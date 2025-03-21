Yaratıcı İçerik Tasarımı için En İyi 10 Recraft AI Alternatifi

AI, kullanıcıların dakikalar içinde yüksek kaliteli görüntüler oluşturmasına yardımcı olarak görsel içerik oluşturmayı yeniden şekillendiriyor.
Hiper gerçekçi portrelerden karmaşık vektör sanatına kadar, AI görüntü oluşturucular tasarımcılar, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için oyunun kurallarını değiştiriyor. Ancak, tüm araçlar eşit yaratılmamıştır.
Örneğin Recraft AI'yı ele alalım. Görüntü oluşturma ve vektör sanatı için popüler bir seçim olsa da, fiyatlandırma, özellik kısıtlamaları veya özelleştirme eksikliği gibi sınırlamaları vardır. Daha esnek, daha güçlü veya ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir şey arıyorsanız, doğru yerdesiniz.
İş akışınız için mükemmel AI sanat oluşturucuyu bulabilmeniz için en iyi Recraft AI alternatiflerini derledik.
⏰ 60 saniyelik özet
Hangi AI aracının ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin değil misiniz? Karar vermenize yardımcı olacak hızlı bir özet burada. 👇
- ClickUp: AI destekli tasarım iş akışı yönetimi için en iyisi
- Midjourney: Yüksek kaliteli AI tarafından üretilen sanat eserleri için en iyisi
- Canva: Hızlı ve kolay grafik tasarım için en iyisi
- DALL·E 3: ChatGPT entegrasyonu ile görüntü oluşturma için en iyisi
- Ideogram: Gelişmiş stil kontrolü ile metinden görüntüye AI için en iyisi
- Stable Diffusion Online: Tam yaratıcı kontrol ile ücretsiz AI tarafından oluşturulan görüntüler için en iyisi
- Figma: İşbirliğine dayalı UI/UX tasarımı ve prototip oluşturma için en iyisi
- Piktochart: AI destekli infografikler ve görsel hikaye anlatımı için en iyisi
- Stencil: Hızlı ve kolay sosyal medya grafikleri için en iyisi
- Adobe Express: Profesyonel kalitede AI destekli içerik oluşturma için en iyisi
Recraft AI nedir
Recraft AI, vektör sanatları, illüstrasyonlar ve dijital sanatları kolaylıkla oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturucu. Tasarımcılar, pazarlamacılar ve içerik oluşturucuların sadece birkaç tıklamayla yüksek kaliteli, ölçeklenebilir görseller oluşturmasına yardımcı olur.
Geleneksel tasarım yazılımlarından farklı olarak Recraft AI, yaratıcı süreci otomatikleştirmek için makine öğrenimini kullanarak süreci daha hızlı ve verimli hale getirir.
🧠 İlginç Bilgi: En yüksek değere sahip AI tarafından üretilen NFT 1 milyon dolara satıldı. AI sanatı dijital değeri yeniden tanımlıyor — birkaç komutun milyon dolarlık şaheserler yaratabileceğini kim bilebilirdi? 🎨💎
Neden Recraft AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Recraft AI, sağlam bir AI görüntü oluşturucu olmakla birlikte, bazı eksiklikleri de bulunmaktadır. Daha fazla kontrol, esneklik ve verimlilik isteyen kullanıcılar için alternatifleri keşfetmek daha uygun bir seçim olabilir. Recraft AI'nın eksiklikleri şunlardır:
- Sınırlı son düzenleme araçları: Uygulama içi ayarlamalar çok az olduğundan, genellikle görüntüleri iyileştirmek için başka bir düzenleyiciye aktarmanız gerekir
- Katı arayüz: Platform, uygulama içinde doğrudan ayrıntılı değişiklikler yapmak için esnekliğe sahip değildir
- Kısıtlayıcı freemium modeli: Aylık belirteç dağıtımı sınırlayıcı olabilir ve serbestçe deneme yapmayı zorlaştırabilir. Sumo'nunki gibi günlük belirteç sistemi kullanılabilirliği artıracaktır
- Komut istemindeki tutarsızlıklar: Tüm komut parametreleri son görüntüye doğru bir şekilde aktarılmaz ve kelime ağırlıklarını ayarlamak için net bir yol yoktur
- Dolgu sorunları: Web sürümünün dolgu aracı her zaman beklendiği gibi çalışmaz, bu da hassas düzenlemeleri zorlaştırır
- Tekrarlayan çıktılar: Komut istemlerini ayarladıktan sonra bile, araç bazen benzer görüntüleri yeniden oluşturarak yaratıcı kontrolü azaltır
💡 Profesyonel İpucu: AI, çeşitli sektörlerde verimliliği artırma gücüne sahiptir. LinkedIn profil resminiz veya eviniz için bir sanat eseri gibi her konuda size yardımcı olabilecek bu ilham verici AI sanat örnekleriyle tüm yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçirin!
