Verimli Veri Yönetimi için En İyi 12 eDiscovery Aracı

Dijital dönüşüm geçiren şirketlerde elektronik verilerin hızla artması, önemli bilgileri verimli bir şekilde aramak, bulmak ve düzenlemek için özel araçların kullanılmasına büyük önem kazandırmıştır. 📊
Aslında, Federal Medeni Usul Kuralları (FRCP), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuruluşların verilerini kolayca geri alınabilecek şekilde depolamalarını ve yönetmelerini gerektirir. Bunun yapılmaması sadece hayal kırıklığına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda önemli cezalarla da sonuçlanabilir.
İşte tam da bu noktada eDiscovery araçları devreye giriyor. 🔍
eDiscovery araçları, elektronik olarak depolanan bilgilerin (ESI) konumunu belirlemeyi, toplama ve analiz etmeyi basitleştirmek için tasarlanmış özel yazılımlar. Günümüzde, eDiscovery yazılım araçları, dava ve veri yönetimi senaryolarında vazgeçilmez hale gelmiştir.
Yanlış e-Keşif çözümüne sahip olmak veya yanlış bir çözüm seçmek, zaman alıcı aramalara ve yönetimi zor bir veritabanına yol açabilir. Kimse bununla uğraşmak zorunda kalmamalı!
ClickUp'ta yaptığımız araştırma ve yoğun testlere dayanarak, piyasadaki en iyi 12 eDiscovery aracının listesini hazırladık. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin.
Bir e-Keşif Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Temelinde, eDiscovery araçlarının veya elektronik keşiflerin rolü, yalnızca dijital bilgileri bulmak değildir; mahkemede kabul edilebilir doğru verileri belirlemektir. Hukuk takımları ve hukuk firmaları için bu, alınan verilerin yasal standartları karşıladığından ve eldeki davayla ilgili olduğundan emin olmak anlamına gelir.
Bir elektronik keşif yazılımı seçerken, verilerinizi etkili bir şekilde yönetmek ve kullanmak için aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Gelişmiş arama yetenekleri: Manuel aramaları azaltmak için ayrıntılı sorgular ve filtreleme imkanı sunan gelişmiş arama fonksiyonlarına sahip araçları arayın
- Veri işleme ve filtreleme: Farklı veri biçimlerini işleyebilen ve yasal kriterleri karşılamak için sonuçları iyileştirebilen bir eDiscovery inceleme aracı seçin
- Entegrasyon ve uyumluluk: Aracın yasal proje yönetiminizle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve kapsamlı veri toplama için çeşitli e-posta, bulut depolama ve veritabanı platformlarını desteklediğinden emin olun
- Güvenlik ve uyumluluk: Araç, veri koruma ve gizliliği sağlamak için HIPPA ve GDPR gibi endüstri standartlarını ve düzenlemelerini karşılamalıdır
- Veri aktarımı ve raporlama: Verimli veri aktarımı ve özelleştirilebilir raporlama özellikleri, davaların erken aşamada değerlendirilmesi ve kanıtların sunulması için çok önemlidir
- Ölçeklenebilirlik: Araç, performanstan ödün vermeden verileriniz büyüdükçe ölçeklenebilmelidir
- Maliyet etkinliği: Lisans ücretleri ve bakım ücretleri dahil olmak üzere toplam sahiplik maliyetini göz önünde bulundurun
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Verimli Veri Yönetimi için En İyi 12 eDiscovery Aracı
Hukuk işlemlerinizi basitleştirmeye hazır mısınız? En iyi 12 e-Keşif aracını inceleyin. En iyi seçimlerimiz, kuruluşunuzun verimliliğini artırmasına ve gelişen hukuk alanında bir adım önde olmaya devam etmesine yardımcı olacaktır.
1. Logikcull (eDiscovery süreçlerini basitleştirmek için en iyisi)
Basitlik arıyorsanız, Logikcull tam size göre. Logikcull, büyük hacimli verilerin yüklenmesini, aranmasını ve incelenmesini basitleştiren uçtan uca, kapalı döngü bir e-Keşif platformudur.
Veri şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), izin tabanlı kullanıcı rolleri, virüs tarama ve kötü amaçlı yazılım koruması gibi çeşitli güvenlik özellikleriyle eDiscovery pazarında öne çıkmaktadır. Bu özellikler, HIPAA, GDPR ve SOC2 (Tip II) gibi önemli düzenlemelere uyumu sağlamaya yardımcı olur.
Logikcull, Google Vault, Slack, Microsoft 365, Box ve diğer platformlarla entegre olarak kaynaktan veri çıkarmayı kolaylaştırır.
Logikcull'un en iyi özellikleri
- E-posta adresleri, belge türleri ve Kişisel Tanımlanabilir Bilgiler (PII) içeriği gibi önceden tanımlanmış arama filtrelerini uygulayarak verileri daha hızlı keşfedin
- Otomatik bekletme bildirimlerini, hatırlatıcıları ve izlemeyi kolaylıkla yönetin
- Toplu düzenlemeler, ayrıcalık etiketleme, benzer belge algılama, PII algılama ve e-posta konu dizileme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirin
- Yerleşik şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama, role dayalı izinler, antivirüs ve kötü amaçlı yazılımdan koruma taraması ve kapalı döngü paylaşımını uygulayın
Logikcull sınırlamaları
- Gelişmiş veri analiz araçlarına aşina olmayan kullanıcılar, zorlu bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalabilir
Logikcull fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Logikcull puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
2. RelativityOne (Büyük ölçekli, karmaşık e-Keşif için en iyisi)
Büyük ölçekli, karmaşık davalarla uğraşıyorsanız, RelativityOne tam size göre. RelativityOne platformu ile şirketlere, hukuk firmalarına, devlet kurumlarına ve diğer kuruluşlara hızlı keşif konusunda yardımcı olur.
Ayrıca, RelativityOne, kullanıcıların Relativity App Hub üzerinden sunulan özel olarak geliştirilmiş veya geliştiriciler tarafından oluşturulmuş uygulamalarla açık kaynaklı bir platform olarak işlevselliğini artırmasına olanak tanır.
Standart eDiscovery özelliklerinin ötesinde, Relativity, hassas verileri koruyan özel takımı Calder7 ile güvenliği sağlar. Aslında, platform ISO/IEC 27001, SOC 2 Tip 2 ve HIPAA dahil olmak üzere çeşitli güvenlik standartlarına uygundur. Ayrıca Microsoft 365, Slack ve Google Çalışma Alanı gibi popüler kurumsal araçlarla da entegre olur.
RelativityOne'ın en iyi özellikleri
- Belge yönetimi iş akışlarını otomatikleştirerek manuel görevleri azaltın ve insan hatalarını en aza indirin
- E-postalar ve metinler gibi iletişim verilerini daha iyi anlamak için orijinal bağlamında görselleştirin
- Anahtar bilgileri gizlemek veya vurgulamak için düzenleme ve vurgulama araçları
- Belirli belgelere erişimi kısıtlamak için ayrıntılı kullanıcı izinleri ve erişim denetimleri ayarlayın
RelativityOne sınırlamaları
- Teknik sorunları gidermek karmaşık olabilir ve belgelenmemiş ve özel bilgi gerektirebilir
RelativityOne fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (470+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)
Daha fazla bilgi: Her avukatın hukuk teknolojisi yelpazesinde olması gereken 10 araç
3. Casepoint (Entegre hukuk teknolojisi için en iyisi)
Ölçeklenebilirlik ve esneklik arayan hukuk takımları için Casepoint ideal bir seçimdir. Bulut tabanlı mimarisi, ölçeklenebilirlik ve esneklik sunarak her boyuttaki kuruluş için idealdir. Ayrıca özelleştirilebilir iş akışları ve otomatikleştirilmiş eDiscovery süreçleri sağlayarak manuel görevleri azaltır ve verimliliği artırır.
Casepoint, sağlam veri şifreleme ve erişim kontrolleriyle HIPAA ve GDPR gibi düzenlemelere uyumu sağlar. Ayrıca, verimli veri yönetimi ve içgörülü analitik için çeşitli veri kaynakları ve üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Casepoint'in en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu teknolojiyle değerli bilgileri hızlı bir şekilde işleyin ve azaltın
- GDPR, CCPA, FOIA ve diğer düzenlemelere uyumluluğu sağlayın
- Büyük veri kümeleri için gelişmiş algoritmalar kullanarak konu değerlendirmesini otomatikleştirin
Casepoint sınırlamaları
- Izgara filtreleme ve detaylandırma özelliklerinin sonuçları, kullanıcı deneyimindeki iyileştirmelerden faydalanabilir
Casepoint fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Disco eDiscovery (Hızlı, yapay zeka destekli eDiscovery için en iyisi)
DISCO eDiscovery aracı, veri incelemelerini kolaylaştırmak için yapay zekanın gücünden yararlanır. İşletmeler, hukuk firmaları ve devlet kurumları için eDiscovery, belge inceleme ve vaka yönetimini kolaylaştırmak üzere yapay zeka destekli hukuk yazılımı sunar.
Bulut tabanlı çözümleri tek tek kullanılabilir veya entegre edilerek tek bir platform oluşturabilir. Bu sayede takımlar, yasal taleplerden incelemeye kadar tüm veri keşif yaşam döngüsünü tek bir arayüzden yönetebilir.
Disco eDiscovery'nin en iyi özellikleri
- AI destekli araçlar ve bağlamsal etiketlerle belge incelemelerine öncelik verin
- Kapsamlı bağlam için veri görselleştirme ve e-posta konu dizileme ile gerçek zamanlı raporlar oluşturun
- Karmaşık sorgular için filtreler ve Arama Oluşturucu ile sezgisel arama fonksiyonunu kullanın
- Görüntüler ve PDF'lerde otomatik OCR ile tüm belgelerde metin araması yapın
Disco eDiscovery sınırlamaları
- İçe aktarma oturumlarının listelerini, içe aktarma ayrıntılarını, dosya eşlemelerini, üretimleri, üretim ayrıntılarını, kaplamaları, inceleme takımlarını, toplu eylem günlüklerini, inceleme aşamalarını vb. dışa aktarmayı desteklemez.
Disco eDiscovery fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Disco eDiscovery puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Nextpoint (Küçük ve orta ölçekli firmalar için en iyisi)
Daha küçük bir firma iseniz, Nextpoint kullanımı kolay, bulut tabanlı platformuyla uygun fiyatlı bir çözüm sunar. Kullanıcıların sınırsız veriyi sürükleyip bırakmasına, üretimleri anında gözden geçirip paylaşmasına ve verimli bir şekilde işbirliği yaparak güçlü davalar oluşturmasına olanak tanır; tüm bunları veri aktarımı veya barındırma ücretleri olmadan yapabilirsiniz.
EDRM ilkeleri üzerine inşa edilen Nextpoint, geleneksel keşif sürecini bir güne indirerek daha küçük kuruluşlar için uygun maliyetli bir çözüm sunar.
Nextpoint'in en iyi özellikleri
- Görüntü dosyaları için OCR indekslemeyi kullanarak verileri ve meta verileri otomatik olarak çıkarın
- Kodlama, özel görünümler, etiketler ve toplu eylemlerle belge inceleme iş akışlarını özelleştirin
- İfadeler, üretimler, transkriptler ve zaman çizelgelerini yöneterek işbirliğini ve dava hazırlığını kolaylaştırın
- Ayrıntılı denetim izleri ile veri erişimini, görünümleri, düzenlemeleri, silme işlemlerini ve indirmeleri kaydedin
Nextpoint sınırlamaları
- Verilerin içe aktarılması, dosyaların içe aktarılırken kendi biçimlerinde tutulmak yerine görüntülenmesi nedeniyle diğer platformlara göre daha yavaş olabilir
Nextpoint fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Nextpoint puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (120+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (230+ yorum)
6. Everlaw (İşbirliğine dayalı e-Keşif için en iyisi)
Everlaw, "samanlıkta iğne bulmak"la gurur duyar ve bu iddiasını kesinlikle hak eder. Bu listedeki e-Keşif araçları arasında Everlaw, anlık mesajlardan e-postalara, ses ve görüntü dosyalarının transkripsiyonuna kadar her şeyi yönetmesiyle öne çıkar. Everlaw'ın aramaları basitleştirme yeteneği, kullanıcıların sorgularını renk kodlarıyla işaretlemelerine olanak tanıyarak onu daha da kullanıcı dostu hale getirir.
Teknoloji konusunda çok bilgili değilseniz endişelenmeyin, karmaşık arama sözdizimleri veya düzenli ifadeler (regex) hakkında endişelenmeden bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
Ayrıca, platform FedRAMP yetkilendirmesi, çok faktörlü kimlik doğrulama, tek oturum açma ve kullanıcı izinleri ile güvenliği sağlar. Everlaw öncelikle bulut tabanlı olsa da, SaaS ve web tabanlı dağıtım seçenekleri de sunarak kullanıcılara araca erişim konusunda esneklik sağlar.
Everlaw'ın en iyi özellikleri
- E-postalar, görüntüler ve CAD dosyaları gibi çeşitli veri türlerini envanterleyin, indeksleyin ve analiz edin
- 100'den fazla dili çevirin ve medya dosyalarını transkripsiyonlayın
- Saatte 900.000 belgeye kadar yükleyin
- Meta verileri, sayfaları, elektronik tabloları ve medya dosyalarını verimli bir şekilde düzenleyin
Everlaw sınırlamaları
- Meta veri haritalamaları zor olabilir ve ayrıcalık günlükleri oluşturmak her zaman sezgisel olmayabilir
Everlaw fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Everlaw puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
7. CloudNine LAW (Yerinde e-Keşif için en iyisi)
CloudNine, gelişmiş otomasyon ile veri keşif sürecini kolaylaştıran bir eDiscovery çözümüdür. MS365 ve OneDrive için otomatik veri işleme ve alımı sunar ve e-postalar, ses kayıtları, adli görüntüler vb. gibi çeşitli veri türlerini destekler.
Platform, verileri verimli bir şekilde bulmak ve yönetmek için ayrıntılı, sezgisel arama ve etiketleme araçları sunar.
CloudNine LAW'ın en iyi özellikleri
- Daha hızlı veri toplama için Microsoft 365 ve OneDrive ile sorunsuz entegrasyon
- Kapsamlı zaman çizelgesi incelemeleri için alınan verilerin bağlamını koruyun
- Finansal kayıtlar, adli kanıtlar, SMS, işbirliği uygulaması mesajları, coğrafi konum ve sosyal medya gönderileri dahil olmak üzere birden fazla veri türü için destek
CloudNine LAW sınırlamaları
- Görüntü görüntüleyici, aynı anda birden fazla açık veritabanını işlemekte zorlanıyor
CloudNine LAW derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
8. Reveal Data (AI destekli analitik için en iyisi)
Reveal Data'nın e-Keşif platformu, veri analizi ve incelemesini optimize etmek için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanır.
Ayrıca, platform tahmine dayalı kodlama ve kümeleme gibi gelişmiş analitik özellikler sunar. Dinamik veri sınıflandırması için entegre makine öğrenimi ve verimli işleme için ölçeklenebilir bulut altyapısı özelliklerine sahiptir. Arama yetenekleri arasında hassas veri keşfi için doğal dil işleme bulunur.
Kullanıcı deneyimi ve ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan Reveal Data, her boyuttaki kuruluş için uygundur.
Reveal Data'nın en iyi özellikleri
- Gelişmiş veri analizi ve tahmine dayalı kodlama için yapay zeka destekli analitiklerden yararlanın
- Makine öğrenimi ile veri sınıflandırmasını ve alaka düzeyini dinamik olarak geliştirin
- Veri eğilimlerini görselleştirmek ve ilerlemeyi incelemek için gösterge panellerini ve raporları özelleştirin
- Paylaşımlı incelemeler, açıklamalar ve iletişim için araçlar aracılığıyla işbirliği yapın
Veri sınırlamalarını ortaya çıkarın
- Bireysel kullanım için uygun fiyatlıdır, ancak uygulamalarına entegrasyon gerektiren küçük şirketler için çok pahalı olabilir
Reveal Data fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Reveal Data puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Exterro Legal (Kurumsal eDiscovery için en iyisi)
Exterro Legal, yasal tutma sürecini basitleştirir ve otomatikleştirir, böylece hukuk takımlarının tutmaları daha kolay yönetebilir ve uygulayabilir. Mevcut eDiscovery iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan Exterro Legal, hukuk takımlarının uyumluluğu korurken tutmaları hızlı bir şekilde yayınlayabilmesini, izleyebilmesini ve yönetebilmesini sağlar.
Ayrıca, platformun kullanıcı dostu arayüzü ve bildirim sistemi, iletişimi kolaylaştırır ve veri bozulması riskini en aza indirir. Sezgisel arayüzü ve ölçeklenebilir mimarisi ile Exterro Legal, sıkı güvenlik ve düzenleyici standartları korurken karmaşık vakaları hızlı ve doğru bir şekilde ele almada destek sağlar.
Exterro Legal'ın en iyi özellikleri
- Verimliliği artırmak için veri toplama ve işlemeyi otomatikleştirin
- Uyumlu bir iş akışı için hukuk ve iş sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlayın
- Otomatik bildirimler ve izleme ile yasal saklama işlemlerini yönetin
- Gelişmiş arama ve analiz özelliklerini kullanarak kapsamlı araştırmalar ve belge incelemeleri gerçekleştirin
Exterro Yasal sınırlamalar
- Seçilen satıcılar için hatırlatıcıları otomatik olarak duraklatma özelliği yoktur
Exterro Legal fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Exterro Legal derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (160+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Sightline (Gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)
Sightline, dava dosyalarının işlenmesini optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir eDiscovery platformudur. Alakasız belgeleri filtrelemek, anahtar dava bilgilerini ortaya çıkarmak ve ayrıntılı incelemeleri kolaylaştırmak konusunda mükemmeldir.
Bir eDiscovery çözümü olarak Consoilio'nun Sightline ürünü, vaka takımlarına son teknoloji veri araştırma araçları, kapsamlı belge inceleme özellikleri ve analitik odaklı soruşturma yetenekleri sunar.
Sightline'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş arama fonksiyonlarıyla ilgili dava verilerini ve anahtar belgeleri bulun
- Tarihler ve e-postalar gibi meta verileri ve ürün alanlarını kullanarak arama sonuçlarını daraltın
- Entegre soruşturma araçlarını kullanarak dosya türü ve diğer özelliklere göre alakasız belgeleri filtreleyin
Sightline sınırlamaları
- Belge arama, yeni takım üyeleri için öğrenmesi karmaşık olabilecek birkaç adımdan oluşur
Sightline fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Sightline puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
11. Veritas eDiscovery Platformu (Veri yönetimi için en iyisi)
Veritas eDiscovery Platform, veri kümesi odaklı gelişmiş arama motoruyla veri keşfini kolaylaştırır. Sonuç olarak, kurumsal kullanıcıların dosyaları hızlı bir şekilde tanımlamasına ve erişmesine olanak tanır. Platform, aynı anda 100'e kadar sorguyu otomatikleştirerek karmaşık araştırmaları destekler.
500'den fazla dosya biçimini destekleyerek, verimli iş akışları aracılığıyla kapsamlı veri işleme ve analiz sağlar. Platform, doğru içeriğe odaklanarak ve alakasız verileri filtreleyerek verimliliği artırır ve riski azaltır.
Sezgisel arayüzü ile Veritas, uyum görevlileri ve hukuk BT uzmanlarının riskleri etkin bir şekilde yönetmelerine ve iyi bilgilendirilmiş kararlar almalarına olanak tanır.
Veritas eDiscovery Platformunun en iyi özellikleri
- 100'den fazla içerik kaynağından bilgi toplayın
- Sınıflandırma ve indeksleme yoluyla yapılandırılmamış verilere erişin
- Yalnızca ilgili içeriği hedefleyerek, tanımlayarak ve dışa aktararak keşfi güvenli bir şekilde ölçeklendirin
Veritas eDiscovery Platformu sınırlamaları
- Sınırlı dışa aktarma ve üretim fonksiyonları, nihai üretim teslimatı için ek yazılım gerektirir
Veritas eDiscovery Platformu fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Veritas eDiscovery Platformu puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
12. Onna (Uygulama verilerini birleştirmek için en iyisi)
Onna, teknoloji ve iş liderlerinin yapılandırılmamış kurumsal verilerden değer elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir veri yönetim platformudur.
Özellikle, çeşitli bulut tabanlı işyeri uygulamalarından gelen verileri merkezileştirir, standartlaştırır ve yönetir, böylece kritik bilgilere erişimi ve kontrolü kolaylaştırır. Bu birleşik yaklaşım, şirketlerin riskleri azaltmasına ve iş sonuçlarını iyileştirmesine olanak tanır.
Onna, BT ve uyumluluk taleplerini destekleyerek yasal inceleme sürelerini ve maliyetlerini azaltır. Verileri büyük dil modellerine (LLM) güvenli bir şekilde bağlar ve işbirlikçileri organize etmek ve projelere davet etmek için bir "Gruplar" seçeneği sunar.
Platform, Slack, Google, Microsoft ve Confluence gibi kaynaklardan gelen yapılandırılmamış verileri entegre eder. Bu, veri yayılma sorunlarının çözülmesine yardımcı olur ve GenAI fırsatlarından yararlanır.
Onna'nın en iyi özellikleri
- Medya dosyalarını platform içinde kolayca aktarın ve paylaşın
- ML algoritmaları kullanarak birleşme ve satın alma ile durum tespiti süreçleri için ilgili dosya ve belgeleri bulun
Onna sınırlamaları
- Zamanında toplama ve veri kullanım kısıtlamalarına uyumu sağlamak için büyük veri kümeleri için dikkatli planlama gerektirir
Onna fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Onna puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi: Reveal Data, kısa süre önce Logikcull ve Onna'yı satın alarak eDiscovery ve veri yönetimi yeteneklerini geliştirdi.
Karşılaştırma tablosu ile eDiscovery araçlarının özeti
Seçeneklerinizi gözden geçirebilmeniz için eDiscovery'nin hızlı bir karşılaştırma tablosu:
|Araç
|En İyisi
|Anahtar Özellikler
|Sınırlamalar
|Logikcull
|EDiscovery süreçlerini basitleştirin
|Uçtan uca platform, veri şifreleme, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), izin tabanlı roller, toplu redaksiyonlar, otomatik PII algılama, Google Vault, Slack vb. ile entegrasyonlar.
|Araçlara aşina olmayan kullanıcılar için zor öğrenme süreci
|RelativityOne
|Büyük ölçekli, karmaşık e-Keşif
|Açık kaynak, iş akışlarının otomasyonu, iletişim verilerinin görselleştirilmesi, redaksiyon araçları, ayrıntılı kullanıcı izinleri, Microsoft 365, Slack ve Google Çalışma Alanı ile entegrasyon
|Karmaşık teknik sorun giderme
|Casepoint
|Entegre hukuk teknolojisi
|Bulut tabanlı mimari, özelleştirilebilir iş akışları, GDPR ve HIPAA ile uyumluluk, veri yönetimi ve analitik için üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar
|Kullanıcı deneyimi geliştirilebilir
|Disco eDiscovery
|Hızlı, yapay zeka destekli eDiscovery
|AI destekli belge inceleme, gerçek zamanlı raporlar, sezgisel arama fonksiyonu, metin arama için otomatik OCR
|Çeşitli veri türleri için sınırlı dışa aktarma desteği
|Nextpoint
|Küçük ve orta ölçekli firmalar
|Çeşitli veri türlerini ve çeviri hizmetlerini destekler, saatte 900.000 belgeye kadar yükleme yapabilir, verimli redaksiyon sağlar
|Görüntüleme işlemleri nedeniyle daha yavaş veri aktarımı
|Everlaw
|İşbirliğine dayalı e-Keşif
|Çeşitli veri türlerini işler, çeviri hizmetleri sunar, saatte 900.000 belgeye kadar yükleme yapabilir, verimli redaksiyon sağlar
|Meta veri eşlemeleri zor olabilir
|CloudNine LAW
|Yerinde eDiscovery
|Veri işleme için gelişmiş otomasyon, Microsoft 365 ile entegre, birden çok veri türünü destekler
|Görüntü görüntüleyici, birden fazla veritabanıyla sorun yaşıyor
|Verileri Ortaya Çıkarın
|AI destekli analitik
|AI destekli analitik, tahmini kodlama, özelleştirilebilir gösterge panelleri, işbirliği araçları
|Entegrasyonlara ihtiyaç duyan küçük şirketler için yüksek maliyet
|Exterro Legal
|Kurumsal eDiscovery
|Yasal saklama süreçlerini otomatikleştirir, mevcut iş akışlarıyla entegre olur, gelişmiş arama ve analiz özellikleri sunar
|Seçilen satıcılar için otomatik duraklatma hatırlatıcıları yoktur
|Sightline
|Gerçek zamanlı işbirliği
|Gelişmiş arama fonksiyonları, kapsamlı belge inceleme özellikleri, entegre soruşturma araçları
|Yeni takım üyeleri için karmaşık arama adımları
|Veritas eDiscovery Platformu
|Veri yönetimi
|Veri kümesi odaklı gelişmiş arama, 500'den fazla dosya biçimini destekler, ilgili içeriğin tanımlanması için güvenli bir şekilde ölçeklenir
|Sınırlı dışa aktarma fonksiyonları ek yazılım gerektirir
|Onna
|Uygulama verilerini birleştirme
|Yapılandırılmamış kurumsal verileri merkezileştirir ve yönetir, çeşitli bulut tabanlı uygulamalarla entegre olur, BT ve uyumluluk taleplerini destekler
|Daha büyük veri kümeleri için planlama gerektirir
💡 Profesyonel İpucu: eDiscovery aracınızı seçerken dikkate almanız gerekenler:
Entegrasyon önemlidir: Sorunsuz veri akışı ve işbirliği için eDiscovery aracınızın mevcut sistemlerinizle (belge yönetimi ve iletişim araçları gibi) iyi bir şekilde entegre olduğundan emin olun. Eğitim ve destek: Sürekli destek sunan bir satıcı seçtiğinizden emin olun. Ayrıca, seçtiğiniz eDiscovery aracının özelliklerini tam olarak kullanabilmeleri için ekibinize eğitim yatırımı yapın.
Sizin için diğer e-Keşif araçları
Özel eDiscovery araçları, veri keşfi ve incelemesi için gerekli olmakla birlikte, genellikle belge yönetimi veya veri analizi gibi belirli alanlarda üstünlük sağlar. Ancak, yasal projelerle ilişkili görevlerin ve iş akışlarının tamamını yönetmek için kapsamlı çözümler sunmayabilirler.
Bu araçlar, veri işleme veya uyumluluk kontrolleri gibi belirli fonksiyonlara yoğun bir şekilde odaklanabildiğinden, daha geniş kurumsal ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Örneğin, çeşitli proje yönetimi gereksinimlerine uyum sağlama esnekliğinden yoksun olabilir veya çeşitli iş akışlarını ve işbirliği araçlarını entegre etme konusunda sınırlı yetenekler sunabilir.
EDiscovery sürecinizi geliştiren birleşik bir platform sunarak boşlukları dolduran bir araç olan ClickUp'a giriş yapın.
ClickUp (Çok yönlü yasal proje yönetimi için en iyisi)
ClickUp, geleneksel eDiscovery araçları arasında yer almamasına rağmen, hukuki çözümler açısından çok şey sunmaktadır. Hepsi bir arada verimlilik platformu olan Hukuk Bürosu Proje Yönetimi Yazılımı, hukuk profesyonellerinin işlerini tek bir dinamik çalışma alanında merkezileştirmelerine yardımcı olur.
Dahası, güçlü kayıt yönetimi yazılımı, verileri işiniz genelinde verimli bir şekilde düzenlemenizi, yönetmenizi ve paylaşmanızı sağlar. Farklı departmanlara veya projelere göre özelleştirilmiş Alanlar ve Klasörler oluşturabilir ve her biri için izinleri ve rolleri kolayca yöneterek her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.
ClickUp Docs ile belge oluşturmak ve paylaşmak çok kolaydır. Takım üyeleri dosyalara erişebilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, böylece belgeleri gözden geçirmek, güncellemek ve kontrol etmek çok kolay hale gelir. Hiçbir ayrıntının kaçmamasını sağlamak için ClickUp içinde görevler ayarlayabilirsiniz.
Yasal belge yazılımınız olarak kullanın ve araştırma bulgularını ve dava işlemlerini kaydetmek için ayrı belgeler ve wiki'ler oluşturun. Müşteri iletişimi, uyumluluk belgeleri ve yasal dosyalamaları merkezileştirerek kolay erişilebilir ve şeffaf hale getirir.
💡 Profesyonel İpucu: Yasal belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp Belgeleri kullanın. Bu, iletişimi kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.
ClickUp Görevleri
Görevleri etkili bir şekilde yönetmesi gereken profesyoneller için ClickUp Tasks olağanüstü yetenekler sunar. Kullanıcıların eDiscovery iş akışının her adımı için görevler oluşturup izlemesini sağlayarak her aşamanın verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.
ClickUp Bağlantılı Arama
Kullanıcılar ayrıca, platformdaki tüm görevleri, yorumları ve ek dosyaları verimli bir şekilde tarayan ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği sayesinde belirli belgeleri ve iletişimleri hızlı bir şekilde bulabilir. Platform ayrıca işbirliğini destekleyerek takımların notları ve güncellemeleri paylaşarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır.
ClickUp ile veri güvenliği en önemli önceliktir
Platformun güvenlik politikası, SOC 2, ISO/IEC 27001 ve GDPR uyumluluğu dahil olmak üzere sıkı güvenlik standartlarına uygundur ve sağlam veri koruması sağlar.
ClickUp'ın izin ayarlarını kullanarak hassas bilgilere erişimi kısıtlayabilirsiniz. Bu, yalnızca yetkili kullanıcıların kritik verileri görüntüleyebilmesini veya değiştirebilmesini sağlayarak eDiscovery süreci boyunca güvenliği garanti eder.
ClickUp ayrıca, dosya ve klasörleri verimli bir şekilde düzenlemeye yardımcı olan çeşitli yasal şablon kütüphanesi içerir.
ClickUp Yasal Proje Yönetimi Şablonu
Örneğin, ClickUp Hukuk Proje Yönetimi Şablonu, kaynakları yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve takım işbirliğini optimize etmek için görsel bir yol haritası sağlar.
Bu şablon size yardımcı olur:
- Manuel veri girişini azaltın ve hataları en aza indirin
- Potansiyel sorunları erken tespit ederek proaktif adımlar atın
- Devam eden projeler ve ilerlemeler hakkında görünürlüğü artırın
- Muhasebe ve zaman takibini kolaylaştırın
Hukuki proje yönetimi, başlangıçta karmaşık ve kaynak yoğun bir iş gibi görünebilir. Ancak bu şablon, hedef belirleme ve zaman çizelgesi oluşturmaktan takım görevlerini atamaya ve ayrıntılı ilerlemeyi değerlendirmeye kadar, tüm süreci uygulanabilir adımlara bölmenize yardımcı olur.
ClickUp Hukuki Dava İzleme Şablonu
Benzer şekilde, ClickUp Hukuki Dava İzleme Şablonu, tüm ilgili belgeleri ve iletişimleri merkezi bir konumda depolayarak davalarınızı düzenlemenize yardımcı olur.
Bu şablon size şunları sağlar:
- Davaları ve ilgili evrakları izlemek için standart bir sistem oluşturun
- Verileri yapılandırılmış ve güncel tutun
- Genel iş yükü hakkında bilgi edinin
- Manuel görevlere harcanan zamanı azaltın
- Karar verme için gerekli bilgilere kolayca erişin
Hukuki Dava İzleme Şablonu, zaman çizelgesi, paydaşlar, dava ayrıntıları, görev listeleri ve tüm gelişmeleri takip etmenizi sağlayan hatırlatıcılar ile düzenli kalmanıza yardımcı olur.
ClickUp Brain
ClickUp Brain, bağlamsal, rol tabanlı özelliklere sahip yapay zeka destekli bir dijital asistan olup, her hukuk profesyonelinin teknoloji yığını için vazgeçilmezdir. Doğal dil işlemeyi kullanarak e-postalar, belgeler, görevler, özetler ve güncellemeler oluşturur, iş akışınızı kolaylaştırır.
Bu, ClickUp Brain'i avukatlar için en iyi AI araçlarından biri yapar.
En iyi özellikler
- Tüm dijital araçlarınızı tek bir yerde birbirine bağlamak için 1.000'den fazla entegrasyon
- Sözleşmelere öneri ve yorum eklemek için ClickUp Proofing
- Yasal belgeleri korumak için gelişmiş paylaşım ve izin kontrolleri
- ClickUp Beyaz Tahtalar, sanal bir tuval üzerinde beyin fırtınası ve işbirliği için
- ClickUp Görevleri Görev atama, bağımlılık oluşturma ve iş yükü izleme için
Sınırlamalar
- Kapsamlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda üye başına çalışma alanı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
Müşteri puanları ve yorumları
ClickUp ile eDiscovery sürecini basitleştirin
eDiscovery araçları, hukuk ve soruşturma süreçlerinin yönetilme şeklini kökünden değiştirerek hukuk takımlarının büyük hacimli belgeleri incelemesini ve çeşitli kaynaklardan bir araya getirmesini kolaylaştırdı.
Ama neden burada durasınız?
ClickUp ile iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyın!
ClickUp'ın çok yönlü özellikleri, eDiscovery araçlarınızı sorunsuz bir şekilde tamamlayarak organizasyonu geliştirir, hassas verileri korur ve takım koordinasyonunu artırır.
ClickUp'ın eDiscovery sürecinizi nasıl daha da kolaylaştırabileceğini keşfedin. Ücretsiz kaydolun ve kendiniz deneyin. 🎯