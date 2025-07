dijital Not Alma için 5 Ücretsiz Goodnotes Şablonu

Dijital planlayıcı uygulamaları hayat kurtarıcıdır. Üç aylık hedeflerinize, yapılacaklar listelerinize, proje hedeflerinize, toplantı notlarınıza veya planladığınız her şeye her zaman, her yerden erişmenizi sağlar.

Hatta tek bir tıklanabilir bağlantıyla düşüncelerinizi ve ilerlemenizi paylaşmanıza bile olanak tanır. El yazısı verileri sohbete veya belgeye aktarmanıza veya el yazınızın okunabilirliği konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Goodnotes, bu tür dijital planlayıcılardan biridir. Bu yazıda, bu araçtan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için en iyi beş Goodnotes planlayıcı şablonunu ve bunların avantajlarını paylaşıyoruz.

Sonunda, profesyonel planlama ihtiyaçları olanlar için beş ücretsiz alternatif de paylaşacağız. Hadi başlayalım!

5 Ücretsiz Goodnotes Şablonu

Goodnotes geliştirme takımı Goodnotes için bazı şablonlar oluştururken, diğerleri dijital planlama araçları için şablon oluşturma konusunda uzmanlaşmış üçüncü taraf oluşturucular tarafından tasarlanmıştır.

Bu şablonlar çevrimiçi pazar yerlerinde, kişisel web sitelerinde ve dijital planlama topluluklarında mevcuttur.

AI ve dijital not alma için Goodnotes şablonları arıyorsanız, bu not alma uygulamasından en iyi şekilde yararlanmak için özenle seçtiğimiz en iyi beş Goodnotes şablonunu içeren koleksiyonumuza göz atın .

1. Estetik Hepsi Bir Arada Planlayıcı Şablonu

etsy aracılığıyla

Bu Hepsi Bir Arada Estetik Goodnotes Şablonu, yıl boyunca kişisel hedeflerinizi izlemek için uygundur. Etsy'de For Little Lion tarafından sunulan en iyi dijital planlayıcılardan biridir ve fiyatı 20,57 dolardır.

Kit, aşağıdaki planlama sayfalarını sunar:

366 günlük planlama sayfası

366 günlük yansıma sayfası

Aylık takvim, genel bakış ve inceleme sayfaları

Yıllık takvim, genel bakış, yarım yıla bakış, hedefler ve önemli tarihler sayfaları

Dokuz hedef sayfası

Dokuz proje planı sayfası

Yemek planlayıcı, market listesi, tarif kitabı, mutfak envanteri ve yemek günlüğü sayfaları dahil olmak üzere beslenme sayfaları

Ruh hali, alışkanlıklar, hidrasyon, uyku, vitaminler ve takviyeler sayfalarını içeren sağlık sayfaları

Fitness planı, egzersiz planı, diyet planı, adım takipçisi, egzersiz günlüğü, ilerleme takipçisi ve fitness yolculuğu sayfaları dahil olmak üzere fitness sayfaları

Aylık finans, yıllık finans, fatura takipçisi, tasarruf takipçisi ve borç ödeme takipçisi sayfaları dahil olmak üzere finans sayfaları

Ayrıca, Vizyon Panosu, Beyin Fırtınası ve Hesaplar gibi ek planlama sayfaları da elde edersiniz, yani bu şablon hayatın her yönü için bir planlama sayfası içerir.

Şablon, görsel düzeni özelleştirmenize yardımcı olmak için üç renk, çeşitli kapaklar ve 10.000'den fazla dijital çıkartma sunar.

etsy aracılığıyla

Detaylar göz önüne alındığında, bu Goodnotes estetik şablonu, dijital planlayıcılar ve verimlilik araçlarını ilk kez kullanan kullanıcıların kafasını karıştırabilir.

Bu Goodnotes dijital planlama şablonu, kişisel bakım ve günlük planlama için ideal olsa da, haftalık planlayıcı özelliği bulunmadığından iş ile ilgili planlamalar için daha az uygundur.

2. Cornell Not Şablonu

Cornell Not Şablonu, Goodnotes tarafından hazırlanmış ücretsiz bir şablondur. Goodnotes'u cihazınıza indirin ve Cornell Not şablonuyla bir not defteri oluşturarak şablona erişin.

Goodnotes'u zaten kullanıyorsanız ve üç ücretsiz defterinizi tükettiyseniz, bu şablonu kullanmak için ücretli plana abone olmanız gerekir.

Şablon, en popüler not alma stratejilerinden biri olan Cornell not alma sistemine dayanmaktadır. Bu strateji, çalışma materyalini ana noktalar, gözden geçirme ipuçları ve özetler olmak üzere bölümlere ayırır. Bu yapılandırılmış yaklaşım, materyali anlama, akılda tutma ve materyalle etkileşimi artırır.

Goodnotes şablonun kullanımını şu şekilde öneriyor:

via Goodnotes

Bu dijital planlama şablonunu öğrencilere ve araştırmacılara öneririz.

3. Dijital Ultimate Planlayıcı

Digital Ultimate Planner, en iyi hedef ve alışkanlık takip şablonlarından biridir. Google ve Apple takvim girdilerini Apple cihazlarda dijital planlama ile entegre eder.

Bu ücretsiz Goodnotes dijital planlama şablonunu günlük, haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık planlayıcı olarak kullanın. Verimlilik şablonlarıyla alışkanlıklarınızı, fitness durumunuzu ve kişisel bakımınızı takip edebilirsiniz.

Şu özellikleri sunar:

Google ve Apple takvimleriyle senkronizasyon (ancak AI takvim özellikleri yoktur)

fikir gelen kutusu, kişisel görevler, öncelik matris ve yapılacaklar listesi dahil 30'dan fazla verimlilik düzeni

Zaman çizelgesi görünümleri, Kanban panosu ve proje bütçe düzenleri ile 10 adede kadar projeyi yönetme yeteneği

Planlayıcıya adlarınız ve düzenlerinizle birlikte 10 adede kadar özel bölüm ekleme özelliği

Ayrıca 50'den fazla not alma düzeni de elde edersiniz:

via Onplanners

Tek dezavantajı, bu listedeki ilk şablon gibi, Digital Ultimate Planner'ın dijital planlamaya alışkın olmayan kullanıcılar için biraz karmaşık olabileceğidir.

4. Grafik Kağıdı Şablonu

Goodnotes tarafından sunulan başka bir şablon daha var. Üç renkte 40'tan fazla farklı grafik kağıdı türüne sahiptir. Goodnotes hesabınızda ücretsiz bir not defteriniz varsa, Grafik Kağıdı Şablonu ücretsizdir.

via Goodnotes

Goodnotes, iPad'de düzgün yazmak için bu şablonu önerir, bu da onu öğrenciler için harika kılar.

Fikir, düz bir çizgi halinde yazmanıza ve notlarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olacak grafik kağıdına yazmaya başlamaktır. Bunu yaptıktan sonra, şablonu boş kağıda değiştirin, böylece boş sayfalarda dijital el yazısını ustaca kullanıyormuş gibi görüneceksiniz.

5. Çizgili Kağıt Şablonu

Bu, Goodnotes tarafından sunulan düz çizgili bir şablondur. Planlama sırasında tablolarınızı, listelerinizi ve düzenlerinizi tasarlamayı tercih ediyorsanız, Çizgili Kağıt Şablonunu kullanmayı düşünün.

İşte nasıl göründüğü:

via Goodnotes

Aşağıdakiler dahil olmak üzere 50'den fazla çizgili kağıt şablonu arasından seçim yapabilirsiniz:

Bir sütun

İki sütun

Üç sütun

Tek sütun karışımı

Bu, temel not alma ve günlük yapılacaklar listeleri için önerilen daha basit günlük planlayıcılardan biridir. Ancak, önceden hazırlanmış planlama düzenlerini tercih ediyorsanız ve tablo oluşturmak veya etiketlemek için zaman harcamak istemiyorsanız, bu sizin için iyi bir seçim olmayabilir.

Goodnotes Şablonlarını Kullanmanın Avantajları

Aylık 21 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Goodnotes kullanıcıları, 2022 yılında toplam 1,9 milyar dijital not defteri oluşturdu. Goodnotes 6, kullanıcıların el yazısı dijital notlar almasına, el yazısı metinleri aramasına ve tüm notları dijital bir kütüphanede düzenlemesine olanak tanıyan bir AI dijital kağıt uygulamasıdır.

Dijital planlama için Goodnotes, ilk dört sürümü iOS ile uyumlu olduğundan beri Apple kullanıcıları arasında popülerdir. İşte nedeni.

1. Kapsamlı uygulamalar

Goodnotes şablonları, çeşitli amaçlar için yapılandırılmış düzenler sunar (günlük programlar, proje planlama veya toplantı notları gibi). Bu düzenler, dijital planlamadan günlük yapılacaklar ve alışkanlık izlemeye kadar, yardıma ihtiyacınız olan her konuda bilgilerinizi kolayca düzenlemenize yardımcı olur.

2. Zaman kazandıran tasarım

Goodnotes şablonlarının sunduğu önceden tasarlanmış düzenleri kullanarak sıfırdan düzen oluşturmak yerine zaman kazanın. Böylece, gereksinimlerinize uygun düzenleri oluşturmak için biçimlendirme veya beyin fırtınası yapmak yerine anlamlı görevlere daha fazla odaklanabilirsiniz.

3. Özelleştirilebilir seçenekler

Goodnotes şablonları özelleştirilebilir öğelere sahiptir, böylece bunları benzersiz tercihlerinize ve iş akışınıza uyacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Renkleri, yazı tiplerini ve bölümleri ayarlayarak ihtiyaçlarınıza en uygun şablonları oluşturabilirsiniz.

4. Tutarlı biçimlendirme

Goodnotes dijital planlayıcıları kullanmak, tüm notlarınızda ve belgelerinizde biçimlendirme tutarlılığı sağlar. Tutarlılık, dijital not defterlerinizde gezinmenizi ve ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı kolaylaştırır.

5. Profesyonel görünüm

Goodnotes planlayıcı şablonları profesyonelce tasarlandığından, notlarınızın ve sunumlarınızın görünümünü iyileştirir. İster iş toplantıları, sunumlar ister akademik projeler olsun, profesyonel görünümlü notlarla izleyicilerinizi etkileyeceksiniz.

6. Üretken AI not alma

Goodnotes 6'nın el yazısı AI not alma özellikleri, notlarınızdaki yazım hatalarını tespit edebilir ve AI kullanarak bunları düzeltebilir. Yazılı metinler için Goodnotes'un Claude ile entegrasyonu, notlarınızı kısaltmanıza, genişletmenize, özetlemenize ve tonunu değiştirmenize yardımcı olur.

Goodnotes Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Goodnotes'un övgü dolu yorumlarına rağmen, şablonlarını kullanmanın dört ana sınırlaması vardır. Bunlar şunlardır:

Notlar arasında bağlantı yok : Sayfalar arasında notlar arasında bağlantı kuramazsınız, bu da karmaşık planlayıcıların hızla dağınık hale gelip kullanımı zorlaşacağı anlamına gelir

Zayıf görüntü desteği : Birden fazla resim eklemek zor ve yorucudur. Goodnotes şablonları, çok fazla resim eklendiğinde yavaşlama eğilimindedir

Hantal kopyala-yapıştır işlevselliği: Örneğin, günlük planlayıcıda bir bölüm oluşturduysanız ve bunu kopyalayıp ertesi güne yapıştırmak istiyorsanız, biçimlendirme bozulur ve yeniden yapılması gerekir

Maliyet: Çoğu Goodnotes şablonu ücretlidir, yani dijital planlamanız hızla pahalı bir uğraşa dönüşebilir

Ancak endişelenmeyin. Goodnotes şablonlarına mükemmel bir alternatifimiz var: dijital planlama için ClickUp şablonları.

5 Alternatif Goodnotes Şablonu

Görev atamaları, yorumlar ve profesyonel kullanım için gerçek zamanlı düzenleme gibi işbirliği özellikleriyle, takımınızın işbirliği içinde planlama, izleme ve ilerlemeyi ölçme olanağı sunan ClickUp, Goodnotes'tan çok daha fazlasını sunar.

ClickUp şablonları, ücretsiz, özelleştirilebilir, üçüncü taraf uygulamalarla entegre edilebilir ve kişisel kullanım için de mükemmel olduğundan planlama ve not alma için idealdir. 13 düzenli kategoriye ayrılmış 1000'den fazla ücretsiz özelleştirilebilir şablondan seçim yapın.

Aşağıda, not alma ve dijital planlama için en iyi beş ClickUp şablonunu inceledik.

1. ClickUp Proje Not Şablonu

ClickUp Proje Not Şablonu tamamen özelleştirilebilir ve yeni başlayan proje planlayıcıları veya yöneticileri için en uygun şablondur. Projenin her aşamasında düzenli kalmanıza yardımcı olur.

Şablonun görünümü şu şekildedir:

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Proje Notu Şablonu ile tüm projeyle ilgili bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde saklayın, düzenleyin ve erişin

Anahtar özelliklerden bazıları şunlardır:

Özel durumlar, farklı dönüm noktalarının ilerlemesini güncellemenizi sağlar

Özel alanlar, farklı proje özelliklerini (görev kaynakları ve süre gibi) ayarlamanıza olanak tanır

Özel görünümler, liste, pano görünümü veya zaman çizelgesi görünümlerinde ilerlemenizi görmenize yardımcı olur

Dosyaları bağlayın veya yorum bırakın, takım üyeleriyle işbirliği yapmanıza ve şablonu çapraz referanslama için kullanmanıza yardımcı olur

Şablon içinde amaç, hedefler, zaman çizelgesi, anahtar dönüm noktaları ve diğer ilgili bilgileri girebilirsiniz.

ClickUp'ın yerleşik AI yazma asistanı ClickUp Brain, geri bildirim bırakırken veya notlar taslak haline getirirken kullanışlıdır ve not almak için mükemmel bir AI aracıdır.

Projeyi tamamlamak veya eylem planınızı oluşturmak için şablon içinde alt görevler oluştururken, süreci hızlandırmak için ClickUp Brain'i kullanın.

Göreviniz şirket çapında SOP'leri planlamaksa, bir sonraki alt görevleri belirlemek için gerekli ayrıntılar eksik olabilir. Önümüzdeki birkaç gün içinde, konuşmalarınız hedef kitlelerin, teslimat biçimlerinin ve zaman çizelgelerinin eklenmesiyle birlikte geliştikçe, ClickUp Brain yeni bilgileri alacaktır.

Güncellenen bağlam ve ilgili kişiler ve sorumlulukları, oluşturulacak belge türleri gibi ayrıntılara göre özelleştirilmiş alt görevler önerir.

ClickUp Brain ile bağlamsal alt görevleri anında oluşturun

2. ClickUp Günlük Notlar Şablonu

ClickUp Günlük Notlar Şablonu, hızlı notları ve eylem öğelerini gerçek zamanlı olarak yakalamak, hedeflerinizin ilerlemesini görsel olarak izlemek ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için yeni başlayanlar için uygun bir şablondur.

Bu şablonun anahtar özellikleri ClickUp Proje Notu Şablonu ile benzerdir. Ancak düzeni biraz farklıdır:

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Günlük Notlar Şablonu ile notları ve eylem öğelerini gerçek zamanlı olarak yakalayın

Şablon, potansiyelini tam olarak nasıl kullanabileceğinizi açıklayan bir "Başlangıç Kılavuzu" ile birlikte gelir.

Önem ve aciliyetine göre projelere öncelik vermenize ve ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü ile iş yükünüzü ve programınızı görselleştirmenize olanak tanıyan en iyi yaşam planlama şablonu.

ClickUp'ın kolay anlaşılır Gantt Grafikleri ile devam eden projeleri bir bakışta izleyin

Genel olarak, özellikle eski alışkanlıklarınızı kırmaya, yeni rutinler oluşturmaya veya düzenli bir evden çalışma rutini kurmaya çalışıyorsanız, günlük kişisel ve işle ilgili planlama ihtiyaçlarınız için mükemmel bir ücretsiz şablondur.

3. ClickUp Toplantı Notu Şablonu

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Bir takım tartışmasını yönetirken, bir müşteri sunumuna katılırken veya görevlerinizi takip etmeye çalışırken, ClickUp Toplantı Notu Şablonu odaklanmanızı ve üretkenliğinizi sürdürmeniz için gereken kolaylık ve netliği sağlar.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Toplantı Notu Stili Şablonu ile tartışmalarınızı yolunda tutun

Toplantı yönetim sürecini kolaylaştıran, düzenli, iyi yapılandırılmış ve her şeyi kapsayan bir biçim elde edersiniz.

Şablon, aşağıdaki özel bölümlerle birlikte gelir:

Gündem öğeleri

Tartışma konuları

Eylem öğeleri

Takip görevleri

Toplantı notlarınızı ve tartışılan konuları düzenli ve tutarlı bir şekilde kaydetmek istersiniz.

Toplantı notu stili şablonu, anahtar fikirler, kararlar ve gerçekleştirilecek eylem öğeleri dahil olmak üzere bilgileri aynı biçimde yakalayıp saklamak için mükemmel bir yoldur. Geçmiş notlara başvurmanıza ve gerektiğinde önceki toplantılardaki bilgileri gözden geçirmenize olanak tanır.

Temel notlar almak için bu tek sayfalık şablonu kullanın; bu şablon, ClickUp Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu gibi diğer toplantı materyallerini tamamlayacaktır.

💡Pro İpucu: Toplantılarınızı zahmetsizce kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve özetlemek için ClickUp AI Notetaker'ı deneyin. AI, toplantı notlarınızı ClickUp'taki görevlerinize ve belgelerinize otomatik olarak bağladığından, not almaya değil konuşmaya odaklanın! Nasıl olduğunu görmek için bu açıklayıcı videoyu izleyin!

4. ClickUp Ders Notları Şablonu

ClickUp Ders Notları Şablonu öğrenciler için tasarlanmıştır. Şöyle görünüyor:

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Sınıf Notları Şablonu, ders notları almanıza ve bunları düzenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır

Öğrenciler genellikle birden fazla ders, ödev ve çalışma materyali arasında gidip gelmekten stres yaşarlar. Bu şablon, ders notlarını, ödevleri ve faydalı bağlantıları tek bir uygun konumda düzenlemenize olanak tanıyarak stresi ortadan kaldırır.

Bunu kullanıyorsanız, yığınla çıktıları aramanıza veya doğru not defterini bulmak için uğraşmanıza gerek kalmaz.

5. ClickUp Cornell Not Şablonu

ClickUp Cornell Not Şablonu, Cornell not alma sistemine dayanmaktadır. Dört ana bölüm vardır:

İpuçları

Notlar

Özet

Yorumlar

Bu Şablonu İndir ClickUp ile not alma, gözden geçirme ve özetlemeyi tek bir sistemde birleştirin Cornell Not Şablonu

Bu şablon alternatifi, öğrenciler ve akademisyenlerin derslerden ve kayıtlardan elde edilen büyük miktarda bilgiyi gözden geçirmelerine ve işlemelerine olanak tanır.

Öğrencilerin bu ücretsiz ClickUp dijital planlayıcıdan nasıl faydalanabileceği aşağıda açıklanmıştır:

Notları anahtar fikirler, sorular, özetler, şüpheler vb. gibi farklı kategorilere ayırın

Notları mantıklı bir biçimde sıralayın ve yönetin, testler ve sınavlar için bilgileri gözden geçirin ve hatırlayın

Bölümleri özetleyerek, revizyonlar sırasında kritik bölümleri ve önemli bilgileri belirleyin

ClickUp ile Dijital Not Alma Becerilerinizi Geliştirin

Goodnotes şablonları ile dijital planlama, zamandan tasarruf sağlar ve profesyonel görünümlü notlar oluşturmanıza yardımcı olur. Ancak, Goodnotes'un notları birbirine bağlayamama ve maliyet engelleri gibi bazı sınırlamaları vardır ve bu da kullanıcıların alternatifler aramasına neden olmaktadır.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. ClickUp, en gelişmiş not alma uygulamasıdır. Görevlerinizi takip etmenize yardımcı olacak ücretsiz özelleştirilebilir şablonlar ve işbirliği özellikleri sunar. ClickUp Belgeleri, tüm not alma ihtiyaçlarınız için kullanılabilir. Not alma işleminizi yapay zeka ile optimize etmek istiyorsanız, ClickUp'ın yapay zeka yazma asistanı ClickUp Brain'i kullanarak notları özetleyin, ana hatları ve gündemleri oluşturun ve daha fazlasını yapın!

ClickUp Belgeleri'ni deneyin ClickUp Belgelerinde takım üyeleriyle işbirliği yaparak yazı tiplerini özelleştirin, Görev ilişkileri ekleyin veya doğrudan belge içinde Görevlere bağlantı verin

Bugün ücretsiz kaydolun ve dijital planlamayı bir üst seviyeye taşıyın!