En İyi 10 AI Görüntü Oluşturma Aracı Bir Bakışta
Yaratıcı ihtiyaçlarınız için mükemmel aracı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi Recraft AI alternatiflerinin hızlı bir karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz.
|Araç
|En İyisi
|Anahtar Özellikler
|ClickUp
|AI destekli tasarım iş akışı yönetimi
|Beyaz Tahtalar, AI görüntü oluşturma, proje yönetimi
|Midjourney
|Yüksek kaliteli AI tarafından üretilen sanat eserleri
|Hiper gerçekçi görüntüler, ayrıntılı komutlar, Discord tabanlı
|Canva
|Hızlı ve kolay grafik tasarım
|Şablonlar, AI araçları, takım işbirliği
|DALL·E 3
|ChatGPT entegrasyonlu AI tarafından oluşturulan görüntüler
|ChatGPT entegrasyonu, ayrıntılı görseller, hızlı iyileştirme
|İdeogram
|Gelişmiş stil kontrolüne sahip metinden görüntüye AI
|Özel stil özelleştirme, metin işleme, Magic Prompt
|Stable Diffusion
|Tam yaratıcı kontrol ile ücretsiz AI tarafından oluşturulan görüntüler
|İç boyama, dış boyama, hızlı veritabanı
|Figma
|İşbirliğine dayalı UI/UX tasarımı ve prototip oluşturma
|Gerçek zamanlı işbirliği, AI mockup'ları, tasarım sistemleri
|Piktochart
|AI destekli infografikler ve görsel hikaye anlatımı
|İnfografikler, şablonlar, video düzenleme
|Stencil
|Hızlı ve kolay sosyal medya grafikleri
|Sosyal medya şablonları, tarayıcı uzantıları, stok fotoğraflar
|Adobe Express
|Profesyonel kalitede AI destekli içerik oluşturma
|AI görüntü oluşturma, video düzenleme, stok varlıklar
2025'te Görüntü Oluşturmak için En İyi 10 Recraft AI Alternatifi
Zor işi biz yaptık ve çeşitli yönlerden Recraft AI ile eşleşen veya hatta onu geride bırakan 10 güçlü araç bulduk. İster daha iyi görüntü oluşturma, ister gelişmiş iş akışı entegrasyonu veya gelişmiş AI özelliklerine ihtiyacınız olsun, bu alternatifler güçlü çözümler sunar.
1. ClickUp (AI destekli tasarım iş akışı yönetimi için en iyisi)
ClickUp, yaratıcı iş akışlarınızı AI ile baştan sona destekleyen iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Bir sonraki büyük yaratıcı projeniz için beyin fırtınası yaptığınızı ve iş akışınızdan ayrılmadan anında AI destekli görseller oluşturduğunuzu hayal edin. ClickUp Brain tam da bunu tablo haline getiriyor.
Bu güçlü aracı kullanarak diyagramlar, grafikler veya ihtiyacınız olabilecek diğer görsel içerikler için görüntüler, fikirler ve içerikler oluşturun. En iyi yanı ne mi? Tema, renk ve sanat stilleri tercihlerinizi belirleyerek, her seferinde tasarım hayallerinize uygun görüntüler oluşturabilirsiniz!
ClickUp Beyaz Tahtalarına doğrudan entegre olan bu AI asistanı, takımların tek bir çalışma alanı içinde ayrıntılı açıklamalar oluşturarak, yaratıcı konseptler üzerinde beyin fırtınası yaparak ve proje planlamasına yardımcı olarak fikirleri hayata geçirmesine yardımcı olur.
