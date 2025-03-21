Yaratıcı İçerik Tasarımı için En İyi 10 Recraft AI Alternatifi

AI, kullanıcıların dakikalar içinde yüksek kaliteli görüntüler oluşturmasına yardımcı olarak görsel içerik oluşturmayı yeniden şekillendiriyor.

Hiper gerçekçi portrelerden karmaşık vektör sanatına kadar, AI görüntü oluşturucular tasarımcılar, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için oyunun kurallarını değiştiriyor. Ancak, tüm araçlar eşit yaratılmamıştır.

Örneğin Recraft AI'yı ele alalım. Görüntü oluşturma ve vektör sanatı için popüler bir seçim olsa da, fiyatlandırma, özellik kısıtlamaları veya özelleştirme eksikliği gibi sınırlamaları vardır. Daha esnek, daha güçlü veya ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir şey arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

İş akışınız için mükemmel AI sanat oluşturucuyu bulabilmeniz için en iyi Recraft AI alternatiflerini derledik.

⏰ 60 saniyelik özet Hangi AI aracının ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin değil misiniz? Karar vermenize yardımcı olacak hızlı bir özet burada. 👇 ClickUp: AI destekli tasarım iş akışı yönetimi için en iyisi

Midjourney : Yüksek kaliteli AI tarafından üretilen sanat eserleri için en iyisi

Canva : Hızlı ve kolay grafik tasarım için en iyisi

DALL·E 3: ChatGPT entegrasyonu ile görüntü oluşturma için en iyisi

Ideogram: Gelişmiş stil kontrolü ile metinden görüntüye AI için en iyisi

Stable Diffusion Online : Tam yaratıcı kontrol ile ücretsiz AI tarafından oluşturulan görüntüler için en iyisi

Figma: İşbirliğine dayalı UI/UX tasarımı ve prototip oluşturma için en iyisi

Piktochart: AI destekli infografikler ve görsel hikaye anlatımı için en iyisi

Stencil: Hızlı ve kolay sosyal medya grafikleri için en iyisi

Adobe Express: Profesyonel kalitede AI destekli içerik oluşturma için en iyisi

Recraft AI nedir

Recraft AI, vektör sanatları, illüstrasyonlar ve dijital sanatları kolaylıkla oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturucu. Tasarımcılar, pazarlamacılar ve içerik oluşturucuların sadece birkaç tıklamayla yüksek kaliteli, ölçeklenebilir görseller oluşturmasına yardımcı olur.

Geleneksel tasarım yazılımlarından farklı olarak Recraft AI, yaratıcı süreci otomatikleştirmek için makine öğrenimini kullanarak süreci daha hızlı ve verimli hale getirir.

🧠 İlginç Bilgi: En yüksek değere sahip AI tarafından üretilen NFT 1 milyon dolara satıldı. AI sanatı dijital değeri yeniden tanımlıyor — birkaç komutun milyon dolarlık şaheserler yaratabileceğini kim bilebilirdi? 🎨💎

Neden Recraft AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Recraft AI, sağlam bir AI görüntü oluşturucu olmakla birlikte, bazı eksiklikleri de bulunmaktadır. Daha fazla kontrol, esneklik ve verimlilik isteyen kullanıcılar için alternatifleri keşfetmek daha uygun bir seçim olabilir. Recraft AI'nın eksiklikleri şunlardır:

Sınırlı son düzenleme araçları: Uygulama içi ayarlamalar çok az olduğundan, genellikle görüntüleri iyileştirmek için başka bir düzenleyiciye aktarmanız gerekir

Katı arayüz: Platform, uygulama içinde doğrudan ayrıntılı değişiklikler yapmak için esnekliğe sahip değildir

Kısıtlayıcı freemium modeli: Aylık belirteç dağıtımı sınırlayıcı olabilir ve serbestçe deneme yapmayı zorlaştırabilir. Sumo'nunki gibi günlük belirteç sistemi kullanılabilirliği artıracaktır

