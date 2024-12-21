2025 için en iyi 13 Facebook Workplace alternatifi

Birçok takım için Facebook Workplace veya Meta'nın Workplace uygulaması, kurumsal sosyal ağa kolay bir girdi niteliğindedir.
Bu dinamik işbirliği aracı, sosyal medyanın tanıdık ortamını ofise taşıyor.
Ancak, yakında faaliyetlerini durdurması ve 2026 yılına kadar salt okunur moda geçmesi planlanıyor. Bu durum, odaklanma, esneklik, veri gizliliği, sağlam entegrasyonlar ve iş akışları üzerinde daha fazla kontrol önceliği veren platformun mevcut kullanıcıları için önemli bir yük oluşturuyor.
Neyse ki, teknoloji dünyası ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyacak dijital işbirliği araçlarıyla dolup taşıyor.
Bu blogda, iç iletişimi (ve verimliliği) geliştirmek için en iyi 13 Facebook Workplace alternatifini keşfedeceğiz. 🎯
⏰ 60 saniyelik özet
- ClickUp (Takım iletişimi ve proje yönetimi için en iyisi)
- Slack (Takım iletişimi ve işbirliği için en iyisi)
- Microsoft Teams (Sorunsuz Microsoft 365 entegrasyonu için en iyisi)
- Workvivo (Çalışan katılımı ve iç iletişim için en iyisi)
- Staffbase (Çalışan intranet çözümleri için en iyisi)
- Jive (Bilgi yönetimi için en iyisi)
- Igloo Software (Özelleştirilebilir intranet çözümleri için en iyisi)
- LumApps (Google Çalışma Alanı ile entegrasyon için en iyisi)
- Google Çalışma Alanı (Kapsamlı verimlilik paketi için en iyisi)
- Happeo (Sosyal intranet özellikleri için en iyisi)
- eXo Platform (Açık kaynak esnekliği için en iyisi)
- Viva Engage (Çalışan deneyimini geliştirmek için en iyisi)
- Simpplr (Modern çalışan iletişimi için en iyisi)
Facebook Workplace alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Yeni bir işbirliği aracına geçerken, takımınızın gerçek ihtiyaçlarını belirlemekle başlamanız en iyisidir. Doğru Meta Workplace alternatifleri, takımlarınız arasında netlik, verimlilik ve sorunsuz iletişim sağlayacaktır.
Seçtiğiniz aracın sahip olması gereken bazı özelliklere göz atalım. 👀
- İletişim: Anlık mesajlaşma, video konferans ve e-posta entegrasyonu gibi çeşitli iletişim seçeneklerine sahip bir araç seçin
- Entegrasyon: Proje yönetimi yazılımı, CRM sistemleri ve diğer işbirliği araçları gibi teknoloji yığınlarınızda bulunan mevcut araçlarla entegre olan bir araç seçin
- Çalışan katılımı: İlgi çekici etkinlik akışları, takdir programları, geri bildirim mekanizmaları ve topluluk oluşturma özellikleri gibi çalışan katılımını teşvik eden araçlar arayın
- Analitik ve raporlama: Bilgiye dayalı kararlar almak için çalışan katılımını ve içerik etkinliğini izlemek üzere nicel ve nitel analitik özelliklere sahip olduğundan emin olun
- İçerik oluşturma ve dağıtım: Belgeler, videolar ve haber güncellemeleri dahil olmak üzere multimedya paylaşımı ile içeriği kolayca oluşturabilmenizi, paylaşabilmenizi ve yönetebilmenizi sağlar
En İyi 13 Facebook Workplace Alternatifi
Bu bölümde, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için en iyi 13 Facebook Workplace alternatifini, bunların güçlü ve zayıf yönlerini inceleyeceğiz.
Hadi başlayalım! 💪
1. ClickUp (Takım iletişimi ve proje yönetimi için en iyisi)
İlk olarak, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenen iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp var. Takımların ve bireylerin görevleri tek bir yerde organize etmesine, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanan uygulama, çeşitli proje ve kurumsal gereksinimlerini karşılamak için esnek bir araç seti sunar.
ClickUp Chat, gerçek zamanlı mesajlaşmayı iş yönetimi özellikleriyle birleştirerek takımların iletişim ve işbirliği şeklini yeniden tanımlar.
Artık sohbet uygulamaları ve iş araçları arasında geçiş yapmanıza gerek yok; konuşmadan ayrılmadan fikirleri tartışın, görevleri yönetin ve projeleri izleyin. Sohbetleriniz ve görevleriniz birbirine bağlıdır, böylece bağlam anında kullanılabilir hale gelir.
Hızlı ve gayri resmi bir sesli veya görüntülü görüşme yapmak mı istiyorsunuz? Sohbet'in SyncUps özelliği, istediğiniz zaman çalışma alanı içindeki görüşmelere girip çıkmanızı sağlar.
Sonsuz konular için bir çözüm mü arıyorsunuz? ClickUp Clips ile ekranınızı hızlı bir şekilde kaydedebilir ve gizli veya herkese açık bir video gönderebilirsiniz. Uçtan uca görev yönetimi için geri bildirim vermek, yorum eklemek ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için mükemmel bir araçtır.
Tüm proje verilerinizi yapılandırılmış bir şekilde barındırmak için ClickUp Docs'u kullanın. Takımlara gerçek zamanlı olarak içerik oluşturma, düzenleme ve yönetme alanı sağlar. Siz ve takımınız aynı belge üzerinde aynı anda çalışabilir, böylece farklı takım üyelerinden kolayca girdi toplayabilir ve içerik oluşturmayı kolaylaştırabilirsiniz.
Belgeler'deki zengin biçimlendirme özellikleri ve sezgisel düzen, görev listelerini ve yapılacak öğeleri gömme ve hatta belgenin içinden ilerlemeyi izleme olanağı sunar. Ayrıca, yapılan değişiklikleri görmek için sürüm geçmişini izleyebilirsiniz.
Projeleri başlatmak için biraz beyin fırtınasına ihtiyacınız varsa, ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın. Siz ve takımınız fikirleri görsel olarak haritalayabilir, beyin fırtınası oturumlarını izleyebilir ve kavramları eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz. Takımınızın düzenlemelerini ve hareketlerini anında görebilirsiniz, böylece uzak takımlar için bile süreç dinamik ve etkileşimli hale gelir.
Başlamaya hazır mısınız? İşte başlamanıza yardımcı olacak bir eylem planı: ClickUp İletişim Planı Şablonu.
İç ve dış iletişim için hayati bir araçtır. Şablon, hedef kitlelerle bağlantı kurmak ve iletişim hedeflerini, amaçlarını, zaman çizelgelerini ve paydaşları organize etmek için sağlam bir iletişim planı oluşturmayı kolaylaştırır. Temel olarak, hiçbir hedefin veya görevin kaybolmamasını sağlar. 🙌🏾
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı iletişim: ClickUp Chat, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan takım üyeleri arasında sorunsuz iletişim sağlar
- İşbirliği: ClickUp Belgeleri, iş akışlarına bağlanabilen ürün kılavuzları, wiki'ler, proje yol haritaları vb. gibi belgelerin anında oluşturulmasını kolaylaştırır. Ayrıca yorum ekleyebilir, bunları izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve ilgili takım üyelerine atayabilirsiniz
- Sanal beyin fırtınası: ClickUp Beyaz Tahtalar, takım üyeleriyle fikirleri tartışmak ve not almak için görsel bir tuval oluşturur
- Ekran kaydı: ClickUp Clips, sonsuz konuşma konularının yerine anlık videolar oluşturmanıza ve önemli görevlerin kaybolma riskini ortadan kaldırmanıza olanak tanır
- Görev görselleştirme: İşinizi Liste Görünümü, Pano Görünümü, Takvim Görünümü ve Zaman Çizelgesi Görünümü gibi 15'ten fazla özel ClickUp görünümünde görselleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni başlayanlar, son derece özelleştirilebilir özellikler paketi nedeniyle başlangıçta zorlanabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Slack (Takım iletişimi ve işbirliği için en iyisi)
Slack, takımlar içindeki iletişimi kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Konuşmaları düzenli tutmak için kanallar ve konu başlıklı konuşmalar gibi çeşitli özellikler sunar.
Platform, geçmiş mesajları kolayca bulmanıza yardımcı olan güçlü bir arama fonksiyonuna sahiptir.
Slack'in en iyi özellikleri
- İşbirliği: Takımların odaklanmasını ve bilgileri zahmetsizce paylaşmasını sağlamak için belirli konular veya projeler üzerinde kuruluş genelinde işbirliği yapmak üzere genel veya gizli kanallar oluşturun
- Hızlı toplantılar: "Huddle" özelliği ile hızlı, gayri resmi sesli veya görüntülü toplantılar düzenleyin, takımların sorunları daha hızlı çözmesine, hareket halindeyken fikir alışverişinde bulunmasına ve anında iletişim kurarak zamandan tasarruf etmesine yardımcı olun
- Sorunsuz entegrasyon: Google Drive, Zoom, Jira, Trello ve daha fazlası dahil olmak üzere 2.600'den fazla uygulamayla entegre ederek uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırın ve iş akışlarını kolaylaştırın
Slack sınırlamaları
- Uygun yapılandırma olmadan, birden fazla kanalda sık sık gönderilen mesajlar ve bildirimler dikkatin dağılmasına neden olur
- Mesajları arşivlemek ve önceki verileri aramak karmaşık olabilir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 dolar
- Business+Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise Grid Planı: Özel fiyatlandırma
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.400+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Takım İletişimi için En İyi 50 Slack Alternatifi
3. Microsoft Teams (Sorunsuz Microsoft 365 entegrasyonu için en iyisi)
Microsoft Teams, daha geniş bir verimlilik paketi ile entegrasyona odaklanan işletmeler için Facebook Workplace'e iyi bir alternatiftir.
Microsoft 365 ekosisteminin bir parçası olan Teams, mesajlaşma, video toplantıları, dosya paylaşımı ve işbirliği için birleşik bir platform sunar. Kanallar özelliği, konuşmaları yapılandırılmış ve bağlam içinde tutmak için özellikle kullanışlıdır.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Video konferans: PowerPoint Live, Microsoft Beyaz Tahta ve AI tarafından oluşturulan toplantı notları gibi özelliklerle video konferanslar düzenleyin ve sorunsuz işbirliği ve görev ataması yapın
- Entegre verimlilik araçları: Microsoft 365 paketi ile entegrasyonunu kullanarak belgeleri, kod bloklarını ve diğer dosyaları gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin ve takım üyelerinizle her zaman aynı sayfada kalın
- Güçlü güvenlik özellikleri: Hassas bilgileri korumak için güçlü erişim kontrolü ve gelişmiş güvenlik önlemlerinden yararlanın
Microsoft Teams sınırlamaları
- Dosya paylaşımı belirli bir boyutla sınırlıdır, bu da büyük bilgi parçaları içeren önemli belgelerin paylaşımını zorlaştırır
- Dosya düzeni kafa karıştırıcıdır; paylaşılan tüm dosyalar kanalın kök klasörüne yerleştirilir, bu da gezinmeyi ve erişimi zorlaştırır
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)
- Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)
- Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)
Microsoft Teams puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.700+ yorum)
4. Workvivo (Çalışan katılımı ve iç iletişim için en iyisi)
Workvivo, çalışanların katılımını artıran sezgisel bir arayüze sahip bir iç iletişim yazılımıdır. Bu araç, çalışanların iyi yapılan işler için meslektaşlarına kolayca övgü, rozet ve ödül verebilmesini sağlayarak takdir kültürünü teşvik etmek için tasarlanmıştır.
Kullanıcı etkinliği, içerik görünümleri ve topluluk katılımı gibi metrikler sunarak kuruluşların benimsemeyi izlemesine, eğilimleri belirlemesine ve iç iletişim stratejilerini optimize etmesine yardımcı olur.
Workvivo'nun en iyi özellikleri
- Topluluk oluşturma: Sosyal akış, selam videoları, duyurular, etkinlikler ve topluluk alanları ile birleşik bir çalışan deneyimi oluşturun, takım ve proje iletişimini geliştirin
- Bilgi paylaşımı: Haber bültenleri ve şablonlar aracılığıyla çalışanlarla kuruluş genelinde bilgi paylaşımını basitleştirin
- Veriye dayalı katılım: Anketler, oylamalar ve gelişmiş çalışan katılımı metrikleri aracılığıyla geri bildirim toplayarak katılımı ölçün
Workvivo sınırlamaları
- Bazen, önemli olmayan çok sayıda bildirim gösterilir ve bu da çalışma alanının dağınık hale gelmesine neden olur
- Gizli konuşmalar için kişisel mesajlaşma seçenekleri yoktur
Workvivo fiyatlandırması
- İş Planı: Özel fiyatlandırma
- Enterprise Planı PLUS: Özel fiyatlandırma
Workvivo puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
5. Staffbase (Çalışan intranet çözümleri için en iyisi)
Staffbase, dağıtılmış takımlar arasında iletişimi ve katılımı kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.
"Mission Control" özelliği, kuruluşların projeleri yönetmesine, kampanyaları koordine etmesine ve gelişmiş analitiklerle başarıyı ölçmesine olanak tanır. Öne çıkan özelliklerinden biri, çok kanallı iletişime olanak tanıyan yerleşik çalışan e-posta çözümüdür.
Staffbase'in en iyi özellikleri
- Çok kanallı iletişim: E-posta, sohbet ve mesajlaşma gibi çok kanallı araçları kullanarak farklı konumlarda ve rollerdeki çalışanlar ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurun
- AI destekli içgörüler: AI araçlarıyla kampanyalarınızı planlayın ve analiz edin, mesajlarınızı iyileştirin ve katılımı artırın
- Bilgi merkezi: İntranet ve çalışan uygulamasını kullanarak tüm şirket kaynakları için merkezi bir merkez oluşturun
Staffbase sınırlamaları
- Gönderilen ve alınan e-postalar için organizasyon eksikliği
- E-postaları ve şablonları tasarlarken özelleştirme ve kullanım kolaylığı eksikliği
Staffbase fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Staffbase puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
🤝Hatırlatıcı: Bir platform seçerken takımınızın boyutunu ve çalışma şeklini göz önünde bulundurun. Büyük takımlar çoklu kanallardan ve entegrasyonlardan faydalanırken, küçük takımlar basit arayüzleri ve doğrudan iletişimi tercih eder.
6. Jive (Bilgi yönetimi için en iyisi)
Jive, AI destekli iletişim araçları sunan sağlam bir bilgi yönetim sistemidir. Kritik bilgilerin kolayca erişilebilir olduğu bilgi tabanları, wiki'ler ve işbirliği alanları oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.
Jive, çalışanların katkılarını tanıyarak ve ödüllendirerek katılımı artırmaya yardımcı olan oyunlaştırma özellikleri içerir. Rozetler, puanlar ve liderlik tabloları, çalışanları tartışmalara katılmaya, bilgi paylaşmaya veya görevleri tamamlamaya teşvik etmek için kullanılabilir. Ayrıca, tescilli "Jive CoPilot" özelliği, ilgili içeriği kolaylıkla bulmanıza ve oluşturmanıza yardımcı olur.
Jive'ın en iyi özellikleri
- Görev otomasyonu: Çağrı yönlendirme ve sesli mesaj transkripsiyonu gibi rutin görevleri otomatikleştirin
- İçerik oluşturma: Gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle paylaşılan belgeler ve bilgi tabanları oluşturun
- Kişiselleştirilmiş içerik: "PeopleGraph" teknolojisini kullanarak kullanıcıların arama amaçlarını ölçün ve son derece hedefli içerik sunun
Jive sınırlamaları
- Bu araç, topluluk yöneticileri için sınırlı raporlama özellikleri sunar
- Kullanıcılar farklı hatlar kullandığında arayan kimliği düzgün çalışmaz; her biri ayrı bir hatta sahip birden fazla işi yöneten kişiler için bu bir sorundur
Jive fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Jive puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4/5 (40+ yorum)
7. Igloo Software (Özelleştirilebilir intranet çözümleri için en iyisi)
Igloo Software, hem ofis içi hem de ön saflarda çalışanları birbirine bağlayan intranet işlevlerine sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Ayrıntılı wiki'ler aracılığıyla özel gösterge panelleri, görev atamaları ve bilgi paylaşımını destekler.
Tanıma özellikleri ve anketler gibi güçlü analiz araçlarıyla platform, çalışanların birbirlerinin başarılarını takdir etmelerine, başarılarını paylaşmalarına ve geri bildirimde bulunmalarına olanak tanır. Ayrıca, kuruluşlar anketler ve oylamalar düzenleyerek çalışanların görüşlerini toplayabilir, karar alma süreçlerini şekillendirebilir ve şirket kültürünü geliştirebilir.
Igloo'nun en iyi özellikleri
- Çalışan katılımı: Dönüm noktalarını kutlayarak, hikayeleri paylaşarak ve ilham verici anları öne çıkararak çalışanları motive edin ve katılımı artırın
- Etkileşimli organizasyon: Workday ve Active Directory gibi popüler üçüncü taraf dizinlerle entegrasyonlar içeren etkileşimli bir organizasyon grafiği oluşturun
- Katılım izleme: Liderlik tabloları, oyunlaştırma araçları, anketler ve anketler kullanarak çalışan deneyimini ölçün
Igloo sınırlamaları
- Ayrıca, entegre edilebilecek uygulama sayısında bazı sınırlamalar da vardır
- Özelleştirme sorunu, CSS deneyimi olmayan kullanıcılar için biraz daha karmaşık olabilir
Igloo fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Igloo puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
8. LumApps (Google Çalışma Alanı ile entegrasyon için en iyisi)
LumApps, kuruluşların çalışanları arasında topluluklar oluşturmasına yardımcı olan modern bir intranet yazılımıdır. Google Cloud üzerinde yerel olarak tasarlanmış olan bu yazılım, yukarıdan aşağıya, eşler arası ve aşağıdan yukarıya iletişimi destekleyerek işbirliğini ve kültür oluşturma çabalarını güçlendirir.
Bu platformu soru sormak, gönderileri, etkinlikleri ve makaleleri paylaşmak ve haberleri yayınlamak için kullanabilirsiniz.
LumApps'ın en iyi özellikleri
- AI destekli kişiselleştirme: Makine Öğrenimi (ML) ve Doğal Dil Anlama (NLU) gibi yerleşik AI teknolojileriyle içeriği kişiselleştirin, alakalı içeriği bulun ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- İletişim planlama: "LumApps Campaigns"ı kullanarak iç iletişim stratejilerini planlayın, oluşturun, yayınlayın, izleyin ve iyileştirin
- İçerik paylaşımı: Google Dokümanlar'dan tek bir tıklama ile intranetinize yayınlayın ve şirket haberlerini doğrudan Google Çalışma Alanı kanallarında paylaşın
LumApps sınırlamaları
- Analitik özellikler, özellikle intranet platformu içindeki kullanıcı yolculuğunu anlamaya çalışmak için yetersizdir ve tıklama analitiği yoktur
- Aracın, katılımı daha da artırmak için daha fazla özelleştirme özelliğine ihtiyacı var
LumApps fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Luma Plus: 69 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
LumApps puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (30+ yorum)
9. Google Çalışma Alanı (Kapsamlı bir verimlilik paketi için en iyisi)
Google Çalışma Alanı, Gmail, Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve Meet gibi bir dizi uygulama sunar. Güçlü dosya paylaşım yetenekleri ve canlı düzenleme özellikleri ile öne çıkar ve birden fazla kullanıcının aynı anda çalışmasına olanak tanır. Sezgisel kullanıcı arayüzü ve ölçeklenebilirliği, her boyuttaki işletme için cazip hale getirir.
Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri
- Takım işbirliği: Belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Veri güvenliği: İki faktörlü kimlik doğrulama, veri şifreleme ve gelişmiş yönetim denetimleri gibi yerleşik güvenlik özellikleriyle hassas verileri koruyun
- Gelişmiş arama: Arama yeteneklerini geliştirmek için Google'ın Gemini'sini çalışma alanınıza entegre edin
Google Çalışma Alanı sınırlamaları
- Kullanıcılar, çalışma alanının araçları arasında bağlantı eksikliğinden şikayetçi
- Sınırlı çevrimdışı işlevler; kullanıcıların internet bağlantısı olmadan çalışabilmek için önceden Belgeler, E-Tablolar ve Gmail gibi uygulamaları kurmaları gerekir
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İşletme Başlangıç Paketi: 7,20 $/ay kullanıcı başına
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 ABD doları
- Business Plus: 21,60 $/ay kullanıcı başına
Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.600+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (16.700+ yorum)
10. Happeo (Sosyal intranet özellikleri için en iyisi)
Happeo, intranet işlevselliğini işbirliği araçlarıyla birleştiren sanal bir takım iletişim uygulamasıdır. Size kanallar, etkileşimli anketler ve sayfalar sunar ve Google Çalışma Alanı ve Slack gibi üçüncü taraf platformlarla entegre olur.
Happeo'nun en iyi özellikleri
- Esnek iletişim: Esnek kanallar, konular, tepkiler, yorumlar, anketler ve özel emojilerle iç iletişimi yapılandırarak herkesin katılımını ve bilgilenmesini sağlayın
- AI destekli içgörüler: 'AI Search' seçeneğini kullanarak yanıtlar alın, mevcut bilgi tabanınızda ve entegre araçlarda eksiklikleri tespit edin
- İçerik optimizasyonu: İçeriği optimize etmek için kullanıcı davranışları, içerik performansı ve arama trendleri hakkında içgörüler edinin
Happeo sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, zamanlama aracının olmamasının zor olduğunu belirtti; gönderiler gerçek zamanlı olarak yapılır ve belirli bir zamanda yayınlanacak şekilde zamanlanamaz
- Analitiklerde zaman gecikmesi vardır, bu da "gerçek zamanlı" bilgilerin hemen kullanıma hazır olmadığı anlamına gelir
Happeo fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Happeo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
11. eXo Platform (Açık kaynak esnekliği için en iyisi)
eXo Platform, dijital çalışma alanları üzerinde tam kontrol isteyen kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış esnek, açık kaynaklı bir çözümdür. Haber akışları, etkinlik akışları, yorumlar ve bahsetmeler gibi özellikleri sayesinde gayri resmi ancak yapılandırılmış iletişim sağlar.
Kullanıcılar, dosya ve klasörler ile bilgi tabanları oluşturabilir ve düzenleyebilir, haberleri paylaşabilir ve sosyal medya tarzı özelliklerle etkileşimi artırabilir.
eXo'nun en iyi özellikleri
- İçerik dağıtımı: Yerleşik içerik yönetim sistemini kullanarak çeşitli iletişim kanallarında siteler, sayfalar ve gezinme menüleri oluşturun
- Kişiselleştirilmiş çalışma alanları: Farklı takımlar için kişiselleştirilmiş, markalı çalışma alanları oluşturarak görev yönetimi, bilgi paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştırın
- Gerçek zamanlı iletişim: Dahili sohbetler, forumlar ve etkinlik akışları ile takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun
eXo sınırlamaları
- Kullanıcılar, özellikle daha küçük takımlar veya teknik uzmanlığı olmayanlar, entegrasyonları kurmakta zorluk çekiyor
- Özellikle sayfaların görsel sunumunu değiştirmede sınırlı özelleştirme seçenekleri
eXo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Sosyal İntranet: Kullanıcı başına aylık 3 $
- Dijital İşyeri: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
eXo puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
12. Viva Engage (Çalışan deneyimini geliştirmek için en iyisi)
Microsoft'un Viva Engage, Meta'nın işyeri uygulamasına iyi bir alternatiftir ve Word veya Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarını kullanan kuruluşlar için tasarlanmıştır.
Her kullanıcının rolüne, faizlerine ve şirket içindeki bağlantılarına göre özelleştirilmiş kişiselleştirilmiş beslemeler sunar. Bu, çalışanların şirket haberleri, takım güncellemeleri veya belirli konularla ilgili tartışmalar gibi kendileri için en önemli içeriğe hızlı bir şekilde erişmelerini sağlar. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, çalışanların bilgilendirilmesini ve katılımını sağlar
Viva Engage'in en iyi özellikleri
- Ağ oluşturma: Farklı takımlar ve genel ve kişisel kanallar arasında sosyal ağ özellikleriyle işyerindeki iletişim boşluklarını doldurun
- Liderlik katılımı: Liderlerle bağlantı kurun, profillerini görüntüleyin ve "Liderlik Köşesi" özelliği ile tartışmalara, etkinliklere ve hikaye paylaşımlarına katılın
- AI destekli destek: AI destekli içerik oluşturma ve strateji desteği için "Copilot" özelliğini kullanın
Viva Engage sınırlamaları
- Tam misafir desteği, Viva Engage için Microsoft 365 Native Mode gerektirir ve bu da kısıtlamalara tabidir
- Kimlik doğrulama gerektiren veya genel olarak çözülemeyen iç sistemlere bağlantılar geçerli önizlemeler göstermez
Viva Engage fiyatlandırması
- Çalışan İletişimi ve Toplulukları: Kullanıcı başına aylık 2 $ (yıllık taahhüt)
- İşyeri Analitiği ve Çalışan Geri Bildirimi: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık taahhüt)
- Paket: Kullanıcı başına aylık 12 $ (yıllık taahhüt)
Viva Engage puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)
13. Simpplr (Modern çalışan iletişimi için en iyisi)
Simpplr, şirket içeriği, kaynakları ve haberleri için merkezi bir hub sunar. Sezgisel tasarımı, hem masaüstü hem de mobil sürümlerde kullanıcı deneyimini basitleştirir.
Özelleştirilebilir haber akışı ve oyunlaştırma öğeleri, müşteri katılımını artırır. Ayrıca, Gartner Magic Quadrant tarafından tanınan bu platform, hibrit iş yeri iletişimi için yapay zeka destekli bir sanal asistan içerir.
Simpplr'ın en iyi özellikleri
- Çalışanların takdir edilmesi: AI destekli anketler, haber bültenleri, duyurular ve takdir programları gibi araçları kullanarak çalışanları motive edin
- Katılım analitiği: Çalışan katılımını izlemek için kuralcı analitik veriler toplayın
- Veri kurtarma: Verimli ve güvenli veri kurtarma için neredeyse gerçek zamanlı veri çoğaltma elde edin
Simpplr sınırlamaları
- Site yöneticileri veya sahiplerinin yönetimi konusunda otomatik içerik yönetimi eksikliği
- ADP uygulamasıyla entegrasyon, hedef kitle segmentasyonu için önemli bilgilerin senkronizasyonunun sağlanamaması gibi sorunlara yol açarak uzun çözüm süreçlerine ve iş akışında gecikmelere neden olmaktadır
Simpplr fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Simpplr puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
ClickUp ile İş Yönetimi ve İletişimi Kolaylaştırın
Artık birçok Facebook Workplace alternatifini keşfettik, iş akışınıza en uygun olanı seçme zamanı geldi. Bu seçenekler çok çeşitlidir ve farklı iş ihtiyaçları için birçok özellik sunar.
Ancak, hala kararsızsanız, en güvenli seçenek ClickUp'tır. Bu iş için her şeyi içeren uygulama, teknoloji yığınınızdaki araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve projelerinizi düzenli tutmak ve çalışanlarınızın katılımını sağlamak için Belgeler, Beyaz Tahtalar ve Klipler gibi bir dizi özellik sunar.