Verimli Veri Yönetimi için En İyi 12 eDiscovery Aracı

Dijital dönüşüm geçiren şirketlerde elektronik verilerin hızla artması, önemli bilgileri verimli bir şekilde aramak, bulmak ve düzenlemek için özel araçların kullanılmasına büyük önem kazandırmıştır. 📊

Aslında, Federal Medeni Usul Kuralları (FRCP), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuruluşların verilerini kolayca geri alınabilecek şekilde depolamalarını ve yönetmelerini gerektirir. Bunun yapılmaması sadece hayal kırıklığına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda önemli cezalarla da sonuçlanabilir.

İşte tam da bu noktada eDiscovery araçları devreye giriyor. 🔍

eDiscovery araçları, elektronik olarak depolanan bilgilerin (ESI) konumunu belirlemeyi, toplama ve analiz etmeyi basitleştirmek için tasarlanmış özel yazılımlar. Günümüzde, eDiscovery yazılım araçları, dava ve veri yönetimi senaryolarında vazgeçilmez hale gelmiştir.

Yanlış e-Keşif çözümüne sahip olmak veya yanlış bir çözüm seçmek, zaman alıcı aramalara ve yönetimi zor bir veritabanına yol açabilir. Kimse bununla uğraşmak zorunda kalmamalı!

ClickUp'ta yaptığımız araştırma ve yoğun testlere dayanarak, piyasadaki en iyi 12 eDiscovery aracının listesini hazırladık. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Bir e-Keşif Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Temelinde, eDiscovery araçlarının veya elektronik keşiflerin rolü, yalnızca dijital bilgileri bulmak değildir; mahkemede kabul edilebilir doğru verileri belirlemektir. Hukuk takımları ve hukuk firmaları için bu, alınan verilerin yasal standartları karşıladığından ve eldeki davayla ilgili olduğundan emin olmak anlamına gelir.

Bir elektronik keşif yazılımı seçerken, verilerinizi etkili bir şekilde yönetmek ve kullanmak için aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Gelişmiş arama yetenekleri: Manuel aramaları azaltmak için ayrıntılı sorgular ve filtreleme imkanı sunan gelişmiş arama fonksiyonlarına sahip araçları arayın

Veri işleme ve filtreleme: Farklı veri biçimlerini işleyebilen ve yasal kriterleri karşılamak için sonuçları iyileştirebilen bir eDiscovery inceleme aracı seçin

Entegrasyon ve uyumluluk: Aracın Aracın yasal proje yönetiminizle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve kapsamlı veri toplama için çeşitli e-posta, bulut depolama ve veritabanı platformlarını desteklediğinden emin olun

Güvenlik ve uyumluluk: Araç, veri koruma ve gizliliği sağlamak için HIPPA ve GDPR gibi endüstri standartlarını ve düzenlemelerini karşılamalıdır

Veri aktarımı ve raporlama: Verimli veri aktarımı ve özelleştirilebilir raporlama özellikleri, davaların erken aşamada değerlendirilmesi ve kanıtların sunulması için çok önemlidir

Ölçeklenebilirlik: Araç, performanstan ödün vermeden verileriniz büyüdükçe ölçeklenebilmelidir

Maliyet etkinliği: Lisans ücretleri ve bakım ücretleri dahil olmak üzere toplam sahiplik maliyetini göz önünde bulundurun

Daha fazla bilgi: En İyi 10 Dosya Düzenleme Yazılımı

Hukuk işlemlerinizi basitleştirmeye hazır mısınız? En iyi 12 e-Keşif aracını inceleyin. En iyi seçimlerimiz, kuruluşunuzun verimliliğini artırmasına ve gelişen hukuk alanında bir adım önde olmaya devam etmesine yardımcı olacaktır.

1. Logikcull (eDiscovery süreçlerini basitleştirmek için en iyisi)

logikcull aracılığıyla

Basitlik arıyorsanız, Logikcull tam size göre. Logikcull, büyük hacimli verilerin yüklenmesini, aranmasını ve incelenmesini basitleştiren uçtan uca, kapalı döngü bir e-Keşif platformudur.

Veri şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), izin tabanlı kullanıcı rolleri, virüs tarama ve kötü amaçlı yazılım koruması gibi çeşitli güvenlik özellikleriyle eDiscovery pazarında öne çıkmaktadır. Bu özellikler, HIPAA, GDPR ve SOC2 (Tip II) gibi önemli düzenlemelere uyumu sağlamaya yardımcı olur.

Logikcull, Google Vault, Slack, Microsoft 365, Box ve diğer platformlarla entegre olarak kaynaktan veri çıkarmayı kolaylaştırır.

Logikcull'un en iyi özellikleri

E-posta adresleri, belge türleri ve Kişisel Tanımlanabilir Bilgiler (PII) içeriği gibi önceden tanımlanmış arama filtrelerini uygulayarak verileri daha hızlı keşfedin

Otomatik bekletme bildirimlerini, hatırlatıcıları ve izlemeyi kolaylıkla yönetin

Toplu düzenlemeler, ayrıcalık etiketleme, benzer belge algılama, PII algılama ve e-posta konu dizileme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirin

Yerleşik şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama, role dayalı izinler, antivirüs ve kötü amaçlı yazılımdan koruma taraması ve kapalı döngü paylaşımını uygulayın

Logikcull sınırlamaları

Gelişmiş veri analiz araçlarına aşina olmayan kullanıcılar, zorlu bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalabilir

Logikcull fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Logikcull puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

2. RelativityOne (Büyük ölçekli, karmaşık e-Keşif için en iyisi)

relativityOne aracılığıyla

Büyük ölçekli, karmaşık davalarla uğraşıyorsanız, RelativityOne tam size göre. RelativityOne platformu ile şirketlere, hukuk firmalarına, devlet kurumlarına ve diğer kuruluşlara hızlı keşif konusunda yardımcı olur.

Ayrıca, RelativityOne, kullanıcıların Relativity App Hub üzerinden sunulan özel olarak geliştirilmiş veya geliştiriciler tarafından oluşturulmuş uygulamalarla açık kaynaklı bir platform olarak işlevselliğini artırmasına olanak tanır.

Standart eDiscovery özelliklerinin ötesinde, Relativity, hassas verileri koruyan özel takımı Calder7 ile güvenliği sağlar. Aslında, platform ISO/IEC 27001, SOC 2 Tip 2 ve HIPAA dahil olmak üzere çeşitli güvenlik standartlarına uygundur. Ayrıca Microsoft 365, Slack ve Google Çalışma Alanı gibi popüler kurumsal araçlarla da entegre olur.

RelativityOne'ın en iyi özellikleri

Belge yönetimi iş akışlarını otomatikleştirerek manuel görevleri azaltın ve insan hatalarını en aza indirin

E-postalar ve metinler gibi iletişim verilerini daha iyi anlamak için orijinal bağlamında görselleştirin

Anahtar bilgileri gizlemek veya vurgulamak için düzenleme ve vurgulama araçları

Belirli belgelere erişimi kısıtlamak için ayrıntılı kullanıcı izinleri ve erişim denetimleri ayarlayın

RelativityOne sınırlamaları

Teknik sorunları gidermek karmaşık olabilir ve belgelenmemiş ve özel bilgi gerektirebilir

RelativityOne fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)

Daha fazla bilgi: Her avukatın hukuk teknolojisi yelpazesinde olması gereken 10 araç

3. Casepoint (Entegre hukuk teknolojisi için en iyisi)

casepoint aracılığıyla

Ölçeklenebilirlik ve esneklik arayan hukuk takımları için Casepoint ideal bir seçimdir. Bulut tabanlı mimarisi, ölçeklenebilirlik ve esneklik sunarak her boyuttaki kuruluş için idealdir. Ayrıca özelleştirilebilir iş akışları ve otomatikleştirilmiş eDiscovery süreçleri sağlayarak manuel görevleri azaltır ve verimliliği artırır.

Casepoint, sağlam veri şifreleme ve erişim kontrolleriyle HIPAA ve GDPR gibi düzenlemelere uyumu sağlar. Ayrıca, verimli veri yönetimi ve içgörülü analitik için çeşitli veri kaynakları ve üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Casepoint'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu teknolojiyle değerli bilgileri hızlı bir şekilde işleyin ve azaltın

GDPR, CCPA, FOIA ve diğer düzenlemelere uyumluluğu sağlayın

Büyük veri kümeleri için gelişmiş algoritmalar kullanarak konu değerlendirmesini otomatikleştirin

Casepoint sınırlamaları

Izgara filtreleme ve detaylandırma özelliklerinin sonuçları, kullanıcı deneyimindeki iyileştirmelerden faydalanabilir

Casepoint fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Disco eDiscovery (Hızlı, yapay zeka destekli eDiscovery için en iyisi)

disco eDiscovery aracılığıyla

DISCO eDiscovery aracı, veri incelemelerini kolaylaştırmak için yapay zekanın gücünden yararlanır. İşletmeler, hukuk firmaları ve devlet kurumları için eDiscovery, belge inceleme ve vaka yönetimini kolaylaştırmak üzere yapay zeka destekli hukuk yazılımı sunar.

Bulut tabanlı çözümleri tek tek kullanılabilir veya entegre edilerek tek bir platform oluşturabilir. Bu sayede takımlar, yasal taleplerden incelemeye kadar tüm veri keşif yaşam döngüsünü tek bir arayüzden yönetebilir.

Disco eDiscovery'nin en iyi özellikleri

AI destekli araçlar ve bağlamsal etiketlerle belge incelemelerine öncelik verin

Kapsamlı bağlam için veri görselleştirme ve e-posta konu dizileme ile gerçek zamanlı raporlar oluşturun

Karmaşık sorgular için filtreler ve Arama Oluşturucu ile sezgisel arama fonksiyonunu kullanın

Görüntüler ve PDF'lerde otomatik OCR ile tüm belgelerde metin araması yapın

Disco eDiscovery sınırlamaları

İçe aktarma oturumlarının listelerini, içe aktarma ayrıntılarını, dosya eşlemelerini, üretimleri, üretim ayrıntılarını, kaplamaları, inceleme takımlarını, toplu eylem günlüklerini, inceleme aşamalarını vb. dışa aktarmayı desteklemez.

Disco eDiscovery fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Disco eDiscovery puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Nextpoint (Küçük ve orta ölçekli firmalar için en iyisi)

nextpoint aracılığıyla

Daha küçük bir firma iseniz, Nextpoint kullanımı kolay, bulut tabanlı platformuyla uygun fiyatlı bir çözüm sunar. Kullanıcıların sınırsız veriyi sürükleyip bırakmasına, üretimleri anında gözden geçirip paylaşmasına ve verimli bir şekilde işbirliği yaparak güçlü davalar oluşturmasına olanak tanır; tüm bunları veri aktarımı veya barındırma ücretleri olmadan yapabilirsiniz.

EDRM ilkeleri üzerine inşa edilen Nextpoint, geleneksel keşif sürecini bir güne indirerek daha küçük kuruluşlar için uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Nextpoint'in en iyi özellikleri

Görüntü dosyaları için OCR indekslemeyi kullanarak verileri ve meta verileri otomatik olarak çıkarın

Kodlama, özel görünümler, etiketler ve toplu eylemlerle belge inceleme iş akışlarını özelleştirin

İfadeler, üretimler, transkriptler ve zaman çizelgelerini yöneterek işbirliğini ve dava hazırlığını kolaylaştırın

Ayrıntılı denetim izleri ile veri erişimini, görünümleri, düzenlemeleri, silme işlemlerini ve indirmeleri kaydedin

Nextpoint sınırlamaları

Verilerin içe aktarılması, dosyaların içe aktarılırken kendi biçimlerinde tutulmak yerine görüntülenmesi nedeniyle diğer platformlara göre daha yavaş olabilir

Nextpoint fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nextpoint puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (230+ yorum)

6. Everlaw (İşbirliğine dayalı e-Keşif için en iyisi)

everlaw aracılığıyla

Everlaw, "samanlıkta iğne bulmak"la gurur duyar ve bu iddiasını kesinlikle hak eder. Bu listedeki e-Keşif araçları arasında Everlaw, anlık mesajlardan e-postalara, ses ve görüntü dosyalarının transkripsiyonuna kadar her şeyi yönetmesiyle öne çıkar. Everlaw'ın aramaları basitleştirme yeteneği, kullanıcıların sorgularını renk kodlarıyla işaretlemelerine olanak tanıyarak onu daha da kullanıcı dostu hale getirir.

Teknoloji konusunda çok bilgili değilseniz endişelenmeyin, karmaşık arama sözdizimleri veya düzenli ifadeler (regex) hakkında endişelenmeden bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Ayrıca, platform FedRAMP yetkilendirmesi, çok faktörlü kimlik doğrulama, tek oturum açma ve kullanıcı izinleri ile güvenliği sağlar. Everlaw öncelikle bulut tabanlı olsa da, SaaS ve web tabanlı dağıtım seçenekleri de sunarak kullanıcılara araca erişim konusunda esneklik sağlar.

Everlaw'ın en iyi özellikleri

E-postalar, görüntüler ve CAD dosyaları gibi çeşitli veri türlerini envanterleyin, indeksleyin ve analiz edin

100'den fazla dili çevirin ve medya dosyalarını transkripsiyonlayın

Saatte 900.000 belgeye kadar yükleyin

Meta verileri, sayfaları, elektronik tabloları ve medya dosyalarını verimli bir şekilde düzenleyin

Everlaw sınırlamaları

Meta veri haritalamaları zor olabilir ve ayrıcalık günlükleri oluşturmak her zaman sezgisel olmayabilir

Everlaw fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Everlaw puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

7. CloudNine LAW (Yerinde e-Keşif için en iyisi)

cloudNine LAW aracılığıyla

CloudNine, gelişmiş otomasyon ile veri keşif sürecini kolaylaştıran bir eDiscovery çözümüdür. MS365 ve OneDrive için otomatik veri işleme ve alımı sunar ve e-postalar, ses kayıtları, adli görüntüler vb. gibi çeşitli veri türlerini destekler.

Platform, verileri verimli bir şekilde bulmak ve yönetmek için ayrıntılı, sezgisel arama ve etiketleme araçları sunar.

CloudNine LAW'ın en iyi özellikleri

Daha hızlı veri toplama için Microsoft 365 ve OneDrive ile sorunsuz entegrasyon

Kapsamlı zaman çizelgesi incelemeleri için alınan verilerin bağlamını koruyun

Finansal kayıtlar, adli kanıtlar, SMS, işbirliği uygulaması mesajları, coğrafi konum ve sosyal medya gönderileri dahil olmak üzere birden fazla veri türü için destek

CloudNine LAW sınırlamaları

Görüntü görüntüleyici, aynı anda birden fazla açık veritabanını işlemekte zorlanıyor

CloudNine LAW derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

8. Reveal Data (AI destekli analitik için en iyisi)

reveal Data aracılığıyla

Reveal Data'nın e-Keşif platformu, veri analizi ve incelemesini optimize etmek için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanır.

Ayrıca, platform tahmine dayalı kodlama ve kümeleme gibi gelişmiş analitik özellikler sunar. Dinamik veri sınıflandırması için entegre makine öğrenimi ve verimli işleme için ölçeklenebilir bulut altyapısı özelliklerine sahiptir. Arama yetenekleri arasında hassas veri keşfi için doğal dil işleme bulunur.

Kullanıcı deneyimi ve ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan Reveal Data, her boyuttaki kuruluş için uygundur.

Reveal Data'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş veri analizi ve tahmine dayalı kodlama için yapay zeka destekli analitiklerden yararlanın

Makine öğrenimi ile veri sınıflandırmasını ve alaka düzeyini dinamik olarak geliştirin

Veri eğilimlerini görselleştirmek ve ilerlemeyi incelemek için gösterge panellerini ve raporları özelleştirin

Paylaşımlı incelemeler, açıklamalar ve iletişim için araçlar aracılığıyla işbirliği yapın

Veri sınırlamalarını ortaya çıkarın

Bireysel kullanım için uygun fiyatlıdır, ancak uygulamalarına entegrasyon gerektiren küçük şirketler için çok pahalı olabilir

Reveal Data fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Reveal Data puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Exterro Legal (Kurumsal eDiscovery için en iyisi)

exterro Legal aracılığıyla

Exterro Legal, yasal tutma sürecini basitleştirir ve otomatikleştirir, böylece hukuk takımlarının tutmaları daha kolay yönetebilir ve uygulayabilir. Mevcut eDiscovery iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan Exterro Legal, hukuk takımlarının uyumluluğu korurken tutmaları hızlı bir şekilde yayınlayabilmesini, izleyebilmesini ve yönetebilmesini sağlar.

Ayrıca, platformun kullanıcı dostu arayüzü ve bildirim sistemi, iletişimi kolaylaştırır ve veri bozulması riskini en aza indirir. Sezgisel arayüzü ve ölçeklenebilir mimarisi ile Exterro Legal, sıkı güvenlik ve düzenleyici standartları korurken karmaşık vakaları hızlı ve doğru bir şekilde ele almada destek sağlar.

Exterro Legal'ın en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için veri toplama ve işlemeyi otomatikleştirin

Uyumlu bir iş akışı için hukuk ve iş sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlayın

Otomatik bildirimler ve izleme ile yasal saklama işlemlerini yönetin

Gelişmiş arama ve analiz özelliklerini kullanarak kapsamlı araştırmalar ve belge incelemeleri gerçekleştirin

Exterro Yasal sınırlamalar

Seçilen satıcılar için hatırlatıcıları otomatik olarak duraklatma özelliği yoktur

Exterro Legal fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Exterro Legal derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Sightline (Gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

consilio aracılığıyla

Sightline, dava dosyalarının işlenmesini optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir eDiscovery platformudur. Alakasız belgeleri filtrelemek, anahtar dava bilgilerini ortaya çıkarmak ve ayrıntılı incelemeleri kolaylaştırmak konusunda mükemmeldir.

Bir eDiscovery çözümü olarak Consoilio'nun Sightline ürünü, vaka takımlarına son teknoloji veri araştırma araçları, kapsamlı belge inceleme özellikleri ve analitik odaklı soruşturma yetenekleri sunar.

Sightline'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş arama fonksiyonlarıyla ilgili dava verilerini ve anahtar belgeleri bulun

Tarihler ve e-postalar gibi meta verileri ve ürün alanlarını kullanarak arama sonuçlarını daraltın

Entegre soruşturma araçlarını kullanarak dosya türü ve diğer özelliklere göre alakasız belgeleri filtreleyin

Sightline sınırlamaları

Belge arama, yeni takım üyeleri için öğrenmesi karmaşık olabilecek birkaç adımdan oluşur

Sightline fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sightline puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Veritas eDiscovery Platformu (Veri yönetimi için en iyisi)

veritas aracılığıyla

Veritas eDiscovery Platform, veri kümesi odaklı gelişmiş arama motoruyla veri keşfini kolaylaştırır. Sonuç olarak, kurumsal kullanıcıların dosyaları hızlı bir şekilde tanımlamasına ve erişmesine olanak tanır. Platform, aynı anda 100'e kadar sorguyu otomatikleştirerek karmaşık araştırmaları destekler.

500'den fazla dosya biçimini destekleyerek, verimli iş akışları aracılığıyla kapsamlı veri işleme ve analiz sağlar. Platform, doğru içeriğe odaklanarak ve alakasız verileri filtreleyerek verimliliği artırır ve riski azaltır.

Sezgisel arayüzü ile Veritas, uyum görevlileri ve hukuk BT uzmanlarının riskleri etkin bir şekilde yönetmelerine ve iyi bilgilendirilmiş kararlar almalarına olanak tanır.

Veritas eDiscovery Platformunun en iyi özellikleri

100'den fazla içerik kaynağından bilgi toplayın

Sınıflandırma ve indeksleme yoluyla yapılandırılmamış verilere erişin

Yalnızca ilgili içeriği hedefleyerek, tanımlayarak ve dışa aktararak keşfi güvenli bir şekilde ölçeklendirin

Veritas eDiscovery Platformu sınırlamaları

Sınırlı dışa aktarma ve üretim fonksiyonları, nihai üretim teslimatı için ek yazılım gerektirir

Veritas eDiscovery Platformu fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Veritas eDiscovery Platformu puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Onna (Uygulama verilerini birleştirmek için en iyisi)

via Onna

Onna, teknoloji ve iş liderlerinin yapılandırılmamış kurumsal verilerden değer elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir veri yönetim platformudur.

Özellikle, çeşitli bulut tabanlı işyeri uygulamalarından gelen verileri merkezileştirir, standartlaştırır ve yönetir, böylece kritik bilgilere erişimi ve kontrolü kolaylaştırır. Bu birleşik yaklaşım, şirketlerin riskleri azaltmasına ve iş sonuçlarını iyileştirmesine olanak tanır.

Onna, BT ve uyumluluk taleplerini destekleyerek yasal inceleme sürelerini ve maliyetlerini azaltır. Verileri büyük dil modellerine (LLM) güvenli bir şekilde bağlar ve işbirlikçileri organize etmek ve projelere davet etmek için bir "Gruplar" seçeneği sunar.

Platform, Slack, Google, Microsoft ve Confluence gibi kaynaklardan gelen yapılandırılmamış verileri entegre eder. Bu, veri yayılma sorunlarının çözülmesine yardımcı olur ve GenAI fırsatlarından yararlanır.

Onna'nın en iyi özellikleri

Medya dosyalarını platform içinde kolayca aktarın ve paylaşın

ML algoritmaları kullanarak birleşme ve satın alma ile durum tespiti süreçleri için ilgili dosya ve belgeleri bulun

Onna sınırlamaları

Zamanında toplama ve veri kullanım kısıtlamalarına uyumu sağlamak için büyük veri kümeleri için dikkatli planlama gerektirir

Onna fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Onna puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi: Reveal Data, kısa süre önce Logikcull ve Onna'yı satın alarak eDiscovery ve veri yönetimi yeteneklerini geliştirdi.

Seçeneklerinizi gözden geçirebilmeniz için eDiscovery'nin hızlı bir karşılaştırma tablosu:

Araç En İyisi Anahtar Özellikler Sınırlamalar Logikcull EDiscovery süreçlerini basitleştirin Uçtan uca platform, veri şifreleme, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), izin tabanlı roller, toplu redaksiyonlar, otomatik PII algılama, Google Vault, Slack vb. ile entegrasyonlar. Araçlara aşina olmayan kullanıcılar için zor öğrenme süreci RelativityOne Büyük ölçekli, karmaşık e-Keşif Açık kaynak, iş akışlarının otomasyonu, iletişim verilerinin görselleştirilmesi, redaksiyon araçları, ayrıntılı kullanıcı izinleri, Microsoft 365, Slack ve Google Çalışma Alanı ile entegrasyon Karmaşık teknik sorun giderme Casepoint Entegre hukuk teknolojisi Bulut tabanlı mimari, özelleştirilebilir iş akışları, GDPR ve HIPAA ile uyumluluk, veri yönetimi ve analitik için üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar Kullanıcı deneyimi geliştirilebilir Disco eDiscovery Hızlı, yapay zeka destekli eDiscovery AI destekli belge inceleme, gerçek zamanlı raporlar, sezgisel arama fonksiyonu, metin arama için otomatik OCR Çeşitli veri türleri için sınırlı dışa aktarma desteği Nextpoint Küçük ve orta ölçekli firmalar Çeşitli veri türlerini ve çeviri hizmetlerini destekler, saatte 900.000 belgeye kadar yükleme yapabilir, verimli redaksiyon sağlar Görüntüleme işlemleri nedeniyle daha yavaş veri aktarımı Everlaw İşbirliğine dayalı e-Keşif Çeşitli veri türlerini işler, çeviri hizmetleri sunar, saatte 900.000 belgeye kadar yükleme yapabilir, verimli redaksiyon sağlar Meta veri eşlemeleri zor olabilir CloudNine LAW Yerinde eDiscovery Veri işleme için gelişmiş otomasyon, Microsoft 365 ile entegre, birden çok veri türünü destekler Görüntü görüntüleyici, birden fazla veritabanıyla sorun yaşıyor Verileri Ortaya Çıkarın AI destekli analitik AI destekli analitik, tahmini kodlama, özelleştirilebilir gösterge panelleri, işbirliği araçları Entegrasyonlara ihtiyaç duyan küçük şirketler için yüksek maliyet Exterro Legal Kurumsal eDiscovery Yasal saklama süreçlerini otomatikleştirir, mevcut iş akışlarıyla entegre olur, gelişmiş arama ve analiz özellikleri sunar Seçilen satıcılar için otomatik duraklatma hatırlatıcıları yoktur Sightline Gerçek zamanlı işbirliği Gelişmiş arama fonksiyonları, kapsamlı belge inceleme özellikleri, entegre soruşturma araçları Yeni takım üyeleri için karmaşık arama adımları Veritas eDiscovery Platformu Veri yönetimi Veri kümesi odaklı gelişmiş arama, 500'den fazla dosya biçimini destekler, ilgili içeriğin tanımlanması için güvenli bir şekilde ölçeklenir Sınırlı dışa aktarma fonksiyonları ek yazılım gerektirir Onna Uygulama verilerini birleştirme Yapılandırılmamış kurumsal verileri merkezileştirir ve yönetir, çeşitli bulut tabanlı uygulamalarla entegre olur, BT ve uyumluluk taleplerini destekler Daha büyük veri kümeleri için planlama gerektirir

💡 Profesyonel İpucu: eDiscovery aracınızı seçerken dikkate almanız gerekenler: Entegrasyon önemlidir: Sorunsuz veri akışı ve işbirliği için eDiscovery aracınızın mevcut sistemlerinizle (belge yönetimi ve iletişim araçları gibi) iyi bir şekilde entegre olduğundan emin olun. Eğitim ve destek: Sürekli destek sunan bir satıcı seçtiğinizden emin olun. Ayrıca, seçtiğiniz eDiscovery aracının özelliklerini tam olarak kullanabilmeleri için ekibinize eğitim yatırımı yapın.

Özel eDiscovery araçları, veri keşfi ve incelemesi için gerekli olmakla birlikte, genellikle belge yönetimi veya veri analizi gibi belirli alanlarda üstünlük sağlar. Ancak, yasal projelerle ilişkili görevlerin ve iş akışlarının tamamını yönetmek için kapsamlı çözümler sunmayabilirler.

Bu araçlar, veri işleme veya uyumluluk kontrolleri gibi belirli fonksiyonlara yoğun bir şekilde odaklanabildiğinden, daha geniş kurumsal ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Örneğin, çeşitli proje yönetimi gereksinimlerine uyum sağlama esnekliğinden yoksun olabilir veya çeşitli iş akışlarını ve işbirliği araçlarını entegre etme konusunda sınırlı yetenekler sunabilir.

EDiscovery sürecinizi geliştiren birleşik bir platform sunarak boşlukları dolduran bir araç olan ClickUp'a giriş yapın.

ClickUp (Çok yönlü yasal proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, geleneksel eDiscovery araçları arasında yer almamasına rağmen, hukuki çözümler açısından çok şey sunmaktadır. Hepsi bir arada verimlilik platformu olan Hukuk Bürosu Proje Yönetimi Yazılımı, hukuk profesyonellerinin işlerini tek bir dinamik çalışma alanında merkezileştirmelerine yardımcı olur.

ClickUp'ın sunduğu kolayca özelleştirilebilir araçlarla kayıtlarınızı ve projelerinizi hızlıca düzenleyin

Dahası, güçlü kayıt yönetimi yazılımı, verileri işiniz genelinde verimli bir şekilde düzenlemenizi, yönetmenizi ve paylaşmanızı sağlar. Farklı departmanlara veya projelere göre özelleştirilmiş Alanlar ve Klasörler oluşturabilir ve her biri için izinleri ve rolleri kolayca yöneterek her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Docs ile belge oluşturmak ve paylaşmak çok kolaydır. Takım üyeleri dosyalara erişebilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, böylece belgeleri gözden geçirmek, güncellemek ve kontrol etmek çok kolay hale gelir. Hiçbir ayrıntının kaçmamasını sağlamak için ClickUp içinde görevler ayarlayabilirsiniz.

Yasal belge yazılımınız olarak kullanın ve araştırma bulgularını ve dava işlemlerini kaydetmek için ayrı belgeler ve wiki'ler oluşturun. Müşteri iletişimi, uyumluluk belgeleri ve yasal dosyalamaları merkezileştirerek kolay erişilebilir ve şeffaf hale getirir.

ClickUp Docs ile merkezi bir dijital yerde belgeler oluşturun ve kolayca paylaşın

💡 Profesyonel İpucu: Yasal belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp Belgeleri kullanın. Bu, iletişimi kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp Görevleri

Görevleri etkili bir şekilde yönetmesi gereken profesyoneller için ClickUp Tasks olağanüstü yetenekler sunar. Kullanıcıların eDiscovery iş akışının her adımı için görevler oluşturup izlemesini sağlayarak her aşamanın verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Görevleri öncelik düzeylerine göre sınıflandırmak için renk kodlu etiketler kullanın, böylece takımınız kritik görevleri kolayca belirleyip ele alabilir

ClickUp Bağlantılı Arama

Kullanıcılar ayrıca, platformdaki tüm görevleri, yorumları ve ek dosyaları verimli bir şekilde tarayan ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği sayesinde belirli belgeleri ve iletişimleri hızlı bir şekilde bulabilir. Platform ayrıca işbirliğini destekleyerek takımların notları ve güncellemeleri paylaşarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır.

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak ClickUp, bağlı uygulamalar veya yerel sürücünüzde dosyaları anında bulun

ClickUp ile veri güvenliği en önemli önceliktir

Platformun güvenlik politikası, SOC 2, ISO/IEC 27001 ve GDPR uyumluluğu dahil olmak üzere sıkı güvenlik standartlarına uygundur ve sağlam veri koruması sağlar.

ClickUp'ın izin ayarlarını kullanarak hassas bilgilere erişimi kısıtlayabilirsiniz. Bu, yalnızca yetkili kullanıcıların kritik verileri görüntüleyebilmesini veya değiştirebilmesini sağlayarak eDiscovery süreci boyunca güvenliği garanti eder.

ClickUp ayrıca, dosya ve klasörleri verimli bir şekilde düzenlemeye yardımcı olan çeşitli yasal şablon kütüphanesi içerir.

ClickUp Yasal Proje Yönetimi Şablonu

Örneğin, ClickUp Hukuk Proje Yönetimi Şablonu, kaynakları yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve takım işbirliğini optimize etmek için görsel bir yol haritası sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hukuk Proje Yönetimi Şablonu'nu kullanarak ilerlemeyi takip edin ve takımlar arasında işbirliği yapın

Bu şablon size yardımcı olur:

Manuel veri girişini azaltın ve hataları en aza indirin

Potansiyel sorunları erken tespit ederek proaktif adımlar atın

Devam eden projeler ve ilerlemeler hakkında görünürlüğü artırın

Muhasebe ve zaman takibini kolaylaştırın

Hukuki proje yönetimi, başlangıçta karmaşık ve kaynak yoğun bir iş gibi görünebilir. Ancak bu şablon, hedef belirleme ve zaman çizelgesi oluşturmaktan takım görevlerini atamaya ve ayrıntılı ilerlemeyi değerlendirmeye kadar, tüm süreci uygulanabilir adımlara bölmenize yardımcı olur.

ClickUp Hukuki Dava İzleme Şablonu

Benzer şekilde, ClickUp Hukuki Dava İzleme Şablonu, tüm ilgili belgeleri ve iletişimleri merkezi bir konumda depolayarak davalarınızı düzenlemenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin Hukuk Davası İzleme Şablonu'nu kullanarak hukuk davalarınızı kolaylıkla yönetin

Bu şablon size şunları sağlar:

Davaları ve ilgili evrakları izlemek için standart bir sistem oluşturun

Verileri yapılandırılmış ve güncel tutun

Genel iş yükü hakkında bilgi edinin

Manuel görevlere harcanan zamanı azaltın

Karar verme için gerekli bilgilere kolayca erişin

Hukuki Dava İzleme Şablonu, zaman çizelgesi, paydaşlar, dava ayrıntıları, görev listeleri ve tüm gelişmeleri takip etmenizi sağlayan hatırlatıcılar ile düzenli kalmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, bağlamsal, rol tabanlı özelliklere sahip yapay zeka destekli bir dijital asistan olup, her hukuk profesyonelinin teknoloji yığını için vazgeçilmezdir. Doğal dil işlemeyi kullanarak e-postalar, belgeler, görevler, özetler ve güncellemeler oluşturur, iş akışınızı kolaylaştırır.

Bu, ClickUp Brain'i avukatlar için en iyi AI araçlarından biri yapar.

En iyi özellikler

Tüm dijital araçlarınızı tek bir yerde birbirine bağlamak için 1.000'den fazla entegrasyon

Sözleşmelere öneri ve yorum eklemek için ClickUp Proofing

Yasal belgeleri korumak için gelişmiş paylaşım ve izin kontrolleri

ClickUp Beyaz Tahtalar , sanal bir tuval üzerinde beyin fırtınası ve işbirliği için

ClickUp Görevleri Görev atama, bağımlılık oluşturma ve iş yükü izleme için

Sınırlamalar

Kapsamlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda üye başına çalışma alanı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp ile eDiscovery sürecini basitleştirin

eDiscovery araçları, hukuk ve soruşturma süreçlerinin yönetilme şeklini kökünden değiştirerek hukuk takımlarının büyük hacimli belgeleri incelemesini ve çeşitli kaynaklardan bir araya getirmesini kolaylaştırdı.

Ama neden burada durasınız?

ClickUp ile iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyın!

ClickUp'ın çok yönlü özellikleri, eDiscovery araçlarınızı sorunsuz bir şekilde tamamlayarak organizasyonu geliştirir, hassas verileri korur ve takım koordinasyonunu artırır.

ClickUp'ın eDiscovery sürecinizi nasıl daha da kolaylaştırabileceğini keşfedin. Ücretsiz kaydolun ve kendiniz deneyin. 🎯