2025 için en iyi 10 AI not özetleyici

Öğrenci, araştırmacı veya profesyonel olarak, genellikle çok fazla metinle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Uzun belgelerde gezinmek zor olabilir, ancak doğru araçlar size yardımcı olabilir.

AI not özetleyicileriyle tanışın: kapsamlı bilgileri saniyeler içinde özlü özetlere ve anahtar noktalara sıkıştırabilen yenilikçi araçlar. Önemli ayrıntıları hızla çıkararak verimliliğinizi önemli ölçüde artırırlar.

Bu araçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Verimliliğinizi artırabilecek en iyi on AI not özetleyicisini keşfetmek için okumaya devam edin.

AI Not Özetleyicilerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İyi bir AI not özetleyici, belgeler üzerinde çalışmayı çocuk oyuncağına çevirir. AI not özetleyicileri seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta:

Kullanım kolaylığı: Araç, sezgisel, gezinmesi kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır

Özelleştirme seçenekleri: Özetlerin biçimini, uzunluğunu ve ayrıntı düzeyini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme ve değiştirme seçenekleri sunmalıdır

Özet kalitesi: Oluşturulan özetler, belgelerinizin özünü yansıtmalıdır

Yararlı özellikler: Metin özetlemenin ötesinde, AI yazılımı çeviri, ses/video dosyası transkripsiyonu, düzenleme yetenekleri vb. gibi değerli özellikler sunmalıdır.

Entegrasyon yetenekleri: AI not özetleyicisi, kelime işlemciler ve proje yönetimi yazılımları gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

Paylaşım ve dışa aktarma seçenekleri: Özeti daha sonra kullanmak üzere cihazınıza kaydetmenize ve PDF, Word vb. formatlarda dışa aktararak başkalarıyla paylaşmanıza olanak sağlamalıdır.

Uygun fiyat: Özetleme aracı, fiyat-değer açısından üst sıralarda yer almalı ve abonelik ücreti makul olmalıdır

Kullanabileceğiniz en iyi 10 AI not özetleyici

Piyasadaki çok sayıda AI özet oluşturucunun yukarıdaki özelliklerini inceledikten sonra, değerlendirmeniz için en iyi on aracı seçtik. Bunları tek tek inceleyelim.

1. ClickUp (Notları özetlemek ve düzenlemek için en iyisi)

ClickUp, bireysel ve iş kullanımı için tasarlanmış, özelliklerle dolu bir verimlilik platformudur. ClickUp Brain adlı AI destekli not alma özelliği dahil olmak üzere kapsamlı ve güçlü özellikler sunar.

ClickUp Brain ile kısa not özetleri oluşturun, video toplantılarını metne dönüştürün ve daha fazlasını yapın

ClickUp Brain, notları ve belgeleri anahtar kavramlara ve madde işaretlerine özetleme konusunda mükemmeldir. Sadece birkaç basit talimatla, saniyeler içinde özel özetler oluşturur.

Ayrıca, ClickUp Brain video toplantılarını transkripsiyon yapabilir ve toplantı notlarını özetleyebilir. Bunları Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve daha birçok dile çevirebilir.

ClickUp Brain'in yanı sıra, ClickUp'ın Not Defteri özelliği, notlar almanıza, kontrol listeleri oluşturmanıza ve bunları her yerden biçimlendirip düzenlemenize olanak tanır.

Dahası, ClickUp Docs ile notlarınızı ve belgelerinizi tek bir yerde oluşturabilir, düzenleyebilir ve saklayabilirsiniz.

ClickUp ekosisteminin bir parçası olan bu araçlar, sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, ClickUp Brain'in Not Defteri ve Belgeler'de doğrudan sizin için notlar ve kontrol listeleri oluşturabileceği anlamına gelir.

Ayrıca toplantı gündemleri, ürün güncellemeleri ve notlardan eyleme geçirilebilir görevler ve alt görevler oluşturabilir.

