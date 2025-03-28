Google E-Tablolar için Ücretsiz İçerik Takvimi Şablonları

İçerik pazarlamacılarının %71'inin içerik pazarlamasının kuruluşları için her geçen yıl daha önemli hale geldiğini söylediğini biliyor muydunuz?

Etkili içerik planlaması, hedef kitlenizin ilgisini çeken tutarlı ve kaliteli materyaller sunmak için çok önemlidir

İster tek başına çalışan bir girişimci ister büyük bir pazarlama takımının parçası olun, Google E-Tablolar için ücretsiz içerik takvimi şablonları pazarlama kampanyası yönetimini çocuk oyuncağına çevirir. Bu içerik pazarlama şablonları, platformlar arasında planlamayı basitleştirerek fikirleri, son teslim tarihlerini ve performans sonrası sonuçları tek bir yerden izlemenizi sağlar.

Ayrıca, ücretli içerik takvimi yazılımına yatırım yapmaya hazır değilseniz, bu Google E-Tablolar şablonları ve diğer alternatifler stratejinizi yolunda tutmanıza yardımcı olabilir.

İyi bir içerik takvimi Google E-Tablolar şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir Google E-Tablolar içerik takvimi şablonu, sorunsuz ve etkili bir ş Akışı'nı destekleyebilir. Blog gönderileri, sosyal medya kampanyaları veya e-posta bültenleri arasında dengeleme yaparken, ideal içerik takvimi şablonları planlamayı basitleştiren ve verimliliği artıran özellikler sunmalıdır.

İşte aradığınız özellikler:

Tarihler ve son tarihler hakkında net genel bakış : İçeriği tarihlere göre düzenleyen bir şablon seçin, böylece son tarihleri gözden kaçırmadan yaklaşan gönderileri kolayca takip edebilirsiniz

Performans ölçümlerinin izlenmesi : Performans istatistiklerini (etkileşim, erişim ve yorumlar gibi) kaydetmek için yeterli alana sahip bir şablon seçin

İçerik ayrıntıları için alan : Başlıklar, hashtag'ler ve gerekli bağlantılar gibi ayrıntıları not almak için yeterli alan olduğundan emin olun. En iyi şablonlar, bu ayrıntıları doğrudan takvime eklemenize olanak tanır. Böylece takımınız tüm bilgilere tek bir yerden erişebilir ve sosyal medya pazarlama stratejinizle uyumu kolayca sağlayabilirsiniz

Farklı platformlar için esnek : Çeşitli sosyal medya kanalları için özelleştirerek, benzersiz içerik oluşturma ihtiyaçlarınıza sorunsuz bir şekilde uyarlayabilirsiniz

Kullanımı kolay biçim: İyi bir : İyi bir Google E-Tablolar takvimi sezgiseldir ve çok fazla biçimlendirme bilgisi gerektirmez. Basit ama etkili bir şey isteyeceksiniz; içerik durumunu, platformunu veya gönderinin türünü belirtmek için renk kodlu bölümler veya açılır listeler gibi

Ayrıca okuyun: Ajanslar için en iyi 10 sosyal medya yönetim aracı

İçerik Takvimi Google E-Tablolar Şablonları

İçerik fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olacak bu yedi Google E-Tablolar içerik takvimi şablonunu inceleyelim:

1. Vertex42 tarafından hazırlanan Google E-Tablolar İçerik Takvimi Şablonu

vertex42 aracılığıyla

Vertex42 tarafından sunulan Google E-Tablolar İçerik Takvimi Şablonu ile içerik planlama ve izleme işlemlerinizi basitleştirebilirsiniz.

