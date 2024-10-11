2025 için en iyi 10 AI not özetleyici

Öğrenci, araştırmacı veya profesyonel olarak, genellikle çok fazla metinle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Uzun belgelerde gezinmek zor olabilir, ancak doğru araçlar size yardımcı olabilir.
AI not özetleyicileriyle tanışın: kapsamlı bilgileri saniyeler içinde özlü özetlere ve anahtar noktalara sıkıştırabilen yenilikçi araçlar. Önemli ayrıntıları hızla çıkararak verimliliğinizi önemli ölçüde artırırlar.
Bu araçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Verimliliğinizi artırabilecek en iyi on AI not özetleyicisini keşfetmek için okumaya devam edin.
AI Not Özetleyicilerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İyi bir AI not özetleyici, belgeler üzerinde çalışmayı çocuk oyuncağına çevirir. AI not özetleyicileri seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta:
- Kullanım kolaylığı: Araç, sezgisel, gezinmesi kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır
- Özelleştirme seçenekleri: Özetlerin biçimini, uzunluğunu ve ayrıntı düzeyini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme ve değiştirme seçenekleri sunmalıdır
- Özet kalitesi: Oluşturulan özetler, belgelerinizin özünü yansıtmalıdır
- Yararlı özellikler: Metin özetlemenin ötesinde, AI yazılımı çeviri, ses/video dosyası transkripsiyonu, düzenleme yetenekleri vb. gibi değerli özellikler sunmalıdır.
- Entegrasyon yetenekleri: AI not özetleyicisi, kelime işlemciler ve proje yönetimi yazılımları gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.
- Paylaşım ve dışa aktarma seçenekleri: Özeti daha sonra kullanmak üzere cihazınıza kaydetmenize ve PDF, Word vb. formatlarda dışa aktararak başkalarıyla paylaşmanıza olanak sağlamalıdır.
- Uygun fiyat: Özetleme aracı, fiyat-değer açısından üst sıralarda yer almalı ve abonelik ücreti makul olmalıdır
Kullanabileceğiniz en iyi 10 AI not özetleyici
Piyasadaki çok sayıda AI özet oluşturucunun yukarıdaki özelliklerini inceledikten sonra, değerlendirmeniz için en iyi on aracı seçtik. Bunları tek tek inceleyelim.
1. ClickUp (Notları özetlemek ve düzenlemek için en iyisi)
ClickUp, bireysel ve iş kullanımı için tasarlanmış, özelliklerle dolu bir verimlilik platformudur. ClickUp Brain adlı AI destekli not alma özelliği dahil olmak üzere kapsamlı ve güçlü özellikler sunar.
ClickUp Brain, notları ve belgeleri anahtar kavramlara ve madde işaretlerine özetleme konusunda mükemmeldir. Sadece birkaç basit talimatla, saniyeler içinde özel özetler oluşturur.
Ayrıca, ClickUp Brain video toplantılarını transkripsiyon yapabilir ve toplantı notlarını özetleyebilir. Bunları Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve daha birçok dile çevirebilir.
ClickUp Brain'in yanı sıra, ClickUp'ın Not Defteri özelliği, notlar almanıza, kontrol listeleri oluşturmanıza ve bunları her yerden biçimlendirip düzenlemenize olanak tanır.
Dahası, ClickUp Docs ile notlarınızı ve belgelerinizi tek bir yerde oluşturabilir, düzenleyebilir ve saklayabilirsiniz.
ClickUp ekosisteminin bir parçası olan bu araçlar, sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, ClickUp Brain'in Not Defteri ve Belgeler'de doğrudan sizin için notlar ve kontrol listeleri oluşturabileceği anlamına gelir.
Ayrıca toplantı gündemleri, ürün güncellemeleri ve notlardan eyleme geçirilebilir görevler ve alt görevler oluşturabilir.
