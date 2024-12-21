2025 için en iyi 13 Facebook Workplace alternatifi

Birçok takım için Facebook Workplace veya Meta'nın Workplace uygulaması, kurumsal sosyal ağa kolay bir girdi niteliğindedir.

Bu dinamik işbirliği aracı, sosyal medyanın tanıdık ortamını ofise taşıyor.

Ancak, yakında faaliyetlerini durdurması ve 2026 yılına kadar salt okunur moda geçmesi planlanıyor. Bu durum, odaklanma, esneklik, veri gizliliği, sağlam entegrasyonlar ve iş akışları üzerinde daha fazla kontrol önceliği veren platformun mevcut kullanıcıları için önemli bir yük oluşturuyor.

Neyse ki, teknoloji dünyası ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyacak dijital işbirliği araçlarıyla dolup taşıyor.

Bu blogda, iç iletişimi (ve verimliliği) geliştirmek için en iyi 13 Facebook Workplace alternatifini keşfedeceğiz. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp (Takım iletişimi ve proje yönetimi için en iyisi) Slack (Takım iletişimi ve işbirliği için en iyisi) Microsoft Teams (Sorunsuz Microsoft 365 entegrasyonu için en iyisi) Workvivo (Çalışan katılımı ve iç iletişim için en iyisi) Staffbase (Çalışan intranet çözümleri için en iyisi) Jive (Bilgi yönetimi için en iyisi) Igloo Software (Özelleştirilebilir intranet çözümleri için en iyisi) LumApps (Google Çalışma Alanı ile entegrasyon için en iyisi) Google Çalışma Alanı (Kapsamlı verimlilik paketi için en iyisi) Happeo (Sosyal intranet özellikleri için en iyisi) eXo Platform (Açık kaynak esnekliği için en iyisi) Viva Engage (Çalışan deneyimini geliştirmek için en iyisi) Simpplr (Modern çalışan iletişimi için en iyisi)

Facebook Workplace alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Yeni bir işbirliği aracına geçerken, takımınızın gerçek ihtiyaçlarını belirlemekle başlamanız en iyisidir. Doğru Meta Workplace alternatifleri, takımlarınız arasında netlik, verimlilik ve sorunsuz iletişim sağlayacaktır.

Seçtiğiniz aracın sahip olması gereken bazı özelliklere göz atalım. 👀

İletişim: Anlık mesajlaşma, video konferans ve e-posta entegrasyonu gibi çeşitli iletişim seçeneklerine sahip bir araç seçin

Entegrasyon: Proje yönetimi yazılımı, CRM sistemleri ve diğer işbirliği araçları gibi teknoloji yığınlarınızda bulunan mevcut araçlarla entegre olan bir araç seçin

Çalışan katılımı: İlgi çekici etkinlik akışları, takdir programları, geri bildirim mekanizmaları ve topluluk oluşturma özellikleri gibi çalışan katılımını teşvik eden araçlar arayın

Analitik ve raporlama: Bilgiye dayalı kararlar almak için çalışan katılımını ve içerik etkinliğini izlemek üzere nicel ve nitel analitik özelliklere sahip olduğundan emin olun

İçerik oluşturma ve dağıtım: Belgeler, videolar ve haber güncellemeleri dahil olmak üzere multimedya paylaşımı ile içeriği kolayca oluşturabilmenizi, paylaşabilmenizi ve yönetebilmenizi sağlar

En İyi 13 Facebook Workplace Alternatifi

Bu bölümde, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için en iyi 13 Facebook Workplace alternatifini, bunların güçlü ve zayıf yönlerini inceleyeceğiz.

Hadi başlayalım! 💪

1. ClickUp (Takım iletişimi ve proje yönetimi için en iyisi)

İlk olarak, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenen iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp var. Takımların ve bireylerin görevleri tek bir yerde organize etmesine, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanan uygulama, çeşitli proje ve kurumsal gereksinimlerini karşılamak için esnek bir araç seti sunar.

ClickUp Chat, gerçek zamanlı mesajlaşmayı iş yönetimi özellikleriyle birleştirerek takımların iletişim ve işbirliği şeklini yeniden tanımlar.

Artık sohbet uygulamaları ve iş araçları arasında geçiş yapmanıza gerek yok; konuşmadan ayrılmadan fikirleri tartışın, görevleri yönetin ve projeleri izleyin. Sohbetleriniz ve görevleriniz birbirine bağlıdır, böylece bağlam anında kullanılabilir hale gelir.

Hızlı ve gayri resmi bir sesli veya görüntülü görüşme yapmak mı istiyorsunuz? Sohbet'in SyncUps özelliği, istediğiniz zaman çalışma alanı içindeki görüşmelere girip çıkmanızı sağlar.

ClickUp Chat ile takımınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurun

Sonsuz konular için bir çözüm mü arıyorsunuz? ClickUp Clips ile ekranınızı hızlı bir şekilde kaydedebilir ve gizli veya herkese açık bir video gönderebilirsiniz. Uçtan uca görev yönetimi için geri bildirim vermek, yorum eklemek ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için mükemmel bir araçtır.

ClickUp Clips'i kullanarak sekme değiştirmeden anında ekran kayıtları oluşturun ve sesli olarak paydaşlarla paylaşın

Tüm proje verilerinizi yapılandırılmış bir şekilde barındırmak için ClickUp Docs'u kullanın. Takımlara gerçek zamanlı olarak içerik oluşturma, düzenleme ve yönetme alanı sağlar. Siz ve takımınız aynı belge üzerinde aynı anda çalışabilir, böylece farklı takım üyelerinden kolayca girdi toplayabilir ve içerik oluşturmayı kolaylaştırabilirsiniz.

Belgeler'deki zengin biçimlendirme özellikleri ve sezgisel düzen, görev listelerini ve yapılacak öğeleri gömme ve hatta belgenin içinden ilerlemeyi izleme olanağı sunar. Ayrıca, yapılan değişiklikleri görmek için sürüm geçmişini izleyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Projeleri başlatmak için biraz beyin fırtınasına ihtiyacınız varsa, ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın. Siz ve takımınız fikirleri görsel olarak haritalayabilir, beyin fırtınası oturumlarını izleyebilir ve kavramları eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz. Takımınızın düzenlemelerini ve hareketlerini anında görebilirsiniz, böylece uzak takımlar için bile süreç dinamik ve etkileşimli hale gelir.

Takımınızla beyin fırtınası yapın ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile tüm girdileri görselleştirin

Başlamaya hazır mısınız? İşte başlamanıza yardımcı olacak bir eylem planı: ClickUp İletişim Planı Şablonu.

İç ve dış iletişim için hayati bir araçtır. Şablon, hedef kitlelerle bağlantı kurmak ve iletişim hedeflerini, amaçlarını, zaman çizelgelerini ve paydaşları organize etmek için sağlam bir iletişim planı oluşturmayı kolaylaştırır. Temel olarak, hiçbir hedefin veya görevin kaybolmamasını sağlar. 🙌🏾

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı iletişim: ClickUp Chat, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan takım üyeleri arasında sorunsuz iletişim sağlar

İşbirliği: ClickUp Belgeleri, iş akışlarına bağlanabilen ürün kılavuzları, wiki'ler, proje yol haritaları vb. gibi belgelerin anında oluşturulmasını kolaylaştırır. Ayrıca yorum ekleyebilir, bunları izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve ilgili takım üyelerine atayabilirsiniz

Sanal beyin fırtınası: ClickUp Beyaz Tahtalar, takım üyeleriyle fikirleri tartışmak ve not almak için görsel bir tuval oluşturur

Ekran kaydı: ClickUp Clips, sonsuz konuşma konularının yerine anlık videolar oluşturmanıza ve önemli görevlerin kaybolma riskini ortadan kaldırmanıza olanak tanır

Görev görselleştirme: İşinizi Liste Görünümü, Pano Görünümü, Takvim Görünümü ve Zaman Çizelgesi Görünümü gibi İşinizi Liste Görünümü, Pano Görünümü, Takvim Görünümü ve Zaman Çizelgesi Görünümü gibi 15'ten fazla özel ClickUp görünümünde görselleştirin

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, son derece özelleştirilebilir özellikler paketi nedeniyle başlangıçta zorlanabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Slack (Takım iletişimi ve işbirliği için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, takımlar içindeki iletişimi kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Konuşmaları düzenli tutmak için kanallar ve konu başlıklı konuşmalar gibi çeşitli özellikler sunar.

Platform, geçmiş mesajları kolayca bulmanıza yardımcı olan güçlü bir arama fonksiyonuna sahiptir.

Slack'in en iyi özellikleri

İşbirliği: Takımların odaklanmasını ve bilgileri zahmetsizce paylaşmasını sağlamak için belirli konular veya projeler üzerinde kuruluş genelinde işbirliği yapmak üzere genel veya gizli kanallar oluşturun

Hızlı toplantılar: "Huddle" özelliği ile hızlı, gayri resmi sesli veya görüntülü toplantılar düzenleyin, takımların sorunları daha hızlı çözmesine, hareket halindeyken fikir alışverişinde bulunmasına ve anında iletişim kurarak zamandan tasarruf etmesine yardımcı olun

Sorunsuz entegrasyon: Google Drive, Zoom, Jira, Trello ve daha fazlası dahil olmak üzere 2.600'den fazla uygulamayla entegre ederek uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırın ve iş akışlarını kolaylaştırın

Slack sınırlamaları

Uygun yapılandırma olmadan, birden fazla kanalda sık sık gönderilen mesajlar ve bildirimler dikkatin dağılmasına neden olur

Mesajları arşivlemek ve önceki verileri aramak karmaşık olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 dolar

Business+Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid Planı: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.400+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Takım İletişimi için En İyi 50 Slack Alternatifi

3. Microsoft Teams (Sorunsuz Microsoft 365 entegrasyonu için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, daha geniş bir verimlilik paketi ile entegrasyona odaklanan işletmeler için Facebook Workplace'e iyi bir alternatiftir.

Microsoft 365 ekosisteminin bir parçası olan Teams, mesajlaşma, video toplantıları, dosya paylaşımı ve işbirliği için birleşik bir platform sunar. Kanallar özelliği, konuşmaları yapılandırılmış ve bağlam içinde tutmak için özellikle kullanışlıdır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Video konferans: PowerPoint Live, Microsoft Beyaz Tahta ve AI tarafından oluşturulan toplantı notları gibi özelliklerle video konferanslar düzenleyin ve sorunsuz işbirliği ve görev ataması yapın

Entegre verimlilik araçları: Microsoft 365 paketi ile entegrasyonunu kullanarak belgeleri, kod bloklarını ve diğer dosyaları gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin ve takım üyelerinizle her zaman aynı sayfada kalın

Güçlü güvenlik özellikleri: Hassas bilgileri korumak için güçlü erişim kontrolü ve gelişmiş güvenlik önlemlerinden yararlanın

Microsoft Teams sınırlamaları

Dosya paylaşımı belirli bir boyutla sınırlıdır, bu da büyük bilgi parçaları içeren önemli belgelerin paylaşımını zorlaştırır

Dosya düzeni kafa karıştırıcıdır; paylaşılan tüm dosyalar kanalın kök klasörüne yerleştirilir, bu da gezinmeyi ve erişimi zorlaştırır

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.700+ yorum)

4. Workvivo (Çalışan katılımı ve iç iletişim için en iyisi)

workvivo aracılığıyla

Workvivo, çalışanların katılımını artıran sezgisel bir arayüze sahip bir iç iletişim yazılımıdır. Bu araç, çalışanların iyi yapılan işler için meslektaşlarına kolayca övgü, rozet ve ödül verebilmesini sağlayarak takdir kültürünü teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Kullanıcı etkinliği, içerik görünümleri ve topluluk katılımı gibi metrikler sunarak kuruluşların benimsemeyi izlemesine, eğilimleri belirlemesine ve iç iletişim stratejilerini optimize etmesine yardımcı olur.

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Topluluk oluşturma: Sosyal akış, selam videoları, duyurular, etkinlikler ve topluluk alanları ile birleşik bir çalışan deneyimi oluşturun, takım ve Sosyal akış, selam videoları, duyurular, etkinlikler ve topluluk alanları ile birleşik bir çalışan deneyimi oluşturun, takım ve proje iletişimini geliştirin

Bilgi paylaşımı: Haber bültenleri ve şablonlar aracılığıyla çalışanlarla kuruluş genelinde bilgi paylaşımını basitleştirin

Veriye dayalı katılım: Anketler, oylamalar ve gelişmiş Anketler, oylamalar ve gelişmiş çalışan katılımı metrikleri aracılığıyla geri bildirim toplayarak katılımı ölçün

Workvivo sınırlamaları

Bazen, önemli olmayan çok sayıda bildirim gösterilir ve bu da çalışma alanının dağınık hale gelmesine neden olur

Gizli konuşmalar için kişisel mesajlaşma seçenekleri yoktur

Workvivo fiyatlandırması

İş Planı: Özel fiyatlandırma

Enterprise Planı PLUS: Özel fiyatlandırma

Workvivo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. Staffbase (Çalışan intranet çözümleri için en iyisi)

via Staffbase

Staffbase, dağıtılmış takımlar arasında iletişimi ve katılımı kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.

"Mission Control" özelliği, kuruluşların projeleri yönetmesine, kampanyaları koordine etmesine ve gelişmiş analitiklerle başarıyı ölçmesine olanak tanır. Öne çıkan özelliklerinden biri, çok kanallı iletişime olanak tanıyan yerleşik çalışan e-posta çözümüdür.

Staffbase'in en iyi özellikleri

Çok kanallı iletişim: E-posta, sohbet ve mesajlaşma gibi çok kanallı araçları kullanarak farklı konumlarda ve rollerdeki çalışanlar ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurun

AI destekli içgörüler: AI araçlarıyla kampanyalarınızı planlayın ve analiz edin, mesajlarınızı iyileştirin ve katılımı artırın

Bilgi merkezi: İntranet ve çalışan uygulamasını kullanarak tüm şirket kaynakları için merkezi bir merkez oluşturun

Staffbase sınırlamaları

Gönderilen ve alınan e-postalar için organizasyon eksikliği

E-postaları ve şablonları tasarlarken özelleştirme ve kullanım kolaylığı eksikliği

Staffbase fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Staffbase puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

🤝Hatırlatıcı: Bir platform seçerken takımınızın boyutunu ve çalışma şeklini göz önünde bulundurun. Büyük takımlar çoklu kanallardan ve entegrasyonlardan faydalanırken, küçük takımlar basit arayüzleri ve doğrudan iletişimi tercih eder.

6. Jive (Bilgi yönetimi için en iyisi)

jive aracılığıyla

Jive, AI destekli iletişim araçları sunan sağlam bir bilgi yönetim sistemidir. Kritik bilgilerin kolayca erişilebilir olduğu bilgi tabanları, wiki'ler ve işbirliği alanları oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Jive, çalışanların katkılarını tanıyarak ve ödüllendirerek katılımı artırmaya yardımcı olan oyunlaştırma özellikleri içerir. Rozetler, puanlar ve liderlik tabloları, çalışanları tartışmalara katılmaya, bilgi paylaşmaya veya görevleri tamamlamaya teşvik etmek için kullanılabilir. Ayrıca, tescilli "Jive CoPilot" özelliği, ilgili içeriği kolaylıkla bulmanıza ve oluşturmanıza yardımcı olur.

Jive'ın en iyi özellikleri

Görev otomasyonu: Çağrı yönlendirme ve sesli mesaj transkripsiyonu gibi rutin görevleri otomatikleştirin

İçerik oluşturma : Gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle paylaşılan belgeler ve bilgi tabanları oluşturun

Kişiselleştirilmiş içerik: "PeopleGraph" teknolojisini kullanarak kullanıcıların arama amaçlarını ölçün ve son derece hedefli içerik sunun

Jive sınırlamaları

Bu araç, topluluk yöneticileri için sınırlı raporlama özellikleri sunar

Kullanıcılar farklı hatlar kullandığında arayan kimliği düzgün çalışmaz; her biri ayrı bir hatta sahip birden fazla işi yöneten kişiler için bu bir sorundur

Jive fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jive puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (40+ yorum)

7. Igloo Software (Özelleştirilebilir intranet çözümleri için en iyisi)

igloo aracılığıyla

Igloo Software, hem ofis içi hem de ön saflarda çalışanları birbirine bağlayan intranet işlevlerine sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Ayrıntılı wiki'ler aracılığıyla özel gösterge panelleri, görev atamaları ve bilgi paylaşımını destekler.

Tanıma özellikleri ve anketler gibi güçlü analiz araçlarıyla platform, çalışanların birbirlerinin başarılarını takdir etmelerine, başarılarını paylaşmalarına ve geri bildirimde bulunmalarına olanak tanır. Ayrıca, kuruluşlar anketler ve oylamalar düzenleyerek çalışanların görüşlerini toplayabilir, karar alma süreçlerini şekillendirebilir ve şirket kültürünü geliştirebilir.

Igloo'nun en iyi özellikleri

Çalışan katılımı: Dönüm noktalarını kutlayarak, hikayeleri paylaşarak ve ilham verici anları öne çıkararak çalışanları motive edin ve katılımı artırın

Etkileşimli organizasyon: Workday ve Active Directory gibi popüler üçüncü taraf dizinlerle entegrasyonlar içeren etkileşimli bir organizasyon grafiği oluşturun

Katılım izleme: Liderlik tabloları, oyunlaştırma araçları, anketler ve anketler kullanarak çalışan deneyimini ölçün

Igloo sınırlamaları

Ayrıca, entegre edilebilecek uygulama sayısında bazı sınırlamalar da vardır

Özelleştirme sorunu, CSS deneyimi olmayan kullanıcılar için biraz daha karmaşık olabilir

Igloo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Igloo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

8. LumApps (Google Çalışma Alanı ile entegrasyon için en iyisi)

lumApps aracılığıyla

LumApps, kuruluşların çalışanları arasında topluluklar oluşturmasına yardımcı olan modern bir intranet yazılımıdır. Google Cloud üzerinde yerel olarak tasarlanmış olan bu yazılım, yukarıdan aşağıya, eşler arası ve aşağıdan yukarıya iletişimi destekleyerek işbirliğini ve kültür oluşturma çabalarını güçlendirir.

Bu platformu soru sormak, gönderileri, etkinlikleri ve makaleleri paylaşmak ve haberleri yayınlamak için kullanabilirsiniz.

LumApps'ın en iyi özellikleri

AI destekli kişiselleştirme: Makine Öğrenimi (ML) ve Doğal Dil Anlama (NLU) gibi yerleşik AI teknolojileriyle içeriği kişiselleştirin, alakalı içeriği bulun ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

İletişim planlama: "LumApps Campaigns"ı kullanarak iç iletişim stratejilerini planlayın, oluşturun, yayınlayın, izleyin ve iyileştirin

İçerik paylaşımı: Google Dokümanlar'dan tek bir tıklama ile intranetinize yayınlayın ve şirket haberlerini doğrudan Google Çalışma Alanı kanallarında paylaşın

LumApps sınırlamaları

Analitik özellikler, özellikle intranet platformu içindeki kullanıcı yolculuğunu anlamaya çalışmak için yetersizdir ve tıklama analitiği yoktur

Aracın, katılımı daha da artırmak için daha fazla özelleştirme özelliğine ihtiyacı var

LumApps fiyatlandırması

Ücretsiz

Luma Plus: 69 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LumApps puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (30+ yorum)

9. Google Çalışma Alanı (Kapsamlı bir verimlilik paketi için en iyisi)

google aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, Gmail, Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve Meet gibi bir dizi uygulama sunar. Güçlü dosya paylaşım yetenekleri ve canlı düzenleme özellikleri ile öne çıkar ve birden fazla kullanıcının aynı anda çalışmasına olanak tanır. Sezgisel kullanıcı arayüzü ve ölçeklenebilirliği, her boyuttaki işletme için cazip hale getirir.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Takım işbirliği: Belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Veri güvenliği: İki faktörlü kimlik doğrulama, veri şifreleme ve gelişmiş yönetim denetimleri gibi yerleşik güvenlik özellikleriyle hassas verileri koruyun

Gelişmiş arama: Arama yeteneklerini geliştirmek için Google'ın Gemini'sini çalışma alanınıza entegre edin

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Kullanıcılar, çalışma alanının araçları arasında bağlantı eksikliğinden şikayetçi

Sınırlı çevrimdışı işlevler; kullanıcıların internet bağlantısı olmadan çalışabilmek için önceden Belgeler, E-Tablolar ve Gmail gibi uygulamaları kurmaları gerekir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Ücretsiz

İşletme Başlangıç Paketi: 7,20 $/ay kullanıcı başına

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 ABD doları

Business Plus: 21,60 $/ay kullanıcı başına

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (16.700+ yorum)

10. Happeo (Sosyal intranet özellikleri için en iyisi)

happeo aracılığıyla

Happeo, intranet işlevselliğini işbirliği araçlarıyla birleştiren sanal bir takım iletişim uygulamasıdır. Size kanallar, etkileşimli anketler ve sayfalar sunar ve Google Çalışma Alanı ve Slack gibi üçüncü taraf platformlarla entegre olur.

Happeo'nun en iyi özellikleri

Esnek iletişim: Esnek kanallar, konular, tepkiler, yorumlar, anketler ve özel emojilerle iç iletişimi yapılandırarak herkesin katılımını ve bilgilenmesini sağlayın

AI destekli içgörüler: 'AI Search' seçeneğini kullanarak yanıtlar alın, mevcut bilgi tabanınızda ve entegre araçlarda eksiklikleri tespit edin

İçerik optimizasyonu: İçeriği optimize etmek için kullanıcı davranışları, içerik performansı ve arama trendleri hakkında içgörüler edinin

Happeo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, zamanlama aracının olmamasının zor olduğunu belirtti; gönderiler gerçek zamanlı olarak yapılır ve belirli bir zamanda yayınlanacak şekilde zamanlanamaz

Analitiklerde zaman gecikmesi vardır, bu da "gerçek zamanlı" bilgilerin hemen kullanıma hazır olmadığı anlamına gelir

Happeo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Happeo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

11. eXo Platform (Açık kaynak esnekliği için en iyisi)

eXo Platform aracılığıyla

eXo Platform, dijital çalışma alanları üzerinde tam kontrol isteyen kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış esnek, açık kaynaklı bir çözümdür. Haber akışları, etkinlik akışları, yorumlar ve bahsetmeler gibi özellikleri sayesinde gayri resmi ancak yapılandırılmış iletişim sağlar.

Kullanıcılar, dosya ve klasörler ile bilgi tabanları oluşturabilir ve düzenleyebilir, haberleri paylaşabilir ve sosyal medya tarzı özelliklerle etkileşimi artırabilir.

eXo'nun en iyi özellikleri

İçerik dağıtımı: Yerleşik içerik yönetim sistemini kullanarak çeşitli iletişim kanallarında siteler, sayfalar ve gezinme menüleri oluşturun

Kişiselleştirilmiş çalışma alanları: Farklı takımlar için kişiselleştirilmiş, markalı çalışma alanları oluşturarak görev yönetimi, bilgi paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştırın

Gerçek zamanlı iletişim: Dahili sohbetler, forumlar ve etkinlik akışları ile takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun

eXo sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle daha küçük takımlar veya teknik uzmanlığı olmayanlar, entegrasyonları kurmakta zorluk çekiyor

Özellikle sayfaların görsel sunumunu değiştirmede sınırlı özelleştirme seçenekleri

eXo fiyatlandırması

Ücretsiz

Sosyal İntranet: Kullanıcı başına aylık 3 $

Dijital İşyeri: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

eXo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

12. Viva Engage (Çalışan deneyimini geliştirmek için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un Viva Engage, Meta'nın işyeri uygulamasına iyi bir alternatiftir ve Word veya Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarını kullanan kuruluşlar için tasarlanmıştır.

Her kullanıcının rolüne, faizlerine ve şirket içindeki bağlantılarına göre özelleştirilmiş kişiselleştirilmiş beslemeler sunar. Bu, çalışanların şirket haberleri, takım güncellemeleri veya belirli konularla ilgili tartışmalar gibi kendileri için en önemli içeriğe hızlı bir şekilde erişmelerini sağlar. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, çalışanların bilgilendirilmesini ve katılımını sağlar

Viva Engage'in en iyi özellikleri

Ağ oluşturma: Farklı takımlar ve genel ve kişisel kanallar arasında sosyal ağ özellikleriyle Farklı takımlar ve genel ve kişisel kanallar arasında sosyal ağ özellikleriyle işyerindeki iletişim boşluklarını doldurun

Liderlik katılımı : Liderlerle bağlantı kurun, profillerini görüntüleyin ve "Liderlik Köşesi" özelliği ile tartışmalara, etkinliklere ve hikaye paylaşımlarına katılın

AI destekli destek: AI destekli içerik oluşturma ve strateji desteği için "Copilot" özelliğini kullanın

Viva Engage sınırlamaları

Tam misafir desteği, Viva Engage için Microsoft 365 Native Mode gerektirir ve bu da kısıtlamalara tabidir

Kimlik doğrulama gerektiren veya genel olarak çözülemeyen iç sistemlere bağlantılar geçerli önizlemeler göstermez

Viva Engage fiyatlandırması

Çalışan İletişimi ve Toplulukları: Kullanıcı başına aylık 2 $ (yıllık taahhüt)

İşyeri Analitiği ve Çalışan Geri Bildirimi: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık taahhüt)

Paket: Kullanıcı başına aylık 12 $ (yıllık taahhüt)

Viva Engage puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

13. Simpplr (Modern çalışan iletişimi için en iyisi)

via Simpplr

Simpplr, şirket içeriği, kaynakları ve haberleri için merkezi bir hub sunar. Sezgisel tasarımı, hem masaüstü hem de mobil sürümlerde kullanıcı deneyimini basitleştirir.

Özelleştirilebilir haber akışı ve oyunlaştırma öğeleri, müşteri katılımını artırır. Ayrıca, Gartner Magic Quadrant tarafından tanınan bu platform, hibrit iş yeri iletişimi için yapay zeka destekli bir sanal asistan içerir.

Simpplr'ın en iyi özellikleri

Çalışanların takdir edilmesi: AI destekli anketler, haber bültenleri, duyurular ve takdir programları gibi araçları kullanarak çalışanları motive edin

Katılım analitiği: Çalışan katılımını izlemek için kuralcı analitik veriler toplayın

Veri kurtarma: Verimli ve güvenli veri kurtarma için neredeyse gerçek zamanlı veri çoğaltma elde edin

Simpplr sınırlamaları

Site yöneticileri veya sahiplerinin yönetimi konusunda otomatik içerik yönetimi eksikliği

ADP uygulamasıyla entegrasyon, hedef kitle segmentasyonu için önemli bilgilerin senkronizasyonunun sağlanamaması gibi sorunlara yol açarak uzun çözüm süreçlerine ve iş akışında gecikmelere neden olmaktadır

Simpplr fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Simpplr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp ile İş Yönetimi ve İletişimi Kolaylaştırın

Artık birçok Facebook Workplace alternatifini keşfettik, iş akışınıza en uygun olanı seçme zamanı geldi. Bu seçenekler çok çeşitlidir ve farklı iş ihtiyaçları için birçok özellik sunar.

Ancak, hala kararsızsanız, en güvenli seçenek ClickUp'tır. Bu iş için her şeyi içeren uygulama, teknoloji yığınınızdaki araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve projelerinizi düzenli tutmak ve çalışanlarınızın katılımını sağlamak için Belgeler, Beyaz Tahtalar ve Klipler gibi bir dizi özellik sunar.

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