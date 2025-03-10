Çalışan Bağlılığı için En İyi 15 Culture Amp Alternatifi

Bağlı takımlar yeniliği teşvik eder, başarılı iş kültürlerini destekler ve verimliliği artırır. Bunun etkisinin ne kadar büyük olduğunu merak mı ediyorsunuz? Çalışan bağlılığı yüksek işletmeler %14 daha fazla karlılık ve %70 daha iyi refah düzeyine sahiptir!
Elbette, Culture Amp gibi araçlar, çalışan bağlılığının incelikli zorluklarını aşmak için vazgeçilmez çözümler haline gelmiştir. Ancak Culture Amp tek çözüm değildir ve her takım veya ş Akışı için uygun olmayabilir.
Saatlerce araştırma yapmak yerine, zor işi sizin için biz yaptık. Bu blog, 15 öne çıkan Culture Amp alternatifini ele alıyor ve bunların artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve yorumlarını analiz ederek size en uygun olanı bulmanıza yardımcı oluyor.
⏰ 60 saniyelik özet
Culture Amp, çalışan bağlılığını artıran popüler bir İK çözümüdür. Ancak, kapsamlı öğrenme eğrisi ve özellikleri her işe uygun olmayabilir.
Daha uygun bir çözüm arayan takımlar için en iyi 15 Culture Amp alternatifi.
- ClickUp ( İnsan kaynakları proje yönetimi ve çalışan bağlılığı için en iyisi)
- Lattice (Kişiselleştirilmiş performans değerlendirmeleri ve büyüme planları için en iyisi)
- Leapsome (360 derece geri bildirim ve hedef uyumunu otomatikleştirmek için en iyisi)
- Quantum Workplace (Tahmine dayalı bağlılık analizi için en iyisi)
- 15Five (Haftalık kontrol ve çalışanların takdirini artırmak için en iyisi)
- Betterworks (OKR'leri ve sürekli geri bildirimi entegre etmek için en iyisi)
- Workleap (İşbirliği ve katılım izleme için en iyisi)
- Engagedly (Hedef odaklı performans yönetimi için en iyisi)
- Workday (Peakon) (Çalışan deneyimi ve duygu analizi için en iyisi)
- Glint (AI destekli katılım içgörüleri için en iyisi)
- Workvivo (Çalışan iletişimi ve iş kültürünü geliştirmek için en iyisi)
- SurveySparrow (Dinamik, konuşma tarzı anketler ve geri bildirimler için en iyisi)
- CultureMonkey (Anlık anketler ve geri bildirim araçları için en iyisi)
- BambooHR (İK süreçlerini ve çalışanların kendi kendine hizmetlerini kolaylaştırmak için en iyisi)
- Microsoft Viva (Şirket araçlarıyla refah ve verimliliği entegre etmek için en iyisi)
Culture Amp alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Culture Amp alternatiflerini ararken, çalışanların katılımını ve performansını artırmak için aşağıdaki özelliklere sahip olduklarından emin olun.
- Kolay ölçeklenebilirlik: Mevcut ve gelecekteki takımınızın boyutuna ve karmaşıklığına uygun araçları değerlendirin. Kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına uyum sağlayan birini seçin
- Kullanıcı dostu özellikler: Basit gezinme seçeneklerine sahip sezgisel arayüzler arayın. Kullanıcı dostu olmaya öncelik vermek, eğitim süresini en aza indirir, kullanımı kolaylaştırır ve hatta eğlenceli ve çekici hale getirir
- Özelleştirmeye öncelik verin: İş kültürünüze uygun esnek ayarlara sahip bir yazılım seçin. Platformun anketler ve geri bildirim süreçleri gibi araçları özelleştirmenize izin verdiğinden emin olun
- Raporlama ve analitiği analiz edin: Eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan sağlam raporlama özelliklerine sahip Culture Amp alternatiflerini seçin. Kolay okunabilir görselleştirmeler ve ayrıntılı veriler sunan çözümler arayın
- Entegrasyon özelliklerini kontrol edin: Mevcut yazılım yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan araçları benimseyin. HRIS, sağlam performans yönetimi araçları, çalışan izleme yazılımı ve iletişim uygulamalarıyla iyi çalışan seçenekleri tercih edin
💡 Profesyonel İpucu: İş kültürünüze ve süreçlerinize özgü ihtiyaç duyduğunuz özelliklerin bir listesini hazırlayın. Bu, seçim sürecinin sistematik ve kapsamlı olmasını sağlar.
En İyi 15 Culture Amp Alternatifi
Özelleştirilebilir anketler, akıllı analizler ve kolay entegrasyonlar ile Culture Amp alternatifleri, eksik olduğunuz özelliklere sahip olabilir. Takımınız büyüdükçe, bu 15 araç da sizinle birlikte büyüyecek ve ekstra özellikler ve daha iyi veri güvenliği sunacaktır.
1. ClickUp (İK proje yönetimi ve çalışan bağlılığı için en iyisi)
ClickUp, 30'dan fazla araç ve 1.000'den fazla entegrasyon ile işiniz için takımınızın her şeyi olan bir uygulamadır. Anket formlarından görev yönetimine, derinlemesine analitik ve çarpıcı görselleştirmelere kadar, hedeflerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
İK ile ilgili her şeyi öğrenmek ister misiniz?
Clickup'ın İK Proje Yönetimi Yazılımı, çalışanların katılımını ve işbirliğini artırmak için tasarlanmıştır. Çözüm, uzun vadeli hedefleri her göreve bağlayan hedef belirleme araçları içerir ve yöneticilerin takımlarının hızını ve yönünü belirlemelerine yardımcı olur.
ClickUp'ın İK özellikleri, takımınızın görevleri ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında tek sayfada özet bilgi veren kullanışlı bir iş yükü görünümü içerir.
Daha iyi kapasite planlamasına yardımcı olur, işgücü analizini güçlendirir, tükenmişliği önler ve takımı stresten uzak tutar. Ayrıca, kimin daha fazla iş alabileceğini her zaman bilirsiniz!
ClickUp HR Proje Yönetimi'ni kullanarak platformun AI aracı ClickUp Brain'e erişebilirsiniz. Bu özellik, iş akışlarını standartlaştırmanıza, politika iletişimini kolaylaştırmanıza ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olur. Hatta anlık anketler oluşturur, raporları özetler ve çalışanların duygularının ayrıntılı analizlerini paylaşır.
ClickUp HR proje yönetimi, Takvimler ve Gantt Grafiği gibi 15'ten fazla görünüm sunar. Bu özellik, takımların performansı izleme ve çalışanların gelişimini planlama yöntemlerini özelleştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, İK takımları, en kapsamlı performans yönetimi araçlarıyla rekabet eden katılım metrikleri hakkında içgörüler elde etmek için ClickUp Gösterge Panellerini kullanabilir.
Platformun sağlam proje hiyerarşisi ve izin şifrelemesi, özelliklerini ve iletişimlerini güvende tutar. Bu sayede, yöneticiler ve takımlar arasındaki gizli konuşmalar korunur.
Kurulumun zahmetli olacağını mı düşünüyorsunuz? ClickUp, hızlı çalışan gelişimi için kullanıma hazır, önceden doldurulmuş İK şablonları sunarak kurulumu kolaylaştırır. İşte birkaç mükemmel örnek:
- ClickUp Çalışan Geliştirme Planı Şablonu, çalışanların hedeflerini haritalandırır ve beceri geliştirme ve kariyer büyümesi için kişiselleştirilmiş planlar oluşturur
- ClickUp Performans Değerlendirmeleri Şablonu, yapıcı ve olumlu geri bildirimlerden ödün vermeden veriye dayalı performans değerlendirmeleri sunar
- ClickUp Çalışan Bağlılığı Şablonu, olumlu iş kültürleri ve yüksek takım morali için paylaşımı kolay anketler oluşturmak için kullanın
🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanların bağlılıklarının azalması ve işten ayrılmaları, S&P 500 şirketlerine yıllık ortalama 228-355 milyon dolar maliyet getirebilir. Uçtan uca bir çözüm artık çok daha fazla önem kazanmıştır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Görevleri ile geliştirme ve eğitim planlarında görevler atayın ve dağıtın
- ClickUp Formları ile yanıtları yakalayın ve işi doğru takıma verimli bir şekilde yönlendirin
- ClickUp Atanmış Yorumlar ile çalışanlarınızın işlerini etiketleyin, bahsetme ve yorum yapın ve anında geri bildirim alın
- ClickUp Docs ile politika belgeleri, katılım içgörüleri ve kariyer yol haritalarını belgelendirin
- ClickUp Beyaz Tahtalar ile organizasyon şemalarını ve katılım metrikleri ilişkilerini görselleştirin
- ClickUp Sohbet ile performans değerlendirmeleri, bire bir görüşmeler ve eylem planları hakkında iletişimi sorunsuz bir şekilde sürdürün
- ClickUp Zaman Takibi ile görevlerin tamamlanma süresini takip edin, anında geri bildirim ekleyin ve her çalışanın zaman raporlarını her yerden görüntüleyin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın sunduğu tüm özellikleri öğrenmek için hafif bir öğrenme eğrisi
- ClickUp için kapsamlı mobil optimizasyon eksik olabilir Tablo Görünümü
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana ekleyin kullanıcı başına aylık 7 $
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)
Primeland Real Estate Development'ın Proje Yöneticisi Ahmad Abu Sharea, ClickUp hakkında şunları söylüyor:
Başlangıçta ClickUp'ı kullanmanın hedefi, bir yöneticinin bakış açısından herkesin görevlerini takip etmekti, ancak daha sonra herkes görevlerini zaman çizelgeleriyle düzenlemeye başladığında geliştirildi. Beklemediğimiz kadar harika bir işbirliği aracı haline geldi ve daha sonra daha fazla proje oluşturduk ve asıl amacımızı çalışanları yönetmekten görevleri yönetmeye ve izlemeye kaydırdık.
Başlangıçta ClickUp'ı kullanmanın hedefi, bir yöneticinin bakış açısından herkesin görevlerini takip etmekti, ancak daha sonra herkes görevlerini zaman çizelgeleriyle düzenlemeye başladığında bu hedef gelişti. Beklemediğimiz bir şekilde harika bir işbirliği aracı haline geldi ve daha sonra daha fazla proje oluşturduk ve asıl amacımızı çalışanları yönetmekten görevleri yönetmeye ve izlemeye kaydırdık.
➡️ Daha fazla bilgi: Çalışanların gelişimini artırmak için en iyi performans değerlendirme şablonları
2. Lattice (Kişiselleştirilmiş performans değerlendirmeleri ve büyüme planları için en iyisi)
Anlamlı değerlendirmelere öncelik vermek üzere tasarlanan Lattice, deneyimli bir İK çözümü olarak bu listeye girmiştir. Bu araç, 1:1 toplantı araçları, yetenek yönetimi gösterge panelleri ve konuya özel performans değerlendirmeleri içerir.
Bu çalışan bağlılığı yazılımı, İK'nın potansiyel liderleri belirlemesine ve kişiselleştirilmiş eğitim planları oluşturmasına yardımcı olmak için yetkinlik matrisleri ve net kariyer yolları oluşturmanıza olanak tanır.
Lattice'in en iyi özellikleri
- Kolayca başlatılabilen bireysel gelişim planlarıyla çalışanların kariyer gelişimini kolaylaştırın
- Özel fonksiyonlara özel kariyer yolları ile rol beklentilerini düzenli olarak yönetin
- En son pazar bilgileriyle ücretlendirme kriterlerine uyum sağlayın
Lattice sınırlamaları
- Anketler ve incelemeler için özelleştirme sınırlı ve biraz kısıtlayıcıdır
- Mevcut İK sistemlerini entegre etmek karmaşık bir süreçtir
Lattice fiyatlandırması
- Yetenek Yönetimi: Koltuk başına aylık 11 $
- HRIS: Koltuk başına aylık 10 ABD doları
Lattice derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (3.800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Daha iyi performans yönetimi için en iyi Lattice alternatifleri
3. Leapsome (360 derece geri bildirim ve hedef uyumunu otomatikleştirmek için en iyisi)
Leapsome, İK iyileştirmelerini daha ulaşılabilir hale getirmek için sezgisel bir arayüze öncelik verir. 360° geri bildirim, ayrıntılı hedef ağaçları ve AI destekli içgörülerini basit ve çekici bir platformda entegre ederek öne çıkar.
Leapsome, zihinsel sağlık ve değişim yönetimi dahil olmak üzere çeşitli en iyi uygulama şablonlarıyla anket ve inceleme oluşturmayı da basitleştirir.
Leapsome'un en iyi özellikleri
- 9 kutu matris gibi otomatik raporlama araçlarıyla yetenekleri kolayca belirleyin
- Her çalışanın hedeflerini ve şirket hedeflerini hedef ağaçlarıyla birbirine bağlayın
Leapsome sınırlamaları
- Sınırlı İK kaynaklarına sahip işletmeler için çok geniş ve kapsamlı
- Ücretsiz deneme sürümü yoktur ve çok sayıda modüle rağmen fiyatlandırması belirsizdir
Leapsome fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Leapsome derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (1800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
Capterra kullanıcılarının Leapsome'u neden basit ve kullanıcı odaklı bulduğunu öğrenelim:
Çalışanların performansını izlemek ve ağınızdaki kişilerle etkileşim kurmak ne kadar kolay ve etkili, inanılmaz.
Çalışanların performansını izlemek ve ağınızdaki kişilerle etkileşim kurmak ne kadar kolay ve etkili, inanılmaz.
🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanlar, işverenlerinin anladığından çok daha fazla aidiyet hissine değer verir. Bu, işinizin göze alamayacağı bir kayıp!
4. Quantum Workplace (Tahmine dayalı katılım analizi için en iyisi)
İK sistemlerinizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? Quantum Workplace'ü deneyin. Bu çözüm, anlık geri bildirim, bağlılık ve ömür boyu anketler gibi temel unsurları kapsar.
Ayrıca performans değerlendirme araçları, 1:1 toplantılar ve özel bir hedef asistanı da içerir. Bonus: Quantum Workplace, katılımı tahmin eder ve takımlar, bireyler ve geri bildirim döngüleri için içgörüler sağlar.
Quantum Workplace'in en iyi özellikleri
- Organizasyon, takım ve çalışan hedeflerini kademeli hedeflerle uyumlu hale getirin
- İş kültürüne özgü rozetler ve organizasyonel görevlerle bağlantılı övgü ve takdir paylaşın
- Çıkış görüşmesi analitiği ile yönetici işe alım, oryantasyon ve katılım becerilerini güçlendirin
Quantum Workplace sınırlamaları
- Diğer İK ve e-posta sistemleriyle sınırlı entegrasyon, sorunsuz bir iş akışını kısıtlıyor
- Sezgisel bir arayüzden yoksun, bu da hedef karmaşasına ve izlenebilirlik sorunlarına yol açıyor
- Geri bildirim verilerini içe ve dışa aktarmak zahmetli olabilir
Quantum Workplace fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Quantum Workplace derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,4/5 (550+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
5. 15Five (Haftalık katılım kontrolü ve ısı haritaları için en iyisi)
15Five, katılım konusunda zihinsel sağlık yaklaşımını benimseyen popüler bir bulgudur. Haftalık check-in özelliği, çalışanların nasıl olduklarını paylaşmalarına ve yöneticilerin iyileştirmeleri anlamalarına ve kolaylaştırmalarına yardımcı olur.
Ayrıca, bireysel gelişim için AI destekli öneriler ve eylem planları da içerir. Bu Culture Amp alternatifi, anket verilerini analiz ederek yönetici performansını, anahtar faktörleri ve katılım risklerini ölçer.
15Five'ın en iyi özellikleri
- Ne kadar enerji verici olduğunu ölçen anketlerle her bir iş sorumluluğuna katılımı haritalayın
- Entegrasyon seçenekleriyle çeşitli HRIS'lere kolayca bağlanın
- Halka açık övgü özellikleri ile çalışanların tanınırlığını artırır
15Five sınırlamaları
- Özellik sınırlamaları nedeniyle büyük kuruluşlarda iyi ölçeklenemeyebilir
- Lattice gibi rakiplere kıyasla gelişmiş analitik özellikleri eksiktir
- Performans değerlendirme şablonlarında sınırlı özelleştirme sunar
15Five fiyatlandırma
- Engage: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Perform: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
15Five derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (1.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)
Bu G2 kullanıcısının 15Five'ı çalışan bağlılığı ve performans yönetimi için güçlü bir araç seti olarak görmesinin nedenlerini öğrenin:
High Fives, Best Self Review gibi farklı fonksiyonların ve hatta bireysel kullanıcı profillerinin nasıl ayarlandığını, çalışanların güçlü yönlerini ve insan kaynakları alanındaki diğer önemli bilgileri kullanmalarına yardımcı olmak için gördüğümüz en iyi uygulamaların çoğuyla nasıl uyumlu olduğunu görebiliyorum.
High Fives, Best Self Review gibi farklı fonksiyonların ve hatta bireysel kullanıcı profillerinin nasıl ayarlandığını, çalışanların güçlü yönlerini ve insan kaynakları alanında öğrendikleri diğer önemli bilgileri kullanmalarına yardımcı olmak için gördüğümüz en iyi uygulamaların çoğuyla nasıl uyumlu olduğunu görebiliyorum.
6. Betterworks (OKR'leri ve sürekli geri bildirimi entegre etmek için en iyisi)
İyileştirme için çevik metodolojiye önem veren işletmeler için ideal Culture Amp alternatifleri mi arıyorsunuz? Betterworks'e göz atın! Çalışan bağlılığını ön planda tutmak için dinamik OKR izleme sunar.
Hızlı kalibrasyonlar ve basit derecelendirme yaklaşımları ile Betterworks, takımınızın büyüyen iş standartlarını performans ve çalışan potansiyeli süreçlerinize entegre etmesini sağlar.
Betterworks'ün en iyi özellikleri
- Tüm modüllere bağlı veri paylaşımı ve süreçlerle veriye dayalı performans eylemleri sağlayın
- Özelleştirilebilir şirket standartları ile çalışan performansına ilişkin tarafsız, veriye dayalı içgörüler elde edin
- Kapsamlı çalışan geri bildirimleri ve anketlerin geçmiş kayıtlarıyla sürekli iyileştirmeyi artırın
Betterworks sınırlamaları
- Orta ve büyük takımlar için pahalı olabilir
- Kuruluşunuzda eğitimli uzmanlar olmadan uygulama karmaşık hale gelebilir
Betterworks fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Orta Ölçekli İşletmeler: Özel fiyatlandırma
Betterworks derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,0/5 (20+ yorum)
7. Workleap (İşbirliği ve katılım izleme için en iyisi)
Organizasyon yapınızda beceri geliştirme ve katılımı bir araya getirmek istiyorsanız, Workleap en uygun seçimdir! Yönetici değerlendirmelerine ek olarak, bu yazılım hızlı akran değerlendirmeleri ve öz değerlendirmeler yoluyla işbirliğine dayalı çalışmayı sağlıklı bir şekilde sürdürür.