Temel olarak, ClickUp Brain kaliteli notlar yazmanıza, daha hızlı çalışmanıza ve daha kısa sürede daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Güvenli paylaşım özellikleriyle notlarınızı iş arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla güvenli bir şekilde paylaşın
- ClickUp Chat ile takım üyelerinizle işbirliği yapın, sohbet edin ve konuları tartışın
- ClickUp Brain ile iş için her türlü metni oluşturun ve içerik fikirleri için beyin fırtınası yapın
- ClickUp Docs ile takım üyeleriyle işbirliği içinde belgeler oluşturun
- İş süreçlerini ClickUp Beyaz Tahtalar, ClickUp Görevleri vb. gibi diğer ClickUp araçlarıyla ve Google Çalışma Alanı, Microsoft Office vb. gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin.
- Toplantı notu şablonları dahil olmak üzere tamamen özelleştirilebilir 1000'den fazla şablonla ş Akışınızı kolaylaştırın
ClickUp sınırlamaları
- Henüz doğrudan PDF dosyası özetleme özelliği sunmamaktadır, bu nedenle özetlemek için içeriği kopyalayıp ClickUp'a yapıştırmanız gerekecektir
- Bazı kullanıcılar, gelişmiş özelliklerle çalışırken hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Notta (Ses/video dosyalarını transkripsiyon ve özetleme için en iyisi)
Notta, ses ve video kayıtları için popüler bir not alma ve AI transkripsiyon aracı dır. Toplantı videoları, YouTube videoları, web seminerleri ve podcast'ler dahil olmak üzere her türlü videoyu transkripsiyonlayabilir. Ayrıca, video ve ses dosyalarından transkripsiyonları kolayca kullanılabilir bir forma özetleyebilir.
Notta ayrıca transkriptler içinde arama yapmanıza olanak tanıyarak önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulma becerinizi geliştirir.
En iyi özellikler
- Toplantı transkriptlerinin bölüm bölüm özetlerini oluşturun
- Almanca, İspanyolca, Portekizce ve daha 50'den fazla dilde içeriği transkripsiyonlayın.
- Google Meet, Microsoft Teams, Zoom vb. toplantı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin.
- Düzenleme özelliklerine sahip çeşitli şablonlarla içeriği özelleştirin
- Notları takım üyeleri ve paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın
Notta sınırlamaları
- PDF'leri veya diğer metin dosyalarını doğrudan özetleme özelliği sunmaz
- AI özet oluşturucuya yalnızca ücretli planda erişim sağlar
Notta fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: 14,99 $/ay kullanıcı başına
- İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notta puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: N/A
3. Wordtune (Metin ve video dosyalarını özetlemek ve başka kelimelerle ifade etmek için en iyisi)
Wordtune, yapay zeka destekli bir yazma, yeniden ifade etme ve özetleme aracıdır. Yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde yazmanıza olanak tanır ve yazar tıkanıklığından kurtulmanıza yardımcı olur. Ayrıca, içeriği daha özgün hale getirmek ve diğer okuyucularda yankı uyandırmak için yeniden ifade etmenizi sağlar.
Wordtune, yazma ve yeniden ifade etme asistanı olmasının yanı sıra, yapay zeka destekli bir metin ve video özetleyicidir. Metin belgelerinden, makalelerden ve web sayfalarından toplantı videolarına ve YouTube videolarına kadar çok çeşitli dosyaları özetleyerek size kısa özetler sunar.
Kısa sürede büyük miktarda bilgiyi anlamanıza yardımcı olur.
Wordtune'un en iyi özellikleri
- Özetlerin tonunu, dilini ve uzunluğunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
- İhtiyaçlarınıza göre özel olarak hazırlanmış gündelik mesajlar ve resmi yazışmalar oluşturun
- Fikir oluşturmadan oluşturmaya kadar yazma sürecinin her adımında yardım alın
- Aracın düzeltme özellikleriyle gramer ve imla doğruluğunu sağlayın
- Almanca, İbranice, Fransızca, Rusça ve daha birçok dilden İngilizceye özetleri çevirin.