Su altı temalı bir tasarım projesi için beyin fırtınası yaptığınızı hayal edin. ClickUp Brain, canlı sahne açıklamaları oluşturmanıza, yaratıcı özetlerinizi geliştirmenize ve tasarım çalışmalarınıza rehberlik edecek içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bir sonraki kampanyanız için bir konsepte mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'e sorun; size yaratıcı girdiler sağlayarak zaman kazanmanızı ve ilham almanızı sağlar.
ClickUp Beyaz Tahtalar, gerçek zamanlı işbirliğini desteklediği ve tüm fikirleri tek bir yerde topladığı için bu yaratıcı sürece daha fazla boyut katar. Beyin fırtınası tamamlandığında fikirleri anında görevlere dönüştürün!
İster bir pazarlama kampanyası planlıyor, ister yeni bir ürün tasarlıyor veya görsel içerik stratejisi oluşturuyor olun, ClickUp tüm yaratıcı sürecinizi sorunsuz hale getirir!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Beyin fırtınası, zihin haritalama ve proje planlama için ClickUp Beyaz Tahtaları ile yaratıcı fikirleri görselleştirin
- Görev listeleri, Kanban panoları, Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümleriyle tasarım projelerini zahmetsizce yönetin
- Yerleşik yorumlar, ClickUp Sohbet ve dosya paylaşımı özelliklerini kullanarak tasarım takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yanlış anlaşılmaları azaltın ve onayları hızlandırın
- Figma, Slack ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek yaratıcı iş akışınızı bağlantılı ve akıcı tutun
- Hazır grafik tasarım şablonlarını kullanarak yaratıcı iş akışlarını optimize edin
- ClickUp Otomasyonları ile tasarım incelemeleri atama, proje son tarihlerini izleme ve durum raporlarını güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- ClickUp Belgeleri, görev ekleri ve merkezi bir dosya merkezi ile tasarım varlıklarını tek bir yerde düzenleyin ve yönetin, içeriği kolayca bulun ve yeniden kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi olabilir
- Bazı gelişmiş AI özellikleri ek ücretli plan gerektirir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
AI bees'den Jayson Ermac , ClickUp hakkında şunları söylüyor:
ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliği içinde çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.
ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliğine dayalı çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.
🔍 Biliyor muydunuz? Sanatçıların %65'i yaratıcı fikirler üretmek için metinden görüntüye AI araçlarını kullanmıştır. Bir fikir üzerinde takıldınız mı? ClickUp Brain gibi AI araçları, yaratıcı fikirlerinizi saniyeler içinde çarpıcı görsellere dönüştürmek için burada!
2. Midjourney (Yüksek kaliteli AI tarafından üretilen sanat eserleri için en iyisi)
Çarpıcı, yüksek çözünürlüklü AI tarafından üretilmiş sanat eserleri arıyorsanız, Midjourney mevcut en iyi araçlardan biridir.
Hiper gerçekçi ve sanatsal çıktılarıyla tanınan bu platform, benzersiz, AI ile oluşturulmuş görseller isteyen dijital sanatçılar, pazarlamacılar ve tasarımcılar için vazgeçilmez bir seçimdir. Sonuçlar genellikle sanatsaldır ve bu da onu AI sanatının sınırlarını zorlayan yaratıcılar arasında bir favori haline getirir.
Midjourney'in en iyi özellikleri
- Hiper gerçekçi, yüksek çözünürlüklü AI görüntülerini anında oluşturun
- Ayrıntılı metin istemleri ve stil varyasyonlarıyla görüntüleri özelleştirin
- Standart ve daha üst planlarla sınırsız rahat nesil oluşturma özelliğine erişin
- Gizli görüntü oluşturmak için gizli modu kullanın (Pro ve Mega planlar)
- İlham ve destek için büyük, aktif bir Discord topluluğuna katılın
Midjourney sınırlamaları
- Photoshop veya Figma gibi tasarım proje yönetimi araçlarıyla doğrudan entegrasyon yok
- Kullanmak için Discord gerektirir, bu da yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir
- AI tarafından oluşturulan görüntülerdeki belirli ayrıntılar üzerinde sınırlı kontrol
Midjourney fiyatlandırması
- Temel plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Standart plan: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Pro plan: Kullanıcı başına aylık 60 $
- Mega plan: Kullanıcı başına aylık 120 $
Midjourney puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5,0 (80+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Net ve ayrıntılı komutlar oluşturmak, çarpıcı AI görüntüleri oluşturmanın anahtarıdır. İyi yapılandırılmış Midjourney komut örneklerinden öğrenmek, daha iyi ve daha doğru görseller elde etmek için girdilerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.
