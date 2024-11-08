Konuşma Pazarlama'yı Maksimum Fayda için Kullanma

Gelen kutuları ucuz e-postalar ve satış konuşmalarıyla dolu bir dünyada, birçok müşteri farklı bir şey arıyor: anında karar verme baskısı olmadan bir marka ve temsilcileriyle samimi bir konuşma.

İşte burada konuşma pazarlama devreye girer. Pazarlama sürecine insani bir dokunuş katarak, robotik satış konuşmalarının yerini gerçek iletişim ve ek dosya içermeyen metin dizileri alır.

Konuşma pazarlama, insan bağlantısı oluşturmaya odaklanır ve bu da onu müşteri sadakati oluşturmak ve satışları artırmak için özellikle etkili bir pazarlama iletişimi stratejisi haline getirir.

Müşterilerinizin okumak isteyeceği e-postaları, izlemek isteyecekleri reklamları ve sonuna kadar dikkatlerini çeken uzun metinleri düşünün.

Bunların tümü, pratik konuşma pazarlama stratejileri sayesinde mümkün hale gelir. Doğru mesajlaşma uygulamalarıyla, daha fazla potansiyel müşteri ile etkileşim kurmak, gerçek bağlantılar oluşturmak ve potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmek için gerekli araçlara sahip olacaksınız.

Konuşma Pazarlama Nedir?

Konuşma pazarlama, müşterilerle etkileşim kurmak için yeni ve diyalog odaklı bir yaklaşımdır. Otomatik iletişim kanallarını stratejik insan temas noktalarıyla birleştiren pazarlamacılar, her etkileşimde gelişen ve müşteri deneyimini iyileştiren "sürekli konuşma döngüleri" oluşturabilir.

Konuşma pazarlamasına neden ihtiyacınız var?

Satış ve pazarlama profesyonelleri, sürekli olarak öne çıkmak ve dikkat çekmek için baskı altındadır. Tüm bu gürültü içinde, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak neredeyse imkansız gibi görünebilir.

Bu nedenle konuşma pazarlaması, işletmelerin bire bir etkileşimi ölçeklendirmek için tercih ettiği bir çözüm haline gelmiştir. Chatbotlar, canlı sohbet ve özelleştirilmiş mesajlaşma özelliğini kullanan markalar, müşterilerle anında etkileşime girer ve satın alma sürecinin hangi aşamasında olurlarsa olsunlar ihtiyaçlarını karşılar.

Müşterilerin yanıt için günlerce beklemelerine veya formları doldurduktan sonra ortada kalmalarına izin vermek yerine, bu strateji her etkileşimin doğrudan, anında ve gerçekten insani hissettirilmesini sağlar.

Şirketlerin yaklaşık %79'u, konuşma pazarlama botlarını entegre etmenin müşteri sadakatini artırdığını, satışları yükselttiğini ve gelirleri artırdığını bildiriyor. Bu, hem müşteriler hem de işletmeler için bir kazan-kazan durumu.

Konuşma pazarlaması ve avantajları hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuza göre, bu yaklaşımı etkili kılan anahtar bileşenleri ele alalım.

Konuşma Pazarlama'nın Anahtar Unsurları

Başarılı bir konuşma pazarlama stratejisi oluşturmak, hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çeşitli unsurları bir araya getirmek anlamına gelir. Her bir unsur, markanızı kişiselleştirilmiş, sezgisel bir deneyim sunmaya bir adım daha yaklaştırır.

Konuşmalar müşterinin hızında gerçekleşir

Konuşma pazarlama, müşterilerle onların şartlarına göre buluşur. Müşterilerin yalnızca belirlenen saatlerde etkileşim kurmasını beklemek yerine, bu yaklaşım müşterilerin istedikleri zaman konuşmaya başlayıp bitirmelerine olanak tanır.

Gerçek zamanlı destek harika olmakla birlikte, müşterilerin istedikleri şekilde yanıt verme esnekliğine sahip olmak da önemlidir, özellikle yoğun bir günün konuşmaları durdurup daha sonra devam ettirmek anlamına geldiği durumlarda.

Konuşmalar sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilir

Etkileşimler müşterinin hızında gerçekleştiği için, işletmeler herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilir bir yönteme ihtiyaç duyar. Müşteri hizmetleri için AI araçları, rutin soruları yanıtlayarak ve temsilcilerle canlı konuşma yapılamadığında anında destek sunarak bu konuda çok kullanışlıdır.

Sohbet robotları, insan etkileşimini değiştirmeden müşterilere rehberlik edebilir ve çözümler sunabilir. Bu esneklik, müşteri deneyimini olumlu ve ilgi çekici hale getirir.

H&M'nin müşteri hizmetleri web sitesine entegre edilmiş chatbot'u

Örneğin, H&M, müşterilere sipariş izleme, ürün arama ve iade konularında yardımcı olmak için bir chatbot kullanarak sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Konuşmalar, bağlam aracılığıyla içgörü kazanmanıza yardımcı olur

Konuşmaların bağlamı olmadan nasıl hissettirdiğini hepimiz biliriz. Garip ve tekrarlayıcı. Konuşma pazarlamacılığı ile her etkileşimin bir arka planı vardır ve müşteri verilerine erişim, konuşmaların doğal bir akışa kavuşmasına yardımcı olur.

Bir müşterinin dün bir ürün sorusu ile size ulaştığını ve şimdi iade süreci hakkında bilgi istediğini varsayalım. Bağlamsal bir sistem, destek ekiplerinin veya botların son etkileşimden devam edebilmelerini sağlar, böylece müşterilerin ayrıntıları tekrarlamak zorunda kalmaz ve deneyim kişiselleştirilmiş hissedilir.

Bir CRM kullanarak ve temas noktalarındaki etkileşimleri izleyerek, bu bağlamın bir sohbetten diğerine akışını sağlayabilirsiniz. Her etkileşim, önceki konuşmalar, ürün faizleri veya tarama alışkanlıkları ile bilgilendirildiğinde müşteri deneyimi gelişir, yanıtlar kolaylaşır ve marka güveni güçlenir.

Konuşmalar, müşterilerin tercih ettiği kanallarda gerçekleşir

Konuşma pazarlaması, Facebook Messenger gibi sohbet uygulamaları, web sohbeti ve hatta SMS gibi müşterilerin en çok kullandıkları platformlarda müşterilerle buluşur. Müşteri hizmetlerini tercih ettikleri kanallarda sunarak, müşterilerin kendilerini en rahat hissettikleri yerde etkileşim kurmalarını sağlarsınız.

Günümüz tüketicileri bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişmeye alışkındır, bu nedenle hızlı bir sohbet mesajı veya sohbet robotu bir sorunu çözebiliyorsa, cevap almak için 1-800 numaralı telefonu sonsuza kadar beklemede kalmak zorunda kalmamalıdır.

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Konuşma Pazarlama Stratejisini Uygulama

Satış temsilcileri veya sohbet robotları ile anlamlı konuşmalar oluşturmak, ziyaretçileri geleneksel pazarlamaya göre daha hızlı müşteriye dönüştürebilir. Aslında, müşteriler ilgi çekici bir sohbetin ardından web sitenize geri dönme olasılığı %63 daha yüksektir.

Ancak, konuşma pazarlamasını satış süreçlerinize ve müşteri yolculuğuna dahil etmek biraz planlama gerektirebilir.

Konuşma pazarlamasının sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için, sadece ürünleri tanıtmak yerine kullanıcı odaklı bir deneyim yaratmalısınız. Satış, hizmet ve pazarlama takımlarınız, işlemlerden çok ilişkiler kurmaya öncelik vermelidir.

Dijital pazarlama stratejinizi daha konuşma odaklı hale getirmenize yardımcı olacak adım adım yaklaşıma göz atın.

Adım #1: Öncelikle hedeflerinizi ve ölçütlerinizi belirleyin

Konuşma stratejisi oluşturmaya başlamadan önce, sizin için başarının ne anlama geldiğini düşünün.

Facebook Messenger üzerinden kişiselleştirilmiş ürün önerileriyle satışlarınızı artırmayı mı hedefliyorsunuz?

Ya da müşteri memnuniyetini artırmaya ve yüksek konuşma puanlarına önem veriyorsunuz?

Konuşma pazarlamasının etkinliğini ölçmenize yardımcı olabilecek birkaç metrik: Satış ve potansiyel müşteri oluşturma : Oluşturulan potansiyel müşteriler, dönüşüm oranları veya ortalama sipariş değeri

Etkileşim : Yanıt süreleri, etkileşim sayısı veya gönderilen mesaj sayısı

Farkındalık : Erişim, gösterim veya tıklama oranları

Müşteri sadakati ve memnuniyeti: Müşteri tutma oranları, müşteri yaşam boyu değeri, CSAT veya NPS puanları

Adım #2: Anahtar mesajlarınızı tanımlayın

Konuşma pazarlamasının anahtarı net iletişimdir, bu nedenle mesajınızın ana noktalarını belirlemek çok önemlidir.

Müşteri olduğunuzu hayal edin ve dikkatinizi neyin çekeceğini düşünün: sınırlı süreli bir indirim mi? E-posta adresiniz karşılığında ücretsiz içeriğin kilidini açma daveti mi?

Basit ve ilgi çekici bir mesajla başlayın ve tek bir ana noktaya odaklanın. Davetkar bir karşılama mesajıyla başlayabilir, ardından konuşmanın doğal akışıyla müşteri geri bildirimleri veya ürün önerileri gibi diğer konulara geçebilirsiniz.

Sadece kısa ve konuyla ilgili olmaya dikkat edin.

Adım #3: Hangi iletişim kanallarını kullanacağınıza karar verin

Konuşma pazarlamasına başlamak için web siteniz, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal platformlar gibi kanallara odaklanın. Şu seçenekleri değerlendirin:

Botlarla Facebook canlı sohbetini otomatikleştirin

Web sitenize canlı sohbet bileşeni ekleyin

Instagram sohbet robotunu entegre edin

WhatsApp for Business sohbet robotu kurun

Ancak tüm kanallar aynı şekilde işleyemez.

Ürün önermeyi planlıyorsanız, Facebook Messenger gibi bir sohbet platformu ideal olabilir. Ancak hedefiniz müşteri sorularını yanıtlamaksa, web sitenizde bir sohbet robotu SSS desteği için daha uygun olabilir.

Sohbet robotları ve hazır yanıtlar gibi AI pazarlama araçları, yüzlerce müşteriyle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlar. Ancak, bu araçları etkili bir şekilde kullanmak biraz deneyim gerektirir.

Özellikle bazı müşteriler, chatbot deneyimleri beklentilerini karşılamadığında hayal kırıklığına uğrayabileceğinden, sık karşılaşılan müşteri sorularını yanıtlamak için çeşitli senaryolar üzerinde pratik yapmaya değer.

Canlı bir temsilci gerektiren tüm etkileşimler için mobil bildirimler bile ayarlayabilirsiniz. Takımınızı araçlar ve yaygın senaryolar konusunda eğitmek, müşterilerin deneyiminin ne kadar sorunsuz olacağı konusunda büyük bir fark yaratacaktır.

Adım #5 Sohbet robotlarınızı başlatmadan önce tasarlayın ve test edin

Etkili bir chatbot, müşterilerin bir insanla olduğu kadar doğal bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyarak, duyarlı, kişisel ve 7/24 bir deneyim sunmalıdır. Chatbotlar iyi tasarlanırsa, satışları %67'ye kadar artırabilir.

Başlamak için, konuşma yolları için birden fazla seçenek sunan chatbot akış şemaları tasarlamayı düşünün. Birçok araç, görsel oluşturucular ve hatta hazır chatbot şablonları ile birlikte gelir, bu da sorunsuz ve anlamlı etkileşimler için doğru yapıyı oluşturmayı kolaylaştırır.

Adım 6: Sonuçları izleyin ve konuşma akışlarını optimize edin

Stratejiniz hazır olduğunda, sonuçları takip edin. Net ölçütler belirlediyseniz bu çok kolaydır. Performans istediğiniz düzeyde değilse, her bir chatbot mesajının bırakma oranını analiz edebilirsiniz.

Bu veriler, belirli bir mesajın müşterileri caydırıp caydırmadığını veya faizlerinin değişip değişmediğini ortaya çıkaracaktır.

İçeriden ipucu: ClickUp'ın Chatbot ve Konuşma Yapay Zekası, görev yönetimini ve takım işbirliğini nasıl geliştirir?

Günümüzde pazarlamacılar müşterilere ulaşmak için her zamankinden daha fazla kanala sahip olsa da, gürültünün içinden sıyrılmak giderek zorlaşıyor. Ortalama bir kişi her gün binlerce pazarlama mesajıyla karşılaşıyor, ancak etkileşim oranları düşmeye devam ediyor.

Ancak konuşma pazarlama sadece başka bir kanal değildir. Markalar ve müşteriler arasındaki bağlantıyı temelden değiştiriyor.

Konuşma pazarlamasından en iyi şekilde yararlanmak için doğru pazarlama proje yönetimi araçlarına ihtiyacınız var. İhtiyaçlarınızın çoğunu karşılayan ve her şeyi düzenli tutan bir araç olduğunu söylesek ne dersiniz?

Evet, bu araç pazarlama takımları için geliştirilmiş ClickUp'tır.

Pazarlama Takımları için ClickUp, tüm konuşma pazarlama stratejileriniz için tek bir bilgi kaynağı görevi görür

ClickUp, konuşma pazarlama stratejinizi ve kampanyalarınızı oluşturmanıza, uygulamanıza, izlemenize ve iyileştirmenize nasıl yardımcı olabilir?

Görev yönetimini AI destekli konuşma özellikleriyle entegre edin

Zapier, ChatGPT ve DALL-E gibi chatbotlar ve otomasyon araçları dahil olmak üzere 1.000'den fazla ClickUp entegrasyonu ile müşteri etkileşimlerine göre görev yönetimini otomatikleştirebilirsiniz.

Örneğin, bir müşteri bir soru sorduğunda, chatbot bu sorguyu anında yakalayabilir ve ClickUp'ta bir görev oluşturabilir. Bu, takım üyelerinin her etkileşimi manuel olarak kaydetmeden müşteri sorunlarını çözebileceği anlamına gelir. Ayrıca, analiz için müşteri etkileşim verilerini doğrudan ClickUp'ta elde edersiniz, böylece bu verileri eyleme dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Sohbet'i kullanarak güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve tek bir yerden birlikte çalışın

Ayrıca, ClickUp Sohbet ile takımlar, proje yönetimi ve iletişim araçları arasında geçiş yapmadan tek bir yerden sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir. İş arkadaşlarınızla bire bir etkileşim kurabilir veya daha fazla kişiyi herhangi bir konuşmaya dahil etmek için gruplar oluşturabilirsiniz. Hatta belirli tartışmaları ClickUp'taki ilgili konuşma pazarlama stratejilerine veya kampanya görevlerine bağlayabilir ve tersini yapabilir, böylece birden fazla konuşma arasında bağlamı koruyabilirsiniz.

FollowUps özelliği ile ClickUp Sohbet'teki mesajlardan görevler oluşturun ve izleyin

Sohbet içindeki SyncUps, ekip arkadaşlarınızla sesli veya görüntülü görüşmeye kolayca katılmanızı sağlarken, FollowUps bir mesajdan görev oluşturmanıza ve bunu sorumlu kişiye atamanıza olanak tanır.

ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliği ile takımınızla eşzamansız olarak çalışın, görevler atayın ve güncellemeleri alın

ClickUp'ta Atanan Yorumlar ile, herhangi bir ClickUp Görevi hakkındaki yorumlarınız ve geri bildirimleriniz izlenebilir eylem öğelerine dönüştürülür ve diğer platformlarda yaşanan gidip gelmeler ortadan kalkar. Bu özellik ayrıca görev tartışma konularını düzenleyerek bilgi karmaşasını azaltır ve her şeyi ilgili kişiler için erişilebilir tutar.

Vaka Çalışması: ClickUp 🤝 Cartoon Network Cartoon Network'ün hızlı hareket eden sosyal medya takımı, bir zamanlar birden fazla proje yönetimi aracında karmaşık iş akışlarıyla mücadele ediyordu. Örneğin, bir gönderiyi her gün sosyal medya kanallarına taşımak, görev yönetimi ve takvim yönetimi araçlarında senkronizasyon ve güncelleme gerektiriyordu ve bu da zaman kaybına neden oluyordu. ClickUp'ı tek bilgi kaynağı olarak kullanarak zaman kazanıyor ve yayın programının önünden gidiyorlar. Hatta, takım boyutunu artırmadan üretimlerini iki katına çıkardılar.

Ve bu sadece başlangıç.

Pazarlama ekipleri, ClickUp'ın yapay zeka özelliklerini kullanarak sık sorulan sorular veya yaygın sorunlar gibi eğilimleri belirleyebilir ve stratejilerini buna göre uyarlayabilir. Müşterilerin ilgisini çeken unsurları anlayarak, takımlar mesajlarını ve tekliflerini daha iyi etkileşim için ayarlayabilir.

ClickUp Brain ile tüm sorularınızın yanıtlarını alın

aI kullanan pazarlamacıların %90'ı bunu içerik üretiminin geleceği olarak görüyor.

ClickUp'ın yapay zeka kişisel asistanı ClickUp Brain, tüm içerik ihtiyaçlarınız için harikalar yaratabilir ve müşteri etkileşimlerini artırabilir, bu da onu ChatGPT'nin en iyi alternatiflerinden biri yapar.

"Sosyal medya kampanyamızın son durumu nedir?" diye sorduğunuzu ve projenin durumu hakkında hızlı bir yanıt aldığınızı hayal edin. ClickUp Brain, konuşma pazarlaması çabalarınızı daha etkili hale getirmek için içeriden ipuçları bile önerebilir!

Ayrıca, müşteri desteği veya danışmanlık gibi hızlı ve özlü güncellemelerin gerekli olduğu büyük ölçekli projeler için özetleme aracı olarak da işlev görür.

ClickUp Brain'i kullanarak hedef kitlenizin demografik özelliklerini, güncel trendleri ve pazarlama hedeflerini analiz ederek özel içerik fikirleri oluşturun

ClickUp Brain, projeler genelinde günlük stand-up'lar ve güncellemeler oluşturarak kullanıcılara durum, öncelikler ve son tarihler hakkında net bir özet sunar. Ayrıca, takımınızın işleri yolunda gitmesini sağlamak için zamanında güncellemeler sağlar.

Sorgulara anında yanıt alın, görevlerin durum güncellemelerini alın, son tarihleri hatırlatıcılarla öğrenin, notları özetleyin ve daha fazlasını yapın

Kısa sürede bir toplantı mı var? Akıllı çalışın ve ClickUp Brain'i kullanarak gündem, tartışma konuları ve slayt sunumları gibi toplantı öncesi materyalleri hazırlayın.

ClickUp Brain, geçmiş toplantı notlarını inceleyerek odaklanılması gereken anahtar alanları, tekrarlanan temaları, çözülmemiş soruları ve mevcut toplantıya katkıda bulunan tüm ilgili ayrıntıları belirler.

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı öncesi gündemler oluşturun

ClickUp Brain sadece sorgulara yanıt vermekle kalmaz. Aşağıdakileri yaparak işleri aktif olarak koordine eder:

Bağlamsal görev oluşturma : AI, ClickUp Sohbet'teki konuşmaları analiz eder ve mesajlardan otomatik olarak görevler oluşturur, öncelik düzeyleri atamak için doğal dil işleme özelliği ile tamamlar

Akıllı bağımlılık yönetimi: ClickUp Brain'i kullanarak konuşma bağlamına ve geçmiş kalıplara göre görev bağımlılıklarını otomatik olarak belirleyebilir ve önerebilirsiniz

👀 Bonus: ChatGPT kullanım örneklerini keşfederek, bu AI aracının potansiyelini en üst düzeye çıkararak stratejilerinizi geliştirme ve iş akışlarınızı iyileştirme konusunda daha iyi bir fikir edinin.

Tüm bu ClickUp özellikleri, müşteri geçmişine ve proje bağlamına göre pazarlama etkileşimlerinizi özelleştirmenize ve konuşma pazarlama fikirlerini zahmetsizce uygulamanıza olanak tanır.

Konuşma Pazarlama Örnekleri

Etkili bir konuşma pazarlama stratejisi oluşturmayı öğrendiğinize göre, ilham almak için bazı gerçek hayattan örnekler sunuyoruz.

Canlı destek

Canlı destek ilk bakışta bir pazarlama fonksiyonu gibi görünmeyebilir, ancak müşterilerinizin markanızla olan deneyimini önemli ölçüde etkiler.

7/24 yardım hattı sunarak veya yardım talepleri için özel bir Twitter hesabı oluşturarak müşterilerinizi memnun edin. Yüksek kaliteli müşteri hizmetleri, satışlarınızı doğal olarak artırır.

nordstrom aracılığıyla

📌 Örnek: Nordstrom'un Stilist Sohbeti, canlı desteğin müşteri deneyimini nasıl iyileştirebileceğini ve satışları nasıl artırabileceğini gösteren mükemmel bir örnektir. Müşteriler, zevklerine, boyutlarına ve bütçelerine göre gerçek zamanlı öneriler sunan kişisel stilistlere erişebilir. Sohbet aracılığıyla müşteriler, düğünler veya iş görüşmeleri gibi özel günler için kıyafet seçerken yardım alabilir. Stilistler, Nordstrom'un kataloğundaki öğeleri karıştırıp eşleştirerek stil seçimlerini daha kolay ve keyifli hale getiren rehberli bir alışveriş deneyimi sunar.

Satış sonrası deneyimler

Ürünleriniz raflardan uçsa bile, satış sonrası iletişime odaklanmanız gerekir.

Basit ama etkili bir yaklaşım, müşterilerin satın aldıkları ürünlerden memnun olup olmadıklarını ve herhangi bir soruları olup olmadığını öğrenmek için takip e-postaları göndermektir. Bu görünüşte önemsiz adım, tekrar iş hacmini önemli ölçüde artırabilir.

📌 Örnek: Evcil hayvan maması şirketi Chewy, müşterilerine zaman zaman el yazısı teşekkür notları ve hatta özel evcil hayvan portreleri gönderir. Ayrıca, açılmamış evcil hayvan mamaları için proaktif olarak para iadesi sunar ve bunları yerel barınaklara bağışlamayı önerir. Bu kişisel dokunuşlar, müşterileri şaşırtır ve memnun eder, şirketin sadece satışa değil, evcil hayvanlara da değer verdiğini gösterir.

E-posta pazarlaması

Müşterileri ilgilerini çekmeyen genel haber bültenleriyle bombardımana tutmak yerine, marka sadakatini artırmak için yaratıcılık ve samimi etkileşime odaklanın.

E-postanıza, deneyimleri hakkında geri bildirim isteyen kısa bir anket eklemeye ne dersiniz? Hatta basit gülen yüz emojileri kullanarak memnuniyet düzeylerini ölçebilirsiniz. Müşterilerin yanıt vermesini ne kadar kolaylaştırırsanız, etkileşim kurma olasılıkları o kadar artar.

📌 Örnek: Booking.com, e-posta pazarlamasını bir satış konuşmasından çok yararlı bir konuşma gibi hissettirmek için harika bir iş çıkarıyor. Birisi bir seyahat rezervasyonu yaptıktan sonra, Booking.com, yakındaki turistik yerler, ulaşım seçenekleri ve yerel yemek önerileri dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş takip mesajları gönderir. Bu e-postalar, sadece "rezervasyonunuz için teşekkür ederiz" yerine, gezginin gerçekte neye ihtiyaç duyabileceğini derinlemesine anladığınızı göstererek daha ilgi çekici ve değer odaklı bir etkileşim yaratır.

Müşteri etkileşimlerinde kişiselleştirme

Konuşma pazarlamasının en etkili uygulamalarından biri kişiselleştirmedir. Müşterilere kendilerini görülmüş, değer verilmiş ve anlaşılmış hissettirir; bu özellikler güven ve sadakat oluşturmanın anahtarlarıdır.

Kişiselleştirilmiş konuşmalar insani ve samimi bir his verir, müşterileri yanıt vermeye, soru sormaya ve daha fazla keşfetmeye teşvik eder. Bu etkileşim, müşterilerin markayla ilişkilerini derinleştirebilir ve geri dönme olasılıklarını artırabilir.

📌 Örnek: Sephora, konuşma pazarlamasını kişiselleştirme ile harmanlamada ustadır. Bunu, kullanıcılara cilt tipi, endişeleri ve tercihleri hakkında sorular soran Color IQ ve Skincare IQ testleri gibi araçlar aracılığıyla yaparlar ve ardından bu cevaplara göre ürünler önerirler. Ancak Sephora bununla yetinmiyor; Virtual Artist aracıyla sanal deneme teknolojisinin de öncüsü oldu. Bu araç, kullanıcıların AR teknolojisini kullanarak makyaj ürünlerini dijital olarak "denemelerine" ve satın almadan önce farklı renklerin ciltlerinde nasıl göründüğünü görmelerine olanak tanıyor. Bu taktikler, etkileşimli olmalarının yanı sıra karar verme sürecindeki sürtüşmeleri ortadan kaldırarak alışverişi daha kolay, daha hızlı ve çok daha eğlenceli hale getirdiği için işe yarıyor.

Sosyal medya üzerinden konuşma satışları

Araştırmalar, B2B müşterilerinin %72'sinin işletmelerin ihtiyaçlarını derinlemesine anlamasını ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını beklediğini gösteriyor. Sosyal medya, hem müşteriye hem de markaya yakınlığı ve erişilebilirliği sayesinde bunu yapmak için mükemmel bir yer.

📌 Örnek: Wendy's, takipçilerini aktif olarak dahil eden benzersiz ve cesur bir ses tonu kullanarak sosyal medyada rehberli konuşma sanatında ustalaşmıştır. Kullanıcı yorumlarına ve etiketlerine sık sık esprili, marka kimliğine uygun yanıtlar verir ve daha fazla etkileşim sağlamak için rakiplerini şakacı bir şekilde "kızartır".

Konuşma Pazarlama'nın Avantajları

Etkili bir şekilde uygulandığında, konuşma pazarlama, işletmelerin kalabalık bir pazarda öne çıkmasına yardımcı olabilir. Bazı anahtar faydalarını inceleyelim.

Potansiyel müşteri oluşturmayı iyileştirin

Konuşma pazarlaması, mağazanızda veya web sitenizde sohbet mesajları aracılığıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerek değerli bilgileri yakalamanızı ve gerçek zamanlı potansiyel müşterileri değerlendirmenizi sağlar. Bu, özellikle yeni ve anonim kullanıcılar için faydalıdır.

Gerçek zamanlı olarak kişiselleştirilmiş destek sunarak, daha derin bir etkileşim sağlayan ve dönüşüm şansını artıran davetkar bir deneyim yaratabilirsiniz.

Müşterilere tercih ettikleri kanallardan ulaşın

Müşteriler, mağazada alışveriş yapmadan önce araştırmalarının %90'ını çevrimiçi olarak, genellikle TikTok gibi platformlarda gerçekleştiriyor.

Müşteriler, alışveriş yolculukları boyunca çeşitli temas noktalarıyla etkileşime girerler, bu nedenle onların beklentilerini karşılamak ve nerede olurlarsa olsunlar onlarla bağlantı kurmak çok önemlidir.

SMS, WhatsApp ve yerinde mesajlaşma gibi birden fazla kanal kullanarak müşterileri tercih ettikleri ortamlarda etkileşime geçirebilirsiniz.

Çok platformlu konuşma pazarlama stratejisi benimsemek, markaların müşteri deneyimini iyileştirmesine olanak tanır. Bağlamsal ve alakalı konuşmalar, daha güçlü ilişkiler kurmaya, müşteri memnuniyetini artırmaya ve daha fazla dönüşüm sağlamaya yardımcı olur.

Takım olarak daha verimli çalışın

Konuşma pazarlama chatbotları, iletişim süreçlerini basitleştirerek yanıtları otomatikleştirmenize ve müşteri taleplerini etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Sohbet robotlarını sık sorulan soruları tanımak ve ilgili cevapları vermek üzere eğiterek, takımınız zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilir. Böylece daha karmaşık görevlere odaklanabilirler ve sonuç olarak verimlilik ve müşteri memnuniyeti (ve dolayısıyla çalışan memnuniyeti) artar!

Satış sürecini hızlandırın

Konuşma pazarlama, pazarlama ve satış çabalarını da sorunsuz bir şekilde entegre eder. Bu sinerji, müşterilerin satış hunisinde daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.

Örneğin, chatbotlar nitelikli potansiyel müşterileri belirleyebilir ve bunları doğrudan satış temsilcilerine gönderebilir veya gerçek zamanlı olarak toplantılar planlayabilir.

Müşteri tercihleri hakkında içgörüler edinin

Müşterilerle doğrudan konuşmak, onların beğenileri ve beğenmedikleri hakkında değerli bilgiler sağlar.

Bu tür müşteri geri bildirimleri çok değerlidir ve ürünleri geliştirmek, süreçleri iyileştirmek ve genel müşteri etkileşimlerini ve içeriği iyileştirmek için kullanılabilir.

Konuşma Pazarlama'yı Diğer Stratejilerle Entegre Etme

Konuşma pazarlamasının etkisini en üst düzeye çıkarmak için, onu diğer pazarlama stratejileriyle entegre etmek çok önemlidir.

Bu yaklaşım, müşteri katılımını artırmakla kalmaz, aynı zamanda birden fazla temas noktasında sorunsuz bir deneyim yaratır.

Omnichannel yaklaşımı

Bu yaklaşım, müşterilerin web siteleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları gibi tüm kanallarda tutarlı bir deneyim yaşamasını sağlar.

Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çok kanallı bir strateji uygulayan şirketler, müşterilerinin ortalama %89'unu elde tutarken, çok kanallı stratejisi zayıf olan şirketler ise sadece %33'ünü elde tutmaktadır.

İşletmeler, bu kanallarda chatbotlar ve konuşma yapabilen yapay zeka gibi araçları entegre ederek müşteri etkileşimlerinde sürekliliği sağlayabilir ve genel deneyimi daha da iyileştirebilir. Bu entegrasyon, bekleme sürelerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için çok önemli olan hızlı ve etkili yanıtlar verilmesini sağlar

Birleşik bir müşteri yolculuğu oluşturma

Konuşma pazarlamasını entegre etmek, her etkileşimin bir öncekini temel aldığı, birleşik bir müşteri yolculuğu oluşturmanıza yardımcı olur.

Bir Salesforce raporuna göre, tüketicilerin %70'i bağlantılı süreçlerin işlerini kazanmak için çok önemli olduğunu söylüyor.

Çeşitli platformlarda konuşma pazarlama araçlarını kullanarak, işletmeler müşterilerin yolculuklarının her aşamasında kişiselleştirilmiş destek ve ilgili bilgileri almalarını sağlayabilir. Bu tutarlılık, müşteri deneyimini geliştirir ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlar. Araştırmalar, güçlü müşteri etkileşimine sahip markaların rakiplerine göre 5,5 kata kadar daha yüksek gelir artış oranları elde ettiğini göstermektedir.

ClickUp ile Konuşmaları Dönüşümlere Dönüştürün

Konuşma pazarlama, çevrimiçi müşteri yolculuğunun her aşamasında işe yarar.

Bir ziyaretçi markanızı keşfediyor, bir potansiyel müşteri ürünleriniz hakkında ayrıntılı bilgi arıyor veya mevcut bir müşteri son satın alımıyla ilgili desteğe ihtiyaç duyuyor olsun, konuşma pazarlama müşterileri satın alma sürecinde daha verimli bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca güven oluşturmak ve müşteri ilişkileri yönetimini güçlendirmek için de etkili bir yoldur.

Bu deneyimi önemli ölçüde geliştirebilecek bir araç ise ClickUp! ClickUp ile takımlar, tek bir yerden sorguları izleyebilir, hızlı yanıt verebilir ve müşteri verilerini analiz edebilir, böylece sorunsuz bir iletişim sağlayabilir. Ayrıca, ClickUp'ın entegrasyonları ve yapay zeka destekli otomasyonları, yanıtları kolaylaştırmaya ve müşteri etkileşimlerine göre görevleri atamaya yardımcı olarak verimliliği artırır.

Bu tür yeteneklerle, iş akışınızı kolaylaştırma ve müşteri ilişkilerini geliştirme potansiyeli çok büyüktür.

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