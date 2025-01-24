En İyi 10 AI Asansör Sunumu Oluşturucu Aracı

Hepimiz Shark Tank'ta en iyi fikirlerin bile şok edici bir şekilde başarısız olduğu anları görmüşüzdür. Bu "ouch" anlarının bazıları, iyi yapılandırılmış bir asansör konuşmasıyla önlenebilirdi.
Elbette, çoğumuz kendimizi profesyonel olarak tanıtırken ışıklar ve kameralar karşısında durmayacağız. Ancak riskler yüksek ve sunum yaptığınız anda zaman akıyor!
İş fikirlerini satmak veya potansiyel işverenleri saniyeler içinde ikna etmek korkutucu bir ihtimal. Çoğumuz muhtemelen beceriksizce davranır veya ciddi şekilde hazırlıksız oluruz.
Ama endişelenmeyin! Çözüm basit: Dağınık düşüncelerinizi Mark Cuban'ın bile alkışlayacağı büyüleyici bir asansör konuşmasına dönüştüren bir AI uygulaması.
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte, parlak fikrinizi anında anlatabilmeniz için en iyi 10 asansör konuşması oluşturucu:
- ClickUp: Zahmetsiz AI tarafından oluşturulan asansör konuşmaları için en iyisi
- Galaxy.ai: Yüksek düzeyde özelleştirilmiş asansör konuşmaları için en iyisi
- WriterBuddy: İlk kez sunum yapacaklar için en iyisi
- Voilà: Basitleştirilmiş asansör konuşmaları için en iyisi
- Texta.ai: ChatGPT tarzı sunum oluşturma için en iyisi
- Typli.ai: Ayrıntılı asansör konuşmaları için en iyisi
- Taskade: İşbirliğine dayalı sunum oluşturma için en iyisi
- Angel Match: Yatırımcılar için en iyi asansör sunumları
- Thanos: İlgi çekici asansör konuşmaları için en iyisi
- HyperWrite: Mülakat sunumları için en iyisi
Asansör Sunum Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İlk izlenim her şey olabilir; bunu değerlendirmek için tek bir şansınız vardır ve bazen bu şans sadece birkaç saniye sürer. İşte, parlamanızı sağlayacak bir asansör konuşması oluşturucuda aramanız gereken özellikler:
- Kişiselleştirme seçenekleri: Sunumunuzu özel ihtiyaçlarınıza, sektörünüze, hedef kitlenize ve istediğiniz üsluba göre uyarlayabileceğiniz bir seçenek bulun
- Kullanıcı dostu arayüz: Teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar için bile sezgisel ve gezinmesi kolay bir oluşturucu kullanın
- Değerli içgörüler: Sunumunuzu iyileştirmek ve daha etkili hale getirmek için yararlı geri bildirimler, öneriler ve içgörüler arayın
- Özelleştirme seçenekleri: Özelleştirilebilir tek sayfalık şablonlar ve oluşturulan sunumların tonu, stili ve uzunluğu açısından esneklik sunan araçları tercih edin
- İşbirliği: Takımlarla çalışırken çok yararlı olan gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyan bir asansör konuşması oluşturucu aracı seçin
💡Profesyonel İpucu: İkna edici bir asansör konuşması için üç C'yi kullanın: Netlik, Kısa ve Öz ve İkna Edici. Jargon kullanmayın, kısa tutun ve akılda kalması için güçlü bir CTA ile bitirin.
En İyi 10 Asansör Konuşması Oluşturucu
Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, işte piyasadaki en iyi 10 asansör konuşması aracının kısa listesi.
1. ClickUp (Zahmetsiz AI tarafından oluşturulan asansör konuşmaları için en iyisi)
Asansör konuşma oluşturucunuz, sunumunuz kadar hızlı ve aynı derecede kişiselleştirilmiş olmalıdır. Bu, ClickUp için biçilmiş kaftan bir iş gibi görünüyor!
ClickUp, bir asansör konuşması oluşturucudan daha fazlasıdır — tüm süreci basitleştiren her şeyi içeren bir uygulamadır. Fikir üretmekten sunumları oluşturmaya ve göndermeye kadar her şeyi tek bir yerden halledebilirsiniz.
Hızlı bir asansör konuşması oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain, tam istediğiniz gibi kişiselleştirilmiş bir konuşma oluşturur.
İhtiyacınız olan tüm bilgileri (kimlik bilgileriniz ve geçmişiniz, hedefleriniz, USP'leriniz vb.) girin ve kişiselleştirilmiş bir sunum için tonunuzu seçin. En iyi yanı ne mi? Ayrıca, mevcut görevlerinizden, toplantı notlarınızdan ve hatta sohbetlerinizden bilgi alabilir, sunumu alakalı hale getirebilir ve önemli hiçbir şeyin kaçmamasını sağlayabilir!
AI harika bir antrenman partneri olabilir, ancak hiçbir şey insan geri bildirimi ve eski usul takım çalışmasının yerini tutamaz.
ClickUp Belgeleri, takımınızla işbirliğini sağlayarak sunumunuzu güzelleştirmenize yardımcı olabilir.
İster ilk taslakları yazıyor ister son sunumunuzu ortaklaşa hazırlıyor olun, Belgeler'de takımınızla gerçek zamanlı olarak fikirlerinizi geliştirirken sohbet de edebilirsiniz.
Sunumunuz hazır olduğunda, onu göndermek için indirmenize veya sekme değiştirmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ClickUp'ta e-posta yoluyla doğrudan paylaşabilirsiniz.
Hızlı bir başlangıç için ClickUp Asansör Sunumu Şablonunu deneyin. Yeni başlayanlar için mükemmeldir ve fikir oluşturmadan oluşturmaya kadar her konuda yardımcı olur.
Asansör konuşmanızı nasıl güçlendirebileceğini aşağıda görebilirsiniz:
- Belge üzerinde takımınızla beyin fırtınası yapın ve sunumunuzu işbirliği içinde son haline getirin
- ClickUp'ta görev şablonları oluşturun ve sunulan ürün veya hizmetle ilgili ayrıntılarla özelleştirin
- ClickUp Kontrol Listelerini kullanarak, vücut dilinden ses tonuna kadar asansör konuşmanızdan önce prova yapmanız gereken her şeyi izleyin!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain'i kullanarak asansör konuşma şablonlarınızı saniyeler içinde oluşturun ve diğer gereksinimleri karşılayın
- Görevlerde Özel Alanlar kullanarak hedef kitle, benzersiz değer önerisi ve anahtar noktalar gibi önemli sunum öğelerini izleyin
- Hareket halindeyken tüm bilgilerinize ClickUp'ın mobil uygulamasından erişin
- Sunumunuzu doğrudan pratik yapın, kaydedin ve ClickUp Clips'i kullanarak ClickUp'ta meslektaşlarınızla paylaşın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar belirli özellikleri öğrenirken zorlanabilir
- Bazı özelliklerin yüklenmesi daha uzun sürebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
🧠İlginç Bilgi: Araştırmalar, ortalama insan dikkat süresinin 2012'de 75 saniyeden 48 saniyeye düştüğünü gösteriyor. Bu nedenle, dikkat çekmek için kısa ve öz bir sunum yapmak çok önemli.
2. Galaxy. ai (Son derece özelleştirilmiş asansör konuşmaları için en iyisi)
Mükemmel fikirleri 30 saniyede açıklamak bazen zor olabilir, değil mi? Galaxy.ai bunu değiştirmeye çalışıyor.
Galaxy. ai, yazımdan görüntü ve video oluşturmaya kadar her şey için 1500'den fazla araç sağlayan bir AI asistanıdır. Bu araç, her kelimesinde kişiliğinizi yansıtan kısa ve öz asansör konuşmaları hazırlamanıza yardımcı olur.
Galaxy. ai'nin en iyi özellikleri
- Hedef kitle odaklı oluşturma özelliği ile sorunlu noktaları ve faizleri özel olarak ele alın
- Tercih ettiğiniz ses tonunu seçin ve sunumunuzu benzersiz tarzınızı yansıtacak şekilde ayarlayın. Araç, sunumunuzun iki sürümünü oluşturur, böylece en iyisini seçebilirsiniz
- Teknoloji, sağlık ve finans gibi belirli sektörlere göre hazırlanmış önceden oluşturulmuş şablonlara erişin
- Pazar araştırma veritabanlarınızı veya sosyal medya analizlerinizi kullanarak sunumlarınızı kişiselleştirin
Galaxy. ai sınırlamaları
- Analitik özellikler yalnızca ücretli sürümlerde mevcuttur
- AI gelişmiş olsa da, oluşturulan içeriğin manuel özelleştirme gerektirebileceği örnekler vardır
Galaxy. ai fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Ücretli sürüm: 49 $/ay
Galaxy. ai puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir
3. WriterBuddy (İlk kez sunum yapanlar için en iyisi)
WriterBuddy, 40'tan fazla araçla profesyonel yazımları desteklemek için tasarlanmış kullanışlı bir AI asistanıdır. Bu AI asansör konuşma oluşturucu, konuşma hazırlama konusunda hiç deneyimi olmayan kullanıcılar için mükemmeldir.
Kullanıcı dostu bir arayüz sunarak, herkesin hızlı ve kolay bir şekilde özgün ve ikna edici sunumlar oluşturmasını sağlar.
WriterBuddy'nin en iyi özellikleri
- AI destekli araçlarını kullanarak sektörün en iyi uygulamalarından ilham alan kişiselleştirilmiş, yüksek performanslı sunumlar hazırlayın
- Bilgilerinize göre 10 adede kadar seçenekle sunumunuzu ürün pazarlama stratejinize uygun hale getirin
- Küresel çekicilik için 20'den fazla dilde sunumlar oluşturun
- Ayda 2.000 ücretsiz kredi ve 40'tan fazla içerik şablonu ile işlerinizi halledin
WriterBuddy sınırlamaları
- Aylık 2.000 kredinizi tükettikten sonra, ücretsiz sunumlar oluşturamazsınız
- Çok fazla özelleştirme seçeneği bazı kullanıcıların kafasını karıştırabilir
WriterBuddy fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: 15 $/ay
- Pro: 29 $/ay
- Sınırsız: 49 $/ay
WriterBuddy puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirmeler mevcut değildir
- Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir
💡Profesyonel İpucu: Asansör konuşması oluşturma aracınızı AI CRM araçlarıyla eşleştirerek her potansiyel müşteriyi takip edin ve takip ve konuşmalarınızı buna göre özelleştirin.
4. Voilà (Basit asansör konuşmaları için en iyisi)
İş fikrinizi dinleyicilerinize açıklamakta zorlanıyor musunuz? Voilà, karmaşık kavramları açık ve öz mesajlara dönüştürmenize yardımcı olur.
Voilà, metin ve görüntüler oluşturan ve web sitesi URL'lerini okuyan mükemmel bir AI asistanıdır. Etkili iletişime odaklanması, onu ağ oluşturma ve sunumlar için mükemmel bir asansör konuşması oluşturucu yapar.
Voilà'nın en iyi özellikleri
- Jargonları bir kenara bırakın ve karmaşık fikirleri net, dikkat çekici mesajlara dönüştürün
- 50'den fazla dilde sunumlar oluşturun
- Pazarlama stratejinizin hedefine ulaşması için benzersiz değer önerilerinizi keskinleştirin
- İstediğiniz sıklıkta sınırsız sayıda sunum özelleştirin ve oluşturun
Voilà sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, doğruluğu etkileyebilecek temel AI kullanır
- Oluşturulan sunumun etkinliği, büyük ölçüde kullanıcı tarafından sağlanan girdinin kalitesine ve netliğine bağlıdır
Voilà fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: 8 $/ay
- Ultimate: 16 $/ay
Voilà puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirmeler mevcut değildir
- Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir
5. Texta. ai (ChatGPT tarzı sunum oluşturma için en iyisi)
ChatGPT komutlarınızı kullanabileceğiniz bir araç mı arıyorsunuz? Bu tam size göre. Texta.ai, öncelikle bloglar gibi uzun içerikler için tasarlanmış olsa da, etkili asansör konuşmaları oluşturmanıza da yardımcı olur.
Girişimciler ve iş arayanlar, kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak fikirlerini ve benzersiz satış noktalarını etkili bir şekilde ileten, iyi hazırlanmış asansör konuşmaları oluşturabilirler.
Texta. ai'nin en iyi özellikleri
- AI aracını yönlendirerek sizin için mükemmel asansör konuşmasını geliştirin ve oluşturun — hızlı öğrenir ve uyum sağlar
- Tıbbi sunumlarınızı pazarlama sunumlarından ayırmak için sektöre özel şablonlar arasından seçim yapın
- AI araçlarını ilk kez kullanıyorsanız bile sunumunuzu dikkat çekici hale getirmek için yeni başlayanlara uygun ipuçları ve fikirler edinin
- AI insanlaştırıcı ile robotik sesli boş lafları ortadan kaldırın, sunumunuzu doğal ve samimi hale getirin
Texta. ai sınırlamaları
- Araç tarafından sunulan öneriler zaman zaman tekrarlayıcı olabilir
- Kişisel kullanım için pahalı olabilir
Texta. ai fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- 7 günlük ücretsiz deneme
- Bireysel: 9 $/ay
- Takım: 39 $/ay
- Ölçek: 79 $/ay
Texta. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
6. Typli. ai (Ayrıntılı asansör konuşmaları için en iyisi)
Typli.ai, uzun makalelerden kısa metinlere kadar her şeyi kapsayan 184'ten fazla AI yazma aracı sunan bir başka AI asistanıdır.
Bu ücretsiz asansör konuşması oluşturucu, kalıcı bir izlenim bırakmak isteyen girişimciler, girişimciler ve profesyoneller için mükemmeldir.
Typli. ai en iyi özellikleri
- Typli.ai, sadece sizin girdilerinize güvenmekle kalmayıp, değerli segmentler ekleyerek sunumunuzu geliştirin
- AI Summarizer veya Bullet Point Generator gibi destek araçlarını kullanarak iş durumunuzu iyileştirin
- Sunum geçmişinize erişerek daha önce oluşturduğunuz fikirleri tekrar inceleyin ve yeniden kullanın
Typli. ai sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde yalnızca 500 karakterlik bir metin girebilirsiniz
- Dil seçeneği sunmaz
Typli. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz: 1000 kelimeye kadar oluşturulabilir
- Temel: 12,99 $/ay
- Pro: 49,99 $/ay
- Artı: 19,99 $/ay
Typli. ai puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)
7. Taskade (İşbirliğine dayalı sunum oluşturma için en iyisi)
Tek başına sunum yapmaktan bıktınız mı? Taskade, öncelikle takımınızla birlikte etkili bir asansör konuşması hazırlamanıza yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.
Gerçek zamanlı işbirliğine ve AI destekli beyin fırtınasına odaklanması, ana mesajınızı netleştirmenize yardımcı olur.
Taskade'in en iyi özellikleri
- Asansör konuşma şablonunuzu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve mükemmel konuşmayı hazırlamak için bir taslak olarak kullanın
- Anlık geri bildirim ve beyin fırtınası için paylaşılan bir çalışma alanında takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- AI'nın beyin fırtınasına yardımcı olmasını sağlayarak fikirler üretin ve takımın girdilerine göre mesajlarınızı iyileştirin
- Sunum gününden önce her şeyin hazır olduğundan emin olmak için sunum geliştirmeyle ilgili görevleri izleyin
Taskade sınırlamaları
- AI asistanı yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabilir
- İlk sunumlarını oluştururken daha fazla yardıma ihtiyaç duyan yeni başlayanlar için en iyi seçenek olmayabilir
Taskade fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 $
Taskade derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)
8. Angel Match (Yatırımcılar için en iyi asansör konuşmaları)
Angel Match, girişimleri 110.000'den fazla melek yatırımcı ve risk sermayedarı içeren geniş bir ağa bağlayan özel bir platformdur.
Asansör konuşma oluşturucu, startup kurucularının iş fikirlerini potansiyel yatırımcılara etkili bir şekilde aktaran ikna edici sunum şablonlarını hızlı bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Angel Match'in en iyi özellikleri
- Startup'ınızın adı, sektörü, hedef kitlesi ve tonu gibi ayrıntıları ekleyerek kişiselleştirilmiş bir asansör konuşması oluşturun
- Kullanıcı dostu bir arayüzle kolaylıkla sınırsız sayıda sunum oluşturun — teknik uzmanlık gerekmez
- Yatırımcı profillerine erişerek sunumunuzu onların faiz ve geçmişlerine göre uyarlayın ve maksimum etki yaratın
Angel Match sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm mevcut değildir
- Şablonlar Temel planında mevcut değildir, bu da yeni başlayanlar için bir zorluk oluşturmaktadır
Angel Match fiyatlandırması
- Temel: 59 $/ay
- Büyüme: 99 $/ay
- Premium: 199 $/ay
Angel Match puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirmeler mevcut değildir
- Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir
9. Thanos (Etkileyici asansör konuşmaları için en iyisi)
Thanos'un sadece 6 yerine 400'den fazla sonsuzluk taşı olsaydı ne olurdu? Bu korkutucu bir düşünce, ancak bu Thanos farklı. Bu durumda, 400'den fazla AI aracına sahip.
Infinity Stones sahiplerine zaman, alan, gerçeklik, zihin, güç ve ruh üzerinde mutlak kontrol sağlarken, bu araçlar size içerik ve sunum oluşturma üzerinde kontrol sağlar.
Thanos'un en iyi özellikleri
- Konferanslarda ağ oluştur maktan iş görüşmelerine ve yatırımcı toplantılarına kadar farklı senaryolara göre sunumlarınızı özelleştirin
- Hedef kitlenizin veya etkinliğinizin havasına uygun olarak gündelik veya resmi gibi çeşitli tonlar arasından seçim yapın
- Kutunun dışında düşünmenizi sağlayan ipuçları ve önerilerle yaratıcılığınızı artırın
Thanos sınırlamaları
- Basit yaklaşım, sektöre özel sunumlar arayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir
- Sunumun kalitesi büyük ölçüde girdiye bağlıdır
Thanos fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: 25 $/ay
- Pro: 49 $/ay
Thanos derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir
10. HyperWrite (Mülakat sunumları için en iyisi)
HyperWrite, AI destekli yardım ile yazmayı basitleştirmek için tasarlanmış bir dizi araç kullanır.
HyperWrite asansör konuşma oluşturucu, ilk izlenimi önemli kılan iş arayanlar, işe alım uzmanları ve kariyer koçları için mükemmeldir.
HyperWrite'ın en iyi özellikleri
- Başvurduğunuz iş hakkında ayrıntılı bilgi vererek role mükemmel şekilde uyarlanmış bir sunum oluşturun
- Gelişmiş GPT-4 ve ChatGPT modellerine güvenerek, benzersiz güçlü yönlerinizi öne çıkaran bir sunum hazırlayın
- HyperWrite Chrome uzantısıyla sunumunuzu size en uygun stil ve üslupta kişiselleştirin
HyperWrite sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler abonelik gerektirir
HyperWrite fiyatlandırması
- Sınırlı ücretsiz erişim
- Premium: 19,99 $/ay
- Ultra: 44,99 $/ay
HyperWrite puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir
💡Profesyonel İpucu: Sadece sunumunuzu kelimelerle aktarmaya odaklanmayın. Akıllı vücut dili, kendinden emin duruş, etkileyici kıyafetler ve etkileyici bir ses tonuyla kendinize güveninizi yansıtın.
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Hayalinizdeki müşteriye veya işe kapı açmak mı istiyorsunuz? Otuz saniye yeterli olabilir. Mükemmel bir asansör konuşması hazırlamak zor gibi görünebilir, ancak imkansız değildir.
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