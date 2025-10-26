Düşüncelerinizi ve Fikirlerinizi Düzenlemek İçin En İyi 10 Brain Dump Uygulaması

Hiç beyninizde aynı anda binlerce sekme açıkmış gibi hissettiğiniz oldu mu? Ben de öyle hissediyorum.
Ve bunu sadece biz söylemiyoruz; bilim de bunu doğruluyor: Queen’s Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ortalama bir kişinin günde 6.000’den fazla düşünce döngüsü geçirdiğini ortaya koydu.
Bu, zihninizde büyük bir karmaşaya neden oluyor ve dürüst olalım: bunların en az yarısı, izlemeyi zorlaştıran yapılacak listeler, son tarihler ve rastgele notların kaotik bir karışımı.
Diğer tüm profesyoneller gibi, benim beynim de aynı anda hem görev yöneticisi hem de problem çözücü olarak çalışamaz. Bir sisteme ihtiyacı var.
İşte bu yüzden beyin boşaltma uygulamaları gün boyunca en sık kullandığım araçlar. İster not alma, ister yapılacaklar liste oluşturma, ister iş işlerini düzenleme olsun, bu araçlar her şeyi kontrol altında tutuyor ve kendimi bunalmış hissetmemi önlüyor.
Kendi deneyimlerime dayanarak ve çevrimiçi ortamdaki en popüler araçlardan bazılarını kullandıktan sonra, projelerinizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 beyin fırtınası aracının listesini hazırladım.
⏰ 60 Saniyelik Özet
Fikirler ve görevler arasında boğuluyorsanız, bu beyin fırtınası uygulamaları düşüncelerinizi zahmetsizce yakalamanıza, düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olabilir:
- ClickUp: Yapay zeka destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi
- Evernote: Kapsamlı not alma ve düzenleme için en iyisi
- OneNote: Ücretsiz serbest biçimli not alma ve düzenleme için en iyisi
- Notion: Özelleştirilebilir Çalışma Alanları ve yapılandırılmış beyin fırtınası için en iyisi
- Obsidian: Bağlantılı düşünceleri birbirine bağlamak ve görselleştirmek için en iyisi
- Google Keep: Hızlı ve minimalist not alma için en iyisi
- Roam Research: Ağ bağlantılı düşünme ve çift yönlü bağlantı için en iyisi
- Bear: Minimalist ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen not alma için en iyisi
- Apple Notlar: Apple ekosisteminde sorunsuz not alma için en iyisi
- Trello: Görsel görev yönetimi ve proje organizasyonu için en iyisi
Beyin Dökümü Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Beyin boşaltma uygulamalarının amacı, zihninizi boşaltabileceğiniz ve odaklanabileceğiniz dijital bir düşünce alanı yaratmaktır; çünkü araştırmalar, stresin yaratıcı düşünmeden sorumlu beyin ağlarını olumsuz etkilediğini kanıtlamaktadır.
Şahsen ben, iş programımla uyumlu bilgileri düzenlemek için bunları kullanıyorum; böylece beynim sadece o anda önemli olanları hatırlamak zorunda kalıyor.
Sizin için en iyi beyin fırtınası uygulaması, ş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, esneklik ve spontane fikirler üretmenize olanak tanıyan uygulamadır.
📌 Dikkat etmeniz gerekenler:
- Kullanım kolaylığı: Sesli dikte, kısayollar veya hızlı girdi özelliğini kullanarak düşüncelerinizi kaydedin ve sakladığınız fikirleri hızla bulun
- Sorunsuz düzenleme: Sınırsız not alın ve hızlı tanımlama için etiketler ve renk kodlarıyla kategorilere ayırın
- Görev yönetimi: Yapılacaklar listeleri oluşturun, hatırlatıcılar ayarlayın ve girdileri son tarihlerle ilişkilendirin
- Görselleştirme: Fikirlerinizi haritalandırmak için zihin haritaları araçlarını ve yapılandırılmış listeleri kullanın
- Ek dosyalar ve zenginleştirme: Bağlam sağlamak için resimler, eskizler ve markdown dosyaları ekleyin
- Entegrasyon özellikleri: Farklı cihazlardan beyin fırtınası notlarınıza erişin ve takvimler, yapılacaklar listeleri ve not alma uygulamalarıyla bağlantı kurun
- Dışa aktarma ve paylaşım: Notları PDF, markdown dosyası veya metin belgesine dönüştürün ve kolayca paylaşın
- Güvenlik ve erişilebilirlik: Şifreleme ile hassas bilgilerinizi koruyun ve internet olmadan uygulamayı kullanın
- Etkili işbirliği ve paylaşım: Beyin fırtınası oturumları için düşüncelerinizi takımlarınızla veya oluşturucularla paylaşın
En İyi Zihin Dökümü Uygulamaları
İşte düzenli ve verimli kalmanıza yardımcı olacak en iyi beyin boşaltma uygulamalarının özenle hazırlanmış listesi:
1. ClickUp (AI destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi)
Listemize ClickUp ile başlıyoruz. ClickUp'ı yıllardır kullanıyorum ve beyin fırtınası, not alma ve proje yönetimi için kesinlikle ilk tercihimdir.
Ve haklı olarak, çünkü ClickUp, proje yönetimi ve görev yönetimini, bilgi paylaşımını ve işbirliğini yapay zeka destekli otomasyonla birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulama.
ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak tüm fikirlerimi tek bir görsel alanda hızlıca beyin fırtınası yapmayı seviyorum, böylece ivmemi kaybetmeden düşüncelerimi düzenleyebiliyorum.
Ayrıca, biçimlendirme veya yapılandırma konusunda endişelenmeden aklıma gelen düşünceleri not almak için ClickUp Docs'u kullanıyorum. Belge yönetimi hiyerarşisi sayesinde, daha sonra belirli bilgileri bulmak çok kolay oluyor.
ClickUp Docs, ClickUp Görevleri ile çift yönlü bağlantıyı da destekliyor, böylece ilgili görevleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayabilir ve ş akışımın net ve yapılandırılmış bir görünümünü koruyabilirim.
Görsel bir öğrenici olarak, ClickUp Belge'nin madde işaretleri, başlıklar, kontrol listeleri, afişler, vurgulamalar ve renk kodlaması gibi zengin biçimlendirme seçeneklerini özellikle seviyorum. Bunlar, notlarımı hızlıca gözden geçirmeme ve anahtar noktaları anında hatırlamama yardımcı oluyor (bunlar özellikle toplantılara hazırlanırken çok yararlı oluyor). 📈
Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutmak için resimler, markdown dosyaları ve ek dosyalar ekleyebilirim.
Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain, notları özetleyebilir, görev listelerini otomatik olarak oluşturabilir ve hatta yeni fikirler üretebilir!
ClickUp Brain'in bana yardımcı olduğu diğer tüm özellikler şunlardır:
- Beyin fırtınasını saniyeler içinde ilgili görevler ve son tarihler içeren görevlere dönüştürür. ✅
- Yazarken veya konuşurken, düzenleme veya biçimlendirme gerektirmeden düşüncelerimi ücretsiz serbest biçimli girişle yakalar. ✅
- Notlarımı analiz eder ve görev ilişkileri, alt görevler ve proje bağlantıları için bağlamsal öneriler sağlar ✅
- Ana hatları oluşturmanıza, projeleri yapılandırmanıza ve karmaşık fikirleri uygulanabilir adımlara bölmenize yardımcı olur. ✅
- Diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre oluyor, böylece tüm işlerimi tek bir çalışma alanına yönlendirebiliyorum ve her şeyi düzenli ve erişilebilir tutabiliyorum. ✅
🗒 ClickUp’ın Not Defteri benim bir başka favoriimdir—gün boyunca hızlı not almak için her zaman kullandığım yazma defterim olarak kullanıyorum. İster rastgele fikirleri ister iş hatırlatıcılarını kaydetmek olsun, notları anında görevlere dönüştürebiliyorum!
Örneğin, "Müşteriye takip e-postası gönder" diye not alırsam, bunu saniyeler içinde son teslim tarihi ve atanan kişi olan bir göreve dönüştürebilirim. ⏱
ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu, bir toplantı tutanakları yazılımı rolünde çalışır ve toplantı gündemini, tartışma konularını, kararları ve eylem ögelerini tek bir yerde kaydetmenize yardımcı olarak verimliliği artırır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar!
Diğer kullanıcılar, ClickUp'ın işbirliği araçlarına hayran kalıyor.