Workleap ayrıca beceri izleme ve öğrenme modülü oluşturma özellikleriyle birlikte gelir. Ayrıca, katılım düzeylerinizin nasıl geliştiğini izlemek için net görseller de mevcuttur.
Workleap'in en iyi özellikleri
- Düşünceli övgüler ve oyunlaştırılmış kazançlarla takdir kültürünü besleyin
- Anket içgörülerine dayalı kurs taslaklarıyla geliştirme ve katılımı birleştirin
Workleap sınırlamaları
- Slack ve e-posta gibi takım iletişim araçlarının entegrasyonu, ara sıra hatalara yol açabilir
- Fiyatlandırma, büyük kuruluşlar için oldukça yüksek hale gelir
- Raporlama özellikleri rakiplere kıyasla oldukça basittir
Workleap fiyatlandırması
- Platform deneyimi: Kullanıcı başına aylık 22 $
- Officevibe: Kullanıcı başına aylık 6,25 $
- Performans: 6,25 $/ay
- Pingboard: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Öğrenme Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Onboarding: Kullanıcı başına aylık 2,50 $
- Skills: Kullanıcı başına aylık 2,50 $
Workleap derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (720+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
Capterra kullanıcısı Workleap'i geri bildirim için harika bir araç olarak değerlendirmesinin nedenleri:
Çok olumlu, çalışanlara takımın önemli bir parçası olduklarını hissettiriyor ve yöneticilerin dikkat edilmesi gereken veya değiştirilmesi gereken alanları ortaya çıkarmalarına olanak tanıyor.
Çok olumlu, çalışanlara takımın önemli bir parçası olduklarını hissettiriyor ve yöneticilerin dikkat edilmesi gereken veya değiştirilmesi gereken alanları ortaya çıkarmalarına olanak tanıyor.
➡️ Daha fazla bilgi: Takımlar için Etkili İşbirliği Yönetimi Stratejileri
8. Engagedly (Mobil cihazlar için optimize edilmiş katılım araçları için en iyisi)
Engagedly, takımların bağlılığını ve memnuniyetini korumak için mobil öncelikli yaklaşımıyla listeye girmiştir. Çalışanlar her zaman, her yerde bağlantıda kalabilir ve motivasyonlarını koruyabilir.
Ayrıca, işleri eğlenceli ve verimli tutmak için oyunlaştırma ve otomatik öğrenme ile hedefleri anahtar OKR'ler olarak izler. Hedef belirleme, geri bildirim özetleri ve içerik oluşturma için yeni asistanınız Marissa AI ile tanışın!
Engagedly'nin en iyi özellikleri
- AI destekli OKR'ler ve hedeflerle sonuç odaklı bir performans kültürü oluşturun
- Özel mentorluk uzmanlarıyla etkili mentorluk programları uygulayın
- Mobil cihazlar için optimize edilmiş platformuyla önemli güncellemeleri sunun ve çalışan kaynaklarını planlayın
Engagedly sınırlamaları
- Minimum fiyatlandırma dilimleri, küçük takımlar için pahalı hale getirir
- Check-in ve entegrasyonlar gibi bazı özellikler yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir
Engagedly fiyatlandırma
- Performansı Yönetin: Kullanıcı başına aylık 5-8 dolar
- Öğrenin ve Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 3-5 ABD doları
- Tanın ve Ödüllendir: Kullanıcı başına aylık 2 $
- Katılım ve Dinleme: Kullanıcı başına aylık 2 $
- Mentoring Suite: Aylık 8 $
- Ücret Yönetimi: 10 $/ay
- Masa başı olmayan çalışanlarla iletişim: Aylık 5 $
Engagedly derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
9. Workday (Peakon) (Çalışan deneyimi ve duygu analizi için en iyisi)
Culture Amp alternatifleri listesindeki bir sonraki alternatif, çalışanların öznel görüşlerini görselleştirmeye odaklanan bir çalışan bağlılığı platformu olan Workday Peakon'dur.
Bu yapay zeka destekli mücevher, kişiselleştirilmiş katılım anketleri gönderir ve yanıtları anında gerçek zamanlı içgörülere dönüştürür. Yöneticiler, konuşma başlatıcılar, onaylar ve gizli iki yönlü sohbetler ile geri bildirim döngüsünü kolayca kapatabilir.