Temel olarak, ClickUp Brain kaliteli notlar yazmanıza, daha hızlı çalışmanıza ve daha kısa sürede daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Güvenli paylaşım özellikleriyle notlarınızı iş arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla güvenli bir şekilde paylaşın

ClickUp Chat ile takım üyelerinizle işbirliği yapın, sohbet edin ve konuları tartışın

ClickUp Brain ile iş için her türlü metni oluşturun ve içerik fikirleri için beyin fırtınası yapın

ClickUp Docs ile takım üyeleriyle işbirliği içinde belgeler oluşturun

İş süreçlerini ClickUp Beyaz Tahtalar, ClickUp Görevleri vb. gibi diğer ClickUp araçlarıyla ve Google Çalışma Alanı, Microsoft Office vb. gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin.

Toplantı notu şablonları dahil olmak üzere tamamen özelleştirilebilir 1000'den fazla şablonla ş Akışınızı kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Henüz doğrudan PDF dosyası özetleme özelliği sunmamaktadır, bu nedenle özetlemek için içeriği kopyalayıp ClickUp'a yapıştırmanız gerekecektir

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özelliklerle çalışırken hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Notta (Ses/video dosyalarını transkripsiyon ve özetleme için en iyisi)

Via Notta

Notta, ses ve video kayıtları için popüler bir not alma ve AI transkripsiyon aracı dır. Toplantı videoları, YouTube videoları, web seminerleri ve podcast'ler dahil olmak üzere her türlü videoyu transkripsiyonlayabilir. Ayrıca, video ve ses dosyalarından transkripsiyonları kolayca kullanılabilir bir forma özetleyebilir.

Notta ayrıca transkriptler içinde arama yapmanıza olanak tanıyarak önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulma becerinizi geliştirir.

En iyi özellikler

Toplantı transkriptlerinin bölüm bölüm özetlerini oluşturun

Almanca, İspanyolca, Portekizce ve daha 50'den fazla dilde içeriği transkripsiyonlayın.

Google Meet, Microsoft Teams, Zoom vb. toplantı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Düzenleme özelliklerine sahip çeşitli şablonlarla içeriği özelleştirin

Notları takım üyeleri ve paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın

Notta sınırlamaları

PDF'leri veya diğer metin dosyalarını doğrudan özetleme özelliği sunmaz

AI özet oluşturucuya yalnızca ücretli planda erişim sağlar

Notta fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 14,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: N/A

3. Wordtune (Metin ve video dosyalarını özetlemek ve başka kelimelerle ifade etmek için en iyisi)

Wordtune aracılığıyla

Wordtune, yapay zeka destekli bir yazma, yeniden ifade etme ve özetleme aracıdır. Yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde yazmanıza olanak tanır ve yazar tıkanıklığından kurtulmanıza yardımcı olur. Ayrıca, içeriği daha özgün hale getirmek ve diğer okuyucularda yankı uyandırmak için yeniden ifade etmenizi sağlar.

Wordtune, yazma ve yeniden ifade etme asistanı olmasının yanı sıra, yapay zeka destekli bir metin ve video özetleyicidir. Metin belgelerinden, makalelerden ve web sayfalarından toplantı videolarına ve YouTube videolarına kadar çok çeşitli dosyaları özetleyerek size kısa özetler sunar.

Kısa sürede büyük miktarda bilgiyi anlamanıza yardımcı olur.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Özetlerin tonunu, dilini ve uzunluğunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

İhtiyaçlarınıza göre özel olarak hazırlanmış gündelik mesajlar ve resmi yazışmalar oluşturun

Fikir oluşturmadan oluşturmaya kadar yazma sürecinin her adımında yardım alın

Aracın düzeltme özellikleriyle gramer ve imla doğruluğunu sağlayın

Almanca, İbranice, Fransızca, Rusça ve daha birçok dilden İngilizceye özetleri çevirin.

