yeni İşletmelerin Karşılaştığı 15 Zorluk

Teknoloji sektörünün kalabalık pazarında, milyon dolarlık bir fikre sahip olmak harika bir başlangıçtır, ancak bunu başarılı bir işe dönüştürmek daha fazla çaba gerektirir. HBR, "girişimlerin üçte ikisinden fazlasının yatırımcılara hiçbir zaman pozitif getiri sağlamadığını" iddia ediyor

Bu neden oluyor? Startup'lar hangi zorluklarla karşılaşıyor? Ve bunlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, bunları nasıl aşabilirsiniz? Hadi öğrenelim.

15 Startup Zorluğu ve Çözümleri

En önemli zorluk, fikrinizdir. En temel düzeyde, fikriniz mantıklı olmalıdır. Eğer Juicero gibi bir şey yapıyorsanız (bir zamanlar "Silikon Vadisi'nin en büyük aptallığı" olarak biliniyordu ), bu işin başlangıcı bile olamaz.

Bu engeli aştıysanız, karşılaşabileceğiniz bazı zorluklar şunlardır.

1. Ürün-pazar uyumu bulma

Ürün-pazar uyumu, bir ürün veya hizmetin pazar talebini karşılama derecesidir. Esasen, "bu, insanların çaresizce istediği benzersiz bir teklif mi?" sorusunu sorar

Ürün-pazar uyumunu bulmak, çoğu yeni kurulan şirket için bir zorluktur, çünkü genellikle bir fikirle başlarlar. Örneğin, yeni bir sosyal ağ fikriniz olduğunu varsayalım. Bilmeniz gerekenler:

Kimler için?

Bu programın benzersiz özelliği nedir?

Geliştirilmezse kimler bunu kaçıracak?

Bunun bedelini ödeyecekler mi?

Bu soruları cevaplayamamak, pazarın nerede olduğunu bilmemeye ve sonuçta başarısızlığa yol açabilir.

Ürün pazarınıza uygunluğu bulmak için aşağıdakileri deneyin.

Hedef kitleyi belirleyin

Anketler, görüşmeler ve gözlemsel analizler kullanarak hedef müşterilerinizi tanımlayın ve ihtiyaçlarını anlayın.

Değer teklifinizi somutlaştırın

Müşterilerinizin çözülmesi için çaresizce ihtiyaç duydukları sorunu tanımlayın.

MVP oluşturun ve test edin

Asgari düzeyde uygulanabilir bir ürün oluşturun ve potansiyel müşterilerle test edin. Ürününüzün farklı sürümlerini karşılaştırmak için A/B testleri de yapabilirsiniz. Ardından, ürün-pazar uyumunu tekrarlayın ve iyileştirin.

2. Finansman sağlama

statista'nın verilerine göre, "2023'ün üçüncü çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 311.000 yeni iş kuruldu." Pandemi, savaş ve ekonomik durgunlukla birlikte, risk sermayedarları da paralarını dikkatli kullanıyor.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için, kalabalığın arasından sıyrılmanız gerekir.

Farklılaşmaya odaklanın

Sunumlarınızı, piyasadaki diğer ürünlerden/çözümlerden nasıl daha iyi olduğunuzu göstermeye odaklayın.

Finansal verileri optimize edin

Finansal durumunuzu denetleyin. Gereksiz giderleri ortadan kaldırın ve geri kalanlar için yatırım getirisini (ROI) gösterin. Yatırımcının, sunduğunuz değerleme karşılığında ne tür bir getiri bekleyebileceğine dair net bir görünüm sunun.

Finansman kaynaklarını çeşitlendirin

Melek yatırımcılar, devlet hibeleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, kitle fonlaması veya ortaklıklar gibi alternatif finansman kaynaklarını keşfedin.

3. Gerçekçi olmayan beklentiler

Siz bir kurucusunuz. Gelecek hakkında hırslı ve olumlu olmanız kaçınılmazdır. Ancak bu bakış açısı gerçekçi olmayabilir. Örneğin, yeni bir çalışanın hemen sonuç vermesini bekleyebilirsiniz. Ya da satış takımınızın her yıl satışları 10 katına çıkarmasını.

Bunlar gerçekçi olmayan beklentilerdir. Bu beklentilere sahip olmak, sizi ve takımınızı başarısızlığa sürükleyebilir. Hayal kırıklığına, hüsrana ve hatta hayal kırıklığına yol açabilir.

Beklentilerinizi doğrulamak için bir üst düzey yönetici, ortak, mentor veya koçla konuşun. Onların beklentilerini sorun ve bunları kendi beklentilerinizle karşılaştırın.

Gerçekçi hedefler belirleyin

SMART çerçevesini kullanarak takımınız için gerçekçi ve ulaşılabilir iş hedefleri belirleyin. Büyük ve zorlu hedefler belirlemek harikadır, ancak hedefleri o kadar büyük tutmayın ki takımlarınız denemeden başarısızlığa mahkum olsun. Startup'lar için OKR yazılımını kullanmak da yardımcı olabilir.

ClickUp ile tüm OKR'lerinizi takımlar ve departmanlar arasında tek bir yerden oluşturun, gerçekleştirin ve izleyin

Geri bildirim alın

Bazen bir beklentinin mantıksız olduğunu ancak sonradan anlarsınız. Bir şey beklentilerin altında kaldığında, geri bildirim isteyin. Başarısızlığın nedenlerini dinleyin ve beklentilerinizi buna göre ayarlayın.

4. Finansal yönetim

Yanlış bütçeleme, eski muhasebe sistemleri, nakit akışı planlamasının yapılmaması ve geçici çözümler, ilk aşamalarda sıkça karşılaşılan sorunlardır. Ancak, büyüdükçe/genişledikçe, bu zorluklar tam bir felakete dönüşebilir.

Aşağıdaki çözümlerle bunu önleyin.

Finansal plan geliştirin

Gelir tahminleri, giderler ve ayrıntılı nakit akışı tahminleri dahil olmak üzere kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi belirleyin. Bu, görünürlük sağlar ve işlerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Doğru takımı kurun

Finansal yönetiminizin en üst düzeyde olmasını sağlamak için muhasebeciler, finansal analistler, vergi uzmanları, denetçiler ve danışmanlar işe alın. Hepsini tam zamanlı olarak işe almanıza gerek yok, serbest çalışanlar veya danışmanlar da bu işi yapabilir.

İşletmeniz büyüdükçe, hesaplarınızı manuel olarak yapamazsınız. Otomatik muhasebe, ödeme işleme, izleme vb. işlemleri ayarlayın.

5. İşe alım

Doğru işe, doğru kişiyi, doğru ücretle işe almak, yeni kurulan şirketler için olduğu kadar büyük kurumsal şirketler için de zor bir iştir. Yetenekli çalışanlar sınırlıdır. Günümüzün çalışanları talepkardır. Ayrıca bütçenizi de zorlamanız gerekebilir.

Aslında, en iyi adayların birçoğu hala bir startup mu yoksa kurumsal bir iş mi seçecekleri konusunda karar veremiyor. Sistematik bir yaklaşımla, işe alım sürecinizdeki yaygın zorlukları ele alın.

Hisse senedi teklifi

Bu, çoğu startup şirketinin düşük ücret paketlerini telafi etmek için yaptığı bir şeydir. Uzun vadede servet oluşturmaya olanak tanıdığı için en yetenekli çalışanlar için caziptir.

Olumlu bir iş kültürü oluşturun

deloitte'un araştırmasına göre, "Neredeyse tüm Z kuşağı ve Y kuşağı, amaç odaklı işler istiyor ve değerlerine uymayan işleri reddetmekten çekinmiyor." Değerler, inançlar ve etik ilkelerden oluşan sağlam bir temel oluşturun. İş kültürünü belgelendirin ve duyurun.

Kapsayıcı ve esnek olun

Esneklik sunun ve çalışanların refahına odaklanın. Herkese uyan tek tip politikaların ötesine geçin ve her bireyin ihtiyaçlarının neler olduğunu öğrenin. Farklı insanları ve onların ihtiyaçlarını kapsayıcı olun.

6. Yasal sorunlar

Faaliyet gösterdiğiniz sektör ve coğrafi bölgeye bağlı olarak, düzinelerce düzenleme ve uyumluluk gerekliliğine tabi olabilirsiniz. Örneğin, fintech veya sağlık sektöründe IT sektörüne göre daha fazla düzenleme hususu olabilir.

Bunların bir zorluk haline gelmesini beklemeyin. Aşağıdakilerle bir adım önde olun.

Genel durumu inceleyin

Kendi başınıza veya danışman ve mentorların yardımıyla, sizin için geçerli olan düzenlemeleri inceleyin. Ayrıca, etik yükümlülükleri de anlayın. Örneğin, yasal olarak ulusal asgari ücreti ödemeniz gerekebilir, ancak etik olarak ulusal yaşam ücretini ödemeniz beklenebilir.

Uyum takımları kurun

Yasal uyumluluğunuzu yönetmek için güçlü bir avukat ve hukuk uzmanı takım oluşturun. Henüz şık bir hukuk firmasıyla çalışmaya hazır değilseniz, küçük adımlarla başlayın. Ancak mümkün olan en kısa sürede yardım alın.

7. Şiddetli rekabet

Her gün dünya çapında yeni girişimler mantar gibi çoğalıyor. Hemen hemen tüm kategoriler kalabalık. Örneğin, içerik oluşturucu yazılım kategorisi G2'de 296 listeye sahiptir.

Harika bir fikriniz ve benzersiz bir teklifiniz olduğunu düşünebilirsiniz, ancak büyük olasılıkla bunun için zaten bir uygulama vardır. Aşağıdaki çözümlerle etkili bir şekilde rekabet edin.

Startup'ınızı farklılaştırın

Mümkün olduğunca, sizi öne çıkaran faktörleri belirleyin ve üzerinde durun. Bu faktörler güvenlik, fiyatlandırma modelleri, teknoloji yetenekleri, müşteri hizmetleri veya başka herhangi bir şey olabilir. Neden harika olduğunuzu bulun ve bunu anlatın.

Hikaye anlatımını kullanın

Hikayeler bağlantı kurmaya yardımcı olur. İnsanların hayal bile edemeyecekleri bir geleceği görselleştirmelerine yardımcı olur. Tüm iletişimlerinizi hikaye anlatımıyla yapın. Ürünün pazardaki önemini anlatan raporlar hazırlayın. Müşterilerin ürününüzü nasıl kullandığını ve elde ettikleri sonuçları vurgulayan vaka çalışmaları yazın. Müşterilerinizden referanslar ve kısa yorumlar alın.

8. Kötü takım yönetimi

Dürüst olalım. Bir startup, birçok deneme ve hatanın yaşandığı dinamik bir ortamdır. Kaos normaldir. Kaos ortamında başarılı olamayanlar, muhtemelen bu ortama uygun değildir.

Bu anlaşılsa bile, yöneticiler işlerinde başarısız olurlar. Amacı vurgulamakta, geleceği göstermede, engelleri ortadan kaldırmada ve takımlarına gurur duygusu aşılamada zorlanırlar.

Bu sorunlarla karşılaşıyorsanız, aşağıdakileri deneyin.

Rolleri ve sorumlulukları tanımlayın

OKR veya KPI gibi yaygın olarak kullanılan bir çerçeve kullanarak takımdaki her bir bireyin rol ve sorumluluklarını tanımlayın. Hedeflerini onlara gösterin ve görünür hale getirin.

İletişim

Çalışanlar, liderlik ekibinden uzak hissettiklerinde amaçlarını yitirirler. Bu nedenle, takımlarınızla düzenli olarak iletişim kurun. Haftalık özet e-postalar gönderin, toplantılar düzenleyin veya müşterilerle etkileşimleriniz hakkında notlar yazın. Bağlantıyı canlı tutun.

Yöneticilerinize mentorluk yapın

Herkes yönetici olmak için doğmaz. Bu yüzden, onlardan bunu beklemeyin. İlk kez yönetici olanlara, nasıl iyi bir yönetici olunacağına dair kılavuzlar sunun. Deneyimli çalışanlara ise, girişiminizin değerlerini ve burada yönetici olmanın ne anlama geldiğini tekrarlayın.

9. Marka bilinirliği oluşturma

Bir startup olarak, genellikle sıfırdan başlarsınız, bu da kimsenin sizi tanımadığı, henüz size güvenemediği ve dolayısıyla sizden satın almayacağı anlamına gelir. Büyük ölçekli reklam kampanyaları başlatmak veya bir marka elçisi kullanmak için köklü kurumsal şirketlerin sahip olduğu büyük bütçelere sahip olmayabilirsiniz.

Yani, marka bilinirliği elde etmek için yaratıcı olmanız gerekiyor.

İçerik oluşturun

Güçlü, farklılaştırılmış içerikler oluşturun, yayınlayın ve geniş bir kitleye dağıtın. İçerikleriniz aracılığıyla potansiyel müşterileri eğitin ve hayatlarına değer katın, böylece sizi fark etsinler ve hatırlasınlar.

Örneğin, bir gider yönetimi platformu oluşturuyorsanız, kredi kartı kullanımı, borç yönetimi, uygun fırsatlar bulma, bütçe kullanımı vb. konularında içerik oluşturabilirsiniz. Bu içerikler ürününüzü doğrudan satmaz, ancak hedef kitlenin markanıza olan güvenini artırır.

Mevcut güvenilirliğinizi geliştirin

CEO'nuz iyi bağlantılara sahip olabilir. Ürün müdürünüz yoğun bir Reddit kullanıcısı olabilir. Pazarlama müdürünüz LinkedIn'de çok popüler olabilir. Yeni içerik müdürünüzün mevcut bir podcast'i olabilir.

Kuruluşunuzda bir kitleye sahip kişileri bulun ve bu sınırlı kaynakları olağanüstü bir marka bilinirliği yaratmak için kullanın.

10. Bilinen ve bilinmeyen riskler

Her iş, yaşamı boyunca bir dizi riskle karşı karşıya kalır. Bazı riskler, bir sonraki finansman turunu elde etmede zorluk veya siber güvenlik açığı gibi, önceden tahmin edilebilir.

Pandemi, mevzuat değişikliği veya savaş gibi diğer riskler ise tamamen bilinmeyebilir. Bir iş sahibi olarak, yine de bunlara hazırlıklı olmanız gerekir.

Potansiyel riskleri düzenli olarak değerlendirin

SWOT analizi, Monte Carlo simülasyonu, beş neden yöntemi gibi araçları kullanarak potansiyel riskleri düzenli olarak değerlendirin. Her departmanda, siber güvenlik riskleri için güvenlik açığı değerlendirmesi ve sızma testi (VAPT) gibi özel denetimler gerçekleştirebilirsiniz.

Tasarım riskini azaltma stratejileri

Bir risk ortaya çıktığında ne yapacağınızı bilin. Örneğin, bir veri ihlaline karşı yanıt planınız olsun. Ya da bir yatırımcının geri çekilmesine karşı kendinizi korumak için finansman kaynaklarınızı çeşitlendirin.

11. Kurucu odaklılık

Kurucu liderliğindeki girişimlerin en büyük zorluklarından biri, kurucunun orantısız bir rol üstlenerek kuruluşun büyümesini engellemesidir.

Teknoloji uzmanı bir kurucunun, pazarı dinlemediği için satılmayan harika bir ürün yaratması çok yaygındır. Ya da vizyoner bir liderin hırslı olması ve diğerlerinin onunla çalışmayı zor bulması.

Bir startup, büyümek ve başarılı olmak için kurucunun işi olma kimliğini terk etmelidir. Bunu sağlamak için kurucu lider şunları yapmalıdır:

Bir takım oluşturun

Her şeyi kendiniz yapmaya çalışmayın. Uzmanlardan oluşan bir takım kurun ve görevleri dağıtın. Başlangıçta sıkıcı gelse bile, uzun vadede karşılığını alacaksınız.

Geri bildirimlere açık olun

Kullanıcılar, müşteriler, çalışanlar, yükleniciler, yatırımcılar ve meslektaşlar dahil olmak üzere tüm paydaşları aktif olarak dinleyin. Kararlarınızda tüm görüşlerini hesaba katmayabilirsiniz, ancak eleştiriye, farklı görüşlere ve tartışmaya açık olun.

Düzenli aralar verin

Kurucu CEO'lar genellikle tatile çıkarsa işlerinin kendiliğinden çökeceğini düşünür. Bu doğru olsun ya da olmasın, bu düşünce zehirlidir. Bu nedenle, bir takım kurup işleri istikrara kavuşturduktan sonra (genellikle başlangıçtan sonraki 6-12 ay içinde), ara verin. Geri döndüğünüzde işinizin siz olmadan büyüdüğünü göreceksiniz.

12. Görüş ve eylemlerde katılık

Başarılı girişimler, kendine güvenen insanlar tarafından kurulur. Bunlar, dünyada yanlış olan şeyleri gören ve bunları değiştirmek için bir fikri olan kişilerdir. Bunun bir sonucu olarak, kendi görüşlerine son derece bağlı olurlar.

Müşteri ihtiyaçları ve pazarlar geliştikçe bu bir zorluk haline gelir. Kurucu CTO, bir ürünün nasıl olması gerektiği konusunda çok kesin fikirleri olabilir, ancak müşteri buna katılmıyorsa değişiklik yapmak gerekir.

Bu zorlukla karşılaştığınızda, aşağıdakileri deneyin.

Bir yabancı gözüyle görünüm için bir adım geri atın

Kendinizi ürünün dışına çıkarın ve "bunu başka biri yapmış olsaydı, ne hissederdim?" diye sorun. Müşterinin yerine kendinizi koyun ve yaklaşımınızın neden onlara hitap etmediğini anlayın. Bazılarıyla konuşarak neler olup bittiğini öğrenmek de yardımcı olabilir.

Bir mentor/koçla konuşun

İyi bir mentor/koç, diğer kişinin bakış açısını görmenize yardımcı olur. Yargılamadan esnek olmama durumunuzu sizinle konuşabilir ve hatalarınızı kabul etmeniz için güvenli bir alan sağlar.

13. Girişimcilik modunda olmamak

Açıklayalım. Her startup büyümek, ölçeklenmek ve satış yapmak veya halka açılmak zorundadır. Ancak bu, departmanlar arası iletişim kopukluğu, liderlerin egoları, politikalar vb. gibi büyük kurumsal sorunlara kendilerini kaptırmaları gerektiği anlamına gelmez.

Bir startup'ın yenilik yapma ve müşteriye değer sunma yeteneği, meraklı, çevik, rekabetçi ve hırslı olmalarına, yani startup moduna bağlıdır. Bundan uzaklaşmamak için aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

Dikkatli olun

Girişimcilik ruhunun kaybolması, genellikle çok geç olana kadar fark edilmez. Bu nedenle, bir lider olarak gözünüzü dört açın. Kendini beğenmişlik veya sıradanlığı ima eden konuşmalara dikkat edin. İnsanların nasıl hissettiğini dinleyin.

İncelemek için zaman ayırın

Bir ürün üretilip pazara sunulduktan sonra araştırma ve geliştirme çalışmalarını durdurmayın. Pazar araştırması yapmak, müşteri geri bildirimleri toplamak, rakip ürünleri denemek ve en son teknolojileri ürünlerinize entegre etmek için zaman ve bütçe ayırın.

Kültürünüzü besleyin

Çoğu girişimci bunu çok geç olana kadar erteliyor. İlk çalışanı işe almadan önce, ne tür bir organizasyon kurmak istediğinize karar verin. Değerlerinizi ve beklenen davranışları belirleyin. Örnek olun ve liderlik takımınızı da bunu yapmaya teşvik edin.

Kültürünüzün değiştiğini fark ederseniz (bu, daha fazla kişi işe aldığınızda çok muhtemel bir durumdur), onu tekrar rayına oturtmak için sorumluluk alın. Bu, rekabet avantajınız olabilir.

14. Komite tarafından karar verme

Küçük başlangıç takımları, herkesin her karara dahil olmasını kolaylaştırır. Logo tasarımı veya web sitesindeki içerik gibi. Başlangıçların, web sitesinin ana sayfasındaki afişte hangi görüntünün yer alacağına karar vermek için atölye çalışmaları düzenlemesi yaygın bir durumdur.

Her kararı komite tarafından alma süreci, aşağıdaki nedenlerden dolayı zorlu bir süreçtir:

Çok fazla zaman alıyor

Bu, takımın öğle yemeğine nereye gideceği gibi önemsiz konular da dahil olmak üzere her konuda fikir birliği oluşturmayı gerektirir

Verilerden çok görüşlere önem verir

Aşağıdaki taktiklerle komite kararlarından kaçının.

Yalnızca ilgili kişileri dahil edin

Marka tasarımıyla ilgili kararlar alıyorsanız, tasarımcıyı, pazarlama müdürünü ve belki de ürün müdürünü de dahil edin. Sırf "takımın önemli üyeleri" oldukları için insan kaynakları, finans vb. departmanlarını dahil etmeyin

Verilere öncelik verin

Karar verirken, verilerin önerdiği şeyi yapın. İhtiyacınız olan verilere sahip değilseniz, bunları elde etmek için A/B testi gibi deneyler yapın. Fikri olan herkesi, fikrini destekleyecek verilerle desteklemeye teşvik edin.

15. Başarısızlık

Herhangi bir startup'ın karşılaştığı en bariz zorluk, başarısızlık riskidir. Kısacası, startup'lar başarısız olur. Bu, dramatik bir şekilde kepenk kapatmak anlamına gelmez. Yanlış CTO'yu işe almak, bir etkinliğe çok fazla yatırım yapmak, etkisiz bir pazarlama kampanyası gibi küçük, günlük şeyler olabilir.

Bu başarısızlıkları öngörün ve bunları hızlı bir şekilde aşmak için sistemler oluşturun.

Geriye dönük değerlendirmeler yapın

Bir şey başarısız olduğunda, bunu görmezden gelmeyin. Ne olduğunu, neden olduğunu ve neyi farklı yapabileceğinizi kapsamlı ve açık bir şekilde tartışın. Ayrıca, başarısızlığın etkisini ölçün.

Sahiplik hakkını elde edin

Teknoloji dünyasında başarısızlıklar normaldir. Mümkünse, hızlıca başarısız olun. Aksi takdirde, sahiplik alın ve sorunu çözün. Kaybın üzerinde fazla durmayın. Öğrendiklerinize odaklanın ve bunları bir sonraki denemede uygulayın.

Ne zaman pes etmeniz gerektiğini bilin

Bu zor, ancak gerekli bir adımdır. Startup kurucuları genellikle batık maliyet yanılgısına kapılırlar. Projeye ne kadar yatırım yapmış olursanız olun, projeyi terk etmek en iyi seçenekse, bu adımı atmaya hazır olun.

Bu on beş zorluk sadece başlangıç. Sektörünüze, müşteri profilinize, çalışanlarınıza, coğrafi konumunuza vb. bağlı olarak her gün sayısız zorlukla karşılaşabilirsiniz. Bu zorlukların üstesinden gelmek için doğru araçlara ihtiyacınız var. Bunların neler olabileceğine bir göz atalım.

Yukarıdaki sorunların çoğu, iyi iletişim ve şeffaf bir organizasyonla aşılabilir. Örneğin, gerçekçi olmayan beklentilere karşı, bunları başlangıçta açıkça ifade ederek direnebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, istediğiniz şey mantıksız olduğu için hemen reddedilme olasılığınız yüksektir.

Bu nedenle, kuruluşunuzda başka bir şey yapmadan önce, iletişim, işbirliği ve şeffaflığa odaklanan ClickUp gibi sağlam bir sanal çalışma alanı kurun.

Doğru başlamak için bir kontrol listesi oluşturun

İyi başlayan bir yolculuk, yarısı tamamlanmış demektir. Dolayısıyla, yeni bir işe girişiyorsanız, fırsat değerlendirmesi, finansal analiz ve lansman planı gibi faaliyetlerin bir kontrol listesini hazırlayın.

ClickUp'ın İş Başlangıcı Kontrol Listesi, başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. İşinize uyacak şekilde özelleştirin ve her adımı kolayca geçin.

ClickUp'ın iş kurma kontrol listesi ile yeni işiniz için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde düzenleyin

Fikrinizi somutlaştırın

Her iş bir fikirle başlar, ancak bu fikrin sonuna kadar aynı kalacağı anlamına gelmez. İyi bir kurucu, pazar boşluğunu anlar ve fikrini buna uygun şekilde geliştirir.

ClickUp Startup Canvas Beyaz Tahta, bu tartışmaları yapmak için harika bir yerdir. Değer önerisini, gelir modelini, segmentasyonu vb. belirlemenize yardımcı olur, böylece fikrinizi somutlaştırır ve başarılı bir ürün oluşturursunuz.

ClickUp'tan Startup Canvas Beyaz Tahta Şablonu

Operasyonları iyi yönetin

Garajda üç kişiden oluşan bir şirket olarak, başlangıç aşamasındaki şirketiniz için bir proje yönetimi yazılımına ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ancak bu konuda yanılıyorsunuz. Başlangıçtan itibaren doğru bir araç kullanmak, gelecekte takımlarınız için çok değerli olabilecek bilgileri elde etmenize yardımcı olur.

Ayrıca, bir görevin ne kadar süreceği, kimin ne yapabileceği, hangi engellerin ortaya çıkabileceği vb. hakkında veri toplamaya da yardımcı olur.

Startup'lar için ClickUp gibi kapsamlı bir çözüm, tüm iş akışlarınızı ve süreçlerinizi tek bir alanda yönetmenize yardımcı olabilir. İyi haber: ClickUp, küçük takımlar için basit ve kolaydır, ancak kurumsal düzeydeki ihtiyaçlara göre ölçeklendirilebilecek kadar güçlüdür!

ClickUp Startup yönetim yazılımı ile startup'ınızı büyütün ve yönetin

Startup dünyasına yeniyseniz, sevgili kurucu, işte süreçleri standartlaştırmanıza, riskleri yönetmenize ve en iyi uygulamaları entegre etmenize yardımcı olabilecek, özenle seçilmiş birkaç proje yönetimi şablonu.

ClickUp'tan Proje Yönetimi Şablonu

Çeşitli sorunları ele alın

Her startup için son derece yararlı olabilecek düzinelerce araç vardır. Hepsine ihtiyacınız olmayabilir, ancak bir göz atmanızda fayda var. İşte startup'lar için en iyi araçlardan bazıları.

İşbirliği

Uzak takımlar, eşzamansız, etkili ve bağlamsal olarak işbirliği yapmalıdır. E-posta veya Slack bu konuda çok fazla yardımcı olamaz.

İyi bir işbirliği yazılımı, bir takım araçlardan oluşan bir zırhtır. ClickUp, beyaz tahtalar, zihin haritaları, sohbet görünümü, iç içe geçmiş yorumlar, belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği ve daha fazlasını içerir.

Müşteri ilişkileri yönetimi

Startup'lar için CRM'ler, etkili pazarlama ve satış süreçlerinin yönetilmesine yardımcı olur. Satış görevlerinin optimize edilmesini ve doğru şekilde önceliklendirilmesini sağlar. Ayrıca, büyüme ekibini, yani satış, pazarlama ve müşteri başarısı ekiplerini bir araya getirmede kritik bir rol oynar.

Pazarlama faaliyetleri

Girişim pazarlama araçları, birden fazla sosyal medya hesabını yönetmeye, e-posta pazarlamasına, içerik yönetimine ve pazarlama analizlerine yardımcı olur. Pazarlama için ClickUp, beyin fırtınası yapmaya, kampanyalar planlamaya ve yürütmeye ve metrikleri takip etmeye yardımcı olabilir.

ClickUp'ın pazarlama proje yönetimi yazılımıyla pazarlama takımınızın verimliliğini artırın

Günümüzde yapay zeka (AI) hakkında çok fazla konuşuluyor. Özellikle yeni kurulan şirketler için AI, birçok anahtar süreci otomatikleştirmeye ve hızlandırmaya yardımcı olabilir. İçerik oluşturma, ürün dokümantasyonu vb. işlemler, yeni kurulan şirketler için yalın bir takım ve bazı AI araçlarıyla dönüştürülebilir.

ClickUp ile Başlayın ve Büyüyün

Öncelikle, yeni işinizi kurduğunuz için tebrikler! İşinizi kurarak ilk zorluğun üstesinden geldiniz.

Ancak, zorluklarla dolu maceralı bir girişim yolculuğuna çıktınız. Bu zorluklar içsel olabilir, örneğin kendi güvensizliğiniz, isteksizliğiniz veya önyargılarınız gibi. Dışsal da olabilir, örneğin rekabet, yetenek kazanımı vb.

Bir kurucu olarak, bu zorluklarla doğrudan yüzleşmek için doğru araçlara ihtiyacınız var. ClickUp'ın işyeri yönetim platformu, tüm bunları ve daha fazlasını sunar.

İç zorluklarla mücadele ediyorsanız, ClickUp Belgeleri'ni günlük olarak kullanın veya ClickUp Beyaz Tahta'yı beyin fırtınası yapmak için kullanın. Dış zorluklar için, geniş araç dizisini kullanarak hafifletme stratejilerini anlayın, tasarlayın ve uygulayın.

Stratejik bir vizyon ve iş planı oluşturmanıza yardımcı olmaktan, takımınızı kurmanıza ve ürünlerinizi yönetmenize kadar, ClickUp, güvenilir yardımcınız olarak performansınızı büyük ölçüde artırabilir.

ClickUp ile bugün startup'ınızı hayata geçirin!