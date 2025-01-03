Motion ve Calendly: Hangi planlama aracı daha iyi?

Toplantı planlamak genellikle sinir bozucu bir etiket oyunu gibi görünür. Potansiyel bir müşteri ile toplantı ayarlamak istediğinizi düşünün. Onlar bir zaman aralığı önerir, ancak o saatte başka bir müşteri toplantınız vardır. Farklı bir zaman aralığı önerirsiniz, ancak onlar müsait değildir. Bu şekilde gidip gelmeler devam eder ve karşılıklı olarak uygun bir zaman aralığı bulduğunuzda, iki hafta geçmiştir ve potansiyel müşteri artık ilgisini kaybetmiştir.

Neyse ki, Motion ve Calendly gibi AI takvim uygulamaları bu döngüye girmenizi önleyebilir. Calendly, web sitesi ziyaretçilerine karşılıklı olarak uygun zaman aralıklarına göre toplantılar planlamak için bir form sağlar. Aynı zamanda, Motion'ın takvimi her görevin ve toplantının gününüze mükemmel şekilde uymasını sağlar.

Peki, planlama için ideal araç hangisi? En iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için Motion ve Calendly'yi ayrıntılı olarak inceleyelim.

Bonus olarak, tüm takvimlerinizi tek bir takvimde birleştiren ve takviminizden doğrudan görevler oluşturmanıza olanak tanıyan ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü tanıtacağız . 📅

Motion nedir?

Motion, yapay zeka planlama özelliklerine sahip bir proje yönetimi ve takvim aracıdır. Önemli görevlerinizi, toplantılarınızı ve etkinliklerinizi tercihlerinize göre otomatik olarak takviminize planlayarak gününüzü zahmetsizce düzenler. İster son teslim tarihleriyle uğraşın ister toplantıları dengeleyin, Motion'ın otomasyonu her görev ve toplantıya zaman ayırır ve biraz da yedek zaman bırakır.

via Motion

Motion özellikleri

Motion, AI destekli planlama, görev yönetimi ve işbirliğini tek bir sorunsuz platformda birleştirerek manuel planlamayı ortadan kaldırır. En iyi özelliklerini keşfedelim.

Özellik #1: AI toplantı asistanı

via Motion

Garip saatlerdeki toplantılardan kaçınmak için takviminizi manuel olarak bloklamanız mı gerekiyor? Motion'ın AI Toplantı Asistanı bu işi sizin yerinize halleder. Takviminizde tercih ettiğiniz toplantı zamanlarını gösterir, böylece insanlar sadece o dönemde toplantı planlayabilir.

Hatta günlük toplantı sınırları bile ayarlayabilirsiniz. Sınıra ulaşıldığında, takviminize başka toplantı kaydedilemez ve iş ile toplantılar arasında sağlıklı bir denge sağlanır.

Motion ayrıca randevu rezervasyonları için bir sayfa oluşturmanıza da yardımcı olur. Planlama bağlantısını kolayca paylaşarak başkalarının sizinle toplantı rezervasyonu yapmasını sağlayabilirsiniz. Motion'ın öne çıkan özelliği, uygunluk durumunuzu paylaşmak için özel e-postalar oluşturmaktır. E-postaya tercih ettiğiniz zaman aralıklarını ekler ve misafirler herhangi bir aralığa tıklayarak toplantı rezervasyonu yapabilir.

Özellik #2: AI destekli takvim

via Motion

Motion'ın Akıllı Takvimi, gününüzü otomatik olarak planlar. Tercih ettiğiniz çalışma saatlerinizi, haftalık görevlerinizi ve toplantılarınızı analiz eder ve özel bir program oluşturur, böylece herhangi bir günde hangi göreve veya toplantıya odaklanmanız gerektiğine karar vermek için endişelenmenize gerek kalmaz.

AI takvim, öncelikler değiştikçe gününüzü dinamik olarak ayarlar. Örneğin, acil bir toplantı planlandığında, o günkü görevlerinizi ve diğer toplantılarınızı ayarlar. Görevleriniz veya toplantılarınız çalışma saatlerinizi aştığında bile bildirim alırsınız, böylece tükenmişlik riskini azaltırsınız.

Özellik #3: Akıllı proje yöneticisi

via Motion

Motion, görevleri doğrudan takımınızın takvimlerine entegre ederek proje planlamasını kolaylaştırır. Her takım üyesinin kapasitesi ve teslim tarihlerine göre özel planlar oluşturur. Böylece projeleriniz mikro yönetim olmadan verimli bir şekilde yürütülür.

Ayrıca, proje gereksinimlerine göre görevleri önceliklendirir ve acil görevleri takviminize ekler, böylece her şeyin zamanında tamamlanmasını sağlar ve iş akışınızı daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Motion fiyatlandırması

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 34 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 20 $ (20 kullanıcıdan az takımlar için)

Business Pro: Özel fiyatlandırma (20 veya daha fazla kullanıcıdan oluşan takımlar için)

Calendly nedir?

Calendly, kişisel ve iş takvimlerinizi (en fazla altı tane) senkronize ederek gerçek zamanlı uygunluğunuzu gösteren, kullanıcı dostu bir planlama aracıdır. Son derece özelleştirilebilir rezervasyon sayfaları oluşturabilir ve bunları web sitenize entegre edebilir veya bağlantıyı e-posta yoluyla paylaşabilirsiniz. Misafirler, uygun zaman dilimlerinizi görüntüleyebilir ve anında toplantı rezervasyonu yapabilir.

via Calendly

Calendly özellikleri

Calendly, bireyler ve takımlar için planlama sürecini basitleştirir. Özelleştirilebilir toplantı bağlantılarından yüksek değerli potansiyel müşteriler için yönlendirme formlarına kadar, kullanışlı özellikleri zaman kazanmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

via Calendly

Calendly ile, ürün demoları veya müşteri oryantasyon oturumları gibi farklı etkinlik türleri için şablonlar kullanarak kolayca özelleştirilebilir toplantı rezervasyon sayfaları oluşturabilirsiniz. Birisi toplantı rezervasyonu yaptığında, Calendly gerisini halleder. Hem size hem de misafire toplantı bağlantısı ve diğer ilgili ayrıntıları içeren bir onay gönderir.

En güzel yanı ise, toplantı analizlerini bile izlemenize olanak tanımasıdır! Ortalama toplantı süresi, en yaygın toplantı türleri ve iptal edilen veya yeniden planlanan toplantı sayısı gibi bilgiler edinebilirsiniz. Dikkat: Bu özellik yalnızca ücretli sürümde mevcuttur.

Özellik #2: Takım planlama

via Calendly

İşletmeler için Calendly, takım programlarını verimli bir şekilde koordine etmek için gerçek zamanlı planlama, grup toplantıları ve toplu uygunluk bilgisi sunar. Çevrimiçi toplantılar için bile doğru kişinin veya takımın doğru zamanda hazır olmasını sağlar.

Calendly ayrıca misafirleri doğru takım üyesine bağlamak için bir yönlendirme formu sunar. Örneğin, işiniz hem satış hem de destek ile ilgili sorular alıyorsa, form satış sorgularını size yönlendirebilir ve destek ile ilgili sorunları doğrudan müşteri hizmetleri takımınıza gönderebilir. Manuel olarak uğraşmanıza gerek yok!

Özellik #3: Otomatik hatırlatıcılar ve takip

via Calendly

Calendly, otomatik e-posta ve metin hatırlatıcılarla randevu iptallerini azaltır. Konuşmanın akışını sürdürmek için takip mesajları gönderir ve size zaman kazandırır.

Ayrıca, Google Takvim, Outlook, Zoom ve Salesforce gibi popüler platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. İş akışı otomasyonunu kullanarak toplantı öncesi anketler gönderme veya etkinlikleri doğrudan CRM'nizle senkronize etme gibi eylemleri tetikleyebilirsiniz.

Calendly fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Sınırlı özelliklere sahip bireyler için temel planlama

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Motion ve Calendly: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Motion hem de Calendly çok yönlü planlama uygulamalarıdır, ancak biraz farklı ihtiyaçları karşılarlar. Motion, planlamayı AI destekli görev yönetimi ile birleştirmede mükemmeldir, Calendly ise sadeliği ve güçlü toplantı koordinasyon özellikleriyle öne çıkar.

Motion ve Calendly'nin anahtar özelliklerini özetleyen kullanışlı bir tablo:

Özellik Motion Calendly Planlama AI destekli, özelleştirilebilir rezervasyon bağlantıları, gerçek zamanlı uygunluk durumu Çeşitli etkinlik türleri için özel rezervasyon bağlantıları, özelleştirilebilir iş akışları, takım takvimleri Görev yönetimi Önceliklendirme özelliğine sahip güçlü görev yöneticisi Sınırlı görev yönetimi Takvim entegrasyonları Görevler, toplantılar ve son tarihler için birleşik takvim Harici takvimlerle senkronizasyon İşbirliği araçları Görev içi sohbet, yorum yapma, paylaşılan proje planları Sınırlı işbirliği özellikleri Proje yönetimi Proje planlamayı otomatikleştirir ve görevleri planlar Proje yönetimi için tasarlanmamıştır Entegrasyonlar Slack, Zoom, Google Takvim ve daha fazlası gibi çeşitli araçlarla entegre olur CRM'ler, video konferans araçları ve diğer uygulamalarla entegre olur Kullanıcı arayüzü Gelişmiş, zengin özelliklere sahip, ancak öğrenme eğrisi daha dik olabilir Minimalist ve sezgisel arayüz Ücretsiz sürüm Hayır Evet Fiyat Bireysel: Bir kullanıcı için aylık 34 $ İş Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $ İş Pro: Özel fiyatlandırma Sonsuza Kadar Ücretsiz: Sınırlı özelliklere sahip bireyler için temel planlama. Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla En iyisi Birleşik bir takvim ve verimlilik aracına ihtiyaç duyan profesyoneller ve takımlar Toplantı koordinasyonuna odaklanan bireyler, küçük işletmeler ve satış takımları

Şimdi, en güçlü özelliklerini derinlemesine karşılaştıralım.

Özellik #1: AI destekli planlama

Motion ve Calendly, planlamayı optimize etmek için yapay zekayı kullanır, ancak yaklaşımları ve kullanım alanları önemli ölçüde farklıdır.

Motion

Motion, gelişmiş algoritmalar kullanarak takviminizi, görevlerinizi ve tercihlerinizi analiz eder ve en uygun toplantı saatlerini önerir. Zaman dilimi farklarını, toplantı süresini ve bireysel uygunluk durumlarını dikkate alarak planlama çakışmalarını en aza indirir.

Öncelikler değişirse veya bir toplantı uzarsa, Motion'ın yapay zekası gününüzü gerçek zamanlı olarak yeniden düzenleyerek uyum sağlar. Görevler manuel müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak yeniden planlanır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Motion sadece toplantılar için alan ayırmakla kalmaz, görevler için özel odaklanma zamanı ayırarak yüksek öncelikli işlerinizi tamamlamanızı sağlar.

Calendly

Calendly, özelleştirilebilir planlama bağlantıları ve otomatikleştirilmiş iş akışları aracılığıyla toplantı koordinasyonunu kolaylaştırmaya odaklanır, bu da onu satış ekipleri, işe alım uzmanları ve müşteri ile yüz yüze çalışan roller için mükemmel hale getirir.

AI destekli rezervasyon bağlantısı, uygunluk durumunuza ve tercihlerinize göre en uygun toplantı saatlerini önerir, böylece fazla rezervasyon ve arka arkaya toplantılar önlenir.

Calendly, Motion gibi gelişmiş görev yönetimi sunmasa da, yapay zeka destekli iş akışları, özel hatırlatıcılar ve takipler gibi temel planlama ihtiyaçlarını basitleştirir.

🏆 Kazanan: Motion, gerçek zamanlı, akıllı planlama özelliği ile öne çıkarken, Calendly ise salt toplantı koordinasyonunda mükemmeldir.

Özellik #2: Görev planlama

Hem Motion hem de Calendly görev yönetimi özellikleri sunar, ancak aralık, odak ve işlevsellik açısından farklılık gösterir.

Motion

Motion'ın yapay zeka destekli görev yöneticisi görevleri düzenler ve takviminize ekler, böylece görevlerin son teslim tarihlerinde tamamlanmasını sağlar.

İşbirliğine dayalı projeler için Motion, görevleri takım içindeki bireysel takvimlere atar, böylece herkes neyi ne zaman yapacağını bilir. Bu, yanlış anlaşılmaları azaltır ve sorumluluk bilincini artırır.

Calendly

Calendly öncelikle planlamaya odaklanırken, toplantı sonrası takip e-postalarını otomatikleştirme gibi bazı temel görev yönetimi özellikleri de sunar.

Calendly ayrıca ClickUp gibi proje yönetimi araçlarıyla entegre olarak, toplantılardan ortaya çıkan eylemler için görevler atamanıza veya hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanır. Bu görevler Calendly'de doğrudan yönetilmez, ancak entegrasyon toplantılar ve görev yönetimi arasında bir köprü görevi görür.

🏆 Kazanan: Güçlü ve sorunsuz görev planlama özellikleri ile Motion.

Özellik #3: Takım planlaması

Etkili işbirliği, takım projelerinde ve grup programlarını yönetmede başarının anahtarıdır. Hem Motion hem de Calendly, işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış özellikler sunar.

Motion

Motion, sıkı teslim tarihleri olan takımlar için tasarlanmış bir işbirliği aracıdır. Görevlere ve uygunluk durumuna göre her takım üyesi için kişiselleştirilmiş programlar oluşturur. Gerçek zamanlı güncellemeler ve paylaşılan takvimler sayesinde, takımlar beklenmedik değişikliklerle karşılaştıklarında bile uyumlu ve verimli çalışmaya devam edebilir.

Calendly

Calendly'nin takım planlama özelliği, katılımcıların uygun zamanları seçmelerine olanak tanıyarak grup planlamayı basitleştirir. Ayrıca, zamanında katılımı sağlamak için otomatik hatırlatıcılar gönderir.

🏆 Kazanan: Grup planlama ve otomatik hatırlatıcılar için Calendly.

Reddit'te Motion ve Calendly karşılaştırması

Gerçek kullanıcı yorumlarından Motion ve Calendly hakkında daha derinlemesine bilgiler edinmek için Reddit'e başvurduk. İşte öğrendiklerimiz! Bir Reddit kullanıcısı, Motion'ın harika planlama seçenekleri ve AI özelliklerini takdir ediyor:

Motion'ı yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve benim için bir dönüm noktası olduğunu söylemeliyim. Ucuz değil ve her ay fatura geldiğinde hala biraz yüzümü buruşturuyorum, ancak verimliliğimi artırdığını ve günlük rutinime çok eksik olan bir yapı sağladığını kesinlikle söyleyebilirim.

Motion'ı yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve benim için bir dönüm noktası olduğunu söylemeliyim. Ucuz değil ve her ay fatura geldiğinde hala biraz yüzümü buruşturuyorum, ancak verimliliğimi artırdığını ve günlük rutinime çok eksik olan bir yapı sağladığını kesinlikle söyleyebilirim.

Benzer şekilde, bazı Reddit kullanıcıları, özellikle müşteri ile yüz yüze çalışan profesyoneller için, basit planlama fonksiyonları nedeniyle Calendly'yi övüyor.

Ben kullanıyorum ve çok memnunum. Calendly, insanların takvimimde farklı zaman blokları (15 dakika, 30 dakika, 1 saat vb.) için zaman ayarlamasını son derece kolaylaştırıyor ve Zoom'u entegre edebiliyorsunuz, böylece rezervasyon yaptıklarında bir konferans bağlantısı da ekleniyor. Genel olarak her iki taraf için de son derece kullanıcı dostu.

Ben kullanıyorum ve çok memnunum. Calendly, insanların takvimimde farklı zaman blokları (15 dakika, 30 dakika, 1 saat vb.) için zaman planlamasını son derece kolaylaştırıyor ve Zoom'u entegre edebiliyorsunuz, böylece rezervasyon yaptıklarında bir konferans bağlantısı da ekleniyor. Genel olarak her iki taraf için de son derece kullanıcı dostu.

Hafif farklı kullanım durumlarına hizmet ettikleri için, bunları karşılaştırmak için en iyi yol, başa baş bir karşılaştırma olmayabilir. Peki, seçiminizi nasıl yapacaksınız?

ClickUp ile tanışın — Motion ve Calendly'ye en iyi alternatif

Motion ve Calendly karşılaştırmasının nihai sonucu: Planlama ve görev yönetimi için bir araç arıyorsanız, Motion'ı tercih edin; takım işbirliği için daha iyi sonuç verir. Sadece toplantı planlayıcı mı arıyorsunuz? Calendly'yi seçin.

Ancak bir sorun var: Motion'ın planlama için fiyatları oldukça yüksek ve yinelenen görevler ekleme gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri yok. En iyi çözüm nedir? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp 'ı öneriyoruz. * Motion ve Calendly'nin en iyi alternatifi olan bu uygulama, toplantı ve görev yönetimini tek bir çatı altında gerçekleştirir ve projelerinizi ve verimliliğinizi yolunda tutmak için ek iletişim araçları sunar.

Görevleri ve etkinlikleri planlamak, hatırlatıcılar almak, gününüzü planlamak ve proje ilerlemesini izlemek mi istiyorsunuz? ClickUp ile her şey tek bir platformda mümkün.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Takvim ile gününüzü sorunsuz bir şekilde planlayın

ClickUp'ın Takvim Görünümü, tüm görevlerinizi, etkinliklerinizi ve son tarihlerinizi tek bir sezgisel alanda bir araya getirir.

Sürükle ve bırak işlevselliği ile görevleri ve toplantıları kolayca planlayabilir, proje zaman çizelgelerini görselleştirebilir ve tüm takvimlerinizi senkronize ederek çakışmaları önleyebilirsiniz.

Renk kodlu görevler ve etkinliklerle düzenli kalın, kategorileri, takımları veya öncelikleri bir bakışta kolayca ayırt edin.

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile programınızın bir adım önünde olun — gününüzü bir bakışta özelleştirin, düzenleyin ve kontrol altına alın

Gelişmiş filtreleri kullanarak önemli etkinliklere veya görevlere odaklanabilir, gereksiz karmaşayı ortadan kaldırabilir ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz. Önemli görevler ve etkinlikler için ClickUp'ta hatırlatıcılar ayarlayarak hiçbir son tarihi kaçırmayın.

Calendly gibi, ClickUp da takviminizi herkesle paylaşmanıza olanak tanır. Paylaşım izinlerini ayarlayın, bağlantıyı kopyalayın ve hazırsınız!

ClickUp'ı her gün, müşterilerle tüm Proje Toplantılarını, iç proje planlama toplantılarını, iç proje ilerleme toplantılarını ve kaynak planlama oturumlarını organize etmek için kullanıyoruz. Ayrıca, son müşterilerle görevlerin sahipliğini teşvik etmek için de kullanıyoruz, bu da sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı oluyor.

ClickUp'ı her gün, müşterilerle tüm Proje Toplantılarını, iç proje planlama toplantılarını, iç proje ilerleme toplantılarını ve kaynak planlama oturumlarını organize etmek için kullanıyoruz. Ayrıca, son müşterilerle görevlerin sahipliğini teşvik etmek için de kullanıyoruz, bu da sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı oluyor.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Şablonlarla akıllı planlama yapın

ClickUp, kullanıcı dostu ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile planlamayı çocuk oyuncağına çevirir. Motion gibi, görevlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir görünümde sorunsuz bir şekilde birleştirerek programınız üzerinde netlik ve kontrol sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile görevleri, etkinlikleri ve son teslim tarihlerini sorunsuz bir şekilde düzenleyin

Son teslim tarihlerini, toplantıları veya kişisel taahhütlerinizi yönetiyor olun, bu şablon gününüzün, haftanızın veya ayınızın net bir özetini sunarak planlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, Google Takvim, Outlook ve Zoom gibi popüler araçlarla entegrasyonlar sayesinde iş akışınızı kolaylaştırır ve tüm programlarınızın senkronize olmasını sağlar.

En iyi yanı ne mi? Şablon, benzersiz iş akışınıza ve tercihlerinize uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir. Yinelenen projeler ve görevler için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturarak daha da fazla zaman kazanın ve verimli planlama ve organizasyon için vazgeçilmez bir araca sahip olun. İsteyebileceğiniz en iyi proje yönetimi takvimi!

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Görevleri ile planlama ve işbirliğini geliştirin

ClickUp Görevleri, temel yapılacaklar listelerinin ötesine geçerek görev yönetimini yeniden tanımlar ve planlamayı kolaylaştıran, verimliliği artıran ve işbirliğini teşvik eden güçlü özellikler sunar.

Süreçlerinize uygun ayrıntılı açıklamalar, son teslim tarihleri ve Özel Durumlar içeren görevler oluşturabilirsiniz. Görevleri tek veya birden fazla atanan kişiye atayın, bağlam için @bahsetmeler ve yorumlar ekleyin ve ilgili dosyaları doğrudan görevlere ekleyin; böylece sonsuz e-posta konuları ortadan kalkar.

ClickUp Görevleri ile kaosu netliğe dönüştürün — daha önce hiç olmadığı gibi önceliklendirin, otomatikleştirin ve işbirliği yapın

ClickUp'taki görevler, daha iyi takip için Alt Görevlere bölünebilir. Her görev için anahtar ayrıntıları kaydeden öncelikler, bağımlılık ilişkileri ve Özel Alanlar kullanarak karmaşık projelerden günlük planlara kadar her şeyi düzenleyebilirsiniz. Listeler, Panolar veya Takvim görünümleriyle görevlerinize genel bir bakış elde edin ve ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görev atama veya son teslim tarihleri belirleme gibi tekrarlayan işleri azaltın.

Son olarak, görevleri ClickUp'taki genel Hedeflerle ilişkilendirerek, günlük çabalarınız ile uzun vadeli vizyonunuz arasındaki boşluğu doldurarak odaklanmanızı ve uyumunuzu koruyabilirsiniz.

Ş Akışınızı iyileştirmek için diğer ClickUp özellikleri

ClickUp Brain ile planlama ve görev yönetimini geliştirin

ClickUp Brain, yapay zeka destekli özellikleri sayesinde görev yönetimi ve planlamada verimliliği artırır. Bireysel iş akışlarını kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için yönetici asistanınız gibi çalışır.

ClickUp Brain ile görevlerinizi hızlandırın ve verimliliğinizi artırın. Bilgileri anında alın, saniyeler içinde belgeler oluşturun ve sonsuz gidip gelmeler olmadan ilerleme güncellemelerini alın

ClickUp Brain ile görev ayrıntılarını anında taslak haline getirebilir, özetleyebilir ve iyileştirebilirsiniz, böylece manuel güncellemeler için zaman kazanırsınız. ClickUp Brain, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek kullanıcıların daha önemli işlere odaklanmasını sağlar. Görevleri gözden geçirip bir sonraki adımlar için öncelikli bir liste sunarak önemli görevlerin gözden kaçmamasını sağlar.

ClickUp'ı deneyin Brain ClickUp Brain ile proje güncellemelerini, konu başlıklarını, belgeleri ve daha fazlasını anında özetleyin

AI, her görevi açmanıza gerek kalmadan gerçek zamanlı proje özetleri ve güncellemeler de oluşturabilir. Projeleriniz veya görevlerinizle ilgili soruları bağlam içinde yanıtlayarak manuel aramaları azaltır. Sonuç olarak, zamanınızın %60'ına kadar tasarruf edebilir, projelerin durumunu hızlı bir şekilde kavrayabilir ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.

ClickUp Brain'i farklı kılan, iş yükünüzü analiz etme ve optimizasyonlar önerme yeteneğidir. Bu sayede darboğazları belirleyebilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

ClickUp ile proje yönetiminde uzmanlaşın

ClickUp'ın Proje Yönetimi platformu, takımların yolunda ilerlemesini, organize olmasını ve odaklanmasını sağlar. Kişisel görevlerden büyük, karmaşık, işlevler arası projelere kadar her şeyi tek bir platformda yönetmenizi sağlar.

ClickUp'ın Proje Yönetimi çözümleriyle her projeyi ustaca yönetin

Projeleri yönetilebilir görevlere bölebilir, takım üyelerine atayabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz. Liste, Pano ve Gantt gibi 15'ten fazla özel görünüm, her projenin takımınız için en uygun şekilde izlenmesini sağlar.

Ayrıca, gerçek zamanlı performans izleme ve içgörüler için ClickUp Gösterge Panelleri gibi güçlü raporlama araçlarını kullanarak, projenizin başarısını hızlandırmak için veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

ClickUp ayrıca günlük ve takım programlarınızı basitleştirmenize yardımcı olacak çeşitli şablonlar sunar. Örneğin, ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, görevlerinizi düzenlemenize, önceliklerinizi belirlemenize ve gün boyunca odaklanmanızı sağlar.

Takım programlarını yönetiyorsanız, ClickUp Çalışan Programı Şablonu, vardiyaları kolayca atamanıza ve uygunluk durumunu izlemenize yardımcı olarak takımınızda sorunsuz bir koordinasyon sağlar.

Bu şablonlar, tekrarlayan görevlerde zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırarak düzenli ve planlı çalışmayı kolaylaştırır.

ClickUp'ı deneyin: Motion ve Calendly tartışmasına mükemmel çözüm

Calendly toplantıları planlar. Motion, toplantı planlamayı görev yönetimi ile birleştirir.

Peki ya ClickUp? O bambaşka bir ligde. Çalışma şeklinizi kökünden değiştirmek için tasarlanan ClickUp, görevleri yönetmek, projeleri planlamak ve zamanınızı planlamak için eşsiz bir esneklik sunar — hepsi tek bir güçlü platformda.

AI destekli planlama araçlarıyla ClickUp, görevleri yönetmenin ötesine geçer; öncelikleri tahmin eder, programınızı optimize eder ve iş akışlarını otomatikleştirerek size saatler kazandırır. ClickUp'ı favori araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre edin, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin ve takımınızın zahmetsizce işbirliği yapmasını sağlayın.

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