Düşüncelerinizi ve Fikirlerinizi Düzenlemek İçin En İyi 10 Brain Dump Uygulaması

Hiç beyninizde aynı anda binlerce sekme açıkmış gibi hissettiğiniz oldu mu? Ben de öyle hissediyorum.

Ve bunu sadece biz söylemiyoruz; bilim de bunu doğruluyor: Queen’s Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ortalama bir kişinin günde 6.000’den fazla düşünce döngüsü geçirdiğini ortaya koydu.

Bu, zihninizde büyük bir karmaşaya neden oluyor ve dürüst olalım: bunların en az yarısı, izlemeyi zorlaştıran yapılacak listeler, son tarihler ve rastgele notların kaotik bir karışımı.

Diğer tüm profesyoneller gibi, benim beynim de aynı anda hem görev yöneticisi hem de problem çözücü olarak çalışamaz. Bir sisteme ihtiyacı var.

İşte bu yüzden beyin boşaltma uygulamaları gün boyunca en sık kullandığım araçlar. İster not alma, ister yapılacaklar liste oluşturma, ister iş işlerini düzenleme olsun, bu araçlar her şeyi kontrol altında tutuyor ve kendimi bunalmış hissetmemi önlüyor.

Kendi deneyimlerime dayanarak ve çevrimiçi ortamdaki en popüler araçlardan bazılarını kullandıktan sonra, projelerinizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 beyin fırtınası aracının listesini hazırladım.

⏰ 60 Saniyelik Özet Fikirler ve görevler arasında boğuluyorsanız, bu beyin fırtınası uygulamaları düşüncelerinizi zahmetsizce yakalamanıza, düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olabilir: ClickUp : Yapay zeka destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi Evernote: Kapsamlı not alma ve düzenleme için en iyisi OneNote: Ücretsiz serbest biçimli not alma ve düzenleme için en iyisi Notion: Özelleştirilebilir Çalışma Alanları ve yapılandırılmış beyin fırtınası için en iyisi Obsidian: Bağlantılı düşünceleri birbirine bağlamak ve görselleştirmek için en iyisi Google Keep: Hızlı ve minimalist not alma için en iyisi Roam Research: Ağ bağlantılı düşünme ve çift yönlü bağlantı için en iyisi Bear: Minimalist ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen not alma için en iyisi Apple Notlar: Apple ekosisteminde sorunsuz not alma için en iyisi Trello: Görsel görev yönetimi ve proje organizasyonu için en iyisi

Beyin Dökümü Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Beyin boşaltma uygulamalarının amacı, zihninizi boşaltabileceğiniz ve odaklanabileceğiniz dijital bir düşünce alanı yaratmaktır; çünkü araştırmalar, stresin yaratıcı düşünmeden sorumlu beyin ağlarını olumsuz etkilediğini kanıtlamaktadır.

Şahsen ben, iş programımla uyumlu bilgileri düzenlemek için bunları kullanıyorum; böylece beynim sadece o anda önemli olanları hatırlamak zorunda kalıyor.

Sizin için en iyi beyin fırtınası uygulaması, ş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, esneklik ve spontane fikirler üretmenize olanak tanıyan uygulamadır.

📌 Dikkat etmeniz gerekenler: Kullanım kolaylığı: Sesli dikte, kısayollar veya hızlı girdi özelliğini kullanarak düşüncelerinizi kaydedin ve sakladığınız fikirleri hızla bulun

Sorunsuz düzenleme: Sınırsız not alın ve hızlı tanımlama için etiketler ve renk kodlarıyla kategorilere ayırın

Görev yönetimi: Yapılacaklar listeleri oluşturun, hatırlatıcılar ayarlayın ve girdileri son tarihlerle ilişkilendirin

Görselleştirme: Fikirlerinizi haritalandırmak için zihin haritaları araçlarını ve yapılandırılmış listeleri kullanın

Ek dosyalar ve zenginleştirme: Bağlam sağlamak için resimler, eskizler ve markdown dosyaları ekleyin

Entegrasyon özellikleri: Farklı cihazlardan beyin fırtınası notlarınıza erişin ve takvimler, yapılacaklar listeleri ve not alma uygulamalarıyla bağlantı kurun

Dışa aktarma ve paylaşım: Notları PDF, markdown dosyası veya metin belgesine dönüştürün ve kolayca paylaşın

Güvenlik ve erişilebilirlik: Şifreleme ile hassas bilgilerinizi koruyun ve internet olmadan uygulamayı kullanın

Etkili işbirliği ve paylaşım: Beyin fırtınası oturumları için düşüncelerinizi takımlarınızla veya oluşturucularla paylaşın

En İyi Zihin Dökümü Uygulamaları

İşte düzenli ve verimli kalmanıza yardımcı olacak en iyi beyin boşaltma uygulamalarının özenle hazırlanmış listesi:

1. ClickUp (AI destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi)

Listemize ClickUp ile başlıyoruz. ClickUp'ı yıllardır kullanıyorum ve beyin fırtınası, not alma ve proje yönetimi için kesinlikle ilk tercihimdir.

Ve haklı olarak, çünkü ClickUp, proje yönetimi ve görev yönetimini, bilgi paylaşımını ve işbirliğini yapay zeka destekli otomasyonla birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulama.

Fikirlerinizi ClickUp Beyaz Tahta'ya aktarın ClickUp Beyaz Tahtaları ile tüm düşüncelerinizi tek bir yerde toplayın

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak tüm fikirlerimi tek bir görsel alanda hızlıca beyin fırtınası yapmayı seviyorum, böylece ivmemi kaybetmeden düşüncelerimi düzenleyebiliyorum.

Ayrıca, biçimlendirme veya yapılandırma konusunda endişelenmeden aklıma gelen düşünceleri not almak için ClickUp Docs'u kullanıyorum. Belge yönetimi hiyerarşisi sayesinde, daha sonra belirli bilgileri bulmak çok kolay oluyor.

ClickUp Belgesi ile dağınık bilgileri, fikirleri ve düşünceleri kullanıma hazır, zengin özelliklere sahip açık bir tuvalde düzenleyin

ClickUp Docs, ClickUp Görevleri ile çift yönlü bağlantıyı da destekliyor, böylece ilgili görevleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayabilir ve ş akışımın net ve yapılandırılmış bir görünümünü koruyabilirim.

Görsel bir öğrenici olarak, ClickUp Belge'nin madde işaretleri, başlıklar, kontrol listeleri, afişler, vurgulamalar ve renk kodlaması gibi zengin biçimlendirme seçeneklerini özellikle seviyorum. Bunlar, notlarımı hızlıca gözden geçirmeme ve anahtar noktaları anında hatırlamama yardımcı oluyor (bunlar özellikle toplantılara hazırlanırken çok yararlı oluyor). 📈

Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutmak için resimler, markdown dosyaları ve ek dosyalar ekleyebilirim.

Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain, notları özetleyebilir, görev listelerini otomatik olarak oluşturabilir ve hatta yeni fikirler üretebilir!

ClickUp Brain ile proje taslakları oluşturun, uzun belgeleri özetleyin ve verimli bir şekilde fikir üretin

ClickUp Brain'in bana yardımcı olduğu diğer tüm özellikler şunlardır:

Beyin fırtınasını saniyeler içinde ilgili görevler ve son tarihler içeren görevlere dönüştürür. ✅

Yazarken veya konuşurken, düzenleme veya biçimlendirme gerektirmeden düşüncelerimi ücretsiz serbest biçimli girişle yakalar. ✅

Notlarımı analiz eder ve görev ilişkileri, alt görevler ve proje bağlantıları için bağlamsal öneriler sağlar ✅

Ana hatları oluşturmanıza, projeleri yapılandırmanıza ve karmaşık fikirleri uygulanabilir adımlara bölmenize yardımcı olur. ✅

Diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre oluyor, böylece tüm işlerimi tek bir çalışma alanına yönlendirebiliyorum ve her şeyi düzenli ve erişilebilir tutabiliyorum. ✅

🗒 ClickUp’ın Not Defteri benim bir başka favoriimdir—gün boyunca hızlı not almak için her zaman kullandığım yazma defterim olarak kullanıyorum. İster rastgele fikirleri ister iş hatırlatıcılarını kaydetmek olsun, notları anında görevlere dönüştürebiliyorum!

ClickUp'ın Not Defteri özelliği ile dağınık fikirleri ve bilgileri eyleme geçirilebilir öğelere ve uygulamaya hazır görevlere dönüştürün

Örneğin, "Müşteriye takip e-postası gönder" diye not alırsam, bunu saniyeler içinde son teslim tarihi ve atanan kişi olan bir göreve dönüştürebilirim. ⏱

ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu, bir toplantı tutanakları yazılımı rolünde çalışır ve toplantı gündemini, tartışma konularını, kararları ve eylem ögelerini tek bir yerde kaydetmenize yardımcı olarak verimliliği artırır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar!

Diğer kullanıcılar, ClickUp'ın işbirliği araçlarına hayran kalıyor.

ClickUp'ı en son, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken takdir ettik. Docs aracı, hiyerarşik organizasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz gömme özellikleriyle yapılandırılmış bir içerik deposu oluşturmamızı ve sürdürmemizi sağladı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her yerde not alın: Mobil cihazlara, masaüstü bilgisayara ve Mobil cihazlara, masaüstü bilgisayara ve Chrome uzantısı olarak ClickUp'ı indirin, hareket halindeyken notlarınıza erişin

Anında kesip kaydedin: Chrome uzantısını kullanarak web sitelerini yakalayın, ekran görüntüsü alın ve ilgili bilgileri hızla saklayın

Şablonlarla not alma sürecini geliştirin: Beyin fırtınası ve not almayı yapılandırılmış ve verimli hale getiren ClickUp şablonlarını deneyin

Hızlı notlar için Not Defteri'ni kullanın: Fikirlerinizi yazın ve uygulamanın içinde bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

AI ile ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin: AI destekli görev oluşturma ve otomatik atama özellikleriyle yapılandırılmamış verileri düzenli görevlere dönüştürün

ClickUp'ın sınırlamaları

ClickUp'ın zengin özelliklere sahip platformu, yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir TrustRadius kullanıcısının paylaştığı paylaşım:

Bu, ClickUp'ın özel bir avantajıdır: projeleri düzenlemek için gereken araçların çoğunu tek bir yerde sunar. Yalnızca yönetim ve görevlendirme imkanı sağlamakla kalmaz, aynı ortamda not alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçları ve takvim ve e-postalarla entegrasyonları da tek bir yerde sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

🍪 Bonus: İster fikirlerinizi yapılandırıyor, ister projeler planlıyor ya da ilgili düşünceleri birbirine bağlıyorsunuz olun, ClickUp'ın Zihin Haritaları'nı kullanarak beyin fırtınalarınızı görsel olarak düzenleyin ve iş akışınız için net, sezgisel bir yol haritası oluşturun.

2. Evernote (Kapsamlı not alma ve düzenleme için en iyisi)

Evernote, fikirleri, notları, web kesitlerini ve hatta PDF'leri tek bir yerde toplayabileceğiniz bir beyin fırtınası uygulamasıdır. Defterler, etiketler ve güçlü bir arama özelliksi sayesinde, yapı konusunda endişelenmeden düşüncelerimi not alabilir ve daha sonra düzenleyebilirim.

En sevdiğim özelliklerden biri, makaleleri, araştırmaları ve web sitelerinden aldığım alıntıları doğrudan notlarıma kaydetmemi sağlayan kullanışlı bir araç olan Evernote’un Web Clipper’ı.

Takımım ve ben, projeler için fikir, içgörü ve referans toplarken bu uygulamaya büyük ölçüde güveniyoruz. Cihazlar arası senkronizasyon, notlarımıza her zaman erişebilmemizi sağlarken, not defteri yığınları da ilgili projeleri düzenli tutuyor.

Evernote'un en iyi özellikleri

Notları farklı konular ve projeler için özel not defterlerine kategorize edin

Metinleri, el yazısı notları, resimleri, ses kayıtlarını ve PDF'leri yakalayın ve kaydedin

Kolay erişim için güçlü bir etiket sistemi ile notlarınızı düzenleyin

Daha iyi bir düzen için notlarınızı defterler ve yığınlar halinde yapılandırın

İleride başvurmak üzere önemli notlara hatırlatıcılar ayarlayın

Evernote'un sınırlamaları

Notlar doğrusal olarak düzenlenir, bu da fikirler arasındaki karmaşık ilişkileri görsel olarak haritalandırmayı zorlaştırır

Evernote fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17,99

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Evernote hesabıma neredeyse her şeyi kaydedebiliyorum: yazdığım notlar, web sitesi kesitleri, PDF'ler, resimler. Web Clipper ve "gelen kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

3. OneNote (Ücretsiz olarak serbest biçimli not alma ve düzenleme için en iyisi)

Biçimlendirme konusunda endişelenmeden fikirlerimi not almak için sınırsız alana ihtiyacım olduğunda, aklıma ilk gelen şey Microsoft OneNote oluyor. Bir belge yönetim yazılımı olan OneNote, bana istediğim yere tıklayıp yazmaya, çizim yapmaya, hatta ses ve video kaydetmeye başlayabileceğim ücretsiz bir serbest biçimli tuval sunuyor.

Her şey defterler, bölümler ve sayfalar içinde düzenli bir şekilde saklanır; böylece fikirleri kategorilere ayırmak ve daha sonra tekrar gözden geçirmek kolaylaşır.

Cihazlar arası senkronizasyon sayesinde notlarıma masaüstü, mobil veya web üzerinden istediğim zaman erişebiliyorum. El yazısı özelliği benim favori özelliklerimden biri; tıpkı gerçek bir defter gibi notlarıma el yazısı yazabiliyorum, çizim yapabiliyorum veya notlar ekleyebiliyorum.

OneNote'un en iyi özellikleri

Masaüstü, mobil ve web arasında notlarınızın senkronizasyonunu gerçekleştirerek sorunsuz erişim sağlayın

Hızlı fikirleri yakalayın ve araç değiştirmeden daha sonra bunları geliştirin

Daha kolay gezinme için ilgili sayfaları birbirine bağlayın

Etiketleri kullanarak notlarınızı kategorilere ayırın ve verimli bir şekilde arayın

Stylus kalem veya dokunmatik ekran kullanarak çizim yapın, eskizler oluşturun ve notlar ekleyin

OneNote'un sınırlamaları

Diğer beyin fırtınası uygulamalarına kıyasla işbirliği özellikleri sınırlıdır

OneNote Fiyatlandırması

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft 365 İş Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft 365 İş Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar OneNote hakkında ne diyor?

Bu aracı, toplantılar sırasında hızlı notlar almak ve materyalleri yayınlanmadan önce taslak haline getirmek için her gün kullanıyorum. Arama ve sesli yazma gibi ek avantajları da olan, adeta sanal bir dosya klasörüm gibi!

4. Notion (Özelleştirilebilir Çalışma Alanları ve yapılandırılmış beyin fırtınası için en iyisi)

Notion, fikirleri kaydetmemi, yapılacaklar listeleri oluşturmamı ve katı bir yapı olmadan düşüncelerimi düzenlememi sağlayan esnek, hepsi bir arada bir Çalışma Alanı'dır. Not uygulaması, görev yöneticisi ve veritabanı olarak fonksiyon görür, bu da onu beyin fırtınası yapmak ve bilgileri düzenlemek için inanılmaz derecede güçlü bir araç haline getirir.

Notion’un blok tabanlı sistemi, her öğenin hareket ettirilmesini sağlar. Özelleştirilebilir bloklar, beyin fırtınası notlarını kolayca yapılandırılmış belgelere dönüştürür. Başlıklar, madde işaretleri ve kod blokları gibi zengin biçimlendirme seçenekleri, notların görsel olarak düzenli kalmasına yardımcı olur.

Notion'un veritabanı fonksiyonunu özellikle seviyorum. Bu fonksiyon, ham fikirleri yapılandırılmış listelere, Kanban panolarına veya tablolara dönüştürmemi sağlayarak projeleri ve yapılacak ögeleri izlemeyi kolaylaştırıyor.

Notion'un en iyi özellikleri

Her metin, resim, video veya bağlantıya, taşınabilen ve yeniden düzenlenebilen bir blok olarak erişin

Önceden tanımlanmış düzenler olmadan boş bir tuval üzerinde düşüncelerinizi özgürce kaydedin

Başlıklar, kalın yazı, italik yazı, madde işaretleri ve kod blokları dahil olmak üzere zengin metin düzenleme özelliklerini kullanın

Ek bilgi sağlamak için notlara doğrudan resim, video ve bağlantı ekleyin

Veritabanı fonksiyonu ile beyin fırtınası notlarınızı yapılandırılmış listelere, tablolara veya Kanban panosuna dönüştürün

Notion'un sınırlamaları

Notion'da özel bir çevrimdışı modu bulunmamaktadır; bu durum, internet bağlantısı olmadan erişim ihtiyacınız olduğunda sorun yaratabilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Notion, iş ve kişisel görevleri düzenlemek için harika bir araçtır

💡 Profesyonel İpucu: Videoları izlerken anahtar noktaları not almakta zorlanıyor musunuz? Bu uzman stratejileriyle videoдан not alma sanatını öğrenin ve bir daha asla önemli bir detayı kaçırmayın!

5. Obsidian (Bağlantılı düşünceleri birbirine bağlamak ve görselleştirmek için en iyisi)

Via Obsidian

Fikir üretme süreçlerim sırasında ücretsiz beyin boşaltmayı tercih ederim, ancak daha sonra yapılandırılmış içerik de arzu ederim. İşte burada Obsidian yardımcı olabilir. Bu uygulama, ham düşünceleri ve fikirleri yapılandırılmamış bir şekilde yakalamanıza olanak tanırken, güçlü bağlantı sistemi sayesinde ilgili kavramları zahmetsizce birbirine bağlamanıza yardımcı olur.

Obsidian'ın grafik görünümü, kullanıcıları arasında oldukça popülerdir. Bu özellik, farklı notların ve fikirlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görsel olarak gösterir; bu da uygulamayı beyin fırtınası için bir zihin haritası gibi hissettirir.

Obsidian markdown tabanlıdır, yani dikkatim dağılmadan metni hızlıca biçimlendirebiliyorum. Kasası sistemi tüm notlarımı düzenli bir şekilde kategorilere ayırıyor ve günlük notlar özelliği sayesinde aklımdaki her şeyi bir anda not alıp daha sonra düzenleyebiliyorum.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Markdown kullanarak notlarınızı biçimlendirin, böylece hızlı ve dikkatiniz dağılmadan not alabilirsiniz

Günlük notları kullanarak geçici düşünceleri, fikirleri ve yansımaları yakalayın

Grafik görünümleriyle notlar arasındaki bağlantıları görselleştirerek fikirler arasındaki ilişkileri görün

Vault sistemi ile notları nasıl düzenleyeceğinizi öğrenin, bunları klasörler ve alt klasörler halinde yapılandırın

Toplantı notları , projeler ve beyin fırtınası için önceden tasarlanmış şablonlarla notlarınızı özel hale getirin

Görev yönetimi, zihin haritaları ve daha fazlası için eklentilerle fonksiyonları artırın

Obsidian'ın sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle Android cihazlarda mobil sürümle ilgili sorunlar yaşıyor

Obsidian fiyatlandırması

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $

Yayınla: Kullanıcı başına aylık 10 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Not almak ve düzenleme yapmak için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmak ve okumak konusunda çok yardımcı oldu.

🧠 Biliyor muydunuz? Not alma şekliniz, bilgileri ne kadar iyi hatırlayıp zihninizde tutabileceğinizi etkileyebilir! İster zihin haritası, ister Cornell yöntemi, ister dijital not alma yöntemini kullanıyor olun, bu beş etkili not alma yöntemi verimliliğinizi artırabilir ve fikirlerinizi daha etkili bir şekilde yakalamanıza yardımcı olabilir.

📮ClickUp Insight: Zihinsel dağınıklık, yaratıcılığı büyük ölçüde engelleyen bir faktördür ve dağınık bilgilerin tek bir yerde toplanmasını gerektirir. ClickUp'ın araştırmasına göre, bilgi çalışanlarının %92'si önemli kararların sohbetler, e-postalar ve elektronik tablolarda kaybolma riskiyle karşı karşıya. Bunları yakalamak ve izlemek için merkezi bir sistem olmadan, değerli iş içgörüleri kolayca gözden kaçabilir. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle her şeyi zahmetsizce düzenli tutabilirsiniz — tek bir tıklamayla sohbetlerden, yorumlardan, belgelerden ve e-postalardan doğrudan görevler oluşturun!

6. Google Keep (Hızlı ve minimalist not alma için en iyisi)

Google Keep aracılığıyla

Google Keep, kullanıcıların fikirlerini hızlıca not almasına, kontrol listeleri oluşturmasına, hatırlatıcılar ayarlamasına ve hatta sesli notlar kaydetmesine olanak tanıyan hafif bir not uygulamasıdır. Tüm bu özellikler, cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon gerçekleştirir.

Ekibim ve ben, notları bir bakışta düzenlemeyi kolaylaştıran Google Keep'in renk kodlama ve etiketleme sistemini çok seviyoruz.

Önemli notları sabitlesem, eskilerini arşivlesem veya resimlerden metin ayıklasam da her şey düzenli bir şekilde kalıyor. Ayrıca, Google Keep'in Google Dokümanlar ile entegrasyonu sayesinde önemli notları anında tam metin belgelere dönüştürebiliyorum; bu da hızlı fikirleri yapılandırılmış içeriklere dönüştürmek için mükemmel bir seçenek.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanarak resimlerden metin çıkarın

Google Now ile entegre, zamana veya konuma dayalı hatırlatıcılar ayarlayın

Etiketleme, renk kodlama, sabitleme ve arşivleme ile notlarınızı düzenleyin

Notlarınızı tüm cihazlarınızda senkronizasyon yaparak her yerden anında erişin

Notları yapılandırılmış düzenleme için Google Dokümanlar'a dönüştürün

Google Keep'in sınırlamaları

Notlar 20.000 karakterle sınırlıdır, bu da yaklaşık 20–30 sayfaya denk gelir ve uzun notlar almak için ideal olmayabilir

Depolama sınırı diğer Google uygulamalarında da yaygındır

Google Keep fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 22 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Starter : Aylık 6 $

İş Standardı : Aylık 12 $

Business Plus: Aylık 18 $

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (210'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Keep hakkında ne diyor?

Genel olarak, hızlı ve verimli not alma konusunda Google Keep'in kullanım kolaylığını çok seviyorum. Ses-metin dönüştürme özellikleri harika ve kişisel hatırlatıcılar oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getiriyor. Google Keep tüm cihazlarımda çalışıyor ve mükemmel bir şekilde senkronizasyon yapıyor, bu da düzenli kalmak ve verimlilik sağlamak için ideal.

7. Roam Research (Ağ bağlantılı düşünme ve çift yönlü bağlantı için en iyisi)

Roam Research, ağ bağlantılı düşünme için tasarlanmıştır; fikirleri beynimizin doğal işleyişini taklit eden bir şekilde birbirine bağlar.

Notları katı klasörlerde saklamak yerine, Roam kavramları zahmetsizce birbirine bağlayarak rastgele beyin fırtınalarını dinamik bir bilgi ağına dönüştürür.

Özellikle hoşuma giden bir şey, Roam'ın çift yönlü bağlantı özelliğiydi; bu sayede, farklı düşünceler haftalar arayla yazılmış olsa bile birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını kolayca görebiliyorsunuz.

Grafik görünümü, beyin dökümlerim için zihin haritaları gibi bu bağlantıları görsel olarak haritalandıran bir başka öne çıkan özelliktir.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

İki yönlü bağlantı özelliğini kullanarak notları zahmetsizce birbirine bağlayın ve bir fikir ağı oluşturun

Günlük notlar alarak spontane düşüncelerinizi beyin boşaltın ve daha sonra tekrar gözden geçirin

Katı klasörler veya hiyerarşiler olmadan içeriği dinamik bir şekilde düzenleyin

Güçlü sorgu özellikleriyle notlarınızı hızla arayın ve bulun

Roam'ı Windows, macOS ve Linux'ta kullanın; mobil destek de mevcuttur

Roam Research'ün sınırlamaları

Özel bir çevrimdışı modu yoktur, yani tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gereklidir

Roam Research fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Believer: Kullanıcı başına 5 yıl için 500 $

Roam Research puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,3/5 (10'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Roam Research hakkında ne diyor?

Roam, beni ağ bağlantılı not alma ve bu harika not alma yöntemiyle tanıştırdı. Her şey özüne odaklanmış ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma.

8. Bear (Minimalist ve dikkat dağınıklığı olmayan not alma için en iyisi)

via Bear

Eğer benim gibiyseniz ve temiz, zarif bir not alma deneyimini seviyorsanız, Bear, sadelik ve gücü bir arada sunan bir beyin boşaltma uygulamasıdır.

En çok takdir ettiğim şey, Bear'ın dikkat dağıtmayan güzel arayüzü; bu da onu serbest akışlı beyin fırtınaları, yapılandırılmış notlar ve yaratıcı yazılar için mükemmel kılıyor. Bear ayrıca metin, resim, eskiz ve yapılacaklar listelerini desteklerken, şık ve düzenli bir Çalışma Alanı'nı da koruyor.

Bear'ın en iyi özellikleri

Markdown kullanarak notlarınızı zahmetsizce yazın ve biçimlendirin

Katı klasörler yerine esnek bir etiketleme sistemi ile notlarınızı düzenleyin

iCloud aracılığıyla Mac, iPhone ve iPad arasında senkronizasyon gerçekleştirin

Notları PDF, HTML, DOCX ve ePub dahil olmak üzere birçok biçimde aktarın

OCR teknolojisiyle resimlerin ve PDF'lerin içindeki metinleri arayın

Bear'ın sınırlamaları

Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir; resmi Windows veya web uygulaması yoktur.

Bear fiyatlandırması

Aylık abonelik: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Yıllık abonelik: Kullanıcı başına yıllık 29,99 $

Bear puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Ş akışınızdan ayrılmadan düşüncelerinizi düzenlemek mi istiyorsunuz? Toplantı notları için yapay zeka araçlarını kullanarak herhangi bir ekrandan anında fikirlerinizi yakalayın; ister bir web sitesinde geziniyor, ister bir makale okuyor ya da belgeleri inceliyor olun, düşüncelerinizi verimli bir şekilde not alın.

9. Apple Notlar (Apple ekosisteminde sorunsuz not alma için en iyisi)

Apple Notlar aracılığıyla

Apple kullanıcıları için Apple Notes, ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızda olan ücretsiz bir beyin fırtınası uygulamasıdır. İndirme veya kayıt gerektirmez; sadece Mac, iPhone ve iPad arasında zahmetsizce gerçekleştirilen hızlı ve sezgisel not alma özelliği sunar.

Ayrıca, notlarımı etiketlere ve filtrelere göre otomatik olarak düzenleyen Apple Notes'un akıllı klasör sistemini kullanmaktan da keyif aldım. Ayrıca, hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak için Apple Notes, kilitli notlar için uçtan uca şifreleme özelliğini de etkinleştirmiştir.

Apple Notlar'ın en iyi özellikleri

Metin notları, kontrol listeleri, tablolar ve el yazısı eskizler oluşturun

Görüntülerin ve PDF'lerin içindeki metinler için yerleşik optik karakter tanıma (OCR) özelliğiyle notları arayın

Gerçek zamanlı paylaşılan notlar ve klasörlerle işbirliği yapın

Ek gizlilik için uçtan uca şifreleme ile notlarınızı güvenlik altına alın

Mac, iPhone, iPad ve iCloud arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon gerçekleştirin. com

Apple Notlar'ın sınırlamaları

Yalnızca Apple ekosisteminde kullanılabilir; resmi Windows veya Android desteği yoktur.

