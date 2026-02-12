Konuşma Tabanlı Pazarlamayı Maksimum Fayda Sağlamak İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?

Gelen kutuları, ucuz e-postalar ve agresif satış mesajlarıyla dolup taştığı bir dünyada, birçok müşteri farklı bir şey arıyor: anında karar verme baskısı olmadan marka ve temsilcileriyle samimi bir konuşma.

İşte burada konuşma odaklı pazarlama devreye giriyor. Pazarlama sürecine insani bir dokunuş katarak, robotik satış konuşmalarının yerini hiçbir koşul içermeyen gerçek iletişime bırakıyor.

Konuşma odaklı pazarlama, insanlarla bağlantı kurmaya odaklanır; bu da onu müşteri sadakatini oluşturmak ve satışları artırmak için özellikle etkili bir pazarlama iletişimi stratejisi haline getirir.

Müşterilerinizin okumak isteyeceği e-postaları, sonuna kadar izlemek isteyeceği reklamları ve sonuna kadar dikkatlerini çeken uzun metinleri düşünün.

Tüm bunlar, pratik konuşma odaklı pazarlama stratejileri sayesinde mümkün hale gelir. Doğru mesajlaşma uygulamalarıyla, daha fazla potansiyel müşteriyle etkileşim kurmak, samimi bağlantılar oluşturmak ve potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmek için gerekli araçlara sahip olacaksınız.

Konuşma Odaklı Pazarlama Nedir?

Konuşma odaklı pazarlama, müşterilerle etkileşim kurmak için kullanılan yeni ve diyalog temelli bir yaklaşımdır. Otomasyonlu iletişim kanallarını stratejik insan temas noktalarıyla birleştiren pazarlamacılar, her etkileşimle birlikte gelişen ve müşteri deneyimini zenginleştiren "sürekli konuşma döngüleri" oluşturabilirler.

Neden konuşma odaklı pazarlamaya ihtiyacınız var?

Satış ve pazarlama uzmanları, öne çıkmak ve dikkat çekmek için sürekli baskı altındadır. Tüm bu karmaşa içinde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak neredeyse imkansız gibi görünebilir.

İşte bu nedenle, konuşma tabanlı pazarlama, işletmelerin bire bir etkileşimi artırmak için başvurduğu bir çözüm haline geldi. Markalar, sohbet robotları, canlı sohbet ve özel mesajlaşma araçlarını kullanarak müşterilerle anında etkileşime giriyor ve satın alma sürecinin hangi aşamasında olurlarsa olsunlar müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Müşterilerin yanıt için günlerce beklemelerine veya formları doldurduktan sonra havada kalmalarına neden olmak yerine, bu strateji her etkileşimin doğrudan, anında ve gerçekten insani hissettirmesini sağlar.

Şirketlerin yaklaşık %79'u, diyalog tabanlı pazarlama botlarını entegre etmenin müşteri sadakatini artırdığını, satışları yükselttiğini ve gelirleri artırdığını bildiriyor; bu durum hem müşteriler hem de işletmeler için bir kazan-kazan durumu oluşturuyor.

Artık konuşma odaklı pazarlamayı ve faydalarını yeterince anladığınıza göre, bu yaklaşımı etkili kılan anahtar bileşenleri ele alalım.

Konuşma Temelli Pazarlamanın Anahtar Unsurları

Başarılı bir diyaloglu pazarlama stratejisi oluşturmak, hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çeşitli unsurları bir araya getirmek anlamına gelir. Her bir unsur, markanızın kişiselleştirilmiş ve sezgisel bir deneyim sunmasına bir adım daha yaklaştırır.

Konuşmalar müşterinin hızında gerçekleşir

Konuşma odaklı pazarlama, müşterilerin şartlarına göre onlarla buluşur. Müşterilerin yalnızca belirli saatlerde etkileşime girmesini beklemek yerine, bu yaklaşım müşterilerin istedikleri zaman konuşmaları başlatıp bitirmelerine olanak tanır.

Gerçek zamanlı destek harika olsa da, müşterilerin tercih ettikleri şekilde yanıt verebilme esnekliğine sahip olmak da bir o kadar önemlidir—özellikle yoğun bir günün, konuşmaları durdurup daha sonra devam ettirmek anlamına geldiği durumlarda.

Konuşmalar sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilir

Etkileşimler müşterinin hızına göre gerçekleştiği için, işletmelerin herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçeklenebilir bir yönteme ihtiyacı vardır. Müşteri hizmetleri için yapay zeka araçları bu noktada çok kullanışlıdır; rutin soruları yanıtlar ve temsilcilerle canlı konuşma yapılamadığında anında destek sunar.

Chatbotlar, insan etkileşiminin yerini almadan müşterilere rehberlik edebilir ve çözümler sunabilir. Bu esneklik, müşteri deneyimini olumlu ve ilgi çekici tutar.

H&M'in müşteri hizmetleri web sitesine entegre edilmiş chatbotu

Örneğin, H&M bir chatbot kullanarak müşterilere sipariş izleme, ürün arama ve iade işlemlerinde yardımcı oluyor ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Konuşmalar, bağlam sayesinde içgörü kazanmanıza yardımcı olur

Bağlamdan yoksun konuşmaların nasıl hissettirdiğini hepimiz biliriz. Sıkıcı ve tekrarlayıcıdır. Konuşma odaklı pazarlama ile her etkileşimin bir arka planı vardır ve müşteri verilerine erişim, konuşmaların doğal bir akışta ilerlemesini sağlar.

Diyelim ki bir müşteri dün bir ürün sorusu için iletişime geçti ve şimdi iade süreci hakkında bilgi istiyor. Bağlamsal bir sistem sayesinde destek ekipleri veya botlar son etkileşimden devam edebilir, böylece müşteriler ayrıntıları tekrarlamak zorunda kalmaz ve deneyim kişiselleştirilmiş gibi hissedilir.

Bir CRM kullanmak ve temas noktalarındaki etkileşimleri izlemek, bu bağlamın bir sohbetten diğerine akışını sağlar. Her etkileşim, önceki konuşmalar, ürün ilgileri veya tarama alışkanlıklarından beslendiğinde müşteri deneyimi gelişir; bu da yanıtları kolaylaştırır ve marka güvenini güçlendirir.

Konuşmalar, müşterilerin tercih ettiği kanallarda gerçekleşir

Konuşma tabanlı pazarlama, Facebook Messenger gibi sohbet uygulamaları, web sohbeti veya hatta SMS gibi müşterilerin en çok kullandığı platformlarda müşterilerle buluşur. Müşteri hizmetlerini müşterilerin tercih ettiği kanallarda sunarak, onların kendilerini en rahat hissettikleri yerde etkileşim kurmalarını sağlarsınız.

Günümüz tüketicileri bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişmeye alışkındır; bu nedenle, bir sorunu hızlı bir sohbet mesajı veya sohbet robotu çözebiliyorsa, cevap almak için 1-800 numaralı bir hattı sonsuza dek beklemeleri gerekmemelidir.

Ayrıca okuyun: Dijital pazarlamacılar için en iyi 10 dijital pazarlama uygulama

Konuşma Odaklı Pazarlama Stratejisi Nasıl Uygulanır?

Satış temsilcileriyle veya sohbet robotlarıyla anlamlı konuşmalar oluşturmak, ziyaretçileri geleneksel pazarlama yöntemlerinden daha hızlı bir şekilde müşteriye dönüştürebilir. Aslında, müşteriler ilgi çekici bir konuşmanın ardından web sitenize geri dönme olasılığı %63 daha yüksektir.

Ancak, konuşma odaklı pazarlamayı satış süreçlerinize ve müşteri yolculuğuna entegre etmek biraz planlama gerektirebilir.

Konuşma tabanlı pazarlamanın sorunsuz bir şekilde işlemesi için, sadece ürünleri tanıtmak yerine kullanıcı odaklı bir deneyim yaratmalısınız. Satış, hizmet ve pazarlama takımlarınız, işlemlerden ziyade ilişkiler kurmaya öncelik vermelidir.

Dijital pazarlama stratejinizi daha konuşma odaklı hale getirmek için bu adım adım yaklaşıma göz atın.

1. Adım: Öncelikle hedeflerinizi ve ölçütlerinizi belirleyin

Konuşma stratejisi oluşturmaya başlamadan önce, sizin için başarının ne anlama geldiğini düşünün.

Facebook Messenger üzerinden kişiselleştirilmiş ürün önerileriyle satışlarınızı artırmayı mı hedefliyorsunuz?

Ya da belki de müşteri memnuniyetini artırmaya daha fazla odaklanıyorsunuz ve yüksek konuşma puanlarını önemsiyorsunuz?

İşte konuşma tabanlı pazarlamanızın etkinliğini ölçmenize yardımcı olabilecek birkaç metrik: Satış ve potansiyel müşteri oluşturma : Oluşturulan potansiyel müşteriler, dönüşüm oranları veya ortalama sipariş değeri

Etkileşim : Yanıt süreleri, etkileşim sayısı veya gönderilen mesaj sayısı

Farkındalık : Erişim, gösterim sayısı veya tıklama oranları

Müşteri sadakati ve memnuniyeti: Müşteri tutma oranları, müşteri yaşam boyu değeri, CSAT veya NPS puanları

Adım #2: Anahtar mesajlarınızı belirleyin

Konuşma odaklı pazarlamanın anahtarı net iletişimdir, bu nedenle mesajınızın ana noktalarını belirlemek çok önemlidir.

Kendinizi bir müşteri olarak hayal edin ve neyin dikkatinizi çekeceğini düşünün: sınırlı süreli bir indirim mi? E-posta adresinizi karşılığında ücretsiz içeriğe erişim imkanı sunan bir davet mi?

Basit ve ilgi çekici bir mesajla başlayın ve tek bir ana noktaya odaklanın. Davetkar bir karşılama mesajıyla başlayabilir, ardından konuşmanın müşteri geri bildirimi veya ürün önerileri gibi diğer konulara doğal bir şekilde akışını sağlayabilirsiniz.

Sadece kısa ve konuyla ilgili olmasına dikkat edin.

3. Adım: Hangi iletişim kanallarını kullanacağınıza karar verin

Konuşma tabanlı pazarlamaya başlamak için web siteniz, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal platformlar gibi kanallara odaklanın. Şu seçenekleri değerlendirin:

Botlarla Facebook canlı sohbetini otomasyonla otomatikleştirin

Web sitenize bir canlı sohbet bileşeni ekleyin

Instagram chatbotunu entegre edin

WhatsApp for Business sohbet robotunu kurun

Ancak tüm kanallar aynı şekilde iş yapmaz.

Ürün önerilerinde bulunmayı planlıyorsanız, Facebook Messenger gibi bir sohbet platformu ideal olabilir. Ancak hedefiniz müşteri sorularını yanıtlamaksa, web sitenizdeki bir sohbet robotu SSS desteği için daha uygun olabilir.

Chatbotlar ve hazır yanıtlar gibi yapay zeka pazarlama araçları, yüzlerce müşteriyle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanır. Ancak, bu araçları etkili bir şekilde kullanmak biraz deneyim gerektirir.

Yaygın müşteri sorularını yanıtlamak için çeşitli senaryolar üzerinde çalışmak faydalı olacaktır; özellikle de bazı müşteriler, chatbot deneyimleri beklentileri doğrultusunda gerçekleşmediğinde hayal kırıklığına uğrayabileceğinden.

Canlı bir temsilci gerektiren etkileşimler için mobil bildirimler bile ayarlayabilirsiniz. Takımınızı araçlar ve sık karşılaşılan senaryolar konusunda eğitmek, müşterilerin deneyimlerinin ne kadar sorunsuz olacağı konusunda büyük bir fark yaratacaktır.

5. Adım: Chatbotlarınızı piyasaya sürmeden önce tasarlayın ve test edin

Etkili bir sohbet robotu, müşterilerin bir insanla konuşur gibi doğal bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyarak, duyarlı, kişisel ve 7/24 hizmet veren bir deneyim sunmalıdır. Sohbet robotları iyi tasarlandığında, satışları %67'ye kadar artırabilir.

Başlangıç olarak, konuşma yolları için çoklu seçenekler sunan chatbot akış şemaları tasarlamayı düşünün. Birçok araç, görsel oluşturucular ve hatta hazır chatbot şablonları ile birlikte gelir; bu da sorunsuz ve anlamlı etkileşimler için doğru yapıyı oluşturmayı kolaylaştırır.

6. Adım: Sonuçları izleyin ve konuşma akışlarını optimize edin

Stratejinizi oluşturduktan sonra sonuçları takip edin. Net ölçütler ayarladıysanız bu çok kolaydır. Performans istediğiniz düzeyde değilse, her bir chatbot mesajının terk edilme oranını analiz edebilirsiniz.

Bu veriler, belirli bir mesajın müşterileri caydırıp caydırmadığını veya müşterilerin ilgi alanlarının değişip değişmediğini ortaya çıkaracaktır.

Günümüzde pazarlamacılar müşterilere ulaşmak için her zamankinden daha fazla kanala sahip olsa da, gürültünün içinden sıyrılmak giderek zorlaşıyor. Ortalama bir kişi her gün binlerce pazarlama mesajıyla karşılaşıyor, ancak etkileşim oranları düşmeye devam ediyor.

Ancak konuşma odaklı pazarlama, sadece başka bir kanal değildir. Markalar ile müşteriler arasındaki bağlantıyı temelden değiştiriyor.

Konuşma Odaklı Pazarlama Örnekleri

Etkili bir konuşma temelli pazarlama stratejisi oluşturmayı öğrendiğinize göre, ilham almanız için bazı gerçek hayattan örnekler sunuyoruz.

Canlı destek

Canlı destek ilk bakışta bir pazarlama fonksiyonu gibi görünmeyebilir, ancak müşterilerinizin markanızla olan deneyimini önemli ölçüde etkiler.

7/24 yardım hatları sunarak veya yardım talepleri için özel bir Twitter hesabı oluşturarak müşterilerinizi memnun edin. Yüksek kaliteli müşteri hizmetleri, satışlarınızı doğal olarak artırır.

Nordstrom aracılığıyla

📌 Örnek: Nordstrom’un Stylist Chat hizmeti, canlı desteğin müşteri deneyimini nasıl iyileştirebileceğini ve satışları nasıl artırabileceğini gösteren mükemmel bir örnektir. Müşteriler, zevklerine, boyutlarına ve bütçelerine göre gerçek zamanlı öneriler sunan kişisel stilistlere erişebilirler. Sohbet aracılığıyla müşteriler, düğünler veya iş görüşmeleri gibi özel günler için kıyafet kombinleri oluştururken yardım alırlar. Stilistler, Nordstrom kataloğundaki öğeleri bir araya getirip eşleştirmeye yardımcı olarak, stil seçimlerini daha kolay ve keyifli hale getiren rehberli bir alışveriş deneyimi sunar.

Satış sonrası deneyimler

Ürünleriniz raflardan uçup gitse bile, satış sonrası iletişime odaklanmanız gerekir.

Basit ama etkili bir yaklaşım, müşterilerin satın aldıkları ürünlerden memnun olup olmadıklarını ve herhangi bir soruları olup olmadığını öğrenmek için takip e-postaları göndermektir. Bu görünüşte önemsiz adım, tekrar satın alma oranlarını önemli ölçüde artırabilir.

📌 Örnek: Evcil hayvan maması şirketi Chewy, zaman zaman müşterilerine el yazısı teşekkür notları ve hatta özel olarak hazırlanmış evcil hayvan portreleri gönderir. Ayrıca, açılmamış evcil hayvan mamaları için proaktif olarak para iadesi sunar ve bu mamaların yerel barınaklara bağışlanmasını önerir. Bu kişisel dokunuşlar, müşterileri şaşırtıp memnun eder ve şirketin sadece satışa değil, evcil hayvanlara da değer verdiğini gösterir.

E-posta pazarlaması

Müşterilerin ilgisini çekmeyen genel haber bültenleriyle onları bombardımana tutmak yerine, marka sadakatini artırmak için yaratıcılığa ve samimi etkileşime odaklanın.

E-postanıza, müşterilerin deneyimleri hakkında geri bildirim isteyen kısa bir anket eklemeye ne dersiniz? Hatta memnuniyet düzeylerini ölçmek için basit gülen yüz simgeleri bile kullanabilirsiniz. Müşterilerin yanıt vermesini ne kadar kolaylaştırırsanız, etkileşim kurma olasılıkları o kadar artar.

📌 Örnek: Booking.com, e-posta pazarlamasını bir satış konuşmasından çok, yardımcı bir konuşma gibi hissettirme konusunda harika bir iş çıkarıyor. Birisi seyahat rezervasyonu yaptıktan sonra, Booking.com yakınlardaki turistik yerler, ulaşım seçenekleri ve yerel yemek önerileri gibi ipuçlarını içeren kişiselleştirilmiş takip mesajları gönderiyor. Sadece "rezervasyonunuz için teşekkür ederiz" demek yerine, bu e-postalar gezginin gerçekte neye ihtiyaç duyabileceğine dair derin bir anlayış sergileyerek, daha ilgi çekici ve değer odaklı bir etkileşim yaratır.

Müşteri etkileşimlerinde kişiselleştirme

Konuşma odaklı pazarlamanın en etkili uygulamalarından biri kişiselleştirmedir. Bu, müşterilere önemsendiklerini, değer verildiğini ve anlaşıldıklarını hissettirir; bunlar da güven ve sadakat oluşturmanın anahtar unsurlarıdır.

Kişiselleştirilmiş konuşmalar insani ve samimi bir hava yaratarak müşterileri yanıt vermeye, soru sormaya ve daha fazla keşfetmeye teşvik eder. Bu etkileşim, müşterilerle marka arasındaki ilişkiyi güçlendirebilir ve geri dönme olasılıklarını artırabilir.

📌 Örnek: Sephora, konuşma odaklı pazarlamayı kişiselleştirmeyle harmanlamada ustadır. Bunu, kullanıcılara cilt tiplerini, endişelerini ve tercihlerini soran ve ardından bu cevaplara göre ürün önerilerinde bulunan Color IQ ve Skincare IQ testleri gibi araçlar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Ancak Sephora bununla yetinmiyor; Virtual Artist aracıyla sanal deneme teknolojisinde de öncü oldu. Bu araç, kullanıcıların makyajı dijital olarak "denemelerine" olanak tanıyor ve AR teknolojisini kullanarak satın almadan önce farklı tonların ciltlerinde nasıl göründüğünü görmelerine yardımcı oluyor. Bu taktikler, sadece etkileşimli oldukları için değil, aynı zamanda karar verme sürecindeki engelleri ortadan kaldırarak alışverişi daha kolay, daha hızlı ve çok daha eğlenceli hale getirdikleri için de işe yarıyor.

Sosyal medya üzerinden konuşma odaklı satış

Araştırmalar, B2B müşterilerinin %72'sinin işletmelerin ihtiyaçlarını derinlemesine anlamasını ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak özel deneyimler sunmasını beklediğini gösteriyor. Sosyal medya, hem müşteriye hem de markaya yakınlığı ve erişilebilirliği sayesinde bu işlemi gerçekleştirmek için mükemmel bir platformdur.

📌 Örnek: Wendy’s, takipçileriyle aktif bir şekilde etkileşim kuran benzersiz ve esprili bir üslup kullanarak sosyal medyada yönlendirilmiş konuşmaların sanatını ustalıkla icra ediyor. Kullanıcı yorumlarına ve etiketlemelerine sık sık esprili ve markaya uygun yanıtlar veriyorlar ve daha yüksek etkileşim yaratmak için rakiplerini şakacı bir şekilde “tiye alıyorlar”.

Konuşma Tabanlı Pazarlamanın Faydaları

Etkili bir şekilde uygulandığında, konuşma odaklı pazarlama, işlerin kalabalık bir pazarda öne çıkmasına yardımcı olabilir. Bunun anahtar faydalarından bazılarını inceleyelim.

Potansiyel müşteri oluşturmayı geliştirin

Konuşma tabanlı pazarlama, mağazanızda veya web sitenizde sohbet mesajları aracılığıyla ziyaretçilerle etkileşim kurarak değerli bilgiler toplamanızı ve potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak değerlendirmenizi sağlar. Bu, özellikle yeni ve anonim kullanıcılar için faydalıdır.

Gerçek zamanlı olarak kişiselleştirilmiş destek sunarak, daha derin bir etkileşim sağlayan ve dönüşüm şansını artıran davetkar bir deneyim yaratırsınız.

Müşterilere tercih ettikleri kanallardan ulaşın

Müşteriler, mağazadan alışveriş yapmadan önce araştırmalarının %90'ını çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor —genellikle TikTok gibi platformlarda.

Müşteriler, alışveriş yolculukları boyunca çeşitli temas noktalarıyla etkileşime girerler; bu nedenle, beklentilerini karşılamak ve nerede olurlarsa olsunlar onlarla bağlantı kurmak çok önemlidir.

SMS, WhatsApp ve web sitesi içi mesajlaşma gibi çeşitli kanalları kullanarak müşterilerle tercih ettikleri ortamlarda etkileşim kurabilirsiniz.

Çok platformlu bir diyalog odaklı pazarlama stratejisi benimsemek, markaların müşteri deneyimini iyileştirmesine olanak tanır. Bağlamsal ve alakalı konuşmalar, daha güçlü ilişkiler kurmaya, müşteri memnuniyetini artırmaya ve daha fazla dönüşüm sağlamaya yardımcı olur.

Takım olarak daha verimli iş yapın

Konuşma tabanlı pazarlama chatbotları, iletişim süreçlerini basitleştirerek yanıtları otomasyon yoluyla otomatikleştirmenize ve müşteri taleplerini etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Sohbet robotlarını sık sorulan soruları tanıyıp ilgili cevapları verecek şekilde eğiterek, takımınız zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilir. Böylece takımınız daha karmaşık görevlere odaklanabilir ve sonuç olarak verimlilik ile müşteri memnuniyetini (ve tabii ki çalışan memnuniyetini de!) artırabilir

Satış sürecini hızlandırın

Konuşma odaklı pazarlama, pazarlama ve satış çabalarını da sorunsuz bir şekilde birleştirir. Bu sinerji, müşterilerin satış hunisinde daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.

Örneğin, sohbet robotları nitelikli potansiyel müşterileri tespit edebilir ve onları doğrudan satış temsilcilerine yönlendirebilir veya gerçek zamanlı olarak toplantılar planlayabilir.

Müşteri tercihleri hakkında içgörüler edinin

Müşterilerle doğrudan konuşmalar yapmak, onların beğenileri ve beğenmedikleri şeyler hakkında değerli bilgiler sağlar.

Bu tür müşteri geri bildirimleri çok değerlidir ve ürünleri geliştirmek, süreçleri iyileştirmek ve genel müşteri etkileşimlerini ve içeriği iyileştirmek için kullanılabilir.

Konuşma Odaklı Pazarlamayı Diğer Stratejilerle Bütünleştirme

Konuşma tabanlı pazarlamanın etkisini en üst düzeye çıkarmak için, bunu diğer pazarlama stratejileriyle entegre etmek çok önemlidir.

Bu yaklaşım, müşteri etkileşimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda birden fazla temas noktasında kesintisiz bir deneyim sunar.

Çok kanallı yaklaşım

Bu yaklaşım, müşterilerin web siteleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları gibi tüm kanallarda tutarlı bir deneyim yaşamasını sağlar.

Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çok kanallı bir strateji uygulayan şirketler, müşterilerinin ortalama %89'unu elde tutarken, zayıf bir çok kanallı stratejiye sahip olanlarda bu oran sadece %33'tür.

İşletmeler, bu kanallara chatbotlar ve konuşma tabanlı yapay zeka gibi araçları entegre ederek müşteri etkileşimlerinde sürekliliği sağlayabilir ve genel deneyimi daha da iyileştirebilir. Bu entegrasyonlar, bekleme sürelerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için kritik öneme sahip hızlı ve etkili yanıtlar verilmesini sağlar. ​

Birleşik bir müşteri yolculuğu oluşturma

Konuşma tabanlı pazarlamayı entegre etmek, her etkileşimin bir öncekine dayandığı bütünsel bir müşteri yolculuğu oluşturmaya yardımcı olur.

Bir Salesforce raporuna göre, tüketicilerin %70'i, bağlantılı süreçlerin işlerini kazanmak için çok önemli olduğunu belirtiyor.

İşletmeler, çeşitli platformlarda diyalog odaklı pazarlama araçlarını kullanarak, müşterilerin yolculuklarının her aşamasında kişiselleştirilmiş destek ve ilgili bilgileri almalarını sağlayabilir. Bu tutarlılık, müşteri deneyimini geliştirir ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlar. Araştırmalar, güçlü müşteri etkileşimine sahip markaların, rakiplerine kıyasla 5,5 kata kadar daha yüksek gelir artış oranları elde edebileceğini göstermektedir.

