Lojistik Verimliliğini Artırmak için Ücretsiz Teslimat Günlüğü Şablonları

Gelen teslimatları takip etmek, herhangi bir lojistik takımı için kolayca baş belası haline gelebilir. Bu, kaybolan paketler, belirsiz kayıtlar veya unutulan sevkiyat ayrıntıları ile başlar ve malzeme kayıplarına, artan masraflara ve hayal kırıklığına uğramış müşterilere yol açar.

Ancak endişelenmeyin! Teslimat kaydı şablonu, yapı oluşturmanıza yardımcı olur ve zaman, para ve çaba tasarrufu sağlar.

Teslimat günlüğü şablonunu kullanarak, işletmeler ve lojistik takımları işlerin üstesinden gelebilir. Her gönderinin izlenmesini sağlayabilir, tüm öğelerin kaydedildiğinden emin olabilir ve sorunlar kontrolden çıkmadan tespit edebilirler.

Bu blog, sürecinizi basitleştirmek, teslimatları doğru bir şekilde izlemek ve verimliliği artırmak için 10 ücretsiz teslimat günlüğü şablonunu listeler.

Hadi başlayalım!

Teslimat Günlüğü Şablonları Nedir?

Teslimat günlüğü şablonu, önemli ayrıntıları izlemek ve kaydetmek için yapılandırılmış bir form sağlayarak işletmenin yaklaşan teslimatlar hakkında güncel kalmasına yardımcı olur.

Peki, teslimat kaydı nedir?

Teslimat günlüğü, her teslimatın doğru bir şekilde belgelenmesini sağlayan merkezi bir kayıt görevi görür. Alınan öğeleri takip etmek için kullanılan bir belgedir ve aşağıdaki gibi ayrıntıları not eder:

Teslimat tarihi

Paket içeriği

Nakliye kaynağı

Kanıt için gerekli tüm imzalar

Bu nedenle, teslimat kaydı şablonu kullanmak, paketlerin izlenmesini ve nakliye programlarının düzenlenmesini hızlandırır ve tüm gerekli bilgileri tek bir yerde toplayarak zaman tasarrufu sağlar.

Teslimat günlüğü şablonu, gelen teslimatları düzenli olarak yöneten işletmeler için idealdir. Net belgeler sağlar ve tedarik yönetiminde maliyetli hataları önler, kayıp gönderiler veya kayda geçmeyen teslimatlar gibi sorunları azaltır ve takımların düzenli ve verimli çalışmasını sağlar.

İyi bir teslimat kaydı şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir teslimat kaydı şablonu, işletmelerin paket teslimatlarını zahmetsizce izlemesine yardımcı olur. Her gönderi için gerekli bilgileri düzenler ve doğru kayıtların tutulmasını sağlayarak zaman tasarrufu sağlar ve hataları azaltır.

İdeal teslimat günlüğü şablonunu seçerken değerlendirmeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

Teslimat tarihi : Bu bölüm, zamanlamayı izlemek ve lojistik zaman çizelgelerini yönetmek için gereklidir

Teslimat ID/izleme numarası : Sorgu veya sorun durumunda kolay ve hızlı teslimat izleme için gönderi ID'lerini belgeler

Gönderen ve alıcı bilgileri : Bu bölüm, her teslimatı kimin gönderdiğini ve aldığını kaydeder

Alınan öğeler : Günlük şablonunda her bir öğenin içeriği, miktarı ve koşulları hakkında net bir kayıt bulunur

Alındığını kanıtlayan imza : Bu alan, teslimat sırasında yetkili kişilerin imzalaması için ayrılmıştır ve sorumluluğu garanti altına alır

Teslimat durumu : Bu bölüm, teslimatın tamamlandığını, beklemede olduğunu veya sorun olduğunu belirtir

Notlar/yorumlar bölümü : Özel taşıma talimatlarını veya açıklamaları not etmek gerekir