Wordtune sınırlamaları
- Yalnızca İngilizce metin ve özetler yazabilirsiniz
- Ücretsiz sürümde yalnızca sınırlı sayıda yeniden yazma ve özetleme sağlar
Wordtune fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Gelişmiş: 13,99 $/ay kullanıcı başına
- Sınırsız: 19,99 $/ay kullanıcı başına
- İş: Satışla iletişime geçin
Wordtune puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)
4. Otter. ai (Canlı toplantıları özetlemek için en iyisi)
Otter. ai, canlı toplantı notları için popüler bir AI özetleme aracıdır. Konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak metne dönüştürme ve otuz saniye uzunluğunda toplantı özetleri oluşturma konusunda mükemmeldir.
Özetler oluştururken, eylem öğelerini belirler ve bunları takım üyelerine atayarak bir sonraki adımlarda uyumlu olmalarını sağlar. Ayrıca, sohbet özelliği sayesinde takım üyelerinin işbirliği yapmasını ve sohbet etmesini sağlar.
Bu araç, transkripsiyon özellikleri de sunarak eğitim, pazarlama, işe alım, satış vb. alanlarda çalışanlar için ideal bir seçimdir.
Otter. ai'nin en iyi özellikleri
- Toplantılar için e-posta ve durum güncellemeleri gibi içerikler oluşturun
- Zoom, Microsoft Teams, Google Meet gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin.
- Özetlere vurgulamalar ve resimler ekleyin ve bunları bağlantılar aracılığıyla başkalarıyla paylaşın
Otter. ai sınırlamaları
- Özetleri PDF, DOCX, TXT ve diğer dosya biçimlerinde paylaşma olanağı sunmaz
- Diğer AI not özetleyicilere göre daha az doğru, özellikle ses kalitesi ve ağ bağlantısı zayıf olduğunda
Otter. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 16,99 $/ay kullanıcı başına
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
5. Jasper AI (İçerik oluşturma ve özetleme için en iyisi)
Önde gelen AI sanal asistanlarından biri olan Jasper AI, çok çeşitli içerikleri oluşturabilir ve özetleyebilir. Makaleler için başlıklar, sosyal medya profilleri için biyografiler ve bloglar, e-kitaplar gibi uzun içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.
Ayrıca, belgeleri, raporları ve diğer uzun içerikleri iyi yazılmış özetlere sıkıştırmanıza yardımcı olur.
Pazarlama materyalleri ve akademik makaleler hazırlıyor veya bunları özetliyor olsanız da, Jasper AI, anlamanızı geliştirmek ve içeriğinizi daha etkili hale getirmek için gerekli araçları sağlar.
Jasper AI'nın en iyi özellikleri
- Orijinal metinden 5000 karaktere kadar giriş yapın
- 25'ten fazla dilde özetler oluşturun
- Karmaşık ve teknik konuları kolay anlaşılır, kısa özetlere bölün
- Özetlerin tonunu ve ayrıntı düzeyini ayarlayın
Jasper AI sınırlamaları
- Ücretsiz plan sunmuyor; bazı kullanıcılar abonelik ücretini oldukça yüksek bulabilir
- Almanca gibi belirli dillere yapılan çeviriler, gramer hatalarına neden olabilir ve bu nedenle düzeltme gerektirebilir
Jasper AI fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1500'den fazla yorum)
6. AI Summarizer (Metin dosyalarını özetlemek için en iyisi)
Akademik bir makaleyi, araştırma raporunu, blog yazısını veya başka türde bir metni özetlemek istiyorsanız, AI Summarizer bu iş için mükemmel bir araçtır. Özet uzunluğunu ayarlamanıza ve metni orijinal anlamını ve bağlamını koruyarak özetlemenize olanak tanır.
Ayrıca, kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, her düzeyde teknik uzmanlığa sahip kullanıcılar için gezinmesi kolay ve erişilebilir bir uygulamadır.
