabilir. Bu şablon, takım üyelerinin rollerini ve sorumluluklarını kolay takip edilebilir bir biçimde düzenlemenize yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz: Şekilleri ekleyin veya değiştirin, görsel çekiciliği ve yapıyı geliştirin

Tema ve organizasyon şemalarını, organizasyonunuzun hiyerarşisini yansıtacak şekilde özelleştirin

Ayrıntıları geliştirmek için simgeler ve Flaticon uzantısını kullanın

İdeal kullanım: Yöneticiler ve İK takımları için takım rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.

4. Slidemodel tarafından hazırlanan Google Slides Organizasyon Şeması Şablonu

via Slidesmodel

Slidemodel tarafından hazırlanan Google Slides Organizasyon Şeması Şablonu ile güçlü bir organizasyon şeması oluşturun.

Bu çözüm, tüm organizasyon hiyerarşisini netleştirmek için basit ve bilgilendirici bir organizasyon şeması oluşturmanıza olanak tanır. Organizasyondaki farklı rolleri tanımlamak için düzenlenebilir avatarlar kullanır.

Bu Google Slides organizasyon şeması ile farklı çalışanların rollerini kolayca gezilebilen bir biçimde tanımlayabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz: Tam bilgi sağlamak için rol hakkında küçük notlar ekleyin

Paydaşlar ve takım üyeleri için görsel çekiciliği artırmak amacıyla ilgili resimler kullanın

Farklı şekiller ve akışlar kullanarak şirketin yapısını tanımlayın ve netliği koruyun

İdeal kullanım: Şirket liderlerinin, ş Akışı'nda netlik sağlamak için organizasyon yapılarını özetlemek için

5. Slidemodel tarafından hazırlanan Google Slides Matris Organizasyon Yapısı Şablonu

via Slidemodel

Slidemodel tarafından hazırlanan Google Slaytlar Matris Organizasyon Yapısı Şablonu ile organizasyon yapısını yaratıcı bir şekilde görüntüleyin.

Hiyerarşi olmadığında, bir kuruluşta bilginin nasıl aktığını izlemek zor olabilir. Google Slaytlar şablonu, bu süreci anlamak için basit bir yol sunar.

Farklı satırlar ve bağımlılıklar içeren organizasyon şeması, çeşitli yönetici ve diğer çalışanların pozisyonlarını tanımlar. Grafiksel bir iletişim yöntemi sunarak netlik sağlar.

Neden beğeneceksiniz: Örgütsel yapıya uyacak şekilde anahtar pozisyonları, projeleri, simgeleri ve düğümleri özelleştirin

Rol ve sorumlulukları kolayca izlemek için dairesel düğümler kullanarak projelerin ve rollerin kesişim noktalarını belirtin

Aşağı ve sağ okları kullanarak süreç akışını hızlıca işaretleyin

İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, işlevler arası rolleri izlemek ve bilgi akışını anlamak için.

6. Slideegg tarafından hazırlanan Google Slides Satış Organizasyon Şeması Şablonu

via Slideegg

Slideegg'in Google Slaytlar Satış Organizasyon Şeması Şablonu ile satış departmanındaki rolleri görsel olarak temsil edebilirsiniz.

Şablon, satış departmanındaki rol ve sorumlulukların iletilmesini kolaylaştırır. Düzenli akış ve yapıya sahip Google Slides'daki bu grafik, yapıyı görsel olarak çekici bir şekilde sunarak kalıcılığı artırır.

Neden beğeneceksiniz: Tasarımı, renkleri ve diğer öğeleri kuruluşunuzu yansıtacak şekilde özelleştirin

Takım üyelerini kolayca tanımlamak için resim yer tutucularını ilgili resimlerle doldurun

Karışıklığı ve işlerin tekrarlanmasını önlemek için isimleri sorumluluklarla birlikte bloklar halinde ekleyin

İdeal kullanım: Satış yöneticileri, satış ekibinin hiyerarşisini görsel olarak çekici bir şekilde özetlemek için.