İşte nasıl:

Gantt grafiği zaman çizelgesine ve aylık takvime erişerek içerik programınızın kapsamlı bir özetini görüntüleyin

İçerik sayfasında başlıkları, açıklamaları ve tarihleri kolayca düzenleyin, Takvim sayfasında ise yayın programınızı görselleştirin

Google E-Tablolar sürümünü kullanarak takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Bu ücretsiz içerik takvimi şablonu, sosyal medya etiketlerini yönetmek için bir Hashtag Düzenleyici de içerir. Yeni Yayın Süresini Göster özelliği ile pazarlama kampanyalarınızın zaman çizelgesini görselleştirebilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Projeler arasında birden fazla çıktı yönetmek isteyen içerik yöneticileri

2. Backlinko tarafından hazırlanan Google E-Tablolar İçerik Takvimi Şablonu

backlinko aracılığıyla

Tutarlı bir içerik programı oluşturmakta zorlanıyor musunuz? Backlinko tarafından hazırlanan Google E-Tablolar İçerik Takvimi Şablonu, içerik planlama ve üretim sürecinizi basitleştirerek verimlilik ve düzen sağlar.

Üç farklı görünümüyle bu sosyal medya içerik takvimi, içerik akışınızın her yönünü zahmetsizce yönetebilir:

İçerik Planlama görünümü , fikir üretmenize, SEO'yu optimize etmenize ve sosyal medya içerik oluşturma sürecinizi özetlemenize yardımcı olur

İçerik Ş Akışı görünümü , adım adım bir süreç boyunca size rehberlik ederek zamanında yürütülmesini sağlar

Aylık Takvim, daha geniş pazarlama hedeflerinize ulaşmak için kullanıma hazır bir son tarih ve yayın tarihleri takvimi sunar

✨İdeal kullanım alanları: Müşterilerine içerik sunan küçük reklam ajansları

3. Coefficient tarafından hazırlanan Video İçerik Takvimi Şablonu

coefficient aracılığıyla

Video içerik stratejinizi daha iyi yönetmek ister misiniz? Coefficient'in Video İçerik Takvimi Şablonu, video planlama ve yürütme sürecinizi düzenlemenize ve bilgileri hareket halindeyken düzenli tutmanıza yardımcı olur.

İşte nasıl:

Önceden oluşturulmuş yapısı ile video fikirlerinizi hızla düzenleyin

İçerik programınızı görselleştirin ve ilgi çekici videoların tutarlı bir akışını sağlayın

Video performansınızı izleyerek veriye dayalı kararlar alın ve stratejinizi optimize edin

Takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın, herkesin içerik planları ve sorumlulukları konusunda aynı sayfada olmasını sağlayın

✨İdeal kullanım alanları: Müşterileri için video çıktılarını yönetmek isteyen prodüksiyon şirketleri

4. Coefficient tarafından hazırlanan Yıllık İçerik Takvimi Şablonu

coefficient aracılığıyla

Coefficient'ın Yıllık İçerik Takvimi Şablonu ile, tüm yıl boyunca içerik çabalarınızı planlayarak, düzenleyerek ve izleyerek içerik stratejinizin kontrolünü elinize alabilirsiniz.

Yılın genel görünümüne sahip takvimle, içerik takviminizi kolayca görebilirsiniz. İçerik stratejinizi görselleştirin, anahtar tarihleri belirleyin, blog gönderilerini planlayın ve ayrıntılı dökümlerle sezonluk kampanyalar planlayarak iyi yapılandırılmış bir içerik takvimi oluşturun.

Ayrıca, bu şablon içeriğinizin performansını izlemenize ve iş planlarınız üzerindeki etkisini ölçmenize yardımcı olur. Anahtar metrikleri analiz ederek stratejinizi optimize etmek için veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Yıllık içerik planları oluşturmak isteyen sosyal medya yöneticileri

💡Profesyonel İpucu: İhtiyaçlarınıza göre içerik türü, hedef kitle, anahtar kelimeler ve dağıtım kanalları için sütunlar ekleyin.

5. Coefficient tarafından e-posta içerik takvimi şablonu

coefficient aracılığıyla

Coefficient'ın E-posta İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak e-posta pazarlama stratejinizi planlayın ve uygulayın, tutarlı bir e-posta programı oluşturun ve abonelerinizin katılımını artırın.

Abonelerin öngörülebilir aralıklarla değerli içerik almasını sağlamak için düzenli bir e-posta sıklığı belirleyin. E-posta içeriğinizi stratejik olarak planlayın, anahtar etkinliklerle uyumlu hale getirin ve etkisini en üst düzeye çıkarın. Ayrıca, e-posta listenizi segmentlere ayırarak hedef kitlenizin ilgisini çeken kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin.

✨İdeal kullanım alanları: Başarılı kampanyalar yürütmek ve izlemek isteyen e-posta kampanyası yöneticileri

Ayrıca okuyun: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için 7 Ücretsiz İçerik Yazma Şablonu

6. Coefficient tarafından hazırlanan Instagram İçerik Takvimi Şablonu

coefficient aracılığıyla

Coefficient'ın Instagram İçerik Takvimi Şablonu ile, tutarlı bir marka sesi sağlamak ve trend olan konulardan yararlanmak için içeriğinizi planlayabilirsiniz.

Şablonun sunduğu özellikler şunlardır:

Düzenli bir yayın programı uygulayarak hedef kitlenizin ilgisini çekin ve görünürlüğünüzü artırın

Uyumlu bir ızgara düzeni planlayarak Instagram feed'inizin görsel olarak çekici olmasını sağlayın

İçerik fikirleri, başlıklar, hashtag'ler ve görseller dahil olmak üzere her bir gönderiyi titizlikle planlayın

Keşfedilebilirliği artırmak için stratejik olarak araştırın ve ilgili hashtag'leri ekleyin

Hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak için çeşitli yayın türlerini bir araya getirerek içeriğinizi çeşitlendirin

✨İdeal kullanım alanları: Instagram stratejilerini eksiksiz bir şekilde uygulamak isteyen sosyal medya yöneticileri

7. HubSpot tarafından sunulan Google E-Tablolar İçerik Takvimi

hubSpot aracılığıyla

Genellikle blog yazmanın en büyük zorluğu yazma işleminin kendisi değil, bununla birlikte gelen diğer birçok görevdir. Konu beyin fırtınası yapmaktan hedef okuyucuları belirlemeye, anahtar kelimelerle gönderileri optimize etmeye ve ilgi çekici eylem çağrıları oluşturmaya kadar her adım, düzenli, odaklanmış ve başarılı olmak için çok önemlidir.

HubSpot'un Google E-Tablolar İçerik Takvimi, sosyal medya yayın takviminiz için üç biçim sunar (Excel, Google E-Tablolar ve Google Takvim dahil).

Her şablon, kolay anlaşılır talimatlar ve uzman blog yönetimi ipuçları ile birlikte gelir, böylece yayın programınızı takip etmenizi sağlayan bir sistemi hızla uygulayabilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: SEO kullanarak blog stratejilerini izlemek, yönetmek ve yürütmek isteyen içerik yöneticileri.

💡Hızlı İpucu: İçerik stratejiniz için sağlam bir temel oluşturmak üzere temel içerik unsurlarınızı veya temalarınızı belirleyin.

Ayrıca okuyun: Pazarlama Stratejisi Oluşturmak için 15 Ücretsiz Pazarlama Planı Şablonu

İçerik Takvimi Şablonları için Google E-Tablolar'ı Kullanmanın Sınırlamaları

Google E-Tablolar, içerik takvimleri oluşturmak için esnek ve özelleştirilebilir bir platform sunsa da, sınırlamalarının farkında olmak önemlidir:

Gerçek zamanlı işbirliği zorlukları: Google E-Tablolar gerçek zamanlı işbirliği olanağı sunsa da, özel proje yönetimi araçlarına kıyasla daha az sezgisel ve verimlidir

Sürüm kontrolü sorunları: Google E-Tablolar'da birden çok sürümü yönetmek ve değişiklikleri izlemek, özellikle birden çok takım üyesi takvim üzerinde aynı anda çalışıyorsa daha karmaşık olabilir

Temel görev yönetimi: Google E-Tablolar, temel görev atamalarını ve son teslim tarihlerini yönetebilir, ancak görev bağımlılıkları, zaman takibi ve ilerleme izleme gibi gelişmiş özelliklere sahip değildir

Yerleşik iş akışlarının olmaması: Ek entegrasyonlar veya komut dosyaları olmadan karmaşık iş akışları oluşturmak veya görevleri otomatikleştirmek zor olabilir

Manuel veri girişi: İçerik ayrıntılarını manuel olarak girmek ve güncellemek zaman alıcı olabilir ve hatalara yol açabilir

Kullanıcı tutarlılığına bağımlılık: Takvimin etkinliği, tutarlı güncellemelere ve seçilen yapıya bağlı kalınmasına bağlıdır ve bu, zamanla sürdürülmesi zor olabilir

Alternatif İçerik Takvimi Google E-Tablolar Şablonları

Google E-Tablolar, içerik takvimleri oluşturmak için çok yönlü bir araç olsa da, her zaman en verimli veya en zengin özelliklere sahip çözüm olmayabilir.

ClickUp gibi Google E-Tablolar alternatifleri, içerik planlama ve yönetim sürecinizi kolaylaştırmak için bir dizi güçlü özellik ve özelleştirilebilir şablon sunar.

ClickUp kullanıcısı, Dartmouth College Öğrenci Sağlık Merkezi'nde Sağlık Programı Koordinatörü Sid Babla şöyle açıklıyor

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görev için yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor).

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiren, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görev için yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile gidip gelen tüm iletişimi ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor).

Google E-Tablolar'a harika bir alternatif olan ücretsiz içerik takvimi şablonlarını inceleyelim:

1. ClickUp Aylık İçerik Takvimi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Aylık İçerik Takvimi Şablonu ile birden fazla marka için içeriğinizi zamanında planlayın, yönetin, yürütün ve yayınlayın

ClickUp'ın Aylık İçerik Takvimi Şablonu ile içerik takviminizi kontrol altına alın. Aşağıdakiler gibi tüm editoryal ihtiyaçlarınızı yönetmek için güçlü ve esnek bir yol sunar:

Ş Akışınıza en uygun düzeni dört özelleştirilebilir görünümden seçin: Takvim, Pano, Liste ve Zaman Çizelgesi

Yedi renk kodlu Özel Durumlar'ı kullanarak içerik üretiminin her aşamasını kolaylıkla izleyin

Beş Özel Alan ile her gönderi için önemli ayrıntıları kaydedin ve izleyin: Varlıklar, Kategori, Kanal, Bağlantı ve Yayın Tarihi

✨İdeal kullanım alanları: İçerik çıktılarını düzenlemek, izlemek ve yönetmek isteyen içerik yöneticileri.

💡Hızlı İpucu: Mevcut içeriğinizi yeni biçimlere dönüştürün (ör. blog gönderilerini videolara, infografiklere veya sosyal medya gönderilerine) ve bir sosyal platformun kitlesine göre dağıtın

2. ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Sosyal Medya Takvimi Şablonu ile tutarlılığı sağlayın ve tüm sosyal medya içeriklerinizi tek bir yerden planlayın

ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonu tüm sosyal kanallarınız için tek bir plan oluşturmanıza, takımınızla işbirliğini basitleştirmenize ve içerik fikirlerinizi en etkili şekilde düzenlemenize yardımcı olur.

İşte nasıl:

İçerik Kitaplığı, İçerik Aşaması ve İçerik Öneri Formu gibi özelliklerle ilgi çekici içeriği verimli bir şekilde planlayın ve oluşturun

İçerik Takvimi Görünümü'nü kullanarak gönderilerinizi en uygun erişim için planlayın

Her görevin ilerlemesini izleyin ve özelleştirilebilir durumlarla takımınızı bilgilendirin ve işlerin yolunda gitmesini sağlayın

✨İdeal kullanım alanları: Yayınları planlamak ve etkileşimi izlemek isteyen pazarlama uzmanları

3. ClickUp İçerik Takvimi Listesi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp İçerik Takvimi Listesi Şablonu ile pazarlama hedeflerinize uygun, düzenli ve verimli bir şekilde içerik oluşturun

İçerik karmaşasının pazarlama hedeflerinizi sekteye uğratmasına izin vermeyin. ClickUp İçerik Takvimi Liste Şablonu, içerik planlama sürecinizi basitleştirmek ve pazarlama hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu şablon şunları içerir:

Beş uyarlanabilir görünüm, Liste, Takvim, Pano, Zaman çizelgesi ve Belge görünümleri dahil. İçerik üretiminizin her aşamasını size en uygun biçimde yönetebilir ve denetleyebilirsiniz

Beş renk kodlu Özel Durum, her bir içeriğin durumunu kolayca ve sorunsuz bir şekilde görebilmenizi sağlar

Yedi Özel Alan, "Hafta", "İçerik Sütunu", "İlgili Dosyalar", "Değer", "Müşteri Onayı", "Yayın Tarihi" ve "Notlar" gibi önemli ayrıntıları verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur

✨İdeal kullanım alanları: Marka hedeflerine göre içerik oluşturmayı planlamak isteyen içerik yöneticileri

4. ClickUp İçerik Planı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp İçerik Planı Şablonu ile içerik hedeflerinizi haritalandırın, her bir içeriği izleyin ve içerik stratejiniz için görevleri düzenleyin

İçerik stratejisi hedeflerinize ulaşmak için, içerik oluşturma ve yayınlama sürecinin her adımının net olduğundan emin olmalısınız. ClickUp İçerik Planı Şablonu bunu kolaylaştırmak için oluşturulmuştur.

Bu eylem odaklı Liste şablonu, içeriği izlemeyi, yönetmeyi ve düzenlemeyi kolay ve verimli hale getiren özelliklere sahiptir. Her bir parçanın ilerlemesini görmek için "Onaylandı", "Beklemede", "Devam ediyor", "İnceleniyor" ve "Yayınlandı" gibi Özel Durumlar kullanarak hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlayın.

"Yazar", "Gerekli Kaynaklar", "Anahtar Kelimeler", "Amaç" ve "İçerik Türü" dahil olmak üzere dokuz Özel Alan ile bu şablon, önemli ayrıntıları kolayca yakalamanıza ve içerik verilerini görselleştirmenize yardımcı olur. Zaman takibi, etiketler ve bağımlılık uyarıları gibi entegre proje yönetimi özellikleri, takımınızın uyumlu ve programında çalışmasını sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: İçerik planlayıcıları ve pazarlamacılar, içerik planlama ve pazarlama konusunda aynı sayfada kalmak isteyenler

💡Hatırlatıcı: Mevsimsel etkinlikleri ve tatilleri hesaba katarak zamanında ve alakalı içerik oluşturun.

5. ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Tutarlı etkileşim için gönderileri planlayın, her platform için içeriği optimize edin ve performansı analiz ederek erişimi en üst düzeye çıkarın: ClickUp Sosyal Medya Gönderi Planlama Şablonu

ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu ile, tutarlı bir etkileşim sağlamak için yayınları önceden kolayca planlayabilirsiniz. Ayrıca, çeşitli platformlarda maksimum erişim için her bir yayını optimize edebilir ve raporlama araçlarıyla performansı analiz ederek stratejinizi ince ayar yapabilirsiniz.

İşte size sunduğu özellikler:

Özel Durumlar "İptal edildi", "Tamamlandı", "İlerleme kaydedildi", "Beklemede" ve "Yapılacak" gibi özel durumlar, her gönderinin ilerlemesini izlemenizi sağlar

Özel Alanlar, Referanslar, Platform, Medya ve Sıklık gibi, yayınlarınızı kategorilere ayırmanıza yardımcı olarak her bir kampanyayı yönetmenizi ve düzenlemenizi kolaylaştırır

Dört çok yönlü görünüm—Platforma göre, Etkinlik Takvimi, Haftalık Yapılacaklar Listesi ve Başlangıç Kılavuzu—böylece tüm sosyal medya içeriğinizi farklı açılardan görebilirsiniz

✨İdeal kullanım alanları: Sosyal medya içeriğini bir sosyal medya uzmanı gibi planlamak ve programlamak isteyen pazarlamacılar

6. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ile günlük, haftalık, aylık ve yıllık içeriğinizi planlayın ve yayınlayın

Harika içerik, harika planlama ile başlar ve bunun için sağlam bir sistem gerekir.

ClickUp Yayın Takvimi Şablonu, içerik planlamasını basitleştirmek için tasarlanmıştır ve günlük, haftalık veya aylık yayın programınızı net ve düzenli bir şekilde görüntülemenizi sağlar.

İçerik Liste Görünümü'nü kullanarak makaleleri ve içerik parçalarını hızlı erişim için düzenli bir şekilde depolayın ve düzenleyin, hiçbir materyalin karışıklıkta kaybolmamasını sağlayın.

Başlangıç Kılavuzu Görünümü, kurulum ve ş Akışı ipuçlarını adım adım gösterir. Ayrıca, Kaynaklar Görünümü, daha sorunsuz içerik oluşturma için yararlı bağlantılar ve araçlar sağlar. Taslak, İnceleniyor, Yayınlandı, Yayınlanmaya Hazır ve Araştırma olmak üzere altı Özel Durum ile, editoryal içeriğinizin kontrolünü elinizde tutmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

✨İdeal kullanım alanları: Müşteri içeriğini planlamak ve programlamak isteyen düzenleyiciler ve içerik yöneticileri

7. ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu ile sosyal medya pazarlama çabalarınızda marka tutarlılığını sağlayın

İçerik takviminiz sizi düzenli tutmakla kalmayıp pazarlama stratejinizi de güçlendirse ne olur? ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu tam da bunu yapar. İçeriğinizi dijital kanallarda düzenli, tutarlı ve etkili bir şekilde tutmanıza yardımcı olur.

Projenizi hızlı bir şekilde başlatmak için içerik pazarlamasına ilişkin bilgiler içeren Başlangıç Kılavuzu Görünümü ile başlayın. Her bir parçanın ilerlemesini izlemek için İlerleme Panosu Görünümü, içeriğin aşamalar arasında sorunsuz bir şekilde ilerlediğini görmenizi ve darboğazları kolayca tespit etmenizi sağlar.

İptal Edildi, Tamamlandı, İlerleme Durumu, Gözden Geçiriliyor ve Beklemede olmak üzere yedi Özel Durum sayesinde düzenli kalın ve herkesin ilerleme hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın.

✨İdeal kullanım alanları: Pazarlama içeriğini düzenlemek ve planlamak isteyen pazarlama uzmanları

💡Pro İpucu: ClickUp'ın Yorum Atama özelliğini kullanarak takım üyeleri arasında işbirliğini teşvik edin ve herkesin proje hedefleri konusunda aynı çizgide olmasını sağlayın.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yalnızca %36'sı vardiyaları bittiğinde işlerinden tamamen kopabiliyor. Bu da, neredeyse üçte ikisinin fazla mesai yaptığı veya boş zamanlarında iş hakkında endişelendiği anlamına geliyor. Bu "her zaman çalışır" kültürü, tükenmişliğe giden hızlı bir yoldur. 🔥ClickUp ile kapanma rutinlerinizi otomatikleştirin! ClickUp Takvim'de AI destekli gün sonu özetleri, AI tarafından oluşturulan yorum konuları için güncellemeler ve otomatik zaman blokları ayarlayarak iş yapmayacağınız zaman blokları planlayın ve temiz bir mola verin!💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

8. ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu ile kampanyaları izleyin, promosyon etkinlikleri planlayın ve daha fazlasını yapın

Mükemmel zamanlamanın sanatını ustalaşmak, bir promosyonun başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. İşte burada ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu devreye girer. İndirim oranlarından promosyon sürelerine ve son kullanma tarihlerine kadar her ayrıntıyı planlamak ve yönetmek için akıllı bir yoldur ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Özel Alanlar, promosyon çabalarınızın hedefine ulaşması ve zamanında yapılması için ihtiyacınız olan ayrıntıları izlemenizi sağlar.

Program Görünümü, her promosyonun başlangıç ve bitiş tarihlerini haritalandırmanıza olanak tanır ve böylece planınızı takip etmenize yardımcı olur. Yaklaşan Tatiller Görünümü, tatiller ve yoğun alışveriş dönemleri için özel promosyonlar planlamanıza yardımcı olur. Liste Görünümü, yeni promosyon fikirleri ortaya çıktıkça bunları beyin fırtınası yapmak ve saklamak için bir alan sunar.

Ayrıca, otomatik bildirimler sayesinde her zaman güncel kalırsınız, bu da bu şablonu iyi yürütülen her promosyon stratejisi için paha biçilmez bir araç haline getirir.

✨İdeal kullanım alanları: Promosyon etkinliklerini planlamak ve programlamak isteyen pazarlama uzmanları

9. ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Kampanyanızı bir zaman çizelgesinde haritalayın, takımlarla işbirliği yapın ve ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu ile tüm içerik pazarlama hedeflerinizi görselleştirin

Pazarlama kampanyalarınızı yönetmek, yapılacaklar listesini işaretlemek kadar kolay olabilir. ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu, her kampanya için net bir zaman çizelgesi oluşturmayı ve anahtar dönüm noktalarında ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırarak, her görevin pazarlama hedeflerinize katkıda bulunmasını sağlar.

İşbirliği artık çok kolay: Takım üyeleri ve paydaşlar güncel bilgilere erişebilir ve uyum içinde çalışabilir, böylece kampanyalar baştan sona sorunsuz bir şekilde yürür. Örneğin:

Etkinlikler Takvimi görünümüyle kampanyanızın programını ve anahtar tarihlerini düzenleyin

Zaman Çizelgesi Görünümü ile görevlerin ve son tarihlerin akışını görselleştirin, genel bir bakış elde edin

Kampanya Liste Görünümü ile her görevi ayrı ayrı izleyin

Kampanya Süreci Görünümü ile her aşamadaki ilerlemeyi izleyin

Sadece iki durumla basit ve akıcı bir ş Akışı'nı sürdürün: Açık ve Tamamlandı

✨İdeal kullanım alanları: Küçük reklam ajansları, müşterileri için reklam kampanyalarını izleyebilir, yönetebilir ve sunabilir

10. ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu ile birden fazla marka için içerik üretim sürecinizi ölçeklendirin ve birden fazla platformda yayınlanmasını yönetin

ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu, ClickUp takımının blogları için yaptığı gibi, içerik üretimini sorunsuz bir şekilde yönetmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu şablon blog içeriğini örnek olarak kullanır, ancak ş akışı diğer içerik türlerine uyarlanabilir.

Çalışma Alanınıza İçerik Üretim Ölçeklendirme Klasörünü uyguladığınızda, Blog Yayınları (Devam Ediyor) Listesi içinde belirlenen bir Bekleyen İşler görünümü de dahil olmak üzere birkaç optimize edilmiş görünüme erişebilirsiniz. Bu Bekleyen İşler görünümü, süreci kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve yaklaşan içerik güncellemeleri için blog özetlerine, yorumlara ve canlı URL'lere hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

"İçerik Türü", "Hedef Yayın Tarihi", "Yazar Kaynağı" ve hatta taslaklar ve canlı yayınlar için URL'ler gibi Özel Alanlar ile içeriği en yüksek verimlilikle düzenleyebilir ve önceliklendirebilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Çeşitli içerik çıktılarını ölçeklendirmek ve planlamak isteyen içerik pazarlamacıları

ClickUp ile İçerik Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarın

Google E-Tablolar'daki içerik takvimi şablonları, içerik zaman çizelgelerine net bir genel bakış sunarak önemli etkinlikleri takip etmenize yardımcı olur. Başlıca avantajları arasında esneklik, kolay erişilebilirlik ve verileri yönetmek ve görevlerin ilerlemesini izlemek için merkezi bir hub bulunur.

Daha da sağlam bir çözüm arayanlar için, ClickUp'ın ücretsiz içerik takvimi şablonları, uçtan uca içerik yönetimi için tasarlanmış gelişmiş özellikler sunar.

İçerik ve ajansların, beyin fırtınasından yayın oluşturmaya ve planlamaya kadar sorunsuz bir içerik stratejisi yürütmesini sağlar.

ClickUp, içerik oluşturmanın tüm aşamalarını düzenlemenize, son tarihler belirlemenize, görevler atamanıza ve iş akışınızı görselleştirmenize olanak tanır, bu da onu kapsamlı içerik planlaması için ideal hale getirir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve içerik yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın!