Sosyal Medya için ChatGPT'yi Kullanma [ve Kullanmama] Yöntemleri

Sosyal medya yöneticisi olmak zor bir iştir.

Pazarlama stratejinizle (ki bu strateji neredeyse hiç sabit değildir) uyumlu bir sosyal medya yayın takvimi planlamak ve uygulamakla kalmaz, aynı zamanda sosyal medya varlığınızı artırabilecek konuları ve trendleri takip etmek için sürekli tetikte olmanız gerekir.

Buna içerik, tasarım ve hatta ürün takımlarınızla sürekli koordinasyonu da ekleyin, öğle yemeği için bile zaman bulmakta zorlandığınız iş günleri sizi bekliyor.

Neyse ki, sosyal medya için ChatGPT'yi kullanarak planlama ve yürütme iş akışlarınızın bir kısmını basitleştirebilirsiniz. 🤖

Sosyal Medya için ChatGPT Nasıl Kullanılır?

ChatGPT'yi sosyal medya pazarlaması için altı şekilde kullanabilirsiniz: fikir üretme, sosyal medya takvimleri oluşturma, özet oluşturma, sosyal medya gönderileri oluşturma, yeniden kullanma ve görüntü oluşturma.

1. Fikir üretme

Son beyin hücrelerinizi sosyal takviminizi planlamak için harcadınız ve CMO'nuz sizden güncel bir trendi "kullanmanızı" istiyor. Fikir üretmede tıkanıp kalıyorsunuz ve "viral" diyemeden reddedilen fikirler ortaya çıkıyor

Bu noktada ChatGPT, harika bir fikir panosu haline gelebilir ve fikir üretmenize yardımcı olabilir (özellikle sosyal dinleme araçlarından elde edilen içgörülerle desteklendiğinde).

Doğru bağlam ve bir fikir tohumuyla ChatGPT, sizi saniyeler içinde doğru yöne yönlendirebilir ve hatta sosyal medya başlıkları ve gönderi fikirleri oluşturabilir.

Örnek: Trend olan bir meme şablonu etrafında bir LinkedIn veya Facebook gönderisi oluşturmak istediğinizi varsayalım.

ChatGPT'ye şablonu verebilir, ürün veya hizmetinizle ilgili ayrıntıları ekleyebilir ve araçtan, tekliflerinizle ilgili temel avantajlara veya belirli hedef kitlenin karşılaştığı zorluklara bağlanan içerik seçenekleri sunmasını isteyebilirsiniz.

Hızlı bir hashtag oluşturmasını isteyin, çıktıyı bir Google Dokümanlar dosyasına ayarlayın, içeriği beklentilerinize göre düzenleyin ve işiniz bitti!

ChatGPT ile sosyal medya gönderileri ve kampanyalar için saniyeler içinde yeni fikirler üretin

💡Profesyonel İpucu: ChatGPT'nin içerik fikirleri üretmesine yardımcı olmak için belgeler ve görseller kullanın. Örneğin, şirketinizin yakın zamanda yayınladığı bir teknik belgeden sosyal medya içerik fikirleri çıkarmak istediğinizi varsayalım. PDF'yi ChatGPT tarafından analiz ettirin ve ilgili konu dalları üretmesini isteyin. İşte bu kadar! Sınırsız fikir.

2. Takvimler

Doğru bağlam ve ayrıntılar verildiğinde, ChatGPT sizin için hızlı bir şekilde kapsamlı bir sosyal medya takvimi oluşturabilir.

ChatGPT ile kapsamlı sosyal medya takvimleri oluşturun

Örnek: SaaS şirketiniz yeni bir ürün özelliği piyasaya sürdü. Bunu duyurmak için, sosyal medya için bir içerik takvimi ve çoklu platform tanıtım stratejisi oluşturmanız istendi. ChatGPT'yi kullanarak bir kampanya takvimi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Öncelikle, genel kampanya yönünü ve temasını belirleyin. Her kampanya gönderisinin dayandırılacağı temel bir fikir var mı? Ardından, ChatGPT'ye doğru talimatları verin. Bu talimatlar aşağıdaki ayrıntıları içerir: Piyasaya sürülen yeni özellik, sosyal medya hedefleri ve hedef kitleniz Kampanya teması ve keşfetmek istediğiniz sosyal medya kanalları Platform başına keşfedilecek yayın sayısı ve biçimler Kampanyanın genel süresi ve yayın sıklığı Yeni başlatılan özellik, sosyal medya hedefleri ve hedef kitleniz Kampanya teması ve keşfetmek istediğiniz sosyal medya kanalları Platform başına yayın sayısı ve keşfedilecek biçimler Genel kampanya süresi ve yayınlama sıklığı Ardından, ChatGPT'den talimatlarınıza başvurmasını ve potansiyel konularla bir takvim oluşturmasını isteyin. Çıktıyı tablo veya madde işaretli biçiminde isteyebilirsiniz. Son olarak, araçtan takviminizi istediğiniz şekilde düzenlemesini isteyin ve işiniz bitmiş olsun!

Yeni özellik, sosyal medya hedefleri ve hedef kitleniz

Kampanya teması ve keşfetmek istediğiniz sosyal medya kanalları

Platform başına yayın sayısı ve keşfedilecek biçimler

Genel kampanya süresi ve yayınlama sıklığı

💡Profesyonel İpucu: ChatGPT'yi sosyal medya takvimi oluşturmak için kullanmadan önce, içerik izleyicinizde doldurulması gereken farklı sütunları oluşturduğunuzdan emin olun. Ardından, ChatGPT tarafından oluşturulan son takvimin tanımladığınız sütunlarla eşleştiğinden emin olun. Bu, biçimlendirme için harcadığınız zamandan ve yaşadığınız sıkıntılardan büyük ölçüde tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Sosyal medya takviminiz için hazır bir şablona ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu tam da aradığınız şey.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu ile sosyal takviminizi oluşturun

Bu şablonla, ClickUp'ta yayın programınızı oluşturabilir ve takımınızla işbirliği yaparak beyin fırtınası yapabilir ve takvimi yeni fikirlerle doldurabilirsiniz.

Haftalık Yapılacaklar Listesi Görünümü'nü kullanarak işlerinizi takip edebilir ve farklı ilerleme aşamalarına göre sınıflandırılabilen görevler oluşturabilir ve atayabilirsiniz. Ayrıca, gönderileri platforma göre otomatik olarak düzenleyen Platform Görünümü'nü de çok seveceksiniz.

Kampanyalarınızda gerçekleştirebileceğiniz A/B testleri için takvimler veya sosyal medya içerik akışınızı kolaylaştırmak için sosyal medya gönderileri için bir editoryal şablon gibi diğer kullanışlı sosyal medya içerik takvim şablonlarını da değerlendirebilirsiniz.

3. Özetler

ChatGPT, güçlü metinler ve yaratıcı brief'ler oluşturmak için harika bir araçtır.

ChatGPT ile güçlü sosyal medya metinleri ve tasarım özetleri oluşturun

ChatGPT ile çalışırken iki kısa özet oluşturma yaklaşımı kullanabilirsiniz.

Brifing belgenizde nelerin olması gerektiğini zaten biliyorsanız, istemlerinizde gerekli parametreleri tanımlayın, ChatGPT'den bu alanları doldurmasını isteyin ve gerekli değişiklikleri yapın

Özetin ne içermesi gerektiğini bilmiyorsanız, iyi bir yaratıcı özet şablonu seçin ve ChatGPT'den gereksinimlerinizi detaylandırmasını isteyin. Bu yaklaşımı benimsiyorsanız, ChatGPT'nin metin yazarı veya tasarımcınızın rolünü üstlenmesini ve özetinizi güçlendirebilecek ilgili sorular sormasını istemek iyi bir fikirdir

4. Metin yazarlığı

ChatGPT gibi AI araçlarıyla metin yazmak zor olabilir.

Elbette, AI içerik üretme hızınızı insanlardan kat kat artırır. Ancak aynı zamanda yaratıcı düşünme yetenekleri çok sınırlıdır, bu da izleyicilerin bir kilometre öteden kokusunu alabileceği robotik çıktılar üretir ("Bu rekabetçi ortamda...").

Bot tarafından yazılmış gibi görünmeyen AI tarafından üretilen içerik üretmenin en iyi yolu nedir? Metin yazarlığında "cyborg" yaklaşımını benimseyin, yani ChatGPT'nin ağır işi yaparken siz düşünün. Bu, metin yazarlığı görevini üç adıma bölmeyi içerir.

Adım 1: Temel bir özet sağlayın

Burada birincil özeti oluşturur, daha küçük özetlere ayırır ve bu mini özetlerin her birini ChatGPT için aşamalı bir dizi komut olarak kullanırsınız.

Metin yazma sürecinin bu aşamasında, ChatGPT'nin markanın tonunu ve içeriğini doğru bir şekilde yakalaması beklenir, ancak çıktıda yine de bot tarafından yazılmış gibi görünen içerik örnekleri olacaktır.

💡Profesyonel İpucu: Sosyal medya metinlerinizde doğru üslubu bulmakta zorlanıyor musunuz? ChatGPT'den, eğitim içerikleri için "konuşma dilinde ve eğlenceli" bir üslup kullanmasını veya kişisel hesaplardan yayınlanacak içerikler için "konuşma dilinde, iddialı ve kesin" bir üslup kullanmasını isteyin. Ayrıca, okuma seviyesini 8. sınıf olarak belirleyerek cümle yapısını basitleştirebilirsiniz.

Adım 2: AI'nın yardımıyla içeriği düzenleyin

Önceki adımda GPT tarafından oluşturulan içeriğin yalnızca yaklaşık %30-50'si gerçekten kullanılabilir olacaktır. Şimdi, insan tarafından yazılmamış gibi görünen içerik öğelerini ayıklama zamanı.

Okuyucuya gerçek bir değer katmayan anlamsız cümleler

Tekrarlanan kelimeler, kelime öbekleri, terminolojiler ve noktalama işaretleri

Gereksiz veya yanlış benzetmeler ve metaforlar

Aşırı veya gereksiz emoji kullanımı

Marka yönergelerine uyulmaması

Metinde mizah veya nüans eksikliği

3. Adım: İçeriği kendiniz düzenleyin

Önceki adımdan sonra, GPT tarafından oluşturulan içeriğin yaklaşık %50-70'inin kullanılabilir olduğunu göreceksiniz. Bu oranı %100'e çıkarmak için, ChatGPT'nin yapamayacağı anahtar düzenlemeleri kendiniz yapmanız gerekir.

Ton iyileştirmeleri yapma (içeriğinize mizah katma gibi)

Mantıksal akışı iyileştirmek için metni yeniden yapılandırma

Yararlı benzetmeler ve metaforlar ekleme

Hedef kitlenizin anlayabileceği teknik terimler ekleme

Yararsız içeriğin mevcut örneklerini düzenleme

Platform karakter sınırlarına uymak için bölümleri kısaltma

Ayrıca okuyun: İçerik Pazarlamasında AI Kullanma Kılavuzu

5. İçeriği yeniden kullanma içerik

İçeriğin yeniden kullanımı, sosyal medya stratejinizin büyük bir bölümünü oluşturuyor olabilir. Bu akıllıca bir hareket, çünkü ürettiğiniz her içeriğin maksimum faydasını elde etmek istersiniz. ChatGPT bu konuda yardımcı olabilir.

ChatGPT'den mevcut içeriğinizi yeniden ifade etmesini istemenin üç yolu vardır.

Yayınlanmış bir içerik varlığına bağlantı paylaşın

İçeriği PDF biçiminde yükleyin ve ChatGPT'den taramasını isteyin

Eski usul Ctrl C + V (Mac kullanıcısıysanız Cmd C + V) tuşlarını kullanın ve hemen yeniden kullanıma başlayın

Yeniden ifade edilmesini istediğiniz içeriği paylaşmadan önce, ChatGPT'ye platform, hedef kitle, içerik biçimi, ses tonu ve geçerli karakter sınırları konusunda doğru talimatları verdiğinizden emin olun.

6. Görseller

ChatGPT'nin sizin için görseller ve reklam öğeleri oluşturabileceğini biliyor muydunuz? Sosyal medya gönderileri için reklam öğelerine ihtiyaç duyduğunuzda her seferinde tasarımcınıza veya DM'lerinize başvurmanıza gerek yok.

Ancak burada bir uyarı var: Şu anda ChatGPT ve benzeri üretken AI araçları, metin tabanlı reklam öğeleri oluşturmada zorluk çekiyor ve bu zorluk, reklam öğesi içindeki metnin tamamen okunamaz hale gelmesine kadar varabiliyor.

Dolayısıyla, ChatGPT'yi sosyal medya görseli oluşturmak için kullanıyorsanız, yalnızca metin içermeyen görsellere odaklanan komutlara bağlı kalın. Bunu yapmak için iki yol vardır.

Görsel komutlar

Sıfırdan bir görüntü oluşturmanız mı gerekiyor? Açıklayıcı bir sanat komutu seçin, görüntü stiliyle ilgili özel talimatlar verin ve saniyeler içinde görüntüler oluşturun.

ChatGPT gösterge panelinde doğrudan yeni görüntüler oluşturun

Referans görseller

Belirli bir sanat stiline dönüştürmek istediğiniz bir görsel mi var? Bu referans görseli ChatGPT ile paylaşabilir, beklenen sonucu tanımlayabilir ve daha fazla varyant elde etmek için talimatlarınızı değiştirebilirsiniz.

ChatGPT ile mevcut görüntüleri tercih ettiğiniz sanat stiline dönüştürün

💡Profesyonel İpucu: ChatGPT ile oluşturduğunuz her görüntü, marka yönergelerinizle uyumlu hale getirilebilir. Markanızın renk kodlarını tanımlayabilir, bunları birincil, ikincil ve üçüncül renklere ayırabilir ve GPT'den belirlediğiniz marka renklerinde ilgili görseller bulmasını isteyebilirsiniz.

Sosyal Medya için ChatGPT Kullanma İpuçları

Sosyal medya fikir üretme ve içerik oluşturma için ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmak için şunları yapın: komutları daha küçük parçalara ayırın, kendi özel GPT'lerinizi oluşturun, paylaşılabilir bir komut deposu oluşturun ve örnekleri paylaşın.

Yinelemeli bir yaklaşım benimseyin

Kaçınmanız gereken bir hata: herhangi bir LLM modeline tek seferde tüm özeti vermek.

ChatGPT gibi araçlar bilgi yığınlarıyla iyi çalışmaz ve talimatları unutma olasılığı yüksektir. Bu da takip yorumları yapmak, tüm süreci yeniden başlatmak veya daha kötüsü, değişikliklerin çoğunu kendiniz yapmak için daha fazla zaman harcamak anlamına gelir.

Daha iyi bir fikir mi? Özetinizi daha küçük parçalara ayırın ve istediğiniz sonucu elde etmek için yinelemeli bir yaklaşım benimseyin.

Örnek: LinkedIn karuseli için harika bir metin yazmak istediğinizi varsayalım. ChatGPT'ye tüm talimatları birden vermek yerine, araca daha fazla bağlam sağlayın, bir tel kafes ile başlayın ve ardından her karusel slaytına birkaç komut verin.

Yinelemeli bir istem yaklaşımı, sohbet başına daha fazla mesaj gerektirir, bu da sohbet sınırınıza daha hızlı ulaşacağınız anlamına gelir (bununla ilgili daha fazla bilgi birazdan verilecektir). Ancak bu, sonunda kendinizin düzeltmek veya yeniden çalışmak zorunda kalacağınız vasat sonuçlarla çalışmaktan çok daha iyidir.

Belirli hedefler için özelleştirilmiş GPT'ler ayarlayın

ChatGPT'nin ücretli planlarında, hedefe özel GPT'ler kurabilirsiniz, yani kendi özel talimatlarınızı tanımlayabilir veya OpenAI'nin GPT şablonlarını kullanabilirsiniz.

Belirli pazarlama hedefleri için özel ChatGPT asistanları oluşturun

Kendi GPT'nizi oluşturmanın amacı, eğitim süresini kısaltmaktır. Her sohbette tonu ve hedef kitleyi belirlemek veya sosyal medya içeriği istediğinizde önemli referansları tekrar tekrar paylaşmak zorunda kalmazsınız.

ChatGPT'de özel GPT'ler oluşturmak veya kullanmak için, aracın kenar çubuğundaki "GPT'leri Keşfet" sekmesine tıklayın, "Oluştur" düğmesine basın veya önceden tanımlanmış GPT şablonlarını bulun ve başlayın.

Bir komut istemi deposu oluşturun

ChatGPT kesinlikle verimliliği artıran bir araçtır.

Ancak gerçek verimlilik hilesinin sırrı bilgi paylaşımında yatıyor, örneğin "Hey, bu komut bu tür içerik veya konu için gerçekten işe yaradı. Sen de denemelisin!"

Takımınızla paylaşabileceğiniz sağlam (ancak iyi yönetilen) bir ChatGPT komut istemi deposu oluşturmak iyi bir fikirdir. Bunu yapmanın en hızlı yolu bir elektronik tablodur, ancak daha yönetilebilir ve özelleştirilebilir bir yol ise ClickUp'taki Tablo Görünümü'dür.

ClickUp'ın Tablo Görünümü ile özelleştirilebilir bir komut istemi deposu oluşturun

💡Profesyonel İpucu: Bir komut istemi deposu oluştururken, koruma önlemleri aldığınızdan emin olun. Bu, komut istemlerini kimlerin ekleyebileceğini ve görüntüleyebileceğini, depoyu başkalarıyla kimlerin paylaşabileceğini, belirli komut istemleriyle ilişkili çıktı kalitesini vb. sıkı bir şekilde kontrol etmek anlamına gelir. ClickUp Belgelerindeki özel izinlerle bunu yapmak çok kolay!

Örneklerle daha iyi bağlam oluşturun

Kısa özetlerle çalışan tüm içerik oluşturucular, iyi örneklerden her zaman faydalanır. Bu, ChatGPT gibi üretken AI araçları için de geçerlidir.

AI araçlarının zorlandığı alanlardan biri, sosyal medya içeriği için markanızın sesini veya tonunu taklit etmektir. ChatGPT'nin web'i tarama özelliği sayesinde, bu sorun artık kolayca çözülebilir.

Örnek: Herhangi bir ürün pazarlama içeriği için konuşma tarzında ancak otoriter bir üslup kullandığınızı varsayalım. Ancak ChatGPT'nin bunu anlaması konusunda zorluk yaşıyorsunuz. En kolay çözüm, ChatGPT'ye taklit etmek istediğiniz içeriğin bağlantısını vermek ve ilk taslakları hazırlamasını beklemektir.

İçerik çıktısını iyileştirmek için ChatGPT'ye örnekler verin

Araç belirli bir bağlantıyı tarayamıyorsa, referans olması için belirli bir paragrafı veya cümleyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz (ancak intihal yapmadığınızdan emin olun).

Sosyal Medya için ChatGPT Kullanımının Sınırları

ChatGPT, sosyal medya performansınızı kesinlikle artırabilir. Ancak tüm avantajlarına rağmen, bu aracın bazı önemli eksiklikleri de bulunmaktadır.

Birincisi, yanlış bilgiler ve hatta yanlış kaynaklara bağlantılar üretebilir. Ayrıca, yaratıcı yanıtlar vermekte zorlanabilir.

ChatGPT, belirli bir süre içinde yapabileceğiniz sohbetlerin sayısında da katı bir sınırlama getirir. Daha fazla sohbet sınırı istiyorsanız, daha fazla ödeme yapmanız gerekir.

Gerçeklere aykırı bilgiler

Yanlış bilgiler, ChatGPT'nin ilk gününden beri bir sorun olmuştur. OpenAI, kullanıcıları olası çıktı hataları konusunda uyarmak için (her sohbetin altına) bir sorumluluk reddi beyanı bile eklemiştir.

Bir içerik kaynağının doğruluğuna güvenemediğinizde, çok fazla zaman kaybedersiniz. ChatGPT'nin çıktısını doğrulamak için harcayacağınız zaman, görevi bu araca atamanın asıl amacını, yani verimliliği, ortadan kaldırır.

Şimdilik, gerçeklere dayalı sosyal medya içeriği oluşturmak için ChatGPT'yi kullanmaktan kaçının. Doğru içerik oluşturmak için bu aracı kullanmanız gerekiyorsa, çıktıda yer alan her veri noktası ve gerçek için kaynakları vermesini isteyin.

Robotik yanıtlar

Maalesef, mevcut ChatGPT modelleri yaratıcı açıdan yetersizdir.

Bu araç, insanlar gibi yaratıcı ve kitle nüanslarını anlayamaz, bu nedenle ön tanımlı çıktısı ilham verici olmayan, robotik yanıtlardır. Sonuç, kitlelerin insan tarafından oluşturulan içerikten kolayca ayırt edebileceği vasat içeriklerdir.

Daha büyük zorluk, belirli bir ses tonu tanımlasanız veya araca yaratıcı yönlendirmeler verseniz bile, ChatGPT talimatları unutma eğiliminde olması ve genellikle eğitim verilerine geri dönerek hayal kırıklığı yaratan sonuçlar üretmesidir.

Kullanım sınırları

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, ChatGPT'den istediğiniz çıktıyı elde etmenin tek yolu, yinelemeli komut istemleridir. Doğal olarak, bu da sohbet başına daha fazla mesaj gerektirir.

Ancak sorun şu ki, ücretli ChatGPT planlarında bile her üç saatte yalnızca 160 mesaj gönderebilirsiniz. Ve bu en pahalı planda bile geçerli.

Bu sohbet sınırları, bireysel bir kullanıcıysanız yönetilebilir. Ancak paylaşılan bir takım hesabınız varsa, bu sınır hızla tükenebilir, yani verimlilik de yok olur.

ChatGPT, sosyal medya iş akışlarınızın ayrılmaz bir parçasıysa, şimdilik tek çözüm, hesap başına sınırlı sayıda kullanıcıya sahip birden fazla hesap açmaktır.

Ayrıca okuyun: En İyi 15 ChatGPT Alternatifi

Sosyal Medya Pazarlaması için ClickUp AI

ClickUp Brain, ChatGPT'nin daha güçlü ve çok yönlü kuzeni. 🧠

Bu nedenle, sosyal medya pazarlamacıları için harika bir yazma ve fikir üretme asistanı (ChatGPT gibi) olmasının yanı sıra, ClickUp Brain pazarlama yönetimi iş akışlarınızı da destekler.

ClickUp Brain ile sosyal medya pazarlamasını hızlandırın, otomatikleştirin ve geliştirin

İçeriğe bağlam katın

ChatGPT gibi, ClickUp Brain de sizin için içerik ve fikirler üretebilen bir AI yazma asistanıdır. Ancak burada önemli bir fark vardır: ClickUp Brain yapay zekadır, ancak çok daha fazla bağlam içerir.

ClickUp Brain, projelerinizi, belgelerinizi ve görevlerinizi tek bir platformda birbirine bağlayan sinir ağları (bu nedenle "beyin") üzerinde çalışır. Bu, ClickUp Brain'i her kullandığınızda, çıktının projeleriniz ve iş akışlarınız hakkında derin bir anlayışa dayandığı anlamına gelir

Örneğin, ClickUp Brain'in AI Knowledge Manager ile ClickUp'ta veya ClickUp ile bağlantılı belirli belgeler, wiki'ler, kişiler, ürünler veya görevlerle ilgili soruların yanıtlarını alabilirsiniz. Böylece, ClickUp'taki yardım merkezi bloglarınızdan birini sosyal medya karusel gönderisine dönüştürmek isterseniz, yerleşik AI aracının gönderileri oluşturması için doğru bağlamı ayarlamak için çok az zaman harcamanız gerekir.

Bunu ChatGPT ile yapmak için, zamanınızın yarısını araca son derece ayrıntılı talimatlar vermekle geçirirsiniz.

Sıradan işleri otomatikleştirin

ClickUp Brain, kullanışlı bir içerik oluşturma aracıdır. Ancak ChatGPT'den farklı olarak ClickUp Brain, pazarlama projeleri ve görev yönetimi iş akışlarınıza da yapay zeka getirir

Örneğin, ClickUp'ın AI Project Manager ile belirli bir projeyle ilişkili tüm görevler veya alt görevler için doğru durum güncellemeleri ve raporlar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, araçtan belirli eylemleri (görev durumlarını değiştirme gibi) gerçekleştirmesini, ayrıntılı proje planları oluşturmasını ve bunları işbirliğine dayalı belgelere dönüştürmesini ve doğru verileri otomatik olarak alıp ilgili belge alanlarını doldurmasını isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain ayrıca toplantı transkriptleri oluşturabilir, insan benzeri hızlı yanıtlar ayarlayabilir, eylem öğelerini özetleyebilir ve tekrarlayan görevler için şablonlar oluşturabilir.

ChatGPT'nin üretken AI asistanıyla bunların hiçbirini elde edemezsiniz.

Sınırsız iş

ChatGPT'den farklı olarak, ClickUp Brain girebileceğiniz komut isteme sayısına sınır koymaz. Bu, komut isteme konusunda daha bilinçli bir yaklaşım benimsemenizi ve istediğiniz çıktıya çok daha yakın, ilgi çekici içerikler üretmenizi sağlar.

Pazarlama Yönetimi için ClickUp

AI yeteneklerinin genişliği, ClickUp ve ChatGPT arasındaki tek fark değildir.

Daha derinlemesine incelendiğinde, gerçek fark ortaya çıkıyor: ClickUp stratejik bir yapay zeka platformu, ChatGPT ise taktiksel bir yapay zeka asistanı.

Diğer bir deyişle, harika bir pazarlama metin yazarı veya sosyal medya gönderileri için beyin fırtınası yapabileceğiniz bir arkadaş arıyorsanız, hem ClickUp hem de ChatGPT bu işi iyi bir şekilde yapabilir.

Ancak, yapay zeka ile desteklenen sağlam bir pazarlama yönetimi ( sosyal medya proje yönetimi dahil) platformuna ihtiyacınız varsa ve bu platformda yapay zeka özelliği de bulunuyorsa, ClickUp tam size göre.

Sosyal medya yönetiminin yanı sıra, pazarlama takımları için ClickUp, günlük pazarlama operasyonlarınıza birçok yönden büyük değer katar.

Planlama

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile ayrıntılı sosyal medya içerik takvimleri oluşturun ve düzenleyin

ClickUp'taki Takvim Görünümü aracılığıyla sosyal medya pazarlama kampanyalarınız için ayrıntılı bir takvim oluşturun. Sadece birkaç tıklama ile görevleri planlayın ve işleri atayın

Pazarlama fikirlerinizi ve planlarınızı ve planlarınızı ClickUp Zihin Haritaları ile akış şemaları olarak görselleştirin. Akış şemalarını otomatik olarak görevlere dönüştürün ve gerektiği gibi özelleştirin

Pazarlama faaliyetlerinizi çeşitli diğer çeşitli diğer ClickUp Görünümleri ile takip edin — görevlerin ayrıntılı özetleri için Liste görünümü, Kanban tarzı ilerleme raporu için Pano görünümü, kapasiteyi yönetmek için Box görünümü vb

İşbirliği

ClickUp Belgeleri ile daha hızlı ve daha etkili işbirliği yapın

AI ile otomatik olarak içerik oluşturun ve ClickUp Belgeleri aracılığıyla pazarlama içeriği taslaklarını takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin. Yorum ekleyin, görevleri atayın ve takip edin, iç içe sayfalar oluşturun ve daha fazlasını yapın

İletişim araçları arasında geçiş yapmayı bırakın ve ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile takımlarınızla daha hızlı ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapın. Sohbetlerde bağlantıları ve multimedya içeriklerini paylaşın ve sohbet yorumlarını belirli takım üyelerine etiketleyin

Raporlama

takım ve bireysel hedefler belirleyin ve paylaşın Şeffaflık ve hesap verebilirlik için ClickUp Hedefleri ilebelirleyin ve paylaşın

görselleştiren Kampanya sonuçlarını ve takım hedeflerine yönelik ilerlemeyi ClickUp Gösterge Panelleri ile herkesin senkronizasyonunu ve işlerin yolunda gitmesini sağlayın

Şablonlar

ClickUp'ın geniş otomasyon yetenekleri, platformun size zaman kazandırmasının tek yolu değildir. Belirli görevler ve proje iş akışları için kapsamlı şablon kitaplığımız sayesinde de değerli saatler kazanabilirsiniz.

Aşağıda, sosyal medya pazarlamacılarının ClickUp'ta kullanmaya başlayabilecekleri bazı şablonlar bulunmaktadır.

ClickUp Sosyal Medya Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu ile sosyal medya stratejinizi zenginleştirin

ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu, sosyal medya stratejinizi düzenli bloklar halinde görselleştirmenize yardımcı olur. Her blok, görev atanan kişiler, yayın tarihleri, yayınlanacak platformlar, içerik taslaklarına bağlantılar, kullanılacak hashtag'ler ve daha fazlasını içeren her bir gönderiyi ayrıntılı olarak gösterir.

Bu bilgileri farklı bir şekilde görselleştirmek için ClickUp'ın Sosyal Medya Gönderi Şablonunu da kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın Sosyal Medya Stratejisi Ş Akışı Şablonu, sosyal medya kampanyalarınızı detaylandırmak ve organize etmek için harika bir başlangıç noktası sağlar.

Entegrasyonlar

ClickUp, son derece genişletilebilir bir platformdur ve CRM'ler, yardım masaları, verimlilik ve işbirliği araçları, veritabanları ve daha fazlasını içeren 1000'den fazla entegrasyonu destekler.

Slack mesajı aracılığıyla ClickUp'ta sosyal medya görevleri atamanız mı gerekiyor? Yapabilirsiniz! Google Drive'daki içerik taslaklarını ClickUp'a aktarmanız mı gerekiyor? Çok kolay. Metin yazım özetinize eklemek istediğiniz bir Figma tasarım dosyası veya Miro beyaz tahta mı var? İçe aktarın. Yazarlarınızın gramer kurallarına uymasına yardımcı olmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ı Grammarly ile senkronize edin.

ClickUp'ın geniş uygulama konektörleri yelpazesiyle yapabileceğiniz çok şey var. Ancak, büyük ölçüde bağımsız bir AI asistanı olarak kullanılabilen ChatGPT için durum böyle değildir. API'ler aracılığıyla diğer araçlarla entegre olabilir, ancak bu karmaşık ve hatta pahalı bir işlemdir.

Siz beyin olun, AI kas gücü olsun

İyi pazarlama, iyi düşünmektir.

ChatGPT gibi en iyi sosyal medya AI araçlarından bazıları harika işler çıkarır , ancak harika düşünürler değildir. Pazarlamacılar olarak bazen bunu unutur ve üretken AI'nın bizim kadar bağlam ve yaratıcı yeteneğe sahip olduğunu varsayarız. Ancak bu doğru değildir.

AI araçlarını sosyal medya başlıkları oluşturmak veya güncel kampanyalar için fikirler üretmek için kullanıyor olsanız da, bunları her zaman işlerinizi daha hızlı ve daha verimli bir şekilde halletmenizi sağlayan güçlü bir araç olarak düşünün. Ancak yaratıcı kontrol sizde olmalıdır

Ayrıca, gerçek süreç verimliliğinin yalnızca içerik üretim süresini iki saatten iki dakikaya indirerek elde edilemeyeceğini (bu da yardımcı olsa da) unutmayın. Verimlilik, AI'nın iş gününüzdeki diğer iş akışlarını desteklemesi ve görevlerinizi üstlenmesi ile de sağlanır.

ClickUp gibi araçlar bunu yapmak için geliştirilmiştir. ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve iş günlerinize daha fazla verimlilik katın!