7. Slideegg tarafından hazırlanan Google Slides Takım Dizili PowerPoint Şablonu

via Slideegg

Slideegg'in Google Slides Takım Kadrosu PowerPoint Şablonu ile açık ve öz bir takım kadrosu oluşturun.

Takım kadrosu oluşturmak zor mu geliyor? Bu şablon, düzenli bilgi akışıyla bu işlemi basitleştirir. Yönetici, takım liderleri ve takım üyelerini yapılandırılmış bir biçimde ekleyerek herkesin takım hakkında net bir genel bakış elde etmesini sağlayın.

Neden beğeneceksiniz: İşyerinde net bir iletişim için takım üyelerini ve rollerini açıkça listeleyin

Takımınızın yapısını temsil etmek ve görsel çekiciliği artırmak için simgeleri düzenleyin

Hiyerarşi düzeyleri ekleyin veya kaldırın, takımı doğru bir şekilde temsil edin

İdeal kullanım alanları: Takım liderleri, takım yapılarını sunmak ve takım hakkında doğru bir genel bakış sağlamak için.

8. Slideegg tarafından hazırlanan Google Slides Çok Renkli Örnek Organizasyon Şemaları Şablonu

via Slideegg

Slideegg'in Google Slaytlar Çok Renkli Örnek Organizasyon Şemaları Şablonu ile takım yapınızı yaratıcı bir şekilde temsil etmek için roller, veriler ve simgeler ekleyin.

Bir organizasyon yapısı sıkıcı olmak zorunda değildir. Bu çerçeve, takım yapısını sunmak için yaratıcı ve renkli bir yol sunar. Organizasyon grafiğine tüm ayrıntıları eklemek için farklı renk ve düğüm seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz: Netlik ve görsel çekiciliği korumak için farklı simgeler ve renkler kullanın

Süper dairelerin içine departman veya çalışan bilgilerini ekleyin

Tutarlılık sağlamak için ilgili verileri ve bilgileri yan tarafa girin

İdeal kullanım alanları: Takım liderleri, takım yapılarını sunmak ve takım hakkında doğru bir genel bakış sağlamak için.

➡️ Daha fazla bilgi: Bir organizasyonu doğru şekilde yeniden yapılandırma

Organizasyon Şeması için Google Slides Kullanımının Sınırlamaları

Google Slaytlar, organizasyon şeması oluşturmak için hızlı bir çözüm olabilir, ancak bazı sınırlamaları vardır:

Sınırlı tasarım seçenekleri : Google Slides temel bir yapıya sahiptir ve özel araçlarda bulunan gelişmiş özelleştirme özellikleri yoktur

Ölçeklenebilirlik sorunları : Büyük organizasyon grafikleri slaytlar içinde yönetilmesi ve düzenlenmesi zor hale gelir. Bu nedenle, takımınız büyüdükçe yapıyı yönetmek zorlaşır

İşbirliği zorlukları : Birden fazla kullanıcı düzenleme yapabilirken, Google Slaytlar'daki organizasyon şemalarında sürüm kontrolünü sağlamak zor olabilir

Otomasyon eksikliği: Şekilleri ve bağlantıları manuel olarak ayarlamanız gerekir, bu da zaman alıcıdır

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Dijital Beyaz Tahta Yazılım Programları

Alternatif Organizasyon Şeması Şablonları

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, görevleri belirli rollere eşleştirdiğinizde çalışan bağlılığının %10 arttığını gösteriyor.

Organizasyon hiyerarşisinde verimliliği korumak için en iyi alternatif organizasyon şeması şablonları şunlardır:

1. Clickup Organizasyon Şeması Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu ile etkili işbirliği sağlamak için takım yapısını görselleştirin

Organizasyonel bir yapıya sahip olmamak, karışıklığa ve gecikmelere yol açabilir. ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu'nun kolay anlaşılır yapısı, organizasyon şemasını basit bir şekilde sürdürmenizi sağlar.

İşleri netleştirmek için her takım üyesinin rol ve sorumluluklarını ekleyebilirsiniz. Bu, genel iş akışını iyileştirerek verimlilik ve üretkenliği artıracaktır.

Neden beğeneceksiniz: Her takım üyesi için görevler oluşturun ve takım üyesi hakkında ilgili bilgileri ekleyin

Yapışkan notlar kullanarak yapı hakkında ek ayrıntılar girin

Yapıyı geliştirmek ve rollerin netliğini korumak için resimler ve şekiller ekleyin

İdeal kullanım alanları: İşbirliği için organizasyon yapısını tanımlamak ve karışıklığı ortadan kaldırmak isteyen İK takımları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Beyaz Tahtalar gibi yapay zeka destekli araçlar, renk kodlu yol haritaları ve çok daha fazlasıyla organizasyonel ilişkileri görselleştirmenize yardımcı olur. İşte size nasıl yardımcı olurlar: Yapıları, ilişkileri ve hiyerarşileri kolayca hatırlanabilir hale getirmek için renkli ve ilgi çekici sunumlar kullanın

Özelleştirilebilir bağlayıcılarla ilişkileri netleştirin

Beyaz tahtanızı takımınızdaki herkesle paylaşın, böylece kimse hiçbir şeyi kaçırmasın

2. ClickUp Takımla Tanışın Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Takımla Tanışın Şablonu ile bir takım profili oluşturun ve takım üyeleriyle ilgili önemli ayrıntıları vurgulayın

Tüm bilgiler yapılandırılmış bir biçimde sunulmadığında, takımınızı tanıtmak zor olabilir. ClickUp Takımla Tanışın Şablonu, takımın ayrıntılarını düzenlemeyi kolaylaştırır.

Takımınızın becerilerini, başarılarını ve öne çıkan özelliklerini profesyonel ve tutarlı bir şekilde sergileyebilirsiniz. Ayrıca, takımda değişiklik olması durumunda şablonu kolayca güncelleyebilirsiniz.

Bu çerçeve, müşteri güveni oluşturmanıza ve takım üyelerinin birbirlerini hızlı bir şekilde tanımasına yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz: Şablonun çekiciliğini artırmak ve profesyonel bir görünüm kazandırmak için rollerin yanı sıra görseller de kullanın

Takımınızı hızlı bir şekilde tanıtmak için başlangıçta takım üyelerinizin bir özetini verin

Takım üyelerinizin rolleri, becerileri ve yetenekleri hakkında ayrıntılar ekleyin

İdeal kullanım: Liderlik ve İK takımlarının takım üyelerini profesyonel bir şekilde tanıtması için.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışanların hedeflerini izlemek zor olabilir. İşte bu noktada takım tüzüğü şablonu yardımcı olabilir! Bu düzen, bu parametreleri takip etmenize ve herkes için temel kuralları ve düzenlemeleri belirlemenize olanak tanır.

3. Clickup Personel Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Personel Listesi Şablonu ile takımın programlarını inceleyin, tatil taleplerini izleyin ve takımınızı yönetin

Herkesin gerektiğinde hazır olmasını sağlamak için personel listesini düzenlemek ve yönetmek karmaşık olabilir. ClickUp Personel Listesi Şablonu, şirketin devam eden operasyonlarını, taahhütlerini, görevlerini vb. gösterir, böylece her şeyi yolunda tutmanızı kolaylaştırır.

Şablon, rolleri iletmenize ve takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği sağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, çalışma saatlerinin doğru bir şekilde kaydedilmesine yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz: Personel ödeme panosunu kullanarak personelin toplam ödemesini hızlıca izleyin

Haftalık takvim görünümünde belirli çalışanların vardiyalarının programını görüntüleyin ve değiştirin

Bir çalışanın mevcut iş yükünü kontrol ederek, iş ilerleme kutusunu kullanarak daha fazla görev alıp alamayacağını görün

İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları ve operasyon takımlarının çalışanların programlarını yönetmesi ve rolleri iletmesi.

💡 Profesyonel İpucu: Günümüzün yönetim anlayışı, daha iyi uygulamalarla daha iyi takım yönetimi ve optimum kaynak dağıtımı yönünde ilerlemektedir. İşte gerçek hayattan örneklerle yönetim fonksiyonlarına bir bakış.

4. ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu ile personel fotoğraflarını düzenleyin ve iletişim bilgilerini takip edin

Personelin resimlerini ve iletişim bilgilerini tek bir yerde saklamak, uygun bir biçim olmadan zor bir görev olabilir. ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu, tüm resimleri yerleşik diyagramlarla yaratıcı bir şekilde düzenlemek için kullanımı kolay bir biçim sunar.

Şablon, organizasyondaki kişileri kolayca tanımlamanızı sağlar. Bilgileri profesyonel bir şekilde düzenleyerek gerektiğinde hızlı erişim sağlar.

Her çalışanın ilerlemesini izleyerek Açık ve Tamamlandı gibi özel durumlara sahip görevler oluşturun ve atayın.

Neden beğeneceksiniz: Kategoriler oluşturun ve öznitelikler ekleyerek takım dizinini görselleştirin ve takım üyelerini verimli bir şekilde yönetin

Takım üyelerine hızlı bir genel bakış için resimleri ve iletişim bilgilerini beyaz tahtada düzenleyin

Şekiller ve yapışkan notlar kullanarak ek bilgiler ekleyin ve dizinin görsel çekiciliğini artırın

İdeal kullanım alanları: Personel dizinini tutarak çalışanları karışıklık olmadan tanımlamak isteyen İK takımları.

5. ClickUp Çalışan Dizini Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çalışan Dizini Şablonu ile çalışan kayıtlarınızı düzenli ve doğru tutun

Çalışan dizinleri, çalışan bilgilerini düzenlemek ve işbirliğini geliştirmek için kullanışlı bir yoldur. ClickUp Çalışan Dizini Şablonu, çalışan bilgilerini tek bir merkezi yerde kolayca saklamanıza yardımcı olur.

Şablon, iş başlıklarına ve iletişim bilgilerine hızlı erişim sağlayarak iş arkadaşları arasındaki iletişimi iyileştirir. Ayrıca, gerekli bilgileri sunarak yeni çalışanların işe alım sürecini basitleştirir.

Yalnızca aktif çalışanları izlemek için İşten Ayrıldı, İzinli, Hasta ve Doğum İzni gibi farklı durumlara erişebilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz: Gizli verilerin güvenliğini sağlamak için çalışanların hassas bilgilere erişimini izleyin

Çalışanların ve izinli olanların tam listesini, çalışma vardiyaları ve departmanları ile birlikte içeren eksiksiz bir çalışan veritabanına sahip olun

Hızlı erişim için iletişim bilgilerini, performans derecelendirmelerini, ödemeleri, çalışanların durumlarını ve beceri setlerini tek bir yerden kontrol edin

İdeal kullanım alanları: Çalışan kayıtlarını verimli bir şekilde düzenlemek ve izin, beceri ve ödemelerini izlemek isteyen İK takımları

6. ClickUp Çalışan Profilleri Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çalışan Profilleri Şablonu ile haftalık 1:1 notları derleyin ve başarıları vurgulayın

ClickUp Çalışan Profilleri Şablonu, yöneticiler ve çalışanlar için mesleki gelişimi belgelemek ve performansı etkili bir şekilde yönetmek için verimli bir yol sağlar.

Şablon, büyümeyle ilgili notları tek bir merkezi konumda derlemenizi sağlar. Bu çerçeveyi, çalışan toplantıları için notlar almak, beceri eksikliklerini gidermek ve mesleki gelişmeleri etkili bir şekilde özetlemek için kullanabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz: Planlanan 1:1 oturumların tam bir özetini alın ve düzenli bir program oluşturun

Gündem hazırlama, güncellemeler, özel tartışmalar ve eylem öğeleriyle verimli toplantılar düzenleyin ve verimli işbirliğini sürdürün

İş akışında tutarlılığı sağlamak ve karışıklığı azaltmak için her çalışan hakkında belirli ayrıntılar ekleyin

İdeal kullanım: Yöneticilerin çalışanların gelişimini ve performansını izlemesi ve 1:1 oturum notlarını derlemesi için.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların alınmaması ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. ClickUp tarafından yapılan araştırmalar, bu sürecin bilgilerin dağınık olmasına ve verimsizliğe yol açtığını göstermektedir. ClickUp'ın görev yönetimi çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlar.

7. ClickUp'ın Şirket Genel Bakış Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu ile tüm kampanyalara ve girişimlere kuşbakışı bir görünüm elde edin

Bilgiye dayalı kararlar almak ve herkesin işlerini takip etmesini sağlamak için eksiksiz bir şirket genel bakışı çok önemlidir. ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu, şirketinizin güncel bir özetini oluşturmanıza yardımcı olur.

Şablon, takımınız, ürünleriniz ve müşterileriniz hakkında bilgilere erişmenizi sağlar. Ayrıca, performansı izlemek ve paydaşlar ile ilgili taraflar arasında optimum iletişimi sağlamak için anahtar metriklere başvurabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz: Hızlı analiz için renk kodlarıyla planlanmamış veya gecikmiş görevlerin doğrusal görünümünü elde edin

Departmanın projelerinin genel maliyetlerini ve diğer ayrıntılarını kontrol edin ve sürükleyerek farklı departmanlara taşıyın

Proje sahibi, paydaşlar, RAG durumu, ilerleme oranı ve proje maliyeti ile birlikte ilerleme durumunu izleyin

İdeal kullanım alanları: Yöneticiler ve takımlar, şirketin anahtar girişimlerini ve performansını izlemek ve optimum iletişimi sağlamak için.

8. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu ile net kurallar belirleyin ve önemli belgeleri izleyin

Çalışan el kitabı, çalışanlara şirketin politikalarını bildirir ve beklentileri ortaya koyar. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu, çalışanlarınızın başvurabileceği kapsamlı ve yararlı bir kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır.

Şirket politikalarının yazılı bir kaydını sunarak çalışanların hak ve sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olur. Şablon ayrıca, işe alım ve işten ayrılma süreçleri için net kurallar belirlemenizi sağlar.

Neden beğeneceksiniz: Kapsamlı bilgi sağlamak için şirketin gereksinimlerine göre alt sayfalar ekleyin

Şirket hizmetleri, yapısı, liderlik takımı ve çevrimiçi varlığı hakkında tüm ayrıntıları düzenleyerek şirket hakkında genel bir bakış sunun

Misyon, temel değerler, şirketin varlık nedeni ve bu kuralların geçerli olduğu kişilerle birlikte standart davranış kurallarını tanımlayın

İdeal kullanım alanları: Yöneticiler ve takımlar, şirketin anahtar girişimlerini ve performansını izlemek ve optimum iletişimi sağlamak için.

9. ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Oryantasyon Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Yeni işe alınanların gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak için ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar için Oryantasyon Şablonu ile bir kontrol listesi oluşturun

Yeni işe alınan bir çalışan şirket hakkında çok az şey bilir. Önlerindeki yolculuğa daha iyi hazırlanabilmeleri için onlara bir kontrol listesi vermek çok önemlidir.

ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu, yeni işe alınanların işe başlamadan önce tamamlaması gereken tüm gerekli eylemleri içerir.

Şablon, tüm eylemlerin belirlenen süre içinde başarıyla tamamlanmasını sağlar. Adım adım kılavuz görevi görür ve yeni çalışanın gelişine hazırlanmak için gerekli sorumlulukları düzenler.

