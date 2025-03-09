2025 için En İyi 10 AI Müşteri Başarı Yazılımı

Müşteri başarısı, soruları yanıtlamaktan öte, güçlü ilişkiler kurmak ve müşteri kaybını önlemekle ilgilidir. Ancak, işler büyüdükçe, artan müşteri ihtiyaçlarını yönetmek zorlaşır.

Müşteri hizmetlerinde yapay zeka, takımların görevleri otomatikleştirmesine, müşteri ihtiyaçlarını tahmin etmesine ve proaktif destek sağlamasına yardımcı olarak insan dokunuşunu kaybetmeden etkileşimi artırır. Örneğin ClickUp, yapay zeka destekli otomasyonu proje ve müşteri yönetimine getirerek takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına ve işbirliğini geliştirmesine olanak tanır.

İş akışlarını kolaylaştırmak, müşteri tutma oranını artırmak ve müşteri memnuniyetini iyileştirmek için en iyi 10 AI aracına göz atın. Hadi başlayalım!

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⏰ 60 saniyelik özet İşte bugün mevcut en iyi 10 AI müşteri başarısı yazılım aracının özeti: : AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi ClickUp: AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi Müşteri Başarısı: AI Müşteri kaybını tahmin etmek için en iyisi Custify: Müşteri memnuniyetini gerçek zamanlı olarak artırmak için en iyisi Totango: Çevik müşteri başarı yönetimi için en iyisi ClientSuccess: Basit ama güçlü müşteri başarısı için en iyisi Intercom: Müşteri etkileşimi için en iyi AI aracı Zendesk: Müşteri desteği için en iyisi Userpilot: Kişiselleştirilmiş onboarding deneyimi için en iyisi HubSpot: Daha iyi müşteri ilişkileri için en iyisi GainSight: Daha derin ürün kullanımı ve müşteri memnuniyeti için en iyisi

Müşteri Başarısında AI Kullanmanın Avantajları

👀 Biliyor muydunuz? Liderlerin %79'u AI'nın benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğunu ve bir işin başarılı olup olmayacağını belirlediğini düşünüyor.

AI, en iyi performans gösteren müşteri başarı takımlarının bile büyümesini destekler. İşte nasıl:

1. Her seferinde olağanüstü müşteri deneyimleri sunun

Müşteri başarısında AI, verileri analiz edebilir ve müşteri ihtiyaçları, tercihleri ve beklentileri hakkında içgörüler elde edebilir. Bu, işletmelerin önerileri kişiselleştirmesine ve proaktif destek sağlamasına yardımcı olur. AI, arka uç sistemlerle entegre olarak sorunların çözümünü kolaylaştırır.

Üretken AI ile şirketler, güven oluşturan sıcak, samimi ve tutarlı etkileşimler oluşturabilir. AI destekli dijital temsilciler ayrıca bekleme sürelerini azaltarak müşteri memnuniyetini artıran neredeyse anında destek sunar.

2. Veriye dayalı kararlarla daha parlak içgörüler elde edin

Geleneksel veri analizi yavaştır ve genellikle müşteri içgörülerini en üst düzeye çıkarmada başarısız olur. AI, daha hızlı ve daha doğru veri analizi sağlar, bu da işletmelerin müşteri ihtiyaçlarının bir adım önünde olmalarına yardımcı olur.

AI, geçmiş konuşmaları ve davranışları işleyerek karar verme sürecine rehberlik edecek eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

3. Temsilcilerinizin en iyi yaptıkları işi yapmaları için onlara zaman ayırın

AI, veri girişi, bilet triyajı ve akıllı yönlendirme gibi rutin görevleri üstlenirken, temsilcileriniz yüksek değerli etkileşimlere odaklanarak müşteri bağlılığını artırabilir. Bu sayede, AI tekrarlayan işleri üstlenirken takımlar daha güçlü ilişkiler kurabilir.

Benzer şekilde, merkezi müşteri profilleri verimliliği artırabilir ve sistemler arasında geçiş süresini azaltabilir.

Müşterilerinizin tekrar gelmesini sağlayın

Tahmine dayalı analitik araçları, ayrılma riski olan müşterileri belirleyerek işlerin özel müşteri tutma stratejileriyle hızlı bir şekilde harekete geçmesini sağlar.

AI, her müşterinin ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak bir bağlantı hissi yaratır ve müşterilerin kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Bu da daha yüksek memnuniyet, daha düşük müşteri kaybı oranları ve daha fazla tekrar iş anlamına gelir.

5. Operasyonlarınızı her zamankinden daha hızlı ölçeklendirin

İşletmeler büyüdükçe, kişiselleştirilmiş müşteri desteğini sürdürmek zorlaşır. AI, kaliteden ödün vermeden müşteri başarı operasyonlarını ölçeklendirmenin anahtarıdır. AI destekli otomasyon ve müşteri başarı yazılımı ile takımlar, kişiselleştirilmiş hizmeti sürdürürken büyüyen müşteri tabanını yönetebilir.

Ayrıca, doğru SaaS CRM yazılımıyla, AI tekrarlayan görevleri otomatikleştirirken takımınız müşteri kazanımı ve hesap yönetimi gibi anahtar faaliyetlere odaklanabilir.

AI, Müşteri Başarı Stratejisi Oluşturmaya Nasıl Yardımcı Olabilir?

AI, müşteri ilişkilerini özel kılan kişisel dokunuşun yerini almayacaktır, ancak günlük iş akışlarınızı kolaylaştırabilir.

AI, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, karmaşık süreçleri yönetir ve işlere erken başlar. AI zaman alıcı görevleri yönetirken, takımınız ilişkiler kurar.

AI araçları, ilişkilerin insani yönünü gölgede bırakmadan müşteri başarı stratejilerinizi nasıl güçlendirebilir?

Kişiselleştirmeyi geliştirme

AI, müşteri verilerini analiz ederek e-posta, aramalar veya diğer temas noktaları aracılığıyla özelleştirilmiş müşteri etkileşimleri oluşturur ve böylece daha iyi deneyimler ve daha yüksek memnuniyet sağlar. McKinsey, kişiselleştirmede başarılı olan işletmelerin bu çabalarından %40 daha fazla gelir elde ettiğini bildiriyor.

Daha akıllı, 7/24 destek sağlayın

Eski, kural tabanlı botların aksine, modern AI sohbet botları, müşteri sorularını anlamak ve yanıtlamak için makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) kullanır. 7/24 destek sağlar, rutin sorguları yönetir, müşteri tercihlerini toplar ve ilgili ürün ve hizmetleri önerir.

Onboarding ve günlük görevleri kolaylaştırın

AI araçları, e-posta taslakları hazırlama, toplantı planlama ve kurulum süreçlerini yönetme gibi görevleri otomatikleştirebilir. Bu, yeni müşterilerin sisteme alımını kolaylaştırırken, gerektiğinde kişisel dokunuşlara da olanak tanır. Sonuç, hem takımınız hem de müşterileriniz için daha sorunsuz bir deneyimdir.

Müşteri Başarısı Yazılımı için AI'da Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru çözüm, müşteri hizmetleri zorluklarını ele almalı, operasyonları ölçeklendirmeli ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamalıdır. Müşteri başarısı için AI'yı değerlendirirken her zaman dikkate aldığım noktalar şunlardır:

Doğal dil işleme (NLP) yetenekleri: Duygu analizi dahil olmak üzere müşteri sorgularını doğru bir şekilde anlamak ve yanıtlamak için gelişmiş NLP özelliğine sahip yazılımlar arıyorum

Gerçek zamanlı analiz ve raporlama: Takımımın Takımımın müşteri geri bildirimlerini hızlı bir şekilde analiz etmesini ve müşteri hizmetleri sorunlarını gecikmeden çözmesini sağlayan gerçek zamanlı analiz sunan yazılımları tercih ediyorum

Otomasyon: Yazılım, Yazılım, müşteri hizmetleri şablonlarını kullanarak yanıtları otomatikleştirmeli ve müşterilerle verimli ancak kişiselleştirilmiş iletişim sağlamalıdır

Çok kanallı entegrasyon: Araç, birden fazla iletişim kanalında sorunsuz bir şekilde entegre olmalı ve müşterilerin nasıl etkileşimde bulunduklarına bakılmaksızın tutarlı bir deneyim sunmalıdır

Sorunsuz CRM entegrasyonu: Her zaman CRM'imle sorunsuz bir şekilde entegre olan ve Her zaman CRM'imle sorunsuz bir şekilde entegre olan ve müşteri yolculuğu şablonları içeren müşteri veri yönetimi veya müşteri yönetimi araçları sunan yazılımları tercih ederim

Proaktif müşteri başarısı: AI'nız müşteri davranışlarını tahmin etmeli, risk altındaki müşterileri işaretlemeli ve proaktif müşteri tutma stratejileri önermelidir

Veri güvenliği ve uyumluluk: GDPR ve CCPA gibi uyumluluk standartlarını karşılayan AI platformlarını seçmek, hem müşteri verilerinin hem de şirketimizin itibarının korunmasını sağlamak açısından çok önemlidir

Müşteri Başarısı için En İyi 10 AI Yazılımı

İşte bu yıl müşteri ilişkilerinizi ve büyümenizi destekleyecek favori müşteri başarısı AI araçlarım.

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü kullanarak iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Favori aracım olan ClickUp ile başlayalım!

Müşteri ilişkilerini ve projeleri sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlayan iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Müşteri etkileşimlerini izliyor, görevleri bölümlere ayırıyor veya verileri analiz ediyor olsam da, ClickUp mantıklı çözümler sunar.

ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile müşteri ilişkilerini bir bakışta görün

ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile müşteri ilişkilerini bir bakışta görün

Sürekli kullandığım bir özellik, ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımıdır. Proje yönetimi ve işbirliği için en iyi CRM çözümü olan bu yazılım, SaaS müşteri başarısının çeşitli yönlerini yönetmeme yardımcı oluyor.

ClickUp'ın CRM özellikleri, müşteri verilerini izlemekten daha fazlasını sunar. İlişkileri ve iş akışlarını iyileştiren araçlar sağlar. ClickUp Müşteri Başarı Planı Şablonu ile birden fazla müşteri hesabını izlemek ve yönetmek için kullanıyorum.

Ayrıca, takip e-postaları ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanmama ve tutarlılığı sağlamama yardımcı oluyor. Müşteri verilerini bütünsel bir görünümle elde etmek için e-posta, takvimler ve pazarlama platformları gibi diğer araçlarla da entegre edebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

ClickUp Müşteri Hizmetleri Proje Yönetimi Yazılımı ile Müşteri Başarısı ş Akışınızı özelleştirin

Benzer şekilde, ClickUp Müşteri Hizmetleri Proje Yönetimi Yazılımı, destek süreçlerini basitleştirir ve müşteri memnuniyetini artırır. Diğer fonksiyonların yanı sıra, gönderimden çözüme kadar destek biletlerini izlemek ve yönetmek için de kullanabilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker: Anahtar müşteri bilgilerini asla kaçırmayın

ClickUp AI Notetaker, müşteri başarısı takımları için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Müşteri toplantılarını otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, böylece önemli hiçbir ayrıntının kaybolmamasını sağlar.

💡 Kullanım alanları:

Müşteri toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak yakalayın ve eyleme geçirilebilir özetler oluşturun

Müşteri başarısı iş akışlarında anahtar noktaları senkronize edin

Manuel not almayı azaltarak takımların müşteri etkileşimine odaklanmasını sağlayın

Dokümantasyonu otomatikleştirerek, ClickUp AI Notetaker takımların doğru kayıtları tutmasına, etkili bir şekilde takip etmesine ve müşteri ilişkilerini iyileştirmek için veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

ClickUp Brain: Müşteri başarısı iş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp Brain, platformu listedeki diğer tüm araçlardan ayırır.

ClickUp Brain ile müşteri ilişkilerini otomatikleştirin

Bu AI destekli yazma asistanı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize ve birinci sınıf hizmet kalitesi ve müşteri etkileşimini sürdürmek için müşteri notları, e-posta yanıtları ve durum raporları oluşturmanıza yardımcı olur.

Sıfırdan başlamak yerine, ClickUp'ın sunduğu 1.000'den fazla hazır şablonu keşfedebilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu, müşterileri, geri bildirimleri ve öncelikleri tek bir merkezi konumda verimli bir şekilde düzenlemenize, müşteri çabalarını ve memnuniyet derecelendirmelerini izlemenize, iş ortaklarını yönetmenize veya biletler ve çözümler üzerinde takımlarla zahmetsizce işbirliği yapmanıza olanak tanır.

ClickUp ayrıca müşteri deneyimi KPI'ları, CRM, müşteri yaşam döngüsü yönetimi, müşteri başarısı, müşteri yolculuğu ve daha fazlasını kapsayan AI komut istemli şablonlar da sunar.

ClickUp, ürün ve özellik yol haritamızı düzenlememize yardımcı oluyor, böylece müşterilerimize yeni özellikleri ve işlevleri kolayca sunabiliyor ve hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi sürekli kontrol edebiliyoruz. Sonuç olarak, bir numaralı hedefimiz müşterilerimiz için daha iyi ürünler üretmek ve ClickUp bunu yapmamıza yardımcı oluyor.

ClickUp, ürün ve özellik yol haritamızı düzenlememize yardımcı oluyor, böylece müşterilerimize yeni özellikleri ve işlevleri kolayca sunabiliyor ve hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi sürekli olarak kontrol edebiliyoruz. Sonuç olarak, bir numaralı hedefimiz müşterilerimiz için daha iyi ürünler üretmek ve ClickUp bunu yapmamıza yardımcı oluyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel Alanlar ile önemli proje verilerini izleyin

Müşteri yolculuklarını haritalandırarak temas noktalarını ve olası sürtüşmeleri belirleyin

ClickUp Müşteri Başarı Planı Şablonu ile etkili bir müşteri başarı planı oluşturun ve iletişime geçin

ClickUp Müşteri Sorun Bildirim Şablonu ile müşteri sorunlarının nedenlerini hızlı bir şekilde belirleyin ve etkili çözümler geliştirin. Bu şablon, müşteri başarı yönetimini basitleştirmeye yardımcı olmak için ClickUp Brain ile de entegre olur

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın öğrenme eğrisi, çok sayıda özelliği nedeniyle zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: ClickUp'ın Gösterge Paneli özelliğini kullanarak anahtar müşteri başarı metriklerini (ör. müşteri memnuniyeti, kayıp oranı, çözüm süresi) görselleştirin. Bu, takım performansı ve genel müşteri sağlığı hakkında değerli bilgiler sağlar.

2. Müşteri Başarısı AI (Müşteri kaybını tahmin etmek için en iyisi)

churnZero aracılığıyla

ChurnZero'nun Müşteri Başarısı AI yazılımı, müşteri yaşam döngüsünün eksiksiz bir görünümünü sağladı. Tüm müşteri verilerini tek bir yerde toplar, sağlık puanları sağlar, yenilemeleri tahmin eder ve görevleri otomatikleştirir.

OpenAI'nin üretken AI'sını entegre etmek, içerik oluşturma ve strateji beyin fırtınası gibi iki büyük engeli ortadan kaldırır.

Müşteri Başarısı AI'nın en iyi özellikleri

Müşteri kayıp puanlarını alarak memnun hesapları ve dikkat edilmesi gereken hesapları belirleyin

Kullanım modellerini analiz etmek ve erişim çabalarını özelleştirmek için sınırsız müşteri segmentleri oluşturun

Müşteri yolculuğunun belirli aşamalarında, örneğin müşteri kazanımı veya müşteri verilerindeki değişiklikler gibi, tetiklenen otomatik uyarılar ve eylemler ayarlayın

Müşteri Başarısı AI sınırlamaları

Takım üyelerini etiketleme ve gerçek zamanlı etkileşimler desteklenmemektedir

Müşteri hesaplarını silmek için müşteri desteği ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir

Müşteri Başarısı AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Müşteri Başarısı AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? AI destekli duygu analizi araçları, müşteri geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek, işlerin daha da büyümeden potansiyel sorunları tespit edip çözmenize olanak tanır.

2. Custify (Gerçek zamanlı müşteri memnuniyetini artırmak için en iyisi)

custify aracılığıyla

Custify'ın, müşteri memnuniyetini artırarak müşteri kaybını gerçek zamanlı olarak azaltan bir AI müşteri başarı yazılımı olduğunu keşfettim. SaaS işletmelerinin, verilere dayalı, akıcı bir yaklaşımla müşteri ömür boyu değerini artırmasına yardımcı olur.

Custify, müşteri verilerini merkezileştirerek CSM'ler için etkileşim izlemeyi sorunsuz hale getirir. Platform ayrıca, e-postaları otomatik olarak gönderme, hesapları atama ve düşük etkileşimli müşterileri yeniden etkileşime geçirme gibi oyun kitapları oluşturarak takımların iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanır.

Custify'ın en iyi özellikleri

Sağlık puanlarını izlemek ve müşteri kaybı risklerini belirlemek için KPI gösterge panellerini özelleştirin

Müşteri ayrıntılarına ilişkin birleşik bir bakış açısı için müşteri 360 görünümlerinden yararlanın ve büyüme için ek satış fırsatları yakalayın

Gelişmiş analitiklerden yararlanarak müşteri edinme maliyetlerini, CSM faaliyetlerini ve daha fazlasını izleyin

Custify sınırlamaları

Destek bölümünde sınırlı yardım materyalleri sağlar

Gelişmiş izleme etkinliği ve gösterge paneli analizi yoktur

Custify fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Custify puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (110+ yorum)

3. Totango (Çevik müşteri başarı yönetimi için en iyisi)

totango aracılığıyla

Tekrarlayan gelire sahip işletmeler, ölçeklenebilir müşteri başarı araçlarına ihtiyaç duyar. Totango'nun modüler yetenekler sunarak şirketlerin gelecekteki büyüme planları yaparken mevcut ihtiyaçlarına uyum sağlamasına olanak tanımasını beğeniyorum.

Platform, en iyi uygulamalar ve uzman görüşleriyle dolu, önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir başarı programı şablonları olan SuccessBLOC'ları kullanır. Bir SuccessBLOC ile başlayabilir ve bunu özel gereksinimlerine göre uyarlayabilirsiniz.

Totango'nun en iyi özellikleri

Riskleri, yenilemeleri ve diğer müşteri metriklerini izlemek için birden fazla görünüm kullanın

Optimize edilmiş CRM iş akışlarıyla müşteri durumunu kolayca izleyin

Doğrudan API entegrasyonu ile gerçek zamanlı içgörüler sağlayın

Jasper.ai tarafından desteklenen içerik oluşturucu ile e-posta kampanyaları ve daha fazlasını oluşturun

Totango sınırlamaları

Görev yönetimi özelliklerinde alt görev oluşturma özelliği yoktur

Daha iyi kullanıcı deneyimi için kullanıcı arayüzünün güncellenmesi gerekir

Totango fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Premier: Özel fiyatlandırma

Totango puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (950+ yorum)

Capterra: 3,7/5 (20+ yorum)

5. ClientSuccess (Basit ama güçlü müşteri başarısı için en iyisi)

via ClientSuccess

ClientSuccess, AI ve otomasyonu kullanarak müşteri başarı yöneticilerinin (CSM) tekrarlayan görevlerini kolaylaştırır ve anlamlı müşteri etkileşimleri için daha fazla zaman kazandırır.

AI destekli bir özellik olan SmartCS ile CSM'ler, e-posta iletişimlerini otomatikleştirebilir ve herhangi bir soruna veya soruya yanıtlar oluşturabilir. Ayrıca, birden fazla e-postayı aynı anda otomatik olarak yönetebilirler.

ClientSuccess ayrıca müşteri yolculuğu oluşturucu ve topluluk forumu gibi bir dizi değerli özellik sunar. Zengin özelliklere sahip platformu, müşteri ilişkilerini güçlendirmenize ve geliştirmenize yardımcı olacak güçlü veri analizi araçları da içerir.

ClientSuccess'ın en iyi özellikleri

Müşteri bilgilerini hızla analiz edin ve müşteri durumuyla ilgili gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın

Daha derin iş içgörüleri için NPS kampanyalarını değerlendirin ve analiz edin

Duygu analizi dahil olmak üzere müşteri toplantılarını ve aramalarını otomatik olarak özetleyin

ClientSuccess sınırlamaları

Bazı entegrasyonlarda iyileştirme gerekiyor

API isteklerini saniyede 10 ile sınırlar

ClientSuccess fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ClientSuccess puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (410+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (17+ yorum)

6. Intercom (Müşteri etkileşimi için en iyi AI aracı)

intercom aracılığıyla

Bir CSM olarak, müşterilerinizin ilgisini çekmek için her zaman etkili yollar ararsınız. Intercom, etkili onboarding deneyimleri ve kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri oluşturmanıza yardımcı olan AI destekli özellikler sunar.

AI destekli mesajlaşma platformu, müşteri desteği, satış ve etkileşimi otomatikleştirir, etkileşimlerden öğrenerek giderek daha düşünceli yanıtlar verir.

Hatta, Intercom'un AI'sını kullanan işletmeler, müşteri desteği memnuniyet puanlarında %24 artış bildirdi.

Intercom'un en iyi özellikleri

Onboarding iş akışlarını ayarlayın ve müşteri yolculuğunun kritik aşamalarında yeni teklifleri duyurun

Birinci taraf verilerini kullanarak her müşteri etkileşimini kişiselleştirin

Müşterilerin en çok kullandıkları platformlarda etkileşim kurmak için çok kanallı kampanyalar oluşturun

Intercom sınırlamaları

Platformun API'si teknik jargonlarla doludur, çözülmesi zordur ve anlaşılması zaman alır

GUI'de gezinmek zor

Intercom fiyatlandırması

Temel : Aylık 39 $/koltuk

İlerlemeler : Aylık 99 $/koltuk

Uzman: Aylık 139 $/koltuk

Intercom puanları ve yorumları

G2: Derecelendirmeler mevcut değil

Capterra: 4,5/5 (1000+ yorum)

7. Zendesk (Müşteri desteği için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

Zendesk, verimliliği artıran ve birden fazla kanalda müşteri deneyimini geliştiren AI destekli özellikleriyle müşteri hizmetleri ve desteği alanında öne çıkıyor. Merkezi bir hub sunar ve tüm müşteri etkileşimlerini (e-postalar, sohbetler, sosyal medya veya telefon görüşmeleri) tek bir konu altında birleştirir.

En favori özelliklerimden biri, Zendesk'in kod gerektirmeyen bir arayüz sunması. Bu sayede takımlar, kod yazmaya gerek kalmadan müşteri sorgularını yönetme konusundaki uzmanlıklarına odaklanabilir ve Zendesk'in araçlarını kullanarak yeteneklerini artırabilir.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Zendesk'in Answer Bot ile anında ve doğru yanıtlar verin, yanıt sürelerini kısaltın

Derinlemesine içgörülerle müşteri etkileşimlerini ve destek ekibinin performansını analiz edin

Rutin görevleri otomatikleştirmek için son derece özelleştirilebilir iş akışları oluşturun

Zendesk sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellik seti, daha basit destek ihtiyaçları olan küçük takımlar için çok karmaşık olabilir

Zendesk fiyatlandırması

Destek Ekibi: 25

Suite Takım: 69 $

Suite Professional: 149 $

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (4000+ yorum)

8. Userpilot (Kişiselleştirilmiş onboarding deneyimi için en iyisi)

via Userpilot

Her zaman, mükemmel bir onboarding deneyiminin bir SaaS ürününün başarısını şekillendirebileceğine inanmışımdır. Userpilot, her kullanıcıya özel bağlamsal rehberlik sunarak bu süreci kolaylaştırır. Müşterilerinizin ürününüzü sorunsuz bir şekilde keşfetmesini ve benimsemesini sağlar.

En çok dikkat çeken özellik, Userpilot'un AI'yı kullanarak kişiselleştirilmiş, ilgi çekici onboarding yolculukları oluşturmasıdır. Gerçek zamanlı analitik, sürtüşme noktalarını vurgulayarak müşteri deneyimlerini iyileştirmenize yardımcı olur.

Userpilot'un en iyi özellikleri

Kullanıcıları iş akışlarında yönlendirmek için etkileşimli araç ipuçları ve katmanlar oluşturun

Kullanıcılarınızı segmentlere ayırın ve hedefli onboarding deneyimleri sunun

Davranışları izleyerek sorunlu noktaları belirleyin ve yeni müşteri kazanma stratejinizi sürekli olarak iyileştirin

Userpilot sınırlamaları

İlk kurulum ve yapılandırma için önemli ölçüde zaman gerektirir

Userpilot fiyatlandırması

Başlangıç : 249 $/ay

Büyüme : 799 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Userpilot puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

9. HubSpot (Daha iyi müşteri ilişkileri için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, salt müşteri başarısından çok hizmete odaklanmakla birlikte, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve müşteri yönetimi stratejilerini iyileştirmek isteyen işletmeler için çok değerli özellikler sunar.

HubSpot'un sevdiğim bir özelliği çok yönlülüğüdür. Startuplardan kurumsal şirketlere kadar herkese hitap ederken, kısıtlı bütçeli kullanıcılar için ücretsiz araçlar da sunar.

Bir diğer öne çıkan araç ise verimliliği artıran HubSpot Breeze AI'dır. AI yetenekleri, müşteri sorgularını analiz ederek, içgörülü raporlar oluşturarak ve görev otomasyonunu geliştirerek iş akışlarını iyileştirir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Yapılandırılmış sorun yönetimi için bilet sistemi ile müşteri taleplerini düzenleyin

Anketler dağıtarak geri bildirimleri analiz edin ve müşteri memnuniyeti puanlarını hesaplayın

Uyumlu bir çalışma alanı için 1.500'den fazla yazılım platformuyla entegre edin

HubSpot CRM fonksiyonlarına ve diğer tüm HubSpot Hub'larıyla sorunsuz entegrasyona erişin

HubSpot sınırlamaları

Rakiplere kıyasla e-posta imzası özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $/koltuk

Profesyonel: Aylık 100 $/koltuk

Enterprise: Aylık 150 $/koltuk

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

10. GainSight (Daha derin ürün kullanımı ve müşteri memnuniyeti için en iyisi)

gainsight aracılığıyla

Birçok işletmenin müşteri başarısı için Gainsight'ı tercih ettiğini gördüm ve bunun nedenini anlayabiliyorum. Ancak benim dikkatimi çeken, tüm müşteri yaşam döngüsünü tek bir yerden yönetme yeteneği oldu.

Gainsight'ın öne çıkan özelliği Müşteri Sağlık Puanlarıdır. Bu araç, düzenli müşteri verilerini işleyerek memnuniyet düzeylerini hesaplar ve müşterilerinizin ne kadar memnun olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Bu puanlar sadece içgörüler sağlamakla kalmaz, risk altında olabilecek müşterileri öne çıkararak müşteri kaybını önlemeye de yardımcı olur.

Gainsight'ın en iyi özellikleri

Birden fazla sistemden gelen verileri kullanarak kişiselleştirilmiş erişim tetikleyin

Müşteri davranışlarını izleyin ve yolculukları gerçek zamanlı olarak ayarlayın

Sponsor izleme özelliğini kullanarak anahtar hesapları izleyin ve durum değişikliklerinden haberdar olun

Gainsight sınırlamaları

Doğru müşteri içgörüleri için birden fazla veri kaynağı entegrasyonu gerektirir

Karmaşık kurulum süreci, ilk uygulamayı yavaşlatabilir

Gainsight fiyatlandırması

CS Essentials: Özel fiyatlandırma

CS Essentials Plus: Özel fiyatlandırma

PX Essentials: Özel fiyatlandırma

Gainsight puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

ClickUp ile Müşteri Başarı Stratejinizi Mükemmelleştirin

AI, anlamlı müşteri başarısı için artık isteğe bağlı değil, bir zorunluluktur. Zendesk AI, Gainsight, HubSpot ve Userpilot gibi önde gelen platformlar, müşterilerle etkileşim kurma şeklimizi tamamen değiştiriyor. AI, daha hızlı, daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak sadakati ve büyümeyi artırır.

Benim için anahtar, otomasyonu sorunsuz entegrasyonla birleştiren bir AI aracıdır. İster platformlar arası uyumluluk ister takım işbirliğini geliştirme olsun, doğru çözüm oyunun kurallarını değiştirebilir.

Tüm bunları ve daha fazlasını sunan bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı keşfetmenizi öneririm. İş akışlarını basitleştiren, ekip çalışmasını geliştiren ve verimliliği artıran araçları bir araya getirir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve müşteri başarı stratejinizi kolaylaştırın!