Bu araç, odak alanlarını vurgular, başarıları kutlar ve duyguları değiştirmek için beyin fırtınası yapmaya yardımcı olur.
🔍 Biliyor muydunuz? Peakon, coğrafi veya sosyo-kültürel engelleri ortadan kaldırarak 60'a kadar dili destekler.
Workday (Peakon) en iyi özellikler
- Masaüstü, mobil, kiosk, Slack veya Microsoft Teams uzantıları ile ofis içi ve uzaktaki çalışanlardan geri bildirim toplayın
- Canlı çalışan yaşam döngüsü metrik analizi ile işgücü devri riskini tahmin edin ve yeteneklerin elde tutulmasını artırın
Workday (Peakon) sınırlamaları
- Tam faydasını elde etmek için, bu konuda sürekli olarak çalışacak eğitimli uzmanlar gerekir
- Rakiplerine göre pahalı olması, insan kaynakları kaynakları sınırlı olan işletmeler için ideal değildir
Workday (Peakon) fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Workday (Peakon) derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (110+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)
Workday (Peakon) bu G2 kullanıcısının çalışanlarının nabzını tutmasına nasıl yardımcı olduğunu görelim:
Peakon, kuruluşların çalışanlarının nabzını tuttuğu bir platformdur. Anketlerdeki çeşitli sorular, çalışan ilişkileri ve kuruluşla ilgili tüm konuların ele alınmasını sağlar.
Peakon, kuruluşların çalışanlarının nabzını tuttuğu bir platformdur. Anketlerdeki çeşitli sorular, çalışan ilişkileri ve kuruluşla ilgili tüm konuların ele alınmasını sağlar.
10. Glint (AI destekli katılım içgörüleri için en iyisi)
Glint, kuruluşların özelleştirilebilir anketler ile içgörülerini anlamlı değişikliklere dönüştürmelerine yardımcı olan bir Microsoft çözümüdür. Glint'in şablonları, işe alımdan çıkış görüşmelerine, çeşitlilik kontrollerinden değişiklik yönetimine kadar iş yerinizin en önemli konulara odaklanmasını sağlar.
Ayrıca, tüm yorumları ve yanıtları içgörülere özetleyen yerleşik Microsoft AI özelliklerine sahiptir. Bu, kültürel değişimi teşvik etmek ve çalışanları İK stratejisi hedefleriyle uyumlu hale getirmek isteyen liderler için mükemmeldir.
🔍 Biliyor muydunuz? Glint Inc. , bir zamanlar bağımsız bir şirketken, LinkedIn (bir Microsoft iştiraki) tarafından satın alınmasının ardından 2018 yılında Microsoft ekosistemine katıldı. Bugün, kaynakları kullanıcıların içgörülerini ve fikirlerini paylaşabilecekleri bir topluluk forumu olarak hizmet vermektedir.
Glint'in en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı geri bildirim izleme ve eylem planlaması ile çalışan bağlılığını artırın
- Anında ve kolayca dışa aktarılabilen raporlar oluşturarak iletişimi geliştirin
Glint sınırlamaları
- İşletmeler, tam işlevsellik için kendilerini Microsoft ekosistemiyle sınırlamak zorundadır
- Sınırlı performans yönetimi platformu özellikleri sunar
Glint fiyatlandırması
- Microsoft Viva Glint: Kullanıcı başına aylık 2 $ (yıllık faturalandırılır)
Glint derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
11. Workvivo (Çalışan iletişimi ve iş kültürünü geliştirmek için en iyisi)
Katılımı artırmak için sezgisel bir sosyal stil arayüzüne mi ihtiyacınız var? Workvivo tam da bunu sunar. Platform, iletişim, anketler ve insan kaynakları çözümlerini tek bir alanda birleştirerek bir topluluk deneyimi sunar.
Workvivio, bireylerin en son iş hedeflerine ve gelişmelere yatırım yapmaya devam etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş kurumsal intranet haberleri özelliğine bile sahiptir.
Workvivo'nun en iyi özellikleri
- Sezgisel tanıma ve herkese açık övgülerle takım başarılarını artırın
- Kişiselleştirilmiş haber akışlarıyla gerçek bağlantıları teşvik edin
- Entegre sosyal ve iletişim araçlarıyla işbirliğini geliştirin
Workvivo sınırlamaları
- Özel özelleştirme seçenekleri sınırlı ve küçük takımlar için pahalı
- Daha niş İK yazılım çözümleriyle entegrasyon seçenekleri yoktur
Workvivo fiyatlandırması
- İş Planı: Özel fiyatlandırma
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
Workvivo derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,8/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)
Bu Capterra kullanıcısının Workvivo'yu neden sevdiğini görelim:
Workvivo'da en çok beğendiğim özellik, uyumlu ve ilgi çekici bir işyeri kültürü yaratma yeteneğidir.
Workvivo'da en çok beğendiğim özellik, uyumlu ve ilgi çekici bir işyeri kültürü yaratma yeteneğidir.
12. SurveySparrow (Dinamik, konuşma tarzı anketler ve geri bildirimler için en iyisi)
SurveySparrow, basit ama analitik bir anket çözümü tercih eden işletmeler için idealdir. Sistematik arayüzü, katılım anketi sürecini oluşturmaktan sonuçları analiz etmeye ve dışa aktarmaya kadar adımlara ayırır.
SurveySparrow, net arka ucuna ek olarak, birden fazla soru biçimi eklemenize ve anket bloklarını ayrı mantıklarla kontrol etmenize olanak tanır. Ayrıca, İK takımlarının etkili takip için e-posta bildirimleri ve hatırlatıcılar kullanmasına da olanak tanır.
SurveySparrow'un en iyi özellikleri
- Geniş bir aralıkta düğmeler, yazı tipleri, renkler ve hatta temalarla her anketi özelleştirin
- Uyarlanabilir akıllı anketlerle her çalışana yalnızca ilgili soruları sunacak koşulları ayarlayın
- İnternet erişimi olmasa bile veri toplayın ve çevrimdışı anket seçeneği ile bilgileri daha sonra senkronize edin
SurveySparrow sınırlamaları
- Soru oluştururken yalnızca temel stil biçimlendirme seçenekleri sunar
- Katılım anketleriyle sınırlıdır, performans değerlendirmeleri veya diğer İK çözümleri dahil değildir
SurveySparrow fiyatlandırması
Bireyler için
- Temel: 39 $/ay
- Başlangıç: 59 $/ay
Takımlar için
- İş: 149 $/ay
- Profesyonel: 399 $/ay
Enterprise: Özel fiyatlandırma
CX Suit (NPS, CSAT, CES)
Profesyonel: 399 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
İtibar Yönetimi
- Ücretsiz
- Başlangıç: 99 $/ay
Bilet Yönetimi
- Ücretsiz
- Başlangıç: 12 $/ay
360 Değerlendirme
- Performans: Özel fiyatlandırma
Tam Paket
- Platform: Özel fiyatlandırma
SurveySparrow derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
13. CultureMonkey (Anlık anketler ve geri bildirim araçları için en iyisi)
CultureMonkey, işletmeler için bir büyüme gurusu gibidir. Anonim geri bildirimler ve yapay zeka destekli içgörülerle, dürüst girdileri fark yaratan eylem planlarına dönüştürür.
En iyi yanı nedir? Görsel gösterge panelleri, çalışanların düşüncelerini filtreye gerek olmadan gerçek zamanlı ve öncelik sırasına göre özetler halinde sunar. Ayrıca, CultureMonkey'deki tüm soru ve anket araçları kolayca özelleştirilebilir.
CultureMonkey'in en iyi özellikleri
- İki haftada bir veya aylık olarak bir soru planlama seçeneği ile anket yorgunluğunu azaltın
- Geçmiş eğilimler ve içgörülerle eylemlerinizin etkisini ölçün
- Önceden tanımlanmış çalışan bağlılığı metrikleriyle İK uygulamalarınızın ve çabalarınızın ROI'sini en üst düzeye çıkarın
CultureMonkey sınırlamaları
- Karmaşık anketler oluştururken ara sıra yükleme sorunları ve hatalar yaşanıyor
- Isı haritaları gibi gelişmiş raporları dışa aktarırken renk kodları gibi görsel ayrıntılar kaybolabilir
CultureMonkey fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
CultureMonkey derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (50+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu G2 kullanıcısının CultureMonkey hakkında neler söylediğine göz atın:
Culture Monkey, geçmişte değerlendirdiğim veya çalıştığım birçok araçta karşılaştığım en gelişmiş gösterge panellerine sahiptir. Yönetici seviyesi, konum, departman ve rollere göre ayrılmış özel raporlar ve görünümler mevcuttur.
Culture Monkey, geçmişte değerlendirdiğim veya çalıştığım birçok araçta karşılaştığım en gelişmiş gösterge panellerine sahiptir. Yönetici seviyesi, konum, departman ve rollere göre ayrılmış özel raporlar ve görünümler mevcuttur.
14. BambooHR (İK süreçlerini ve çalışanların kendi kendine hizmetlerini kolaylaştırmak için en iyisi)
BambooHR, çalışanları güçlendirmek ve süreçleri iyileştirmek için tasarlanmış popüler bir İKY yazılımıdır. Hedef belirleme araçlarına kolayca bağlanabilen yönetici geri bildirimi ve öz değerlendirme özellikleri sunar.
Çözüm, işveren markasını ve çalışanların motivasyon düzeylerini anında izleyen bir çalışan memnuniyeti aracı içerir. Ayrıca, bordro, başvuru izleme ve izin yönetimini basitleştirir.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Topluluk alanı özelliği ile tüm iç güncellemeler ve duyurular için merkezi bir hub oluşturun
- Çalışan deneyimi konusunda araştırılmış, kullanıma hazır soru bankası ile veri doğruluğunu artırın
BambooHR sınırlamaları
- Raporlama stili, özellikle veri damgaları ve kaynaklar gibi unsurlar oldukça basit ve modası geçmiş
- Özellikler, katılım değil geniş kapsamlı İK yönetimine odaklanıyor ve öğrenme eğrisi dik
BambooHR fiyatlandırması
(25'ten az çalışan için sabit aylık ücret; 25'ten fazla çalışan için kullanıcı başına fiyatlandırma)
- Temel: Özel fiyatlandırma
- Pro: Özel fiyatlandırma
BambooHR derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,4/5 (2.400+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.800+ yorum)
15. Microsoft Viva (Refah ve verimliliği şirket araçlarıyla entegre etmek için en iyisi)
İşletmenize Microsoft entegre edilmişse, Microsoft Viva, İK araç setinize mükemmel bir ektir. Viva Glint'in anket analizi yeteneklerinin ötesinde, bağlantıları ve katılımı teşvik etmek için topluluk forumları ve kampanya yönetimi sunar.
Viva ayrıca hızlı anketler ve görevlerle ilgili veri analizi yoluyla çalışanların refahını değerlendirmenize olanak tanır. Ayrıca, çalışanların gelişimi için öğrenmeyi Microsoft'un verimlilik araçlarına entegre etmenize yardımcı olur.
Microsoft Viva'nın en iyi özellikleri
- Şirket haberleri ve ortak ilgi alanları için özel alanlar ile ilgi çekici konuşmaları kolaylaştırın
- Çalışanların iş düzeni grafikleri ve faaliyet dağıtımları ile refahı haritalayın ve iyileştirin
Microsoft Viva sınırlamaları
- Entegrasyonlar Microsoft ekosistemi ile sınırlıdır
- Yapılandırması zor, karmaşık bir arayüz gibi gelebilir
Microsoft Viva fiyatlandırması
- Microsoft 365'teki Microsoft Viva: Ücretsiz
- Microsoft Viva Çalışan İletişimi ve Toplulukları: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları
- Microsoft Viva Workplace Analytics ve Çalışan Geri Bildirimi: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Microsoft Viva Suite: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Microsoft Viva derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu G2 kullanıcısının Microsoft Viva'yı tercih etme nedenlerini görelim:
Viva Insights, profesyonel bir ortamda etkileşim kurmak ve iş yapmak için en iyi yazılımdır. Kullanımı ve uygulaması çok kolaydır. Bu yazılımda en beğendiğim şey, verimliliği artırmak ve çalışan deneyimini geliştirmek için çok yararlı olmasıdır.
Viva Insights, profesyonel bir ortamda etkileşim kurmak ve iş yapmak için en iyi yazılımdır. Kullanımı ve uygulaması çok kolaydır. Bu yazılımın en beğendiğim yanı, verimliliği artırmak ve çalışan deneyimini geliştirmek için çok yararlı olmasıdır.
Özel bahsetmeler
- Reflektive: Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve günlük iş süreçlerinin doğal bir parçası haline gelir
- Qualtrics: Kapsamlı, kurumsal düzeyde bir deneyim arayan kuruluşlar için daha geniş bir İK araç seti sunar
ClickUp ile Çalışan Bağlılığını ve Performansını Artırın
Yüksek takım ruhu, iş hedeflerine yönelik ivme ve bağlılık için roket yakıtıdır. Biraz yapıcı geri bildirim ekleyin ve uzun vadeli hedeflere odaklanın. Ancak şunu kabul edelim: İK takımları, her şeyi yolunda tutmak için Culture Amp gibi doğru araçlara ihtiyaç duyar.
Ancak, her iş bu yazılımla uyumlu olmadığı için, size en uygun 15 Culture Amp alternatifini bir araya getirdik. Ancak, katılım ve proje yürütme söz konusu olduğunda, bunlar birbiriyle el ele gider.
İşte ClickUp'ın parladığı nokta da burası. Akıllı otomasyonu, yapay zeka içgörüleri ve görev yönetimi sihrini bir araya getiren ClickUp, olumlu ve verimli bir iş kültürü oluşturur
Çalışan bağlılığını ve iş performansını artırmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun!