çekici Sunumlar Oluşturmak için 10 Ücretsiz Sunum Şablonu

Etkileyici bir sunum, bir işletmenin potansiyel müşteriler oluşturmasına, müşteri anlaşmaları yapmasına ve yatırımcılardan finansman sağlamasına yardımcı olur. Kötü bir sunum ise tam tersi bir etki yaratır.

Peki, her seferinde ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel sunum dosyasını nasıl bulabilirsiniz? Sunum dosyası şablonlarını kullanın!

Kullanıma hazır ve özelleştirilebilir sunum şablonları kullanmak, süreci daha hızlı ve kolay hale getirir. İyi haber ise, bu tür birçok ücretsiz şablonun çevrimiçi olarak kolayca bulunabilmesidir.

Bu makalede, çeşitli platformlar için en iyi 10 sunum şablonunun bir listesini hazırladık. Hadi başlayalım!

Sunum Şablonları Nedir?

Sunum Şablonları, işletmelerin müşteriler için satış sunumları veya yatırımcılar için finansman sunumları oluşturmak için kullandıkları, kullanıma hazır özelleştirilebilir sunumlar veya sunumlardır.

Microsoft PowerPoint ve Google Slaytlar gibi çeşitli sunum araçlarını kullanarak sunum şablonları oluşturabilirsiniz. Bunlar genellikle satış veya yatırımcı sunumlarında ele alınan çeşitli konularda slaytlar oluşturmak için tasarım düzenleri içerir.

İyi bir sunum şablonu nedir?

Sunum şablonları, belirli iş gereksinimlerine bağlı olarak kısa veya ayrıntılı olabilir.

Bazı durumlarda, planlanmamış bir toplantıda potansiyel bir müşteriye veya yatırımcıya işinizi veya ürününüzü tanıtmak için kısa asansör konuşma şablonlarına ihtiyacınız olabilir. Planlanmış iş toplantıları için, ayrıntılı müşteri sunumları için şablonlara ihtiyacınız olacaktır.

Sunum şablonları, uzunluğu ve biçimi ne olursa olsun, bir satış sunumunun bazı temel unsurlarını içermelidir. Kullanıcılar bunların bazılarını veya tümünü kullanabilir, ancak bunların mevcut olması gerekir.

İşte harika bir sunum şablonunda bulunması gereken bazı anahtar noktalar:

Ürün genel bakış : Ana ürününüz veya iş fikriniz nedir ve hedef pazarınız kimdir?

Ürün avantajları : Potansiyel müşterilere satın alma nedeni sunan ürününüzün anahtar özellikleri, avantajları ve benzersiz değer önerisi

Müşterilerin sorunları : Ürünün çözmeye yardımcı olduğu müşteri sorunlarının açık bir listesi

Şirket genel bakış : Şirket ve sunduğu hizmetler hakkında kısa bir genel bakış

İş modeli : Şirketin iş modelinin açıklaması; bu, özellikle bir başlangıç sunum şablonu için yararlıdır

Şirketin pazar payı : Şirketin mevcut ve hedeflediği pazar payına ilişkin sayılar, tercihen anahtar rakipleriyle karşılaştırmalı olarak

Rakip karşılaştırması : Şirketi, özellikler, değer önerisi, fiyat ve daha fazlası açısından rakipleriyle karşılaştıran birkaç slayt

Büyüme stratejisi ve finansal plan: Şirketin stratejik ve finansal büyüme planı ve finansal tahminleri

Sunum şablonlarının yanı sıra, satış sunumları oluşturmak için AI araçlarını da kullanabilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritaları, potansiyel yatırımcılar için büyüme planınızı görselleştirirken de yardımcı olur. Düğümleri ekleyin, kaldırın veya yeniden düzenleyin, bağlantılar kurun ve iş akışlarını özetleyerek satış süreçlerinizi gösterin.

ClickUp Zihin Haritaları kullanarak ayrıntılı satış süreçlerini ve sunumları özetleyin

Profesyonel ipucu: Startup'lar için ClickUp'ı kullanarak çeşitli müşteri ve yatırımcı sunumları oluşturun. Satış sunumları için beyin fırtınası yapmaktan ayrıntılı satış iş akışları oluşturmaya kadar, startup işinizin her yönüne yardımcı olur ve startup'lar için en iyi araçlardan biri haline gelir.

2024'te Kullanabileceğiniz 10 Sunum Şablonu

İster tohum turu ister seri finansman turu için olsun, iyi bir slayt sunumu potansiyel yatırımcıları ikna edebilir. Farklı müşteri ve yatırımcı sunum şablonlarını ele alacağız, böylece size en uygun olanı seçebilirsiniz. Kendi sunumunuzu oluşturmak istiyorsanız bile, izleyicilerinizin dikkatini çekmek için denenmiş ve test edilmiş bu sunum örneklerinden ilham alabilirsiniz.

1. ClickUp Asansör Sunumu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Asansör Sunumu Şablonu'nu kullanarak, anında dikkat çeken ve insanları sizinle daha fazla etkileşime girmeye zorlayan bir asansör sunumu oluşturun

Asansör sunumu, bir fikir, marka veya ürünün kısa ve ilgi çekici bir açıklamasıdır. Hedef, asansör yolculuğu sırasında tanıştığınız birine sunabileceğiniz ve daha sonra uzun uzun tartışmak isteyecek kadar ilgisini çekecek bir sunum yapmaktır.

ClickUp Asansör Sunumu Şablonu, takımınızla beyin fırtınası yaparak bir sunum hazırlamayı kolaylaştırır. Çeşitli takım üyelerinden fikir almak için basit bir tablo biçimi kullanır. Ardından fikirleri tartışır ve iki dakika veya daha kısa sürede yüksek etki yaratan bir sunum hazırlarsınız.

Şablon tamamen özelleştirilebilir, böylece ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Tek sayfalık şablonlar arıyorsanız, bu sizin için en iyi seçenek.

Anahtar özellikler

Takımınızla beyin fırtınası yapın ve satış sunumunuzun en önemli noktalarını yazın

Hareket halindeyken tanıştığınız tüm iş fırsatlarına, potansiyel müşterilere veya potansiyel iş ortaklarına sunabileceğiniz kısa bir satış sunumu oluşturun

Şablonu özelleştirin ve işinize uyarlayın

Kullanım örneği: Hareket halindeyken (örneğin asansörde) iki dakika veya daha kısa sürede tanıştığınız kişilere sunabileceğiniz kısa bir satış sunumu oluşturmak için.

Profesyonel ipucu: Asansör sunumları, şirketiniz lehine ikna edici argümanlardan daha fazlasını gerektirir. Önemli olan sadece sunum değil, sunumun nasıl yapıldığıdır. Sunum becerilerinizin biraz paslandığını düşünüyorsanız, bu alanda kendinizi geliştirmek için okuyabileceğiniz bazı kitaplar.

2. ClickUp Satış Sunum Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Sunumu Şablonunu kullanarak işiniz için müşteri kazanmanıza yardımcı olacak ikna edici bir satış sunumu oluşturun

ClickUp Satış Sunumu Şablonu, müşteri toplantıları için hızlı ve etkili bir şekilde kişiselleştirilmiş satış sunumları oluşturmak isteyen satış profesyonelleri için mükemmeldir.

Basit bir kanca, içerik ve harekete geçirici mesaj yapısı kullanarak müşterileri ikna eden etkileyici satış sunumları oluşturur. Harika bir satış sunumunun bölümlerini listelemek, sunum yazma sürecini kolaylaştırır.

Yine de, sunum oluştururken yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain ile üretken yapay zekayı kullanabilirsiniz. Belirttiğiniz talimatlara göre mükemmel bir satış sunumu otomatik olarak oluşturur.

ClickUp Satış Sunumu Şablonu, satış sürecindeki çeşitli adımları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize de yardımcı olur. Bu görevleri belirli takım üyelerine atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve her potansiyel müşterinin ilerlemesini izleyebilirsiniz.

Anahtar özellikler

Takımınızla beyin fırtınası yapın ve bu ClickUp Belgeleri şablonu üzerinde işbirliği içinde çalışın

Potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için net bir girişle ikna edici satış sunumları yazın

Kullanım örneği: Net bir ilgi çekici unsur ve eylem çağrısı içeren ikna edici satış sunumları oluşturmak için.

3. ClickUp Sunum Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sunum Şablonunu kullanarak müşteri sunumları için ikna edici sunumlar oluşturun

ClickUp Sunum Şablonu, müşteri toplantıları için çarpıcı sunumlar oluşturmak için mükemmeldir. Her satış elemanının bildiği gibi, sunumlar anlaşmaları kazanabilir veya değerli potansiyel müşterileri kaybedebilir.

Bu şablonu kullanarak, ürününüzün değerini potansiyel müşterilere aktarmak için ayrıntılı satış sunum slaytlarını kolayca oluşturabilirsiniz. Pazar fırsatlarını ve büyüme potansiyelinizi açıkça vurgulamak için bolca alan sağlar. Hatta pazara giriş stratejinizi ve finansal tahminlerinizi tartışmak için bile kullanabilirsiniz.

Müşteri sunumlarında yer alması gereken çeşitli öğeler için özelleştirilebilir tasarımlar sunar, örneğin giriş sayfası, toplantı gündemi ve ürün veya tartışma konusu için ana içerik sayfaları.

Anahtar özellikler

Farklı slayt türleri için renk kodları kullanarak iyi yapılandırılmış sunumlar oluşturun

Sunum Beyaz Tahta Görünümü ile çalışarak sunumunuzu planlayın ve düzenleyin

Çeşitli tasarım seçeneklerini kullanarak tamamen özelleştirilmiş bir sunum oluşturun

Kullanım örneği: Bu, slaytlar halinde ayrıntılı müşteri sunumları hazırlamak için kullanışlıdır. Müşteri sunumu oluşturmak için ayrıntılı talimatlar sağlar ve bu sayede yeni başlayanlar bile kolayca kullanabilir.

4. ClickUp Yıllık Tek Sayfalık Şablon

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yıllık Tek Sayfalık Şablonu'nu kullanarak işinize stratejik bir yön verin ve yıl için iş önceliklerini belirleyin

Şirket stratejiniz ve değerleriniz, potansiyel müşterilerin işinizin neyi temsil ettiğini anlamalarına yardımcı olduğu için satış sunumlarına dahil edilmesi gereken kritik bileşenlerdir.

ClickUp Yıllık Tek Sayfalık Şablon, şirketinizin değerlerini, stratejisini ve yıllık önceliklerini iletirken kullanışlıdır. Bir işletmenin temel stratejisi ve yönündeki tüm güncellemeler belgelenmeli ve erişilebilir olmalıdır; bu şablon bu konuda yardımcı olabilir.

Satış sunumu yaparken, satış profesyonelleri genel iş hedeflerinin ve önceliklerinin farkında olmalıdır. Bu şablon, stratejinizi iletmenize ve bu bilgileri satış takımınıza sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca, şirketin temel değerlerini listeleme ve gerektiğinde bunları iyileştirme seçeneği de vardır.

Anahtar özellikler

Yıllık toplantılar düzenleyin ve bu şablonu kullanarak şirketin kısa ve uzun vadeli stratejilerini tartışın

Satış takımlarına neyi temsil ettiğiniz konusunda netlik sağlamak için şirketinizin değerlerini, vizyonunu ve misyonunu listeleyin

Şirketinizin yıllık hedeflerini ve önceliklerini özetleyin

Kullanım örneği: Bu şablon, bir şirketin genel stratejisini, yıllık hedeflerini ve yönergelerini iletmek için mükemmeldir.

5. PowerPoint Satış Sunum Şablonu

Microsoft aracılığıyla basit PowerPoint satış sunum şablonu

Bu PowerPoint Satış Sunum Şablonu, müşteriler için ayrıntılı bir satış sunumu oluşturmak için 13 slayt içerir. Şirket genel bakışı, ürün genel bakışı, ürün avantajları ve şirketin büyüme stratejisi gibi konuları kapsar.

Tasarım basit ama zariftir. Ayrıca, markanızın gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir. Örneğin, markanızın renklerini kullanabilir ve markanızı kolayca ekleyebilirsiniz.

Anahtar özellikler

Microsoft kitaplığındaki binlerce fotoğraf, grafik ve yazı tipi kullanarak sunumunuzu özelleştirin

Ürününüzün değerini potansiyel müşterilere gösterin

Kullanım örneği: Satış anlaşmalarını kapatmak için ayrıntılı bir sunuma ihtiyaç duyduğunuz müşteri toplantıları için, minimal tasarımlı bir PPT tabanlı satış sunumu oluşturmak.

6. PowerPoint Teknik Sunum Şablonu

Microsoft aracılığıyla teknoloji şirketleri için PowerPoint sunum şablonu

Microsoft tarafından sunulan bu PowerPoint Teknik Sunum Şablonu, teknoloji şirketleri için özel olarak tasarlanmıştır. Potansiyel yatırımcılara bir ürünün hangi zorlukları çözdüğünü ve neden bu ürüne yatırım yapmaları gerektiğini göstermek için sorun ve çözüm biçimini kullanır.

Bunu kullanarak, teknoloji ürününüzün yenilikçi özelliklerini ve anahtar faydalarını açıkça vurgulayabilirsiniz.

Şablonun ikinci kısmı, iş modeli, rakipler ve pazar karşılaştırma verileri dahil olmak üzere şirket hakkında bilgi sağlamaya odaklanmaktadır.

En iyi yanı, şirket için net bir büyüme stratejisi ve iki yıllık eylem planı sunmak için bir biçim sunmasıdır. Bu, yatırımcıları şirketin potansiyelinden ikna etmek için harikadır.

Anahtar özellikler

Yüksek kaliteli teknoloji görselleri ve temalardan yararlanın ve içerik ekleyerek ayrıntılı satış sunumları oluşturun

Şirketinizin ayrıntılı finansal ve büyüme planını göstermek için kullanın

Kullanım örneği: Teknoloji şirketlerinin yatırımcılardan finansman elde etmek için PowerPoint satış sunumları oluşturmak için idealdir.

7. PowerPoint Perakende Sunum Şablonu

Microsoft aracılığıyla perakende şirketleri için PowerPoint sunum şablonu

Listemizdeki üçüncü PowerPoint sunum şablonu, perakende şirketlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. PowerPoint Perakende Sunum Şablonu, yukarıda listelenen teknoloji sektörü şablonuna yapısı olarak çok benzerdir, ancak perakende şirketlerine uygun renkler, görseller ve mesajlar kullanır.

Sektördeki bir sorunu tanımlayarak başlar ve ardından ürününüzü ideal çözüm olarak öne çıkarır. Ardından, şirket genel bakış bölümüne geçmeden önce ürün özellikleri ve avantajlarını anlatan slaytlar yer alır.

Son bölümde şirket hakkında ayrıntılar, pazar genel bakışı, şirketin pazar pozisyonu, büyüme stratejisi ve gelecek planları yer alır.

Genel olarak, bir yatırımcının ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri sağlayan ayrıntılı bir sunum şablonu.

Anahtar özellikler

PowerPoint'in geniş görsel kitaplığıyla çarpıcı sunumlar oluşturun

Şirketiniz giyim perakendeciliği ile uğraşıyorsa temayı ve görselleri olduğu gibi kullanın veya markalı görsellerle özelleştirin

Kullanım örneği: Perakende şirketleri için iş finansmanı sağlamak amacıyla kapsamlı PowerPoint yatırımcı sunumları oluşturmak.

8. SlidesGo tarafından hazırlanan Google Slides Teknoloji Girişim Sunum Şablonu

SlidesGo aracılığıyla Teknoloji Girişimleri Sunum Şablonu

SlidesGo tarafından sunulan Google Slides Teknoloji Girişimleri Sunum Şablonu, teknoloji girişimleri için tasarlanmıştır. Renkleri, görsel öğeleri ve genel tasarımı, bir teknoloji şirketi için hazırlanmış bir sunum olduğunu yansıtmaktadır.

Bu listeye dahil olan diğer çoğu sunum şablonundan farklı olarak, içerik odaklı değil tasarım odaklıdır. Bir slayt türü oluşturmak için birden fazla tasarım seçeneği sunulur, ancak içerik için referans verilmez.

Ürün genel bakışı, pazar genel bakışı ve rakip bilgileri gibi bir sunumda olması gereken tüm önemli slaytları içerir ve her biri için 2-3 slayt tasarım seçeneği sunar.

Diğer yararlı slaytlar arasında şirket SWOT analizi, vaka çalışmaları, müşteri yorumları ve şirket veya ürünün kazandığı ödüller bulunur. Bu, yolculuğunuzun hangi aşamasında olursanız olun elinizin altında bulundurmanız gereken harika startup sunum örneklerinden biridir.

Anahtar özellikler

Mavi, yeşil, pembe, mor ve turuncu renk şemaları arasından seçim yapın

Her slayt türü için birden fazla tasarım seçeneği arasından seçim yapın

Sunumu özelleştirmek için 500'den fazla simge, Flaticons ve diğer görsel kaynaklardan yararlanın

25 slayt seçeneği arasından seçim yaparak harika bir satış sunumunun tüm temel unsurlarını kapsayın

Sektör uzmanlarının veya müşteri yorumlarının alıntılarını kullanarak, şirketiniz veya ürünleriniz hakkında ne söylendiğini "alıntılar" slaytlarında gösterin

Kullanım örneği: Teknoloji girişimlerinin satış takımlarının potansiyel alıcılara yenilikçi ürün fikirlerini veya konseptlerini açıklamak için idealdir. Yatırımcılara sunum yapmak için de özelleştirilebilir.

9. Google Slides SlidesGo tarafından hazırlanan Gerçek Hayat Startup Sunum Şablonu

SlidesGo aracılığıyla Gerçek Hayattan Startup Sunum Şablonu

Gerçek Hayat Startup Sunum Şablonu, tasarım bilgisi olan ve özelleştirilmiş sunumlar oluşturmayı sevenler için mükemmeldir.

Sunumun sonunda, slaytlarda kullanılan yazı tiplerinin, renklerin ve görsel öğelerin tam listesini ve daha fazla seçenek bulacaksınız. Bu kaynakları sunumu özelleştirmek için kullanabilir veya olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Şirket ve ürünü hakkında tüm önemli slaytların yanı sıra, çözdüğü sorunları da içerir. Ayrıca pazar analizi ve rakip bilgilerini de kapsar. Genel olarak, bu sunum örneği deneme için bolca alan bırakır.

Anahtar özellikler

Şirket, ürün ve pazar bilgilerini ayrıntılı olarak içeren 34 slaytı özelleştirin ve kullanın

Sunumunuzda bir video ürün demosu yapın

Sunumu özelleştirmek için sonundaki görsel kaynaklar kütüphanesinden yararlanın

Kullanım örneği: Bu şablon, yeni kurulan şirketlerin potansiyel müşteriler için ayrıntılı satış sunumları oluşturması için kullanışlıdır. Sonunda yer alan kaynakları kullanmak isteyen ileri düzey kullanıcılar için en uygun seçenektir.

10. SlidesGo tarafından hazırlanan Google Slides Basit Sunum Şablonu

Google Slides Basit Sunum Şablonu, SlidesGo aracılığıyla

SlidesGo'nun bu Basit Sunum Şablonu, belirli bir tür için tasarlanmadığı için farklı türdeki şirketler tarafından kullanılabilir.

Potansiyel müşterileri şirketten satın almaya ikna etmek için ürün, şirket ve pazarla ilgili bilgileri içeren 20'den fazla slayt içerir. Bazı küçük değişikliklerle, iş finansmanı sağlamak için yatırımcı sunumuna da dönüştürülebilir.

SlidesGo'nun önceki iki sunum şablonu gibi, bu şablon da sunumu sonradan özelleştirmek için kaynaklar içerir.

Anahtar özellikler

20 slayt tasarımını kullanarak Google Slaytlar veya Microsoft PowerPoint'te sunumlar oluşturun

Özellik karşılaştırması dahil olmak üzere derinlemesine rakip karşılaştırması sunun

Çeşitli slayt tasarımlarını kullanarak şirketinizin bugüne kadarki büyümesini gösterin

500'den fazla simge ve Flaticons içeren geniş kaynak kitaplığıyla sunumunuzu özelleştirin

Kullanım örneği: Çeşitli türdeki şirketlerin Google Slaytlar'da ayrıntılı satış veya yatırımcı sunumları oluşturması için kullanışlıdır.

Doğru Sunum Şablonu ile Kazanın

Yukarıda listelenen tüm şablonlar, başarılı sunumlar oluşturmak için mükemmeldir. Bazıları belirli bir niş içindeki işletmelere hitap ederken, diğerleri daha geniş bir kapsama sahiptir.

ClickUp, PowerPoint ve Google Slides'tan sunum şablonlarını listeledik, böylece ihtiyaçlarınıza göre doğru olanı seçebilirsiniz.

ClickUp hesabınız varsa, bu şablonları ClickUp CRM, Otomasyon ve çok daha fazlası gibi çeşitli diğer özelliklerle entegre ederek satış takımlarının daha verimli olmasını, ilgi çekici sunumlar oluşturmasını ve iş akışlarını yönetmesini sağlayabilirsiniz.

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