Maliyet ve giderler : Bu bölüm, giderleri yönetmek için teslimatla ilgili tüm masrafları izler

Varış koşulları : Kayıt şablonunda hasarları bildirmek için paketlerin varış durumunu belgeler

Teslimat zamanı: Şablondaki bu bölüm, tekrarlanan veya beklenen gönderiler için planlamayı destekler

Gelen teslimatları izlemek için 10 ücretsiz teslimat kaydı şablonu

Etkili bir teslimat günlüğü şablonu, lojistik ve tedarik zinciri uzmanlarının teslimat izlemeyi basitleştirmesine, hataları azaltmasına ve hesap verebilirliği artırmasına yardımcı olur.

Anahtar ayrıntıların net bir şekilde kaydedilmesi, profesyonellerin programları yönetmesine, gecikmeleri en aza indirmesine ve doğru belgeleme sağlamasına yardımcı olur.

Şimdi, ClickUp'ın en iyi ücretsiz teslimat kaydı şablonlarından bazılarını inceleyelim:

1. ClickUp Teslimat Kaydı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Teslimat Günlüğü Şablonunu kullanarak gönderilerinizi etkili bir şekilde takip edin

ClickUp Teslimat Günlüğü Şablonu, teslimat izlemeyi geliştirerek işletmelerin gönderilerini zamanında teslim etmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur. Teslimat ayrıntılarını kaydetmek, siparişleri izlemek ve teslimat durumlarını gerçek zamanlı olarak izlemek için yapılandırılmış bir yol sağlar.

ClickUp'ın özel görünümleri, alanları ve durumları, teslimat sürecinin tarih, saat, rota ve sürücü gibi her yönünü düzenlemenizi sağlayarak siparişlerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Bu, operasyonları kontrol altında tutmanıza ve tüm takımınız için netlik ve düzen sağlar.

📍 Anahtar özellikler

Siparişleri, teslimat durumunu ve ödeme ayrıntılarını tek bir yerden izleyin

Sorunsuz operasyonlar için teslimatları tarih, saat, sürücü, rota ve daha fazlasına göre düzenleyin

Kolay izleme için takım üyelerine son teslim tarihleri ile görevler atayın

Teslimat ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmak için bildirimler ayarlayın

🔮 İdeal kullanım alanları: Envanter izleme ve günlük birden fazla teslimatı yönetme

Gelen teslimatları yönetmek ve kayıtları güncel tutmak için güvenilir bir yönteme ihtiyaç duyan lojistik uzmanları, perakende yöneticileri ve restoran sahipleri

2. ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonunu kullanarak sipariş sorunlarınızı takip edin

ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu, ürün siparişlerinin yönetimini ve izlenmesini basitleştirerek, siparişin verilmesi aşamasından yerine getirilmesine kadar her adımı takip etmeyi kolaylaştırır. Kullanıma hazır bu şablon, hataları ve gecikmeleri azaltarak müşteri memnuniyetini artırmak isteyen işletmeler için mükemmeldir.

Otomatik veri girişi, sipariş izleme ve sipariş sorunları yönetimi ile bu şablon, önemli sipariş ayrıntılarını düzenli ve erişilebilir tutar. Takımların zamanından tasarruf sağlar, verimliliği artırır ve müşterilere sorunsuz bir sipariş deneyimi sunmaya yardımcı olur.

📍 Anahtar özellikler

Zamanında teslimatı sağlamak için her siparişin ilerlemesini izleyin

Kolay başvuru için ürün türü, fiyat ve miktar gibi alanları kullanın

Siparişleri Yeni , Paketleme , Nakliye veya Tamamlandı olarak işaretlemek için özel durumlar ekleyin ve gerçek zamanlı izleme yapın

Sorunları kolayca izleyin ve özel bir görünümle çözün

🔮 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli ürün siparişlerini verimli bir şekilde yönetme

Müşteri bilgilerini düzenlemek ve siparişleri verildikten teslimata kadar izlemek için verimli bir yönteme ihtiyaç duyan elektronik ticaret perakendecileri, toptancılar veya B2B işletmeleri

Daha fazla bilgi: Sorun izlemeyi optimize etmek ve projelerinizi baştan sona takip etmek için tasarlanmış Excel ve ClickUp'ta 11 ücretsiz sorun izleme ve günlük şablonu ile proje yönetiminizi bir adım öteye taşıyın.

3. ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonu'nu kullanarak sevkiyat gecikmelerini önleyin ve siparişleri zamanında yerine getirin

Kaynak

ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonu, envanter yönetimi, izleme ve sipariş işlemeyi tek bir kullanışlı çalışma alanında basitleştirmek için tasarlanmıştır. Sevkiyat gecikmelerini azaltmaya ve siparişleri doğru bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olarak müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırır.

Bu şablon, her siparişin durumunu kolayca izlemenize yardımcı olmak için özelleştirilebilir görünümler, durumlar ve alanlar gibi sezgisel özellikleri bir araya getirir. Ayrıca, nakliye lojistiğini ve iletişimi geliştirerek sorunsuz ve verimli bir iş akışı sağlar.

📍 Anahtar özellikler:

Hızlı bir genel bakış için Pano görünümünü kullanarak sipariş yerine getirmenin her aşamasını izleyin

Envanter seviyelerini takip etmek için Stokta var ve Stokta yok gibi özel durumları kullanın

Özel alanlara ürün maliyetleri, miktarlar ve satıcı bilgileri gibi önemli ayrıntıları ekleyin

Ambalaj talimatlarını, satıcı bilgilerini ve siparişle ilgili diğer belgeleri saklamak için Belgeler görünümünü kullanın

🔮 İdeal kullanım alanları: Sipariş işleme ve envanter kontrolünü geliştirme

Sipariş alımından sevkiyata kadar verimli izleme ve gerçek zamanlı envanter bilgileri gerektiren elektronik ticaret yöneticileri, operasyon takımları ve perakendeciler

Daha fazla bilgi: Destek işlemlerini düzenlemek için 10 müşteri hizmetleri şablonu

4. ClickUp Satın Alma Sipariş Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satın Alma Sipariş Formu Şablonunu kullanarak satın alma iş akışınızı basitleştirin

Kaynak

ClickUp Satın Alma Sipariş Formu Şablonu, tedarikçinin bilgileri ve sipariş takibi gibi her satın alma adımını tek bir yerde merkezileştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur. Manuel işleri azaltır, satın alma politikalarına uyumu sağlar ve siparişlere gerçek zamanlı görünürlük kazanmanıza yardımcı olur.

Bu şablonu kullanarak, satın alma takımları tedarik süreçlerini yönetebilir, hataları en aza indirebilir ve sipariş durumlarını ve teslimat zaman çizelgelerini verimli bir şekilde izleyebilir.

📍 Anahtar özellikler:

İsimler, iletişim bilgileri ve adresler gibi önemli tedarikçi bilgilerini kategorilere ayırın ve düzenleyin

Net ve doğru siparişler için her öğeyi açıklamaları, miktarları ve fiyatlarıyla birlikte belgelendirin

Öğelenmiş maliyetleri hesaplamak, indirimler uygulamak ve siparişleri tamamlamak için nakliye ücretlerini eklemek üzere görevler oluşturun

Sipariş aşamalarını Yeni Talepler'den Tamamlandı'ya kadar izleyin ve tedarik sürecinin her adımını takip edin

🔮 İdeal kullanım alanları: Satın alma siparişi belgelerini merkezileştirme

İstekleri ve envanteri yönetmek için sistematik bir yaklaşım isteyen imalat ve perakende kuruluşlarındaki tedarik ekipleri ve satın alma yöneticileri

Daha fazla bilgi: Excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Sipariş Formu Şablonu

5. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu'nu kullanarak envanterinizi ve satın alma siparişlerinizi yönetin

ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, takımların siparişleri izlemesine, stok seviyelerini takip etmesine ve tedarikçi bilgilerini tek bir düzenli gösterge panelinde tutmasına olanak tanır. Bu kurulum, stok tükenme riskini azaltır, satın alma süreçlerini optimize etmeye yardımcı olur ve tedarikçi ilişkilerini iyileştirir.