Komut istemindeki tutarsızlıklar: Tüm komut parametreleri son görüntüye doğru bir şekilde aktarılmaz ve kelime ağırlıklarını ayarlamak için net bir yol yoktur

Dolgu sorunları: Web sürümünün dolgu aracı her zaman beklendiği gibi çalışmaz, bu da hassas düzenlemeleri zorlaştırır

Tekrarlayan çıktılar: Komut istemlerini ayarladıktan sonra bile, araç bazen benzer görüntüleri yeniden oluşturarak yaratıcı kontrolü azaltır

💡 Profesyonel İpucu: AI, çeşitli sektörlerde verimliliği artırma gücüne sahiptir. LinkedIn profil resminiz veya eviniz için bir sanat eseri gibi her konuda size yardımcı olabilecek bu ilham verici AI sanat örnekleriyle tüm yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçirin!

Yaratıcı ihtiyaçlarınız için mükemmel aracı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi Recraft AI alternatiflerinin hızlı bir karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz.

Araç En İyisi Anahtar Özellikler ClickUp AI destekli tasarım iş akışı yönetimi Beyaz Tahtalar, AI görüntü oluşturma, proje yönetimi Midjourney Yüksek kaliteli AI tarafından üretilen sanat eserleri Hiper gerçekçi görüntüler, ayrıntılı komutlar, Discord tabanlı Canva Hızlı ve kolay grafik tasarım Şablonlar, AI araçları, takım işbirliği DALL·E 3 ChatGPT entegrasyonlu AI tarafından oluşturulan görüntüler ChatGPT entegrasyonu, ayrıntılı görseller, hızlı iyileştirme İdeogram Gelişmiş stil kontrolüne sahip metinden görüntüye AI Özel stil özelleştirme, metin işleme, Magic Prompt Stable Diffusion Tam yaratıcı kontrol ile ücretsiz AI tarafından oluşturulan görüntüler İç boyama, dış boyama, hızlı veritabanı Figma İşbirliğine dayalı UI/UX tasarımı ve prototip oluşturma Gerçek zamanlı işbirliği, AI mockup'ları, tasarım sistemleri Piktochart AI destekli infografikler ve görsel hikaye anlatımı İnfografikler, şablonlar, video düzenleme Stencil Hızlı ve kolay sosyal medya grafikleri Sosyal medya şablonları, tarayıcı uzantıları, stok fotoğraflar Adobe Express Profesyonel kalitede AI destekli içerik oluşturma AI görüntü oluşturma, video düzenleme, stok varlıklar

2025'te Görüntü Oluşturmak için En İyi 10 Recraft AI Alternatifi

Zor işi biz yaptık ve çeşitli yönlerden Recraft AI ile eşleşen veya hatta onu geride bırakan 10 güçlü araç bulduk. İster daha iyi görüntü oluşturma, ister gelişmiş iş akışı entegrasyonu veya gelişmiş AI özelliklerine ihtiyacınız olsun, bu alternatifler güçlü çözümler sunar.

1. ClickUp (AI destekli tasarım iş akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp, yaratıcı iş akışlarınızı AI ile baştan sona destekleyen iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Bir sonraki büyük yaratıcı projeniz için beyin fırtınası yaptığınızı ve iş akışınızdan ayrılmadan anında AI destekli görseller oluşturduğunuzu hayal edin. ClickUp Brain tam da bunu tablo haline getiriyor.

ClickUp Brain ile yaratıcı projeler için beyin fırtınası yapın ve fikirlerinizi saniyeler içinde hayata geçirin

Bu güçlü aracı kullanarak diyagramlar, grafikler veya ihtiyacınız olabilecek diğer görsel içerikler için görüntüler, fikirler ve içerikler oluşturun. En iyi yanı ne mi? Tema, renk ve sanat stilleri tercihlerinizi belirleyerek, her seferinde tasarım hayallerinize uygun görüntüler oluşturabilirsiniz!