ClickUp'ı en son, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken takdir ettik. Docs aracı, hiyerarşik organizasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz gömme özellikleriyle yapılandırılmış bir içerik deposu oluşturmamızı ve sürdürmemizi sağladı.
ClickUp'ı en son, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken takdir ettik. Docs aracı, hiyerarşik organizasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz gömme özellikleriyle yapılandırılmış bir içerik deposu oluşturmamızı ve sürdürmemizi sağladı.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Her yerde not alın: Mobil cihazlara, masaüstü bilgisayara ve Chrome uzantısı olarak ClickUp'ı indirin, hareket halindeyken notlarınıza erişin
- Anında kesip kaydedin: Chrome uzantısını kullanarak web sitelerini yakalayın, ekran görüntüsü alın ve ilgili bilgileri hızla saklayın
- Şablonlarla not alma sürecini geliştirin: Beyin fırtınası ve not almayı yapılandırılmış ve verimli hale getiren ClickUp şablonlarını deneyin
- Hızlı notlar için Not Defteri'ni kullanın: Fikirlerinizi yazın ve uygulamanın içinde bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
- AI ile ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin: AI destekli görev oluşturma ve otomatik atama özellikleriyle yapılandırılmamış verileri düzenli görevlere dönüştürün
ClickUp'ın sınırlamaları
- ClickUp'ın zengin özelliklere sahip platformu, yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
İşte bir TrustRadius kullanıcısının paylaştığı paylaşım:
Bu, ClickUp'ın özel bir avantajıdır: projeleri düzenlemek için gereken araçların çoğunu tek bir yerde sunar. Yalnızca yönetim ve görevlendirme imkanı sağlamakla kalmaz, aynı ortamda not alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçları ve takvim ve e-postalarla entegrasyonları da tek bir yerde sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.
Bu, ClickUp'ın özel bir avantajıdır: projeleri düzenlemek için gereken araçların çoğunu tek bir yerde sunar. Yalnızca yönetim ve görevlendirme imkanı sağlamakla kalmaz, aynı ortamda not alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçları ve takvim ve e-postalarla entegrasyonları da tek bir yerde sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.
🍪 Bonus: İster fikirlerinizi yapılandırıyor, ister projeler planlıyor ya da ilgili düşünceleri birbirine bağlıyorsunuz olun, ClickUp'ın Zihin Haritaları'nı kullanarak beyin fırtınalarınızı görsel olarak düzenleyin ve iş akışınız için net, sezgisel bir yol haritası oluşturun.
2. Evernote (Kapsamlı not alma ve düzenleme için en iyisi)
Evernote, fikirleri, notları, web kesitlerini ve hatta PDF'leri tek bir yerde toplayabileceğiniz bir beyin fırtınası uygulamasıdır. Defterler, etiketler ve güçlü bir arama özelliksi sayesinde, yapı konusunda endişelenmeden düşüncelerimi not alabilir ve daha sonra düzenleyebilirim.
En sevdiğim özelliklerden biri, makaleleri, araştırmaları ve web sitelerinden aldığım alıntıları doğrudan notlarıma kaydetmemi sağlayan kullanışlı bir araç olan Evernote’un Web Clipper’ı.
Takımım ve ben, projeler için fikir, içgörü ve referans toplarken bu uygulamaya büyük ölçüde güveniyoruz. Cihazlar arası senkronizasyon, notlarımıza her zaman erişebilmemizi sağlarken, not defteri yığınları da ilgili projeleri düzenli tutuyor.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Notları farklı konular ve projeler için özel not defterlerine kategorize edin
- Metinleri, el yazısı notları, resimleri, ses kayıtlarını ve PDF'leri yakalayın ve kaydedin
- Kolay erişim için güçlü bir etiket sistemi ile notlarınızı düzenleyin
- Daha iyi bir düzen için notlarınızı defterler ve yığınlar halinde yapılandırın
- İleride başvurmak üzere önemli notlara hatırlatıcılar ayarlayın
Evernote'un sınırlamaları
- Notlar doğrusal olarak düzenlenir, bu da fikirler arasındaki karmaşık ilişkileri görsel olarak haritalandırmayı zorlaştırır
Evernote fiyatlandırması
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17,99
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.200'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?
Evernote hesabıma neredeyse her şeyi kaydedebiliyorum: yazdığım notlar, web sitesi kesitleri, PDF'ler, resimler. Web Clipper ve "gelen kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.