➡️ Daha Fazla Bilgi: AI Görüntü Oluşturma için En İyi Midjourney Alternatifleri ve Rakipleri
3. Canva (Hızlı ve kolay grafik tasarım için en iyisi)
Canva, kullanıcıların gelişmiş tasarım becerileri olmadan görseller oluşturabilmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir tasarım platformudur. Sürükle ve bırak arayüzü, devasa beyin fırtınası şablon kitaplığı ve yapay zeka destekli araçları ile sosyal medya grafikleri, pazarlama materyalleri, sunumlar ve daha fazlası için mükemmeldir.
Canva ayrıca takım işbirliğini destekleyerek, hızlı ve profesyonel kalitede tasarımlara ihtiyaç duyan işletmeler ve içerik oluşturucular için vazgeçilmez bir araç haline gelir.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak çarpıcı görseller oluşturun
- Şablonlar, stok fotoğraflar ve tasarım öğelerinden oluşan geniş bir kütüphaneye erişin
- Canva Pro ile tek bir tıklamayla arka planları kaldırın ve tasarımları yeniden boyutlandırın
- Paylaşılan projelerde takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- AI destekli araçları kullanarak sanat eserleri oluşturmayı ve markalaşmayı kolaylaştırın
Canva sınırlamaları
- Düzenleme için internet bağlantısı gerekir — çevrimdışı modu yoktur
- Karmaşık projelerde çalışan profesyonel tasarımcılar için gelişmiş özellikler eksik
Canva fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro plan: 14,99 $/ay kullanıcı başına
- Takım planı: Kullanıcı başına aylık 29,99 $
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5,0 (4.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5,0 (12.400+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?
Tasarım becerilerinden bağımsız olarak herkesin projeleri için harika grafikler oluşturmasına yardımcı olan çok basit bir tasarım aracıdır. Geniş şablon, stok fotoğraf ve tasarım öğesi kitaplığını hızlı bir şekilde özelleştirebilirsiniz.
Tasarım becerilerinden bağımsız olarak herkesin projeleri için harika grafikler oluşturmasına yardımcı olan çok basit bir tasarım aracıdır. Geniş şablon, stok fotoğraf ve tasarım öğesi kitaplığını hızlı bir şekilde özelleştirebilirsiniz.
💡 Profesyonel İpucu: Grafik tasarımda AI'yı ustaca kullanmak, otomasyonu yaratıcılıkla nasıl harmanlayacağınızı anlamak anlamına gelir. Örneğin, AI araçlarını kullanarak tekrarlayan görevleri hızlandırırken benzersiz tasarım stilinize odaklanabilirsiniz. AI'nın grafik tasarımı nasıl dönüştürdüğünü keşfetmek, dikkat çekici görseller oluşturmada size avantaj sağlayabilir.
4. DALL·E 3 (ChatGPT entegrasyonu ile görüntü oluşturma için en iyisi)
DALL·E 3, fikirlerinizi son derece ayrıntılı ve gerçekçi görsellere dönüştüren son teknoloji bir AI sanat üreticisidir. Bağımsız araçların aksine, DAL L·E 3 doğrudan ChatGPT'ye entegre edilmiştir, böylece tek bir iş akışı içinde AI komutlarını iyileştirebilir, fikirler üretip beyin fırtınası yapabilir ve görüntüleri düzenleyebilirsiniz.