ClickUp Beyaz Tahtalarına doğrudan entegre olan bu AI asistanı, takımların tek bir çalışma alanı içinde ayrıntılı açıklamalar oluşturarak, yaratıcı konseptler üzerinde beyin fırtınası yaparak ve proje planlamasına yardımcı olarak fikirleri hayata geçirmesine yardımcı olur.

Su altı temalı bir tasarım projesi için beyin fırtınası yaptığınızı hayal edin. ClickUp Brain, canlı sahne açıklamaları oluşturmanıza, yaratıcı özetlerinizi geliştirmenize ve tasarım çalışmalarınıza rehberlik edecek içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bir sonraki kampanyanız için bir konsepte mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'e sorun; size yaratıcı girdiler sağlayarak zaman kazanmanızı ve ilham almanızı sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak tasarımlar için fikirler üretin ve geliştirin

ClickUp Beyaz Tahtalar, gerçek zamanlı işbirliğini desteklediği ve tüm fikirleri tek bir yerde topladığı için bu yaratıcı sürece daha fazla boyut katar. Beyin fırtınası tamamlandığında fikirleri anında görevlere dönüştürün!

İster bir pazarlama kampanyası planlıyor, ister yeni bir ürün tasarlıyor veya görsel içerik stratejisi oluşturuyor olun, ClickUp tüm yaratıcı sürecinizi sorunsuz hale getirir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Beyin fırtınası, zihin haritalama ve proje planlama için ClickUp Beyaz Tahtaları ile yaratıcı fikirleri görselleştirin

Görev listeleri, Kanban panoları, Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümleriyle tasarım projelerini zahmetsizce yönetin

Yerleşik yorumlar, ClickUp Sohbet ve dosya paylaşımı özelliklerini kullanarak tasarım takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yanlış anlaşılmaları azaltın ve onayları hızlandırın

Figma, Slack ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek yaratıcı iş akışınızı bağlantılı ve akıcı tutun

Hazır grafik tasarım şablonlarını kullanarak yaratıcı iş akışlarını optimize edin

ClickUp Otomasyonları ile tasarım incelemeleri atama, proje son tarihlerini izleme ve durum raporlarını güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Belgeleri , görev ekleri ve merkezi bir dosya merkezi ile tasarım varlıklarını tek bir yerde düzenleyin ve yönetin, içeriği kolayca bulun ve yeniden kullanın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi olabilir

Bazı gelişmiş AI özellikleri ek ücretli plan gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

AI bees'den Jayson Ermac , ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliği içinde çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliğine dayalı çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.

🔍 Biliyor muydunuz? Sanatçıların %65'i yaratıcı fikirler üretmek için metinden görüntüye AI araçlarını kullanmıştır. Bir fikir üzerinde takıldınız mı? ClickUp Brain gibi AI araçları, yaratıcı fikirlerinizi saniyeler içinde çarpıcı görsellere dönüştürmek için burada!

2. Midjourney (Yüksek kaliteli AI tarafından üretilen sanat eserleri için en iyisi)

midjourney aracılığıyla

Çarpıcı, yüksek çözünürlüklü AI tarafından üretilmiş sanat eserleri arıyorsanız, Midjourney mevcut en iyi araçlardan biridir.

Hiper gerçekçi ve sanatsal çıktılarıyla tanınan bu platform, benzersiz, AI ile oluşturulmuş görseller isteyen dijital sanatçılar, pazarlamacılar ve tasarımcılar için vazgeçilmez bir seçimdir. Sonuçlar genellikle sanatsaldır ve bu da onu AI sanatının sınırlarını zorlayan yaratıcılar arasında bir favori haline getirir.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Hiper gerçekçi, yüksek çözünürlüklü AI görüntülerini anında oluşturun

Ayrıntılı metin istemleri ve stil varyasyonlarıyla görüntüleri özelleştirin

Standart ve daha üst planlarla sınırsız rahat nesil oluşturma özelliğine erişin

Gizli görüntü oluşturmak için gizli modu kullanın (Pro ve Mega planlar)