Şablon, otomatik uyarılar, Özel Alanlar ve güçlü izleme özellikleriyle doğru kayıtlar, zamanında siparişler ve etkili envanter yönetimi sağlar.

📍 Anahtar özellikler:

Özel Alanları kullanarak öğe maliyetlerini kaydedin ve bütçeye uyumu gerçek zamanlı olarak izleyin

Ödeme, Envantere Ekle ve Teslim Edildi gibi özel durumlarla her siparişin ilerlemesini izleyin

Yeniden sipariş noktaları için otomatik hatırlatıcılar ayarlayarak her zaman yeterli stoğa sahip olmanızı sağlayın

Satın alma formlarını saklamak ve tedarikçilerle iletişimi sürdürmek için Belgeler ve görevleri kullanın

🔮 İdeal kullanım alanları: Tedarik ve envanter yönetimi

Operasyonları optimize etmek için organize satın alma ve envanter izlemeye ihtiyaç duyan tedarik zinciri yöneticileri, satın alma ekipleri ve e-ticaret iş sahipleri

Daha fazla bilgi: E-ticaret işinizi optimize etmek mi istiyorsunuz? Süreçlerinizi optimize etmek, hataları azaltmak ve verimliliği artırmak için en iyi 10 e-ticaret envanter yönetimi yazılımına göz atın.

6. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu'nu kullanarak envanter ve gelirlerinizi takip edin

ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, envanter yönetimi süreçlerini kolaylaştırır ve genel iş verimliliğini artırır. Envanter seviyelerini izlemek, stok hareketlerini takip etmek ve satış verilerini analiz etmek için merkezi bir platform sağlar.

Bu şablonu kullanarak tedarikçi ilişkilerini yönetebilir ve görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Bu işlevler, bilinçli satın alma, üretim ve satış kararları almanıza yardımcı olur ve sonuçta verimlilik ve karlılıkta artış sağlar.

📍 Anahtar özellikler:

Mevcut envanter seviyelerini, yeniden sipariş noktalarını ve stok uyarılarını kolayca görüntüleyin

Satış eğilimleri, popüler ürünler ve yavaş satan öğeler hakkında içgörüler edinin

Gelen gönderiler, giden gönderiler ve iç transferler gibi envanter hareketlerini izleyin

Tedarikçi bilgilerini, satın alma siparişlerini ve teslimat programlarını izleyin

🔮 İdeal kullanım alanları: Envanter yönetimini kolaylaştırın ve verileri merkezileştirin

Envanterini etkin bir şekilde yönetmesi gereken depo yöneticileri, e-ticaret perakendecileri ve tedarik zinciri uzmanları

Daha fazla bilgi: Excel, Sheets ve ClickUp için bu 10 ücretsiz envanter şablonuyla envanter yönetimini basitleştirin ve stok seviyelerinin izlenmesini ve malzemelerin yönetimini optimize edin!

7. ClickUp Envanter İzleme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Envanter İzleme Şablonu'nu kullanarak envanterinizi, ödemelerinizi ve tedarikçilerinizi takip edin

ClickUp Envanter İzleme Şablonu, stok seviyelerini, satıcıları, sipariş ayrıntılarını ve daha fazlasını izlemek için merkezi bir hub sağlar. İster küçük bir mağazayı ister çok konumlu bir işletmeyi yönetiyor olun, bu şablon envanter sürecinizi iyileştirerek hataları azaltır ve zaman tasarrufu sağlar.

Bu kayıt şablonu, tek bir düzenli çalışma alanında envanter işlemlerinizi daha iyi anlamanıza olanak tanır. Özelleştirilebilir görünümler, otomatikleştirilmiş iş akışları ve özel alanlar sayesinde siparişleri izleyebilir, envanter eğilimlerini takip edebilir ve yeniden sipariş ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilirsiniz.

📍 Anahtar özellikler:

Tedarikçileri ve ürünlerini kolayca izlemek için envanteri tedarikçiye göre görüntüleyin

Her bir envanter öğesinin durumunu izlemek için Açık ve Tamamlandı gibi özel durumlar kullanın

Yeniden sipariş noktalarını ayarlayın ve stok tükenmelerini önlemek için uyarılar alın

15 özelleştirilebilir alan kullanarak öğe özelliklerini, maliyetleri ve satıcı ayrıntılarını girin

🔮 İdeal kullanım alanları: Gerçek zamanlı envanter izleme ve raporlama

Stok seviyelerini denetlemek, maliyetleri izlemek ve tedarikçi ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmek isteyen perakende, e-ticaret ve üretim sektörlerindeki envanter yöneticileri, depo süpervizörleri ve tedarik ekipleri

💡 Profesyonel İpucu: Maliyetleri azaltmak ve stok eksikliklerini önemli ölçüde önlemek için envanter planlamanızı iyileştirmeyi öğrenin. Envanter seviyenizi optimum düzeyde tutmak ve işlerinizi verimli hale getirmek için tahmin ve güvenilir envanter yönetimi yazılımı kullanın!

8. ClickUp Depo KPI Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Depo KPI Şablonu'nu kullanarak depo verilerinizi ve KPI'larınızı düzenleyin

ClickUp Depo KPI Şablonu, temel depo performans göstergelerinin izlenmesini merkezileştirir. Envanter doğruluğu, verim ve sipariş doğruluğu gibi kritik metrikleri tek bir yerden izlemenizi sağlar.

Tek bir depoyu yönetiyor veya birden fazla konumu denetliyor olun, bu kayıt şablonunu kullanarak anahtar veri noktalarını görselleştirin, eğilimleri belirleyin ve bilinçli kararlar alın.

📍 Anahtar özellikler:

Özel alanlarla envanter cirosu, teslim alma döngüsü süresi ve doğruluk gibi KPI'ları izleyin

KPI ilerlemesini her aşamada izlemek için Dosyalandı , Denetim için ve İlerleme gibi durumları kullanın

Daha iyi görünürlük için KPI verilerini haftaya, ürüne ve işlem türüne göre gruplandırın

Metrikleri performans hedefleriyle karşılaştırın ve Tablo görünümünde iyileştirme alanlarını belirleyin

🔮 İdeal kullanım alanları: Depo verimlilik ölçütlerini izleme

Depo yöneticileri, lojistik süpervizörleri ve perakende, üretim ve dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteren operasyon takımları, depo KPI'larını izlemek, analiz etmek ve iyileştirmek için merkezi bir araca ihtiyaç duyarlar

9. ClickUp Tedarik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Tedarik Şablonu'nu kullanarak tedarik sürecinizi etkin bir şekilde yönetin

ClickUp Tedarik Şablonu, düzenli kalmanıza, harcamaları izlemenize ve tedarikçi ilişkilerinizde şeffaflığı korumanıza yardımcı olur. Tedarik ekipleri, bu şablonu kullanarak tek bir, gezinmesi kolay platformda talep alımlarını yönetebilir, fiyat tekliflerini kabul edebilir, teslimatları izleyebilir ve sözleşmeleri müzakere edebilir.

