2025 için en iyi 10 AI içerik özeti oluşturucu

Arama motorlarında iyi sıralama alan içerik oluşturmaya çalıştıysanız, bunun için iki güçlü unsurun gerekli olduğunu bilirsiniz: okuyucuyu gerçekten anlayan bir yazar ve algoritmanın dikkatini çekmeyi bilen bir SEO stratejisti.

İşte bu noktada içerik özeti devreye girer. İçerik özetini, SEO uzmanınızın size verdiği, ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kopya kağıdı olarak düşünün: hedef kitle hakkında bilgiler, en iyi anahtar kelimeler ve hatta en popüler blogların kullandığı içerik bölümleri. Başka bir deyişle, özet, içeriğinizi doğru okuyuculara yönlendiren SEO yol haritanız gibidir.

Peki, ayrıntılı bir içerik özeti hazırlayacak birisi yoksa ne yapmalısınız? Panik yapmanıza gerek yok. AI içerik özeti oluşturucular hayatınızı kolaylaştırmak için burada.

Bu kullanışlı araçlar, yapay zekayı içerik optimizasyonuyla birleştirerek boş bir sayfayı içeriğiniz için net ve stratejik bir kılavuza dönüştürür.

Elbette, piyasada çok sayıda seçenek varken, doğru AI oluşturucuyu bulmak samanlıkta iğne aramak gibi gelebilir. Neyse ki, araştırmayı sizin için yaptım. İşte "Nereden başlayacağım?" sorusundan "A++ içerik, tam isabet!"* sorusuna geçmenize yardımcı olacak en iyi 10 AI içerik özeti oluşturucusunun listesi.

⏰60 saniyelik özet Jasper AI : Yaratıcı içerik oluşturmak için en iyisi

ClickUp : AI içerik oluşturma, yönetimi ve işbirliği için en iyisi

Dashword : Veriye dayalı içerik optimizasyonu için en iyisi

Frase. io : AI destekli araştırma ve yazma için en iyisi

Copy. ai : Hızlı içerik oluşturmak için en iyisi

MarketMuse : Kurumsal içerik stratejisi için en iyisi

Writesonic : Otomatik içerik oluşturma için en iyisi

Surfer SEO : Sayfa içi SEO optimizasyonu için en iyisi

Narrato : İçerik akışı yönetimi için en iyisi

Anahtar Kelime İçgörüleri: Anahtar kelime kümeleme ve konu araştırması için en iyisi

AI İçerik Özeti Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir AI içerik oluşturma aracı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır.

Kullanıcı dostu arayüz : Gezinmesi ne kadar kolay olursa, takımınız o kadar verimli bir şekilde yüksek kaliteli içerik üretebilir

Hızlı erişim : İçerik oluşturucuların minimum çabayla yazmaya başlayabilmeleri için, öğrenme eğrisi dik olmayan ve özelliklere hızlı erişim sağlayan araçları arayın

Özelleştirme seçenekleri : Her takımın kendine özgü gereksinimleri vardır, bu nedenle iyi bir oluşturucu, özel içerik stratejinize uygun içerik özeti şablonları sunmalıdır. Ücretsiz bir veya iki içerik özeti şablonu da dahilse bu bir artıdır

Sorunsuz entegrasyon : Entegrasyon yetenekleri de önemlidir. AI aracınız, proje yönetimi yazılımı veya SEO araçları gibi mevcut iş akışınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalıdır. Bu, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır

Performans izleme : Analitik özellikleri içeren oluşturucular, içeriğin etkinliğini ölçmenize yardımcı olarak hedef kitlenizin ilgisini çeken unsurları (hedef anahtar kelimeniz için) anlamanıza ve zaman içinde stratejinizi geliştirmenize olanak tanır. Bu, arama motorlarında iyi bir sıralama elde etmeyi amaçlayan içerikler için özellikle önemlidir

İçerik optimizasyonu: En iyi oluşturucular, SEO içgörüleri, anahtar kelime önerileri ve okunabilirlik analizi sağlayarak, : En iyi oluşturucular, SEO içgörüleri, anahtar kelime önerileri ve okunabilirlik analizi sağlayarak, marka yönergelerinize uyarken optimize edilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olur. İyi içerik özeti oluşturucular, güçlü iç ve dış bağlantılar önerme konusunda da uzmandır

En İyi 10 AI İçerik Özeti Oluşturucu

1. ClickUp (AI içerik oluşturma, yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp Brain'i kullanarak içerik oluşturmayı basitleştirin ve dakikalar içinde yüksek kaliteli içerik üretin.

ClickUp, tüm içerik ve proje yönetimi gereksinimleriniz için "her şeyi yapan uygulama" olarak öne çıkıyor. İçerik oluşturma ve işbirliği süreçlerinizi iyileştirmek için idealdir.

ClickUp Docs, harika bir gerçek zamanlı düzenleme aracı olarak işlev görür. İçeriğime erişebilen ve önerilerde bulunabilen takım üyelerimle işbirliği yapmama yardımcı olur. Bu, takımım genelinde verimli bir geri bildirim döngüsünü teşvik eder.

ClickUp Brain, çeşitli biçimler için AI destekli ana hatlar ve içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp ile 1000'den fazla ücretsiz şablon arasından seçim yapabileceğiniz için sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp SEO İçerik Özeti Şablonu ile zahmetsizce özet kılavuzları oluşturun

ClickUp SEO İçerik Özeti Şablonu, etkili SEO yazımı için gerekli olan hedef anahtar kelimeler ve hedef kitle bilgileri gibi önceden yüklenmiş SEO bileşenleriyle oyunun kurallarını değiştiriyor.

İçeriğinizin ilerlemesini izlemek için kolay bir yol mu arıyorsunuz? Sorun değil. Şablon, ilerlemeyi izlemek için özel durumlar, öğeleri kategorize etmek için özel alanlar ve iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmek için çeşitli görünümler ile önceden yüklenmiş olarak gelir.

ClickUp, tutarlı iş akışlarını kolaylaştıran İçerik Yazma Şablonu ve İçerik Takvimi Şablonu gibi bir dizi başka şablon da sunar.

Ayrıca okuyun: En İyi Sosyal Medya İçerik Takvimi Yazılım Araçları

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Göreve özel işbirliği araçları : Gerçek zamanlı beyin fırtınası, içerik incelemeleri ve düzenlemeler için ClickUp Belgelerinde sorunsuz bir şekilde çalışın

Entegre görev yönetimi : Birleşik bir platformda içerik oluşturma görevlerini atayın, izleyin ve önceliklendirin

AI destekli ClickUp Brain : Yaratıcı iş akışlarına özel anlık içerik fikirleri, yazma yardımı ve proje içgörüleri elde edin

İlerleme gösterge panelleri : Takımınızın içerik dönüm noktalarını izleyin ve eyleme geçirilebilir verilerle geri bildirim döngülerini basitleştirin

İş akışlarını otomatikleştirin : ClickUp'ın sezgisel arayüzünü kullanarak içerik fikir üretme, taslak oluşturma ve onaylama için iş akışları oluşturun ve uyarlayın

İçerik araçları için uygulama entegrasyonları: Google Drive ve Slack gibi 1.000'den fazla popüler uygulama ile senkronizasyon sağlayarak tüm içerik kaynaklarını merkezileştirin

ClickUp sınırlamaları

Sınırlı AI erişimi : Sonsuza Kadar Ücretsiz plan kullanıcıları ClickUp'ın AI özelliklerine erişemez

Mobil uygulama sınırlamaları: Mobil uygulamada Tablo Görünümü bulunmadığından, hareket halindeyken kullanılabilirlik sınırlı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Tablo biçiminde hazır içerik takvimi şablonları mı arıyorsunuz? Excel ve Google E-Tablolar'da Ücretsiz içerik takvimi şablonlarının yer aldığı listemize göz atın

2. Dashword (Veriye dayalı içerik optimizasyonu için en iyisi)

Dashword aracılığıyla

Dashword, AI kullanarak veriye dayalı içgörüler ile oluşturulmuş SEO için optimize edilmiş içerik oluşturur.

Bu aracı kullanarak, ön özetinizdeki sınırlamaları belirleyebilir ve kapsamlı rakip analizi ve içerik düzenleyicisinden gelen gerçek zamanlı geri bildirimler sayesinde özeti optimize edebilirsiniz.

Gösterge paneli ayrıca, diğer içerik optimizasyon metrikleriyle birlikte okunabilirlik puanlarınızı izlemenize yardımcı olabilecek yerleşik bir okunabilirlik metriği içerir.

Dashword'un en iyi özellikleri

Sezgisel içerik düzenleyici : Anında optimizasyon geri bildirimi sağlayan gerçek zamanlı SEO ve okunabilirlik puanı

Kapsamlı SERP analizi : Rakiplerinizi karşılaştırarak içerik eksikliklerini ve fırsatları belirleyin

Otomatik içerik özeti oluşturma : Hedef anahtar kelimeler ve arama niyeti analizine dayalı

Yerleşik AI yazma yetenekleri : İçerik oluşturma ve genişletme için

İçerik izleme aracı: Performansı izler ve güncellemeler önerir (İş Planında mevcuttur)

Dashword sınırlamaları

Sınırlı AI yazma şablonları : Özel AI yazma platformlarına kıyasla daha az şablon

Uzun form SEO içeriğine odaklanın : Diğer içerik türleri için çok yönlülükten yoksundur

Kısıtlı kullanım sınırları: Alt düzey planlarda sınırlı kullanım vardır

Dashword fiyatlandırması

Başlangıç planı: 99 $/ay

İş planı: 349 $/ay

Dashword puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

Ayrıca okuyun: İçerik Oluşturucular için En İyi 10 Özet Oluşturucu

3. Frase. io (AI destekli araştırma ve yazma için en iyisi)

Frase. io, araştırma otomasyonu, içerik oluşturma ve SEO optimizasyon yeteneklerini bir araya getiren yapay zeka destekli bir içerik optimizasyon platformudur.

Bu, asıl amacınız en iyi performans gösteren içeriği analiz etmek ve AI destekli taslaklar oluşturmaksa özellikle yararlıdır.

Frase. io ayrıca içerik düzenleyicisi içinde gerçek zamanlı optimizasyon önerileri sunar ve arama motorlarında üst sıralarda yer alan içerikler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Frase. io'nun en iyi özellikleri

Otomatik SERP analizi : En iyi 20 Google sonucunu analiz ederek saniyeler içinde içerik özetleri ve ana hatları oluşturur

Gelişmiş AI yazma yetenekleri : Pro Eklenti aboneliği ile sınırsız içerik oluşturma

Kapsamlı içerik optimizasyon araçları : Rakiplere karşı karşılaştırmalar yapar ve konu eksikliklerini belirler

Soru araştırma özelliği : İçerik fikirleri için People Also Ask, Quora ve Reddit'ten alıntılar yapar

İçerik performansı izleme: Ayrıntılı analizler ve optimizasyon önerileri sunar

Frase. io sınırlamaları

Sınırlı AI kelime üretimi : Pro Eklenti olmadan temel planlarda 4k-10k karakter

Kısıtlı belge kredileri : Alt düzey planlarda sınırlı kredi vardır

Tek kullanıcı sınırlaması: Yalnızca Solo ve Basic planlarda mevcuttur

Frase. io fiyatlandırma

Ücretsiz deneme: 0 $, taahhüt yok

Tek kişilik plan: Aylık 15 $ veya yıllık ödeme durumunda aylık 12 $

Temel plan: Aylık 45 $ veya yıllık ödeme durumunda aylık 38

Takım planı: Aylık 115 $ veya yıllık ödeme durumunda aylık 97

Frase. io puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (250+ yorum)

Ayrıca okuyun: İçerik Pazarlamasında AI Kullanma Kılavuzu

4. Copy. ai (Hızlı içerik oluşturma için en iyisi)

Adından da anlaşılacağı gibi, Copy. ai öncelikle içerik kopyası oluşturmaya odaklanmaktadır. Bu, hareket halindeyken pazarlama metinleri, bloglar ve diğer içerik biçimleri oluşturmak için kullanışlıdır.

Copy. ai, GPT-4 dahil olmak üzere gelişmiş dil modelleri kullanarak, normal AI araçlarının yazdıklarından daha az genel hissettiren içerikler oluşturur.

Copy. ai'yi çoğu AI içerik özeti oluşturucusundan ayıran özellik, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı şablon kitaplığıdır. 90'dan fazla önceden oluşturulmuş şablonla, hızlı içerik oluşturmaya ihtiyaç duyan pazarlamacılar, metin yazarları ve içerik oluşturucuların ihtiyaçlarını karşılar.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

90'dan fazla hazır metin yazma şablonu : Bloglar, sosyal medya ve ürün açıklamaları dahil olmak üzere çeşitli içerik ihtiyaçları için

Sınırsız kelime oluşturma : Tutarlı içerik oluşturma için Pro planında mevcuttur

95'ten fazla dil desteği : Marka sesini özelleştirme özelliği

Sezgisel içerik düzenleyici : Gerçek zamanlı öneriler ve iyileştirmeler

Entegrasyon yetenekleri: API erişimi ve iş akışı otomasyon araçları aracılığıyla çoklu entegrasyonlar mevcuttur

Copy. ai sınırlamaları

Platform kararlılığı sorunları : Ara sıra yaşanan kesintiler kullanımı etkileyebilir

Daha yüksek intihal puanları : İntihal puanları daha kısa içerik parçaları (200 kelimelik metinler) için yükselebilir

Dilbilgisi doğruluğu: Ek düzeltme araçları gerektirir

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz plan: 1 koltuk

Başlangıç planı: 36 $/ay (yıllık)

Gelişmiş plan : 186 $/ay (yıllık)

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

5. MarketMuse (Kurumsal içerik stratejisi için en iyisi)

MarketMuse aracılığıyla

MarketMuse, içerik stratejisi ve SEO'ya yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir içerik zekası platformudur.

Platform, gelişmiş konu modelleme teknolojisi ve tescilli algoritmalar kullanarak içerik stratejinizdeki fırsatları ve eksiklikleri belirler ve içerik sürecinize yönelik iyileştirmeler önerir.

MarketMuse'un temel güçlü yönleri rekabet analizi, içerik optimizasyonu ve stratejik önerilerdir. Öncelikle büyük ölçekli içerik operasyonlarını yöneten kurumsal müşteriler için tasarlanmıştır.

MarketMuse'un en iyi özellikleri

Patentli konu modelleme teknolojisi : İçeriğin derinliğini analiz eder ve kapsama için kritik alt konuları belirler

Gelişmiş ısı haritası ve SERP X-ray : Derinlemesine rakip analizi ve içerik eksikliklerinin belirlenmesi

Otomatik içerik denetimi : Kümeleme teknolojisiyle yüksek fırsat içeren sayfaları keşfeder

Kişiselleştirilmiş anahtar kelime zorluk puanı : Konu otorite puanları atar

Kapsamlı içerik planlama araçları: Takım işbirliği özellikleri ve özel hesap yönetimi sunar

MarketMuse sınırlamaları

Daha yüksek fiyat : Diğer içerik optimizasyon araçlarına kıyasla daha pahalıdır

Kısıtlanmış gelişmiş özellikler : Gelişmiş yazma özellikleri yalnızca premium kullanıcılar tarafından kullanılabilir

Zor öğrenme eğrisi : Gelişmiş işlevleri kullanmak için zaman gerektirir

Sınırlı erişim: Gelişmiş özellikler, daha düşük seviyeli planlarda kısıtlanmıştır

MarketMuse fiyatlandırması

Ücretsiz plan: 0

Optimize: 99 $/ay

Araştırma: 249 $/ay

Strateji: 499 $/ay

MarketMuse derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

🧠 Biliyor muydunuz? Semrush'un AI İçerik Pazarlama Raporuna göre, küçük işletmelerin %67'si içerik ve SEO için halihazırda AI kullanıyor ve %68'i bunun sonucunda içerik pazarlamasında ROI'da artış olduğunu bildiriyor.

6. Writesonic (Otomatik içerik oluşturma için en iyisi)

Writesonic aracılığıyla

Birçok açıdan Copy.ai'ye benzeyen Writesonic, çeşitli biçimlerde yüksek kaliteli içerik oluşturmak için ince ayarlı OpenAI dil modelleri GPT-3. 5 ve GPT-4'ü temel alır. Platform, kapsamlı yazma araçları koleksiyonu ve gerçek zamanlı optimizasyon özellikleriyle öne çıkar.

Writesonic, 25'ten fazla dilde içerik oluşturabilir, bu da onu birden fazla dilde aynı anda içerik yayınlamak için ideal hale getirir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Advanced AI Article Writer 5. 0 : Gerçek zamanlı verileri SEO optimizasyon yetenekleriyle entegre eder

Çok yönlü içerik oluşturma : Bloglar, reklam metinleri ve ürün açıklamaları dahil 80'den fazla kullanım örneğini destekler

İki aşamalı kelime kalitesi sistemi : Premium (GPT-3. 5) ve Üstün (GPT-4) içerik oluşturma sunar

Yerleşik SEO araçları : Optimizasyon için SurferSEO ile entegre

Doğrudan WordPress yayınlama: Çeşitli içerik türleri için kapsamlı bir şablon kitaplığı sağlar

Writesonic sınırlamaları

Öğrenme eğrisi : Aracın etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için zaman gerekir

Yüksek komut bağımlılığı : En iyi sonuçlar için ayrıntılı AI komutları gerekir

İçerik tekrarı : Önerilen içerik, özellikle benzer komutlarla kullanıldığında tekrarlayıcı gelebilir

Kelime sayısı sınırları: Kelime sayısı kısıtlamaları, alt düzey planlarda uygulanır

Writesonic Fiyatlandırma

Ücretsiz plan: 0 $

Bireysel Plan: Aylık 16 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 20

Standart plan: Aylık 79 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 99

Profesyonel plan: Aylık 199 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 249

Gelişmiş plan: Aylık 399 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 499

Enterprise planı: Yıllık 9.999 $'dan başlayan fiyatlarla

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En iyi 10 Writesonic alternatifi ve rakibi

7. Surfer SEO (Sayfa içi SEO optimizasyonu için en iyisi)

Surfer SEO aracılığıyla

Surfer SEO'yu diğer AI içerik özeti oluşturuculardan ayıran özellik, ham SERP verilerini açık ve eyleme geçirilebilir içerik yönergelerine dönüştürme yeteneğidir.

Bu, Surfer SEO'nun veriye dayalı içerik optimizasyonu sağlamasını ve gerçek zamanlı puanlama ve rakip analizi gibi özellikler sunmasını garanti eder, bu da ilk kez kullananlar için özellikle basittir.

Ayrıca, NLP destekli önerilerin içeriğime birden fazla anahtar kelimeyi entegre etmenin yararlı bir yolu olduğunu gördüm.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

Gelişmiş içerik düzenleyici : NLP destekli önerilerle gerçek zamanlı optimizasyon puanı

Kapsamlı SERP analizcisi : Veriye dayalı içerik optimizasyonu için 500'den fazla sayfa içi sinyali analiz eder

Ayrıntılı içerik denetim yetenekleri : Mevcut içerik için eyleme geçirilebilir öneriler sunar

AI destekli içerik oluşturma : Yerleşik SEO optimizasyonu içerir

Konu araştırması ve anahtar kelime kümeleme: İçerik planlamasına yardımcı olur

Surfer SEO sınırlamaları

Çok fazla veri noktası : Önerilen tüm veri noktalarını etkili bir şekilde önceliklendirmek zor olabilir

Temel anahtar kelime araştırması : Anahtar kelime araştırması, özel araçlara kıyasla sınırlıdır

NLP kredi sınırlamaları : Alt düzey planlarda kredi kısıtlamaları vardır

Ara sıra veri doğruluğu sorunları: Veri doğruluğu, belirli rekabet analizlerinde düşebilir

Surfer SEO fiyatlandırması

Temel plan : 79 $/ay (yıllık)

Ölçeklendirme planı: 175 $/ay (yıllık)

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Surfer SEO derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (350'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: AI ile İçerik Oluşturmayı Otomatikleştirme

8. Narrato (İçerik akışı yönetimi için en iyisi)

Narrato aracılığıyla

Ş Akışı yönetimi söz konusu olduğunda, Narrato kendi liginde oynuyor.

Platform, içerik oluşturma, takım işbirliği ve yayın otomasyonunu tek bir çalışma alanında birleştirir.

Content Genie, sosyal medya ve blog içeriği oluşturmayı otomatikleştirir. Kullanıcılar, düzenleyicileri bilgilendirme, içeriği onaylama ve hatta yayınlanma zamanını planlama gibi belirli görevlerin önceden belirlenmiş kriterlere göre otomatik olarak atandığı özel iş akışları oluşturabilir.

Takımlar, tutarlı içerik kalitesini korurken büyük yayın platformlarıyla entegre olabilme özelliğine özellikle değer veriyor.

Narrato'nun en iyi özellikleri

AI Content Genie : Sosyal medya ve blog içeriğinin oluşturulmasını otomatikleştirir

Kapsamlı şablon kitaplığı : Çeşitli içerik türleri ve kullanım örnekleri için 100'den fazla AI aracı içerir

Özel iş akışı otomasyonu : Görev atamaları, bildirimler ve aşama yönetimini destekler

Yerleşik SEO optimizasyonu : İçerik özeti oluşturma ve anahtar kelime önerileri sunar

Sorunsuz platform entegrasyonu: WordPress, Webflow ve sosyal medya kanallarıyla bağlantı kurar

Narrato sınırlamaları

Sınırlı analitik özellikler : Daha kapsamlı olabilir

Zaman alan sosyal medya entegrasyonu : Tam entegrasyon için kurulum gerektirir

Sınırlı raporlama yetenekleri : Belirli verilerin izlenmesi için

Temel plan kısıtlamaları: AI kullanımı ve kullanıcı koltuk sayısı sınırlıdır

Narrato fiyatlandırması

Pro plan: yıllık 36 $

İş planı: Yıllık 96 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Narrato puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (40+ yorum)

9. Keyword Insights (Anahtar kelime kümeleme ve konu araştırması için en iyisi)

Anahtar Kelime Analizi aracılığıyla

Özellikle anahtar kelime örneklemesi için yapay zeka destekli bir SEO aracı mı arıyorsunuz?

Keyword Insights, anahtar kelime kümeleme ve konu otoritesi optimizasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. Bu AI aracı, içerik takımınızın kapsamlı içerik stratejileri oluşturmak için büyük anahtar kelime kümelerini düzenlemesine ve analiz etmesine yardımcı olabilir.

Platform, aynı anda 200.000 anahtar kelimeyi işleyebilir, bu da onu büyük ölçekli içerik işlemleri için özellikle ideal hale getirir.

Anahtar Kelime İçgörüleri'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş anahtar kelime kümeleme : Farklı doğruluk ihtiyaçları için hızlı ve yavaş algoritmalar sunar

Kapsamlı anahtar kelime keşfi : Beş milyardan fazla anahtar kelimenin bulunduğu bir veritabanına erişim

Arama niyeti analizi : Gelişmiş içerik planlaması için bağlam tabanlı kümeleme kullanır

AI destekli içerik özeti oluşturucu : Rakip analizini içerik özetlerine entegre eder

Görsel anahtar kelime analizi: Anahtar kelime analizinin ayrıntılı görselleriyle rakiplerin görünürlüğünü karşılaştırın

Anahtar Kelime İçgörüleri sınırlamaları

Yalnızca CSV çıktıları : Bazı özellikler için

Sınırlı canlı destek : Düşük seviyeli planlarda mevcuttur

Öğrenme eğrisi : Gelişmiş kümeleme özelliklerini en üst düzeye çıkarmak için zaman gerekir

Kredi tabanlı sistem: Dikkatli kaynak yönetimi gerektirir

Anahtar Kelime İçgörüleri fiyatlandırması

Deneme planı: 14 gün boyunca 1 dolar

Temel plan: 58 $/ay

Profesyonel plan: 145 $/ay

Premium plan: 299 $/ay

Ayrıca okuyun: AI Rapor Oluşturucular

10. Jasper AI (Yaratıcı içerik oluşturmak için en iyisi)

Jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, blog gönderileri, pazarlama metinleri, soğuk e-postalar vb. gibi birçok biçimlerde yaratıcı, insan benzeri içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

Jasper'ı gerçekten farklı kılan, marka sesinin tutarlılığını koruma konusundaki becerisidir. İster resmi bir makale taslağı hazırlıyor ister sosyal medyada paylaşmak için gündelik bir gönderi yazıyor olun, Jasper tonunuzun doğru olmasını sağlar.

Bir diğer öne çıkan özelliği ise, içerik akışınızı sürdürürken dil arasında istediğiniz zaman geçiş yapabilmenizi sağlayan çok dilli desteğidir.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Çok yönlü içerik oluşturma : Çeşitli içerik türleri ve biçimleri için 50'den fazla AI şablonu sağlar

Özel marka ses eğitimi : Tutarlı bir üslup ve mesajlaşma için 150 adede kadar hafıza içerir

Yerleşik SEO araçları : İçerik sıralaması için SurferSEO ile entegre

Gelişmiş AI sanat üretimi : Orijinal görüntüler ve görseller oluşturur

Gerçek zamanlı işbirliği: Belge paylaşımı ve takım ş akışlarına olanak tanır

Jasper AI sınırlamaları

Daha yüksek fiyat : Benzer AI yazma araçlarıyla karşılaştırıldığında

Zorunlu doğrulama : Oluşturulan içerik için gereklidir

Tekrar sorunları : Oluşturulan içerikte ortaya çıkabilir

İntihal tespiti için ek maliyetler: Copyscape entegrasyonu aracılığıyla

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu planı: Koltuk başına aylık 49 $

Pro plan: Aylık 69 $/koltuk

İş planı: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 15 Jasper AI Alternatifi ve Rakibi

ClickUp ile İçerik Stratejinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

AI hala gelişiyor ve yazma gibi yaratıcı görevler söz konusu olduğunda hala insan dokunuşuna ihtiyaç duyuyor.

Ancak AI, teknik işleri kolaylaştırabilir. Aslında, HubSpot'un AI Durumu raporuna göre, pazarlamacıların yaklaşık üçte biri içerik taslaklarını hazırlamak için AI kullanıyor.

AI, yaratıcı sürecin tamamını sizin yerinize üstlenmeyecek olsa da, kesinlikle kullanışlı bir yardımcıdır.

İster tek başına çalışan bir serbest çalışan ister büyük bir takımın parçası olun, doğru AI içerik özeti oluşturucu, sürecinizi basitleştirmenize ve sonuçlarınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Bu nedenle, ClickUp ile her zaman bir adım önde olacaksınız.

1000'den fazla şablon ve çalışabileceğiniz çok çeşitli AI destekli araçlarla, pazarlama kampanyası, içerik takvimi veya takım stratejisi gibi her türlü proje için iş akışlarını kolayca özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'a ücretsiz katılın ve içerik yolculuğunuzu basitleştirin!