İlham ve destek için büyük, aktif bir Discord topluluğuna katılın

Midjourney sınırlamaları

Photoshop veya Figma gibi tasarım proje yönetimi araçlarıyla doğrudan entegrasyon yok

Kullanmak için Discord gerektirir, bu da yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

AI tarafından oluşturulan görüntülerdeki belirli ayrıntılar üzerinde sınırlı kontrol

Midjourney fiyatlandırması

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart plan: Kullanıcı başına aylık 30 $

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 60 $

Mega plan: Kullanıcı başına aylık 120 $

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Net ve ayrıntılı komutlar oluşturmak, çarpıcı AI görüntüleri oluşturmanın anahtarıdır. İyi yapılandırılmış Midjourney komut örneklerinden öğrenmek, daha iyi ve daha doğru görseller elde etmek için girdilerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.

➡️ Daha Fazla Bilgi: AI Görüntü Oluşturma için En İyi Midjourney Alternatifleri ve Rakipleri

3. Canva (Hızlı ve kolay grafik tasarım için en iyisi)

canva aracılığıyla

Canva, kullanıcıların gelişmiş tasarım becerileri olmadan görseller oluşturabilmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir tasarım platformudur. Sürükle ve bırak arayüzü, devasa beyin fırtınası şablon kitaplığı ve yapay zeka destekli araçları ile sosyal medya grafikleri, pazarlama materyalleri, sunumlar ve daha fazlası için mükemmeldir.

Canva ayrıca takım işbirliğini destekleyerek, hızlı ve profesyonel kalitede tasarımlara ihtiyaç duyan işletmeler ve içerik oluşturucular için vazgeçilmez bir araç haline gelir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak çarpıcı görseller oluşturun

Şablonlar, stok fotoğraflar ve tasarım öğelerinden oluşan geniş bir kütüphaneye erişin

Canva Pro ile tek bir tıklamayla arka planları kaldırın ve tasarımları yeniden boyutlandırın

Paylaşılan projelerde takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

AI destekli araçları kullanarak sanat eserleri oluşturmayı ve markalaşmayı kolaylaştırın

Canva sınırlamaları

Düzenleme için internet bağlantısı gerekir — çevrimdışı modu yoktur

Karmaşık projelerde çalışan profesyonel tasarımcılar için gelişmiş özellikler eksik

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Takım planı: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (12.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

Tasarım becerilerinden bağımsız olarak herkesin projeleri için harika grafikler oluşturmasına yardımcı olan çok basit bir tasarım aracıdır. Geniş şablon, stok fotoğraf ve tasarım öğesi kitaplığını hızlı bir şekilde özelleştirebilirsiniz.

Tasarım becerilerinden bağımsız olarak herkesin projeleri için harika grafikler oluşturmasına yardımcı olan çok basit bir tasarım aracıdır. Geniş şablon, stok fotoğraf ve tasarım öğesi kitaplığını hızlı bir şekilde özelleştirebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Grafik tasarımda AI'yı ustaca kullanmak, otomasyonu yaratıcılıkla nasıl harmanlayacağınızı anlamak anlamına gelir. Örneğin, AI araçlarını kullanarak tekrarlayan görevleri hızlandırırken benzersiz tasarım stilinize odaklanabilirsiniz. AI'nın grafik tasarımı nasıl dönüştürdüğünü keşfetmek, dikkat çekici görseller oluşturmada size avantaj sağlayabilir.

4. DALL·E 3 (ChatGPT entegrasyonu ile görüntü oluşturma için en iyisi)

DALL·E 3, fikirlerinizi son derece ayrıntılı ve gerçekçi görsellere dönüştüren son teknoloji bir AI sanat üreticisidir. Bağımsız araçların aksine, DAL L·E 3 doğrudan ChatGPT'ye entegre edilmiştir, böylece tek bir iş akışı içinde AI komutlarını iyileştirebilir, fikirler üretip beyin fırtınası yapabilir ve görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

İllüstrasyonlara, konsept sanatına veya fotogerçekçi renderlara ihtiyacınız olsun, DALL·E 3 minimum çabayla olağanüstü doğruluk sunar. Kullanıcı dostu arayüzü, bu platformu yeni kullanıcılar için bile görüntü düzenleme ve oluşturma için inanılmaz derecede kullanışlı hale getirir.

DALL·E 3'ün en iyi özellikleri

Gerçekçi ve son derece ayrıntılı yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

ChatGPT'yi kullanarak komut istemlerini iyileştirin ve oluşturulan görselleri saniyeler içinde düzenleyin

Eşsiz illüstrasyonlar, konsept sanatları ve fotogerçekçi görüntüler oluşturun

Ek lisans almadan oluşturulan tüm görüntülerin tam haklarına sahip olun

DALL·E 3 sınırlamaları

Photoshop gibi harici tasarım yazılımlarıyla doğrudan entegrasyon yok

Rakiplere kıyasla sınırlı sonradan düzenleme seçenekleri

Kullanmak için internet bağlantısı ve OpenAI hesabı gerekir

DALL·E 3 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DALL·E 3 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5,0 (20+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: AI Görüntüleri Oluşturmak için Dall-E Alternatifleri

5. Ideogram (Gelişmiş stil kontrolü ile metinden görüntüye AI için en iyisi)

via Ideogram

Ideogram 2. 0, olağanüstü doğrulukla gerçekçi fotoğraflar, grafik tasarım trendleri ve tipografi tabanlı görseller oluşturmak için tasarlanmış yeni nesil bir AI görüntü oluşturucu. Sektör lideri metin işleme özelliği ile markalaşma, posterler ve sosyal medya grafikleri için ideal bir araçtır.

Realistic, Design, 3D ve Anime gibi gelişmiş stil seçenekleriyle Ideogram, görüntülerin son görünümü üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Ayrıca, Magic Prompt ve Describe özellikleri, daha iyi komut iyileştirme ve yaratıcı keşif imkanı sunar.

Ideogram'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş stil seçenekleriyle yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Sektör lideri metin işleme ile tipografi tabanlı tasarımlar oluşturun

Kişiselleştirilmiş renk paleti ile görüntüleri özelleştirin

Görüntüleri doğrudan Canvas düzenleyicide düzenleyin, yeniden karıştırın ve iyileştirin

İdeogram sınırlamaları

Gizli nesiller ve toplu işleme gibi bazı premium özellikler ücretli bir plan gerektirir

Ücretsiz plan sınırlı krediye sahiptir ve sık kullanımı kısıtlar

Photoshop veya Figma gibi harici tasarım yazılımlarıyla entegrasyon yok

Ideogram fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 8 $

Plus plan: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 60 $

İdeogram puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: En değerli AI sanatı eseri olan Edmond Belamy'nin Portresi, 432.000 dolara satıldı. AI sanatı sadece havalı değil, aynı zamanda koleksiyon parçasıdır! Neredeyse yarım milyon dolar değerinde bir dijital şaheser yaratmayı hayal edin!

6. Stable Diffusion (Tam yaratıcı kontrol ile ücretsiz AI tarafından oluşturulan görüntüler için en iyisi)

stable Diffusion aracılığıyla

Stable Diffusion Online, kullanıcıların metin komutlarından fotoğraf gerçekçiliğinde ve sanatsal görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir AI görüntü oluşturucu.

Diğer platformların aksine, tam yaratıcı kontrol sağlar ve kullanıcıların ayrıntılı komutlar, iç boyama ve dış boyama özellikleriyle çıktılarını iyileştirmelerine olanak tanır. Ücretsiz planı günde 10 görüntü oluşturmaya izin verirken, premium planlar daha hızlı işleme ve gizli görüntü oluşturma olanağı sunar.

Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri

Metin komutlarından yüksek kaliteli, fotogerçekçi AI görüntüleri oluşturun

Ticari lisansla gizli, filigran içermeyen görüntüler oluşturun

Daha iyi çözünürlük ve netlik için yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Milyonlarca kullanıcı tarafından oluşturulan fikirlerin bulunduğu hızlı veritabanını keşfedin

Stable Diffusion sınırlamaları

Photoshop, Figma veya diğer tasarım araçlarıyla doğrudan entegrasyon yok

Ücretsiz plan günde 10 nesil ile sınırlıdır

Hassas görüntü çıktıları için ayrıntılı komutlar gerektirir

Stable Diffusion fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Maksimum plan: Kullanıcı başına aylık 20 $

Stable Diffusion puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Stable Diffusion hakkında ne diyor?

Stable Diffusion, web sitelerimiz için çok yüksek kaliteli görüntüler oluşturmamıza yardımcı olan en iyi AI modelidir. Hem komutlarımızdan hem de görüntülerimizden görüntüler oluşturur. Görüntü oluşturma kredileri için en ucuz fiyatı sunarlar. Ayrıca, web sitelerimiz ve sosyal medya için gerekli görüntüleri oluşturmak için birçok görüntü stili ve boyutu sunar.

Stable Diffusion, web sitelerimiz için çok yüksek kaliteli görüntüler oluşturmamıza yardımcı olan en iyi AI modelidir. Hem komutlarımızdan hem de görüntülerimizden görüntüler oluşturur. Görüntü oluşturma kredileri için en ucuz fiyatı sunarlar. Ayrıca, web sitelerimiz ve sosyal medya için gerekli görüntüleri oluşturmak için birçok görüntü stili ve boyutu sunar.

🔍 Biliyor muydunuz? OpenSea'de, AI tarafından üretilen NFT'ler ortalama 244 ila 1.631 dolar arasında satılıyor. Metin komutlarından NFT pazarlarına kadar , AI tarafından üretilen sanat sadece ilgi çekmekle kalmıyor, aynı zamanda para da kazandırıyor! 💸

7. Figma (İşbirliğine dayalı UI/UX tasarımı ve prototip oluşturma için en iyisi)

figma aracılığıyla

Figma, takımların UI/UX tasarımı, prototip oluşturma ve beyin fırtınası üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayan güçlü bir bulut tabanlı tasarım aracıdır. Otomatik düzen, etkileşimli prototipler ve kod aktarımı için Dev Mode gibi özellikleriyle, tasarımcılar ve geliştiriciler için favori bir AI aracıdır.

Figma'nın yapay zeka destekli araçları, maketler oluşturabilir ve tasarım sürecini kolaylaştırabilir, bu da onu yapılandırılmış tasarım işleri için Recraft AI'ya etkili bir alternatif haline getirir.

Figma'nın en iyi özellikleri

Takım işbirliği ile gerçek zamanlı tasarım ve prototip oluşturma

AI destekli araçları kullanarak anında UI mockup'ları oluşturun

Gelişmiş animasyonlarla etkileşimli prototipler oluşturun

Dev Mode'u kullanarak tasarımları sorunsuz bir şekilde koda dönüştürün

Paylaşılan kitaplıklar ve değişkenlerle tasarım sistemlerini düzenleyin

Figma sınırlamaları

Gelişmiş prototip oluşturma ve Dev Mode özellikleri ücretli bir plan gerektirir

Diğer tasarım araçlarından geçiş yapan yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi olabilir

Figma fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Profesyonel takım : Kullanıcı başına aylık 15 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 45 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Figma puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Figma hakkında ne diyor?

Tasarım işlerimizin tamamını Figma'da yapıyoruz ve bu bizim için bir dönüm noktası oldu. Öncelikle, işbirliği birinci sınıf. Aynı dosya üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışan birden fazla takım üyesi, beyin fırtınası ve yineleme için mükemmeldir. Sezgisel bir arayüzdür; araçlar, tel kafes oluşturma, prototip oluşturma veya son tasarımlar yapma gibi işlemlerde hem çok güçlü hem de kullanımı kolaydır. Tasarımları anında paylaşabilmek ve geri bildirim alabilmek çok zaman kazandırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Tasarım işlerimizin tamamını Figma'da yapıyoruz ve bu bizim için bir dönüm noktası oldu. Öncelikle, işbirliği birinci sınıf. Aynı dosya üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışan birden fazla takım üyesi, beyin fırtınası ve yineleme için mükemmeldir. Sezgisel bir arayüzdür; araçlar, tel kafes oluşturma, prototip oluşturma veya son tasarımlar yapma gibi işlemlerde hem çok güçlü hem de kullanımı kolaydır. Tasarımları anında paylaşabilmek ve geri bildirim alabilmek çok zaman kazandırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

8. Piktochart (AI destekli infografikler ve görsel hikaye anlatımı için en iyisi)

piktochart aracılığıyla

Piktochart, karmaşık fikirleri ilgi çekici görsellere dönüştüren çok yönlü bir AI tabanlı tasarım aracıdır. AI tarafından oluşturulan infografikler, grafikler, sunumlar ve raporlar oluşturarak pazarlamacılar, eğitimciler ve iş profesyonelleri için görsel iletişimi basitleştirir.

Platform, marka özelleştirme, geniş şablon kitaplığı ve işbirliği araçları sunarak yapılandırılmış tasarım projeleri için Recraft AI'ya sağlam bir alternatif oluşturur.

Piktochart'ın en iyi özellikleri

Hızlı tasarımlar için binlerce özelleştirilebilir şablondan seçim yapın

AI destekli araçlarla görüntüleri düzenleyin ve videoları transkripsiyonlayın

Özel yazı tipleri, renkler ve logolarla marka tutarlılığını koruyun

Gerçek zamanlı yorumlama ve düzenleme özelliğini kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Piktochart sınırlamaları

Mobil tarayıcılarla sınırlı uyumluluk

Gelişmiş markalama özellikleri ve büyük depolama alanı ücretli planlarla sınırlıdır

Ücretsiz plan, ayda yalnızca iki PNG indirme izni verir

Piktochart fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş planı: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Piktochart puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Piktochart hakkında ne diyor?

Zaman kazanmamı sağlayan birçok şablonu olduğu için seviyorum, çünkü sadece en uygun olanı seçip istediğim bilgileri girmem yeterli. Ayrıca videoları düzenleyebiliyorum ve herhangi bir dile çevrilebiliyorlar. Bu özelliği seviyorum çünkü içeriklerimle daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı oluyor ve bu otomatik olarak yapılıyor.

Zaman kazanmamı sağlayan birçok şablonu olduğu için seviyorum, çünkü sadece en uygun olanı seçip istediğim bilgileri girmem yeterli. Ayrıca videoları düzenleyebiliyorum ve herhangi bir dile çevrilebiliyorlar. Bu özelliği seviyorum çünkü içeriklerimle daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı oluyor ve bu otomatik olarak yapılıyor.

9. Stencil (Hızlı ve kolay sosyal medya grafikleri için en iyisi)

stencil aracılığıyla

Stencil, anında yüksek kaliteli sosyal medya grafiklerine ihtiyaç duyan blog yazarları, pazarlamacılar ve iş sahipleri için tasarlanmış hafif, kullanıcı dostu bir tasarım aracıdır.

Milyonlarca stok fotoğraf, şablon ve simge ile Facebook, Instagram, Pinterest ve Twitter gibi platformlar için içerik oluşturmayı kolaylaştırır. Stencil'in tarayıcı uzantıları ve WordPress entegrasyonu, uygulamalar arasında geçiş yapmadan sanat eserleri oluşturmayı kolaylaştırır.

