İş Yerinde Makro Yönetimi Uygulamak İçin Temel Kılavuz

Hepimizin içindeki en iyi yanları ortaya çıkaran bir (ya da şanslıysanız birden fazla) öğretmen, profesör veya yönetici vardır. Her birinin özellikleri farklı olsa da, hayatımızdaki bu tür kişilerin ortak özelliği, bize baskı yapmadan hedeflerimize ulaşmamız için bizi motive etmeleridir.

Herkes iş yerinde potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olan, destekleyici bir yöneticiyle çalışmak ister. Ancak çoğumuz, böyle bir yönetici olmakta zorlanırız.

Doğru yönetim stilini bulmak, deneme ve hata ile dolu zorlu bir süreçtir. Ancak, bir yaklaşımın etkili olduğu kanıtlanmıştır: makro yönetim.

Bu kelime size yeni geliyorsa, bunun her takım için hayati bir yaklaşım olduğunu unutmayın.

Neden? Çalışanların %66'sı yöneticileri nedeniyle işten ayrılıyor. Dolayısıyla, bir takımı nasıl yönettiğiniz, bağlılık, motivasyon ve iş kültürü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Makro yönetim, güven, uyum ve verimliliği en üst düzeye çıkaran etkili bir insan yönetimi tarzıdır.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu makalede, makro yönetimle ilgili temel bilgiler, avantajlar, anahtar adımlar ve ipuçları ele alınacaktır. Ayrıca, proje yönetimi uzmanı ClickUp'ı kullanarak makro yönetimi nasıl kolaylaştırabileceğinizi de tartışacağız.

Makro yönetim nedir?

Makro yönetim, güven ve daha fazla özerkliğe öncelik veren müdahaleci olmayan bir liderlik tarzıdır. Makro yönetim, her ayrıntının üzerinde durmak yerine çalışanları güçlendirmeye ve organizasyonel gelişim yoluyla takımları desteklemeye odaklanır.

Gerçek hayattan bir örnek ister misiniz? Bir senaryo üzerinde çalışalım.

Senaryo: Pazarlama takımınız yeni bir ürünün lansman kampanyasını planlamak zorundadır.

Burada makro yönetim nedir? Lider olarak, o ürünle ilgili şirketin hedeflerini, pazarlama bütçesini ve son teslim tarihlerini belirleyin. Ardından, takımınızla birlikte beyin fırtınası yapın ve stratejiler, kanallar ve mesajlar üzerinde karar verin. Daha sonra görevleri delege ederek, takım üyelerinin şirketin ve takımın başarısı için bağımsız olarak çalışırken tam sorumluluk almalarını sağlayın.

Sonuç? Takım, uzmanlığını ve yaratıcılığını kullanarak kendi kararlarını alır ve daha yenilikçi ve ilgi çekici kampanyalar ortaya çıkarır.

Makro liderlik yaklaşımı, takım için bir rehber görevi gören destekleyici bir zihniyet gerektirir.

Takım Büyümesi için Makro Yönetimin Faydaları

Makro yönetimi benimsemenin sayısız faydası vardır. İşte başarılı bir takım ortamı yaratıp büyümeyi teşvik eden birkaç fayda:

Daha fazla özerklik ve sahiplik: Makro yöneticiler, çalışanların işlerini üstlenmelerini sağlayarak iş memnuniyetini artırır ve takım üyeleri arasında daha güçlü bir sorumluluk duygusu oluşturur

Yaratıcılık ve inovasyonun artırılması: Bu makro yaklaşım, sürekli denetim unsurunu ortadan kaldırarak yeni ve yenilikçi fikirleri ve yaklaşımları keşfetme özgürlüğü sağlar

İyileştirilmiş işbirliği ve iletişim: Makro yönetim, hedefler hakkında anlayış ve birlikte çalışma özerkliği sağlar. Makro yönetim, hedefler hakkında anlayış ve birlikte çalışma özerkliği sağlar. Liderlikte şeffaflık , takımların açık bir şekilde iletişim kurmasına ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına da yardımcı olur

Gelişmiş çalışan gelişimi: Makro yöneticiler tarafından yönetilen bireyler, değerli beceriler geliştirir ve profesyonel olarak büyür. Sahiplik bilinci kazanır ve zorlukları bağımsız olarak ele alabilir hale gelirler

Stres ve tükenmişlik azalır: Güven ve özerklik, daha rahat ve olumlu bir iş ortamı yaratır. Böylece, makro yönetim yaklaşımı, çalışanların yönetici ekibinin gözetiminde çalıştığı hiyerarşi ve yukarıdan aşağıya yönetim kararlarıyla sıklıkla ilişkili olan baskı ve endişeyi en aza indirir

Takımınızda Makro Yönetimi Uygulamak İçin Adımlar

Makro yöneticilerin, doğrudan müdahaleyi en aza indiren bir yaklaşım benimsediğini biliyoruz. Peki, ideal bir makro yönetici nasıl olunur? Makro yönetimi uygulamak için dört adımlı bir kılavuz:

Adım 1: Net, uzun vadeli hedefler belirleyin

Takımınızı stratejik uzun vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmek için ölçülebilir sonuçlar tanımlayın. Bu daha geniş bakış açısı, günlük görevlerin mikro yönetimini önlemeye yardımcı olur.

Bir örnek ister misiniz? Diyelim ki, önümüzdeki çeyrekte müşteri memnuniyetini %15 artırmak istiyorsunuz. Her gün kontrol etmek yerine, ölçülebilir dönüm noktalarını izleyerek ilerlemeyi takip edin.

Liderlik hedeflerini görselleştirmek, bunları verimli bir şekilde gerçekleştirmenin en iyi yoludur. ClickUp, hedef belirleme ve takım yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp Hedefleri ile uzun vadeli hedefleri haritalayın ve takımınızın hedefleriyle bağlantılandırın

ClickUp Goals, net bir yön belirlemek için mükemmel bir hedef yönetim aracıdır. Hedefler belirleyebilir, her hedefi hedefleri ve mevcut projeleri desteklemek için birbirine bağlayabilir ve gerçek zamanlı güncellemelerle ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Bu araç, sürekli takip yapmadan verimliliği artırmak istiyorsanız idealdir.

Her hedefinizin SMART olması gerektiğini unutmayın: spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı. Tüm bu kutuları işaretlemenize yardımcı olmak için ClickUp, kullanıma hazır çok sayıda hedef belirleme şablonu sunar.

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ClickUp SMART Hedefler Şablonu, tüm hedefleri ve amaçları net ve odaklanmış tutmak için bir çerçevedir. Temiz ve güncellemesi kolay arayüzü, operasyonel ve şirket hedefleri için mükemmeldir.

Çerçevenin SMART Hedef Çalışma Sayfası görünümü gibi özel görünümleri, hedeflerin yönünü açıkça gösterir. Ayrıca, gerekli çaba gibi net özel alanlar sunarak yetki devri kararlarını kolaylaştırır.

Adım 2: Açık iletişim ve işbirliğini teşvik edin

Makro yönetimin ikinci siparişi iletişim kanallarıdır. Bu, sürekli bağlantı için değil, şeffaf diyalog için gereklidir. Çalışanlarınızın hedefleri gerçekleştirmesini istiyorsanız, doğru bilgilere sahip olmaları gerekir.

Burada, düzenli kontroller ve net iletişim planları yardımcı olur. Ayrıca, günlük ilerlemeyi dikte etme olasılığını da en aza indirir.

Açık iletişimi teşvik eden iyi entegre bir çözüm burada hayati önem taşır ve ClickUp, iletişimi kolaylaştırmak ve takımınızın platformun her yerinde senkronizasyonunu sağlamak için bunu sunar.

ClickUp Sohbet ile işlerinize tam bir genel bakış elde edin

ClickUp Sohbet, sürekli ve açık iletişimi bir araya getirmek için mükemmel bir seçimdir. Anlık mesajlaşmanın yanı sıra, Sohbet bağlantı ve dosya paylaşımının yanı sıra eşzamansız ve gerçek zamanlı grup tartışmalarına da olanak tanır.

Organize bir yaklaşım arayan yöneticiler için bu araç, belirli görevleri veya projeleri anında birbirine bağlamanıza olanak tanır. Artık e-postalar arasında gidip gelmek yok, sadece gerekli bilgiler ve içgörüler var. Hatta entegre AI'dan belirli soruları yanıtlamasını veya sohbet konularını sizin için özetlemesini bile isteyebilirsiniz.

Sonuç olarak, ClickUp Sohbet, kolay iletişim ve üst düzey organizasyon ile makro yönetimi yönlendiren bir araç haline gelir.

ClickUp, etkili işbirliğini destekleyen başka araçlara da sahiptir. Örneğin, takımlar ClickUp Beyaz Tahtaları ile birlikte beyin fırtınası yapabilir ve stratejiler geliştirebilir.

Yöneticiler ayrıca ClickUp İletişim Planı Şablonu ile yönlendirici geri bildirim sağlamak için net bir iletişim süreci oluşturabilirler. Bu çerçeve, takım etkileşimi sırasında gereksiz takip veya belirsizlikleri önlemek için birkaç tıklamayla protokoller ve süreçler oluşturur.

Adım 3: Destek ve kaynaklar sağlayın

Etkili makro yönetim için üçüncü adım takımınızı desteklemektir. Sonuçta, bir yönetici kontrolcü değil, takımın bel kemiğidir.

Bu bölüm, takımınızı özerklik için gerekli kaynaklar ve anahtar becerilerle donatmakla ilgilidir. Problem çözmeyi geliştiren kaynakları sağlamaya odaklanın. Ayrıca, yalnızca gerektiğinde rehberlik sunmayı unutmayın.

Takım liderleri ve yöneticiler yolundan çekildiğinde, bir takımın tüm ilgili eğitim materyallerini, yönergeleri ve raporları içeren organize bir depoya ihtiyacı vardır.

Kulağa sıkıcı mı geliyor? ClickUp'ın kapsamlı dokümantasyon ve veri alma araçlarıyla değil.

ClickUp Docs ile tüm belgeleri zengin biçimlendirilmiş, açık bir şekilde düzenlenmiş ve tek bir alanda toplayarak kaynak yönetimini basitleştirin

ClickUp Docs, düzenli ve etkili kaynaklar için ideal çözümdür. Temiz markdown biçimlendirmesi, tüm içeriğin kolayca anlaşılmasını sağlar. Belgeler ayrıca tüm dosyaları merkezi bir alanda depolar, böylece erişim hızlı ve kolay olur.

Takımınızın kaynak merkezi olarak işlev gören özel bir bilgi tabanı oluşturun. Ayrıca, takım üyelerinin bulgularını depoya ekleyebilmeleri için özel izinler ayarlayabilirsiniz. Bu, içeriğinizi güncel tutmanın kesin bir yoludur.

Takımı süreçler veya teknik ayrıntılar konusunda eğitmeniz mi gerekiyor? ClickUp Clips'i kullanarak ekran kayıtları ve eğitimler oluşturun ve bunları ilgili belgelere kolayca ekleyin.

Böylece, ClickUp Belgeleri, destekleyici ancak müdahaleci olmayan bir yaklaşım benimsemenizi sağlayarak makro yönetimi destekler.

Adım 4: Etkili bir şekilde yetki devredin

Makro yönetimin son adımı, yetki devretmektir. Bu konuyu daha önce ele almış olsak da, yetki devretmek sadece görev atamak değildir. Etkili yetki devri, doğru takım üyelerini bulmak ve onların potansiyellerine ulaşmalarını ve dönüm noktalarını gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Takımın iş ahlakını ve sonuçlara sahiplenmesini artırmak için görevleri delege ederken bireysel güçlü yönleri göz önünde bulundurun. Genel ilerlemeye odaklanırken görevlerini yerine getireceklerine güvenin. Bu, güveni artırır ve yenilikçiliği teşvik eder.

Bunun için harika bir çözüm, ClickUp gibi kapsamlı bir görev yönetimi aracına sahip olmaktır.

ClickUp Görevleri ile yöneticiler tek bir tıklama ile görevler oluşturabilir ve atayabilir. Ayrıca, özel görünümleriyle takım kapasitelerini optimize etmenize yardımcı olur.

ClickUp İş Yükü Görünümü ile takım kapasitenizi sorunsuz bir şekilde yönetin, optimize edin ve destekleyin

ClickUp İş Yükü Görünümü, tüm makro yöneticiler için vazgeçilmez bir optimizasyon özelliğidir. Bu özel görünüm, görevlerin sayısını, çalışma saatlerini ve tamamlanma oranlarını görselleştirir ve herhangi bir çalışanın aşırı yüklenip yüklenmediğini anında vurgular.

Görünümde ayrıca özelleştirilebilir filtreler ve kapasite ayarları da bulunur. Dengesizlik varsa, hızlı bir kontrol görüşmesi ekibin durumunu değerlendirmek ve bir eylem planı oluşturmak için yeterlidir.

Ayrıca, bu iş yükü yönetim aracı, çoğu çalışanın potansiyelini en üst düzeye çıkarırken, tükenmişlik hissini ortadan kaldırır.

Makro yöneticiler, büyük resmi görmelerine ve uzun vadeli strateji uygulamalarını izlemelerine yardımcı olan ClickUp Gösterge Panellerinden de yararlanabilirler.

Projenizden önce strateji oluşturmanıza yardımcı olmak için ClickUp, tüm etkinlikleri anında haritalamak için görev listesi şablonları sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takım Yönetimi Planı Şablonu ile takımınızın stratejisini, rollerini ve sorumluluklarını belirleyin

ClickUp Takım Yönetimi Planı Şablonu, bir proje başlamadan önce süreçleri oluşturmak için tasarlanmış bir çerçevedir. Bu görev şablonu yapısı çok kullanıcı dostudur ve mevcut listelerle anında entegre olur. Ayrıca, takımı daha iyi yönlendirmek için önceden doldurulmuş alt görevler de sunar.

Bu çerçeve, özelleştirilmiş ilerleme çubukları ve nasıl kullanılacağına dair yerleşik belgeler gibi özelliklere sahiptir. Bu ClickUp şablonu, takımınızın hedeflerini net bir şekilde tanımlar, kontrol noktalarını belirler ve size ne zaman ulaşmaları gerektiğini bildirir.

Makro yönetim uygulamak için ipuçları

Artık makro yönetimi uygulamanın temel bileşenlerini biliyorsunuz. Etkisini artırmak için üç ipucu.

İpucu #1: Güvenle başlayın

Makro yönetimin en zorlu yönlerinden biri güvendir. Neden? Çünkü payınız olan görevlerin kontrolünü bırakıyorsunuz. Kazançları göz önüne alındığında, hatırlanması gereken ilk ipucu, güveni kolaylaştıracak çözümler üretmektir

Bir yaklaşım, proje görevleri arasında ilişkiler veya bağımlılıklar kurmaktır. Bir görevi düzenli olarak yürütmek istiyorsanız, yinelenen bir görev oluşturmak en iyisidir. Bunlar uygulandığında, takımınız proje akışını anlayacak ve sizin müdahalenize gerek kalmayacaktır.

İlgili görevleri birbirine bağlama seçeneği de vardır. Bu, aynı hedefe katkıda bulunan faaliyetleri haritalamak için çok kullanışlıdır.

ClickUp'ta görev ayrıntıları üzerinde görev bağımlılıkları oluşturun

Sırayla bağımlı bir görevi kapatmak, ilişki konusunda sizi uyarmak için bir uyarı verir. Bu tür uyarılar, manuel müdahaleyi ortadan kaldırır. Ayrıca, takımınızın çabalarının birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamasına da yardımcı olur.

İpucu #2: Sonuçlara odaklanın

Makro yönetim tarzı, sonuç odaklı bir yaklaşımla gelişir. Hedefleri belirledikten ve takımınıza yetki verdikten sonra, nasıl değil, ne başarılacağına odaklanın.

İlerlemeyi anlamanın en pratik yolu analitiktir. Teslimat süreleri veya müşteri memnuniyeti gibi proje performansını hedeflerle karşılaştırarak haritalayın.

ClickUp, özel analitik araçlar ve önceden tasarlanmış performans şablonlarıyla görev ve ilerleme görselleştirmesini dönüştürür.

ClickUp Gösterge Panelleri ile verileri görselleştirin ve takımınızın ilerlemesi hakkında en son analitik içgörüler elde edin.

ClickUp Gösterge Panelleri, analitiği görselleştirme ile birleştirir. En veri odaklı içgörüler için özelleştirilebilir proje metrikleri ve çarpıcı grafikler sunar. Ayrıca engelleri anında tespit etmeye ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemeye yardımcı olur.

Daha geniş bir bakış açısı sağlayan bir çözüm olan ClickUp Gösterge Panelleri, uygulamayı takım üyelerine bırakmanıza yardımcı olur.

Sonuçların net olması, odaklanmış performans değerlendirmelerine de yardımcı olur. Değerlendirme sürecini basitleştirmek için ClickUp çeşitli şablonlar sunar. Kullanımı kolay bu çerçeveler, değerlendirme yaklaşımını anlamak için kaynakları tüketmek yerine iyileştirmeye yönlendirir.

ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile takımınızın teslim tarihlerini yakalamasına ve daha iyi çalışmasına olanak tanıyın

Örneğin, ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu, çalışanların performansını değerlendirmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Bu çözüm, zaman tasarrufu sağlar ve öz değerlendirmelerden yönetici geri bildirimlerine ve hedef ayarlamadan performans yönetimi planlarına kadar tüm çalışan değerlendirmelerinde tutarlılık sağlar.

İpucu #3: Düzenli geri bildirim verin

Makro yönetim ayarlarında tutarlı geri bildirim çok önemlidir. Bu, herkesin hedefler konusunda aynı çizgide kalmasını sağlar, olumlu davranışları pekiştirir ve rotanın düzeltilmesine olanak tanır. Yıllık performans değerlendirmesi yapmak yerine sürekli destek sağlamanız gerekir.

Geri bildirim paylaşımında en iyi yaklaşım, ele almak istediğiniz anahtar unsurları standartlaştırmaktır. Açık ve eyleme geçirilebilir içgörüler içeren doldurulabilir formlar, geri bildirim sürecini basitleştirir. ClickUp, bunun için mükemmel bir form oluşturucu ile birlikte gelir.

ClickUp Formları ile geri bildirim yönetimini ilgi çekici, kişiselleştirilmiş ve yapıcı hale getirin.

ClickUp Formları, makro yöneticilerin geri bildirimi kolaylaştırmak için kullandıkları gizli silahtır. Bu çok yönlü araç, formları oluşturmayı ve güncellemeyi çocuk oyuncağı haline getirir ve sadece birkaç tıklama gerektirir. Standartlaştırılmış soruların yanı sıra her takım üyesi için kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlar.

Parmaklarınızın ucunda çeşitli ilgi çekici yanıt biçimleri ile, içgörülü geri bildirimler toplamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Verimliliğe ve açık iletişime değer veriyorsanız, ClickUp Formları mükemmel bir ortaktır.

Bu aracı geri bildirim almak için de kullanın! Takım üyeleri değişiklik gerektiğini düşünüyorsa, ClickUp Formları bunu iletmek için mükemmeldir.

Bununla birlikte, ClickUp'ın iyileştirmeyi kolaylaştırdığı tek alan formlar değildir. ClickUp Sohbet ve Belgeler dahil olmak üzere her araç, yorum yapmayı destekleyerek takım üyelerinin geri bildirimlerini zahmetsizce paylaşmasına olanak tanır.

Geri bildirim kritik veya hassas ise, yorum yapmak yerine özel bir toplantı planlayın. Bu, çalışanlara tüm duyguları ve bağlamı anladığınızı gösterir ve iyileştirme için atılması gereken adımları netleştirir. Makro yönetim tarzınızın her geri bildirimde olumlu notlar ve takdir içermesini sağlayın.

Makro yönetimin zorlukları

Bu yönetim stilini başarıyla uygulamak için dikkatli ve proaktif bir planlama gerekir. Makro yönetim önemli avantajlar sunsa da, bazı zorlukları da vardır.

Uygulamaya başlarken dikkat etmeniz gerekenler:

Netlik ve yön eksikliği: Makro yönetimin kapsamını anlamak, her makro yöneticinin üstesinden gelmesi gereken bir zorluktur. Aşırıya kaçmak, hedeflerin, beklentilerin ve parametrelerin net olmamasına yol açarak takımınızı yönsüz bırakabilir

İletişim kopukluğu: Doğrudan denetim azaldığında iletişim parçalanır. Etkili yönetim olmadan, yanlış anlaşılmalar ve teslim tarihlerinin kaçırılması riski ortaya çıkar

Takım performansında dengesizlik: Her çalışan farklı performans gösterir ve farklı verimlilik düzeylerine sahiptir. Yaklaşım daha fazla özerklik ve hesap verebilirliğe dayandığından, saf makro yönetim bazen dengesiz sonuçlara yol açar

İlerlemeyi izlemede zorluk: Sürekli gözetim olmadan, bireylerin ve takımların ilerlemesini doğru bir şekilde izlemek zorlaşır

Makro yönetim ve mikro yönetim: Doğru dengeyi bulmak

Mikro yönetimden kaçınmak, yöneticiler için aktif bir strateji haline geldi ve bunun iyi bir nedeni var. İyi niyetli olsa da, çalışanların üzerinde durmak ve her ayrıntıyı incelemek yaratıcılığı engeller. Bu tür mikro yönetim davranışları, hatta kızgınlığa bile yol açabilir.

Ancak, bir tarifte bir tutam tuz gibi, her ikisinden de biraz kullanmak dönüştürücü sonuçlar verir. Yani, her şey doğru dengeyi bulmaya gelir.

Unutmayın, saf makro yönetim stilleri en çok deneyimli çalışanları yönetirken işe yarar. Öte yandan, mikro yönetim çalışanların eğitimi gibi durumlarda çok etkilidir.

Elbette her takım ve durum benzersizdir. Bu ölçekleri ayarlamak ve en uygun noktayı bulmak her yöneticinin sorumluluğundadır.

Makro Yönetilen Bir Ortamda Başarıyı Ölçme

Başarıyı ölçmek, özerklik ve güvenin hakim olduğu makro yönetim ortamında benzersiz bir öneme sahiptir. Önemli olan görevleri tamamlamak değil, genel etkiyi değerlendirmektir.

Net ölçütler ve yöntemler olmadan, makro yönetim ortamları hızla belirsizliğe sürüklenir. Hatta yöneticiler ve çalışanlar, ilerleme ve iyileşme konusunda somut bir anlayışa sahip olamaz hale gelir.

Başarılı makro yönetimi için anahtar ipuçlarını ele aldık. Bunları ölçmek için birkaç hızlı yaklaşım:

Proaktif girişimleri izleyin

Çalışanları makro yönetirken, onların bağımsız düşünceyi ve sahipliği nasıl benimsediğini anlamalısınız. Metriklerin niteliksel olduğunu göz önünde bulundurarak, ölçmeniz gerekenler şunlardır:

Önerilen süreç iyileştirmelerinin sayısı

Takım/şirket yararına fazladan çaba göstermenin örnekleri

Minimum rehberlikle beklenmedik zorlukları başarıyla aşın

Önerilerin ve yeniliklerin ayrı bir hedef olduğunu belirtin. Makro yöneticiler için bir başka harika fikir, görevleri ve sorumlulukları izlemek için Kanban panosu araçlarını kullanmaktır.

İşbirliği ve bilgi paylaşımını değerlendirin

Makro yönetim, işbirliğine dayalı bir ortamda gelişir. Bu nedenle takım üyeleri katkı sağlamalı ve bilgi paylaşmalıdır. Düzenli kontrol görüşmeleri sırasında öğrenme ve deneyim paylaşımı için zaman ayırın.

İşbirliğini ölçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta:

Takım üyeleri belirli bir proje üzerinde birlikte çalışmak için gönüllü oluyor mu?

Takım tartışmalarına ve beyin fırtınasına aktif katılım var mı?

Birbirleriyle "öğrenilen dersler" değerlendirmeleri yapmayı mı öneriyorlar?

Beceri gelişimini ve büyümeyi değerlendirin

Makro liderlik ile çalışanların kendi gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri beklenir. Çalışanların gönüllü olarak katılabilecekleri heyecan verici kursların ve görevlerin listesini düzenli olarak gönderin. Bunun sonuçları şöyle olacaktır:

Çalışanlar düzenli olarak kursları veya sertifikaları tamamlar

Yeni sorumluluklar veya becerilerini geliştirecek zorlu görevler talep etme

ClickUp ile Liderlik ve İş Kültürlerini Yeniden Şekillendirin

Etkili yönetimin önemli bir parçası, güven ve özerklik göstermektir. Makro yönetim, takımınızın büyüme ve işe yaklaşım şeklini yeniden şekillendirerek bunu ve daha fazlasını sağlar.

Makro yönetim liderlik tarzının, yüksek performanslı takımlar oluşturmak için nasıl bir oyun değiştirici olduğunu gördük. Bu konsepti hayata geçirmek istediğinizde, ClickUp size yardımcı olabilir.

Sorunsuz iletişimden içgörülü analizlere kadar, ClickUp sizin veya takımınızın çalışma tarzını bozmadan sizi her zaman bilgilendirir. Hatta iyileştirme ve bilgi paylaşımı için özel bir alan oluşturmanıza bile yardımcı olur.

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