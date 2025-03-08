2025'in En İyi 15 Anlık Mesajlaşma Uygulaması

Hızlı bir mesaj gönderdiğinizi ve bunu kimin okuduğunu merak ettiğinizi hayal edin: arkadaşınız mı, iş arkadaşınız mı yoksa dünyanın öbür ucundaki rastgele bir hacker mı?

Veri ihlalleri manşetlere taşınıyor ve siber tehditler her yerde pusuda bekliyor. Günümüzde anlık mesajlaşma, sohbet etmek için doğru platformu bulmaktan çok daha fazlasıdır; anlık mesajlarınızı güvende tutmak ve tamamen size ait olmasını sağlamak da önemlidir.

Güvenlik konusunda endişelenen sadece siz değilsiniz, iş dünyası da yüksek alarmda.

Tüketicilerin yaklaşık %90'ı markalarla etkileşim kurarken metin mesajlarını tercih ediyor. Bu da, şirketlerin gizlilik konusunda hata yapma lüksünün olmadığı anlamına geliyor. Tek bir hata, verileri riske atmakla kalmaz; güveni sarsar, itibarı zedeler ve sadık müşterileri eski müşterilere dönüştürür.

Ancak, bu sözde "güvenli" anlık mesajlaşma uygulamalarının kaç tanesi gerçekten sözünü tutuyor? Bu yazıda, gizliliği ciddiye alan, verilerinizi koruyan ve kişisel veya profesyonel hayatınıza mükemmel şekilde uyan en iyi 15 anlık mesajlaşma uygulaması inceleniyor.

📮ClickUp Insight: Araştırmamıza göre, çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklı veya kasıtlı konuşmalar olduğunu gösterirken, önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) yapıldığı ve sorunsuz bir işbirliği eksikliği olduğunu da gösterebilir. Gereksiz platform değiştirme ve bağlam geçişlerini önlemek için, ClickUp gibi işiniz için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bu uygulama, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 15 anlık mesajlaşma uygulamasının listesi: : En iyi hepsi bir arada işbirliği aracı ClickUp: En iyi hepsi bir arada işbirliği aracı WhatsApp: Kişisel ve küçük takım iletişimi için en iyisi Google Chat: Google ekosistemi kullanıcıları için en iyisi Brosix: Güvenli takım işbirliği için en iyisi RingCentral: Platformlar arasında birleşik iletişim için en iyisi Microsoft Teams: Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi Slack: Özelleştirilebilir takım iletişimi için en iyisi Troop Messenger: Küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisi Rocket. Chat: En iyi açık kaynaklı iletişim aracı WeChat: Küresel iletişim için en iyisi Flock: Basitlik isteyen küçük takımlar için en iyisi Discord: Topluluk ve gayri resmi işbirliği için en iyisi Mattermost: Açık kaynak esnekliği için en iyisi İş yeri: İş yerinde sosyal işbirliği için en iyisi Ryver: Görev odaklı iletişim için en iyisi

Anlık Mesajlaşma Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru anlık mesajlaşma uygulamasını seçmek, sadece gösterişli özelliklere erişmekle ilgili değildir; güvenlik, işlevsellik ve kullanılabilirlik ihtiyaçlarınızı karşılayan bir platform bulmakla ilgilidir.

İşte dikkat etmeniz gerekenler:

Uçtan uca şifreleme: Anlık mesajlaşma uygulamasının güçlü şifreleme protokolleri kullandığından emin olun, böylece mesajlarınızı yalnızca alıcı okuyabilir, uygulama sağlayıcı bile okuyamaz

Gizlilik denetimleri: Kaybolan mesajlar, güvenli yedekleme ve veri toplama sınırlama gibi özellikleri arayın. Bu araçlar, bilgilerinizin nasıl kullanıldığı ve depolandığı üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar

Çoklu cihaz desteği: İş veya kişisel kullanım için, cihazlar arasında kesintisiz senkronizasyon, güvenlikten ödün vermeden esneklik için gereklidir

Grup özellikleri: Takımlarla işbirliği yapıyorsanız veya arkadaşlarınızla sohbet ediyorsanız, güvenli grup sohbetleri, dosya paylaşımı ve yönetici kontrolleri sunan anlık mesajlaşma uygulamaları bir zorunluluktur

Kullanıcı dostu arayüz: Güvenlik, karmaşıklık anlamına gelmez. Sorunsuz kullanım için gelişmiş özellikleri sezgisel tasarımla dengeleyen anlık mesajlaşma uygulamalarını seçin

İtibar ve şeffaflık: Gizlilik konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip popüler mesajlaşma uygulamalarını ve veri politikaları konusunda açık olan şirketleri kontrol edin

💡Profesyonel İpucu: Anlık mesajlaşma uygulamalarını değerlendirirken, verimlilik uygulamalarıyla entegrasyonları ve kullanım kolaylığını göz ardı etmeyin. Bunlar, kişisel ve profesyonel iletişim verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.

En İyi 15 Anlık Mesajlaşma Uygulaması

İşte sizin için seçtiğimiz en iyi 15 anlık mesajlaşma uygulaması:

1. ClickUp (Hepsi bir arada işbirliği için en iyisi)

İletişim, proje yönetimi ve dosya paylaşımı için birden fazla aracı kullanmanın yarattığı kaosu hiç düşündünüz mü?

Uygulamalar ve sekmeler arasında geçiş yapmanın yarattığı sürtüşme, akışı bozarak takımların aynı sayfada kalmasını zorlaştırabilir. Dikkatinizin dağılması nedeniyle kaybettiğiniz zamandan bahsetmeye bile gerek yok.

📮ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %60'ı anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt veriyor. Bu hızlı yanıtlar genellikle verimlilikle eşdeğer görülse de, odaklanmayı bozarak derinlemesine çalışmayı engelliyor. ClickUp'ta projeleri, görevleri ve sohbet konularını merkezileştirerek etkileşimlerinizi kolaylaştırın ve bağlam değiştirmeyi azaltın. Odaklanmanızı bozmadan ihtiyacınız olan bilgileri alın!

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama yaklaşımıyla öne çıkıyor ve birden fazla iş fonksiyonunu ve anlık mesajları tek bir çatı altında birleştiriyor.

ClickUp Sohbet

ClickUp'ın işbirliği özelliklerinin özü ClickUp Sohbet'te yatmaktadır. Mesajların, görev güncellemelerinin ve proje tartışmalarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştiği birleşik bir anlık mesajlaşma özelliğidir.

Bu, metin alışverişinden çok daha ötesine geçer. ClickUp Sohbet ile mesajları doğrudan belirli görevlere, projelere veya belgelere bağlayabilir ve anlık mesajlaşma platformundaki her konuşmanın bağlamsal olarak bağlantılı olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Chat ile takım üyeleriyle doğrudan ve anında iletişim kurun

ClickUp Chat, anında yanıt gerektirmeden takım üyelerini bilgilendirmek için yorumlar atamanıza olanak tanır. Bu araca geçerek daha incelikli ve ilgi çekici sesli ve görüntülü mesajlaşma konuşmaları yapabilirsiniz.

ClickUp Klipler

ClickUp Clips ile hızlı videolar kaydedin ve paylaşın, bağlam sağlayın, güncellemeler verin veya fikirlerinizi paylaşın

Takımınızla eşzamansız iletişim mi tercih edersiniz? ClickUp Clips, videoları kaydedip paylaşmanıza olanak tanır, karmaşık açıklamaları basitleştirir ve uzun e-posta zincirlerine veya metin ağırlıklı mesajlara kıyasla zaman tasarrufu sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Anlık Mesajlaşma Şablonu ile anlık mesajlaşma stilinizi geliştirin

İletişiminizi daha da düzenlemek için, takımların mesajlarında tutarlılık ve netlik sağlamasına yardımcı olmak üzere ClickUp Anlık Mesaj Şablonu'nu kullanabilirsiniz.

Bu şablon, mesajları yapılandırılmış bir şekilde oluşturup saklamanıza, konuşmalara öncelik vermenize ve isteklere hızlı bir şekilde yanıt vermenize olanak tanır. Ayrıca, yazım hatalarını belirlemenize ve gramer doğruluğunu sağlamanıza yardımcı olarak iç ve dış iletişimin kalitesini artırır.

ClickUp ile, takımları birbirine yaklaştıran şeffaf ve işbirliğine dayalı bir iş akışı oluştururken projeleri yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görevlerini kolaylıkla oluşturun, atayın ve önceliklendirin. Karmaşık projeleri yönetilebilir alt görevlere bölün ve her şeyi yolunda tutmak için son teslim tarihleri belirleyin

Liste, Pano, Takvim, Gantt ve Zihin Haritaları dahil olmak üzere 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasından seçim yapın

ClickUp Zaman Takibi ile görevlerin ne kadar sürdüğünü izleyin, harici araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırın ve proje bütçelemenizi iyileştirin

ClickUp'ı Google Drive, Slack, Zoom ve Microsoft Teams dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegre ederek tüm araçlarınızı tek bir akıcı platformda bir araya getirin

Kişiselleştirilmiş ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak proje verilerini bir araya getirin, ilerlemeyi görselleştirin ve grafikler, çizelgeler ve bileşenlerle takım performansını izleyin

ClickUp'ın raporlama araçlarını kullanarak takım verimliliği, görev tamamlama oranları ve proje ilerlemesi hakkında içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın

ClickUp sınırlamaları

Aracın öğrenme eğrisi dik ve yeni kullanıcılar için biraz korkutucu olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve ilgisiz kaldığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık, takımdaki herkes eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, sohbet edebilir ve görevler içinde işbirliği yapabilir.

ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve gözden kaçtığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık, takımdaki herkes eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, sohbet edebilir ve görevler içinde işbirliği yapabilir.

2. WhatsApp (Kişisel ve küçük takım iletişimi için en iyisi)

whatsApp aracılığıyla

Basitlik ve gerçek zamanlı mesajlaşma söz konusu olduğunda, WhatsApp kişisel ve profesyonel bağlantılar için tercih edilen uygulama olmaya devam ediyor. Grup sohbeti fonksiyonu, takım tartışmaları için mükemmel bir seçimdir ve sohbetler içinde resim, belge ve video paylaşma özelliği, her şeyi tek bir yerde tutar.

WhatsApp'ın en güçlü yanlarından biri, tüm mesajların ve aramaların gizli ve güvenli kalmasını sağlayan uçtan uca şifrelemedir.

WhatsApp'ın en iyi özellikleri

Fotoğraf, video ve belgeleri hızla gönderin

Gayri resmi görüşmeler veya hızlı kontrol için mükemmel olan gerçek zamanlı aramalar yapın

Uygulamayı telefonlarda, tabletlerde ve masaüstü bilgisayarlarda kullanın

WhatsApp İş hesabı ile iş ve gizli hesapları ayırın

WhatsApp sınırlamaları

Görev izleme, proje yönetimi veya işbirliği için yerleşik araçlar sunmaz

Temel iletişim biçimi olarak telefon numaranızı paylaşır; bu özellik, profesyonel bağlantılar için en uygun seçenek olmayabilir

WhatsApp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

WhatsApp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.500+ yorum)

WhatsApp hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Normal WhatsApp gibi gerekli tüm özelliklere sahiptir, bu da iş ile ilgili sohbetler için müşterilerle bağlantı kurmayı ve sohbet etmeyi kolaylaştırır, ayrıca güvenlik amacıyla şifreleme ve kaybolma özellikleri de mevcuttur.

İşle ilgili sohbetler için müşterilerle bağlantı kurmayı ve sohbet etmeyi kolaylaştıran normal WhatsApp gibi tüm gerekli özelliklere sahiptir ve güvenlik amacıyla şifreleme ve kaybolma özellikleri de mevcuttur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 2024 itibariyle, WhatsApp'ın yalnızca ABD'de 100 milyondan fazla kullanıcısı var!

3. Google Chat (Google ekosistemi kullanıcıları için en iyisi)

google Sohbet aracılığıyla

Takımınız zaten Google Çalışma Alanı ekosistemine entegre ise, Google Sohbet doğal bir uzantıdır. Google Meet ile sohbetler ve video görüşmeleri arasında kolay geçiş sağlar ve platformlar arasında geçiş yapmadan takımların bağlantıda kalmasını sağlar.

Konulu konuşmalar ile Google Sohbet, tartışmaların düzenli kalmasını sağlar ve takımlar veya projeler için özel odalar oluşturma özelliği, iletişimi verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

Google Sohbet'in en iyi özellikleri

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Drive'da kolaylıkla çalışın

Platformlar arasında geçiş yapmadan metin tabanlı iletişimden video görüşmelere geçin

Google Drive'daki dosya ve belgeleri sohbetlerde paylaşın

Google Sohbet sınırlamaları

ClickUp gibi diğer bazı Google Chat alternatifleriyle karşılaştırıldığında, Google Chat daha az özelleştirme seçeneği sunar

Proje yönetimi için özel olarak tasarlanmış araçlarda bulunan gelişmiş işbirliği özellikleri yoktur

Google Sohbet fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Aylık 6 $/kullanıcı

İş Standardı : Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus : Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Chat puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

4. Brosix (Güvenli takım işbirliği için en iyisi)

brosix aracılığıyla

Brosix, tüm iletişimin güvenli kalmasını sağlayan gizli takım ağları sunar. Dış erişim riskini ortadan kaldırarak sağlık, finans ve devlet kurumları gibi sektörler için mükemmel bir seçimdir.

Güvenliğin ötesinde, Brosix ekran paylaşımı, sesli ve görüntülü aramalar ve şifreli dosya aktarım sistemi gibi özelliklerle donatılmıştır ve iletişim süreci boyunca veri bütünlüğünü sağlar.

Brosix'in en iyi özellikleri

Beyin fırtınası oturumları için gerçek zamanlı olarak görsel olarak işbirliği yapın

Organize tartışmalar için belirli takımlar veya projeler için odalar oluşturun

Birden fazla platformda (Windows, Web, iOS, Android, Mac, Linux) mobil uyumluluktan yararlanın

Brosix sınırlamaları

Brosix, görev oluşturma, izleme veya atama için gerekli araçlara sahip değildir

Diğer verimlilik araçlarıyla daha az entegrasyon seçeneği

Brosix fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

Brosix puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

Brosix hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Brosix'te sevdiğim şey, arayüzünün basit ve temiz olması. Öğrenme eğrisi yok. Ayrıca, yıllar içinde diğer takım üyeleriyle birlikte tarama ve başkalarına anında ekran görüntüsü gönderme gibi harika özelliklerin eklendiğini gördüm.

Brosix'te sevdiğim şey, arayüzünün basit ve temiz olması. Öğrenme eğrisi yok. Ayrıca, yıllar içinde diğer takım üyeleriyle birlikte tarama ve başkalarına anlık ekran görüntüleri gönderme gibi harika özelliklerin eklendiğini gördüm.

5. RingCentral (Platformlar arasında birleşik iletişim için en iyisi)

ringCentral aracılığıyla

İş yerinde daha iyi sohbet kuralları mı entegre etmek istiyorsunuz? RingCentral, mesajlaşma, sesli aramalar, video konferans ve takım işbirliğini içeren birleşik iletişim çözümüdür.

Takımlar için anlık mesajlar ile departmanlar, projeler veya konular için özel konular oluşturabilir ve konuşmaları düzenli tutabilirsiniz. Ayrıca, RingCentral Video sorunsuz dosya paylaşımı sağlar ve Google Çalışma Alanı, Microsoft 365 ve Slack gibi araçlarla doğrudan entegre olur.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

Çağrı yönlendirme, çağrı kaydetme, sesli mesajdan metne dönüştürme ve etkileşimli sesli yanıt (IVR) gibi gelişmiş VoIP özelliklerini etkinleştirerek müşteri hizmetlerini ve takım iletişiminizi iyileştirin

Karmaşık altyapı veya donanıma ihtiyaç duymadan, işiniz büyüdükçe kullanıcılar, telefon numaraları ve özellikler ekleyin

RingCentral'ın mobil uygulaması aracılığıyla tüm özelliklere erişin ve takımlarınızın her yerden bağlantıda kalmasını ve verimli çalışmasını sağlayın

RingCentral sınırlamaları

RingCentral'ın kapsamlı özellikleri, küçük işletmeler için biraz fazla gelebilir

İş yerinde yalnızca anlık mesajlaşmaya odaklanan araçlardan daha pahalıdır

RingCentral fiyatlandırması

Temel : 1-5 kullanıcı için aylık 30 $

Gelişmiş : 1-5 kullanıcı için aylık 35 $

Ultra: 1-5 kullanıcı için aylık 45 $

RingCentral puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

6. Microsoft Teams (Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Kuruluşunuzda zaten Microsoft 365 kullanılıyorsa, Microsoft Teams'i kullanmak iş akışınız için çok kolay olacaktır. Teams, Word, Excel, PowerPoint ve OneDrive gibi Microsoft'un ekosistem araçlarıyla entegre olarak anlık mesajlar ve işbirliği için bir merkez haline gelir.

Kalıcı sohbet işlevi devam eden konuşmaları düzenlerken, konu başlıklı yanıtlar tartışmaların odaklanmasını ve takip edilmesini kolaylaştırır. Microsoft Teams, tek bir toplantıya 1.000 katılımcıya kadar izin veren video konferans özellikleriyle de öne çıkıyor.

Anlık mesajlaşma platformu, takım tartışmaları için kanal oluşturma ve görev yönetimi ve proje izleme için üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar içerir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Anlık iletişim için bire bir mesajlaşma veya grup sohbetini kullanın

Konuşmaları dinamik ve ilgi çekici hale getirmek için dosya, bağlantı ve emoji paylaşın

Otomatik bulut kaydı ve transkripsiyon ile toplantıları kaydedin

Kanallarda sık kullandığınız uygulamalar, dosyalar veya araçlar için sekmeler ekleyin

Microsoft Teams sınırlamaları

Microsoft 365'i zaten kullanmıyorsanız daha az etkilidir

Arayüz, daha küçük takımlar veya daha basit kullanım durumları için karmaşık gelebilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Aylık 4 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Basic: Aylık 6 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Premium: Aylık 22 $/kullanıcı

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (15.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Bu, toplantıdan sonra toplantı özetini otomatik olarak oluşturarak işimizi kolaylaştırdı ve manuel çabayı azalttı. Önceden, organizatörler ve sunum yapanlar kayıtları manuel olarak başlatmak ve durdurmak zorundaydı; artık bu süreç otomatikleştirildi.

Bu, toplantıdan sonra toplantı özetini otomatik olarak oluşturarak işimizi kolaylaştırdı ve manuel çabayı azalttı. Önceden, organizatörler ve sunum yapanlar kayıtları manuel olarak başlatmak ve durdurmak zorundaydı; artık bu süreç otomatikleştirildi.

👀 Biliyor muydunuz? Microsoft Teams, toplantılarda gerçek zamanlı çeviri sunarak küresel takımlar için iyi bir araçtır.

7. Slack (Özelleştirilebilir takım iletişimi için en iyisi)

slack aracılığıyla

Popüler bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Slack, grup iletişiminde mükemmeldir. Her proje, departman veya tartışma konusu için kanallar oluşturabilir, konuşmaların odaklanmış ve düzenli kalmasını sağlayabilirsiniz.

Konu başlıklı mesajlar, tartışmaların kontrolden çıkmasını önler, güncellemeleri izlemeyi kolaylaştırır ve ana sohbeti karmaşık hale getirmeden yanıt vermeyi sağlar.

Slack, Trello, Asana ve Jira gibi proje yönetimi araçları dahil olmak üzere 2.000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Slack'in yerleşik iş akışı oluşturucusunu kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve değerli zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Anahtar mesajları veya dosyaları kanallara sabitleyin, böylece takım üyeleri konuları araştırmadan önemli bilgilere hızlıca erişebilirler

Belgeleri, resimleri ve videoları doğrudan konuşmalara yükleyin

Özel emojilerle mesajlara yanıt verin veya emoji yanıtları kullanarak anketler oluşturun

Slack sınırlamaları

Sınırsız geçmiş gibi gelişmiş özellikler daha yüksek bir maliyetle gelir

Çok sayıda kanala sahip takımlar bildirim yorgunluğu yaşayabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro : Aylık 7,25 $/kullanıcı

İş+ : Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Daha önce Microsoft Teams gibi diğer platformları kullanmıştım, ancak Slack'teki kullanıcı deneyimi çalışanlar için çok daha üstün ve sezgisel.

Daha önce Microsoft Teams gibi diğer platformları kullanmıştım, ancak Slack'teki kullanıcı deneyimi çalışanlar için çok daha üstün ve sezgisel.

💡Pro İpucu: Slack'in uygulama dizinini kullanarak Trello, Zoom veya Google Drive gibi araçları entegre edin.

8. Troop Messenger (Küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisi)

troop Messenger aracılığıyla

Troop Messenger, grup sohbetleri, bire bir mesajlaşma ve sesli/görüntülü arama gibi temel mesajlaşma özelliklerine odaklanmaktadır.

Anlık mesajlaşma platformu olarak öne çıkan araçlarından biri Burnout'tur. Bu güvenli, kendini imha eden sohbet özelliği, hassas bilgilerin belirlenen bir süre sonra kaybolmasını sağlar; gizlilik gerektiren sektörler için mükemmel bir eklentidir.

Rakiplerinden farklı olarak Troop Messenger, ekran paylaşımı ve uzaktan masaüstü kontrolü özellikleri sunarak sorun giderme veya ortak çalışma için kullanışlı bir araçtır.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

Grup sohbetlerinde mesajlarınızı kimlerin okuduğunu görün

Gizli konuşmalar ve takım tartışmaları arasında kolayca geçiş yapın

Belgeleri, resimleri ve daha fazlasını kolaylıkla gönderin ve alın

Misafir Girişi özelliği ile müşteriler veya satıcılar gibi harici işbirlikçileri ekleyin

Troop Messenger sınırlamaları

Slack veya ClickUp gibi araçlara kıyasla daha az üçüncü taraf uygulama entegrasyonu

Basit olmasına rağmen, tasarımı modern rakiplerine kıyasla modası geçmiş hissi veriyor

Troop Messenger fiyatlandırması

Premium : Aylık 2,50 $/kullanıcı

Enterprise : Aylık 5 $/kullanıcı

Üstün: Aylık 9 $/kullanıcı

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Rocket. Chat (Açık kaynaklı iletişim için en iyisi)

Rocket ile işinizin sunucularını barındırarak verilerin sahipliğini tamamen garanti altına alın. Sıkı veri uyumluluk gereksinimleri olan bir sektörde çalışıyorsanız, bu uygulamaya bir göz atın.

Son derece esnek, açık kaynaklı bir iletişim platformu arayan bir kuruluşsanız, Rocket.Chat mesajlaşmalarınız üzerinde tam kontrol sahibi olmanıza yardımcı olabilir.

Rocket. Chat'in en güçlü satış noktalarından biri genişletilebilirliğidir. Açık kaynaklı bir platform olarak, geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre entegrasyonlar ve eklentilerle aracı özelleştirmelerine olanak tanır.

Rocket. Sohbetin anahtar özellikleri

Sorunsuz iletişim için yerleşik arama özellikleri

Özel özellikler ve ş Akışları doğrudan platforma oluşturun

Konuşmaları düzenli ve ilgi çekici tutmak için konu oluşturma, tepki verme ve bahsetme gibi özelliklere sahip gerçek zamanlı mesajlaşma özelliğini kullanın

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Kurulum ve bakım, teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için karmaşık olabilir

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Aylık 4,60 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

👀Biliyor muydunuz? Rocket. Chat sadece açık kaynaklı değildir, aynı zamanda kendi kendine barındırılır ve işletmelere verileri üzerinde tam kontrol sağlar.

10. WeChat (Küresel iletişim için en iyisi)

weChat aracılığıyla

Çin'de kısmen de olsa faaliyet gösteren işletmeler için doğru mesajlaşma platformuna sahip olmak çok önemlidir ve bu alanda WeChat'in üstüne yoktur.

Ülkenin en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak, küresel iletişim ve iş bağlantıları için bir güç merkezidir. Anlık mesajlaşmanın ötesinde, WeChat dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü aramalar ve güçlü mobil özellikler dahil olmak üzere kişisel ve profesyonel araçlar sunar.

"Moments" özelliği, kullanıcıların sosyal medya akışında olduğu gibi güncellemeleri paylaşmasına olanak tanır ve bu da onu takım bağlantısını ve katılımını teşvik etmek için benzersiz bir seçenek haline getirir. Tek bir uygulamada gündelik ve profesyonel iletişim arasındaki boşluğu doldurmak için idealdir.

Uyarı: WeChat'in Çin dışındaki özellikleri biraz sınırlıdır ve kuruluşlar, arayüzünün Slack veya Microsoft Teams gibi araçlara kıyasla büyük ölçekli takım işbirliği için daha az uygun olduğunu düşünebilir.

WeChat'in en iyi özellikleri

Bire bir veya grup iletişimi için yüksek kaliteli aramalar yapın

Sohbet üzerinden kolayca belge, resim ve video gönderin

WeCom entegrasyonu ile görev yönetimi ve çalışan izleme gibi iş özelliklerine erişin

WeChat sınırlamaları

Küresel gizlilik standartlarıyla uyumlu olmayabilecek katı yerel veri yasalarına tabidir

WeChat fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel mesajlaşma ve arama özellikleri

WeCom: Özel fiyatlandırma

WeChat puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

11. Flock (Basitlik isteyen küçük takımlar için en iyisi)

flock aracılığıyla

Basitlik, anlık mesajlaşmada küçümsenen bir özelliktir, ancak Flock bu boşluğu doldurur. Küçük takımlar için tasarlanmış uygun fiyatlı, anlaşılır bir mesajlaşma uygulaması.

Grup sohbetleri, paylaşılan yapılacaklar listeleri ve anketler gibi özelliklerle Flock, takımları gereksiz işlevlerle yüklemeden düzenli tutar. Microsoft Teams gibi daha karmaşık araçların aksine, Flock'un hafif tasarımı hızlı bir başlangıç ve benimseme süreci sağlar.

Flock'un en iyi özellikleri

Paylaşılan yapılacaklar listelerini kullanarak takım görevlerini doğrudan uygulama içinden izleyin

Yerleşik hatırlatıcılar ve notlarla düzenli kalın

Takım üyeleriyle sanal toplantılar düzenleyin

Flock sınırlamaları

Karmaşık ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar için ideal değildir

Video konferans araçları gelişmiş işbirliği seçeneklerinden yoksundur

Flock fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro : Aylık 4,50 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Flock puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Flock hakkında ne diyor?

Flock'un ofisimizde veya hareket halindeyken iletişim kurmamızı sağlamasını seviyorum. Belirli konuları aramak için kayıtlarda sadece belirli bir noktaya kadar geri gidebilmeyi sevmiyorum.

Flock'un ofisimizde veya hareket halindeyken iletişim kurmamızı sağlamasını seviyorum. Belirli konuları aramak için kayıtlarda sadece belirli bir noktaya kadar geri gidebilmeyi sevmiyorum.

12. Discord (Topluluk ve gayri resmi işbirliği için en iyisi)

discord aracılığıyla

Başlangıçta oyuncular için tasarlanan Discord, profesyonel ortamlarda da popülerlik kazanan topluluk odaklı iletişim aracı haline gelmiştir.

Sunucu tabanlı yapısı, takımların farklı projeler, departmanlar veya faiz alanları için özel alanlar oluşturmasına olanak tanır, bu da onu yaratıcı ve gayri resmi kültürlere sahip şirketler için ideal hale getirir.

Discord, hızlı konuşmalar için ses kanallarını destekler ve planlanmış aramalara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Platform, minimum ses veya video sohbet gecikmesi ile gerçek zamanlı iletişimde mükemmeldir. Discord, uzaktaki veya karma takımlar için ekran paylaşımı ve akış özellikleri sunar. Bu özellikler, sunumlar veya takım oluşturma etkinlikleri için yararlı olabilir.

Discord'un anahtar özellikleri

Video görüşmeleri sırasında fikirlerinizi sunun veya sorunları giderin

Takımınızla canlı güncellemeleri veya tanıtımları paylaşın

Sunucunuzdaki erişimi ve sorumlulukları yönetin

Discord sınırlamaları

Görev izleme ve ayrıntılı raporlama gibi araçlar eksik

İş verimliliği uygulamalarına çok az yerel bağlantı

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Nitro: 9,99 $/ay

Discord derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

13. Mattermost (Açık kaynak esnekliği için en iyisi)

via Mattermost

Mattermost, WhatsApp ve Slack gibi platformlara açık kaynaklı bir alternatift ir ve iletişim ortamları üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen kuruluşların ihtiyaçlarını karşılar.

Sağlık, finans ve kamu gibi sektörler için tasarlanan Mattermost, kendi kendine barındırılan dağıtımlar sunarak gizlilik ve uyumluluğa öncelik verir.

Konu mesajlaşma ve kanallar dahil olmak üzere takım sohbet özellikleri, günlük iletişim için sezgisel ve pratiktir.

Mattermost'un anahtar özellikleri

GitHub/GitLab entegrasyonları, kod parçacığı paylaşımı ve kanal içi DevOps güncellemeleri ile geliştirme takımları arasındaki işbirliğini kolaylaştırın

Mattermost'un olay işbirliği araçlarını kullanarak kritik etkinlikleri yönetin, krizler sırasında hızlı çözümler ve net iletişim sağlayın

Yerleşik oyun kitaplarını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, iş akışlarını standartlaştırın ve olay yönetimi veya yinelenen süreçlerde takım verimliliğini artırın

Mattermost sınırlamaları

Uygulamayı yapılandırmak ve bakımını yapmak için BT uzmanlığı gerekir

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 10 $/kullanıcı (Yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

14. İş yeri (İş yerinde sosyal işbirliği için en iyisi)

Katılım ve bağlantı ile gelişen takımlar, temel bir mesajlaşma aracından daha fazlasına ihtiyaç duyar; kullanımı doğal gelen bir platforma ihtiyaç duyar. İşte burada Workplace by Meta devreye girer ve iş yeri iletişimine sosyal ağ özelliği katar.

Canlı video ve gruplar gibi özellikleriyle Workplace, profesyonel bir ayar içinde tanıdık bir sosyal medya deneyimi yaratır. Şirket çapında duyuruları yayınlamak veya gayri resmi tartışmaları teşvik etmek için mükemmeldir.

Workplace, Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı gibi araçlarla entegrasyonları da destekleyerek takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.

Uyarı: Workplace by Meta, faaliyetlerini durduruyor ve 2026 yılına kadar salt okunur moduna geçiyor. İşte inceleyebileceğiniz en iyi Facebook Workplace alternatifleri.

İşyerinde en iyi özellikler

Sorunsuz işbirliği için entegre video ve sesli arama özellikleriyle bire bir veya grup konuşmaları için Workplace Chat'i kullanın

Workplace Insights ile etkileşim ve iletişim metriklerini izleyerek trendleri belirleyin ve iç stratejileri optimize edin

Haber Akışı'nı kullanarak güncellemeler yayınlayın, makaleler paylaşın ve herkesi önemli şirket gelişmelerinden haberdar edin

İş yeri sınırlamaları

Görev izleme veya son tarih yönetimi için araçlar eksik

Bazı kullanıcılar Meta bağlantısının rahatsız edici bulabilir

Facebook Messenger benzeri kullanıcı arayüzü çoğu kullanıcı için rahat olmayabilir

İş yeri fiyatlandırması

Temel Plan : Aylık 4 $/kullanıcı

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

İş yeri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1000+ yorum)

15. Ryver (Görev odaklı iletişim için en iyisi)

ryver aracılığıyla

Ryver, anlık mesajlaşmayı görev ve iş akışı yönetimi ile birleştirerek, iletişimi ve proje izlemeyi merkezileştirmek isteyen takımlar için ideal bir seçenek haline getirir.

Görev panoları ve takım sohbetleri derinlemesine entegre edilmiştir, böylece kullanıcılar konuşmalardan doğrudan görevler oluşturabilir ve atayabilir.

Ryver'ın arayüzü, görsel görev izleme için Kanban tarzı panolara sahip Trello'ya benzer. Ryver'ı benzersiz kılan, otomasyona odaklanmasıdır. Kullanıcıların manuel çabayı azaltan iş akışları kurmasını sağlar.

Ryver'ın en iyi özellikleri

Konuşmaları belirli konulara veya takımlara odaklamak ve alakalı tutmak için açık, gizli veya misafir kanalları oluşturun

Forumları kullanarak yapılandırılmış tartışmalar düzenleyin, takımların fikirlerini paylaşmasını ve sohbetleri karmaşık hale getirmeden işbirliği yapmasını sağlayın

Ryver'ın gelişmiş arama işlevini kullanarak çalışma alanınızda mesajları, görevleri veya dosyaları hızlı bir şekilde bulun

Temel iletişim planlarında bile kullanıcı sınırlaması olmadan faydalanın

Ryver sınırlamaları

Harici araçlarla sınırlı uyumluluk

Daha basit görev yönetimi için en uygun olanlar

Ryver fiyatlandırması

Başlangıç : 69 $/ay

Sınırsız : 129 $/ay

Orta paket : 4 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ryver puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

ClickUp Sohbet ile Anlık Mesajlaşma Artık Çok Kolay

Anlık mesajlaşma uygulamaları söz konusu olduğunda, hızlı kişisel sohbetlerden profesyonel takım işbirliğine kadar her ihtiyaca uygun seçenekler bolca mevcuttur.

WhatsApp ve Slack gibi uygulamalar kendi nişlerinde öne çıkarken, ClickUp Chat takımlar için hepsi bir arada bir çözüm olarak en üst sırada yer alıyor. Sadece konuşmaları birbirine bağlamakla kalmaz, bunları doğrudan görevlere, projelere ve iş akışlarına bağlayarak hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar.

Mesaj-görev bağlantısı, yorum atama ve Clips ve anlık mesaj şablonları gibi yerleşik araçlar gibi ClickUp'ın özellikleri, basit iletişimin ötesine geçerek verimliliği ve işbirliğini artırır.

Sürekli geçiş gerektiren veya entegrasyon eksikliği olan birçok uygulamanın aksine, ClickUp mesajlaşmayı proje yönetimi ile sorunsuz bir şekilde birleştirerek zaman kazandırır ve takımların uyumunu sağlar. Üst düzey iletişimi verimli iş akışı yönetimi ile birleştirmeyi ciddiye alıyorsanız, ClickUp sadece bir uygulama değil, işlerinizi halletmek için en iyi merkez.

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