İllüstrasyonlara, konsept sanatına veya fotogerçekçi renderlara ihtiyacınız olsun, DALL·E 3 minimum çabayla olağanüstü doğruluk sunar. Kullanıcı dostu arayüzü, bu platformu yeni kullanıcılar için bile görüntü düzenleme ve oluşturma için inanılmaz derecede kullanışlı hale getirir.
DALL·E 3'ün en iyi özellikleri
- Gerçekçi ve son derece ayrıntılı yüksek kaliteli görüntüler oluşturun
- ChatGPT'yi kullanarak komut istemlerini iyileştirin ve oluşturulan görselleri saniyeler içinde düzenleyin
- Eşsiz illüstrasyonlar, konsept sanatları ve fotogerçekçi görüntüler oluşturun
- Ek lisans almadan oluşturulan tüm görüntülerin tam haklarına sahip olun
DALL·E 3 sınırlamaları
- Photoshop gibi harici tasarım yazılımlarıyla doğrudan entegrasyon yok
- Rakiplere kıyasla sınırlı sonradan düzenleme seçenekleri
- Kullanmak için internet bağlantısı ve OpenAI hesabı gerekir
DALL·E 3 fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
DALL·E 3 puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,6/5,0 (20+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: AI Görüntüleri Oluşturmak için Dall-E Alternatifleri
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor . Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumunda ortaya çıkan fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi yapay zeka destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var . Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucu 'dan komutunuza göre bir görsel oluşturmasını isteyin. Fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan iş için her şeyi içeren uygulama!
5. Ideogram (Gelişmiş stil kontrolü ile metinden görüntüye AI için en iyisi)
Ideogram 2. 0, olağanüstü doğrulukla gerçekçi fotoğraflar, grafik tasarım trendleri ve tipografi tabanlı görseller oluşturmak için tasarlanmış yeni nesil bir AI görüntü oluşturucu. Sektör lideri metin işleme özelliği ile markalaşma, posterler ve sosyal medya grafikleri için ideal bir araçtır.
Realistic, Design, 3D ve Anime gibi gelişmiş stil seçenekleriyle Ideogram, görüntülerin son görünümü üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Ayrıca, Magic Prompt ve Describe özellikleri, daha iyi komut iyileştirme ve yaratıcı keşif imkanı sunar.
Ideogram'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş stil seçenekleriyle yüksek kaliteli görüntüler oluşturun
- Sektör lideri metin işleme ile tipografi tabanlı tasarımlar oluşturun
- Kişiselleştirilmiş renk paleti ile görüntüleri özelleştirin
- Görüntüleri doğrudan Canvas düzenleyicide düzenleyin, yeniden karıştırın ve iyileştirin
İdeogram sınırlamaları
- Gizli nesiller ve toplu işleme gibi bazı premium özellikler ücretli bir plan gerektirir
- Ücretsiz plan sınırlı krediye sahiptir ve sık kullanımı kısıtlar
- Photoshop veya Figma gibi harici tasarım yazılımlarıyla entegrasyon yok
Ideogram fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Temel plan: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Plus plan: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Pro plan: Kullanıcı başına aylık 60 $
İdeogram puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 Eğlenceli Bilgi: En değerli AI sanatı eseri olan Edmond Belamy'nin Portresi, 432.000 dolara satıldı. AI sanatı sadece havalı değil, aynı zamanda koleksiyon parçasıdır! Neredeyse yarım milyon dolar değerinde bir dijital şaheser yaratmayı hayal edin!
6. Stable Diffusion (Tam yaratıcı kontrol ile ücretsiz AI tarafından oluşturulan görüntüler için en iyisi)
Stable Diffusion Online, kullanıcıların metin komutlarından fotoğraf gerçekçiliğinde ve sanatsal görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir AI görüntü oluşturucu.
Diğer platformların aksine, tam yaratıcı kontrol sağlar ve kullanıcıların ayrıntılı komutlar, iç boyama ve dış boyama özellikleriyle çıktılarını iyileştirmelerine olanak tanır. Ücretsiz planı günde 10 görüntü oluşturmaya izin verirken, premium planlar daha hızlı işleme ve gizli görüntü oluşturma olanağı sunar.
Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri
- Metin komutlarından yüksek kaliteli, fotogerçekçi AI görüntüleri oluşturun
- Ticari lisansla gizli, filigran içermeyen görüntüler oluşturun
- Daha iyi çözünürlük ve netlik için yüksek kaliteli görüntüler oluşturun
- Milyonlarca kullanıcı tarafından oluşturulan fikirlerin bulunduğu hızlı veritabanını keşfedin
Stable Diffusion sınırlamaları
- Photoshop, Figma veya diğer tasarım araçlarıyla doğrudan entegrasyon yok
- Ücretsiz plan günde 10 nesil ile sınırlıdır
- Hassas görüntü çıktıları için ayrıntılı komutlar gerektirir
Stable Diffusion fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Maksimum plan: Kullanıcı başına aylık 20 $
Stable Diffusion puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Stable Diffusion hakkında ne diyor?
Stable Diffusion, web sitelerimiz için çok yüksek kaliteli görüntüler oluşturmamıza yardımcı olan en iyi AI modelidir. Hem komutlarımızdan hem de görüntülerimizden görüntüler oluşturur. Görüntü oluşturma kredileri için en ucuz fiyatı sunarlar. Ayrıca, web sitelerimiz ve sosyal medya için gerekli görüntüleri oluşturmak için birçok görüntü stili ve boyutu sunar.
Stable Diffusion, web sitelerimiz için çok yüksek kaliteli görüntüler oluşturmamıza yardımcı olan en iyi AI modelidir. Hem komutlarımızdan hem de görüntülerimizden görüntüler oluşturur. Görüntü oluşturma kredileri için en ucuz fiyatı sunarlar. Ayrıca, web sitelerimiz ve sosyal medya için gerekli görüntüleri oluşturmak için birçok görüntü stili ve boyutu sunar.
🔍 Biliyor muydunuz? OpenSea'de, AI tarafından üretilen NFT'ler ortalama 244 ila 1.631 dolar arasında satılıyor. Metin komutlarından NFT pazarlarına kadar , AI tarafından üretilen sanat sadece ilgi çekmekle kalmıyor, aynı zamanda para da kazandırıyor! 💸
7. Figma (İşbirliğine dayalı UI/UX tasarımı ve prototip oluşturma için en iyisi)
Figma, takımların UI/UX tasarımı, prototip oluşturma ve beyin fırtınası üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayan güçlü bir bulut tabanlı tasarım aracıdır. Otomatik düzen, etkileşimli prototipler ve kod aktarımı için Dev Mode gibi özellikleriyle, tasarımcılar ve geliştiriciler için favori bir AI aracıdır.
Figma'nın yapay zeka destekli araçları, maketler oluşturabilir ve tasarım sürecini kolaylaştırabilir, bu da onu yapılandırılmış tasarım işleri için Recraft AI'ya etkili bir alternatif haline getirir.
Figma'nın en iyi özellikleri
- Takım işbirliği ile gerçek zamanlı tasarım ve prototip oluşturma
- AI destekli araçları kullanarak anında UI mockup'ları oluşturun
- Gelişmiş animasyonlarla etkileşimli prototipler oluşturun
- Dev Mode'u kullanarak tasarımları sorunsuz bir şekilde koda dönüştürün
- Paylaşılan kitaplıklar ve değişkenlerle tasarım sistemlerini düzenleyin
Figma sınırlamaları
- Gelişmiş prototip oluşturma ve Dev Mode özellikleri ücretli bir plan gerektirir
- Diğer tasarım araçlarından geçiş yapan yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi olabilir
Figma fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Profesyonel takım: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları
Figma puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5,0 (1.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5,0 (800+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Figma hakkında ne diyor?
Tasarım işlerimizin tamamını Figma'da yapıyoruz ve bu bizim için bir dönüm noktası oldu. Öncelikle, işbirliği birinci sınıf. Aynı dosya üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışan birden fazla takım üyesi, beyin fırtınası ve yineleme için mükemmeldir. Sezgisel bir arayüzdür; araçlar, tel kafes oluşturma, prototip oluşturma veya son tasarımlar yapma gibi işlemlerde hem çok güçlü hem de kullanımı kolaydır. Tasarımları anında paylaşabilmek ve geri bildirim alabilmek çok zaman kazandırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.
