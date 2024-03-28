2025'in En İyi 10 Google Takvim Entegrasyonuna Kapsamlı Bir Kılavuz

Planlama ve organizasyon için vazgeçilmez bir araç olan Google Takvim, günlük kişisel ve profesyonel hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu aracın birçok özelliği, daha yüksek verimlilik ve etkili zaman yönetimi elde etmemize yardımcı olur.

Peki, verimliliğinizi daha da artırabilecek bir yol varsa? Google Takvim entegrasyonlarıyla bunu ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Doğru entegrasyonlar, Google Takvim'in gizli potansiyelini ortaya çıkarmanıza ve onu sadece bir planlama uygulaması olarak kullanmanın ötesine taşımanıza yardımcı olabilir. Takviminiz diğer araçlar ve uygulamalarla kolayca senkronize edilebilir, ş Akışı iyileştirilebilir ve verimlilik artırılabilir.

Bu makalede, en iyi Google Takvim entegrasyonlarını inceleyeceğiz.

Google Takvim entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Google Takvim entegrasyonlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Uyumluluk: Entegrasyonun kullandığınız çeşitli cihazlar ve platformlarla (masaüstü, mobil, farklı işletim sistemleri vb.) uyumlu olduğundan emin olun

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüzlere ve basit kurulum süreçlerine sahip entegrasyonları arayın. Hedef, ş Akışınızı karmaşıklaştırmak değil, kolaylaştırmaktır

Senkronizasyon: Entegrasyonun Google Takvim ile diğer araçlar ve platformlar arasında sorunsuz senkronizasyona izin verip vermediğini kontrol edin. Bu, programınızın her zaman güncel olmasını sağlar

Özelleştirme: Tercihlerinize ve özel ihtiyaçlarınıza göre ayarları özelleştirebilmeniz için özelleştirme özellikleri sunan entegrasyonları seçmeniz en iyisidir

Otomasyon: Google Takvim özelliklerini otomatikleştiren entegrasyonları kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Hatırlatıcıları ve Google Takvim özelliklerini otomatikleştiren entegrasyonları kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Hatırlatıcıları ve günlük plan şablonları , etkinlik oluşturma ve diğer zaman kazandıran işlevler gibi özellikleri otomatikleştiren entegrasyonları arayın

Bildirimler: Esnek bildirim ayarları sayesinde, e-posta, açılır pencereler veya diğer kanallar aracılığıyla iş akışınıza uygun şekilde hatırlatıcılar alabilirsiniz

İşbirliği: Günlük işiniz sorunsuz bir işbirliği gerektiriyorsa, paylaşılan takvimleri, işbirliğine dayalı planlamayı ve kolay iletişimi kolaylaştıran entegrasyonları değerlendirin

Müşteri desteği: Güvenilir ve 7/24 müşteri desteği, deneyiminizi iyileştirmede büyük rol oynar. Sorunları hızlı bir şekilde çözüp yanıt alabilmek için kaliteli müşteri desteği sağlayan entegrasyonları arayın

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Google Takvim Entegrasyonu

Bu Google Takvim entegrasyonları sayesinde takviminizi sürekli kontrol etmek artık geçmişte kalacak. İşte 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 entegrasyon.

1. ClickUp

ClickUp'ı keşfederek projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonlarıyla yönetin

ClickUp, her boyuttaki takım ve departman için özelleştirilebilir bir verimlilik, işbirliği ve proje yönetimi platformudur. İş akışlarınızı kolaylaştırmak ve projelerinizin üstünde kalmanızı sağlamak için 1.000'den fazla entegrasyon ve 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm sunar.

ClickUp'ın Google Takvim entegrasyonu, etkinliklerinizi platformlar arasında otomatik olarak (ve anında) senkronize etmenizi sağlar. Ayrıca günlük, haftalık ve aylık görevlerinize genel bir bakış da alabilirsiniz.

Google Takvimler, ClickUp uygulamasında elinizdeki tüm görevlerin geleneksel bir zaman görünümünü elde etmenin en iyi yoludur. Günlük, haftalık veya aylık görev listenizin anlık bir özetini alın!

Ayrıca, ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak ClickUp, bağlı uygulamalar ve hatta yerel sürücünüzde bir dosyayı hızlıca arayabilirsiniz. Arama Genişletme özelliğini kullanarak favori uygulamalarınızı hızlıca bulun (tek tek aramanıza gerek kalmadan).

En iyi yanı ise, Universal Search'ü kullanmaya devam ettikçe daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş sonuçlar sunmasıdır.

Evrensel Arama'yı kullanarak bağlı uygulamalarda belirli bir dosyayı arayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile projeleri takip edin, görev ayrıntılarını alın ve takviminizi gün, hafta veya ay bazında görüntüleyin. Görevleri anında planlayabilir, öncelik ve duruma göre sıralayabilir ve Google Takvim ile ClickUp arasında 2 yönlü senkronizasyon kullanabilirsiniz

Takvim Görünümü'nü kullanarak tüm görevlerinizi tek bir bakışta görün

ClickUp Hatırlatıcılar ile zamanında hatırlatıcılar alın ve bunları hızlıca yönetin

ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile özel durumlar, alanlar ve görünümler kullanarak projelerinizi yönetilebilir parçalara ayırın

Bu Şablonu İndirin Verimliliği artırmak ve programınızı kolayca yönetmek için Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanın

Günlük gündeminize genel bir bakış elde edin ve ClickUp Home ile işlerinizi halledin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar yavaş yanıt sürelerinden şikayetçi

Zor öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Zoom

AndroidPolice aracılığıyla Zoom'da toplantı planlama

2013 yılında piyasaya sürülen Zoom, mükemmel video konferans, çevrimiçi sohbet ve sanal toplantı hizmetleri sunar. 2024 itibariyle, bu ikonik aracın günlük 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır. Sanal toplantılar hayatımızın büyük bir parçası haline geldiğinden, takviminize bağlanan bir entegrasyona sahip olmak işlerinizi daha sorunsuz ve yönetilebilir hale getirebilir.

Zoom toplantısı – Google Takvim entegrasyonu, toplantıları doğrudan takviminizden planlamanıza, katılmanıza ve yönetmenize olanak tanır. İlgili kullanıcılar yeni Google takvim etkinlikleri hakkında doğrudan uygulama üzerinden bildirimler ve hatırlatıcılar alabileceğinden, kişilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Zoom'un en iyi özellikleri

Toplantılara doğrudan takvim uygulamasından katılın

"Konferans ekle" bölümünden Zoom'u seçerek toplantıları anında planlayın. Zoom otomatik olarak bir bağlantı oluşturacaktır

E-postalarınızı toplantılara dönüştürün ve davetleri herkesle paylaşın

Zoom veya Google Takvim'de oluşturulan tüm toplantıların tüm entegre uygulamalarda otomatik olarak senkronize edilmesini sağlamak için çift yönlü senkronizasyonu kullanın

Toplantıyı doğrudan Google Takvim'den silin veya düzenleyin. Değişiklikler Zoom uygulamasında da görünür

Zoom sınırlamaları

Yalnızca Google Çalışma Alanı kullanıcıları için kullanılabilir

Google Takvim'in Sahibi Değiştir eylemini kullanarak Zoom'da toplantı sahibi rolünü değiştirmek, Zoom'da toplantı sahibini değiştirmez

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (54.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

3. Google Dokümanlar

Belgeler aracılığıyla toplantı notları ve etkinlik oluşturma

Google Dokümanlar, herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı olarak fikirlerinizi oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir kelime işlemcisidir. Takım üyelerinizle işbirliği yapabilir, değişiklikler yapabilir, kişileri etiketleyebilir ve belgeleri ilgili kişilerle kolayca paylaşabilirsiniz.

Ayrıca Akıllı Yazma, sesle yazma, yazım ve gramer önerileriyle daha akıllı ve daha hızlı yazmanıza olanak tanır.

Google, Dokümanlar'ı Google E-Tablolar, Google Takvim, Google Slaytlar gibi diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bağlamanıza olanak tanır. Dokümanlar'dan doğrudan takvim etkinlikleri oluşturabilir, gündemler ve toplantı tutanakları ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: İşinizde Düzenli Kalmak için 10 Ücretsiz Google Takvim Şablonu

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Google Dokümanlar'dan toplantı tutanaklarını ekleyin

Toplantı tutanaklarını doğrudan seçilen Google Takvim etkinliğine ekleyin

Google Dokümanlar'ı kullanarak yeni takvim etkinliği bilgileri ekleyin

Belgelerde @takvim etkinliği taslağı yazarak takvim etkinlikleri taslağı oluşturun ve Google Takvim ile kolayca paylaşın

@ ve e-posta adresini yazarak Misafirler alanına kişi ekleyin

İnsanlarla işbirliği yapın ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yapın

Google Dokümanlar sınırlamaları

Dokümanlar'da takvim etkinlikleri taslağı oluşturma özelliği yalnızca Google Çalışma Alanı'nda kullanılabilir

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Dokümanlar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)

4. Slack

Slack üzerinden Google Takvim etkinliklerini görüntüleyin ve otomatikleştirin

Slack, takımları bir araya getiren bulut tabanlı bir takım iletişimi ve işbirliği platformudur. Belirli projeler için ayrı kanallar oluşturabilir, dosya paylaşabilir ve rutin görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

Slack'i en iyi takvim uygulamalarından biriyle entegre ederek toplantılar oluşturabilir, etkinlikleri kolayca planlayabilir, hatırlatıcılar ekleyebilir ve düzenli bildirimler alabilirsiniz. Bu entegrasyonu kullanarak günlük veya haftalık takvim özetleri alabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Kısayollar düğmesini kullanarak doğrudan Slack'ten etkinlik oluşturun

Takviminizi Slack durumunuzla senkronize ederek takımınızın ne zaman müsait olduğunuzu bilmesini sağlayın

Etkinlik başlamadan önce hatırlatıcılar alın ve Slack'teki hatırlatıcıdan doğrudan toplantıya katılın

Etkinlik ayrıntıları değiştirilirse güncellemeleri alın

Google Takvim entegrasyonunu kullanarak toplantı notlarını kolayca paylaşın ve herhangi bir kanala yayınlayın

Slack sınırlamaları

Bazı kullanıcılar bildirimlerdeki teknik sorunlardan şikayetçi

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,67 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (32.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

5. Calendly

Calendly ile uygunluk kontrolü, etkinlik ayrıntıları ekleme ve etkinlik planlama

Calendly, bir planlama otomasyon platformu ve popüler bir Google Takvim alternatifidir. Toplantı uygunluk durumunuzu paylaşarak, çok kişili otomatik planlama özelliğini etkinleştirerek ve 100'den fazla entegrasyon sunarak takımlar ve bireyler için planlamayı otomatikleştirir ve basitleştirir.

Google Takvim'i Calendly ile entegre ederek tüm etkinlik türlerine erişebilir, uygun zamanları seçebilir, etkinlikleri kaydedebilir, etkinliğinize otomatik olarak ayrıntılar ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Entegrasyon, önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Calendly'nin Google Takvim'inizi gerçek zamanlı olarak kontrol etmesine izin vererek çift rezervasyon yapmamanızı sağlayın

Birden fazla Google Takvim'de uygun zamanları kontrol edin ve e-posta ile paylaşın

Yorgunluğu önlemek için çeşitli toplantılar arasında otomatik olarak tamponlar ayarlayın

Video konferans bağlantıları gibi ayrıntıları Google Takvim etkinliklerine otomatik olarak ekleyin

Calendly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar birden fazla takvimle entegrasyonun zor olduğunu belirtti

Calendly alternatiflerine kıyasla öğrenme eğrisi oldukça dik

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık koltuk başına 12 ABD doları

Takımlar: Aylık koltuk başına 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.400+ yorum)

6. Zapier

ProductPlan aracılığıyla Zapier'deki uygulama entegrasyonları

Zapier, aynı iş akışında çeşitli uygulamaları kullanmanıza yardımcı olmak için 6.000'den fazla uygulamada kolay otomasyon sağlar. Doğal olarak, Google Takvim entegrasyonu da mevcut en iyi entegrasyonlar arasındadır.

Zapier'i takviminize entegre ederek, Google Takvim'i otomasyon ve verimlilik sağlayan binlerce uygulamaya bağlayabilirsiniz. Ayrıca, Zapier'in şablonlarını kullanarak entegrasyonları otomatikleştirebilirsiniz.

Zapier'in en iyi özellikleri

Entegre entegrasyonları otomatikleştirerek en önemli görevlere odaklanın

Microsoft Outlook etkinliklerini Google Takvim'e kolayca ekleyin

Trello, Gmail, Notion, Any. do, ClickUp ve daha fazlası gibi uygulamalarla eşleştirin

Yeni Trello kartları oluşturun. Takvim etkinliklerinden ClickUp görevleri

Etkinlikleri Google Takvim'den başka bir yere kopyalayın

Zapier sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Zapier'i yavaş buluyor

Yeni başlayanlar başlangıçta kullanmakta zorluk çekmiştir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 29,99 $

Profesyonel: Aylık 73,50 $

Takım: Aylık 103,50 $

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.700+ yorum)

7. GoToMeeting

GoTo Meeting ile sanal toplantılarınızı güvenli hale getirin

GoToMeeting, birleşik yönetim, yüksek kaliteli ses ve güvenli toplantılar sunan bir çevrimiçi toplantı yazılımıdır. Bu yazılım, sanal toplantıları ve işbirliğini her zamankinden daha erişilebilir ve kolay hale getirir.

GoToMeeting ile Google Takvim entegrasyonu, toplantılarınızı doğrudan takviminizden sorunsuz bir şekilde planlamanıza ve yönetmenize olanak tanır.

GoToMeeting'in en iyi özellikleri

Toplantıları doğrudan sorunsuz bir şekilde planlayın ve güncelleyin

Yaklaşan toplantılara kolayca katılın

Google ortamından çıkmadan toplantıdan toplantıya geçin

GoToMeeting sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, öğretici kılavuzların eksikliğinden şikayetçi olmuştur

Ücretsiz planın sınırlı özellikleri vardır

GoToMeeting fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 12 $, düzenleyici başına, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Aylık 16 $, düzenleyici başına, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoToMeeting puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

8. Google Görevler

Google Görevler aracılığıyla takviminizden görevler oluşturma ve ekleme

Google Tasks, önemli tüm işleri takip etmenizi sağlayan bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Uygulama, yapılacaklar listenizi her zaman ve her yerde kontrol edebilmeniz için tüm cihazlarda otomatik olarak senkronizasyon sağlar. Ayrıca, son teslim tarihlerini takip etmek için görevlere ve alt görevlere ayrıntılar ekleyebilirsiniz.

Görevler'i Google Takvim gibi paylaşılan takvim uygulamalarıyla entegre ederek görevleri doğrudan takviminize ekleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, tarih ve saat eklediğinizde takviminize otomatik olarak eklenecek bir görev de ekleyebilirsiniz.

Google Görevler'in en iyi özellikleri

Takvimden doğrudan görev ekleyin ve tersini yapın

Yapılacak her şeyin birleştirilmiş görünümüyle son teslim tarihlerinizi takip edin

Tüm cihazlarınızda görevleri senkronize edin ve işlerinizi daha hızlı tamamlayın

Google Görevler sınırlamaları

İşbirliği özelliği mevcut değildir

Sınırlı özelliklere sahiptir

Google Görevler fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Görevler derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

9. Asana

Asana üzerinden yeni Google Takvim etkinlikleri oluşturma

Bir iş yönetimi platformu olan Asana, takımların işlerini kolayca organize etmelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İşbirliğini geliştirmek için bloklar ve grafikler kullanarak programlar oluşturabilirsiniz. Asana, işbirliğini kolaylaştırmak için 200'den fazla entegrasyona izin verir.

Bu entegrasyonlardan biri Google Takvim'dir. Bu entegrasyonla, yapılacaklar listelerinizi yönetebilir, son teslim tarihleri atayabilir ve etkinliklerinizi takviminize otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Etkinliklerinize göre Asana'da yeni görevler oluşturun

Asana Kuralları'nı kullanarak etkinlikleri takvimde otomatik olarak planlayın

Görevlere etkinlik bileşenleri ekleyerek ilgili işleri birbirine bağlayın ve bir etkinliğin anahtar ayrıntılarını gösterin

Projelerdeki son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi izleyin

Asana sınırlamaları

1 kişisel ve iş takvimine kadar görevleri senkronize edebilir

Alternatiflere kıyasla sınırlı özellikler sunar

Asana fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 13,49 $

Gelişmiş: Aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

10. Trello

Trello ile görev yönetimi

Trello, işleri izlemenize, fikirleri görselleştirmenize, iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve verimliliği bir üst düzeye taşımanıza yardımcı olan bir liste oluşturma uygulamasıdır. Google Takvim entegrasyonu, bu aracı en iyi şekilde kullanmanızı sağlar.

İşbirliğini, son tarih yönetimini ve planlamayı iyileştirir ve proje yönetimini geliştirir. İki yönlü senkronizasyonu etkinleştirerek Trello kartlarını takvim etkinliklerine ve tersini dönüştürebilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Bir etkinlik için tüm görevlerinizi yönetin

Trello'da etkinlikler ve toplantılar için hatırlatıcılar alın

Senkronizasyonu etkinleştirin, böylece bir uygulamadaki değişiklikler diğer uygulamaya da yansıtılır

Seçtiğiniz kurallara göre verileri gerçek zamanlı olarak paylaşın

Etkinlikleri filtrelemek için kurallar belirleyin

Trello sınırlamaları

Öğrenmesi biraz zaman alır

Daha fazla projeniz olduğunda arayüz kafa karıştırıcı ve karmaşık hale gelebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 17,50 $ (50 kullanıcı için)

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Google Takvim entegrasyonlarıyla planlamanızı geliştirin

Google Takvim, gün boyunca sürekli kontrol ettiğiniz birkaç araçtan biridir. Bu entegrasyonlarla artık bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine, programınıza sürekli bakmanıza gerek kalmadan gününüz sorunsuz bir şekilde akışına devam edecek.

Gereksinimlerinize ve özel ihtiyaçlarınıza en uygun araçları kullanın. Örneğin, Zoom veya GoToMeeting entegrasyonları sanal toplantılarınızı yönetmek için yararlı olacaktır.

Çeşitli projelerdeki tüm zamanlama ihtiyaçlarınızı yönetmenize yardımcı olacak daha kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!