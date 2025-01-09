Hedeflerinize Ulaşmak İçin En İyi 10 Estetik Planlayıcı Uygulaması

Dijital planlayıcılarla yapılacaklar listeleri oluşturmak, gününüze netlik ve düzen getirerek gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı kolaylaştırır.
Estetik bir günlük planlayıcı uygulaması ise pastanın üzerindeki kiraz gibidir. Uygulamayı kullanmak istemenizi sağlar ve işlerinizi düzenli tutar.
Bu yazıda, en iyi on estetik planlayıcı uygulamasını ele alacağım. Okumaya devam edin. ☕️
⏰ 60 saniyelik özet
Güzel tasarımı ve güçlü hedef izleme özelliklerini bir araya getiren planlayıcı uygulamaları keşfedin ve düzenli kalın.
- ClickUp: AI destekli dijital planlama için en iyisi
- Sunsama: Kişisel verimlilik için en iyisi
- Todoist: Oyunlaştırılmış planlama için en iyisi
- Notion: Özel iş akışları oluşturmak için en iyisi
- Trello: Günlük görevleri görselleştirmek için en iyisi
- Good Notes: Dijital not alma için en iyisi
- Ellie Planner: Basit ve sezgisel planlama için en iyisi
- Cute Calendar Schedule Planner: Renk kodlu günlük planlama için en iyisi
- Fantastical: iCloud entegrasyonları için en iyisi
- Yapılandırılmış: Günlük zaman çizelgesi oluşturmak için en iyisi
Estetik planlayıcı uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?
Estetik bir günlük planlayıcı uygulaması seçerken, görsel olarak çekici tasarımın yanı sıra işlevselliğe de dikkat etmek önemlidir. İşte dikkate almanız gereken birkaç anahtar nokta:
🧩 Etkileşimli bileşenler
Bileşenler, görevleri kontrol etmeyi, etkinlikler eklemeyi veya ana ekranınızdan alışkanlıkları izlemeyi kolaylaştırırken, dijital alanınıza şıklık katar. Estetik planlayıcılar genellikle, ilerlemenizi görsel olarak keyifli hale getiren özelleştirilebilir renkler, düzenler ve simgelerle güzel tasarlanmış bileşenler sunar. Bu bileşenler, rutinlerinizi ön planda ve merkezde tutarak alışkanlıklarınızı biriktirmenize de yardımcı olur.
📋 Sürükle ve bırak görev yönetimi
Sürükle ve bırak işlevselliği ile görevleri yeniden düzenlemek görsel olarak tatmin edici bir deneyim haline gelir. Görevleri kategoriler, zaman çizelgeleri veya öncelik düzeyleri arasında sorunsuz bir şekilde taşıyabileceğiniz, aynı zamanda akıcı animasyonlar ve temiz düzenlerin keyfini çıkarabileceğiniz görev yönetimi araçlarını arayın.
📅 Akıllı hatırlatıcılar
Hatırlatıcılar sizi sadece planınızın gerisinde kalmamanızı sağlamakla kalmaz, şık tasarımları, sakinleştirici sesleri ve özel bildirimleriyle planlayıcınıza estetik bir şekilde entegre edilebilir. Akıllı hatırlatıcılar, alışkanlıklarınızı desteklerken görevlerinizde ve rutinlerinizde tutarlılık sağlamanıza yardımcı olur. Güzel tasarlanmış bir hatırlatıcı, kendinizi bunalmış hissetmeden üretken kalmanızı sağlar ve sakinlik ve odaklanma hissi yaratır.
