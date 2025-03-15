stok Kontrolü ve Verimlilik için 10 ERP Envanter Yönetimi Yazılımı

Müşterilerin haftalar önce talep ettiği öğeleri ararken, stoklarınızın aylarca atıl durumda kalmasından bıktınız mı? Envanter, ne kadar iyi yönettiğinize bağlı olarak hem hayat kurtarıcı hem de baş ağrısı olabilir.

Çözüm nedir? En son üretim siparişlerine göre stoğu yenileyen, iyi entegre bir ERP envanter yönetim sistemi. Doğru çözüm, stoğu optimize ederken ve envanter sağlığını iyileştirirken takımınızın yükünü hafifletir.

Endişelenmeyin, biz yanınızdayız. Zaman, çaba ve hatta envanterden tasarruf etmeniz için, anahtar özellikleri, sınırlamaları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte en iyi 10 ERP envanter yönetimi yazılımını burada bulabilirsiniz.

⏰ 60 saniyelik özet Birden fazla aktif bileşeni yönetirken stok tükenmesini veya aşırı birikmeyi önlemek için doğru çözümü benimsemek çok önemlidir. İşte benimseyebileceğiniz en iyi 10 ERP envanter yönetimi yazılımı çözümü: ClickUp (Envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi)

SAP Business One (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

Odoo (Envanter kontrolü özelleştirmesi için en iyisi)

Zoho Inventory (Kapsamlı envanter izleme için en iyisi)

Epicor ERP (Üretim odaklı dağıtım için en iyisi)

Oracle NetSuite (Bulut tabanlı envanter yönetimi için en iyisi)

Microsoft Dynamics 365 (Ürün odaklı envanter optimizasyonu için en iyisi)

Sage X3 (Finans odaklı envanter yönetimi için en iyisi)

ERPNext (Açık kaynaklı envanter izleme için en iyisi)

SAP S/4HANA (Kurumsal çapta envanter bilgileri için en iyisi)

ERP Envanter Yönetimi Nedir?

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, işinizin üretim, lojistik, satış ve finans bilgilerini yönetmesine yardımcı olan modüllerdir. İhtiyacınız olanı, neden ve nasıl finanse edeceğinizi görselleştirmenize yardımcı olurlar.

Bir ERP envanter sistemi benimsemek, bu verileri daha iyi stok izleme ve kontrol için kullanmanıza yardımcı olur. Ayrıca, manuel kayıtlar yoktur; her şey sistem odaklıdır. Temel olarak, ERP sistemleri bir eklenti değildir; bunlar temel güçlendiricilerdir.

Bunları envanter sistemlerinize entegre etmenin anahtar yolları şunlardır:

Her makbuz, satış veya hareketle envanter seviyelerini anında güncelleyin

Stoklar belirlenen eşiğe ulaştığında otomatik yeniden siparişleri tetikleyin

Tek bir görünüm için depolar ve mağazalar arasındaki envanter verilerini birleştirin

Talep bazlı stok geliştirme verileriyle tüketim tahminlerini kolaylaştırın

Aşamalı haritalama ve kayıtları sağlamak için tarama teknolojisini entegre edin

Envanter maliyetlerini muhasebe ile ilişkilendirerek gerçek zamanlı finansal bilgiler elde edin.

EDI (elektronik veri alışverişi) entegrasyonları ile tedarikçileri, depoları, nakliyecileri ve satış takımlarını uyumlu hale getirin

Bunun nasıl bir seviye atlama olduğunu hala merak mı ediyorsunuz? ERP destekli envanter çözümlerinin geleneksel çözümlerden farkı şudur:

Özellik ERP Envanter Yönetimi Geleneksel Envanter Yönetimi Veri Doğruluğu Yüksek, gerçek zamanlı güncellemeler Manuel hatalara açık Otomasyon İzleme ve yeniden sipariş vermeyi otomatikleştirir Manuel süreçler, daha yavaş Ölçeklenebilirlik Birden fazla konumu kolayca yönetir Belirli konumlarla sınırlıdır Entegrasyon Finans, satış ve tedarikçilerle bağlantı kurar Bağımsız ve yalnızca mevcut stok seviyelerine odaklanır Minimum entegrasyon Görünürlük Uçtan uca tedarik zinciri yönetimi içgörüleri Parçalı, gecikmeli

🔎 Biliyor muydunuz? En eski envanter sistemi formu, eski Mezopotamya'da kil tabletlerin kullanılmasıydı. Bu tabletlerde depolarda bulunan tahıl, hayvan ve diğer malların miktarları ayrıntılı olarak kaydediliyordu!

ERP Envanter Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

ERP destekli çözümlerin potansiyeli, doğru çözümü seçmeyi genellikle daha da önemli hale getirmiştir. Aşağıdaki anahtar unsurları önceliklendirerek doğru seçimi yapın ve güçlü bir başlangıç yapın:

Gerçek zamanlı izleme : Stok seviyelerini anında güncelleyen çözümleri seçin. Güncel envanter verileri, fazla envanter oluşumunu önler, eksiklikleri ortadan kaldırır ve tahmin doğruluğunu artırır

AI ve otomasyon yetenekleri : Sipariş işleme ve stok güncellemeleri gibi görevler için otomasyon özelliğine sahip araçları tercih edin. Bu, AI destekli yenileme ve tahmin ile işlemleri hızlandırır

Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme : İşinizin büyümesine uyum sağlamak için esnek modüllere ve yapılandırılabilir özelliklere sahip yazılımları seçin. İş akışlarını benzersiz envanter ihtiyaçlarınıza ve sektörünüzün taleplerine göre uyarlayın

Gelişmiş raporlama ve analiz: Analitik gösterge panelleri ve trend görselleştirmeleri ile platformlara öncelik verin. Envanter maliyetlerini optimize etmek için veriye dayalı içgörülere odaklanın

💡 Profesyonel İpucu: ERP sistemini yükseltmek, en pahalı BT kararlarından biridir ve genellikle kurumsal müşteriler için yaklaşık 500 milyon dolara mal olur. Bu nedenle, seçenekleri incelemeden önce sahip olmanız gereken özelliklerin bir listesini hazırlamanız en iyisidir.

En İyi 10 ERP Envanter Yönetimi Yazılımı

İhtiyacınız olan her şey hazır olduğuna göre, piyasadaki en iyi seçeneklere geçelim.

1. ClickUp (Envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi)

Özel envanter veri alanları oluşturun, stok izleme sayfalarını izleyin ve bunları tüm iş fonksiyonlarına entegre edin ClickUp Tablo Görünümü ile

İlki, envanter yönetimi gibi sistematik ve önemli bir iş için özellikle uygun olan, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tır. Envanterinizi görselleştirmek ve izlemek için 30'dan fazla özellik sunar

Bu özelliğin merkezinde, geleneksel stok izleme hesap tablolarına akıllı bir alternatif olan ClickUp'ın Tablo Görünümü yer alır. Bu dinamik özellik, kullanıcıların ürün ayrıntılarını titizlikle kaydetmelerine, sorumlulukları atamalarına, görevleri önceliklendirmelerine ve özelleştirilebilir bir arayüzde envanter durumunu izlemelerine olanak tanır.

Özel Alanlardan yararlanarak, işletmeler stok yaşı, beklenen aylık tüketim ve yeniden sipariş noktaları gibi özel envanter metriklerini dahil edebilir ve operasyonları hakkında daha derin içgörüler elde edebilir. Ayrıca, Tablo Görünümü, sorunsuz görev oluşturmayı kolaylaştırarak, belirlenen sorunların doğrudan envanter alanında anında takip edilmesini sağlar.

Anlık yorumlama, zengin renk kodlaması ve çoklu dışa aktarma seçenekleri ile ClickUp, sistematik, izlenebilir envanter optimizasyonu ve verimli veri paylaşımı sağlayarak karmaşık envanter yönetimini kolay ve işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürür.

İşletmeler ayrıca ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak envanter yönetimi çalışma alanlarını yerel ve harici İK çözümleri, finans yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerine bağlayabilir.

Dahası da var! ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka destekli asistanı, platformu derinlemesine envanter verisi analizi ve hızlı özetler ve içgörüler oluşturmak için mükemmel hale getirir. Yapay zeka asistanından, yaklaşan eksiklikler, olası eskime ve stok politikası belgelerindeki değişiklikler hakkında anında güncellemeler isteyin.

ClickUp Brain ile bağlantıyı paylaşarak dosyalardan anında içgörüler elde edin

ClickUp Brain ayrıca görev atamaları, satın alma siparişlerinin oluşturulması ve rutin rapor iletişimi için gelişmiş otomasyon oluşturmanıza da yardımcı olabilir.

Kurulum süresinden tasarruf etmek mi istiyorsunuz? ClickUp, takımınızın anında çalışmaya başlaması için kapsamlı bir envanter şablonları kitaplığı da sunar. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, sorunsuz sipariş yönetimi için ihtiyacınız olan önceden tasarlanmış çözümdür.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Envanter Yönetimi Şablonları ile sipariş miktarları, maliyetler, teslimat durumları, ikmal süreleri ve stratejiler hakkında bilgi sahibi olun

Şunlar dahildir:

Her biri çeşitli yenileme durumlarına odaklanmak üzere özelleştirilmiş sekiz Özel Alan

Zaman çizelgesi görünümü, üretim sıralarına göre yeniden sipariş noktalarını kontrol etmeye yardımcı olur

Kolay izleme ve bütçe unsurları için renk kodlu, takımların haftalık kredi limitleri ve satış hedeflerine uymasını sağlar

ClickUp Envanter Şablonu, envanter, ödemeler ve tedarikçi konumlarını izlemek için başka bir basit seçenektir. Özel sipariş formu, dahili siparişleri basitleştirir ve teslimat kayıtlarını daha anlaşılır hale getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm özellikleri öğrenmek biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Üye başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Bu çevrimiçi inceleme, ClickUp'ın envanter yönetimi için yaptıklarını doğru bir şekilde özetlemektedir:

Çok yönlülüğü sayesinde, daha önce kullandığımız neredeyse tüm araçların yerini aldı: şirket wiki, SCRUM panoları, yönetim için GTD panoları, uyumluluk belgeleri, pazarlama zaman çizelgeleri, hatta şirket envanter izleme sistemi. ClickUp ile hepsine ulaşmak çok daha kolaydı.

Çok yönlülüğü sayesinde, daha önce kullandığımız neredeyse tüm araçların yerini aldı: şirket wiki, SCRUM panoları, yönetim için GTD panoları, uyumluluk belgeleri, pazarlama zaman çizelgeleri, hatta şirket envanter izleme sistemi. ClickUp ile hepsine ulaşmak çok daha kolaydı.

2. SAP Business One (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

sAP Business One aracılığıyla

ERP kelimesi, yazılım devi SAP ile eş anlamlıdır. SAP'nin sunduğu hizmetlerden biri, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir ERP envanter yönetimi çözümü olan SAP Business One'dır. Yazılım, özelleştirilebilir toplama ve paketleme süreçleri ve otomatik veri toplama sunarak operasyonel verimliliği ve karar vermeyi geliştirir.

Business One, stok seviyelerinin net bir görünümünü sağlayan entegre analitik özelliklere sahiptir. Ayrıca, stok tükenmesini veya fazla stoklanmayı önlemek için otomatik uyarılar da içerir. Ayrıca, envanter yönetimini üretim, finans ve satış ile sorunsuz bir şekilde bağlayarak size bütünsel bir görünüm sunar.

SAP Business One'ın en iyi özellikleri

Anlık kullanılabilirlik kontrolleri gerçekleştirin ve gerçek zamanlı görünürlük ile öğe stok seviyelerini izleyin

Birden fazla depoda envanteri gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde yönetin

Envanter planlamasına özel envanter işlemleriyle stok gelişimini inceleyin

SAP Business One sınırlamaları

İlk kurulum ve yapılandırma zaman alıcı olabilir ve üst düzey uzmanlık gerektirebilir

Eski bir arayüze sahiptir ve benzersiz iş süreçlerine göre özelleştirmek oldukça maliyetlidir

SAP Business One fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP Business One derecelendirme ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SAP Business One hakkında ne diyor?

Uçtan uca otomasyonda mükemmeldir ve gerçek zamanlı raporlamada çok önemlidir. Her SAP ürünüyle entegre olur, özellikle Concur'dan gelen veriler kolay ve sorunsuz bir şekilde aktarılır.