Bu teslimat kaydı şablonu, tedarik sürecini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlayarak hata riskini azaltır, tedarikçilerle iletişimi iyileştirir ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

📍 Anahtar özellikler:

Liste Görünümü'nü kullanarak tedarik faaliyetlerini düzenleyin ve yönetin

Tedarikçileri önem ve risk düzeylerine göre sınıflandırın

Görevleri İlerleme , İmza için gönderildi ve Açıklama gerekli gibi durumlara göre düzenleyin

Standart Tedarik İşlemleri görünümünü kullanarak standartlaştırılmış süreçler oluşturun ve saklayın

🔮 İdeal kullanım alanları: Verimli tedarik izleme

Satın alma siparişlerini, tedarikçi ilişkilerini ve sözleşme görüşmelerini yönetmek için yapılandırılmış bir sisteme ihtiyaç duyan imalat ve perakende sektöründeki satın alma acenteleri ve tedarik zinciri yöneticileri

Daha fazla bilgi: Teslimatı İyileştirmek için İşbirliğine Dayalı Yazılım Geliştirme

10. ClickUp Ödeme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ödeme Formu Şablonunu kullanarak ödeme ve sipariş bilgilerini bir arada toplayın

ClickUp Ödeme Formu Şablonu, temel ödeme bilgilerini toplamak, işlemleri izlemek ve her ödemenin doğru ve güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için kapsamlı bir çerçeve sağlar. Bu şablonu, ilk sipariş alımından son onaya kadar çeşitli ödeme ile ilgili ihtiyaçlara uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

Ödeme yönetimini merkezileştirerek manuel girdi hatalarını en aza indirin, şeffaflığı artırın ve güvenli, kullanımı kolay formlar sayesinde müşteri memnuniyetini artırın.

📍 Anahtar özellikler:

Müşteri adı, e-posta, ödeme yöntemi ve tutar gibi önemli ödeme bilgilerini toplayın

Yeni Sipariş , Ödeme Alındı ve Ödeme Reddedildi gibi özel durumlarla her işlemin durumunu izleyin

Veri toplama işlemini iyileştirmek için Toplam Maliyet , Miktar , Ödeme Şekli ve Bilet Türü gibi temel özellikleri ekleyin

Hassas bilgilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için veri şifreleme ve otomasyon gibi güvenlik önlemleri alın

🔮 İdeal kullanım alanları: Müşteri verilerinin toplanması ve ödemelerin izlenmesi

Müşteri siparişlerini takip etmek ve yerleşik güvenlik ve uyumluluk özellikleriyle işlemleri yönetmek isteyen perakendeciler ve hizmet sağlayıcılar

💡 Profesyonel İpucu: Hepsi bir arada lojistik ve tedarik zinciri proje yönetimi çözümü arayan profesyoneller için ClickUp, projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için gereken her şeye sahiptir. Görev yönetimi ve planlamadan zaman takibi, takım işbirliği ve iletişime kadar, ClickUp proje yönetiminin tüm yönlerini tek bir arayüzde bir araya getirir. Bu lojistik yazılımının anahtar özelliklerinden biri, çeşitli sektörlerden profesyonellerin farklı proje ihtiyaçları için tasarlanmış 1000'den fazla özelleştirilebilir, kullanıcı dostu şablondan oluşan ClickUp Şablonları kitaplığıdır. Kesin belgeleme ve verimli teslimat izleme için kullanıma hazır birçok günlük şablonuna erişebilirsiniz.

ClickUp ile teslimat günlüğünüzü etkili bir şekilde iyileştirin

Hızlı değişen bir dünyada, düzenli ve verimli kalmak, operasyonların sorunsuz yürümesi için anahtardır. Ancak ClickUp'ın bu 10 ücretsiz teslimat kaydı şablonu ile bunu verimli bir şekilde yapabilirsiniz.

Bu şablonlar, kayıtları düzenlemenize, gelen teslimatları izlemenize ve gönderileri kolayca takip etmenize yardımcı olarak takımınızın verimliliğini ve üretkenliğini artırır.

Dağınık elektronik tablolara ve sonsuz e-postalara veda edin. ClickUp, teslimatlarınızı takip etmenizi ve önemli olan şeye, yani işinizi büyütmeye odaklanmanızı kolaylaştırır.

Lojistik yönetiminizi geliştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve teslimat günlüklerinizi hiç olmadığı kadar kontrol altına alın!