Evernote hesabıma neredeyse her şeyi kaydedebiliyorum: yazdığım notlar, web sitesi kesitleri, PDF'ler, resimler. Web Clipper ve "gelen kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.
3. OneNote (Ücretsiz olarak serbest biçimli not alma ve düzenleme için en iyisi)
Biçimlendirme konusunda endişelenmeden fikirlerimi not almak için sınırsız alana ihtiyacım olduğunda, aklıma ilk gelen şey Microsoft OneNote oluyor. Bir belge yönetim yazılımı olan OneNote, bana istediğim yere tıklayıp yazmaya, çizim yapmaya, hatta ses ve video kaydetmeye başlayabileceğim ücretsiz bir serbest biçimli tuval sunuyor.
Her şey defterler, bölümler ve sayfalar içinde düzenli bir şekilde saklanır; böylece fikirleri kategorilere ayırmak ve daha sonra tekrar gözden geçirmek kolaylaşır.
Cihazlar arası senkronizasyon sayesinde notlarıma masaüstü, mobil veya web üzerinden istediğim zaman erişebiliyorum. El yazısı özelliği benim favori özelliklerimden biri; tıpkı gerçek bir defter gibi notlarıma el yazısı yazabiliyorum, çizim yapabiliyorum veya notlar ekleyebiliyorum.
OneNote'un en iyi özellikleri
- Masaüstü, mobil ve web arasında notlarınızın senkronizasyonunu gerçekleştirerek sorunsuz erişim sağlayın
- Hızlı fikirleri yakalayın ve araç değiştirmeden daha sonra bunları geliştirin
- Daha kolay gezinme için ilgili sayfaları birbirine bağlayın
- Etiketleri kullanarak notlarınızı kategorilere ayırın ve verimli bir şekilde arayın
- Stylus kalem veya dokunmatik ekran kullanarak çizim yapın, eskizler oluşturun ve notlar ekleyin
OneNote'un sınırlamaları
- Diğer beyin fırtınası uygulamalarına kıyasla işbirliği özellikleri sınırlıdır
OneNote Fiyatlandırması
- Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $
- Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Microsoft 365 İş Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $
- Microsoft 365 İş Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 9,90 $
OneNote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.800'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar OneNote hakkında ne diyor?
Bu aracı, toplantılar sırasında hızlı notlar almak ve materyalleri yayınlanmadan önce taslak haline getirmek için her gün kullanıyorum. Arama ve sesli yazma gibi ek avantajları da olan, adeta sanal bir dosya klasörüm gibi!
Bu aracı, toplantılar sırasında hızlı notlar almak ve materyalleri yayınlanmadan önce taslak haline getirmek için her gün kullanıyorum. Arama ve sesli yazma gibi ek avantajları da olan, adeta sanal bir dosya klasörüm gibi!
4. Notion (Özelleştirilebilir Çalışma Alanları ve yapılandırılmış beyin fırtınası için en iyisi)
Notion, fikirleri kaydetmemi, yapılacaklar listeleri oluşturmamı ve katı bir yapı olmadan düşüncelerimi düzenlememi sağlayan esnek, hepsi bir arada bir Çalışma Alanı'dır. Not uygulaması, görev yöneticisi ve veritabanı olarak fonksiyon görür, bu da onu beyin fırtınası yapmak ve bilgileri düzenlemek için inanılmaz derecede güçlü bir araç haline getirir.
Notion’un blok tabanlı sistemi, her öğenin hareket ettirilmesini sağlar. Özelleştirilebilir bloklar, beyin fırtınası notlarını kolayca yapılandırılmış belgelere dönüştürür. Başlıklar, madde işaretleri ve kod blokları gibi zengin biçimlendirme seçenekleri, notların görsel olarak düzenli kalmasına yardımcı olur.
Notion'un veritabanı fonksiyonunu özellikle seviyorum. Bu fonksiyon, ham fikirleri yapılandırılmış listelere, Kanban panolarına veya tablolara dönüştürmemi sağlayarak projeleri ve yapılacak ögeleri izlemeyi kolaylaştırıyor.
