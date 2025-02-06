Kurumsal Çözümler için En İyi ChatGPT Alternatifleri

E-postalarınızı özetlemek, bir blog yazısının ilk taslağını yazmak veya işlerinizi kolaylaştırmak gibi görevlerinizde size yardımcı olabilecek bir asistan olmasını hiç dilediniz mi?

Yapay Zeka (AI) ve ChatGPT gibi büyük dil modelleri (LLM'ler) bunu gerçeğe dönüştürüyor. Bu AI araçları, sıradan görevlerin otomasyonundan içerik oluşturmaya ve müşteri etkileşimlerini iyileştirmeye kadar iş yapış şeklimizi değiştirirken, verimliliği de artırıyor.

🧠 İlginç Bilgi: PwC'ye göre, AI araçları ve endüstrinin katkısı ile 2030 yılında küresel ekonomi %14 büyüyecek ve 15,7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak.

Ancak, kurumsal ölçek büyüdükçe ve süreçlerin karmaşıklığı arttıkça, AI modelinde bazı yetersizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu tür karmaşık talepler için ChatGPT ideal seçenek olmayabilir.

İşte burada ChatGPT alternatifleri devreye giriyor. Ancak, AI asistanlarının piyasayı doldurduğu günümüzde, bir ChatGPT alternatifi bulmak samanlıkta iğne aramak gibi bir iş.

Size yardımcı olmak için, kurumsal gereksinimler için özel olarak seçilmiş en iyi 10 ChatGPT alternatifini listeledik. 🌱

⏰ 60 saniyelik özet İşte kurumsal müşteriler için ChatGPT'nin en iyi alternatiflerinin listesi: ✅ ClickUp (AI beyin fırtınası, otomasyon ve içerik oluşturma için en iyisi)

✅ Anthropic's Claude Enterprise (Kurumsal düzeyde konuşma yapabilen yapay zeka için en iyisi)

✅ Google Gemini (Gerçek zamanlı veri işleme ve analiz için en iyisi)

✅ Microsoft Copilot (Microsoft ekosistemlerinde yapay zeka destekli verimlilik için en iyisi)

✅ Amazon Q (AWS ortamlarında özel AI araçları için en iyisi)

✅ IBM Watsonx Assistant (Kurumsal düzeyde AI müşteri desteği için en iyisi)

✅ Jasper AI (AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)

✅ Perplexity AI (AI destekli araştırma ve içerik keşfi için en iyisi)

✅ Meta's Llama (Özelleştirilebilir AI modeli geliştirme için en iyisi)

✅ Cohere (Büyük ölçekli doğal dil anlamada en iyisi)

Kurumsal çözümler için ChatGPT alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir ChatGPT alternatifi seçerken, öncelikle aracın kuruluş içinde nasıl kullanılacağına odaklanın.

ChatGPT, konuşma yapabilen yapay zeka konusunda mükemmeldir, ancak iş dünyasında genellikle proje yönetimi, otomasyon, içerik oluşturma veya göreve özel yapay zeka entegrasyonları gibi belirli fonksiyonları yerine getiren araçlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle aşağıdaki faktörleri dikkate almak önemlidir:

Özelleştirme : Kurumsal müşterilerin iş akışlarına uyum sağlamak için özel eğitim özellikleriyle AI modellerini ince ayar yapan bir ChatGPT alternatifi seçin ✅

Ölçeklenebilirlik : Büyüdükçe ölçeklenebilen ChatGPT alternatif araçlarını seçin ve görüntü oluşturma yetenekleri, farklı AI modelleri kullanma, gerçek zamanlı kod önerileri ve daha fazlası gibi gelişmiş özelliklerden yararlanın. Böylece, gereksinimleriniz arttığında bile : Büyüdükçe ölçeklenebilen ChatGPT alternatif araçlarını seçin ve görüntü oluşturma yetenekleri, farklı AI modelleri kullanma, gerçek zamanlı kod önerileri ve daha fazlası gibi gelişmiş özelliklerden yararlanın. Böylece, gereksinimleriniz arttığında bile AI aracınızdan en iyi şekilde yararlanmaya devam eders iniz ✅

Entegrasyon yetenekleri : Aracın mevcut iş akışlarınız, araçlarınız ve yazılım ekosistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve verimliliği artırmasını sağlayan ChatGPT alternatiflerini tercih edin ✅

Güvenlik ve uyumluluk: Güçlü veri gizliliği, güvenlik ve uyumluluk önlemlerine sahip kurumsal düzeyde ChatGPT alternatif araçlarını tercih edin ✅

Çok dilli ve global destek: Doğru çeviri ve kültürel nüansları algılama özellikleriyle çok dilli yetenekler sunan ChatGPT alternatiflerini arayın. Bunun nedeni, global kurumsal şirketlerin farklı müşteri tabanları için birden fazla dili anlayan ve destekleyen yapay zekaya ihtiyaç duymasıdır ✅

Gelişmiş analitik ve raporlama: AI performansının ROI'sini ve operasyonlar üzerindeki etkisini ölçen yerleşik gösterge panelleri, raporlama özellikleri ve kullanıcı davranışları ile etkileşim trendlerine ilişkin içgörüler sunan ChatGPT alternatiflerini seçin ✅

➡️ Daha fazla bilgi: İşlerinizi Dönüştürecek 25 ChatGPT Hilesi

Kurumsal Çözümler için En İyi 10 ChatGPT Alternatifi

ChatGPT, temel ihtiyaçlarınız için tercih ettiğiniz AI sohbet robotu olabilir, ancak ChatGPT'nin bir alternatifinin başarılı olduğu ve kusursuz sonuçlar verdiği başka AI kullanım örnekleri de vardır.

Bu diğer AI modelleri, AI destekli iş akışı otomasyonu, kullanıcı dostu arayüzler, teknik dokümantasyon ve verimliliği artıran, operasyonları kolaylaştıran ve verimliliği artıran derin içerik oluşturma yetenekleri gibi benzersiz işlevler sunar.

Kurumsal gereksinimler için ideal olan bu 10 en iyi ChatGPT alternatifine ayrıntılı bir şekilde göz atın:

1. ClickUp (AI beyin fırtınası, otomasyon ve içerik oluşturma için en iyisi)

ClickUp, bir proje yönetimi platformundan daha fazlasıdır; güçlü AI yeteneklerini gelişmiş verimlilik özellikleriyle entegre eden, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ChatGPT öncelikle konuşma tabanlı yapay zekaya odaklanırken, ClickUp'ın gelişmiş özellikleri beyin fırtınasından görev yönetimine, içerik oluşturmadan iş akışı otomasyonuna kadar çeşitli çalışma alanlarında verimliliği artırır. Yapay zekayı doğrudan çalışma ortamına entegre eden bu ChatGPT alternatifi, takımların daha çok değil, daha akıllı çalışmasını sağlar .

Daha fazla bilgi Vaka çalışmaları yazın, metinleri özetleyin, belgelerinizden bilgi alın — ClickUp Brain ile ihtiyacınız olan her şeyi yapın

AI işlevselliğinin merkezinde, ClickUp'ın belgeleri, projeleri ve görevleri arasında sorunsuz bir şekilde entegre olan akıllı bir asistan olan ClickUp Brain bulunmaktadır.

Bu özellik, iş akışınıza göre uyarlanmış gerçek zamanlı öneriler, eyleme geçirilebilir içgörüler ve otomatik çözümler sunarak verimliliği ve organizasyonu önemli ölçüde artırır. 🤖

AI destekli zihin haritaları ile yeni pazarlama kampanyaları için beyin fırtınası yapın, proje güncellemelerine göre görevleri otomatik olarak atayın veya AI yardımıyla e-postaları ve raporları hızlıca taslak haline getirin. Bu AI sohbet robotu ile, ücretsiz sürümde bile tüm bunlar mümkün!

Ayrıca, bu ChatGPT alternatifi, takımınızın görevleri ve belgeleri bağlamında çalışarak fikirler üretir, içeriği özetler ve potansiyel darboğazları belirleyerek süreçleri optimize eder.

Tetikleyicilere veya etkinliklere dayalı güçlü iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan ClickUp Otomasyonları özelliği ile bile kullanabilirsiniz.

Bu tek seferlik ayar, hatırlatıcılar ayarlamanıza, görevleri otomatik olarak oluşturmanıza ve hatta önceki görev tamamlandığında bir sonraki mantıklı adımı atmanıza olanak tanır. Böylesine akıllı, bağlam farkında bir yaklaşım, ClickUp'ı beyin fırtınası, görev yönetimi ve otomasyonu tek bir uyumlu sistemde birleştirmek isteyen işletmeler için paha biçilmez bir araç haline getirir.

Bu nedenle, ClickUp Brain, temel içerik oluşturma veya görevler için basit ChatGPT alternatiflerinden sadece biri değildir. Bunun yerine, ayarlayabileceğiniz, özelleştirebileceğiniz ve kendinize göre uyarlayabileceğiniz gelişmiş bir sinirsel dil modelidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

✅ ClickUp Gösterge Panellerinde ClickUp Brain'i kullanarak tüm projelerinizi görselleştirin ve anahtar metrikleri izleyin

✅ Gerçek zamanlı düzenleme ve entegre iletişim için ClickUp Docs ile görevler, belgeler veya diğer iş akışları üzerinde takım üyelerinizle işbirliği yapın

✅ Brain ile net ve ölçülebilir hedefler belirleyin ClickUp Goals ile bireysel hedefleri izleyin, engelleri belirleyin ve AI hatırlatıcıları kullanın

✅ Özel tetikleyiciler ve eylem tabanlı etkinlikler ile ClickUp Otomasyonlarını kullanarak tekrarlayan iş akışlarını ve süreçleri otomatikleştirin

✅ ClickUp Brain'i Slack, Google Takvim, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi 1000'den fazla araç ve platformla entegre edin ve Bağlantılı AI özelliğini kullanın

ClickUp sınırlamaları

❌ Kapsamlı özellik seti nedeniyle yeni kullanıcılar için hafif öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp, güçlü AI özellikleri ve gelişmiş belge yönetimi ile takımlar arasında favori haline geldi. Bir kullanıcı şöyle diyor

2017'den beri kullanıyorum. Harika bir uygulama. AI çok iyi. Belgeleri işim için ikinci beyin olarak kullanıyorum. Başlangıçta nasıl kullanacağımı anlamakta zorlandım, bunun dışında bir şikayetim yok. Şablonlar bu konuda yardımcı oluyor. Piyasadaki diğer araçların çoğunu denedim ve ClickUp, çok yönlü bir proje/ürün yönetim platformu olarak hepsinden üstün (Jira bile).

2017'den beri kullanıyorum. Harika bir ürün. AI çok iyi. Belgeleri işim için ikinci beyin olarak kullanıyorum. Başlangıçta nasıl kullanacağımı anlamakta zorlandığım dışında hiçbir şikayetim yok. Şablonlar bu konuda yardımcı oluyor. Piyasadaki diğer araçların çoğunu denedim ve ClickUp, çok yönlü bir proje/ürün yönetim platformu olarak hepsinden üstün (Jira bile).

➡️ Daha Fazla Bilgi: ChatGPT ve ClickUp: En İyi Üretken AI Aracı Hangisi?

2. Anthropic's Claude Enterprise (Kurumsal düzeyde konuşma yapabilen yapay zeka için en iyisi)

Anthropic'in Claude Enterprise, çok sayıda işi halleden en güçlü AI araçlarından biridir. Bu AI chatbot, kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlanmıştır ve gelişmiş yetenekler ile organizasyonel özelliklerin güçlü bir karışımını sunar.

ChatGPT Enterprise'a alternatif olarak Claude Enterprise, işletmelere karmaşık iş akışlarını yönetmek ve bağlam farkındalığına sahip içgörüler sunmak için ölçeklenebilir ve güvenli bir platform sağlar. Kapsamlı veri girdilerini işleme ve son derece ayrıntılı, incelikli yanıtlar üretme yeteneği, onu içerik oluşturma, stratejik planlama ve teknik problem çözme dahil olmak üzere büyük ölçekli operasyonlar için paha biçilmez bir araç haline getirir.

Claude Enterprise, kullanıcı kontrolü ve uyarlanabilirliği ön plana çıkarır. Genişletilmiş bağlam etkileşimlerini destekleyerek, kuruluşların verilerinin tam potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur ve doğru ve bilinçli karar alma sürecini garanti eder.

Anthropic'in Claude Enterprise özellikleri

✅ Claude'un Anayasal Yapay Zeka ilkelerine bağlılığı sayesinde sorumlu ve etik çıktılar elde edin

✅ Teknik ve yaratıcı yazma özelliklerinin yanı sıra güncel yanıtlarla güvenilir ve bilgilendirici metinler oluşturun

✅ Claude Enterprise'ın 500.000'e kadar belirteç işleme kapasitesi sayesinde kapsamlı belgelerin, tüm kod tabanlarının veya veri kümelerinin analizini mümkün kılın

✅ Rol tabanlı izinler ve denetim günlükleri dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk sağlayın

Anthropic'in Claude Enterprise sınırlamaları

❌ Gelişmiş özellikler, ince ayar ve dağıtım için teknik uzmanlık gerektirir

❌ Çok büyük veya kaynak yoğun sorgular için yanıt süreleri daha yavaş olabilir

Anthropic'in Claude Enterprise fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Anthropic'in Claude Enterprise derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Etik ve insan benzeri konuşma yapay zekasıyla tanınan ChatGPT, çoğu kullanıcı tarafından dil modellemeye yönelik düşünceli yaklaşımıyla takdir edilmektedir. Bir kullanıcı, "ChatGPT, insan gibi konuşuyor ve konuşmalarınızın anlamını anlıyor" yorumunu yapmıştır

Anthropic ekibini, diğer üretken AI araçlarında karşılaştığım bazı sorunları çözmüş gibi görünen çok iyi bir ürün geliştirdikleri için tebrik etmeliyim. Claude çok zeki görünüyor ve doğal ve sezgisel yanıtlar veriyor. Yanıtlar, bir insandan bekleyebileceğiniz gibi geliyor.

Anthropic ekibini, diğer üretken AI araçlarında karşılaştığım bazı sorunları çözmüş gibi görünen çok iyi bir ürün geliştirdikleri için tebrik etmeliyim. Claude çok zeki görünüyor ve doğal ve sezgisel yanıtlar veriyor. Yanıtlar, bir insandan bekleyebileceğiniz gibi geliyor.

3. Google Gemini (Gerçek zamanlı veri işleme ve analiz için en iyisi)

google Gemini aracılığıyla

Google Gemini, eski adıyla Bard, kurumsal verimliliği ve işbirliğini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka modelidir.

Geleneksel AI araçlarından farklı olarak Google Gemini, multimodal yetenekleri bir araya getirerek kurumsal kullanıcıların metin, görüntü ve ses ile sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesini sağlar. Google ekosistemiyle derin entegrasyonu, Google hizmetlerini halihazırda kullanan kurumsal kullanıcılar için doğal bir seçimdir. Gemini'nin tanıdık platformlarda içerik oluşturma, düzenleme ve analiz etme yetenekleri, iş akışlarını optimize etmeye yardımcı olur ve birden fazla araca duyulan ihtiyacı azaltır.

Dahası, Google Gemini, gelişmiş AI destekli öneriler ve otomasyon özelliklerine sahiptir, bu da e-posta taslakları oluşturmaktan veri odaklı analizler gerçekleştirmeye kadar her konuda yardımcı olmasını sağlar. Ölçeklenebilirlik ve kurumsal düzeyde güvenlik odaklı Gemini, akıllı ve güvenli bir AI çözümü arayan işletmeler için tasarlanmıştır.

Google Gemini özellikleri

✅ Metin, görüntü ve ses işleyin, oluşturun ve dilleri çevirin, daha etkileşimli içerik oluşturma olanağı sağlayın

✅ Gerçek zamanlı veri işleme yetenekleriyle Google Gemini'de alakalı ve güncel çıktılar elde edin

✅ Google arama motoru verilerinden ve geniş bilgi grafiğinden güncel bilgilere erişin ve bunları işleyin

✅ Google Çalışma Alanı araçlarıyla entegre ederek Gmail, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da yapay zeka destekli iş akışları için sorunsuz bir şekilde çalışın

Google Gemini sınırlamaları

❌ ClickUp ve Claude gibi araçlara kıyasla sınırlı gelişmiş otomasyon yetenekleri

❌ Öncelikle Google Çalışma Alanı kullanıcıları için optimize edilmiştir, ekosistem dışındaki esnekliği sınırlar

Google Gemini fiyatlandırması

Gemini Business : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Google Gemini derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (160+yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Microsoft Copilot (Microsoft ekosistemlerinde yapay zeka destekli verimlilik için en iyisi)

microsoft Copilot aracılığıyla

ChatGPT tarafından kullanılan aynı büyük dil modellerine dayanan bir AI aracı olan Microsoft Copilot, Microsoft ekosistemine derinlemesine entegre edilmiştir. Bu entegrasyon, görevleri otomatikleştirerek ve Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams ve hatta Bing arama motoru gibi uygulamalarda akıllı yardım sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Microsoft Copilot'un önemli bir avantajı, kullanıcının iş bağlamında karmaşık komutları anlama ve işleme yeteneğidir. Örneğin, Word'de Copilot, mevcut verilere dayalı içerik önererek belge taslağı oluşturmaya yardımcı olurken, Excel'de karmaşık formüller gerektirmeden eğilimleri analiz etmeye ve görselleştirmeler oluşturmaya yardımcı olur.

Bu bağlamsal farkındalık, Microsoft 365'in kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk özellikleriyle bir araya gelerek Copilot'u, AI entegrasyonu yoluyla verimliliği artırmak isteyen kuruluşlar için cazip bir alternatif haline getirir.

Microsoft Copilot özellikleri

✅ Kod parçacıkları oluşturun, tüm fonksiyonları önerin ve hatta birden fazla programlama dilinde kod hata ayıklamasına yardımcı olun

✅ Rutin görevleri otomatikleştirin, içerik oluşturun, verileri analiz edin ve işbirliğini teşvik ederek genel verimliliği artırın

✅ Konuları özetleyerek ve yanıtlar önererek e-postaları yönetin, gündemler oluşturarak ve tartışmaları özetleyerek toplantı hazırlıklarını düzenleyin

✅ Visual Studio Code ve GitHub gibi popüler geliştirme ortamlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Microsoft Copilot sınırlamaları

❌ Microsoft 365 ekosistemindeki kullanıcılar için en iyi şekilde çalışır, çapraz platform kullanıcılarını sınırlar

❌ Özelleştirme ve gelişmiş otomasyon özellikleri, öğrenme eğrisi oldukça diktir

Microsoft Copilot fiyatlandırması

İş Microsoft 365 Copilot : Kullanıcı başına aylık 31,50 $

Enterprise Microsoft 365 Copilot: Kullanıcı başına aylık 31,50 $

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (65+yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Microsoft Copilot'un Office Suite ile derin entegrasyonu, onu kurumsal müşteriler için tercih edilen bir seçenek haline getirir. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirme ve verimliliği artırma yeteneği, aşağıdaki gibi övgüler almıştır:

Bu hizmetin en çok beğendiğim yanı, kullanıcı dostu olması nedeniyle kullanım kolaylığıdır. Uygulama, işimi daha hızlı ve daha etkileşimli bir şekilde yapma fırsatı veriyor. Hemen hemen her gün kullanıyorum. Özelliklerin sayısı oldukça fazla olduğu için iyi bir deneyim yaşıyorum.

Bu hizmetin en çok sevdiğim yanı, kullanıcı dostu olması nedeniyle kullanım kolaylığıdır. Uygulama, işimi daha hızlı ve daha etkileşimli bir şekilde yapma şansı veriyor. Hemen hemen her gün kullanıyorum. Özelliklerin sayısı oldukça fazla olduğu için iyi bir deneyim yaşıyorum.

amazon Q aracılığıyla

Amazon Q, çeşitli Amazon Web Services (AWS) ile entegre olacak şekilde tasarlanmış, iş odaklı bir yapay zeka hizmetidir. Bu, AWS ekosisteminde halihazırda faaliyet gösteren kurumsal müşteriler için güçlü bir rakip olmasını sağlar.

Bağımsız ChatGPT alternatiflerinden farklı olarak Amazon Q, uygulamalara, web sitelerine ve iş akışlarına kolayca entegre edilebilen AI destekli araçlar ve API'ler sunar. Bu esneklik, sohbet robotları ve sanal asistanlar oluşturmaktan veri analizine ve rapor oluşturmaya kadar geniş bir kullanım aralığına olanak tanır.

Amazon Q, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve takım verimliliğini artıran hafif, üretken AI destekli uygulamalar olan Amazon Q Uygulamaları da oluşturabilir ve yönetebilir. Kullanıcılar, gereksinimlerini doğal dilde açıklayarak bu uygulamaları geliştirir ve kapsamlı teknik uzmanlık gerektirmeden gelişmiş AI yeteneklerine erişebilir.

Amazon Q özellikleri

✅ Büyük miktarda yapılandırılmamış veriyi işlemek ve anlamak için gelişmiş Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisini kullanın

✅ SageMaker ve Bedrock dahil olmak üzere AWS hizmetleriyle kolay entegrasyonlar elde edin ve ölçeklenebilir veri analitiği sağlayın

✅ Mevcut kimlikleri, rolleri ve izinleri saygı göstererek kurumsal düzeyde güvenliği sağlayın, veri erişimi ve kullanımının kuruluş politikasına uygun olmasını sağlayın

✅ Üretken BI yetenekleri sayesinde iş kullanıcıları için veri keşif ve kodlama stilini basitleştirin, veri önizlemeleriyle çok görsel yanıtlar sağlayın

Amazon Q sınırlamaları

❌ AWS hizmetlerinin yüksek maliyeti, özellikle kapsamlı veri depolama ve işleme için

❌ AI modellerinin kurulumu ve bakımı karmaşıktır ve ileri düzey teknik uzmanlık gerektirir

Amazon Q fiyatlandırması

Amazon Q Business Lite : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Amazon Q Business Pro : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Amazon Q Developer Ücretsiz Deneme : 0 $

Amazon Q Developer: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Amazon Q puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

AmazonQ, gerçek zamanlı veri yetenekleri ve bağlamsal anlayışı ile belirli iş durumları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir kullanıcı yorumu şöyle bahsetmektedir:

Amazon Q Code Whisperer'ı genel kod tamamlama ve oluşturma aracı olarak kullanıyoruz. Hem bağımsız olarak hem de VSCode eklentisi olarak kullanımı çok kolaydır. Kod tamamlama özelliği harika ve üzerinde çalıştığımız tüm yazılım projesini iyi anlıyor, ayrıca AWS'ye özgü öğeler hakkında da iyi bilgiler sağlıyor.

Genel kod tamamlama ve oluşturma aracı olarak Amazon Q Code Whisperer kullanıyoruz. Hem bağımsız olarak hem de VSCode eklentisi olarak kullanımı çok kolaydır. Kod tamamlama özelliği harika ve üzerinde çalıştığımız tüm yazılım projesini iyi anlıyor, ayrıca AWS'ye özgü öğeler hakkında da iyi bilgiler sağlıyor.

6. IBM watsonx Assistant (Kurumsal düzeyde AI müşteri desteği için en iyisi)

iBM WatsonX Assistant aracılığıyla

IBM Watsonx, modern kurumsal şirketlerin karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış en kapsamlı yapay zeka asistanlarından ve veri platformlarından biridir. İşletmelerin belirli gereksinimlere yönelik yapay zeka uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan entegre araçlar sunar.

Platform üç ana bileşenden oluşur: AI algoritması ve model geliştirme için watsonx. ai, ölçeklenebilir veri yönetimi için watsonx. data ve sorumlu AI iş akışlarını sağlamak için watsonx. governance. Bu, kuruluşların verileri ve uyumluluk süreçleri üzerinde kontrolü elinde tutarken AI'nın tüm potansiyelinden yararlanmasını sağlar.

Ayrıca Watsonx, özel AI çözümleri oluşturmak için önceden eğitilmiş bir dizi temel model ve araç sunarak, işletmelerin farklı sektörlerdeki benzersiz zorlukları aşmasına olanak tanır.

IBM Watsonx Assistant özellikleri

✅ IBM Watsonx'un açık ve hibrit mimarisi sayesinde mevcut BT altyapıları ve çeşitli veri kaynaklarıyla ölçeklendirin

✅ Özel AI yönetişim araçlarıyla AI yaşam döngüsü boyunca doğruluğu izleyin, önyargıları tespit edin ve şeffaflığı koruyun

✅ Müşteri etkileşimlerini analiz ederek içgörüler elde edin ve chatbot performansını artırın

✅ Web siteleri, mobil uygulamalar ve mesajlaşma platformları dahil olmak üzere birden fazla kanalda chatbotlar dağıtın

IBM Watsonx Assistant sınırlamaları

❌ IBM Cloud ve AI altyapısı konusunda derin uzmanlık gerektirir, teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcıların erişimini sınırlar

❌ Özellikle küçük işletmeler için yüksek kurumsal lisanslama ve entegrasyon maliyetleri

IBM Watsonx Assistant fiyatlandırması

Çeşitli fiyatlandırma kademeleriyle özel fiyatlandırma

IBM Watsonx Assistant puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI destekli bilgi tabanlarını kullanarak bilgileri merkezileştirin, yanıtları otomatikleştirin ve sık sorulan sorgulara anında ve doğru yanıtlar verin.

7. Jasper AI (AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, kurumsal ortamlarda büyük ölçekte pazarlama içeriği oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir yapay zeka yazma aracıdır.

Çeşitli pazarlama araçları ve platformlarıyla senkronize olarak çalışan Jasper, içerik oluşturmaya bütüncül bir yaklaşım sunarak pazarlama süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal müşteriler için değerli bir varlık haline gelir. Bu uzmanlık, yüksek hacimli içerik ihtiyaçları olan ve uzun içerikler ile kısa metinler için güçlü bir AI yazma asistanına ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler için güçlü bir seçimdir.

Jasper, 30'dan fazla dilde içerik üretir ve küresel pazarlama stratejilerine ve farklı kitlelere hitap eder. Ayrıca, gelişmiş marka kontrolü sağlayarak, üretilen tüm içeriğin şirketin belirlediği ses ve stil kurallarına uygun olmasını garanti eder.

Jasper AI özellikleri

✅ Bu AI yazar ile blog gönderileri, sosyal medya gönderileri, web sitesi metinleri ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli pazarlama içerikleri oluşturun

✅ Yerleşik SEO araçları ve özellikleriyle içeriği arama motorları için optimize edin

✅ Uzun içerik oluşturma ve ayrıntılı blog yazıları veya pazarlama metinleri yazmak için yaratıcı yazma ipuçlarını kullanın

✅ Marka tutarlılığına odaklanmak ve çeşitli kanallarda ve pazarlarda birleşik bir marka kimliği sürdürmek için yardım alın

Jasper AI sınırlamaları

❌ Öncelikle bir AI yazma aracı olarak odaklanmıştır, bu da diğer kurumsal kullanım alanları için kullanılabilirliğini sınırlamaktadır

❌ Son derece teknik veya niş içerik oluşturma sürecinde zorluk yaşayabilir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+yorum)

Jasper AI, içerik oluşturma ve AI kullanarak profesyonel marka içeriği yazma konusunda açıkça öne çıkıyor. Ancak kullanıcılar, çok yönlülüğünü ve her bir özel kullanım durumu için şablonların kullanılabilirliğini de seviyor. Bir kullanıcı şöyle not düşüyor:

Jasper'ın en iyi özelliği, içerik oluşturmayı çok kolaylaştıran çok sayıda şablonudur. Bir şablon, örneğin bir blog veya LinkedIn gönderisi seçebilirsiniz ve Japer, belirli ihtiyaçlara göre önceden yapılandırılmış ayarlarla birlikte gelir. Bu, Jasper'ı Chat GPT gibi olağan Büyük Dil modellerinden daha kolay hale getirir.

Jasper'ın en iyi özelliği, içerik oluşturmayı çok kolaylaştıran çok sayıda şablonudur. Bir şablon seçebilirsiniz, örneğin bir blog veya LinkedIn gönderisi, ve Japer belirli ihtiyaçlara göre önceden yapılandırılmış ayarlarla birlikte gelir. Bu, Jasper'ı Chat GPT gibi olağan Büyük Dil modellerinden daha kolay hale getirir.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Denemeniz Gereken En İyi 15 AI Blog Yazarı

8. Perplexity AI (AI destekli araştırma ve içerik keşfi için en iyisi)

perplexity AI aracılığıyla

Perplexity AI, alıntılar ve kaynaklarla cevaplar sağlamaya odaklanarak diğer LLM'lerden ve AI sohbet araçlarından ayrılır. Bir araştırma aracı olarak tasarlanmıştır, bu da onu hem bir arama motoru hem de bir ChatGPT alternatifi haline getirir.

Perplexity'ye bir soru sorduğunuzda, size bir cevap ve bu cevabı oluşturmak için kullandığı web arama sonuçlarına ve belgelere bağlantılar sağlar. Bu, araştırma yapmak, bilgileri doğrulamak ve güvenilir kaynaklardan veri toplamak isteyen kurumsal müşteriler için güçlü bir yapay zeka aracıdır.

Perplexity AI'nın dikkat çekici bir özelliği, kurumsal kullanıma özel olarak tasarlanmış Enterprise Pro ürünüdür. Enterprise Pro, hassas bilgileri korumak için uçtan uca veri şifreleme sağlayarak güvenlik ve kontrolü ön plana çıkarır. Ayrıca, mevcut kurumsal araçlarla entegrasyon yetenekleri sunarak mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini kolaylaştırır.

Perplexity AI özellikleri

✅ Perplexity AI'nın kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı yanıt süreleri ile bilgi toplama sürecini optimize edin ve verimliliği artırın

✅ Çeşitli konuları araştırın ve güvenilir kaynaklardan bilgi toplayın

✅ Birden fazla kaynaktan gelen bilgileri özetleyin ve kısa özetler sunun

✅ Anlayışınızı derinleştirmek için ilgili soruları ve konuları keşfedin

Perplexity AI sınırlamaları

❌ Genel içerik oluşturma için değil, araştırma ve bilgi erişimi için tasarlanmıştır

❌ Mevcut web içeriğine dayalı cevaplar sağlamaya odaklandığından, özgün düşünce veya yaratıcı problem çözme gerektiren görevler için uygun olmayabilir

Perplexity AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Enterprise Pro: Aylık 40 $

Perplexity AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Perplexity AI, doğrulama ve daha derin araştırma yapması gereken kullanıcılar için öne çıkan bir seçimdir. Alıntı tabanlı aramaları ve güvenilir çıktıları, aşağıdaki gibi geri bildirimler almıştır:

Birden fazla kaynak kullanmasını ve bunları alıntılamasını seviyorum. Araştırma yaparken, öğrenirken veya içerik oluştururken harika sonuçlar veriyor. Kullanımı çok kolay.

Birden fazla kaynak kullanması ve bunları alıntılamasını çok seviyorum. Araştırma yaparken, öğrenirken veya içerik oluştururken harika sonuçlar veriyor. Kullanımı çok kolay.

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi 10 Perplexity AI Alternatifi ve Rakibi

9. Meta's Llama (Özelleştirilebilir AI modeli geliştirme için en iyisi)

meta Llama aracılığıyla

Meta AI, Llama (Büyük Dil Modeli Meta AI), kurumsal çözümler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için gelişmiş AI yetenekleri sağlamak üzere tasarlanmış açık kaynaklı bir büyük dil modelidir (LLM).

ChatGPT gibi özel AI modellerinin aksine, Llama'nın açık kaynak yapısı, işletmelerin modeli ihtiyaçlarına göre özelleştirip ince ayar yapmasına olanak tanıyarak daha fazla esneklik ve kontrol sağlar. Bu uyarlanabilirlik, Llama'yı kapalı kaynak platformların sınırlamalarına bağlı kalmadan AI'yı operasyonlarına entegre etmek isteyen kurumsal müşteriler için cazip bir seçim haline getirir.

Bu ChatGPT alternatifinin en son sürümü olan Llama 3. 3, performansını önemli ölçüde artırırken hesaplama gereksinimlerini azaltarak çeşitli kurumsal ortamlarda dağıtım için erişilebilir hale getirir.

Meta'nın Llama özellikleri

✅ Llama'yı mevcut veri altyapılarına zahmetsizce entegre etmek için Meta'nın Databricks gibi iş ortaklarıyla yaptığı işbirliği sayesinde kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş üretken AI uygulamaları oluşturun

✅ Açık kaynaklı çerçeve ile yapay zeka geliştirmeden kurumsal yapay zeka çözümlerine kadar uzanan alanlarda işbirliğini, büyümeyi ve denemeyi teşvik edin

✅ İçerik oluşturmadan birden fazla programlama dilinde kodlamaya kadar çeşitli kullanım örnekleri için Meta AI'yı kullanın

✅ Araştırmacıların, AI eğitim verilerinizi kullanarak büyük dil modellerinin davranışlarını incelemesine ve anlamasına olanak tanıyın

Meta'nın Llama sınırlamaları

❌ Kurumsal güvenlik ve yönetişim standartlarına uyumu sağlamak için ek çaba gerektirir

❌ Topluluk odaklı geliştirme, güncellemelerin veya özellik iyileştirmelerinin daha yavaş olmasına neden olabilir

Meta'nın Llama fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Meta'nın Llama derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Cohere (Büyük ölçekli doğal dil anlamada en iyisi)

cohere aracılığıyla

Cohere, kurumsal uygulamalara özel doğal dil işleme (NLP) çözümlerinde uzmanlaşmış bir AI platformudur. İşletmelerin belirli ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmiş AI yeteneklerini mevcut iş akışlarına entegre etmek için ince ayar yapabileceği özelleştirilebilir dil modellerine sahip birkaç AI modelinden biridir.

Cohere'nin öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcı dostu API'sıdır. Bu API, geliştiricilerin kapsamlı AI uzmanlığı gerektirmeden NLP işlevlerini uygulamalara entegre etmelerini sağlar. Bu entegrasyon kolaylığı, çeşitli iş fonksiyonlarında AI odaklı çözümlerin dağıtımını hızlandırır.

Ayrıca, platformun kurumsal düzeyde güvenliğe olan bağlılığı, AI çözümlerinin hem ölçeklenebilir hem de güvenli olmasını sağlayarak modern işlerin zorlu gereksinimlerini karşılar.

Cohere özellikleri

✅ Dil çevirisi veya çok dilli iletişim gerektiren uygulamalar için birden fazla dil kullanın

✅ Çeşitli araçlar ve özelliklerle modellerin çıktılarını kontrol edin ve anlayın

✅ Metin oluşturun, belgeleri özetleyin, metinleri sınıflandırın ve diğer doğal dil işleme görevlerini gerçekleştirin

✅ Geliştiriciler için net belgelere ve desteğe erişin

Cohere sınırlamaları

❌ Veri analizi veya otomasyon gibi konuşma dışı AI görevlerine daha az odaklanma

❌ Daha geniş kurumsal çözümler için üçüncü taraf entegrasyonlara bağımlılık

Cohere fiyatlandırması

Çeşitli fiyatlandırma kademeleriyle özel fiyatlandırma

Cohere puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Cohere, kurumsal AI özellikleriyle dikkat çekiyor, ancak kullanıcıların en çok beğendiği özelliği kullanım kolaylığı. Bir kullanıcı şöyle bahsetme

Müşterilerimizin onboarding süreçlerine yeni bir öğrenme eğrisi eklemekten kaçınmayı gerçekten çok seviyorum. Onlara Zoom veya Meet araması yapmayı öğretmek ve bu konuda onlara rehberlik etmek yerine, tamamen yazılımımızı tanıtmaya odaklanabiliyorum.

Müşterilerimizin onboarding süreçlerine yeni bir öğrenme eğrisi eklemekten kaçınmayı gerçekten çok seviyorum. Onlara Zoom veya Meet aramasını nasıl kuracaklarını öğretmek ve bu konuda onlara rehberlik etmek yerine, tamamen yazılımımızı onlara tanıtmaya odaklanabiliyorum.

Kurumsal ihtiyaçlarınız için en iyi ChatGPT alternatifini seçin

AI alanına yeni seçenekler akın ederken, işletmeler hangi AI sohbet robotunu tercih etmeleri gerektiğini sorgulayacak.

ChatGPT, büyük dil modellerinin ve üretken yapay zekanın gücünü ön plana çıkarmış olsa da, her kullanım durumu için en iyi yapay zeka uygulaması değildir. Her yapay zeka aracı, belirli bir sorunu çözmek için geliştirilmiştir ve bu gereksinime uygun benzersiz yetenekler sunar.

Ancak, bu gelişmiş çözümler arasında ClickUp, AI destekli özellikleri, sorunsuz otomasyonu ve işbirliğine dayalı proje yönetimini bir araya getiren hepsi bir arada platform olarak öne çıkıyor. Mevcut iş akışlarınızı tamamlar ve tek bir çalışma alanından darboğazları ortadan kaldırarak, işbirliğini geliştirerek ve daha akıllı kararlar alınmasını sağlayarak bunları geliştirir.

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