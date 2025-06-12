2025'in En İyi 10 İnşaat Envanter Yönetimi Yazılımı

Yüksek gökdelenlerden rahat evlere kadar her yapının arkasında titiz bir planlama ve kaynak yönetimi hikayesi yatmaktadır.
Malzemelerin zamanında teslim edilmesinden bütçenin aşılmaması için en ufak bir gecikme bile inşaat sektöründe bir projenin raydan çıkmasına neden olabilir. Riskler yüksek ve stok seviyelerinden tedarik programlarına kadar her şeyi yönetmenin karmaşıklığı da öyle.
Günümüzde inşaat profesyonelleri, dalgalanan malzeme maliyetleri, tedarik zinciri kesintileri ve birden fazla şantiyede kaynakları izleme ihtiyacının artması gibi zorluklarla karşı karşıyadır
Sektör, ancak doğru envanter sistemi yönetim yazılımı ile sağlanabilecek titiz ve verimli bir yönetim gerektirir.
İşte, operasyonları iyileştirmeye, israfı azaltmaya ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak en iyi 10 inşaat envanter yönetimi yazılımı.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte, envanter yönetiminizi optimize etmenize yardımcı olacak, inşaat profesyonelleri için en iyi envanter yönetimi yazılımları:
- ClickUp: Envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi
- Buildertrend: İnşaat proje yönetimini basitleştirmek için en iyisi
- Procore: Büyük ölçekli inşaat yönetimi için en iyisi
- Müteahhit Foreman: Küçük ve orta ölçekli müteahhitler için en iyisi
- Xero: Ölçeklenebilir muhasebe çözümlerine ihtiyaç duyan küçük işletmeler için en iyisi
- Sortly: Basit envanter ihtiyaçları olan küçük inşaat işleri için en iyisi
- Zoho Inventory: Çok kanallı siparişleri yöneten işletmeler için en iyisi
- Sage 50 Accounting: Küçük ve orta ölçekli inşaat işleri için en iyisi
- QuickBooks Online: Küçük ve orta ölçekli inşaat işleri için en iyisi
- AlignBooks: Küçük işletmeler ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi
İnşaat Envanter Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Şirketler, gerçek zamanlı envanter izlemeyi çok istiyor ve bunun iyi bir nedeni var.
Deloitte'un Mühendislik ve İnşaat Sektörü Outlook raporuna göre, bazı kuruluşlar şantiyeleri denetlemek, ilerlemeyi izlemek ve envanteri gerçek zamanlı olarak yönetmek için drone'ları bile denedi. Etkileyici mi? Evet. Herkes için pratik mi? Pek sayılmaz.
Çoğu inşaat şirketi için, güvenilir bir inşaat envanter yazılımı, envanter stoklarını takip ederek ve inşaat varlıklarını değerlendirerek işi iyi bir şekilde yapar. Yüksek değerli ekipmanları izlemek veya envanteri yönetmek mi istiyorsunuz? İdeal yazılım, bunu da yönetmenize yardımcı olacaktır.
🧠 Biliyor muydunuz: Baretler ilk kez 1919 yılında kullanıldı ve modern çağın ilk güvenlik ekipmanlarından biriydi. Başlangıçta kanvas, tutkal ve siyah boyadan yapılıyordu. O zamanlar güvenlik ekipmanlarının envanterini izlemeye çalışmayı hayal edin!
Yapmanız gereken tek şey, birkaç özelliğe öncelik vermek. Envanter optimizasyon yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Canlı envanter güncellemeleri: Malzeme ve ekipman seviyeleri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlayan yazılımla maliyetli stok eksikliklerini veya fazla stoklamayı önleyin
- Malzeme planlama araçları: Malzeme ihtiyaçlarını inşaat programınızla uyumlu hale getirerek tedarik zinciri planlamasını basitleştirin ve sorunsuz proje zaman çizelgeleri oluşturun
- Basit, kullanıcı dostu tasarım: Takımdaki herkesin saatlerce teknik eğitim almadan envanteri etkili bir şekilde yönetebilmesini sağlayın
- Mobil ve bulut erişimi: Akıllı telefonlar veya tabletler kullanarak, ister sahada ister ofiste olun, envanter verilerini parmaklarınızın ucunda tutun
- Çoklu şantiye izleme: Birden fazla şantiyedeki malzeme ve ekipmanı kolayca yöneterek doğru tahsis ve transferleri sağlayın
- Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir seçenekler: İşinizle birlikte büyüyen ve değişen envanter ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir yazılım seçin
- Ayrıntılı raporlar ve analizler: Envanter eğilimleri, kullanım ve maliyetler hakkında raporlar ile eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ve daha akıllı satın alma kararları alın
En İyi 10 İnşaat Envanter Yönetimi Yazılımı
1. ClickUp (Envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi)
İnşaat sektöründe çalışan herkes, envanter yönetiminin zorluğunu çok iyi bilir:
- Kötü envanter izleme nedeniyle geciken projeler ve israf edilen kaynaklar
- Fazla stoklanan öğeler alan ve para kaybına neden olurken, stokların yetersiz kalması fırsatların kaçmasına yol açar
- Her şeyi yavaşlatan zaman alıcı manuel süreçler
- Depolarda biriken unutulmuş, eskimiş stoklar
Genellikle, bu sorunları çözmek için gösterge panelleri, otomasyon, bildirimler gibi birden fazla araç kullanılır.
Ama neden işleri karmaşık hale getirelim? ClickUp, envanter yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için hepsi bir arada çözümleriyle her şeyi basitleştirir.
ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu
ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu ile başlayın. Stok seviyelerini, yeniden siparişleri, tedarikçileri ve maliyetleri merkezileştirerek tüm envanter verilerinizi düzenli ve erişilebilir tutar.
Trendleri ve hareketleri izlemek, aşırı stoklama veya kritik malzemelerin tükenmesini önlemenize de yardımcı olur.
ClickUp Görünümleri
İnşaat projeleri dinamiktir ve şantiye yöneticileri, tedarik görevlileri veya müteahhitler gibi her rol farklı içgörüler gerektirir.
ClickUp'ın çok yönlülüğü, özellikle farklı proje ihtiyaçlarına uyum sağlayan ClickUp Görünümleri ile öne çıkıyor. ClickUp, iş akışınıza uyacak 15'ten fazla tamamen özelleştirilebilir görünüm sunar
ClickUp Tablo Görünümü ile SKU'lar, miktarlar ve konumlar için sütunları özelleştirebilir, eksiklikleri kolayca tespit edebilir ve malzemeleri gerektiği yere aktarabilirsiniz. Site A'da ve Site B'de kaç tane beton torbası olduğunu saniyeler içinde tam olarak bildiğinizi hayal edin.
ClickUp Liste Görünümü'nü kullanarak satın alma siparişlerine öncelik verin, Tablo Görünümü'nü kullanarak miktarları ve lojistiği izleyin ve Takvim Görünümü'nü kullanarak malzeme teslimatlarını proje zaman çizelgeleriyle uyumlu hale getirin. Saha takımları için Pano Görünümü, sevkiyatlar veya ekipman transferleri için görev izlemeyi basitleştirir.
ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu ile inşaat takımları için işleri bir adım öteye taşır. Projeleri organize etmek, programları yönetmek ve takımları uyumlu hale getirmek için tek adres.
Şunu hayal edin: Ustabaşı, yeni bir iş için yüksek değerli ekipmanın kullanılabilirliğini sormak için sizi arar. Sonsuz kayıtları karıştırmak yerine, tüm önemli envanter verilerini tek bir, okunması kolay arayüzde birleştiren Gösterge Paneli Görünümü'nü açarsınız. Bunu ayrıntılı olarak açıklayan bir video izleyebilirsiniz:
ClickUp Gösterge Panelleri
ClickUp Gösterge Panelleri ile şunları yapabilirsiniz:
- Önemli stok seviyelerine ve eğilimlere hızlı erişim için bileşenlerde envanter verilerini görüntüleyin
- Düşük stok uyarıları veya tedarik ikmali tetikleyicileri gibi görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın
Düşük stok bildirimlerine mi ihtiyacınız var? ClickUp Otomasyonları bunu sorunsuz bir şekilde halleder ve eksiklikler ortaya çıkmadan önce yeniden sipariş görevlerini tetikler.
🗣️Müşteri Sözü:
Eskiden, projeleri takımımıza teslim etmek, görevler oluşturmak ve bağlantıları yapıştırmak gibi rutin işleri manuel olarak yapmak için fazladan saatler harcardık. Şimdi ise bu zamanı önceden plan yapmak ve takımın iş akışlarının daha fazlasını ClickUp'a taşımak için kullanıyoruz.
Eskiden, projeleri takımımıza teslim etmek, görevler oluşturmak ve bağlantıları yapıştırmak gibi rutin işleri manuel olarak yapmak için fazladan saatler harcardık. Artık bu zamanı önceden plan yapmak ve takımın iş akışlarının daha fazlasını ClickUp'a taşımak için kullanıyoruz.
Ayrıca, otomasyon öncesinde tamamlanan bir görev hakkında takım üyelerine bildirimde bulunmanın 36 saate kadar sürebileceğini de not etti. Artık ClickUp ile bu güncellemeler anında gerçekleşiyor ve takımlar önceliklerine odaklanarak teslim tarihlerini verimli bir şekilde karşılayabiliyor.
ClickUp Brain
Zaman daraldığında, entegre AI asistanı ClickUp Brain trendleri analiz eder, teklif talepleri hazırlar ve hızlı güncellemeler oluşturur, böylece siz daha öncelikli görevlere odaklanabilirsiniz.
📌 Örnek: Yarın şafak vakti büyük bir beton dökümü için hazırlık yapıyorsunuz ve aniden tüm malzemelerin sipariş edilip edilmediğinden emin olmadığınızı fark ediyorsunuz. E-postaları veya günlükleri karıştırmak yerine, ClickUp Brain'den son satın alma siparişlerini analiz etmesini ve stok seviyelerini onaylamasını istersiniz. Birkaç dakika içinde, stokta bulunanları gösteren bir özet oluşturur, eksik öğeleri işaretler ve hatta tedarikçiniz için bir teklif talebi taslağı hazırlar. Böylece saatler kazanır ve ekibinizin programa uymasını sağlarsınız.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel Gösterge Panelleri: Envanter kullanılabilirliğini analiz edin, stok tükenmelerini izleyin ve kişiselleştirilmiş bir görünümde eğilimleri takip edin
- Envanter Yönetimi Şablonu: Envanter şablonlarını kullanarak tüm envanter verilerini merkezileştirin ve stok seviyelerini, yeniden siparişleri ve tedarikçi ayrıntılarını gerçek zamanlı olarak izleyin
- ClickUp Tablo Görünümü: Satır ve sütunlarla bütçeleri, envanterleri ve müşteri verilerini yönetmek için yapılandırılmış düzenler oluşturun
- Takvimler ve zaman çizelgeleri: İşbirliğine dayalı zaman çizelgeleri ve kaynak takvimleri ile teslimatları ve görevleri gerçek zamanlı olarak planlayın
- Raporlama araçları: Daha akıllı kararlar almak için verimlilik eksikliklerini, kısıtlamaları ve eğilimleri belirlemek üzere ayrıntılı envanter raporları oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Bazı mobil cihazlarda performans düşebilir
- Karmaşık özellikler, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Şablonları, gösterge paneli oluşturucuyu ve mevcut tüm eğitim içeriğini çok beğendim. Asana, Monday.com ve Trello gibi diğerlerini denedim, ancak Click up inşaat şirketimiz için kesinlikle en iyisi.
Şablonları, gösterge paneli oluşturucuyu ve mevcut tüm eğitim içeriğini çok beğendim. Asana, Monday.com ve Trello gibi diğerlerini denedim, ancak Click up inşaat şirketimiz için kesinlikle en iyisi.
2. Buildertrend (İnşaat proje yönetimini basitleştirmek için en iyisi)
İnşaat proje yönetimi kolay bir iş değildir. Sıkı programlar, finansal izleme ve müşterileri bilgilendirme arasında kendinizi kolayca bunalmış hissedebilirsiniz.
Buildertrend, proje yönetimi, finansal izleme ve müşteri işbirliğini tek bir güçlü araçta birleştirerek bu karmaşayı basitleştirir.
Şunu hayal edin: Ekibiniz şantiyede malzeme teslimatını beklerken, ofis ekibiniz bütçeleri ve programları güncellemek için uğraşıyor. Buildertrend'in hepsi bir arada platformuyla, programları yönetebilir, maliyetleri takip edebilir ve hatta Müşteri Portalı aracılığıyla müşterilerinizle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilirsiniz.
Buildertrend'in en iyi özellikleri
- Takımınızın programlara, yapılacaklar listelerine, envanter listelerine ve günlük kayıtlara uygun çalışmasını sağlayın
- Tahmini maliyetleri gerçek maliyetlerle karşılaştırın, nakit akışını izleyin ve QuickBooks ve Xero ile entegre edin
- Merkezi bir gösterge paneli aracılığıyla müşterilere gerçek zamanlı güncellemeler, sözleşme imzalaması ve proje görünürlüğü sağlayın
- İş akışlarını kesintiye uğratmadan değişiklikleri kolayca talep edin, onaylayın ve izleyin
- Takım üyeleri ve alt yüklenicilerle dosya, mesaj ve güncellemeleri paylaşın
Buildertrend sınırlamaları
- Gelişmiş finansal araçlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
- Rakiplere kıyasla bazı özelliklerin öğrenme eğrisi daha dik
- Mobil uygulama performansı iyileştirilebilir
Buildertrend fiyatlandırması
- Temel: 399 $/ay
- Gelişmiş: 699 $/ay
- Tamamlandı: 999 $/ay
Buildertrend puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Buildertrend hakkında ne diyor?
Buildertrend'i, yıllık 10 milyon dolarlık konut inşaat şirketimizi yönetmek için kullanıyorum. Özellikle dokümantasyon konusunda çok faydalı buluyorum. Seçimler, günlük kayıtlar, tahminler ve kayıt tutma için kullanıyoruz. Gerçekten harika.
Buildertrend'i, yıllık 10 milyon dolarlık konut inşaat şirketimizi yönetmek için kullanıyorum. Özellikle dokümantasyon konusunda çok faydalı buluyorum. Seçimler, günlük kayıtlar, tahminler ve kayıt tutma için kullanıyoruz. Gerçekten harika.
“Yıllık 10 milyon dolarlık konut inşaat şirketimizi yönetmek için Buildertrend kullanıyorum. Özellikle dokümantasyon konusunda çok faydalı buluyorum. Seçimler, günlük kayıtlar, tahminler ve kayıt tutma için kullanıyoruz. Gerçekten harika. ” – Reddit kullanıcısı
💡 Profesyonel İpucu: Envanter yönetim sistemine yatırım yapmak, paradan tasarruf etmek ve maliyetleri yönetmek için harika bir yoldur. Artan müşteri taleplerini karşılamak için bir envanter sistemi oluşturmanın yollarını burada bulabilirsiniz.
3. Procore (Büyük ölçekli inşaat yönetimi için en iyisi)
Büyük ölçekli bir inşaat projesini yönetmek, programlar, bütçeler, uyumluluk ve yığınla belge gibi çok sayıda değişken unsuru içerir. Karmaşık projeler düşünülerek tasarlanan Procore, genel müteahhitler, mal sahipleri ve uzman müteahhitlerin inşaat öncesi aşamadan kapanışa kadar iş akışlarını kolaylaştırır.
Procore'un merkezi platformu ile projenizin her yönünü gerçek zamanlı olarak görebilir, daha iyi kararlar alabilir ve paydaşlar arasında daha iyi işbirliği sağlayabilirsiniz.
Procore'un en iyi özellikleri
- Saha ve ofis takımlarını gerçek zamanlı güncellemeler ve görev izleme için birbirine bağlayan merkezi proje ve görev yönetimi yazılımı
- Belge yönetimi, sürüm kontrolü ve güvenli depolama ile dosya düzenlemeyi basitleştirir
- Finans yönetimi, QuickBooks ve Sage ile entegre olarak doğru maliyet izleme ve bütçeleme sağlar
- İnşaat öncesi araçlar, teklif verme, tahmin ve tasarım yönetimini kolaylaştırır
- Verimli envanter yönetimi araçları, depo operasyonlarında denetimlere, kontrol listelerine ve olay izlemeye uyumu sağlamaya yardımcı olur
Procore sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar ve küçük takımlar için zorlu bir öğrenme süreci
- Çevrimdışı işlevsellik sınırlıdır ve büyük ölçüde önbelleğe alınmış verilere dayanır
- Özel fiyatlandırma, küçük ve orta ölçekli şirketler için pahalı olabilir
Procore fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Procore puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (3.200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.700+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Procore hakkında ne diyor?
Yorumumun başlığını "İnşaat Yönetiminin Instagram'ı" olarak belirledim çünkü Procore'u kullanmak gerçekten bu kadar kolay. NJ'de bir inşaat firmasında proje muhasebecisiyim ve faturalandırma ile ilgili tüm işleri yapıyorum. Değer fonksiyonlarının zamanlamasını ve projelerdeki alt yüklenicilere yönelik faturalandırmayı gerçekten çok beğeniyorum.
İncelememin başlığını "İnşaat Yönetiminin Instagram'ı" olarak belirledim çünkü Procore'u kullanmak gerçekten bu kadar kolay. New Jersey'de bir inşaat firmasında proje muhasebecisiyim ve faturalandırma ile ilgili tüm işleri yapıyorum. Değer fonksiyonlarının zamanlamasını ve projelerdeki alt yüklenicilere yönelik faturalandırmayı gerçekten çok beğeniyorum.
Ayrıca okuyun: En İyi Tedarik Yönetimi Yazılımları ve Araçları
4. Müteahhit Formeni (Küçük ve orta ölçekli müteahhitler için en uygun)
Bütçe kısıtlamaları, verimlilikten ödün vermek anlamına gelmemelidir. Contractor Foreman, özellikle bütçesini zorlamadan kapsamlı araçlara ihtiyaç duyan küçük müteahhitlere uygun, uygun fiyata güçlü inşaat yönetimi özellikleri sunar.
Finansal izlemeden proje planlamaya kadar geniş bir yelpazede sunulan işlevler, işinizle birlikte büyüyen sezgisel bir platformda bir araya getirilmiştir.
💡 Profesyonel İpucu: Envanter yönetim sistemine yatırım yapmak, paradan tasarruf etmek ve maliyetleri yönetmek için harika bir yoldur. Artan müşteri taleplerini karşılamak için bir envanter sistemi oluşturmanın yollarını burada bulabilirsiniz.
Müteahhit Foreman'ın en iyi özellikleri
- Gantt grafikleri, zamanlama ve günlük günlükler ile proje yönetimini basitleştirin
- AIA tarzı faturalandırma ve gerçek zamanlı maliyet izleme dahil olmak üzere yerleşik finansal araçlar sunar
- Denetimler, güvenlik toplantıları ve sunumlar için özelleştirilebilir formlar ve kontrol listeleri içerir
- Doğru iş gücü izleme için coğrafi sınırlama ve GPS özellikli zaman takibi sağlar
- QuickBooks entegrasyonunu ve API erişimini destekleyerek sorunsuz iş akışları sağlar
Müteahhit ustabaşı sınırlamaları
- Planlama özellikleri dağınık hissedilebilir ve iyileştirme gerektirebilir
- Diğer platformlara kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
- Mobil uygulama performans sorunları, özellikle fotoğraf yüklemelerinde
- Uzak konumlarda veri erişimi için çevrimdışı mod yok
Müteahhit Şantiye Şefi fiyatlandırması
- Temel: 49 $/ay
- Standart: 79 $/ay
- Artı: 125 $/ay
- Pro: 166 $/ay
- Sınırsız: 249 $/ay
Müteahhit Şefleri için puanlar ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (260+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (690+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Teknolojik gelişmelerden haberdar olmak, verimli proje yönetimi için anahtardır. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş doğru inşaat planlama yazılımını seçmek için bu kılavuzu inceleyin.
5. Xero (Ölçeklenebilir muhasebe çözümlerine ihtiyaç duyan küçük işletmeler için en iyisi)
İnşaat sektöründe finans yönetimi kolay bir iş değildir; iş maliyetlerini dengelemek, giderleri izlemek ve faturaları mutabakatlamak genellikle bir proje gibi hissettirir. Xero, inşaat şirketlerinin bu zorlukları kolaylaştırmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir muhasebe çözümü olarak devreye girer.
WorkflowMax gibi inşaat sektörüne özel uygulamalarla entegrasyonları, projelerin izlenmesini ve maliyetlerin yönetilmesini sorunsuz hale getirirken, kullanıcı dostu mobil uygulaması, görevleri iş sahasından bile halledebilmenizi sağlar.
Xero'nun en iyi özellikleri
- Tüm fiyat planlarına sınırsız kullanıcı erişimi
- Kolay banka işlemleri içe aktarımı için 21.000'den fazla finans kurumu ile bağlantı
- Makbuz yakalama özelliği ile hareket halindeyken gider yönetimi için mobil uygulama
- WorkflowMax ve Gusto dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegrasyon
- Kar/zarar tabloları ve vadesi geçmiş alacaklar gibi finansal raporlama özellikleri
Xero sınırlamaları
- Giriş seviyesi plan, fatura ve hesap sınırlarını (sırasıyla 20 ve 5) sınırlar
- Abonelik başına yalnızca bir kuruluşu destekler
- Proje izleme ve gider talepleri gibi gelişmiş özellikler en pahalı planı gerektirir
- Doğrudan telefon desteği yok, yalnızca çevrimiçi yardıma güveniliyor
Xero fiyatlandırması
- Başlangıç: 29 $/ay
- Standart: 46 $/ay
- Premium: 69 $/ay
Xero puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (710+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.100+ yorum)
Ayrıca okuyun: Ücretsiz İnşaat Yönetimi Şablonları
📮 İçgörü: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduklarını ortaya koydu. Bu muhtemelen e-postalar, sohbet ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda ping alışverişi anlamına gelir.
Tüm bu konuşmaları tek bir yerde birleştirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmasına yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
6. Sortly (Basit envanter ihtiyaçları olan küçük inşaat işleri için en iyisi)
Alet, ekipman ve malzemelerin takibi, inşaat işlerinde sık karşılaşılan bir zorluktur. Yanlış yere konulan aletlerden proje ortasında kritik malzemelerin tükenmesine kadar, envanter yönetimi zaman çizelgelerini ve bütçeleri hızla rayından çıkarabilir.
Sortly, kurumsal sistemlerin karmaşıklığı olmadan varlıklarını kontrol altında tutması gereken küçük inşaat işletmeleri için özel olarak tasarlanmış basit ama güçlü bir envanter yönetimi çözümü sunar.
Sortly, QR kodu oluşturma, stok uyarıları ve cihazlar arasında gerçek zamanlı izleme gibi özelliklerle envanter denetimini basitleştirir.
Sortly'nin en iyi özellikleri
- Alet ve malzemeleri kolayca izlemek için QR kodları ve barkodlar oluşturun
- Maliyetli gecikmeleri veya stok tükenmelerini önlemek için minimum envanter uyarıları ayarlayın
- Öğeleri görsel olarak kataloglamak için yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yükleyin
- Alan ekiplerinden doğru güncellemeler için cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon
- Sahada veya hareket halindeyken envanteri yönetmek için mobil uyumlu arayüz
Sınırlamalar
- Ücretsiz plan, girdileri 100 öğeyle sınırlar ve minimum özelleştirme sunar
- Harici tarayıcı entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlar gerektirir
- Karmaşık envanter ihtiyaçları olan büyük ölçekli operasyonlar için ideal değildir
Sortly fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Gelişmiş: Aylık 24 $
- Ultra: 74 $/ay
- Premium: 149 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sortly puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (25 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (720+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Sortly hakkında ne diyor?
Sortly'nin kullanımı çok kolaydır. Parmaklarımızın ucunda ve ayrıca asistanımın üniforma ve ekipman envanterimizi yönetebilmesi için bilgisayarda da kullanılabilir
Sortly'nin kullanımı çok kolaydır. Parmaklarımızın ucunda ve ayrıca asistanımın üniformalarımız ve ekipmanlarımız için envanterimizi yönetebilmesi için bilgisayarda da kullanılabilir
🧠 Biliyor muydunuz: Dünyanın en büyük inşaat projelerinden biri olan Çin Seddi, yüzyıllar boyunca titiz bir kaynak yönetimi gerektirmiştir. Modern envanter sistemleri olmadan 100 milyon tondan fazla tuğla, taş ve toprak kullanıldığı tahmin edilmektedir!
7. Zoho Inventory (Çok kanallı siparişleri yöneten işletmeler için en iyisi)
Stok izleme ve depo organizasyonunun çok önemli olduğu inşaat sektöründe, birden fazla kanalda envanteri doğru bir şekilde yönetmek zor olabilir.
Zoho Inventory, siparişleri yönetmek, envanteri izlemek ve Shopify, Amazon ve Zoho CRM gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmak için merkezi bir platform sunarak bu süreci basitleştirir.
Yedek parçaların izlenmesi, depolar arasındaki stokların takip edilmesi veya GST uyumlu faturaların otomasyonu gibi işlemlerde Zoho Inventory, işlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli araçları sağlar.
Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri
- Merkezi görünürlük ile birden fazla depodaki envanteri izleyin
- GST uyumlu faturalar ve teslimat belgelerini zahmetsizce oluşturun
- Shopify ve Etsy gibi e-ticaret platformlarıyla sorunsuz entegrasyon
- Barkod taramayı kullanarak öğe izlemeyi kolaylaştırın ve hataları azaltın
- Karar verme sürecini iyileştirmek için gerçek zamanlı envanter raporlarına erişin
Zoho Inventory sınırlamaları
- Sınırlı çevrimdışı yetenekler, internet bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde operasyonları engelleyebilir
- Giriş seviyesi plan, temel özellikleri sunarak büyüyen işletmeler için ölçeklenebilirliği sınırlar
- Bileşik öğeler ve çoklu depo yönetimi gibi gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
Zoho Inventory fiyatlandırması
- Ücretsiz Sürüm
- Standart Sürüm: 29 $/ay
- Profesyonel Sürüm: 79 $/ay
- Premium Sürüm: 129 $/ay
Zoho Inventory puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (95+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Etkili bir inşaat CRM yazılımı, gecikmeleri, maliyet aşımlarını ve kalite sorunlarını önlemek için gereklidir. Paydaşları aynı çizgide tutmak ve operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için doğru araçlarla proje yönetimini basitleştiren bir kılavuz.
8. Sage 50 Accounting (Küçük ve orta ölçekli inşaat işleri için en iyisi)
Karmaşık finans, bordro ve envanter yönetimini takip etmek, inşaat işlerini zorlaştırabilir. Sage 50 Accounting, kaynakları verimli bir şekilde yönetmesi ve bütçeleri kontrol altında tutması gereken inşaat profesyonelleri için gelişmiş envanter izleme ve iş maliyetlendirme gibi sektöre özel özellikler sunar.
💡 Profesyonel İpucu: Kaynak planlama şablonları, tekrarlayan kalıpları eyleme geçirilebilir stratejilere dönüştürerek hayatınızı kolaylaştırır. Planlama sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırmak için bu kılavuzda yer alan bilgiler ve örnekleri inceleyin.
Sage 50 Muhasebe'nin en iyi özellikleri
- FIFO/LIFO maliyetlendirme ve seri izleme dahil olmak üzere gelişmiş izleme ile envanteri yönetin
- Gelişmiş iş maliyetlendirme ve aşama düzeyinde raporlama gibi araçlarla proje bütçelerini yönetin
- Banka mutabakatlarını ve fatura yönetimini otomatikleştirerek manuel çabayı azaltın
- Çalışan yönetimini kolaylaştırmak için bordro sistemleriyle sorunsuz entegrasyon
- Departman bazında izleme ve tahmin ile sağlam finansal raporlar oluşturun
Sage 50 Muhasebe sınırlamaları
- Masaüstü tabanlı yazılımlar, bulut tabanlı çözümlere kıyasla erişilebilirliği sınırlayabilir
- Çoklu kullanıcı desteği gibi gelişmiş özellikler, daha yüksek seviyeli planlar gerektirir ve maliyetleri artırır
- Arayüz, modern bulut platformlarına alışkın kullanıcılar için eski moda gelebilir
Sage 50 Muhasebe fiyatlandırması
- Pro Muhasebe: 61,92 $/ay
- Premium Muhasebe: Kullanıcı başına aylık 103,92 $
- Quantum Accounting: Kullanıcı başına aylık 177,77 dolar
Sage 50 Muhasebe derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,9/5 (140+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (400'den fazla yorum)
Sage 50 hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Sage 50 bulut muhasebe, muhasebe profesyonelleri için oldukça yararlıdır; işimizi kolaylaştırır, uygulaması kolaydır, kullanılacak özelliklerin sayısı ve sıklığı ile Müşteri Desteği ile entegrasyonu kolaydır.
Sage 50 bulut muhasebe, muhasebe profesyonelleri için oldukça yararlıdır; işimizi kolaylaştırır, uygulamayı kolaylaştırır, kullanılacak özelliklerin sayısı ve sıklığı ile Müşteri Desteği ile entegrasyonu kolaylaştırır.
💡 Profesyonel İpucu: Kaynak planlama şablonları, tekrarlayan kalıpları eyleme geçirilebilir stratejilere dönüştürerek hayatınızı kolaylaştırır. Planlama sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırmak için bu kılavuzda yer alan bilgiler ve örnekleri inceleyin.
9. QuickBooks Online (Küçük ve orta ölçekli inşaat işleri için en iyisi)
İnşaat işleri, iş maliyetlerini, proje karlılığını ve yüklenici yönetimini etkin bir şekilde yönetmek için araçlara ihtiyaç duyar. QuickBooks Online bu işi onlar için yapar.
İnşaat profesyonelleri için tasarlanmış bir muhasebe çözümü sunarak, işlemleri basitleştirme, faturalandırmayı otomatikleştirme ve daha derin finansal içgörüler elde etme imkanı sağlar. Buildertrend ve Knowify gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonu, proje ve maliyet yönetimini daha da geliştirir.
QuickBooks Online'ın en iyi özellikleri
- Faturalandırma ve ödeme tahsilatını otomatikleştirerek nakit akışını iyileştirin
- Proje karlılığını gerçek zamanlı olarak izlemek için iş maliyetlendirme araçları sağlar
- Giderler, karlar ve gelir akışları hakkında içgörüler sağlayan özelleştirilebilir raporlar içerir
- Basitleştirilmiş vergi formu hazırlama ve gider izleme ile müteahhit yönetimi sunar
- Mobil uygulama, her konumdan finansal verilere erişim sağlar
QuickBooks Online sınırlamaları
- Birden fazla işi yönetmek için ayrı abonelikler gerekir
- Envanter ve toplu faturalandırma gibi gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarla sınırlıdır
- Intuit dışındaki bordro hizmetleriyle entegrasyon için genellikle manuel müdahale gerekir
QuickBooks Online fiyatlandırması
- Basit Başlangıç: 17,50 $/ay
- Temel özellikler: 32,50 $/ay
- Artı: 49,50 $/ay
- İleri düzey: 117,50 $/ay
QuickBooks Online puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (3.390+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (7.830+ yorum)
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10. AlignBooks (Küçük işletmeler ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)
Bir marketin envanterini yönetiyor veya hizmet sektöründe maaş bordrosu hazırlıyor olsanız da, AlignBooks, özelleştirilebilir ve bütçe dostu bir çözüm arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış, ölçeklenebilir, bulut tabanlı bir ERP ve muhasebe yazılımı sunar.
Satış, faturalandırma, envanter, bordro ve daha fazlasını kapsayan modülleriyle, perakendeden üretime kadar çeşitli sektörlerdeki karmaşık iş süreçlerini basitleştirmeye yardımcı olur. Çevrimdışı ve çevrimiçi sürümleri, farklı altyapı ihtiyaçlarına sahip işletmeler için esneklik sağlar.
AlignBooks'un en iyi özellikleri
- Satış, faturalandırma, envanter, finans, İK ve daha fazlası için entegre modüller
- Finansal içgörüler için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar
- Otomatik GST faturalama ve vergi uyumluluk araçları
- Çevrimdışı ve çevrimiçi dağıtım seçenekleriyle çoklu şirket desteği
- Razorpay, Shopify ve Google Maps gibi üçüncü taraf araçlarla sorunsuz entegrasyon
AlignBooks sınırlamaları
- UI tasarımı modern kullanıcılar için modası geçmiş gibi gelebilir
- Karmaşık ihtiyaçları olan büyük kurumsal müşteriler için sınırlı ölçeklenebilirlik
- Müşteri desteğinin yanıt verme hızı ve sorun çözme süreleri tutarsız olabilir
AlignBooks fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
AlignBooks puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ek Yardımcı Araçlar
Size yardımcı olacak daha fazla araç mı arıyorsunuz? İşte ilk 10 listesine giremeyen, ancak size yardımcı olabilecek benzersiz özelliklere sahip bazı araçlar:
- Fieldwire: Gerçek zamanlı görev yönetimi ile saha takımlarını ofis personeli ile bağlantıya geçirerek, doğrudan sahada sorunsuz güncellemeler, plan işaretlemeleri ve malzeme izleme imkanı sunar
- Knowify: QuickBooks ile entegre olur ve işçilik maliyetlerini, bütçeleri ve iş ilerlemesini izleme araçları sunar
- Buildxact: Malzeme planlaması, tedarikçi katalogları ve proje izlemeyi tek bir kullanıcı dostu platformda entegre ederek müteahhitler için tahmin sürecini basitleştirir
💡 Profesyonel İpucu: Basitleştirilmiş envanter planlaması, fazla stoğu azaltarak ve ürünlerin bulunabilirliğini sağlayarak nakit akışını artırırken müşteri memnuniyetini de artırır. İşte birkaç kolay adımda envanter planlamasında ustalaşmanın yolları.
ClickUp Varken Hiçbir Proje Çok Büyük Değildir
ClickUp, ünlü inşaat malzemeleri şirketi CEMEX ile çalışarak operasyonlarını otomatikleştirme ve değerli saatlerden tasarruf etme ayrıcalığına sahip oldu.
Gerçek zamanlı Gösterge Panelleri, Otomasyonlar ve özelleştirilebilir Görünümler ile ClickUp, darboğazları ortadan kaldırır ve inşaat projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.
İnşaat faaliyetleriniz ne kadar karmaşık olursa olsun, ClickUp organize etmek, otomatikleştirmek ve ölçeklendirmek için en iyi araçtır.
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