Notion'un en iyi özellikleri
- Her metin, resim, video veya bağlantıya, taşınabilen ve yeniden düzenlenebilen bir blok olarak erişin
- Önceden tanımlanmış düzenler olmadan boş bir tuval üzerinde düşüncelerinizi özgürce kaydedin
- Başlıklar, kalın yazı, italik yazı, madde işaretleri ve kod blokları dahil olmak üzere zengin metin düzenleme özelliklerini kullanın
- Ek bilgi sağlamak için notlara doğrudan resim, video ve bağlantı ekleyin
- Veritabanı fonksiyonu ile beyin fırtınası notlarınızı yapılandırılmış listelere, tablolara veya Kanban panosuna dönüştürün
Notion'un sınırlamaları
- Notion'da özel bir çevrimdışı modu bulunmamaktadır; bu durum, internet bağlantısı olmadan erişim ihtiyacınız olduğunda sorun yaratabilir.
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Notion, iş ve kişisel görevleri düzenlemek için harika bir araçtır
Notion, iş ve kişisel görevleri düzenlemek için harika bir araçtır
💡 Profesyonel İpucu: Videoları izlerken anahtar noktaları not almakta zorlanıyor musunuz? Bu uzman stratejileriyle videoдан not alma sanatını öğrenin ve bir daha asla önemli bir detayı kaçırmayın!
5. Obsidian (Bağlantılı düşünceleri birbirine bağlamak ve görselleştirmek için en iyisi)
Fikir üretme süreçlerim sırasında ücretsiz beyin boşaltmayı tercih ederim, ancak daha sonra yapılandırılmış içerik de arzu ederim. İşte burada Obsidian yardımcı olabilir. Bu uygulama, ham düşünceleri ve fikirleri yapılandırılmamış bir şekilde yakalamanıza olanak tanırken, güçlü bağlantı sistemi sayesinde ilgili kavramları zahmetsizce birbirine bağlamanıza yardımcı olur.
Obsidian'ın grafik görünümü, kullanıcıları arasında oldukça popülerdir. Bu özellik, farklı notların ve fikirlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görsel olarak gösterir; bu da uygulamayı beyin fırtınası için bir zihin haritası gibi hissettirir.
Obsidian markdown tabanlıdır, yani dikkatim dağılmadan metni hızlıca biçimlendirebiliyorum. Kasası sistemi tüm notlarımı düzenli bir şekilde kategorilere ayırıyor ve günlük notlar özelliği sayesinde aklımdaki her şeyi bir anda not alıp daha sonra düzenleyebiliyorum.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Markdown kullanarak notlarınızı biçimlendirin, böylece hızlı ve dikkatiniz dağılmadan not alabilirsiniz
- Günlük notları kullanarak geçici düşünceleri, fikirleri ve yansımaları yakalayın
- Grafik görünümleriyle notlar arasındaki bağlantıları görselleştirerek fikirler arasındaki ilişkileri görün
- Vault sistemi ile notları nasıl düzenleyeceğinizi öğrenin, bunları klasörler ve alt klasörler halinde yapılandırın
- Toplantı notları, projeler ve beyin fırtınası için önceden tasarlanmış şablonlarla notlarınızı özel hale getirin
- Görev yönetimi, zihin haritaları ve daha fazlası için eklentilerle fonksiyonları artırın
Obsidian'ın sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle Android cihazlarda mobil sürümle ilgili sorunlar yaşıyor
Obsidian fiyatlandırması
- Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Yayınla: Kullanıcı başına aylık 10 $
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?
Not almak ve düzenleme yapmak için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmak ve okumak konusunda çok yardımcı oldu.
Not almak ve düzenleme yapmak için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmak ve okumak konusunda çok yardımcı oldu.
🧠 Biliyor muydunuz? Not alma şekliniz, bilgileri ne kadar iyi hatırlayıp zihninizde tutabileceğinizi etkileyebilir! İster zihin haritası, ister Cornell yöntemi, ister dijital not alma yöntemini kullanıyor olun, bu beş etkili not alma yöntemi verimliliğinizi artırabilir ve fikirlerinizi daha etkili bir şekilde yakalamanıza yardımcı olabilir.
📮ClickUp Insight: Zihinsel dağınıklık, yaratıcılığı büyük ölçüde engelleyen bir faktördür ve dağınık bilgilerin tek bir yerde toplanmasını gerektirir.