Stencil'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak araçlarıyla saniyeler içinde çarpıcı görüntüler oluşturun

5 milyondan fazla stok fotoğrafa ve 3 milyondan fazla simge ve grafiğe erişin

Hızlı özelleştirme için 1.350'den fazla önceden tasarlanmış şablonu kullanın

Reklamlar, bloglar ve sosyal medya için 140'tan fazla önceden ayarlanmış boyutla tasarımları anında yeniden boyutlandırın

Daha hızlı iş akışı için Chrome, Firefox ve WordPress ile entegre edin

Şablon sınırlamaları

Ücretsiz plan, ayda 10 görüntü kaydetme ile sınırlıdır

Takım işbirliği veya paylaşımlı çalışma alanları yok

Gelişmiş markalama özellikleri (yazı tipleri, logolar, filigranlar) yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Şablon fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 15 $

Sınırsız plan: Kullanıcı başına aylık 20 $

Stencil puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (460+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Yaratıcı fikirlerinizi görsel olarak düzenlemek, tasarım sürecinizi geliştirebilir. AI destekli bir fikir panosu, tüm ilhamlarınızı tek bir yerde tutarak, kavramları zahmetsizce beyin fırtınası yapmanıza, geliştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

10. Adobe Express (Profesyonel kalitede AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)

adobe Express aracılığıyla

Adobe Express, AI destekli görüntü oluşturma, video düzenleme ve sosyal medya içeriği oluşturma özelliklerini bir araya getiren hepsi bir arada bir tasarım aracıdır. Generative Fill, AI destekli şablonlar ve metinden görüntüye dönüştürme araçları gibi özellikler, kullanıcıların minimum çabayla çarpıcı görseller oluşturmasına yardımcı olur.

Adobe Express, broşür, sosyal medya gönderileri veya pazarlama materyalleri tasarımı gibi işlerde Photoshop'un karmaşıklığı olmadan profesyonel kalitede sonuçlar sunar.

Adobe Express'in en iyi özellikleri

AI destekli görseller, şablonlar ve sosyal medya grafiklerini anında oluşturun

AI seslendirmeleri ve müzik oluşturma ile ilgi çekici videolar oluşturun

Milyonlarca stok varlığa, yazı tipine ve tasarım öğesine erişin

Tasarımları birden fazla platform için kolayca yeniden boyutlandırın ve yeniden kullanın

Adobe Express sınırlamaları

Gelişmiş AI özellikleri ücretli bir plan gerektirir

Adobe Photoshop veya Illustrator'a kıyasla sınırlı tasarım özelleştirme

Adobe Express fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium plan: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Adobe Express puanları ve yorumları

G2 4,5/5,0 (400+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (1100+ yorum)

Özel Bahsetmeler Lensa AI: Yüksek kaliteli avatarlar oluşturmak, portreleri geliştirmek ve göz alıcı sosyal medya görselleri oluşturmakla tanınan, yapay zeka destekli bir fotoğraf düzenleyici

Artbreeder: Görüntüleri zahmetsizce harmanlayın ve geliştirin, konsept sanat, karakter tasarımı ve benzersiz görsel stiller için mükemmel bir seçimdir

Deep Dream Generator: Görüntüleri çarpıcı, soyut görsellere dönüştüren AI algoritmaları kullanarak gerçeküstü, rüya gibi sanat eserleri yaratın

Runway ML: Yaratıcı projeler için video düzenleme, görüntü oluşturma ve gerçek zamanlı işbirliği sunan çok yönlü bir AI platformu

En iyi Recraft AI alternatifini seçin: ClickUp ile bugün başlayın!

Doğru AI görüntü oluşturucuyu bulmak, yüksek kaliteli görseller, sorunsuz tasarım işbirliği veya gelişmiş AI destekli araçlar gibi ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Listelenen her alternatif, ClickUp'ın AI destekli yaratıcı iş akışlarından Midjourney'in çarpıcı AI sanat üretimine kadar benzersiz özellikler sunar. Recraft AI'nın güçlü yönleri olsa da, bu araçlar tasarımcılar, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için daha fazla esneklik, yaratıcılık ve verimlilik sağlar.

Yaratıcı projelerinizi AI destekli araçlarla kolaylaştırmaya hazırsanız, ClickUp size eksiksiz bir çözüm sunar. Beyin fırtınasından uygulamaya kadar tasarım iş akışınızı kolaylıkla yönetin.

ClickUp'ı bugün deneyin ve AI'nın gücüyle yaratıcı içerik tasarımınızı bir üst seviyeye taşıyın!