Tasarım işlerimizin tamamını Figma'da yapıyoruz ve bu bizim için bir dönüm noktası oldu. Öncelikle, işbirliği birinci sınıf. Aynı dosya üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışan birden fazla takım üyesi, beyin fırtınası ve yineleme için mükemmeldir. Sezgisel bir arayüzdür; araçlar, tel kafes oluşturma, prototip oluşturma veya son tasarımlar yapma gibi işlemlerde hem çok güçlü hem de kullanımı kolaydır. Tasarımları anında paylaşabilmek ve geri bildirim alabilmek çok zaman kazandırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.
8. Piktochart (AI destekli infografikler ve görsel hikaye anlatımı için en iyisi)
Piktochart, karmaşık fikirleri ilgi çekici görsellere dönüştüren çok yönlü bir AI tabanlı tasarım aracıdır. AI tarafından oluşturulan infografikler, grafikler, sunumlar ve raporlar oluşturarak pazarlamacılar, eğitimciler ve iş profesyonelleri için görsel iletişimi basitleştirir.
Platform, marka özelleştirme, geniş şablon kitaplığı ve işbirliği araçları sunarak yapılandırılmış tasarım projeleri için Recraft AI'ya sağlam bir alternatif oluşturur.
Piktochart'ın en iyi özellikleri
- Hızlı tasarımlar için binlerce özelleştirilebilir şablondan seçim yapın
- AI destekli araçlarla görüntüleri düzenleyin ve videoları transkripsiyonlayın
- Özel yazı tipleri, renkler ve logolarla marka tutarlılığını koruyun
- Gerçek zamanlı yorumlama ve düzenleme özelliğini kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın
Piktochart sınırlamaları
- Mobil tarayıcılarla sınırlı uyumluluk
- Gelişmiş markalama özellikleri ve büyük depolama alanı ücretli planlarla sınırlıdır
- Ücretsiz plan, ayda yalnızca iki PNG indirme izni verir
Piktochart fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro plan: Kullanıcı başına aylık 29 $
- İş planı: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise planı: Özel fiyatlandırma
Piktochart puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5,0 (160+ yorum)
- Capterra: 4,7/5,0 (200+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Piktochart hakkında ne diyor?
Zaman kazanmamı sağlayan birçok şablonu olduğu için seviyorum, çünkü sadece en uygun olanı seçip istediğim bilgileri girmem yeterli. Ayrıca videoları düzenleyebiliyorum ve herhangi bir dile çevrilebiliyorlar. Bu özelliği seviyorum çünkü içeriklerimle daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı oluyor ve bu otomatik olarak yapılıyor.
Zaman kazanmamı sağlayan birçok şablonu olduğu için seviyorum, çünkü sadece en uygun olanı seçip istediğim bilgileri girmem yeterli. Ayrıca videoları düzenleyebiliyorum ve herhangi bir dile çevrilebiliyorlar. Bu özelliği seviyorum çünkü içeriklerimle daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı oluyor ve bu otomatik olarak yapılıyor.
9. Stencil (Hızlı ve kolay sosyal medya grafikleri için en iyisi)
Stencil, anında yüksek kaliteli sosyal medya grafiklerine ihtiyaç duyan blog yazarları, pazarlamacılar ve iş sahipleri için tasarlanmış hafif, kullanıcı dostu bir tasarım aracıdır.
Milyonlarca stok fotoğraf, şablon ve simge ile Facebook, Instagram, Pinterest ve Twitter gibi platformlar için içerik oluşturmayı kolaylaştırır. Stencil'in tarayıcı uzantıları ve WordPress entegrasyonu, uygulamalar arasında geçiş yapmadan sanat eserleri oluşturmayı kolaylaştırır.
