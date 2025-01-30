2025'te Denemeniz Gereken En İyi 15 Yazılım Varlık Yönetimi Aracı

bT takımlarının %53'ü teknoloji varlıklarına ilişkin tam görünürlükten yoksundur. Bu durum CTO'lar için bir uyarıdır!

BT takımlarıyla yakın bir şekilde çalışarak, işletmelerin yazılım varlıklarının kullanımını bilmeden teknolojiye nasıl fazla harcama yaptığını gördüm. Sonuç? BT bütçelerini en iyi şekilde kullanamıyorlar ve uyumluluk ve siber güvenlik risklerine maruz kalıyorlar.

Ancak, doğru yazılım varlık yönetimi aracını uygulamak, oyunun kurallarını tamamen değiştirir. Yazılım varlık yönetimi araçları, BT varlıklarınızı kolayca izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Varlık kullanımına ilişkin içgörüler sağlayarak, bilinçli yatırım kararları almanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın BT uzmanlarıyla birlikte, daha akıllı BT kararları alabilmeniz için en iyi yazılım varlık yönetimi araçlarının bir listesini hazırladım.

Hadi başlayalım!

Yazılım Varlık Yönetimi (SAM) Yazılımı Nedir?

SAM yazılımı, yazılım varlıklarını yaşam döngüleri boyunca izlemek ve yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Yazılım lisanslarını ve aboneliklerini otomatik olarak satın almanıza, dağıtmanıza ve yönetmenize ve yazılım kullanımını izleyerek yazılım yatırımlarınızdan maksimum değer elde etmenize yardımcı olur.

Yazılım varlık yönetimi platformlarının kuruluşunuz için önemli olmasının birkaç nedeni: Harcamaları optimize eder : Kullanılmayan yazılım lisanslarını belirleyin ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz varlık lisanslarına yatırım yaparak yazılım lisans harcamalarını optimize edin

Uyumluluk riskini azaltın : Uyumluluk eksikliğinden kaynaklanan cezaları ve yasal anlaşmazlıkları önlemek için yazılım lisans uyumluluğunu her zaman koruyun

Güvenliği sağlayın : Yazılım varlıklarını izleyin ve yönetin, yetkisiz uygulamaları belirleyin ve güvenliği sağlamak için sistemden kaldırın

Bilgiye dayalı karar verme: Yazılım kullanım eğilimleri, yükseltmeler, kullanımdan kaldırma ve diğer ayrıntılar hakkında içgörüler elde ederek BT yatırımları ve bütçesi hakkında bilgiye dayalı kararlar alın

SAM araçlarının işiniz için neden önemli olduğunu öğrendiğinize göre, yazılım varlıklarının izleme ve yönetimini kolaylaştıran en iyi araçları görelim.

1. ClickUp (Yazılım lisanslarını yönetmek, yazılım kullanımını optimize etmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

ClickUp ile yazılım geliştirmeyi hızlandırın ve varlık yönetimini kolaylaştırın

Takımımız ne kadar çok araç denerse denesin, işleri halletmek söz konusu olduğunda ClickUp'ı tercih ediyoruz. ClickUp'ın Hepsi Bir Arada Proje Yönetimi ve BT Çözümü, yazılım geliştirme döngüsünü basitleştirir. Güçlü otomasyonlarla BT iş akışlarımızı optimize etmek için ClickUp'ı kullandık.

BT varlıklarına tam görünürlük sağlayarak, dağınık araçlarda metrikleri izlemeye gerek kalmadan önemli olanları takip etmemize yardımcı olur.

ClickUp ile uygulamalar arasında dağınık iş akışlarını tek bir platformda birleştirin

ClickUp for Software Teams, BT varlık haritalama, işbirliği, BT süreçleri ve sprint görselleştirmelerini tek bir yerde birleştirerek tüm yazılım yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Takımımızın diğer departmanlarla ve tedarikçiler, varlık sahipleri vb. ile gerçek zamanlı olarak daha kolay işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Hepsi bu kadar değil! ClickUp, kullanımdan lisanslara kadar tüm varlık ayrıntılarını sezgisel, merkezi bir veritabanında izleyen ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu gibi birçok BT şablonu da sunar.

ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu ile BT varlıklarını düzenleyin ve görselleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp Belgeleri'nde açık ve güncel belgeler tutarak departmanlar arasında ve dış paydaşlarla işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri kullanarak varlık sahipleri, satıcılar ve daha fazlasıyla işbirliği yapın

Süreç haritalama : BT talepleri, yeni yazılım satın alımları ve bütçe değişiklikleri gibi varlık yönetimi süreçlerini : BT talepleri, yeni yazılım satın alımları ve bütçe değişiklikleri gibi varlık yönetimi süreçlerini ClickUp Beyaz Tahtalar ile haritalayın

Varlık durumu izleme : ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla özelleştirilmiş raporlarla yazılım geliştirmede varlık durumlarını ve takım performansını görselleştirin ve izleyin

Görev yönetimi: ClickUp Görevleri ile yazılım abonelikleri, olay yönetimi ve hata düzeltmeleri gibi BT görevlerini planlayın ve önceliklendirin

ClickUp Görevleri ile birden fazla BT görevini ve projesini sorunsuz bir şekilde yönetin

Ş Akışı otomasyonu: ClickUp Otomasyonları ile uyumluluk kontrolleri, lisans yenileme hatırlatıcıları, kullanım izleme ve daha fazlası gibi varlık yönetimi süreçlerini otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile uyumluluk kontrollerini ve onayları otomatikleştirin

Kolay otomasyon, varlık izleme ve raporlama: ClickUp Brain'in yapay zeka yardımıyla yol haritaları oluşturun, BT süreçlerini otomatikleştirin, varlık ayrıntılarını alın, BT bütçelerini ve varlık raporlarını özetleyin vb

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliğe sahip olan ClickUp, öğrenmesi biraz zor olabilir

Başlangıçta, yeni başlayanlar ClickUp'ın özelleştirme seçeneklerinden en iyi şekilde yararlanmakta zorlanabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : 12 $/ay/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında AI ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Ben ve takımım, ClickUp'ı günlük olarak biletleme çözümü ve bilgi tabanı olarak kullanıyoruz. DevOps olarak API'sini seviyorum 🙂 Otomatik görev oluşturmadan Outlook ve diğer ITSM araçlarına bağlantıya kadar her türlü otomasyon ve entegrasyon oluşturmaya olanak tanıyor. Alanların özelleştirilmesi de kolay ve sezgisel bir şekilde tamamlanıyor.

Ben ve takımım, ClickUp'ı günlük olarak biletleme çözümü ve bilgi tabanı olarak kullanıyoruz. DevOps olarak API'sini seviyorum 🙂 Otomatik görev oluşturmadan Outlook ve diğer ITSM araçlarına bağlantıya kadar her türlü otomasyon ve entegrasyon oluşturmaya olanak tanıyor. Alanların özelleştirilmesi de kolay ve sezgisel bir şekilde tamamlandı.

2. Snow Commander (Birden çok bulut platformunda varlık görünürlüğü ve keşfi için en iyisi)

via Snow Commander

Snow Commander, bulut kaynak yönetimi için mükemmel bir araçtır. Bulut platformlarının ve uygulamalarının iş kullanımını izlemenizi sağlayarak performansı optimize eder ve kaynakları yeniden tahsis ederek maliyetleri azaltır.

Snow Commander'ın hibrit bulut yönetim aracının en önemli özelliği otomasyondur. Onaylarla ilgili bekleme sürelerini ortadan kaldırır ve yazılım talepleri, bütçeler ve işlevler arası incelemeler için onay süreçlerini otomatikleştirerek takımların işlerini aksatmadan sürdürmelerini sağlar.

Snow Commander'ın en iyi özellikleri

Self servis portalı ve aracısız keşif ile BT takımının iş yükünü azaltın

Yapılandırma sihirbazını kullanarak yazılımı uygulayın ve entegre edin

BT bütçenizi etkin bir şekilde kullanmak için maliyet optimizasyonu hakkında bilgi edinin

Snow Commander sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, arama oluşturucunun manuel ayarlamalar ve yapılandırma gerektiren veri sorunları olduğunu bildirmiştir

Snow Commander fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Snow Commander derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Snow Commander hakkında ne diyor?

Çeşitli yazılım sağlayıcılarını yönetmek için bir arayüz sunması harika. Yazılımda büyük esneklik sunmasının yanı sıra, lisans bilgilerini yönlendirme olanağı da sağlıyor. Lisans ve sözleşmenin süresi dolduğunda mükemmel izleme ve uyarı sağlıyor. Bir yazılımın kullanılıp kullanılmadığını sorgulayabilir ve kullanım incelemesini doğrulayabilirim.

Çeşitli yazılım sağlayıcılarını yönetmek için bir arayüz sunması harika. Yazılımda büyük esneklik sunmasının yanı sıra, lisans bilgilerini yönlendirme gücü de veriyor. Lisans ve sözleşmenin süresi dolduğunda mükemmel izleme ve uyarı sağlıyor. Bir yazılımın kullanılıp kullanılmadığını sorgulayabilir ve kullanım incelemesini doğrulayabilirim.

3. FlexNet Manager (Kurumsal lisans yönetimi için en iyisi)

via FlexNet Manager

FlexNet Manager, yazılım lisanslarının mevcut durumunu anlamak için harika bir iş çıkarır. Farklı yazılımlar için kaç lisans veya paket satın almanız gerektiği konusunda içgörü kazanmanıza yardımcı olarak maliyet verimliliğini sağlar.

Satıcı ilişkilerini yönetmek ve tüm hakları tek bir yerde tutarken aktif ve pasif lisansları izlemek için denedik. En iyi yanı, yazılım yenilemelerini ve denetim hazırlıklarını basitleştirmesidir.

FlexNet Manager'ın en iyi özellikleri

Lisans mutabakatını otomatikleştirin: Yazılım lisanslarını gerçek yazılım kullanımıyla eşleştirerek hataları önleyin ve lisans uyumluluğunu sağlayın

Ayrıntılı içgörülerle lisans pozisyonlarını optimize edin, BT harcamalarınızdan maksimum değer elde edin ve bütçenizi verimli bir şekilde kullanın

FlexNet'in 900.000'den fazla uygulama içeren hak kütüphanesi ile etkili yazılım lisanslama pozisyonlarını otomatikleştirin, fazla ve eksik lisanslamaları belirleyin ve yazılım giderlerini optimize edin

FlexNet Manager sınırlamaları

Agent Inventory açılır penceresi, yazılım envanter verilerinin toplanması sırasında dikkatinizi dağıtır

AWS entegrasyonunda performans sorunları var

FlexNet Manager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

FlexNet Manager puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar FlexNet Manager hakkında ne diyor?

FlexNet Manager Suite'in en iyi özelliği, tüm hakları tek bir yerde tutabilmeniz ve aktif lisansları ve etkin olmayan lisansları izleyebilmenizdir.

FlexNet Manager Suite'in en iyi özelliği, tüm hakları tek bir yerde tutabilmeniz ve aktif lisansları ve etkin olmayan lisansları izleyebilmenizdir.

4. Certero (Lisanslama görevlerini otomatikleştirmek için en iyisi)

via Certero

Certero, şirketinizin tüm BT ortamının gerçek zamanlı görünümünü sunar. Yazılım varlıklarını izlemek ve yaşam döngülerini etkili bir şekilde yönetmek için kullanın. Yazılım, hızlı veri toplama süreci, çeşitli dağıtım seçenekleri ve işleri ölçeklendirme esnekliği sunan etkili lisanslara sahiptir.

Cetero'nun, lisans sözleşmelerinin yüklenmesi gibi belge yönetimi görevlerini otomatikleştirerek BT takımlarının iş yükünü azaltmasını beğeniyorum. Ayrıca, etkili lisans pozisyonunu sözleşmeler, kurulum kayıtları ve çeşitli kaynaklardan elde edilen kullanım verileri gibi ilgili verilerle eşleştirerek, daha bilinçli uyumluluk ve yazılım satın alma kararları almanıza yardımcı olur.

Certero'nun en iyi özellikleri

Tüm BT varlıklarını tek bir yerden yönetmek ve yeni ve bilinmeyen cihazları izlemek için bir varlık deposu oluşturun

Certero'nun Etkili Lisans Pozisyonları (ELP) ile yazılım lisanslarınızın doğru uyumluluk durumunu öğrenin

Yerleşik gösterge paneli ve özel analitiklerle varlıklar hakkında içgörüler edinin

Certero sınırlamaları

Uygulama değişiklikleri yansıtmak için zaman alıyor

Entegrasyon kurulumu biraz karmaşık olabilir

Certero fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Certero derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Certero hakkında ne diyor?

Sorunsuz bir deneyim için tam platform kapsamının yanı sıra yazılım satıcısının tam kapsamını da sağlar. Ayrıca, diğer SAM araçları gibi, Lisans Yöneticilerinin lisans maliyet optimizasyonu hakkında içgörüler elde etmeleri için çok yararlı olan Lisans Yönetimi özellikleri de sunar.

Sorunsuz bir deneyim için tam platform kapsamının yanı sıra yazılım satıcısının tam kapsamını da sağlar. Ayrıca, diğer SAM araçları gibi, Lisans Yöneticilerinin lisans maliyet optimizasyonu hakkında içgörüler elde etmeleri için çok yararlı olan Lisans Yönetimi özellikleri de sunar.

5. ServiceNow (Kurumsal ölçekli BT yazılım yönetimi için en iyisi)

via ServiceNow

ServiceNow, kuruluş genelindeki yazılım varlık lisanslarını izleyen ve yöneten eski bir AI varlık yönetimi aracıdır. Platformun çok yönlülüğü, gerçek zamanlı görünürlük ve güncelleme özellikleri ile özelleştirme yetenekleri, ServiceNow'un rakiplerinden öne çıkmasını sağlar.

ServiceNow, uçtan uca varlık yaşam döngüsü yönetimi için harika bir araçtır. Her standart süreç için esneklik sunar, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü (çevik dahil) destekler ve birden fazla üçüncü taraf API'ye bağlanır.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Önerilen etkinlikleri, uyarıları ve eyleme geçirilebilir içgörüleri tek bir yerden görünüm

AI'dan yararlanarak verileri daha doğru, tutarlı ve erişimi kolay bir şekilde düzenleyin

Yetkisiz kişisel yazılımları işaretleyin ve güvenlik için kaldırın

Portalda raporları paylaşın, alt görevler atayın ve biletlerle etkileşim kurun

ServiceNow sınırlamaları

Kod gerektirmeyen özelleştirme sunmaz

Varlıkların sayısı arttıkça, varlık mutabakatını gerçekleştirmek veya karmaşık raporlar oluşturmak zor olabilir

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ServiceNow hakkında ne diyor?

ServiceNow, pazardaki lider ITSM aracıdır. Her türlü iş ihtiyacını karşılayabilecek kapsamlı bir dizi özellik ve yetenek sunar. Müşterilerine daha fazla yenilik ve değer katan yeni sürümlerle sürekli güncellenir. Ancak, ITSM araçları söz konusu olduğunda ucuz bir seçenek değildir ve uzun bir uygulama süreci gerektirir.

ServiceNow, pazardaki lider ITSM aracıdır. Her türlü iş ihtiyacını karşılayabilecek kapsamlı bir dizi özellik ve yetenek sunar. Müşterilerine daha fazla yenilik ve değer katan yeni sürümlerle sürekli güncellenir. Ancak, ITSM araçları söz konusu olduğunda ucuz bir seçenek değildir ve uzun bir uygulama süreci gerektirir.

6. Oomnitza (Kurumsal teknoloji varlık yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)

via Oomnitza

Oomnitza, kurumsal teknolojileri yönetmek için merkezi bir sistem görevi görür. Yazılım envanter kontrollerinde daha iyi veri hijyeni ve doğruluğu sağlayarak BT harcamalarını ve uyumluluk risklerini azaltır.

Oomnitza, temiz ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzü ile teknoloji envanterinizi birleştirir ve erişimi basitleştirir. Her gün yüzlerce iş akışını otomatikleştirerek, işe alım ve işten ayrılma, uyumluluk doğrulama, rapor oluşturma ve tahmin gibi hataya açık manuel görevleri ortadan kaldırır. Ayrıca, aracın biletleme yazılımıyla hızlı entegrasyonu, zamandan tasarruf sağlar ve biletleri etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

Oomnitza'nın en iyi özellikleri

İhtiyaçlarınıza göre iş akışları oluşturun ve özelleştirin

Teknoloji kullanımını ve yaşam döngüsünü yönetin ve tahminlerle BT bütçelerini etkin bir şekilde kullanın

Silosları ortadan kaldırmak için merkezi bir teknoloji varlık envanter sistemi oluşturun

Oomnitza sınırlamaları

İlk kurulum süreci karmaşık ve zaman alıcı olabilir

Oomnitza fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oomnitza derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Oomnitza hakkında ne diyor?

Oomnitza, tüm varlıklarımızı tek bir yerde sunan çok basit bir araçtır. Varlık yaşam döngüsünü kullanmak ve izlemek kolaydır. Uygulaması ve diğer araçlarımızla entegrasyonu çok kolaydı, böylece varlıklarımızın durumunu gerçek zamanlı olarak uçtan uca görebiliyoruz. Ancak raporlama kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir.

Oomnitza, tüm varlıklarımızı tek bir yerde sunan çok basit bir araçtır. Varlık yaşam döngüsünü kullanmak ve izlemek çok kolaydır. Uygulaması ve diğer araçlarımızla entegrasyonu çok kolaydı, böylece varlıklarımızın durumunu gerçek zamanlı olarak uçtan uca görebiliyoruz. Ancak raporlama kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir.

7. AWS License Manager (Bulut ve şirket içi lisans yönetimi ve optimizasyonu için en iyisi)

via AWS Lisans Yöneticisi

AWS bulut bilişim platformu kullanıcısıysanız, AWS Lisans Yöneticisi iyi bir seçenektir. Lisansların uygulanabilirliğini kontrol etmek için özel kurallarla lisans yapılandırmaları ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, kullanıcılar lisans kullanım sınırlarının ihlali durumunda uyarılar alabilecekleri çapraz envanter arama ayarları oluşturabilirler. Genel olarak, bulut ve şirket içi yazılım lisanslarını yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

Aracın gösterge paneli de büyük bir artıdır. Yazılım lisanslarınızın nasıl kullanıldığına dair daha fazla görünürlük sağlar. Lisans kullanım sınırları uygulayarak, yeni başlatmaları bloklayarak ve diğer kontrol özelliklerini kullanarak uyumsuzluk risklerini azaltır.

AWS License Manager'ın en iyi özellikleri

Gösterge panelleriyle lisanslara ve uyumsuzluklara bir bakışta görünüm elde edin

Lisans sözleşmeleri oluşturun ve bunları birden fazla yazılım lisansı için kullanın

Lisans keşif, izleme ve raporlamayı otomatikleştirerek manuel işleri azaltın

AWS Lisans Yöneticisi sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, ücretsiz planın yalnızca hizmeti denemek için uygun olduğunu bildirmiştir. Aracın tüm avantajlarından yararlanmak için ücretli bir plana ihtiyacınız vardır. Ayrıca, yalnızca lisans yönetimi için olduğu düşünüldüğünde, fiyatlandırma oldukça pahalıdır.

AWS Lisans Yöneticisi fiyatlandırması

Ekstra ücret yok; Amazon Web Services aboneliğiyle ücretsiz olarak sunulur. Ancak, tüm özelliklere erişmek için ücretli planlar gerekir.

AWS Lisans Yöneticisi derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Mevcut değil

Gerçek kullanıcılar AWS License Manager hakkında ne diyor?

En yararlı bulduğum özelliklerden biri, AWS License Manager'ın birden fazla AWS hesabı ve ortamında yazılım lisanslarını yönetmeme olanak tanıyan merkezi lisans yönetimi oldu. Bu sayede lisans kullanımını kontrol edebilir ve net bir şekilde görebilirim.

En yararlı bulduğum özelliklerden biri, AWS License Manager'ın birden fazla AWS hesabı ve ortamında yazılım lisanslarını yönetmeme olanak tanıyan merkezi lisans yönetimi oldu. Bu sayede lisans kullanımını kontrol edebilir ve net bir şekilde görebilirim.

8. USU (Kapsamlı BT varlık yönetimi çözümleri arayan büyük kurumsal şirketler için en iyisi)

via USU

USU, şeffaflık ve uyumluluk sağlayan kapsamlı bir yazılım varlık yönetimi aracıdır. Esnek veri toplama, paylaşım ve yönetimi sağlarken, kuruluşunuzun BT politikalarına ve prosedürlerine de uygundur.

Test sırasında, araç sunucu ve kümelerin lisanslama maliyetlerini ve karmaşıklıklarını görselleştirmemizi sağladı. En uygun maliyetli ve faydalı seçenekleri bulmak için "ya eğer" senaryoları içeren bir test sistemi sundu.

Son olarak, projeler sırasında BT satış aşamalarında USU'nun önemli rolünden bahsetmemek haksızlık olur. Müşterilerin yazılım ortamları hakkında içgörüler edinmek ve altyapılarını anlamak, özelleştirilmiş çözümler tasarlamak için faydalıdır.

USU'nun en iyi özellikleri

Uygulamaları izlemek ve yönetmek için SaaS ortamınızın merkezi bir görünümünü elde edin

Ürünlerle uyumluluğu hesaplamak için satıcı kurallarını ve ölçütlerini değerlendirin

SaaS yeniden toplama işlemini otomatikleştirerek lisansları ve uygulama kullanımını izleyin, ardından yazılım maliyetlerini optimize edin

USU sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, aracın disk depolama alanının düşük olduğunu ve fiyatının küçük işletmeler için biraz yüksek olduğunu bildirmiştir

Bazen, sıralama, filtreleme ve kalite kontrol özellikleri yapılan değişiklikleri yansıtmayabilir

USU fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

USU derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar USU hakkında ne diyor?

Lisans uyumluluğunu gösteren ayrıntılı bir araç olması, herhangi bir kuruluşun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi ve birden fazla veri kaynağından yüksek hacimli dosyaları tutarlı bir şekilde yönetmenize olanak tanıması hoşuma gidiyor.

Lisans uyumluluğunu gösteren ayrıntılı bir araç olması, herhangi bir kuruluşun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi ve birden çok veri kaynağından yüksek hacimli dosyaları tutarlı bir şekilde yönetmenize olanak tanıması hoşuma gidiyor.

9. Google Cloud Asset Inventory (Google Cloud yazılım varlıklarını izlemek için en iyisi)

via Google Bulut Varlık Envanteri

Tüm uygulamalarınız ve marka varlıklarınız Google Cloud'da mı depolanıyor? O halde Google Cloud Varlık Envanteri'ni düşünmelisiniz. Google Cloud envanterini izlemenize ve varlıkları farklı düzeylerde analiz etmenize yardımcı olur.

Araç ayrıca varlık meta verilerinin 35 günlük geçmişini de saklar. Bu sayede, gerçek zamanlı uyarılarla varlık değişikliklerinden haberdar olmak, bu dönemdeki varlık anlık görüntülerini dışa aktarmak ve belgeleme amacıyla varlık meta verilerini aramak ve dışa aktarmak daha kolay hale gelir.

Google Cloud Asset Inventory'nin en iyi özellikleri

Özel sorgu dili kullanarak varlıkları arayın

Gerçek zamanlı bildirimlerle varlık değişikliklerini izleyin

Kapsamlı veri analizi için BigQuery'yi entegre edin

Google Bulut Varlık Envanteri sınırlamaları

Google Cloud Platform ile sınırlıdır

Ne için ücretlendirildiğinizi anlamak zordur; fatura sistemini anlamak için çok fazla araştırma gerekir

Google Bulut Varlık Envanteri fiyatlandırması

Kullan-öde fiyatlandırmasına sahip Google Cloud Platform ile ücretsiz

Google Cloud Asset Inventory derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (1900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Cloud Asset Inventory hakkında ne diyor?

GCP varlıklarının durumunu kontrol etmek ve analiz etmek için izleme ve analiz imkanı sunar. En önemli özelliği, basit SQL sorguları yazabilmemiz ve sorgumuza göre gerekli verileri alabilmemizdir.

GCP varlıklarının durumunu kontrol etmek ve analiz etmek için izleme ve analiz imkanı sunar. En önemli özelliği, basit SQL sorguları yazabilmemiz ve sorgumuza göre gerekli verileri alabilmemizdir.

10. Alloy Navigator (BT varlık ve hizmet yönetimine yeni başlayan şirketler için en iyisi)

via Alloy Navigator

Alloy Navigator, eksiksiz bir yazılım varlık yönetimi ve hizmet masası yazılımıdır.

Alloy'da en çok sevdiğim şey, birçok özelliği tek bir çatı altında sunmasıdır. Bu aracı kullanarak sistemlerinizi yazılım envanteri ayrıntıları için tarayabilir, lisans son kullanma tarihlerini takip edebilir ve otomatik olarak yenileyebilir, uyumluluğu izleyebilir ve uyumsuzlukları BT değişiklik taleplerine dönüştürerek uyumluluğu sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Alloy, BT hizmet biletlerini yönetmenize, kullanıcı ilişkilerini haritalamanıza, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve müşteri ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılamanıza yardımcı olur.

Alloy Navigator'ın en iyi özellikleri

Kuruluş genelinde sistem taramalarını otomatikleştirerek yazılım envanteri ayrıntılarını dakikalar içinde alın

Yüklenen, kaldırılan ve güncellenen uygulamalarla ilgili otomatik e-posta uyarıları ve bildirimleri alın

Lisans kullanımını optimize ederek yazılımların fazla veya eksik satın alınmasını önleyin

Alloy Navigator sınırlamaları

Dokümantasyon yetersiz. Ürünü anlamak için sadece metinler var, resim, video veya kişisel rehberlik yok

Alloy'un etkinlik/geçmiş sekmeleri ve arka uç fonksiyonu kafa karıştırıcı ve karmaşık olabilir

Alloy Navigator fiyatlandırması

Alloy Navigator Explorer : 19 $/teknik/ay

Alloy Navigator Express: 49 $/teknik/ay

Alloy Navigator Enterprise: 89 $/teknik/ay

Alloy Navigator derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/6 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Alloy Navigator hakkında ne diyor?

Ekipman ödünç verme kütüphanesi ve varlık yönetimi özellikleri gibi birçok kullanışlı özelliğe sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların yardım masası portalı üzerinden bilet gönderebilmesini de beğeniyorum, bu da iş siparişlerini takip etmemizi kolaylaştırdı.

Ekipman ödünç verme kütüphanesi ve varlık yönetimi özellikleri gibi birçok kullanışlı özelliğe sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların yardım masası portalı üzerinden bilet gönderebilmesini de beğeniyorum, bu da iş siparişlerini takip etmemizi kolaylaştırdı.

11. Zluri (SaaS uygulamalarını keşfetme ve optimize etme için en iyisi)

via Zluri

Ciddi şekilde düzensiz bir SaaS sisteminin en kötü yanı gölge BT'dir. Kullanılan uygulamaların, yetkisiz uygulamaların ve uzun süredir kullanılmayan, yani zombi uygulamaların farkında değilsinizdir.

SaaS sistemimizi düzenlemek için Zluri'nin varlık yönetimi yazılımını denedik. Yazılımı, risk ve öneme göre sınıflandırmamıza, yetkisiz uygulamaları keşfetmemize ve uygulama kullanımı ile harcamaları tek bir yerden izlememize yardımcı oldu.

En iyi yanı nedir? Ortama giren yeni uygulamaları algılar, riskli yazılımları tanımlar ve yüksek riskli kullanıcıları engelleyerek siber güvenlik tehditlerini azaltır. Ayrıca, bu araç BT yönetişimi ve yasalara uyumu sağlamak için erişim görünümlerini otomatikleştirir.

En iyi özellikler

Harcama/lisans verileri, gider araçları, finans sistemleri ve yazılım sözleşmeleri hakkında 360° görünürlük elde edin

Yüksek riskli uygulamaları belirleyin ve paydaşları acil eylem için bilgilendirin

Atanmış ve atanmamış lisanslar, kullanıcı etkinliği, güvenlik, harcama vb. tüm uygulama ayrıntılarına erişerek bilinçli kararlar alın

Zuri sınırlamaları

Nispeten yeni bir ürün; kapsamlı özelliklerden yoksun

Kurulum, kullanıcı erişimini uzlaştırmak gibi birçok manuel iş gerektirir. Doğru ve geçerli olduklarından emin olmak için kullanıcı erişimini ve denetimlerini manuel olarak kontrol etmeniz gerekir

Zluri fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Zluri derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zluri hakkında ne diyor?

Zluri, SaaS keşfi ve kullanıcıların uygulamalara erişimini kaydetmek için mükemmeldir. Ancak, kuruluşunuzdaki SaaS varlığının boyutuna bağlı olarak, Zluri'yi uygulamak çok zor bir görev olabilir, özellikle Excel veya Google E-Tablolar gibi oldukça dağınık ve güvenilmez bir kaynaktan geçiş yapıyorsanız. Zluri, bu konuda büyük ölçüde yardımcı olan çok sayıda entegrasyon sunar, ancak diğer her şey için yine de çok sayıda manuel kullanıcı erişim uzlaştırması gerekecektir.

Zluri, SaaS keşfi ve kullanıcıların uygulamalara erişimini kaydetmek için mükemmeldir. Ancak, kuruluşunuzdaki SaaS varlığının boyutuna bağlı olarak, Zluri'yi uygulamak çok zor bir görev olabilir, özellikle Excel veya Google E-Tablolar gibi oldukça dağınık ve güvenilmez bir kaynaktan geçiş yapıyorsanız. Zluri, bu konuda büyük ölçüde yardımcı olan çok sayıda entegrasyon sunar, ancak diğer her şey için yine de çok sayıda manuel kullanıcı erişim uzlaştırması gerekecektir.

12. Microsoft Toplu Lisanslama (Microsoft ürünlerinin lisanslarını yönetmek için en iyisi)

via Microsoft Toplu Lisanslama

Microsoft ürün ve hizmetlerine büyük ölçüde bağımlıysanız, Microsoft Toplu Lisanslama tam size göre. Bu yazılım, BT takımlarının Microsoft ürün lisanslarını yönetmesine olanak tanır.

Çeşitli abonelik seçenekleriyle birlikte gelir ve büyük esneklik sunar. Her boyuttaki ve her sektörden BT takımları, bu yazılımı kullanarak toplu lisansları yönetebilir, sözleşmeleri kontrol edebilir ve erişim kaybı, çalışmama ve hizmet kesintileri gibi riskleri azaltabilir.

Microsoft Toplu Lisanslama'nın en iyi özellikleri

Aracı en verimli şekilde kullanmak için toplu lisanslama eğitimine erişin

Kolay erişim için yazılım varlıklarını merkezi bir platformda depolayın

Uygun fiyatlı web tabanlı uygulama yönetim araçlarından yararlanarak lisans maliyetlerinden tasarruf edin

Microsoft Toplu Lisanslama sınırlamaları

Şirket içinde bir lisans sunucusu açmak, çevrimiçi VLSC (Toplu Lisanslama Hizmet Merkezi) sürümünün güncellenmesini engeller ve sonuç olarak bilgilerde uyumsuzluk ortaya çıkar

Bir sistemde kullanılan yazılım anahtarları başka bir amaçla kullanılamaz, bu da makine değiştirirken ekstra maliyetler ortaya çıkacağı anlamına gelir

Microsoft Toplu Lisanslama fiyatlandırması

Microsoft Lisanslama, dört özel fiyatlandırma planı sunar:

Office LTSC Standard 2024

Office LTSC Professional Plus 2024

Mac 2024 için Office LTSC Standardı

Kurumsal Microsoft 365 Uygulamaları

Microsoft Toplu Lisanslama derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum bulunmamaktadır

Capterra: Mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Microsoft Toplu Lisanslama hakkında ne diyor?

Volume Licensing'i 2 yılı aşkın bir süredir kullanıyorum ve gerçekten çok yararlı buluyorum. Belirli bir yazılımı yüklemem gerektiğinde, tek yapmam gereken siteye gitmek, ISO'yu yüklemek ve anahtarı almak. Lisans anahtarını hatırlamanız gerekmez, her şey orada.

Volume Licensing'i 2 yılı aşkın bir süredir kullanıyorum ve gerçekten çok yararlı buluyorum. Belirli bir yazılımı yüklemem gerektiğinde, tek yapmam gereken siteye gitmek, ISO'yu yüklemek ve anahtarı almak. Lisans anahtarını hatırlamanız gerekmez, her şey orada.

13. SymphonyAI BT Hizmet Yönetimi (AI ile BT işlemlerini otomatikleştirmek için en iyisi)

via Symphony AI

SymphonyAI'nin yazılım varlık yönetimi aracı, otomasyon ile iş akışlarını ince ayarlamaya çalışan kurumsal takımlar için mükemmeldir. BT süreçlerini optimize etmeye, özel iş akışları oluşturmaya ve operasyonları hızlandırmak için kurumsal çapta işbirliğini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Bu aracın tüm donanım ve yazılım varlıklarının ayrıntılarını içeren merkezi bir arayüz sunmasını beğendim. Bu, BT varlıklarımın durumunu konum, geçmiş, sahiplik ve kullanıma göre izlememe yardımcı oluyor. Ayrıca, yeterince kullanılmayan kaynakları tespit edebilir ve yazılım yaşam döngüsü boyunca israfı azaltabilirsiniz.

Kısacası, SymphonyAI BT bütçelerinin daha verimli kullanılmasını sağlar. Etkili BT varlık yönetimi sağlayarak varlıkların görünürlüğünü, keşfini, lisans yönetimini ve uyumluluğu iyileştirir.

SymphonyAI BT Hizmet Yönetimi'nin en iyi özellikleri

Yazılım güncellemeleriyle varlıkları uzaktan ve hareket halindeyken dağıtın

Son kullanıcı sorunlarını tek bir yerden çözmek için birleşik bir hizmet portalı edinin

Formlar, iş akışları, iş kuralları ve SLA'lar için 50 yerleşik denetim içeren Design Studio'yu kullanarak iş akışlarını iyileştirin ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturun

SymphonyAI BT Hizmet Yönetimi sınırlamaları

Yükleme süreci zorlu ve zaman alıcıdır

Varlıkları tahsis ederken yeni envanter eklemek için yazılım lisanslarını temizlemeniz gerekir

SymphonyAI BT Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SymphonyAI BT Hizmet Yönetimi derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar SymphonyAI BT Hizmet Yönetimi hakkında ne diyor?

Bu çözüm, çeşitli fonksiyonların entegrasyonunu basitleştiren merkezi bir konum sunar. Kolay gezinilebilir bir sistem sağlayarak, varlık yönetiminden hizmet taleplerine ve ardından olay yönetimine kadar süreci kolaylaştırır. Günlük işlemlerde kullanım kolaylığı için tasarlanmış olup, kullanıcıların her aşamayı sorunsuz bir şekilde geçebilmesini sağlar. "

Bu çözüm, çeşitli fonksiyonların entegrasyonunu basitleştiren merkezi bir konum sunar. Kolay gezinilebilir bir sistem sağlayarak, varlık yönetiminden hizmet taleplerine ve ardından olay yönetimine kadar süreci kolaylaştırır. Günlük işlemlerde kullanım kolaylığı için tasarlanmış olup, kullanıcıların her aşamayı sorunsuz bir şekilde geçebilmesini sağlar. "

14. IFS assyst (Kurumsal BT hizmet yönetimi için en iyisi)

via IFS assyst

IFS assyst, stratejik yönetimden operasyonlara ve güvenliğe kadar BT hizmetleri ve varlık yönetimini tek bir platformda sunar. Bu web tabanlı BT operasyon yönetimi yazılımı, tekrarlayan görevleri, yazılım keşfini ve güvenlik olayı yönetimini otomatikleştirmenize yardımcı olur, böylece BT varlıklarınızın ROI'sini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca, bu araç son kullanıcıların sorunları daha hızlı çözebilmeleri için kullanıcı dostu bir portal sunar.

IFS assyst'in en iyi özellikleri

Uyumluluk kontrollerini otomatikleştirerek uyumsuzluk cezalarından kaçının

Altyapınızı daha iyi anlamak için iş akışlarından destek biletlerine kadar donanım ve yazılım ayrıntılarını izleyin

Güvenlik işlemlerini otomatikleştirerek varlıklarınız ve verilerinizde %100 uyumluluk ve kesintisiz güvenlik sağlayın

IFS assyst sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü hantal ve eski tarz, bu da kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

IFS assyst fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IFS assyst puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar IFS assyst hakkında ne diyor?

Varlık yönetiminde oldukça iyi bir iş çıkarır. Ancak, hantal ve eski tarz bir arayüze sahiptir. Uç nokta yönetim sistemleriyle daha sıkı ve daha iyi entegrasyonlara ihtiyaç duyar.

Varlık yönetiminde oldukça iyi bir iş çıkarır. Ancak, hantal ve eski tarz bir arayüze sahiptir. Uç nokta yönetim sistemleriyle daha sıkı ve daha iyi entegrasyonlara ihtiyaç duyar.

15. Matrix42 (Birden fazla uygulama ve lisansı yöneten deneyimli BT uzmanları için en iyisi)

via Matrix42

Silo haline gelmiş varlık bilgileriyle uğraşıyorsanız Matrix42'yi düşünün. Yazılım ve lisanslarınızda 360 derece görünürlük sağlar. Ne için ödeme yaptığınızı bilmenizi, gereksiz uygulamaları belirlemenizi ve kullanılmayan araçları düşürerek paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca, birkaç platformda envanter taramaları gerçekleştirmek için de kullanabilir ve sistemlerinizi her zaman güncel tutabilirsiniz.

Bu araçta en çok beğendiğim şey, hangi yazılım hakkında bilgi almak istersem istesem, oturum açıp tüm ayrıntıları kolayca bulabilmemdi. Takımımız her bir yazılımı belgelendirebilir, uygulayabilir, güncelleyebilir ve hizmet dışı bırakabilir hale geldi.

Matrix42'nin en iyi özellikleri

Bulut harcamalarını izleyin, maliyetleri ve bütçeleri doğrulayın, fazla harcamaları önleyin

Bilgiye dayalı satın alma kararları almak için ayrıntılı uygulama kullanım raporları oluşturun

Hizmet Kataloğu entegrasyonu ile yetkisiz yazılım varlıklarını belirleyin ve ek lisanslar sipariş edin

Matrix42 sınırlamaları

Araç karmaşıktır; yeni kullanıcılar, aracın tüm potansiyelini kullanabilmek için yoğun bir eğitim almalıdır

Matrix42 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Matrix42 derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Matrix42 hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Genel deneyimim çok iyi. Büyük bir şirkette yazılım varlıklarının yöneticisi olarak Matrix42'de en çok sevdiğim şey, yazılımın kurulumundan güncellemeye ve gerekirse kaldırılmasına kadar tüm yaşam döngüsü üzerinde kontrol sahibi olmak. Aracın karmaşıklığı yüksek ve yeni yöneticileri eğitmek zor.

Genel deneyimim çok iyi. Büyük bir şirkette yazılım varlıklarının yöneticisi olarak Matrix42'de en çok sevdiğim şey, yazılımın kurulumundan güncellemeye ve gerekirse kaldırılmasına kadar tüm yaşam döngüsü üzerinde kontrol sahibi olmak. Aracın karmaşıklığı yüksek ve yeni yöneticileri eğitmek zor.

Yazılım Varlık Yönetimi ile Uyumsuzluk Riskini Azaltın

Artık piyasadaki en iyi 15 SAM aracı hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunuza göre, iş akışı otomasyonları, yazılım lisans yönetimi, merkezi platform, özellikler, entegrasyonlar ve şirketiniz için uygun özelleştirme gibi en önemli faktörleri daha kolay değerlendirebileceksiniz. Seçiminizi yaparken, en iyi yazılım varlık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi unutmayın.

Bu listedeki tüm çözümler denemeye değer olsa da, ClickUp benim favorim. Yazılım varlık yönetimi ve geliştirme yaşam döngülerini kolaylaştırmak ve lisans sözleşmelerini yönetmek için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Kısacası, tüm iş süreçlerinde ve iş akışlarında kalıcı verimlilik sağlamak için size güçlü bir platform sunar.

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