ClickUp'ın araştırmasına göre, bilgi çalışanlarının %92'si önemli kararların sohbetler, e-postalar ve elektronik tablolarda kaybolma riskiyle karşı karşıya. Bunları yakalamak ve izlemek için merkezi bir sistem olmadan, değerli iş içgörüleri kolayca gözden kaçabilir. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle her şeyi zahmetsizce düzenli tutabilirsiniz — tek bir tıklamayla sohbetlerden, yorumlardan, belgelerden ve e-postalardan doğrudan görevler oluşturun!
6. Google Keep (Hızlı ve minimalist not alma için en iyisi)
Google Keep, kullanıcıların fikirlerini hızlıca not almasına, kontrol listeleri oluşturmasına, hatırlatıcılar ayarlamasına ve hatta sesli notlar kaydetmesine olanak tanıyan hafif bir not uygulamasıdır. Tüm bu özellikler, cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon gerçekleştirir.
Ekibim ve ben, notları bir bakışta düzenlemeyi kolaylaştıran Google Keep'in renk kodlama ve etiketleme sistemini çok seviyoruz.
Önemli notları sabitlesem, eskilerini arşivlesem veya resimlerden metin ayıklasam da her şey düzenli bir şekilde kalıyor. Ayrıca, Google Keep'in Google Dokümanlar ile entegrasyonu sayesinde önemli notları anında tam metin belgelere dönüştürebiliyorum; bu da hızlı fikirleri yapılandırılmış içeriklere dönüştürmek için mükemmel bir seçenek.
Google Keep'in en iyi özellikleri
- Optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanarak resimlerden metin çıkarın
- Google Now ile entegre, zamana veya konuma dayalı hatırlatıcılar ayarlayın
- Etiketleme, renk kodlama, sabitleme ve arşivleme ile notlarınızı düzenleyin
- Notlarınızı tüm cihazlarınızda senkronizasyon yaparak her yerden anında erişin
- Notları yapılandırılmış düzenleme için Google Dokümanlar'a dönüştürün
Google Keep'in sınırlamaları
- Notlar 20.000 karakterle sınırlıdır, bu da yaklaşık 20–30 sayfaya denk gelir ve uzun notlar almak için ideal olmayabilir
- Depolama sınırı diğer Google uygulamalarında da yaygındır
Google Keep fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 22 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- İş Starter: Aylık 6 $
- İş Standardı: Aylık 12 $
- Business Plus: Aylık 18 $
Google Keep puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (210'dan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Google Keep hakkında ne diyor?
Genel olarak, hızlı ve verimli not alma konusunda Google Keep'in kullanım kolaylığını çok seviyorum. Ses-metin dönüştürme özellikleri harika ve kişisel hatırlatıcılar oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getiriyor. Google Keep tüm cihazlarımda çalışıyor ve mükemmel bir şekilde senkronizasyon yapıyor, bu da düzenli kalmak ve verimlilik sağlamak için ideal.
Genel olarak, hızlı ve verimli not alma konusunda Google Keep'in kullanım kolaylığını çok seviyorum. Ses-metin dönüştürme özellikleri harika ve kişisel hatırlatıcılar oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getiriyor. Google Keep tüm cihazlarımda çalışıyor ve mükemmel bir şekilde senkronizasyon yapıyor, bu da düzenli kalmak ve verimlilik sağlamak için ideal.
7. Roam Research (Ağ bağlantılı düşünme ve çift yönlü bağlantı için en iyisi)
Roam Research, ağ bağlantılı düşünme için tasarlanmıştır; fikirleri beynimizin doğal işleyişini taklit eden bir şekilde birbirine bağlar.
Notları katı klasörlerde saklamak yerine, Roam kavramları zahmetsizce birbirine bağlayarak rastgele beyin fırtınalarını dinamik bir bilgi ağına dönüştürür.
Özellikle hoşuma giden bir şey, Roam'ın çift yönlü bağlantı özelliğiydi; bu sayede, farklı düşünceler haftalar arayla yazılmış olsa bile birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını kolayca görebiliyorsunuz.
Grafik görünümü, beyin dökümlerim için zihin haritaları gibi bu bağlantıları görsel olarak haritalandıran bir başka öne çıkan özelliktir.