Neden beğeneceksiniz: Sorunsuz bir işe alım süreci için her görev için alt görevler oluşturun

Yeni işe alım kontrol listesini kullanarak, işe alım sürecinin farklı aşamalarında gereken tüm eylemleri yönetin ve izleyin

İlerleme panosundaki görev kartlarını kullanarak görevlerin durumunu izleyin ve her görevle ilgili ayrıntılı bilgi almak için karta tıklayın

İdeal kullanım: İK takımları, yeni çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırmak ve tüm adımların başarıyla tamamlanmasını sağlamak için.

🔍 Biliyor muydunuz: İyi bir oryantasyon süreci, çalışanların şirkette kalma oranını %82 oranında artırabilir .

10. ClickUp Şirket Kültürü Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Şirket Kültürü Şablonu ile takımınızı görselleştirin ve uyum sağlayarak kültürel büyümeyi sağlayın

Güçlü bir şirket kültürü, takımın uyumunu sağlar, güven ve motivasyon oluşturur ve şirketinizi öne çıkarır. ClickUp Şirket Kültürü Şablonu, kültürün gelişimini desteklemek için girişimleri belirlemenize ve önceliklendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Şablon, çalışanların bağlılığını ve verimliliğini artırarak daha başarılı işe alım çabaları sağlar. Bu da sonuçta daha iyi müşteri hizmetleri ve memnuniyeti ile sonuçlanır.

Takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlamak, katılım ve verimliliği artırmak için şirket değerlerini, misyonunu ve vizyonunu özetlemek için kullanın.

Neden beğeneceksiniz: Ana sayfada şirket hakkında kapsamlı bir genel bakış sunun

Alt sayfaları kullanarak şirket kültürü, misyonları, hedefleri ve şirketin sunduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi verin

Görsel çekiciliği artırmak ve bilgileri daha iyi iletmek için resim ve simge gibi öğeler ekleyin

İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları ve liderlik takımlarının şirket kültürünü tanımlamak ve tanıtmak için.

11. ClickUp Rol ve İzin Matris Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Rol ve İzin Matrisi Şablonu ile departmanlar arasında rolleri ve izinleri uyumlu hale getirin

Herkesin uyumlu çalışması için takımınızın rollerini ve sorumluluklarını yönetmek yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir. ClickUp Roller ve İzin Matrisi Şablonu, roller veya görevleri ilgili onaylayıcılarıyla birlikte göstermeniz için mükemmel bir yapı sağlar.

Matris şablonu, kimin hangi görevi ne zaman gerçekleştirebileceğini belirlemenize yardımcı olur. Rol tanımlamayı kolaylaştırır ve iş akışını verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz: Tüm görevleri özetleyin ve departman görevleri panosunda departmanlara göre gruplandırın

Dahili görevler listesini kullanarak devam eden takım görevlerini ve dahili onaylayıcıları izleyin

Harici görevler listesini kullanarak harici görevler, harici paydaşlar ve sorumlu kişiler hakkında genel bir bakış elde edin

İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları takımları, rolleri ve sorumlulukları uyumlu hale getirmek ve iç ve dış görevleri izlemek için.

➡️ Daha fazla bilgi: İşgücü Analitiğini Kullanarak Başarılı Bir İş Yeri Oluşturma

ClickUp ile Yapılandırılmış Bir Hiyerarşi Oluşturun

Google Slides organizasyon şeması şablonları, organizasyonel hiyerarşinin netliğini sağlar. Takımdaki herkes kime rapor vermesi gerektiğini, rol ve sorumluluklarını bilir. Ancak Google Slides'ın sınırlı yetenekleri vardır.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, hiyerarşiyi düzenlemeyi ve yapılandırmayı basitleştiren verimli bir alternatif sunar. ClickUp Zihin Haritaları, ClickUp Beyaz Tahtalar ve özelleştirilebilir organizasyon şeması şablonları gibi özelliklerle takımınızda verimli bir akış oluşturun.

Düzensiz hiyerarşinin iş akışını bozmasına izin vermeyin — bugün ClickUp'a kaydolun.