Wordtune sınırlamaları

Yalnızca İngilizce metin ve özetler yazabilirsiniz

Ücretsiz sürümde yalnızca sınırlı sayıda yeniden yazma ve özetleme sağlar

Wordtune fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Gelişmiş: 13,99 $/ay kullanıcı başına

Sınırsız: 19,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Satışla iletişime geçin

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

4. Otter. ai (Canlı toplantıları özetlemek için en iyisi)

Otter. ai, canlı toplantı notları için popüler bir AI özetleme aracıdır. Konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak metne dönüştürme ve otuz saniye uzunluğunda toplantı özetleri oluşturma konusunda mükemmeldir.

Özetler oluştururken, eylem öğelerini belirler ve bunları takım üyelerine atayarak bir sonraki adımlarda uyumlu olmalarını sağlar. Ayrıca, sohbet özelliği sayesinde takım üyelerinin işbirliği yapmasını ve sohbet etmesini sağlar.

Bu araç, transkripsiyon özellikleri de sunarak eğitim, pazarlama, işe alım, satış vb. alanlarda çalışanlar için ideal bir seçimdir.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Toplantılar için e-posta ve durum güncellemeleri gibi içerikler oluşturun

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Özetlere vurgulamalar ve resimler ekleyin ve bunları bağlantılar aracılığıyla başkalarıyla paylaşın

Otter. ai sınırlamaları

Özetleri PDF, DOCX, TXT ve diğer dosya biçimlerinde paylaşma olanağı sunmaz

Diğer AI not özetleyicilere göre daha az doğru, özellikle ses kalitesi ve ağ bağlantısı zayıf olduğunda

Otter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 16,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

Daha Fazla Bilgi Kalem ve Kağıdı Bir Kenara Bırakın: Toplantı Notları için AI Nasıl Kullanılır?

5. Jasper AI (İçerik oluşturma ve özetleme için en iyisi)

Jasper AI aracılığıyla

Önde gelen AI sanal asistanlarından biri olan Jasper AI, çok çeşitli içerikleri oluşturabilir ve özetleyebilir. Makaleler için başlıklar, sosyal medya profilleri için biyografiler ve bloglar, e-kitaplar gibi uzun içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, belgeleri, raporları ve diğer uzun içerikleri iyi yazılmış özetlere sıkıştırmanıza yardımcı olur.

Pazarlama materyalleri ve akademik makaleler hazırlıyor veya bunları özetliyor olsanız da, Jasper AI, anlamanızı geliştirmek ve içeriğinizi daha etkili hale getirmek için gerekli araçları sağlar.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Orijinal metinden 5000 karaktere kadar giriş yapın

25'ten fazla dilde özetler oluşturun

Karmaşık ve teknik konuları kolay anlaşılır, kısa özetlere bölün

Özetlerin tonunu ve ayrıntı düzeyini ayarlayın

Jasper AI sınırlamaları

Ücretsiz plan sunmuyor; bazı kullanıcılar abonelik ücretini oldukça yüksek bulabilir

Almanca gibi belirli dillere yapılan çeviriler, gramer hatalarına neden olabilir ve bu nedenle düzeltme gerektirebilir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1500'den fazla yorum)

6. AI Summarizer (Metin dosyalarını özetlemek için en iyisi)

AI Summarizer aracılığıyla

Akademik bir makaleyi, araştırma raporunu, blog yazısını veya başka türde bir metni özetlemek istiyorsanız, AI Summarizer bu iş için mükemmel bir araçtır. Özet uzunluğunu ayarlamanıza ve metni orijinal anlamını ve bağlamını koruyarak özetlemenize olanak tanır.

Ayrıca, kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, her düzeyde teknik uzmanlığa sahip kullanıcılar için gezinmesi kolay ve erişilebilir bir uygulamadır.