Apple Notlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Apple Notlar puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔮 Anahtar Bilgi: Beynimiz, bilgi ve fikirlerle dolu bir Beyaz Tahta gibidir. Fikirlerinizi yakalamanıza, düzenlemenize ve geliştirmenize yardımcı olacak bu not alma şablonlarıyla beyninizi düzenleyin; böylece kaosa değil, parlak fikirlere odaklanabilirsiniz!

10. Trello (Görsel görev yönetimi ve proje organizasyonu için en iyisi)

via Trello

Trello, fikirleri zahmetsizce yakalayan, kategorize eden ve düzenleyen bir beyin fırtınası uygulamasıdır.

Kanban tarzı panolar, listeler ve kartlar ile birlikte gelir; bu sayede kullanıcıları gereksiz karmaşıklıkla boğmadan görevleri, notları ve fikirleri yapılandırılmış bir şekilde beyin fırtınasına tabi tutabilirsiniz.

Özellikle Trello'nun görsel iş akışını çok beğendim; bu sayede notları sürükleyip bırakabilir, dinamik yapılacak listeler oluşturabilir ve önemli düşüncelerimi gözden kaçırmadan son tarihler ve ek dosyalar ekleyebiliyorum.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panoları, listeler ve kartlarla notlarınızı, görevlerinizi ve fikirlerinizi düzenleyin

Masaüstü, mobil ve web arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon gerçekleştirerek her yerden kolayca erişin

Butler otomasyonunu kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin ve tekrarlayan görevleri kolaylaştırın

Özel Alanlar, etiketler ve son teslim tarihleriyle verimliliğinizi artırın

Zihin haritaları, takvim görünümleri ve daha fazlası gibi özellikler için Trello Power-Ups'ı kullanın

Trello'nun sınırlamaları

Çevrimdışı modu yoktur, yani notlara erişmek için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır

Geleneksel not alma uygulamalarına kıyasla uzun notlar için sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Çok basit. Yıllar boyunca görevlerimi yönetmek ve notlarımı/önemli bilgileri izlemek için pek çok araç denedim, ancak her zaman Trello'nun sadeliğine geri döndüm.

İşte, ilk 10 listemize girmemiş ancak bana oldukça yardımcı olan beyin boşaltma uygulamaları ve araçlarından bazıları:

Joplin: Bu açık kaynaklı aracın, abonelik ücreti ödemeden yerel depolama, markdown destekli arayüz ve OneDrive veya Dropbox üzerinden senkronizasyon ile notlarım üzerinde tam kontrol sağlamasını çok seviyorum.

UpNote: Bazen sadece düşüncelerimi not alabileceğim temiz ve güzel bir alan istiyorum ve UpNote, dikkat dağıtmayan kullanıcı arayüzü, özelleştirilebilir temaları ve çevrimdışı erişimiyle bunu sağlıyor.

Milanote: Beyin fırtınası yaparken veya yaratıcı projeleri düzenlerken, Milanote'un sürükle ve bırak arayüzü, görsel panoları ve Beyin fırtınası yaparken veya yaratıcı projeleri düzenlerken, Milanote'un sürükle ve bırak arayüzü, görsel panoları ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, dijital Çalışma Alanımı verimli bir şekilde yönetmeme yardımcı oluyor

Sadece not almayın, ClickUp'layın!

Dürüst olacağım: denediğim tüm beyin fırtınası uygulamaları arasında ClickUp benim en çok tercih ettiğim uygulama. Bunun da iyi bir nedeni var:

Temiz ve görsel olarak çekici çalışma alanlarını seviyorum

Basit ama sezgisel bir arayüzü çok beğeniyorum

Akıllı iş yapmaya inanıyorum ve yapay zeka bu konuda çok büyük bir rol oynuyor

ClickUp Belge ile fikirlerinizi anında not alabilir, düşüncelerinizi zahmetsizce yapılandırabilir ve notları doğrudan görevlere bağlayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain özetleri otomasyonla gerçekleştirir, beyin fırtınası notlarını düzenler ve dağınık düşünceleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürür; böylece saatlerce sürecek manuel işlerden kurtulursunuz.

