stok Kontrolü ve Verimlilik için 10 ERP Envanter Yönetimi Yazılımı

Müşterilerin haftalar önce talep ettiği öğeleri ararken, stoklarınızın aylarca atıl durumda kalmasından bıktınız mı? Envanter, ne kadar iyi yönettiğinize bağlı olarak hem hayat kurtarıcı hem de baş ağrısı olabilir.
Çözüm nedir? En son üretim siparişlerine göre stoğu yenileyen, iyi entegre bir ERP envanter yönetim sistemi. Doğru çözüm, stoğu optimize ederken ve envanter sağlığını iyileştirirken takımınızın yükünü hafifletir.
Endişelenmeyin, biz yanınızdayız. Zaman, çaba ve hatta envanterden tasarruf etmeniz için, anahtar özellikleri, sınırlamaları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte en iyi 10 ERP envanter yönetimi yazılımını burada bulabilirsiniz.
⏰ 60 saniyelik özet
Birden fazla aktif bileşeni yönetirken stok tükenmesini veya aşırı birikmeyi önlemek için doğru çözümü benimsemek çok önemlidir. İşte benimseyebileceğiniz en iyi 10 ERP envanter yönetimi yazılımı çözümü:
- ClickUp (Envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi)
- SAP Business One (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)
- Odoo (Envanter kontrolü özelleştirmesi için en iyisi)
- Zoho Inventory (Kapsamlı envanter izleme için en iyisi)
- Epicor ERP (Üretim odaklı dağıtım için en iyisi)
- Oracle NetSuite (Bulut tabanlı envanter yönetimi için en iyisi)
- Microsoft Dynamics 365 (Ürün odaklı envanter optimizasyonu için en iyisi)
- Sage X3 (Finans odaklı envanter yönetimi için en iyisi)
- ERPNext (Açık kaynaklı envanter izleme için en iyisi)
- SAP S/4HANA (Kurumsal çapta envanter bilgileri için en iyisi)
ERP Envanter Yönetimi Nedir?
Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, işinizin üretim, lojistik, satış ve finans bilgilerini yönetmesine yardımcı olan modüllerdir. İhtiyacınız olanı, neden ve nasıl finanse edeceğinizi görselleştirmenize yardımcı olurlar.
Bir ERP envanter sistemi benimsemek, bu verileri daha iyi stok izleme ve kontrol için kullanmanıza yardımcı olur. Ayrıca, manuel kayıtlar yoktur; her şey sistem odaklıdır. Temel olarak, ERP sistemleri bir eklenti değildir; bunlar temel güçlendiricilerdir.
Bunları envanter sistemlerinize entegre etmenin anahtar yolları şunlardır:
- Her makbuz, satış veya hareketle envanter seviyelerini anında güncelleyin
- Stoklar belirlenen eşiğe ulaştığında otomatik yeniden siparişleri tetikleyin
- Tek bir görünüm için depolar ve mağazalar arasındaki envanter verilerini birleştirin
- Talep bazlı stok geliştirme verileriyle tüketim tahminlerini kolaylaştırın
- Aşamalı haritalama ve kayıtları sağlamak için tarama teknolojisini entegre edin
- Envanter maliyetlerini muhasebe ile ilişkilendirerek gerçek zamanlı finansal bilgiler elde edin.
- EDI (elektronik veri alışverişi) entegrasyonları ile tedarikçileri, depoları, nakliyecileri ve satış takımlarını uyumlu hale getirin
Bunun nasıl bir seviye atlama olduğunu hala merak mı ediyorsunuz? ERP destekli envanter çözümlerinin geleneksel çözümlerden farkı şudur:
|Özellik
|ERP Envanter Yönetimi
|Geleneksel Envanter Yönetimi
|Veri Doğruluğu
|Yüksek, gerçek zamanlı güncellemeler
|Manuel hatalara açık
|Otomasyon
|İzleme ve yeniden sipariş vermeyi otomatikleştirir
|Manuel süreçler, daha yavaş
|Ölçeklenebilirlik
|Birden fazla konumu kolayca yönetir
|Belirli konumlarla sınırlıdır
|Entegrasyon
|Finans, satış ve tedarikçilerle bağlantı kurar
|Bağımsız ve yalnızca mevcut stok seviyelerine odaklanır Minimum entegrasyon
|Görünürlük
|Uçtan uca tedarik zinciri yönetimi içgörüleri
|Parçalı, gecikmeli
🔎 Biliyor muydunuz? En eski envanter sistemi formu, eski Mezopotamya'da kil tabletlerin kullanılmasıydı. Bu tabletlerde depolarda bulunan tahıl, hayvan ve diğer malların miktarları ayrıntılı olarak kaydediliyordu!