📝 Fikirleriniz için serbest alan
Serbest biçimli alan, fikirlerinizi yaratıcı ve görsel olarak çekici bir şekilde beyin fırtınası yapmanıza ve haritalandırmanıza olanak tanır. Renkli eskizler, zarif düzenler ve sınırsız özelleştirme seçenekleri ile bu özellik, planlayıcınızı düşünceleriniz için güzel bir tuval haline getirir.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Estetik Planlayıcı Uygulaması
İşte en iyi estetik planlayıcı uygulamalarına hızlı bir genel bakış:
|AI Aesthetic Planner
|En iyisi
|Anahtar Özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|AI destekli dijital planlama
|AI destekli planlama, hedef izleme, izleme için gösterge panelleri
|Ücretsiz plan mevcuttur ve kullanıcı başına 7 $'dan başlar
|Sunsama
|Kişisel verimlilik
|Görevleri sürükleyip bırakma, otomatik güncellemeler, odak modu
|aylık 20 dolar
|Todoist
|Oyunlaştırılmış planlama
|Yerleşik hatırlatıcılar, özel bildirimler, ortak projeler, görev atama
|Ücretsiz sürüm mevcuttur ve kullanıcı başına aylık 5 dolardan başlar
|Notion
|Özel iş akışları oluşturma
|Tam özelleştirme, görev yapılandırma, Kanban panoları
|Ücretsiz plan mevcuttur ve aylık koltuk başına 12 dolardan başlar
|Trello
|Basit planlayıcı uygulaması
|Görev atama, kart yorumlama, dosya paylaşımı, uygulama entegrasyonları
|Ücretsiz plan mevcuttur ve kullanıcı başına aylık 6 dolardan başlar
|Good Notes
|Dijital not alma
|Kolay içe aktarma, belge düzenleme, çalışma materyalleri, iCloud senkronizasyonu
|Özel fiyatlandırma
|Ellie Planner
|Basit ve sezgisel planlama
|Zaman tahmini, zaman takibi, ek dosya, bilgi yönetimi
|Ücretsiz plan mevcuttur ve aylık 9,99 $'dan başlar
|Sevimli Takvim
|Mobil uygulama
|Etkinlik görünümleri, renkli notlar, ruh hali günlüğü, özel planlayıcılar, çıkartmalar ve temalar
|Özel fiyatlandırma
|Fantastical
|iCloud entegrasyonu
|Birleşik arayüz, görevler ve hatırlatıcılar, Zoom entegrasyonu, takım entegrasyonu, saat dilimi ayarlamaları
|Aylık 4,75 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık ödeme
|Yapılandırılmış
|Saatlik zaman çizelgesi uygulaması
|Görevler ve hatırlatıcılar, Zoom entegrasyonu, takım entegrasyonları
|Özel fiyatlandırma
Şimdi bu uygulamaları ayrıntılı olarak inceleyelim.
1. ClickUp (AI destekli dijital planlama için en iyisi)
Estetik planlayıcılar, süslü görünümlü uygulamalar değil, sadeliğin güzelliğine sahip ve işleri başarmanın tatminini sunan araçlardır. *Amaç odaklı tasarım, benim deyimimle.
Bu yüzden dijital planlayıcı olarak ClickUp'ı seviyorum. Görevlerden hedeflere ve fikirlere kadar her şeyi tek bir yerde birleştirir. Ayrıca, aşırıya kaçmadan estetik bir görünüm sağlamak için doğru miktarda öğeye sahiptir.
ClickUp Takvim Görünümü, programımı görselleştirmeme ve etkinlikleri ve proje zaman çizelgelerini takip etmeme yardımcı olarak hiçbir son tarihi kaçırmamamı sağlıyor. Ayrıca harici takvimleri senkronize edebilir, görevleri sürükleyip bırakabilir ve takvimimi proje, görev atanan kişi veya önceliğe göre filtreleyerek en önemli şeylere odaklanabilirim.
ClickUp, başlamak için tam doğru günlük planlayıcı şablonuna sahiptir. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonlarla planlama sürecinizi basitleştirebilirsiniz. Tüm görevlerinizi iş ve kişisel gibi farklı kategorilere ayırmanıza, görevlere öncelik vermenize ve görevlerin ilerlemesini görselleştirmenize yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemenizi, son teslim tarihlerinizi ve görevlerinizi kuşbakışı görünümünde görüntüleyin
- ClickUp Görevleri'ni kullanarak net bir yapı, alt görevler ve öncelikler ile günlük yapılacaklarınızı zahmetsizce yönetin
- ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile görevlere harcadığınız zamanı takip edin, programınızı etkili bir şekilde yönetin ve verimliliğinizi artırın
- ClickUp Beyaz Tahtalar ile bir vizyon panosu oluşturun, yapışkan notlar ekleyin ve görevler atayın
- ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak zamanında görev hatırlatıcılarıyla işlerinizi takip edin ve görevlerinizi zahmetsizce tamamlayın
- ClickUp Goals ile proje hedeflerini tanımlayın, izleyin ve bunları eyleme geçirilebilir adımlara bölün
- ClickUp Brain, ClickUp'ın güçlü AI asistanı ile görevleriniz ve proje güncellemeleriniz hakkında günlük güncellemeler alın
ClickUp sınırlamaları
- Hafif bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Clickup'ın harika olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Çok basit. Sadece birkaç tıklama ile 4 kişi için haftalık plan yapabiliyorum ve müşterilerimiz dahil herkes genel bir bakışa sahip oluyor. Verimli, mantıklı ve anlaşılması kolay. Ayrıca, herkes kendi görünümlerini, gösterge panellerini vb. tasarlayabilir, bu da onu son derece kişisel hale getirir.
Clickup'ın harika olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Çok basit. Sadece birkaç tıklama ile 4 kişi için haftalık plan yapabiliyorum ve müşterilerimiz dahil herkes genel bir bakışa sahip oluyor. Verimli, mantıklı ve anlaşılması kolay. Ayrıca, herkes kendi görünümlerini, gösterge panellerini vb. tasarlayabilir, bu da onu son derece kişisel hale getirir.
2. Sunsama (Kişisel verimlilik için en iyisi)
Sunsama, iş-yaşam dengesini yönetmek için yararlı bir uygulamadır. Günlük görünüm, görevler, toplantılar ve etkinlikler dahil olmak üzere programınızın net bir resmini sunarak planlamayı çok daha kolay hale getirir. Özellikle yararlı bulduğum bir özellik, odaklanılması gereken e-postaları ekleme ve bunları işlemek için zaman ayırma özelliğidir.
Ayrıca, takviminize görevler planlayabilir veya takvim etkinliklerini görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece her şey düzenli kalır. Asana, GitHub veya Jira gibi araçlar kullanıyorsanız, görevleri sorunsuz bir şekilde içe aktarabilirsiniz. Benim dikkatimi çeken özellik, Slack konuşmalarını görevlere dönüştürme seçeneğiydi. Bu sayede, ister işte ister kişisel hayatınızda olsun, önemli hiçbir şey gözden kaçmaz.
Sunsama'nın en iyi özellikleri
- Trello, Asana, Jira ve daha fazlası gibi farklı proje yönetimi uygulamalarından önemli görevleri sürükleyip bırakın
- İçe aktarılan görevler hakkında otomatik güncellemeler alın, bu da senkronizasyonu korumaya yardımcı olur
- E-postalarınızdan, Slack mesajlarınızdan ve takvim etkinliklerinizden görevler oluşturun
- En önemli görevlere odaklanmanıza yardımcı olan Odak modunu kullanın
Sunsama sınırlamaları
- Bu uygulama sınırlı entegrasyonlar sunar ve iCal, Confluence veya Google Drive ile çalışmaz
Sunsama fiyatlandırma
- aylık 20 dolar
Sunsama puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
- G2: Yeterli yorum yok
📖 Daha Fazla Bilgi: 10 Ücretsiz Sunsama Alternatifi
3. Todoist (Oyunlaştırılmış planlama için en iyisi)
Todoist, günlerinizi düzenli yapılacaklar listelerine ayıran sofistike ve estetik bir planlayıcıdır. Görevleri günlere, kategorilere ve önceliklere göre filtrelemenize yardımcı olur. Görevleri tamamladıkça Karma puanları kazanırsınız, bu da eğlenceli bir motivasyon unsuru ekler ve tutarlı görev serileri sürdürmenizi teşvik eder.
Todoist'te yinelenen görevler oluşturabilir, böylece alışkanlıkları takip etmeyi veya günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlanan görevleri planlamayı kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca, görev eklemek hızlı ve sezgiseldir. Örneğin, "Cuma günü saat 14:00'te raporu gönder" yazdığınızda, görev otomatik olarak doğru saatte planlanır.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Son teslim tarihlerini kaçırmamak ve planlarınızı takip etmek için yerleşik hatırlatıcılar ayarlayın
- Önemli görevler için özel bildirimler oluşturarak etkili bir şekilde öncelik belirleyin
- Projeleri başkalarıyla paylaşarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve uyumlu çalışın
- Görevleri atayın ve ilerlemeyi birlikte izleyin, takım projeleri veya aile planlaması için mükemmel
Todoist sınırlamaları
- Daha iyi çevrimdışı işlevsellik ve üçüncü taraf uygulamalarla daha fazla entegrasyon gerektirir
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç seviyesi
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (800 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?
Benim için Todoist bir cankurtaran gibidir. Kurulumu kolaydır ve takımımla birlikte büyük projeler için bile her şeyi net bir şekilde yapılacaklar listesine eklememe yardımcı olur. Ayrıca, son teslim tarihlerini değiştirmek çok kolaydır.
Benim için Todoist bir cankurtaran gibidir. Kurulumu kolaydır ve takımımla birlikte büyük projeler için bile her şeyi net yapılacaklar listelerine koymamda gerçekten yardımcı olur. Ayrıca, son teslim tarihlerini değiştirmek çok kolaydır.
4. Notion (Özel iş akışları oluşturmak için en iyisi)
Notion, yapılacaklar listelerini, not almayı ve proje yönetimini tek bir uygulamada birleştiren görsel olarak çekici bir planlama aracıdır. Geleneksel planlayıcılardan farklı olarak Notion, özel iş akışları oluşturma, veritabanlarında bilgileri düzenleme ve görevleri veya projeleri listeler, panolar veya takvimler gibi çeşitli biçimlerde görüntüleme esnekliği sunar.
Notion'un en harika özelliği özelleştirilebilir olmasıdır. Benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun şablonlar ve düzenler tasarlayabilirsiniz. Haftalık planlayıcı istiyorsanız bunu ayarlayabilir, iş görevlerini izlemek için bir veritabanına ihtiyacınız varsa bunu da oluşturabilirsiniz. Notion ayrıca işbirliğine açık alanlar sunarak projelerinizi ve notlarınızı takımla kolayca paylaşmanızı sağlar.
Notion'un en iyi özellikleri
- Görevleri, projeleri ve notları size en uygun şekilde yapılandırmak için özelleştirin
- Kanban panoları, takvimler ve veritabanları gibi araçları çok yönlü organizasyon için kullanın
- Takım üyelerinin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilmesi için gerçek zamanlı işbirliğini etkinleştirin
- Kolaylaştırılmış ekip çalışması ve verimlilik için belgeleri ve projeleri paylaşın
Notion sınırlamaları
- Geniş özelleştirme seçenekleri nedeniyle ilk öğrenme süreci biraz zor olabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık koltuk başına 12 dolar
- İş: Aylık koltuk başına 18 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (8000+ yorum)
📖 Daha Fazla Bilgi: Günlük Görevler için AI Nasıl Kullanılır?
5. Trello (Günlük görevleri görselleştirmek için en iyisi)
Trello'nun sürükle ve bırak arayüzü, görevleri farklı tamamlanma aşamaları arasında kolayca taşıyabilmenizi sağlar. Bir takım projesini yönetiyor veya kişisel hedeflerinizi planlıyor olsanız da, iş akışlarını izlemek için harikadır.
Trello'nun en iyi yanı basitliğidir. Farklı projeler için özelleştirilebilir temalarla estetik açıdan hoş panolar oluşturabilir, belirli aşamalar için görsel olarak farklı listeler ekleyebilir (ör. "Yapılacak", "Devam Ediyor", "Tamamlandı") ve görevler için renkli kartlar kullanabilirsiniz. Ayrıca etiketleri, son teslim tarihlerini ve ek dosyaları da destekleyerek işinize bağlam eklemeyi kolaylaştırır.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Sezgisel bir arayüzle özelleştirilebilir iş akışlarında görevleri düzenleyin
- Görevleri atama, kartlara yorum yapma ve dosya paylaşma seçenekleriyle takım işbirliğini etkinleştirin
- Slack, Google Drive, Google Takvim ve daha fazlası gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre ederek işlevselliği artırın
Trello sınırlamaları
- Sonsuza kadar ücretsiz plan, güçlendiriciler (entegrasyonlar) ve pano kullanımı konusunda kısıtlamalara sahiptir, bu da yoğun kullanıcıları sınırlayabilir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 dolar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına 210 $, yıllık faturalandırılır
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (13000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?
Trello'nun görsel sadeliği ve esnekliği en çok beğendiğim özellikleri. Görevleri düzenlemek, aşamalar arasında taşımak ve takımımla işbirliği yapmak çok kolay. Blog içeriği, YouTube videoları veya diğer pazarlama projeleri üzerinde çalışırken, Trello'nun sezgisel sürükle ve bırak arayüzü sorunsuz bir yönetim sağlıyor.
Trello'nun görsel sadeliği ve esnekliği en çok beğendiğim özellikleri. Görevleri düzenlemek, aşamalar arasında taşımak ve takımımla işbirliği yapmak çok kolay. Blog içeriği, YouTube videoları veya diğer pazarlama projeleri üzerinde çalışırken, Trello'nun sezgisel sürükle ve bırak arayüzü sorunsuz bir yönetim sağlıyor.
📖 Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Zaman Bloklama Şablonları
6. Good Notes (Dijital not almak için en iyisi)
GoodNotes, el yazısı veya daktilo ile yazılmış notları sezgisel ve verimli bir şekilde düzenlemek isteyenler için tasarlanmış bir dijital not alma uygulamasıdır. Deftere yazma deneyimini taklit eder, ancak arama, düzenleme ve özelleştirme gibi güçlü dijital özellikler ekler. GoodNotes, fikirleri yakalamak, profesyonel ve kişisel amaçlarla belgelere açıklama eklemek ve hatta eskiz yapmak için mükemmeldir.
GoodNotes'un öne çıkan özelliği el yazısı deneyimidir. Stylus kullanarak yazabilirsiniz ve uygulama kağıt üzerine yazma hissini doğru bir şekilde yakalar. Ayrıca notlarınızı dijital klasörler ve defterler halinde düzenlemenize olanak tanır (proje yönetimi aracı gibi), böylece her şeyi kolayca bulabilirsiniz.
GoodNotes'un en iyi özellikleri
- El yazısı ile yazmayı tercih edenler için ideal olan gerçekçi el yazısı deneyiminin keyfini çıkarın
- PDF'leri kolayca içe aktarın ve açıklama ekleyin, belgeleri veya çalışma materyallerini düzenlemek için mükemmeldir
- İCloud'u kullanarak notları cihazlar arasında senkronize edin, her yerden erişilebilirlik sağlayın
- GoodNotes şablonlarıyla dijital not almayı basitleştirin
GoodNotes sınırlamaları
- Gerçek zamanlı işbirliğini desteklemez, bu da takım tabanlı kullanım durumlarını sınırlayabilir
GoodNotes fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
GoodNotes puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Goodnotes hakkında ne diyor?
Goodnotes hem kullanımı kolay hem de esnektir ve Apple iPad ve Apple Pencil için bulduğum en iyi el yazısı deneyimini sunar. Bu uygulamayı hem iş hem de kişisel amaçlarla her gün kullanıyorum.
Goodnotes hem kullanımı kolay hem de esnektir ve Apple iPad ve Apple Pencil için bulduğum en iyi el yazısı deneyimini sunar. Bu uygulamayı hem iş hem de kişisel amaçlarla her gün kullanıyorum.
7. Ellie Planner (Basit ve sezgisel planlama için en iyisi)
Ellie Planner, görevleri, etkinlikleri ve rutinleri temiz ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortamda düzenlemek için minimalist ama sevimli bir takvim uygulamasıdır. Sadeliğe odaklanması, Ellie'yi gereksiz özellikler olmadan planlamaya basit bir yaklaşım tercih edenler için ideal hale getirir.
Ellie, görev yönetimi için en iyi günlük planlayıcı uygulamalarını alışkanlık izleme ile birleştirerek denge oluşturmaya odaklanıyor. Uygulama, günlük öncelikleri belirlemenize, rutinleri planlamanıza ve uzun vadeli hedeflerinizi takip etmenize olanak tanır.
Ellie Planner'ın en iyi özellikleri
- Hızlı tanımlama ve filtreleme için görevleri etiketler kullanarak kategorilere ayırın
- Karmaşık görevleri yönetilebilir alt görevlere bölerek ş Akışınızı kolaylaştırın
- Görevlere tahmini süreler atayın ve zaman yönetimini iyileştirmek için harcanan gerçek zamanı izleyin
- Kapsamlı bilgi yönetimi için görevlere resimler ve diğer dosyalar ekleyin
Ellie Planner sınırlamaları
- Görevleri filtreleme ve genel ilerlemeyi görüntülemek için özel gösterge panelleri gibi gelişmiş özellikler yoktur
Ellie Planner fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ellie Pro: Aylık 9,99 dolar
Ellie Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Cute Calendar Schedule Planner (Renk kodlu günlük planlama için en iyisi)
Cute Calendar Schedule Planner, günlük planlamanıza bir dokunuş katarken zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir mobil uygulamadır. Yapılacaklar listesi, notlar, günlük, hatırlatıcılar, alışkanlık takipçisi ve hava durumu güncellemeleri gibi özellikleri entegre ederek tüm planlama ihtiyaçlarınızı tek bir platformda yönetmenizi sağlar.
Cute Calendar'ın en iyi özellikleri
- Google Takvim dahil olmak üzere mevcut takvim sisteminizle senkronizasyon sağlar ve etkinliklerinizi gün, hafta, ay ve liste görünümlerinde sunar
- Renkli notlar oluşturun ve günlük deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi belgelemek için bir ruh hali günlüğü tutun
- Planlayıcınızı, tarzınızı yansıtacak çeşitli çıkartmalar, renk şemaları ve temalarla kişiselleştirin
- Kişisel gelişiminizi desteklemek için yeni alışkanlıklar edinin ve günlük ilerlemenizi takip edin
Cute Calendar sınırlamaları
- Yalnızca mobil uygulama, web sürümü mevcut değildir
Cute Calendar fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Cute Calendar puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
💡Profesyonel İpucu: Çevrimiçi günlüğüne her gün 3 satırlık düşüncelerini yazabileceğin bir bölüm ekle. "Bugün beni ne güldürdü?" veya "Bugün beni zorlayan ne oldu?" gibi sorular ekle. Bu, yoğun veya stresli bir gün geçirdiğinde bile günün olumlu yönlerini fark etmene yardımcı olur.
9. Fantastical (iCloud entegrasyonları için en iyisi)
Fantastical, programınızı zahmetsizce yönetmek için harika bir takvim uygulamasıdır. Bu uygulamada en sevdiğim özelliklerden biri, doğal dil girişi özelliğidir; etkinlikler ve hatırlatıcılar hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulabilir.
Fantastical, yinelenen etkinlikler ve görevler için şablonlar oluşturmanıza ve dosyaları Google veya iCloud'a sorunsuz bir şekilde eklemenize olanak tanır, böylece görevleriniz ve etkinlikleriniz için gerekli tüm bilgileri tek bir yerde tutabilirsiniz. Yerleşik hava durumu güncellemeleri ve Zoom entegrasyonu gibi işbirliği araçları da son derece kullanışlıdır.
Fantastical'ın en iyi özellikleri
- Basit ifadeler yazarak veya söyleyerek etkinlikleri ve hatırlatıcıları hızlıca planlayın
- Görevleri, hatırlatıcıları ve etkinlikleri kullanıcı dostu bir arayüzde birleştirin
- Zoom ve Microsoft Teams ile entegre ederek sanal toplantıları sorunsuz bir şekilde yönetin
- Farklı saat dilimlerinde çalışan kullanıcılar için etkinlikleri otomatik olarak ayarlayın
Fantastical sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler yalnızca premium abonelikle kullanılabilir
Fantastical fiyatlandırma
- 14 günlük ücretsiz deneme
- Bireysel: Aylık 4,75 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
- Aileler: Aylık 7,50 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 4,75 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
Fantastical puanları ve yorumları
- Capterra: 4,8/5 (20 yorum)
- G2: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Fantastical hakkında ne diyor?
Fantastical'ın kullanımı çok kolaydır. Esnek görünümler sunan hoş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Etkinlik eklemek kolaydır ve akıllı metin özelliği vardır.
Fantastical'ın kullanımı çok kolaydır. Esnek görünümler sunan hoş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Etkinlik eklemek kolaydır ve akıllı metin özelliği vardır.
10. Structured (Günlük zaman çizelgesi oluşturmak için en iyisi)
Structured, programınızı saatlik zaman çizelgesine bölerek düzenlemenize yardımcı olan, güzel tasarlanmış bir günlük planlayıcı uygulamasıdır. Görsel olarak çekici ve basit arayüzü ile Structured, çok fazla özellik ile boğulmadan gününü planlamak isteyenler için mükemmeldir.
Düşüncelerinizi eklemenize, alışkanlıklarınızı izlemenize ve toplantıları entegre etmenize olanak tanır, böylece tüm kişisel ve iş görevlerinizi tek bir yerde bulabilirsiniz. Structured, öğrenciler, profesyoneller veya günlerini sıkı bir şekilde planlamayı seven herkes için mükemmeldir.
Yapılandırılmış en iyi özellikler
- Her göreve belirli zamanlar atayarak tüm haftanızı planlayın
- Sürdürmek istediğiniz rutinler veya alışkanlıklar için günlük, haftalık veya aylık yinelenen görevler ayarlayın
- Cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışır ve planlarınızın her zaman güncel olmasını sağlar
Yapısal sınırlamalar
- Kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve takım veya işbirliği özellikleri yoktur
Yapılandırılmış fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Yapılandırılmış derecelendirmeler ve yorumlar
- Yeterli yorum yok
💡Profesyonel İpucu: Estetik planlayıcı uygulamanızda, alıntılar, bilet koçanları veya anlık fotoğraflar gibi rastgele ilham kaynaklarını toplamak için bir bölüm ayırın. Bu bölümü, kendinizi motive etmek için yaratıcılığınızın dijital çöp çekmecesi olarak düşünün.
ClickUp'ı Dijital Planlayıcınız Olarak Kullanın
Sevimli planlayıcı uygulamaları, güzel tasarımları, parlak renkleri ve ilham verici düzenleriyle görevleri organize etmeyi ve verimliliği izlemeyi kolaylaştırır. Planlama eylemini keyifli bir deneyime dönüştürerek görevlerinize ve hedeflerinize bağlı kalmanıza yardımcı olurlar. Ancak, bu estetik planlayıcıların çoğu gerçek zamanlı işbirliği veya ilerleme izleme yeteneklerinden yoksundur.
Estetiğin ötesine geçen hepsi bir arada bir çevrimiçi planlayıcı arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Güçlü AI işlevselliği ile ClickUp, görev planlamayı, proje planlamayı, ilerleme takibini ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır. İster gününüzü planlıyor, hedeflerinizi takip ediyor veya projeleri yönetiyor olun, ClickUp ihtiyaçlarınıza uygun araçlar sunarak her şeyi düzenli tutar ve en iyi günlük planlayıcı uygulaması olmasını sağlar.
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