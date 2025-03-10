Çalışan Bağlılığı için En İyi 15 Culture Amp Alternatifi

Bağlı takımlar yeniliği teşvik eder, başarılı iş kültürlerini destekler ve verimliliği artırır. Bunun etkisinin ne kadar büyük olduğunu merak mı ediyorsunuz? Çalışan bağlılığı yüksek işletmeler %14 daha fazla karlılık ve %70 daha iyi refah düzeyine sahiptir!

Elbette, Culture Amp gibi araçlar, çalışan bağlılığının incelikli zorluklarını aşmak için vazgeçilmez çözümler haline gelmiştir. Ancak Culture Amp tek çözüm değildir ve her takım veya ş Akışı için uygun olmayabilir.

Saatlerce araştırma yapmak yerine, zor işi sizin için biz yaptık. Bu blog, 15 öne çıkan Culture Amp alternatifini ele alıyor ve bunların artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve yorumlarını analiz ederek size en uygun olanı bulmanıza yardımcı oluyor.

⏰ 60 saniyelik özet Culture Amp, çalışan bağlılığını artıran popüler bir İK çözümüdür. Ancak, kapsamlı öğrenme eğrisi ve özellikleri her işe uygun olmayabilir. Daha uygun bir çözüm arayan takımlar için en iyi 15 Culture Amp alternatifi. ClickUp ( İnsan kaynakları proje yönetimi ve çalışan bağlılığı için en iyisi)

Lattice (Kişiselleştirilmiş performans değerlendirmeleri ve büyüme planları için en iyisi)

Leapsome (360 derece geri bildirim ve hedef uyumunu otomatikleştirmek için en iyisi)

Quantum Workplace (Tahmine dayalı bağlılık analizi için en iyisi)

15Five (Haftalık kontrol ve çalışanların takdirini artırmak için en iyisi)

Betterworks (OKR'leri ve sürekli geri bildirimi entegre etmek için en iyisi)

Workleap (İşbirliği ve katılım izleme için en iyisi)

Engagedly (Hedef odaklı performans yönetimi için en iyisi)

Workday (Peakon) (Çalışan deneyimi ve duygu analizi için en iyisi)

Glint (AI destekli katılım içgörüleri için en iyisi)

Workvivo (Çalışan iletişimi ve iş kültürünü geliştirmek için en iyisi)

SurveySparrow (Dinamik, konuşma tarzı anketler ve geri bildirimler için en iyisi)

CultureMonkey (Anlık anketler ve geri bildirim araçları için en iyisi)

BambooHR (İK süreçlerini ve çalışanların kendi kendine hizmetlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

Microsoft Viva (Şirket araçlarıyla refah ve verimliliği entegre etmek için en iyisi)

Culture Amp alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Culture Amp alternatiflerini ararken, çalışanların katılımını ve performansını artırmak için aşağıdaki özelliklere sahip olduklarından emin olun.

Kolay ölçeklenebilirlik: Mevcut ve gelecekteki takımınızın boyutuna ve karmaşıklığına uygun araçları değerlendirin. Kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına uyum sağlayan birini seçin

Kullanıcı dostu özellikler: Basit gezinme seçeneklerine sahip sezgisel arayüzler arayın. Kullanıcı dostu olmaya öncelik vermek, eğitim süresini en aza indirir, kullanımı kolaylaştırır ve hatta eğlenceli ve çekici hale getirir

Özelleştirmeye öncelik verin: İş kültürünüze uygun esnek ayarlara sahip bir yazılım seçin. Platformun anketler ve geri bildirim süreçleri gibi araçları özelleştirmenize izin verdiğinden emin olun

Raporlama ve analitiği analiz edin: Eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan sağlam raporlama özelliklerine sahip Culture Amp alternatiflerini seçin. Kolay okunabilir görselleştirmeler ve ayrıntılı veriler sunan çözümler arayın

Entegrasyon özelliklerini kontrol edin: Mevcut yazılım yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan araçları benimseyin. HRIS, sağlam performans yönetimi araçları, Mevcut yazılım yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan araçları benimseyin. HRIS, sağlam performans yönetimi araçları, çalışan izleme yazılımı ve iletişim uygulamalarıyla iyi çalışan seçenekleri tercih edin

💡 Profesyonel İpucu: İş kültürünüze ve süreçlerinize özgü ihtiyaç duyduğunuz özelliklerin bir listesini hazırlayın. Bu, seçim sürecinin sistematik ve kapsamlı olmasını sağlar.

En İyi 15 Culture Amp Alternatifi

Özelleştirilebilir anketler, akıllı analizler ve kolay entegrasyonlar ile Culture Amp alternatifleri, eksik olduğunuz özelliklere sahip olabilir. Takımınız büyüdükçe, bu 15 araç da sizinle birlikte büyüyecek ve ekstra özellikler ve daha iyi veri güvenliği sunacaktır.

1. ClickUp (İK proje yönetimi ve çalışan bağlılığı için en iyisi)

ClickUp, 30'dan fazla araç ve 1.000'den fazla entegrasyon ile işiniz için takımınızın her şeyi olan bir uygulamadır. Anket formlarından görev yönetimine, derinlemesine analitik ve çarpıcı görselleştirmelere kadar, hedeflerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

İK ile ilgili her şeyi öğrenmek ister misiniz?

Clickup'ın İK Proje Yönetimi Yazılımı, çalışanların katılımını ve işbirliğini artırmak için tasarlanmıştır. Çözüm, uzun vadeli hedefleri her göreve bağlayan hedef belirleme araçları içerir ve yöneticilerin takımlarının hızını ve yönünü belirlemelerine yardımcı olur.

ClickUp İş Yükü Görünümü ile bireysel kapasiteleri yönetin, çalışanların bant genişliğini optimize edin ve hatta gelecekteki projeler için kaynakları planlayın

ClickUp'ın İK özellikleri, takımınızın görevleri ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında tek sayfada özet bilgi veren kullanışlı bir iş yükü görünümü içerir.

Daha iyi kapasite planlamasına yardımcı olur, işgücü analizini güçlendirir, tükenmişliği önler ve takımı stresten uzak tutar. Ayrıca, kimin daha fazla iş alabileceğini her zaman bilirsiniz!

*ClickUp Brain ile çalışan anketleri oluşturun, tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve geliştirme planları için beyin fırtınası yapın

ClickUp HR Proje Yönetimi'ni kullanarak platformun AI aracı ClickUp Brain'e erişebilirsiniz. Bu özellik, iş akışlarını standartlaştırmanıza, politika iletişimini kolaylaştırmanıza ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olur. Hatta anlık anketler oluşturur, raporları özetler ve çalışanların duygularının ayrıntılı analizlerini paylaşır.

Anket verilerini görselleştirin, içgörüleri düzenleyin ve ClickUp Görünümleri ile zaman çizelgesi odaklı görevler planlayın

ClickUp HR proje yönetimi, Takvimler ve Gantt Grafiği gibi 15'ten fazla görünüm sunar. Bu özellik, takımların performansı izleme ve çalışanların gelişimini planlama yöntemlerini özelleştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, İK takımları, en kapsamlı performans yönetimi araçlarıyla rekabet eden katılım metrikleri hakkında içgörüler elde etmek için ClickUp Gösterge Panellerini kullanabilir.

Platformun sağlam proje hiyerarşisi ve izin şifrelemesi, özelliklerini ve iletişimlerini güvende tutar. Bu sayede, yöneticiler ve takımlar arasındaki gizli konuşmalar korunur.

Kurulumun zahmetli olacağını mı düşünüyorsunuz? ClickUp, hızlı çalışan gelişimi için kullanıma hazır, önceden doldurulmuş İK şablonları sunarak kurulumu kolaylaştırır. İşte birkaç mükemmel örnek:

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanların bağlılıklarının azalması ve işten ayrılmaları, S&P 500 şirketlerine yıllık ortalama 228-355 milyon dolar maliyet getirebilir. Uçtan uca bir çözüm artık çok daha fazla önem kazanmıştır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın sunduğu tüm özellikleri öğrenmek için hafif bir öğrenme eğrisi

ClickUp için kapsamlı mobil optimizasyon eksik olabilir Tablo Görünümü

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana ekleyin kullanıcı başına aylık 7 $

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)

Primeland Real Estate Development'ın Proje Yöneticisi Ahmad Abu Sharea, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Başlangıçta ClickUp'ı kullanmanın hedefi, bir yöneticinin bakış açısından herkesin görevlerini takip etmekti, ancak daha sonra herkes görevlerini zaman çizelgeleriyle düzenlemeye başladığında geliştirildi. Beklemediğimiz kadar harika bir işbirliği aracı haline geldi ve daha sonra daha fazla proje oluşturduk ve asıl amacımızı çalışanları yönetmekten görevleri yönetmeye ve izlemeye kaydırdık.

Başlangıçta ClickUp'ı kullanmanın hedefi, bir yöneticinin bakış açısından herkesin görevlerini takip etmekti, ancak daha sonra herkes görevlerini zaman çizelgeleriyle düzenlemeye başladığında bu hedef gelişti. Beklemediğimiz bir şekilde harika bir işbirliği aracı haline geldi ve daha sonra daha fazla proje oluşturduk ve asıl amacımızı çalışanları yönetmekten görevleri yönetmeye ve izlemeye kaydırdık.

➡️ Daha fazla bilgi: Çalışanların gelişimini artırmak için en iyi performans değerlendirme şablonları

2. Lattice (Kişiselleştirilmiş performans değerlendirmeleri ve büyüme planları için en iyisi)

via Lattice

Anlamlı değerlendirmelere öncelik vermek üzere tasarlanan Lattice, deneyimli bir İK çözümü olarak bu listeye girmiştir. Bu araç, 1:1 toplantı araçları, yetenek yönetimi gösterge panelleri ve konuya özel performans değerlendirmeleri içerir.

Bu çalışan bağlılığı yazılımı, İK'nın potansiyel liderleri belirlemesine ve kişiselleştirilmiş eğitim planları oluşturmasına yardımcı olmak için yetkinlik matrisleri ve net kariyer yolları oluşturmanıza olanak tanır.

Lattice'in en iyi özellikleri

Kolayca başlatılabilen bireysel gelişim planlarıyla çalışanların kariyer gelişimini kolaylaştırın

Özel fonksiyonlara özel kariyer yolları ile rol beklentilerini düzenli olarak yönetin

En son pazar bilgileriyle ücretlendirme kriterlerine uyum sağlayın

Lattice sınırlamaları

Anketler ve incelemeler için özelleştirme sınırlı ve biraz kısıtlayıcıdır

Mevcut İK sistemlerini entegre etmek karmaşık bir süreçtir

Lattice fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi: Koltuk başına aylık 11 $

HRIS: Koltuk başına aylık 10 ABD doları

Lattice derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (3.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Daha iyi performans yönetimi için en iyi Lattice alternatifleri

3. Leapsome (360 derece geri bildirim ve hedef uyumunu otomatikleştirmek için en iyisi)

via Leapsome

Leapsome, İK iyileştirmelerini daha ulaşılabilir hale getirmek için sezgisel bir arayüze öncelik verir. 360° geri bildirim, ayrıntılı hedef ağaçları ve AI destekli içgörülerini basit ve çekici bir platformda entegre ederek öne çıkar.

Leapsome, zihinsel sağlık ve değişim yönetimi dahil olmak üzere çeşitli en iyi uygulama şablonlarıyla anket ve inceleme oluşturmayı da basitleştirir.

Leapsome'un en iyi özellikleri

9 kutu matris gibi otomatik raporlama araçlarıyla yetenekleri kolayca belirleyin

Her çalışanın hedeflerini ve şirket hedeflerini hedef ağaçlarıyla birbirine bağlayın

Leapsome sınırlamaları

Sınırlı İK kaynaklarına sahip işletmeler için çok geniş ve kapsamlı

Ücretsiz deneme sürümü yoktur ve çok sayıda modüle rağmen fiyatlandırması belirsizdir

Leapsome fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Leapsome derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,8/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra kullanıcılarının Leapsome'u neden basit ve kullanıcı odaklı bulduğunu öğrenelim:

Çalışanların performansını izlemek ve ağınızdaki kişilerle etkileşim kurmak ne kadar kolay ve etkili, inanılmaz.

Çalışanların performansını izlemek ve ağınızdaki kişilerle etkileşim kurmak ne kadar kolay ve etkili, inanılmaz.

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanlar, işverenlerinin anladığından çok daha fazla aidiyet hissine değer verir. Bu, işinizin göze alamayacağı bir kayıp!

4. Quantum Workplace (Tahmine dayalı katılım analizi için en iyisi)

via Quantum Workplace

İK sistemlerinizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? Quantum Workplace'ü deneyin. Bu çözüm, anlık geri bildirim, bağlılık ve ömür boyu anketler gibi temel unsurları kapsar.

Ayrıca performans değerlendirme araçları, 1:1 toplantılar ve özel bir hedef asistanı da içerir. Bonus: Quantum Workplace, katılımı tahmin eder ve takımlar, bireyler ve geri bildirim döngüleri için içgörüler sağlar.

Quantum Workplace'in en iyi özellikleri

Organizasyon, takım ve çalışan hedeflerini kademeli hedeflerle uyumlu hale getirin

İş kültürüne özgü rozetler ve organizasyonel görevlerle bağlantılı övgü ve takdir paylaşın

Çıkış görüşmesi analitiği ile yönetici işe alım, oryantasyon ve katılım becerilerini güçlendirin

Quantum Workplace sınırlamaları

Diğer İK ve e-posta sistemleriyle sınırlı entegrasyon, sorunsuz bir iş akışını kısıtlıyor

Sezgisel bir arayüzden yoksun, bu da hedef karmaşasına ve izlenebilirlik sorunlarına yol açıyor

Geri bildirim verilerini içe ve dışa aktarmak zahmetli olabilir

Quantum Workplace fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Quantum Workplace derecelendirme ve yorumları

G2 : 4,4/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

5. 15Five (Haftalık katılım kontrolü ve ısı haritaları için en iyisi)

via 15Five

15Five, katılım konusunda zihinsel sağlık yaklaşımını benimseyen popüler bir bulgudur. Haftalık check-in özelliği, çalışanların nasıl olduklarını paylaşmalarına ve yöneticilerin iyileştirmeleri anlamalarına ve kolaylaştırmalarına yardımcı olur.

Ayrıca, bireysel gelişim için AI destekli öneriler ve eylem planları da içerir. Bu Culture Amp alternatifi, anket verilerini analiz ederek yönetici performansını, anahtar faktörleri ve katılım risklerini ölçer.

15Five'ın en iyi özellikleri

Ne kadar enerji verici olduğunu ölçen anketlerle her bir iş sorumluluğuna katılımı haritalayın

Entegrasyon seçenekleriyle çeşitli HRIS'lere kolayca bağlanın

Halka açık övgü özellikleri ile çalışanların tanınırlığını artırır

15Five sınırlamaları

Özellik sınırlamaları nedeniyle büyük kuruluşlarda iyi ölçeklenemeyebilir

Lattice gibi rakiplere kıyasla gelişmiş analitik özellikleri eksiktir

Performans değerlendirme şablonlarında sınırlı özelleştirme sunar

15Five fiyatlandırma

Engage: Kullanıcı başına aylık 4 $

Perform: Kullanıcı başına aylık 10 $

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

15Five derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

Bu G2 kullanıcısının 15Five'ı çalışan bağlılığı ve performans yönetimi için güçlü bir araç seti olarak görmesinin nedenlerini öğrenin:

High Fives, Best Self Review gibi farklı fonksiyonların ve hatta bireysel kullanıcı profillerinin nasıl ayarlandığını, çalışanların güçlü yönlerini ve insan kaynakları alanındaki diğer önemli bilgileri kullanmalarına yardımcı olmak için gördüğümüz en iyi uygulamaların çoğuyla nasıl uyumlu olduğunu görebiliyorum.

High Fives, Best Self Review gibi farklı fonksiyonların ve hatta bireysel kullanıcı profillerinin nasıl ayarlandığını, çalışanların güçlü yönlerini ve insan kaynakları alanında öğrendikleri diğer önemli bilgileri kullanmalarına yardımcı olmak için gördüğümüz en iyi uygulamaların çoğuyla nasıl uyumlu olduğunu görebiliyorum.

6. Betterworks (OKR'leri ve sürekli geri bildirimi entegre etmek için en iyisi)

betterworks aracılığıyla

İyileştirme için çevik metodolojiye önem veren işletmeler için ideal Culture Amp alternatifleri mi arıyorsunuz? Betterworks'e göz atın! Çalışan bağlılığını ön planda tutmak için dinamik OKR izleme sunar.

Hızlı kalibrasyonlar ve basit derecelendirme yaklaşımları ile Betterworks, takımınızın büyüyen iş standartlarını performans ve çalışan potansiyeli süreçlerinize entegre etmesini sağlar.

Betterworks'ün en iyi özellikleri

Tüm modüllere bağlı veri paylaşımı ve süreçlerle veriye dayalı performans eylemleri sağlayın

Özelleştirilebilir şirket standartları ile çalışan performansına ilişkin tarafsız, veriye dayalı içgörüler elde edin

Kapsamlı çalışan geri bildirimleri ve anketlerin geçmiş kayıtlarıyla sürekli iyileştirmeyi artırın

Betterworks sınırlamaları

Orta ve büyük takımlar için pahalı olabilir

Kuruluşunuzda eğitimli uzmanlar olmadan uygulama karmaşık hale gelebilir

Betterworks fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Orta Ölçekli İşletmeler: Özel fiyatlandırma

Betterworks derecelendirme ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (20+ yorum)

7. Workleap (İşbirliği ve katılım izleme için en iyisi)

workleap aracılığıyla

Organizasyon yapınızda beceri geliştirme ve katılımı bir araya getirmek istiyorsanız, Workleap en uygun seçimdir! Yönetici değerlendirmelerine ek olarak, bu yazılım hızlı akran değerlendirmeleri ve öz değerlendirmeler yoluyla işbirliğine dayalı çalışmayı sağlıklı bir şekilde sürdürür.

Workleap ayrıca beceri izleme ve öğrenme modülü oluşturma özellikleriyle birlikte gelir. Ayrıca, katılım düzeylerinizin nasıl geliştiğini izlemek için net görseller de mevcuttur.

Workleap'in en iyi özellikleri

Düşünceli övgüler ve oyunlaştırılmış kazançlarla takdir kültürünü besleyin

Anket içgörülerine dayalı kurs taslaklarıyla geliştirme ve katılımı birleştirin

Workleap sınırlamaları

Slack ve e-posta gibi takım iletişim araçlarının entegrasyonu, ara sıra hatalara yol açabilir

Fiyatlandırma, büyük kuruluşlar için oldukça yüksek hale gelir

Raporlama özellikleri rakiplere kıyasla oldukça basittir

Workleap fiyatlandırması

Platform deneyimi: Kullanıcı başına aylık 22 $

Officevibe: Kullanıcı başına aylık 6,25 $

Performans: 6,25 $/ay

Pingboard: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Öğrenme Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Onboarding: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Skills: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Workleap derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,3/5 (720+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra kullanıcısı Workleap'i geri bildirim için harika bir araç olarak değerlendirmesinin nedenleri:

Çok olumlu, çalışanlara takımın önemli bir parçası olduklarını hissettiriyor ve yöneticilerin dikkat edilmesi gereken veya değiştirilmesi gereken alanları ortaya çıkarmalarına olanak tanıyor.

Çok olumlu, çalışanlara takımın önemli bir parçası olduklarını hissettiriyor ve yöneticilerin dikkat edilmesi gereken veya değiştirilmesi gereken alanları ortaya çıkarmalarına olanak tanıyor.

➡️ Daha fazla bilgi: Takımlar için Etkili İşbirliği Yönetimi Stratejileri

engagedly aracılığıyla

Engagedly, takımların bağlılığını ve memnuniyetini korumak için mobil öncelikli yaklaşımıyla listeye girmiştir. Çalışanlar her zaman, her yerde bağlantıda kalabilir ve motivasyonlarını koruyabilir.

Ayrıca, işleri eğlenceli ve verimli tutmak için oyunlaştırma ve otomatik öğrenme ile hedefleri anahtar OKR'ler olarak izler. Hedef belirleme, geri bildirim özetleri ve içerik oluşturma için yeni asistanınız Marissa AI ile tanışın!

Engagedly'nin en iyi özellikleri

AI destekli OKR'ler ve hedeflerle sonuç odaklı bir performans kültürü oluşturun

Özel mentorluk uzmanlarıyla etkili mentorluk programları uygulayın

Mobil cihazlar için optimize edilmiş platformuyla önemli güncellemeleri sunun ve çalışan kaynaklarını planlayın

Engagedly sınırlamaları

Minimum fiyatlandırma dilimleri, küçük takımlar için pahalı hale getirir

Check-in ve entegrasyonlar gibi bazı özellikler yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir

Engagedly fiyatlandırma

Performansı Yönetin: Kullanıcı başına aylık 5-8 dolar

Öğrenin ve Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 3-5 ABD doları

Tanın ve Ödüllendir: Kullanıcı başına aylık 2 $

Katılım ve Dinleme: Kullanıcı başına aylık 2 $

Mentoring Suite: Aylık 8 $

Ücret Yönetimi: 10 $/ay

Masa başı olmayan çalışanlarla iletişim: Aylık 5 $

Engagedly derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

9. Workday (Peakon) (Çalışan deneyimi ve duygu analizi için en iyisi)

Culture Amp alternatifleri listesindeki bir sonraki alternatif, çalışanların öznel görüşlerini görselleştirmeye odaklanan bir çalışan bağlılığı platformu olan Workday Peakon'dur.

Bu yapay zeka destekli mücevher, kişiselleştirilmiş katılım anketleri gönderir ve yanıtları anında gerçek zamanlı içgörülere dönüştürür. Yöneticiler, konuşma başlatıcılar, onaylar ve gizli iki yönlü sohbetler ile geri bildirim döngüsünü kolayca kapatabilir.

