Hedeflerinize Ulaşmak İçin En İyi 10 Estetik Planlayıcı Uygulaması

Dijital planlayıcılarla yapılacaklar listeleri oluşturmak, gününüze netlik ve düzen getirerek gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı kolaylaştırır.

Estetik bir günlük planlayıcı uygulaması ise pastanın üzerindeki kiraz gibidir. Uygulamayı kullanmak istemenizi sağlar ve işlerinizi düzenli tutar.

Bu yazıda, en iyi on estetik planlayıcı uygulamasını ele alacağım. Okumaya devam edin. ☕️

⏰ 60 saniyelik özet Güzel tasarımı ve güçlü hedef izleme özelliklerini bir araya getiren planlayıcı uygulamaları keşfedin ve düzenli kalın. ClickUp: AI destekli dijital planlama için en iyisi Sunsama: Kişisel verimlilik için en iyisi Todoist: Oyunlaştırılmış planlama için en iyisi Notion: Özel iş akışları oluşturmak için en iyisi Trello: Günlük görevleri görselleştirmek için en iyisi Good Notes: Dijital not alma için en iyisi Ellie Planner: Basit ve sezgisel planlama için en iyisi Cute Calendar Schedule Planner: Renk kodlu günlük planlama için en iyisi Fantastical: iCloud entegrasyonları için en iyisi Yapılandırılmış: Günlük zaman çizelgesi oluşturmak için en iyisi

Estetik planlayıcı uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?

Estetik bir günlük planlayıcı uygulaması seçerken, görsel olarak çekici tasarımın yanı sıra işlevselliğe de dikkat etmek önemlidir. İşte dikkate almanız gereken birkaç anahtar nokta:

🧩 Etkileşimli bileşenler

Bileşenler, görevleri kontrol etmeyi, etkinlikler eklemeyi veya ana ekranınızdan alışkanlıkları izlemeyi kolaylaştırırken, dijital alanınıza şıklık katar. Estetik planlayıcılar genellikle, ilerlemenizi görsel olarak keyifli hale getiren özelleştirilebilir renkler, düzenler ve simgelerle güzel tasarlanmış bileşenler sunar. Bu bileşenler, rutinlerinizi ön planda ve merkezde tutarak alışkanlıklarınızı biriktirmenize de yardımcı olur.

📋 Sürükle ve bırak görev yönetimi

Sürükle ve bırak işlevselliği ile görevleri yeniden düzenlemek görsel olarak tatmin edici bir deneyim haline gelir. Görevleri kategoriler, zaman çizelgeleri veya öncelik düzeyleri arasında sorunsuz bir şekilde taşıyabileceğiniz, aynı zamanda akıcı animasyonlar ve temiz düzenlerin keyfini çıkarabileceğiniz görev yönetimi araçlarını arayın.

📅 Akıllı hatırlatıcılar

Hatırlatıcılar sizi sadece planınızın gerisinde kalmamanızı sağlamakla kalmaz, şık tasarımları, sakinleştirici sesleri ve özel bildirimleriyle planlayıcınıza estetik bir şekilde entegre edilebilir. Akıllı hatırlatıcılar, alışkanlıklarınızı desteklerken görevlerinizde ve rutinlerinizde tutarlılık sağlamanıza yardımcı olur. Güzel tasarlanmış bir hatırlatıcı, kendinizi bunalmış hissetmeden üretken kalmanızı sağlar ve sakinlik ve odaklanma hissi yaratır.

📝 Fikirleriniz için serbest alan

Serbest biçimli alan, fikirlerinizi yaratıcı ve görsel olarak çekici bir şekilde beyin fırtınası yapmanıza ve haritalandırmanıza olanak tanır. Renkli eskizler, zarif düzenler ve sınırsız özelleştirme seçenekleri ile bu özellik, planlayıcınızı düşünceleriniz için güzel bir tuval haline getirir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Estetik Planlayıcı Uygulaması

İşte en iyi estetik planlayıcı uygulamalarına hızlı bir genel bakış:

AI Aesthetic Planner En iyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli dijital planlama AI destekli planlama, hedef izleme, izleme için gösterge panelleri Ücretsiz plan mevcuttur ve kullanıcı başına 7 $'dan başlar Sunsama Kişisel verimlilik Görevleri sürükleyip bırakma, otomatik güncellemeler, odak modu aylık 20 dolar Todoist Oyunlaştırılmış planlama Yerleşik hatırlatıcılar, özel bildirimler, ortak projeler, görev atama Ücretsiz sürüm mevcuttur ve kullanıcı başına aylık 5 dolardan başlar Notion Özel iş akışları oluşturma Tam özelleştirme, görev yapılandırma, Kanban panoları Ücretsiz plan mevcuttur ve aylık koltuk başına 12 dolardan başlar Trello Basit planlayıcı uygulaması Görev atama, kart yorumlama, dosya paylaşımı, uygulama entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur ve kullanıcı başına aylık 6 dolardan başlar Good Notes Dijital not alma Kolay içe aktarma, belge düzenleme, çalışma materyalleri, iCloud senkronizasyonu Özel fiyatlandırma Ellie Planner Basit ve sezgisel planlama Zaman tahmini, zaman takibi, ek dosya, bilgi yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur ve aylık 9,99 $'dan başlar Sevimli Takvim Mobil uygulama Etkinlik görünümleri, renkli notlar, ruh hali günlüğü, özel planlayıcılar, çıkartmalar ve temalar Özel fiyatlandırma Fantastical iCloud entegrasyonu Birleşik arayüz, görevler ve hatırlatıcılar, Zoom entegrasyonu, takım entegrasyonu, saat dilimi ayarlamaları Aylık 4,75 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık ödeme Yapılandırılmış Saatlik zaman çizelgesi uygulaması Görevler ve hatırlatıcılar, Zoom entegrasyonu, takım entegrasyonları Özel fiyatlandırma

Şimdi bu uygulamaları ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp (AI destekli dijital planlama için en iyisi)

ClickUp Takvim Görünümü ile etkinliklerin ve proje zaman çizelgelerinin üstünde kalın

Estetik planlayıcılar, süslü görünümlü uygulamalar değil, sadeliğin güzelliğine sahip ve işleri başarmanın tatminini sunan araçlardır. *Amaç odaklı tasarım, benim deyimimle.

Bu yüzden dijital planlayıcı olarak ClickUp'ı seviyorum. Görevlerden hedeflere ve fikirlere kadar her şeyi tek bir yerde birleştirir. Ayrıca, aşırıya kaçmadan estetik bir görünüm sağlamak için doğru miktarda öğeye sahiptir.

ClickUp Takvim Görünümü, programımı görselleştirmeme ve etkinlikleri ve proje zaman çizelgelerini takip etmeme yardımcı olarak hiçbir son tarihi kaçırmamamı sağlıyor. Ayrıca harici takvimleri senkronize edebilir, görevleri sürükleyip bırakabilir ve takvimimi proje, görev atanan kişi veya önceliğe göre filtreleyerek en önemli şeylere odaklanabilirim.

ClickUp, başlamak için tam doğru günlük planlayıcı şablonuna sahiptir. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonlarla planlama sürecinizi basitleştirebilirsiniz. Tüm görevlerinizi iş ve kişisel gibi farklı kategorilere ayırmanıza, görevlere öncelik vermenize ve görevlerin ilerlemesini görselleştirmenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile temiz bir yapılacaklar listesi planlayıcıyla başlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Hafif bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Clickup'ın harika olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Çok basit. Sadece birkaç tıklama ile 4 kişi için haftalık plan yapabiliyorum ve müşterilerimiz dahil herkes genel bir bakışa sahip oluyor. Verimli, mantıklı ve anlaşılması kolay. Ayrıca, herkes kendi görünümlerini, gösterge panellerini vb. tasarlayabilir, bu da onu son derece kişisel hale getirir.

Clickup'ın harika olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Çok basit. Sadece birkaç tıklama ile 4 kişi için haftalık plan yapabiliyorum ve müşterilerimiz dahil herkes genel bir bakışa sahip oluyor. Verimli, mantıklı ve anlaşılması kolay. Ayrıca, herkes kendi görünümlerini, gösterge panellerini vb. tasarlayabilir, bu da onu son derece kişisel hale getirir.

2. Sunsama (Kişisel verimlilik için en iyisi)

via Sunsama

Sunsama, iş-yaşam dengesini yönetmek için yararlı bir uygulamadır. Günlük görünüm, görevler, toplantılar ve etkinlikler dahil olmak üzere programınızın net bir resmini sunarak planlamayı çok daha kolay hale getirir. Özellikle yararlı bulduğum bir özellik, odaklanılması gereken e-postaları ekleme ve bunları işlemek için zaman ayırma özelliğidir.

