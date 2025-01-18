ClickUp ve Craft: Hangi Verimlilik Aracı Daha İyi?

Proje yöneticisiyseniz, işin nasıl yürüdüğünü bilirsiniz: hiç bitmeyecekmiş gibi görünen sonsuz bir kontrol listesi.

İşte bu noktada, işlerinizi düzenleyen araçlara ihtiyacınız var. ClickUp ve Craft gibi verimlilik araçları, işlerinizi yolunda tutar, verimli çalışmanıza yardımcı olur, takımınızın görevlerini düzenler ve projeleri yönetir.

Ama asıl soru, hangisi daha iyi ve neden?

Bu blog yazısında, ClickUp ile Craft'ı karşılaştırarak takımınız için en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız.

Başlama zamanı. 🎯

ClickUp nedir?

İş için Her Şeyi İçeren Uygulamayı Deneyin ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin

ClickUp, görev yönetimi, proje izleme ve takım işbirliğini tek bir yerde bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Her türlü proje ihtiyacına göre tasarlanmış araç seti, onu daha da keskin bir hale getirir. AI ve otomasyondan yerleşik sohbete kadar, en küçük işbirliği zorluklarını bile zahmetsizce çözer.

ClickUp özellikleri

ClickUp, görevleri yönetme şeklinizi yeniden şekillendirmek ve kaosu netliğe dönüştürmek için tasarlanmıştır. Öne çıkan özelliklerini keşfedin ve günlük operasyonlarınıza nasıl daha fazla odaklanma, verimlilik ve kolaylık sağladığını görün. 👇

Özellik #1: Proje ve görev yönetimi özellikleri

ClickUp kullanmak, işleri kendi tarzınızda halletmek anlamına gelir. Temelinde güçlü proje organizasyonu ve iş akışı yönetimi için tasarlanmıştır. Projeleri görevlere, alt görevlere ve hatta kontrol listelerine bölebilirsiniz, böylece ince ayrıntıları gözden kaçırmadan büyük resme bakmak çok kolay hale gelir.

ClickUp Proje Yönetimi Platformu ile tüm projenize üst düzey bir genel bakış elde edin

Aslında, ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü, takımlar için en üst düzey yükseltmedir.

Proje yönetimi özelliklerini şu şekilde kullanabilirsiniz 👇

ClickUp Görev Öncelikleri ile görevlerinizi planlayın ve büyük görevlerden küçük alt görevlere kadar her şeyin önceliğini belirleyin, böylece takımınız bir sonraki adımda ne yapacağını bilir

ClickUp Belgeleri ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Bilgi tabanları, wiki'ler veya ayrıntılı proje belgeleri oluşturun ve paylaşın — hepsi tek bir yerde

ClickUp Otomasyonları ile zaman kazanın. Tekrarlayan işleri ona bırakın, takımınız yaratıcı alanlara odaklansın

ClickUp Gösterge Panelleri ile daha büyük resmi görün. İlerlemeyi takip edin, takım verimliliğini ölçün, darboğazları tespit edin ve gerçek zamanlı içgörüler elde edin — hepsi tek bir dinamik görünümde

💡Pro İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak ana görev açıklamalarından ilgili alt görevleri otomatik olarak oluşturun ve manuel planlama sırasında gözden kaçmış olabilecek proje bileşenlerini yakalayın. En iyi sonuçları elde etmek için, Brain'in işi doğru bir şekilde bölümlere ayırmasına yardımcı olmak için ayrıntılı ana görev açıklamaları yazın.

Platformu ClickUp Görevleri ile eşleştirin ve durdurulamaz olun.