ERP Envanter Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
ERP destekli çözümlerin potansiyeli, doğru çözümü seçmeyi genellikle daha da önemli hale getirmiştir. Aşağıdaki anahtar unsurları önceliklendirerek doğru seçimi yapın ve güçlü bir başlangıç yapın:
- Gerçek zamanlı izleme: Stok seviyelerini anında güncelleyen çözümleri seçin. Güncel envanter verileri, fazla envanter oluşumunu önler, eksiklikleri ortadan kaldırır ve tahmin doğruluğunu artırır
- AI ve otomasyon yetenekleri: Sipariş işleme ve stok güncellemeleri gibi görevler için otomasyon özelliğine sahip araçları tercih edin. Bu, AI destekli yenileme ve tahmin ile işlemleri hızlandırır
- Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme: İşinizin büyümesine uyum sağlamak için esnek modüllere ve yapılandırılabilir özelliklere sahip yazılımları seçin. İş akışlarını benzersiz envanter ihtiyaçlarınıza ve sektörünüzün taleplerine göre uyarlayın
- Gelişmiş raporlama ve analiz: Analitik gösterge panelleri ve trend görselleştirmeleri ile platformlara öncelik verin. Envanter maliyetlerini optimize etmek için veriye dayalı içgörülere odaklanın
💡 Profesyonel İpucu: ERP sistemini yükseltmek, en pahalı BT kararlarından biridir ve genellikle kurumsal müşteriler için yaklaşık 500 milyon dolara mal olur. Bu nedenle, seçenekleri incelemeden önce sahip olmanız gereken özelliklerin bir listesini hazırlamanız en iyisidir.
En İyi 10 ERP Envanter Yönetimi Yazılımı
İhtiyacınız olan her şey hazır olduğuna göre, piyasadaki en iyi seçeneklere geçelim.
1. ClickUp (Envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi)
İlki, envanter yönetimi gibi sistematik ve önemli bir iş için özellikle uygun olan, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tır. Envanterinizi görselleştirmek ve izlemek için 30'dan fazla özellik sunar
Bu özelliğin merkezinde, geleneksel stok izleme hesap tablolarına akıllı bir alternatif olan ClickUp'ın Tablo Görünümü yer alır. Bu dinamik özellik, kullanıcıların ürün ayrıntılarını titizlikle kaydetmelerine, sorumlulukları atamalarına, görevleri önceliklendirmelerine ve özelleştirilebilir bir arayüzde envanter durumunu izlemelerine olanak tanır.
Özel Alanlardan yararlanarak, işletmeler stok yaşı, beklenen aylık tüketim ve yeniden sipariş noktaları gibi özel envanter metriklerini dahil edebilir ve operasyonları hakkında daha derin içgörüler elde edebilir. Ayrıca, Tablo Görünümü, sorunsuz görev oluşturmayı kolaylaştırarak, belirlenen sorunların doğrudan envanter alanında anında takip edilmesini sağlar.
Anlık yorumlama, zengin renk kodlaması ve çoklu dışa aktarma seçenekleri ile ClickUp, sistematik, izlenebilir envanter optimizasyonu ve verimli veri paylaşımı sağlayarak karmaşık envanter yönetimini kolay ve işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürür.
İşletmeler ayrıca ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak envanter yönetimi çalışma alanlarını yerel ve harici İK çözümleri, finans yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerine bağlayabilir.
Dahası da var! ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka destekli asistanı, platformu derinlemesine envanter verisi analizi ve hızlı özetler ve içgörüler oluşturmak için mükemmel hale getirir. Yapay zeka asistanından, yaklaşan eksiklikler, olası eskime ve stok politikası belgelerindeki değişiklikler hakkında anında güncellemeler isteyin.
ClickUp Brain ayrıca görev atamaları, satın alma siparişlerinin oluşturulması ve rutin rapor iletişimi için gelişmiş otomasyon oluşturmanıza da yardımcı olabilir.
Kurulum süresinden tasarruf etmek mi istiyorsunuz? ClickUp, takımınızın anında çalışmaya başlaması için kapsamlı bir envanter şablonları kitaplığı da sunar. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, sorunsuz sipariş yönetimi için ihtiyacınız olan önceden tasarlanmış çözümdür.
Şunlar dahildir:
- Her biri çeşitli yenileme durumlarına odaklanmak üzere özelleştirilmiş sekiz Özel Alan
- Zaman çizelgesi görünümü, üretim sıralarına göre yeniden sipariş noktalarını kontrol etmeye yardımcı olur
- Kolay izleme ve bütçe unsurları için renk kodlu, takımların haftalık kredi limitleri ve satış hedeflerine uymasını sağlar
ClickUp Envanter Şablonu, envanter, ödemeler ve tedarikçi konumlarını izlemek için başka bir basit seçenektir. Özel sipariş formu, dahili siparişleri basitleştirir ve teslimat kayıtlarını daha anlaşılır hale getirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Dashboard'un analitik veri görselleştirmeleriyle bütünsel envanter izlemeyi gerçekleştirin
- ClickUp Sohbet ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve envanter işlemleri için görevler atayın
- Özel ClickUp Otomasyonları ile stok yenileme ve raporlamayı otomatikleştirin
- QuickBooks ve Zapier gibi özel ClickUp Entegrasyonları ile ERP yeteneklerinizi artırın
- ClickUp Görevleri ile anında envanter listeleri oluşturun ve bunları birden fazla fonksiyona atayın
- Özelleştirilebilir ClickUp İş Yükü Görünümü ile takım ve envanter kaynak kullanımını izleyin
ClickUp sınırlamaları
- Tüm özellikleri öğrenmek biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Üye başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin
ClickUp derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
Bu çevrimiçi inceleme, ClickUp'ın envanter yönetimi için yaptıklarını doğru bir şekilde özetlemektedir:
Çok yönlülüğü sayesinde, daha önce kullandığımız neredeyse tüm araçların yerini aldı: şirket wiki, SCRUM panoları, yönetim için GTD panoları, uyumluluk belgeleri, pazarlama zaman çizelgeleri, hatta şirket envanter izleme sistemi. ClickUp ile hepsine ulaşmak çok daha kolaydı.
Çok yönlülüğü sayesinde, daha önce kullandığımız neredeyse tüm araçların yerini aldı: şirket wiki, SCRUM panoları, yönetim için GTD panoları, uyumluluk belgeleri, pazarlama zaman çizelgeleri, hatta şirket envanter izleme sistemi. ClickUp ile hepsine ulaşmak çok daha kolaydı.
2. SAP Business One (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)
ERP kelimesi, yazılım devi SAP ile eş anlamlıdır. SAP'nin sunduğu hizmetlerden biri, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir ERP envanter yönetimi çözümü olan SAP Business One'dır. Yazılım, özelleştirilebilir toplama ve paketleme süreçleri ve otomatik veri toplama sunarak operasyonel verimliliği ve karar vermeyi geliştirir.
Business One, stok seviyelerinin net bir görünümünü sağlayan entegre analitik özelliklere sahiptir. Ayrıca, stok tükenmesini veya fazla stoklanmayı önlemek için otomatik uyarılar da içerir. Ayrıca, envanter yönetimini üretim, finans ve satış ile sorunsuz bir şekilde bağlayarak size bütünsel bir görünüm sunar.
SAP Business One'ın en iyi özellikleri
- Anlık kullanılabilirlik kontrolleri gerçekleştirin ve gerçek zamanlı görünürlük ile öğe stok seviyelerini izleyin
- Birden fazla depoda envanteri gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde yönetin
- Envanter planlamasına özel envanter işlemleriyle stok gelişimini inceleyin
SAP Business One sınırlamaları
- İlk kurulum ve yapılandırma zaman alıcı olabilir ve üst düzey uzmanlık gerektirebilir
- Eski bir arayüze sahiptir ve benzersiz iş süreçlerine göre özelleştirmek oldukça maliyetlidir
SAP Business One fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
SAP Business One derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar SAP Business One hakkında ne diyor?
Uçtan uca otomasyonda mükemmeldir ve gerçek zamanlı raporlamada çok önemlidir. Her SAP ürünüyle entegre olur, özellikle Concur'dan gelen veriler kolay ve sorunsuz bir şekilde aktarılır.
Uçtan uca otomasyonda mükemmeldir ve gerçek zamanlı raporlamada çok önemlidir. Her SAP ürünüyle entegre olur, özellikle Concur'dan gelen veriler kolay ve sorunsuz bir şekilde aktarılır.
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3. Odoo (Envanter kontrolü özelleştirmesi için en iyisi)
Daha modern ve kolay ayarlanabilir bir çözüm mü arıyorsunuz? Odoo, verimli envanter yönetimi için başlamak için harika bir yerdir. Bu araç, soğuk hava deposu veya raflar gibi ayrıntılı sanal yerleştirme konumları dahil olmak üzere kapsamlı özelliklere sahiptir. Ayrıca, takımların güçlü sipariş yönetimi için teslimat süreleri ve nakliye modu seçiminde net kurallar eklemesine olanak tanır.
Sistem, birden fazla depodaki envanter seviyelerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar, gelişmiş yönlendirme mekanizmalarını destekler ve işlemleri kolaylaştırmak için barkod tarayıcılarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleri, şirketlerin sistemi özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayarak envanter yönetiminde genel doğruluğu artırır.
Odoo'nun en iyi özellikleri
- Alt yüklenici, çapraz sevkiyat ve çapraz sevkiyat planlaması ile gelişmiş sevkiyat rotaları gerçekleştirin
- Otomatik teklif oluşturma ve tetikleyici depo arası transfer siparişleri ile ikmalde zaman kazanın
- Gerçek zamanlı, ayrıntılı maliyet raporları ile çeyrek sonu raporlamalarını ve fiyat ayarlamalarını basitleştirin
Odoo sınırlamaları
- Bazı kullanıcılara göre tutarsız müşteri desteği kalitesi
- Takımınız büyüdükçe uygulama oldukça pahalı hale gelebilir
Odoo fiyatlandırması
- Bir Uygulama Ücretsiz: 0
- Standart: Kullanıcı başına aylık 38,90 $
- Özel: Kullanıcı başına aylık 58,40 $
Odoo derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4. 3/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.200+ yorum)
📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu?
ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!
4. Zoho Inventory (Kapsamlı envanter izleme için en iyisi)
Zoho Inventory, işletmelerin stoklarını, siparişlerini ve satışlarını birden fazla kanalda verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP envanter yönetim sistemidir. Kapsamlı envanter seviyeleri izleme, barkod tarama ve sorunsuz faturalandırma gibi kapsamlı özellikler sunar.
Zoho Inventory, üretim ve depoyu etkili bir şekilde birbirine bağlamak için seri ve toplu izleme özelliğine bile sahiptir. Çözüm, hızlı raporlama seçenekleri ve otomatik iletişim iş akışları ile işlemleri basitleştirir. Bu özellikler, işletmelerin işlemlerini optimize etmesine, manuel hataları azaltmasına ve optimum stok seviyelerini korumasına olanak tanır.
Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri
- Envanter ayarlama seçeneği ile hasarları, kayıpları veya tutarsızlıkları hesaba katmak için stokları güncelleyin
- Ambalaj geometrisi ile ürünlerin belirlenen kutulara nasıl sığdığını görselleştirin ve optimize edin
- Farklı müşteriler, satıcılar veya bölgeler için özelleştirilebilir fiyatlandırma ile değerleme stratejilerinizi haritalandırın
Zoho Inventory sınırlamaları
- Tam kapsamlı ERP sistemlerinde bulunan derin üretim ve tedarik zinciri planlama araçları eksiktir
- Kapsamlı otomasyon ve çoklu konum senkronizasyonuna ihtiyaç duyan yüksek hacimli kurumsal müşterileri desteklemez
Zoho Inventory fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 39 $ (iki kullanıcı için)
- Profesyonel: 99 $/ay (iki kullanıcı için)
- Premium: 159 $/ay (iki kullanıcı için)
- Enterprise: 299 $/ay (yedi kullanıcı için) (Ek konumlar, siparişler, kullanıcılar, otomatik tarama ve depolama eklentileri olarak mevcuttur)
🧠 İlginç Bilgi: ERP Envanter Yönetim Sistemi 2,3 milyar dolarlık bir sektördür ve doğru yazılımı bulmak zor olabilir.
Zoho Inventory derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (350+ yorum)
5. Epicor ERP (Üretim odaklı dağıtım için en iyisi)
İşletmeniz daha çok üretim odaklı mı? Üretim ekipleri genellikle, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin envanter yönetimini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama çözümü olan Epicor ERP gibi çözümleri tercih eder. Bu güçlü ERP sistemi, envanter tahmini, sipariş yönetimi ve temel otomasyon gibi tedarik zinciri temel unsurlarını içerir
Gelişmiş envanter yönetimi modülü, birden fazla konum ve depodaki stok seviyelerini doğru bir şekilde izler. LIFO (son giren ilk çıkar), FIFO (ilk giren ilk çıkar) ve ortalama maliyet gibi çeşitli envanter yöntemlerini destekler. Ayrıca, derinlemesine ve doğru içgörüler için what-if analizi gibi gelişmiş raporlama araçları sunar
Epicor ERP'nin en iyi özellikleri
- Kinetic, Prophet 21 ve BisTrack gibi Epicor ekosistem entegrasyonlarıyla ERP iş akışı verimliliğini artırın
- Sipariş girişi, satın alma ve üretim gibi süreçleri otomatikleştirerek manuel çabayı azaltın ve verimliliği artırın
- Lot ve seri izleme özellikleri sayesinde kalite kontrol ve uyumluluk amacıyla envanter öğelerinin ayrıntılı kayıtlarını tutun
Epicor ERP sınırlamaları
- Belirsiz fiyatlandırma ve deneme süresinin olmaması, takımların bu aracı benimsemesini zorlaştırabilir
- Bulut sistemine geçiş yaptıktan sonra performans ve yanıt hızı yavaşlayabilir
Epicor ERP fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Epicor ERP derecelendirme ve yorumları
- G2: 4/5 (1.100'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Epicor ERP hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Muhasebe ve envanteri tek bir yerden yönetebilmenin kolaylığı. Çok sayıda güçlü araca sahiptir.
Muhasebe ve envanteri tek bir yerden yönetebilmenin kolaylığı. Çok sayıda güçlü araca sahiptir.
6. Oracle NetSuite (Bulut tabanlı envanter yönetimi için en iyisi)
Oracle NetSuite, minimum yükseltme maliyetleriyle %100 bulut sistemi yaklaşımıyla öne çıkıyor. Özelleştirilebilir görselleştirmeler ve grafikler sunarak gösterge panellerini sunumlar için mükemmel hale getiriyor. Gerçek zamanlı görünürlük, kullanıcı tarafından seçilen KPI'ların 360° genel görünümünü, konuma göre envanter sayımını ve öngörülen stok seviyelerini içerir
Sistemin talep tabanlı yenileme özelliği, geçmiş satış verilerini ve mevsimsel eğilimleri kullanarak yeniden sipariş noktalarını dinamik olarak yönetir, zamanında stok yenilemeyi sağlar ve stok tükenmelerini en aza indirir. Ayrıca, NetSuite'in çoklu konumdan sipariş karşılama özelliği, önceden tanımlanmış sipariş karşılama kurallarına olanak tanır, tek bir sipariş için birden fazla sevkiyatı ortadan kaldırır ve fazla nakliye ücretlerini önler.
Oracle NetSuite'in en iyi özellikleri
- NetSuite'in Akıllı Sayım özelliği ile envanter sayımlarını otomatikleştirin
- Konuma özel yerine getirme kuralları ile yinelenen gönderileri ve fazla nakliye ücretlerini ortadan kaldırın
- Akıllı envanter döngü sayımlarıyla stok denetimlerinin doğruluğunu artırın
Oracle NetSuite sınırlamaları
- Uygulamalar, küçük işletmeler için oldukça pahalı ve zorlu olabilir
- Özel ortamlarda gereken özel destek genellikle ücretlidir
Oracle NetSuite fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Oracle NetSuite derecelendirme ve yorumları
- G2: 4/5 (3.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (1.500+ yorum)
7. Microsoft Dynamics 365 (Ürün odaklı envanter optimizasyonu için en iyisi)
Microsoft Dynamics 365, Excel ve Outlook gibi popüler Office ürünlerinin tüm tanıdık özelliklerini ve hissini bir araya getiren bir ERP çözümüdür. Çözüm, gerçek zamanlı çok konumlu depolama ve güçlü bir tedarik süreci modülü sunar.
Ayrıca Power BI, Power Automate, Office 365, Teams ve daha fazlasını içeren Microsoft araç setiyle de entegre olur. Ayrıca Microsoft Dynamics 365, müşterilerin gelişmiş AI yeteneklerini kullanarak rutin görevler için özel AI ajanları oluşturmasına olanak tanır. Sistemin satış ve satın alma gibi diğer iş süreçleriyle entegrasyonu, operasyonları kolaylaştırır ve karar vermeyi geliştirir.
Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri
- Gerçek verileri, talebi ve kullanılabilirliği işleyen AI algoritmalarıyla elde edilen içgörüler sayesinde envanterinizi yenileyin
- Otomatik yeniden sipariş noktaları ayarlayarak yenileme sürecini kolaylaştırın ve önceden tanımlanmış eşiklere göre zamanında stok yenileme sağlayın
- Hızlı ve kolay bir ş Akışı kurulumu için rol tabanlı gösterge panellerine ve eğitim kurslarına erişin
Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları
- Entegrasyonlar Microsoft ekosistemi ile sınırlıdır
- Uzaktaki takımların ihtiyaç duyduğu erişilebilirlikten yoksun olabilir
Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme
- Dynamics 365 Business Central Essentials: Kullanıcı başına aylık 70 $
- Dynamics 365 Business Central Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $
- Dynamics 365 Business Central Takım Üyeleri: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
Microsoft Dynamics 365 derecelendirme ve yorumları
- G2: 4/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (5.700+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Microsoft Dynamics 365 hakkında ne diyor?
Finans ve tedarik zinciri için oldukça sağlam çözümler sunar ve gösterge paneli araçları, envanter satışları ve talep tahminleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. 365 Sales ve CS gibi diğer MD araçlarıyla da kolayca entegre edilebilir
Finans ve tedarik zinciri için oldukça sağlam çözümler sunar ve gösterge paneli araçları, envanter satışları ve talep tahminleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. 365 Sales ve CS gibi diğer MD araçlarıyla da kolayca entegre edilebilir
8. Sage X3 (Özelleştirilebilir ERP envanter iş akışları için en iyisi)
Sage X3, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin envanter yönetimini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir ERP çözümüdür. Envanter seviyelerini gerçek zamanlı olarak izlemek, kuruluşların birden fazla site ve depodaki stokları verimli bir şekilde izlemesini sağlar.
Sistem, üretilen, satın alınan, taşeronlu ve stokta bulunmayan öğeler dahil olmak üzere çeşitli envanter türlerini destekleyerek, farklı ürün gruplarının yönetiminde esneklik sağlar. Kullanıcı tarafından tanımlanabilir ürün bilgileri ve entegrasyon yetenekleri ile Sage X3, tüm departmanların doğru ve güncel envanter verilerine erişebilmesini sağlayarak, bilinçli karar vermeyi ve operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırır.
Sage X3'ün en iyi özellikleri
- Kalite kontrol özellikleri, parti yönetimi, seri numaraları, raf ömrü ve son kullanma tarihleri ile ürün standartlarını sağlayın
- Yerel çoklu dil ve çoklu para birimi desteği ile envanter yönetimini küresel ölçekte genişletin
- Ş Akışı ve özelliklerde kapsamlı özelleştirme ile benzersiz ve karmaşık ihtiyaçları özel olarak karşılayın
Sage X3 sınırlamaları
- Diğer e-ticaret envanter yönetimi yazılımları gibi nakliye ve satış modülleriyle kapsamlı entegrasyonlar yoktur
- Karmaşık bir uygulamaya ve küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için uygun olmayabilecek geniş bir özellik aralığına sahiptir
Sage X3 fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Sage X3 derecelendirme ve yorumlar
- G2: 3,9/5 (25+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (75+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi E-ticaret Envanter Yönetimi Yazılımları
9. ERPNext (Açık kaynaklı envanter izleme için en iyisi)
Envanter çözümlerinizde açık kaynak esnekliğini mi tercih edersiniz? ERPNext bunu sağlar. Toplu izleme ve stok yönetimi gibi temel özelliklerin yanı sıra, yazılım kalite denetimleriyle hareketleri doğrulamaya yardımcı olur. Ayrıca, önceden ayarlanmış depolar ve fiyatlandırma yöntemi ayarları ile işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir
Sistem, boyut, renk veya malzeme gibi parametrelere dayalı ürün varyantlarının oluşturulmasını ve bakımını destekleyerek ayrıntılı öğe yönetimine olanak tanır. Ayrıca, sunucunuzu ve süreçlerinizi dağıtmak için kolay kurulum komut dosyaları ile birlikte gelir.
ERPNext'in en iyi özellikleri
- Müşteri konumlarında depolanan malları izleyin ve konsinye envanteri aracılığıyla satışlar üzerine faturalandırmayı yönetin
- Promosyon programı ayarlarıyla farklı taraflar veya koşullar için öğe indirimlerini yönetin
- Çoklu para birimli faturalar, giderler ve finansal raporlarla muhasebeyi küreselleştirin
ERPNext sınırlamaları
- Özel ERP'lere kıyasla daha az tak ve çalıştır seçeneği sunar
- Büyük veri kümeleri veya karmaşık iş akışlarında yavaşlayabilir
ERPNext fiyatlandırması
- Küçük İşletmeler: Aylık 50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Başarı Paketi: Uygulama için 1250 $'dan başlayan fiyatlarla (sabit ücret)
ERPNext derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4. 2/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)
ERPNext hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
ERPNext Yalnızca açık kaynak kod, Python JS vb. kullandığı için uygulaması, desteği ve özelleştirmesi kolaydır.
ERPNext Yalnızca açık kaynak kod, Python JS vb. kullandığı için uygulaması, desteği ve özelleştirmesi kolaydır.
10. SAP S/4HANA (Kurumsal çapta envanter bilgileri için en iyisi)
SAP'nin S/4HANA'sı, büyük kuruluşlar veya bu ölçeğe ulaşmak üzere olan kuruluşlar içindir. Yeni nesil ERP paketi, iş akışlarını optimize etmek için bellek içi bilgi işlem ve AI destekli otomasyon ile her şeyi gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Sistemin Satış, Dağıtım ve Üretim Planlama gibi diğer SAP modülleriyle entegrasyonu, tedarik zinciri boyunca kesintisiz operasyonlar ve veri tutarlılığı sağlar.
S/4HANA ayrıca, analitik karar verme sürecini güçlendirmek için gömülü analitik ve sezgisel Fiori arayüzü özelliklerine sahiptir. Ayrıca bulut, şirket içi ve hibrit dağıtımları destekleyerek kurumsal ölçeklenebilirlik sağlar. Kısacası, dijital dönüşüm için bir güç merkezidir.
SAP S/4HANA'nın en iyi özellikleri
- Her mal hareketi için gerekli halef belgeleri, örneğin ilgili muhasebe belgeleri, otomatik olarak oluşturun
- Yerleşik düzenleyici raporlama ve risk yönetimi otomasyonu ile stok kalitesini ve uyumluluğu artırın
- S/4HANA'nın sıkıştırma teknikleri ve sütun düzeni ile geniş sipariş satırlarını yönetin
SAP S/4HANA sınırlamaları
- Eski SAP sistemlerinden geçiş, kapsamlı bir planlama gerektirir
- Standartlaştırılmış süreçler, derin özel yapılandırmaları sınırlayabilir
SAP S/4HANA fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
SAP S/4HANA derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,5/5 (750+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
📚 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz En İyi Envanter Optimizasyon Yazılımları
📌 Özel Bahsetmeler
- Infor CloudSuite (AI destekli envanter bilgileri ile sektöre özel ERP çözümleri için en iyisi)
- Acumatica (Ölçeklenebilir, bulut tabanlı envanter izleme gerektiren büyüyen işletmeler için en iyisi)
- SYSPRO (Gerçek zamanlı envanter güncellemeleri gerektiren orta ölçekli üretim ve dağıtım şirketleri için en iyisi)
- DEAR Systems (Birden fazla kanalda karmaşık envanterleri yöneten e-ticaret ve perakende işleri için en iyisi)
ClickUp ile En Üst Düzey Envanter Sağlığı
ERP entegre envanter yönetimi, fazla nakit akışının bloklanmasını önler ve ani yığılma riskini ortadan kaldırır. Ayrıca, üretim hatlarını veya müşteri satışlarını engellemeden envanter doğruluğunu iyileştirmek için daha fazla alana sahip olursunuz.
Bu kılavuzdaki çözümler, benzersiz ihtiyaçlarınıza kesinlikle uyacaktır. Ancak, envanter görünürlüğünün yanı sıra verimlilik ve analitiğe öncelik vermek de çok önemlidir.
ClickUp, çok yönlü görev yönetimi ve otomasyonuyla bu listenin en üstünde yer alıyor ve ideal bir seçim haline geliyor.
Yeşil envanteri norm haline getirmenin zamanı geldi mi? ClickUp'a bugün kaydolun!