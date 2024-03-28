2025'in En İyi 10 Google Takvim Entegrasyonuna Kapsamlı Bir Kılavuz

Planlama ve organizasyon için vazgeçilmez bir araç olan Google Takvim, günlük kişisel ve profesyonel hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu aracın birçok özelliği, daha yüksek verimlilik ve etkili zaman yönetimi elde etmemize yardımcı olur.
Peki, verimliliğinizi daha da artırabilecek bir yol varsa? Google Takvim entegrasyonlarıyla bunu ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Doğru entegrasyonlar, Google Takvim'in gizli potansiyelini ortaya çıkarmanıza ve onu sadece bir planlama uygulaması olarak kullanmanın ötesine taşımanıza yardımcı olabilir. Takviminiz diğer araçlar ve uygulamalarla kolayca senkronize edilebilir, ş Akışı iyileştirilebilir ve verimlilik artırılabilir.
Bu makalede, en iyi Google Takvim entegrasyonlarını inceleyeceğiz.
Google Takvim entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Google Takvim entegrasyonlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Uyumluluk: Entegrasyonun kullandığınız çeşitli cihazlar ve platformlarla (masaüstü, mobil, farklı işletim sistemleri vb.) uyumlu olduğundan emin olun
- Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüzlere ve basit kurulum süreçlerine sahip entegrasyonları arayın. Hedef, ş Akışınızı karmaşıklaştırmak değil, kolaylaştırmaktır
- Senkronizasyon: Entegrasyonun Google Takvim ile diğer araçlar ve platformlar arasında sorunsuz senkronizasyona izin verip vermediğini kontrol edin. Bu, programınızın her zaman güncel olmasını sağlar
- Özelleştirme: Tercihlerinize ve özel ihtiyaçlarınıza göre ayarları özelleştirebilmeniz için özelleştirme özellikleri sunan entegrasyonları seçmeniz en iyisidir
- Otomasyon: Google Takvim özelliklerini otomatikleştiren entegrasyonları kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Hatırlatıcıları ve günlük plan şablonları, etkinlik oluşturma ve diğer zaman kazandıran işlevler gibi özellikleri otomatikleştiren entegrasyonları arayın
- Bildirimler: Esnek bildirim ayarları sayesinde, e-posta, açılır pencereler veya diğer kanallar aracılığıyla iş akışınıza uygun şekilde hatırlatıcılar alabilirsiniz
- İşbirliği: Günlük işiniz sorunsuz bir işbirliği gerektiriyorsa, paylaşılan takvimleri, işbirliğine dayalı planlamayı ve kolay iletişimi kolaylaştıran entegrasyonları değerlendirin
- Müşteri desteği: Güvenilir ve 7/24 müşteri desteği, deneyiminizi iyileştirmede büyük rol oynar. Sorunları hızlı bir şekilde çözüp yanıt alabilmek için kaliteli müşteri desteği sağlayan entegrasyonları arayın
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Google Takvim Entegrasyonu
Bu Google Takvim entegrasyonları sayesinde takviminizi sürekli kontrol etmek artık geçmişte kalacak. İşte 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 entegrasyon.
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki takım ve departman için özelleştirilebilir bir verimlilik, işbirliği ve proje yönetimi platformudur. İş akışlarınızı kolaylaştırmak ve projelerinizin üstünde kalmanızı sağlamak için 1.000'den fazla entegrasyon ve 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm sunar.
ClickUp'ın Google Takvim entegrasyonu, etkinliklerinizi platformlar arasında otomatik olarak (ve anında) senkronize etmenizi sağlar. Ayrıca günlük, haftalık ve aylık görevlerinize genel bir bakış da alabilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak ClickUp, bağlı uygulamalar ve hatta yerel sürücünüzde bir dosyayı hızlıca arayabilirsiniz. Arama Genişletme özelliğini kullanarak favori uygulamalarınızı hızlıca bulun (tek tek aramanıza gerek kalmadan).
En iyi yanı ise, Universal Search'ü kullanmaya devam ettikçe daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş sonuçlar sunmasıdır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın Takvim Görünümü ile projeleri takip edin, görev ayrıntılarını alın ve takviminizi gün, hafta veya ay bazında görüntüleyin. Görevleri anında planlayabilir, öncelik ve duruma göre sıralayabilir ve Google Takvim ile ClickUp arasında 2 yönlü senkronizasyon kullanabilirsiniz
- ClickUp Hatırlatıcılar ile zamanında hatırlatıcılar alın ve bunları hızlıca yönetin
- ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile özel durumlar, alanlar ve görünümler kullanarak projelerinizi yönetilebilir parçalara ayırın
- Etkinlikleriniz ve görevlerinizle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler almak için ClickUp'ın Haftalık Takvim Şablonunu kullanın
- ClickUp'ın Yıllık Takvim Şablonunu kullanarak yıl boyunca planladığınız etkinliklerin kuşbakışı görünümünü elde edin
- ClickUp'ın Ana Sayfa özelliği ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve etkinliklerinizi düzenleyin. Bu özellik ile kişisel bir liste oluşturun, son işlerinize erişin, atanan yorumları izleyin ve daha fazlasını yapın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar yavaş yanıt sürelerinden şikayetçi
- Zor öğrenme süreci
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Zoom
2013 yılında piyasaya sürülen Zoom, mükemmel video konferans, çevrimiçi sohbet ve sanal toplantı hizmetleri sunar. 2024 itibariyle, bu ikonik aracın günlük 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır. Sanal toplantılar hayatımızın büyük bir parçası haline geldiğinden, takviminize bağlanan bir entegrasyona sahip olmak işlerinizi daha sorunsuz ve yönetilebilir hale getirebilir.
Zoom toplantısı – Google Takvim entegrasyonu, toplantıları doğrudan takviminizden planlamanıza, katılmanıza ve yönetmenize olanak tanır. İlgili kullanıcılar yeni Google takvim etkinlikleri hakkında doğrudan uygulama üzerinden bildirimler ve hatırlatıcılar alabileceğinden, kişilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.
Zoom'un en iyi özellikleri
- Toplantılara doğrudan takvim uygulamasından katılın
- "Konferans ekle" bölümünden Zoom'u seçerek toplantıları anında planlayın. Zoom otomatik olarak bir bağlantı oluşturacaktır
- E-postalarınızı toplantılara dönüştürün ve davetleri herkesle paylaşın
- Zoom veya Google Takvim'de oluşturulan tüm toplantıların tüm entegre uygulamalarda otomatik olarak senkronize edilmesini sağlamak için çift yönlü senkronizasyonu kullanın
- Toplantıyı doğrudan Google Takvim'den silin veya düzenleyin. Değişiklikler Zoom uygulamasında da görünür
Zoom sınırlamaları
- Yalnızca Google Çalışma Alanı kullanıcıları için kullanılabilir
- Google Takvim'in Sahibi Değiştir eylemini kullanarak Zoom'da toplantı sahibi rolünü değiştirmek, Zoom'da toplantı sahibini değiştirmez
Zoom fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zoom puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (54.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)
3. Google Dokümanlar
Google Dokümanlar, herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı olarak fikirlerinizi oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir kelime işlemcisidir. Takım üyelerinizle işbirliği yapabilir, değişiklikler yapabilir, kişileri etiketleyebilir ve belgeleri ilgili kişilerle kolayca paylaşabilirsiniz.
Ayrıca Akıllı Yazma, sesle yazma, yazım ve gramer önerileriyle daha akıllı ve daha hızlı yazmanıza olanak tanır.
Google, Dokümanlar'ı Google E-Tablolar, Google Takvim, Google Slaytlar gibi diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bağlamanıza olanak tanır. Dokümanlar'dan doğrudan takvim etkinlikleri oluşturabilir, gündemler ve toplantı tutanakları ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Ayrıca okuyun: İşinizde Düzenli Kalmak için 10 Ücretsiz Google Takvim Şablonu
Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri
- Toplantı tutanaklarını doğrudan seçilen Google Takvim etkinliğine ekleyin
- Google Dokümanlar'ı kullanarak yeni takvim etkinliği bilgileri ekleyin
- Belgelerde @takvim etkinliği taslağı yazarak takvim etkinlikleri taslağı oluşturun ve Google Takvim ile kolayca paylaşın
- @ ve e-posta adresini yazarak Misafirler alanına kişi ekleyin
- İnsanlarla işbirliği yapın ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yapın
Google Dokümanlar sınırlamaları
- Dokümanlar'da takvim etkinlikleri taslağı oluşturma özelliği yalnızca Google Çalışma Alanı'nda kullanılabilir
Google Dokümanlar fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Dokümanlar değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)
4. Slack
Slack, takımları bir araya getiren bulut tabanlı bir takım iletişimi ve işbirliği platformudur. Belirli projeler için ayrı kanallar oluşturabilir, dosya paylaşabilir ve rutin görevleri otomatikleştirebilirsiniz.
Slack'i en iyi takvim uygulamalarından biriyle entegre ederek toplantılar oluşturabilir, etkinlikleri kolayca planlayabilir, hatırlatıcılar ekleyebilir ve düzenli bildirimler alabilirsiniz. Bu entegrasyonu kullanarak günlük veya haftalık takvim özetleri alabilirsiniz.
Slack'in en iyi özellikleri
- Kısayollar düğmesini kullanarak doğrudan Slack'ten etkinlik oluşturun
- Takviminizi Slack durumunuzla senkronize ederek takımınızın ne zaman müsait olduğunuzu bilmesini sağlayın
- Etkinlik başlamadan önce hatırlatıcılar alın ve Slack'teki hatırlatıcıdan doğrudan toplantıya katılın
- Etkinlik ayrıntıları değiştirilirse güncellemeleri alın
- Google Takvim entegrasyonunu kullanarak toplantı notlarını kolayca paylaşın ve herhangi bir kanala yayınlayın
Slack sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar bildirimlerdeki teknik sorunlardan şikayetçi
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6,67 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (32.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)
5. Calendly
Calendly, bir planlama otomasyon platformu ve popüler bir Google Takvim alternatifidir. Toplantı uygunluk durumunuzu paylaşarak, çok kişili otomatik planlama özelliğini etkinleştirerek ve 100'den fazla entegrasyon sunarak takımlar ve bireyler için planlamayı otomatikleştirir ve basitleştirir.
Google Takvim'i Calendly ile entegre ederek tüm etkinlik türlerine erişebilir, uygun zamanları seçebilir, etkinlikleri kaydedebilir, etkinliğinize otomatik olarak ayrıntılar ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Entegrasyon, önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Calendly'nin Google Takvim'inizi gerçek zamanlı olarak kontrol etmesine izin vererek çift rezervasyon yapmamanızı sağlayın
- Birden fazla Google Takvim'de uygun zamanları kontrol edin ve e-posta ile paylaşın
- Yorgunluğu önlemek için çeşitli toplantılar arasında otomatik olarak tamponlar ayarlayın
- Video konferans bağlantıları gibi ayrıntıları Google Takvim etkinliklerine otomatik olarak ekleyin
Calendly sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar birden fazla takvimle entegrasyonun zor olduğunu belirtti
- Calendly alternatiflerine kıyasla öğrenme eğrisi oldukça dik
Calendly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık koltuk başına 12 ABD doları
- Takımlar: Aylık koltuk başına 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Calendly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.400+ yorum)
6. Zapier
Zapier, aynı iş akışında çeşitli uygulamaları kullanmanıza yardımcı olmak için 6.000'den fazla uygulamada kolay otomasyon sağlar. Doğal olarak, Google Takvim entegrasyonu da mevcut en iyi entegrasyonlar arasındadır.
Zapier'i takviminize entegre ederek, Google Takvim'i otomasyon ve verimlilik sağlayan binlerce uygulamaya bağlayabilirsiniz. Ayrıca, Zapier'in şablonlarını kullanarak entegrasyonları otomatikleştirebilirsiniz.
Zapier'in en iyi özellikleri
- Entegre entegrasyonları otomatikleştirerek en önemli görevlere odaklanın
- Microsoft Outlook etkinliklerini Google Takvim'e kolayca ekleyin
- Trello, Gmail, Notion, Any. do, ClickUp ve daha fazlası gibi uygulamalarla eşleştirin
- Yeni Trello kartları oluşturun. Takvim etkinliklerinden ClickUp görevleri
- Etkinlikleri Google Takvim'den başka bir yere kopyalayın
Zapier sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Zapier'i yavaş buluyor
- Yeni başlayanlar başlangıçta kullanmakta zorluk çekmiştir
Zapier fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 29,99 $
- Profesyonel: Aylık 73,50 $
- Takım: Aylık 103,50 $
- Şirket: Özel fiyatlandırma
Zapier puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.700+ yorum)
7. GoToMeeting
GoToMeeting, birleşik yönetim, yüksek kaliteli ses ve güvenli toplantılar sunan bir çevrimiçi toplantı yazılımıdır. Bu yazılım, sanal toplantıları ve işbirliğini her zamankinden daha erişilebilir ve kolay hale getirir.
GoToMeeting ile Google Takvim entegrasyonu, toplantılarınızı doğrudan takviminizden sorunsuz bir şekilde planlamanıza ve yönetmenize olanak tanır.
GoToMeeting'in en iyi özellikleri
- Toplantıları doğrudan sorunsuz bir şekilde planlayın ve güncelleyin
- Yaklaşan toplantılara kolayca katılın
- Google ortamından çıkmadan toplantıdan toplantıya geçin
GoToMeeting sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, öğretici kılavuzların eksikliğinden şikayetçi olmuştur
- Ücretsiz planın sınırlı özellikleri vardır
GoToMeeting fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Aylık 12 $, düzenleyici başına, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Aylık 16 $, düzenleyici başına, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
GoToMeeting puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)
8. Google Görevler
Google Tasks, önemli tüm işleri takip etmenizi sağlayan bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Uygulama, yapılacaklar listenizi her zaman ve her yerde kontrol edebilmeniz için tüm cihazlarda otomatik olarak senkronizasyon sağlar. Ayrıca, son teslim tarihlerini takip etmek için görevlere ve alt görevlere ayrıntılar ekleyebilirsiniz.
Görevler'i Google Takvim gibi paylaşılan takvim uygulamalarıyla entegre ederek görevleri doğrudan takviminize ekleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, tarih ve saat eklediğinizde takviminize otomatik olarak eklenecek bir görev de ekleyebilirsiniz.
Google Görevler'in en iyi özellikleri
- Takvimden doğrudan görev ekleyin ve tersini yapın
- Yapılacak her şeyin birleştirilmiş görünümüyle son teslim tarihlerinizi takip edin
- Tüm cihazlarınızda görevleri senkronize edin ve işlerinizi daha hızlı tamamlayın
Google Görevler sınırlamaları
- İşbirliği özelliği mevcut değildir
- Sınırlı özelliklere sahiptir
Google Görevler fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Görevler derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
9. Asana
Bir iş yönetimi platformu olan Asana, takımların işlerini kolayca organize etmelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İşbirliğini geliştirmek için bloklar ve grafikler kullanarak programlar oluşturabilirsiniz. Asana, işbirliğini kolaylaştırmak için 200'den fazla entegrasyona izin verir.
Bu entegrasyonlardan biri Google Takvim'dir. Bu entegrasyonla, yapılacaklar listelerinizi yönetebilir, son teslim tarihleri atayabilir ve etkinliklerinizi takviminize otomatik olarak ekleyebilirsiniz.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Etkinliklerinize göre Asana'da yeni görevler oluşturun
- Asana Kuralları'nı kullanarak etkinlikleri takvimde otomatik olarak planlayın
- Görevlere etkinlik bileşenleri ekleyerek ilgili işleri birbirine bağlayın ve bir etkinliğin anahtar ayrıntılarını gösterin
- Projelerdeki son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi izleyin
Asana sınırlamaları
- 1 kişisel ve iş takvimine kadar görevleri senkronize edebilir
- Alternatiflere kıyasla sınırlı özellikler sunar
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 13,49 $
- Gelişmiş: Aylık 24,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
10. Trello
Trello, işleri izlemenize, fikirleri görselleştirmenize, iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve verimliliği bir üst düzeye taşımanıza yardımcı olan bir liste oluşturma uygulamasıdır. Google Takvim entegrasyonu, bu aracı en iyi şekilde kullanmanızı sağlar.
İşbirliğini, son tarih yönetimini ve planlamayı iyileştirir ve proje yönetimini geliştirir. İki yönlü senkronizasyonu etkinleştirerek Trello kartlarını takvim etkinliklerine ve tersini dönüştürebilirsiniz.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Bir etkinlik için tüm görevlerinizi yönetin
- Trello'da etkinlikler ve toplantılar için hatırlatıcılar alın
- Senkronizasyonu etkinleştirin, böylece bir uygulamadaki değişiklikler diğer uygulamaya da yansıtılır
- Seçtiğiniz kurallara göre verileri gerçek zamanlı olarak paylaşın
- Etkinlikleri filtrelemek için kurallar belirleyin
Trello sınırlamaları
- Öğrenmesi biraz zaman alır
- Daha fazla projeniz olduğunda arayüz kafa karıştırıcı ve karmaşık hale gelebilir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 17,50 $ (50 kullanıcı için)
Trello derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)
Google Takvim entegrasyonlarıyla planlamanızı geliştirin
Google Takvim, gün boyunca sürekli kontrol ettiğiniz birkaç araçtan biridir. Bu entegrasyonlarla artık bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine, programınıza sürekli bakmanıza gerek kalmadan gününüz sorunsuz bir şekilde akışına devam edecek.
Gereksinimlerinize ve özel ihtiyaçlarınıza en uygun araçları kullanın. Örneğin, Zoom veya GoToMeeting entegrasyonları sanal toplantılarınızı yönetmek için yararlı olacaktır.
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