ClickUp Görevleri ile karmaşık iş akışlarını ulaşılabilir dönüm noktalarına bölün

İşte sizi bekleyenler ↓

✅ Kendi tarzınızda yolunuzdan sapmayın: Özelleştirilebilir görev durumları ile, "İlerleme Halinde" veya "Onay Bekliyor" gibi süreçlerinize uygun aşamalar oluşturabilirsiniz

✅ Önemli olan şeylere odaklanın: Öncelik düzeylerini (Düşük'ten Acil'e kadar) kullanın ve en önemli şeylere odaklanın

✅ Tüm ayrıntılar tek bir yerde: Artık dosya veya bağlantı aramanıza gerek yok. ClickUp Özel Alanları, bir göreve ihtiyacınız olan her şeyi eklemenizi sağlar: notlar, dosyalar, son tarihler, ne isterseniz

✅ Darboğazları Önleyin: ClickUp Görev Bağımlılıkları, önce ne yapılması gerektiğini görselleştirmenize yardımcı olur — bir görev tamamlandığında, bir sonraki göreve geçilebilir

Özellik #2: ClickUp Sohbet

Çoğu verimlilik uygulaması, konuşmayı sürdürmek için araçlar arasında geçiş yapmanızı gerektirir. ClickUp Sohbet bu sorunu ortadan kaldırır; uygulama arasında geçiş yapmaya ve gecikmelere son.

ClickUp Sohbet ile takımınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurun

Fikirleri tartışmanıza, görevleri yönetmenize ve projeleri tek bir çatı altında izlemenize olanak tanır.

Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp'taki her Liste, Klasör veya Alan kendi özel sohbetiyle birlikte gelir. Bu, tartışmalarınızın her zaman ilgili görevlere veya projelere bağlı olduğu ve kanaldaki tüm güncellemelerin anında ilişkili alanla senkronize edildiği anlamına gelir.

Gizlilik konusunda endişelenmeyin. Sohbet, izinleri özelleştirmenize olanak tanır, böylece takımınız için en uygun olanı seçerek genel ve gizli konuşmalar arasında seçim yapabilirsiniz.

Ayrıca, Sohbet'teki "Takip Et" seçeneği, sohbet mesajlarını anında eylem öğelerine dönüştürerek gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır ve herkesin sorumluluk almasını sağlar.

ClickUp Sohbet'teki Takip ile takım üyeleri arasında hesap verebilirliği sağlayın

Daha da iyisi, Sohbet içinde Brain'i kullanarak konuyla ilgili özetler alın. ClickUp Brain, sohbet geçmişinizi, proje zaman çizelgelerinizi ve konuları anında özetleyerek ihtiyacınız olan cevabı verir.

ClickUp'ı deneyin Brain Sohbet'te ClickUp Brain ile yapay zeka destekli özetler alın

🔍Biliyor muydunuz? İş yerinde yapay zekayı benimseyen çalışanların %90'ı önemli bir verimlilik artışı gördü. Bu, yapay zeka destekli bir asistanın entegre edildiği verimlilik platformlarının önemini vurgulamaktadır.

Özellik #3: Özel Görünümler

ClickUp Gantt Grafik Görünümü, tüm projenizi görevler, zaman çizelgeleri ve bağımlılıklarla birlikte bir perspektife oturtur ve her şeyi sizin için düzenler (sadece görev yönetimi becerilerinizi kullanarak yol gösterin).

ClickUp Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak takımınızın verimliliğini ölçün ve görevler arasında ilişkiler oluşturun

Gantt Grafik Görünümü ile yapabilecekleriniz şunlardır 👇

Alanları, klasörleri, listeleri ve alt görevleri tek bir şık Gantt grafiğinde bir araya getirin. Sonunda, siteyi düzgün bir şekilde görmek ve her şeyi sipariş içinde tutmak için bir yol

Canlı güncellemeler ve ilerleme takibi ile görevleri zamanında tamamlamak için her zaman bir adım önde olun

Görevler arasında bağlantılar oluşturun, programları anında ayarlayın ve projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayın

Kritik yol özelliği ile, hangi görevlerin son teslim tarihini etkilediğini tam olarak bilin. Zaman kaybına veda edin ve daha akıllı planlamaya merhaba deyin

🔍Biliyor muydunuz? Proje yönetimi profesyonellerinin yarısından fazlası (%54) etkili işbirliği araçlarından yoksundur. Daha da kötüsü: %36'sı her ay 4 saat ila bir tam gününü proje güncellemelerini manuel olarak toplamak için harcıyor. Bu, kişi başına yılda 100 saate kadar tekrarlayan görevlerde boşa harcanan zamandır.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

➡️ Daha fazla bilgi: Takımlar ClickUp ile verimliliklerini nasıl artırıyor?

Craft nedir?

Craft. io, fikir oluşturmadan uygulamaya kadar ürün yaşam döngüsünü kolaylaştıran bir proje yönetimi platformudur.

Entegre bir ortamda yol haritalarını yönetmenize, görevleri önceliklendirmenize ve geri bildirimleri derlemenize olanak tanır. Bu platform, ürün yöneticileri, ürün müdürleri ve çeşitli boyutlardaki organizasyonların takımları için özellikle faydalıdır.

Craft özellikleri

Craft. io, takımların fikirlerini ve planlarını net ve işbirliği içinde organize etmelerine yardımcı olmaya odaklanır. Bazı özelliklerini inceleyelim. ⚒️

Özellik #1: Geri bildirim portalı

Craft. io, müşterilerden veya iç takımlardan girişleri toplamak için özelleştirilebilir bir portal aracılığıyla geri bildirim toplama işlemini basitleştirir. Geri bildirimleri "özellik istekleri" veya "hatalar" gibi kategorilere ayırarak portalı logolar ve açıklamalarla özelleştirebilir ve daha anlaşılır hale getirebilirsiniz.

Geri bildirimleri yönetmek de aynı derecede kolaydır. Tablo görünümü, toplu eylemler ve gelen öğelerin daha iyi görünürlüğü ile büyük hacimleri hızlı bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. İşlerin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için geri bildirimleri ilgili ürünlere bağlayabilir ve yanıtları doğrudan platform içinde yönetebilirsiniz.

Özellik #2: Kapasite planlama ve görselleştirme

Craft. io, proje zaman çizelgelerini ve önceliklerini yapıcı bir şekilde ileten görsel yol haritaları oluşturmak için araçlar sağlar. Bunları farklı paydaşlar için netlik sağlamak amacıyla değiştirebilirsiniz.

Yazılım, iş yükü ve proje taleplerine göre kaynakları tahsis etmek için takım kapasitesini görselleştirmenizi sağlar. Bu entegrasyon, takımınızın proje teslim tarihleriyle aşırı yüklenmemesini sağlar.

🔖Verimlilik İpucu: Eisenhower Matrisini* uygulayın ve görevlerinizi dört kadrana ayırın: Acil ve Önemli (ör. son teslim tarihleri) Acil değil ama önemli (ör. beceri geliştirme) Acil ama Önemli Değil (ör. düşük öncelikli toplantılar) Hiçbiri (ör. anlamsız kaydırma)

Özellik #3: Raporlama yetenekleri

Craft. io, proje ilerlemesini izlemek, analiz etmek ve iletmek için raporlama işlevlerine sahiptir. Ayrıca, ürününüzün aşamalı gelişimini merkezi bir görünümde görebileceğiniz bir "İlerleme Gösterge Paneli"ne de sahip olursunuz.

Ayrıca, ilerlemenizi Çeyrekler, Sürümler, Girişimler veya Hedefler gibi farklı zaman dilimlerinde izleyebilir ve durumunuzu daha iyi görebilirsiniz.

Craft fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma yapısı

ClickUp ve Craft: Özelliklerin Karşılaştırması

ClickUp ve Craft'ın bazı özelliklerini inceledik, şimdi de yeteneklerini karşılaştırarak daha iyi bir seçim yapalım. 📃

Özellik ClickUp Craft Kullanıcı arayüzü Esnek ve özelleştirilebilir arayüz Genel olarak daha basit kullanıcı arayüzü Hiyerarşi yapısı Karmaşık proje yönetimi ve çevik takımlar için Alanlar, Klasörler, Listeler ve Görevler içeren güçlü hiyerarşik yapı Hiyerarşik organizasyon eksikliği, karmaşık projeler için ideal değildir Özelleştirme Özel görev durumları ve iş akışları ile son derece özelleştirilebilir Sınırlı özelleştirme Proje görselleştirme Gantt grafikleri, Kanban panoları, Zaman Çizelgesi görünümü ve proje izleme için zihin haritaları gibi çoklu görünümleri destekler Temel görselleştirme araçları sunar, ancak çeşitlilikten yoksundur İşbirliği araçları Özellikler ClickUp Belgeleri, Görevler, Sohbet ve daha fazlası gerçek zamanlı işbirliği ve paylaşım için Temel işbirliği özellikleri Entegrasyonlar Proje yönetimi ve yazılım geliştirme araçları dahil olmak üzere birçok araçla 1.000'den fazla entegrasyon desteği Sınırlı entegrasyon yetenekleri AI yetenekleri Görevleri otomatikleştirmek ve AI destekli içgörüler oluşturmak için ClickUp Brain ve ClickUp Otomasyonları sunar AI işlevleri yoktur

Yan yana karşılaştırmayı inceledikten sonra, Craft.io ve ClickUp'ın belirli alanlarda nasıl performans gösterdiğini görmek için daha ayrıntılı bilgilere geçelim. 🤝

Kullanıcı arayüzü

ClickUp'ı benzersiz kılan özelliklerden biri, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz modern ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzü tasarımıdır. Ayrıca, kuruluşun çeşitli düzeylerindeki tüm görevlere kapsamlı bir genel bakış sağlayan "Her şey görünümü"ne sahiptir. Bu, bilgileri sıralamayı ve filtrelemeyi kolaylaştırır.

Craft'ın arayüzü ise basit ve anlaşılırdır. Düzeni, ürün yöneticileri için temel fonksiyonlara öncelik verir ve takımların öğrenme sürecine girmeden kolayca kullanmaya başlamasını sağlar. Bu araç, hızlı işe alım için faydalıdır.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Her iki araç da kolay bir arayüze sahiptir, ancak farklı kullanıcı tercihlerine hitap eder

Özel

Özelleştirme söz konusu olduğunda, ClickUp takımınıza tam olarak uyan iş akışları, görünümler ve süreçler tasarlamak için sınırsız seçenek sunar.

Özel durumlardan Özel Alanlara ve birden fazla görünüm (Kanban, Gantt veya Liste gibi) arasında geçiş yapmaya kadar, ClickUp hiçbir kurulumun birbirinin aynısı olmamasını sağlar. Ayrıca, önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonları, sıfırdan bir iş akışı oluşturmak istemediğinizde çok yardımcı olur.

Öte yandan, Craft. io, güçlü olmasına rağmen özelleştirme açısından sınırlıdır. Platform, özelleştirilebilir iş akışları ve şablonlar gibi ürün takımlarına esneklik sağlar, ancak ClickUp ile aynı özgürlüğü sunmaz.

🏆 Kazanan: ClickUp birinciliği aldı! Geniş kapsamlı özelleştirilebilir özellikleriyle çalışma alanınızı ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz

İşbirliği seçenekleri

ClickUp , ClickUp Belgeleri, ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Sohbet gibi birçok özellik içeren sağlam işbirliği araçlarına sahiptir. Bu, takım arkadaşları arasında kopmaz bir iletişim hattı oluşturur (farklı zaman dilimlerine yayılmış karma ve uzaktan çalışan takımlar için mükemmeldir).

Dahası, çalışma alanınızı Dropbox, GitHub ve Figma dahil 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile entegre edebilirsiniz.

Craft. io ise geri bildirim odaklı işbirliği ile öne çıkıyor. "Talk" özelliği, etkinlik panelleri ve grup sohbetleri, tartışmaları düzenli tutmak için harika. Ayrıca, anketler ve oylamalarla tamamlanan geri bildirim yönetim sistemi, çeşitli paydaşların katkılarını teşvik ederek ürün odaklı takımlar için çok uygun hale getiriyor.

🏆 Kazanan: İhtiyaçlarınıza bağlıdır. Her iş modeli ve boyutu için ideal olan sorunsuz işbirliği ve entegrasyonlar için ClickUp Craft. io geri bildirim odaklı araçlar için, ürün odaklı takımlar için mükemmel

Reddit'te ClickUp ve Craft karşılaştırması

Tartışmayı sonlandırmak için Reddit'e gittik. Belirli bir konu başlığı olmasa da, her iki araçla ilgili bazı kullanıcı görüşlerini burada bulabilirsiniz.

Bir kullanıcı ClickUp'ı övdü:

*Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Clickup'ı seçmeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürüm her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı. Clickup'ı etkili bir şekilde kullanmayı öğrendikten sonra iş akışı süreçlerimiz hakkında kesinlikle yeni bir bakış açısı kazandım.

*Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Clickup'ı seçmeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik.

Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürüm her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı. Clickup'ı etkili bir şekilde kullanmayı öğrendikten sonra iş akışı süreçlerimiz hakkında kesinlikle yeni bir bakış açısı kazandım.

Öte yandan, Craft hakkında başka bir kullanıcı şöyle yorumladı:

Craft, diğerlerine kıyasla genel olarak iyidir, ancak asıl önemli olan konuda, yani bilgiyi düzenlemek için araçlar sağlamak konusunda çok zayıf ve berbat. Ve bu zayıflık neredeyse kasıtlı gibi görünüyor – strateji açısından nereye varmak istediklerini anlamıyorum.

Craft, diğerlerine kıyasla genel olarak iyidir, ancak asıl önemli olan konuda, yani bilgiyi düzenlemek için araçlar sağlamak konusunda çok yetersiz ve berbat. Ve bu yetersizlik neredeyse kasıtlı gibi görünüyor – strateji açısından nereye varmak istediklerini anlamıyorum.

Bazı kullanıcılar şöyle diyor:

Craft Eksileri: Başlangıçta biraz karmaşık, yoğun kullanıcı arayüzü (arka planlar dikkat dağıtıcı olabilir, ancak kapatılabilir) ve dağınık hissi veriyor.

Craft Eksileri: Başlangıçta biraz karmaşık, yoğun kullanıcı arayüzü (arka planlar dikkat dağıtıcı olabilir, ancak kapatılabilir) ve dağınık hissi veriyor.

Daha da iyisi, tüm şirketi birbirine bağlamak için ClickUp'ı yakından kullanan birinden dinleyin.

ClickUp, birden fazla proje yönetimi aracını tek bir yerde birleştiren en iyi çözümdü. Zihin Haritalarından Belgelere ve Sprintlere kadar, ClickUp, herhangi bir departmanın görev yönetimi ihtiyaçlarını organize etmek ve şirket genelinde görünürlük sağlamak için dinamik bir araçtır.

ClickUp, birden fazla proje yönetimi aracını tek bir yerde birleştiren en iyi çözümdü. Zihin Haritalarından Belgelere ve Sprintlere kadar, ClickUp, herhangi bir departmanın görev yönetimi ihtiyaçlarını organize etmek ve şirket genelinde görünürlük sağlamak için dinamik bir araçtır.

Hangi Verimlilik Aracı En Üstün?

Karar verildi ve kazanan belli oldu! Kazanan ClickUp! 👑

Craft. io, fikirleri düzenlemek ve yol haritaları oluşturmak için harika özelliklere sahip olsa da, çeşitli proje türlerinden ziyade ürün odaklı takımlar için tasarlanmıştır. Yararlı olmasına rağmen, basitliği ve merkezi yaklaşımı, gelişmiş yeteneklere olan ihtiyacı karşılamamaktadır.

Buna karşılık, ClickUp, iş akışı otomasyonu, yapay zeka yetenekleri, önceden oluşturulmuş şablonlar, ayrıntılı raporlama ve tüm modern proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılayan 1.000'den fazla entegrasyon gibi güçlü özellikler sunan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

Ayrıca çok yönlü ve ölçeklenebilir olması, her boyuttaki takım için ideal bir seçimdir. Ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