AI Özetleyici en iyi özellikler

Özetlenen içeriğin en iyi satırını görün

Paragraflar ve madde işaretleri halinde özetler oluşturun

Almanca, İspanyolca, Fransızca ve Portekizce dahil olmak üzere sekiz farklı dilde özetleri çevirin veya oluşturun

Özetlenen içeriği kopyalayın ve Docx dosyası olarak indirin

AI Özetleyici sınırlamaları

Ses/video tabanlı içeriği transkripsiyon ve özetleme özelliği sunmaz

Özetleri indirmek için sınırlı dosya biçimleri sunar (sadece bir tür: .docx)

AI Özetleyici fiyatlandırması

AI Assistant: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

İntihal Denetleyici: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Hepsi Bir Arada: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

AI Özetleyici derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

7. Quillbot (Notları ve belgeleri yeniden ifade etmek ve özetlemek için en iyisi)

Quillbot aracılığıyla

Quillbot, AI destekli bir yazma çözümü olup, paraphraser, gramer denetleyici, alıntı oluşturucu, özetleyici ve çevirmen gibi araçları içermektedir.

Hedef kitlenizin ilgisini çeken ve onları etkileyen net ve özenli içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca belgeleri, makaleleri ve makaleleri anahtar noktalarına indirgeyerek özetlemenize de yardımcı olur.

Quillbot, karmaşık bilgileri anlaşılır biçimlere dönüştürmede mükemmeldir ve bu özelliği onu araştırmacılar ve öğrenciler için değerli bir kaynak haline getirir.

Quillbot'un en iyi özellikleri

İki stilde özetler oluşturun: anahtar cümleler ve paragraflar

Özetlerin uzunluğunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın

Yerleşik eşanlamlılar sözlüğünü kullanarak kelimeleri başka kelimelerle ifade edin

APA, Chicago, MLA vb. dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde alıntılar oluşturun.

Tek bir tıklamayla gramer ve noktalama hatalarını düzeltin

Quillbot sınırlamaları

Ücretsiz sürümde 600 kelimeye kadar özet oluşturma özelliği sunar

Bazen cümleleri anlaşılması zor bir şekilde yeniden ifade eder

Quillbot fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,17 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım: 10 kullanıcıya kadar kullanıcı başına aylık 3,75 $ (yıllık faturalandırılır)

Quillbot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5 (100'den fazla yorum)

Quillbot alternatiflerini deneyin!

8. Hypotenuse AI (SEO dostu içerik oluşturmak ve özetlemek için en iyisi)

Via Hypotenuse

Hypotenuse AI, pazarlama profesyonelleri için notlar ve belgeler için AI destekli bir özetleyici olarak da işlev gören SEO dostu bir içerik oluşturucu.

Metadata, ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri, uzun makaleler ve diğer SEO için optimize edilmiş içerik türleri oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, paragrafları, makaleleri, belgeleri ve videoları ana kavram ve fikirlerine göre özetlemenizi sağlar.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

İçeriği madde işaretleri veya kısa paragraflara sıkıştırın

Markanızın sesine uygun içerik ve görseller oluşturun

İçeriğinizi markanızın yönergelerine göre biçimlendirin

İçeriğinize ilgili iç ve dış bağlantılar ekleyin

İçeriği ve özetleri 25'ten fazla dile çevirin

Hypotenuse AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bu AI aracının abonelik fiyatının oldukça pahalı olduğunu düşünebilir

Ücretli planlarda içerik oluşturmak için belirli bir kelime sınırı vardır

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Girdi: 29 $/ay

Temel: 87 $/ay

Blog Pro: Aylık 230 $ (en fazla 3 koltuk)

Özel: Özel fiyatlandırma

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: N/A

9. Anyword AI (Pazarlamacılar için içerik yazma ve özetleme için en iyisi)

Anyword AI aracılığıyla

Pazarlama takımları için tasarlanmış bir yazma platformu olan Anyword AI, pazarlamacıların e-posta ve reklam metinlerinden açılış sayfalarına ve blog gönderilerine kadar ilgi çekici içerikler oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, yeniden ifade etme aracıyla mevcut içeriği eklenti bilgilerle yeniden kullanmalarına da yardımcı olur.

Ayrıca, Anyword AI metin özetleme aracı, pazarlamacılara uzun içeriklerin özetlenmesinde yardımcı olarak saatlerce zaman kazanmalarını sağlar.

Anyword AI'nın en iyi özellikleri

Özetleri üç biçimde oluşturun: paragraf, anahtar kelimeler ve TL;DR

İçerik ve özetleri İtalyanca, Almanca, İspanyolca ve daha birçok dile çevirin.

Aracın yerleşik denetleyicisiyle içeriğinizde intihal olup olmadığını kontrol edin

Markanıza uygun 100'den fazla pazarlama şablonunu özelleştirin

Yayınladığınız içeriğin performansını analiz edin ve tahmin edin

Anyword AI sınırlamaları

Diğer AI not özetleyicilere kıyasla biraz pahalı

Bazen yanlış bilgiler üretebilir

Anyword AI fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/ay

Veriye Dayalı: 99 $/ay

İş: 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword AI puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

10. TLDR This (Uzun makaleleri ve belgeleri özetlemek için en iyisi)

TLDR This aracılığıyla

TLDR Bu, belge, not ve makale özetleme için popüler çevrimiçi AI araçlarından biridir. Öğrenciler, yazarlar, araştırmacılar, gazeteciler ve uzun içeriklerin özünü anlamak isteyen herkes için tasarlanmış olup, bilgileri hızlı bir şekilde kolay anlaşılır bir içerik haline özetler.

Bu AI özetleme aracı, sonuçta anlaşılması ve uygulanması kolay, düzenli bir okuma deneyimi sunar.

TLDR En iyi özellikler

Yazarın adı, yayın tarihi, makalenin başlığı vb. meta verileri çıkarın.

Blog gönderileri ve makaleler için okuma süresinin tahmini

En alakalı bilgileri vurgulayın ve zayıf argümanları ve gereksiz bilgileri filtreleyin

Google Chrome ve Firefox tarayıcıları için tarayıcı uzantıları ile web sayfalarını hızlıca özetleyin

TLDR Bu sınırlamalar

Uzun metinlerden önemli bilgileri özetlemek için kesintisiz internet bağlantısı gerekir

Özetlerin uzunluğunu veya biçimini değiştirme seçeneği sunmaz

TLDR Bu fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 8,25 dolar

İş: 16,60 $/ay

TLDR Bu derecelendirme ve yorumlar

G2: N/A

Capterra: N/A

Daha fazla bilgi: Dokümantasyon için AI nasıl kullanılır?

ClickUp ile Notlarınızı Özetleyin, Düzenleyin ve Verimliliğinizi Artırın

AI not özetleyiciler, bilgi bombardımanına maruz kalan dünyamızda vazgeçilmez araçlar haline geldi. Uzun metinleri anahtar noktalara indirgeyerek, metnin özünü saniyeler içinde kavramanıza olanak tanır.

Not özetleme için en iyi on AI aracını öğrendiğinize göre, artık notlarınızı ve belgelerinizi düzenlemeye başlayabilirsiniz. Görevlerinizi kolaylaştırmak için ClickUp gibi zengin özelliklere sahip verimlilik araçlarını kullanmayı düşünün.

ClickUp, anahtar bilgileri özetlemenize yardımcı olur ve notlarınızı verimli bir şekilde düzenlemenizi ve saklamanızı sağlayarak çok çeşitli metinleri hızlı bir şekilde anlamanızı ve üzerinde çalışmanızı mümkün kılar. ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve uzun metinleri saniyeler içinde özetleyin ve kavrayın!