Uçtan uca otomasyonda mükemmeldir ve gerçek zamanlı raporlamada çok önemlidir. Her SAP ürünüyle entegre olur, özellikle Concur'dan gelen veriler kolay ve sorunsuz bir şekilde aktarılır.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Tedarik Yönetimi Yazılımları ve Araçları

3. Odoo (Envanter kontrolü özelleştirmesi için en iyisi)

odoo aracılığıyla

Daha modern ve kolay ayarlanabilir bir çözüm mü arıyorsunuz? Odoo, verimli envanter yönetimi için başlamak için harika bir yerdir. Bu araç, soğuk hava deposu veya raflar gibi ayrıntılı sanal yerleştirme konumları dahil olmak üzere kapsamlı özelliklere sahiptir. Ayrıca, takımların güçlü sipariş yönetimi için teslimat süreleri ve nakliye modu seçiminde net kurallar eklemesine olanak tanır.

Sistem, birden fazla depodaki envanter seviyelerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar, gelişmiş yönlendirme mekanizmalarını destekler ve işlemleri kolaylaştırmak için barkod tarayıcılarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleri, şirketlerin sistemi özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayarak envanter yönetiminde genel doğruluğu artırır.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Alt yüklenici, çapraz sevkiyat ve çapraz sevkiyat planlaması ile gelişmiş sevkiyat rotaları gerçekleştirin

Otomatik teklif oluşturma ve tetikleyici depo arası transfer siparişleri ile ikmalde zaman kazanın

Gerçek zamanlı, ayrıntılı maliyet raporları ile çeyrek sonu raporlamalarını ve fiyat ayarlamalarını basitleştirin

Odoo sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre tutarsız müşteri desteği kalitesi

Takımınız büyüdükçe uygulama oldukça pahalı hale gelebilir

Odoo fiyatlandırması

Bir Uygulama Ücretsiz: 0

Standart: Kullanıcı başına aylık 38,90 $

Özel: Kullanıcı başına aylık 58,40 $

Odoo derecelendirme ve yorumlar

G2: 4. 3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.200+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!

4. Zoho Inventory (Kapsamlı envanter izleme için en iyisi)

zoho Inventory aracılığıyla

Zoho Inventory, işletmelerin stoklarını, siparişlerini ve satışlarını birden fazla kanalda verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP envanter yönetim sistemidir. Kapsamlı envanter seviyeleri izleme, barkod tarama ve sorunsuz faturalandırma gibi kapsamlı özellikler sunar.

Zoho Inventory, üretim ve depoyu etkili bir şekilde birbirine bağlamak için seri ve toplu izleme özelliğine bile sahiptir. Çözüm, hızlı raporlama seçenekleri ve otomatik iletişim iş akışları ile işlemleri basitleştirir. Bu özellikler, işletmelerin işlemlerini optimize etmesine, manuel hataları azaltmasına ve optimum stok seviyelerini korumasına olanak tanır.

Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri

Envanter ayarlama seçeneği ile hasarları, kayıpları veya tutarsızlıkları hesaba katmak için stokları güncelleyin

Ambalaj geometrisi ile ürünlerin belirlenen kutulara nasıl sığdığını görselleştirin ve optimize edin

Farklı müşteriler, satıcılar veya bölgeler için özelleştirilebilir fiyatlandırma ile değerleme stratejilerinizi haritalandırın

Zoho Inventory sınırlamaları

Tam kapsamlı ERP sistemlerinde bulunan derin üretim ve tedarik zinciri planlama araçları eksiktir

Kapsamlı otomasyon ve çoklu konum senkronizasyonuna ihtiyaç duyan yüksek hacimli kurumsal müşterileri desteklemez

Zoho Inventory fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 39 $ (iki kullanıcı için)

Profesyonel: 99 $/ay (iki kullanıcı için)

Premium: 159 $/ay (iki kullanıcı için)

Enterprise: 299 $/ay (yedi kullanıcı için) (Ek konumlar, siparişler, kullanıcılar, otomatik tarama ve depolama eklentileri olarak mevcuttur)

🧠 İlginç Bilgi: ERP Envanter Yönetim Sistemi 2,3 milyar dolarlık bir sektördür ve doğru yazılımı bulmak zor olabilir.

Zoho Inventory derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (350+ yorum)

5. Epicor ERP (Üretim odaklı dağıtım için en iyisi)

epicor ERP aracılığıyla

İşletmeniz daha çok üretim odaklı mı? Üretim ekipleri genellikle, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin envanter yönetimini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama çözümü olan Epicor ERP gibi çözümleri tercih eder. Bu güçlü ERP sistemi, envanter tahmini, sipariş yönetimi ve temel otomasyon gibi tedarik zinciri temel unsurlarını içerir

Gelişmiş envanter yönetimi modülü, birden fazla konum ve depodaki stok seviyelerini doğru bir şekilde izler. LIFO (son giren ilk çıkar), FIFO (ilk giren ilk çıkar) ve ortalama maliyet gibi çeşitli envanter yöntemlerini destekler. Ayrıca, derinlemesine ve doğru içgörüler için what-if analizi gibi gelişmiş raporlama araçları sunar

Epicor ERP'nin en iyi özellikleri

Kinetic, Prophet 21 ve BisTrack gibi Epicor ekosistem entegrasyonlarıyla ERP iş akışı verimliliğini artırın

Sipariş girişi, satın alma ve üretim gibi süreçleri otomatikleştirerek manuel çabayı azaltın ve verimliliği artırın

Lot ve seri izleme özellikleri sayesinde kalite kontrol ve uyumluluk amacıyla envanter öğelerinin ayrıntılı kayıtlarını tutun

Epicor ERP sınırlamaları

Belirsiz fiyatlandırma ve deneme süresinin olmaması, takımların bu aracı benimsemesini zorlaştırabilir

Bulut sistemine geçiş yaptıktan sonra performans ve yanıt hızı yavaşlayabilir

Epicor ERP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Epicor ERP derecelendirme ve yorumları

G2: 4/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Epicor ERP hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Muhasebe ve envanteri tek bir yerden yönetebilmenin kolaylığı. Çok sayıda güçlü araca sahiptir.

Muhasebe ve envanteri tek bir yerden yönetebilmenin kolaylığı. Çok sayıda güçlü araca sahiptir.

6. Oracle NetSuite (Bulut tabanlı envanter yönetimi için en iyisi)

oracle NetSuite aracılığıyla

Oracle NetSuite, minimum yükseltme maliyetleriyle %100 bulut sistemi yaklaşımıyla öne çıkıyor. Özelleştirilebilir görselleştirmeler ve grafikler sunarak gösterge panellerini sunumlar için mükemmel hale getiriyor. Gerçek zamanlı görünürlük, kullanıcı tarafından seçilen KPI'ların 360° genel görünümünü, konuma göre envanter sayımını ve öngörülen stok seviyelerini içerir

Sistemin talep tabanlı yenileme özelliği, geçmiş satış verilerini ve mevsimsel eğilimleri kullanarak yeniden sipariş noktalarını dinamik olarak yönetir, zamanında stok yenilemeyi sağlar ve stok tükenmelerini en aza indirir. Ayrıca, NetSuite'in çoklu konumdan sipariş karşılama özelliği, önceden tanımlanmış sipariş karşılama kurallarına olanak tanır, tek bir sipariş için birden fazla sevkiyatı ortadan kaldırır ve fazla nakliye ücretlerini önler.

Oracle NetSuite'in en iyi özellikleri

NetSuite'in Akıllı Sayım özelliği ile envanter sayımlarını otomatikleştirin

Konuma özel yerine getirme kuralları ile yinelenen gönderileri ve fazla nakliye ücretlerini ortadan kaldırın

Akıllı envanter döngü sayımlarıyla stok denetimlerinin doğruluğunu artırın

Oracle NetSuite sınırlamaları

Uygulamalar, küçük işletmeler için oldukça pahalı ve zorlu olabilir

Özel ortamlarda gereken özel destek genellikle ücretlidir

Oracle NetSuite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle NetSuite derecelendirme ve yorumları

G2: 4/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1.500+ yorum)

7. Microsoft Dynamics 365 (Ürün odaklı envanter optimizasyonu için en iyisi)

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365, Excel ve Outlook gibi popüler Office ürünlerinin tüm tanıdık özelliklerini ve hissini bir araya getiren bir ERP çözümüdür. Çözüm, gerçek zamanlı çok konumlu depolama ve güçlü bir tedarik süreci modülü sunar.

Ayrıca Power BI, Power Automate, Office 365, Teams ve daha fazlasını içeren Microsoft araç setiyle de entegre olur. Ayrıca Microsoft Dynamics 365, müşterilerin gelişmiş AI yeteneklerini kullanarak rutin görevler için özel AI ajanları oluşturmasına olanak tanır. Sistemin satış ve satın alma gibi diğer iş süreçleriyle entegrasyonu, operasyonları kolaylaştırır ve karar vermeyi geliştirir.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Gerçek verileri, talebi ve kullanılabilirliği işleyen AI algoritmalarıyla elde edilen içgörüler sayesinde envanterinizi yenileyin

Otomatik yeniden sipariş noktaları ayarlayarak yenileme sürecini kolaylaştırın ve önceden tanımlanmış eşiklere göre zamanında stok yenileme sağlayın

Hızlı ve kolay bir ş Akışı kurulumu için rol tabanlı gösterge panellerine ve eğitim kurslarına erişin

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Entegrasyonlar Microsoft ekosistemi ile sınırlıdır

Uzaktaki takımların ihtiyaç duyduğu erişilebilirlikten yoksun olabilir

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Dynamics 365 Business Central Essentials: Kullanıcı başına aylık 70 $

Dynamics 365 Business Central Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $

Dynamics 365 Business Central Takım Üyeleri: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Microsoft Dynamics 365 derecelendirme ve yorumları

G2: 4/5 (800+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (5.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Dynamics 365 hakkında ne diyor?

Finans ve tedarik zinciri için oldukça sağlam çözümler sunar ve gösterge paneli araçları, envanter satışları ve talep tahminleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. 365 Sales ve CS gibi diğer MD araçlarıyla da kolayca entegre edilebilir

Finans ve tedarik zinciri için oldukça sağlam çözümler sunar ve gösterge paneli araçları, envanter satışları ve talep tahminleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. 365 Sales ve CS gibi diğer MD araçlarıyla da kolayca entegre edilebilir

8. Sage X3 (Özelleştirilebilir ERP envanter iş akışları için en iyisi)

sage X3 aracılığıyla

Sage X3, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin envanter yönetimini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir ERP çözümüdür. Envanter seviyelerini gerçek zamanlı olarak izlemek, kuruluşların birden fazla site ve depodaki stokları verimli bir şekilde izlemesini sağlar.

Sistem, üretilen, satın alınan, taşeronlu ve stokta bulunmayan öğeler dahil olmak üzere çeşitli envanter türlerini destekleyerek, farklı ürün gruplarının yönetiminde esneklik sağlar. Kullanıcı tarafından tanımlanabilir ürün bilgileri ve entegrasyon yetenekleri ile Sage X3, tüm departmanların doğru ve güncel envanter verilerine erişebilmesini sağlayarak, bilinçli karar vermeyi ve operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırır.

Sage X3'ün en iyi özellikleri

Kalite kontrol özellikleri, parti yönetimi, seri numaraları, raf ömrü ve son kullanma tarihleri ile ürün standartlarını sağlayın

Yerel çoklu dil ve çoklu para birimi desteği ile envanter yönetimini küresel ölçekte genişletin

Ş Akışı ve özelliklerde kapsamlı özelleştirme ile benzersiz ve karmaşık ihtiyaçları özel olarak karşılayın

Sage X3 sınırlamaları

Diğer e-ticaret envanter yönetimi yazılımları gibi nakliye ve satış modülleriyle kapsamlı entegrasyonlar yoktur

Karmaşık bir uygulamaya ve küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için uygun olmayabilecek geniş bir özellik aralığına sahiptir

Sage X3 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sage X3 derecelendirme ve yorumlar

G2: 3,9/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (75+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi E-ticaret Envanter Yönetimi Yazılımları

9. ERPNext (Açık kaynaklı envanter izleme için en iyisi)

eRPNext aracılığıyla

Envanter çözümlerinizde açık kaynak esnekliğini mi tercih edersiniz? ERPNext bunu sağlar. Toplu izleme ve stok yönetimi gibi temel özelliklerin yanı sıra, yazılım kalite denetimleriyle hareketleri doğrulamaya yardımcı olur. Ayrıca, önceden ayarlanmış depolar ve fiyatlandırma yöntemi ayarları ile işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir

Sistem, boyut, renk veya malzeme gibi parametrelere dayalı ürün varyantlarının oluşturulmasını ve bakımını destekleyerek ayrıntılı öğe yönetimine olanak tanır. Ayrıca, sunucunuzu ve süreçlerinizi dağıtmak için kolay kurulum komut dosyaları ile birlikte gelir.

ERPNext'in en iyi özellikleri

Müşteri konumlarında depolanan malları izleyin ve konsinye envanteri aracılığıyla satışlar üzerine faturalandırmayı yönetin

Promosyon programı ayarlarıyla farklı taraflar veya koşullar için öğe indirimlerini yönetin

Çoklu para birimli faturalar, giderler ve finansal raporlarla muhasebeyi küreselleştirin

ERPNext sınırlamaları

Özel ERP'lere kıyasla daha az tak ve çalıştır seçeneği sunar

Büyük veri kümeleri veya karmaşık iş akışlarında yavaşlayabilir

ERPNext fiyatlandırması

Küçük İşletmeler: Aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Başarı Paketi: Uygulama için 1250 $'dan başlayan fiyatlarla (sabit ücret)

ERPNext derecelendirme ve yorumlar

G2: 4. 2/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

ERPNext hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

ERPNext Yalnızca açık kaynak kod, Python JS vb. kullandığı için uygulaması, desteği ve özelleştirmesi kolaydır.

ERPNext Yalnızca açık kaynak kod, Python JS vb. kullandığı için uygulaması, desteği ve özelleştirmesi kolaydır.

10. SAP S/4HANA (Kurumsal çapta envanter bilgileri için en iyisi)

SAP'nin S/4HANA'sı, büyük kuruluşlar veya bu ölçeğe ulaşmak üzere olan kuruluşlar içindir. Yeni nesil ERP paketi, iş akışlarını optimize etmek için bellek içi bilgi işlem ve AI destekli otomasyon ile her şeyi gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Sistemin Satış, Dağıtım ve Üretim Planlama gibi diğer SAP modülleriyle entegrasyonu, tedarik zinciri boyunca kesintisiz operasyonlar ve veri tutarlılığı sağlar.

S/4HANA ayrıca, analitik karar verme sürecini güçlendirmek için gömülü analitik ve sezgisel Fiori arayüzü özelliklerine sahiptir. Ayrıca bulut, şirket içi ve hibrit dağıtımları destekleyerek kurumsal ölçeklenebilirlik sağlar. Kısacası, dijital dönüşüm için bir güç merkezidir.

SAP S/4HANA'nın en iyi özellikleri

Her mal hareketi için gerekli halef belgeleri, örneğin ilgili muhasebe belgeleri, otomatik olarak oluşturun

Yerleşik düzenleyici raporlama ve risk yönetimi otomasyonu ile stok kalitesini ve uyumluluğu artırın

S/4HANA'nın sıkıştırma teknikleri ve sütun düzeni ile geniş sipariş satırlarını yönetin

SAP S/4HANA sınırlamaları

Eski SAP sistemlerinden geçiş, kapsamlı bir planlama gerektirir

Standartlaştırılmış süreçler, derin özel yapılandırmaları sınırlayabilir

SAP S/4HANA fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP S/4HANA derecelendirme ve yorumları

G2: 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

📚 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz En İyi Envanter Optimizasyon Yazılımları

📌 Özel Bahsetmeler Infor CloudSuite (AI destekli envanter bilgileri ile sektöre özel ERP çözümleri için en iyisi)

Acumatica (Ölçeklenebilir, bulut tabanlı envanter izleme gerektiren büyüyen işletmeler için en iyisi)

SYSPRO (Gerçek zamanlı envanter güncellemeleri gerektiren orta ölçekli üretim ve dağıtım şirketleri için en iyisi)

DEAR Systems (Birden fazla kanalda karmaşık envanterleri yöneten e-ticaret ve perakende işleri için en iyisi)

ClickUp ile En Üst Düzey Envanter Sağlığı

ERP entegre envanter yönetimi, fazla nakit akışının bloklanmasını önler ve ani yığılma riskini ortadan kaldırır. Ayrıca, üretim hatlarını veya müşteri satışlarını engellemeden envanter doğruluğunu iyileştirmek için daha fazla alana sahip olursunuz.

Bu kılavuzdaki çözümler, benzersiz ihtiyaçlarınıza kesinlikle uyacaktır. Ancak, envanter görünürlüğünün yanı sıra verimlilik ve analitiğe öncelik vermek de çok önemlidir.

ClickUp, çok yönlü görev yönetimi ve otomasyonuyla bu listenin en üstünde yer alıyor ve ideal bir seçim haline geliyor.

Yeşil envanteri norm haline getirmenin zamanı geldi mi? ClickUp'a bugün kaydolun!