En İyi 10 AI Asansör Sunumu Oluşturucu Aracı

Hepimiz Shark Tank'ta en iyi fikirlerin bile şok edici bir şekilde başarısız olduğu anları görmüşüzdür. Bu "ouch" anlarının bazıları, iyi yapılandırılmış bir asansör konuşmasıyla önlenebilirdi.

Elbette, çoğumuz kendimizi profesyonel olarak tanıtırken ışıklar ve kameralar karşısında durmayacağız. Ancak riskler yüksek ve sunum yaptığınız anda zaman akıyor!

İş fikirlerini satmak veya potansiyel işverenleri saniyeler içinde ikna etmek korkutucu bir ihtimal. Çoğumuz muhtemelen beceriksizce davranır veya ciddi şekilde hazırlıksız oluruz.

Ama endişelenmeyin! Çözüm basit: Dağınık düşüncelerinizi Mark Cuban'ın bile alkışlayacağı büyüleyici bir asansör konuşmasına dönüştüren bir AI uygulaması.

Asansör Sunum Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İlk izlenim her şey olabilir; bunu değerlendirmek için tek bir şansınız vardır ve bazen bu şans sadece birkaç saniye sürer. İşte, parlamanızı sağlayacak bir asansör konuşması oluşturucuda aramanız gereken özellikler:

Kişiselleştirme seçenekleri: Sunumunuzu özel ihtiyaçlarınıza, sektörünüze, hedef kitlenize ve istediğiniz üsluba göre uyarlayabileceğiniz bir seçenek bulun

Kullanıcı dostu arayüz: Teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar için bile sezgisel ve gezinmesi kolay bir oluşturucu kullanın

Değerli içgörüler: Sunumunuzu iyileştirmek ve daha etkili hale getirmek için yararlı geri bildirimler, öneriler ve içgörüler arayın

Özelleştirme seçenekleri: Özelleştirilebilir tek sayfalık şablonlar ve oluşturulan sunumların tonu, stili ve uzunluğu açısından esneklik sunan araçları tercih edin Özelleştirilebilir tek sayfalık şablonlar ve oluşturulan sunumların tonu, stili ve uzunluğu açısından esneklik sunan araçları tercih edin

İşbirliği: Takımlarla çalışırken çok yararlı olan gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyan bir asansör konuşması oluşturucu aracı seçin

💡Profesyonel İpucu: İkna edici bir asansör konuşması için üç C'yi kullanın: Netlik, Kısa ve Öz ve İkna Edici. Jargon kullanmayın, kısa tutun ve akılda kalması için güçlü bir CTA ile bitirin.

En İyi 10 Asansör Konuşması Oluşturucu

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, işte piyasadaki en iyi 10 asansör konuşması aracının kısa listesi.

1. ClickUp (Zahmetsiz AI tarafından oluşturulan asansör konuşmaları için en iyisi)

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Asansör konuşma oluşturucunuz, sunumunuz kadar hızlı ve aynı derecede kişiselleştirilmiş olmalıdır. Bu, ClickUp için biçilmiş kaftan bir iş gibi görünüyor!

ClickUp, bir asansör konuşması oluşturucudan daha fazlasıdır — tüm süreci basitleştiren her şeyi içeren bir uygulamadır. Fikir üretmekten sunumları oluşturmaya ve göndermeye kadar her şeyi tek bir yerden halledebilirsiniz.

Hızlı bir asansör konuşması oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain, tam istediğiniz gibi kişiselleştirilmiş bir konuşma oluşturur.

İhtiyacınız olan tüm bilgileri (kimlik bilgileriniz ve geçmişiniz, hedefleriniz, USP'leriniz vb.) girin ve kişiselleştirilmiş bir sunum için tonunuzu seçin. En iyi yanı ne mi? Ayrıca, mevcut görevlerinizden, toplantı notlarınızdan ve hatta sohbetlerinizden bilgi alabilir, sunumu alakalı hale getirebilir ve önemli hiçbir şeyin kaçmamasını sağlayabilir!

AI harika bir antrenman partneri olabilir, ancak hiçbir şey insan geri bildirimi ve eski usul takım çalışmasının yerini tutamaz.

ClickUp Belgeleri, takımınızla işbirliğini sağlayarak sunumunuzu güzelleştirmenize yardımcı olabilir.

İster ilk taslakları yazıyor ister son sunumunuzu ortaklaşa hazırlıyor olun, Belgeler'de takımınızla gerçek zamanlı olarak fikirlerinizi geliştirirken sohbet de edebilirsiniz.

Sunumunuz hazır olduğunda, onu göndermek için indirmenize veya sekme değiştirmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ClickUp'ta e-posta yoluyla doğrudan paylaşabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Asansör Sunumu Şablonu ile hemen özel bir sunum oluşturun

Hızlı bir başlangıç için ClickUp Asansör Sunumu Şablonunu deneyin. Yeni başlayanlar için mükemmeldir ve fikir oluşturmadan oluşturmaya kadar her konuda yardımcı olur.

Asansör konuşmanızı nasıl güçlendirebileceğini aşağıda görebilirsiniz:

Belge üzerinde takımınızla beyin fırtınası yapın ve sunumunuzu işbirliği içinde son haline getirin

ClickUp'ta görev şablonları oluşturun ve sunulan ürün veya hizmetle ilgili ayrıntılarla özelleştirin

ClickUp Kontrol Listelerini kullanarak, vücut dilinden ses tonuna kadar asansör konuşmanızdan önce prova yapmanız gereken her şeyi izleyin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain'i kullanarak asansör konuşma şablonlarınızı saniyeler içinde oluşturun ve diğer gereksinimleri karşılayın

Görevlerde Özel Alanlar kullanarak hedef kitle, benzersiz değer önerisi ve anahtar noktalar gibi önemli sunum öğelerini izleyin

Hareket halindeyken tüm bilgilerinize ClickUp'ın mobil uygulamasından erişin

Sunumunuzu doğrudan pratik yapın, kaydedin ve ClickUp Clips'i kullanarak ClickUp'ta meslektaşlarınızla paylaşın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar belirli özellikleri öğrenirken zorlanabilir

Bazı özelliklerin yüklenmesi daha uzun sürebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🧠İlginç Bilgi: Araştırmalar, ortalama insan dikkat süresinin 2012'de 75 saniyeden 48 saniyeye düştüğünü gösteriyor. Bu nedenle, dikkat çekmek için kısa ve öz bir sunum yapmak çok önemli.

2. Galaxy. ai (Son derece özelleştirilmiş asansör konuşmaları için en iyisi)

Mükemmel fikirleri 30 saniyede açıklamak bazen zor olabilir, değil mi? Galaxy.ai bunu değiştirmeye çalışıyor.

Galaxy. ai, yazımdan görüntü ve video oluşturmaya kadar her şey için 1500'den fazla araç sağlayan bir AI asistanıdır. Bu araç, her kelimesinde kişiliğinizi yansıtan kısa ve öz asansör konuşmaları hazırlamanıza yardımcı olur.

Galaxy. ai'nin en iyi özellikleri

Hedef kitle odaklı oluşturma özelliği ile sorunlu noktaları ve faizleri özel olarak ele alın

Tercih ettiğiniz ses tonunu seçin ve sunumunuzu benzersiz tarzınızı yansıtacak şekilde ayarlayın. Araç, sunumunuzun iki sürümünü oluşturur, böylece en iyisini seçebilirsiniz

Teknoloji, sağlık ve finans gibi belirli sektörlere göre hazırlanmış önceden oluşturulmuş şablonlara erişin

Pazar araştırma veritabanlarınızı veya sosyal medya analizlerinizi kullanarak sunumlarınızı kişiselleştirin

Galaxy. ai sınırlamaları

Analitik özellikler yalnızca ücretli sürümlerde mevcuttur

AI gelişmiş olsa da, oluşturulan içeriğin manuel özelleştirme gerektirebileceği örnekler vardır

Galaxy. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Ücretli sürüm: 49 $/ay

Galaxy. ai puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir

3. WriterBuddy (İlk kez sunum yapanlar için en iyisi)

writ erBudd y aracılığıyla

WriterBuddy, 40'tan fazla araçla profesyonel yazımları desteklemek için tasarlanmış kullanışlı bir AI asistanıdır. Bu AI asansör konuşma oluşturucu, konuşma hazırlama konusunda hiç deneyimi olmayan kullanıcılar için mükemmeldir.

Kullanıcı dostu bir arayüz sunarak, herkesin hızlı ve kolay bir şekilde özgün ve ikna edici sunumlar oluşturmasını sağlar.

WriterBuddy'nin en iyi özellikleri

AI destekli araçlarını kullanarak sektörün en iyi uygulamalarından ilham alan kişiselleştirilmiş, yüksek performanslı sunumlar hazırlayın

Bilgilerinize göre 10 adede kadar seçenekle sunumunuzu ürün pazarlama stratejinize uygun hale getirin

Küresel çekicilik için 20'den fazla dilde sunumlar oluşturun

Ayda 2.000 ücretsiz kredi ve 40'tan fazla içerik şablonu ile işlerinizi halledin

WriterBuddy sınırlamaları

Aylık 2.000 kredinizi tükettikten sonra, ücretsiz sunumlar oluşturamazsınız

Çok fazla özelleştirme seçeneği bazı kullanıcıların kafasını karıştırabilir

WriterBuddy fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: 15 $/ay

Pro: 29 $/ay

Sınırsız: 49 $/ay

WriterBuddy puanları ve yorumları

G2: Derecelendirmeler mevcut değildir

Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir

💡Profesyonel İpucu: Asansör konuşması oluşturma aracınızı AI CRM araçlarıyla eşleştirerek her potansiyel müşteriyi takip edin ve takip ve konuşmalarınızı buna göre özelleştirin.

4. Voilà (Basit asansör konuşmaları için en iyisi)

voilà aracılığıyla

İş fikrinizi dinleyicilerinize açıklamakta zorlanıyor musunuz? Voilà, karmaşık kavramları açık ve öz mesajlara dönüştürmenize yardımcı olur.

Voilà, metin ve görüntüler oluşturan ve web sitesi URL'lerini okuyan mükemmel bir AI asistanıdır. Etkili iletişime odaklanması, onu ağ oluşturma ve sunumlar için mükemmel bir asansör konuşması oluşturucu yapar.

Voilà'nın en iyi özellikleri

Jargonları bir kenara bırakın ve karmaşık fikirleri net, dikkat çekici mesajlara dönüştürün

50'den fazla dilde sunumlar oluşturun

Pazarlama stratejinizin hedefine ulaşması için benzersiz değer önerilerinizi keskinleştirin

İstediğiniz sıklıkta sınırsız sayıda sunum özelleştirin ve oluşturun

Voilà sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, doğruluğu etkileyebilecek temel AI kullanır

Oluşturulan sunumun etkinliği, büyük ölçüde kullanıcı tarafından sağlanan girdinin kalitesine ve netliğine bağlıdır

Voilà fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: 8 $/ay

Ultimate: 16 $/ay

Voilà puanları ve yorumları

G2: Derecelendirmeler mevcut değildir

Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir

5. Texta. ai (ChatGPT tarzı sunum oluşturma için en iyisi)

ChatGPT komutlarınızı kullanabileceğiniz bir araç mı arıyorsunuz? Bu tam size göre. Texta.ai, öncelikle bloglar gibi uzun içerikler için tasarlanmış olsa da, etkili asansör konuşmaları oluşturmanıza da yardımcı olur.

Girişimciler ve iş arayanlar, kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak fikirlerini ve benzersiz satış noktalarını etkili bir şekilde ileten, iyi hazırlanmış asansör konuşmaları oluşturabilirler.

Texta. ai'nin en iyi özellikleri

AI aracını yönlendirerek sizin için mükemmel asansör konuşmasını geliştirin ve oluşturun — hızlı öğrenir ve uyum sağlar

Tıbbi sunumlarınızı pazarlama sunumlarından ayırmak için sektöre özel şablonlar arasından seçim yapın

AI araçlarını ilk kez kullanıyorsanız bile sunumunuzu dikkat çekici hale getirmek için yeni başlayanlara uygun ipuçları ve fikirler edinin

AI insanlaştırıcı ile robotik sesli boş lafları ortadan kaldırın, sunumunuzu doğal ve samimi hale getirin

Texta. ai sınırlamaları

Araç tarafından sunulan öneriler zaman zaman tekrarlayıcı olabilir

Kişisel kullanım için pahalı olabilir

Texta. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

7 günlük ücretsiz deneme

Bireysel: 9 $/ay

Takım: 39 $/ay

Ölçek: 79 $/ay

Texta. ai puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

6. Typli. ai (Ayrıntılı asansör konuşmaları için en iyisi)

Typli.ai, uzun makalelerden kısa metinlere kadar her şeyi kapsayan 184'ten fazla AI yazma aracı sunan bir başka AI asistanıdır.

Bu ücretsiz asansör konuşması oluşturucu, kalıcı bir izlenim bırakmak isteyen girişimciler, girişimciler ve profesyoneller için mükemmeldir.

Typli. ai en iyi özellikleri

Typli.ai, sadece sizin girdilerinize güvenmekle kalmayıp, değerli segmentler ekleyerek sunumunuzu geliştirin

AI Summarizer veya Bullet Point Generator gibi destek araçlarını kullanarak iş durumunuzu iyileştirin

Sunum geçmişinize erişerek daha önce oluşturduğunuz fikirleri tekrar inceleyin ve yeniden kullanın

Typli. ai sınırlamaları

Ücretsiz sürümde yalnızca 500 karakterlik bir metin girebilirsiniz

Dil seçeneği sunmaz

Typli. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: 1000 kelimeye kadar oluşturulabilir

Temel: 12,99 $/ay

Pro: 49,99 $/ay

Artı: 19,99 $/ay

Typli. ai puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

7. Taskade (İşbirliğine dayalı sunum oluşturma için en iyisi)

taskade aracılığıyla

Tek başına sunum yapmaktan bıktınız mı? Taskade, öncelikle takımınızla birlikte etkili bir asansör konuşması hazırlamanıza yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.

Gerçek zamanlı işbirliğine ve AI destekli beyin fırtınasına odaklanması, ana mesajınızı netleştirmenize yardımcı olur.

Taskade'in en iyi özellikleri

Asansör konuşma şablonunuzu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve mükemmel konuşmayı hazırlamak için bir taslak olarak kullanın

Anlık geri bildirim ve beyin fırtınası için paylaşılan bir çalışma alanında takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

AI'nın beyin fırtınasına yardımcı olmasını sağlayarak fikirler üretin ve takımın girdilerine göre mesajlarınızı iyileştirin

Sunum gününden önce her şeyin hazır olduğundan emin olmak için sunum geliştirmeyle ilgili görevleri izleyin

Taskade sınırlamaları

AI asistanı yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabilir

İlk sunumlarını oluştururken daha fazla yardıma ihtiyaç duyan yeni başlayanlar için en iyi seçenek olmayabilir

Taskade fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 $

Taskade derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

8. Angel Match (Yatırımcılar için en iyi asansör konuşmaları)

angel Match aracılığıyla

Angel Match, girişimleri 110.000'den fazla melek yatırımcı ve risk sermayedarı içeren geniş bir ağa bağlayan özel bir platformdur.

Asansör konuşma oluşturucu, startup kurucularının iş fikirlerini potansiyel yatırımcılara etkili bir şekilde aktaran ikna edici sunum şablonlarını hızlı bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Angel Match'in en iyi özellikleri

Startup'ınızın adı, sektörü, hedef kitlesi ve tonu gibi ayrıntıları ekleyerek kişiselleştirilmiş bir asansör konuşması oluşturun

Kullanıcı dostu bir arayüzle kolaylıkla sınırsız sayıda sunum oluşturun — teknik uzmanlık gerekmez

Yatırımcı profillerine erişerek sunumunuzu onların faiz ve geçmişlerine göre uyarlayın ve maksimum etki yaratın

Angel Match sınırlamaları

Ücretsiz sürüm mevcut değildir

Şablonlar Temel planında mevcut değildir, bu da yeni başlayanlar için bir zorluk oluşturmaktadır

Angel Match fiyatlandırması

Temel: 59 $/ay

Büyüme: 99 $/ay

Premium: 199 $/ay

Angel Match puanları ve yorumları

G2: Derecelendirmeler mevcut değildir

Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir

9. Thanos (Etkileyici asansör konuşmaları için en iyisi)

thanos aracılığıyla

Thanos'un sadece 6 yerine 400'den fazla sonsuzluk taşı olsaydı ne olurdu? Bu korkutucu bir düşünce, ancak bu Thanos farklı. Bu durumda, 400'den fazla AI aracına sahip.

Infinity Stones sahiplerine zaman, alan, gerçeklik, zihin, güç ve ruh üzerinde mutlak kontrol sağlarken, bu araçlar size içerik ve sunum oluşturma üzerinde kontrol sağlar.

Thanos'un en iyi özellikleri

Konferanslarda ağ oluştur maktan iş görüşmelerine ve yatırımcı toplantılarına kadar farklı senaryolara göre sunumlarınızı özelleştirin

Hedef kitlenizin veya etkinliğinizin havasına uygun olarak gündelik veya resmi gibi çeşitli tonlar arasından seçim yapın

Kutunun dışında düşünmenizi sağlayan ipuçları ve önerilerle yaratıcılığınızı artırın

Thanos sınırlamaları

Basit yaklaşım, sektöre özel sunumlar arayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Sunumun kalitesi büyük ölçüde girdiye bağlıdır

Thanos fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: 25 $/ay

Pro: 49 $/ay

Thanos derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir

10. HyperWrite (Mülakat sunumları için en iyisi)

hyperWrite aracılığıyla

HyperWrite, AI destekli yardım ile yazmayı basitleştirmek için tasarlanmış bir dizi araç kullanır.

HyperWrite asansör konuşma oluşturucu, ilk izlenimi önemli kılan iş arayanlar, işe alım uzmanları ve kariyer koçları için mükemmeldir.

HyperWrite'ın en iyi özellikleri

Başvurduğunuz iş hakkında ayrıntılı bilgi vererek role mükemmel şekilde uyarlanmış bir sunum oluşturun

Gelişmiş GPT-4 ve ChatGPT modellerine güvenerek, benzersiz güçlü yönlerinizi öne çıkaran bir sunum hazırlayın

HyperWrite Chrome uzantısıyla sunumunuzu size en uygun stil ve üslupta kişiselleştirin

HyperWrite sınırlamaları

Gelişmiş özellikler abonelik gerektirir

HyperWrite fiyatlandırması

Sınırlı ücretsiz erişim

Premium: 19,99 $/ay

Ultra: 44,99 $/ay

HyperWrite puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir

💡Profesyonel İpucu: Sadece sunumunuzu kelimelerle aktarmaya odaklanmayın. Akıllı vücut dili, kendinden emin duruş, etkileyici kıyafetler ve etkileyici bir ses tonuyla kendinize güveninizi yansıtın.

ClickUp ile Sunum Mükemmeliyetçisi Olun

Hayalinizdeki müşteriye veya işe kapı açmak mı istiyorsunuz? Otuz saniye yeterli olabilir. Mükemmel bir asansör konuşması hazırlamak zor gibi görünebilir, ancak imkansız değildir.

En iyi yanı, usta bir yazar olmanıza bile gerek olmamasıdır. Tek ihtiyacınız olan doğru asansör konuşma oluşturuculardır — AI ile her şey mümkün! ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, kişiselleştirilmiş ve profesyonel asansör konuşmaları oluşturmak için hepsi bir arada çözüm olarak öne çıkıyor. Bununla kalmaz, tüm konuşma taslaklarınızı tek bir yerden yönetebilir, bunları geliştirmek için fikirler ve geri bildirimler alabilir ve aynı araçtan güvenle en iyi adımınızı atabilirsiniz.

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