Ayrıca, takviminize görevler planlayabilir veya takvim etkinliklerini görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece her şey düzenli kalır. Asana, GitHub veya Jira gibi araçlar kullanıyorsanız, görevleri sorunsuz bir şekilde içe aktarabilirsiniz. Benim dikkatimi çeken özellik, Slack konuşmalarını görevlere dönüştürme seçeneğiydi. Bu sayede, ister işte ister kişisel hayatınızda olsun, önemli hiçbir şey gözden kaçmaz.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Trello, Asana, Jira ve daha fazlası gibi farklı proje yönetimi uygulamalarından önemli görevleri sürükleyip bırakın

İçe aktarılan görevler hakkında otomatik güncellemeler alın, bu da senkronizasyonu korumaya yardımcı olur

E-postalarınızdan, Slack mesajlarınızdan ve takvim etkinliklerinizden görevler oluşturun

En önemli görevlere odaklanmanıza yardımcı olan Odak modunu kullanın

Sunsama sınırlamaları

Bu uygulama sınırlı entegrasyonlar sunar ve iCal, Confluence veya Google Drive ile çalışmaz

Sunsama fiyatlandırma

aylık 20 dolar

Sunsama puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

G2: Yeterli yorum yok

📖 Daha Fazla Bilgi: 10 Ücretsiz Sunsama Alternatifi

3. Todoist (Oyunlaştırılmış planlama için en iyisi)

via Todoist

Todoist, günlerinizi düzenli yapılacaklar listelerine ayıran sofistike ve estetik bir planlayıcıdır. Görevleri günlere, kategorilere ve önceliklere göre filtrelemenize yardımcı olur. Görevleri tamamladıkça Karma puanları kazanırsınız, bu da eğlenceli bir motivasyon unsuru ekler ve tutarlı görev serileri sürdürmenizi teşvik eder.

Todoist'te yinelenen görevler oluşturabilir, böylece alışkanlıkları takip etmeyi veya günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlanan görevleri planlamayı kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca, görev eklemek hızlı ve sezgiseldir. Örneğin, "Cuma günü saat 14:00'te raporu gönder" yazdığınızda, görev otomatik olarak doğru saatte planlanır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Son teslim tarihlerini kaçırmamak ve planlarınızı takip etmek için yerleşik hatırlatıcılar ayarlayın

Önemli görevler için özel bildirimler oluşturarak etkili bir şekilde öncelik belirleyin

Projeleri başkalarıyla paylaşarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve uyumlu çalışın

Görevleri atayın ve ilerlemeyi birlikte izleyin, takım projeleri veya aile planlaması için mükemmel

Todoist sınırlamaları

Daha iyi çevrimdışı işlevsellik ve üçüncü taraf uygulamalarla daha fazla entegrasyon gerektirir

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 8 dolar

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (800 yorum)

Capterra: 4,6/5 (2500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Benim için Todoist bir cankurtaran gibidir. Kurulumu kolaydır ve takımımla birlikte büyük projeler için bile her şeyi net bir şekilde yapılacaklar listesine eklememe yardımcı olur. Ayrıca, son teslim tarihlerini değiştirmek çok kolaydır.

Benim için Todoist bir cankurtaran gibidir. Kurulumu kolaydır ve takımımla birlikte büyük projeler için bile her şeyi net yapılacaklar listelerine koymamda gerçekten yardımcı olur. Ayrıca, son teslim tarihlerini değiştirmek çok kolaydır.

4. Notion (Özel iş akışları oluşturmak için en iyisi)

via Notion

Notion, yapılacaklar listelerini, not almayı ve proje yönetimini tek bir uygulamada birleştiren görsel olarak çekici bir planlama aracıdır. Geleneksel planlayıcılardan farklı olarak Notion, özel iş akışları oluşturma, veritabanlarında bilgileri düzenleme ve görevleri veya projeleri listeler, panolar veya takvimler gibi çeşitli biçimlerde görüntüleme esnekliği sunar.

Notion'un en harika özelliği özelleştirilebilir olmasıdır. Benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun şablonlar ve düzenler tasarlayabilirsiniz. Haftalık planlayıcı istiyorsanız bunu ayarlayabilir, iş görevlerini izlemek için bir veritabanına ihtiyacınız varsa bunu da oluşturabilirsiniz. Notion ayrıca işbirliğine açık alanlar sunarak projelerinizi ve notlarınızı takımla kolayca paylaşmanızı sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Görevleri, projeleri ve notları size en uygun şekilde yapılandırmak için özelleştirin

Kanban panoları, takvimler ve veritabanları gibi araçları çok yönlü organizasyon için kullanın

Takım üyelerinin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilmesi için gerçek zamanlı işbirliğini etkinleştirin

Kolaylaştırılmış ekip çalışması ve verimlilik için belgeleri ve projeleri paylaşın

Notion sınırlamaları

Geniş özelleştirme seçenekleri nedeniyle ilk öğrenme süreci biraz zor olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık koltuk başına 12 dolar

İş: Aylık koltuk başına 18 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (8000+ yorum)

📖 Daha Fazla Bilgi: Günlük Görevler için AI Nasıl Kullanılır?

5. Trello (Günlük görevleri görselleştirmek için en iyisi)

via Trello

Trello'nun sürükle ve bırak arayüzü, görevleri farklı tamamlanma aşamaları arasında kolayca taşıyabilmenizi sağlar. Bir takım projesini yönetiyor veya kişisel hedeflerinizi planlıyor olsanız da, iş akışlarını izlemek için harikadır.

Trello'nun en iyi yanı basitliğidir. Farklı projeler için özelleştirilebilir temalarla estetik açıdan hoş panolar oluşturabilir, belirli aşamalar için görsel olarak farklı listeler ekleyebilir (ör. "Yapılacak", "Devam Ediyor", "Tamamlandı") ve görevler için renkli kartlar kullanabilirsiniz. Ayrıca etiketleri, son teslim tarihlerini ve ek dosyaları da destekleyerek işinize bağlam eklemeyi kolaylaştırır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sezgisel bir arayüzle özelleştirilebilir iş akışlarında görevleri düzenleyin

Görevleri atama, kartlara yorum yapma ve dosya paylaşma seçenekleriyle takım işbirliğini etkinleştirin

Slack, Google Drive, Google Takvim ve daha fazlası gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre ederek işlevselliği artırın

Trello sınırlamaları

Sonsuza kadar ücretsiz plan, güçlendiriciler (entegrasyonlar) ve pano kullanımı konusunda kısıtlamalara sahiptir, bu da yoğun kullanıcıları sınırlayabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına 210 $, yıllık faturalandırılır

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trello'nun görsel sadeliği ve esnekliği en çok beğendiğim özellikleri. Görevleri düzenlemek, aşamalar arasında taşımak ve takımımla işbirliği yapmak çok kolay. Blog içeriği, YouTube videoları veya diğer pazarlama projeleri üzerinde çalışırken, Trello'nun sezgisel sürükle ve bırak arayüzü sorunsuz bir yönetim sağlıyor.

Trello'nun görsel sadeliği ve esnekliği en çok beğendiğim özellikleri. Görevleri düzenlemek, aşamalar arasında taşımak ve takımımla işbirliği yapmak çok kolay. Blog içeriği, YouTube videoları veya diğer pazarlama projeleri üzerinde çalışırken, Trello'nun sezgisel sürükle ve bırak arayüzü sorunsuz bir yönetim sağlıyor.

📖 Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Zaman Bloklama Şablonları

6. Good Notes (Dijital not almak için en iyisi)

GoodNotes, el yazısı veya daktilo ile yazılmış notları sezgisel ve verimli bir şekilde düzenlemek isteyenler için tasarlanmış bir dijital not alma uygulamasıdır. Deftere yazma deneyimini taklit eder, ancak arama, düzenleme ve özelleştirme gibi güçlü dijital özellikler ekler. GoodNotes, fikirleri yakalamak, profesyonel ve kişisel amaçlarla belgelere açıklama eklemek ve hatta eskiz yapmak için mükemmeldir.

GoodNotes'un öne çıkan özelliği el yazısı deneyimidir. Stylus kullanarak yazabilirsiniz ve uygulama kağıt üzerine yazma hissini doğru bir şekilde yakalar. Ayrıca notlarınızı dijital klasörler ve defterler halinde düzenlemenize olanak tanır (proje yönetimi aracı gibi), böylece her şeyi kolayca bulabilirsiniz.

GoodNotes'un en iyi özellikleri

El yazısı ile yazmayı tercih edenler için ideal olan gerçekçi el yazısı deneyiminin keyfini çıkarın

PDF'leri kolayca içe aktarın ve açıklama ekleyin, belgeleri veya çalışma materyallerini düzenlemek için mükemmeldir

İCloud'u kullanarak notları cihazlar arasında senkronize edin, her yerden erişilebilirlik sağlayın

GoodNotes şablon larıyla dijital not almayı basitleştirin

GoodNotes sınırlamaları

Gerçek zamanlı işbirliğini desteklemez, bu da takım tabanlı kullanım durumlarını sınırlayabilir

GoodNotes fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GoodNotes puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Goodnotes hakkında ne diyor?

Goodnotes hem kullanımı kolay hem de esnektir ve Apple iPad ve Apple Pencil için bulduğum en iyi el yazısı deneyimini sunar. Bu uygulamayı hem iş hem de kişisel amaçlarla her gün kullanıyorum.

Goodnotes hem kullanımı kolay hem de esnektir ve Apple iPad ve Apple Pencil için bulduğum en iyi el yazısı deneyimini sunar. Bu uygulamayı hem iş hem de kişisel amaçlarla her gün kullanıyorum.

7. Ellie Planner (Basit ve sezgisel planlama için en iyisi)

via Ellie Planner

Ellie Planner, görevleri, etkinlikleri ve rutinleri temiz ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortamda düzenlemek için minimalist ama sevimli bir takvim uygulamasıdır. Sadeliğe odaklanması, Ellie'yi gereksiz özellikler olmadan planlamaya basit bir yaklaşım tercih edenler için ideal hale getirir.

Ellie, görev yönetimi için en iyi günlük planlayıcı uygulamalarını alışkanlık izleme ile birleştirerek denge oluşturmaya odaklanıyor. Uygulama, günlük öncelikleri belirlemenize, rutinleri planlamanıza ve uzun vadeli hedeflerinizi takip etmenize olanak tanır.

Ellie Planner'ın en iyi özellikleri

Hızlı tanımlama ve filtreleme için görevleri etiketler kullanarak kategorilere ayırın

Karmaşık görevleri yönetilebilir alt görevlere bölerek ş Akışınızı kolaylaştırın

Görevlere tahmini süreler atayın ve zaman yönetimini iyileştirmek için harcanan gerçek zamanı izleyin

Kapsamlı bilgi yönetimi için görevlere resimler ve diğer dosyalar ekleyin

Ellie Planner sınırlamaları

Görevleri filtreleme ve genel ilerlemeyi görüntülemek için özel gösterge panelleri gibi gelişmiş özellikler yoktur

Ellie Planner fiyatlandırması

Ücretsiz

Ellie Pro: Aylık 9,99 dolar

Ellie Planner puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Cute Calendar Schedule Planner (Renk kodlu günlük planlama için en iyisi)

via Cute Calendar Schedule Planner

Cute Calendar Schedule Planner, günlük planlamanıza bir dokunuş katarken zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir mobil uygulamadır. Yapılacaklar listesi, notlar, günlük, hatırlatıcılar, alışkanlık takipçisi ve hava durumu güncellemeleri gibi özellikleri entegre ederek tüm planlama ihtiyaçlarınızı tek bir platformda yönetmenizi sağlar.

Cute Calendar'ın en iyi özellikleri

Google Takvim dahil olmak üzere mevcut takvim sisteminizle senkronizasyon sağlar ve etkinliklerinizi gün, hafta, ay ve liste görünümlerinde sunar

Renkli notlar oluşturun ve günlük deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi belgelemek için bir ruh hali günlüğü tutun

Planlayıcınızı, tarzınızı yansıtacak çeşitli çıkartmalar, renk şemaları ve temalarla kişiselleştirin

Kişisel gelişiminizi desteklemek için yeni alışkanlıklar edinin ve günlük ilerlemenizi takip edin

Cute Calendar sınırlamaları

Yalnızca mobil uygulama, web sürümü mevcut değildir

Cute Calendar fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cute Calendar puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: Çevrimiçi günlüğüne her gün 3 satırlık düşüncelerini yazabileceğin bir bölüm ekle. "Bugün beni ne güldürdü?" veya "Bugün beni zorlayan ne oldu?" gibi sorular ekle. Bu, yoğun veya stresli bir gün geçirdiğinde bile günün olumlu yönlerini fark etmene yardımcı olur.

9. Fantastical (iCloud entegrasyonları için en iyisi)

via Fantastical

Fantastical, programınızı zahmetsizce yönetmek için harika bir takvim uygulamasıdır. Bu uygulamada en sevdiğim özelliklerden biri, doğal dil girişi özelliğidir; etkinlikler ve hatırlatıcılar hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulabilir.

Fantastical, yinelenen etkinlikler ve görevler için şablonlar oluşturmanıza ve dosyaları Google veya iCloud'a sorunsuz bir şekilde eklemenize olanak tanır, böylece görevleriniz ve etkinlikleriniz için gerekli tüm bilgileri tek bir yerde tutabilirsiniz. Yerleşik hava durumu güncellemeleri ve Zoom entegrasyonu gibi işbirliği araçları da son derece kullanışlıdır.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Basit ifadeler yazarak veya söyleyerek etkinlikleri ve hatırlatıcıları hızlıca planlayın

Görevleri, hatırlatıcıları ve etkinlikleri kullanıcı dostu bir arayüzde birleştirin

Zoom ve Microsoft Teams ile entegre ederek sanal toplantıları sorunsuz bir şekilde yönetin

Farklı saat dilimlerinde çalışan kullanıcılar için etkinlikleri otomatik olarak ayarlayın

Fantastical sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca premium abonelikle kullanılabilir

Fantastical fiyatlandırma

14 günlük ücretsiz deneme

Bireysel: Aylık 4,75 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Aileler: Aylık 7,50 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 4,75 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Fantastical puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (20 yorum)

G2: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Fantastical hakkında ne diyor?

Fantastical'ın kullanımı çok kolaydır. Esnek görünümler sunan hoş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Etkinlik eklemek kolaydır ve akıllı metin özelliği vardır.

Fantastical'ın kullanımı çok kolaydır. Esnek görünümler sunan hoş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Etkinlik eklemek kolaydır ve akıllı metin özelliği vardır.

10. Structured (Günlük zaman çizelgesi oluşturmak için en iyisi)

via Yapılandırılmış

Structured, programınızı saatlik zaman çizelgesine bölerek düzenlemenize yardımcı olan, güzel tasarlanmış bir günlük planlayıcı uygulamasıdır. Görsel olarak çekici ve basit arayüzü ile Structured, çok fazla özellik ile boğulmadan gününü planlamak isteyenler için mükemmeldir.

Düşüncelerinizi eklemenize, alışkanlıklarınızı izlemenize ve toplantıları entegre etmenize olanak tanır, böylece tüm kişisel ve iş görevlerinizi tek bir yerde bulabilirsiniz. Structured, öğrenciler, profesyoneller veya günlerini sıkı bir şekilde planlamayı seven herkes için mükemmeldir.

Yapılandırılmış en iyi özellikler

Her göreve belirli zamanlar atayarak tüm haftanızı planlayın

Sürdürmek istediğiniz rutinler veya alışkanlıklar için günlük, haftalık veya aylık yinelenen görevler ayarlayın

Cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışır ve planlarınızın her zaman güncel olmasını sağlar

Yapısal sınırlamalar

Kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve takım veya işbirliği özellikleri yoktur

Yapılandırılmış fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Yapılandırılmış derecelendirmeler ve yorumlar

Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: Estetik planlayıcı uygulamanızda, alıntılar, bilet koçanları veya anlık fotoğraflar gibi rastgele ilham kaynaklarını toplamak için bir bölüm ayırın. Bu bölümü, kendinizi motive etmek için yaratıcılığınızın dijital çöp çekmecesi olarak düşünün.

ClickUp'ı Dijital Planlayıcınız Olarak Kullanın

Sevimli planlayıcı uygulamaları, güzel tasarımları, parlak renkleri ve ilham verici düzenleriyle görevleri organize etmeyi ve verimliliği izlemeyi kolaylaştırır. Planlama eylemini keyifli bir deneyime dönüştürerek görevlerinize ve hedeflerinize bağlı kalmanıza yardımcı olurlar. Ancak, bu estetik planlayıcıların çoğu gerçek zamanlı işbirliği veya ilerleme izleme yeteneklerinden yoksundur.

Estetiğin ötesine geçen hepsi bir arada bir çevrimiçi planlayıcı arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Güçlü AI işlevselliği ile ClickUp, görev planlamayı, proje planlamayı, ilerleme takibini ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır. İster gününüzü planlıyor, hedeflerinizi takip ediyor veya projeleri yönetiyor olun, ClickUp ihtiyaçlarınıza uygun araçlar sunarak her şeyi düzenli tutar ve en iyi günlük planlayıcı uygulaması olmasını sağlar.

Verimliliği artırmaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!