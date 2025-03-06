2025 için en iyi 10 spor salonu yönetim yazılımı

Demek spor tutkunuzu bir spor salonu sahibi olarak işe dönüştürdünüz, tebrikler! Artık kendi patronunuzsunuz, başkalarının sağlıklı olmasına yardımcı olurken hayallerinizi yaşıyorsunuz.

Ancak bu her zaman kolay bir iş değildir. Eğitim oturumlarını, yönetici görevlerini ve sürekli gelişen fitness dünyasına ayak uydurmayı bir arada yürütmek zorlu bir iş olabilir.

Küresel sağlık ve fitness kulübü pazarının yıllık %7,5 oranında büyüyeceği öngörülürken, fitness sektöründeki rekabet kızışıyor.

Spor salonu işinizin sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda patlama yaşamasını nasıl sağlarsınız? Cevap: spor salonu yönetim yazılımı.

Aramanızı kolaylaştırmak için, fitness işinizi verimli bir şekilde yönetmek için en iyi 10 spor salonu yönetim yazılımı çözümünü bir araya getirdik. İş ihtiyaçlarınıza uygun ve gelişmenize yardımcı olacak yazılımı seçin.

⏰ 60 saniyelik özet Üye yönetiminden faturalandırmaya, potansiyel müşteri oluşturmaya ve daha fazlasına kadar, işinizin büyümesi için gerekli araçları içeren en iyi 10 spor salonu yönetim yazılımı. : Spor salonu operasyonları ve üye iletişimi için en iyisi ClickUp: Spor salonu operasyonları ve üye iletişimi için en iyisi

Zen Planner: Sorunsuz üyelik yönetimi için ideal

Wodify: CrossFit spor salonları için ideal

Mindbody: Müşteri faturalandırma ve planlama için en iyisi

WellnessLiving: Raporlama ve analiz konusunda güçlü

Virtuagym: Faturalandırma ve ödeme için en iyisi

PushPress: Egzersiz izleme özelliği sunar

ABC Glofox: Üye yönetimi ve randevu kaydı için en iyisi

TeamUp: Franchise'lar ve üyelik oluşturma için ideal

Gymflow: Yönetim ve ders planlama için en iyisi

Spor Salonu Yönetim Yazılımı Neden Önemlidir?

Spor salonu yönetim yazılımı, spor salonunuzun günlük işlemlerini basitleştirmek ve otomatikleştirmek için hepsi bir arada bir araçtır. Yönetici görevlerinden yinelenen ödemelere kadar her şeyi kolaylaştırarak hayatınızı kolaylaştırır. İşte fitness işiniz için neden olmazsa olmaz bir yazılım olduğu:

Üye bilgilerini, devam durumlarını ve ders katılımlarını tek bir yerden kolayca izleyin. Evrak işlerine ve hatalara veda edin!

Ödemeleri takip etmek için artık uğraşmayın! Faturalandırmayı otomatikleştirin, hatırlatıcılar gönderin ve üyelerin çevrimiçi ödeme yapmasını sağlayın — sorunsuz ve basit

Stres yaşamadan ders programlarını, eğitmen atamalarını ve ekipmanların kullanılabilirliğini takip edin

Daha akıllı seçimler yapmak mı istiyorsunuz? Kararlarınızda size yol gösterecek, derslerin popülerliği ve gelirleri hakkında ayrıntılı raporlar alın

Kayıtları, hatırlatıcıları ve yönetici görevlerini otomatikleştirerek zaman kazanırsınız. Spor salonunuzun büyümesine daha fazla odaklanın!

Yerleşik pazarlama araçlarıyla yeni üyeler çekin — promosyonlar, teklifler ve e-posta kampanyalarını tek bir yerden gönderin

Kişiselleştirilmiş iletişim, ilerleme izleme ve karmaşık olmayan ders programı ile üyelerin ilgisini canlı tutun

🧠 İlginç Bilgi: Her beş Amerikalıdan biri spor salonu üyesidir! Doğru kitleye ulaşıyor musunuz?

Spor salonu yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru spor salonu yönetim yazılımını seçmek, işinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Ancak piyasada bu kadar çok seçenek varken, spor salonunuz için en uygun olanı nasıl bulabilirsiniz?