AI Özetleyici en iyi özellikler
- Özetlenen içeriğin en iyi satırını görün
- Paragraflar ve madde işaretleri halinde özetler oluşturun
- Almanca, İspanyolca, Fransızca ve Portekizce dahil olmak üzere sekiz farklı dilde özetleri çevirin veya oluşturun
- Özetlenen içeriği kopyalayın ve Docx dosyası olarak indirin
AI Özetleyici sınırlamaları
- Ses/video tabanlı içeriği transkripsiyon ve özetleme özelliği sunmaz
- Özetleri indirmek için sınırlı dosya biçimleri sunar (sadece bir tür: .docx)
AI Özetleyici fiyatlandırması
- AI Assistant: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- İntihal Denetleyici: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Hepsi Bir Arada: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
AI Özetleyici derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
7. Quillbot (Notları ve belgeleri yeniden ifade etmek ve özetlemek için en iyisi)
Quillbot, AI destekli bir yazma çözümü olup, paraphraser, gramer denetleyici, alıntı oluşturucu, özetleyici ve çevirmen gibi araçları içermektedir.
Hedef kitlenizin ilgisini çeken ve onları etkileyen net ve özenli içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca belgeleri, makaleleri ve makaleleri anahtar noktalarına indirgeyerek özetlemenize de yardımcı olur.
Quillbot, karmaşık bilgileri anlaşılır biçimlere dönüştürmede mükemmeldir ve bu özelliği onu araştırmacılar ve öğrenciler için değerli bir kaynak haline getirir.
Quillbot'un en iyi özellikleri
- İki stilde özetler oluşturun: anahtar cümleler ve paragraflar
- Özetlerin uzunluğunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın
- Yerleşik eşanlamlılar sözlüğünü kullanarak kelimeleri başka kelimelerle ifade edin
- APA, Chicago, MLA vb. dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde alıntılar oluşturun.
- Tek bir tıklamayla gramer ve noktalama hatalarını düzeltin
Quillbot sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde 600 kelimeye kadar özet oluşturma özelliği sunar
- Bazen cümleleri anlaşılması zor bir şekilde yeniden ifade eder
Quillbot fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4,17 $ (yıllık faturalandırılır)
- Takım: 10 kullanıcıya kadar kullanıcı başına aylık 3,75 $ (yıllık faturalandırılır)
Quillbot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5 (100'den fazla yorum)
Quillbot alternatiflerini deneyin!
8. Hypotenuse AI (SEO dostu içerik oluşturmak ve özetlemek için en iyisi)
Hypotenuse AI, pazarlama profesyonelleri için notlar ve belgeler için AI destekli bir özetleyici olarak da işlev gören SEO dostu bir içerik oluşturucu.
Metadata, ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri, uzun makaleler ve diğer SEO için optimize edilmiş içerik türleri oluşturmanıza olanak tanır.
Ayrıca, paragrafları, makaleleri, belgeleri ve videoları ana kavram ve fikirlerine göre özetlemenizi sağlar.
Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri
- İçeriği madde işaretleri veya kısa paragraflara sıkıştırın
- Markanızın sesine uygun içerik ve görseller oluşturun
- İçeriğinizi markanızın yönergelerine göre biçimlendirin
- İçeriğinize ilgili iç ve dış bağlantılar ekleyin
- İçeriği ve özetleri 25'ten fazla dile çevirin
Hypotenuse AI sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, bu AI aracının abonelik fiyatının oldukça pahalı olduğunu düşünebilir
- Ücretli planlarda içerik oluşturmak için belirli bir kelime sınırı vardır
Hypotenuse AI fiyatlandırması
- Girdi: 29 $/ay
- Temel: 87 $/ay
- Blog Pro: Aylık 230 $ (en fazla 3 koltuk)
- Özel: Özel fiyatlandırma
Hypotenuse AI puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: N/A
9. Anyword AI (Pazarlamacılar için içerik yazma ve özetleme için en iyisi)
Pazarlama takımları için tasarlanmış bir yazma platformu olan Anyword AI, pazarlamacıların e-posta ve reklam metinlerinden açılış sayfalarına ve blog gönderilerine kadar ilgi çekici içerikler oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, yeniden ifade etme aracıyla mevcut içeriği eklenti bilgilerle yeniden kullanmalarına da yardımcı olur.
Ayrıca, Anyword AI metin özetleme aracı, pazarlamacılara uzun içeriklerin özetlenmesinde yardımcı olarak saatlerce zaman kazanmalarını sağlar.
Anyword AI'nın en iyi özellikleri
- Özetleri üç biçimde oluşturun: paragraf, anahtar kelimeler ve TL;DR
- İçerik ve özetleri İtalyanca, Almanca, İspanyolca ve daha birçok dile çevirin.
- Aracın yerleşik denetleyicisiyle içeriğinizde intihal olup olmadığını kontrol edin
- Markanıza uygun 100'den fazla pazarlama şablonunu özelleştirin
- Yayınladığınız içeriğin performansını analiz edin ve tahmin edin
Anyword AI sınırlamaları
- Diğer AI not özetleyicilere kıyasla biraz pahalı
- Bazen yanlış bilgiler üretebilir
Anyword AI fiyatlandırması
- Başlangıç: 49 $/ay
- Veriye Dayalı: 99 $/ay
- İş: 499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Anyword AI puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
10. TLDR This (Uzun makaleleri ve belgeleri özetlemek için en iyisi)
TLDR Bu, belge, not ve makale özetleme için popüler çevrimiçi AI araçlarından biridir. Öğrenciler, yazarlar, araştırmacılar, gazeteciler ve uzun içeriklerin özünü anlamak isteyen herkes için tasarlanmış olup, bilgileri hızlı bir şekilde kolay anlaşılır bir içerik haline özetler.
Bu AI özetleme aracı, sonuçta anlaşılması ve uygulanması kolay, düzenli bir okuma deneyimi sunar.
TLDR En iyi özellikler
- Yazarın adı, yayın tarihi, makalenin başlığı vb. meta verileri çıkarın.
- Blog gönderileri ve makaleler için okuma süresinin tahmini
- En alakalı bilgileri vurgulayın ve zayıf argümanları ve gereksiz bilgileri filtreleyin
- Google Chrome ve Firefox tarayıcıları için tarayıcı uzantıları ile web sayfalarını hızlıca özetleyin
TLDR Bu sınırlamalar
- Uzun metinlerden önemli bilgileri özetlemek için kesintisiz internet bağlantısı gerekir
- Özetlerin uzunluğunu veya biçimini değiştirme seçeneği sunmaz
TLDR Bu fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 8,25 dolar
- İş: 16,60 $/ay
TLDR Bu derecelendirme ve yorumlar
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Daha fazla bilgi: Dokümantasyon için AI nasıl kullanılır?
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AI not özetleyiciler, bilgi bombardımanına maruz kalan dünyamızda vazgeçilmez araçlar haline geldi. Uzun metinleri anahtar noktalara indirgeyerek, metnin özünü saniyeler içinde kavramanıza olanak tanır.
Not özetleme için en iyi on AI aracını öğrendiğinize göre, artık notlarınızı ve belgelerinizi düzenlemeye başlayabilirsiniz. Görevlerinizi kolaylaştırmak için ClickUp gibi zengin özelliklere sahip verimlilik araçlarını kullanmayı düşünün.
ClickUp, anahtar bilgileri özetlemenize yardımcı olur ve notlarınızı verimli bir şekilde düzenlemenizi ve saklamanızı sağlayarak çok çeşitli metinleri hızlı bir şekilde anlamanızı ve üzerinde çalışmanızı mümkün kılar. ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve uzun metinleri saniyeler içinde özetleyin ve kavrayın!