Stencil'in en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak araçlarıyla saniyeler içinde çarpıcı görüntüler oluşturun
- 5 milyondan fazla stok fotoğrafa ve 3 milyondan fazla simge ve grafiğe erişin
- Hızlı özelleştirme için 1.350'den fazla önceden tasarlanmış şablonu kullanın
- Reklamlar, bloglar ve sosyal medya için 140'tan fazla önceden ayarlanmış boyutla tasarımları anında yeniden boyutlandırın
- Daha hızlı iş akışı için Chrome, Firefox ve WordPress ile entegre edin
Şablon sınırlamaları
- Ücretsiz plan, ayda 10 görüntü kaydetme ile sınırlıdır
- Takım işbirliği veya paylaşımlı çalışma alanları yok
- Gelişmiş markalama özellikleri (yazı tipleri, logolar, filigranlar) yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
Şablon fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro plan: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Sınırsız plan: Kullanıcı başına aylık 20 $
Stencil puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5,0 (20+ yorum)
- Capterra: 4,8/5,0 (460+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Yaratıcı fikirlerinizi görsel olarak düzenlemek, tasarım sürecinizi geliştirebilir. AI destekli bir fikir panosu, tüm ilhamlarınızı tek bir yerde tutarak, kavramları zahmetsizce beyin fırtınası yapmanıza, geliştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.
10. Adobe Express (Profesyonel kalitede AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)
Adobe Express, AI destekli görüntü oluşturma, video düzenleme ve sosyal medya içeriği oluşturma özelliklerini bir araya getiren hepsi bir arada bir tasarım aracıdır. Generative Fill, AI destekli şablonlar ve metinden görüntüye dönüştürme araçları gibi özellikler, kullanıcıların minimum çabayla çarpıcı görseller oluşturmasına yardımcı olur.
Adobe Express, broşür, sosyal medya gönderileri veya pazarlama materyalleri tasarımı gibi işlerde Photoshop'un karmaşıklığı olmadan profesyonel kalitede sonuçlar sunar.
Adobe Express'in en iyi özellikleri
- AI destekli görseller, şablonlar ve sosyal medya grafiklerini anında oluşturun
- AI seslendirmeleri ve müzik oluşturma ile ilgi çekici videolar oluşturun
- Milyonlarca stok varlığa, yazı tipine ve tasarım öğesine erişin
- Tasarımları birden fazla platform için kolayca yeniden boyutlandırın ve yeniden kullanın
Adobe Express sınırlamaları
- Gelişmiş AI özellikleri ücretli bir plan gerektirir
- Adobe Photoshop veya Illustrator'a kıyasla sınırlı tasarım özelleştirme
Adobe Express fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Premium plan: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
Adobe Express puanları ve yorumları
- G2 4,5/5,0 (400+ yorum)
- Capterra: 4,6/5,0 (1100+ yorum)
Özel Bahsetmeler
- Lensa AI: Yüksek kaliteli avatarlar oluşturmak, portreleri geliştirmek ve göz alıcı sosyal medya görselleri oluşturmakla tanınan, yapay zeka destekli bir fotoğraf düzenleyici
- Artbreeder: Görüntüleri zahmetsizce harmanlayın ve geliştirin, konsept sanat, karakter tasarımı ve benzersiz görsel stiller için mükemmel bir seçimdir
- Deep Dream Generator: Görüntüleri çarpıcı, soyut görsellere dönüştüren AI algoritmaları kullanarak gerçeküstü, rüya gibi sanat eserleri yaratın
- Runway ML: Yaratıcı projeler için video düzenleme, görüntü oluşturma ve gerçek zamanlı işbirliği sunan çok yönlü bir AI platformu
En iyi Recraft AI alternatifini seçin: ClickUp ile bugün başlayın!
Doğru AI görüntü oluşturucuyu bulmak, yüksek kaliteli görseller, sorunsuz tasarım işbirliği veya gelişmiş AI destekli araçlar gibi ihtiyaçlarınıza bağlıdır.
Listelenen her alternatif, ClickUp'ın AI destekli yaratıcı iş akışlarından Midjourney'in çarpıcı AI sanat üretimine kadar benzersiz özellikler sunar. Recraft AI'nın güçlü yönleri olsa da, bu araçlar tasarımcılar, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için daha fazla esneklik, yaratıcılık ve verimlilik sağlar.
Yaratıcı projelerinizi AI destekli araçlarla kolaylaştırmaya hazırsanız, ClickUp size eksiksiz bir çözüm sunar. Beyin fırtınasından uygulamaya kadar tasarım iş akışınızı kolaylıkla yönetin.
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