Roam Research'ün en iyi özellikleri
- İki yönlü bağlantı özelliğini kullanarak notları zahmetsizce birbirine bağlayın ve bir fikir ağı oluşturun
- Günlük notlar alarak spontane düşüncelerinizi beyin boşaltın ve daha sonra tekrar gözden geçirin
- Katı klasörler veya hiyerarşiler olmadan içeriği dinamik bir şekilde düzenleyin
- Güçlü sorgu özellikleriyle notlarınızı hızla arayın ve bulun
- Roam'ı Windows, macOS ve Linux'ta kullanın; mobil destek de mevcuttur
Roam Research'ün sınırlamaları
- Özel bir çevrimdışı modu yoktur, yani tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gereklidir
Roam Research fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Believer: Kullanıcı başına 5 yıl için 500 $
Roam Research puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: 4,3/5 (10'dan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Roam Research hakkında ne diyor?
Roam, beni ağ bağlantılı not alma ve bu harika not alma yöntemiyle tanıştırdı. Her şey özüne odaklanmış ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma.
Roam, beni ağ bağlantılı not alma ve bu harika not alma yöntemiyle tanıştırdı. Her şey özüne odaklanmış ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma.
8. Bear (Minimalist ve dikkat dağınıklığı olmayan not alma için en iyisi)
Eğer benim gibiyseniz ve temiz, zarif bir not alma deneyimini seviyorsanız, Bear, sadelik ve gücü bir arada sunan bir beyin boşaltma uygulamasıdır.
En çok takdir ettiğim şey, Bear'ın dikkat dağıtmayan güzel arayüzü; bu da onu serbest akışlı beyin fırtınaları, yapılandırılmış notlar ve yaratıcı yazılar için mükemmel kılıyor. Bear ayrıca metin, resim, eskiz ve yapılacaklar listelerini desteklerken, şık ve düzenli bir Çalışma Alanı'nı da koruyor.
Bear'ın en iyi özellikleri
- Markdown kullanarak notlarınızı zahmetsizce yazın ve biçimlendirin
- Katı klasörler yerine esnek bir etiketleme sistemi ile notlarınızı düzenleyin
- iCloud aracılığıyla Mac, iPhone ve iPad arasında senkronizasyon gerçekleştirin
- Notları PDF, HTML, DOCX ve ePub dahil olmak üzere birçok biçimde aktarın
- OCR teknolojisiyle resimlerin ve PDF'lerin içindeki metinleri arayın
Bear'ın sınırlamaları
- Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir; resmi Windows veya web uygulaması yoktur.
Bear fiyatlandırması
- Aylık abonelik: Kullanıcı başına aylık 2,99 $
- Yıllık abonelik: Kullanıcı başına yıllık 29,99 $
Bear puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Ş akışınızdan ayrılmadan düşüncelerinizi düzenlemek mi istiyorsunuz? Toplantı notları için yapay zeka araçlarını kullanarak herhangi bir ekrandan anında fikirlerinizi yakalayın; ister bir web sitesinde geziniyor, ister bir makale okuyor ya da belgeleri inceliyor olun, düşüncelerinizi verimli bir şekilde not alın.
9. Apple Notlar (Apple ekosisteminde sorunsuz not alma için en iyisi)
Apple kullanıcıları için Apple Notes, ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızda olan ücretsiz bir beyin fırtınası uygulamasıdır. İndirme veya kayıt gerektirmez; sadece Mac, iPhone ve iPad arasında zahmetsizce gerçekleştirilen hızlı ve sezgisel not alma özelliği sunar.
Ayrıca, notlarımı etiketlere ve filtrelere göre otomatik olarak düzenleyen Apple Notes'un akıllı klasör sistemini kullanmaktan da keyif aldım. Ayrıca, hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak için Apple Notes, kilitli notlar için uçtan uca şifreleme özelliğini de etkinleştirmiştir.
Apple Notlar'ın en iyi özellikleri
- Metin notları, kontrol listeleri, tablolar ve el yazısı eskizler oluşturun
- Görüntülerin ve PDF'lerin içindeki metinler için yerleşik optik karakter tanıma (OCR) özelliğiyle notları arayın
- Gerçek zamanlı paylaşılan notlar ve klasörlerle işbirliği yapın
- Ek gizlilik için uçtan uca şifreleme ile notlarınızı güvenlik altına alın
- Mac, iPhone, iPad ve iCloud arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon gerçekleştirin. com
Apple Notlar'ın sınırlamaları
- Yalnızca Apple ekosisteminde kullanılabilir; resmi Windows veya Android desteği yoktur.
Apple Notlar fiyatlandırması
- Ücretsiz
Apple Notlar puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
🔮 Anahtar Bilgi: Beynimiz, bilgi ve fikirlerle dolu bir Beyaz Tahta gibidir. Fikirlerinizi yakalamanıza, düzenlemenize ve geliştirmenize yardımcı olacak bu not alma şablonlarıyla beyninizi düzenleyin; böylece kaosa değil, parlak fikirlere odaklanabilirsiniz!
10. Trello (Görsel görev yönetimi ve proje organizasyonu için en iyisi)
Trello, fikirleri zahmetsizce yakalayan, kategorize eden ve düzenleyen bir beyin fırtınası uygulamasıdır.
Kanban tarzı panolar, listeler ve kartlar ile birlikte gelir; bu sayede kullanıcıları gereksiz karmaşıklıkla boğmadan görevleri, notları ve fikirleri yapılandırılmış bir şekilde beyin fırtınasına tabi tutabilirsiniz.
Özellikle Trello'nun görsel iş akışını çok beğendim; bu sayede notları sürükleyip bırakabilir, dinamik yapılacak listeler oluşturabilir ve önemli düşüncelerimi gözden kaçırmadan son tarihler ve ek dosyalar ekleyebiliyorum.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Kanban panoları, listeler ve kartlarla notlarınızı, görevlerinizi ve fikirlerinizi düzenleyin
- Masaüstü, mobil ve web arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon gerçekleştirerek her yerden kolayca erişin
- Butler otomasyonunu kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin ve tekrarlayan görevleri kolaylaştırın
- Özel Alanlar, etiketler ve son teslim tarihleriyle verimliliğinizi artırın
- Zihin haritaları, takvim görünümleri ve daha fazlası gibi özellikler için Trello Power-Ups'ı kullanın
Trello'nun sınırlamaları
- Çevrimdışı modu yoktur, yani notlara erişmek için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır
- Geleneksel not alma uygulamalarına kıyasla uzun notlar için sınırlı biçimlendirme seçenekleri
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.400'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?
Çok basit. Yıllar boyunca görevlerimi yönetmek ve notlarımı/önemli bilgileri izlemek için pek çok araç denedim, ancak her zaman Trello'nun sadeliğine geri döndüm.
Çok basit. Yıllar boyunca görevlerimi yönetmek ve notlarımı/önemli bilgileri izlemek için pek çok araç denedim, ancak her zaman Trello'nun sadeliğine geri döndüm.
Notlar için Ek Yararlı Araçlar
İşte, ilk 10 listemize girmemiş ancak bana oldukça yardımcı olan beyin boşaltma uygulamaları ve araçlarından bazıları:
- Joplin: Bu açık kaynaklı aracın, abonelik ücreti ödemeden yerel depolama, markdown destekli arayüz ve OneDrive veya Dropbox üzerinden senkronizasyon ile notlarım üzerinde tam kontrol sağlamasını çok seviyorum.
- UpNote: Bazen sadece düşüncelerimi not alabileceğim temiz ve güzel bir alan istiyorum ve UpNote, dikkat dağıtmayan kullanıcı arayüzü, özelleştirilebilir temaları ve çevrimdışı erişimiyle bunu sağlıyor.
- Milanote: Beyin fırtınası yaparken veya yaratıcı projeleri düzenlerken, Milanote'un sürükle ve bırak arayüzü, görsel panoları ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, dijital Çalışma Alanımı verimli bir şekilde yönetmeme yardımcı oluyor
Sadece not almayın, ClickUp'layın!
Dürüst olacağım: denediğim tüm beyin fırtınası uygulamaları arasında ClickUp benim en çok tercih ettiğim uygulama. Bunun da iyi bir nedeni var:
- Temiz ve görsel olarak çekici çalışma alanlarını seviyorum
- Basit ama sezgisel bir arayüzü çok beğeniyorum
- Akıllı iş yapmaya inanıyorum ve yapay zeka bu konuda çok büyük bir rol oynuyor
ClickUp Belge ile fikirlerinizi anında not alabilir, düşüncelerinizi zahmetsizce yapılandırabilir ve notları doğrudan görevlere bağlayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain özetleri otomasyonla gerçekleştirir, beyin fırtınası notlarını düzenler ve dağınık düşünceleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürür; böylece saatlerce sürecek manuel işlerden kurtulursunuz.
Kendiniz deneyin. Hemen ClickUp'a kaydolun.