Üye yönetim yazılımınızın gerçekleştirebilmesi gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Yazılımın personeliniz tarafından kolayca kullanılabilir ve anlaşılabilir olmasını sağlayın

Üye yönetimi: Üye profillerini yönetin, katılımı izleyin ve tutmayı takip edin

Programlama ve ders yönetimi: Eğitmen programlarını yönetin ve üyelerin dersleri rezerve etmesine, iptal etmesine veya yeniden planlamasına izin verin

Ödeme işleme: Sorunsuz işlemler için ödeme ağ geçitleriyle entegre edin

Raporlar ve analizler: Üyelik eğilimleri, ders katılımı ve gelir hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Müşteri desteği: Gerektiğinde sohbet, e-posta veya telefon yoluyla desteğe erişin

Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: Spor salonunuz büyüdükçe yazılımı ölçeklendirin

Entegrasyonlar: Muhasebe, pazarlama veya iletişim araçlarıyla bağlantı kurun

Fiyatlandırma: Temel özelliklerden ödün vermeden bütçenizi aşmayın

💡Profesyonel İpucu: Müşteri eğitim yazılımını kullanarak satıştan yenilemeye kadar uçtan uca müşteri yaşam döngüsünü kontrol altına alın.

En İyi 10 Spor Salonu Yönetim Yazılımı

Seçenekler arasında gezinmenize yardımcı olmak için en iyi 10 spor salonu yönetim yazılımı çözümünün bir listesini derledik.

1. ClickUp (Özel iş akışlarıyla spor salonu operasyonlarını ve üye iletişimlerini yönetmek için en iyisi)

ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri yenileme tahminleri yapın ve mevcut üyelerin kalıcılığını artırın

Gerçekten hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp en iyi seçiminizdir! Sadece projeler için değil, ClickUp kapsamlı bir spor salonu yönetim yazılımı olarak da mükemmeldir.

Doğru müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemini seçmek, zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olabilir. ClickUp'ın özelleştirilebilir CRM yazılımını kullanarak spor salonunuzun müşteri ilişkilerini geliştirin.

Müşteri iletişimini basitleştirin, üyelikleri izleyin ve satış sürecinizi iyileştirmek için iş akışları oluşturun; hepsi tek bir platformda. CRM sisteminde üyelik yenilemeleri gibi önemli bilgileri izlemek için ayrıntılarını Özel Alanlara ekleyin.

ClickUp Gantt Grafikleri ile organize zaman çizelgeleri kullanarak spor salonunuzun verimliliğini artırın ve müşteri memnuniyetini iyileştirin .

CRM gösterge paneli, spor salonunuzun işlemleri ve üye verileri hakkında net ve üst düzey bir görünüm sunar. Hızlı bir başlangıç mı istiyorsunuz? ClickUp, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak CRM şablonları da sunar.

Ders programlarınızı ve personel zamanlamalarınızı görselleştirmek büyük fark yaratabilir. ClickUp'ın Takvim Görünümü ile tüm takvimlerinizi (iş, kişisel, sosyal) tek bir görünümde entegre edebilirsiniz. Artık üyelerin programları çakışmayacak!

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.

İyi bir spor salonu yazılımının ayırt edici özelliği, tekrarlayan görevleri ayarlayıp unutabilmesidir. ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için otomatik iş akışları ile bunu yapabilir. Üyelik yenileme, ders onayları veya özel teklifler için manuel olarak takip etmeden hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Goals ile hedefleri takip edin ve net zaman çizelgelerini görüntüleyerek motivasyonunuzu koruyun

Üyeleriniz için takip edilebilir hedefler oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp Goals en iyi arkadaşınız! Üyeleriniz güç, kilo verme veya fitness dönüm noktaları üzerinde çalışıyor olsun, ClickUp size özel hedefler belirlemenizi ve ilerlemelerini izlemenizi sağlar, böylece hem siz hem de üyeleriniz motivasyonunuzu korursunuz.

ClickUp'ta spor salonunuzun ana sayfasını oluşturmaya hazır mısınız? Yapılacak son bir şey var: ClickUp Belgelerinde kılavuzlar, eğitim belgeleri, politikalar ve el kitapları hazırlayın! Tüm önemli belgeleriniz için merkezi bir kütüphane görevi görür ve tek bir tıklama ile takımınız ve yeni müşterilerinizle paylaşılabilir.

💡Profesyonel İpucu: Müşteri memnuniyetini, sadakatini ve genel deneyimini anlamak ve geliştirmek için ClickUp Belgeleri ile müşteri deneyimi KPI'ları oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Proje Yönetimi özelliklerini kullanarak fitness hedefleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Google Drive, Dropbox ve Zoom gibi entegre araçlarla kişisel antrenman oturumları ve birden fazla program düzenleyin

IOS ve Android için özel mobil uygulamalarla işinizi her yerden yönetin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ürün Müdürü olarak, ClickUp'ı ürün yol haritamızı hem iç hem de dış paydaşlara net bir şekilde iletmek için kullanıyorum. ClickUp, Hedefler özelliğini kullanarak ölçülebilir hedefler oluşturmamıza ve bunları izlememize yardımcı oldu. Bu, en önemli konulara odaklanmak için yalın bir iş akışına sahip olmamızı da sağladı.

Ürün Müdürü olarak, ClickUp'ı ürün yol haritamızı hem iç hem de dış paydaşlara net bir şekilde iletmek için kullanıyorum. ClickUp, Hedefler özelliğini kullanarak ölçülebilir hedefler oluşturmamıza ve bunları izlememize yardımcı oldu. Bu, en önemli konulara odaklanmak için yalın bir iş akışına sahip olmamızı da sağladı.

💡Profesyonel İpucu: Üyelerin kişisel hedeflerini ve ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olmak için Kişisel Alışkanlık Takipçisi ve Egzersiz Günlüğü şablonlarını kullanın.

2. Zen Planner (Sorunsuz üyelik yönetimi için en iyisi)

zen Planner aracılığıyla

Odaklanmış ve kapsamlı spor salonu yönetimi söz konusu olduğunda Zen Planner mükemmel bir seçimdir. Fitness stüdyoları, dövüş sanatları okulları ve yoga stüdyoları için tasarlanmıştır.

Planlama ve faturalandırmanın ötesinde, tek bir platformda özel antrenman planları oluşturmanıza ve ayrıntılı üye profilleri tutmanıza olanak tanır.

Zen Planner'ın en iyi özellikleri

Üyelik, ders ve programları yönetmek için çeşitli özellikler sunar

Üyelik eğilimleri, finansal performans ve üye katılımı hakkında raporlar ve analizler sağlar

Kapsamlı faturalandırma araçları sunarak finansal kontrol sağlar

Yerleşik takvimler, mobil rezervasyonlar ve ek randevular içerir

Zen Planner sınırlamaları

Markalaşma için özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Yerleşik egzersiz yönetimi araçları yoktur

Ücretsiz plan yok

Zen Planner fiyatlandırması

Başlangıç Paketi : 199 $/ay

Studio : 99 $/ay

Temel özellikler : 198 $/ay

Ultimate: 348 $/ay

Zen Planner puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Bu sistemin kullanımı çok kolay olması ve Zoom gibi araçları içermesi.

Bu sistemin kullanımı çok kolay olması ve Zoom gibi araçları içermesi.

3. Wodify (Lisans yönetimi için en iyisi)

wodify aracılığıyla

CrossFit spor salonları için özel olarak tasarlanan Wodify, performans izleme, programlama ve hatta liderlik tabloları ile üye yarışmalarına odaklanmaktadır. Ayrıca lisans yönetimi, performans izleme ve devamlılık izleme araçlarıyla da donatılmıştır.

Wodify ile eğitmen sertifikalarını yönetebilir ve üyelerin zaman içindeki ilerlemelerini takip edebilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil, yazılımdaki entegre video içeriği ile egzersiz rutinlerini kolayca tasarlayabilir ve ayarlayabilirsiniz.

Wodify'ın en iyi özellikleri

Entegre ödeme işleme ile işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin

Rekabeti teşvik etmek ve üye sıralamalarını izlemek için liderlik tabloları kullanın

Dijital feragatnameleri ve sözleşmeleri doğrudan platform içinde saklayın ve yönetin

WOD'lar dahil olmak üzere günlük antrenmanlar oluşturmak ve dağıtmak için güçlü özelliklerden yararlanın

Wodify sınırlamaları

Sınırlı pazarlama araçları

Entegrasyon için üçüncü taraf araçlara bağımlılık

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü daha az sezgisel buluyor

Wodify fiyatlandırması

Aylık 179 $'dan başlayan fiyatlarla

Wodify puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

Wodify, benim, antrenörlerim ve müşterilerim için kullanımı kolaydır. Wodify uygulamasının son güncellemeleri, müşterilerimin benimle günlük işlerini yapma kolaylığını dönüştürdü.

Wodify, benim, antrenörlerim ve müşterilerim için kullanımı kolaydır. Wodify uygulamasının son güncellemeleri, müşterilerimin benimle günlük işlerini yapma kolaylığını dönüştürdü.

💡Profesyonel İpucu: Çalışanlarınızın refahını öncelik haline getirmek lüks değildir. İşinizin başarısı için hayati önem taşır. Çalışanların moralini artırmak için çalışan sağlığı izleme yazılımını kullanabilirsiniz.

4. Mindbody (Müşteri faturalandırma ve planlama için en iyisi)

via Mind bo dy

Personel konularını kontrol altında tutmak çok önemli olmakla birlikte, Mindbody özellikle müşteri deneyimini iyileştirmenize yardımcı olabilir. Yönetim sistemi, hedefli pazarlama, otomatik reklamlar ve daha iyi planlama ile etkileşimi artırır.

Mindbody ayrıca, rezervasyonları basitleştiren yapay zeka destekli bir ön büroya sahiptir. Güçlü raporlama ve entegre CRM ise potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olur.

Mindbody'nin en iyi özellikleri

Yerleşik ödeme işleme özelliği ile ödemeleri işleyin

Müşterileri çekmek ve elde tutmak için entegre pazarlama araçlarını kullanın

Müşteri profillerini yönetin, katılımı izleyin ve satın alma geçmişini görüntüleyin

Web sitesi entegrasyonu ile gerçek zamanlı güncellemeler ve otomatik hatırlatıcılar alın

Satış boru hattı gösterge paneli ve satış hunisi analizi raporu ile potansiyel müşteriler oluşturun

Mindbody sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü karmaşık ve sezgisel olmayabilir

Fiyatlar bireysel antrenörler için çok yüksek olabilir

Markalaşma için sınırlı özelleştirme

Mindbody fiyatlandırması

Konum başına aylık 169 $'dan başlayan fiyatlarla

Mindbody puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (2.800+ yorum)

💡Profesyonel İpucu: Mindbody'nin kurulum kontrol listesi, öğrenme sürecini kısaltmaya yardımcı olur. Personel, dersler, randevular ve üyeliklerin ayarlarını yaparken size yol gösterir.

5. WellnessLiving (Raporlama ve analiz için en iyisi)

via WellnessLiving

Ayrıntılı raporlardan Facebook ve Google Haritalar ile sorunsuz rezervasyon entegrasyonlarına kadar, WellnessLiving her şeyi düzenli tutarken işinizi büyütmenize yardımcı olur.

Bu platform, müşteri bilgilerini yönetmenize, ödemeleri gerçekleştirmenize ve e-posta, SMS veya doğrudan posta yoluyla pazarlama mesajları göndermenize olanak tanır. Ayrıca, spor salonunuzdaki her şeyi kolayca takip edebilmeniz için net raporlar, etkileşimli grafikler ve envanter güncellemeleri de sağlar.

WellnessLiving'in en iyi özellikleri

Entegre yapay zeka araçlarıyla verileri akıllıca analiz edin

Temiz ve kullanıcı dostu arayüzünde zahmetsizce gezinin

İşiniz için özel, markalı mobil uygulamalardan yararlanın

WellnessLiving sınırlamaları

Özellik başına ödeme planı

Ücretsiz deneme veya ücretsiz plan yok

WellnessLiving fiyatlandırması

Başlangıç Planı: Aylık 19 $

İş Planı: Aylık 39 dolar

Business Pro Planı: Aylık 69 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

WellnessLiving puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Müşterilerinizin çoğu muhtemelen tam zamanlı işlerle uğraşıyor ve bu da onları yorgun hissettirebilir. Araştırmalar, yetişkinlerin %20,4'ünün genel yorgunluk yaşadığını gösteriyor. Günlük rutinlerine hızlı bir yürüyüş veya kısa bir egzersiz eklemek, enerji toplamak, işten sonra zinde kalmak ve hatta dayanıklılığı artırmak için mükemmel bir yol olabilir.

6. Virtuagym (Fatura ve ödeme süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

virtuagym aracılığıyla

Virtuagym, sağlık kulüpleri, kişisel antrenörler ve diğer fitness profesyonellerinin üyelikleri yönetmesine, müşterilere koçluk yapmasına ve iş operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur.

Güçlü üyelik ve destek ekibi yönetimi özellikleri ile son teknoloji ürünü, 7/24 spor salonu erişim kontrol sistemi içerir.

Virtuagym'in en iyi özellikleri

Gelirinizi artırmak için donanım, esnek üyelik seçenekleri ve üçüncü taraf uygulama entegrasyonları sunar

Stüdyo check-in yazılımı, gelişmiş analitik ve çeşitli rezervasyon seçenekleri dahildir

Kolaylaştırılmış antrenman planları ve antrenman düzenleyicisi ile oluşturabileceğiniz yeniden kullanılabilir antrenman şablonları ile birlikte gelir

Virtuagym sınırlamaları

Sözleşme yenileme için onay eksikliği

Muhasebe ve POS için ücretli hizmet entegrasyonunda zorluk

Virtuagym fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Virtuagym puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (250+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Zaman Kaydı Yazılımı

7. PushPress (Egzersiz izleme için en iyisi)

via PushPress

Spor salonu sahipleri tarafından spor salonu sahipleri için geliştirilen PushPress, sorunlarınızı çok iyi anlar. En iyi fitness ortaklarından önceden programlanmış antrenmanlar sunan TRAIN özelliği ile otomatik faturalandırma, ödeme işleme ve antrenman izleme sayesinde işlemleri basitleştirir.

PushPress ayrıca, CRM aracılığıyla metin, e-posta ve aramalar yoluyla otomatik takip ile üye tutma ve iletişimi yönetmeye yardımcı olur. Ücretsiz planı küçük spor salonları için yararlı olsa da, üçüncü taraf entegrasyonları gibi gelişmiş özellikler daha üst düzey planlarda mevcuttur.

PushPress'in en iyi özellikleri

Maaş bordrosunu yönetmek için araçlar sağlar ve platform üzerinden personel ödemelerini doğrudan kolayca gerçekleştirmenizi sağlar

Spor salonu sahiplerinin gelir, üyelik artışı ve katılım eğilimleri gibi anahtar metrikleri izlemelerine yardımcı olmak için ayrıntılı raporlama ve analizler sunar

Üyelerin hızlı bir şekilde giriş yapmalarını ve ön büro iş yükünü azaltmalarını sağlayan self check-in kiosk özelliği içerir

PushPress sınırlamaları

Bazı özellikler hemen kullanıma sunulmaz ve erişim için eklenti satın alınması gerekebilir

Ücretsiz plan, harmanlama özelliği sunmaz

PushPress fiyatlandırması

Sınırlı özelliklere sahip Ücretsiz Plan

Pro Plan: Aylık 159 $

Max Plan: Aylık 229 $

PushPress puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

💡Profesyonel İpucu: Üye formu şablonlarını kullanarak hoş bir ilk izlenim yaratın, üyelerin ilgisini çekin ve müşterilerinizle uzun vadeli ilişkiler kurun.

8. ABC Glofox (Üye yönetimi ve randevu kaydı için en iyisi)

aBC Glofox aracılığıyla

Spor salonu ve fitness stüdyosu yönetimini basitleştirmek isteyen sahipler için ideal olan ABC Glofox, üyelik sayısını artırmak, planlamayı kolaylaştırmak ve faturalandırmaya yardımcı olmak için araçlar sunar. Bu çok yönlü platform, boyutuna bakılmaksızın yoga, Pilates, barre, HIIT, kapalı alan bisiklet, kürek, boks ve dövüş sanatları dahil olmak üzere çeşitli stüdyolara hizmet vermektedir.

Ayrıntılı raporlama, check-in yönetimi ve otomatikleştirilmiş idari görevler gibi özellikleriyle ABC Glofox, sahiplerin manuel iş yükünü azaltmasına yardımcı olur. ABC Glofox, operasyonel karmaşıklıkları yöneterek spor salonu ve stüdyo sahiplerinin üye memnuniyetini artırmaya ve işlerini büyütmeye daha fazla odaklanmasını sağlar.

ABC Glofox'un en iyi özellikleri

Entegre CRM sistemi

Entegre özel markalı Android ve iOS uygulamaları

Otomatik ödeme süreci

ABC Glofox sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Sabit fiyatlandırma planının olmaması

ABC Glofox fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma aylık 100 $'dan başlar

ABC Glofox puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (340+ yorum)

Glofox, benim ve takımımın yönetim için harcadığımız zamanı azaltmamıza yardımcı oldu ve daha da önemlisi, müşterilerimizin kullanıcı deneyiminden daha memnun kalmasını sağladı.

Glofox, benim ve takımımın yönetim için harcadığımız zamanı azaltmamıza yardımcı oldu ve daha da önemlisi, müşterilerimizin kullanıcı deneyiminden daha memnun olmalarını sağladı.

9. TeamUp (Franchise ve üyelik oluşturma için en iyisi)

teamUp aracılığıyla

Fitness stüdyolarının, spor salonlarının ve eğitim tesislerinin yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanan TeamUp, geniş bir özellik aralığı sunan yenilikçi bir yazılım çözümüdür. Müşteri bilgilerini ve feragatnameleri düzenler, ödeme işlemlerini yönetir ve etkinlik veya ders oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir.

Platformun sezgisel tasarımı, topluluk üyelerinin etkinliklere çevrimiçi olarak kolayca kaydolabilmesini sağlayarak katılımı ve rahatlığı artırır.

TeamUp'ın en iyi özellikleri

Güçlü bir üyelik oluşturma sistemi sunar

Erişim güvenliği kontrolü özelliği ile güçlü güvenlik sağlar

Özel, markalı mobil uygulamalar sunar

TeamUp sınırlamaları

E-posta kampanyaları, Mailchimp gibi harici araçlarla entegrasyon gerektirir

Ücretsiz plan mevcut değil

TeamUp fiyatlandırması

Aylık 104 $'dan başlayan fiyatlarla

TeamUp puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (320+ yorum)

10. Gymflow (Yönetim ve ders planlama için en iyisi)

via Gymflow

Kapsamlı bir yönetim araçları paketi ile donatılmış GymFlow, her türlü spor salonu ve fitness stüdyosu için tasarlanmıştır. Bu yazılımı diğerlerinden ayıran özelliği, spor salonu sahiplerinin üyelerin abonelik durumuna göre erişimi sorunsuz bir şekilde verip iptal etmelerini sağlayan otomatik spor salonu erişim kontrolü özelliğidir. Bu özellik, güvenliği artırmanın yanı sıra manuel çabayı da azaltarak erişim yönetiminin hem verimli hem de sorunsuz olmasını sağlar.

Gymflow'un en iyi özellikleri

Üyelik yenilemeleri için otomatik e-posta hatırlatıcıları

Çeşitli ödeme işlemcileri için destek

Kapsamlı raporlama ve devamlılık izleme özellikleri

Görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu arayüz

Özelleştirmesi kolay sürükle ve bırak planlama

Gymflow sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Karmaşık özellikler biraz öğrenme süreci gerektirebilir

Gymflow fiyatlandırması

Küçük İş Planı (Aylık satışları 20.000 $'dan az olan işletmeler için): 159 $/ay

Standart Plan (Aylık satışları 20.000 $'dan fazla olan işletmeler için): 229 $/ay

Gymflow puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

GymFlow son derece sezgisel ve kullanımı kolaydır ve ekibi yüksek düzeyde destek sağlar. Stripe ve Kisi ile entegrasyonlar, ödeme ve kapı erişim sistemlerimizin de en son teknolojiyi kullanmaya devam edeceği anlamına geliyor. Son derece güvenilir. Uygulamaya başladığımızdan beri hiçbir kesinti yaşamadık.

GymFlow son derece sezgisel ve kullanımı kolaydır ve ekibi yüksek düzeyde destek sağlar. Stripe ve Kisi ile entegrasyonlar, ödeme ve kapı erişim sistemlerimizin de en son teknolojiyi kullanmaya devam edeceği anlamına geliyor. Son derece güvenilir. Uygulamaya başladığımızdan beri hiçbir kesinti yaşamadık.

Ayrıca okuyun: Koçlar için en iyi CRM

ClickUp ile Spor Salonunuzu Sorunsuz Bir Şekilde Yönetin

Doğru spor salonu yönetim yazılımını seçmek, işinizi yürütmenin zorlu kısmını ortadan kaldırabilir. Ve ClickUp tüm bunları yapabilir!

Onu diğerlerinden ayıran nedir? Sadece üyelikleri ve dersleri yönetmek için değildir. ClickUp, bireysel antrenman planlarından ders programlarına, üye bilgilerine ve genel iş hedeflerine kadar spor salonunuzla ilgili her şeyi düzenlemenizi sağlar.

Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleri her şeyi daha kolay ve verimli hale getirir.

İşinizi dönüştürmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve spor salonunuzun tüm potansiyelini ortaya çıkarın — üyeleriniz size teşekkür edecek!