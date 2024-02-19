Bir Organizasyonu Doğru Şekilde Yeniden Yapılandırma

Sosyal medya devi Facebook, 2018 yılında kendini başarıyla yeniden yapılandırdı.

2018 yılında Facebook, siber güvenlik sorunlarını ele almak ve ürün geliştirmeyi iyileştirmek için üç ana ürün alanına odaklanan bir değişiklik duyurdu. Bu stratejik karar, şirketin büyümesini hızlandırdı.

Google, Disney ve Tesla gibi şirketler de büyümeyi hızlandırmak, daha verimli hale gelmek ve işlerini canlandırmak için sık sık yeniden yapılandırma sürecinden geçmiştir.

Bu, yeni pazar koşullarına, teknolojik gelişmelere ve değişen müşteri beklentilerine uyum sağlarken organizasyonel yeniden yapılandırmayı anlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yeniden yapılandırma, büyük ölçekli organizasyonların değişimi yönetmesine ve aradıkları uzun vadeli başarıya ulaşmasına yardımcı olur.

İşinizi büyütmek, müşteri sadakatini artırmak ve rekabet gücünüzü korumak istiyorsanız, şirketinizde değişiklikler yapmak doğru yol olabilir. Kanıtlanmış stratejiler ve adımlarla kuruluşunuzu nasıl yeniden yapılandırabileceğinizi görelim.

Organizasyonel Yeniden Yapılanma Nedir?

Organizasyonel yeniden yapılandırma, bir şirketin yapısı, süreçleri, iş rolleri, raporlama ilişkileri ve kültürü dahil olmak üzere iç çerçevesinin kasıtlı olarak değiştirilmesidir. Bu, departman düzenlemelerinde, işgücü yapısında, tüzel kişiliklerde değişiklikler ve yeni büyüme stratejilerinin eşzamanlı olarak geliştirilmesini içerir.

Yeniden yapılandırma, organizasyona yeni bir yön verir. Aşağıdakiler yoluyla iş büyümesini ve rekabet gücünü sürdürmede hayati bir rol oynar:

Verimliliği artırma: Gereksiz işlemleri ortadan kaldırmaya, iş akışlarını kolaylaştırmaya ve kaynak tahsisini optimize etmeye yardımcı olur

Çevikliği artırma: Kuruluşunuzun değişen pazar trendlerine ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar

Maliyet etkinliğini artırma: İsrafı azaltır ve operasyonel giderleri kontrol altına alır

İnovasyonu teşvik etmek: Organizasyonel yeniden yapılandırma, yeni fikirlerin ve denemelerin ortaya çıkmasına elverişli bir ortam yaratır

Çalışanları motive etmek: Rol dağılımını bireysel güçlü yönler ve hedeflerle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur

Her organizasyon bu avantajları elde etmek ister, ancak şirketlerin yeniden yapılandırmaya gitmesinin tek nedeni bunlar değildir.

Organizasyonel Yeniden Yapılanmanın Nedenleri

Bir organizasyonun yeniden yapılandırılmasını tetikleyebilecek birkaç önemli faktör şunlardır:

1. Değişen iş ortamı

Sektörler dinamiktir ve sürekli pazar değişikliklerine tabidir.

Teknolojik gelişmelere, değişen müşteri tercihlerine, sürekli değişen pazar koşullarına veya yeni rakiplere uyum sağlamak için genellikle yapısal değişiklikler gerekir.

Örneğin, COVID-19'un etkisi, birçok işletmenin hayatta kalmak için stratejik olarak yön değiştirmesine neden oldu.

2. Finansal yeniden yapılandırma gereklilikleri

Finansal yeniden yapılandırma ihtiyacı genellikle organizasyonel değişime yol açar. Bunun nedenleri genellikle aşırı borç, nakit akışı sorunları, kârlılığın düşmesi veya piyasa koşullarındaki değişiklikler gibi faktörlerdir.

Bu süreçte borç yeniden yapılandırma, varlık satışı, maliyet azaltma girişimleri veya sermaye yeniden yapılandırma gibi çeşitli önlemler almanız gerekebilir. Bu önlemler, finansal istikrarı sağlamaya ve kuruluşun finansal sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

3. Verimliliği artırma

İş performansını artırmak veya yeni fırsatlar keşfetmek, yeniden yapılandırma girişimlerini tetikleyebilir. Bu gibi durumlarda, operasyonları düzene sokmak, fazlalıkları azaltmak ve kaynak tahsisini optimize etmek, yeniden yapılandırma sürecinin hedefleri olabilir.

4. Kültürel değişiklikler

İşbirliğini veya yeniliği ön plana çıkaran yeni bir şirket kültürü oluşturmak için yapısal değişiklikler gerekebilir.

Birleşme veya satın alma gibi sahiplik değişiklikleri, işi satın alan kuruluşun vizyonuna uyum sağlamak için sık sık yeniden yapılandırma girişimlerini tetikleyicidir.

Nedenine bağlı olarak, çeşitli türlerde organizasyonel yeniden yapılandırma olabilir.

Organizasyonel Yeniden Yapılanma Türleri

Bir iş, kuruluşun kendine özgü ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak çeşitli şekillerde yeniden yapılandırılabilir. İşte bazı yaygın yaklaşımlar:

1. İK yeniden yapılandırma

İK yeniden yapılandırma, yeni eğitim programlarının uygulanması, yeni çalışan el kitapları ve organizasyon grafiklerinin oluşturulması , çalışanların yeniden eğitilmesi, yetenek yönetimi stratejilerinin revize edilmesi veya personel seviyelerinin ve ücret yapılarının ayarlanması gibi işgücü değişikliklerine odaklanır.

2. Yasal yeniden yapılandırma

Sahiplik veya yasal çerçeveler değiştiğinde organizasyonel ayarlamalar gerekir. Bu, iflas başvurusu, başka bir organizasyonla birleşme veya borç yeniden yapılandırma gibi organizasyonun yasal yapısının değiştirilmesini içerebilir.

3. Yatırımdan çekilme

Yatırımdan çekilme, operasyonları basitleştirmek ve temel yetkinliklere odaklanmak için düşük performans gösteren iş birimlerinin satılmasını içerir. Yeniden yapılanma planının temel amaçlarından biri karlılığı artırmaktır.

Yatırımdan çekilme, kuruluşun portföyünü stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirebilir ve iş rekabet gücünü artırabilir.

4. Maliyet azaltma amaçlı yeniden yapılandırma

Maliyet azaltma amaçlı yeniden yapılandırma, otomasyon veya küçülme yoluyla idari ve operasyonel maliyetlerin azaltılmasını içerir. Genellikle maliyetleri düşürmek için proje dış kaynak kullanımı, sözleşme yeniden müzakereleri ve kaynak konsolidasyonunu içerir.

5. Dönüşüm

Dönüşüm, zor durumdaki bir şirketi kurtarmak için genellikle finansal yeniden yapılandırma, operasyonel değişiklikler, satın almalar ve liderlik değişikliklerini içeren kapsamlı bir yaklaşımdır. Performans düşüşünü tersine çevirmek için ürün veya hizmet tekliflerinizi değiştirmeyi de düşünebilirsiniz.

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Bir organizasyon nasıl yeniden yapılandırılır?

Yeniden yapılandırma, dikkatli planlama ve uygulama gerektiren karmaşık bir süreçtir. İyi tanımlanmış bir organizasyon yapısı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Denetim ve analiz

Kuruluşunuzun geçmiş ve mevcut durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirin ve potansiyel zorlukları ve iyileştirme alanlarını belirleyin.

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ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak anahtar metrikleri ve ilerleme raporlarını görselleştirin. Süreç haritalama, kaynak planlama ve proje yönetimini basitleştirir, takım dinamiklerini ve işbirliğini geliştirir.

Gösterge panellerindeki özelleştirilebilir görselleştirmeler ve gerçek zamanlı veriler, ilerlemeyi kolayca izlemenizi, darboğazları belirlemenizi ve veriye dayalı kararlar almanızı sağlar.

Tüm proje bilgilerini merkezi bir konumda tutarak, tüm takım üyelerinin güncellemeler için zaman kaybetmeden erişebilmesini sağlayarak genel verimliliği artırabilirsiniz.

ClickUp ile, yeniden yapılandırma ile ilgili tüm varlıkları, programları, iletişimi, projeleri, veritabanlarını ve belgeleri birleştiren merkezi bir platforma sahip olursunuz. Bu bilgiler, derinlemesine denetim ve analiz yapmanıza yardımcı olur.

Adım 2: Hedef belirleme

Mevcut durumu analiz ettikten sonra, bir sonraki adım geçiş süreci için hedefler belirlemektir. Liderlik takımı, yeniden yapılandırma sürecinden beklenen sonuçları açıkça ifade etmeli ve bunların kuruluşun genel stratejisiyle uyumlu olduğundan emin olmalıdır.

ClickUp Hedefleri ile net hedefler belirleyin ve başarıya ulaşın

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak net yeniden yapılandırma hedefleri belirleyin. İlerlemeyi görsel olarak takip edin ve takımdaki herkesin yeniden yapılandırma için belirlenen hedeflere uyduğundan emin olun.

ClickUp Zihin Haritaları ile fikirleri görselleştirin

ClickUp Zihin Haritaları ile fikirler üretin ve işbirliği içinde geri bildirim toplayın. Zihin haritalarını kolayca oluşturup özelleştirebilir, projeler planlayabilir ve takımınızla işbirliği yaparak değişiklikleri tanıtıp yönetebilirsiniz.

Bu, gerekli yeniden yapılandırma türünü ve stratejileri planlamanıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Adım 3: Planlama ve uygulama

Hedefleri belirledikten sonra, uygulanacak değişiklikleri, ilgili zaman çizelgelerini ve bunlara tahsis edilmesi gereken kaynakları özetleyen ayrıntılı bir plan oluşturabilirsiniz. Değişim yönetimi, sorunsuz bir geçiş sağlamak ve kesintileri en aza indirmek için çok önemlidir.

Organizasyonu etkin bir şekilde yeniden yapılandırmak için, proaktif iletişim yoluyla paydaşları sürece dahil etmek ve onların endişelerini gidermek önemlidir.

Yeniden yapılandırmanın gerekçesini ve faydalarını açık bir şekilde açıklayarak paydaşların desteğini alabilirsiniz.

Ayrıca, çalışanlara yeni şirket yapısında ihtiyaç duyacakları beceri ve bilgileri kazandırmak için eğitim ve gelişim fırsatları sunmayı da düşünün. Son olarak, yeniden yapılandırma sürecine liderlerin güçlü bir şekilde bağlı olduğunu garanti altına alın. Bunu, çalışanlarınızı destekleyerek ve örnek olarak öncülük ederek başarabilirsiniz.

Projenin büyüklüğü ve karmaşıklığı karşısında kendinizi bunalmış hissediyorsanız, ClickUp'ın Değişim Yönetimi Planı Şablonu veya ClickUp Değişim Yönetimi Planı Belge Şablonu gibi önceden hazırlanmış şablonlar yükünüzü hafifletebilir.

Şablonu indirin ClickUp'ın Değişim Yönetimi Planı Şablonu ile işinizde gerekli değişiklikleri planlayın, uygulayın ve izleyin

Bu şablonlar, planı özetlemek, görevleri belirlemek ve yeniden yapılandırma ile ilgili sorumlulukları atamak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

Şablonu indirin ClickUp'ın kullanıma hazır Değişim Yönetimi Planı Doküman Şablonu'nu kullanarak değişimi gerçekleştirmek için yöntemler ve stratejiler belirleyin

ClickUp Listeleri ile yeniden yapılandırma planını yönetilebilir görevlere ayırın ve Gantt görünümü, takım görünümü veya pano görünümü gibi tercih ettiğiniz stile göre ayrıntıları görüntüleyin. ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak yeniden yapılandırma ile ilgili belirli ayrıntıları yakalayın. İlerlemeyi görsel olarak izleyin ve olası darboğazları belirleyin.

Bu şablonları kullanarak, önerilen bir değişikliğin istenen sonuçları hakkında herkese netlik sağlayabilir ve herkesin geçişin başarılı olmasına odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Adım 4: İletişim

Yeniden yapılandırma planını özenle uygulayın, etkili şablonlar, çalışan desteği ve yasal ve etik hususlara uyum ile net bir iletişim sağlayın.

Yeniden yapılandırma planını tüm paydaşlara şeffaf ve etkili bir şekilde iletin, endişeleri giderin ve direnci azaltın.

ClickUp Sohbet ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Gerçek zamanlı iletişim için ClickUp Sohbeti'ni kullanabilirsiniz. Yeniden yapılandırma süreci boyunca güncellemeleri paylaşın, endişeleri giderin ve şeffaflık sağlayın. Bu, çalışanların değişiklikle ilgili sorgularını yanıtlamanıza da yardımcı olacaktır.

ClickUp Belgeleri ile yeniden yapılandırmadan kaynaklanan yeni politikalar ve prosedürler oluşturun, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın. Tüm takım üyelerinin kolayca erişebilmesini sağlayın. Gizli bilgiler için erişimi kontrol edin ve yalnızca ilgili paydaşların belgeleri görüntüleyip değiştirebilmesini sağlayın.

Adım 5: İzleme ve değerlendirme

Başarılı bir yeniden yapılandırma bir gecede gerçekleşmez. Yeniden yapılandırma sürecinin ilerlemesini ve etkisini sürekli olarak izlemeniz ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanız gerekir. İyileştirilmesi gereken alanları belirleyin ve planınızı buna göre ayarlayın.

ClickUp Formları ile hızlı eylem için yanıtları yakalayın

ClickUp Formları ile anketler veya oylamalar gerçekleştirerek, yeniden yapılandırmanın etkisi hakkında çalışanlardan ve paydaşlardan geri bildirim toplayın. Geri bildirimleri analiz edin ve ortaya çıkan endişeleri giderin.

Ardından, öğrenilen dersleri tartışın ve yeniden yapılandırılan organizasyon için sürekli iyileştirmeler için beyin fırtınası yapın.

Yeniden yapılandırma sürecinde ortaya çıkacak birçok zorluğun üstesinden gelmek için Nudge Teorisinden ilham alabilirsiniz.

Nudge Teorisi

Richard Thaler ve Cass Sunstein'ın Nudge adlı kitabında popüler hale getirdiği Nudge Teorisi, ince çevresel ipuçlarının zorlama olmaksızın kararlarımızı etkileyebileceğini öne sürer. Bu teori, içsel bilişsel önyargılarımızı kullanarak bizi daha arzu edilen davranışlara "itmek" için kullanır.

Nudge Teorisi yeniden yapılandırmaya nasıl katkıda bulunur?

Organizasyonel yeniden yapılandırma, belirsizlik, değişim korkusu ve atalet nedeniyle genellikle dirençle karşılaşır. Nudge teorisi, liderlerin aşağıdakileri anlayarak bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir:

Seçim mimarisi: İşletmeler, mevcut seçenekleri farklı şekillerde sunarak ve daha çekici ve seçilme olasılığı daha yüksek olan belirli seçenekleri öne çıkararak tasarlayabilir. Bu, kuruluşların müşteri tercihlerini ve karar sonuçlarını etkilemesini sağlar

Davranışsal önyargılar: Liderler, bireyleri tercih edilen davranışlara yönlendirmek için dürtüleri kullanabilir. Bu dürtüler, kayıp kaçınma, sosyal kanıt ve endowment etkisi gibi insan düşüncesindeki öngörülebilir kalıplara dayanır

Olumlu pekiştirme: Kuruluşlar, istenen eylemleri teşvik etmek için dürtüleri ödül, takdir veya sosyal geri bildirim olarak kullanabilir ve bu eylemlerle olumlu çağrışımlar yaratabilir

Diyelim ki, kuruluşunuz verimliliği ve müşteri hizmetlerini iyileştirmek için yeni bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi uyguluyor ve bazı çalışanlar, bu değişikliğe alışkın olmamaları ve aksaklıkların yaşanmasından korkmaları nedeniyle direnç gösteriyor. Bu durumda, aşağıdaki şekillerde seçenekler tasarlayabilirsiniz:

Eğitim sırasında, yeni CRM'nin bireysel çalışanlara nasıl fayda sağlayacağına odaklanın (örneğin, görevlerin daha hızlı tamamlanması, verilere daha kolay erişim)

Görevleri ve rollerine ilişkin bilgileri önceliklendirmek için bireysel gösterge panellerini önceden doldurun ve ilk deneyimlerini daha sorunsuz hale getirin

Olumlu pekiştirme için oyunlaştırma da kullanabilirsiniz. Yeni CRM'de görevleri tamamlayanlara puan veya rozetler vererek çalışanlar arasında başarı duygusu ve dostça rekabet ortamı yaratın.

Uyarıların manipülatif olmaması gerektiğini unutmayın. Şeffaf, etik ve bireysel seçimlere saygılı olmalıdır. Bunu birkaç basit adım izleyerek sağlayabilirsiniz:

Çalışanlarınızın endişelerini anlayın ve onlara hitap eden teşvikler tasarlayın

Nudging'i açık iletişim, eğitim ve destek gibi diğer değişim yönetimi stratejileriyle birleştirin

Değişikliklerin bireysel ve kurumsal refahı nasıl iyileştireceğini gösterin

Eski yapıya bağlı kalmak yerine yeni şirket yapısını benimsemenin avantajlarını vurgulayın

Bireylerin kendi hızlarında uyum sağlamaları için biraz esneklik tanıyın

Yeniden Yapılanma Sonrası Stratejiler

Bir organizasyonu yeniden yapılandırdıktan sonra, sorunsuz bir geçiş süreci sağlamak ve çalışanların moralini yüksek tutmak gerekir. Aşağıda, tüm departmanlarda bunu başarmanıza yardımcı olacak bazı stratejiler yer almaktadır:

1. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı (DEI) koruyun

DEI, yasal uyumluluğun ötesine geçer. Aidiyet duygusunu geliştirir, karar verme sürecini iyileştirir ve inovasyonu artırır.

Yapılacaklar:

Yeniden yapılandırma sonrası liderliğin, iş gücünüzün çeşitliliğini yansıtmasını sağlayın

Yöneticileri ve çalışanları bilinçsiz önyargıları fark etme ve azaltma konusunda eğitin

Yeniden yapılandırma süreci boyunca ve sonrasında DEI metriklerini izleyin

Çalışanların bağlantı kurması ve farklı bakış açılarını savunması için güvenli alanlar sağlayın

Kapsayıcı bir dil kullanın

2. Organizasyonu yeniden konumlandırmak için yeni değer önerisini açıkça ifade edin

Çalışanlar, organizasyonun kültürel değişikliklerinin ardındaki nedenleri ve bu değişikliklerin organizasyonun gelecekteki başarısına nasıl katkıda bulunacağını anlamalıdır.

Yapılacaklar:

Yeniden yapılandırmanın gerekçelerini basit ve jargon içermeyen terimlerle açıklayın

Yeni değişikliğin çalışanlar, müşteriler ve paydaşlar için nasıl değer yaratacağını vurgulayın

Organizasyonun vizyonunu ve büyüme planlarını paylaşarak heyecan yaratın ve katılım sağlayın

Geçiş süreci boyunca çalışanları çeşitli kanallardan bilgilendirin

3. Tüm çalışanlarınızın iş memnuniyetini sağlayın

Memnun çalışanlar daha verimlidir, işlerine daha bağlıdır ve işten ayrılma olasılıkları daha düşüktür.

Yapılacaklar:

Başarılı bir yeniden yapılandırma ve hedeflerle uyumlu bir değerlendirme ve performans yönetim sistemi uygulayın. Değerlendirmeler, yeni roller için becerileri değerlendirmenize, eğitim ihtiyaçlarını belirlemenize ve iş güvenliği endişelerini gidermenize yardımcı olabilir. Bunları, eğitimi özelleştirmek ve bireysel ve kurumsal performanstaki ilerlemeyi izlemek için kullanın

Çalışanları yeni rollerinde başarılı olmak için gerekli becerilerle donatın

Çalışanların yeni organizasyon yapısı içinde kariyer seçeneklerini keşfetmelerine destek olun

4. Büyüme için şirketler ve sınırlı sorumluluk şirketleri (LLC) tarafından izlenen modelleri benimseyin

Yeniden yapılandırma sonrasında, büyük ölçekli kuruluşlar kaynak tahsisini optimize edebilir, operasyonları kolaylaştırabilir ve ölçek ekonomisi sayesinde maliyet tasarrufu sağlayabilir. Bu da büyüme girişimleri için kaynakları serbest bırakır.

Yeni organizasyon yapısı, şirketlerin gereksiz fonksiyonları ortadan kaldırarak temel yetkinliklerine odaklanmalarını ve böylece ana pazarlarında verimlilik ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlar. Başarılı bir yeniden yapılandırma stratejisi, marka algısını iyileştirerek müşteri sadakatini ve pazar payını artırabilir.

LLC'ler, şirketlere göre yapılarını daha kolay uyarlayabilir, bu da hızlı değişen pazarlara hızlı tepki verebilmelerini ve büyüme fırsatlarını değerlendirebilmelerini sağlar. Ayrıca, LLC'ler çifte vergilendirmeye tabi değildir, bu da büyüyen işletmeler için önemli bir avantajdır, çünkü karlarını maksimize etmelerine ve daha fazla büyüme için yeniden yatırım yapmalarına olanak tanır.

Daha basit bir organizasyon yapısı, idari ve operasyonel maliyetlerin düşmesine ve büyüme için kaynakların serbest kalmasına yol açabilir.

5. Yeniden yapılandırma sırasında ve sonrasında danışmanlardan yardım alın

Danışmanlar, yeniden yapılandırma seçenekleri hakkında uzman analizleri ve öneriler sunarak büyüme hedefleriyle uyumu sağlar. Yeniden yapılandırma planının uygulanmasına, lojistiğin yönetilmesine ve zorlukların aşılmasına yardımcı olurlar.

Ayrıca, sürece özel bilgi ve en iyi uygulamaları da getirirler. Bu, tarafsız bir bakış açısı sağlamalarına, iç politikadan kaçınmalarına ve kesintileri en aza indirmelerine yardımcı olur.

İleriye Dönük Yol

Organizasyonel yeniden yapılandırmanın geleceği, çeviklik, veriye dayalı karar alma ve çalışan bağlılığına odaklanacaktır.

Sürekli iyileştirme ve uyum sağlama yaklaşımını benimseyen işletmeler, değişime uyum sağlamak ve sürdürülebilir başarı elde etmek için kendilerini iyi bir pozisyonda bulacaklardır.

Unutmayın, yeniden yapılandırma sadece küçülme veya maliyet kesintisi değildir; stratejik dönüşüm ve organizasyonun tam potansiyelini ortaya çıkarmakla ilgilidir. Organizasyonlar, yeniden yapılandırmanın çeşitli yönlerini anlayarak, sistematik bir yaklaşım izleyerek ve yeniden yapılandırma sonrası stratejileri etkili bir şekilde uygulayarak büyümeyi yönlendirebilirler.

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Sık sorulan sorular

1. Bir organizasyonu yeniden yapılandırmak ne anlama gelir?

Yeniden yapılandırma, bir kuruluşun hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmak için yapısını, sistemlerini ve süreçlerini değiştirme anlamına gelir.

2. Bir organizasyonu yeniden yapılandırmak için atılması gereken adımlar nelerdir?

Organizasyonel yeniden yapılandırma sürecindeki adımlar arasında analiz, planlama, iletişim, uygulama ve değerlendirme yer alır.

3. Şirketlerde yeniden yapılandırma nedir?

Organizasyonel yeniden yapılandırma, bir şirketin yapısını, sistemlerini, süreçlerini ve personelini değiştirmeyi içerir. Organizasyonel yeniden yapılandırmanın farklı yönlerini anlayarak, işler bu sürece stratejik bir şekilde yaklaşabilir ve şirketleri ve çalışanları için olumlu sonuçlar elde edebilir.