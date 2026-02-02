Pazarlama için 25'ten fazla ChatGPT komutu

Pazarlama uzmanlarının her zaman yapacak çok işi vardır: kampanyalar yürütmek, içerik oluşturmak, hedef kitle ile bağlantı kurmak ve verileri takip etmek. Tüm bu görevleri dengelemek, sürekli bir yarış gibi hissettirebilir. Ya yükünüzü hafifletip daha iyi sonuçlar elde etmenin bir yolu olsaydı? Gen AI bu konuda size yardımcı olabilir.

ChatGPT gibi yapay zeka araçları, pazarlamacılar için hızla vazgeçilmez hale geliyor. Başlangıçta gündelik konuşmalar, soruları yanıtlama ve basit etkileşimler için tasarlanan ChatGPT, artık fikir üretmenize, ikna edici metinler yazmanıza, stratejilerinizi geliştirmenize ve rakiplerinizin bir adım önünde olmanıza yardımcı olabilir.

Ardışık başarılar sayesinde, akıllı bir asistan olmaktan çıkıp tam donanımlı bir içerik gücü haline geldi. Artık, dünyanın her yerindeki pazarlamacılar için vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Pazarlama uzmanları için özel olarak hazırlanmış 25'ten fazla ChatGPT komutuna göz atın. Verimliliğinizi artırın, yaratıcılığınızı harekete geçirin ve işinizi basitleştirin.

ChatGPT Komutlarını Anlamak

ChatGPT komutları, yapay zekanın çıktısını yönlendirmek üzere tasarlanmış kullanıcı girdileridir. Bunlar, "Bir ürün lansmanı için e-posta yaz" gibi belirli içerik taleplerinden, "Sosyal medya pazarlamasındaki en son trendler nelerdir?" gibi daha geniş kapsamlı araştırma odaklı sorulara kadar aralığında yer alır.

Komutunuz ne kadar kesin olursa, ChatGPT'nin vereceği yanıt da o kadar spesifik ve etkili olur.

ChatGPT, pazarlamacılar için muazzam faydalar sunar:

Fikirler, taslaklar ve araştırma içgörülerini hızlı bir şekilde oluşturabilir, böylece stratejik görevler için zaman kazanmanızı sağlar

Komutları deneme yoluyla pazarlamacılar, daha önce düşünmemiş olabilecekleri yeni bakış açıları ve fikirler keşfedebilirler

Benzer pazarlama kampanyaları için yeniden kullanılabilir komutlar oluşturarak, işinizin mesajlarının tüm platformlarda tutarlı olmasını sağlar.

Trendleri, anahtar kelimeleri ve müşteri geri bildirimlerini analiz etmeye yardımcı olarak, veriye dayalı kararlar için bir temel sağlar.

Ancak unutmayın: tüm komutlar aynı derecede etkili değildir. Bir pazarlama komutunun iyi iş yapması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: 📌Eylem odaklı dil: "Oluştur", "yap" veya "liste" gibi komutları kullanmak, yanıtın amacını ve istenen biçimini netleştirir 📌Netlik: Net ve spesifik komutlar, daha alakalı ve doğru sonuçlar sağlar 📌Kısalık: Komutları odaklanmış tutmak, ChatGPT'nin konudan sapmasını önler ve konuyla ilgili yanıtlar vermesini sağlar 📌Bağlam bilgileri: Hedef kitle veya kampanya hedefleri gibi bağlam bilgileri sağlamak, ChatGPT'nin çıktısının alaka düzeyini artırır

🤖 Yapay zeka meraklısıysanız, ChatGPT dil modeli ve nasıl işlediğine dair ayrıntılı bir açıklamayı burada bulabilirsiniz!

Pazarlamacılar için En İyi ChatGPT Komutları

👉🏼 Salesforce'un yakın zamanda yaptığı bir ankete göre, pazarlamacıların %71'i üretken yapay zekanın rutin işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacağına ve stratejik işlere daha fazla odaklanmalarını sağlayacağına inanıyor.

ChatGPT, yapay zekanın tekrarlayan işleri nasıl kolaylaştırabileceğinin mükemmel bir örneğidir ve size büyük düşünmek için gerekli zamanı kazandırır. Başlamanıza yardımcı olmak için, cephaneliğinize ekleyebileceğiniz 25'ten fazla pazarlama komutunun bulunduğu bir listeyi burada bulabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Bu komutları daha etkili hale getirmek için pazarlama ve marka kılavuzlarınızı, ideal müşteri profilinizi, tercih ettiğiniz ses ve üslubu vb. bilgileri ChatGPT ile paylaşımı düşünün. Bu, yanıtların marka kişiliğinizi yansıtacak şekilde özelleştirilmesine yardımcı olacaktır. Ancak, veri gizliliği ve güvenlik konularında dikkatli olun ve gizli bilgileri paylaşmadığınızdan emin olun!

İçerik oluşturma komutları

Sürekli olarak yeni ve alakalı içerik oluşturmak zordur. Bu komutlar, blog yazıları, makaleler ve sosyal medya içeriği oluşturmanıza yardımcı olur; böylece AI destekli içerik pazarlama stratejilerinden yararlanırken markanızın sesini koruyabilirsiniz.

[Konu] hakkında bir blog yazısı ve işletmelerin [trend/sorun]'a nasıl uyum sağlayabileceği konusunda PAS metin yazımı çerçevesini takip ederek ilgi çekici bir giriş yazın. Dikkat çekici bir giriş yapmak için son anketlerden, araştırmalardan veya haberlerden ilginç veriler kullanın. [Sektör]'deki işletmelerin e-posta pazarlama açılma oranlarını %10 artırmak için 10 içerik pazarlama ipucunu listeye alın. Önümüzdeki üç ay içinde [ürün/hizmet] lansmanı için bir içerik takvimi hazırlayın. İçerik takvimi, maksimum etki yaratacak şekilde dağıtılacak blog yazıları, e-kitaplar, vaka çalışmaları ve teknik raporlardan oluşmalıdır. Eğitim amaçlı içerik ile satış odaklı içerik arasında 3:1 oranına odaklanın.

Sosyal medya etkileşimi komutları

ChatGPT'yi sosyal medyada kullanarak, konuşmaları yönlendirebilir, trendlere yanıt verebilir ve takipçilerinizle etkileşim kurarak çevrimiçi varlığınızı etkili bir şekilde güçlendirebilirsiniz.

Yeni bir [ürün/hizmet] duyurusu için, [avantaj 1], [avantaj 2] ve [benzersiz satış noktası]nı öne çıkaran bir sosyal medya başlığı yazın. Sonunda, önümüzdeki 7 gün boyunca %20 indirimle ürünü denemeye davet eden bir CTA ekleyin. [Hedef kitle]'nin ilgisini çekecek, [konu] hakkındaki etkinliğimizi tanıtan beş X (eski adıyla Twitter) gönderisi oluşturun. [Hedef profesyoneller] arasında [sektör konusu] hakkında konuşma başlatacak üç ilgi çekici LinkedIn sorusu önerin. [Konu] hakkındaki yeni [e-kitabımızı] tanıtan ve takipçileri bir kopyasını indirmeye teşvik eden bir Facebook gönderisi yazın. Aşağıdaki gibi içeriğin bir ön izlemesini sunun ve hemen harekete geçmeleri için yeterince cazip hale getirin: [Nokta 1], [Nokta 2], [Nokta 3]

Müşteri hizmetleri komutları

Etkili müşteri hizmetleri, marka sadakati ve müşteri tutma açısından çok önemlidir. Bu komutlar, ChatGPT'nin sık sorulan sorulara empatik ve yardımcı yanıtlar oluşturmasına rehberlik edecektir.

[Sorun] yaşayan bir müşteriye, sorunu çözmeye ve müşterinin sadakatini korumaya odaklanarak profesyonel bir yanıt hazırlayın. Empati kurun, nazik olun ve çözüm odaklı destek sunun. Yorum bırakan müşteriler için, bir sonraki alışverişlerinde %10 indirim sunan bir teşekkür şablonu oluşturun. [Özellik 1], [Özellik 2] ve [politika] dahil olmak üzere [ürün türü] hakkındaki SSS'leri yanıtlayan bir sohbet robotu komut dosyası yazın.

Reklam metni komutları

Dikkat çeken reklam metinleri oluşturmak hem yaratıcılık hem de içgörü gerektirir. Bu komutları kullanarak reklamcılıkta yapay zekadan yararlanın ve platformlar genelinde kampanya hedeflerine uygun, ikna edici içerikler oluşturun.

[Ürün/hizmet] için, [hedef kitle]'nin [sorun]'u çözmesine nasıl yardımcı olduğuna odaklanan bir Google reklamı yazın. Kısa, net ve ilgi çekici olsun. Test etmek için bana 5 farklı sürüm verin. [Hedef kitle] için [ürün]ün [özelliği]ni tanıtan bir başlık ve metin içeren bir Facebook reklamı oluşturun. Reklamın ilgi çekici bir girişle başladığından ve sağlam bir CTA içerdiğinden emin olun. [Sektör] liderleri için sağladığı değere odaklanarak, [konu] başlıklı bir web semineri için LinkedIn reklamı yazın. [Konuşmacı]'yı öne çıkarın ve güvenilirlik ve otorite oluşturmak için sektör deneyimini ve kariyer başarılarını vurgulayın.

[Ürün türü] için sezon sonu indirimi tanıtım metnini hazırlayın ve [fayda 1] ile [fayda 2]'yi vurgulayın. [Ürün] fiyatlandırma sayfasını ziyaret eden ancak dönüşüm gerçekleştirmeyen müşterilere yönelik bir yeniden hedefleme reklamı için, ek değer veya teşvik sunmaya odaklanan, dikkat çekici bir başlık yazın. Her biri farklı bir teşvike odaklanan 3 sürüm verin.

E-posta pazarlama komutları

👉🏼 E-posta pazarlaması, harcanan her 1 dolar için 36 dolarlık yatırım getirisi (ROI) sağlayan en etkili pazarlama kanallarından biri olmaya devam ediyor.

Bu özel ChatGPT komutlarını kullanarak, haber bültenlerinden promosyon içeriğine kadar kişiselleştirilmiş e-posta kampanyalarında yapay zekayı kullanın ve mesajlarınızın öne çıkmasını sağlayın.

Bir müşteri [ürün] satın aldıktan sonra, [web sitesi]'nde yorum bırakması için onu teşvik eden, özel ve esprili bir konu satırı ve e-posta metni yazın. [Ürün] için sınırlı süreli bir teklifin tanıtım e-postasını oluşturun ve A/B testi için iki farklı eylem çağrısı mesajıyla aciliyet hissi yaratın. Son zamanlarda e-postaları açmamış müşterilerin ilgisini yeniden çekmek için indirim veya özel içerik sunan bir takip e-postaı oluşturun. [Ürün] ile ilgilenen ancak henüz satın almamış potansiyel müşteriler için bir müşteri geliştirme e-posta yazın.

Pazar araştırması komutları

Pazar trendlerinin bir adım önünde olmak, kampanyanın başarısı için çok önemlidir. Bu komutlar, AI destekli araştırma ve içgörüler sayesinde stratejinizi yönlendirecek değerli sektör trendleri, rakip analizleri ve tüketici tercihleri sunar.

[Ürün/hizmet] hakkındaki müşteri geri bildirimlerini toplamak için, müşterilerin deneyimlerine odaklanan 10 soruluk bir anket oluşturun.

Bu yılın anahtar sektör trendlerini ve [sektör]deki iş liderlerinin bir adım önde olabilmeleri için ipuçlarını listeye ekleyin. [Ürün] ile [rakip ürün] arasında bir rekabet analizi sağlayın; artıları, eksileri, fiyatları ve puanları ayrıntılı olarak belirtin.

SEO ve anahtar kelime analizi komutları

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), çevrimiçi görünürlük için temel öneme sahiptir, ancak anahtar kelime araştırması ve analizi zaman alıcı olabilir. Bu komutları kullanarak anahtar kelime önerileri oluşturun, içeriği optimize edin ve pazarlama varlıklarınızın arama dostu olmasını ve güncel SEO uygulamalarıyla uyumlu olmasını sağlayın.

Ürün sayfasına daha fazla trafik çekmeyi amaçlayan, [ürün] ile ilgili uzun kuyruklu anahtar kelimelerden oluşan bir liste oluşturun. [Konu] hakkında, [belirli hedef kitle]'yi hedefleyen ve tıklamaları teşvik eden bir blog yazısı için meta açıklaması yazın. [Hedef kitle] için [konu] başlıklı bir blog yazısı için SEO başlık seçenekleri önerin. Sıkça sorulan sorular bölümünü optimize etmek ve arama görünürlüğünü artırmak için [ürün] hakkında insanların sıklıkla sorduğu soruların bir listesini oluşturun.

Gerçek Hayattaki Uygulamalar ve Örnekler

Dijital pazarlama için ChatGPT komutları, sadece moda bir terim olmaktan öteye geçti; somut iş sonuçları elde etmek için hayati bir araç haline geliyor. Artık pazarlama için doğru AI şablonlarını bulduğunuza göre, ileri görüşlü bazı şirketlerin ChatGPT ve AI'yı nasıl kullandıklarına bir göz atalım.

1. Expedia, önerileri kişiselleştirmek için ChatGPT'yi kullanıyor 🔦Expedia'nın pazarlama takımı, kişiselleştirilmiş seyahat önerileri ve içerikleri oluşturmak için ChatGPT'den yararlanıyor. Takım ayrıca, pazarlama mesajlarını ve promosyon materyallerini özelleştirmek için kullanıcı davranışlarına dayalı, yapay zeka tarafından üretilen içgörülerden yararlanıyor. 2. GoodWine, müşteri tercihlerini belirlemek için ChatGPT'yi kullanıyor 🎨Çevrimiçi şarap perakendecisi GoodWine, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için ChatGPT'yi entegre etti. Pazarlama takımı, geçmiş satın alımlar ve tercihler dahil olmak üzere müşteri verilerini analiz etmek için yapay zekayı kullanarak, ana sayfada öne çıkan şekilde görüntülenen kişiye özel şarap önerileri oluşturuyor. Bu, müşterilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artırdı. 3. Coca-Cola, etkili reklam metinleri ve mesajlar oluşturmak için ChatGPT'yi kullanıyor 📣Meşrubat devi, pazarlama çabalarını artırmak için ChatGPT'den yararlanmak üzere danışmanlık şirketi Bain & Company ile işbirliği yaptı. Şirket, bireysel müşterilerle daha etkili bir şekilde rezonans yaratacak özelleştirilmiş reklam metinleri, görseller ve mesajlar oluşturmak için ChatGPT'yi, üretken görüntü aracı DALL-E ile birlikte kullanmayı planlıyor.

Pazarlamada ChatGPT'yi Kullanmak İçin En İyi Uygulamalar

AI'yı pazarlama akışlarınıza entegre ederken göz önünde bulundurmanız gereken bazı en iyi uygulamalar ve ChatGPT ipuçları:

Komutlarda spesifik olun

Komutlarınız ne kadar ayrıntılı olursa, ChatGPT görevini o kadar iyi anlayabilir. Bu nedenle, ChatGPT pazarlama komutlarını oluştururken hedef kitleniz, ses tonu, anahtar noktalar ve istenen sonuç gibi bağlam bilgilerini ekleyin.

Örneğin, "AI araçları için bir reklam yazın" demek yerine, "Sosyal medya influencer'larını hedefleyen, verimlilik ve otomasyona odaklanan yeni bir AI ürünü için bir Facebook reklamı yazın" demeyi deneyin.

Markanızın sesine uygun yanıtlar oluşturun

ChatGPT farklı üslup ve stillere uyum sağlayabilir, bu nedenle içerik oluşturmadan önce her zaman markanızın sesini tanımlayın. Üslubun profesyonel, samimi, eğlenceli veya marka kimliğinize uygun herhangi bir stil olmasını istediğinizi belirtin.

Ayrıca, örnek çıktılar veya tercih ettiğiniz üslubun açıklamalarını sağlayarak ChatGPT'yi markanızın benzersiz kişiliğine uyacak şekilde eğitebilirsiniz.

ChatGPT'yi beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek için kullanın

ChatGPT'yi yalnızca nihai içeriği hazırlamak için kullanmak yerine, beyin fırtınası yapmak için de son derece yararlı olabilir.

İçerik fikirleri, e-posta kampanyası fikirleri, dijital kampanya konseptleri veya sosyal medya paylaşım önerileri için ona danışın. Bu, takımınızı yaratıcı düşünmeye teşvik edebilir ve AI tarafından üretilen fikirleri stratejinize uyacak şekilde genişletmenize yardımcı olabilir.

A/B testlerini deneyin

ChatGPT'nin en büyük güçlerinden biri, içeriğin birçok farklı versiyonunu hızlı bir şekilde oluşturabilmesidir.

Bunu, açılış sayfalarından reklamlara, e-posta konu satırlarına ve sosyal medya başlıklarına kadar her şey için A/B testleri oluşturarak, hangi sürümlerin hedef kitlenizde daha iyi yankı uyandırdığını görmek için kullanın. Bu yaklaşım, gerçek zamanlı içgörüler sayesinde içerik performansını optimize etmenize yardımcı olacaktır.

Rakip ve pazar analizi için ChatGPT'den yararlanın

ChatGPT'den arama niyetine, rakip faaliyetlerine veya pazar trendlerine dayalı içgörüler üretmesini isteyebilirsiniz. Bu, pazardaki boşlukları veya markanızı pozisyona getirmenin yollarını belirlemenize yardımcı olabilir.

Ayrıca, gelecek sürümler için özellikleri belirleyerek ürün takımlarına bilgi sağlayacak ve anlaşmalarda rakiplerle karşı karşıya kalan satış takımlarına yardımcı olacak rekabetçi karşılaştırmalar oluşturmanıza da yardımcı olabilir.

Pazarlama stratejinizde ChatGPT'nin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için, onu aşağıdakiler gibi doğru araçlarla entegre edin:

ClickUp : Proje yönetimi ve işbirliği araçlarını ChatGPT'nin içerik oluşturma özelliğiyle birleştiren, iş akışlarını iyileştirmeye, performansı izlemeye ve Proje yönetimi ve işbirliği araçlarını ChatGPT'nin içerik oluşturma özelliğiyle birleştiren, iş akışlarını iyileştirmeye, performansı izlemeye ve son teslim tarihlerini yönetmeye yönelik güçlü bir proje yönetimi platformu (bu konuda yakında daha fazla bilgi paylaşacağız!) Sosyal medya platformları için Hootsuite: ChatGPT ile gönderiler oluşturun, ardından Hootsuite ile bunları planlayın, yayınlayın ve etkileşimi analiz edin. Bu kombinasyon, gerçek zamanlı kitle içgörüleri sunarak sosyal medya stratejilerini optimize eder. SEO için SurferSEO: ChatGPT içerik oluştururken, SurferSEO bu içeriğin arama motorları için optimize edilmesini sağlar. Blog yazıları, meta açıklamaları ve web sayfalarının SEO etkisini artırmak için idealdir. E-posta pazarlama kampanyaları için Mailchimp: ChatGPT'yi kullanarak kişiselleştirilmiş e-posta içeriği ve konu satırları oluşturun, ardından Mailchimp ile kampanyaları otomasyonla gerçekleştirin, etkileşimi izleyin ve hedef kitleleri segmentlere ayırarak etkili bir erişim sağlayın

ClickUp, pazarlama girişimlerini nasıl destekleyebilir?

ChatGPT'yi kullanıyor ama daha yapacakları mı istiyorsunuz? Pazarlama iş akışınıza ClickUp'ı eklemeyi deneyin.

ChatGPT içerik oluşturma için iyi bir araç olsa da, ClickUp for Marketing, pazarlama takımlarının beyin fırtınası yapmasına, planlamasına ve kampanyaları daha verimli bir şekilde yürütmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformu sunar.

Ayrıca, yapay zeka asistanı ClickUp Brain, platforma tamamen entegre edilmiştir. Bu, harici araçların sunabileceği en iyi genel yanıtlar yerine, tüm sorgularınıza gerçek zamanlı ve bağlamsal yanıtlar sunabileceği anlamına gelir.

ClickUp Marketing'i hepsi bir arada bir ChatGPT alternatifi olarak kullanın

ClickUp Brain'in ChatGPT'ye göre üstün olduğu noktalar şunlardır: Diğer AI pazarlama araçları ve platformlarıyla da sorunsuz bir şekilde entegrasyonlar gerçekleştirir!

ClickUp Brain, yapay zekayı doğrudan ş akışlarına entegre ederek gerçek zamanlı, bağlam odaklı içgörüler sağlar

Görev yönetiminden performans izlemesine kadar, işbirliğine dayalı pazarlama görevleri için idealdir.

ChatGPT'den farklı olarak ClickUp, tek bir konumda bütünsel ve işlevler arası ş akışlarını destekler

ClickUp'ın tüm pazarlama girişimlerinizi desteklemek için başka neler sunabileceğini öğrenmek için okumaya devam edin.

Pazarlama ile ilgili tekrarlayan görevleri otomasyon ile otomatikleştirin

ClickUp'ın en güçlü özelliklerinden biri ClickUp Otomasyon'dur. ClickUp'ın otomatik ş akışları sayesinde takımlar, blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri veya e-posta kampanyaları gibi içeriklerin oluşturulması ve dağıtımına ilişkin sorumlulukların atanmasını otomatikleştirebilir.

ClickUp Otomasyon kütüphanesindeki hazır şablonları kullanarak herhangi bir görevi veya eylemi otomatikleştirin

100'den fazla hazır otomasyon şablonu ile ClickUp, pazarlamacıların görev atamaları, durum güncellemeleri ve hatta e-posta kampanyaları gibi eylemleri otomatikleştirmelerine olanak tanır. Takımlar, sosyal medya gönderilerini planlamak veya görev durumlarını güncellemek gibi yoğun işlere daha az zaman harcayarak stratejik planlama ve yaratıcılığa daha fazla zaman ayırabilir.

Gen AI'nın gücünden iki kat daha fazla yararlanın

ClickUp'ın yapay zeka motoru olan ClickUp Brain, AI Writer for Work adlı bir yazma özelliğine sahiptir. Pazarlama uzmanları bu özelliği kullanarak, blog gönderilerinden e-posta kampanyalarına kadar her şeyi hazırlamak için yapay zeka komutlarını kolayca oluşturabilir ve iyileştirebilir.

ClickUp Brain'in AI Writer for İş özelliği ile yüksek kaliteli içeriği daha hızlı oluşturun

İçeriği markanızın tarzına göre uyarlar, böylece içerik oluşturma sürecini daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Ayrıca bir bilgi yöneticisi görevi de görebilir ve görevlerinizden, belgelerinizden ve önceki projelerinizden ilgili bilgilere hızlı erişim sağlayabilir. İçgörüleri kolayca toplayabilir veya geçmiş içerikleri görüntüleyebilir, her şeyi hızlı başvuru için tek bir yerde tutabilirsiniz.

ClickUp Brain ile bilgi tabanınızdan hızlı yanıtlar bulmak için Görevler, Belgeler veya Kişiler hakkında sorular sorun.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturma için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ile Çalışma Alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, Belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere Çalışma Alanınızın tamamında yapay zeka destekli yazma yardımı alırsınız; hem de tüm Çalışma Alanınızın bağlamını koruyarak.

Performansı görselleştirin ve anahtar metrikleri izleyin

Pazarlamacılar, ClickUp gösterge panellerini kullanarak verileri görselleştirir ve projeler, görevler ve takımlar genelinde performansı izler. Bu gösterge panelleri, AI tarafından oluşturulan içeriğin ne kadar etkili bir performans gösterdiğine dair gerçek zamanlı içgörüler sağlayabilir.

Blog gönderilerinden, e-posta kampanyalarından veya sosyal medya komutlarından kaç potansiyel müşteri elde edildiğini izlemek isterseniz, ClickUp'ın gösterge panelleri bu metrikleri tek bir görünümde görselleştirmenizi kolaylaştırır.

Pazarlamacılar, komutların dönüşümleri nasıl artırdığını veya sonuçları iyileştirmek için nerelerde ayarlamalar yapılması gerektiğini hızlıca görebilir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile öncelikli pazarlama girişimlerinin ilerlemesini ve dönüşümünü tek bir görünümde takip edin

ClickUp Brain tarafından desteklenen AI Insights özelliksi, veri izleme yeteneklerinizi daha da üst düzeye çıkarır. Pazarlamacılar, AI ile ilgili sorular sorabilir ve her gösterge panelinden ilgili verilere dayalı anlık analizler alabilir.

Bu, özellikle birden fazla AI tarafından oluşturulan kampanyanın performansını aynı anda izlemek için kullanışlıdır ve aksi takdirde verileri manuel olarak toplamak ve analiz etmek için harcanacak zamandan tasarruf sağlar.

Diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

ClickUp, 1.000'den fazla araçla entegre olarak pazarlama ekiplerinin ş akışlarını iyileştirmelerine ve favori platformlarını tek bir yerde bir araya getirmelerine olanak tanır. İster görevleri yönetiyor, ister zaman takibi yapıyor, ister birden fazla takım arasında işbirliği yapıyor olun, bu entegrasyonlar her şeyin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Google Drive, Dropbox ve OneDrive ile entegrasyonlar sayesinde görevler içinde ek dosya eklemek ve yönetmek artık çok kolay; uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacaksınız.

ClickUp'ı Google Takvim veya Outlook ile entegre ederek pazarlama görevlerinizin her zaman senkronize olmasını sağlayın. Zoom ve Google Meet ile entegrasyonlar, takımların toplantıları ve kayıtları doğrudan görevler içinde düzenlemesine veya görevlere eklemesine olanak tanır.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak Google Takviminizi ClickUp ile senkronize edin

ClickUp API ayrıca takımların kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanır ve teknoloji yığınınızda ne olursa olsun her şeyin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Bu güçlü entegrasyonlar, pazarlamacıların ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmelerine, zamandan tasarruf etmelerine ve sonuçlara odaklanmalarına olanak tanır.

AI ile Pazarlamanın Geleceğini Keşfedin

AI, pazarlama stratejilerini yeniden şekillendirmeye çoktan başladı ve ChatGPT ile ClickUp Brain gibi araçlar bu alanda öncülük ediyor. AI'yı pazarlama akışlarınıza entegre ederek, sadece görevleri otomasyonla otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yaratıcılık, içgörü ve etkileşim için yeni fırsatların kapılarını açarsınız.

İster içerik stratejinizi geliştiriyor, ister verimliliği artırıyor, ister kişiselleştirme yoluyla müşteri deneyimini iyileştiriyor olun, pazarlama için en iyi ChatGPT komutlarımız, pazarlamacıların daha akıllı ve daha etkili iş yapmasına yardımcı olur.

Pazarlamanın geleceği, yapay zekanın gücünden yararlanabilenlere büyük ölçüde bağlı olacaktır.