Bu araç, odak alanlarını vurgular, başarıları kutlar ve duyguları değiştirmek için beyin fırtınası yapmaya yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Peakon, coğrafi veya sosyo-kültürel engelleri ortadan kaldırarak 60'a kadar dili destekler.

Workday (Peakon) en iyi özellikler

Masaüstü, mobil, kiosk, Slack veya Microsoft Teams uzantıları ile ofis içi ve uzaktaki çalışanlardan geri bildirim toplayın

Canlı çalışan yaşam döngüsü metrik analizi ile işgücü devri riskini tahmin edin ve yeteneklerin elde tutulmasını artırın

Workday (Peakon) sınırlamaları

Tam faydasını elde etmek için, bu konuda sürekli olarak çalışacak eğitimli uzmanlar gerekir

Rakiplerine göre pahalı olması, insan kaynakları kaynakları sınırlı olan işletmeler için ideal değildir

Workday (Peakon) fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday (Peakon) derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

Workday (Peakon) bu G2 kullanıcısının çalışanlarının nabzını tutmasına nasıl yardımcı olduğunu görelim:

Peakon, kuruluşların çalışanlarının nabzını tuttuğu bir platformdur. Anketlerdeki çeşitli sorular, çalışan ilişkileri ve kuruluşla ilgili tüm konuların ele alınmasını sağlar.

Peakon, kuruluşların çalışanlarının nabzını tuttuğu bir platformdur. Anketlerdeki çeşitli sorular, çalışan ilişkileri ve kuruluşla ilgili tüm konuların ele alınmasını sağlar.

10. Glint (AI destekli katılım içgörüleri için en iyisi)

glint aracılığıyla

Glint, kuruluşların özelleştirilebilir anketler ile içgörülerini anlamlı değişikliklere dönüştürmelerine yardımcı olan bir Microsoft çözümüdür. Glint'in şablonları, işe alımdan çıkış görüşmelerine, çeşitlilik kontrollerinden değişiklik yönetimine kadar iş yerinizin en önemli konulara odaklanmasını sağlar.

Ayrıca, tüm yorumları ve yanıtları içgörülere özetleyen yerleşik Microsoft AI özelliklerine sahiptir. Bu, kültürel değişimi teşvik etmek ve çalışanları İK stratejisi hedefleriyle uyumlu hale getirmek isteyen liderler için mükemmeldir.

🔍 Biliyor muydunuz? Glint Inc. , bir zamanlar bağımsız bir şirketken, LinkedIn (bir Microsoft iştiraki) tarafından satın alınmasının ardından 2018 yılında Microsoft ekosistemine katıldı. Bugün, kaynakları kullanıcıların içgörülerini ve fikirlerini paylaşabilecekleri bir topluluk forumu olarak hizmet vermektedir.

Glint'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı geri bildirim izleme ve eylem planlaması ile çalışan bağlılığını artırın

Anında ve kolayca dışa aktarılabilen raporlar oluşturarak iletişimi geliştirin

Glint sınırlamaları

İşletmeler, tam işlevsellik için kendilerini Microsoft ekosistemiyle sınırlamak zorundadır

Sınırlı performans yönetimi platformu özellikleri sunar

Glint fiyatlandırması

Microsoft Viva Glint: Kullanıcı başına aylık 2 $ (yıllık faturalandırılır)

Glint derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

11. Workvivo (Çalışan iletişimi ve iş kültürünü geliştirmek için en iyisi)

workvivo aracılığıyla

Katılımı artırmak için sezgisel bir sosyal stil arayüzüne mi ihtiyacınız var? Workvivo tam da bunu sunar. Platform, iletişim, anketler ve insan kaynakları çözümlerini tek bir alanda birleştirerek bir topluluk deneyimi sunar.

Workvivio, bireylerin en son iş hedeflerine ve gelişmelere yatırım yapmaya devam etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş kurumsal intranet haberleri özelliğine bile sahiptir.

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Sezgisel tanıma ve herkese açık övgülerle takım başarılarını artırın

Kişiselleştirilmiş haber akışlarıyla gerçek bağlantıları teşvik edin

Entegre sosyal ve iletişim araçlarıyla işbirliğini geliştirin

Workvivo sınırlamaları

Özel özelleştirme seçenekleri sınırlı ve küçük takımlar için pahalı

Daha niş İK yazılım çözümleriyle entegrasyon seçenekleri yoktur

Workvivo fiyatlandırması

İş Planı: Özel fiyatlandırma

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Workvivo derecelendirme ve yorumları

G2 : 4,8/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

Bu Capterra kullanıcısının Workvivo'yu neden sevdiğini görelim:

Workvivo'da en çok beğendiğim özellik, uyumlu ve ilgi çekici bir işyeri kültürü yaratma yeteneğidir.

Workvivo'da en çok beğendiğim özellik, uyumlu ve ilgi çekici bir işyeri kültürü yaratma yeteneğidir.

12. SurveySparrow (Dinamik, konuşma tarzı anketler ve geri bildirimler için en iyisi)

via SurveySparrow

SurveySparrow, basit ama analitik bir anket çözümü tercih eden işletmeler için idealdir. Sistematik arayüzü, katılım anketi sürecini oluşturmaktan sonuçları analiz etmeye ve dışa aktarmaya kadar adımlara ayırır.

SurveySparrow, net arka ucuna ek olarak, birden fazla soru biçimi eklemenize ve anket bloklarını ayrı mantıklarla kontrol etmenize olanak tanır. Ayrıca, İK takımlarının etkili takip için e-posta bildirimleri ve hatırlatıcılar kullanmasına da olanak tanır.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Geniş bir aralıkta düğmeler, yazı tipleri, renkler ve hatta temalarla her anketi özelleştirin

Uyarlanabilir akıllı anketlerle her çalışana yalnızca ilgili soruları sunacak koşulları ayarlayın

İnternet erişimi olmasa bile veri toplayın ve çevrimdışı anket seçeneği ile bilgileri daha sonra senkronize edin

SurveySparrow sınırlamaları

Soru oluştururken yalnızca temel stil biçimlendirme seçenekleri sunar

Katılım anketleriyle sınırlıdır, performans değerlendirmeleri veya diğer İK çözümleri dahil değildir

SurveySparrow fiyatlandırması

Bireyler için

Temel: 39 $/ay

Başlangıç: 59 $/ay

Takımlar için

İş: 149 $/ay

Profesyonel: 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

CX Suit (NPS, CSAT, CES)

Profesyonel: 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

İtibar Yönetimi

Ücretsiz

Başlangıç: 99 $/ay

Bilet Yönetimi

Ücretsiz

Başlangıç: 12 $/ay

360 Değerlendirme

Performans: Özel fiyatlandırma

Tam Paket

Platform: Özel fiyatlandırma

SurveySparrow derecelendirme ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

cultureMonkey aracılığıyla

CultureMonkey, işletmeler için bir büyüme gurusu gibidir. Anonim geri bildirimler ve yapay zeka destekli içgörülerle, dürüst girdileri fark yaratan eylem planlarına dönüştürür.

En iyi yanı nedir? Görsel gösterge panelleri, çalışanların düşüncelerini filtreye gerek olmadan gerçek zamanlı ve öncelik sırasına göre özetler halinde sunar. Ayrıca, CultureMonkey'deki tüm soru ve anket araçları kolayca özelleştirilebilir.

CultureMonkey'in en iyi özellikleri

İki haftada bir veya aylık olarak bir soru planlama seçeneği ile anket yorgunluğunu azaltın

Geçmiş eğilimler ve içgörülerle eylemlerinizin etkisini ölçün

Önceden tanımlanmış çalışan bağlılığı metrikleriyle İK uygulamalarınızın ve çabalarınızın ROI'sini en üst düzeye çıkarın

CultureMonkey sınırlamaları

Karmaşık anketler oluştururken ara sıra yükleme sorunları ve hatalar yaşanıyor

Isı haritaları gibi gelişmiş raporları dışa aktarırken renk kodları gibi görsel ayrıntılar kaybolabilir

CultureMonkey fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CultureMonkey derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu G2 kullanıcısının CultureMonkey hakkında neler söylediğine göz atın:

Culture Monkey, geçmişte değerlendirdiğim veya çalıştığım birçok araçta karşılaştığım en gelişmiş gösterge panellerine sahiptir. Yönetici seviyesi, konum, departman ve rollere göre ayrılmış özel raporlar ve görünümler mevcuttur.

Culture Monkey, geçmişte değerlendirdiğim veya çalıştığım birçok araçta karşılaştığım en gelişmiş gösterge panellerine sahiptir. Yönetici seviyesi, konum, departman ve rollere göre ayrılmış özel raporlar ve görünümler mevcuttur.

14. BambooHR (İK süreçlerini ve çalışanların kendi kendine hizmetlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

bambooHR aracılığıyla

BambooHR, çalışanları güçlendirmek ve süreçleri iyileştirmek için tasarlanmış popüler bir İKY yazılımıdır. Hedef belirleme araçlarına kolayca bağlanabilen yönetici geri bildirimi ve öz değerlendirme özellikleri sunar.

Çözüm, işveren markasını ve çalışanların motivasyon düzeylerini anında izleyen bir çalışan memnuniyeti aracı içerir. Ayrıca, bordro, başvuru izleme ve izin yönetimini basitleştirir.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Topluluk alanı özelliği ile tüm iç güncellemeler ve duyurular için merkezi bir hub oluşturun

Çalışan deneyimi konusunda araştırılmış, kullanıma hazır soru bankası ile veri doğruluğunu artırın

BambooHR sınırlamaları

Raporlama stili, özellikle veri damgaları ve kaynaklar gibi unsurlar oldukça basit ve modası geçmiş

Özellikler, katılım değil geniş kapsamlı İK yönetimine odaklanıyor ve öğrenme eğrisi dik

BambooHR fiyatlandırması

(25'ten az çalışan için sabit aylık ücret; 25'ten fazla çalışan için kullanıcı başına fiyatlandırma)

Temel : Özel fiyatlandırma

Pro: Özel fiyatlandırma

BambooHR derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,4/5 (2.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.800+ yorum)

microsoft Viva aracılığıyla

İşletmenize Microsoft entegre edilmişse, Microsoft Viva, İK araç setinize mükemmel bir ektir. Viva Glint'in anket analizi yeteneklerinin ötesinde, bağlantıları ve katılımı teşvik etmek için topluluk forumları ve kampanya yönetimi sunar.

Viva ayrıca hızlı anketler ve görevlerle ilgili veri analizi yoluyla çalışanların refahını değerlendirmenize olanak tanır. Ayrıca, çalışanların gelişimi için öğrenmeyi Microsoft'un verimlilik araçlarına entegre etmenize yardımcı olur.

Microsoft Viva'nın en iyi özellikleri

Şirket haberleri ve ortak ilgi alanları için özel alanlar ile ilgi çekici konuşmaları kolaylaştırın

Çalışanların iş düzeni grafikleri ve faaliyet dağıtımları ile refahı haritalayın ve iyileştirin

Microsoft Viva sınırlamaları

Entegrasyonlar Microsoft ekosistemi ile sınırlıdır

Yapılandırması zor, karmaşık bir arayüz gibi gelebilir

Microsoft Viva fiyatlandırması

Microsoft 365'teki Microsoft Viva: Ücretsiz

Microsoft Viva Çalışan İletişimi ve Toplulukları: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Microsoft Viva Workplace Analytics ve Çalışan Geri Bildirimi: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft Viva Suite: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Microsoft Viva derecelendirme ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu G2 kullanıcısının Microsoft Viva'yı tercih etme nedenlerini görelim:

Viva Insights, profesyonel bir ortamda etkileşim kurmak ve iş yapmak için en iyi yazılımdır. Kullanımı ve uygulaması çok kolaydır. Bu yazılımda en beğendiğim şey, verimliliği artırmak ve çalışan deneyimini geliştirmek için çok yararlı olmasıdır.

Viva Insights, profesyonel bir ortamda etkileşim kurmak ve iş yapmak için en iyi yazılımdır. Kullanımı ve uygulaması çok kolaydır. Bu yazılımın en beğendiğim yanı, verimliliği artırmak ve çalışan deneyimini geliştirmek için çok yararlı olmasıdır.

Özel bahsetmeler Reflektive: Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve günlük iş süreçlerinin doğal bir parçası haline gelir

Qualtrics: Kapsamlı, kurumsal düzeyde bir deneyim arayan kuruluşlar için daha geniş bir İK araç seti sunar

ClickUp ile Çalışan Bağlılığını ve Performansını Artırın

Yüksek takım ruhu, iş hedeflerine yönelik ivme ve bağlılık için roket yakıtıdır. Biraz yapıcı geri bildirim ekleyin ve uzun vadeli hedeflere odaklanın. Ancak şunu kabul edelim: İK takımları, her şeyi yolunda tutmak için Culture Amp gibi doğru araçlara ihtiyaç duyar.

Ancak, her iş bu yazılımla uyumlu olmadığı için, size en uygun 15 Culture Amp alternatifini bir araya getirdik. Ancak, katılım ve proje yürütme söz konusu olduğunda, bunlar birbiriyle el ele gider.

İşte ClickUp'ın parladığı nokta da burası. Akıllı otomasyonu, yapay zeka içgörüleri ve görev yönetimi sihrini bir araya getiren ClickUp, olumlu ve verimli bir iş kültürü oluşturur

Çalışan bağlılığını ve iş performansını artırmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun!