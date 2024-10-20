2025'in En İyi 10 Koçlar için CRM (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Bir koç olarak, koçluk işinizi yönetmek için birden fazla uygulama arasında seçim yapmak yapmak isteyeceğiniz son şeydir.

Örneğin, not almak için Google Dokümanlar. Toplantıları planlamak için Zoom veya Google Takvim. Müşterinin ilerlemesini izlemek ve müşteri yönetimi için ayrı bir proje yönetimi aracı. Ödemeler için Stripe veya PayPal kullanmak.

Bu yaklaşım, birkaç müşteriniz olduğunda mantıklı olsa da, işiniz büyüdüğünde ne olur?

Tüm koçluk oturumlarını nasıl takip ediyor, müşteri ilişkilerini nasıl yönetiyor ve her müşteri için bilgileri nasıl düzenliyorsunuz? Birbirinden bağımsız sistemlerde, veriler farklı uygulamalar arasında akış yapmaz ve her platformdaki bilgileri manuel olarak güncellemeniz gerekir.

İşte bu noktada koçlar için müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı (CRM) imdadınıza yetişir.

Koçlar için CRM, koçluk işinizle ilgili tüm bilgileri merkezileştirir. Potansiyel müşteri bilgilerini depolamaktan müşteri ilerlemesini izlemeye, oturumları planlamaya ve her müşterinin yolculuğunu organize etmeye kadar müşteri yönetimi için entegre bir platform olarak düşünün.

Koçluk uygulamalarınız için görevleri otomatikleştirmek amacıyla bir CRM aracına yatırım yapmak istiyorsanız, size yardımcı olalım. Koçlar için en iyi CRM'ler ve doğru olanı seçmenize yardımcı olacak anahtar özellikler, dezavantajlar ve fiyatlar burada.

Koçlar için bir CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Yerel entegrasyonlar: CRM yazılımı, genel koçluk iş süreçlerini basitleştirir. Satış araçlarınız, pazarlama araçlarınız, ödeme ağ geçitleriniz ve çalışan yönetim araçlarınızla entegre olan bir sistem arayın

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Müşteri yönetimi yazılımınız, müşterilerin ilerlemesini izleme, müşteri bilgilerini saklama ve toplantıları planlama gibi görevleri otomatikleştirmelidir

E-posta yönetimi: En iyi CRM yazılımı, merkezi bir e-posta hub'ı üzerinden müşterileri sisteme dahil etmek için e-postalarınızla entegre olur

24/7 destek: Koçluk hizmetlerinizi yönetmek için bir teknik ekibiniz yoksa, sohbet, telefon ve e-posta desteği sunan bir CRM'ye ihtiyacınız vardır

Ödemeleri otomatikleştirin: Koçluk platformunda tamamen otomatikleştirilmiş ödemeler sayesinde, kartları her fatura döngüsünde ücretlendirildiği için müşterilerin ödemelerini takip etmek zorunda kalmazsınız

Müşteri portalı: CRM'nin müşteri portalında müşteri hesaplarını güvenli bir şekilde yönetin. Müşteri portalı üzerinden oturumları planlamanıza ve hedefleri, formları, notları ve kaynakları iki yönlü olarak paylaşmanıza olanak tanıyan bir çözüm arayın

Koçlar için En İyi 10 CRM Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla CRM görünümü ile CRM'nizi her adımda yönetin

Koçlar için CRM, işinizin temel ve vazgeçilmez bir aracıdır ve daha sonra değiştirmek istemeyeceğiniz bir şeydir.

ClickUp'ı koçlar için en iyi CRM yapan şey, yeni başlayanlar, ileri düzey iş koçları ve koçluk işleri için iyi çalışmasıdır. Başka bir deyişle, ikinci beyniniz olarak sizinle birlikte büyür.

Bir senaryo düşünelim. Tek başına çalışan ve birçok bire bir koçluk müşterisi olan bir koç olarak, toplantı planlama gibi en basit manuel görevler bile zamanınızın çoğunu alır. Her müşterinin koçluk yolculuğunda nerede olduğunu hatırlamanız gerekir.

Çok fazla işi aynı anda yapmaya çalışırken ve çok fazla bilgiyi aynı anda aklınızda tutmaya çalışırken, başarısız olmanız veya müşterilerinizi kaybetmeniz kaçınılmazdır.

İşte bu noktada, koçlar için en iyi CRM olan ClickUp bir nimet gibi karşınıza çıkıyor. Bu proje yönetimi aracı, iş hayatınızın ve rutininizin ayrılmaz bir parçası haline gelir. O gün yapılması gereken görevlerin listesini görüntüleyerek neler olup bittiğini ve nelere odaklanmanız gerektiğini bilirsiniz. ClickUp'ın 100'den fazla entegrasyonunu kullanarak toplantılar planlayın ve müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize iletişimler gönderin.

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

Harika bir fikriniz olduğunda, mobil cihazınızı açın ve ClickUp'ın Alanları'nda yeni bir görev oluşturun.

ClickUp'ı koçlar için en iyi CRM yapan özelliklere bir göz atalım.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'taki Belgeler ile tüm belgelerinizi uygulama içinde barındırın. SOP belgenize gidin ve gerektiğinde güncelleyin. Yeni müşteriler için eylem planları oluşturmaktan, tablolar eklemekten ve yer imleri eklemekten mevcut müşterileriniz için notlar ve günlükler yazmaya kadar, Belgeler her şeyi yapar

Tasarım özetinizi ClickUp Belgeleri'ndeki basit bir bağlantı aracılığıyla herkese açık veya gizli olarak paylaşın

Alanlar , ClickUp'ta işlerinizi düzenler. Kişisel veya profesyonel kullanım için her alanı kişiselleştirin. Örneğin, müşteri kazanımı, teklifleriniz, sözleşmeleriniz vb. için alanlar oluşturabilirsiniz

ClickUp'ın uyarlanabilir Alanları ile takımınız, departmanınız veya projeleriniz için özelleştirilebilir kapsamlı ve organize konumlar oluşturmak çok kolaydır

ClickUp ile görev otomasyonlarınızı özelleştirin

ClickUp, proje yönetimi yazılımı müşteri yolculuğu haritalama araçları , e-posta otomasyon araçları ve farklı iş sistemleri arasında veri akışı için pazarlama araçları gibi üçüncü taraf araçlarla entegre olur

ClickUp sınırlamaları

Alanlar, planınıza göre sınırlara tabidir

Özelleştirme, yeni kullanıcılar için zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3800+ yorum)

2. CoachVantage

via CoachVantage

Yaşam koçluğu yazılımı CoachVantage, müşteri kaydı, müşteri kendi kendine rezervasyon, hatırlatıcılar, iki yönlü takvim senkronizasyonu ve iletişim yönetimi gibi çeşitli fonksiyonları yerine getirir.

Lojistik işlemlerle daha fazla zaman harcamadan koçluk işinizi büyütmek istiyorsunuz. CoachVantage, en sinir bozucu ve tekrarlayan görevleri üstlenir, böylece siz etkileyici bir koçluk deneyimi sunmaya odaklanabilirsiniz.

Bu platform, her müşteriyi takip etmekle kalmaz, aynı zamanda zamanınızı daha iyi yönetmenize de yardımcı olur. Örneğin, tüm müşteri bilgilerinizi tek bir yerden yönetebilirsiniz. Faturalar, koçluk hizmetleri ve müşterilerin ilerlemeleri gibi ihtiyacınız olan her şey parmaklarınızın ucunda.

CoachVantage'ın en iyi özellikleri

Arayüzünüzün görünümünü iş adınız, logonuz ve renklerinizle özelleştirin

Kaynak kitaplığı, koçların ve müşterilerin dosya ve belge yüklemesine, standart not şablonları oluşturmasına ve Dropbox, Google Drive veya Evernote'tan dosya içe aktarmasına olanak tanır

Müşterilerin sorunsuz bir şekilde sisteme kaydolması için sözleşmelerinizi program kayıt sayfasına ekleyerek e-imzalayın

CoachVantage sınırlamaları

Müşteri portalından gönderilen e-postalar müşterinin spam kutusuna gider

Koçlar grup oturumları planlayamaz

CoachVantage fiyatlandırması

Clarity Plan: Aylık 26 $

Aha Plan: Aylık 44 $

CoachVantage puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Mevcut ve potansiyel müşteri tabanı, bir iş için en büyük varlıktır. Verileri bir yere kaydetmediğinizde, bu devasa varlık koçluk sektöründe kayıtsız kalır. CRM araçları olmadan müşterileri veya potansiyel müşteri listesini ve temel etkileşim geçmişini manuel olarak izlemek zordur.

Önde gelen koçluk işleri, müşteri iletişimini izlemek ve yönetmek için Zoho CRM'yi kullanıyor. Müşteri etkileşimleri için kullanılan elektronik tablolar hataya açık ve zaman alıcıdır, bu nedenle Zoho'nun CRM yazılımını kullanarak müşterilerin ilerlemesini izliyor, darboğazları görselleştiriyor ve gelirlerini etkileyecek eğilimleri belirliyorlar.

Koçluk yolculuğu boyunca iletişim yönetimi, toplantı planlama ve pazarlama otomasyonu için Zoho CRM'yi seçiyorlar. Zoho, farklı araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan her şeyi yapar. Ancak, iş koçu olarak yolculuğunuzun başlarında tüm bu işlevlere ihtiyacınız olmayabilir. Zoho, tek başına çalışan koçlardan çok büyük işletmeler için daha uygundur.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Otomatik e-posta bildirimleriyle yeni, yaklaşan ve iptal edilen randevular hakkında güncel kalın ve müsait olmadığınızda koçluk müşterilerinizi bilgilendirin

Müşterilerinizin hizmetlerinizi rezerve ederken ödeme yapabileceği, web sitesi oluşturucunuzla senkronize olan özelleştirilebilir bir rezervasyon sayfası edinin

Zoho rezervasyonları, dersleri ve grup koçluğunu planlamanıza olanak tanır ve çift rezervasyonları önlemek için Google takviminizle senkronizasyon sağlar

Zoho CRM sınırlamaları

İlk kez kullananlar için öğrenme eğrisi

Tüm Zoho uygulamaları birbirleriyle iyi çalışacak şekilde yapılandırılmamıştır

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 14 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 23 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 40 $/kullanıcı/ay

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2505 yorum)

Capterra: 4,3/5 (6585 yorum)

4. HubSpot

hubSpot CRM aracılığıyla

Müşteri ilişkileri yönetiminin tüm aşamaları için birbirinden bağımsız birkaç araç kullanan bir beslenme koçluğu enstitüsünde proje yöneticisi olduğunuzu varsayalım.

Tüm veriler merkezi bir konumda bulunmadığından, her gün farklı yazılımlardan gelir, raporlama ve analizler ekleyerek en yüksek geliri belirlemek için zaman harcıyorsunuz.

HubSpot'un koçluk işleri için CRM'si, müşteri yönetimi için bağlantılı bir sistemdir. Teklif araçları, müşteri satışlarını otomatikleştirir, ödemeleri toplar ve CRM içinde gelirleri yönetir. Pazarlama otomasyon araçları, müşteri yönetimi için kişiselleştirilmiş iletişim göndermenizi sağlar. Müşterileri zamanında yapılan koçluk oturumlarına ve yıllık aboneliklere göre segmentlere ayırın.

HubSpot'un ilişki kurma için CRM'sini kullanmak, proje yönetimi, destekleyici bir lider olmak ve liderliğe doğru sonuçları raporlamak gibi kritik görevlere odaklanmak için zamanınızı serbest bırakır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Hubspot'un Pazarlama Merkezi'ni kullanarak müşteri ihtiyaçlarına uygun pazarlama stratejileri oluşturun

Birden fazla paydaşı olan büyük koçluk işleri için ilerleme izleme amaçlı proje atama yetenekleri

Otomatik müşteri adayı geliştirme ve puanlama, e-posta damlama kampanyaları ve özelleştirilmiş ve ayrıntılı anketler için form otomasyonu gibi otomatik iletişim özellikleri

HubSpot sınırlamaları

Koçluk CRM'si ilk kez kullananlar için korkutucu olabilir

CRM yazılımı, bireysel koçlardan ziyade daha büyük koçluk işleri için özel olarak geliştirilmiştir

HubSpot fiyatlandırması

Marketing Hub Ücretsiz

Marketing Hub Professional: 800 $/ay

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/ay

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (10.620 yorum)

Capterra: 4,5/5 (3955 yorum)

5. Daha İyi Uygulama

via Practice Better

Practice Better, sağlık koçlarının sağlık uygulamalarını ölçeklendirmelerine ve müşteri etkileşimlerini iyileştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada uygulama yönetimi yazılımıdır.

Müşteri ilişkileri yönetim platformundan çevrimiçi kurslarınızı oluşturun, başlatın ve izleyin. Practice Better'ın sanal koç ofisi, sağlık uygulamalarınızı otomatikleştirir ve müşteri bilgilerini tek bir yerde düzenler.

Lisanslı ruh sağlığı danışmanı Erica Dias'ın, hastaların oturumlar arasında terapistleriyle iletişim halinde kalarak koçluk etkinliğini artıran uyumlu bir ekosistem oluşturmak için CRM çözümü Practice Better'ı nasıl kullandığını örnek olarak ele alalım.

Pazarlama aşamasında bu koçluk platformunun temel özellikleri, potansiyel müşterileri yakalamak için formlar ve randevu planlama yazılımıdır. Potansiyel müşteriler, web sitesinde bulunan formu doldurur ve tek seferde ücretsiz danışmanlık randevusu alır.

Mesajlaşma, görevler ve dokümantasyon gibi gelişmiş özellikler, müşteri koçluk programına kaydolduğunda çok önemlidir.

Practice Better en iyi özellikleri

Koç konsolu, müşterilerin beslenme ve yaşam tarzı seçimlerini izlemelerine olanak tanır ve müşteri etkileşimlerinin güvenliğini sağlar

Güçlü raporlama, iş operasyonları ve metrikler hakkında içgörüler sunarken, uygulama performansına daha geniş bir görünüm sağlar

Koçluk grupları için atölye çalışmaları düzenleyin ve faturalandırmadan rezervasyona ve iletişime kadar her şeyi otomatikleştirin

Daha iyi sınırlamalar uygulayın

Yeni müşteriler için yerleşik sözleşmeler veya e-imzalar yok

Fiyatlandırma, küçük işletmeler veya bireysel sağlık koçları için uygun değildir

Daha iyi fiyatlandırma

Başlangıç: 25 $/ay

Profesyonel: 59 $/ay

Artı: 89 $/ay

Takım: 145 $/ay

Daha iyi derecelendirme ve yorumlar alın

G2: 4,5/5 (94 yorum)

Capterra: 4,7/5 (31 yorum)

6. HoneyBook

honeyBook aracılığıyla

Başarılı bir koçluk işi iki ortak özelliğe sahiptir: müşteri taleplerini hızlı bir şekilde karşılar ve kalıcı başarı için uzun vadeli müşteri ilişkilerine güvenir. Ancak, işinizi büyütürken, müşteri yönetimi için doğru CRM olmadan aynı kalitede hizmet sunmak zordur.

Büyüyen bir küçük işletmenin veya bireysel bir muayenehanenin gereksinimlerini nasıl yönetiyor ve potansiyel müşteriler ile mevcut müşterilerin tutarlı bir deneyim yaşamasını nasıl sağlıyorsunuz?

Bağımsız iş koçları için HoneyBook'un CRM'sine girin. Koçluk türünden bağımsız olarak, HoneyBook tüm müşteri etkileşimlerini kolaylaştırır ve idari görevleri otomatikleştirir, böylece siz müşteri memnuniyetine odaklanabilirsiniz.

Örneğin, bir yaşam koçu olarak, CRM olmadan müşterilerin ilerlemelerini izlemek için bir elektronik tabloya başvurur, bir sonraki oturumu hatırlatır ve ödeme için onları uyarırsınız. HoneyBook, devam eden iletişimi otomatikleştirir, sözleşmeleri, faturaları ve ödeme işlemlerini yönetir ve kayıt belgelerini saklar.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Profesyonel çevrimiçi sözleşmelerle koçluk programlarınızı koruyun, yasal olarak incelenmiş şablonlara göz atın ve müşterilerinizin her yerden e-imza atmasına izin verin

Önceden oluşturulmuş teklif şablonlarını özelleştirin ve bunları gelen koçluk müşterileri için faturalar ve sözleşmelerle birleştirin

Müşteri izleme için özel otomasyon oluşturun, bir görev son teslim tarihine yaklaştığında hatırlatıcılar alın, sorgulara otomatik olarak yanıt verin ve anketlerle takip edin

HoneyBook sınırlamaları

Kurulum süreci ilk kez kullananlar için biraz zor olabilir

İletişimi ve müşterilerin ilerleme ş akışlarını kişiselleştirmek için sınırlı özelleştirme seçenekleri

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç: 8 $/ay

Temel özellikler: Aylık 16 ABD doları

Premium: 33 $/ay

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (596 yorum)

Capterra: 4,5/5 (156 yorum)

7. Agile CRM

agile CRM aracılığıyla

Birden fazla departmanı olan büyük koçluk işleri, satış ve pazarlamadan müşteri hizmetlerine kadar müşteri yaşam döngüsünün her aşaması için bir CRM'de gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyar. Tüm bu fonksiyonlar için birbirinden bağımsız sistemler kullanmak yerine, CRM satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için tek bir bilgi kaynağıdır.

Koçluk işleri için Agile CRM, müşteri ilişkileri kurmak ve sürdürmek için çok amaçlı bir araçtır. Satış ekibi, satış otomasyon yazılımını potansiyel müşteri puanlama, iletişim görünümleri ve müşteri yolculuğu analizi için kullanır.

Pazarlama takımları, müşteri ilişkilerini optimize etmek, potansiyel müşterileri segmentlere ayırmak, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek ve daha fazla anlaşma kapatmak için koçluk CRM'sini kullanır.

Agile CRM, müşterilerinizi daha iyi anlamak ve en çok ihtiyaç duydukları anda onlara yardımcı olmak için yardım masası otomasyon özelliklerine sahiptir.

Agile CRM'nin en iyi özellikleri

Her müşteri için 360 derecelik bir iletişim görünümü oluşturun ve müşterinin koçluk uygulamalarınızla olan geçmiş etkileşimleri dahil olmak üzere bilgileri takımlar arasında paylaşın

Sürükle ve bırak tasarımcısı, dakikalar içinde çok aşamalı pazarlama kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır

Sosyal medya entegrasyonları, markanızı izlemenize, sosyal sitelerden potansiyel müşterileri belirlemenize ve yakalamanıza ve koçluk programlarınıza katılımı artırmak için ilgili konuşmalara katılmanıza olanak tanır

Agile CRM sınırlamaları

Toplu veri yüklemede sorunlar var

Kişilerin toplu olarak içe aktarılmasına izin vermez

Agile CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 8,99 $

Normal: 29,99 $

Enterprise: 47,99

Agile CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5, (344 yorum)

Capterra: 4. 1/5, (512 yorum)

8. My Coach Office (MCO)

via My Coach Office

MCO, kariyer koçlarının harika bir müşteri deneyimi sunmasına ve idari görevlere bağlı kalmadan tek bir platformdan iş operasyonlarını yönetmesine yardımcı olur.

Koçluk CRM yazılımı hızlı kurulum sağlar ve randevuları planlama, faturalar oluşturma ve işlerinizi yedekleme için harcadığınız zamanı en aza indirir.

My Coach Office'in en iyi özellikleri

Çevrimiçi yönetici merkezi, gelen koçluk müşterileri, takvim, toplantılar ve grup oturumları hakkında görünürlük sağlar

Güvenli koç ve müşteri erişim portalı, çevrimiçi müşteri dosyalarını, oturum notlarını, ödevleri ve günlükleri saklar

Herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için özelleştirilebilir günlükler

My Coach Office sınırlamaları

Google Takvim ile iki yönlü senkronizasyon yok

Randevular sadece koçlar tarafından yapılabilir, müşteriler tarafından yapılamaz

My Coach Office fiyatlandırması

Kickstarter: 19 $/ay

Premium: 39 $/ay

Enterprise: 79 $/ay

My Coach Office puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Keap

via Keap

Şunu hayal edin. Siz bir pazarlama koçusunuz. Dördüncü müşterinizle birlikte, müşteri tabanınızın ihtiyaç ve gereksinimlerini nasıl yöneteceğiniz konusunda endişeler başlar. Hala düzenli çalışmak için elektronik tablolar kullanıyor olabilirsiniz, ancak müşterilerinize istediği hizmeti sunamıyor olabilirsiniz. Herkesin nerede olduğunu hatırlamak ve bir sonraki adımları planlamak gibi basit görevler bile zorlu hale gelir.

Bu süreç, gününüze istenmeyen saatler, hayal kırıklığı ve kafa karışıklığı ekler.

Keap'in koçlar için CRM'si ile yolculuğuna devam etmeye hazır potansiyel müşterilere öncelik verin, etkinlik izlemeye dayalı doğru ürünleri sunun ve sizin yoğun katılımınızı gerektirmeyen pratik bir deneyim yaratın. Keap CRM, daha fazla zaman, satış ve gönül rahatlığı kazanmanızı sağlar ve işinizin proje yönetimi ile uğraşmanıza gerek kalmaz.

Ayrıca, rezervasyon oturumlarını, koçluk paketlerinize kaydolmak için bir sonraki adımı atmaya hazır yeni potansiyel müşterilerle sınırlayın. Daha da ileri giderek, en nitelikli alıcılara randevu teklif edin ve bilgilendirici içeriklerle faiz gösteren ancak daha az nitelikli potansiyel müşterilerle iletişim halinde kalın.

Keap'in en iyi özellikleri

Basit otomasyon, müşterilerinizin ileri geri yazışmaya gerek kalmadan danışmanlık veya grup koçluğu randevuları planlamasına olanak tanır

İçerik, teklifler ve yeni hizmetlerle ilgili güncellemeler dahil olmak üzere bir veya birçok müşteriye gönderilen mesajları otomatikleştirin

Keap'in yaşam koçları için satış ve pazarlama otomasyonu ile en iyi potansiyel müşterilerinizi ücretsiz danışmanlığa yönlendirin

Keap sınırlamaları

Mobil uygulama masaüstü sürümü kadar verimli değildir

Yeni kullanıcılar özelliklerden bunalır

Keap fiyatlandırması

Pro: 159 $/ay

Maksimum: 229 $/ay

Ultimate: 229 $/ay

Keap puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1462 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1259 yorum)

10. Daha Az Can Sıkıcı CRM (LACRM)

via Less Annoying CRM

Koçluk sektöründe herkes teknoloji konusunda uzman değildir. Küçük işletmeler ve bireysel koçlar, koçluk hizmetleri için CRM'yi uygulamak üzere yazılım geliştiricileri işe almak için yeterli bütçeye sahip olmayabilir.

İşte bu noktada Less Annoying CRM (LACRM) imdadınıza yetişir. Hızlı kurulum ve aynı fonksiyon ve özellik seti ile listedeki diğer seçeneklerin çoğundan daha kolay kullanılır. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini takip edin, geniş bir potansiyel müşteri ağı oluşturun ve koçluk işinizin her alanında düzenli kalın. LACRM, ilişkileri izlemek ve işinizi büyütmek için en basit koçluk platformlarından biridir.

Less Annoying CRM'nin en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri raporu, durum ve öncelik dahil olmak üzere, satış sürecindeki her potansiyel müşterinin güncel bir listesini sunar

LACRM web tabanlı olduğundan senkronizasyon veya kurulum gerektirmeden herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz

Herhangi bir e-posta sağlayıcısından CRM'ye e-posta konuşmalarını kaydedin

Daha Az Can Sıkıcı CRM sınırlamaları

Android veya iOS için uygulama yok

Küçük takımlar için tasarlanmış olan bu yazılımı kullanarak koçluk faaliyetlerinizi genişletmeyi planlıyorsanız, farklı bir araca geçmeniz gerekecektir

Less Annoying CRM fiyatlandırması

15 $/kullanıcı/ay

Daha az can sıkıcı CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (592 yorum)

Capterra: 4,8/5 (532 yorum)

Koçlar için CRM ile İşinizi Güçlendirin

Koçluk CRM yazılımını uyguladığınızda, işinizde işlerin ne kadar hızlı değiştiğine şaşıracaksınız. Önceden, biriken tüm küçük işler sizi bunaltırdı. Birden fazla müşteri için neler olup bittiğini takip etmek zaman ve çaba gerektirir.

ClickUp'ın koçlar için CRM'si ile kendinizin en verimli sürümü olun. Daha fazla anlaşma kapatın, yeni müşterilere koçluk programları satın alın, unutulmaz bir deneyim yaratmaya odaklanın ve bir CRM stratejisiyle işinizin nasıl hız kazandığını görün.

Koçlar için ClickUp CRM'yi kullanarak koçluk uygulamalarınızda durum güncellemelerini, görev devralmalarını ve daha fazlasını kolaylaştırın. İlgili belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak işleri kolayca izleyin ve takımınızda ne gibi değişiklikler olursa olsun sorunsuz bir çalışma ortamı sağlayın.

Güncellemeler, yenileme bildirimleri, ilerleme raporları ve daha fazlasıyla birinci sınıf müşteri deneyimi sunun.

Güçlü proje yönetimi yetenekleri, gelişmiş hedef belirleme seçenekleri ve zaman takibi ile birden fazla müşteriyi yönetmek çok kolaydır. İster tek başına bir koç olun ister daha büyük bir ekibin parçası olun, herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun. Güçlü iletişim araçları, departmanlar arası işbirliğini kolaylaştırır. Koçluk işinizin boyutuna bakılmaksızın müşterileriniz için en iyi sonuçları elde edin.

ClickUp'ın stratejik planlama şablonları, iş yol haritanızla bir adım önde başlamanızı sağlar.

İşinizi basitleştirmek isteyen tek başına çalışan bir koç ya da büyük ölçekli bir koçluk şirketiyseniz, ClickUp sizin için en iyi CRM'dir.

Ancak, bizim sözümüze güvenmeyin. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.